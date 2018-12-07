Dha Yurt Bülteni-1

07 Aralık 2018 Cuma 08:33



07 Aralık 2018 Cuma 08:33

1)KAR, ANTALYA KARAYOLUNDA ETKİLİ OLDUDENİZLİ'de dün öğle saatlerinde yağmur ve yoğun sisin ardından başlayan kar yağışı özellikle Antalya karayolunda etkili oldu. Cankurtaran mevkiinde zaman zaman tipiye dönüşen kar yağışı nedeniyle kazalar da meydana geldi. Yolda önlem alan trafik polisleri tır, kamyon ve zincirsiz araçların geçişine kontrollü olarak izin veriyor. Denizli-Antalya karayolunda başlayan kar yağışı özellikle Cankurtaran mevkisi ile Serinhisar ilçesi arasında etkili oldu. Kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreyi bulurken, kayganlaşan yolda maddi hasarlı trafik kazaları da yaşandı. Yolda kaydıktan sonra makas atıp kalan tırlar çekicilerle yoldan alındı. Karayolları Bölge Müdürlüğünün kar küreme araçları karayolunda sürekli olarak temizleme çalışması yaptı. Trafik polisleri karayolunda tır, çekici ve zincirsiz araçların geçişini kontrollü olarak sağlıyor.Görüntü Dökümü----------------------------Trafik akışından görüntüKar temizleme çalışmalarından görüntülerPolislerden görüntüKaza yapan bir otomobilin sürücüsünün konuşmasıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================2)AYDIN'DA KIRSAL KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜAYDIN'ın Kuyucak ve Buharkent ilçesinin yüksek kesimlerine yılın ilk karı düştü. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, iş makineleriyle çalışma başlattı. Kuyucak ilçesine bağlı kırsal Belenova, Ovacık, Sarıcaova ve Buharkent Ericek hattında başlayan kar yağışı, kısa sürede bölgeyi beyaza bürüdü. Yağan kar nedeniyle yollarda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için Büyükşehir Belediyesi ekipleri, iş makineleri ve tuzlama araçlarıyla çalışma başlattı. Ekipler, vatandaşların ulaşımlarının aksamaması için yolları açık tuttu. Olası bir olumsuzluğa karşı ekiplerin hazır bekletildiği belirtildi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Yaşanabilecek olumsuz hava olaylarının vatandaşlarımızın hayatını etkilememesi için bütün tedbirleri aldık. Aydın Büyükşehir Belediyesi kışa hazır" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------Yağan kar yağışı nedeniyle bölgede iş makineleriyle ekiplerin çalışmasından görüntüGenel ve Detay görüntüHaber-Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================3)BOLU DAĞI TÜNELİ'NİN ANKARA İSTİKAMETİ 19 GÜN SONRA ULAŞIMA AÇILDITÜRKİYE'nin en önemli geçiş güzergahlarından TEM otoyolunun Bolu Dağı Tüneli mevkiinin Ankara yönü, 19 gün süren yol yenileme çalışmalarının bitmesiyle yeniden trafiğe açıldı. Karayolları ekipleri tarafından TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli'nin Ankara yönünde bulunan viyadüklerin bağlantı noktaları yenileme çalışması yapıldı. Yenileme çalışmaları kapsamında otoyolun Bolu Dağı geçişi, 17 Kasım'da saat 10.30 itibarıyla ulaşıma kapatılmıştı. Yolun kapatılması nedeniyle ulaşım, Kaynaşlı gişelerinden D-100 Karayolu'na yönlendirilerek sağlanmış, araçlar, D-100 Karayolu'ndan Abant gişelerinden geçerek yeniden otoyola bağlanarak yollarına devam edebilmişti. Viyadük bağlantı noktalarını yenileme çalışmasının tamamlanmasının ardından, yol 19 gün sonra yeniden ulaşıma açıldı. TEM'in kapalı olmasıyla D-100 yolunda oluşan yoğunluk, yolun yeniden açılmasıyla rahatladı.Görüntü Dökümü--------------------------------Yoldan görüntüler-Geçen araçlar-Tünelden görüntüler-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================4)TIR ŞASESİ ÜRETEN