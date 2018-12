Dha Yurt Bülteni - 1

06 Aralık 2018 Perşembe 08:18



YALOVA BELEDİYESİ'NDE SİLAH SESLERİ; O ANLAR KAMERADA** Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açtıYALOVA Belediyesi'ne gelerek Başkan Vefa Salman ile görüşmek isteyen Özcan D., talebi kabul edilmeyince yanında getirdiği tabancayı çıkartıp, ateşledi. Belediye Başkanı Salman'ın makam odasının da bulunduğu 3'üncü katta meydana gelen olayda Özcan D.'nin tabancasından çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D. gözaltına alındı.Özcan D. (45), büfe yeri istemek amacıyla Yalova Belediyesi'ne gelerek, Belediye Başkanı CHP'li Vefa Salman ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak görevliler, Özcan D.'ye, Başkan Salman ile görüşemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Özcan D., makam odasının da bulunduğu 3'üncü katta, "Başkanla görüşmek istiyorum, onu getirin bana" diye bağırdı. Belindeki tabancayı çeken Özcan D., art arda 2 el ateşledi. Binada panik yaşanırken, tabancadan çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D., binadaki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi. Özcan D. gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.ATEŞ AÇTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDAYalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin olayı gerçekleştirdiği anlara ait güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Tabancasıyla ateş ettiği anlar güvenlik kameralarına yansıyan Özcan D., Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından etkisiz hale getirilmiş, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturma başlatılmıştı.SURİYE'DE TÜRKMENLERLE BİRLİKTE SAVAŞTIĞI İDDİASIÖzcan D.'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü. Özcan D.'nin bir süre önce Suriye'ye giderek Türkmen birliklerine katılarak, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.BAŞKANLA ÇEKTİRMİŞŞüpheli Özcan D.'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Özcan D.'nin bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Bu arada olay sonrası polis ekipleri tarafından Özcan D.'nin ikna edilmeye çalışıldığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.VALİLİK: YARDIM İSTEMEK İÇİN GELMİŞYalova Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Şüphelinin işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle yardım talep etmek için belediyeye geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Saat 11.00 sıralarında Yalova Belediye binası içerisinde ruhsatsız tabanca ile iki el ateş eden ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli Ö.D. (43) isimli şahıs, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişeklerle ile birlikte hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre şüphelinin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle belediyeye borçlandığı, bu nedenle maddi sıkıntıya girdiği için belediyeden yardım talep ettiği, ancak kendisine belediyeden muhatap bulamaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Olay ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."BELEDİYE: SİLAHINI İKİNCİ KATTA ATEŞLEDİYalova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Özcan D.'nin silahını ikinci katta ateşlediği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:"5 Aralık Çarşamba günü Yalova Belediyesi'nde münferit bir olay yaşanmıştır. Yaşanan bu olayda; Yalova Belediyesi'ne gelen Ö.D isimli şahıs, Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ile görüşmek istemiştir. Yetkililer ise kendisine belediye başkanımızın dışarıda bir programda olduğunu iletmişlerdir. Bu olayın ardından Ö.D isimli şahıs belediyenin 2'nci katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve çay ocağında bulunan şahıslara uyarı yaparak 'sizlerle bir sorunum yok' deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi başkanlık katında bu olay yaşanmamıştır. Bilindiği gibi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 5 yıldır görevini