Dha Yurt Bülteni - 1

03 Aralık 2018 Pazartesi 08:32



03 Aralık 2018 Pazartesi 08:32

1)NİĞDE'DE İKİ DAĞCININ ÜZERİNE ÇIĞ DÜŞTÜ: 1 KAYIP, 1 MAHSURNİĞDE'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda tırmanış yaptıkları sırada üzerlerine çığ düşen iki dağcıdan biri çığ altında kaldı. Kendi imkanıyla kar kütlesinin altından kurtulan Hilal İşcan, telefonla ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hava destekli kurtarma operasyonu başlatıldı.KURTARMA ÇALIŞMASI BAŞLADIDemirkazık Dağı Eznevit zirvesine tırmanış gerçekleştiren, Hilal İçcan ile ismi öğrenilemeyen erkek arkadaşı, dün saat 16.00 sıralarında inişe geçtiklerinde üzerlerine çığ düştü. İçcan kar kütlesinin altında kendi imkanıyla kurtulurken, erkek arkadaşına ise ulaşamadı. Telefonla 112 Acil'i arayan İçcan'ın yardım talebi üzerine bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Mümtaz Çankaya Dağevi'nden oluşturulan kriz merkezinde toplanan ekipler, İşcan ile çığ altında kalan arkadaşını kurtarmak için yola çıktı. Adana'dan bölgeye havalanan askeri helikopter de arama çalışmalarına hava desteği sağladı.ÇIĞ ALTINDA KALAN DAĞCININ KİMLİĞİ BELLİ OLDUDemirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının kimliği belirlendi. Kayıp dağcının Mustafa Kemal Karakoç olduğu öğrenildi. Karakoç ve Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.Görüntü Dökümü--------------------------------Arama kurtarma ekibinin hazırlanması-Helikopter ve arama kurtarma ekibinden görüntü-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================2)KÜTAHYA'DA OTOMOBİLLER ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 5 YARALIKütahya'da iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada, 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 14.00 sıralarında merkeze bağlı Agizören köyü yakınlarında meydana geldi. Ekrem Gümüş yönetimindeki 10 EV 885 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mevlüt Akyel yönetimindeki 06 TFK 32 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Rahime Kahraman (80) olay yerinde öldü, sürücülerle birlikte 5 kişi de yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Görüntü Dökümü--------------------------------Kazaya karışan araçlardan birinin çekicinin üzerindeki görüntüsü,-Jandarma ekibinin,-Yaralıların ambulanstan indirilerek sedye ile hastaneye getirilmesiHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================3)ESENBOĞA'DA RAHATSIZLANAN ENDONEZYALI DİPLOMAT YAŞAMINI YİTİRDİTÜRKİYE'de görev yapan Endonezyalı diplomat Sebastionus Sayoga Kadarısman, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. İstanbul'dan uçakla Ankara'ya gelen Endonezya'nın Ankara Büyükelçiliği'nde Elçi Yardımcısı olarak görev yapan Sebastionus Sayoga Kadarısman, Esenboğa Havalimanı'nda rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirtilen Kadarısman, havaalanındaki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Kadarısman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.Görüntü Dökümü--------------------------------Hastaneden görüntü-Adli Tıp'tan görüntü-Genel ve detaylarHaber: ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================4)BORNOVA'DA 21 YAŞINDAKİ GENÇ İNTİHAR ETTİİZMİR'in Bornova ilçesinde, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen 21 yaşındaki Hamza Kaya, yaşadığı evde önce bileklerini keserek daha sonra da göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti.Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Hamza Kaya, annesi ve kardeşinin evde olmadığı gece saat 00.30 sıralarında Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde bulunan evlerinde önce bileklerini kesti daha sonra da göğsüne dayadığı av tüfeğini ateşleyerek intihar etti. Silah sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Kaya'nın yaşadığı eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, oturma odasında Kaya'nın cansız bedeni ile karşılaştı. Kaya'nın öldüğünü duyan yakınları ise sinir krizleri geçirdi. Kaya'nın cansız bedeni, savcı ve olay yeri incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü--------------------------------Evin önünden görüntü-Polis ve bekçilerden görüntü-Binadan görüntü-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================5)KONYA'DA BIÇAKLI KAVGADA AFGANİSTAN UYRUKLU 3 KİŞİ YARALANDIKONYA'da iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Afganistan uyruklu 3 kişi yaralandı. Yaralılar tedaviye alınırken, polis kaçan saldırganların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.Olay, dün akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Şükran Mahallesi Sarraflar Yeraltı Çarşısı önünde meydana geldi. Afganistan uyruklu Resul Ö. (25), Yasin N. (24), Gayyur H. (25), yolda karşılaştıkları bir grupla henüz belirlenemeyen sebeple tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bacak ve karın bölgelerinden bıçakla yaralanan Resul Ö., Yasin N. ve Gayyur H.'nin ilk müdahaleleri ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Ardından 3 yaralı, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------------Yaralıların ambulanstan indirilip acil servise alınmasıOlay yerinde polisin inceleme yapmasıHaber-Kamera: Mehmet IŞIK/KONYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================6)SAKARYA'DA YOL VERME KAVGASI: 2 YARALISAKARYA'nın Erenler ilçesinde, otomobil sürücüsü, yol verme nedeniyle kavga ettiği minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş.'yi tabanca ile bacaklarından vurdu.Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Erenler Bağlar Mahallesi Yıldıztepe Caddesi'ndeki bir minibüs durağı önünde meydana geldi. Şehir merkezine yolcu taşıyan minibüsün sürücüsü M.Ç., kavşağa giren ve henüz kimliği belirlenemeyen otomobil sürücüsüyle karşı karşıya geldi. Sürücüler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Araçları yol ortasında bırakıp kavga eden sürücüleri çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı. Yaşanan arbede sırasında otomobil sürücüsü aracından aldığı tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan kurşunlar minibüs sürücüsü M.Ç. ve kavgayı ayırmaya çalışan A.Ş.'nin bacaklarına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan iki kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise olaydan sonra aracına binerek kaçtı. Polis, olayın yaşandığı kavşak ve çevresinde incelemelerde bulunurken, otomobil sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------------------Hastane yaralı gelişi-Olay yeri polis incelemesi-Çevredekilerin izlemesi-Polisin yolda aldığı önlem-DetaylarHaber-Kamera: Aziz GÜVENER/ SAKARYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================7)RİZE'DE SİLAHLI SALDIRI: 1 YARALIRİZE'de, park ettiği kamyonetinden inerken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahlı saldırıya uğrayan Ayhan U., (43) ağır yaralandı.Olay, dün saat 22: 15'de Müftü Mahallesi Yeni Şehir Caddesi üzerinde meydana geldi. Kullandığı 53 AU 106 plakalı kamyoneti yol kenarına park ettikten sonra inen Ayhan U., kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bir otomobil içinden silahlı saldırıya uğradı. Olayda, Ayhan U. vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralandı. Saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralı ambulansla Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis kaçan saldırganları arıyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Yaralının ambulansa konulmasıOlay yeri detaylarıDetaylarHaber-Kamera: RİZE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================8)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE EYP'Lİ SALDIRIADANA'da kimliği belirsiz motosikletli iki kişi, bir evin otoparkındaki otomobile el yapımı patlayıcı (EYP) attı. EYP'nin patlaması sonucu evde ve otomobilde büyük hasar meydana geldi.Olay, gece yarısı merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi 10016 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, İrfan C.'nin evinin önüne gelen motosikletli kimliği belirsiz iki kişi, ellerindeki EYP'yi park halindeki 01 AHC 40 plakalı otomobile atıp, olay yerinden kaçtı. EYP'nin patlaması sonucu gürültüye uyanan İrfan C. ve mahalle sakinleri, dışarı çıktıklarında otomobilin motor kısmındaki büyük hasarla karşılaştı. Mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeyi ablukaya alan polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.Öte yandan kömürcülük yaptığı belirtilen İrfan C.'nin alacak verecek nedeniyle yaklaşık 20 gün önce silahlı saldırıya uğradığı belirlendi. Yaralama olayı ile EYP'li saldırıyı aynı kişilerin yapmış olabileceğinden şüphelenen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Olay yerinden görüntüOlay yerindeki polislerden görüntüOlay yerindeki vatandaşyardan görüntüEYP'nin atıldığı otomobilden görüntüPolislerin inceleme yapmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================9)İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU: FİLMİ BAŞA SARMAYALIMİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, HDP'yi eleştirerek, "Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz; filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim" dedi.Bakan Süleyman Soylu, toplu açılış ve temel atma törenlerine katılmak üzere özel uçakla Ağrı'ya geldi. Ahmedi Hani Havalimanı'nda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Vali Süleyman Elban ile AK Parti Milletvekili Ekrem Çelebi, İl Başkanı Abbas Aydın, belediye başkanları ve bürokratlar karşıladı. Belediye ve valiliğin yaptığı yatırımları inceleyen Bakan Soylu, tekstil atölyesini gezdi. Çevre yolunda yaptığı inceleme sonrası Vali Elban'ı ziyaret eden Bakan Soylu'ya plaket ve Nuh'un Gemisi'nin maketi hediye edildi. Vali Elban'dan basına kapalı toplantıda brifing alan Bakan Soylu, daha sonra Millet Parkı'nın açılış törenine katıldı.'HDP'LİLER İFTİRA EDİYOR'Konuşmasına "Kız isterken denir ya 'biz buraya hayırlı bir iş için geldik' işte biz de buraya bugün hayırlı bir iş için geldik" diyerek başlayan Bakan Soylu, güzel eserleri açacağını ve Ağrılılarla hasbihal edeceğini söyledi. Açılışların yapılmasını, emaneti hakkıyla yerine getirmek olarak değerlendirdiğini belirten Bakan Soylu, HDP'lilerin kayyumlarla ilgili açıklamalarına tepki gösterdi. HDP'lilerin 'Kayyumlar hizmet yaptı ama borçla yaptı' yorumunda bulunduğunu vurgulayan Bakan Soylu, "12,6 trilyon Ağrı Belediyesi'nin borcu vardı. Bunun 6,5'i esnafaydı. İftira ediyorlar. Ben lafı sağa sola götüren değil, kitabın ortasından konuşan adamım. HDP, bu milleti de milletin kavuştuğu hizlmeteri de kıskanıyor. Kıskansınlar, çatlasınlar. Çatlasalar da bu millete hizmetleri yapacağız. Ağrı, Diyarbakır, Mardin, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Cizre, Yüksekova'ya