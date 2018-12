Dha Yurt Bülteni - 1

15 Aralık 2018 Cumartesi 08:22



15 Aralık 2018 Cumartesi 08:22

DHA YURT BÜLTENİ - 1BAKAN SOYLU: TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN AFRİN'E 280 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Taşköprü Belediyesi tarafından yapımım tamamlanan Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış törenine katıldı. Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden önce Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine gideceğini ifade ederek, "Oraları ziyaret edeceğiz. Oradaki vatandaşlarımıza tekrar huzurlarını kaybetmemek için 'bir daha bunlara oy vermeyin' diyeceğiz" dedi.Avrupa'da yaşanan eylemlere değinen Bakan Soylu, "Fırat'ın doğusu da Batısı da neresi olursa olsun bilinsin ki terörist nerede varsa ensesindeyiz, ezeceğiz, bitireceğiz ve bu coğrafyayı bu pisliklerden temizleyeceğizö dedi. Bakan Soylu şöyle devam etti:"Avrupa'da yangına körükle gitmek için ellerinden gelen her şeyi ortaya koyuyor. Şimdi bizi anlıyorlar, bizim ne demek istediğimizi teröre hiçbir şekilde niçin müsamaha göstermediğimizi çok net bir şekilde anlıyorlar. Ama iş işten geçti. İngiltere kendi içerinde karıştı, zor durumda. Almanya'da kişi başı milli hasıla artmasına rağmen hükümetin oyları düştü, Merkel partinin başkanlığından ayrılmak zorunda kaldı, en son açıklamasında 'bir daha aday olmayacağım' dedi. Fransa'da Macron zor durumda, düştüğü durumu görüyorsunuz. Belçika'da adam göç mutabakatına imza attığı diye hükümet orada bitiverdi. Sadece Irak yanmıyor, Suriye yanmıyor, Libya yanmıyor. Eğer buraları ateşe verirseniz, buradaki insanlarım, buradaki çocukların, buradaki kadınların, annelerin bütün bunların hayatlarını zindan etmeye çalışırsanız çalma kapımı, çalarlar kapını. Onun için biz, güçlü olmak zorundayız.ö 'TERÖRİSTLERDEN TEMİZLENEN AFRİN'E 280 BİN SURİYELİ GERİ DÖNDÜ'Türkiye'nin dört bir tarafını terör yuvası haline getirmek istediklerine dikkati çeken Bakan Soylu, "Tarihimize, medeniyetimizi bu ülkelerle, bu vatandaşlarla kesmek istediler. İlk önce Fırat Kalkanı harekatı yaptık, 2 bin kilometrekare alan terörden temizlendi. Biz, dinimizi, inancımızı istismar eden DEAŞ ile mücadele ettik. Şu anda bu terör yuvalarından temizlenen alanlara 288 bin Suriyeli vatandaş geri döndü. Oradaki güvenliği de kahraman askerlerimiz sağlıyor. Kuzey Irak'ta bazı işler dönüyordu. Zannediyorlar ki onlar o işleri görürken müdahale etmeyeceğiz. İran, Irak, Türkiye bir araya geldi ve o fırsatı onlara vermedi. Asıl bu işi yapan kimdi. Ta okyanus ötesinde Pensilvanya'da o mensubu orada tutan, oradan Türkiye'ye darbe geliştirmeye çalışan güya bizim müttefikimiz ABD. Lafı açık açık konuşacağız, çok net açık söylüyorum. Başarabildiler mi, başaramadılar. Çok net söylüyorum, şu ay-yıldızlı bayrağa hükmettiği Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu milleti varken, bizim coğrafyamızda kimse bize rağmen oyun kuramazö dedi.'15 ARALIK'TA KIŞ OPERASYONU BAŞLIYOR, 5 METRE KAR DA OLSA DAĞLARDA CANLARINI ALMAZSAK NAMERDİZ'Teröre aman ve fırsat vermeyeceklerini belirten Bakan Soylu, "Hadi çıksınlar, şu anda toplam 700 terörist kaldı dağlarda. Hiç merak etmeyin, bu ayın 15'i itibariyle kış operasyonlarını başlatıyoruz. 