sürdüren Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, Türkiye'de eşi benzeri olmayan bir uygulama yapmaktadır. Salı günü 08.00- 09.00 saatleri arasında 'Şeffaf Oda'da ve her Perşembe günü 10.00- 12: 00 saatlerinde ise 'Halk Günü'nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çözüm odaklı çalışma yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."AK PARTİ'DEN YALOVA BELEDİYESİ'NE YAPILAN SALDIRIYA KINAMAYALOVA Belediyesi'ne sabah yapılan saldırıya AK Parti'den kınama geldi.Yalova Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Kasım Avar, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Avar, "Bu üzücü olay nedeniyle başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm Belediye çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Bugün sabah saatlerinde Yalova Belediye binasına gelen bir vatandaşın 'Bana da bir büfe vereceksiniz', 'Ben de bir büfe istiyorum' diyerek silahını çektiği ve kendisini dışarıya çıkarmak isteyen Belediye çalışanlarına direnerek çevreye birkaç el ateş ettiği söylenmektedir. Bu tür nahoş davranışlar Yalova'mızın ülke kamuoyundaki imajına zarar vermektedir. Tesellimiz olayda herhangidir yaralanmanın ve can kaybının olmamasıdır. Sebebi her ne olursa olsun Yalova Belediyesi gibi bir kamu kurumuna yapılan bu çirkin silahlı baskını esefle ve nefretle kınıyoruz" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------------Güvenlik kamerasına yansıyan olay anıOlay yeri inceleme ekibi çalışmasıBinadan detaylarÖ.D.'den fotoğraflarHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER - İsmail ÖZTÜRK/YALOVA, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================2)EKMEK FIRININDA ÇIKAN SİLAHLI KAVGADA AĞABEYİNİ YARALADI, YEĞENİNİ ÖLDÜRDÜMANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ekmek fırınında çıkan kavgada M.Ç. (58), ağabeyi ve yeğenini tüfekle ateş açarak vurdu. Baba yaralanırken, oğlu ise hayatını kaybetti. Olay, saat 18.30 sıralarında Turan Mahallesi Kurultay Sokak'taki ekmek fırınında meydana geldi. İddiaya göre, M.Ç. henüz bilinmeyen nedenle ağabeyi İ.Ç. (64) ve yeğeni Y.Ç. (35) ile fırında tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç., tüfekle İ.Ç.'ye ve Y.Ç.'ye ateş açtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Y.Ç.'nin başından vurularak hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan baba İ.Ç. ise ambulansla Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Baba ve oğlun yakınları olay yerinde sinir krizi geçirirken, şüpheli M.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Olay yerinden görüntü-Sağlık ekiplerinin, Yılmaz Çamlıyol'a müdahale etmesi-Sağlık ekiplerinin yaralı İsmail Çamlıyol'u ambulansa taşıması-Genel ve detayHaber - Kamera: Tuncel YILMAZ/ TURGUTLU, (Manisa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================3)ÜNİVERSİTE KAMPÜSÜNDE 'SATIRLI' KAVGA: 2 YARALIKARAMAN'da, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde Hüseyin Sami Ç., iddiaya göre sevgilisine arkadaşlık teklif eden Semih A. ve arkadaşlarına satırla saldırarak 2 kişiyi yaraladı. Olay, saat 23.05 sıralarında Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi kampüsünde meydana geldi. İddiaya göre, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi öğrencisi Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşına aynı okulda öğrenim gören Semih A.'nın arkadaşlık teklif ettiğini öğrendi. Hüseyin Sami Ç., kız arkadaşı Büşra Ş. ile birlikte Semih A.'yı telefonla arayarak kampüse davet etti. Semih A., ev arkadaşları Samet A. ile Ömer Can Y. ile birlikte kampüse geldi. Burada Hüseyin Sami Ç. ve yanında bulunan arkadaşları satırla Semih A. ve yanındaki ev arkadaşlarına saldırdı. Olayda Semih A. yara almazken Samet A. ve Ömer Can Y., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Olaya karışan Hüseyin Sami Ç. ile beraberindekiler ise olaydan sonra kaçtı. Diğer öğrencilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan öğrenciler ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Samet A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olaya