Dha Yurt Bülteni - 1

1)4 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU REHİN ALIP SİPER EDEN PKK'LIYI ÖLDÜRÜP ŞEHİT OLDUBATMAN'da bombalı eylem hazırlığındaki PKK'lı teröristin gizlendiği binanın 4'üncü katındaki eve operasyon düzenlendi. Polisleri görünce ateş açıp, binadaki 4 yaşındaki erkek çocuğu rehin alarak siper eden terörist, öldürülerek etkisiz hale getirildi. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranıp, kendisini tehlikeye atarak çatışmada ağır yaralanan polis memuru Birol Öztekin (49) ise kurtarılamayarak şehit oldu.Batman Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bombalı eylem hazırlığında olan PKK'lı terörist Adnan Aktaş'ın merkez Hilal Mahallesi'ndeki Çiftçi Apartmanı'nın 4'üncü katındaki dairede kaldığını belirledi. Bunun üzerine ekipler, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, özel harekat polislerinin de desteğiyle dün akşam saatlerinde teröristin kaldığı eve operasyon düzenledi.TERÖRİSTİ ETKİSİZ HALE GETİRİP, ŞEHİT OLDUPolislerin 'Teslim ol' çağrısına yanındaki tabancayla ateş açarak karşılık veren terörist Aktaş, binanın koridorunda gördüğü 4 yaşındaki erkek bir çocuğu da rehin alıp, kendisine siper olarak kullandı. Çocuğun zarar görmemesi için hassas davranan polislerden Birol Öztekin, hayatını tehlikeye atıp, teröristi etkisiz hale getirirken, yaşanan çatışmada ağır yaralandı. Çocuğun yaralanmadan ailesine teslim edildiği çatışmada ağır yaralanan polis memuru Öztekin, çağrılan sağlık görevlilerince ambulansla Özel Yaşam Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Öztekin, doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Batman Valisi Hulusi Şahin de hastanede gelip, olayla ilgili İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan'dan bilgi aldı. Polisler, operasyon düzenlenen evde yaptıkları aramada ise 2 el bombası ile tabanca ele geçirdi.VALİLİK: EV ARAMASI SIRASINDA ÇATIŞMA ÇIKTIBatman Valiliği, 1 polisin şehit olduğu olayla ilgili açıklama yaptı. Yazılı açıklamada, çatışmanın ev araması sırasında çıktığı belirtilerek, şöyle denildi:"İlimiz Emniyet Müdürlüğünce 27.11.2018 Salı günü ilimiz merkez Hilal Mahallesi'nde yapılan ev araması esnasında çıkan çatışmada 1 BTÖ mensubu etkisiz hale getirilmiş olup, çatışmada yaralanan 1 kahraman polis memurumuz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak şehit olmuştur. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde yaşamalarını sağlamak amacıyla, terörle mücadele kapsamında yürütülen tüm faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."ACI HABER EŞİ VE ABLASINA VERİLDİTerörle Mücadele Şubesi'nde görevli polis memuru Birol Öztekin'in şehadet haberi, memleketi Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki anne ve babasının daha önce yaşamlarını yitirmesi üzerine Batman'da bulunan eşi ile İstanbul'da oturan ablasına emniyet yetkililerince verildi. 3 çocuk babası Öztekin'in naaşının, eşinin belirleyeceği adreste toprağa verileceği belirtilirken, şehit polisin İstanbul'da bulunan ablasının ise Batman'a gelmek üzere yola çıktığı ifade edildi.ÖLEN TERÖRİST BAVER DAMLAYICIBatman'da bombalı eylem hazırlığında olduğu tesbit edilen ve polisin düzenlediği baskında öle ele geçirilen PKK'lı teröristin Baver Damlayıcı olduğu ortayı çıktı. Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği ve PKK'lı terörist Adnan Aktaş'ın da arandığı öğrenildi.EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA'DAN TAZİYE MESAJIEmniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Batman'da şehit olan Polis Memuru Birol Öztekin için taziye mesajı yayımladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nün Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeler kullanıldı: "Teşkilatımız mensuplarından Polis Memuru Birol Öztekin 27 Kasım 2018 günü Batman ilinde düzenlenen operasyon esnasında çıkan çatışmada şehit olmuştur. Aziz şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine ve milletimize başsağlığı ve sabır dilerim."