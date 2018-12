Dha Yurt Bülteni - 1

04 Aralık 2018 Salı 08:14



Niğde'de çığ altında kalan dağcı Kemal Karakoç'u arama çalışmalarına dün gece ara verildi, çalışmalar bugün devam edecek.KADAVRA KÖPEĞİ GETİRİLDİEkiplerin, bacağında platin bulunan Karakoç'u kar altında metal dedektörü ile arayacağı, Samsun AFAD tarafından da bölgeye 'Aprek' isimli kadavra köpeğinin getirildiği öğrenildi. Türkiye'de az sayıda bulunan ve özel yetiştirilen kadavra köpeklerinden 'Aprek'in çalışmalara dahil edileceği öğrenildi. Ayrıca, Samsun, Erzurum, Malatya, Bursa ve Niğde'den AFAD, JAK, UMKE ve AKUT görevlilerinden oluşan 25 kişilik uzman ekibin de Demirkazık Dağı'na, Kemal Karakoç'un kaybolduğu bölgeye sevk edildiği bildirildi. Çığ düşen alanın 800 metrelik bir alanı kapsadığını saptayan ekipler ise bölgede uzun sopalarla çalışma yaptı.KAR YAĞIŞI YENİDEN BAŞLAYACAKBölgede gece saatlerinde sıcaklığın sıfırın altında 17 dereceye kadar düşeceği ve kar yağışının yeniden başlayacağı bildirildi. AKUT Niğde Basın sözcüsü Cavit Ünlü, "Çığ düşen bölge vadi olduğu için arama çalışmalarında zorlanıyoruz. Dağcının bacağında bulunan platinle dedektör aracılığıyla arama yapılacak" dedi. BURSA'nın merkez Nilüfer ilçesinde iki grup arasında yol verme yüzünden çıkan tartışmada, Özkan Hoşgün (26) tabancayla kalbinden vurularak yaşamını yitirdi. Olay, merkez Nilüfer ilçesi 23 Nisan Mahallesi'nde önceki gece meydana geldi. Aynı yolda araçlarıyla seyir halinde olan iki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı. Araçlarından inen iki grup arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında, kimliği henüz tespit edilemeyen bir kişi, üzerindeki tabancayı çıkarıp, iddiaya göre, yanındaki arkadaşına verdi. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralandığı belirtilen Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Bu kişi de silahı kavga ettiği Özkan Hoşgün'e doğrultup ateşledi. Kalbinden tek kurşunla yaralandığı belirtilen Hoşgün, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralı genç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bursa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri, güvenlik kamerasına da yansıdığı belirtilen cinayet ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------------(CEP TELEFONU GÖRÜNTÜSÜ)Tartışma anlarıSilahın çekilmesi ve ateşlenmesi (son saniyede)Haber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN - Berktuğ ÖNCÜ/ BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================3)VAHŞİ CİNAYETİ, 'SÜRPRİZİM VAR' DİYEREK İŞLEMİŞMERSİN'de Mustafa E. (36) kendisinden boyanmak isteğidi eşi Cemil E. (34)'yi 'Hayatım sana bir sürprizim var' dedikten sonra öldürüp parçalara ayırdığı ortaya çıktı.Olay, 28 Kasım'da Akdeniz İlçesi'nde meydana geldi. ADIYAMAN'da, bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.Yangın, dün akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. Mustafa Tuncer'e ait evden dumanlar yükseldiğini görenler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarla gelen itfaiye erleri, evde mahsur kalan ve dumandan etkilenen Tuncer'i tahliye etti ve ambulansla hastaneye gönderdi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında, evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.Öte yandan yangında evin duvarında asılı Kur'an-ı Kerim'in ise zarar görmediği belirlendi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor. MARDİN'in Nusaybin ilçesinde jandarma tarafından yapılan arazi taramasında teröristlerce yol kenarındaki taşların arasına tuzaklanan uzaktan kumandalı 50 kiloluk el yapımı patlayıcı, kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in kırsal Güvenlik Mahallesi'nde yaptığı arazi arama taramasında taş yığınları arazına tuzaklanmış uzaktan ateşleme tertibatı ile fünyeli el yapımı patlayıcı buldu. 