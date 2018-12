Dha Yurt Bülteni - 1

09 Aralık 2018 Pazar 08:27



DHA YURT BÜLTENİ - 1ELAZIĞ'DA GENEL CERRAH, BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜELAZIĞ'da, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, öğrenci evinde henüz bilinmeyen nedenle bıçaklanarak öldürüldü. Cinayetle ilgili, bir kadın doktor ve üniversite öğrencisi gözaltına alındı.Olay, merkez Nailbey Mahallesi, Tuncay Sokak'ta öğrenci evinde meydana geldi. İddiaya göre, Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde görevli Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin, bilinmeyen bir konuyu konuşmak üzere öğrenci evine çağrıldı. Evde çıkan tartışmada Doç. Dr. Girgin bıçaklandı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Girgin'in hayatını kaybettiği belirlendi.Cinayet sonrası şüpheliler üniversite öğrencisi F.A. (23) ile pratisyen doktor Ç.G.B., polis tarafından gözaltına alındı. Olay yerinde savcının yaptığı inceleme sonrası Girgin'in cesedi otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.REKTÖR AÇIKLAMA YAPTIElazığ Fırat Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Kutbeddin Demirdağ, Öğretim Üyesi Genel Cerrah Doç. Dr. Mustafa Girgin'in öldürülmesiyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Rektör Demirbağ, açıklamasında şöyle dedi:"Akşam saatlerinde Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi ABD Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Girgin'e yapılan menfur saldırı neticesinde hayatını kaybetmesi haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Şahsım ve üniversitem adına, merhum Doç. Dr. Mustafa Girgin'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Fırat Üniversitesi ailesinin ve sağlık camiasının başı sağ olsun."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Cinayetin işlendiği evin önüCenazenin çıkarılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Erkan BAY/ELAZIĞ,==============================12 YAŞINDAKİ DUHAN UTKU, KALP KRİZİNDEN ÖLDÜSİVAS'ta ortaokul öğrencisi Duhan Utku Selçuk (12), önceki akşam akşam evinde geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Duhan Utku, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.Cumhuriyet Üniversitesi Ortaokulu'nda 7/C sınıfında eğitim gören, Cünay-Emine Selçuk çiftinin tek çocuğu Duhan Utku, önceki akşam akşam saatlerinde evinde rahatsızlandı. Anne ve babasının çağırdığı sağlık ekibi tarafından ilk müdahelesi yapılan Duhan Utku, Numune Hastanesi'nin acil servisine kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği Duhan Utku, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Duhan Utku Selçuk için dün Ulu Cami'de ikindi namazının ardında cenaze namazı kılındı. Duhan Utku'nun cenazesi; ailesi, öğretmenleri ve yakınlarının katıldığı cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Camiden görüntüler-Cenaze namazının kılınması-Cenazenin götürülüşü-Ölen çocuğun fotoğrafıHaber-Kamera: Hakan KALELİ/SİVAS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================TEMİZLİK YAPTIĞI ÇATIDA ELEKTRİK AKIMINA KAPILAN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİŞANLIURFA'da, çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada yüksek gerilim hattı tellerine temas eden ve beton zemine düşen Selami Orhan (25), yaşamını yitirdi.Olay, akşam saatlerinde Ulubağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Selami Orhan çalıştığı 3 katlı iş yerinin çatısını temizlediği sırada kazara yakından geçen yüksek gerilim hattı tellerine temas etti. Orhan, akımın etkisiyle çatından beton zemine düştü. Orhan'ın düştüğünü görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan tedaviye alındı. Orhan, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 ay önce evlendiği öğrenilen Orhan'ın cesedi otopsi yapılmak Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Acil servise gelen ambulansAcil servis önünde önlem alan polisAcil önünde bekleyenlerÖlen Selami Orhan'ın fotoğrafıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali LEYLAK-ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================3 GÜNDÜR KAYIP OLAN KİŞİ, TRAFODA ÖLÜ BULUNDUAdana'da, 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın (41), evinin yakınlarındaki elektrik trafosunda ölü bulundu. Trafo önünde toplanan meraklı kalabalık ise cesedi görebilmek için birbirleriyle yarıştı.Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi'ndeki elektrik trafosunu kontrole gelen görevliler, sistem odasında cesetle karşılaştı. Görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İnceleme yapan ekipler, cesedin 3 gündür kayıp olan İhsan Aydın'a ait olduğunu tespit etti. Ekipler, olası bir kazaya karşı trafodaki elektrik akımını kesti.Bu sırada trafoda ceset bulunduğunu duyan mahalle sakinleri ise trafonun çevresinde toplandı. Cesedi görebilmek için birbirleriyle yarışan kalabalığı, polis ekipleri şerit çekerek uzaklaştırırken, Aydın'ın yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Aydın'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------Toplanan kabalıktan görüntüOlay yerindeki polis ekiplerinin çalışmalarıMahalle sakinleriGenel ve detay görüntüler(150 MB)Haber: Akif ÖZDEMİR - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================DENİZLİ'DE, YALNIZ YAŞAYAN YAŞLI ADAM EVİNDE ÖLÜ BULUNDUDenizli'de, 7 katlı apartmanın sahibi Ekrem Özcan (80), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Özcan'ın muhabbet kuşu da kafesinde açlıktan ölmek üzereyken bulundu.Hacı Kaplanlar Mahallesi 1066 sokaktaki 7 katlı Özcan Apartmanı'nın sahibi Ekrem Özcan'dan haber alamayan yakınları, dün aynı binanın ikinci katındaki, yaşadığı daireye gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca, yakınları polis ve çilingir çağırdı. Kapının açılmasıyla eve giren polis, Ekrem Özcan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemenin ardından, Özcan'ın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Özcan'ın en az 4 gün önce öldüğü tahmin edilirken, vücudunda herhangi yara ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Özcan'ın yaşlılığa bağlı nedenlerle öldüğü sanılırken, kesim ölüm nedeni ise yapılacak otopsinin ardından belli olacak.MUHABBET KUŞU ÖLMEK ÜZEREYKEN BULUNDUHiç evlenmediği öğrenilen ve evinde tek yaşayan Ekrem Özcan'ın ölümünün ardından yem ve su veren olmadığı için muhabbet kuşunun susuzluktan ve açlıktan ölmek üzereyken bulunduğu öğrenildi. Yaşamını yitiren Özcan'dan geriye kalan muhabbet kuşunu sahiplenen akrabası Özgür Çelik, su ve yem verip, besledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Polislerden görüntüMuhabbet kuşundan görüntüÖlen Ekrem Özcan'ın fotoğrafıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================NESLİ TÜKENMEKTE OLAN KEÇİYİ ÖLDÜRENLERE ENGEL OLAN KÖYLÜ DARP EDİLDİNESLİ tükenme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu için koruma altına alınan dağ keçisini Tunceli'de öldüren 2 kişiye engel olmak isteyen bir kişi darp edilerek, cep telefonu gasp edildi.Tunceli'nin Pülümür ilçesine bağlı Süleymanuşağı köyünde, 2 kişi kaçak avlanmaya çıktıkları esnada nesli tükenmekte olan bir dağ keçisini fark etmeleri üzerine av tüfeğiyle 6 yaşındaki dağ keçisini öldürdü. Olaya tanık olan ve tepki gösteren bir köylü ise cep telefonuyla avcıları görüntüledi. Avcılar görüntülendiğini fark etmeleriyle köylüyü darp ederek, cep telefonuna el koyarak, kayıplara karıştı.Darp edilen köylü, yaşadıklarını yetkililere bildirmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Jandarmanın yanı sıra Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Süleymanuşağı köyüne gelerek dar edilen köylüyle görüştü. Ekipler tarafından öldürülen nesli tükenmekte olan dağ keçisine el konulurken, darp edilen köylünün ifadesi alındı.GASP ETTİKLERİ TELEFONDA I SİLMEYİ UNUTTULARKendisine darp edilen kişiler hakkında şikayetçi olduğunu anlatan köylü, cep telefonunun da gasp edildiğini anlatması üzerine