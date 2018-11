Dha Yurt Bülteni - 1

29 Kasım 2018 Perşembe 08:43



29 Kasım 2018 Perşembe 08:43

1)GEBZE'DE VİYADÜK İNŞAATI SIRASINDA BETON BLOK DÜŞTÜ: 3 İŞÇİ ÖLDÜKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden 7 nolu viyadükte, beton blok montajı sırasında çökme meydana geldi. Blokla birlikte 30 metreden düşen 4 işçi enkazın altında kaldı. 4 işçinin kurtarılması için arama-kurtarma ekipleri gün boyunca süren çalışmaların ardından 3 işçinin cesedine ulaşılırken, bir işçi de yaralı olarak kurtarıldı.Olay, dün saat 10.55'te, Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında yapılan, Gebze Tavşanlı mevkiindeki 7 nolu viyadük inşaatında meydana geldi. Viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada çökme oldu. Yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalışan 4 işçi, blokla birlikte düşerek enkazın altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve arama kurtarma ekibi sevk edildi. Ekipler hemen işçilerin enkazın altından çıkarılması için çalışma başlattı.İki ayak arasında yapılan beton bloğun montajı sırasında meydana gelen çökmeyle düşüp, tonlarca enkaz altında kalan 4 işçinin mesai arkadaşları da çalışmalara katılıp, seferber oldu. Olay yerindeki bazı işçilerin, sinir krizi geçirdiği görüldü. Bu işçilere de sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bölgeye ayrıca İstanbul ve Kocaeli ile ilçelerinden itfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri de sevk edildi. Enkaz altında kalan işçilerin kurtarılması için enkazdaki beton bloklardaki demirler kaynak makineleri ile kesilerek betonlar kaldırılmaya başlandı. Enkaz altında kalan 1 işçi ile temas kurulduğu öğrenilirken, kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bölgedeki zeminin çok engebeli ve çamur olduğu, ekiplerin bölgeye ulaşmakta güçlük çektiği de bildirildi.KOCAELİ VALİSİ AKSOY: BİR İŞÇİNİN BİLİNCİ AÇIK BİLGİSİ VARKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, arama- kurtarma çalışmalarının çok titiz bir şekilde sürdüğünü belirterek, şu bilgileri verdi:"Bu 10.55 sıralarında meydana gelen kaza. Arama kurtarma ekipleri, AFAD, 112 ve itfaiyemiz olay yerinde. AKUT ekiplerimiz olay yerinde kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Henüz kesin olmamakla birlikte enkaz altında 4 işçimizin olabileceği yönünde bilgiler var. Şu anda kurtarma çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Umarım enkaz altından sağ olarak bu işçilerimizi kurtarırız. İlk bilgilere göre viyadük çalışması sırasında, beton bloğun yerleştirilmesi aşamasında kaza meydana geliyor. Nedenleri konusu tabii teknik incelemeden sonra netleşir. Şu aşamada söyleyeceğimiz bilgiler çok doğru olmaz. İnceleme yapıldıktan sonra daha sağlıklı bilgilere ulaşmış olacağız. İşçilerden bir kişiyle bilinci açık olduğu ve konuşulduğuna dair bilgimiz var ama bunlar ön bilgiler. Henüz daha somut bilgi ve sayı konusu arama kurtarma çalışmaları tamamlandıktan sonra ortaya çıkacak. İnşallah arama kurtarma çalışmalarımız olumlu bir neticeyle sonuçlanır. Bütün imkanlar kullanılarak arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. En kısa zamanda onların kurtarılması yönünde çalışmalar devam edecek. Aldığımız bilgilere göre beton bloğun çok ağır olması nedeniyle onun doğrudan kaldırılması biraz zor olması bakımından, beton blok parçalanarak kaldırılma yöntemi tercih edildi arama kurtarma ekiplerimiz tarafından. ve şu anda o çalışma devam ediyor."'EN BÜYÜK VİYADÜKLERDEN BİRİ'Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, 4 işçiyi kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Elim bir kaza oldu. Türkiye'nin en büyük viyadüklerinden bir tanesi. Kalıplardan biri çökmesiyle işçiler de düşüp, beton blok altında kaldı. Kurtarma çalışmaları devam ediyor. Beton bloklar kırılıyor, kırılması biraz zaman alacak. İnşallah can kaybı olmadan kurtarmayı diliyoruz. Köprülerde, viyadüklerde uzun bloklar vardır ancak bu öyle değil. Bu sistem farklı bir sistem. İki kolon arasında, beton dökülüyor, kuruyor, 1-2 metre daha yürüyor. Ortada buluşup iki blok arasındaki bağlantıyı sağlıyorlar. Kalıpta bir bağlantı hatası olabilir, teknik hatadan kaynaklanan bir şey. Yoksa viyadükün normalde çökmemesi lazım. Artık son noktaya gelmişlerdi, son aşamaya yaklaşmıştı, bitmiş olacaktı" diye konuştu.