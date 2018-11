Dha Yurt Bülteni- 1

27 Kasım 2018 Salı 08:28



1)ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜİSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden biri olan U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin, Ankara'daki baba evine ateş düştü. Şehit Emre Vahit Bekli ve şehit Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın cenaze namazları bugün Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak. Askeri helikopterin düşmesiyle şehit olan 4 askerden biri olan Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli'nin acı haberi, Yenimahalle'de Basın İş Sitesi'nde yaşayan ailesine, sağlık ekipleri kontrolünde verildi. Şehit haberini alan İsmail ve Hatice Bekli, şehit astsubayın erkek kardeşi ile birlikte bugün düzenlenecek askeri törene katılmak üzere İstanbul'a gitti. 1 yıllık evli olan şehidin, 6 gün sonra doğum günü olduğu öğrenildi.Düşen askeri helikopterde şehit olan 4 askerden 2'sinin cenaze töreni bugün Ankara'da yapılacak. Şehitlerden Kr. Plt. Albay Gökselin Aytural Şaylan ve U/H Tekns. Asb. Üçvş. Emre Vahit Bekli, bugün öğle namazından sonra kılınacak cenaze namazı ile son yolculuklarına uğurlanacak. Cenaze namazları, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde kılınacak.Görüntü Dökümü-----------------------------Şehidin baba evinden detaylarAsılan Türk bayraklarıKurulan taziye çadırlarıHaber-Kamera: Muhammet BAYRAM/ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================2)OĞLUNUN ŞEHİT OLDUĞU HABERİNİ ALAN ANNE: BENİ BİR GÜN BİLE ÜZMEDİİSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın (45) annesi Şermin Şaylan'a (82) acı haber verildi. Oğlunun şehit olduğu haberini alan Şaylan, gözyaşı dökerken, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Oğlum cennete gitti" dedi. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Mürefte Mahallesi'ndeki yazlık evinde kalan Şermin Şaylan'ı, Mardin'de görev yapan polis oğlu arayıp, ağabeyi Kara Pilot Albay Gökselin Aytural Şaylan'ın İstanbul'daki helikopter kazasında şehit olduğunu söyledi. Acı haberi alan anne Şermin Şaylan, gözyaşı döküp, baygınlık geçirdi. Yakınlarının ihbarıyla gelen ambulansla Şarköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şehit annesi Şermin Şaylan, tedaviye alındı. Şarköy Kaymakamı Kemal Yıldız, Malkara 95'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Murat Tatlı ve Şarköy Belediye Başkanı Süleyman Altınok, şehit annesi Şermin Şaylan'ı acil serviste ziyaret ederek başsağlığı diledi. Anne Şaylan, oğlunun kendisini bir gün bile üzmediğini ifade ederek, "Oğlum beni çok severdi, bir gün bile üzmedi. Şehit olan askerlerimizin ardından çok üzülürdüm. Benim de başıma geleceğini hiç aklıma getirmemiştim. Oğlum cennete gitti" dedi.Şarköy Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Şermin Şaylan, yakınlarıyla birlikte ambulansa bindirilerek oğlunun İstanbul'daki evine götürüldü.İstanbul Sancaktepe'de UH-1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Gökselin Aytural Şaylan'ın, İstanbul Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktor olan Alev Şaylan ile 15 yıllık evli olduğu ve 10 yaşında bir çocukları bulunduğu belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Şarköy Devlet HastanesiPolis ve Jandarma araçlarıAcil servis girişi ve ambulansŞermin Şaylan'ın tekerlekli sandalye ile çıkışıYakın detayıAmbulansa konulmasıŞaylan'ın yakınlarıAmbulansın gidişiGenel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY(Tekirdağ),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================3)BURSA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜİSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in (29) Bursa'da yaşayan ailesine acı haber verildi. Oğullarının şehit olduğu haberini alan aile fertleri, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı.İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Şehit askerlerden Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in acı haberi, Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Karaman Mahallesi Afacan Sokak'ta oturan ailesine, askeri yetkililerce verildi. Acı haberi alan şehidin annesi Ayşegül, babası Ayhan ve erkek kardeşi İlyas (26) Yurtsever, İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Yurtsever'in oturduğu binaya Türk bayrağı asıldı.Şehit Kara Pilot Üsteğmen Aykut Yurtsever'in, 15 Temmuz 2017 tarihinde Şebnem Yurtsever ile hayatını birleştirdiği ve eşiyle İstanbul'da yaşadığı öğrenildi.Görüntü Dökümü------------------------------Şehidin evinden görüntüler-Şehit babası Ayhan Yurtsever'in komşusu ile röportaj-Şehidin düğününden görüntülerHaber-Kamera: Enver Fatih TIKIR- Muammer İRTEM/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================4)BİTLİS'E ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜİSTANBUL'un Sancaktepe ilçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 4 askerden Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın (49), Bitlis'in Güroymak ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.İstanbul Sancaktepe'de UH- 1 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu Piyade Uzman Çavuş Şahin Aslan'ın şehit olduğu haberi, Bitlis'in Güroymak ilçesine bağlı Budakaltı Köyünde oturan ailesine iletildi. 5 kızkardeşi bulunan Şahin Aslan'ın şehadet haberini alan Aslan ailesi, büyük acı yaşadı. Evli ve 3 çocuk babası olan şehit Şahin Aslan'ın babası Adem Aslan'ın da emekli güvenlik korucusu olduğu öğrenildi. Şehidin baba ocağına Türk bayrağı asılırken, acı haberi alan yakınları taziyeye geldi. Baba Adem Aslan ve aile fertleri, acı haberin ardından İstanbul'a gitmek üzere yola çıktı. Şehit Aslan'ın bugün memleketi Bitlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenecek törenin ardından, Budakaltı Köyü'nde toprağa verileceği bildirildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Şehidin fotoğrafıHaber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================5)AYDIN VALİSİ KÖŞGER, ŞEHİT EVİNİ ZİYARET ETTİAYDIN Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte Nazilli'de şehit Piyade Teğmen Muhammet Can Sevim'in ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, eşi Fatma Köşger ile birlikte şehit P.Teğmen Muhammet Can Sevim'in Nazilli Yıldıztepe Mahallesi Belediye konutlarında oturan baba ocağını ziyaret etti. Ziyarette Köşger Ailesine AK Parti Aydın Milletveli Bekir Kuvvet Erim ve eşi, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük ve eşi, Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Bünyamin Baştuğ, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Nazilli ilçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daştan, İlçe Jandarma Komutanı Yzb. Hakdan Öztürk ve eşi, Nazilli Aile ve Sosyal Politikalar İlçe Müdürü Gani Kavak, Nazilli Kaymakamlığı Sosyal Hizmetler Müdürü, Nazilli ilçe Müftüsü Necati Topaloğlu da eşlik etti. Ziyarette Kuran'ı Kerim okundu, İlçe Müftüsü dua yaptı. Şehidin annesi Serme Sevim'e Kuran'ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye eden Vali Yavuz Selim Köşger, her zaman ailenin yanında olduklarını söyledi.Ziyaret çıkışında, Muhammet Can Sevim'in şehit olmadan önce bulunduğu yerdeki çocuklara elbise ve kırtasiye yardımı götürmek için hazırlık yaptığının hatırlatılması üzerine Vali Köşger, "Askerimizin güvenlik güçlerimizin asaletini gösteren bir şey bu. Biz hiçbir yere işgalci ve istilacı ve sömürgeci olarak gitmedik bu dünyada. Çok uzun yıllar dünyaya nizam vermiş olan bu milletin evlatları olarak hiçbir zaman sömürmedi bu milletin çocukları. Bizim askerimiz gittiği yere medeniyet götürüyor. Okul götürüyor, sağlık ocağı götürüyor. Her türlü ihtiyaçlarını karşılıyor. Bu gün Afrin'de de aynı şey. Burası bizim vatanımız. Çaldıran bizim memleketimiz. Yavuz Sultan Selim'in çaldıran savaşının gerçekleştiği yer orası. Orası bizim vatanımız. Dolayısı ile oradaki çocuklar bizim çocuklarımız. Bizim askerimizin Muhammet Can Sevim'in onlara elbise götürmesinden daha doğal ne olabilir. Şimdi biz onun emanetini yerine getiririz inşallah. Böyle bir şey varsa gerekeni yaparız" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------------Şehidin baba ocağından detay görüntülerAydın Valisi Köşger'in şehit evine gelişi.