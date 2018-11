Dha Yurt Bülteni - 1

26 Kasım 2018 Pazartesi 08:26



26 Kasım 2018 Pazartesi 08:26

1)GİRESUN'DA 'DUR' İHTARINA UYMAYAN SÜRÜCÜ, POLİSLERE ÇARPTI: 1 ŞEHİT,1 YARALIGİRESUN'un Bulancak ilçesinde polis kontrol noktasında dur ikazına uymayan bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda, polis memuru İmdat Berçin şehit oldu, 1 polis memuru da yaralandı. Olay, 00.30 sıralarında Bulancak ilçesi Liman Mevkiinde meydana geldi. Polis kontrol noktasında 'dur' ihtarına uymayan sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir otomobil, 2 polis memuruna çarptı. Olayda ağır yaralanan polis memurları çağrılan ambulanslarla Giresun'daki hastanelere kaldırıldı. Polis memurlarından İmdat Berçin yapılan müdahalelere rağmen şehit oldu, yaralı polis memurunun tedavisi sürüyor. Olaydan sonra kaçmaya çalışan alkollü sürücü, otomobili ile yoldan çıktı. Sürücü, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Haber: Nedim KOVAN /BULANCAK(Giresun),====================================================2)İRAN-IRAK SINIRINDAKİ DEPREM TÜRKİYE'DEN DE HİSSEDİLDİİRAN- Irak sınırında Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Türkiye'nin bazı bölgelerinden de hissedilen depremin herhangi bir yıkıma yolaçıp açmadığı konusunda henüz bölgeden haber alınamıyor.İran'ın Irak sınırına yakın Serpol Zehab Kermanşah bölgeleri arasında dün saat 19.37'de Richter ölçeğine göre 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 96 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İran ve Irak'ın yanısıra Kuveyt ile Türkiye'nin de bazı bölgelerinden hissedildi. Hakkari'nin İran ve Irak'a sınır olan Şemdinli ilçesinin yınısıra Yüksekova, Çukurca ve Derecik ilçelerinde sarsıntı ile birlikte endişelenen vatandaşlar, sokaklara çıktı. İlk bilgilere göre bu bölgelerde herhangi bir yıkım meydana gelmedi. Depremin merkezinde ise can kaybı olup olmadığı konusunda henüz bilgi alınamadı. Geçen yılın kasım ayında aynı bölgede şiddetli deprem meydana gelmiş, olayda yüzlerce insan hayatını kaybetmişti.Görüntü Dökümü------------------------------Hakkari sokaklarından detayİran'ın Urmiye şehrindeki bir evden çekilmiş sallanan avize görüntüsüSosyal medyada paylaşılan deprem sonrası trafik akışı görüntüsüHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN - Yaşar KAPLAN - Azer DEMİR - Serdar KARA/HAKKARİ,======================================================3)BİNGÖL'DE 5 DAKİKALIK DOLU YAĞIŞI, HAYATI FELÇ ETTİBİNGÖL'de şiddetli yağmurun ardından dolu yağışı etki oldu. 5 dakika süren dolu yağışı, hasara yol açtı.Dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, yerini doluya bıraktı. 5 dakika kadar süren dolu yağışı nedeniyle birçok işyerinde hasar meydana geldi. Yağış nedeniyle caddeler suyla dolarken, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde, bir işyerinin önündeki demir profiller de zarar gördü. İşletme sahibi Mustafa Artan, dolu yağışından dolayı işletmesinin önündeki demir profillerin, kaynaklyerlerinden kırıldığını belirterek, "Yaklaşık 5-6 dakika dolu yağışı devam etti. Demir profillerimizi bile yerinden çıkaran bir şiddetle yağarak maddi hasara yol açtı. Hava durumunda da bildirilmişti ama bu kadar şiddetli olacağını düşünmüyorduk. Demir profilleri kaynak yerinden söküp yıkacağını hiç tahmin etmiyorduk. Çok şükür yaralanan olmadı. Cana geleceğine mala gelsin. Bu duruma da şükrediyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------Caddelerde biriken su detayları-Maddi hasar gören işyerlerinden detaylar-Yağmur yağışından kaçmaya çalışan insanlar-İşyeri zarar gören işletme sahibinden detaylar-genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: AZİZ ÖNAL-MESUT BUDRAÇ/BİNGÖL,================================================4)NUSAYBİN, 10 DAKİKALIK DOLU YAĞIŞINA TESLİM OLDUMARDİN'in Nusaybin ilçesinde dün akşam saatlerinde yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok ev ve işlerinin bodrum katını su bastı. Nusaybin ilçesinde dün akşam saat 17.30 sıralarında başlayan 10 dakika süren dolu ve ardından sağanak yağış, yaşamı olumsuz etkiledi. İlçe merkezindeki bir çok sokak ve cadde yağış nedeniyle su altında kaldı. Kentte birçok evin bodrum katı ve bahçeleri ise sel suları bastı. Yeşilkent mahallesi Sülün sokakta oturan Mehmet Çakır, her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını belirterek, "Her yağmurda evimizin giriş katı, sel suları altında kalıyor. Bu yüzden MARSU yetkililerine durumu açıklayıcı dilekçe verdim. Ancak hiç kimse gelip bu sokağın gider borusunu düzeltmedi" diye tepki gösterdi.Görüntü Dökümü------------------------------Yağan dolu yağışı evin damına yağarken,Yıldırımların gök yüzünü aydınlatması,Sokakta dolu yağışı etkisi gözükürken,Dolu kar gibi yüzeyi tutmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN(Mardin),============================================5)ŞARJDA BIRAKILAN CEP TELEFONU İŞ YERİNİ YAKTIKARABÜK'te, şarjda bırakılan cep telefonu bomba gibi patladı. Patlamanın ardından çıkan yangını iş yeri sahibi ve esnaflar söndürdü.Cumhuriyet Mahallesi Şahin Tepesi mevkiinde bulunan iş yerinde elektrik malzemeleri satışı tapan Lütfullah Karagül(30), cep telefonunu şarjda bırakarak yan taraftaki kahvehaneye gitti. Bir süre sonra patlamayla birlikte iş yerinde yangın çıktı. Karagül ve esnaf arkadaşları, yangın tüpleriyle müdahale ettikleri alevleri söndürdü. İş yerinde maddi hasar oluştu. Yangın anı güvenlik kamerasına yansıdı. Lütfullah Karagöl, "Cep telefonum şarjdaydı. Yüzde 100 telefondan çıktı yangın. Dükkana girdiğimde bir anda alev çarpıyordu. Arkadaşlar yardım etti ve yangını söndürdük" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------Alevlerin yükselmesi, çevredekilerin koşturması ve yangını söndürmesi(Güvenlik kamerası)-Yanan dükkandan görüntü-Yangına sebep olan cep telefonu ve şarj aleti-Lütfullah Karagül röpHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,=======================================6)MOTOSİKLET YOLUN KARŞISINA GEÇENLERE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALIDÜZCE'de, motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışanların arasına daldı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde, D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Düzce istikametine gitmekte olan 26 yaşındaki Müslüm Kuru idaresindeki plakasız motosiklet yolun karşısına geçmeye çalışan Burakcan Hamarat, 5 yaşındaki Gizem Kıdış ve annesi 42 yaşındaki Keziban Kıdış'a çarptı. Motosikletten savrulan Müslüm Kuru başına refüje çarptı. Ağır yaralanan Müslüm Kuru 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan 3 kişi ise Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN ÜZERİNE ÇAY DÖKÜP, DARP ETTİLERDüzce'de, yolun karşısına geçmeye çalışanlara çarpan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirirken, yakınları hastaneye geldi. Yakınları, Müslüm Kuru'yu görmek istediklerini söyledi. Sağlık görevlilerinin Müslüm Kuru'nun hayatını kaybettiğini söylemesi üzerine yakınları hastanede kargaşa çıkararak, sağlık görevlilerini darp etmeye çalıştı. Acil serviste nöbetçi olan özel güvenlik görevlisi Faruk Yavuz, müdahalede bulunmak istediği sırada bir kişi üzerine çay attı. Acı içinde kalan güvenlik görevlisini darp edenler, daha sonra hastaneden ayrıldı. Çay dökülmesi nedeniyle vücudunda yanıklar oluşan güvenlik görevlisine acil serviste müdahale edildi. Güvenlik görevlisini darp eden kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Olay yerinden görüntüPolis ekiplerinin görüntüsüMotosiklet sürücüsünden görüntü ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,=====================================7)BUĞDAY TANESİ SURİYELİ BEBEĞİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDUŞANLIURFA'da evde oynadığı sırada odada bulduğu buğday tanesini yutan ve nefessiz kalan 6 aylık Suriyeli Hayat Cedan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Hayati Harrani Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, evde oyun oynayan Hayat Cedan, oturma odasında eline geçirdiği buğday tanesini ağzına atarak yuttu. Bir süre sonra çocuğun nefes almakta güçlük geçtiğini fark eden Suriyeli aile, bebeklerin komşularının otomobiliyle Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedavisine başlanılan Suriyeli bebek, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Suriyeli bebeğin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Acil servise gelen ambulansAcil önünde bekleyenlerAcil servis önünde bekleyen polisGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,=====================================8)ÇAMAŞIRINI ALMAK İSTERKEN ÇATIDAN DÜŞTÜBURSA'nın İnegöl ilçesinde ikinci kattan kömürlüğün üzerine düşen çamaşırını almak isterken çatıdan düşen 13 yaşındaki Emirhan A. Ağır yaralandı.Olay Bursa'nın İnegöl İlçesinde Ertuğrulgazi mahallesinde meydana geldi. İki katlı bir binanın ikinci katında ikamet 13 yaşındaki Emirhan A. balkondaki korumalık tellerine kuruması için asılan çamaşırını almak istediği sırada, çamaşır evin bitişiğindeki 4 metre yüksekliğindeki kömürlüğün çatısına düştü. Düşen çamaşırını almak isteyen Emirhan A. kömürlüğün çatısına çıktığı sırada dengesini kaybederek yaklaşık 4 metreden zemine düştü. Acılar içinde kıvranan Emirhan A., bağırışlarını duyan ailesi tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.Emirhan A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------------Yaralanan çocuğun hastaneye getirilişi-Hastaneden detaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),==========================================9)DRİFT ATAN İKİ ARACIN SÜRÜCÜSÜNE 10 BİN LİRA CEZADÜZCE'nin Yığılca ilçesinde, drift atan 2 araç sürücüsüne 10 bin lira para cezası uygulandı.Yığılca'da drift atan iki sürücü vatandaşlar tarafından polis ekiplerine ihbar edildi. Polis ekiplerinin yaptığı Mobese incelemeleri sonucunda Hebeler mevkiinden Yığılca Entegre Hastanesi istikametine gelerek hastane önünde drift atan araçlardan 14 GG 259 plakalı araç sahibi Şenol Taşçan'a Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı, ayrıca sürücünün belgesi 60 gün süre ile iptal edildi. Araç ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Yapılan kamera incelemelerinde aynı mevkide drift attığı görülen 14 EY 172 plakalı araç sahibi Hasan Göçen'e de yine aynı şekilde 5 bin 10 lira cezai işlem uygulandı. Bu araç sahibinin de ehliyetine 60 gün el konulurken, araç ise 60 gün trafikten men edildi. Her iki aracın drift görüntüleri de Mobese kameralarına yansıdı.Görüntü Dökümü------------------------------Mobese kameraları görüntüsüDrift yapan iki aracın görüntüsü ve detaylarHaber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,===============================10)REYHANLI SALDIRISININ PLANLAYICISI YUSUF NAZİK YARIN HAKİM KARŞISINA ÇIKIYORHATAY'ın Reyhanlı illçesinde 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, bugün Ankara'da ilk duruşmaya çıkacak. 11 Mayıs 2013 Reyhanlı Şehitler Derneği de 50 kişilik kafile ile duruşmayı izlemek için Hatay'dan yola çıktı.Bugün Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek ile duruşmaya saldırıda yakınlarını kaybeden 50 ikişi katılacak. 