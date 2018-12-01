Dha Yurt Bülteni - 1

01 Aralık 2018 Cumartesi 08:51



01 Aralık 2018 Cumartesi 08:51

DHA YURT BÜLTENİ - 1KARAMAN'DA SİLAHLI ÇATIŞMA: 1 ÖLÜKARAMAN'da, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış (23), evine tabancayla ateş eden Hamza Aylak'a (30), av tüfeğiyle karşılık verdi. Vücuduna 13 saçma isabet eden Aylak, hayatını kaybetti.Olay, dün saat 21.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Fevzi Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Hamza Aylak, iddiaya göre aralarında husumet bulunan Veli Kılış'ın evinin önüne gidip, eve tabancayla ateş açtı. 1'inci kattaki evinin balkonuna çıkan Kılış da, av tüfeğiyle ateş açarak karşılık verdi. Açılan ateş sonucu vücudunun 13 yerine isabet eden saçmalarla yaralanan Aylak, kanlar içinde yere yığıldı. Aylak, çevredekiler tarafından çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda kalbi durdu. Yapılan müdahaleyle kalbi yeniden çalıştırılan Aylak, kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Silahlı çatışmadan yara almadan kurtulan Kılış ise olaydan sonra kaçtı. Asayiş Şube ekiplerinin yürüttüğü operasyonla kaçış istikametine yönelik 'Dar bölge' çalışması yapan polis, Kılış'ı, 500 metre ilerideki bir inşaatta yakaladı. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yaralının ambulansta müdahale edilmesiPolisin olay yerinde inceleme yapılmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================TALİ YOLDAN ÇIKAN OTOMOBİLE YOLCU OTOBÜSÜ ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALIDENİZLİ'nin Acıpayam ilçesinde, kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen otomobile yolcu otobüsü çarptı. Açılan kapıdan yola fırlayan otomobilin sürücüsü 51 yaşındaki Mehmet Öztürk, otobüsün altında kalıp, sürüklenerek yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da yaralandı.Denizli'den Antalya yönüne giden Yaşar Çakmak'ın (57) kullandığı 09 D 4636 plakalı yolcu otobüsü, dün saat 15.30 sıralarında, Acıpayam ilçesi Sanayi Kavşağı'na geldiğinde tali yoldan kontrolsüz şekilde anayola çıktığı belirtilen Mehmet Öztürk'ün (51) kullandığı 20 ES 372 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilden fırlayan Öztürk, otobüsün altında kalıp, sürüklenerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Otobüsteki 3 yolcu da kazada hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüsteki 3 yolcu ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Otomobil sürücüsü Öztürk'ün cesedi, polis ve savcını olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Acıpayam Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otobüsteki yolcular ise ifadeleri alındıktan sonra başka bir otobüsle Antalya'ya gönderilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yerinden görüntü-Polis ekiplerinden görüntü-Kaza yapan otobüs ve otomobilin görüntüsüHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================HAFİF TİCARİ ARAÇ, PARK HALİNDEKİ ARAÇLARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALIKÜTAHYA'da kontrolden çıkan hafif ticari araç önce orta refüjdeki ağaca, ardından park halindeki 3 otomobil ile bir kamyona çarptı. Bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen kazada sürücü Erdal Koçak yaralanırken yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun hayatını kaybetti.Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Ahmet Derin Caddesi'nde meydana geldi. Tavşanlı istikametine gitmekte olan Erdal Koçak yönetimindeki 43 ST 793 plakalı hafif ticari araç, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucunda kontrolden çıkarak önce orta refüjdeki bulunan ağaca, ardından savrularak park halinde duran 3 otomobile ve kamyona çarptı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü Erdal Koçak yaralandı, yanında oturan arkadaşı Ferdi Coşkun ise olay yerinde öldü. Yaralı sürücü ambulansla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken kaza anı, bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde hafif ticari aracın araçlara çarpması ve kazadan saniyeler öncesinde 3 yayanın yolun karşısına geçmesi yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yerindeki araçların görüntüsüKazazedelerin yakınlarının olay yerindeki görüntüsüKaza anı güvenlik kamera görüntüsüÖlen Ferdi Coşkun un sağlık fotosuHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================AĞRI'DA YOLCU OTOBÜSÜ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 19 