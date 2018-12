Dha Yurt Bülteni -1

13 Aralık 2018 Perşembe 08:51



13 Aralık 2018 Perşembe 08:51

DHA YURT BÜLTENİ -1SOMA'DA MADEN OCAĞINDA GÖÇÜK: 10 İŞÇİ YARALIMANİSA'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde göçük meydana geldi. İşçilerden 7'si kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. 3 işçinin ise göçüğün arkasında oldukları anlaşıldı ve kurtarma çalışmaları başladı. Göçükte mahsur kalan işçiler, ekiplerin çalışmaları sonunda kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Olay, akşam saatlerinde Soma Kömür İşletmeleri'ne bağlı Işıklar Madeni'nde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle meydana gelen göçük sonucu işçiler ocak içerisinde yaralandı. Yaralı işçilerden 7'si kurtarılıp ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Bu arada 3 işçinin ise göçüğün arkasında bulundukları ve ocak içindeki kurtarma çalışmalarının başladığı belirtildi.MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ DE KURTARILDIManisa'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız ve Ferhat Özdemir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.VALİ'DEN AÇIKLAMASoma'daki maden ocağında meydana gelen ve 10 işçinin yaralandığı olaya ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, işçilerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------Hastanenin acil servis kapısı önünden detaylarEK'te------------------------------Manisa Valisi Ahmet Deniz açıklamaHaber-Kamera: Taylan YILDIRIM-Şevket YILMAZ/SOMA (Manisa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================ANESTEZİDE 'AZOT' VERİLDİĞİ İLERİ SÜRÜLEN EGE, YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORİZMİR'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında oksijen yerine azot verildiği ileri sürüldü. Küçük çocuk yaşam mücadelesi verirken, ailesi sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hastane yetkilileri ise hatanın tamirden gelen cihazın bağlantılarının yanlış yapılmasından kaynaklandığını öne sürüp, firma yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konuyla ilgili soruşturma başlattı.Torbalı'da yaşayan ve bir tekstil fabrikasında çalışan İpek Yeşilçam (24) ve bir süre önce boşandıkları öğrenilen eşi Ünal Avcı, geçen 10 Aralık'ta, gözlerinde şaşılık bulunan tek çocukları Ege'yi ameliyat için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürdü. İddiaya göre, anestezi sırasında oksijen yerine azot verilen küçük Ege, fenalaştı. Doktorlar, kalbi durduğu belirlenen çocuğa ilk müdahaleyi yaptı. Duran kalbi çalıştırılan çocuk İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alınan küçük Ege'nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Oğlu yaşam mücadelesi veren Ünal Avcı, soluğu Torbalı Cumhuriyet Savcılığı'nda alıp, sorumlular hakkında suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine savcılık, soruşturma başlattı.SAVCILIK HER İKİ İDDİA İÇİN SORUŞTURMA BAŞLATTITorbalı Devlet Hastanesi yetkilileri ise hatanın bir süre önce tamire giden cihazın bağlantılarının hatalı yapılması nedeniyle hastaya oksijen yerine azot verildiğini ileri sürüp, firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Savcılık her iki suç duyurusu ile ilgili de soruşturma başlattı. Savcılığın talimatı üzerine Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Ekibi, hastanede ve bağlantıları hatalı yapıldığı ileri sürülen cihazda incelemelerde bulundu.ANNE: BU İŞİN PEŞİNİ ASLA VE ASLA BIRAKMAYACAĞIMOğlundan gelecek iyi bir haberi bekleyen gözü yaşlı anne İpek Yeşilçam, "Ortada bir ihmal var. Bu işin peşini asla ve asla bırakmayacağım. Sorumlular bulunup adalet karşısında hesap versinler. Çocuğum şu an yoğun bakımda acı çekiyor. Herkesin duasını bekliyorum" dedi.BAŞHEKİM: ÇOK YÖNLÜ İNCELEME VE SORUŞTURMA BAŞLATILDITorbalı Devlet Hastanesi Başhekimi Op.Dr. Şenol Topçu ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yaşanan olay nedeniyle kendilerinin de üzgün olduğunu belirtip, "Çocuğumuzun sağlığına kavuşması için tedavi sürüyor. Yakından takip ediyoruz. Bu konuda aileyi de bilgilendiriyoruz. Çok yönlü inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Adli makamlara durumu ilettik. Bir ihmal veya kusuru olan firma çalışanı ya da bizim çalışanımız varsa gereği yapılacaktır. Bütün imkanlarımızla çocuğumuzun yanında olacağız" diye konuştu.