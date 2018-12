Dha Yurt Bülteni -1

16 Aralık 2018 Pazar 09:00



16 Aralık 2018 Pazar 09:00

1)TERÖR ÖRGÜTÜ PKK/YPG YÖNETİMİNDEKİ BÖLGE, TÜRK ASKERİ TARAFINDAN 24 SAAT İZLENİYORŞANLIURFA'nın Suruç ilçesine komşu olan ve terör örgütü PKK/YPG yönetimindeki Suriye'nin Ayn El Arap kenti, Türk askeri tarafından 24 saat izleniyor. Bölgede terör örgütüne ait gözetleme kulelerinde ise hareketlilik yaşanıyor.Fırat'ın doğusuna yönelik gerçekleştirilmesi planlanan harekat öncesinde terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki Ayn El Arap'ta sessizlik sürüyor. Mürşitpınar Sınır Kapısı'nın bulunduğu bölgede zaman zaman sınır hattındaki askeri birlikler devriye atıyor. Suriye tarafında yaşanan haraketlilik sınır birlikleri tarafından 24 saat kameralarla gözetleniyor. Ayn El Arap'ta bölgeye hakim yükseklikte olan Miştenur Tepesinde ise terör örgütüne ait zırhlı araçlar yer alırken gözetleme kulelerinde de hareketlilik yaşanıyor.Görüntü Dökümü--------------------------Kobani'nin Miştenur Tepesinde bulunan gözetleme kulesiTepede bulunan zırhlı araçKobani'de sınırından genel görüntüGenel ve detay görüntülerHaber: Ali LEYLAK-Kamera: Serdar SUNAR-ŞANLIURFA - DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================2)TAKLA ATAN OTOMOBİLDEKİ BABA ÖLDÜ, EŞİ VE KIZI YARALANDINİGDE- Kayseri yolu üzerinde, iddiaya göre aşırı hızlı olan otomobilin takla atması sonucu sürücü Veysi Bor (38) hayatını kaybetti. 8 yaşındaki kızı Ecrin Zeynep Bor ağır, eşi Mine Bor (35) ise hafif yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Veysi Bor (38) yönetimindeki 51 KF 191 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak devrildi. Kazada, Veysi Bor ve kızı Ecrin Zeynep ağır, eşi Mine Bor ise hafif yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalelerinin ardından yaralıları Niğde Ömer Halis Demir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralılardan Veysi Bor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Kazaya karışan ters dönmüş otomobilin çevrilmesi-Yaralıların sedye ile taşınmasıSÜRE: 01'16" BOYUT: 142 MBHaber-Kamera: Adnan ÇELEBİ/NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================3)ARACA ÇARPAN OTOMOBİL, DÖŞEME ATÖLYESİNE DALDI: 2 YARALIBURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, 3 araca çarptıktan sonra döşeme atölyesine daldı, 2 kişi yaralandı. İş yeri sahibi ise kazadan saniyelerle kurtuldu.Kaza, akşam saatlerinde Yenice Mahallesi Dr. Halilbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre ara sokaktan çıkan Hüseyin Balcı (24) yönetimindeki 16 ABJ 951 plakalı otomobil, cadde üzerinde seyir halindeki Mehmet Çoban (64) yönetimindeki 16 KGN 57 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Balcı yönetimindeki otomobil, çarpışmanın şiddetiyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu park halindeki 16 PA 595 plakalı otomobil ile 16 PS 928 plakalı hafif ticari araca çarptıktan sonra koltuk döşeme atölyesinin camını kırarak içeri girdi. Kazada, dükkana giren otomobilin sürücüsü Hüseyin Balcı ile Mehmet Çoban'ın eşi Fatma Çoban (63) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.SANİYELERLE KURTULDUOlaydan yara almadan kurtulan iş