ekipler tarafından bölgede yapılan aramanın ardından, cep telefonu bulundu. Cep telefonunda yapılan incelemelerde, kaçak avcılar kendilerine ait bir fotoğrafı silmedikleri tespit edildi. Fotoğrafta bir kişinin olduğu görülmesi üzerine ekipler, kimliğinin tespiti için çalışmalar başlattı.DAĞ KEÇİSİNİ ÖLDÜRENE 21 BİN TL PARA CEZASIDoğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Türkiye'de nesli tükenme tehlikesi altında olan ve avlanması yasak olan dağ keçilerini avlayanlara 21 bin TL para cezası kesiliyor. Tunceliler için kutsal sayılan dağ keçisini öldürenlerin yakalanması talep eden köylülerin, şüpheliler hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------Kaçak avcılar tarafından avlanan keçinin merkeze getirilmesiAraç kasasında dağ keçisinin görüntüsüDağ keçisini gören vatandaşlarKaçak avcılara tepki gösteren vatandaşlarÖldürülen dağ keçisinden detaylarHaber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================İNEGÖL'DE İKİ KATLI EV KÜLE DÖNDÜBURSA'nın İnegöl ilçesinde, Suriye uyruklu Mahmut Rihavi'ye ait evin odunluğunda çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Çelik Sokak'ta bulunan 2 katlı evde yaşayan Suriye uyruklu Mahmut Rihavi'nin zemin katındaki odunluğunda henüz bilinmeyen nedenle kaşam saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede üst kata sıçrayınca evde bulunanlar kendilerine zorlukla dışarı attı.Patlamaların da meydana geldiği yangında alev topuna dönen ev, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince diğer binalara sıçramadan müdahele edilerek söndürüldü. Yangın sırasında evin önünde park halinde olan otomobil de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------Yangından detaylar-Yangın sonrası görüntüler-Müdahale çalışmaları-Çevredeki insanlardan detaylar-Genel detaylarSüre: 2.49 dakika, Boyut: 189 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================BİNGÖL'DE TIR'IN KAYAN DORSESİ OTOBÜSE ÇARPTI: 8 YARALIBingöl-Elazığ yolunda, TIR'ın kayan dorsesi, seyir halindeki yolcu otobüsüne çarptı. Kazada 1'i ağır 8 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Bingöl-Elazığ yolunun 30'uncu kilometresindeki Kuruca mevkiinde meydana geldi. Resul Keskin yönetimindeki 23 EY 686 plakalı TIR'ın dorsesi, rampada kayarak arkasında seyreden Abdullah Kayan yönetimindeki Muş Ovası'na ait 34 FS 5336 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. İddiaya göre, yoldaki sis ve buzlanma nedeniyle meydana gelen kazada, otobüs şoförü ve yaralanan 7 yolcu, Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza sonrası otobüsteki diğer yolcular ise başkar otobüse bindirilirken, karayolları ekipleri de buzlanan yolda tuzlama çalışması yaptı.Kazaya ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------Kaza yapan araçlardan detaylarYolcuların başka otobüse bindirilmesiKarayolları ekiplerinin yolu tuzlamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖNAL-Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================ÇORLU'DAKİ TREN KAZASINDA ÖLENLERİN ANISINA SERGİSİTEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde geçen 8 Temmuz'da meydana gelen tren kazasında yaşamını yitiren 25 kişinin anısına fotoğraf sergisi açıldı. Duygulu anların yaşandığı sergide, faciada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.Çorlu'da geçen 8 Temmuz'da 25 kişinin öldüğü, 240 kişinin de yaralandığı tren kazasında hayatını kaybedenler anısına, ilçedeki alışveriş merkezinde fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışına CHP Tekirdağ milletvekilleri İlhami Özcan Aygun, Candan Yüceer, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay ile kazada hayatını kaybedenlerin aileleri, yakınları, kazadan yaralı kurtulanlar ve vatandaşlar katıldı.Faciada ölenlerin yakınları duygulu anlar yaşarken, bazıları fotoğraflara bakarak gözyaşı döktü. Kazada 13 yaşındaki kızı Bihter Bilgin ile iki kız kardeşini ve 5 aylık yeğeni Beren'i kaybeden Zeliha Bilgin, "Bizler kimleri kaybettik, onları anlatmak için bu sergiyi düzenledik. Adalet rayların altında kalmayacak ve bunun için mücadelemiz sürecektir. Türkiye'de adaletin olduğuna inanmak istiyoruz. Bilirkişi raporunu kesinlikle kabul etmiyoruz" dedi.Kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz ise "Sergiyi düzenleme amacımız, kazada hayatını kaybedenlerin yakından tanınması. Çünkü herkes birbirinden kıymetli, bu ülkenin giden nice güzel canları. Umarım bu tür olaylar bundan sonra kimsenin başına gelmez" diye konuştu.