YARALIAĞRI'nın Patnos ilçesinde, kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 19 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Patnos ilçesinin Dedeli Beldesi mevkiinde meydana geldi. Bayram Tozun yönetimindeki 04 P 5678 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Van-Patnos arası yolcu taşımacılığı yapan Pınaşya Turizm'e ait yolcu otobüsündeki 19 kişi yaralandı. İhbar üzerine Olay yerine çok sayıda sağlık, AFAD, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yeri-Hastane içindeki kalabalık-Güvenlik kuvvetleri hastaneyi boşaltmaya çalışaması-Yaralının sedye ile taşınmasıHaber-Kamera: Semih YARDIMCI/ PATNOS(Ağrı),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================HASTANE İÇİNDE SİLAHLI ÇATIŞMA: 5 YARALIOSMANİYE'de bir özel hastane içinde önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri kadın 5 kişi yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Raufbey Mahallesi Dr. Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir özel hastanede meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları iddia edilen iki grup, hastane içinde karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine iki grup, birbirlerine hastane içinde tabancalarla ateş açtı.Olayda, kurşunların isabet ettiği M.L., A.L., A.L. ile S.L. isimli kadın ve karşı gruptaki B.Ç., yaralandı. Yaralılar, hastanedeki sağlık görevlilerince tedavi altına alındı. Çatışmanın ardından bölgeye özel harekat timleri ve zırhlı polis ekipleri sevk edildi. Polisin soruşturmayı çok yönlü olarak devam ettirdiği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hastane önünden görüntüHastane önündeki zırhlı polis aracından görüntüHastane önündeki polislerden görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================KİLİS'TE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 5 YARALIKİLİS'te, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saatlerinde İslahiye Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Develi (55) yönetimindeki 44 FH 035 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 41 TG 884 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobillerin sürücüleriyle, Songül Develi (19), Şeyma Develi (21) ile Özgen Develi (21) yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin yardımıyla otomobillerden çıkarılan yaralılar ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahaleleri yapılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yeriYaralıların ambulanslara taşınmasıKaza yapan araçlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/ KİLİS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================ANKARA'DA HIRSIZLAR POLİSTEN KAÇARKEN KAZA YAPTI: 1'İ POLİS 3 YARALIANKARA'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak otomobille kaçan hırsızlık şüphelileri, önce yoldaki bir otomobile ardından polis minibüsüne çarptı. Kazada 1 polis memuru ile 2 şüpheli yaralandı.Olay, dün gece saatlerinde Yenimahalle ilçesinde meydana geldi. Yıldız Sanayi Sitesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan polis ekipleri, 06 RLZ 06 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü Süleyman Ç. ve Uğur K., kaçmaya başladı. Polis ekiplerinin uzun süre kovaladığı otomobil, daha sonra Batıkent'ten Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na yöneldi. Bulvar üzerinde hızlanan otomobil, önce 06 JSS 89 plakalı otomobile daha sonra yol kenarındaki 06 AB 0017 plakalı polis minibüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobilden kopan bir parça minibüsün yanındaki polisin bacağına çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Süleyman Ç. Dışkapı Hastanesi'nde, Uğur K. Numune Hastanesi'nde, polis memuru ise kentteki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan Uğur K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza sonrası otomobilde yapılan aramada tornavida, çakı, kesici alet ve muşta ile çok sayıda içki şişesi bulundu.Bu arada şüpheli Süleyman Ç.'nin 3 kasten yaralama ve uyuşturucu madde bulundurmaktan, Uğur K.'nın ise 2 kasten yaralama ve tehditten suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kazadan görüntü-Hırsızlık şüphelisi yaralının araçtan çıkarılması-Yaralının ambulansa alınması-Ambulanstan görüntü-Polisten görüntü-DetaylarHaber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================ÇANAKKALE'DE ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİÇANAKKALE'de, bazı kişilerden zorla para aldıkları ve esnafa baskı uygulayarak iş yerlerini almaya çalıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik polis operasyon düzenledi. Yakalanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, esnafa baskı ve tehdit uygulayarak iş yerlerine sahip olmaya çalıştıkları, bazı kişilerden zorla para aldıkları, vermeyenleri ölümle tehdit ettikleri iddia edilen organize suç örgütü üyelerini takibe aldı, teknik takip başlattı.Polis, İdris Çaylak liderliğindeki, Erol Bingöl, Erhan Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun, Murat Aksöz ve Ahmet Askar'ın il merkezinde işyerlerinin olduğunu belirledi. Operasyon için harete geçen ekipler, önce şüpheliler Ahmet Aksar ve Erhan Bingöl, bir esnaftan seri numaraları alınmış parayı zorla aldığı sırada suçüstü yakaladı. Adliyeye sevk edilen 2 kişi şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Şikayetçilerin ifadeleri sonrasında aynı grup içerisinde birlikte hareket ettikleri tespit edilen şüpheliler İdris Çaylak Erol Bingöl, Tarık Gök, Naif Coşkun ve Murat Aksöz de 27 Kasım günü yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından da dün adliyeye sevk edilen 5 kişi de tutuklanarak, cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Emniyet Müdürlüğü'nden görüntü.Şüphelilerin Emniyetten çıkarılmasından görüntü.Haber-Kamera: Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================================MİNİBÜSÜN ALTINDA KALAN KADINI İTFAİYE KURTARDIMALATYA'da, sürücüsünün park etmek için geri manevra yaptığı minibüsün altında kalan Yasemin Akdağ, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Olay, dün öğle saatlerinde Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Oğuzhan Ç., yönetimindeki 44 S 0705 plakalı servis minibüsünü park ederken, geri manevra yaptı. Ardından çığlık duyunca aracını durdurdu. Minibüsten inen sürücü, aracın altında kalan Yasemin Akdağ'yı fark etti. Sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracın altın kalan Akdağ'ı çıkardı. Yaralı kadın, ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Sürücü Oğuzhan Ç., polis tarafından gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------İtfaiyenin uğraşmasıMinibüsOlay yeriKadının çıkarılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================ADANA'DA YAKALANAN FETÖ ŞÜPHELİLERİ, ŞANLIURFA'YA GÖNDERİLDİADANA'da FETÖ/PDY'nın gaybubet evinde saklanırken yakalanan örgütün sözde Şanlıurfa eski il imamı O.N.K ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., Şanlıurfa'ya gönderildi.FETÖ/PDY'nın gaybubet evlerinin tespitine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda istihbarat birimleri ile Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir eve, önceki gün baskın yapıldı. Örgütün gaybubet evinde yapılan aramada, "FETÖ/PDY terör örgütü yöneticiliği yapmak" suçundan Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce hakkında yakalama kararı bulunan O.N.K. ile aynı suçtan aranan eşi P.E.K., yakalandı. Gözaltına alınan kişilerden O.N.K.'nın 2011 ile 2014 yılları arasında örgütün sözde Şanlıurfa il imamı olduğu ve gizli haberleşme programı Bylock kullandığı tespit edildi. Adana'da işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Adli tıp biriminin dış görüntüsüAdli tıp biriminin tabelasıŞüpheli O.N.K. ve eşi P.E.K.'nin adli tıp birimine getirilmeleriSağlık kontrolünün ardından şüphelilerin polis araçlarına bindirilmesiHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================TIR'IN DORSESİNDEN 5 BİN PAKET KAÇAK SİGARA, İÇ ÇAMAŞIRINDAN ESRAR ÇIKTIAKSARAY'da, plakasındaki iki rakam boyayla kapatılmış TIR'ın dorsesinde yapılan aramada 5 bin 100 paket kaçak sigara, sürücünün üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ele geçirildi.Aksaray Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Aksaray- Adana yolu üzerinde rutin yol kontrolü yaptığı sırada, plakasındaki iki rakamı boyayla kapatılmış Eyüp Ali D. yönetimindeki 63 L 1700 plakalı TIR'ı durdurdu. Sürücünün şüpheli hareketleri üzerine polis, yaptığı aramada dorsede bulunan 48 çuval içerisinde 5 bin 100 paket kaçak sigara ele geçirdi. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise iç çamaşırına gizlenmiş 40 gram esrar ile metanfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü Eyüp Ali D.'nin ilk ifadesinde sigara paketlerinden haberi olmadığını, çuvalları bir ambardan aldığını, içinde ise ne olduğunu bilmediğini söylediği öğrenildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Sigaralardan detayEsrardan detayTIR'dan detaylarHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================