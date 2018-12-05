Dha Yurt Bülteni - 1

05 Aralık 2018 Çarşamba 08:19



05 Aralık 2018 Çarşamba 08:19

1)ŞANLIURFA'DA SAĞANAK, SU BASKINLARINA NEDEN OLDUŞANLIURFA'da, sağanak hayatı olumsuz etkiledi, birçok evi su bastı. Evleri suyla dolan kişiler, yetkililere tepki göstererek çektikleri görüntüleri sosyal medyadan paylaştı. Şanlıurfa'da etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu. Yağış nedeniyle evleri sel suları altında kalan bazı kişiler, tahliye işlemlerini kendi imkanlarıyla yaptı. Yağışların etkili olduğu Şeyhçoban Mahallesi'nde birçok evi su bastığını ve belediye ekiplerinin kendilerine yardımcı olmadığını iddia eden Hamadi Genç, odaları suyla dolan evlerinin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarından paylaştı.Görüntü Dökümü----------------------------Yağış nedeniyle evleri sular altında kalan mahalle sakinleriOdalara kadar dolan yağmur sularıÇocuklar evleri göle dönen suyun içinde oyun oynamasıYaşadığı sorunları anlatan mahalle sakinleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================2)2 TIR ŞOFÖRÜ YOL KENARINDA ÖLÜ BULUNDUADANA'nın Pozantı ilçesinde TIR şoförleri Behçet Birkaç (26) ve Halil Kocabaş (32), yol kenarında ölmüş olarak bulundu. Polis, yoldan geçen bir TIR'ın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümlerine neden olduğu üzerinde duruyor. Olay, Pozantı ilçesinde dün gece 22.00 sıralarında TEM Otoyolu Akçatekir mevkiinde meydana geldi. Otoyoldaki sürücüler, yol kenarında TIR'ların yanında iki kişinin kanlar içinde hareketsiz yattığı fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İsimlerinin Behçet Birkaç ve Halil Kocabaş olduğu öğrenilen iki kişinin, öldükleri belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Birkaç ve Kocabaş'ın cenazeleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yoldan geçen bir TIR'ın Birkaç ve Kocabaş'a çarparak ölümlerine neden olduğu üzerinde duran polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.Görüntü Dökümü----------------------------Adli Tıp Kurumu'nun dış görüntüsüMorg tabelasıCenaze aracından görüntüCenazeleri morga taşınmasıHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================3)İŞ YERİNDE BAŞINDAN VURULMUŞ BULUNDUDÜZCE'de, Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin, iş yerinde başından vurulmuş bulundu. Ağır yaralanan Tekin, hastanede tedaviye alındı.Olay öğleden sonra, Şerefiye Mahallesi Zübeyde Hanım Sokak'ta meydana geldi. Demir doğrama işiyle uğraşan Osman Tekin'in iş yerinden gelen silah sesini duyan esnaf, dükkana koştu. Osman Tekin'in başından vurulduğunu görenler 112 Acil ve polise haber verdi. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Osman Tekin, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın intihar mı olduğu, yoksa bir saldırı mı olduğu konusunda araştırma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden görüntüYaralı şahsın ambulansa alınırken görüntüsüOlay yerine gelen polislerin görüntüsü ve detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================4)İNŞAATIN 10'UNCU KATINDAN DÜŞEN AFGAN İŞÇİ ÖLDÜTOKAT'ta, çalıştığı inşaatın 10'uncu katından zemine çakılan Afganistan uyruklu Farrokittin Feizi (26) yaşamını yitirdi. Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yazıcıoğlu Mahallesi'ndeki 11 katlı binanın inşaatında meydana geldi. Kaynakçı olarak çalışan Afan uyruklu Farrokittin Feizi, inşaat asansörüyle 10'uncu kata taşınan kaynak malzemelerini almak için balkon bölümüne çıktı. Feizi, asansördeki malzemeleri aldığı sırada asansörün halatı koptu. Bu sırada dengesini kaybeden talihsiz işçi 10'uncu kattan zemine çakıldı. Mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Afganistan uyruklu işçiyi ambulansla özel bir hastanenin acil servisine kaldırdı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Feizi hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi morguna konuldu. Talihsiz işçinin 2 yıldır Türkiye'de yaşadığı, 5 ay önce de nişanlandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Ekiplerin çalışmaları-İşçinin fotosuHaber-Kamera: Fatih YILMAZ/ TOKAT,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================5)ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ EVİNDE ÖLÜ BULUNDUSİVAS'ta üniversite öğrencisi B.Ç. (28), kaldığı evde ölü bulundu.Olay, dün saat 18.00 sıralarında Mehmetpaşa Mahallesi Emin Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 1'inci katında meydana geldi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği öğrencisi B.