İzmir İl Sağlık Müdürlüğü de konu hakkında geniş bir çaplı bir soruşturma başlatıldığını ve iddiaların araştırıldığını belirtti.ANNE: ÇOCUĞUM GÜLE OYNAYA GİRDİ AMELİYATAİzmir'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında iddiaya göre oksijen yerine azot verilmesi olayı ile ilgili konuşan anne İpek Yeşilçam (24), çocuğunun güle oynaya ameliyata girdiğini belirterek, "Yaklaşık 4-5 aydır şaşılık tedavisi görüyorduk, bu süreç bitti artık ameliyat olma vaktimiz geldi. 10 Aralık günü için ameliyat gününe karar verildi, sabah hastaneye yatışımız yapıldı. 09.00'da ameliyata alındı, çocuğum güle oynaya girdi ameliyata hiçbir sorunu yoktu. Şimdi çocuğuma ameliyat başlamadan önce her ameliyatta yapılan rutin oksijen verme olayı varmış biz de tabi bunu yeni öğrendik, oksijen verileceği yerde azot gazı gitmiş çocuğuma, azot solumuş çocuğum. Çocuğumun beyninde ödem oluştuğunu söylediler, oksijensiz kaldığı ve solunum yetmezliği yaşadığı için bize söylenilen bu biz bu kadarını biliyoruz. Teknik servisin yaptığı bir hatadan kaynaklanıyor dediler. Başhekim buraya geldi, bize olayı anlatmak için hem Sağlık Bakanlığı hem de adli olarak büyük bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Bizim de bildiklerimiz bu kadar, iki gündür zaten hayati tehlike hala devam ediyor. Bizim yaşadığımızı bir Allah bir de biz biliriz, bunu yaşamayan da anlayamaz. Sonuna kadar şikayetçiyiz, bugün ifade verdik karakolda sorumlulardan bunun hesabını soracağız" dedi.BABA: BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ DA YANMASINOğlunun yüksek doz ilaçlarla uyutulduğunu ifade eden baba Ünal Avcı ise "Belki başka bir çocuğa yapsalardı, başka bir çocuğa da aynısı olacaktı. Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar uyutuyorlar, yüksek doz ilaçlarla uyutuyorlar, arada atakları oluyormuş. Beyninde ödem oluşmuş ödemi almaya çalışıyorlar, şu anda hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.KÜÇÜK EGE: HALACIM BENİ AMELİYAT ETTİRMEÖte yandan, ilk günden itibaren yeğeni Ege'nin yanında olduğunu aktaran hala Dilek Avcı, Ege'nin hissettiğini ve kendisine 'Halacım beni ameliyat ettirme' dediğini söyledi. Dilek Avcı, olay gününü şu sözlerle anlattı:"Sabah hastanedeydik biz, gerekli tetkikler yapıldı. Ege'yi aldık odamıza geçtik, onu giydirdik güle oynaya, tabi korkuyordu. Ege bunu hissetti ve bana 'Halacım beni ameliyat ettirme' dedi. Onu mutlu bir şekilde ameliyathaneye gönderdik, saat 09.54'te ameliyattan doktorumuz, anestezi uzmanı ve başhekimimiz çıktı. Ameliyatta Ege'nin kalbinin durduğunu ve daha sonra müdahale ettiklerini tekrar kalbini çalıştırdıklarını, Ege Üniversitesi'ne sevk edeceklerini, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer olmadığını söylediler. O saatten sonra bizim için de dünya durdu, benim yeğenimin durduğu gibi ondan sonra biz ambulansla Bornova Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Buranın yoğun bakımına getirdik, üç gün boyunca yüksek doz ilaçlarla narkoz ile uyutuldu. Çünkü nöbet geçirdiği için orada ilk 3 dakikadan sonra müdahale edilmiş ve yeğenimin beynine oksijen gitmediği için ödem oluşmuş. Üç gün boyunca yeğenimi uyuttular ilk iki gün boyunca doktorumuz bize çok umutsuz olduğunu söyledi ve bu bizim bütün ailemizi çok etkiledi. Ailece bu işin kek peşini kesinlikle bırakmayacağız ve bütün yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım, başka çocukların canı yansın istemiyorum, başka anneler ve babalar üzülsün istemiyorum, teyzeler üzülsün istemiyorum. Ben