yaptığımız yolları, parkları, akıttığımız suları, kıskanıyorlar. Allaha şükürler olsun Doğu ve Güneydoğu'da okullarımızda sınıflarımızın hepsinde öğretmenlerimiz, hastanelerdemizde doktorlarımız var eksiğimiz yoktur. Çocukların okula gitmesini, deney yapmasını, parklarda oyun oynamasını kıskanıyorlar. Terörden kurtardığımız belediyelerde millet için yapılyan 7,5 katrilyonluk yatırımı kıskanıyorlar" diye konuştu.'ONLAR VATANDAŞLA DEVLET BİR OLSUN İSTEMİYOR''Biz Anadoluyuz' projesiyle 55 bin çocuğu Çanakkale, İstanbul, Ankara, Antalya'ya gönderdiklerini hatırlatan Bakan Soylu, "İlk kez denizi görenler vardı. Onlar bunu da kıskandı, sağda solda saçma sapan laflar ettiler. Çocuklarımız memleketin büyüklüğünü görsünler, onlar kafalarını çelmesinler diye gönderdik. Çocuklarımız mühendis, doktor, öğretmen olsun, anasına babasına hayırlı evlatlar olsun dedik diye hasetlerinden çatladı kıskandılar. Onlar, devletiyle vatandaş bir arada olmasın istiyorlar. Millet onlara mahkum olsun, onlardan başkasını bilmesin istiyorlar. Bu millet ne onlara ne de başkasına mahkum olmaz. Bizim her vatandaşımız bu ülkenin asli unsurudur" dedi.'BELEDİYELERİ KANDİL'E BAĞLAMAK İSTEDİLER'"Onlar yaptı da biz mani mi olduk" diyen Bakan Soylu, "Yapamadılar, beceremediler. Bu şehirden çöpü aldılar da biz almayın mı dedik, esnaftan aldıkları malın parasını ödediler biz ödemeyin mi dedik? Su getirdiler set mi içektik. Bir tek şeye mani olduk; belediyelerde yaptıkları festivallerde gençleri kandırıp dağa götürmelerine mani olduk. Daha 12-13 yaşındaki çocukları kaçırmalarına mani olduk. Dağa erzak taşımalarına mani olduk, kasaları soyup soğana çevirmlelerine, Kandil'e haraç kesmelerine mani olduk. Belediyeleri Kandil'e bağlamak istemelerine mani olduk, belediyeleri milletin hizmetine bağladık. Doğu ve Güneydoğu'yu geziyoruz. Allah'a şükürler olsun batıda ne hizmet varsa Doğu ve Güneydoğu'da da aynısı var" diye konuştu.KIZ ÇOCUKLARINA MUSALLAT OLDULARTerör örgütünün 2018 yılında 95 kişiyi kandırıp dağa çıkardığı bilgisini veren Bakan Soylu, kendilerinin de 400'e yakın aileyle irtibata geçip dağdaki teröristleri ikna ederek teslim olmalarını sağladıklarını açıkladı. Şimdi en büyük derdinin kız çocukları olduğunu ifade eden Bakan Soylu şunları söyledi:"Doğu ve Güneydoğu'da bir tek derdimiz var; kız çoçuklarımız. 13-14 yaşındaki kız çocuklarına musallat oldular, onları dağlara götürdüler. İçişleri Bakanı olarak bize verdiğiniz güçle, kudretle her zaman yemin ettim, bu yeminim üzerindeyim. Artık kız çocuklarımızı dağa götüremeyecekler. Onlar öğretmen, mühendis, hemşire, doktor olacak 780 bin kilometre karelik vatan toprağında hizmet verecekler. Örgüte katılım sadece 95 kişi. Elbirliğiyle, kardeşliğimizi ortaya koyarak Kasım ayında sadece bir kişi katıldı. Buna karşılık yaklaşık 4 bin terörist teslim oldu. Bunun 150'sini dağdan indirdik. Bunu da aileleriyle birlikte ikna ederek yaptık. Aileler destek verirse Allah'ın izniyle bu işi çok daha rahat hallederiz. Vatandaşımızla güzel vesilelelerle buluşmak istiyoruz, festivallerle, pikniklerle buluşmak istiyoruz."'KAZANDIKLARIMIZI GERİ VERDİRMEYİN'HDP'nin bölgede yürüttüğü propagandaya sert tepki gösteren Soylu, milletin karşısına geçip nasıl oy isteyeceklerini merak ettiğini söyledi. Çukur eylemlerinde evlerinden çıkardıkları vatandaşlardan hangi yüzle oy isteyeceklerini merak ettiğini anlatan Soylu,"Lütfen kazandıklarımızı geri verdirmeyin, ne olursunuz. Filmi başa sarmayalım. Bölgede güzel bir havayı paylaşıyoruz. Sokaklarımızda huzur var, evlatlarımız güzel işyler yapıyorlar. Bu şehirlerde sizler yaşıyorsunuz. Huzuru bir kenara koyup onların istediği noktaya dönmeyelim. Ağrı'nın onda biri kadar tarihi medeniyeti olmayan yerler turizm gelirleri sayesinde bollukta yaşıyorlar. Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa'nın onda biri bile potansiyeli olmayan külürü olmayan yerler yüzbinlerce turist ağırlıyor. Biz niye Kandil'le terörle uğraşalım. Vatandaşın evladı neden sapık ahlaksız adamların eline bırakılsın? Bu ülkeye, acıdan başka bir şey vermediler. Kime bir hayırları dokundu? Kandan,gözyaşından başka ne verdiler. Mağaralarda izbe yerlerde heder etmekten başka ne yaptılar. 40 yıldır devlete kurşun sıkıyorlar. Hangi meseleyi hallettiler. Kötülükten başka, kandan gözyaşından başka hiçbir şey vermediler. Kendilerinden başka, Kandil'deki ahlaksız, sapık adamlardan başka hiç bir şeyi mutlu etmediler. Samimiyetle söylüyorum sona yaklaşılmıştır" diye konuştu.Bakan Soylu, konuşmasından sonra Millet Parkı'nı hizmete açtı. Bakan Soylu, tören alanındaki vatandaşlarla sohpet edip hal hatır sordu.Görüntü Dökümü-------------------------------Bakan Soylu'nun tekstil atölyesini gezmesiToplu açılış töreninin yapıldığı alanBakan Soylu'nun konuşmasıVatandaşların Bakan Soylu ile tokalaşmaya çalışmasıHaber-Kamera: Servet ARSLAN - Oğuzhan HANÇER/AĞRI,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================10)KUDDUSİ OKKIR'IN EŞİ SABRİYE OKKIR: GEÇ GELEN ADALET, ADALET MİDİR?ERGENEKON davasında duruşma savcısı, cuma günü 235 sanık hakkında, esasa yönelik mütalaasını açıkladı. 648 sayfalık mütalaada "'Ergenekon adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur" denildi. Yargılama sürecinde yaşamını yitiren ve 'Ergnekon'un kasası' olduğu iddia edilen Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır, mütalaaya ilişkin "Eşimi kaybedeli 10 yıl oldu, dava 11'inci yılında çökmüş. Geç gelen adalet, adalet midir? Bu davaya sebep olanlar, hiç mi ortaya çıkmayacak? Bunlara sebep olanlar, hiç mi yargılanmayacak? Adalet karşısında hiç mi hesap vermeyecekler? O vicdanlar, nasıl temizlenecek?" dedi.İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Yargıtay'ın bozma kararının ardından görülen Ergenekon davasında 235 sanık hakkında savcı, cuma günü mütalaasını açıkladı. Mütalaada, aralarında Cumhuriyet Gazetesi'ne el bombası atılması ve Danıştay saldırısı sanıklarının da bulunduğu toplam 32 sanık hakkında ceza talep edildi. Ceza talep edilen Danıştay saldırısı sanıklarından Alparslan Arslan ve Osman Yıldırım'ın da aralarında olduğu 4 sanık hakkında ise 'Anayasa'yı ihlal' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi. 199 sanığın ise tüm suçlardan beraatine veya açılan davaların zaman aşımı ve ölüm nedeniyle düşürülmesine karar verilmesi, diğer 4 sanık hakkında da bazı suçlardan düşme ve beraat talep edildi.235 sanık hakkındaki 648 sayfalık mütalaada, "Ergenekon Silahlı Terör Örgütü'nün varlığının kesin ve inandırıcı deliller ile kanıtlanamadığı, bu nedenle de varlığı kanıtlanamayan örgütün liderliği, üyeliği ve örgüt adına suç işlenmesinin de söz konusu edilemeyeceği anlaşılmıştır. Bu haliyle dava kapsamında kovuşturmaya konu edilen, 'Ergenekon' adlı bir terör örgütünün varlığı ispat edilememiştir' kanaati oluşmuştur" denildi.'BUNLARA SEBEP OLANLAR HİÇ Mİ YARGILANMAYACAK?'Dava kapsamında 'Ergnekon'un kasası' olduğu iddia edilen ve tutuklu bulunduğu cezaevinde yakalandığı kanser sonucu hayatını kaybeden Kuddusi Okkır'ın eşi Sabriye Okkır, Savcının mütalaasından sonra DHA muhabirine