İNCELEME BAŞLATILDIAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Gebze'de yol çalışması sırasında yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.YARALI İŞÇİ KURTARILMAYA ÇALIŞILIYOR, 2 İŞÇİNİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLDİKuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapılan 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmede 4 işçi enkaz altında kalırken, yapılan çalışmalarla yaralanan 1 işçiye ulaşıldı. Arama- kurtarma ve sağlık ekipleri, temas kurdukları yaralı işçiyi, enkaz altında 'damar yolu' açarak kurtarmaya uğraşıyor. Ekiplerin, 2 işçinin de cesedine ulaştığı bilgisi geldi. Ekiplerin çalışması devam ediyor.MENEMEN'DEKİ VİYADÜK İNŞAATINDA 4 İŞÇİ ÖLMÜŞTÜKocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadük inşaatındaki çökmenin bir benzeri 3 yıl önce İzmir'in Menemen ilçesinde yaşandı. İzmir- Çanakkale Otoyolu'ndaki viyadük inşaatında, beton dökülmesi sırasında çelik konstrüksiyon iskelenin yıkılmasıyla 4 işçi yaşamını yitirdi. Yapılan bilirkişi incelemesinde, iskelenin payandalarının narin, eksik ve dayanıksız imal edilmesinin etkisiyle ağırlığa dayanamayıp çökmesi sonucu kazanın meydana geldiği tespit edildi.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu kapsamında inşaatı devam eden viyadükte dün meydana gelen çökme, daha önce İzmir'in Menemen ilcesinde yaşanan olayı akıllara getirdi. Menemen Koyundere'de, Gazi Mahallesi yakınındaki İzmir- Çanakkale Otoyolu projesinin İzmir- Çandarlı etabı viyadük inşaatında, beton dökülürken, 4 Ağustos 2015 tarihinde, çelik konstrüksiyon iskele yıkılmıştı. İskelenin çökmesiyle birlikte, viyadük üzerinde bulunan 4 işçi, 21 metre yükseklikten düşüp, yaklaşık 150 ton harcın ve demirin altında kalmıştı. Özel kimyasallar kullanıldığı için kısa sürede donan beton ve demir yığınının altında kalan pompa operatörü İbrahim Yurt (43) ile işçiler; Mehmet Reşit Işık (40), Hakan Bilmez (22) ile Sefer Aslan (22) yaşamını yitirmişti.Olaydan hemen sonra tutuklanan, yaklaşık 1 ay tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen şantiye şefi Aykan K. hakkında 'Birden fazla kişinin taksirle ölümüne neden olmak' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Ayhan K.'nın Karşıyaka 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada yargılanması sürerken, itirazlar üzerine mahkeme, kazayla ilgili savcılık incelemesinden sonra yeni bilirkişi heyeti oluşturup inceleme yapılmasını istemişti. Bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, iskelenin payandalarının eksik ve dayanıksız imal edilmesinden dolayı ağırlığa dayanamayıp çöktüğünü, kazanın bu yüzden meydana geldiğini tespit etmişti. Bilirkişi raporunda, taahhütlere aykırı imalat yaptığı öne sürülen firmanın asli kusurlu, sanık şantiye şefi Aykan K.'nın ise tali kusurlu olduğu belirtilmişti.VALİLİK AÇIKLAMA YAPTIKocaeli Valiliği, kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana gelen çökme ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu. Valiliğin yaptığı açıklama şöyle:"İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu iş kazası meydana geldiğinin 10.55'te 112 Acil Çağrı Merkezine iletilmesi üzerine bölgeye derhal AFAD, UMKE Arama ve kurtarma ekipleri sevk edilmiş, ayrıca 5 adet ambulans ile itfaiye araçları ve ekipleri de sevk edilerek arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. İlk gelen bilgilere göre 4 işçinin beton blok altında kaldığı değerlendirilmiştir. Ancak beton bloğun çok ağır olması nedeniyle kırılmak ve kaldırmak suretiyle kurtarma çalışmalarına tüm ekiplerin yoğun çalışma ve koordinasyonuyla devam edilmektedir."KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: İNCELEME BAŞLATILDIKarayolları Genel Müdürlüğü, Kuzey Marmara Otoyolu Projesi kapsamında yapımı süren Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki 7 nolu viyadük inşatında meydana gelen çökmeyle ilgili açıklama yaptı. 