ATÖLYENİN OFİSİ KÜLE DÖNDÜKOCAELİ'nin Başiskele ilçesinde, TIR dorsesi şasesi üretimi yapan bir atölyenin ofis olarak kullanılan iki konteynerinde yangın çıktı. İtfaiye yangına müdahale ederken, ofis hasar gördü.Dün akşam saatlerinde Başiskele Ovacık Mahallesi'nde bulunan TIR dorsesi şasesi üreten bir atölyenin bahçesinde ofis olarak kullanılan konteynerlerde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Alevler ofisi sararken, işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışmasının sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ofis olarak kullanılan 2 konteynerde hasar oluşurken, soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İtfaiye ekiplerinin çalışmaları-Küle dönen ofis-DetaylarHaber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ BAŞİSKELE(Kocaeli)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================5)PARALARINI ALAMADIKLARINI SÖYLEYEN İŞÇİLER, İŞ BIRAKTIİZMİR'in Torbalı ilçesinde, belediye hizmet binası inşaatında çalışan 200 taşeron işçi, 70 gündür paralarını alamadıklarını ileri sürerek iş bıraktı.Torbalı Belediyesi Hizmet Binası inşaatında çalışan yüklenici firmanın taşeron işçileri, dün saat 11.00 sıralarında inşaat alanında buluştu. İşçiler, hizmet binası inşaatında çalışan toplam 200 kişinin 70 gündür paralarını alamadıklarını söyledi. İnşaat işçileri, evlerine para gönderemediklerini belirterek, kış günü çaresiz kaldıklarını vurguladı. Ustalardan vasıfsız işçilere kadar herkesin zor durumda olduğu ifade edildi.Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinden çalışmak için Torbalı'ya geldiklerini belirten işçi temsilcilerinden Cebrail Aydın, "Biz ekibimizle asma tavan işi yapıyoruz. 70 gündür ödeme alamıyoruz. Alacaklarımız ödenene kadar işe çıkmayacağız. 10 gündür de çalışmıyorum. Belediyenin en azından arabuluculuk görevi üstlenmesi gerekiyor" dedi.Yaklaşık 40 kalıpçı olarak işlerini teslim ettiklerini, ilçeden ayrıldıklarını, ancak paralarını alamadıklarını söyleyen bir diğer işçi temsilcisi Şentürk Özkılıç ise "İşçilerin alacaklarını cebimden ödemeye başladım. Beni her gün sıkıştırıyorlar. Arabamı sattım, evi de satılığa çıkardım" diye konuştu.Öte yandan işçiler, polise hem yazılı hem de sözlü şikayette bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------İşçi temsilcisi Cebrail Aydın açıklamaİşçi temsilcisi Şentürk Özkılıç açıklamaİnşaattan görüntüGenel ve Detay görüntüHaber-Kamera: İbrahim DANIŞ/TORBALI(İzmir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================6)2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖLÜ BULUNDUBİNGÖL'de, 2 gündür haber alınamayan üniversitede araştırma görevlisi olan Mehmet Güzel (36), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası Güzel'in, geçirdiği nöbet sırasında dilinin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel'e 2 gündür ulaşamayan mesai arkadaşları, polise haber verdi. İhbarla Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Güzel'in yalnız yaşadığı evine arkadaşları ve sağlık ekipleriyle gelen polisler, kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, epilepsi hastası Güzel'in, sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitirdiğini belirledi. Güzel'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı haber alan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ile Güzel'in arkadaşları da eve gelip, görevlilerden bilgi aldı. Güzel'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Güzel'in evinin önünden detaylarAmbulanstan detaylarNaaşın ambulansa bindirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================7)AKÇADAĞ'DA KAYBOLAN KADIN, KUYUDA