şu an yeğenimin bana bir kere daha hala demesini istiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Torbalı Devlet Hastanesi'nden detayFotoğrafta küçük Ege ve annesi İpek YeşilcamHala Dilek Avcı ve Anne İpek Avcı'dan detayAnne İpek Avcı'dan röportajBaba Ünal Avcı'dan röportajHala Dilek Avcı'dan röportajHaber-Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI (İzmir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================GAZİANTEP'TE, YILDIRIM İSABET EDEN PETROL BORU HATTINDA SIZINTIGAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde BOTAŞ'a ait petrol boru hattına yıldırım isabet etti. Hasar gören boru hattından sızan ham petrol nedeniyle 34 ev boşaltıldı, ekiplerin hasar tespit ve onarım çalışması devam ediyor.Nurdağı ilçesine 5 kilometre uzaklıktaki Gökçedere Mahallesi'nde BOTAŞ'a ait petrol boru hattına akşam saatlerinde yıldırım isabet etti. Hasar gören hattan dışarı püsküren ham petrol araziye ve mahalledeki bazı evlere sızdı. Sızıntı ile beraber mahallede oluşan koku vatandaşları tedirgin etti. İhbar üzerine bölgeye BOTAŞ, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede 180 haneli mahalledeki 34 ev, petrol sızıntısı tespit edilerek tahliye edildi.BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMAOlay yerine gelerek incelemelerde bulunan Nurdağı Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır yaptığı açıklamada, "Boru hattına yıldırım çarpması sonucu sızıntı meydana geldi. Şu anda AFAD ve belediye ekiplerinin çalışması devam ediyor. Ham petrol mahalledeki bazı evlere sızdı ve 34 haneyi boşalttık. Tehlike arz eden herhangi bir durum yok. BOTAŞ teknik ekibi geldi onların da çalışması başladı" dedi.VALİLİKTEN AÇIKLAMAKonuyla ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:"Gaziantep'in Nurdağı ilçesi Gökçedere Mahallesinde, 12 Aralık 2018 tarihinde 19.00 sularında Kerkük-Yumurtalık ham petrol boru hattına yıldırım düşmesi sonucu boru hattında delinme meydana gelmiştir. Herhangi bir patlama veya yangın riski olmayan olayda delinmeye bağlı olarak bir miktar ham petrol akıntısı oluşmuş, BOTAŞ ekipleri müdahale ederek gerekli önlemleri almıştır. Çevredeki vatandaşlarımız olaya ilişkin bilgilendirilmiş olup, süreç dikkat ve özenle takip edilmektedir. Olay yerinde BOTAŞ ekiplerinin yanı sıra olasılıkları değerlendirmek amacıyla AFAD ve güvenlik amacıyla Jandarma tarafından tedbirler alınmıştır."CAMİLERDEN ANONSMahalledeki camilerden de anons yapılarak sokağa akan ham petrol konusunda vatandaşlar uyarıldı. Mahallede önlem alan ekiplerin petrol boru hattındaki hasar tespit ve onarım çalışmaları devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Yere akan patrolEkiplerin çalışmasıPetrolün biriktiği alanBelediye Başkanı Mehmet Yıldırım'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================================DİYARBAKIR'DA HDP'YE 'AÇLIK GREVİ' OPERASYONU: 50 GÖZALTIDİYARBAKIR'da, HDP İl Başkanlığı'nda açlık grevine başlayanlara yönelik ikinci kez düzenlenen operasyonda 50 kişi gözaltına alındı.Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştürülmediği iddiasıyla 8 Kasım'da tutuklu bulunduğu Diyarbakır Cezaevi'nde açlık grevine başlayan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla HDP İl Başkanlığı'nda bazı kişiler, geçtiğimiz günlerde açlık grevine başladı. Polis ekipleri, savcılık talimatıyla açlık grevindeki kişilere yönelik bu akşam saatlerinde ikinci kez operasyon düzenledi. Operasyonda açlık grevinde oldukları belirtilen 50 kişi gözaltına alınırken, parti binasındaki terör örgütünü simgeleyen afiş ve flamalar da toplandı. Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için emniyete götürülürken, pazartesi günü düzenlenen operasyonda ise 26 kişi gözaltına alınmıştı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------HDP binası çevresinde alınan güvenlik önlemleri-HDP binasından görüntü-Polisin HDP binasından ayrılması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN-Serdar SUNAR-DİYARBAKIR-DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================BALIKESİR'DE, CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA SİNYALİCHP ve İYİ Parti liderleri arasında dün yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekileceği iddiaları, kentteki partililer arasında tepkilere neden oldu. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekilmesi durumunda il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve partililer, saat 22.30 sıralarında il başkanlığında bir araya gelerek, Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekileceği iddialarını protesto etti. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Milletvekili Ahmet Akın'ın gelişen bu olaylar üzerine Balıkesir'den Ankara'ya hareket ettiğini belirten Sarı, Balıkesir İl Başkanlığı olarak geri çekilme kararını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Sarı, konuşmasında sürekli olarak masaya yumruğu ile vururken, Akın'ın adaylığının geri çekilmesi durumunda Balıkesir'deki il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.'GERİ ADIM ATILMAZSA TÜM ÖRGÜTLER OLARAK İSTİFA EDECEĞİZ'CHP İl Başkanı Serkan Sarı, yaptığı basın açıklamasında, "Adayımız Ahmet Akın'ın geri çekilmesiyle ilgili olarak bir paylaşım yapıldı. Balıkesir İl Başkanlığı olarak, Balıkesir il örgütü olarak Balıkesir'deki Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı fertler olarak bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün bu sürece karşı mücadelemiz devam edecektir. Balıkesir il başkanlığı olarak partililerimiz ve vatandaşları bu konuda ikna etmemiz mümkün değildir. Balıkesir olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Geri adım atılmazsa tüm örgütler olarak istifa edeceğiz. Bu kadar açık ve nettir" diye konuştu.'BU ZAFERİ BİZ KAZANACAĞIZ'Açıklamasında partililerine geri adım atmayacaklarının sözünü veren Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün ittifak yapılacaksa başka yerlerde yapılabilir. Balıkesir özelinde bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim adayımız açıklandı ve onun arkasındayız. Bugün biz demokrasiye ve adalete inananlar olarak yaptığımız açıklamaların da sonuna kadar arkasında olmaya devam edeceğiz. Uzlaşı ve demokrasiye inanıyoruz. Ama biz adayımızı açıkladık. Aday açıklanmayan yerlerde bu süreç devam edebilir. Bugün bu mücadele asla bitmeyecektir."Sarı, sabah konuyu görüşmek üzere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya parti genel merkezine gideceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------CHP İl Başkanı Serkan Sarı'nın parti binasında yaptığı açıklamadan görüntülerHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================BOZYAZI'NIN MHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI PARTİSİNDEN İSTİFA ETTİMERSİN'in Bozyazı ilçesinde MHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ballı, partisinden istifa etti.Belediye Başkanı Mehmet Ballı istifasını belediyenin meclis salonunda MHP'li eski ilçe başkanları ve meclis üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıkladı. Ballı, geçen günlerde İYİ Parti'ye geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın ilçeyi ziyareti sırasında yanında olduğu için MHP İl teşkilatından disipline verilmek üzere savunmasının istendiğini söyledi. Mehmet Ballı, savunma vermektense istifa etmeyi daha doğru bulduğunu belirtti. Siyasi partilerin belediye başkanlarını sadece aday gösterdiğini ama halkın özgür iradesi ile seçilmiş kişiler olduklarını belirten Başkan Mehmet Ballı, "Ülkücülük çizgimden zerre kadar sapmadım. Ülkücülük kişilere talim etmek değil, bir ideoloji sahibi olmaktır. Bugün bu davaya sahip olamayanlar ayrılmadığı için ayrılıyorum" dedi.Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz'ın kentin her köşesine hizmet götüren bir Mersin sevdalısı olduğunu ifade eden Başkan Ballı, bundan sonra da Kocamaz'a desteğini sürdüreceğini dile getirdi. Yerel seçimlere 3,5 ay kaldığını hatırlatan Ballı, bu süre zarfında halkın kendisine verdiği görevi bağımsız sürdüreceğini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------Kocamaz'ın Bozyazı ziyareti. (Facebook görüntüsü)Mehmet Ballı'nın, Kocamazın yanında görüntü ve konuşmasındanBallı'nın meclis salonunda basın toplantısından detayİl teşkilatının gönderdiği kağıtBallı'nın konuşmasıHaber-Kamera: Mithat ÜNAL/BOZYAZI(Mersin),Süre: 5'17" - Boyut: 157 MB.GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================BİTLİS'TE TEKSTİL FABRİKASI 'SEL' SULARI ALTINDA KALDIBİTLİS'te, etkili olan yağmur sele neden oldu. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve 300 kişinin çalıştığı tekstil fabrikası ise sel suları altında kaldı. Bitlis Valiliği, Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre kent merkezinde yoğun bir yağış ve fırtına beklendiğini, vatandaşların özellikle zehirlenmelere karşı dikkatli olması gerektiğini duyurdu.Bitlis'te gece etkili olan kar, sabah saatlerinde yerini yağmura bıraktı. Yağmurun neden olduğu sel suları toprak, taş ve ağaç dallarını sürükledi. Bitlis-Diyarbakır yolu üzerinde bulunan ve 300 işçinin istihdam edildiği tekstil fabrikası sel suları altında kaldı. İşçiler, sel sularını kova ve küreklerle tahliye etmeye çalıştı. Tekstil atölyesi sahibi Emirhan Uludil, yağışların neden olduğu sel sularından dolayı fabrikasının büyük zarar gördüğünü söyledi.Uludil, defalarca aramasına rağmen hiçbir ekibin olay yerine gelmediğini ileri sürerek, "Fabrika çalışanları işi gücü bırakıp, sel suları tahliye etti. Fabrikamız sel suları altında kaldı. Kette ihracat yapan bir firmayız. Sel bize büyük zarar verdi. Kendi çabalarımızla kumaşlarımızı kapıların önüne koymaya çalıştık. Bir türlü suyu engelleyemiyoruz. İmalathane battı. Bütün işler durdu. Zararım çok büyük" dedi.BİTLİS VALİLİĞİ'DEN YAĞIŞ UYARISIBitlis Valiliği, Bölge Tahmin Merkezi tarafından hazırlanan rapora göre kent merkezinde yoğun bir yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada şöyle denildi:"Rüzgarın gece yarısı saatte 50-70 kilometre hız arasında, gece yarısından sonra ise 30-50 kilometre hız arasında esmesi tahmin edilmektedir. Bu kapsamda vatandaşlarımızın olası buzlanmaya bağlı kazalar, kuvvetli fırtına sebebiyle çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri konularında dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Sular altında kalan işyerinden detay görüntüler-Fabrikadaki sel sularını kürek ve kovalarla tahliye etmeye çalışan işçiler-Sel suları altında kalan eşyaları taşıyan işçiler-Detaylar-Zarar gören tekstil ürünleri-İşyeri sahibi Emirhan Uludil ile röportaj-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================KIZILTEPE'DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle Zergen deresinin taşmasıyla yollar göle döndü, bazı evleri su bastı.Kızıltepe'de gün boyu etkisini sürdüren aşırı yağış nedeniyle Zergen deresi taştı. Derenin taşmasıyla Mezopotamya Mahallesi'ndeki yollar göle döndü, bazı evleri ise su bastı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı mahallede ulaşım da güçlükle sağlandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşlarla birlikte suların tahliyesi için çalışma yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------Yollardaki su birikintileriVatandaşların su tahliye çabasıDerenin çevresinde bekleyen vatandaşlarPolis ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-MARDİNGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================SAKARYA'DA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİNİN MOTORU KOPTU: 4 YARALISAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobillerden birinin motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.Kaza, gece saatlerinde Akyazı Batakköy mevkiinde meydana geldi. Mustafa Uluköylü yönetimindeki 06 FN 6314 plakalı otomobil ile İsmail Yılmaz yönetimindeki 54 H 2439 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 