5 metre kar olsa da canlarını almazsak bu millet bizlere hakkını helal etmez. Onun için sizler endişe etmeyin. Şu anda 3 tane operasyon devam ediyor. Onlar bitince 15'inde kış operasyonuna başlıyoruzö dedi.'BELEDİYELERİN ARAÇLARIYLA KANDİL'DEKİ TERÖRİSTLERLE ERZAK TAŞINDI'Bazı belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşıdığına işaret eden Bakan Soylu, şunları söyledi:"Benim sizlerden tek bir ricam var. Önümüzde bir yerel seçim var. Derdimiz sadece bir belediye başkanlığı kazanmak, iktidar olmak değildir. Meselemiz 2002'den beri ortaya koyduğumuz iradeyle oluşturduğumuz istikrara sahip çıkma meselesidir. Türkiye ne yaptıysa, neyi başardıysa istikrarıyla başarmıştır. Bakın bugün burada bir terminal binası açıyoruz. Bunun gibi birçok terminal binasını, taziye evini, kadın kültür merkezlerini, parkları, spor salonlarını, Doğu ve Güneydoğu'da terörden kurtardığımız belediyelerde de açıyoruz. Bugün Türkiye'yi bir yangın yeri gibi göstermek istiyorlar. Bütün dertleri, kaybettikleri o mevzileri geri almaktır. Türkiye artık geri dönmeyecektir. Belediyelerin araçlarıyla Kandil'deki teröristlere erzak taşındığı, belediye binasından çocukların dağa yönlendirildiği o günlere dönmeyecektir. Uğraşımız, gayretimiz bunun içindir. Taşköprü ilçesinin bu meseleyle ne ilgisi var diye asla düşünmeyin. Sizin burada ortaya koyacağınız irade, Türkiye'nin her ilçesinde, her beldesinde bu meseleye sahip çıkmak için ortaya koyağınız irade, emin olun okyanusun ötesinden bile takip edilmektedir. Sizin ne yapacağınızı hem mazlumlar izliyor, hem de o karanlık mahfillerdeki meczuplar izliyor. Onun için ne yapacağınız önemlidir. Belediyecilik zaten AK Parti'nin soyadı gibidir. Bu itibarla bu noktada bir sorunumuz zaten yoktur. Ama dediğim gibi, bu seçimin çerçevesi bir belediye başkanlığıyla sınırlı değildir. Bu seçim eskinin karmaşık günlerini, zayıf günlerini, bizi eskiye götürmek isteyen zihniyetleri tamamen tarihe gömme seçimidir. Bize aklımızı unutturmaya çalışanlara karşı Türkiye bugün bambaşka bir noktaya gelmiştir.öKonuşmaların ardından Bakan Soylu, beraberinde AK Parti Kastamonu Milletvekili Metin Çelik, Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlarla birlikte Taşköprü Şehirlerarası Otobüs Terminalinin açılış kurdelesini kesti. Törenin ardından Başkan Arslan, Bakan Soylu'ya çeşitli hediyeler verdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Soylu'nun konuşması-Alana girişi genel ve detay görüntüler-Terminal binasını gezmesiHaber-Kamera: Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖÖPRÜ(Kastamonu),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================KARAMOLLAOĞLU: ÇİFTÇİLİĞİ, HAYVANCILIĞI, BESİCİLİĞİ ÖLDÜRDÜLERSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Şırnak'tan sonra geldiği Siirt'te, sivil toplum kuruluşu ve iş insanlarıyla bir araya geldi. Karamollaoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada hükümetin dış, tarım, hayvancılık ve ekonomi politikalarını eleştirerek, "Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler. Son olarak sulama birlikleri de özelleştirildi. Bu çiftçiye vurulan en büyük darbedir" dedi.Önceki gün Şırnak'ta katıldığı toplantıdan sonra dün karayolu ile Siirt'e gelen ve geceyi burada geçiren SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, sabah kahvaltısında STK ve siyasi parti temsilcileriyle bir araya geldi. HDP Diyarbakır eski milletvekili Altan Tan ve Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın'ın da eşlik ettiği Karamollaoğlu, kahvaltı sonrası düzenlenen toplantıda hükümetin politikalarını eleştirdi. Ülkenin içinde bulunduğu durumun kriz olduğunu anlatan Karamollaoğlu, "Dış politikada çok ciddi gelişmeler var. Dünyayı yeniden şekillendirmek isteyenler var. Herkes bir endişe içerisinde, bazen ülkelerin başına dengesiz insanlar geliyor. Özellikle etkisi fazla olan yani Amerika gibi ülkelerin de başına gelenler oluyor ve işler bir hayli karmaşık oluyor ama bizim sorunların, problemin en başında ekonomi geliyor. Çünkü ekonomi herkesin günlük hayatını etkiliyor. Yani her ne kadar Sayın Cumhurbaşkanı, 'kriz yoktur' diyorsa da kriz kelimesi ülkeye girmiş ve bugünkü halimizi krizden başka tarif edecek başka bir kelime bulamıyoruz. İktidar tam olarak bu sorunu nasıl çözeceğini