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yeri cep telefonu görüntüleri-Olayın yaşandığı sokak ve bina-Polis ekiplerinden görüntü-Genel ve detaylar-Şehidin fotoğraflarıHaber-Kamera: Arif ARSLAN - Reşat YİĞİZ/ BATMAN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================2)POLİS MEMURU KELEŞ, YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBEDEREK ŞEHİT OLDUİZMİR'in Gaziemir ilçesinde, kapama noktasında görev yaptığı sırada, yolun karşısına geçerken panelvan minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan ve beyninde ödem oluşan trafik polisi Buket Keleş, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra şehit oldu.Olay, geçen 19 Kasım'da dün akşam saatlerinde İzmir-Aydın Karayolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana geldi. Kapama noktasında görevli olan polis memuru Buket Keleş'e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İzmir'den Torbalı yönüne giden ve uyuşturucu aldığı belirlenen Sedat Ayverdi (28) yönetimindeki 43 DA 218 plakalı panelvan minibüs çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ve ağır yaralanan Keleş, durumun bildirmesiyle gelen sağlık ekiplerince, Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Keleş'in buradaki tedavisi süresince beyninde ödem oluştu. Talihsiz polis memuru Keleş, doktorların çabalarına rağmen 8 günlük yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.Sürücü Sedat Ayverdi ise kazadan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.Haber: Davut CAN/İZMİR,===============================================3)EMLAKÇI, İŞ YERİNDE TARTIŞTIĞI ORTAĞINI ÖLDÜRDÜSAKARYA'nın Geyve ilçesinde, emlakçı S.K. alacak-verecek meselesi nedeniyle iş yerinde tartıştığı ortağı Ergün Gürsoy'u tabancayla ateş ederek öldürdü.Olay, dün öğle saatlerinde, Geyve ilçe merkezi meydanında bulunan bir emlak ofisinde meydana geldi. Dükkan sahipleri S.K ve Ergün Gürsoy, iddiaya göre aralarındaki alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. S.K. çekmecesinde bulunan tabancasını alarak ortağı Ergün Gürsoy'un üzerine kurşun yağdırdı. Tabancadan çıkan kurşunlardan 2'si Ergün Gürsoy'un başına isabet etti. Silah sesleri üzerine dükkana koşan çevredeki vatandaşlar, Ergün Gürsoy'u yerde kanlar içinde görünce durumu polis ve 112 Acile bildirdi. Sağlık ekipleri başından vurulan emlakçının öldüğünü belirlerken, olay sonrasında ortağının başında bekleyen S.K. gözaltına alındı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ergün Gürsoy'un cenazesi Geyve Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İş yeri detay-Vatandaşlar-Polisin incelemesi-Olay yeri detaylarHaber-Kamera: İsmail ÇETİNTAŞ/GEYVE(Sakarya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================4)KAYIP TEKEL BAYİSİ SAHİBİ ARACINDA ÖLÜ BULUNDUESKİŞEHİR'de, 2 gündür haber alınamayan tekel bayisi sahibi Mustafa Ulusoy (37), hafif ticari aracında ensesinden silahla vurularak öldürülmüş bulundu. Akarbaşı Mahallesi Seyitgazi Caddesi'ndeki tekel bayisinin sahibi Mustafa Ulusoy, 25 Kasım Pazar günü saat 22.00 sıralarında, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracıyla iş yerinden ayrıldı. Ulusoy'dan bu andan itibaren haber alamayan yakınları, polise giderek, kayıp başvurusunda bulundu. Mustafa Ulusoy'un bulunması için arama çalışması başlatıldı. Yukarı Söğütönü Mahallesi Keskin köyü yolu üzerindeki tarlada, dün saat 15.00 