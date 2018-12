Dha Yurt Bülteni - 1

10 Aralık 2018 Pazartesi 08:44



10 Aralık 2018 Pazartesi 08:44

1)ÇAVUŞOĞLU: VANDALİZME KARŞIYIZ AMA FRANSIZ POLİSİNİN KULLANDIĞI AŞIRI GÜÇ GERÇEKTEN İBRETLİKANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC) 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödül töreninde, Demirören Haber Ajansı'nın 3 ödül aldığı geceye katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan olaylarda eylemcilere karşı Fransız polisinin tutumunu eleştirerek, "Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretlik. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretlik. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felaket. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz" dedi.AGC 2017 yılı Basın Ödülleri ve Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması ödül törenine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yanı sıra Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Ünal, Bilim Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İsmail Yüksek, siyasi parti temsilcileri, Antalya milletvekilleri, belediye başkanları, AGC Başkanı Mevlüt Yeni ve gazetecilerin katılımıyla Hotel Su'da gerçekleşti.Törende konuşan Bakan Çavuşoğlu, bir cemiyet ve sivil toplum örgütünün üyelerinin menfaatini koruması gerektiğini belirterek, AGC'nin hem üyelerinin hakkını savunmak hem de sorumluluk üstlenmekten hiçbir zaman çekinmediğini söyledi. 50'ye yakın ülkede AGC'nin faaliyetlerinin olduğunu da belirten Bakan Çevuşoğlu, "Sivil diplomaside cemiyetimiz çok aktif. Antalyamızın tanıtımını yaparken Türkiye'nin imajına da katkı sağlıyor. Diplomasi her alanda olduğu gibi yoğun ve dinamiktir. Dünyanın her yerinde gelişmeler var. Diplomasi sadece bakanlıklar ya da devlet başkanları arasında olan bir şey değildir" dedi.'GÖÇMEN DÜŞMANLIĞI İNSANLIK SORUNU HALİNE GELDİ'Bugün dünyada İslam düşmanlığını gördüklerini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "70 milyona yakın insan evini terk etmek zorunda kaldı. Neden ülkelerini terk ettiler bakıyoruz ve deniz ortasında yaşadıkları sorunlar bir tarafa, bugün yaşanan göçmen düşmanlığı bir insanlık suçu haline geldi. Bugün Avrupa'da basın siyasetçilerden daha radikal olmaya başladı. Basın nasıl bu noktaya gelebilir. Siyasetçiler, tamam ideolojilerin kurbanı olabiliyor ama maalesef bugün basının da siyasete ve ideolojiye kurban gittiğini görüyoruz" diye konuştu.'FRANSIZ POLİSİNİN KULLANDIĞI AŞIRI GÜÇ İBRETLİKTİR'Bakan Çavuşoğlu, Fransa'da yaşanan olayları da hatırlatarak, Türkiye'de vandalizm yaşandığı zamanlarda Avrupa'nın basınıyla, sivil toplum örgütleriyle birlikte destek verdiğini ve Türkiye'nin her zaman gündemde olduğunu gördüklerini söyledi. Fransa'da yaşanan olaylarda polisin uyguladığı gücü de eleştiren Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:"Fransa'da yaşananlar, olabilir, gösteriler de olabilir, ama gösterilerin de aşırıya kaçtığını yer yer görüyoruz. Vandalizme karşıyız ama Fransız polisinin kullandığı aşırı güç gerçekten ibretliktir. Aşırı gücün karşısında Avrupa Birliği'nin ve Avrupa ülkelerinin tutumu da ibretliktir. Basının da tutumu bu anlamda tam bir felakettir. İşte biz buna çifte standart diyoruz. İşte biz buna iki yüzlülük diyoruz. Batı buna ne diyor, dayanışma diyor. Ne için dayanışma o diyor bizim, Avrupa Birliği'nin üyesi diyor, komşumuz diyor. Dayanışma göstermemiz lazım diyor. Bir ülke, bir toplum, bir ulus zor durumda kaldığı zaman ona destek vermek için dayanışma gösterilebilir. Ama Avrupa'nın kendi öz değerlerine, standartlarına aykırı politikalar olduğu zaman Türkiye eleştirilirse o zaman Fransa'nın da eleştirilmesi gerekiyor."'AVRUPA'DAKİ OLAYLARIN BİR AN ÖNCE DİNMESİ BİZİM YARARIMIZA'Avrupa'nın 'dayanışma' adı altında Fransa'da yaşananları görmezden gelmesini tam bir ikiyüzlülük olarak niteleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Dayanışma diyerek gözünü kapatırsan, susarsan hatta destek olmaya çalışırsan biz de buna çifte standardın ta kendisi, ikiyüzlülüğün en hası deme