bilemiyor. İkincisi enflasyon aldı başını gidiyor. İnsanlar kazandıkları para ile geçimlerini sağlayamıyorlar. Şimdi işte son dünkü görüntüleri takip edemedim asgari ücret konusunda hükümet ve sendikalar arasında görüşme var, rakamın ne olacağını bilemiyorum. Ama pek de ümitli değilim hükümetin tavrından. Çünkü, 'para yok' dediği zaman zaten buna karşı verecek bir cevap yoktur. Hükümetin ağırlıklı olarak daha doğrusu hükümet de kalmadı ortada, Cumhurbaşkanın iki dudağı arasında kaldı. Daha doğrusu istediği zaman bakanların kararını bir kararname ile değiştirebilir ve bu imkana sahip" diye konuştu.'ÇİFTÇİLİĞİ, HAYVANCILIĞI, BESİCİLİĞİ ÖLDÜRDÜLER'Yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle birçok çiftinin üretim yapamaz hale geldiğini söyleyen Karamollaoğlu, şöyle konuştu:"Çiftçi zaten öldü son olarak sulama birlikleri de özelleştirildi. Bu çiftçiye vurulan en büyük darbe olduğunu zannediyorum. Devlet çiftçinin üzerinden elektrik faturası ödüyor. Müthiş rakamları vergi olarak alabiliyor. Ondan sonra çiftçiye, 'neden sen buğdayı daha ucuz satmıyorsun' diye tepesinden vurmaya çalışıyor. Çiftçiliği, hayvancılığı, besiciliği öldürdüler. Aldıkları kararlar ile öldürdüler. Ondan sonra da bu iş nasıl oldu diye söylüyorlar. Ben de Allah akıl fikir versin diyorum, hem onlara, hem bize dua ediyorum. Benim bu duamı da bazen ters anlıyorlar. Bize birisi Allah sana akıl fikir versin dese, ben amin derim. Kısaca söylemek gerekirse bu günkü hükümet ekonominin dizginlerini bıraktı, elinden kaçırdı, ekonomiye müdahale edemiyor."Karamollaoğlu, daha sonra esnafı gezerek sohbet etti, destek istedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Karamollaoğlu'nun açıklamalarıHaber-Kamera: Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/SİİRT,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================================Tunceli'de, mağarada saklanan PKK'lı teröristlere operasyon (2)OPERASYON SÜRÜYORTunceli ile Ovacık ilçesi arasındaki sarp ve kayalık alandaki mağarada saklandıkları belirlenen 6 kişi oldukları tahmin edilen, terör örgütü PKK mensuplarına yönelik karadan ve havadan düzenlenen operasyon devam ediyor. Munzur Vadisi Milli Parkı içerisindeki Tunceli- Ovacık yolunun 35'inci kilometresinde yer alan, sarp kayalık ve ormanlık alandaki çatışmanın sürdüğü belirtildi. Çatışma bölgesine gönderilen takviye askerler helikopterden inerken görüntülenirken, teröristlerin kaçış güzergahının da güvenlik kordonuna alındığı ifade edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Munzur Vadisi Milli ParkıÇatışma alanına inmeye çalışan helikopterHelikopterin inmesiAskerlerin helikopterden inmesiHelikopterin uzak ve yakın çekimiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/TUNCELİ,GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ===================================TİPİDE MAHSUR KALAN VATANDAŞLARI JANDARMA KURTARDIVAN'ın Özalp İlçesi'nde, arızalanan içme suyu hattını kontrol etmek için su deposuna gitmek isteyen vatandaşlar, kar yağışı ve fırtına nedeniyle mahsur kaldı. Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgede mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için bölgeye gönderilen helikopter de hava şartları nedeniyle geri dönmek zorunda kalınca, jandarma ekipleri tarafından 3 saat sonra ulaşılan vatandaşlar kurtarılarak hastaneye ulaştırıldı.