4 işçinin enkaz altında kaldığı kazanın nedeniyle ilgili inceleme başlatıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Yapım çalışmaları devam eden Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kurtköy Liman bağlantısını sağlayan kesiminde yer alan V07 Viyadüğü'nün güney tarafında son orta ayağındaki başlık kirişinde, devam eden beton imalatı sırasında henüz tespit edilemeyen nedenlerle taşıyıcı kalıp çöktü. Kazada, çalışmaları sürdüren muhtemelen 4 işçi, çöken kalıp ile beraber zemine düşmüştür. Öncelikle şantiye imkanları dahilindeki vinç, iş makinesi ve personelle duruma müdahale edilmiş olup, sonrasında kurtarma çalışmaları AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri ile koordineli yürütülmektedir. Olay saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Kazanın nedenleri ile ilgili inceleme başlatıldı. Yüreğimizde hissettiğimiz acıyla, işçilerimizin bir an önce kurtarılması için, Teşkilat olarak çaba sarf ettiğimiz çalışmalar ve kazaya ilişkin gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacak."YAYIN YASAĞI GETİRİLDİKocaeli Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün çökmesi ile ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı. Valilikten yapılan açıklama şöyle:"İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası ile ilgili Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararında; Kuzey Anadolu Otoyolu inşaatı Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi kısmında yer alan Osmangazi Köprüsü bağlantı yolundaki viyadük inşaatı çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında göçük altında bulunan yaralıların çıkarılmaları çalışmaları devam etmekte olduğundan, toplum sağlığının ve ahlakının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için, kamunun menfaati olduğundan olayla ilgili olarak yazılı ve internet üzerinden yapılacak yayınların Basın Kanununun 3/2 Maddesi gereğince yayın yasağı kararı verilmiştir."YARALANAN İŞÇİ ENKAZ ALTINDAN ÇIKARILDIKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalan yaralı işçi, enkaz altından çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin enkaz altında müdahalede bulunduğu işçi dışarı çıkarıldıktan sonra ambulansa alındı. Enkaz altında kalan diğer işçilerin çıkarılması için çalışmalar devam ediyor. Enkaz altında kalan işçilerin yakınları endişe ile çalışmaları takip ediyor.YARALI İŞÇİ HASTANEDE TEDAVİ ALTINA ALINDIKuzey Marmara Otoyolu'nda viyadükte meydana gelen çökmede enkaz altında kalarak yaralanan Kani Öztürk isimli işçi saat 14.40 sıralarında enkaz altından çıkarıldı. 112 Acil ekibinin müdahalesinin ardından yaralı işçi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Enkaz altında kaldığı söylenen Mehmet Canpolat isimli işçinin yakınları ise olay yerinde gözyaşları içerisinde çalışmaları takip etti.ENKAZ ALTINDAKİ 3 İŞÇİNİN KİMLİKLERİKuzey Marmara Otoyolu'nda çöken viyadüğün enkazında kalan 3 işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor. Betonlardaki demirler kaynak makineleri ile kesilirken, 3 vinç ile parçalar kaldırılıyor. Çalışmalar için bölge ışıklandırıldı. Enkaz altında kalan işçilerin Mustafa Canpolat, Mehmet Canpolat ve Bayram Kılıç olduğu öğrenilirken, enkaz altında kalan işçilerin yakınları olay yerine girmek isteyince kısa süreli arbede yaşandı. Jandarma vatandaşları sakinleştirerek, olay yerine girmelerine izin vermedi. Otoyol inşaatında çalışan işçiler ise enkaz altında kalan mesai arkadaşlarının çıkarılması için yapılan çalışmaları üzüntü ile izledi.BİR İŞÇİNİN CESEDİ ENKAZDAN ÇIKARILDIKocaeli Valisi Hüseyin Aksoy yaptığı açıklamada saat 17.15 sıralarında bir işçinin cesedinin enkaz altında çıkarıldığını belirterek, "Bugün saat 10.50 sıralarında, Kuzey Marmara Otoyol inşaatında Osmangazi köprüsü ile bağlantılı viyadükte son tabla betonu dökülürken bir kaza meydana gelmiştir. Beton dökülme işlemi 4 aşamalı olarak gerçekleştirilmektedir. Daha önce birinci kademe beton dökülmüştü. Bugün ikinci kademe beton dökülürken bu kaza meydana gelmiştir. Üsteki işçilerimiz beton blokla birlikte aşağı düşmüştür. 112, AFAD ekipleri, büyükşehir belediye ekiplerimiz olay yerine intikal ederek kurtarma çalışmalarına başlamıştır. 14.40 sıralarında bir işçimiz yaralı olarak kurtarılarak hastaneye intikal ettirilmiştir. Enkaz altında kalan işçilerimize ulaşmak için çalışmalar devam etmektedir. 