50 kilo patlayıcı kullanıldığı belirlenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Ekipler, patlayıcının düzenek malzemelerine de el koydu.Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada ise "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi. KARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice'de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., gözaltına alındı. DENİZLİ'de polisin durdurduğu bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün (Cumartesi) Pamukkale İlçesi Denizli-Antalya Karayolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile arama yapıldı. Çako'nın arka koltukta tepki vermesi üzerine arama yapan polisler, poşet içinde sufle kekler buldu. Keklerin içini açan polis, küçük poşetler içinde gizlenmiş toplam 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polis kontrol noktalarını her türlü yöntemi deneyerek geçmeye çalışan uyuşturucu tacirlerinin yöntemi polisleri bile şaşırttı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nusaybin'in kırsal Güvenlik Mahallesi'nde yaptığı arazi arama taramasında taş yığınları arazına tuzaklanmış uzaktan ateşleme tertibatı ile fünyeli el yapımı patlayıcı buldu. 50 kilo patlayıcı kullanıldığı belirlenen el yapımı patlayıcı, güvenlik güçlerince kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Ekipler, patlayıcının düzenek malzemelerine de el koydu.Mardin Valiliği'nce yapılan yazılı açıklamada ise "Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bulunan el yapımı patlayıcıPatlayıcının imha anıYükselen toz bulutuÇevreye saçılan parçalarGenel ve detay görüntülerHaber: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================6)LPG TANKININ İÇİNDEN 36 KİLO EROİN ÇIKTIKARABÜK'ün Yenice ilçesinde, cipin LPG tankı içerisine gizlenen 36 kilo eroin ele geçirilirken, sürücü İ.A. gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, batı illerine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan şüphelilerin bulunduğu araç, Yenice'de durduruldu. Narkotik köpeği ile araçta arama yapıldı. Yapılan aramada LPG tankı içerisine gizlenmiş 70 pakette 36 kilo gelen eroin ele geçirildi. Araç sürücüsü İ.A., gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(Cep telefonu kamerası)-LPG tankından eroinin çıkarılmasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================7)KEK İÇİNDE UYUŞTURUCU SEVKİYATI POLİSE TAKILDIDENİZLİ'de polisin durdurduğu bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile yapılan aramada, koltuğun altına kekin içine saklanmış 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün (Cumartesi) Pamukkale İlçesi Denizli-Antalya Karayolu'nda denetim yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako ile arama yapıldı. Çako'nın arka koltukta tepki vermesi üzerine arama yapan polisler, poşet içinde sufle kekler buldu. Keklerin içini açan polis, küçük poşetler içinde gizlenmiş toplam 77 gram eroin ve 18 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polis kontrol noktalarını her türlü yöntemi deneyerek geçmeye çalışan uyuşturucu tacirlerinin yöntemi polisleri bile şaşırttı. Otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Durdurulan otomobilde özel eğitimli narkotik köpeği Çako'nun arama yapması-Arka koltuk altında keklerin bulunması-Polislerin kekin içinden uyuşturucu maddeleri bulmasıHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================8)JET-SKİ İLE YUNANİSTAN'A KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN YAKALANDILARMUĞLA'nın Bodrum İlçesi'nde jet-ski ile yasadışı yollardan Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmek isteyen Filistinli uyruklu 2 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.Dün akşam saatlerinde 2 Filistin uyruklu kaçak göçmen, İçmeler mevkiinde jet-skiye binerek Yunanistan'ın İstanköy Adasına geçmek istedi. Göçmenlerin bindikleri jet-ski, karadan yaklaşık 50 metre açıkta su almaya başladı. Karadan mültecilerin bindiği jet-skinin battığını gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, 2 Filistinli kaçak göçmen kurtardı. Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolün ardından Bodrum Sahil Güvenlik Komutanlığına götürüldü. Öte yandan, göçmenlerin bindikleri jet-ski, Sahil Güvenlik Komutanlığı önündeki iskeleye bağlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Sahil Güvenlik botunun limana girişinden görüntüHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/BODRUM(Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================9)ŞEHİT KIZININ, BABASI ADINA YAPTIRDIĞI KÜTÜPHANE HİZMETE AÇILDIHAKKARİ'nin Ağaçdibi Köyü'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Güvenlik Korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman'ın, babası Yusuf Adıyaman adına Gençlik Merkezi'ndeki kütüphanenin açılışı Vali İdris Akbıyık'ın katıldığı törenle yapıldı.Şirin Adıyaman, 1995'de Hakkari'nin Ağaçdibi Köyü'nde PKK'lı teröristlerce şehit edilen Güvenlik Korucusu babasının adını yaşatmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki bir odayı, kütüphaneye çevirdi. Şehit kızı Adıyaman, kütüphane için sosyal medya hesabında kitap talebinde bulundu. Kısa süre sonra Türkiye'nin bir çok kentinden şehit korucu adına çok sayıda kitap gönderildi. Kitapların raflara yerleştirilmesiyle kütüphane açılışa hazır hale geldi.Açılışa; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, Baro Başkanı Zeydin Kaya, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, Müftü Vekili Şaban Güldal, şehidin oğlu Türkiye Harp Mamulleri Gaziler Şehitler Dul ve Yetimler Derneği Başkanı İbrahim Adıyaman ve şehidin ailesi katıldı.Açılışta konuşan Vali Akbıyık, kentte gündemlerinin kitap ve eğitim olduğunu belirterek, "Bütün Hakkarililerin de gündeminin kitap ve eğitim olmasını istiyoruz. Çünkü gençliğimizin ve ülkemizin geleceğini kitapta ve eğitimde görüyoruz. Onun için de Hakkari'de 'Bir Kitap Bir İnsan' projesini başlattık. Herkes bir kitap okuyacak. İnsan kitap kadar, kitap da insan kadar kıymetlidir. Tabi ki kitap okumanın yolu da böyle kütüphanelerden, okullardan ve bu mekanlardan geçiyor. Ben bundan dolayı Şehit Yusuf Adıyaman Kütüphanesi'nin açılmasında emeği geçen kızı Şirin Adıyaman'a ve emniyet müdürümüze, baro başkanımıza, askerlerimize ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.Memleketimizin şehitler sayesinde ayakta durduğunu dile getiren Vali Akbıyık, "Milletimiz; Çanakkale'de, Malazgirt'te, Kurtuluş Savaşı'nda, 15 Temmuz'da, Kore'de şehit verdi. Tabi bu toprakların vatan olması için Hakkarililer de yüzlerce şehit verdiler. İnşallah bundan sonra şehit vermeyeceğiz. İnşallah bundan sonra sonsuza kadar hür, bağımsız ve huzur içerisinde yaşayacağız. Şehidimiz Yusuf Adıyaman'ın adı artık bu kütüphanede yaşayacak" diye konuştu.Zaman zaman duygulu anların yaşandığı törende şehit kızı Elmas Adıyaman da babası Yusuf Adıyaman için şiir okudu. Vaiz Yılmaz Önal tarafından yapılan duadan sonra program sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ın kütüphane açılışı yapmasıVali Akbıyık'ın konuşmasıİstiklal marşının okunmasıŞehit kızı Şirin Adıyaman konuşmasıŞehit eşi ve kızlarının gözyaşları dökerkenGenel ve detayHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================10)SURİYELİ ÇOCUKLARIN YAKTIĞI ODUNLUĞUNU SAHİBİ "GELMİŞLER SIĞINMIŞLAR BİZE" DİYEREK ŞİKAYEÇİ OLMADIKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, Suriyeli