karıştığı iddia edilen 2 şüpheli ise polisin kampüs içerisinde takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Yaralılara olay yerinde müdahale-Yaralının ambulansa alınışı-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması-Polisin şüpheliyi yakalayıp araca bindirmesiHaber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMANGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================3)YUNANİSTAN SINIRINDA DONARAK ÖLEN BİR KAÇAĞIN DAHA CESEDİ BULUNDUEDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyündeki çeltik tarlası içerisinde, Yunanistan'ın geri gönderdiği öne sürülen bir erkek kaçağın daha cesedi bulundu. İlk yapılan incelemede kimliği belirsiz kaçağın da donarak öldüğü belirlenirken, son 5 günde cesedi bulunan 4'üncü kaçak oldu. Meriç ilçesine bağlı bin nüfuslu köydeki Yunanistan sınırı cevizlik mevkiindeki çeltik tarlasında kimliği belirsiz bir erkek cesedi bulan köylüler, Jandarma ekiplerine haber verdi. Yapılan incelemede Yunanistan'ın geri gönderdiği kaçaklardan biri olduğu tahmin edilirken, donarak öldüğü tespit edildi. Kaçağın üzerinde ıslak kıyafetleri olduğu ve en az 2 gün önce hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından kaçağın cesedi Meriç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemenin ardından kaçağın cesedi otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Adasarhanlı Köyü Muhtarı İbrahim Dalkıran, "Yunanistan'a sınır olan köyümüzde çok sayıda kaçak, karşıdan zorla bizim tarafa gönderiliyor. Genelde Afganistanlı kaçaklar geliyor. Bizim köyümüzde önceki gün 2 kaçağın cesedi bulunmuştu. Bugün de bir kaçağın cesedi bulundu. Üzerinde kıyafetleri vardı ama ıslaktı. Köyümüze ıslak gelenler kaçaklar oluyor, dövülmüş olarak gelenler oluyor, evlerimizden kıyafet getirip giyindiriyoruz. Onların bu haline de çok üzülüyoruz" dedi.5 GÜNDE 4'ÜNCÜ KAÇAK ÖLÜ BULUNDUEdirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde son 5 günde 4'üncü kaçağın cesedi bulundu. Birer gün arayla bulunan 3 kaçağın da eksi 6 derecedeki soğuk hava nedeniyle donarak hayatını kaybettiği belirlendi. Ölen kaçakların İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsilerinin ardından parmak izleri ve DNA örnekleri alınarak kimlik tespiti yapılacağı öğrenildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Meriç İlçe Hastanesi'nden dış detaylarMuhtar'ın açıklamalarıKöylülerle röp.Köy kahvehanesinde detaylarHaber-Kamera: Engin ÖZMEN/ EDİRNEGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================4)ERZİNCAN'DA 1 TON 271 KİLO EROİN ELE GEÇİRİLDİ** "Erzincan'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran"Erzincan'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da yapılan aramada ele geçirilen eroin miktarı 1 ton 271 kiloya ulaştı. Van'dan İstanbul'a giden H.Ç. yönetimindeki 27 VT 381 plakalı TIR, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Akyazı beldesinde durduruldu. İçerisinde iç yağı ve hayvan kellesi bulunan TIR'da narkotik köpek 'Odin' eşliğinde arama yapıldı. İç yağları arasına saklanmış yaklaşık 1 ton eroin, detaylı çalışmanın ardından 1 ton 271 kiloya ulaştı.TIR şoförü ile yanındaki R.Y. ve S.Y. gözaltına alınırken, TIR içerisindeki eroinler tek tek boşaltılarak sayım yapıldı. Vali Ali Arslantaş, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu olay yerine giderek inceleme yaptı. Ele geçirilen miktarın uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzincan'da en yüksek oran olduğunu bildiren Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Personeli tebrik ederek, hepsinin gözlerinde öpüyorum. Arslanlar gibi çalıştılar. Erzincan'da şu ana kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Uyuturucu tacirlerine ve torbacılarına göz açtırmayacağız" dedi.POLİS SAYA SAYA BİTİREMEDİNarkotik köpeği yardımı Odin ile yapılan detaylı aramada saatler geçtikçe eroin paketlerinin sayısı arttı. Narkotik ekipleri geç saatlere kadar eroin miktarını tespit edebilmek için çalıştı. Gözaltına alınan 3 kişinin sorgusu ise sürüyor.Görüntü Dökümü-----------------------------Ele geçirilen eroinden detaylarEmniyet Müdürü Bülent Şensoy'un açıklamalarıHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ERZİNCAN, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================5)MALKARA'DA 'KAÇAK İÇKİ' OPERASYONUTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ile 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi.Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara'nın kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde çiftçilik yapan A.Ö.'nün evinde kaçak içki yaptığını tespit ederek baskın yaptı. Evde yapılan aramada şişelenmiş ve varillere doldurulmuş 900 litre kaçak şarap ve 2 adet kalaşnikof tüfek ile 700 mermi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken ev sahibi A.Ö., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü-----------------------------Jandarma ekiplerinin çalışmasıEvde aramalarİçki varillerinin taşınmasıŞişelerin araçlara konulmasıDetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================6)MERSİN'DE 21 BİN 700 PAKET 'KAÇAK SİGARA' ELE GEÇİRİLDİMERSİN'de, polis tarafından şüphe üzerine durdurulan kamyonetin kasasına gizlenmiş 21 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.Gümrük kaçağı sigaraya yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kamyoneti durdurarak arama yaptı. Narkotik köpeklerin de kullanıldığı aramada, kamyonetin karoser kaplamasının altına saklanmış 21 bin 700 paket sigara ele geçirildi. Polis, kamyonet sürücüsü A.A.'yı gözaltına aldı.Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.A., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü-----------------------------Dedektör köpeğin kamyonet kasasının zeminine tepki vermesiGizli bölmenin açılmasıBölmedeki sigaraların görüntüsüSüre: 00'49" Boyut: 89 MBHaber-Kamera: MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================7)KARŞI ŞERİDE GEÇEN TIR, BAŞKA BİR TIR'A ÇARPTI: 1 YARALIKONYA'nın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkan TIR, karşı şeride geçerek başka bir TIR'a çarptı. Kazada kabinde sıkışarak ağır yaralanan sürücüyü itfaiye kurtardı.Kaza, saat 23.00 sıralarında Ereğli-Adana yolunun 10'uncu kilometresinde bulunan Bulgurluk mevkiinde meydana geldi. Bayram Uslu yönetimindeki 03 ZB 304 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçerek Adana istikametinden Konya istikametine giden Ömer Dilekli yönetimindeki 01 YN 990 plakalı kargo TIR'ı ile çarpıştı. Kazada ağır yaralanan TIR sürücülerinden Bayram Uslu, kabinde sıkıştı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Bayram Uslu, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Diğer TIR sürücüsü Ömer Dilekli ise kazayı yara almadan atlattı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Kaza yerinden görüntüler-TIR kabininde sıkışan sürücünün kurtarılması-Kazadan detaylarHaber-Kamera: Atilla ATMACA/EREĞLİ, (Konya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================8)DENİZLİ-ANTALYA KARAYOLUNDA YOĞUN SİS ETKİLİ OLDU, TIR ŞARAMPOLE GİRDİDENİZLİ'de Antalya karayolu Cankurtaran Mevkisinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü yoğun sis nedeniyle trafik akışı etkilenirken, sürücüler herhangi bir kazaya karşı yavaş, dikkatli ve park lambalarını yakar şekilde ilerlemeye çalıştı. Gökpınar Mevkisinde bir TIR şarampole girdi, sürücü yara almadan kurtuldu.Denizli-Antalya karayolunda sis özellikle Şahintepesi ile Cankurtaran Mevkisinde arasındaki yaklaşık 20 kilometrelik bölgede etkili oldu. Trafik polisleri sisin yoğun olduğu karayolunda sürücülerin dikkatli olması için beklerken, trafik akışı da olumsuz etkilendi. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü siste sürücüler, kaza yapmamak için araçlarının park lambaları ve farlarını açıp karayolunda ilerlemeye çalıştı.TIR ŞÖFÖRÜ: YOL SABUN GİBİYDİSis ve yağış nedeniyle kayganlaşan karayolunun Gökpınar Mevkisinde bir tırda kaza yaptı. Bülent Cömert, yönetimindeki 31 F 5960 plakalı tırla Antalya istikametine giderken, yolda kayıp, demir bariyerleri parçaladıktan sonra şarampole girdi. Tırın ön kısmının şarampole girdiği kazada sürücü yara almadan kurtuldu. Diğer araçların sürücülerini uyaran tır sürücü Cömert, "Yol sabun gibiydi. Ne olduğunu anlayamadım. Tır birden kaydı ve bariyerlere çarptım. Özellikle sisli havalarda araçların sürücüleri yavaş ve park lambaları yanık şekilde gitsinö dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Yoğun sisten görüntü-Park lambaları açık ilerleyen araçlardan görüntüler-Tabelalardan görüntüler-Polisten ve şarampole giren tırdan görüntü-Tır sürücüsü Bülent Cömert'in konuşmasıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================9)SOSYAL MEDYADA CANLI YAYIN YAPARKEN KAZAYI GÖRÜNTÜLEDİTEKİRDAĞ'da otomobiliyle seyir halinde olan Oktay Koç, sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayında, bir otomobilin kırmızı ışıkta duran bir başka otomobile çarptığı anları görüntüledi.Tekirdağ'da yaşayan Oktay Koç, Atatürk Bulvarı üzerinden Malkara istikametine seyir halindeyken, cep telefonu ile sosyal medya hesabı üzerinden canlı yapmaya başladı. Vali Konağı kavşağında bu sırada kırmızı ışıkta duramayan bir araç hızla gelerek öndeki araca çarptı. Bu anlar ise Koç'un sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayına saniye saniye yansıdı.Görüntülerde, kırmızı ışıkta duran bir ticari taksiye hızlı bir şekilde arkadan gelen ve duramayan bir araç çarpıyor. Arkası havaya kalkan araç, yan yattıktan sonra tekrar yola düz şekilde düşüyor.Koç, sosyal medya hesabından görüntüleri, "Dün gece saat 01.40 da Tekirdağ sahil yolundaki ışıklarda arkadan gelen araba duran 2 arabaya fena arkadan çarptı. Bizde taksinin hemen arasındaydık. Bizi teğet geçti" notuyla paylaştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------------Koç'un aracında yolu çekmesiIşıkta duran otomobillerHızla gelen otomobilin araçlara çarpmasıOlay yerinden detaylarHaber: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================SUMRU YAVRUCUK, MARMARİS'TE SAHNEDE HASTANELİK OLDU10) YAŞADIĞI OLAYI ANLATTIÜnlü sinema ve tiyatro oyuncusu Sumru Yavrucuk, sahnede zehirlenmesine neden olan olayı şöyle anlattı: "Sahnede bir kaza diyelim, talihsiz bir kaza. Biz dekorlarımızın arasına, bizim şoförümüzün kişisel, kamyonu ile ilgili kimyasal madde karışmış. Bizim dekorcu arkadaşlarımız da taşırken malzemeleri sahneye çıkartırken, biliyorsunuz turnelerde heyecan oluyor, kaos oluyor. Bizim su bidonlarımız yerine maalesef onları taşımışlar ve kontrol edilmeden onlar bizim bardaklara boşaltılmış. Benim de rol icabı sürekli yaptığım bir mizansen var. Suyu alıyorum kafaya dikiyorum o mizansende ve o an geldi ve bunu tereddütsüz yaptım. İçtiğim anda büyük bir acı hissettim. Bir şeyin ters gittiğini hissettim. Allah'tan ilk perdenin sonunda oldu. 3 saniye sonra içeriye girdim ve affedersiniz istifra ettim. Bir şeylerin doğru gitmediğini anladım, acı gitmiyordu ağzımdan. Tabii ilk perdenin bitimini beklemek zorunda kaldık hiç kimse anlam veremedi buna. Aynı şey rol arkadaşımın da başına geldi Rüçhan Çalışkur'un başına da geldi. İkimizde ağzımızda alevlerle çıktık ve ondan sonra oyun çıkışında şoförden öğrendik adblue diye bir madde varmış, ağır vasıtaların yakıtlarının doğaya kazandırmak için yakıcı bir yanıcı bir maddeymiş. Bunun tam bilimsel açıklamasını yapamıyorum kusura bakmayın o kadar çok şey okudum ki bununla ilgili. Sonra hastaneye gittik ve müşahede altına alındık, çünkü organlarda büyük tahribatlar yapan bir maddeymiş. Güzel geçti, bütün hastane seferber oldu bizim için. Açıkçası biraz solunum yolları dışında pek bir problemim yok ve kendimi çok daha iyi hissettiğim için bir engel görmedim bugün sahneye çıkmak için."Bu arada, Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nde sahnelenecek 'Leenane'nin Güzellik Kraliçesi' tiyatro oyununun tüm biletlerinin satıldığı öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Sumru Yavrucuk'un röportajıHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================11)İYİ PARTİ'Lİ ÖZDAĞ'DAN 'İTTİFAK' AÇIKLAMASIİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleriyle ilgili olarak, "CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak, seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Özdağ, Zonguldak'ta Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Yerel seçimlere doğru Türkiye ve İYİ Parti' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Özdağ, büyük baskılara rağmen 7 aylık kısa sürede girdikleri genel seçimde 5 milyon seçmenin desteklerini aldıklarını söyledi. İYİ Parti'nin 40 milletvekiliyle TBMM'de en etkin mücadeleyi veren parti olduğunu belirten Özdağ, "Bugün İYİ Parti genel seçimlere girdiği halinden daha güçlüdür. Elimizdeki imkanlar daha fazladır. Teşkilatlarımız bir seçim geçirmiştir. Eksik yanlarımızı, fazla yanlarımızı gördük. Öz eleştirimizi yaptık. Şimdi bunlardan çıkardığımız derslerle daha güçlü bir şekilde gidiyoruz" dedi.31 Mart seçimlerinin AK Parti'nin kurulduğu günden beri girdiği en zor seçimler olacağını ileri süren Özdağ, CHP ile yapılan ittifak görüşmeleri hakkında da konuşan ise şöyle dedi:"31 Mart'ta yapılan seçimlerde AKP Türk halkından çok daha ağır bir uyarı alacaktır. İYİ Parti Türk milliyetçilerinin, vatanperverlerin bir araya geldiği ve toplumun yüzde 51'ine değil yüzde 100'üne hitap eden bir parti olarak bütün siyasi partilerin değişik tarihlerde oy verdiği seçmende oy alma iddiası ve kararlılığıyla bu seçimlere giriyor. Genel başkanımız adaylarımız teker teker açıklamaya başladı. Önümüzdeki günlerde bu çok daha hızlanacak ve CHP ile yapılan genel başkanımızın ifadesiyle sınırlı iş birliğinin nasıl olup olmayacağı belirlendikten sonra açıklamadığımız adaylarımızı da açıklayarak seçim mahalline İYİ Parti olarak tüm kadrolarımızla gireceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Ümit Özdağ'ın konuşması-Salondan detaylarSüre: (3.40) Boyut: (321 MB)Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================12)MUHARREM İNCE: BİZİM DEVLET YÖNETİMİMİZDE HEP BİR GÜÇLÜ İKİNCİ ADAM OLMUŞTURYALOVA'da partisinin Çiftlikköy Belediye Başkan Adayı tanıtım toplantısına katılan CHP'li Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Türklerin binlerce yıllık geleneğini yok ettiğini ileri sürerek, "Muhafazakarlara sesleniyorum. Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Binlerce yıllık Türk tarihinin geleneğini yıktı attı" dedi.Çiftlikköy'de bir AVM'de düzenlenen aday tanıtım toplantısına katılan CHP'li Muharrem İnce, Yalova'dan hiçbir şekilde bundan sonra herhangi bir yere aday olmayacağını söyledi. İnce, "Ben bu kentin 16 yıl milletvekilliğini yaptım. Artık benim için o defter kapandı. Ben Yalova'dan hiçbir şekilde artık bir yere aday değilim. Başka yerlere adayım. Tahmin ediyorsunuz siz. Ama şunu unutmayın. Ben sizlerle birlikte yol yürüdüm. Tahtanın başındaki fizik öğretmenini aldınız, Yalova örgütü beni milletin karşısına 81 milyonun karşısına çıkarttınız. Hangi kardeşimiz Yalova'da belediye başkan adayı, milletvekili adayı, meclis adayı hangi adaylıkta varsa ben sizin yanınızda olacağım. Sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Bende size bu şekilde yardımcı olacağım" diye konuştu.'ERDOĞAN BİNLERCE YILLIK TÜRK TARİHİNİ YOK ETTİ'Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türklerin binlerce yıllık geleneğini yok ettiğini ileri süren İnce, "Son bir yılda, son bir ayda yaşananlara baktığımda kendini muhafazakar Osmanlıcı olarak tanıtanlara bir şey söylemek istiyorum. Geçenlerde Erdoğan Birinci Dünya Savaşı'nın sonucuyla ilgili bir törene gitti. Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle ilgili bir tören. Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda ne oldu? Bir numaralı gerekçe Osmanlı İmparatorluğu yıkıldı. Mustafa Kemal Atatürk yaşasaydı Osmanlı'dan sonra yeni bir devlet kurmuş olmasına rağmen Osmanlı'ya saygısından ötürü o törene gitmezdi. Gitmezdi. Osmanlı'nın yıkıldığı bir savaşın bitiş törenine gideceksin sonra da gelip buralarda yerliyim, milliyim diyeceksin. Türkiye Cumhuriyeti'nin içerisinde konsolosluklarda insanlar öldürülüyor. Parçalara ayrılıyor, kasap gibi ve hala çıkıyor işte be dünya lideriyim. Şuyum, buyum tartışmaları yapıyor. Muhafazakarlara sesleniyorum. Türklerin binlerce yıllık tarihine şöyle geri dönüp bir bakın. Bilge Kağan'ın yanında veziri vardı Tonyukuk. Bizim devlet yönetimimizde hep bir güçlü ikinci adam olmuştur. Alparslan var 1071'de Malazgirt'te. Nizamülmülk var veziri. Fatih Sultan Mehmet var. Kanuni Sultan Süleyman var ama Sokullular var, Köprülüler var yanında. Cumhuriyetle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk var ama yanında bir İsmet Paşa var, Fevzi Çakmak var. Binlerce yıllık Türk tarihinin geleneğini yıktı attı. Başbakanlığı kaldırdı. Attı, gitti. Bu muhafazakar oluyor. Biz değerlerimize sahip çıkmıyor oluyoruz öyle mi? Komik bunlar komik. Seçimlerde en önemli şey şudur; bir, yenilgiyi aklına bile getirme. İki, yenilirsen dünyanın sonu değil. Gazi Mustafa Kemal Paşa Kurtuluş Savaşı'nın sonunda galip geldi ama baştan üç kere yenildi. Gediz, Kütahya, Eskişehir'de yenildi. Sonra dedi ki Fevzi Çakmak'a 'Orduyu Sakarya'nın doğusuna çek' dedi. Hazırlıklarını yaptı. Zafer, hazırlanmak, iyi hazırlanmakta" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Muharrem İnce'nin karşılanması-Muharrem İnce'nin konuşması-DetaylarSüre: 4.00 Boyut: 448 MBHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================13)ÖDEMİŞ DIŞ MEKAN SÜS BİTKİLERİ GENÇ FİDE ÜRETİM TESİSİ'NDE SONA GELİNDİİZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 110 dekar arazi üzerine yaptırılan S.S. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Dış Mekan Süs Bitkileri ve Fide Üretim Tesisi'nin yüzde 80'lik bölümünün tamamlandığı, ocak ayında hizmete açılmasının planlandığı bildirildi.Ödemiş Kaymakamlığı'nın projesini yaptığı, finansmanını İzmir Kalkınma Ajansı'nın (İZKA) sağladığı, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nun proje ortağı olduğu Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisleri'nin inşaasında yüzde 80'lik bölüm tamamlandı. Ödemiş'in Kayaköy Mahallesi Alabaş Mevkii'ndeki Milli Emlak'a ait 110 dekar alanda yaptırılan tesisin çeşitli bölümleriyle Ödemiş'e istihdam sağlarken, bir üretim merkezi konumunda olacağı bildirildi. Tesiste 16 bin 500 metrekarelik 4 sera, arıtma tesisi, 1500 metrekarelik lojistik alanı ile toplam 20 bin metrekarelik kapalı alan olacak. Diğer bölümlerin ise bitki stok alanı ve anaçlık parseli olarak değerlendirileceği bildirildi. Bitki stok alanın üzerinin de daha sonra kapatılacağı öğrenildi.Ocak ayında hizmet açılması planlanan tesisle ilgili bilgi veren S.S. Ödemiş Süs Bitkileri Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı ve Ödemiş Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Tesisi Proje Koordinatörü Hüseyin Cabbar, "Çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor. Tesisin yüzde 80'i tamamlandı. Milli Emlak'a ait arazi, yılbaşından sonra bize devredilecek. 70 ortağımız var. Bütün süs bitkisi üreticilerini buraya davet ediyoruz. Burada üreteceğimiz ürünler, uluslararası normlara uygun olacak. Buradan çıkan ürünler, hastalıklardan ari, uluslararası ticarete uygun bir ürün olacak. Bölgede bulunan üreticilerimizin bize destek vermelerini bekliyoruz. Devletimiz zaten gereken desteği veriyor. Üreticilerimizin de desteğini aldığımız takdirde, inanıyoruz ki güçlü bir şekilde ihracata yönelik sıhhatli ürünler elde edeceğiz" dedi.Tesiste, yılda 12 milyon çelikten fidan üretmeyi hedeflediklerini belirten Cabbar, "Tohumdan üretilecek ürünlerde var, şu an onun için bir rakam veremiyoruz. Bu büyük tesis, toplam 8 milyon liraya mal olacak. 1 milyonunu biz veriyoruz, diğer kısmı İZKA tarafından karşılanacaktır. Çalı grubu dışında, sebze fidesi de üreteceğiz. Bu tesisin çalışmasıyla, üreticimiz bol para kazanacak ve üreticinin alın teri değerlendirilmiş olacak" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------Seralardan görüntü-Çalışmalardan görüntü-Hüseyin Cabbar ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Yüksel BALCI/ ÖDEMİŞ (İzmir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================