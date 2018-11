Dha Yurt Bülteni - 1

25 Kasım 2018 Pazar 08:46



25 Kasım 2018 Pazar 08:46

1)DIŞ CEPHESİNİ BOYADIĞI BİNANIN İSKELESİNDEN DÜŞEN İŞÇİ ÖLDÜTRABZON'da dış cephe boyasını yaptığı apartmanda, 4'üncü katta kurulu iskelede dengesini kaybederek alt kat balkonuna düşen Habil Şişman (54), yaşamını yitirdi.Olay, saat 15.30 sıralarında Aydınlıkevler Mahallesi Sena Sitesi'nde meydana geldi. Sitedeki 7 katlı apartmana iskele kurarak dış cepe boyası yapan Habil Şişman, 4'üncü katta çalışırken dengesini kaybederek alt katın balkonuna düştü. Yan apartmandakilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbarla bölgeye gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, balkonun zeminine başını çarpan Şişman'ın, yaşamını yitirdiği belirlendi. Habil Şişman'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsisi için Trabzon Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Binadan görüntülerCesedin çıkarılışıOlay yeri incelemeleriHaber-Kamera: Emre KOLTUK/ORTAHİSAR (Trabzon), -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================2)OTOMOBİL ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: HELİN ÖLDÜ, SÜRÜCÜ YARALIMALATYA'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, yanında bulunan Helin Ede (19) öldü.Kaza, akşam saatlerinde Yavuzselim Mahallesi Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 44 AAR 693 plakalı otomobil, şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Helin Ede olay yerinde yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Yaralı sürücü ve yanında bulunan Ede'nin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Helin Ede'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu Morguna konuldu. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.Görüntü Dökümü-------------------------Olay yeriYaralının çıkarılmasıYerde yatan yaralıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 91 MBHaber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================3)SİVAS'TA KAMYONET İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALISİVAS'ın Kangal ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.30 sıralarında Kangal-Gürün yol ayrımında meydana geldi. Sürücüleri henüz belirlenemeyen, Tokat'tan Adıyaman'ın Menzil ilçesine giden 60 AAP 485 plakalı otomobil ile 58 AAH 633 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan Mahmut Yılmaz (22), Ömer Metin Ceylan (62), Bekir Salman, Orhan Yılmaz (60), İsmail Ceylan (27) ve Mehmet Yılmaz yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ömer Metin Ceylan ve Orhan Yılmaz'ın sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------------------------Kaza yeri fotoğrafları-Yaralıların hastaneye getirilişiHaber-Kamera: İrfan ÖZŞEKER-Hakan KALELİ/SİVAS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================4)OTOMOBİL SİTENİN OTOPARKINA DÜŞTÜ, CAN PAZARI KAMERADATRABZON'da yokuştan indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, demir korkulukları aşarak bir sitenin otoparkına düştü. Kazada, araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası görüntüleri siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı.Kaza, saat 13.00 sıralarında Çukurçayır Mahallesi, Hozonoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirleneyen sürücünün yönetimindeki otomobil, cadde üzerindeki yolda manevra yaparken, kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği araç, yokuşun sonundaki elektrik direğine çarptı, ardından demir korkuları da aşıp, girdiği çimenlik alanda bir süre sürüklendi. Sonrasında takla atan otomobil, sitenin önündeki otoparka düştü. Kazada ters dönen araçtaki sürücü ve yanında bulunan kişi yaralandı. Site sakinleri ve çevredekiler araçtakilere ilk yardımda bulunurken, durum 112 Acil Servis'e bildirildi.Yaralılar, ihbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAZA SONRASI KAMERADAÖte yandan, otomobilin, kaza sonrası görüntüleri de siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Kaza sonrası görüntülerde, site sakinleri ve bazı apartman çalışanlarının ters dönen araçtaki yaralılara yardıma koşmaları, kapılarını açtıkları araçtaki kişilere ilk yardımda bulunmaları, yangın riskine karşı da yangın tüpüyle müdahale etmeye çalışmaları yer aldı.Görüntü Dökümü--------------------------Kaza sonrası görüntüleriHABER-KAMERA: Emre KOLTUK/ TRABZON, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================5)BETON MİKSERİ, HAFİF TİCARİ ARACIN ÜZERİNE DEVRİLDİ: 2 YARALIADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, beton mikseri ile hafif ticari aracın çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, öğle saatlerinde Kahta Çayı yakınlarında meydana geldi. Rahmi Maçin (55) yönetimindeki 02 AAC 885 plakalı beton mikseri ile Agit Akcan (56) yönetimindeki 02 KP 047 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Beton mikserinin hafif ticari aracın üzerine devrildiği kazada her 2 sürücü de yaralandı.Yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.Görüntü Dökümü-------------------------Kaza yeriDevrilen araçlarPolis ve olay yeri incelemeMikserin altında kalan hafif ticari araçGenel ve detay görüntüler86 MBHaber-Kamera: Haci BOZKURT/KAHTA (Adıyaman),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================6)YANAN OTOMOBİLDEN, ÇARPTIĞI TRAKTÖRÜN SÜRÜCÜSÜ KURTARDITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, seyir halindeki traktöre arkadan çarpan ve motor kısmından alev alarak yanan otomobilin sürücüsü Necati Güner (76), yaralandı. Güner, çarptığı traktörün sürücüsü Ahmet Tunus (48) ve çevredekiler tarafından otomobilden çıkartıldı.Kaza, akşam saatlerinde Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki Batkın Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Hayrabolu'dan, Malkara yönüne giden Necati Güner yönetimindeki 59 LA 151 plakalı otomobil, Batkın Mahallesi mevkiinde aynı istikamette seyreden Ahmet Tunus yönetimindeki 59 LK 750 plakalı tarım aleti bağlı traktöre arkadan çarptı.Kazada otomobil sürücüsü Güner yaralanırken, araç motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Kazayı yara almadan atlatan traktör sürücüsü Ahmet Tunus, çevredekilerden de yardım isteyerek Necati Güner'i yanan otomobilden çıkardı. Güner, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yanan otomobil ise olay yerine gelen Malkara Belediyesi'ne ait itfaiye ekibince söndürüldü.Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü--------------------------Kaza yapan araçlar-Olay yeri genel gör.-İtfaiye ekiplerinin otomobile su sıkması-Traktör sürücüsü Ahmet Tunus röp.-Hurdaya dönen otomobil-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/ (Malkara) TEKİRDAĞGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================7)TEHLİKELİ YOLCULUĞA GÖZALTI** Üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden sürücüye gözaltıİZMİR'in Konak ilçesinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken dans eden ve görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine tepki çeken sürücü Batuhan Y., gözaltına alındı. 'Pişmanım' diyen Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.Konak tünelinde, üstü açık otomobiliyle seyir halindeyken ellerini direksiyondan çeken ve açtıkları müzik eşliğinde dans eden 2 kişinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine büyük tepki çekti. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, görüntülerden yola çıkarak 35 BTU 18 plakalı otomobilin sürücüsü Batuhan Y.'yi yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinde pişman olup, ders aldığını belirten Batuhan Y., adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü-------------------------Sosyal medyada paylaşılan görüntüBatuhan Y.'nin adliyeye sevkinden görüntüHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================8)TERÖR ÖRGÜTÜNE YÖNELİK 6 İLDEKİ OPERASYONDA 42 ŞÜPHELİ KİŞİ YAKALANDIVAN İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, PKK/KCK terör örgütü faaliyetlerinin deşifresine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında, Van merkezli olarak; İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyon yapıldı. 42 kişi yakalandı. Yine Van'ın Edremit ilçesinde metruk bir binada yapılan aramada da çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.Van'da, dün Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon yapıldı. PKK/KCK Terör Örgütü'nün gençlik yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri, sokak eylemlerine katılıp organize ettikleri ve 27 Kasım öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen (45) kişiye yönelik olarak Van Merkezli; İstanbul, İzmir, Bursa, Ağrı ve Adana'da eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Toplam 42 şüpheli kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan açıklamada "Gözaltına alınan şüpheli şahısların ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 1 adet tabanca, fişek, çok sayıda dijital materyal ve örgütsel dokümanlar ele geçirilmiştir" denildi.Van'ın Edremit ilçesinde ise Eminpaşa Mahallesi Eski Fidanlık Yolu Selvi Sokak üzerinde bulunan metruk bir binada yapılan aramada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Arama sonucunda; 1 adet Kanas (Keskin Nişancı Tüfeği), 5 Adet Kaleşnikof marka silah, 4 Adet Kanas'a ait şarjör, 239 adet Kanas'a ait fişek, 5 adet Kaleşnikof marka silaha ait şarjör, 81 adet Kaleşnikof marka silaha ait fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin ve ele geçirilen mühimmatla ilgili soruşturmanın çok yönlü devam ettiği bildirildi.Görüntü Dökümü-------------------------(Polis kamerası)----------------------------Güvenlik güçlerinin operasyona gitmesiBaskın yapılan evlerGözaltına alınan kişilerinEle geçirilen silahlarArama yapılan metruk binaGenel ve detaylarHaber: Çağatay KENARLI/ İSTANBULGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================9)YENİDEN ADAY GÖSTERİLEN BAŞKAN TÜREL'E HAVALİMANINDA COŞKULU KARŞILAMAANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na AK Parti'den yeniden aday gösterilen Menderes Türel, Antalya Havalimanı'nda kalabalık tarafından 'Başkan Türel' sloganıyla karşılandı. Türel, "Antalya tarihine geçecek bir yükseliş dönemine başlıyoruz. Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız. Zaman 31 Mart'ta destan yazma zamanıdır" dedi.AK Parti'den yeniden Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı gösterilen mevcut Başkan Menderes Türel, AK Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, İbrahim Aydın, Atay Uslu, Kemal Çelik, Sena Nur Çelik ve İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte İstanbul'daki aday tanıtım toplantısının ardından Antalya'ya geldi. Türel, Antalya Havalimanı VIP kapısı önünde 'Başkan Menderes Türel' sloganlarıyla karşılandı. Boynuna Antalyaspor atkısı takılan Başkan Türel, VIP giriş önündeki alana kurulan sahneden kalabalığa seslendi.Başkan Türel, ilk defa belediye başkanı adayı olmuş kadar heyecanlı olduğunu dile getirdi. Makam ve mevkiinin kendisi için bir önemi olmadığını söyleyen Menderes Türel, hayallerinin ve hayatının Antalya olduğunu kaydetti. 2004 yılında belediyecilikte acemi ama kararlı olduğunu belirten Türel, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın desteğiyle iyi işler yaptık. Antalya ekibi artık çok tecrübeli. Son 5 yılda köylerimize ve ilçelerimize hizmet götürmeye başladık hatta rekorlar kırdık. Bugün 2014'ten bile daha güçlüyüz. Sizlerle; yeni başkanlık sistemiyle, tüm bakanlarımızla, vekillerimizle, herkesle şimdi çok daha güçlüyüz" dedi.'ANTALYA TARİHİNE GEÇECEK BİR YÜKSELİŞ DÖNEMİNE BAŞLIYORUZ'Antalya'daki AK Parti kadrolarının güçlü ve birlik içerisinde çalıştığını ifade eden Başkan Türel, hayal edilemeyecek projeleri hayata geçirdiğini söyledi. Antalya tarihi için artık yeni bir dönemin başladığını kaydeden Başkan Türel, "Antalya tarihine geçecek bir yükseliş dönemine başlıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar herkesi kucaklayan hizmet anlayışıyla yola devam ettik. Antalya ve Antalyalılar için yeniden 'Bismillah' diyoruz. Antalya'da bitmeyen senfoniyi birlikte yazacağız. Zaman 31 Mart'ta destan yazma zamanıdır" diye konuştu.Türel, konuşmasının ardından AK Parti Antalya milletvekilleri, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, eşi Ebru Türel ve çocuklarıyla birlikte alandakileri selamladı, kırmızı karanfil dağıttı.Görüntü Dökümü-------------------------Kalabalıktan detayTürel'İn çıkışıKursüye gelmesiMilletvekilleriyle detay görüntüTürel konuşmaKaranfil atmasıHaber: Alparslan ÇINAR- Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================10)KOCAELİ'DE PARTİLİLER, TAHİR BÜYÜKAKIN'I COŞKUYLA KARŞILADIAK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Bilecik Valisi Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün AK Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ismi açıklanan Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanlığı'nda partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Davul çalıp oyunlar oynayıp meşaleler yakan partililer, Tahir Büyükakın karşıladı. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu parti binasının önünde kurulan sahneden vatandaşlara hitap ederek, "Bugün mutluyuz, huzurluyuz. Kocaeli teşkilatları olarak 16-17 yıldır başarıdan başarıya koştuk. Seçimden seçime, referandumdan referanduma, anayasa değişikliğine varana kadar pek çok muvaffakiyeti sizlerle birlikte elde ettik. Hiç kimse tek başına bir işi başaramaz. Onun için birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz her şeyin önünde. 15 yıldır büyükşehir belediye başkanıyım. Hiçbir kardeşimi diğerinden ayırmadım. Hiç kimseyi ötekileştirmedim. Hep sabırla, sevgiyle, azimle, kararlılıkla vatandaşımızın ihtiyaçlarını, büyükşehir belediyemizin görevleri arasında olsun olmasın, pek çok defa hep karşıladık. Kararlılıkla, Kocaeli'nin yapısını o eski kokan, çirkin, hiçbirimizin içini açmayan, sağlıksız şehir, bugün yaşayan herkesin model olarak gösterdiği bir şehir oldu. Sadece fiziki olarak yollarıyla, parkalarıyla, binalarıyla değil, insanıyla da önemli bir değişim yaşadık. Gençlerimize kucak açtık. Tahir bey zaten bizim çalışma arkadaşımız. Beraber yürüdük biz bu yollarda. Beraber ıslandık yağan yağmurda. Bir değişiklik olmayacak. Bir kan tazeleyeceğiz. Daha güzel hizmetleri inşallah hep birlikte yapacağız. Sadece seçimde değil, seçimden sonra da destek vereceğiz. İstişare edeceğiz. İstişare eden yanlış yapmaz. O yüzden istişareye önem veriyoruz. Senin adamın, benim adamım yok. Hep bizim adamımız olacak. Ben 15 yıldır hiçbir arkadaşıma senin adamın benim adamım demedim. Bizim kitabımızda böyle bir şey yok. Biz kelimesi güzeldir. Ben kelimesi ise tehlikelidir. AK Parti bir dava partisidir" dedi.Kocaeli'deki 13 belediyeyi de daha önce de olduğu gibi kazanmak istediklerini ifade eden Karaosmanoğlu, şöyle konuştu:"Allah'ın izniyle 13 belediye başkanlığımız var. 13'ünü de tekrar alacağız. Ama aldık diye yatmayacağız. Daha çok çalışacağız. Ben bir ağabeyiniz olarak daha çok çalışacağım. Kendi seçimimde çalıştığımdan daha çok çalışacağım. İnşallah 31 Mart akşamı burada zaferimizi kutlayacağız. Sizlerden ricam, ilçelerde de kim aday olursa olsun, her adayımız bizim kardeşimizdir. Hep beraber kardeşimize destek vereceğiz, seçeceğiz. Ondan sonra da o kendi görevini yapacak. Ben üst üste 3 dönem 15 yıl askerliğimi yaptım. Tezkerem yaklaşıyor. Tezkere yolu gözlemiyorum ama, ben bıkmadım. Ben doğal adayım dedim, ama biliyordum ki 3 dönem kuralı uygulanacak. Bu doğru bir karardır. Değişiklikte çok büyük bereket vardır. Bunun faydasını göreceksiniz. Biz de sizler gibi bir kardeşiniz olarak son nefesimize kadar bu yolda devam edeceğiz."Kocaeli Büyükşehir Belediye Genel Sekreterliği görevinden sonra Bilecik Valisi olan, dün AK Parti'nin Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Tahir Büyükakın ise "Yükümüz gerçekten ağır. Sayın Cumhurbaşkanımız bu görevi vermekle sırtımıza ateşten bir gömlek giydirdiler. Bütün bir şehrin sorumluluğu üstümüze bindi. Hele ki, bu kadar tecrübeli bir belediye başkanından sonra, çıta bu kadar yükseldikten sonra, daha da yükseltmek zor oluyor. Teşkilatımız bizim arkamızda. Bunu görüyoruz. Sizler bizim arkamızda oldukça, biz çalışma açısından hiçbir problem yaşamayacağız. 7 gün 24 saat, gücümüz yettiğince çalışacağız. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın bize tebliğ ettiği bu görevi hakkıyla yerine getireceğiz. Bu görevler görevi alana kadar değil, bittikten sonra da gurur duyabileceğiniz işler yapmanızı gerektirecek görevlerdir. Ben göreve nasıl başlayacağımı değil, görevden ayrılırken nasıl dik duracağımı düşünüyorum. Görevden ayrıldıktan sonra da gururla sizlerin arasına çıkabilmek için çalışacağım. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde hep birlikte büyük bir işbirliğine, güçlü bir şekilde seçimlere gireceğiz. Bu seçimlerden de Sayın Cumhurbaşkanımızın bize söylediği gibi 13-0 galip çıkarak neticeleneceğiz inşallah. En büyük kuvvetimiz bugün, bu saatte, bu soğukta gözlerinizdeki ışıkla bizleri ısıtan sizlersiniz. Allah yüzümüzü kara etmesin. Yüzümüzü ak etsin. Sizlere teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız bizlere, 'Bundan sonra gönül belediyeciliği yapacağız' dedi. Bunun için yola çıkıyoruz. Allah yolumuzu açık etsin" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Partililerin davul çalıp eğlenmesi-Tahir Büyükakın'ın alana gelişi-Mevcut Başkan Karaosmanoğlu'nun konuşması-Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tahir Büyükakın'ın konuşması-DetayHABER: Dinçer AKBİR - KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================11)AK PARTİ'NİN YALOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYI ÖZTABAK'A, HAVAİ FİŞEKLİ KARŞILAMAYALOVA Belediye Başkan adaylığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan AK Parti'li Yusuf Ziya Öztabak'a 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda havai fişekli karşılama yapıldı. CHP ile yönetilen Yalova Belediyesi'ni AK Belediyecilik ile tanıştıracaklarını belirten Öztabak, "Yalova'da kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova'mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah" dedi.İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yalova Belediye Başkanı Adayı gösterilen Yusuf Ziya Öztabak, Yalovalılar tarafından coşkuyla karşılandı. 