YARALI BULUNDUMALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, önceki gün kaybolan ve yakınları tarafından aranan Feride Başyurt (53), düştüğü su kuyusunda yaralı halde bulundu.Gülkaynak Mahallesinde oturan Feride Başyurt, önceki gün öğle saatlerinde ayrıldığı evine dönmedi. Yakınları, arama çalışmalarından sonuç alamayınca kadının bulunması için jandarmadan yardım istedi. Jandarma ekipleri de başlattığı arama çalışmasında, kadın, 10 metre derinliğindeki kuyuda yaralı halde buldu. Kuyudan çıkarılan ve yolda yürürken dengesini kaybederek düştüğünü anlatan kadın, tedavi için ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yeriKadının kurtarılmasıİtfaiye erleriAmbulansa konulunmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================8)YARALININ KAMYONETLE HASTANEYE KALDIRILMASI OLAYINA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMABURSA'nin İznik ilçesinde önceki gün meydana trafik kazasının ardından yaralının kamyonetle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle olayın yaşandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.Bursa Valiliği, önceki gün İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bazı internet sitelerinde 'Ambulans Gelmeyince Kamyonet Kasasında Hastaneye Kaldırıldı' başlıkla çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle yaşandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Bursa İznik'te motosikletin yayaya çarpması sonucu saat 15.06 civarı meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak komuta merkezi tarafından İznik İlçesi'ndeki 2 ambulansın görevde olması nedeniyle ihbar yerine yakın en uygun ambulans çıkarılmıştır. Bu esnada Komuta Kontrol Merkezimiz tarafından farklı bir vakaya görevlendirilen 112 ambulansımız yatalak bir vakayı alarak, hastaneye doğru seyir halindeyken, kazanın gerçekleştiği olay yerindeki yaralıyı görünce durmuş, yaralıya ivedilikle ilk ve acil yardımı yapmış sırt tahtasına almıştır. Ekip tarafından; ambulanslarında başka bir hasta olduğu için kazazede güvenlik amaçlı, sırt tahtasıyla birlikte yol ortasından kaldırıma alınıp ilk müdahalesine devam edilmiştir. Olay yerinin çok karışık, vatandaşların panik halde olması ve 112 ekibi tarafından kaza mahalline başka bir ambulansın gelmekte olduğu söylenmesine rağmen, vatandaşlarımız yoldan geçen bir aracı çevirerek apar topar sırt tahtasıyla birlikte hastayı araca bindirmiştir. 112 ekibimiz tarafından ambulansın beklenmesi gerektiği konusunda vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmış fakat o karmaşada ekipteki Acil Tıp Teknisyeni de kazazedeyle birlikte araçla hareket etmiştir. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmıştır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yer,inden görüntüler-Yaralı adam yerde yatarken-Yoldan geçen ambulans durdurulması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralının kamyonetin kasasına konulması-DetaylarHaber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================9)KAMYONDAN YOLA YAĞ DÖKÜLDÜ, SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADIİZMİT'te, bir kamyondan yola dökülen atık yağ sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yolda ilerlemekte zorlanırken, araçların kayması sonucu kaza meydana geldi. Karayolları ekiplerinin yola kum dökmesinin ardından trafik normale döndü.Olay öğleden sonra, İzmit Sanayi Mahallesi 28 Mart Sokak üzerinde meydana geldi. D-130 Karayolu ile İzmit Sanayi Sitesi'ni birbirine bağlayan sokak üzerindeki rampada, plakası belirlenemeyen bir kamyonun kasasından atık yağ döküldü. Yağ dökülen kamyon bölgeden uzaklaşırken, arkasından gelen araçlar rampadan çıkmakta zorlandı. Bir çok araç patinaj çekerken, bazı araçlar kırmızı ışıkta bekledikten sonra hareket edemedi, bazıları ise kalkış esnasında kayarak çarpıştı. Kazada yaralanan kimse olmazken, araçlar hasar gördü. Sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye Karayolları ekipleri geldi. Ekiplerin yola kum dökmesinin ardından trafik akışı normale döndü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yolda kalan araçlardan görüntü-Bölgedeki esnaf ile röp.