Özalp İlçesi'ne bağlı Hacıali Köyünde su kesintisi yaşandı. Arıza nedenine bakmak ve kontrol etmek için Pirreşit Dağı ile İshakbey Dağı arasındaki bölgedeye giden 10 vatandaş ile irtibat kesilince, jandarma ve AFAD ekiplerine haber verildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından olay bölgesine İlçe Jandarma Komutanlığı, UMKE, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve Özalp Belediyesi ekipleri yönlendirildi. Bölgeye giden ekipler ilk olarak 5 vatandaşa uluşırken, diğer 5 kişi ile telefonla irtibatın kesindiğini öğrendi. Ulaşılan 5 kişinin ilk müdahaleleri 112 sağlık ekipleri tarafından yapılırken, diğer 5 kişiyle de telefon irtibatı sağlandı. Mahsur kaldıkları bölge tespit edilirken, Van Valiliği'nin koordinesinde Asayiş Kolordu Komutanlığı tarafından Van Helikopter Filo Komutanlığından bir Skorsky tipi helikopter görevlendirildi. Havanın yağışlı ve görüş mesafesinin kısıtlı olması nedeniyle görevlendirilen helikopter kısa süre sonra geri dönüş yapmak zorunda kaldı. Havanın kararmaya başlaması üzerine harekete geçen ekipler, mahsur kalan vatandaşların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabası üzerine mahsur kalan 5 kişi yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılarak 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bölgeye giden ekipler-Ekiplerin vatandaşlara ulaşması-Karda donmak üzere olan vatandaşların koluna girip ambulansa getirmeleri-DetaylarHaber-Kamera: Orhan AŞAN/ VAN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================SİVAS'TA KAR ÇİLESİ, ARAÇLAR YOLDA KALDISİVAS'ta dün akşam saatlerinde tekrar etkisini gösteren kar yapışı ulaşımda aksaklıklara yol açtı. Buzlanma sonucu oluşan kaza nedeniyle Sivas-Erzincan yolu tek taraflı olarak trafiğe kapandı.Kent genelinde bir kaç gündür etkisini sürdüren kar yağışı ve olumsuz hava koşulları şehirlerarası yollarda sıkıntıya neden oldu. Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı Sivas-Erzincan karayolu üzerinde seyir halindeki araçları etkiledi. Kar yağışı ile birlikte görülen buzlanma nedeniyle Seyfebeli mevkisinde kayan bir TIR otomobille çarpıştı. Yaralı olmayan kazada TIR'ın kayan dorsesi Erzincan-Sivas istikametine yolun tek şeridinin kapanmasına yol açtı. Arkadan gelenlerin de birikmesiyle onlarca araç yolda kaldı. Aynı istikamette rampada yolda kalan bazı TIR'lar karayolu ekiplerinin küreme ve tuzlama çalışmasıyla ilerleyebildi. Ekiplerin kapanan yol nedeniyle diğer şeritte çalışma yapamaması üzerine yolu kapatan TIR'ın kaldırılması için kent merkezinden greyder istendi. Yolda kalan sürücüler ise kar yağışına rağmen ekiplerin yollarda zamanında çalışma yapmamasına tepki gösterdi. Yolun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışması sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yolda kalan araçlar-Ekiplerinin çalışması-Kaza yaparak yolu kapatan araçlar-Sürücülerin konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================APARTMAN ÖNÜNDE MOTOSİKLET YANDI, 31 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİAksaray'da, 6 katlı apartmanın giriş katında park halindeki üç tekerlekli motosiklette yangın çıktı. Yangın sonrası dumanların binayı sarması üzerine mahsur kalan apartman sakinlerini itfaiye ekipleri tarafından kurtardı. Dumandan etkilenen 12'si çocuk 31 kişi hastaneye kaldırılırken, motosikletin, apartman önünde çıkan kavganın ardından yakıldığı ileri sürüldü.Yangın, dün akşam saat 20.45 sıralarında Büyük Bölcek Mahallesi 2410 numaralı Sokak'ta meydana geldi. Apartmanın giriş katında park halindeki motosiklette bilinmeyen nedenle yangın çıktı, dumanlar kısa sürede binayı sardı. Evlerinde mahsur kalan apartman sakinleri ise itfaiye ve sağlık görevlilerine haber verdi. Alevler, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Mahsur kalanlar da itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen 12'si çocuk 31 kişi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Öte yandan, apartmanın önünde çıkan bir kavganın ardından motosikletin yandığının ileri sürüldüğünü belirten mahalle muhtarı Sinan Yavaş, "Mahalle sakinimiz, 'Kavga oldu, ardından da Suriyeliler motosikleti yakmış' diyor. Ama öyle bir şey yok" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Mahsur