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Anıtı önünde toplanan aileler adına açıklama yapan 11 Mayıs Reyhanlı Şehitler Derneği Başkanı Ahmet Tuna, katliamın planlayıcısı Yusuf Nazik'in, bugün Ankara 9'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlanacağını söyledi. Şehit yakınları olarak bu ilk duruşmaya katılmak üzere Ankara'ya gideceklerini belirten Tuna, bu duruşmadan iyi bir netice alacaklarına inandıklarını dile getirdi. Tuna, daha sonra kendilerini yolcu etmek üzere yanlarına gelen siyasi parti temsilcilerine ve vatandaşlara teşekkür etti. Aileleri yolcu etmek üzere 11 Mayıs Şehitler Anıtı'na gelen Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter ise, bugünkü ilk duruşmanın önemli olduğunu söyledi. Çüter, "Yarın hepimiz için önemli bir gün olacak. Türk adaleti yerini bulacak ve bu katliamı yapanlar hak ettikleri cezayı da alacaklardır. İnşallah, bu katillerin yaptıkları katliamlar son bulacaktır. Kendileri yaptıkları bu zulmün altında boğulacaklardır. Allah bir daha böyle acı yaşatmasınö diye konuştu. Aileler daha sonra otobüse binerek Ankara'ya hareket etti.SURİYE'DE YAKALANMIŞTIReyhanlı saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik, Eylül ayında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.53 VATANDAŞ HAYATINI KAYBETMİŞTİ11 Mayıs 2013'te biri belediye binası yakınında, diğeri PTT yakınında iki bombalı araçla yapılan terör saldırısında 53 vatandaş hayatını kaybetmiş, 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.Görüntü Dökümü------------------------------11 Mayıs Reyhanlı Şehitler AnıtıAilelerin mahkemeye gitmek için anıt önünde toplanmasıDernek Başkanı Ahmet Tuna'nın konuşmasıDernek üyelerinin otobüse binmek için yürümesiOtobüse binmeleriBelediye Başkanı Mehmet Çüter'in konuşmasıOtobüsün içinden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI(Hatay),=================================================11)TEKİRDAĞLI KADINLAR, KADINA ŞİDDETİ 'SİMGE AYAKKABILARLA' KINADITEKİRDAĞ'DA Süleymanpaşa Kadın Platformu üyeleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü'nde, şiddete uğrayan kadınları simgeleyen ayakkabıları sergileyip, mor balon uçurarak kadına yönelik şiddeti kınadı.Merkez Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Demokrasi Meydanı'nda toplanan Süleymanpaşa Kadın Platformu üyesi kadınlar, 'Kadına yönelik şiddete hayır. İtaat etmedik etmeyeceğiz' yazılı pankart açarak, ellerinde şiddete uğrayan kadınların fotoğraflarının olduğu döviz taşıdırlar. Yaklaşık 150 kadının bir araya geldiği Demokrasi Meydanı'nda şiddete uğrayan kadınları simgeleyen yaklaşık 80 çift kadın ayakkabısı sergilendi. Grup adına platformu üyesi Filiz Çetin açıklama yaptı. Kadınların huzurlu güvenli yaşayacağı bir dünya istediğini dile getiren Filiz Çetin, şunları söyledi:"Kadınlar, dünyanın dört bir yanında her türlü olumsuzluğa karşı dayanışma halinde olup seslerini yükseltiyorlar. Biz kadınlar huzur içerisinde güvenle yaşayabilecekleri bir dünya istiyoruz. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizlik sokmakta. Temel, hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Kadına şiddet son bulsun artık. Ataerkil kapitalist sistemin yarattığı eşitsizlikler, ayrımcılıklar derinleşerek devam etmektedir. Tüm dünya'da devletler uyguladıkları baskıcı politikalarla kadına yönelik şiddetin boyutunu ve dozajını artırmıştır. Böylesi gerçekliğin yaşandığı bugün, biz kadınlar ataerkil kapitalizme ve yarattığı şiddetin her türlüsüne karşı: Savaşa, tacize, tecavüze, yoksulluğa, haklarımızın yok sayılmasına karşı bir kez daha meydanlardayız."Yapılan basın açıklamasının ardından kadınlar, sloganlar eşliğinde havaya mor balonlar bırakarak, dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Meydanda toplanan kadınlar-Kadınların ellerindeki pankartlar-Yere bırakılan kadın ayakkabıları-Filiz Çetin'in konuşması-Havaya balon bırakılması-DetaylarHaber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,=======================================12)SP LİDERİ KARAMOLLAOĞLU: DİKKATLİ OLMALIYIZSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, dünyadaki güçlü ülkelerin kendi hakimiyetlerini pekiştirmek için bir takım tedbirler aldığını belirtip, dikkatli olunmasını gerektiğini söyledi.Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, partisinin Mersin'in Erdemli ilçe teşkilatı tarafından düzenlenen 'Değişim ve dönüşümleriyle Küresel Krizler ve Yeni Dönüm: Çare Var' konferansına katıldı. Bir otelde gerçekleşen konferansa Karamollaoğlu'nun yanı sıra Saadet Partisi İl Başkanı Sonar Contar, İlçe Başkanı Mehmet Yıldız, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve partililer katıldı.Burada konuşan Karamollaoğlu, hem Türkiye'nin, hem de dünyanın badireli bir dönemden geçtiğini anlattı. Bu badireli dönemde sadece bir ülkeyi yönetmenin, o ülkenin problemleri ile haşir neşir olmanın ve problemlerini halletmenin yetmediğini aktaran Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Aynı zamanda bizi etkileyen, bizim dışımızdaki unsurlarla da etkilenme mecburiyeti doğuyor. Dünya küçüldü. Her ülke birbirinden etkileniyor. Birbirine yakın ülkeler daha da etkileniyor. Bazı ülkeler çok hızlı bir şekilde kalkınıyor. Bu kalkınma onların duyduğu ham madde ihtiyacını arttırıyor. Bu sefer dünyadaki ham madde çekişmesi yaşanıyor. Sadece onlar değil, dünyadaki güçlü ülkeler kendi hakimiyetlerini pekiştirmek için bir takım tedbirler alıyorlar. Bu tedbirler, kendilerini, rakiplerini ama özellikle kalkınmamış ve fakir ülkeleri yakından etkiliyor. Dünya küresel ısınmayla karşı karşıya kalıyor. Eğer kutuplardaki buzullar erirse denizler 50 metre yükselebilir ve birçok yerleşim yeri sular altında kalabilir. Onun için çok dikkatli olmalıyız."Karamollaoğlu, yaklaşık 2 saat süren konferansın ardından partililerle sohbet etti.Görüntü Dökümü------------------------Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu yemek masasında partililerle otururkenKaramolaoğlu'nun konferansta konuşmasıKonferansa katılan davetlilerden görüntüSalondan genel görüntülerHaber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ(Mersin),================================================13)BAŞKAN AKTAŞ, SEÇİM ÇALIŞMALARINA START VERDİ31 MART'ta yapılacak Mahalli İdareler Seçimi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanan Alinur Aktaş, Bursa'yı daha iyi konuma getirebilmek için yoğun çalışma içerisinde olacaklarını söyledi. Seçim çalışmalarının startnı dün veren Aktaş, "Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti yok" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul'da yapılan toplantıda 31 Mart 2019'da yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Aktaş, partisinin il başkanlığında teşkilat mensuplarıyla bir araya geldi. Milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partilinin katılım gösterdiği toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş eşi Sevinç Aktaş ile beraber geldi. Aktaş, Bursa Büyükşehir Belediyesi için 5 tane aday adayının başvurduğunu, Osmangazi başta olmak üzere diğer ilçe belediyelerinde de göreve talip olan arkadaşlarının olduğunu söyledi. Saha yoklamaları ve anketlerden alınan pozitif sonuçlar neticesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın işaretiyle yeniden Büyükşehir Belediyesi için aday olduğunu belirten Aktaş, "Hizmete talip olmak önemlidir, bu talebin sonunda aday gösterilmek onur vericidir. Ben biliyorum ki benim partimin, parti büyüklerimin ve gerçekten bu işin uzmanı, duayeni konumundaki Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın çok ciddi tecrübeleri var. Mevcut belediye başkanı olmam sebebiyle de deyim yerindeyse biri bizi gözetliyor. Nihayetinde yaptığımız çalışmalar değerlendirildi ve şahsımla alakalı bir karara varıldı" dedi."TEK BİR KALP DAHİ KIRMAYACAĞIZ"Bursa'yı daha iyi yerlere getirebilmek için yoğun gayret içerisinde olacaklarını hatırlatan Aktaş, "Bu yolu koşarken tek bir kalp bile kırmadan hedefe varmalıyız. Haksız yere tek bir gözyaşının bile akmasına asla müsaade etmemeliyiz. Çünkü biz gönül kazanma çabamızı hiç bırakmayacağız. Ülkemiz için yaptıklarımızı, yapacaklarımızı anlatacağız ve bize inanan, inanmayan herkesin gönlünü kazanmak için samimiyetle hareket edeceğiz. Samimiyet bizim olmazsa olmazımızdır" ifadelerini kullandı."DAHA HIZLI KOŞMAMIZ GEREK"Şehrin her köşesine hizmet götürme gayreti içerisinde olduklarını hatırlatan Aktaş, Bursa'nın daha güzel yarınlara koşabilmesi için 31 Mart sabahına kadar teşkilat olarak büyük bir gayretle çalışacaklarını belirtti. Bugün itibariyle seçim çalışmalarına başladıklarını söyleyen Aktaş şöyle devam etti:"Bize verilen bu emaneti, hayırlısıyla bir gün bizden çok daha iyi yapacak arkadaşlara teslim etmenin derdi ve heyecanı içinde olacağız. Şu kardeşinizin bu gemiyi limana sağ salim yanaştırmaktan başka hiçbir derdi ve niyeti olmadığını özellikle burada ifade etmek istiyorum. 31 Mart çok önemli bir kırılma noktası. Çünkü 31 Mart sonra 4,5 yıl genel seçim, 5 yıl da yerel seçim yok. Bizim çok daha hızlı koşmamız gerekiyor. Bir taraftan belediye faaliyetleri hızla devam ederken bir taraftan da gelecek yarınlara çok daha güzel hazırlanmak için bu adaylık sürecini en güzel şekilde değerlendireceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş'ın konuşması-Toplantı detay görüntüleriHaber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,======================================14)EDİRNE BELEDİYESİ, ÇÖPTEN ELEKTRİK ÜRETMEYE BAŞLADIEDİRNE Belediyesi, 60 yıllık vahşi depolamaya son verip, Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde elektrik üretimine başladı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "Bu tesiste 1 yılda toplama 14 milyon 16 bin kilowatt saat elektrik üretmiş olacak. Bu rakam önümüzdeki yıl 28 milyon kilowatta çıkacak" dedi.Edirne Belediye Başkanlığı geçen yıl Kasım ayında hizmete aldığı Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesisleri'nde dünden itibaren elektrik üretmeye başladı. Tesisin açılışı törenine Edirne Valisi Ekrem Canalp, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanı ve Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, tesisin ortaklarından Havsa Belediye Başkanı Oğuz Tekin, Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, Lalapaşa Belediye Başkanı Bülent Şahinşah, Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar, siyasi parti temsilcileri ve halk katıldı.Edirne Katı Atık Yönetim Birliği Çöp Gazı Elektrik Üretim tesisinin açılışında konuşan Atlas Sanayi ve Ticaret Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ender Haberdar, kentin vahşi depolama sorununun çözüldüğünü ifade ederek, "Bu sayede Edirne'nin vahşi depolama sorununun çözümü sağlandı. Hemen ardından metan gazının atmosfere gelişi güzel salınımını önlemek için elektrik enerjisi üretim santralinin kurulum çalışmalarına hız verildi ve bugün ilk elektrik üretecek noktaya gelmiş bulunmaktayız. Toplamda tüm tesislerde 65 milyon Lira'lık bir yatırım yapmış olacağız" dedi.Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan da vahşi depolama sorununa 18 ayda bir çözüm getirdiklerini ve Katı Atık Düzenli Depolama ve Bertaraf Tesislerini kurduklarını belirterek, "Yaptığımız çalışmalar sonucunda arkadaşlarımla beraber 16'ncı ayda bu gördüğünüz alanda düzenli depolama ve bertaraf tesislerinin proje ihalesini yaparak ilk önemli adımı atmış olduk. Akabinde 16 ay gibi bir sürede de tesisleri bitirdik. İkinci hedefimiz olan buranın işletilmesi ve ondan önemlisi artık çöpün çok değerli bir malzeme olduğunu bildiğimiz için bir işletme arayışıydı. Edirne'de yapmış olduğumuz bu tesis Türkiye'de 1397 belediye arasında bertaraf ücreti ödenmeyen tek tesistir. Ayrıca cirodan da Türkiye'de pay alan tek tesistir. Ben Atlas firmasına Edirne'ye yapmış olduğu bu 65 milyon liralık yatırım için bir kez daha Edirne, Lalapaşa, Süloğlu ve Havsa halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Yapılamaz denileni yapmaktan, yalan söylüyor denileni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluyuz" şeklinde konuştu.'AYDA 1 MİLYON 152 BİN KİLOWATT ELEKTRİK ÜRETECEK'Tesisin saatte 1600 kilowatt elektrik üreteceğini ayda ise 1 milyon 152 bin enerji üreteceklerini anlatan Gürkan, "Türkiye'de meskenlerin aylık tüketimi 100 kilowattır. Her saatte 16 bin evin 1 aylık ihtiyacını karşılamış olacağız. Bu tesiste 1 yılda toplama 14 milyon 16 bin kilowatt saat elektrik üretmiş olacak. Bu rakam önümüzdeki yıl 28 milyon kilowatta çıkacak. Bu mutluluk ve heyecan tüm Edirne'nin herkese hayırlı olsun. Bunun devletimizin yenilebilir enerji teşvik kapsamında parasal boyutu var. Bugünkü rakamlarla yılda 1 milyon 864 bin dolarlık burada elektrik üretilmiş olacak" ifadelerini kullandı.Edirne Valisi Ekrem Canalp da çevre problemleri olduğu zaman herkesin gezegene karşı sorumlulukları olduğunu belirterek şunları söyledi:"Bugün burada açılan tesis de aslında kendi gezegenimize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmenin bir örneğidir. Katı atık dediğiniz zaman ortaya çıkan etkenlerden en önemlisi metan gazıdır. Bugün dünyada en çok konuşulan sorunlardan bir tanesi çevre sorunlarıdır. Amerika'daki, Avrupa'daki üniversitelerin ele aldığı konulara bakın, her zaman için en zirvedeki konulardan bir tanesidir çevre. Metan gazı da bu çevresel sorunlarda en tehlikeli etkendir. Bugün burada açılan tesis, sadece katı atıkların bertarafına yönelik değil, aynı zamanda ortaya çıkan bu metan gazını enerji üretimine dönüştürmek suretiyle onun da bertarafıdır. Dolayısıyla gezegenimiz için külfet olan bir hususunu net bir kazanca dönüştürüyoruz. Bu nedenle burası hem Dünya hem de Türkiye için de harikulade bir tesis."Ergene Nehri'ne de dikkat çeken Vali Canalp, artıkların bertarafıyla nehrin artık kirlilikle anılmayacağını belirterek, "Biliyorsunuz konu çevre kirliliği oldumu herkes Ergene'yle ilgili yorum yapar. İnşallah önümüzdeki sene Kuzey'de yer alan il ve ilçelerde yer alan bu nehre dökülmüş olan katı atıkların bertarafına yönelik çalışmalarda belli bir aşamaya gelindi. Bu sadece endüstriyel atıkların bertarafıyla ilgili değil kentsel atıkların bertarafı şeklindeki tesisleri de bünyesinde barındırıyor. Bu şekliyle derin deniz bertarafının da yapılmasıyla hem bu atıkların bertarafı yapılacak daha sonrasında da Marmara Denizi'ndeki derin atık sulara verilmesi suretiyle Ergene Nehri'nde belli bir temizlik sağlanmış olacak. İnşallah önümüzdeki yıllara Ergene Nehri'ni artık kirliliğiyle anılan bir nehir olarak değil, temiz, berrak sularıyla anılan bir nehir olarak göreceğiz" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından Vali Canalp, milletvekilleri, belediye başkanlarıyla birlikte tesisin açılış butonuna bastı. Tesis elektrik üretimine başladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Elektrik üretecek tesis-Açılışa katılanlar-Recep Gürkan'ın konuşması-Vali Ekrem Canalp'in konuşması-Tesisin açılışı-Tesisten genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Ali Can ZERAY/EDİRNE,================================================