17.15 itibariyle bir işçimize ulaşılmış, maalesef yaşamını kaybetmiş. Şuan 2 işçi olduğu değerlendiriliyor. Onunla ilgili çalışmalarımız büyük titizlikle devam ediyor. Yaşamını kaybeden işçimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralıya acil şifalar diliyorum. Bu tür kazaların devam etmemesi hepimizin temennisi." dedi.Enkaz altında kalan iki işçinin durumunun sorulması üzerine Vali Aksoy, "Şu anda hayat noktası belirtisi noktasında bazı endişeler var. Kişilere ulaşmadan net bir şey söylemek şu aşamada doğru değil." diye konuştu.CHP MİLLETVEKİLLERİ OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTICHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet ve İstanbul Milletvekili Ali Şeker olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Fatma Kaplan Hürriyet sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, "Kocaman bir beton blok düşmüş. İlk katı atılmış ikinci katı atılırken bu düşme olayı meydana geliyor. Belli ki taşımamış ve hava koşulları da belli ki hesaba katılmamış. Valilikten de olay yerinden de aldığımız bilgilerde normalde 2 günde bir beton blok atılması gerekiyormuş. Ama havaların soğuması nedeniyle 3-3,5 güne çıkarılmış. Ama belli ki bu da yetmemiş, hava koşulları hesaba katılmadan böyle bir elim kaza meydana geliyor. Bir işçimizin cansız bedenine ulaşılmış ve diğer işçilerimizi de çıkarılmaya çalışılıyor. Vücut bütünlüğü bozulmadan çıkarılmaya çalışılıyor. Çok ince çalışılıyor anladığımız kadarıyla çok ince demirler kesilerek çalışılıyor. 1-2 saat sürecektir. Teknik incelemelerden sonra daha detaylı açıklama yapacağız ama biz bütün iş kazalarında öngörülemeyen şeyler nedeniyle ya da öngörülmesi gereken, hesaplanması gereken şeyler varken hesaplanmaması ne yazık ki insanlarımızın hayatına mal oluyor. Bu tür kazaları biz çok kaza diye nitelendirmiyoruz. Aslında bu tür şeyler cinayettir. Böylesi ballandıra ballandıra mega projeler diye anlatılan şeylerde böylesi kazaların öngörülememesi gerçekten yazık ve insanların hayatına mal oluyor. Biz bir insanımız bile hayatını yitirdiğinde bu hepimizi ciddi anlamda yürekten yaralayan şeyler. İncelemelerimize devam edeceğiz. Tabi ki buradaki teknik heyetin gönderdiği raporlara da bakacağız. Ne kadar şaibe var ya da yok bunları da inceleyeceğiz. Bizler teknik insanlar değiliz. Çok net şeyler söylemeye de yetkin değiliz. Ama biz de bu olayın takipçisi olacağız. Ciddi ihmaller olduğunu görüyoruz açıkçası. En azından ilk tablo bize onu gösterdi. Böylesi bir projede böylesi bir kazanın öngörülememiş olması bize bir ihmal olduğunu gösteriyor. Sürecin takipçisi olacağız" dedi.'YAYIN YASAĞI OLDUKÇA MANİDAR'Yayın yasağını eleştiren Fatma Kaplan Hürriyet, "Bu tür kazalar sonucunda getirilen yayın yasağı da oldukça manidar. Kimden ne saklıyoruz? Türkiye'de ne yazık ki getirilen yayın yasakları nedir ne değildir anlamış değiliz. Bir şey mi gizlenmeye çalışılıyor? Düşündürtüyor tüm Türkiye'yi. Bu yayın yasağının manidar olduğunu düşünüyoruz. Biz de bir şeylerden şüphelenerek hızlıca geldik bakalım diye. Yayın yasağı neden getirilir? Vatandaştan ne saklanır? Bunu da bize zaman gösterecek biz de takip edeceğiz" diye konuştu.'GELİŞMİŞ ÜLKELER PROJELERDE İNSANLARIN ÖLMEMESİYLE ÖVÜNÜYOR'Gelişmiş ülkelerde mega projelerde insanların ölmemesiyle övünüldüğünü söyleyen Ali Şeker ise şöyle konuştu:"Burada bir iş kazası var. İş kazası varsa ihmal de var. Bu ihmalin ne olduğu, neden bunların yaşandığı ve bunun kader olmadığı ortada. Bunlar maalesef öngörülmesi mümkün olmayan ama öngörülemeyen ihmaller neticesinde olan olaylar. 3 gün önce atılan betonun üzerine çıkan işçiler o betonun kopması sonucu o betonun altında kalarak maalesef biri ağır yaralı bir diğerinin de cenazesi çıkarıldı. Enkaz altında kalan işçinin de cenazesi çıkartılmaya çalışıyor. Burada bu hava koşulları hesaba katılmadan biran önce bitireceğim kaygısıyla işin bilimsel tarafı ihmal edilerek yapıldığında bunun bedelini işçiler ödüyor. Gelişmiş ülkeler mega projelerinde hiç insanın ölmemesiyle övünüyorlar. Ama biz her bir projede daha çok insan ölümüne seyirci kalarak o projelerin bitmesini izliyoruz."ENKAZDAN BİR İŞÇİNİN DAHA CESEDİ ÇIKARILDIKuzey Anadolu Otoyolu'nda viyadüğün