kiracının çocukların yaktığı ateş, yan taraftaki odunluğa sıçradı. Odunluk tamamen kullanılamaz hale gelirken, polisin 'Şikayetçi misiniz?' sorusuna, yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, "Gelmişler buraya sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim?" diye yanıt verdi.Olay öğleden sonra, Başiskele Bahçecik Şehit Ekrem Mahallesi Sevinç Sokak'ta meydana geldi. Suriyeli ailenin çocukları, bahçede ateş yaktı. Bu sırada alevler yan tarafta bulunan odunluğa sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler odunluğu tamamen sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Odunluk kullanılmaz hale geldi.'NASIL ŞİKAYET EDEYİM?'Polisin, kiracı olan Suriyeli aileden şikayetçi olup olmadığını sorması üzerine cevap veren yanan odunluğun sahibi Hüseyin Aktaş, "Nesini şikayet edeyim. Gelmişler buraya sığınmışlar bize. Şimdi nasıl şikayet edeyim? Ne diyeyim komiserim söyle bana? Yananlar mühim değil. O mesele değil. Çok şükür yanan kimse yok. Sadece odunluğum yandı. Çocuklar ateşi alıp köşede yaktılar. Namaz kılmaya yukarı çıktım. Hanım aşağısı yanıyor deyince elimde suyla indim ama yetişemedim. Yan tarafta kardeşimin evi var. Suriyeli aile burada oturuyor." dedi.AYNI YER 1 YIL ÖNCE DE YANMIŞTIOdunluğu yanan Hüseyin Aktaş'a ait samanlıkta 30 Kasım 2017 tarihinde yangın çıkmıştı. Binanın samanlık olarak kullanılan garajında Hüseyin Aktaş'ın oğlu Mustafa Aktaş kaynak yaptığı sırada, kıvılcımlar samanlara sıçrayarak yangına sebep olmuştu. İtfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülmüştü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yangından görüntüler-İtfaiyenin çalışmaları-Ev sahibi Hüseyin Aktaş ile röp.-Komşu Emre Yılmaz ile röp.-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================11)GÖRME ENGELLİ ÇİFTİN ÇOCUKLARI, ONLARA GÖZ OLDUBURSA'nın İnegöl ilçesinde 2013 yılında evlenen görme engelli Hanım (28) ve Mustafa Özdemir (36) çifti, dünyayı gözüyle göremeseler de, dokunup seslerini işittikleri 2 çocuğuyla mutlu bir hayat sürüyorlar. İsmail Kerem(4) ve Elif Şevval (2) isimli çocukları görme engelli çiftin, adeta gören gözleri oldu.Hanım ile Mustafa Özdemir, Ankara'da 8 yıl önce Yenimahalle Görme Engelliler Okulu'ndaki bilgisayar kursunda tanıştı. Kurs bittikten sonra bir yıl telefonla görüşen çift, daha sonra evlenmeye karar verdi, ancak aileleri buna karşı çıktı. Aşkları engel tanımayan çift, ailelerini ikna ederek 2012 yılında dünya evine girdi. Mutlu evlilikleri, 2014 yılında İsmail Kerem ismini verdikleri bir erkek çocukla taçlandı. Ailelerinin desteğiyle çocuklarını büyüten çiftin, 2016 yılında da Elif Şevval ismini verdikleri ikinci çocukları oldu. Çocuklarını hiç görmeden büyüten çiftin çocukarı onlara adeta göz olurken, önceden dışarı bile çıkmakta zorlanan çift, İsmail Kerem'in elinden tutarak dışarı çıkmaya da başladı.GÖZLERİ OLDULARMustafa Özdemir, "Evlilik süreci sıkıntılı geçti. Ailelerimiz kabullenemedi. İkiniz de görmüyorsunuz dediler. Bu durumu bir şekilde atlattık. 2012 yılında evlendik. 2014 yılında oğlumuz, 2016 yılında da kızımız dünyaya geldi. Çocuklarımızı hiç görmedik. 12 yıl oldu, gözlerimi kaybedeli. Eşim ise doğuştan görmüyor. Bizde sadece ışık var, görüntü yok. Öncelerde de çocuk bakımıyla alakalı tecrübesizliğimiz vardı. İkinci çocuğumuzda biraz daha tecrübelendik. 5-6 ay annem yanımızda durdu, o yardımcı oldu. İki çocuğumuza da kendimiz baktık. Tabii zor oluyor. Özellikle kavga ettiklerinde hangisi haklı, hangisi haksız bu durumu ayıramıyoruz. Çok zor oluyor. Allah'a şükür bununda üstesinden geliyoruz. Çocuklarımız bizim aynı zamanda gözlerimiz oldu. İsmail Kerem bunun birebir örneği. 