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda partililer tarafından adaylığı havai fişeklerle kutlanan Öztabak, 5 yıldır sürdürdüğü AK Parti İl Başkanlığı görevini bırakmış olduğunu söyledi. "Sayın Cumhurbaşkanımızın teveccühleriyle ve siz değerli dostlarımızın kanaatleriyle AK Parti'nin 31 Mart seçimlerindeki belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayız" diyen Öztabak, "En son 24 Haziran seçimlerinde yine burada 3 milletvekili adayımızla, bu meydanda bir başlangıç yapmıştık. O günü hatırlayın. Belki spekülatif amaçlıydı, bilmiyorum ama AK Parti'nin burada başarılı olmayacağını söyleyen kesimlerin bunu doğru söylemedikleri, bizim teşkilat mensubu arkadaşlarımızın inancıyla, çalışmasıyla, gayretleriyle, bu teşkilatın neler başarabileceğini gösterdik ve Yalova'mızda ilk defa AK Parti 2 milletvekilini çıkarmak suretiyle ve daha da önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımız yüzde 51 oyla Yalova'dan cumhurbaşkanı seçme suretiyle bir zirve, bir başarı yakaladık. 24 Haziran seçim sonuçları kesinlikle şunu gösteriyor; 31 Mart 2019 seçimlerinde AK Parti'nin 2019'da Yalova Belediye Başkanlığı'nı alacağının bir işareti olmuştu" diye konuştu.'SEÇİMLERDE İPİ GÖĞÜSLEYEN AK PARTİ OLACAK'Seçimlerde oldukça iddialı olduklarını belirten Öztabak, "İnşallah gayretli çalışmalarımızla, samimiyetimizle, dürüstlüğümüzle, mütevaziliğimizle, tüm teşkilat mensubu arkadaşlarımızın yoğun çalışmasıyla 31 Mart 2019 seçimlerinde ipi göğüsleyen biz olacağız, AK Parti olacak. 5 yıl boyunca Yalova'da Yalova Belediyesi yönetiminde iyi işler yapılmadı. Bunu biz söylemiyoruz. Sizler mahallelerde hep birlikte yaptığımız çalışmalarda hep gördük. Vatandaşımız memnun olamadı. Keşke olsaydı. Vatandaşımız memnun olsaydı biz de kendimizi mutlu hissederdik ama Yalova için hiçbir altyapı çalışması yapılmadı. Yalova'mızın geleceği için hiçbir şey inşa edilmedi. Yalova Belediyecilik tarihinde tahmin ediyorum kayda değer bir eser inşa edilen hiçbir icraat göremiyoruz. Biz 31 Mart 2019 seçimlerinde Yalova'mızın makus talihini değiştireceğiz inşallah" dedi.'YALOVA'YI YAŞANABİLİR ŞEHİR HALİNE GETİRECEĞİZ'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını açıklamasının ardından bir talimat verdiğini söyleyen Öztabak, "Yalova'daki mesele sadece Yalova'nın meselesi olmaktan bile çıktı. Burada ülkemizin 81 vilayetinden hemşerilerimiz yaşıyor. Dolayısıyla bütün ülkenin gözü, kulağı burada. Bunu böyle bilelim. Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Seçimleri muhakkak alacaksınız. Yalova'yı AK Parti belediyeciliğiyle buluşturacağız. Ondan sonra da hep birlikte 31 Mart 2019'dan sonra hep birlikte Yalova'nın yeniden kalkındırmaya, yeniden daha güzel, daha müreffeh, yaşanabilir bir şehir haline hep birlikte getireceğiz' dedi. Türkiye'nin en güzel, mükemmel şehri Yalova, layık olduğu hizmeti muhakkak alacak" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------Alandan detaylar-Yusuf Ziya Öztabak'ın konuşmasıSüre: 4.26 dakika , Boyut: 496 MBHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================12)SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU, KİLİS'TE KONFERANSA KATILDISAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kilis'te partisi tarafından düzenlenen 'Çare var' adlı konferansa katıldı.Kilis'te düzenlenen konferansta partililere seslenen Karamollaoğlu, siyasete toplumun olumsuz bakışını değiştirmek gerektiğini söyledi. AK Parti'nin bazı hizmetler yaptığını ve 16 yıldır iktidarda kaldığını belirten Karamollaoğlu, "AK Parti, iktidarında bir takım hizmetler yaptılar. 16 yıl iktidarda kalmak halkın teveccühü olmadan mümkün değildir. Evet bir takım adımlar attılar. Mesela sosyolojik olarak, başörtüsü problemi çözüldü. Biz bunun sıkıntısını geçmişte yaşadığımız için bundan dolayı müteşekkiriz. İmam Hatip okullarında artış var, bundan dolayı da memnunuz. Şehirler ise betonlaştı yaşanmaz hale geldi. Bizim itirazımız beton kulelere, şehirlerin anormal derecede yoğunlaşmasına, özellikle İstanbul gibi şehirlerin sorunlarının artık çözülemez hale gelmesinedirö diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------Toplantıdan görüntülerSaadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,'nun konuşmasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 325MBHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU-KİLİS-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================13)DÖRT NESİL ÖĞRETMEN, BİR ARAYA GELDİKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Nevzat Gülmen (61), öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı (42) ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan (25) ile birlikte Münir Eryarsoy'u (70) ziyaret ederek, Öğretmenler Günü'nü kutladı.Gebze'de emekli öğretmen Nevzat Gülmen öğretmen olan öğrencisi Kenan Yazıcı ve onun da öğretmen olan öğrencisi Duygu Arslan ile öğretmeni Münir Eryarsoy'u evinde ziyaret ederek, dört nesil öğretmeni bir araya getirdi. Nevzat Gülmen öğretmeninin elini öpüp, hediye vererek Öğretmenler Günü'nü kutladı. Ziyaretin kendisini çok duygulandırdığını söyleyen Münir Eryarsoy, yetiştirdiği öğrencisinin öğrencilerinin de öğretmenlik mesleğini seçmesinin kendisini mutlu ettiğini belirtti. Duygulanan Münir Eryarsoy, "Öğretmen olmayı kendi isteğimle seçtim ve öğretmen okulunda kurada Bitlis'i çektiğimde bu kadar seveceğimi bilmiyordum. 'Başka bir okula verelim seni' dediler ama ben hayır istemiyorum dedim. Bitlis'i bilmiyordum, hepsi beni sevdiler sadece öğrenciler değil, halkta beni sevdi, bende onları çok sevdim. Oradan istemeyerek de olsa ayrıldım, tayinim Mardin'e çıktı. Öğrencilerime bu meslekte yönlendirmelerde de bulunuyorum, bu mesleği tavsiye ediyorum, mesleğimi ve öğrencilerimi seviyorum. Öğretmenliği herkese tavsiye ederim. Çünkü öğretmenlik, nasıl bir anne baba çocuğu olmadığı zaman rahatsız oluyorsa, bende öğrencilerim olmadığı zaman rahatsız oluyorum." dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Münir Eryarsoy'un Öğretmenler Günü'nü kutlamalarıSohbet etmeleri ve konuşmalarıHABER-KAMERA: Haluk TURGUT/GEBZE(Kocaeli), -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================14)TRAKYA'DA ÖĞRETMENLER GÜNÜ, TÖRENLERLE KUTLANDITRAKYA'da 24 Kasım Öğretmenler Günü, Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde düzenlenen törenlerle Kutlandı.Edirne'deki törenler Talatpaşa Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda başladı. Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çelenk sunumuyla başlayan törenler saygı duruşu İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, kortej oluşturan kalabalık törenlerin yapılacağı Halk Eğitim Merkezi'ne kadar yürüdü. Törenlere Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cirıt, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurtoğlu ve kurum müdürleri ile çok sayıda öğretmen, öğrenciler katıldı. Vali Ekrem Canalp, "İçinde yaşadığımız yüz yıl bilgi çağı olarak nitelendiriliyor. Bilgi çağının da esas yüklenicisi okullar, üniversiteler toplumun her kademesinde çaba gösteren herkes ama en önemlisi de siz öğretmenlersiniz"dedi.Törende mesleğe yeni başlayan öğretmenler Türk bayrağı üzerine ellerini koyarak yemin etti ve öğrenciler şiirler okudu.Kırklareli Kültür Merkezi'nde Vali Osman Bilgin'in de katıldığı kutlamalarda, mesleğe yeni başlayan öğretmenler adına Kevser Battal, emekli öğretmenler adına Cafer Yüce konuştu. Vali Osman Bilgin, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitime ve öğretmenlere verdiği önemden, toplumun değişmesinde ve gelişmesinde öğretmenlerin oynadığı rolün ne kadar önemli olduğunu ifade ederek tüm öğretmenlerin gününü kutladı. Konuşmaların ardından, emekli olan öğretmenlere şilt ve hizmet şeref belgelerinin verilmesi, şiir kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Program Bilal Yapıcı Güzel Sanatlar Lisesi öğretmenlerinin ve öğrencilerinin hazırladığı müzik dinletisi ve resim sergisi ile sona erdi.TEKİRDAĞ'DA EMEKLİ ÖĞRETMENLER ÖĞRETMEN MARŞI OKUDUTekirdağ'da kutlamalar Valilik Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başlandı. Törene Tekirdağ Vali Yardımcısı Abdullah Kalkan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, İYİ Parti Tekirdağ Milletvekili Enes Kaplan, Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan emekli ve görevde olan öğretmenler, öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenlerin yapılacağı Tekirdağ Kültür Merkezi'ne geçildi. Bu sırada emekli öğretmen korosu öğretmen marşını okudu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:(EDİRNE)----------------------------------Atatürk anıtında çelenk sunma töreniKortej oluşması ve ilerlemesiHalk Eğitim Merkesi'nde kutlamalardan genel detayVali Ekrem Canalp'ın konuşmasıÖğretmenlerin yemin etme töreni////////////////////////////////////(TEKİRDAĞ)---------------------------Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuSaygı duruşu, İstiklal MarşıEmekli Öğretmen Korosu'nun öğretmen marşını okumasıGenel, detay görüntülerHaber-Kamera: Ali Can ZERAY-Ruhan YALÇIN-Vahit İŞBAŞARAN/EDİRNE,TEKİRDAĞ,KIRKLARELİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================15)ÖĞRETMENLERDEN NOSTALJİ ŞARKILARLA KONSERNİĞDE'de 24 Kasım Öğretmenler günü nedeniyle öğretmenlerden oluşan grup, 1970'ler ve 1980'lerin en popüler şarkılarından oluşan bir konser verdi. Niğde Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konsere Niğde Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar, Niğde Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Yaşar, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Öğretmenlerden oluşan Grup 7 İklim'in Şefi Hayri Yıldız, "Bu programı öğretmenlerden oluşan 7 İklim Grubu olarak hem 70'leri hem de 80'leri canlandırmak, bir nostalji yapmak ve öğretmenlerimizi anmak için yaptık. Yaklaşık 5 aydır bu süreç için çalışıyoruz. 70'ler ve 80'lere ait özel kostümler diktirdik" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Sahne arkasında öğretmenler hazırlanırken görüntüKıyafetlerinden görüntüSahnede şarkı söylerken görüntülerDetay görüntülerGrup 7 İklim Şefi Hayri Yıldız'ın açıklamasıSÜRE: 05' 13" BOYUT: 342 MBHaber-Kamera: Ali KADI/NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================16)KÜTAHYA'DA DOMANİÇ ORTAOKULU'NDAN 'MUALLİM' KLİBİKÜTAHYA'nın Domaniç ilçesinde, ortaokul öğrencileri tarafından 'Muallim' adlı klip hazırlandı.Domaniç Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri tarafından hazırlanan Muallim klibi, Hayme Ana Meslek Yüksek Okulu Konferans Salonunda 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlenen etkinlikte gösterime sunuldu. Muallim klibi salonu dolduranlar tarafından ayakta alkışlandı. Klibin yaklaşık bir aylık bir çalışma ile tamamlandığını belirten Domaniç Ortaokulu Müdürü Muzaffer Sonel Küçük, "Muallim klibi hazırlandığı aşamada hem öğretmenlerimiz, hem de öğrencilerimiz doyasıya eğlendik. Klip salonu dolduran seyircileri güldürdü. Bu vesile ile tüm öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------Klipten detaylarHaber: Mustafa YİĞİT/DOMANİÇ (Kütahya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================17)KADINLARDAN ŞİDDETE KARŞI RENKLİ YÜRÜYÜŞMERSİN'de her kesimden kadın, kadına şiddete dikkat çekmek için yürüdü.Mezitli Kent Konseyi, Mezitli Belediyesi ve Mezitli Soroptimist Kulübü işbirliğiyle düzenlenen yürüyüşe sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Eski belediye binası önünde toplanan kadınlar ellerinde Türk bayrağı, turuncu balon ve 'Kadınlar özgürse toplum özgürdür', 'Dünya kadınla güzelleşecek', 'Güçlü kadın güçlü toplum' dövizleri taşıdı. Kadınlar, Atatürk heykelinin önünde bol bol cep telefonlarıyla fotoğraf çektirirken, üretici kadınlar ise korteje traktörlerle katıldı. Etkinliğe erkekler de destek verdi. Kortejde ilginç kostümler giyen bazı kadınlar renkli görüntüler oluşturdu. 'Hep birlikte başaracağız' pankartı açan kadınlar, "Güçlü kadın güçlü toplum", "Kadına şiddete hayır" sloganları atarak düdük çaldı.Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul, "25 Kasım kadına vahşi şiddetin yıl dönümü aynı zamanda kadın dayanışmasının şanlı yıldönümü. 