sıralarında, iddiaya göre, 26 KE 113 plakalı hafif ticari aracın şoför koltuğunda birinin hareketsiz yattığı görüldü. Mahalle sakini, şüphe üzerine jandarmaya haber verdi. İhbarla olay yerine gelen jandarma ekipleri, ensesinden silahla vurulan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Ekipler, aracın çevresine güvenlik şeridi çekerek, olay yeri inceleme ekiplerini çağırdı. Yapılan incelemeler sonucu cansız bedenin, 2 gün önce kaybolan Mustafa Ulusoy'a ait olduğu belirlendi. Acı haberi alarak, olay yerine gelen Ulusoy'un yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Ulusoy'un cansız bedeni, yapılan çalışmanın ardından otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Ulusoy'u öldüren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yeri görüntüler-Genel ve detaylarHaber: ESKİŞEHİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================5)LİSELİ MELİS, ALIŞVERİŞ MERKEZİNDE İNTİHAR ETTİZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, lise 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K. (15), alışveriş merkezinin 9'uncu kat penceresinden atlayarak yaşamına son verdi.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Ereğli merkezinde bulunan alışveriş merkezinde meydana geldi. Okul çıkışı alışveriş merkezine giden Melis K., 9'uncu kata çıktı. Burada bir süre dolaşan Melis K., ardından herkesin gözü önünde pencereden kendisini boşluğa bıraktı. Bina girişine düşen Melis K., olay yerinde yaşamını yitirdi. Melis K.'nin intiharına tanık olan arkadaşları büyük şok yaşadı. Gözyaşlarına boğulan öğrenciler, birbirlerini teselli etmeye çalıştı. Acı haberi alarak alışveriş merkezinin önüne gelen Rüstem K.'yi polisler sakinleştirdi. Melis K.'nin cansız bedeni, polisin yaptığı incelemenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.SOSYAL MEDYADAKİ PAYLAŞIMMerkez Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Melis K.'nin sosyal medya hesabındaki 've ben ölmek isteyen bir kız için çok bile yaşadım' paylaşımında bulunduğu belirlendi. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Sağlık ekiplerinin kontrolü-Polislerin incelemesi-Baba Rüstem Kuyumcuoğlu'nun gözyaşları-Baba Rüstem Kuyumcuoğlu'nun kızına sarılması-Polis tarafından sakinleştirilmeye çalışılması-Okuldan arkadaşlarının gözyaşları-Cesedin ambulansa taşınması-Toplanan kalabalık-Melis Kuyumcuoğlu'nun arkadaşlarının yaşananları anlatmasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================6)EDİRNE'DE ŞİDDETLİ YAĞMUR ETKİLİ OLDUEDİRNE'de akşam saatlerinde bastıran sağanak yağmur cadde ve sokakları göle çevirdi.Edirne, dün gece Balkanlar üzerinden gelen yağışlı havanın etkisine girdi. Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak yağmur bazı cadde ve sokakları göle çevirdi. Aşırı yağışa trafikte yakalanan vatandaşlar araçlarıyla ilerlemekte zorlandığı görülürken, Edirne Belediyesi ekipleri İlhami Ertem, Sadık Ahmet ve İstasyon Caddesi'nin de aralarında olduğu 6 caddeyi aşırı su birikmesi nedeniyle trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de kapalı caddelerde denetim yaparak, su baskınlarına karşı önlemler aldı.Edirne meteoroloji yetkilileri verilerine göre 6 saatte kentte metrekareye 35 kilogram yağış düştü. Yetkililer, şiddetli yağışın bugün de devam edeceğini cuma günü hava sıcaklığının eksi 5 dereceye düşmesiyle yağmurun kara dönüşeceğini bildirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Su birikintili cadde ve sokaklardanTrafikte ilerleyen araçlarYagmur yağışı genel detayTrafiğe kapalı caddelerGenel detay görüntülerHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================7)BODRUM'DAKİ İNSAN KAÇAKLIĞI OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMABODRUM'da insan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü (GİM) ekipleri, istihbarat çalışmasıyla, Bodrum'un Gümbet Mahallesi'ndeki bazı otellerden Bardakçı Koyu'na taksilerle kaçakların taşındığını belirledi. Ekipler, bunun üzerine önceki gece, eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda, kaçakçılığı organize eden M.