1 yaşında yerde bulduğu çöpleri alıp bize getirir verirdi. Terliğimizi bulamadığımız zaman yardımcı olurdu. Şu anda aynısını kardeşi yapıyor. Bir şey gösterecekleri zaman elimizi tutup öyle gösteriyorlar. Onlar anlıyor, çünkü engelli çocuğu onlarö dedi. Baba Özdemir, "Allah çocuklarımızın evliliklerini de görmeyi nasip etsin inşallahö İfadelerini kullandı.REHBERİMİZ OLDULARAnne Hanım Özdemir ise, doğuştan görme engelli olduğunu belirterek, "Görme engelli yatılı okullarında okudum. 2012 yılında sınavı girip memur oldum. Şu anda çalışıyorum. İsmail kreşte eğitim görüyor, kardeşi Elif ise babasıyla beraber evde. Bizim akşamlarımız renkli geçiyor. Çocuklar hep bizimle birlikte, bir gün bile olsun çocuklarımı başkasına bırakmadım. Hep bizimleler. Biz kendimizi anlatmadan zaten bizi yaşadıkça öğrendiler. O yüzden çocuklarımız şu anda hiç zorlanmıyorlar. Biz bir yere gittiğimizde biliyorlar ki diğer insanlardan farklıyız, yardımcı olmak için harekete geçiyorlar. Özellikle oğlum. Bize rehber oluyor. Gören bir insan bizimle sürekli çocuklarımız bizi bu kadar iyi tanıyamazdıö dedi.Görüntü dökümü:----------------------Genel görüntü-Çocuklarından biriyle oyun oynaması-Engelli çiftten açıklama-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================12)ATATÜRK REKREASYON ALANI VE İÇİNDEKİ KAFETERYAYI ENGELLİLER İŞLETECEKİZMİR'in Kiraz ilçesinde belediye'ye ait 300 metrekarelik Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki 'Umut Evi' isimli kafeteryanın işletmesi Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği'ne verildi.3 Aralık Dünya Engeliler Günü Kiraz'da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kiraz Kaymakamlığı, Kiraz Belediyesi, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği öncülüğünde düzenlenen etkinliğe Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği de destek verdi. Kaymakamlık binası önünde toplanan engelliler, Kiraz Lisesi ve Ortaokulu öğrencileri ile 'Yaşasın kromozom kardeşliği', 'Sınıf arkadaşım olur musun?', 'Her insan bir engelli adayıdır', 'Engelli olmak öğrenme ve üretmeye engel değildir' yazılı dövizler taşıyıp, sloganlar atarak yürüdü. Çevredeki binaların pencere ve balkonlarındakiler ile dükkanlarının önünde oturan esnaf da alkışlarla, korteje destek verdi. Yürüyüş Atatürk Rekreasyon Alanı'nda son buldu. Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Atiye Okka, burada yaptığı konuşmada, "'Bir toplumun medeniyet seviyesi, engellilere verdiği değer ile ölçülür' sözünün bir örneğini bugün burada hep birlikte görüyoruz. Ne mutlu bizlere. Kiraz'da bir adım atıldı ve bu adım bizler için çok önemli çok değerli" dedi."Türkiye'de sağlık, eğitim, ulaşım başta olmak üzere yaşamın bütün alanlarında engellilere yeterli duyarlılığımız maalesef yok" diyen Okka, sözlerini şöyle sürdürdü:"İlköğretimden başlamak üzere engellilere yönelik mutlak bir Toplumsal Eğitim Seti ile davranış, yaklaşım biçimini de kapsayan eğitimler verilmesi şart. Dünyanın birçok ülkesinde bulunan okullarda engellilik, ayrı ve özel bir eğitim kategorisi olarak değerlendirilmektedir. Doğuştan ya da sonradan engelli olmuş, yaşamın birçok aktivite alanında kopmak zorunda kalmış engelli vatandaşlarımıza acımak üzülmek ve yerine onların hayatın, üretimin, eğitimin, bilimin kopmaz bir parçası haline getirmek zorundayız."AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar da engeliler için ellerinden gelen her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak da "Devletimiz son 15 yıldır. Engellilerimizin özellikle maddi acıdan ihtiyaçlarının giderilmesi yönünden çok büyük ciddi atılımlar yaptı. Bende engelli bir ailede yetişmiş bir birey olarak, bu durumun özellikle sosyal ihtiyaçların ne kadar önemli olduğunu bu ailelerimiz ve çocuklarımız açısından bir zat yaşayan biri olarak tecrübe etmiş biriyim" diye