yeri sahibi Ethem Şahin, "İş yaptığım sırada dışardan ses geldi, bir anda iş yerine araç girdi. Korktum. Otomobil dükkanın içine biraz daha girse bana bir şey olabilirdi. Allah korudu" dedi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------------Kaza yerinden görüntüler-Yaralılarlar-İşyeri sahibi ile röportajSüre: 1.51 Boyut: 208 MBHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================4)MOTOSİKLETTE TEHLİKELİ YOLCULUKBURSA'nın İnegöl ilçesinde plakasız motosiklet üzerinde akrobatik hareketler yaparak trafikte ilerleyen 3 genç yürekleri ağza getirdi.İnegöl'ün Mahmudiye Mahallesi'ndeki Ağaç İşleri Sanayi girişinde, 3 genç cadde üzerinde ilerleyen motosiklette tehlikeli hareketler yaptı. Gençlerden ikisi motosiklet üzerinde, biri ise diğerlerinin omuzlarında akrobatik hareketler sergiledi. Çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedilen olay sırasında, motosikletteki gençler uyarılara aldırış etmeden yollarına devam etti.Görüntü Dökümü-------------------------------Tehlikeli seyrin görüntüsüHaber/Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================5)TACİZDE BULUNDUĞU SANILAN KAPKAÇÇIYA LİNÇ GİRİŞİMİADANA'da, S.Ö., pantolonunun arka cebinden telefonunu çaldığı S.B.'nin tacize uğradığını sanarak çığlık atması üzerine çevredekiler tarafından dövüldü. Olay, Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre S.Ö. (38), yolda yürüyen S.B.'nin (25) arka cebindeki cep telefonunu çaldı. Taciz edildiğini sanan S.B., çığlık atarak yardım isteyince paniğe kapılan S.Ö. telefonu atıp kaçmak istedi. Bu sırada çevredekiler S.B.'nin taciz edildiğini düşünerek kapkaççıyı yakalayıp, dövmeye başladı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan S.Ö., hareketsiz şekilde yatmaya başladı. İhbar üzerine, olay yerine gelen polis ekipleri çevredekileri uzaklaştırıp, sağlık ekiplerini çağırdı. Bu sırada doktor olduğunu söyleyen bir kadın, yaralı S.Ö.'ye ilk müdahaleyi yaptı. S.Ö., sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.TACİZ ETTİ ZANNETTİMOlay sonrası büyük korku yaşadığını ve şokta olduğunu söyleyen S.B., "Bir anda arkamda bana fiziksel müdahalede bulununca taciz ediyor zannettim. Ama telefonumu almış. Bağırmaya başlayınca korkup telefonu yere attı ve kaçtı. Bunun üzerine çevredekiler de onu yakalayıp dövmeye başladılar. Ne yapacağımı bilemedim" diye konuştu. S.B., polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere Yarbaşı Polis Karakolu'na götürüldü.Görüntü Dökümü------------------------------Kapkaçcının yerde baygın görüntüsüPolisin zanlının durumuna bakmasıBir kadının zanlının bilincini kontrol etmesiKapkaca uğrayan kadın ile röp.Kadından detay görüntülerPolis ile konuşmasıAmbulansın gelmesiZanlının sedyeye alınmasıSedye ile ambulansa taşınmasıAmbulans ve yunus polislerinin görüntüsüAmbulansın gidişiSÜRE: 02'54" BOYUT: 321 MBHaber: Can ÇELİK-Kamera: ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================6)MUĞLA'DA ÜNİVERSİTELİLERİN YÜKSEK KİRA TEPKİSİMUĞLA Sıtkı Koçman Üniversitesi öğrencileri, üniversitenin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde kira fiyatlarının yüksek olmasını protesto etti.Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin bulunduğu Kötekli Mahallesi'nde 1+1 dairelerin ortama 1000, 2+1 ve 3+1 dairelerin ise 1500 ile 2 bin bin lira arasında kiraya verilmesine tepki gösteren yaklaşık 50 üniversite öğrencisi, sağanak altında bu durumu protesto etti. Sınırsızlık Meydanı'nda dün saat 17.30'da bir araya gelen öğrenciler, 'Kötekli'de yüksek kiralara dur', 'Sabah öğrenci, akşam garson', 'Rezidans fiyatına 1+1' yazılı dövizler taşıdı. Grup adına basın açıklaması yapan Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Emre Pandur, "Yüksek ev kiraları yüzünden eğitime konsantre olamıyoruz. Evler öğrencilere fahiş fiyatlarla kiraya veriliyor. Öğrenciler olarak bundan böyle haklarımızı hukuki yollardan arayacağız" dedi.Görüntü Dökümü------------------------------Öğrencilerden görüntüBasın açıklamasıGenel ve detay görüntüHaber- Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================7)BAKAN KURUM: ANTALYA'DAKİ PROJELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'daki projeleri yakından takip ettiklerini belirterek, 3'üncü millet bahçesinin, 100. Yıl Bulvarı üzerindeki boş alana yapılacağını söyledi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Antalya'da bir dizi programa katıldı. Temaslarına Büyükşehir Belediyesi ziyaretiyle başlayan Bakan Kurum, anı defterini imzaladı. Bakan Kurum, burada Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ve ilçe belediye başkanlarıyla basına kapalı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kurum, Antalya'nın bu sene 11 milyon turisti ağırladığını belirterek, kentin ülke ekonomisine çok büyük katkısı olduğunu söyledi. Turizmin yanı sıra sanayi ve sağladığı istihdam nedeniyle ülkeye önemli katkı yapan şehirlerden birinin Antalya olduğunu dile getiren Kurum, bakanlık olarak Antalya'daki projeleri yakından takip ettiklerini kaydetti.TARTIŞMALI ALANA MİLLET BAHÇESİBakan Murat Kurum, Aksu ilçesindeki Çalkaya bölgesinde 50 bin vatandaşın mülkiyet problemini aştıklarını belirterek, tapuların vatandaşlara verileceğini söyledi. Kurum, "Vatandaşın burada istediği dönüşüm projesi neyse bu projenin yapımı için gerekli maddi ve teknik desteği vereceğiz" dedi. Antalya'daki iki millet bahçesini Büyükşehir'in kente kazandırdığını belirten Bakan Kurum, üçüncü millet bahçesini ise Muratpaşa Mahallesi'nde bulunan 100. Yıl Bulvarı üzerindeki boş alana yapacaklarını aktardı. Kurum, "Mülkiyeti Emlak Konut'a ait alan 1 milyar dolarla ihale edilmişti. Emlak Konut bu ihaleden vazgeçti. Buranın millet bahçesi olarak kazanılması için anlaşmayı Büyükşehir Belediyemiz ile yapacağız. Antalya'ya üçüncü millet bahçesini yine Büyükşehir Belediyemiz yapacak. Burada spor alanlarının olduğu sosyal, kültürel alanı Antalyamıza kazandıracağız" dedi.AVNİ TOLUNAY'DAKİ İMAR SORUNU ÇÖZÜLECEKAvni Tolunay Mahallesi'nde mülkiyet problemi olduğunu belirten Bakan Kurum, Milli Emlak ile kadastro arasındaki anlaşmazlığı çözerek, 5 bin hak sahibinin 2B'den yararlanabilmesinin önünü açtıklarını aktardı. Patara ve Serik'te özel koruma çevre alanlarında yer alan 2B arazilerindeki mülkiyet problemini aşmak için 2B'lerin şerhli satışını yapacaklarını belirten Kurum, buradaki 2 bin vatandaşın mülkiyet problemini çözeceklerini anlattı.1200 KİŞİLİK YENİ YURTAntalya'da 70 binin üzerinde üniversite öğrencisinin bulunduğunu aktaran Kurum, öğrencilerin yurt taleplerinin