açıklamalarda bulundu. Adaletin geç kaldığını savunan Okkır, şunları söyledi:"Acı bir tebessüm oluşuyor, ister istemez ama Ergenekon terör örgütünün olmadığını biz zaten biliyorduk. Bu artık ayyuka çıktı ki savcılar böyle bir karar vermeyi düşünmüşler. Bu davanın asıl bir savcısı vardı. Delil toplamadan bu kadar insanı yargılamaya çalıştılar. Davanın savcısı ise sonradan kandırıldığını söyledi. Biz o zaman böyle bir örgütün olmadığını söyledik. Bu kadar insan boşuna manevi işkence çekti. Buna ben de dahil. Bugünler yaşanmamalıydı. İnsanlara bu kadar mesnetsiz suçlamalar atıldı. Bunlar çok ayıptı. Nasıl bu duruma gelebildik? Halkımız seyirci kaldı. Ben hala akıl sır erdirmiş değilim. Evet, ben eşimi kaybettim. Tutuklandı, hastalandı ve tedavi ettirilmediği için hayatını kaybetti. Eşimi kaybedeli 10 yıl oldu, dava 11'inci yılında çökmüş. Geç gelen adalet adalet midir? Bu davaya sebep olanlar hiç mi ortaya çıkmayacak? Bunlara sebep olanlar hiç mi yargılanmayacak? Adalet karşısında hiç mi hesap vermeyecekler? O vicdanlar nasıl temizlenecek ?"'SUÇLULAR YARGILANMADIKTAN SONRA DAVA ÇÖKSE NE OLUR?'Her zaman başları dik olarak eşlerinin arkasında durduklarını belirten Okkır, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çünkü onlar asla öyle bir şey yapmaz. Bu ülkenin suyunu içen, ekmeğini yiyen kimse böyle bir şey yapmaz. Hatta düşmanlarımız bile yapmaz. Bu kadar sorumsuz, bu kadar duyarsız neden bu hale geldik? Ben ülkemde huzur içinde yaşamak istiyorum. Herkes endişe duyuyor. Mutlu değil insanlar. Bugün benim başıma gelenin, yarın kimsenin başına gelmeyeceğinin garantisi yok. Ama benim başıma geldiğinde neden herkes seyirci kaldı? Seyirci kalmamalıydılar. Yani şunu demek istiyorum; insanlar demokrasinin kendilerine verdiği hakları kullansınlar. Soru sormasını bilsinler. Bunun tek sorumlusu bunu yapanlar değil. Hakim ve savcıların suçu var. Basının suçu var. Basın taraflı davranamaz. Böyle bir hakkı yok. Bugün böyle bir hakkı kendinde nasıl buluyor? Hakim ve savcıların nasıl bir vicdanı var ' O cübbeyi giyiyorsanız, Allah'ın huzuruna çıkmış gibi oluyorsunuz. Yemin ediyorsunuz, oraya çıkıyorsunuz ve maşa oluyorsunuz. Bugün hangimizin adalete güveni var' Tek dileğim adil bir düzen gelsin. Suçlular adalet önünde yargılansın. Ben kendi ülkemde mutlu, huzurlu yaşamak istiyorum. Suçlular yargılanmadıktan sonra dava çökse ne olur? Bu davanın, örgütün olmadığını biz zaten biliyorduk. Herkes biliyordu. Eşimin ölümünden sonra Türkiye Barolar Birliği bir kitap çıkardı. Eşime uygulanan hak ihlalleri kitap oldu. Biz bu kadar mağdur olduk."Sabriye Okkır, son olarak eşi Kuddusi Okkır'ın cezaevinde yazdığı şu şiiri okudu:"Bir gün gelecek 1 yıl kalacakBir gün gelecek 1 ay kalacakBir gün gelecek 1 gün kalacakBir gün gelecek geceler sözünü tutacakBir gün gelecek sabah olacakGüneşi hep o köşede aramayacağımYosunlu duvarlarla dost olmayacağımKıskanmıştım beton duvarları ve onun dostu demir parmaklıklarıBir daha sizi hiç anmayacağımVefasız değilim dostlaraUnutmuş olsalar da vefayıDört bir yan duvar, yalnızlık doluYalnızlık öğretti susmayı ve düşüncelere sevgi katmayı"Görüntü Dökümü-------------------------------Sabriye Okkır ile röportajGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mehmet CANDAN - Melis KARAKUZULU/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================11)EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR BURSA'DA BULUŞTUEMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Bursa'da ikinci kez bir araya geldi. Binlerce mağdurun katıldığı toplantıda konuşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak, " İkinci kez Bursa'da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü. Bu topluluk erken emeklilik istemiyor. Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor" dedi.Yüzüncü Yıl Gençlik ve Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıya, emeklilikte yaşa takılan binlerce mağdur katıldı. Pankartlar ve sloganlar eşliğinde, miting havasında gerçekleştirilen toplantıda Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özupak konuşma yaptı. Özupak, 19 yıldır mağduriyet yaşadıklarını belirterek, "10 yıldır platform olarak sürdürdüğümüz davamızı bir dernekleşerek, bir sivil toplum kuruluşu olarak sürdürmeyi amaçladık ve 2015 yılında derneğimizi kurduk. Çeşitli illerde toplantılar gerçekleştiriyorduk. İkinci kez Bursa'da bir araya geldik artık buluşmalarımız toplantıdan ziyade bir mitinge dönüştü" dedi."BU TOPLULUK ERKEN EMEKLİLİK İSTEMİYOR"EYT topluluğunun erken emeklilik istemediğini belirten Özupak, "Bu topluluk kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılı öncesinde kadınlara dediler ki; '20 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın', erkeklere de '25 yıl, 5 bin prim günüyle emekli olacaksın.' Ancak 1999 yılında çıkan 4447 sayılı kanunu geriye doğru işletilerek bizlere üçüncü bir şart olarak yaş akdini getirdiler. Bu da 2 ile 17 yıl arasında emekliliğimizi öteledi. Bu kanun hayallerimizi, planlarımızı çaldı ve 'mezarda emeklilik' olarak karşımıza çıktı. 45 - 50 yaş aralığında yaşadığımız en büyük mağduriyetler, çalışan kişilerin dahi 'sen artık bize verimli değilsin' denilerek kapıya koyulması, bu sebeple işsiz kalan arkadaşlarımızın yaşından dolayı iş bulamamasıdır. Biz ekonomik anlamda bir geçim sağlamak zorundayız. İhtiyaçlarımızı karşılamak zorundayız. Hak arayışımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.Emeklilikte yaşa takılanların sayısı konusunda net bir bilgi olmadığını söyleyen Özupak, "Yaptığımız çalışmalarda ortaya çıkan rakamlarda 6 milyon, 2 milyon, 5 milyon gibi farklı rakamlar var. Sosyal güvenlik uzmanımızla yaptığımız çalışmada ise biz mağdur 1 milyon kişi tespit ettik" dedi.Görüntü Dökümü--------------------------------Toplantı salonundan detaylar-EYT Derneği başkanı röportajHaber-Kamera: Muammer İRTEM-Enver Fatih TIKIR/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================12)SOYGUNU GÖZYAŞLARI İÇERİSİNDE ANLATTIANTALYA'da bir zincir markete giren kasklı ve bıçaklı kişi, kasiyeri tehdit ederek, kasadaki yaklaşık 3 bin lirayı alarak kaçtı. Kasiyer, o anları anlatırken gözyaşına boğuldu.Olay, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesi Yeni Emek Mahallesi 2589 Sokak üzerinde bulunan bir market zinciri şubesinde yaşandı. Markete gelen, başında motosiklet kaskı bulunan şüpheli kasaya doğru ilerledi. Elindeki bıçakla o sırada kasada bulunan müşteri ve kasiyerleri tehdit etti. Kasiyere zorla kasayı açtıran şüpheli, yaklaşık 3 bin lirayı alarak marketten çıkarak, plakası bilinmeyen motosikletle kayıplara karıştı.Çalışanların ihbarı üzerine gelen polis ekiplerine yaşadığı korku dolu anlatan kasiyer, gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri market içerisinde olayla ilgili inceleme yaparken, başka bir kasiyer müşterilere satış yapmaya devam etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------------------Soyulan marketten detay-Soyguncunu geldiği anın güvenlik kamerası görüntüleri-Kasiyerin ifade verirken ağlaması-Markette satışın devam etmesiHaber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================