20 sivil toplum işbirliğiyle el ele omuz omuza farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdik. İnşallah hep birlikte başaracağız" dedi.Kadınlarla birlikte yürüyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ise, ""Tüm dünyada olduğu gibi Mezitli'de de kadına şiddet konusunda sesimizi kadınlarla birlikte çıkaracağız. Mezitli Belediyesi kadın dostu bir belediye. Kadınlarımızın ekonomik yönden özgür olmasını her zaman hedefledik. ve bu konuda da adım adım başarıya ulaşıyoruz. Kadınlarımızı ekonomik özgürlüğüne kavuşturup eşlerinin yanında ikinci sınıf olmaması için çalışıyor bu zinciri kırmak istiyoruz"diye konuştu.Yürüyüş, Demokrasi Meydanı'nda sona erdi.Görüntü Dökümü--------------------------Atatürk heykeli ve kadınların ellerinde turuncu balonlarla görüntüsü-Kadınların Atatürk heykelinin önünde fotoğraf çektirmesi-Yürüyüşe bisikletleriyle katılanlar-Ellerinde dövizler-Erkeklerin ellerinde broşür ile görüntüleri-Traktör üzerindeki üretici kadınlar-Yürüyüşten renkli görüntüler-Mezitli Kent Konseyi Başkanı Sibel Gelbul ile röportaj-Mezitli Soroptimist Kulübü Başkanı Nalan Varat ile röportaj-Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ile röportajHaber-Kamera: Gülhan DEMİRCİ/ MEZİTLİ, (Mersin),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================18)GÖZLERİ GÖRMEYEN YAVRU KÖPEK, AÇLIKTAN ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDUKÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde, gözleri görmeyen yavru köpek açlıktan ölmek üzereyken duyarlı bir hayvansever tarafından kurtarıldı.Tavşanlı ilçesi Çardaklı Mahallesi kırsalında, hayvansever Necdet Demirat tarafından bulunan yavru köpek, su içirildikten sonra veterinere gösterilerek İlçe Tarım Gıda ve Hayvancılık yetkililerine teslim edildi. Necdet Demirat bulduğu yavru köpekle ilgili olarak, "Sokak hayvanlarına yiyecek vermek için Çardaklı Mahallesi kırsalına gitmiştik. Burada bu yavru köpeği gözleri kapalı şekilde açlık ve susuzluk halinde ölmek üzereyken bulduk. Yaklaşık 3 kilometre yürüyerek çarşı içerisine getirdik. Yol güzergahında gelirken çeşmelerden su içirdim. Çünkü açlıktan ve susuzluktan halsizdi. İki gözü de görmüyor" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Yavru köpek pazar çantasından çıkartılırken,Hayvansever Necdet Demirat'ın konuşması,Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN-TAVŞANLI,(Kütahya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================19)AYVALIK'IN KEŞFE DEĞER DİĞER YÜZÜ: AYVALIK ŞİVESİBALIKESİR'in doğal güzellikleri ve tarihi birikimi ile Anadolu'nun en özellikli ilçeleri arasında yer alan Ayvalık'ın keşfe değer bir diğer yüzü de, yöresel ağzı ya da Ayvalık şivesi. Ayvalık'ta yaşayanların hala kullandığı, 'Ayvalık'ın az bilinen dili' kentin mübadele ile şekillenen yaşamını da günümüze taşıyor. Ayvalık sokaklarında hala konuşulan 'Ayvalıkça', duyanlarda hafif tebessüme neden oluyor. Ayvalık'ın kültürel zenginliğinin bir parçası ve bu nedenle kıymetli olan şive, gerek söyleniş biçimi gerekse bazı kelimeleriyle Rumca ile büyük benzerlik taşıyor.Bu şiveyi kullanan Ayvalıklılar, güne 'Merabayin' (merhaba) diyerek başlıyor. Yeni tanıştığı kişinin nerede oturduğunu 'Nerede durursun?', ailesini 'Kimlerdensin?' diyerek soruyor. Kişiyi, 'ge bura- bak bura' diyerek çağırırken, 'alkışım olsun' diyerek teşekkür ediyor. 'Aninem' (amanın) diyerek tepki gösteriyor. Çocuklara, 'Ah çocuğumu evladımı' diye sesleniyor. Suya 'sucağız', testiye 'kumnili', üzüntüye 'üzgüntü' küreğe 'faraş', acıktım yerine 'içim kıyıldı' deniyor. Başka zaman yerine 'sahi zaman', seslenmek yerine 'tınmak', rahatsız etmek yerine 'salerlik yapma', ufak-küçük yerine 'şimbil', deprem yerine 'zelzele', tadı bozuk yerine 'marık', ziyan etme yerine 'zebil etme', güzel yerine 'palüze' çok sık kullanılan kelimeler olarak dikkat çekiyor.'ŞİVEMİZ UNUTULMASIN'Ayvalık'ın köklü ailelerinden birine mensup turizmci Hasan Güzey, "Ayvalık'ta doğup büyüdüm. Ayvalık'ta yaşıyorum ve Ayvalık'ta öleceğim inşallah. Ayvalıklıların birbirine sorduğu şekilde kendimi tanıtayım. 'Kimlerdensin?' denildiğinde, Celil ağanın torunuyum. Ayvalık'ın köklü ailelerinden biridir ben de onların üçüncü kuşak torunuyum. Şivemiz lehçemiz Ayvalık'ımız unutulmasınö dedi.'TUHAFIMIZA GİDİYORDU AMA AĞZIMIZ ALIŞINCA BİZ DE KONUŞTUK'Mübadil torunu olduğunu söyleyen Hikmet Zorlu ise, "Babam Midilli'den gelme, annem Selanik muhaciri. Konuşmalarda bazı kelimeler tuhafımıza gidiyordu. Nenem 'setreyi getir' diyordu. Setre, babamın ceketi. Büyük varile 'lanca' deniliyor. Kuzine yerine 'maşinga', kürek yerine 'faraş' deniliyor. 'Nasılsın' denildiğinde cevaben 'tururum kızım diyordu' babam. Anne tarafım daha başka kibardı ama hepsinin güzel kelimeleri oldu. Zelzele deniyordu depreme. Horoza 'foroz' diyorlardı. Beceremiyorlardı, dil sürçmesi oluyordu. Mesela geç kaldın diyeceğine, 'Nerde kaldın viri' deniyordu. Tuhafımıza gidiyordu ama ağzımız alışıyordu, konuşuyorduk bu kelimeleriö diye konuştu.'BİZ DE AĞAÇÇIKLAR, KUŞÇAĞIZLAR'Sanatçı Rasim Öztekin'in Ayvalık'ta ev aldığı sırada yaşadıklarını anlatan Midilli Sarlıcalı'dan gelen mübadil çocuğu Çetin İşten, "Marangoza pencere yapmasını söylediğinde, 'Şuracığa mı kolay, şuracığa da bir kapıcık yapayım sana' dediğinde şaşırmış. Kahveye iner çay içmeye. Kahveci der; 'içersin bir çaycağız.' Meğer Ayvalık'ın şivesi buymuş. Biz de ağaççağızlar, kuşçagızlar, evlatçıklar, her şey minyatürize edilmiş. Konuşmamız, özümüz bu şekildeö dedi.Esnaf Refik Sal ise, "Ayvalık'ta doğdum büyüdüm. Giritli bir ailenin çocuğuyum. Göreneklerimizde, örflerimizde Girit kökenli olduğumuz için bazı kelimelerde Türkçe'ye çevrildiğinde ilaveler oluyor. Mesela, kapıcık pencerecik. Çoğu kelimenin sonunda cık ve cikler oluyor. Bazı cümleler devrik oluyorö dedi.Görüntü Dökümü-------------------------Ayvalık'tan genel görüntülerAyvalıklıların konuşmalarıAyvalıkça bilenlerden görüşler.İlçeden görüntüler.Süresi 4 Dakika 51 Saniye, Boyutu 894 MB.Haber- Kamera Kadri KAYAAYVALIK (BALIKESİR),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================20)SOFYA ORDUEVİ'NDE TÜRK VE BULGAR MÜZİĞİ ŞÖLENİTÜRKİYE'nin Sofya Büyükelçiliği'nin Sofya Orduevi'nde düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri'nde her iki ülkenin klasik müzik eserleri seslendirildi.Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği'nin 'Kültürel Köprüler' etkinlikleri kapsamında Nadejda Belediyesi Kültür Enstitüsü ile düzenlediği 'Türk-Bulgar Dostluk Konseri' Sofya Merkez Orduevi'nde gerçekleştirildi. Konserde, Nadejda Kültür Merkezi Orkestrası, Şef Kiril Lambrev yönetiminde Türk ve Bulgar klasik müzik eserlerini seslendirdi. Konserde, Cemal Reşit Rey'in eserlerinin yanı sıra Şef Lambrev'in, Türk halk ezgilerinden esinlenerek bestelediği eseri ilk kez seslendirildi.Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, dostluk ve hoşgörü köprülerinin kültürden geçtiğini belirterek, "Büyükelçilik olarak burada iki ülke arasındaki dostluk ve iyi ilişkileri geliştirmek için kültürel faaliyetler yapıyoruz. Bu da üçüncüsü, son üç ayda. Şimdi kültür iki ülkeyi birbirine yaklaştıran en önemli unsur. Biz bu faaliyetleri her alanda yapıyoruz. Bugün de klasik müzik konseriyle yapıyoruz. İki ülkeyi aynı zamanda bir araya getiren soydaşlarımız da var. Soydaşlarımızın da mevcudiyeti ve huzuru bizim için çok önemli. Bugün de herkes bir arada mutlu mesut anlar yaşayacağız diye ümit ediyoruz" dedi.Nadejda Belediye Kültür Merkezi Orkestra Şefi Kiril Lambrev ise küçük yaştan itibaren Türk müziğine aşina olduğunu söyledi. Lambrev, Cemal Reşit Rey gibi ismi dünyaya mal olmuş bir bestekarın uyarlamalarını seslendirmenin onur olduğunu belirtti. Lambrev, "Orkestra şefi olarak dünyanın farklı yerlerinde çalışım. Rusya'da, Türkiye'de şeflik yaptım. Besteci olan dedem de Türk müziği uzmanıydı. Hatta Türklerin yaşadığı bir yerde yaşıyorduk ve düğünlerimizde, bayramlarımızda hep bu müziği söylerdik" diye konuştu.Sofya'daki konsere Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi'nden temsilciler, müftülük, diplomasi çevreleri, iş insanları, soydaşlar ve Bulgar sanatseverlerden oluşan kalabalık davetli topluluğu katıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Konserden detaylarKonseri izleyenlerBüyükelçi Hasan Ulusoy ile röp.Konserden şarkılarDetaylarHaber-Kamera: SOFYA (Bulgaristan),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================21)'LC WAİKİKİ AİLE BULUŞMALARI'NIN 7'NCİ DURAĞI ESKİŞEHİR OLDUHÜRRİYET Kitap ve LC Waikiki iş birliğiyle, yıl boyunca 12 kentte 12 uzman ile planlanan 'LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'ncisi Eskişehir'de gerçekleştirildi.Türkiye'nin farklı kentlerinde anne-babalara çocuk yetiştirmenin sırlarının anlatıldığı 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' devam ediyor. Hürriyet Gazetesi aile-çocuk yazarı Ömür Kurt'un moderatörlüğündeki LC Waikiki Aile Buluşmaları'nın 7'nci durağı Eskişehir oldu. Taşbaşı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada Hürriyet Kitap tarafından yayınlanan 200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi'nin uzmanlarından Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ile LC Waikiki Kurumsal İletişim ve Reklam Müdürü Sevda Malkoç, 'çocuklarda sağlıklı beslenme' üzerine açıklamalarda bulundu.Projeyle ilgili bilgi veren Ömür Kurt, çıkış noktalarının '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' olduğunu söyledi. Kurt, "Bir çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süre insanın hayatının temeli. Fakat biz bu hayatın temelini çok ciddiye almıyoruz ve ona her şeyi yediriyoruz. Onu kafamıza göre büyütüyoruz. Sonrasında o bina sağlam mı ilerliyor yoksa aksaklıklar mı oluyor çok bilemiyoruz. Bu nedenle uzamlarla konuşalım, onlar bize nasıl olması gerektiğini anlatsınlar, biz de bunu toplumuzla paylaşalım ki sağlıklı kuşaklar yetiştirebilelim düşüncesiyle yola çıktık" diye konuştu.Sevda Malkoç ise projede LC Wakiki Kurumsal İletişim ekibi ile Hürriyet Kitap ekibinin bir araya geldiğini belirterek, "Bu bizim için çok heyecanlı bir proje. Son 14 senedir pazar lideri olarak en iyi şekilde hizmet vermeye özen gösteriyoruz" dedi.Etkinlikte, Uzman Diyetisyen Zeynep Köse Çapay ise çocuklarda sağlıklı beslenme konusunda ebeveynlerin yapması gerekenlere dikkat çekti. Bebeklerde ek gıdaya geçiş, katı gıda beslenme dönemi için öneriler ve bebeklerde kilo problemine dair konularda anne babaların sorularını yanıtlayan Çapay, şunları kaydetti:"Sağlık deyince ne anlamalıyız? Sağlık dediğimizde bunu bütünsel olarak düşünmemiz gerekir. Yani sağlık hem bedensel hem ruhsal iyilik halidir aslında. Sağlıklı yaşam tabii ki bu iyilik halini yakalamanın bir amacıdır diyebiliriz. Sağlık yaşam dediğimiz aklımıza gelen 2-3 tane temel şey vardır. Bunlardan en önemlisi, en kapsamlısı aslında sağlıklı beslenmedir. Bununla beraber fiziksel aktivite, stres seviyesi, çevresel koşullar sağlıklı yaşam bütününü etkileyen bir şeydir. Sağlıklı yaşamın en büyük parçası olan beslenmeyi nasıl yapacağız? Veyahut da uzmanlar neler öneriyor? Her kafadan farklı bir ses mi çıkıyor? Burada en önemli şey insanın önce kendi bedenini tanımasıdır. Kendi vücudunuza iyi gelen besinleri uzman bir doktor, bir beslenme uzmanıyla beraber ortak bir kanıya vararak çözüm yoluna ulaşılabilinir. Anne karnında, anne eğer sağlıklı beslenmiyorsa veya yediklerine dikkat etmiyorsa bu, çocukta ilerleyen dönemlerde problemler yaratabiliyor."Söyleşi sonrasında katılımcılara, bir çiftin bebek yapmaya karar vermesinden çocuk 6 yaşını bitirinceye dek geçen süredeki bebek ve çocuk eğitimini kapsayan '200 Adımda Çocuk Yetiştirme Rehberi' armağan edildi.50 KİŞİYE 50 TL'LİK HEDİYE ÇEKİLC Waikiki'nin, Hürriyet Kitap ile ortaklaşa gerçekleştirdiği 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' anne babalara çocuk yetiştirme konusunda eşsiz bilgiler vermeyi amaçlıyor. Çocuk sağlığının önemine dikkat çekmek için gerçekleştirilen bu etkinlik, her ay bir uzmanı Türkiye'nin bir şehrinde ücretsiz olarak halkla buluşturuyor. Türkiye, Çin ve Bangladeş olmak üzere 3 tam kapasiteli laboratuvarda, 4 bin 500'ü ekolojik olmak üzere günde ortalama 13 bin 500 test yapan LC Waikiki, çocuk sağlığı ve gelişimi konusunda da ebeveynlere destek veriyor. Bu doğrultuda daha önceki buluşmalarda olduğu gibi Eskişehir buluşmasında da katılımcılara ürün güvenliği ve sağlığı konusunda da bilgiler verilerek, 50 şanslı aileye LC Waikiki'den 50 TL'lik hediye çeki armağan edidi.12 ŞEHİR, 12 KONFERANSLC Waikiki, 'Aile Buluşmaları' ile 12 ayda 12 uzman ile 12 şehirde ebeveynlerle buluşacak. 