54 H 2439 plakalı otomobilin motoru yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Kazada, otomobillerde sıkışan Mustafa Uluköylü, İsmail Yılmaz, Furkan Dertli ve Arif Kar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Bir yaralanın üzerinde bulunan ruhsatsız tabancaya ise el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Araçlardan görüntüAraçtan savrulan motordan görüntüOlay yerinden detaylarHABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================ZONGULDAK'TA 'KAR' NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDIZONGULDAK-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar, nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalanların çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, TIR ve kar lastiği olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi.Zonguldak'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçları yolda kaldı. Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak bariyerlere çarptı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırılırken, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüleri ise zincir takarak yoluna devam etti.YOLDA KALAN ARACIN BAGAJINA OTURDUOtomobilin bagajının kapağını açıp oturan bir kişinin, arkasındaki aracın tamponuna ayaklarını koyup destek olmaya çalışması da ilginç görüntüler oluşturdu. Bagajda oturan genç, 'Bende mühendis olacak kafa varmış' dedi. Araç, uzun süren çabanın ardından yokuşu çıkmayı başardı.Polis, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise gece boyunca yolda iş makineleri ile kar temizleme çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------Kar temizleme çalışması yapan iş makineleri-Karlı yol-Yolda kalan araçlar-Araç şoförüyle röp.-Araca zincir takılması-Yolda kalan aracı bagaja oturan gencin ayaklarıyla itmesi-Yolda kalan aracın çekiciye yüklenmesi-AnonsHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================BURSA-ANKARA KARAYOLUNDA KAR YAĞIŞIBURSA ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda kar yağışı etkili olurken, Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı.İnegöl'de kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Bursa ile Ankara'yı birbirine bağlayan önemli güzergahlardan İnegöl'deki Mezit Boğazı'nda da yağış etkisini göstermeye başladı. Yağış nedeniyle yol karla kaplanırken Karayolları ekipleri tuzlama çalışması yaptı. Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri de sürücülere yavaş ve dikkatli seyretmeleri konusunda uyarıda bulundu. Ekipler ayrıca ağır tonajlı araçlarda kış lastiği denetimi yaptı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülerden Evren Demirci, "Yapılan uygulamalar bizim can güvenliğimiz için. Kurallar herkes için geçerli. Trafik ekiplerinin uygulamalarını olumlu karşılıyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------Genel görüntü-Trafik ekiplerinin uygulama görüntüleri-Sürücüden açıklama-DetaylarHaber Kamera : Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================BOLU DAĞI'NDA KAR YAĞIŞI VE SİSBOLU Dağı'nın TEM yolu ve D-100 Karayolu geçişlerinde etkili olan kar yağışı ve sis, sürücülere zor anlar yaşattı.TEM yolu ve D-100 Karayolu'nun Bolu Dağı geçişlerinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Bolu Dağı'nda kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı. Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Ekipler, özellikle D-100 Karayolu'nun Elmalık, Bakacak, Seymenler ve Karanlıkdere mevkileri ile TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli ve viyadüklerinin bulunduğu noktalarda çalışmalara ağırlık verdi. Bölgede sis de etkili oldu. Sis nedeniyle görüş mesafesi 30-40 metreye kadar düşerken, sürücüler araçlarıyla sisin etkili olduğu yerlerde yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Polis ekipleri güzergah üzerindeki noktalarda hazır bekledi. Ekipler, sürücülere, araçlarında kış lastikleri olmadan yola