Ölen kızı Bahar'ın fotoğraflarına bakarken gözyaşlarına hakim olamayan Nergis Koçman da, "Canım kızım, seni çok özledim. Yavrum benim, senin yokluğuna halen alışamadım, alışamıyorum. Sensiz günlerimiz geçmiyor" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Sergiden detaylar-Zeliha Bilgin ile röp.-Fotoğraflardan görüntü-Serginin açılışı-Fotoğraflardan detaylar-Katılanların fotoğrafları incelemesi-Ağlayanlar-Mısra Öz ile röp.-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ), -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================CHP'NİN KAHRAMANMARAŞ ADAYI BELLİ OLDUCHP Kahramanmaraş İl Başkanı Esat Şengül, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayının milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Ali Öztunç olduğunu açıkladı.Esat Şengül yaptığı açıklamada, CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç'un seçildiği günden bu yana milletin sorunlarıyla yakından ilgilendiğini ve halkın yanında olan bir siyaseti meclise taşıdığını söyledi. Bu nedenle Öztunç'a kamuoyunda büyük bir saygı ve sevgi olduğunu ifade eden Şengül, şunları söyledi:"Sayın Öztunç ile ilgili Sayın Genel Başkanımızla bir görüşme yaptım. Sayın Öztunç'un Kahramanmaraş'taki 5 aylık milletvekilliği sürecini değerlendirdiğimiz zaman hemşerilerimizin teveccühlerinin Sayın Ali Öztunç'a yöneldiğini, özellikle Kahramanmaraş'ta belediyeyi kazanmamızın bugünkü oylar baz alındığında zor olduğunu gördüğümüz halde vatandaşlardan gelen teveccühleri Sayın Genel Başkanımıza anlattım ve Sayın Ali Öztunç'u büyükşehir adaylığına istedim. Sayın Genel Başkanımız da gülümseyerek 'Neden olmasın. Başarılı insanlar her zaman her yerde olmalıdır' dedi. Dolayısıyla Sayın Ali Öztunç, partimizin adayıdır. Hemşerilerimiz o teveccühlerini inşallah oya da dönüştürürse Kahramanmaraş sosyal belediyecilikle tanışacaktır diye düşünüyorum."Şengül ayrıca, önümüzdeki günlerde Kemal Kılıçdaroğlu ile tekrar bir araya gelerek Ali Öztunç'un adaylığının partinin yetkili kurullarınca da onaylanmasını isteyeceğini, bunun ardından Öztunç ile birlikte Kahramanmaraş'a gelerek seçimin startını vereceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Ali Öztunç'un arşiv görüntüsüEsat Şengül'ün açıklama yapmasıŞengül ve Öztunç'un arşiv görüntüsüGÖRÜNTÜ BOYUTU: 413 MBHaber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================BAKAN ÇAVUŞOĞLU, ANTALYA'DADışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy'un düğününe katıldı, çiftin nikah şahitliğini yaptı.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Avni Aksoy ile NTV muhabiri Sibel Atasoy'un Kundu'daki bir otelde gerçekleştirilen düğününe katıldı. Çiftin nikahını Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı. Aksoy ve Atasoy çiftinin nikah şahitliğini ise Bakan Çavuşoğlu, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni yaptı. Başkan Türel, gelin Sibel Atasoy ile uzun yıllar beraber gazetecilik yaptıklarını, Aksoy ile de Antalya'daki görevi nedeniyle sık bir araya geldiğini aktardı. Türel, nikahı kıydıktan sonra da nikah cüzdanını çifte vermesi için Çavuşoğlu'na takdim etti. Çifti kutlayan Çavuşoğlu, gazeteci Atasoy'un Antalya'da kendilerini yakından takip ettiğini, Avni Aksoy'un görevini başarıyla yürüten bir diplomat olduğunu belirtti. Çavuşoğlu, nikah defterini de gelin Sibel Atasoy'a verdi. Nikah cüzdanını alan Atasoy'un ilk işi damat Aksoy'un ayağına basmak oldu. Düğün, müzik eşliğinde devam etti.AVUŞOĞLU, ÖDÜL TÖRENİNE KATILDIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, katıldığı nikahın ardından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen Maxx Royal Cup Golf Turnuvası'nın ödül törenine katıldı.Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki Montgomerie Maxx Royal Golf Kulübü sahasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen golf turnuvası sona erdi. 21 ülkeden 136 golfçünün katıldığı turnuvanın birincisi Recep Turan oldu. Turnuvanın dünkü mücadelesinde sekizinci deklikte tek atışta hedefi bulan (hole in one) golfçüye verilecek bir kilo altın ödülü ise atışı gerçekleştiren olmadığı için verilemedi.Turnuvanın ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Bakan Çavuşoğlu, turnuvanın güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, ülke tanıtımına büyük katkı sağladığını vurguladı.Bakan Çavuşoğlu, Maxx Royal Golf Kulübü Genel Müdürü Cahit Şahin ile birlikte birinciliği elde eden Recep Turan'a ödülünü verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Çiftin detay görüntüleri-Türelin nikahı kıyması-Çavuşoğlunun konuşması-İmzaların atılmasıÖdül töreninden görüntülerBakan Çavuşoğlu'nun konuşması (İngilizce)510 MB//4.36 SN'HDHaber: Hasan DEMİRBAŞ - Namık Kemal KILINÇ Kamera: Emrah GÜL/ANTALYA -SERİKGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================İLERİ SÜRÜŞ EĞİTİMİ ALAN AMBULANS ŞOFÖRLERİ, GÖSTERİ YAPTIESKİŞEHİR'de 112 Acil Servis ambulans şoförleri, aldıkları ileri sürüş teknikleri eğitimlerinin ardından gösteri yaptı.112 Acil Servis ambulans şoförleri, Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında aldıkları ileri sürüş teknikleri eğitimlerini, Sazova Mahallesi'ndeki Yeni Eskişehir Stadı otoparkında gerçekleştirdikleri gösteriyle vatandaşlara sundu. Ambulans şoförleri ilk önce sıkışık trafikte ambulansların ilerlemesini canlandırdı, ardından slalom gösterisi yaptı.Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans ileri sürüş teknikleri şovunu düzenledik. 4'ü erkek 1'i kadın olan 5 ambulans sürücümüz ile 1 motosiklet sürücümüz aldıkları ileri sürüş teknikleriyle bir kısa şov gerçekleştirdi" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------Ambulans sürüşlerinden ve gösterilerinden detay-Eskişehir İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Veli Görkem Pala'nın konuşmasıBoyut: 458.45 MBHaber-Kamera: Hakan TÜRKTAN-ESKİŞEHİR/DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================FESTİVAL İPTAL EDİLİNCE, HATIRA I ÇEKİLDİLERADANA'da, tarihi Büyük Saat ve Kazancılar Çarşısı'nda 2010 yılın bu yana her aralık ayının ikinci haftası gerçekleşen Kebap ve Şalgam Festivali, bu yıl valilik tarafından 'kamu düzeni ve güvenliği ile kişilerin can ve mal güvenliği' gerekçesiyle iptal edildi. Alana gelen Adanalılar ise festivalin iptal olduğunu öğrenince tarihi Büyük Saat ile hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi.Adana Valiliği'nin iptal kararının ardından Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı birimlerce bölgede çok sayıda polis ve zırhlı araçla önlem alındı. Seyhan Belediyesi'ne ait kamyonlarla festival alanına bağlanan sokaklar trafiğe kapatılırken, bölgedeki kebapçıların da dükkan dışına masa ve ocak çıkartmasına izin verilmedi. Festivalin iptal olduğunu bilen, bilmeyen yüzlerce Adanalı, tarihi Büyük Saat'e akın etti. Ancak alınan önlemleri görünce hatıra fotoğrafı çekilmekle yetindi. Mevcut festival alanına alternatif olabilecek Mithat Saraçoğlu ve Şinasi Efendi caddelerinde de polis ve belediye ekiplerince önlemler alındığı görüldü. İptale rağmen festivali kutlamak isteyenler soluğu kebap salonlarında aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Alınan önlemlerden görüntüKamyon ile yolun kapatılmasıBüyük Saat çevresinden görüntüHatıra fotoğrafı çekilenlerden görüntüVatandaşların polis bariyerlerinden alana girmesiBüyük Saat önünde İzmir Marşı okuyanlardan görüntüGenel ve detay görüntülerHaber: Gökhan KESKİNCİ - Kamera: Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