-Karayolları ekiplerinin çalışması-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================================10)FETÖ SANIĞI ESKİ VALİ ŞAHABETTİN HARPUT'A 6 YIL 3 AY HAPİSBURSA'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, aralarında Bursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Şahabettin Harput, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı da verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi. Tutuklu sanıklardan 8'i de aldıkları hapis cezalarıyla birlikte tahliye edildi.Bursa 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Cumhuriyet savcısı, geçen ay verdiği mütalaasında, FETÖ/PDY sanığı 60 kişiye örgüt üyeliğinden 15'er yıla kadar hapis cezası verilmesini, sanıkların örgüte finansman sağlamaktan beraatlerini, tutuksuz sanıklar arasında bulunan Selamettin Özgörüş ve Mahmut Kesici'nin de etkin pişmanlık yasası kapsamında beraatlerini talep etti. Geçen 27 Kasım'da başlayan duruşma sürecinde, tutuksuz ve tutuklu sanıklar ile avukatları son savunmalarını yaptı. Son sözleri sorulan sanıklardan Bursa eski Valisi Şahabettin Harput, "En zor karar benim için verilecek. Başkan Bey, size Allah kolaylık versin" dedi. Diğer sanıklar ise üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.ESKİ VALİ HARPUT'A 6 YIL 3 AY HAPİSBursa eski Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş insanlarının da bulunduğu 11'i tutuklu, 60 sanığın yargılandığı davada dün karar çıktı. Mahkeme heyeti, öğleden sonra verdiği kararda, Bursa eski Valisi Şahabettin Harput'a, örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol kararı verilen Harput'un, Ankara dışına çıkamayacağına hükmedildi.Tutuklu sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün de yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi.CEZA YAĞDIMahkeme heyeti; diğer sanıklar Soner Eken, Emin Akça, Hilmi Gülcemal hakkında yöneticilikten toplanan deliller kapsamında, sanıkların eyleminin örgüte üye olma suçunu oluşturduğunu belirterek; Gülcemal'in 26 Mayıs 2016'da dilekçesi ve kolluk ifadesinde, Eken ve Akça'nın ise kolluk ifadelerinde etkin pişmanlık kapsamındaki savunmaları kapsamında, örgütün Bursa il yapılanması ve mütevelli heyetleri hakkında yararlı, tutarlı bilgi verdikleri gerekçesiyle, ayrı ayrı, ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Mahkeme heyeti; sanıklar Cengiz Resimoğlu, Selamettin Özgörüş, Mahmut Kesici, Turan Boztepe, Ferudun Kahraman, Eyüp Karakuş, Şakir Umutkan ve Selahattin Çelik hakkında ise etkin pişmanlık kapsamında tutarlı ve yararlı bilgiler verdikleri gerekçesiyle; Kesici'nin 1 yıl 6 ay 22 gün, Özgörüş ve Kahraman'ın 2 yıl 1'er ay, Resimoğlu, Çelik ve Umutkan'ın 3 yıl 1 ay 15'er gün, Karakuş ve Boztepe'nin ise 4 yıl 2'şer ay hapisle cezalandırılmasına, ayrıca Kesici'nin cezasının ertelenmesine karar verdi.Heyet; Ahmet Nuri Ekiz, Ali Fuat Er, Ali Saffet Durmuşlar, Ali Kemal Turhan, Ayhan Kandıral, Bünyamin Işık, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Mehmet Zengin, Mustafa Celal Eğreti, Osman Üstünal, Ömer Kazangil, Recep Göral, Recep İleri, Refik Öztüfekçi, Sait Usul ve Sami Şentürk'ün örgüt yöneticiliği