olduğunu dile getirdi. Bu ihtiyacı karşılamak için Akdeniz Üniversitesi'nin karşısında yer alan 24 bin metrekarelik TOKİ arazisini, Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edeceklerini belirten Kurum, "1200 öğrenci kapasiteli yurdu, belediyemiz yapacak. Finike'de yat limanı projemiz var. 80 bin metrekare alanda hem yat limanı hem balıkçı barınağının yer aldığı alanda metruk yapıların yıkılarak, buranın sosyal ve kültürel alan olması amacıyla belediyemizin projesi var. Maddi ve teknik desteği bu konuda belediyemize vereceğiz. Elmalı ilçesinde eski devlet hastanesinin bulunduğu 13 bin metrekarelik alanın da millet bahçesi olması için belediyemize tahsislerini yapacağız" dedi.GAZİPAŞA'DA TURİSTİK TESİSLERİN ÖNÜ AÇILACAKGazipaşa'da Koru, Kızılın ve Kahyalar mevkiinde turistik yatırımların önünü açacaklarını belirten Kurum, bölgeye yönelik binlik ve 5 binlik imar planlarını önümüzdeki hafta onaylayacaklarını dile getirdi. Burada turistik tesislerin yapımına yönelik süreci hızlandıracaklarını kaydeden Kurum, "ASAT'ın 50 milyon Euro'luk altyapı yatırımlarının proje onay süreci tamamlandı. Kredinin onayını Dünya Bankası'ndan aldık. Ocak ayı içinde 50 milyon Euro'luk proje yatırım ihalesini gerçekleştirmiş olacağız. Kepez ilçesinde Fatih Mahallesi'nde Vakıflar Genel Müdürlüğümüz ile Emlak Genel Müdürlüğümüz arasında 300 gecekondunun olduğu alanda mülkiyet problemi var. Burada protokol yapılacak ve 300 gecekonduda yaşayan vatandaşın mülkiyet problemini çözmek adına satışları yapmış olacağız" diye konuştu.DİCLE BARAJI'NDA BİR KAPAĞININ KOPMASIDiyarbakır'da Dicle Barajı'ndaki kapağın kazara kopması sonucu oluşabilecek taşkın riskinin sorulduğu Bakan Kurum, konuyu Tarım ve Orman Bakanlığı'nın takip ettiğini söyledi. Kurum, "Bakanlığımız konuyu takip ederken, valilik bir kriz masası oluşturdu. Taşkın riskine karşı her türlü önlemi alıyorlar" dedi.İKİNCİ 100 GÜNLÜK EYLEM PLANIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Antalya İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Kurum'u AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve parti yöneticileri karşıladı. Burada kendisini bekleyen partililere seslenen Bakan Kurum, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde hızlı, etkin ve yerinde karar vermek adına ziyaretlerde bulunduklarını söyledi. Kurum, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde ilk 100 günlük icraatlarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ikinci 100 günlük eylem planlarımızı açıkladı. Bu ikinci 100 günlük eylem planlarımızda kentsel dönüşümden sıfır atığa, çevre yönetimi gibi birçok konuda Bakanlığımızı ilgilendiren 40 eylem var. İlk 100 günlük programımızı yüzde 98 başarıyla tamamladık. İkinci 100 günde de aynı başarıyı yakalamak istiyoruz" diye konuştu.TOKİ KONUTLARI YAPILACAKAntalya'ya, kenti baştan sona bisikletle gidilebilecek yollar yapacaklarını dile getiren Bakan Kurum, TOKİ vasıtasıyla sosyal konut yapmak için Valilik ve Büyükşehir'in yer arayışı olacağını söyledi. Alt gelire hitap eden projeler yapmak istediklerini anlatan Kurum, "Alt gelirli vatandaşlarımız için konut projesini en kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyoruz. 