Şehit evinin içerisinde Kuran-ı Kerim okunması.İlçe Müftüsü'nün dua etmesiVali Köşger'in şehit annesine Kuran-ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etmesiVali Köşger açıklamaHaber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================6)BANYODA ŞOFBENDEN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENEN GENÇ KIZ ÖLDÜBURSA'da banyo yaptığı sırada şofbenden sızan gazdan zehirlenen üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Alara Kocabaş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay akşam saat 19.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi Şehreküstü mahallesinde meydana geldi. Ailesi ile birlikte yaşadığı evde duş almak için banyoya giren Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Alara Kocabaş, şofbenden sızan gaz nedeniyle yere yığıldı. Uzun süre banyodan çıkmayan Kocabaş'ı merak eden ailesi banyoya girdiğinde kızlarının yerde yattığını gördü. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alara Kocabaş, Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen genç kız hayatını kaybetti.Bursa Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Alara Kocabaş'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmaya başlandı.Görüntü Dökümü:-----------------------------Olay yerinden görüntü-Polis ekiplerinden detay-Olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken-DetaylarSüre: 1.12 Boyut: 134 MBHaber-Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================7)OCAKTA UNUTULAN YEMEK İKİ KATLI BİNAYI YAKTIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 ailenin yaşadığı bina, ocakta unutulan yemek yüzünden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Alevler binanın bitişiğindeki binanın çatısına da sıçrarken, yangın büyümeden söndürüldü. Yangın saat 20.00 sıralarında Bursa'nın İnegöl ilçesi Kurşunlu Mahallesi'nde 2 katlı bir binada meydana geldi. Ali ve Dürdane Ay'a ait olan zemin kattaki dairede iddiaya göre ocakta unutulan yemek alev alarak kısa sürede büyüdü. Kısa sürede büyüyen alevler üst katta oturan Cafer Ay ve Ersen Ay'ın dairelerine de sıçradı. Binadan güçlükle çıkan iki kişi durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada yangın yan binanın çatı katına sıçradı. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın söndürülürken iki katlı bina kullanılamaz hale geldi.Görüntü Dökümü:--------------------------------Genel görüntü-Söndürme görüntüleri-DetaylarSüre: 1.32 Boyut: 171 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================8)OTOMOBİL TAKLA ATTI: 3 YARALIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Soğanlı rampalarında meydana geldi. Ereğli istikametine giden Tubuhan Aksoy (33) yönetimindeki 34 BD 9947 plakalı otomobil, yağışlı havada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, sürücü Tubuhan Aksoy, eşi Emel Aksoy (36) ve 3 yaşındaki çocukları Ömer Faruk Aksoy yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazanın sırasında küçük çocuğun oyuncakları etrafa yayıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Kazanın ardından, trafik yoğunluğu yaşanan bölge, otomobil çekiciye kaldırıldıktan sonra normale döndü.Görüntü Dökümü:---------------------------------Takla atan ve hurdaya dönen otomobil-Vatandaşların aracın içine bakmaları-Hastaneden genel detaylarSüre: (2.04) Boyut: (380 MB)Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================9)İKİ TIR ÇARPIŞTI: 2 YARALIAKSARAY'da 2 TIR'ın çarpışmasıyla meydana gelen kazada sürücüler yaralandı. Araç içinde sıkışan sürücülerden Mesut Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı.Kaza, dün saat 20.00 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mesut Polat (44), yönetimindeki 50 DN 943 