suçlamasından beraatlerine, üye olmak suçundan ise 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırılmalarına, sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu, Celal Sevmezler, Davut Baykan ve Ramazan Yılmaz'ın da örgüte üyelikten 7 yıl 6'şar ay hapisle cezalandırılmalarına hükmetti.BERAATLERİNE KARAR VERİLDİMahkeme heyeti; Yavuz K. ve Mehmet K. hariç, diğer sanıkların 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet' suçundan ayrı ayrı beraatine, Yavuz K., Mehmet K., Orhan B., Ömer B., Sabri E., Salih U. hakkında üzerlerine atılı 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan, Erdoğan Ö., Hüseyin A., Rahime Özcan Ö. ve Sevgi D. hakkında 'terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan, toplanan deliller kapsamında suçun sabit görülmemesinden dolayı ayrı ayrı beraatlerine ve varsa haklarındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verildi.ŞENTÜRK'ÜN MALİKANESİNİN MÜSADERESİNE RETMahkeme heyeti ayrıca, tutuklu sanık Sami Şentürk'ün şirketine ait, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen için yaptırıldığı ve örgüt toplantılarında kullanıldığı öne sürülen malikanenin müsaderesini reddetti.Sanıklar Ferudun Kahraman, Şakir Umutkan, Hilmi Gülcemal ve Emin Akça hakkında Cumhuriyet Başsavcılığının tutuklama talebi ise reddedildi, ev hapsinin kaldırılmasına karar verildi. Resimoğlu, Özgörüş, Kesici, Boztepe ve Kahraman ile Karakuş ve Çelik hariç, diğer sanıklardan hakkında ev hapsi kararı bulunanların, yaşadıkları kentin dışına çıkmama şartıyla haklarındaki kararın adli kontrol tedbirine çevrilmesine, Sevmezler'in üstüne atılı suçun vasfı nedeniyle hakkında tutuklama kararı çıkarılmasına, sanıklar Ali Fuat Er, Ahmet Nuri Ekiz, Ali Saffet Durmuşlar, Hamit Tuna, Mecit Özkelebek, Muzaffer Koyuncu, Refik Öztüfekçi ve Sami Şentürk'ün yaşadıkları kenti terk etmemek şartıyla adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliyelerine karar verildi. Ayrıca sanıklar Bülent Özdemir, Veli Velioğlu, Yunus Dağ, Dinçer Temur ve Salih Uçak hakkında, örgüte üye olma suçunu işlemedikleri, ancak örgüte bilerek yardım ettikleri gerekçesiyle 2 yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Sanıklar Ahmet Gören, Ahmet Keşkekoğlu ve Davut Baykan'ın ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Haklarında mahkumiyet ve ceza verilmesine yer olmadığına karar verilen sanıklar hakkındaki adli kontrol tedbirleri de mahkeme kararıyla kaldırldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Eski Vali Harput adliye çıkışı-Adliyedn çıkanlar-Adliye detayHaber-Kamera: Halil ÖZÇOBAN/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================11)ÖLÜ BULUNAN KUZENLER BÜŞRA VE TUĞÇE'NİN DAVASI, 12 YIL SONRA BAŞLADIBALIKESİR'in Savaştepe ilçesinde 12 yıl önce evden ayrılan, 44 gün sonra da cesetleri bulunan kuzenler Büşra Karabacak (10) ve Tuğçe Yıldırım'ın (10) davaları 12 yıl sonra görülmeye başlandı. Tutuksuz sanıklar Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y.'nin, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile katıldığı duruşma, iki sanığın avukatının duruşmada bulunmaması nedeniyle ertelendi.Savaştepe ilçesine bağlı Karacalar köyünde Tuğçe Yıldırım ile Büşra Karabacak, 21 Mart 2006 salı günü öğle tatilinde geldikleri evlerinden tekrar okula giderken kayboldu. Karacalar köyü Mustafa Kangal İlköğretim Okulu 4-B sınıfında okuyan, aynı sırada oturan, okula gidiş-dönüşte de birbirlerinden ayrılmayan kuzenler, en son köy ile okulu ayıran Balıkesir-Savaştepe karayolunun 100 metre yakınında görüldü. İlçe Jandarma Komutanlığı'nın raporu üzerine Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca Tuğçe ve Büşra'nın fotoğrafları ile kimlik bilgileri, tüm il ve ilçelerdeki jandarma ve emniyet birimlerine iletildi. Jandarma ekipleri, Balıkesir'e giriş-çıkış yapan yabancı plakalı tüm araçları tek tek incelemeye aldı. Emniyet Müdürlüğü'nde de kayıp çocuk olayıyla ilgili özel bir ekip oluşturuldu. Kayıp ilanından 44 gün sonra kuzenler Büşra Karabacak ve Tuğçe Yıldırım'ın cesetleri, köye 8 kilometre uzaklıktaki Çamurlu köyü civarında bulundu.SÜPHELİLER GÖZALTINA ALINIP, BIRAKILMIŞTIOlayla ilgili daha önce de gözaltına alınan Seyhan Y. ve kardeşi Ayhan Y.'den alınan ve öldürülen Büşra Karabacak ile kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın tırnakları arasında bulunan doku örnekleri, olayın ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda yapılan DNA testi ile karşılaştırlaştırıldı. Adli Tıp'tan gelen raporda, doku örneklerinin Seyhan Y. ve Ayhan Y.'ye ait olmadığı, onların soyundan bir veya iki erkeğe ait olduğu belirtildi. İki şüpheli bu raporun ardından serbest bırakıldı. Ancak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın görevlendirdiği Yeni Yüzyıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ersi Kalfaoğlu'nun 11,5 yıl önce alınan doku örneklerinin günümüz teknolojisi ile yeniden incelenmesi sonucu Seyhan Y. ve Ayhan Y.'ye ait olduğu belirlendi. Bunun üzerine Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y. tutuklanarak cezaevine konuldu. Sanıklar 30 gün cezaevinde kalmalarının ardından Adli Tıp Raporu'yla yapılan itiraz sonrası serbest bırakıldı.DURUŞMA ERTELENDİBüşra Karabacak ve aynı yaştaki kuzeni Tuğçe Yıldırım'ın ölü bulunması ile ilgili dava, Balıkesir 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Kasten adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve çocuğu kasten öldürme suçlamasıyla dün görülen duruşmaya tutuksuz sanıklar Seyhan Y., kardeşi Ayhan Y. ve eşi Yeliz E.Y, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Bergama Adliyesi'nden katıldı. Seyhan Y. ile Yeliz Y.'nin avukatları duruşmada hazır bulunmadığı için ifadeleri alınamadı. Mahkemede sanıklardan sadece Ayhan Y.'nin ifadesini alırken, tanıkların dinlenmesi için duruşma 28 Şubat 2019 tarihine erteledi.'ADLİ TIP DEĞERLENDİRME HATASINDA BULUNDU'12 yıldır davanın elde maddi delil olmadığı için açılamadığını söyleyen avukat İbrahim Erenci, "Yani delilden kastımız şu; DNA profilleri vardı. Ancak Adli Tıp Kurumu bize erkek soy bağını gösteren kromozom tamam örtüşüyor, Seyhan Y., Ayhan Y. tamam diyor. Ama kimliklendirmeye gidildiğinde loguslar uyuşmuyor diyordu. Yani bu şahısların erkek soy bağı içinden olan birileri bu suçu işlemiştir, bunlar değil diyordu. Oysaki değerlendirme hatasının şurada olduğunu görüyoruz; Tuğçe ve Büşra'nın DNA'ları Adli Tıp literatüründe ifade biçiminde birbirlerinin üzerine aktığı söyleniyor. Bunlar ayıklanmamış, ayıklanmadığı için de bir tülbentin üzerinden gerçeğe bakmaya çalışmışlar, net görememişler. Değerlendirme hatası bu noktadadır. Yani bir kan örneği, DNA örneği alınmamıştır. Yapılan hatalı değerlendirme neticesinde bu şahıslar bugüne kadar ellerini kollarını sallayarak gezdikleri gibi, tutuklandıktan sonra da 5'inci İhtisas Dairesi'nin 'bizim raporumuz doğrudur' şeklindeki beyanı salıverilmelerine neden olmuştur. Biz bu çelişkinin de giderilmesi için yine Adli Tıp Kurumu'na başvurduk. Adli Tıp İhtisas Kurulu ki bunun üstünde daha bir şey yok. Adli Tıp İhtisas Kurulu da bize verdiğimiz ilk rapor doğrudurö dedi.'ADLİ TIP'A GÜVENEMEYECEĞİZ DE KİME GÜVENECEĞİZ'Tuğçe'nin annesi Ayşe Yıldırım da yaptığı açıklamada, "Bunların verdiği rapora en başından