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir'i tekrar almanın yanı sıra ne kadar ilçe varsa almak istiyoruz" dedi.TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİNİ İNCELEDİBakan Murat Kurum, AK Parti İl Başkanlığı ziyaretinin ardından Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki en büyük kentsel dönüşümünün devam ettiği Kepez-Santral mahallelerindeki devam eden inşaat çalışmalarını inceledi. Kurum, Sur Yapı'nın çalışmalarını yürüttüğü proje kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve Sur Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas'tan bilgi aldı.TÜRKİYE'DE İLK ANTALYA'DA YAPILIYORÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Türkiye'de ilk kez Antalya'nın Serik ilçesinde turizm çalışanlarına yönelik yapılan konutların temel atma törenine katıldı. Turizmde çalışanların övgüyü hak ettiğini belirten Bakan Kurum, turizmcilerin bayramlarda bile çalıştığını söyledi. Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in turizm çalışanlarının konut ihtiyacı olduğunu kendilerine bildirdiğini kaydeden Kurum, projenin otellerde çalışan dar gelirli vatandaşları ilgilendirdiğini belirtti. Kurum, projenin Serik ilçesinde pilot olarak uygulandığını ifade ederek, "Türkiye'de ilk defa sadece bir sektörün çalışanlarına yönelik böyle bir proje yapılması önem arz ediyor" dedi.TOKİ 15 YILDA 833 BİN KONUT İNŞA ETTİToplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından son 15 yılda 833 bin konut inşa edildiğini belirten Bakan Kurum, bu yapıların büyük bölümünün alt gelir ve orta gelirliye hitap ettiğini söyledi. Kurum, "23 bin 284 derslikli 1055 okul yapıldı. 40 bin 129 kapasiteli 266 hastane inşaatı tamamlandı. 72 bin öğrenci kapasiteli yurt inşası yapıldı. 19 stadyum yapıldı. Dar gelirli vatandaşlarımıza hizmet ederken, şehit ailelerimize her projeden kontenjan ayırdık" diye konuştu.'DÖNÜŞTÜRÜLMESİ GEREKEN 5 MİLYON KONUT VAR'Depremin Türkiye'nin gerçeği olduğunu belirten Bakan Murat Kurum, bugüne kadar 590 bin konutun yenilenmesi işine başladıklarını söyledi. Türkiye topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun ise yüzde 71'inin birinci ve ikinci derecede deprem bölgelerinde yaşadığını aktaran Bakan Kurum, "Dönüştürülmesi gereken 5 milyon konut var. 2013 yılından itibaren kentsel dönüşüm seferberliğine başladık. Bakanlığımız 583 bin konuta başladı. Bunların 440 bini yıkıldı ve inşaatlarına başlandı. Bu güne kadar 8,5 milyar liralık dönüşüm çerçevesinde yardım yapıldı. 2019 yılında bağlı kuruluşlarımızla kentsel dönüşümde çok büyük dönüşüm projelerini gerçekleştireceğiz" dedi.EVLER 130 BİN LİRADAN BAŞLIYORTemeli atılan proje hakkında da bilgi veren Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, ilk etapta 583 konutun yapılacağını söyledi. Bakan Kurum, bu evlerin 445'inin '2+1' ve 105 metrekare olacağını aktardı. Kurum, geri kalan dairelerin '3+1' şeklinde olacağını kaydederek, "Bu konutların iş bitim tarihleri 31 Aralık 2019. İnşallah yıl sonu gelmeden teslimini yapacağız. 