0-6 yaş aralığındaki çocukların gelişimi için önemli olan noktalara dikkat çekecek 'LC Waikiki Aile Buluşmaları' İstanbul, Antalya, Ankara, İzmir, Denizli, Mardin, Gaziantep, Eskişehir, Trabzon, Kars, Adana, Nevşehir illerini kapsıyor. Buluşmalarda aileler, Ender Saraç, Tan Sağtürk, Üstün Dökmen, Başak Demiriz, Zeynep Köse Çapay, Ramazan Şimşek, Şirin Seçkin, Özgür Öner, Serap Duygulu, Dolunay Kadıoğlu, Yıldız Dilek Ertürk, Eyüp Sabri Ercan gibi alanında uzman isimlerle bir araya geliyor.Görüntü Dökümü-------------------------Ömür Kurt, Zeynep Köse Çapay ve Sevda Malkoç'tan detayÖmür Kurt'un konuşmasıSevda Malkoç'un konuşmasıDiyetisyen Zeynep Köse Çapay'ın konuşmasıBuluşmayı izleyenlerBoyut: 649.97 MBHaber-Kamera: Eyüp KELEBEK-ESKİŞEHİR/DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================22)AKHİSAR'DA DÜNYA ZEYTİN GÜNÜ KUTLANDITÜRKİYE'nin sofralık yeşil zeytin ve siyah zeytin üretiminin büyük bölümünün yapıldığı Manisa'nın Akhisar ilçesinde, bu yıl 8'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlaması yapıldı. Etkinlikte konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Afrin'den ülkeye sokulan zeytinyağının ürünün fiyatını düşürdüğünü söyledi. AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ise bu tür iddiaların gerçeği yansıtmadığı ifade etti.Akhisar Ticaret Borsası'nın ev sahipliğindeki 8'inci kez Dünya Zeytin Günü kutlamaları, önceki gün Şehit Teğmen Tahir Ün Caddesi'nde düzenlenen 'zeytine minnet' yürüyüşüyle başladı. Akhisar Belediyesi Fuaye Salonu'nda zeytin ve zeytinyağıyla ilgili resim sergisi de açıldı. Kutlamaların dünkü bölümü ise Akhisar-Sındırgı karayolu üzerindeki Taş Konak'ta yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Kaymakam Sabit Kaya, Garnizon Komutanı Hava Albay Mehmet Şahin, Akhisar Belediye Başkanı AK Partili Salih Hızlı, İlçe Emniyet Müdürü Engin Pınar, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mete Demir, Akhisar İlçe Tarım Müdürü Ahmet Kılınç, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Akhisarlı zeytin üreticileri ve borsa üyeleri kutlamalara katıldı.Burada konuşma yapan Belediye Başkan Salih Hızlı, "Zeytinimizi dünya markası yapmak gibi bir iddiamız var. Bu iddiamızı gerçekleştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah dünya markası olacağız. Bu iddialı laf ama bunu gerçekleştirecek güce sahibiz" dedi.AK PARTİLİ VEKİLDEN ELEŞTİRİLERE YANITGeçmişten bugüne zeytin ve zeytinyağı sektörünün geliştiğine dikkati çeken AK Parti Milletvekili Uğur Aydemir ise zeytin fiyatlarının üreticiyi memnun etmediği yönünde söylenti olduğunu, bazı milletvekillerinin Afrin'den gelen zeytin ve zeytinyağının fiyatları düşürdüğüne yönelik söylemlerde bulunduğunu belirtti. Aydemir, "Bu zeytin fiyatının bugünkü durumunu Afrin ile bağlamak abesle iştigaldir. Zeytin üreticileri ile adeta dalga geçmektir. Onları yanlış yönlere yönlendirmektir. Bunun bu şekilde olmaması gerektiğini, bilhassa milletvekilleri olarak, milletimize, üreticimize en doğru bilgileri vermek, onların duygularıyla oynamak gerektiğini düşünüyorum. Geçen hafta Tarım Bakanımız açıkladı. Afrin'den bugüne kadar gelen zeytinyağı 600 tondur. Bu da Türkiye'de üretilen zeytinyağının 200 bin ton olduğunu varsayarsak, yüzde 0,75 civarında bir orana tekabül etmektedir. Yani hakikaten bu fiyatların düşüklüğünü Afrin'den gelen zeytinyağına bağlayanlar önce kendileriyle dalga geçiyorlar ve gülünç duruma düşüyorlar. Fiyat düşüklüğü tamamen piyasa şartlarından kaynaklanıyor" diye konuştu.CHP'Lİ VEKİLİN İDDİASICHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise üreticinin mutsuz olduğunu belirterek, sofralık zeytine prim verilmesini, ayrıca zeytinyağı priminin artırılmasını istedi. Hasat başladığında zeytinyağı fiyatının 17 lira civarında olduğunu belirten Bakırlıoğlu, fiyatların birden bire düştüğünü, nedenini araştırdıklarında Afrin'den yurt dışına satmak kaydıyla Türkiye'ye zeytinyağı sokulduğu bilgisine ulaştıklarını kaydetti. Bakırlıoğlu, "Orası şu anda 12 milyon zeytin ağacının bulunduğu ciddi bir zeytin merkezi. Şu anda 180 zeytinyağı fabrikası çalışıyormuş. 50 bin ton zeytinyağının geleceği söyleniyordu. Tarım Bakanımız '5 bin ton getireceğiz' dedi. Şu ana kadar 600 ton geldiğini söyledi. Fakat bölgeden gelen haberler bu şekilde değil. Sanki daha fazla geleceğini hissediyoruz. Ama ne olursa olsun hasat zamanında mahsulün en bol olduğu zamanda zeytinyağının yurt dışına satmak kaydıyla dahi olsa ülkeye getirilmesi, zeytinyağı fiyatlarını ilk etapta 17 liradan 14 liraya düşürdü. Şu anda 12-13 lira" dedi. Açıklamasını sürdüren Bakırlıoğlu, "Uğur Aydemir vekilimiz, ısrarla bunun Afrin ile alakası olmadığını iddia ediyor. Hep beraber yağhanelere gidelim, tarlalara gidelim. Afrin'in etkisi var mı yok mu kendi gözlerimizle görelim. Stoklanması gerekiyorsa devlet bunu stoklasın. Hasat zamanı bitsin, mal azalsın daha sonra piyasaya soksun. Piyasanın bu şekilde dalgalanmasına müsaade etmemeli" ifadelerini kullandı.Akhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat ise zeytin tüketimini artırmaya yönelik çalışma yürüttüklerini kaydetti. Akhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa da ilçede 17 bin zeytin üreticisi olduğuna dikkat çekti.Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından birkaç ay önce yapılan açıklamaya göre, sofralık zeytinde, Türkiye tüketiminin yüzde 35'ine karşılık gelen oranda ürün, Manisa'da üretiliyor.Akhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy, coğrafi işarete değinerek, "Tüccar arkadaşlara seslenmek istiyorum. Tüm dünyada coğrafi işaretli ürünler daha güvenilir ve daha kaliteli olarak tanımlanıyor ve rağbet görüyor. Bizler de 5 yıl önce Akhisar Domat ve Akhisar Uslu zeytinimiz için coğrafi işaret aldık. Bu coğrafi işaretleri kullanarak ürününüze değer katın" dedi.Etkinlikler kapsamında, televizyonda program yapan Hande Berktan'ın yönettiği bir panel de düzenlendi. Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Vahap Munyar, Dünya Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hakan Güldağ, Habertürk'ten Abdurrahman Yıldırım, Marketing Türkiye Genel Yayın Yönetmeni Günseli Özen, İtalyan araştırmacı Marina Colonna, müzisyen, gezgin, radyo ve TV programcısı Ayhan Sicimoğlu, Yunanistan'dan gelen araştırmacı- yazar Agronomist Konstantinos Liris, beslenme uzmanı Selahattin Dönmez panelist olarak katıldı.Görüntü Dökümü-------------------------Akhisar Belediye Başkanı Salih Hızlı konuşmaAK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir konuşmaCHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu konuşmaAkhisar Ticaret Borsası Başkanı Alper Ahlat konuşmaAkhisar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Ulusoy konuşmaAkhisar Ziraat Odası Başkanı Ahmet Akbuğa konuşmaEtkinliklerden çeşitli görüntüHaber- Kamera: Barış GEZİCİ/ AKHİSAR (Manisa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