Ş., M.K., D.Ç. ile Suriye uyruklu M.A.T. ve İran uyruklu M.V. gözaltına alındı, 47 kaçak yakalandı. Kaçaklar, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.İnsan kaçakçılığından gözaltına alınan şüphelilerden M.Ş., M.K., D.Ç. ve M.A.T. polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheli İran uyruklu M.V. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü-Genel ve detay görüntüler(Görüntüler WhatsApp son dakikaya geçildi)Haber-Kamera: BODRUM(Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================8)BERBERDE VURULAN KİŞİNİN YAKINLARI, HUSUMETLİLERİNİN OTOPARKINI BASTIMALATYA'da, berberde tıraş olan Cercis Önal (45), taksiyle caddeye gelen kimliği belirsiz kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaralandı. Hastaneye kaldırılan Önal'ın yakınları ise olayı gerçekleştirdiği iddiasıyla husumetlilerinin otoparkına giderek tüfekle rastgele ateş açıp, bir müşteriyi yaraladı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde Şehit Hamid Fendoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Ticari taksiyle gelen bir kişi, caddedeki berbere pompalı tüfekle rastgele ateş etti. Pompalı tüfekten çıkan saçmalarla berberde tıraş olan Cercis Önal, yaralandı. Yaralı, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli ise olay yerinden kaçtı.Berberdeki olaydan yarım saat sonra yaralı Cercis Önal'ın yakınları, saldırıyı gerçekleştirdiği iddiasıyla husumetli olduğu kişilerin işlettiği Saltköprü Mahallesi, Boztepe Caddesi'nde bulunan otoparka giderek yanlarında bulunan pompalı tüfekle ateş açtı. Saçmalara hedef olan Eyüp Halit Tünay (29) isimli müşteri yaralandı. Yaralanan Tünay, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Her iki olaya ilişkin soruşturma başlatan polis, olay yerlerindeki boş kartuşlara el koydu. Görgü tanıklarının bilgisine başvuran polisler, olaylara karıştığını belirlediği 3 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden görüntülerBerberden görüntüOlay yeri inceleme ekibiOtoparktan görüntüPolis ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================9)JAPON DEPREM UZMANI: MARMARA'DA 7.4 ŞİDDETİNDE DEPREM OLACAKELAZIĞ Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından, 'Geleceği İnşa Edenler' sloganı ile düzenlenen 'Deprem Afetine Hazır Mıyız' konulu konferansına katılan Japon Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Marmara Bölgesi'nde 25 yıl içinde 7.4 şiddetinde deprem beklendiğini söyledi.Fırat Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Kulübü tarafından düzenlenen konferansa, Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki konuşmacı olarak katıldı. Moriwaki, Türkiye'nin deprem konusunda Japonya kadar eğitimli olmadığını belirterek, "Türkiye'ye ilk 1990 yılında geldim. 