hakkımız vardır, bunu da açıkça söylüyoruz. Ama Avrupa'daki bu olayların, bir an önce durması, dinmesi bizim de yararımızadır. Çünkü bu ülkelerin istikrarı bizim için de önemlidir. O ülkelerin ekonomisinin zarar görmesini de istemeyiz" diye konuştu.DHA'YA 3 ÖDÜLKonuşmaların ardından ödül alan gazetecilere ödülleri verildi. DHA muhabiri Mehmet Çınar ve DHA foto muhabiri İbrahim Laleli'ye de ödülleri verildi. DHA'dan Mehmet Çınar 'Turizm' dalında Yazılı Basın'da Yılın Gazetecisi seçilirken, Hasan Özkay Fotoğraf Yarışması'nda ise İbrahim Laleli Yılın Haber Fotoğrafı, Mehmet Çınar Yılın Doğa-Çevre Fotoğrafı ödüllerini aldı.Görüntü Dökümü-----------------------------Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarıFotoğraf sergisi ziyaretiHaber: Alparslan ÇINAR - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================2)CİNNET GETİREN BABA, OĞLUNU VE EŞİNİ ÖLDÜRDÜ, 2 ÇOCUĞUNU DA YARALADIOSMANİYE'de cinnet getiren Kemal E. (58), eşi Hürü (55) ve oğlu Oğuzhan'ı (27) tabancayla vurarak öldürdü, kızı Didem (19) ile oğlu Emre'yi (22) ise yaraladı. Olay sırasında evde bulanan diğer kızı Meryem E. ise pencereden kaçarak, canını kurtardı.Olay, dün saat 20.00 sıralarında merkeze bağlı Dereli Köyü'nde meydana geldi. Cinnet getiren Kemal E., iddiaya göre tabanca ile eşi Hürü, oğulları Oğuzhan, Emre ve kızı Didem'e kurşun yağdırdı. Babasının, annesi ve kardeşlerini kurşun yağmuruna tuttuğunu gören Meryem E. ise pencereden kaçarak komşulara sığındı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan anne ve çocukları, kanlar içerisinde yere yığılırken, Kemal E. ise kaçtı. Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hürü E.'nin hayatını kaybettiği belirlenirken yaralı Oğuzhan, Emre ve Didem E. ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralılardan durumu ağır olan Oğuzhan E., doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Diğer iki kardeşin tedavisi ise sürüyor. Kaçan katil zanlısı baba Kemal E.'yi yakalamak için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor.BİR AY ÖNCE UZAKLAŞTIRMA KARARI VERİLMİŞOsmaniye'de eşi ile oğlunu öldüren, 2 çocuğunu da yaralayan Kemal E. hakkında 1 ay önce uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı. Kemal E. ile sorun yaşadığı ve şiddete maruz kaldığı öne sürülen eşi Hürü E.'nin bir süre önce jandarmaya giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Hürü E.'nin şikayeti üzerine evden uzaklaştırma kararı verilen Kemal E.'nin, dün eve gelerek eşi ve çocuklarıyla tartıştığı, ardından da tabancasını çekerek olayı gerçekleştirdiği belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------------Olayın yaşandığı evin dış görüntüsüYerdeki ayakkabılarJandarma araçlarından görüntüZırhlı araçtan görüntü(EK)-------Jandarma olay yeri inceleme aracı, tepe lambası yanan jandarma araçlarıOlayın yaşandığı ev ve çevredeki askerler ile köylülerEvin genel görüntüsüOlay yerindeki kovandan görüntüOlay yerine gelen zırhlı jandarma aracıYerdeki kadın ayakkabısıOlay yerindeki kalabalıkHaber-Kamera: İbrahim EMÜL/ OSMANİYE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================3)EŞİNİ BOĞAZINI KESEREK ÖLDÜRDÜBURSA'da, Kazım Korur (80), tartıştığı eşi Fatma Korur'u (66) bıçakla boğazını keserek öldürdükten sonra polise giderek teslim oldu.Olay, dün öğle saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi, Yiğit Sokak'ta meydana geldi. İl Emniyet Müdürlüğü'nün Fomara'daki binasına gelen Kazım Korur, polise, tartıştığı eşi Fatma Korur'u boğazını bıçakla keserek öldürdüğünü söyledi. Polis ekipleri, şüphelinin vediği adrese gittiğinde, 2 çocuk annesi Fatma Korur'un cansız bedenini buldu.Şüpheli Kazım Korur gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Cinayet işlenen evden görüntüler-Polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler-Olay yeri inceleme ekiplerinden görüntülerHaber-Kamera Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================4)SAKARYA'DA LİSELİ GENCİ ÖLDÜREN ŞÜPHELİ, BODRUM'DA YAKALANDIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polisin bir işyerine düzenlediği operasyonda, Sakarya'da karıştığı silahlı saldırı olayında 1 lise öğrencisinin ölümüne, 6 kişinin de yaralanması neden olduğu gerekçesiyle aranan R.O.B. ile kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 1'i kadın 3 kişi gözaltına alındı.Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Nakliyeciler Sitesi önünde, 27 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan, öğle yemeği tatili nedeniyle tesadüfen olay yerinde bulunduğu öğrenilen Ümit Erdal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Diyar Ayan, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Güvenlik güçleri tarafından olay tarihinden bu yana aranan şüpheli R.O.B.'nin de aralarında bulunduğu 32 sanık hakkında 'Kasten öldürme' ve 'Kasten öldürmeye teşebbüs' Sakarya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. 4 müştekinin bulunduğu davada açıldı. Dava sürerken, Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan aranan sanık R.O.B.'nin Muğla'nın Bodrum ilçesindeki bir işyerinde saklandığı bilgisine ulaştı. Dün sabaha karşı Özel Harekat polislerinin de desteğiyle şüpheli R.O.B.'nin saklandığı işyerine operasyon düzenlendi. R.O.B. ve kendisine yardım ve yataklık ettikleri belirlenen 1'i kadın 3 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler R.O.B., C. U., Ü. C. ve B. Z. üzerinde ve evlerindeki aramalarda bir miktar kokain ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü------------------------------Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntüHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================5)İNEGÖL'DE İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 6 YARALIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2'si çocuk 6 kişi yaralandı. Otomobillerden birinde, evin merdivenlerinden düşen ve yaralanan çocuğun hastaneye götürüldüğü öğrenildi.Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Cerrah Mahallesi ile Çeltikçi Mahallesi arasında meydana geldi. Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Akdemir ailesinin 3 yaşındaki çocuğu Yusuf, evin merdivenlerinden düşerek yaralandı. Aile çocuklarını alarak, yakınları Emre Varbak'ın (29) 16 BJS 69 plakalı otomobiliyle hastaneye gitmek üzere yola çıktı. Emre Varbak yönetimindeki otomobil, Cerrah Mahallesi'nden Çeltikçi Mahallesi'nin girişine geldiğinde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, iddiaya göre akaryakıt istasyonundan yola çıkan Yusuf Güzel (55) yönetimindeki 16 VK 411 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Emre Varbak yönetimindeki otomobil tarlaya uçarken, diğer otomobil ise yola savrularak durdu. Kazada sürücüler ile Mehmet Varbak (63), Nevin Varbak (57), Yusuf Akdemir (3) ve Enes Akdemir (7) yaralandı.Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yapılan ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Kaza yerinden görüntülerAraçlardan görüntülerPolis ve sağlık ekiplerinden görüntülerHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================6)SURİYELİ AİLENİN YAŞADIĞI EVDE YANGIN ÇIKTI, BİRİ BEBEK 3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 4 katlı binanın ikinci katında çıkan yangında, Suriyeli ailenin yaşadığı evde biri bebek 3 kişi, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Mezbaha Sokak'taki 4 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Suriyeli Mahmut Errahim ve ailesinin yaşadığı evin ardiyesinde çıkan yangında apartman yoğun duman altında kaldı. Dumandan etkilenen Raid Errahim (25) ile Fatma Errahim (30), 3 aylık bebekleri Erraid'i alıp zorlukla kendilerini dışarı attılar. Dumandan etkilenen 3 kişi özel araç ve olay yerine gelen ambulansla özel hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını büyümeden söndürdü. 