konuştu. Bedensel engelli Fatih Dereli de "Üzülmesin hiçkimse. Bir engelli hayata küsmemeli. Aksine hayata sıkıca bağlanmalıdır" dedi. Konuşmaların ardından belediye'ye ait 300 metrekarelik Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki 'Umut Evi' isimli kafeteryanın işletmesi, Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği'ne verildi.Etkinlik, katılımcılara tavuklu pilav ikramıyla sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kortej yürüyüşünden görüntü-Kiraz Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Umutlar Derneği Başkanı Atiye Okka'nın konuşması-AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar'ın konuşması-Kiraz Kaymakamı Emin Kaymak'ın konuyması-İşletmesi engelilire verilen Atatürk Rekreasyon Alanı ve içindeki 'Umut Evi'nin görüntüsü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Yüksel BALCI/KİRAZ(İzmir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================13)HİSARCIKLIOĞLU: BU ÇALKANTILI SÜRECİN GEÇİCİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZTÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu belirterek, "Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Ben bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum" dedi.Kocaeli Sanayi Odası'nın başarılı sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla bu yıl 11'incisini düzenlediği 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' sahiplerini Başiskele ilçesinde bulunan bir otelde düzenlenen törenle buldu. Törene Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, ödül alan sanayi kuruluşlarının temsilcileri, iş insanları ve çok sayıda davetli katıldı. Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu yaptığı konuşmada, "Kocaeli Sanayi Odası olarak, 2018 yılını 80 milyar dolar dış ticaret hacmi ile kapatmayı bekliyoruz. Böylece dış ticaret hacminde Türkiye genelinden 2017 yılında aldığımız yüzde 18'lik pay yüzde 20'ye ulaşacak. Tabii Ekim ayından bu yana reel efektif kuru yükselmeye başladı. Kasım ayında kurun 78'e çıkacağını düşünüyoruz. Dövizde bu rekabetçi ortamın devam etmesi için reel efektif döviz kurunun 90'ın üzerine çıkmasını ihracatçılar olarak istemiyoruz. Kocaeli'de 35 liman ve iskelede toplam 73 milyon ton yük elleçleniyor. Kocaeli bu yük miktarı ile Avrupa'nın 10. büyük liman kenti konumunda. Vergi konusunda ise 69,4 milyar TL ile toplanan vergilerin yüzde 12,95'ini karşılayarak İstanbul'dan sonra ikinci il konumunda. Kocaeli olarak 72 ilin toplamı kadar vergi ödüyoruz. Türkiye'de Ar-Ge Merkezi olan toplam 961 adet şirketin, 113 tanesi Kocaeli'de yer almaktadır. 14 adet de tasarım merkezimiz bulunmaktadır" dedi.'ÖNLEMLER PİYASALARIMIZA MORAL VERMEKTE'Türk ekonomisinin nabzını tutmak için tüm Anadolu'yu dolaştıklarını söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, "Bir süredir Türk iş dünyası olarak çalkantılı bir süreçten geçiyoruz. Bu süreçte üyelerimizin sıkıntısını, nabzını daha yakından tutuyoruz. Son dönemde Anadolu'da 30'a yakın şehre gittik, gitmeye de devam ediyoruz. Bankalar Birliği Başkanımız ve Ziraat Bankası Genel Müdürümüz Hüseyin Aydın ile birlikte bütün Anadolu'yu dolaşıyoruz. Bugün itibariyle 10. toplantımızda tam 45 ilimizle bir araya gelmiş olduk. Bu süreçte tüm sıkıntılarımızı, finans sektöründe yaşadığımız sıkıntılar, hükümete iletilmesi gereken konuları tek tek topluyoruz. Sonra hükümetin çözmesi gereken konuları bakanlarımıza bizzat iletiyoruz. Hükümetimizin de ekonomik yönetimiyle sürekli istişare içindeyiz. Odalar ve borsalarımız hakkında ilettiğimiz konularda çok şükür olumlu gelişmeler görüldü, görülmeye de devam edecek. Bunlardan bir kaçını sıralarsak, özellikle dört sektörde KDV ve ÖTV indirimlerine gidilmesi. Kısa çalışma ödeneği ki, burası bir sanayi