plakalı TIR, önündeki Bilal Tuğrul Koçak (45) idaresindeki 66 ED 620 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada sürücüler Polat ile Koçak yaralandı. Araç içinde sıkışan Polat, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 40 dakika süren çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralı 2 sürücü ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Polat'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Görüntü Dökümü:-------------------------------Yaralı sürücüde detayİtfaiye ekipleri kurtarma çalışmasıSürücünün kurtarılmasıAmbulansa alınmasıKaza yerinden genel ve detayHaber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAYGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================10)HIRSIZLIK İÇİN GELDİLER, KİLİDİ KESEMEYİNCE KAÇTILARDÜZCE'de, motor yağı satan bir iş yerinin kapı kilidini kesmeye çalışan 2 kişi, kapıyı açamayınca geldikleri araçla kaçtı. 2 kişinin kapı kilidini demir makasıyla kesmeye çalışmaları ve kaçmaları kameraya yansıdı.Olay, 23 Kasım tarihinde Aziziye Mahallesi'nde meydana geldi. Ercan Öztürk'e ait araç motor yağı satılan iş yerinin önüne bir araçla gelen kişiler bir süre etrafı izledi ve iş yeri önünden ayrıldı. Hırsızlar bir süre sonra araçtan aldıkları demir makası ile iş yerinin önüne gelerek, kilidini kesmeye çalıştı. Bu sırada aracın içinde bekleyen kişi olay yerinden uzaklaştı. İki kişi bir süre iş yerinin kilidini kesmeye çalıştı. Ancak başarılı olamayan iki kişi etraftan sesler duyunca, iş yerinin önünden kaçarak kendilerini bekleyen araca binip uzaklaştı. Sabah iş yerine gelen Ercan Öztürk kapı kilidinin kesilmeye çalıştığını anlayınca güvenlik kameralarını inceledi. 2 kişinin kapı kilidini kesmeye çalışmaları ve kaçma anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------------(İş yeri güvenlik kamerası)Olay yerinden görüntüHırsızlık zanlılarının lüks araçla iş yeri önüne gelişiHırsızlık zanlılarının kapı kilidini kesmeye çalışırken görüntüHırsızlık zanlılarının kaçarken görüntü ve detaylarHABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================11)MUAYENE SIRASI BEKLEYEN HASTANIN CÜZDANINI ÇALDIKAHRAMANMARAŞ'ta muayene olmak için hastaneye giden Bayram Bulduk'un cebinden 5 bin 900 lira parasını çalan Yılmaz Ş., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Necip Fazıl Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. Rahatsızlanan Bayram Bulduk, yakınlarıyla birlikte muayene olmak için hastaneye geldi. Muayene için sıra bekleyen Bulduk'un yanına iddiaya göre Yılmaz Ş., oturdu ardından bir süre sonra kalkıp gitti. Bulduk elini cebine attığında cüzdanının yerinde olmadığını fark ederek durumu hastane polisine bildirdi. Hastaneye gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın eşkalini devriye ekiplerine bildirdi. Ekipler Yılmaz Ş.'yi, Yenişehir Mahallesi'nde yolda yürürken yakalayarak gözaltına aldı. Sağlık kontrolü için getirildiği hastanede üzerinden çıkan 5 bin 900 lirayı yolda bulduğunu öne süren Yılmaz Ş., adliyeye sevk edildi.Eşi, oğlu ve kendisinin maaşı olan 5 bin 900 lirayı teslim alan Bayram Bulduk polislere teşekkür ederek, "Hastaneye gittim ve fiş alıp beklemeye başladım. O sırada bir adam yanıma oturdu. Bir müddet sonra kalkıp ayrıldı. Sonra cebime baktım cüzdanım yok. Polislere söyledim ve adamın fotoğrafını gösterdiler. Bende fotoğraftan adamı onayladım. Polis ekiplerimiz yaptığı çalışmalar sonrası adamı yakaladılar. Cebimde 5 bin 900 lira param vardı. Hem eşimin, hem çocuğumun hem de benim maaşım vardı. 3 kişinin maaşı vardı. Polis ekiplerimize paramı buldukları için çok teşekkür ederimö dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------------Şüphelinin araçtan indirilmesiHastaneye götürülmesiPolis aracına bindirilmesiBayram Bulduk ile RöpParanın teslim edilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ BOYUTU: 312 MBGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================12)BABALARININ CEZAEVİNDEN ÇIKMASINI İSTEMEYEN KIZ KARDEŞLER İNTİHARA KALKIŞTIŞANLIURFA'da, kendilerine taciz ettiğini iddia ettikleri babalarının cezaevinden çıkacağını öğrenen kız kardeşlerden Z.N. (17), bıçakla bileklerini kesti, R.N.