28 yıldır bu ülkede yaşıyorum. Türk- Japon kültürü birbirine çok benziyor. Maalesef aynı olan ancak olumsuz ortak noktalarımızdan bir tanesi de, deprem. Depremlerde iki ülke çok acı çekiyor. Türkiye, deprem konusunda Japonya kadar eğitimli değil. Elazığ'da, özellikle kuzey Anadolu fay (KAF) hattının geçmesinden dolayı depreme karşı tehlikeli bir bölge. Bundan dolayı sağlam inşaat yapmak gerekir. Aslında, binanın temelini sağlam yaptıktan sonra çok ciddi problemler olmaz. Ben Elazığ'a ilk defa geliyorum. Yüksek yerden Harput'tan baktım. Görünüş olarak çok kötü görünmüyor. Ancak uzaktan değil de daha detaylı bakmak lazım" dedi.25 yıl içerisinde Marmara Bölgesi'nde 7.4 şiddetinde deprem beklediklerini anlatan Moriwaki, şöyle konuştu:"Türkiye deprem bölgesidir. Özellikle Marmara ve İzmit bölgesi en tehlikeli iki bölge olarak görünüyor. Tahmini olarak 7.4 şiddetinde bir deprem olacak. Yani 17 Ağustos 1999 yılındaki İzmit (Gölcük) depremi büyüklüğünde deprem olacağını tahmin ediyoruz. Ancak biz buna hazır olursak, depremdeki hasarı yüzde 70'e kadar düşüyor. Onun için buna hazır olmak lazım. Allah korusun, depremi bir daha yaşamayalım. Elazığ başta olmak üzere KAF hattı üzerinde bulanan illerde bayağı önce depremler oldu. Fay hattı üzerinde sıra sıra giderek en tehlikeli bölge olan Marmara bölgesine kaydı. Yaklaşık 50 sene sonra tekrar dönüş yaparak bu bölgede etkili olabilir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Öğrencilerden görüntü-Yoshinori moriwaki konferansından görüntü-Yapılan konuşmalar-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================10)MAKEDONYA CUMHURBAŞKANI İVANOV BURSA'DABURSA Ticaret ve Sanayi Odası'nın Kasım ayı Meclis Toplantısı'na onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. İvanov, "2015 ile 2017 yılları arasında Türkiye ile olan ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık" dedi.Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Kasım ayı Meclis Toplantısı BTSO Hizmet Binası'nda gerçekleştirdi. Toplantıya onur konuğu olarak Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov katıldı. Açılış konuşmasını yapan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'u ağırlamaktan memnun olduğunu belirtti. Burkay'ın ardından kürsüye çıkan Gjorge İvanov, iki ülke arasındaki anlaşmalarla ilgili ciddi ilerlemeler olduğunu kaydetti. Her yıl ticari ilişkileri arttırmak adına önemli adımlar atıldığını ifade eden İvanov, "Her iki ülke için hem siyasi hem de güvenlik manasında en zor iki yıl olan 2015 ile 2017 yılları arasında ticaret hacmimizi 63 milyon arttırmayı başardık. Yani 393 milyon dolardan 456 milyon dolara çıkardık" dedi.Ekonomik ilişkilerde yaşanan eksikliğin son yıllarda giderildiğini belirten İvanov, "2012 yılında Türk Devlet Zirvesiyle birlikte gerçekleşen toplantıda ikili ilişkilerimizi değerlendirdik ve ilişkilerimizin siyasi anlamda çok çok iyi düzeyde olduğuna şahitlik ettik. Fakat eksik olan bir şey vardı. Siyasi ilişkilerimiz çok iyi olsa da ekonomik ilişkiler ciddi manada eksiklik gösteriyordu. Bu nedenle beraberce ortak bir hedef aldık. Ticari ilişkilerimizin boyutunun 1 milyar dolara çıkmasını planlamıştık. 6 yıl içerisinde hem Makedonya Cumhuriyeti hem de Türkiye Cumhuriyeti çok ciddi ve sayısız siyasi ve güvenlik endişeleriyle karşı karşıya kaldı. Bu dönemde hem illegal göç hem de terörist saldırılar gibi çok ciddi tehditlerle karşı karşıya kaldık. Fakat böylesine ciddi tehlikeler bile bizim kurumlarımızı ve iş dünyamızın temsilcilerini ortak hedefe ulaşmak yönündeki kararlılığından geri çevirmedi" dedi."MAKEDONYA'YA YATIRIM YAPMALISINIZ"Makedonya Cumhuriyeti'nin iş insanları için büyük fırsatlar sunan bir ülke olduğunu vurgulayan Ivanov, "Türkiye Cumhuriyeti'nin son dönemde gerçekleştirmiş olduğu muazzam ekonomik gelişme ve ekonomik başarılar bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir. Makedonya Cumhuriyeti de iş insanları için çok büyük fırsatlar sunan bir ülkedir. Sizler Rumelili ailelerin torunları, çocukları olarak daha büyük bir sorumluluk altında olduğunuza inanıyorum. Sizler Rumeli'ye, daha doğrusu Makedonya'ya yatırım yapmalısınız. Makedonya, Osmanlı mirası olan ortak yaşamı ve farklılıklara saygı duymayı hala