çökmesi sonucu enkaz altında kalan 1 işçinin daha cesedi enkaz altından çıkarıldı. Saat 22.38 sıralarında işçinin cesedi enkazdan çıkarılırken, ambulansa konularak morga götürüldü. Enkaz altında kalan bir işçinin çıkarılması için çalışmalar sürüyor.ENKAZDA KALAN SON İŞÇİNİN DE CESEDİ ÇIKARILDIKuzey Marmara Otoyolu'nda çöken enkazın altında kalan son işçinin cesedi 23.14 sıralarında çıkarıldı. Enkazdan 1 işçi yaralı olarak çıkarılırken, 3 işçinin ise cesedi çıkarıldı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.Görüntü Dökümü-------------------------------Milletvekillerinin açıklaması-Yakın plan enkaz basından çalışma görüntüleri++-Cenazenin çıkarılışıHaber-Kamera: Ergün AYAZ - Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/GEBZE(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================================2)KÖPRÜDEN TRENİN ÜZERİNE ATLAYAN 2 ÇOCUKTAN 1'İ AĞIR YARALANDIBALIKESİR'in Bandırma ilçesinde 2 çocuk köprüde yük treninin vagonlarına atladı. Çocuklardan Birhat Elitaş (13) yüksek gerilim hattına kapılarak ağır yaralanırken, olaydan hafif yaralarla kurtulan Deniz Çakmak (13) ise polis ekipleri tarafından evinde bulundu.Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Sunullah Mahallesi'nde bulunan Çamaşır Deresi üzerindeki bir köprüde meydana geldi. Görgün tanıkların ifadesine göre aynı yaştaki Birhat Elitaş ile Deniz Çakmak, köprünün üzerinden hareket halindeki yük treninin üzerine atladı. Kısa sürede trenin üzerinde seyahat eden çocuklardan Birhat Elitaş, dengesini kaybederek düştü. Çevredeki bir kişi tarafından rayların kenarında yaralı olarak bulunan Elitaş, Bandırma Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Yüksek gerilim hattı nedeniyle yüzünde ve vucudunda yanıklar oluşan Elitaş'ın tam teşekküllü yanıt ünitesi bulunan bir hastaneye sevk edileceği belirtildi.Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Birhat Elitaş'ın ifadesi doğrultusunda beraberinde bulunan arkadaşı Deniz Çakmak'ı bulmak için araştırma başlattı. Demiryolu boyunca ve çevresindeki çalılık alanda el feneriyle yapılan aramadan sonuç alınamayınca Elitaş'tan arkadaşının oturduğu evin adresi öğrenildi. 17 Eylül Mahallesi'ndeki evine giden polis, Deniz Çakmak'ı hafif yaralı olarak buldu. Olaydan sonra korktuğu anlaşılan Çakmak'ın ailesine de haber vermediği belirlendi. Olayla ilglii soruşturma sürdürülüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Olay yeri arama-İstasyonda tren.-Bandırma yazısı-Hastanede yatan yaralı çocuk-DetaylarHaber-Kamera: Erdem ÖZCAN - Tufan DALGIÇ/BANDIRMA(Balıkesir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================================3)MOTOSİKLET DEVRİLDİ: 1 YARALIADANA'da kontrolden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu sürücü Berkay P. (22), yaralandı. Şoka giren yaralı sürücü, ambulansa taşınırken arkadaşına "Beni bırakma" diyerek feryat etti.Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal ve Adnan Kahveci bulvarlarının kesiştiği kavşakta meydana geldi. Berkay P.'nin kullandığı 34 AU 0397 plakalı motosiklet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, devrildi. Bu sırada yolda devriye görevinde bulunan polislerin kazayı fark edip, anons etmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi. Kazada yaralanan ve şoka giren Berkay P., ambulansa taşındığı sırada kaza yerine gelen arkadaşına "Beni bırakma. Anam babam beni bırakma" diye feryat etti. Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, tedavi altına alındı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Kaza yerindeki polis araçlarıYaralının sedyeye alınmasıYaralı sürücüsünün ambulansa taşınırken "Beni bırakma" diye feryat etmesiYaralının ambulanstaki görüntüsüMotosikletten görüntüMotosiklet üzerindeki çamurdan görüntüAmbulansın gidişiHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================4)BACAĞINA DEMİR SAPLANAN KÖPEĞ İTFAİYE KURTARDIZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde arka bacağına demir saplanan sokak köpeği, itfaiyenin yardımıyla kurtarıldı.Yeni Siteler Mahallesi Nuran Anne Siteleri arkasında istinat duvarlarının açıkta kalan demir çubuklarından biri, sokak köpeğinin arka bacağından girdi. Acı içinde bağıran sokak köpeğinin sesini duyanlar Alaplı Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede köpeğin yanına ulaşan itfaiye ekipleri, bacağından içeri giren demiri spiral motoru ile kesti. Köpek, bacağındaki demir ile veteriner kliniğine götürüldü. Yaklaşık yarım saat süren operasyonun ardından köpeğin bacağındaki demir çıkarıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri köpeğe 'demir' ismini verdi. Köpeğin tedavisinin ardından yeniden doğal ortamına bırakılacağı öğrenildi.Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın köpeğin başarılı operasyonla bacağına saplanan demirden kurtarıldığını anlatarak, "İtfaiyecinin şefkatli elinin kendisine yardım için uzandığını fark eden köpek itfaiyecilere çalışma ortamını kendi oluşturuyor. İyiliğin hayvanı insanı olmaz. İyiliği herkes fark eder. İnşaat demirine saplanan köpeği itfaiye ekibimiz kurtararak veterinere teslim etmiştir. Elinize emeğinize sağlık. İhbarı veren duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyoruz." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------İtfaiye ekiplerin gelmesi-Demirin spral taşı ile kesilmesi-Kurtarılan köpeğin taşınmasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================5)EDİRNE'DE KAR YAĞIŞI BAŞLADIEDİRNE'de önceki günden bu yana etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Kısa sürede kentteki araçların üzerleri ve yüksek kesimdeki evlerin çatıları beyaza büründü. Edirne Belediyesi ekipleri yollarda tuzlama çalışmalarına başladı.Edirne'de önceki günden akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bu sabah etkisini yitirdi. Kentte sellere ve yoğun su baskınlarına neden olan yağmur, dün akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Hava sıcaklığı 1 dereceye kadar düşerken, kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerdeki evlerin çatıları ve araçların üzerleri beyaza büründü. Edirne Belediyesi ekipleri de kar yağışıyla birlikte tuzlama çalışmalarına başladı. Meteoroloji verilerine göre, kar yağışı kentte sabah saatlerine kadar aralıkla devam edecek. Edirne Valiliği kar yağışı nedeniyle oluşabilecek olumsuzluklar için vatandaşların tedbirli olmalarını istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kar yağışı-Karda Edirne yazısı-Sokaklar ve yürüyenler-Sokak aydınlatması ve kar yağışı-Araç üzerlerindeki karlar-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN - Ali Can ZERAY/EDİRNE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================6)SELİN VURDUĞU KÖYDE TEMİZLİK ÇALIŞMASI BAŞLADIEDİRNE'de dün akşamdan itibaren sabaha kadar etkili olan sağanak yağış, en çok Havsa ilçesine bağlı Oğulpaşa'da etkili oldu. Sağanak yağmurun ardından köyle aynı adı taşıyan dere taştı, çevresindeki ev ve ahılları su bastı. Çok sayıda hayvan telef olurken, sel sularının arasında kalan Veysel Evren ise hayatını kaybetti. Selin evlerinin bahçe duvarını yıktığını ve ahıldaki 3 büyükbaş ve 10 kadar küçükbaş hayvanını telef ettiğini anlatan Mehmet İsen, "Sabah saatlerinde sel suları etkili oldu ve evin duvarını yıktı. Ahırdaki hayvanlarımız telef oldu. Evlerimizin içine de su girdi. Köyde çok hasar var. Şimdi temizlik çalışmasına başladık. Her odamızda yarım metrenin üzerinde su girdi. Biz daha önce bu kadar su geldiğini görmedik" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Derenin taştığı yer-Sular altındaki arazi ve evler-Kepçenin sel sularında çalışması-Yıkılan evin duvarı-Ahırdaki telef olan hayvanlar-Mehmet İsen ile röp.-Köyden genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/ EDİRNE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================7)ERGENE'DE, FIRTINA KAYMAKAMLIK BİNASININ ÇATISINI UÇURDUTEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle kaymakamlık binasının çatısının bir bölümü uçtu, ilçede aydınlatma direkleri ile yön levhaları devrildi.Ergene, dün gece saatlerinde etkili olan fırtına hızını zaman zaman saatte 50 kilometreye çıkar çıkardı. Fırtınada Marmaracık Mahallesi'nde bulunan kaymakamlık binasının çatısının bir kısmı uçtu. Çatının uçması üzerine kaymakamlık binasına ekipler sevk edilerek önlem alındı.Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, havanın rüzgarlı olması nedeniyle binanın çatısında küçük bir uçma olduğunu ve gerekli tedbirlerin alındığın söyledi.Fırtına nedeniyle ilçede bazı aydınlatma direkleri ile yön levhaları da devrildi. İlçede fırtınaya karşı vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaymakamlık binasından detaylar-Binanın uçan çatısı-Düşen malzemeler-Devrilen direkler-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ERGENE(Tekirdağ),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================8)GÖKÇEADA VE BOZCAADA'YA YARIN TÜM SEFERLER İPTALÇANAKKALE'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine bugün yapılması planlanan tüm feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.Kuzey Ege Denizi'ndeki şiddetli fırtına nedeniyle bugün Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine yapılması planlanan tüm feribot seferleri iptal edildi. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.'nin yetkilileri, bugün Gökçeada-Kabatepe Hattı ile Geyikli-Bozcaada Hattı'nda yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.BUDO VE İDO'DA SEFER İPTALLERİMarmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle, Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferlerini iptal etti. İptal edilen seferler şöyle:BUDO07: 00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)08: 30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)09: 30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)09: 30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)10: 00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)11: 00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)İDOBursa-Yenikapı 07.30 seferiBandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 seferiKadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 seferiBursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy 08.30 seferi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Çanakkale Feribot iskelesinden görüntü.-Yat limanındaki balıkçı teknelerinden görüntü.-Çanakkale boğazındaki balıkçı teknesi görüntüsü.-Çanakkale Boğazındaki sefer yapan feribotlardan görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================9)ALTINLARLA KAÇAN GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTIÇORUM'da evlilik aşamasında olduğu Gökhan U.'nun (23) düğün için aldığı altınlarla birlikte ortadan kaybolan gelin adayı N.Ö.'nün (23), evlilik vaadiyle dolandırıcılık yapan çeteyle irtibatlı olduğu ortaya çıktı. Polis ekiplerince, gerçek kimliği tespit edilen şüpheli kadın, ikametinde yapılan baskında bulunamadı. Soruşturma sürerken damat adayının annesi Hatice U., "Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahrette de iki elim yakalarında olacak" dedi.Olay, geçen ay kent merkezindeki Devane Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan ve Hatice U. çifti, oğulları Gökhan U.'yu evlendirmek için harekete geçti. Aile, aracıların devreye girmesiyle oğullarını Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesindeki bir genç kızla evlendirebileceklerini öğrendi. Bunun üzerine Doğubayazıt'ta verilen adrese genç kızı görmeye giden aileye, 'Oğlunuzla evlenecek kızımız bu, kendisi öksüz büyüdü' denilerek, N.Ö. gösterildi. Genç kızın ağabeyi olduğu belirtilen İbrahim Ö.'ye 15 bin lira, ayrıca aracılara da 10 bin lira para ödendikten sonra gelin adayı N.Ö., bir yakını ile birlikte Çorum'a getirildi.KAYIPLARA KARIŞTI, AİLE ŞİKAYETÇİ OLDUHasan ve Hatice U. çifti, oğullarının evlenebilmesi için gelinin ailesine süt parası, elbiseler, gelinlik ve takılar olmak üzere toplam 60 bin lira masraf yaptı. Düğün için 14 Ekim tarihi belirlenip davetiyeler basıldı. Düğün salonu rezervasyonu yapıldı. Hazırlıklar yapılırken, gelin adayı N.Ö., "Canım lahmacun çekiyor" diyerek damat adayı Gökhan U. ile çarşıya gitti. Gittikleri lokantada "Lavaboya gidiyorum, birazdan dönerim" diyerek masadan kalkan N.Ö., düğün için alınan üzerinde bulunan takılarla birlikte ortadan kayboldu. Yapılan aramalara rağmen genç kıza ulaşılamadı. Dolandırıldığını anlayan Gökhan U., polise giderek şikayetçi oldu.GELİN ADAYI, DOLANDIRICI ÇIKTIŞikayet üzerine, Çorum ve Ağrı'dan harekete geçen polis ekipleri, gelin adayı N.