çıkmamaları, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerektiği yönünde uyarılarda bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kar yağışı-Kar küreme araçlarının çalışmaları-Yoldan görüntüler-Geçen araçlar-DetaylarSüre: 01.43-Boyut: 194 MBHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================4 YAŞINDAKİ ÇOCUK, TABANCAYLA OYNARKEN BABASINI VURDUADANA'da, emekli uzman çavuş olan babasının tabancasıyla oynayan 4 yaşındaki Z.K., iddiaya göre silahın kazara ateş alması sonucu babası Kerim K.'yı vurarak ağır yaraladı.Olay, akşam saatlerinde Merkez Yüreğir ilçesi Selahattin Eyyübi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 4 yaşındaki Z.K., babasının tabancasıyla oynamaya başladı. Z.K.'nın elindeki tabancanın kazara ateş alması sonucu emekli uzman çavuş baba Kerim K. yaralandı. Evden gelen silah sesini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kerim K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kerim K.'nın durumunun ağır olduğu belirtilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------Olayın yaşandığı evden görüntülerGenel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================KAZANIN ARDINDAN ÇIKAN KAVGADA HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazanın ardından sürücüler ve araçlarda bulunanlar arasında kavga çıktı. Kurusıkı tabancasıyla havaya 3 el ateş edip kaçan sürücü Onur C.B., yakalandı.Kaza, akşam saatlerinde Ereğli Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Salih K. yönetimindeki 34 PK 8426 plakalı işçi servisi, Onur C.B. yönetimindeki 67 DZ 890 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Araçlarda hasar meydana gelirken, kazanın ardından araçlardan inen sürücüler arasında tartışma çıktı. Araçlarda bulunanların da tartışmaya katılmasıyla çıkan kavga sırasında iddiaya göre Onur C.B. kurusıkı tabancasını çıkartarak havaya 3 el ateş etti. Onur C.B. olay yerinden kaçarken, işçi servisinde bulunanlar Onur C.B.'nin arkadaşı İsa C.'yi olay yerine gelen polise teslim etti. İşçiler, olay yerinde boş kovan aradı.Polis, kaçan Onur C.B.'yi yakalarken, kullandığı kurusıkı tabancaya da el koydu. Onur C.B., Salih K. ve araçlarda bulunanlar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Olaya karıştığı iddia edilen İsa C.'nin polise teslim edilmesiİsa C.'nin polis aracına konulmasıMinibüsteki işçilerin boş kovan aramalarıBulunan boş kovanların kurusıkı olduğunu anlaşılmasıMinibüsün olay yerinden ayrılmasıDetaylarHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================KAMYONCULARDAN FATİH PORTAKAL HAKKINDA SUÇ DUYURUSUSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, kamyoncular, televizyon kanalındaki haber bülteninde söylediği sözler nedeniyle Fatih Portakal hakkında suç duyurusunda bulundu.İlçe adliyesine gelen Pamukova Motorlu Taşıyıcılar ve Kamyoncular Kooperatifi Başkanı Şaban Özzaim ve kooperatif üyesi kamyoncular, Cumhuriyet Savcılığına, FOX TV ana haber sunucusu Fatih Portakal hakkında, 'vatandaşı kışkırtma, iç kargaşa çıkarma, kin ve nefrete sevk' iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Başkan Şaban Özzaim, suç duyurusuyla ilgili şunları söyledi:"Bu ülke hepimizin. Televizyon kanalından vatandaşları kışkırtacak haber yapmasınlar. Fransa'da her yer yakılıp yıkıldı. Fatih Portakal da mı ülkemizde her tarafın yakılıp yıkılmasını istiyor? Biz de kamyoncu esnafı olarak bu devlete vergi ödüyoruz, en zor şartlarda çalışıyoruz. Zorluğu çeken bizler rahatsız olmazken, rahat olan kişiler ülkemizi karıştırmaya çalışıyor. Böyle bir açıklamayı kabul etmiyoruz, kendisinden şikayetçiyiz" dedi.Pamukovalı kamyoncular suç duyurusunda bulunduktan sonra adliye önünde Türk bayrağı açıp 'Şehitler ölmez vatan bölünmez' sloganı atarak dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kamyonculardan görüntüAçıklama yapılması, slogan atmalarıHABER-KAMERA: İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA(Sakarya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================JANDARMANIN