kalanların itfaiye merdiveniyle kurtarılmasıAmbulansa alınmasıYanan motosiket ve toplanan kalabalıktan detayHastanede tedavi altına alınanlardan detayGenel ve detayHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================================KAYIP ARANAN KADIN, FALEZLERDE ÖLÜ BULUNDUANTALYA'da ailesi tarafından kayıp olarak aranan Melahat Özen (27), falezlerde ölü bulundu.Olay, dün saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Karaalioğlu Parkı'nda meydana geldi. Park içerisinde falezlerde çevreyi izleyenler, yaklaşık 35 metre aşağıda bir kadının hareketsiz yattığını fark etti. Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Uzun uğraşlar sonunda falezlerden inmeyi başaran ekipler, Melahat Özen olduğu belirlenen kadının yaşamını yitirdiğini belirledi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Özen'in anne, baba ve akrabaları, uzun süre gözyaşı döktü. Kızının cansız bedenini görünce gözyaşına boğulan Muharrem Özen, Melahat Özen'den çarşamba günü akşam saatlerinden bu yana haber alamadıklarını belirtti. Bir süre önce eşinden ayrıldığı belirtilen Özen'in cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesinin ardından bulunduğu yerden alınarak cenaze aracına konuldu. Kızının cenaze aracına konulduğunu gören Satı Özen, yakınları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Özen'in cenazesi ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Falezlerden görüntüCesedin olay yerinde görüntüsükadının yakınlarının ağlarken görüntüsüİtfaiye cesedi bulunduğu yerden çıkartmasıCesedin cenaze aracına taşınmasıYakınlarının ağlarken görüntüsüÖlü bulunan kadının vesikalık resmiHaber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================İNEGÖL'DE ZİNCİRLEME KAZA: 5 YARALIBURSA'nın İnegöl ilçesinde 3 aracın karıştığı kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.Kaza, dün gece saat 22.00 sıralarında İnegöl İlçesi Alanyurt mahallesinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Saliha Çakır (24) yönetimindeki 16 KRD 58 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kırmızı ışıkta bekleyen sürücü Ömer Çelik (32) yönetimindeki 08 HC 148 plakalı pikap araca arkadan çarptı. Kazayı fark eden Gökhan Muhsin de (28), yönetimindeki 37 SH 058 plakalı kamyonetiyle fren yapsa da, kaza yapan 2 araca çarparak durabildi. Kaza sonucu Ömer Çelik, Gökhan Muhsin, Resul Muhsin (55), Saliha Çakır ve oğlu Yusuf Çakır (5) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen çok sayıda 112 Acil Servis Ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'nde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Polis ekipleri inceleme yaparken-Yaralıların hastaneye getirilişi-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================MALATYA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALIMALATYA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı, 3 kişi gözaltına alındı.Olay, dün gece Çavuşoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada kimin ateşlediği bilinmeyen av tüfeğinden çıkan saçmalar, Yusuf Leventoğlu (26) ile Cihat Demez (26)'e isabet etti. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı Leventoğlu ve Demez' in sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Polis ekipleri ise olaya karıştığı iddia edilen D.Ö., İ.B. ve T.K.'yı gözaltına aldı. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hastaneden görüntüAmbulansPolis arabalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================Afyonkarahisar'da Çin protestosuAfyonkarahisar'da, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Platformu tarafından, Çin'in Uygur Türklerine yönelik insan hakları ihlalleri protesto edildi.STK Platformu üyeleri 'Doğu Türkistan Kan Ağlıyor' sloganıyla yürüyüş düzenledi. Cuma namazı çıkışı İmaret Camisi önünde toplanan STK Platformu üyeleri, ellerinde Türk ve Doğu Türkistan bayraklarıyla Anıtpark Meydanı'na kadar sloganlar atarak yürüdü. Zaman zaman tekbir getirilen yürüyüşe, Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, belediye başkan adayları da katıldı.Platform sözcüsü Mesut Hızarcı yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'ın 1949 yılından beri Çin işgali altında olduğunu söyledi. Hızarcı, "Ve o günden bu yana Doğu Türkistan'dan feryatlar hiç eksik olmadı" dedi.Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyyit Tümtürk de Doğu Türkistanlıların zulümle karşı karşıya olduklarını söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yürüyüşte açılan bayraklardan detayYürüyüşe katılanlardan detayGenel detaylarAtılan sloganlardan ve dövizlerden detaySTK Platformu atına konuşan Mesut Hızarcı'nın konuşmasıMilli Meclis Başkanı Tümtürk'ün konuşmasıTekbir getirilmesiHaber-Kamera: SATILMIŞ AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================KART BİLGİLERİNİ KOPYALAYAN LOKANTA İŞLETMECİSİ TUTUKLANDIMUĞLA'nın Datça ilçesinde, müşterilerinin kredi kartı bilgilerini kopyalayıp, Aydın'daki suç ortağı Y.A.'ya (28) verdiği ve bu yöntemle çok sayıda kişinin banka hesabının boşaltılmasına aracılık yaptığı tespit edilen balık lokantası işletmecisi S.K (34), tutuklandı. Y.A.'nın gözaltındaki işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.Datça İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskele Mahallesi'nde bulunan Ambarcı Caddesi üzerindeki bir balık lokantasında, kredi kartı bilgilerinin alındığını ve çok sayıda kişinin hesaplarının bu yöntemle boşaltıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Perşembe günü akşam saatlerinde lokantaya baskın düzenleyen ekipler, işyerinde bulunan POS cihazı görünümlü kart bilgisi kopyalama makinesine el koyup, işletmeci S.K.'yi gözaltına aldı. S.K.'nin evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda, çok sayıda isimsiz kopyalanmış kart, 3 gram esrar ve 1 ruhsatsı av tüfeği ele geçirildi. S.K.'nin, emniyetteki ifadesinde, kart bilgilerini kopyalama cihazını Aydın'ın Didim ilçesindeki Y.A.'dan aldığını itiraf etmesi üzerine, Y.A. da, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Çoğunluğu hırsızlık olmak üzere, 83 suç kaydı bulunan Y.A.'nın evinde yapılan aramalarda da, isimsiz olarak kopyalanmış banka kartları ele geçirildi. Y.A.'nın, sadece şikayetçi olan 6 kişinin hesabından toplam 15 bin TL para çektiği bildirildi.Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen S.K. tutuklanırken, Y.A.'nın Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Datça'ya getirileceği, ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(Polis Kamerası)Şüpheli S.K.'nin adliyeye sevkinden görüntüHaber: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================KADINA ŞİDDETE, EKSİ 2 DERECEDE TİYATRO OYUNU İLE DİKKAT ÇEKTİLERGÜMÜŞHANE'de kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için 'Kadın olmak' adlı sokak tiyatrosu düzenlendi. Oyuncuların sıfırın altında 2 dereceye aldırış etmeden dakikalarca kıpırdamadan sahneledikleri 'canlı heykel' oyunu büyük beğeni topladı.Gümüşhane Gençlik Merkezi, Halk Eğitimi Merkezi ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu işbirliğiyle gerçekleştirilen sokak tiyatrosu 15 Temmuz Zafer Meydanı'nda yere serilen platformun üzerinde sahnelendi. Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için gerçekleştirilen oyunda 7 tiyatrocu hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olduğu ortamda hiç kıpırdamadan oyununu sahneledi. Bu sırada başka bir oyuncu sürekli toplumsal mesajlar içeren mektupları okudu. Aile içi şiddet, intihar eden kadın, tacize uğramış iş kadını, sırtında yük taşıyan Anadolu kadını, töre cinayeti ve çocuk gelinlerini ele alan oyun vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.Beton zemin üzerine serilen platformda rollerine uygun kostümleri giyerek yaklaşık 20 dakika hiç kıpırdamadan duran oyunculardan Ceren Kahraman, üşüdüklerini fakat topluma önemli bir mesaj iletmek istediklerini söyledi. Kahraman, "Oyundayken üşümenin akıllımıza gelmedi. Donuyorsunuz ve kalıyorsunuz. Zaten o rolünüzü hissediyorsunuz oradayken. Onu hissettikten sonra başka hiçbirşey gözünüze gelmiyor. Soğuk, kar, kış. Hepimiz incecik şeyler giyindik zaten. Ama herkes büyük bir özveriyle yaptı bu işi. Biz daha önce de karda kışta yaptığımız da oldu. Bu iş bizim işimiz ve işimizi sevdiğimiz için üşümüyoruz. Bugün topluma kadın olmanın, kadınları görmeleri gerektiğini, kadın olmanın ne kadar zor olduğunu, aslında toplumu var edenin kadın olduğunu, buna rağmen kadınların hor görüldüğü ve ikinci plana atıldığını vermeye çalıştık" dedi.Gümüşhane Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Hanifi Duymaz da "Soğuk havada oynadık ama yapmamız gereken bir şeydi. Her gün kadına yönelik şiddet haberleri gündeme gelirken biz de böyle bir sosyal sorumluluk projesi yapmak durumundayız" diye konuştu.Oyunun yönetmeni ve Gümüşhane Sanat Tiyatrosu sahibi Mesut Budak ise Türkiye'nin birkaç ilinde yapılan bir oyunu Gümüşhane'de sosyal farkındalık olması açısından düzenlediklerini belirterek, "İnsan olmanın eşitliği, adaleti, özgürlüğü, özgür ve hür bir şekilde huzurlu bir şekilde yaşamasının sıkıntısını dile getirdik. Kadın erkek diye ayırdığımız cins ile kadının Türkiye'deki yeriyle ilgili yaşamış olduğu sıkıntıları aktarmaya çalıştık. Kadına yönelik şiddet Türkiye'nin kanayan yarasıdır. İnsanlarımızın zarar görmesini burada ele alarak vurgulamak istedik" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Gösteriden detaylar-Röpler-Genel DetaylarHaber-Kamera: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================ÇUKUROVA BELEDİYESİ'NDE TEMİZLİK VE YOL İŞÇİLERİ 2 BİN 780 TL MAAŞ ALIYORADANA'nın Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, belediye bünyesinde çalışan işçilerin en düşük asgari ücretinin 2 bin 450 TL olduğunu, temizlik ve yol işlerinde işçilerin ise en düşük 2 bin 780 TL maaş aldığını kaydetti.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "CHP'li belediyelerde ocak ayından itibaren asgari ücret 2 bin 200 TL olacakö söyleminin hemen ardından, asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselten Başkan Soner Çetin, belediye çalışanlarıyla belediye binasında bir araya geldi. Asgari ücreti 2 bin 200 TL'ye yükselttiklerini ancak asgari geçim indirimi, çocuk yardımı, yakacak, ulaşım ve yemek yardımlarıyla bu maaşın 2 bin 450 TL olduğunu kaydeden Soner Çetin, "Bugün gidip maaşlarınızı çeken işçilerimiz en düşük 2 bin 450 TL almıştır. Çukurova Belediyesi'nde asgari ücret 2 bin 450 TL'dir" dedi.Emekçilerin emeğinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Çetin, şunları söyledi:"Yağmurda çalışan, sıcakta ter döken park ve bahçeler ile yol işleri çalışanlarının da bir ödülü olmalıydı. Onlara yüzde 10 zam yaptık. 2 bin 450 TL'ye 220 TL eklersek, bu işçilerimiz 2 bin 670 TL maaş alıyor. Temizlik işçileri de biraz daha ağır işçiler. Onlara da yüzde 10 yetmez, yüzde 15 fazlasını vereceğiz dedik. Dolayısıyla en düşük ücretimiz olan 2 bin 450 TL'nin üzerine temizlik işçileri 330 TL daha fazla alıyor. Bu rakam da 2 bin 780 TL yapıyor. Biz bunları niye yaptık? Yüreğimiz solda atıyor. Kadrolu işçi olsun, sözleşmeli olsun, memur olsun, bürokrat olsun, kim olursa olsun emek harcayandan Allah bin kere razı olsun.öGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'in konuşmasıÇetin'den detay görüntülerİşçilerden detay görüntülerHaber-Kamera: Nuri PİR/ ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================