(23) ise 5 katlı evin terasına çıkarak atlamak istedi. Polis kız kardeşleri güçlükle ikna etti.Sırrın Mahallesi'nde 3 kızı ve kocasıyla beraber yaşayan A.N. geçen 25 Temmuz günü polise giderek, sağır ve dilsiz olan eşi H.N.'nin kızları R.N., Z.N. ve Z.N'ye cinsel istismarda bulunduğunu öne sürdü. İhbar üzerine harekete geçen polis H.N.'yi gözaltına aldı. Baba sevk edildiği mahkemede 'çocuğa cinsel istismar suçuyla tutuklandı. İddiaya göre; dün adliyeye giden Z.N. görüştüğü avukatlardan babalarının cezaevinden çıkma ihtimali olduğunu öğrendi. Bunun üzerine eve giden Z.N., kapıyı üzerine kilitleyip bileklerini kesti. Kardeşine destek olmak isteyen R.N. ise oturdukları 5 katlı binanın çatısına çıkarak kendini atacağını söyledi.Komşuların ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler, kardeşleri evden çıkmaları için ikna etmeye çalıştı. Bilekleri kanlar içinde kalan Z.N. ise zaman zaman evin balkonuna çıkarak eve savcının gelmesini ve kendilerini dinlemesini istedi. Anne A.N.'de gözyaşlarına boğularak kızlarından evin kapısını açmasını istedi. R.N. polislerin konuşmasıyla bir süre sonra terastan indi. Yaklaşık 4 saat süren ikna çabalarının ardından Z.N. de evin kapısını açarak polislerin girmesine izin verdi.Kız kardeşlere olay yerinde hazır bekleyen sağlık görevlileri müdahale ederek hastaneye götürdü. Polis, Z.N. ve R.N.'nin ifadesini alarak olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:-------------------------------Olay yerinde toplanan kalabalıkÜzerine kapıyı kilitleyen Z. N., bıçakla balkona çıkıp bağırmasıGenç kızı ikna etmeye çalışan ekipler ve annesiGözyaşlarına boğulan anneKapıyı açmayan genç kızın ablası R. N., binanın çatısına çıkıp intihara kalkışmasıEkipler her iki vakaya müdahalede bulunmaya çalışmasıÇatıdan indirilen genç kızGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 625 MBHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================13)KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU OPERASYONU: 2 GÖZALTIKAHRAMANMARAŞ'ta, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde motor kısmına saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi, otomobildeki 2 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Doğukent Mahallesi'nde şüphe üzerine 23 AV 753 plakalı otomobili durdurdu. Ekiplerin, eğitimli narkotik köpeği Alfi eşliğinde otomobilde yaptığı aramada motor kısmında özel bölmelere saklanmış 8 kilo esrar ele geçirildi. Uyuşturucuya el koyan polis otomobildeki Ozan A. ve Hasgül G.'yi gözaltına alarak sorgulamak üzere emniyete götürdü.Görüntü Dökümü:-------------------------------Durdurulan otomobilDedektör köpeği Alfi'nin aramasıKaputun altına saklanmış esrarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 215 MBHaber-Kamera: Mustafa KANLI-KAHRAMANMARAŞ-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================14)ÇORLU DERESİ, KİRLİLİKTEN GRİYE BOYANDITEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinden geçen Çorlu Deresi, atıklar nedeniyle gri akmaya başladı. Vatandaşlar, geçen ay da kırmızıya bürünen deredeki kirliliğin önlenmesini istedi. Trakya'da kirliliği ile gündemden düşmeyen Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Deresi, geçtiği Çerkezköy ilçesinin Veliköy Mahallesi kesiminde griye bürünerek akmaya başladı. Çevresinde birçok fabrika bulunan deredeki kirliliğe çevrede oturan vatandaşlar tepki gösterdi. Vatandaşlar, derenin sürekli kirlendiğini belirterek, yetkililerin önlem almasını istedi.GEÇEN AY KIRMIZI AKMIŞTIÇorlu Deresi, geçen ay da kimyasal atıklar nedeniyle kırmızıya bürünmüştü. İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, İlçe Jandarma ve Emniyet Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlükleri ile Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi Çevre Müdürlüğü ekipleri, sudan numune