yaşatan tek balkan ülkesidir" dedi.Meclis Toplantısı'nın ardından BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov'a tablo hediye etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov'un konuşması-BTSO toplantı detaylarıHaber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================11)NAZİLLİLİ KADINLARA KİREÇLENME ANLATILDIAYDIN'ın Nazilli ilçesindeki, Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi'nde 'Eklem ağrıları ve diz kireçlenmesi' konulu seminer verdi.Nazilli Devlet Hastanesi'nde görevli Ortopedi Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu, Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi'nde kadınlara kireçlenmeyi anlattı. Türkiye'de en çok görülen rahatsızlıkların başında eklem ağrılarının geldiğini belirten Dr. Muştu, diz kireçlenmesi ve eklem ağrılarının önüne geçmek için kilo kontrolü sağlanması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Muştu, "Küçük yaşlardan itibaren muhakkak bir sporla uğraşsınlar. Fakat bu spor onları yıpratmasın. Bu yüzden yürüyüş bizim için çok güzel bir spor. Diz ağrısı konusunda ufak bir şikayetleri olduğunda bize gelsinler. Kesin ve iyi bilgiyi bizden alsınlar." dedi."ÇİVİ ÇİVİYİ SÖKER MANTIĞI YANLIŞ"Dr. Muştu, kilo kontrolünün yanısıra vucutta herhangi bir bölgedeki ağrı ile inatlaşılmaması gerektiğini belirterek, "Bunun yanında dizimizi çok fazla yoran merdiven çıkmak, yokuş aşağı veya yukarı yürümek, dizimizi bükerek oturmak gibi durumlardan kaçınalım. Böyle durumlarda ağrılarınız başladığı zaman vücutla inatlaşmayın. Ayaklarınızı uzatın. Çivi çiviyi söker mantığı çok yanlış. Ağrı başlayınca oturun, dizinize buz koyun ve geçmesini bekleyinö tavsiyelerinde bulundu."KİREÇLENMEYİ TIBBEN DURDURMAK MÜMKÜN DEĞİL"Kireçlenmede tedavi yöntemlerinden de söz eden Dr. Murat Muştu, hastanın durumuna göre ilaç tedavisi veya besin takviyeleri uygulandığını belirterek, bazen de dize iğneyle sıvı verildiğini ifade etti. Kireçlenmenin çok hızlı ilerlediğini ve tıbben durdurma imkanının da bulunmadığını vurgulayan Muştu, "Bazı durumlarda dizdeki ölü hücreleri temizliyoruz ki buna da protez ameliyatı deniyor. Kök hücre tedavisinde ise karın bölgesindeki yağlardan parça alınarak hücreleri ayrıştırıldıktan sonra dize veriliyor. Ancak bu oldukça pahalı bir yöntem" diye konuştu. Seminerin son bölümünde Dr. Murat Muştu, dinleyicilerin sorularını yanıtladı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Nazilli Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi'nde bayanlardan detay görüntüler.-Opr. Dr. Murat Muştu hanımlarla bir araya geldi.-Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Opr. Dr. Murat Muştu tarafından Nazilli'li kadınlara kireçlenme anlatıldı.-Dr. Murat Muştu bayanlara seminer verirken detay görüntüler.-Nazilli Özgecan Aslan Kadın Dayanışma Evi'nde dış görüntü.Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ(Aydın),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================12)MUĞLA'YA GELEN TURİST SAYISINDA SEVİNDİREN ARTIŞTÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, Muğla'ya geçen yıl toplam 1 milyon 893 bin 372 turist gelirken, bu rakamın bu yıl 2 milyon 606 bin 930 kişiye yükseldiğini söyledi. Esin, gelecek yıl, ülkeler arasında bir sıkıntı ve büyük bir olay olmadığı sürece bu yükselişin süreceğini de kaydetti.TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile Armutalan Kültür Merkezi'ndeki TÜRSAB hizmet binasında biraraya geldi. Esin, toplantıda 2017-2018 Turizm Sezonu Değerlendirme Toplantısı'nda turist sayısındaki artış konusunda resmi verileri açıkladı. Bu yılın ilk 10 aylık döneminde, Muğla'nın turistik ilçelerine geçen yıl verilerine göre yüzde 