3 artı 1 daireler 180 ile 210 bin lira, 2 artı 1 daireler ise 130 bin ile 160 bin lira arasında olacak" diye konuştu.TÜREL'İN VAATLERİ ARASINDAYDIBüyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de söz konusu projenin 2014 yılı vaadi olduğunu söyledi. İlk etapta yapılacak 583 konutun ardından proje kapsamında toplam 2 bin 200 konut yapılacağını anlatan Türel, "Kuzey Çevre Yolu da buradan geçecek. Bugüne kadar 361 konut için talep geldi. Taksitler 606 liradan başlayacak. Aynı evleri Manavgat ve Alanya için de planlıyoruz" dedi.Konuşmaların ardından Bakan Kurum'un da aralarında bulunduğu protokol, blokların temel atma törenine gerçekleştirdi.Görüntü Dökümü------------------------------Bakan Murat Kurum'un Ak Parti il başkanlığını ziyaretiBakan Murat Kurum'un konuşmasıSerik'teki TOKİ temel atma töreninde Menderes Türel'in konuşmasıBakan Murat Kurum'un konuşmasıİmamla beraber açılışın yapılmasıBeton atma işlemi detayHABER: Hasan DEMİRBAŞ- KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================8)'BİZİM İÇİN ŞAMPİYON' FİLMİNİN OYUNCULARI İZMİR GALASINA KATILDITÜRKİYE'nin başarılı jokeylerinden Halis Karataş ile Begüm Atman'ın ölümsüz aşkını konu alan, 'Bizim İçin Şampiyon' filminin İzmir galası yapıldı. Filmin oyuncuları Fikret Kuşkan, Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah, İzmir'de seyirciyle buluşup, filmi birlikte izledi.Türkiye'nin en başarılı jokeylerinden Halis Karataş ile Begüm Atman'ın aşkını konu alan 'Bizim İçin Şampiyon' filminin İzmir'in Balçova ilçesindeki alışveriş merkezindeki galasına, başrol oyuncuları Fikret Kuşkan, Ekin Koç ve Farah Zeynep Abdullah katıldı. Gerçek hikayeden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız'ın oturduğu, senaryosunu Ahmet Katıksız ve Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmin İzmir galası öncesi, şanslı 30 kişiye ücretsiz sinema bileti dağıtıldı. İzmirlilerle buluşan başrol oyuncuları, sinemaseverlerle birlikte toplu fotoğraf çekildi.Film gösterimi öncesi soruları yanıtlayan oyunculardan Özdemir Atman'ı canlandıran Fikret Kuşkan, "Benim önümü açan aslında ailenin kendisi oldu. Özdemir beyin akrabaları ve kızları oldu. Onlarla yapmış olduğum temaslar benim önümü açtı. Yazılı ve görsel kayıtlardan yararlandım. Daha önce oynadığım 'İki Başlı Dev' adlı ilk başrolünü oynadığım filmde, Ömer Bey adlı bir karakteri canlandırıyordum ve karakter yapısı birebir aynıydı. Aynı zamanda da dönemin şampiyonu olan bir ata bindim. Yapımcılarıma ve bu filmde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Mucizevi bir ekiple çalıştık" dedi.Filmde Begüm Atman'ı canlandıran Farah Zeynep Abdullah ise "Film süreci çok dolu geçti, çok özverili çalıştık. Çok hissederek çektik. Atlarla ilgili çok fazla çalışmalar yapıldı ve özel eğitimler aldık. Böyle bir sette olmaktan ötürü ben çok mutluyum. Ben buna bir aşk filmi demek istiyorum. Çünkü atla Halis'in bir aşkı var, Halis'le Begüm'ün bir aşkı var, baba kız aşkı var. Dolayısıyla aşk dolu bir film olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.Halis Atman'ı canlandıran Ekin Koç da, "Daha önce ata biniyordum fakat bu farklı bir stil. Bu alışık olduğum engel atlama stili değil, bir jokey stili. Bunun için yaklaşık 4 ay jokeylerin eğitim aldığı bir okulda çalıştım. 4 aylık yoğun bir diyet programı ve spor uyguladım. 10 kilo verdim" dedi.Söyleşinin ardından oyuncular sinemaseverlerle birlikte filmi izledi.Görüntü Dökümü-------------------------------Film gösteriminden görüntüler-Filmin başrol oyuncularından basın açıklaması-Seyircilerden görüntülerHaber: Hande NAYMAN - Kamera: Melis KARAKUZULU/ İZMİR,