beri ben inanmadım. Çünkü katil yok, DNA testi çocuklarda çıkıyor, doku var ama katil yok. İkincisi çocuğun birinin ölüm nedenini veremiyor. Nasıl veremez? Biz Adli Tıp'a güvenmeyeceğiz de kime güveneceğiz. Vermediği için ben bunların verdiği rapora zaten inanmadım, yine de inanmıyorumö diye konuştu.Adliye önündeki basın açıklamasına Büşra'nın annesi Hanife ve babası Mustafa Karabacak, Tuğçe'nin annesi Ayşe Yıldırım ve babası Yüksel Yıldırım ile akrabaları katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Balıkesir Adliyesi'nden görüntülerAile ve avukatlar adliyeye gelirken görüntüler.Avukat İbrahim Erenci açıklamasıTuğçe Yıldırım'ın annesi Ayşe Yıldırım açıklaması.Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================12)ŞİKAYETÇİ OLDUĞU KOMŞUSUYLA, 20 ÖĞRENCİYE MONT VE BOT ALMASI KARŞILIĞINDA UZLAŞTINİĞDE'de yaşayan Sabri Karsak, tarlasını izinsiz kullandığı iddiasıyla şikayetçi olduğu komşusuyla, 20 öğrenciye mont ve bot alması karşılığında uzlaştı. Uzlaşma kapsamında alınan mont ve botlar ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılırken, savcılık dosyası da dava açılmadna kapandı.Merkeze bağlı Yeşilgölcük beldesinde yaşayan Sabri Karsak, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı'na adı açıklanmayan komşusundan tarlasını izinsiz kullandığı gerekçesiyle şikayetçi oldu. Cumhuriyet Başsavcılığı da dosyayı 'Uzlaştırma Bürosu'na gönderdi. Büro tarafından atanan Uzlaştırmacı Murat Dibek, iki tarafla irtibat kurdu. Sabri Karsak, şikayetinden ancak komşusunun 20 çocuğa bot ve mont alması halinde vazgeçebileceğini söyledi. Şikayet edilen komşu, bu şartı kabul etti. Böylelikle taraflar uzlaştı ve dava açılmadan, dosya kapatıldı.Alınan mont ve botları ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtan Sabri Karsak, "Ekilen arazim ve ettiğim zarar sonrası öğrencilerin sevindirilmesini istedim. 20 öğrencimize mont ve bot hediye ettik" dedi.Uzlaştırmacı Murat Dibek de "Tarafların arasında mala zarar verme ve hakkı olmayan yere tecavüz dosyalarımız vardı. Sabri Karsak ve şüpheli tarafı buluşturduk. Sabri Karsak, 20 öğrencinin kışlık ihtiyaçlarının karşılanması halinde uzlaşacağını söyledi. Şüpheli taraf kabul etti. Biz uzlaştırma kapsamında, toplumsal bilinç oluşmasını ve mağdur tarafların topluma yararlı olmalarını istiyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Alınan malzemelerden görüntüÖğrencilere bot ve montları giydirilirken görüntülerEski ayakkabılardan görüntüDetay görüntülerDavadan vazgeçen Sabri Karsak'ın açıklamasıUzlaştırmacı Murat Dibek'in açıklamasıHaber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================13)MERSİN'DE 'ÇELLO' SESİ YANKILANDIMERSİN'de, Avusturyalı 4 kadın çellistin oluşturduğu Extracello'nun konseri ilgiyle izlendi.Almanya, Avusturya, İtalya ve İsviçre gibi birçok ülkede sahne alan Extracello'nun son durağı Mersin oldu. Akdeniz Opera ve Bale Kulübü (AKOB) ve Avusturya Kültür Ofisi işbirliği ile Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konserde Edda Breit, Melissa Coleman, Margarethe Deppe ve Gudula Urban'ın yer aldığı Extracello, rönesanstan klasiğe, cazdan pop ve rocka kadar farklı tarzlarda müzikleri çello ile yorumladı. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly'in de izediği konserde sanatseverleri müziğin büyüleyici tınısı ile buluşturan Extracello'nun performansı, gecenin sonunda ayakta alkışlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Ulrike Tilly'in konuşmasıKonserden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN/ MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================================