kenti olduğu için bu çok önemli, aktif hale getirildi. SGK primlerinde ödeme sıkıntısı olan kardeşlerimize 60 ay vade sağlanması. Kamu ihalelerine giren maliyetleri artan firmalarımız için tasfiye ve devir sözleşmeli kanun tasarısı meclise sunuldu. Tüm bu önlemler piyasalarımıza moral vermektedir. Ticareti ve üretimi desteklemektedir." diye konuştu.'TÜRKİYE EKONOMİSİNİN TEMELLERİ SAĞLAMDIR'Ekonomideki çalkantılı dönemin uzun sürmeyeceğine inandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:"Biz bu çalkantılı sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz. Zira Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Bunun somut kanıtını da geçen ay gördük. Özellikle yapmış olduğunuz işlere baktığımızda yavaş yavaş iyileşmeleri görüyoruz. Ben bunların hepsini aşacağımıza inanıyorum. Bu tekerleğin bu tümsekte kalmayacağına inanıyorum. Türk özel sektörünün başkanı olarak söylüyorum. Son 25 yıla baktığınızda bir çok politik ve ekonomik sıkıntılı dönemi aştık gitti. Bu tümsekten inişte daha hızlı olacak. Onun için moralleri yüksek tutmamız lazım. Fırsatları değerlendirmeye hazır olmamız lazım. Bunların hepsi aşılır. Yeter ki birbiri ötekileştirmeyelim. Birbirimizin siyasi görüşünden dolayı, mezhebinden dolayı, etnik kökeninden dolayı birbirimizi farklı kılmayalım. Bizler bu ülkede son dönemde gördük ki, özellikle 15 Temmuz sonrası gördük ki, bizim bizden başka dostumuz yok. Biz birbirimizi sevmezsek bu sıkıntılı süreçleri atlatmamız zor olur. Birlik ve beraberliğimizi kaybedersek hepimiz kaybederiz"'BANKACILIK SİSTEMİNİ BÜYÜTTÜĞÜMÜZ SÜRECE REEL SEKTÖRÜ FİNANSE ETME ŞANSIMIZ DA ARTACAKTIR'Sanayi ve bankacılık sektörlerinin bir birliktelik içerisinde ilerlemesi gerektiğini söyleyen Hüseyin Aydın ise şöyle konuştu:"Sanayicilik zor bir iştir. Zora talip olduğunuz için sizi kutluyoruz. Türk reel sektörü ile Türk bankacılık sisteminin birbiriyle son derece iyi konuşması şarttır. Ticaret savaşlarının olduğu, rekabetin çok yoğun olduğu bir dönemde bu birlikteliğin sürdürülebilir ve sürekli olması lazım. Türk bankacılık sistemi 4 trilyon büyüklüğünde. Bu yönüyle baktığınızda milli gelirin bir adım önünde. Bu bankacılık sistemini büyüttüğümüz sürece reel sektörü finanse etme şansımız da artacaktır. Bilançomuzun yüzde 60'ından daha fazlasını kredi olarak kullandırmış bir sektörüz. Daha fazla kredi verebilmenin yolu bankacılık sisteminin kazançlı bir şekilde çalışması ve kazandıklarını da sizlerle paylaşmasıdır. Artık üretmek de çok önemli bir hale gelmiştir. Sadece Kocaeli için, sadece İç Anadolu için, sadece Türkiye için üretmek yetmiyor. Dünya için üretmek lazım. Dünya için üretenlerle, dünya için bankacılık yapanların yan yana durması lazım. Türk bankacılık sisteminin buna hazır olduğunu ifade etmek istiyorum. Eksiğimiz, noksanımız, ara sıra yanlışımız da olabilir. Ama bütün bunların ötesinde samimiyetle sizlerle birlikte olmak istediğimizi ifade etmek isterim"ÖDÜLLER VERİLDİ11. Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri'nde KOBİ kategorisinde büyük ödül Öz Asansör Genel Müdür Korkut Özlü'ye, Büyük Ölçekli Kuruluş kategorisinde Logo Yazılım İcra Kurul Üyesi Uğur Nuri Sipahi'ye, Jüri Özel Ödülü Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Serdar Kemaloğlu'na, Süreklilik Özel Ödülü ise Ford Otomotiv San. A.Ş. adına Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temel'e verildi. Kendi sektörlerinde ödül alan 18 firmanın ödüllerinin takdim edilmesinin ardından tören sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Törenden görüntüler-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuşması-Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın konuşması-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================================