Ç.'den bir süre haber alamayan Ankara'daki ailesi ev arkadaşlarına ulaşarak yardım istedi. Bir süre sonra eve gelen arkadaşları B.Ç.'yi yatağında hareketsiz olarak buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde B.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından B.Ç.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm nedeni otopside belirlenecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntü-Cenazenin çıkarılışı-Ölen gencin fotosuHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================6)İZMİR'DE TRAFİK KAZASI: 5 YARALIİZMİR'in Ödemiş İlçesi'nde, kavşakta dönüş yapmak isteyen bir otomobile pikap çarptı. Kazada 5 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saat 23.00 sıralarında İzmir-Ödemiş Karayolu üzerindeki bir kavşakta meydana geldi. 44 yaşındaki Filiz Deveci'nin kullandığı 35 AR 6682 plakalı otomobil, tali yoldan çıkarak İzmir yönüne dönüş yapmak için kavşağa girdi. Bu sırada arkadan gelen Tuncay Yıldırım'ın yönetimindeki 35 ZKP 88 plakalı pikap, Deveci'nin otomobiline sol tarafından çarptı. Kazada sürücü Filiz Deveci, otomobilde yolcu konumunda bulunan Emine Akbuga (71), Ganime Akbuga (13), Kaan Akbuga (10) ve Esra Kaptan (14) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Pikabın çarptığı içinde 5 kişi bulunan otomobilde görüntü-Pikaptan görüntü-Kaza yerinde genel ve detay görüntü-Ödemiş devlet hastanesi acil servisi ile 112 ambulansından görüntüHaber-Kamera: Faruk ÇARK/ ÖDEMİŞ(İzmir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================7)BALKONDAN ATLAYAN KADINI KURTARAN POLİSLERE ÖDÜLORDU'nun Altınordu ilçesinde 3'üncü kat penceresinden atlayarak intihar girişiminde bulunan kadın, polis memurlarının gerdiği montun üstüne düşerek son anda kurtarıldı. Polis memurları da Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirildi.Olay, 28 Kasım günü Altınordu ilçesinin Yeni Mahallesi'nde, cadde üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen, kimliği belirlenemeyen kadın, oturduğu evin 3'üncü katında pencereye çıkarak intihara kalkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olayı telsizden duyup bölgeye intikal eden, biri komiser yardımcısı 2 polis memuru, bina önüne gelerek intihara kalkışan kadını ikna etmek istedi. Kadının pencereden sarktığını fark eden ve ikna olmayacağını anlayan polislerden biri üzerindeki montu çıkarıp, bina önünde gerdi. Saniyeler sonra, sarktığı pencereden kendisini boşluğa bırakan kadın, polislerin gerdiği montun üzerine düştü. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kadınının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.2 POLİS ÖDÜLLENDİRİLDİOlayda önlem alıp, gerdikleri montla intihara kalkışan kadının hayatını kurtaran 2 polis memuru, Altınordu Kaymakamı Niyazi Erten tarafından 'başarı belgesi' ile ödüllendirdi. Erten, olay anında göstermiş oldukları cesaret ve örnek davranışları nedeniyle, makamında kabul ettiği 2 polis memurunu tebrik etti. Olay anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, polislerin binaya koşup önlem aldıkları görüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(GÜVENLİK KAMERASI)-Polislerin montu açması-Kadının pencereden düşmesi-Çevrede olayı izleyenlerHaber: Mustafa KIRLAK/ ALTINORDU(Ordu),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================8)MİNİK MELİSA'NIN HAYATINI KAYBETTİĞİ KREŞ MÜHÜRLENDİBURSA'nın İnegöl ilçesinde, geçen 7 Kasım'da 1 yaşındaki Melisa Tuana Memiş'in hayatını kaybettiği ve yapılan soruşturmada kaçak olduğu belirlenen Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreş, mühürlendi.Olay, geçen 7 Kasım tarihinde Burhaniye Mahallesi Kemalettin Samipaşa Caddesi üzerindeki Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adlı kreşte meydana geldi. Minik Melisa Tuana Memiş, kreşte yemek yedirildikten sonra uykusu gelince yatağa yatırıldı. Uyuduktan bir süre sonra kusan Melisa bebeğin solunumu kesildi. O sırada içeriye giren kreş öğretmeni Fatma Bakır, moraran çocuğu kendine getirmek istese de başarılı olamadı. Öğretmen, Melisa'yı kollarına alıp koşarak kreşten çıktı, bu sırada yoldan geçen başka bir hastayı taşıyan ambulansın önüne geçerek, bebeği sağlık görevlilerine teslim etti. Melisa ambulansla götürüldüğü Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melisa Tuana Memiş, amcası Şener Memiş'in kucağında götürüldüğü Hastane Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.KREŞ 2 YILDIR RUHSATSIZ ÇALIŞTIRILMIŞAcı olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, Melisa'nın yaşamını yitirdiği derneğin kuruluş tüzüğüne aykırı hareket ettiği, derneğe eğitim izni verilmediği halde eğitim ortamı oluşturularak 2 yıldır 1-6 yaş arasındaki çocuklara kreş hizmeti verdiği ortaya çıktı. İzin verilmemesine karşın eğitim ortamı oluşturulan binada, olay günü 1-6 yaş arası 16 çocuğun bulunduğu öğrenildi.Olayla ilgili ihmal ve kusurları görülen dernek başkanı S.A. ile dernek üyesi olan ve aynı zamanda iş yerinde bakım hizmeti veren Fatma Bakır, taksirle öldürme suçundan gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Fatma Bakır tutuklanarak cezaevine gönderildi, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.KREŞ MÜHÜRLENDİMelisa Tuana Memiş'in ölümünün ardından Bursa İl Dernekler Müdürlüğü tarafından Elif Oyun Kültür ve Sanat Derneği adı altında hizmet veren binada sürdürülen incelemeler tamamlandı. yapılan araştırmada kaçak olarak faaliyet gösterdiği belirlenen kreş, dün zabıta ekiplerince mühürlendi. Kapısına kilit vurulan kreşe çocuklarını gönderen velilerinin ise kaçak olduğunu bilmedikleri söylediler.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Mühürlü kapının görüntüsüKreş binasının genel görüntüsüHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================9)AVUKAT VE POLİSLERİN DE YER ALDIĞI SUÇ ÖRGÜTÜNE OPERASYON: 13 GÖZALTIBARTIN'da, suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı.Bartın Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın'da suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Aralarında avukat, polis, zabıt katibi ve esnafların da olduğu 13 kişi gözaltına alındı. Haklarında, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kurulan örgüte üye olmak, örgüt faaliyetleri kapsamında nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve çocuk düşürme' iddialarıyla suçlamalarda bulunan 13 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Gözaltına alınan kişilerin adliyeye çıkartılmasıHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================10)SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDE 4 MİLYON LİRALIK YOLSUZLUK İDDİASI; 3 MUTEMET TUTUKLANDIErzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nde kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek 6 yıl boyunca harcırah alıp, yaklaşık 4 milyon lira haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 3 mutemet tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, İl Sağlık Müdürlüğünde bazı çalışanların yolsuzluk yaparak haksız kazanç sağladığı ihbarı üzerine harekete geçti. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Yakutiye ilçesindeki kuruma ait bina ile kurumun anlaşmalı olduğu bankalara giden ekipler, buradaki evrak ile banka kayıtlarını incelemeye aldı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K.'nin, kurumdan göreve giden personele ödeme yapılması için bankalara gönderdiği çok sayıda dijital ödeme evrakında yaklaşık 6 yıl boyunca usulsüzlük yapıldığı tespit edildi. Soruşturmasını derinleştiren ekipler, 3 mutemedin kendilerini göreve gitmiş gibi göstererek kurumdan yaklaşık 4 milyon liralık harcırah aldıklarını belirlendi. Haksız kazanç sağladıkları anlaşılan şüpheliler gözaltına alındı. Mutemetler A.K., İ.A. ve İ.K. dün çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.MÜDÜRLÜKTEN AÇIKLAMAİl Sağlık Müdürlüğünden olaya ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Muhasebe biriminde çalışan birtakım kişilerce haksız edinim yaptıkları iddiası ile 30 Ekim 2018 tarihinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapıldığına değinilen açıklamada şöyle denildi:"Müdürlüğümüze yapılan başvuru üzerine Kurumumuzca anında inceleme başlatılmış; iddiaların ciddi olabileceği değerlendirilerek 13 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüzün talebi ve Valilik makamının onayı ile konu hakkında araştırma ve inceleme yapmak üzere müfettiş görevlendirilmiştir. Müfettişin yapmış olduğu inceleme ve araştırma neticesinde muhasebe biriminde çalışan yetkili kişilerin ilgili bankaya elektronik posta yoluyla ilettikleri ve sadece kendilerine tanımlanmış şifre ile işlem yapabildikleri maaş listelerinde bazı şüpheli bulgulara ulaşılmıştır. İddiaların detaylı ve teknik açıdan incelenmesi ve suç unsuru taşıyıp taşımadığının araştırılması için 30 Kasım 2018 tarihinde Müdürlüğümüz tarafından kolluk kuvvetleri ve adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuştur."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)--------------------------------Erzurum adliyesinden görüntüHaber-Kamera: ERZURUM,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================11)SİPARİŞ VERDİĞİ ALTINLARI ÇALDIADANA'da kendini astsubay olarak tanıtan bir kişi, önceki gün kuyumcuya ayırttığı 11 bin 520 lira değerindeki altınları, bu akşam gelip, çaldı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Devlet Bahçeli Bulvarı'ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre, önceki gün kuyumcuya gelip, kendisini asker olarak tanıtan kişi, iş yeri sahibi Eyüp Nomanoğlu'na 11 bin 520 lira değerinde 4 adet 10 gram külçe altın ve 2 Cumhuriyet Altını ayırttı. Bu akşam kuyumcuya gelen şüpheli, Nomanoğlu ile konuşmaya başladı. Babasını aramak için Nomanoğlu'ndan telefonunu isteyen hırsız, tezgah üzerindeki altınları alıp, kaçtı. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, güvenlik kamerasından şüphelinin eşkalini tespit etti. Hırsızı yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kuyumcu dükkanından görüntü-Çalışmalardan görüntü-Röp.(Güvenlik kamerası görüntüsü)Hırsızın altından çalıp dükkandan çıkışıHaber-Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================12)TÜRKİYE'NİN İLK MADENCİ KOROSUNDAN KONSERTÜRKİYE'nin maden işçilerinden oluşan ilk korosu, 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Zonguldak'ta ilk konserinde izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.Zonguldak Kent Konseyi ve Fatih Halk Eğitim Merkezi tarafından Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda yerin metrelerce altına çalışarak ekmek parası kazanan maden işçilerinden oluşan koro kuruldu. 'Madenciler Korosu' adı verilen 27 kişilik koro, yeraltındaki mesailerini tamamladıktan sonra yer üstünde bir araya gelerek provalar yaptı. Koro, 6 ay süren çalışmanın ardından 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi'nde ilk konserini verdi. Konseri, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, TTK Genel Müdür Yardımcısı Ercan Gebeş, maden işçilerinin yakınları, akademisyenler ve öğrenciler izledi. 800 kişilik salonda yer kalmayınca izleyiciler ayakta konseri takip etti. Sahneye kömür yüklü vagonu taşıyarak çıkan maden işçileri, Mustafa Kömürcü'nün şefliğinde birbirinden güzel şarkı ve türküleri seslendirdi. İzleyiciler de zaman zaman şarkılara eşlik etti. 2 saat süren konser sonunda izleyiciler, maden işçilerini bir süre ayakta alkışladı.YERALTINDA ÇIKARAK KONSERE GELDİLERKoro şefi Mustafa Kömürcü, işçilerin büyük bir özveriyle konsere hazırlandıklarını anlattı. Koronun en büyük özelliğinin Türkiye'de bir ilk olması olduğunu ifade eden Kömürcü, şöyle dedi:"Zor koşulların insanları olan madenci kardeşlerim gerçekten zor zamanlarda, mesailerinin dışında eşlerinden çocuklarından zaman ayırıp çalışmalara geldiler. Bizlere inandılar ve birlikte böyle bir iş yaptık. Sahne dekorlarını bile günlerce kendileri hazırladılar. Bu madenci kardeşlerimiz 8 saat kazma salladıktan sonra mesai çıkışı koroya yetiştiler. Onları sevgi ve saygıyla alkışlıyoruz."KORODA YER ALAN MADENCİLER KONUŞTUMaden işçisi Birol Bıyıklı, TTK Üzülmez Müessese Müdürlüğü'nde 18 yıllık maden işçisi olduğunu söyledi. Koroda 'atmacayı vurdular' türküsünü söylediğini söyleyen Bıyıklı, "Her şey bizim için hayatta. Yerin metrelerce altına indiğimizde çıkmama ihtimalimiz olmadığını bizde biliyoruz. Bizim bu kömürü çıkarmamız gerekiyor. Zonguldaklı olarak kaderimizde madencilik yazıyor. " dedi.TTK Asma Müessese Müdürlüğü'nde kazmacı olarak yeraltında çalışan 12 yıllık madenci Yalçın Bayram da, "Koro var katılır mısınız dediler. Bende sesime güvendim ve geldim. İş çıkışı çalıştık. Bugünde yeraltından çıkıp koroya geldik. Yarın da sabah işe gideceğiz. Çok güzel oldu konser. Emeği geçenlere, tüm izleyicilere teşekkür ediyorum." diye konuştu.Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Derya Akbıyık, "Zonguldak Kent Konseyi olarak bizler yürütme kurulu olarak böyle bir proje hazırladık. 6 ay bu projenin hazırlanma süresi oldu. Titiz bir çalışma yapıldı. 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nde böyle bir konseri gerçekleştirdiğimiz için mutluyuz." dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Konserin başlaması-Maden işçilerinin şarkılar söylemesi-Alkış ve salondan detaylar-Koro şefi Mustafa Kömürcü'nün konuşması-İşçilere başarı belgesi verilmesi-Maden işçisi Birol Bıyıklı ile röp.-Maden işçisi Yalçın Bayram ile röp.-Kent konseyi üyesi Derya Akbıyık ile röp.Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================