almıştı. Ekipler, bölgede 3 kilometre boyunca yaya olarak tarama faaliyetinde bulunurken, bir kısmı toprak altında kalan 2 kilometrelik beton büz hattı tespit etmişti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Gri akan dereden detaylar-Derenin kirli akması-DetaylarHaber-Kamera: Şaban KARDEŞ- Onur KAYA/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================15)FATMA ŞAHİN'İ BİNLERCE KİŞİ KARŞILADIGAZİANTEP Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yerel seçimlerde aday olmasının açıklanmasının ardından dün kente geldi. Binlerce kişi tarafından karşılanan Şahin gözyaşlarını tutamazken, "40 il açıklandı tek kadın belediye başkan adayı olarak huzurlarınızdayım" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önceki gün Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen AK Parti Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday gösterdiği Fatma Şahin Gaziantep Havalimanı'nda törenle karşılandı. Şahin'e havalimanı apronunda AK Parti İl yöneticileri çiçek vererek tebrik etti. Burada basın mensuplarının sorularını cevaplayan Şahin, gururlu olduğunu ifade ederek şunları söyledi:"Partililerime, il yönetimime, görevli çaycı arkadaşımdan mahalle temsilcisine kadar herkese teşekkür ederim. Çok heyecanlıyım çok mutluyum. İlk kez bölgenin kadın büyükşehir belediye başkanı olarak işi sürdürülebilir kılmak, başarının taçlanmasını sağlamak adına bu görev bize yeniden tevdi edildi. Benim hayatımla birlikte köydeki Mehmet eminin kızının milletvekili olabileceği, şehirdeki Ayşe teyzenin kızının bakan olabileceğini ispatladık. Artık bundan sonra kızlarımızın hedefleri çok daha büyük. Rol model olmak kolay değil. İlk olmak çok zor, kutup yıldızı olmak çok zor. İmanla, cesaretle çalışınca da başarılmayacak hiçbir şey yok. Bunu ispatlamaya çalıştık, hamdolsun bugün bunu başarmış olarak karşınızdayım. Tabi 40 il açıklandı tek kadın belediye başkanı adayı olarak huzurlarınızdayım. Anadolu kadınına olan güvendir bu. AK Parti'nin kadına duyduğu güvendir bu. 2,5 milyonluk Gazi şehrim emini olmak çok büyük bir güven ve sorumluluk istiyor."Havalimanı çıkışında da Şahin'i binlerce partili ve vatandaş pankart ve sloganlarla karşıladı. Kendisi için hazırlanan sahneye çıkan Şahin duygulanarak gözyaşı dökerken, sahnedeki kafeslerde bulunan güvercinleri gökyüzüne saldı.Görüntü Dökümü:-------------------------------Fatma Şahin'i karşılamak için bekleyenlerAlanda açılan pankartlarŞahin'in uçağının havalimanına inmesiŞahin'in açıklamasıŞahin'in sahnede güvercin uçurmasıŞahin'i ağlamasıGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 373 MBHaber - Kamera: Eyyüp BURUN- GAZİANTEPGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================16)2 YILLIK HASRET, HATAY VALİLİĞİ SAYESİNDE SONA ERDİHATAY Valiliği, Fas asıllı Belçika vatandaşı babası tarafından 2017 yılında kaçırılarak Suriye'ye götürülen ve babasının ölümünün ardından orada kalan 5 yaşındaki kız çocuğu Y.A.'yı, Türkiye'ye getirerek annesi H.C. ile kavuşturdu.Hatay Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: "Fas asıllı Belçika vatandaşı olan babası M.A. tarafından 2017 yılında Suriye'ye kaçırılan ve 2017 yılı Aralık ayında baba M.A.'nın ölümü sonrasında Suriye'de kalan Y.A.(5) isimli kız çocuğu, Hatay Valiliği'nin koordinesinde güvenlik ve istihbarat birimlerinin çalışmaları neticesinde 26 Kasım 2018 günü Türkiye'ye getirilmiştir. Kızını geri alabilmek ümidiyle Türkiye'de bulunan Belçika vatandaşı Fas asıllı anne H.C. (30), Hatay Valiliği himayesinde kızı Y.A.'ya iki yıllık hasretin ardından 26 Kasım 2018 günü akşam saatlerinde kavuşmuştur. Anne H.C. ve kızı Y.A., İl Göç İdaresi'nde gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından Belçika Hükümeti yetkilileri ile birlikte ülkesine döneceklerdir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Minik Y.A.'nın annesi H.C.'nin elini tutmasıAnne ve kızının arkaları dönük yürümesiHaber: Hüseyin BOZOK - Kamera: HATAY,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