3 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Yangın nedeniyle evin bir kısmında maddi hasar meydana gelirken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.Görüntü Dökümü------------------------------İtfaiye ekiplerinin yangın yerine gidişi-İtfaiye ekiplerinin çalışması-Yanan daireden dış görünüş-Dumandan etkilenen suriyeli kadın ve bebeği ambulansa binerken-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================7)SANAYİ SİTESİNDE YANGIN PANİĞİMERSİN'in Tarsus ilçesinde otomotiv yedek parçası satan iş yerinde çıkan yangında büyük hasar meydana geldi.Olay, 82 Evler Mahallesi'nde bulunan Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Otomotiv yedek parçalarının satıldığı iş yerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerinin üst katında oturan Ergün Altunkanat, dükkanından dumanlar geldiğini görünce durumu itfaiyeye haber verdi.Olay yerine gelen itfaiyenin müdahalesi ile söndürülen yangının, diğer iş yerlerine sıçramaması için de yoğun çaba sarf edildi. Yangından otomotiv yedek parçaları ve yanıcı maddelerin bulunduğu iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-----------------------------Yangına müdahale eden ekiplerİtfaiye aracı gelirkenÇevredeki koşuşturmacaYükselen dumanlarİşyerinin üzerindeki evin görüntüsüGenel ve detayHaber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================8)SEYİR HALİNDEKİ TIR OTOBANDA ALEV ALDIMERSİN'in Tarsus ilçesinde otobanda meydana gelen yangından TIR alev alarak, kullanılmaz hale geldi.Kaza, Tarsus-Pozantı Otoban yolu Damlama mevkiinde meydana geldi. Pozantı ilçesinden Tarsus ilçesi istikametine giden Abdullah Günaydın'ın kullandığı 06 AZ 9234 plakalı TIR, Damlama mevkiine geldiğinde, bir anda motor kısmından dumanlar yükseldi. Bunun fark eden sürücü Abdullah Günaydın, aracı durdurarak ilk müdahaleyi kendi imkanları ile yaptı.Yangın söndürme tüpü ile alev alan araca müdahale eden sürücünün yardımına, diğer araç sürücüleri de koştu. Buna rağmen alev alan TIR, itfaiyenin gelmesi ile söndürülebildi. Trafik ekipleri otobanda geçişleri kontrollü şekilde sağlarken araç ise kullanılamayacak hale geldi. Elektrik aksamından kaynaklı olduğu düşünülen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------------------------Ekipler TIR'a müdale ederkenSöndürme çalışmalarından genel ve detayYoldan görüntüİtfaiye aracının görüntüsüHaber-Kamera: Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================9)İZBAN ÇALIŞANLARININ GREVİ BAŞLADIİZMİR'de zam teklifleri kabul edilmediği için grev kararı alan İzmir Banliyö Sistemi A.Ş.'nin çalışanları astıkları pankartlarla greve başladı.Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortak şirketi İZBAN A.Ş.'de sendika ile yapılan toplu iş görüşmesinde uzlaşma çıkmaması nedeniyle İZBAN personelleri greve çıktı. Bugün saat 05.00 sıralarında Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi, Alsancak Garı'na "Bu iş yerinde grev vardır" yazılı pankartlar asarak greve çıktıklarını duyurdu. Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz'ün, saat 10.00'da sendika öncülüğünde toplanacak olan işçilerin grev açıklamasını yapması bekleniyor.Öte yandan, polis ekipleri de Alsancak Garı'nın etrafında güvenlik önlemi aldı.Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) İzmir Şubesi, Toplu İş Sözleşmesi (TİS) kapsamında İZBAN'dan yüzde 19,43'lük zam teklifinde bulunmuş ancak teklif kabul edilmemiş ve çalışanlar grev yapacaklarını duyurmuştu.Görüntü Dökümü------------------------------İşçilerin pankart asmasından görüntü-İşçşlerin grev yeleği giymesinden görüntü-Genel ve Detay görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================10)KÖYLÜLER BAŞKA İLÇEYE BAĞLANMAK İSTEYİNCE REFERANDUM KARARI ALINDIÇORUM'un Sungurlu ilçesi Kula köyünün sakinleri, belediyeden yeterli hizmeti alamadıkları gerekçesiyle kentin Bayat ilçesine bağlanmak için imza toplayıp, kaymakamlığa dilekçe verdi. Köy muhtarı Hicabi Altuntaş, dilekçenin işleme alındığını, 16 Aralık'ta sandık kurularak, referandum yapılacağını duyurdu. Köy merkezinde 164 seçmenin oy kullanacağını belirten Altuntaş, köylülerin çoğunun 'Evet' oyu kullanacağını söyledi.