Ö.'nün Çorum başta olmak üzere çok sayıda kişiyi aynı yöntemle dolandırdığı ortaya çıktı. Gerçek adının N.B. olduğu saptanan şüpheli kadının, irtibatlı olduğu çeteyle birlikte evlenme vaadiyle aileleri dolandırdığı belirlendi. Kayıplara karışan şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlatan ekipler, belirlenen adrese baskın düzenledi. Baskında bulunamayan N. B'nin sürekli adres değişikliği yaptığı öğrenildi. Ekiplerin, şüpheli kadın ve çeteyi çökertmek için başlattığı çalışmaların sürdüğü bildirildi.'BİRAN ÖNCE YAKALANMASINI İSTİYORUM'Dolandırılan damadın annesi Hatice U., şüpheli kadının ve çete üyelerinin biran önce yakalanıp adalet önünde hesap vereceği günü iple çektiğini söyledi. Anne Hatice U., "Başta o kadın ve diğer şebeke üyelerinin biran önce yakalanmasını istiyorum. Çok can yakmış bu kişilerin adalet önünde hesap verecekleri günü iple çekiyorum. Bu dünyada da ahrette de iki elim yakalarında olacak. Bu suç şebekelerinin biran önce alınmalarını istiyorum. Bunlar toplumda daha fazla yemek, daha fazla su dahi içmesinler" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Damat'ın annesi Hatice U. ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Serkan BARIŞ/ÇORUM,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================10)'ÇİNGENE KIZ' MOZAİĞİNİN PARÇALARI GAZİANTEP'TEGAZİANTEP'ten 1960 yılında yurt dışına kaçırılan ve ABD'nin Şikago eyaletindeki Bowling Green Devlet Üniversitesi zemininde sergilenen 'Çingene Kız' mozaiğinin parçaları Gaziantep'e getirildi.1960'lı yıllarda Fırat Nehri kıyısında bulunan Zeugma Antik Kenti'nde kaçak kazılarla ortaya çıkan yurt dışına kaçırılan 12 parça mozaik Bowling Green Devlet Üniversitesi'nde cam panel içinde zemine döşenerek sergilenmeye başlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin girişimleriyle üniversite mozaik parçalarını iade etmeye karar verdi. 21 Kasım'da Türk yetkililere teslim edilen mozaikler, dün uçakla İstanbul'a getirildi. Atatürk Havalimanı'ndan tarifeli uçakla dün gece gönderilmesi planlanan mozaikler, Gaziantep'te etkili olan sis nedeniyle ertelendi. Mozaikler dün 15.30'da Gaziantep'e ulaştı. Uçaktan sandıklar içerisinde indirilen mozaikleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bülent Öztürk ile ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar karşıladı.Kent olarak büyük heyecan yaşadıklarını dile getiren Fatma Şahin, mozaiklerin getirilme sürecini anlatarak şunları söyledi:"Çok heyecanlı ve gururluyum. Çingene Kızı ailesine kavuşuyor. Öncelikle Sayın Cumhurbaşkanımıza, bize bu duyguyu yaşatan bütün bakanlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu mozaiklerin getirilmesinin bir hikayesi var. 1998 yılında yetkililerin girişimi oldu. Sonra 2012 yılında ben bakanken konu bana intikal etti ben de o zaman başbakan olan Cumhurbaşkanımıza ilettim durumu. O zamandan bu yana lobi çalışması yaptık. ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi rektörüne Sayın Cumhurbaşkanımız ile birlikte Amerika gezimizde, 'Siz üniversitesiniz dünyaya örnek olun' dedik. Dünyanın en güzel eserinin, roma döneminin en güzel eserlerinin anavatanına dönmesine siz destek olun ki dünyaya bunun kanıtlanabileceğini gösterelim dedik ve teklifimizi kabul eden üniversite rektörüne ve yönetim kurula çok teşekkür ediyorum. Biz tabi bunun karşılığında üniversiteye bu mozaiklerin imitasyonunu yaparak teslim edeceğiz. Mozaikler inşallah bilimsel bir çalışma kapsamında kültür bakanlığımız personeliyle birlikte yerine yerleştireceğiz. 8 Aralık'ta Kültür Bakanı'nın katılımıyla tanıtımını yapacağız."Daha sonra uçağın kargo bölümünden paletlerle indirilen sandıklar polis eskortu eşliğinde, sergilenecekleri Zeugma Mozaik Müzesine götürüldü.Eserlerin Türkiye'ye getirilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ABD'nin Bowling Green Eyalet Üniversitesi arasında yaklaşık 5 ay önce protokol imzalanarak çalışmalara başlanmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Uçağın piste gelmesiKargo'nun indirilmesiFatma Şahin'in konuşmasıMozaik parçalarını bulunduğu sandıklarıSandıkların uçaktan indirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hasan KIRMIZITAŞ - Eyyüp BURUN/GAZİANTEP,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================================