37 daha fazla turist girişi olduğuna dikkati çeken TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, "Türkiye'de, İstanbul ve Antalya'dan sonra en fazla turistin geldiği şehir Muğla'dır. Muğla'nın 2 havalimanı ve 9 deniz hudut kapısından geçen yıl rakamlarından çok fazla turist girişi oldu. Muğla'nın turistik ilçelerine geçen yıl toplam 1 milyon 893 bin 372 turist giriş yaparken bu yıl bu rakam 2 milyon 606 bin 930 kişiye yükseldi" dedi.Her zaman olduğu gibi ilk sıraları İngiliz turistlerin aldığını belirten Esin, "Muğla'ya, 964 bin 783 İngiliz, 390 bin 45 Rus, 159 bin 18 Ukraynalı, 142 bin 901 Alman, 109 bin 963 Polonyalı, 105 bin 30 Hollandalıı, 48 bin 28 Belçikalı, 45 bin 769 Lübnanlı, 36 bin 691 İsrailli ve 22 bin 636 Fransız turist geldi.Geçen yıla göre bu yılın turizmde artış nedenleri çok. Ülkeler ile yaşadığımız krizlerin minimum seviyeye inmesi ve döviz kurunun hareketliliği ile daha ucuz olmamız başlıca nedenler arasında. Önümüzdeki yıl turizm sezonun çok bereketli geçeceğini şimdiden görmek mümkün. Ülkeler arasında bir sıkıntı ve büyük bir olay olmadığı sürece önümüzdeki yıl yükseliş devam edecektir. Gelen verilere göre önümüzdeki turizm sezonunda da Muğla'yı başta İngilizler olmak üzere Avrupa ülkelerindeng elecek turistler ziyaret edecek. Marmaris turizminin daha iyi noktaya gelmesi için el birliğiyle seferber olmalıyız" dedi.Medya temsilcileri ile görüş alışverişinde bulunan Esin, kaçak tur satışı yapan kişi ve işletmelere karşı Kaymakamlık ve yerel yönetimle birlikte önümüzdeki yıl topyekün mücadele başlatacaklarını kaydetti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Marmaris'in hakim bir tepeden görüntüsü-Plajdaki turistlerden görüntü-TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin ile röp.Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================13)DERİ VE KÜRK MODA FUARI ANTALYA'DA AÇILDITÜRKİYE Deri Konfeksiyoncuları Derneğince organize edilen Deri ve Kürk Moda Fuarı (Leather&Fur Fashion Show) Belek Turizm Bölgesi'nde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın podyuma çıktığı defileyle başladı.İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği(İDMİB) desteği Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği tarafından düzenlenen Leather&Fur Fashion Show'un açılış defilesinde manken Çağla Şikel ve şarkıcı Ayşe Hatun Önal'ın yanı sıra 30 manken podyuma çıktı. Defilede, deri ve kürk sektörünün önde gelen markaları, ürünlerini sergilendi. Defilede Ayşe Hatun Önal, sevilen şarkılarını da seslendirdi. Bir yandan şarkı söyleyen bir yandan da podyumda yürüyen Önal, davetlilerden alkış aldı. Çağla Şikel defilede iki elbise tanıttı.Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği Başkanı Gürkan Gözmen, fuarda hedef müşterilerle birebir iletişim kurduklarını söyledi. Fuara katılan müşterilerin ülkelerinde kendi mağazaları olduğunu ve çok büyük ticari potansiyel oluşturduklarını kaydeden Gözmen, "Katılımcıların müşteri başı 100-150 bin dolar alım potansiyeli var. Bu fuarda 20-50 milyon arası sipariş toplama potansiyeli görüyoruz" dedi.Türkiye'den 46 firmanın stant açtığı fuarda, Kanada, Dubai, Kazakistan, Ukrayna, Özbekistan, Tunus, Rusya, Çeçenistan, Kırgızistan gibi 15 ülkeden binin üzerinde kişinin katıldığı fuar 30 Kasım'da sona erecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Ünlü manken Çağla Şikel'in podyumda yürümesiMankenlerin podyumdan geçmesiMankenlerden yakın ve genel detaylarAyşe Hatun Önal şarkı söylemesiAyşe Hatun Önal ve Çağla Şikel'in aynı sahnede poz vermesiHaber-Kamera: İbrahim LALELİ - Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,=====================================================