İlçeye 39 kilometre uzaklıktaki Kula köyünde oturan bazı kişiler, bağlı bulundukları Sungurlu Belediyesi'nden yeterli hizmeti alamadıklarını öne sürerek, köylerinin Bayat ilçesine bağlanmasını istedi. Kaderlerine terk edildiklerinden ve hak ettikleri hizmeti alamadıklarından yakınan köy sakinleri, Bayat ilçesine bağlanmak için aralarında imza topladı. Ocak ayında köylüler arasında toplanan yaklaşık 150 imza, Sungurlu Kaymakamlığı'na teslim edilmek üzere Kula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş'a verildi. Muhtar Altuntaş da teslim aldığı imzalarla köylerinin Bayat ilçesine bağlanması ve referandum yapılması talebini içeren dilekçeyle kaymakamlığa başvuru yaptı. Başvuru sonrası incelemede bulunan kaymakamlıkça, köy sakinlerinin referandum talebi onaylandı.SEÇİM TARİHİ DUYURULDUKula köyünün muhtarı Hicabi Altuntaş, başvurularının onaylandığını ve köy meydanında 16 Aralık'ta referandum yapılacağını söyledi. Köy halkının çoğunun referandumda 'Evet' oyu vereceğini kaydeden Altuntaş, görevliler huzurunda kurulacak sandıkta, üzerinde 'Evet' ve 'Hayır' yazılı kağıtlarla 164 kişinin oy kullanacağını belirtti. Yaklaşık 300 kişinin yaşadığı köyde son zamanlarda ilçe merkezinden hak edilen hizmetlerin alınamadığını öne süren Altuntaş, "Yollarımız kullanılamaz halde. 4 senedir başvurmadığım yer kalmadı, yapılmadı. İlçede çeltik ekilen tek köyüz. Sulama kanallarının içleri dolduğu için yazın sivrisinekten duramıyoruz. Köprülerimiz bakımsızlıktan kullanılamaz hale geldi. Su sorunumuz had safhada, günlerce suyumuz akmıyor. Bunlar gibi köyümüzde birçok sorunumuz var. Başta kaymakam olmak üzere il genel meclisi üyelerine defalarca bildirdik. İlgilenen olmadı, ilçedeki siyasetçiler bizi unuttu" diye konuştu.Seçimle ilgili duyurularda bulunduklarını da dile getiren Hicabi Altuntaş, köylülerin çoğunun, Kula'nın 35 kilometre uzaklıktaki Bayat ilçesine bağlanmasını istediklerini söyledi.Görüntü Dökümü-----------------------------Kula Köyü Muhtarı Hicabi Altuntaş açıklamaKöyden fotoğraflarHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================11)PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLE BİNİP KAÇTI, KOVALAMACA SONUCU YAKALANDIADANA'da çalıntı ihbarı yapılan otomobil ile polisten kaçan ve 10 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalanan Hasan B., "Otomobili ben çalmadım, sahibine götürüyordum" dedi.Gece saat 01.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde 01 VV 444 plakalı otomobilini yolun kenarına park eden Mehmet B., anahtarı da aracın üzerinde bırakıp, tekel bayiine girdi. Bu sırada otomobile binen bir kişi, hızla uzaklaştı. Mehmet B.'nin ihbarı üzerine polis, çalınan otomobilin geçebileceği güzargahlarda güvenlik önlemi aldı. Şakirpaşa Caddesi'nde önlem alan polisin, çalıntı otomobilin dur ihtarına uymayarak kaçmaya başladığını anons etmesi üzerine, kovalamaca başladı. Şakirpaşa ve Uçak caddelerini geçen otomobil, sulama kanalının kıyı yoluna çıktı. Buradan da Ahmat Cevdet Caddesi'ne orandan ara sokakları kullanarak Obalar Caddesi'ne geçen otomobil, Güney Kuşak Bulvarı kavşağında yolu kesen polislerce yakalandı. Şüphelinin kimlik kontrolünde isminin Hasan B. olduğu tespit edildi.ÇALMADIĞINI SÖYLEDİDenizli Şehit Özer Özkaya Polis Merkezi Amirliği'ne getirilen Hasan B., otomobili kendisinin çalmadığını iddia edip, "Ber arabayı çalandan teslim aldım. Ben çalmadım. Araba park halindeydi, bırakılmıştı. Ben arabayı sahibine götürmek için getirdim" dedi. Şüphelinin alkol muayenesinde ise 1,32 promil alkollü olduğu saptandı.Görüntü Dökümü-----------------------------Caddedeki polislerden görüntüÇalıntı otomobilin götürülmesiZırhlı polis aracından görüntüKelepçeli şüphelinin polis aracına getirilmesiŞüphelinin polis aracında konuşmasıPark halindeki otomobilden görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================12)İZMİR'DE ETKİLİ OLAN SİS, SÜRÜCÜLERE ZOR ANLAR YAŞATTIİZMİR'de, dün gece etkili olan sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.İzmir'in birçok ilçesinde dün gece etkili olan sis, sürücülere zor anlar yaşattı. Görüş mesafesinin azaldığı sisli havada, sürücüler ise yavaş giderek herhangi bir kazaya karışmamak için önlem aldı. Öte yandan, olumsuz hava şartları nedeniyle trafik polisleri sürücüleri uyarmak için tepe lambalarını yakarak ana caddelerde devriye attı.Görüntü Dökümü------------------------------Sisten ve trafikten görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================