YARALI HALDE BULDUĞU KIZIL AKBABA, TEDAVİYE ALINDIŞANLIURFA'da, jandarma ekipleri tarafından yaralı halde bulunan kızıl akbaba, tedaviye alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaali bölgesinde devriyede olduğu sırada, nesli tükenme tehdidiyle karşı karşıya olan kızıl akbabayı yaralı halde buldu. Kızıl akbabayla ilgilenen jandarma ekipleri, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şanlıurfa Şube Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi.Yaban Hayvanı Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Reşat Ektiren, jandarmanın yaralı olarak bulduğu kızıl akbabanın tedaviye alınacağını belirterek, "Yaralı kızıl akbabanın ayağındaki etiketten kuşun Sırbistan menşeli olduğunu öğrendik. Merkezimizde tedavi altına alınacak olan kızıl akbaba daha sonra doğal yaşam alanına bırakılacak" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------------Jandarma ekiplerince bulunan yaralı kızıl akbabaKızıl akbaba hakkında açıklamada bulunan yetkiliGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================ÜNLÜ OYUNCU KAYNARCA: "YAŞARKEN DÜNYADA HELVASI DAĞITILAN TEK AKTÖRÜMDÜR"DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü'nün düzenlediği "İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, öğrencilere yönelik söyleşisinde, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakterinin ölmesinin ardından yaşananlarla ilgili "Dünyada yaşarken, selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde" dedi.OTOKOÇ OTOMOTİV MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN, PİYASAYA DAİR ÖNGÖRÜLERPamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik konulu konferansta, Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman ve ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, öğrencilerle buluştu. Çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleşide, sahneye önce Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman çıktı. Kutman, 2019 yılının otomotiv pazarı için iyi gitmeyeceğini düşündüklerini belirterek, "2015-2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon seviyelerine ulaşan otomotiv pazarı, bu yıl alınan tedbirler ve ÖTV, KDV indirimleriyle herhalde 600 bin seviyelerinde kapanmış olacak. Bu tedbirler alınmamış olsaydı, bizim tahminimiz 500 binlerdeydi. Fakat öne çekilmiş bir talep var. Önümüzdeki yılın otomotiv satışı açısından daha kötü olacağını düşünüyoruz. Koç Grubu olarak, 400 binler seviyesinde otomotiv piyasası öngörüyoruz" dedi."YÖNETMEN DİKTATÖR OLMAK ZORUNDADIR"Daha sonra ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, söyleşi için sahneye çıktı. Öğrencilerden yoğun alkış alan Kaynarca, öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi yaptı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kaynarca, sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, "Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır" dedi."DÜNYADA HELVASI DAĞITILAN İLK AKTÖRÜM"Söyleşi sırasında bir öğrencinin, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Çakır karakteriyle ilgili sorusu üzerine konuşan Kaynarca, "Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde. Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum" dedi. Dizilerde oynadığı karakterin normal hayatıymış gibi algılandığını da ifade eden Kaynarca, "Yaptığımız işi doğala çekmeye çalışıyoruz, sahici olmaya çalışıyoruz. 'Stop' dendiği zaman sırtımızdaki ceketi çıkarıp asarız. Kendi kimliğimizle sokağa çıkmak zorundayız, onun dışında deliliktir. Oynadığınız karakterle sokakta yürürseniz deli olursunuz, öyle de gözükmüyorum galiba. Magazine malzeme olmayınca, insanlarda sizi görmeyince sanırım öyle algılanıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------Salondan ve öğrencilerden görüntüOtokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman konuşmasıOktay Kaynarca konuşmasıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================