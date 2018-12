Dha Yurt Bülteni - 1

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:05



1)TERÖRİSTLER, NUSAYBİN'İN KARŞISINDAKİ KAMIŞLI'DA HENDEK KAZIYORMARDİN'in Nusaybin ilçesine komşu, Suriye'nin Kamışlı kentinde bulunan PKK/PYD'li teröristler, sınır hattına iş makineleriyle hendek kazıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Suriye'de Fırat'ın doğusuna operasyon yapılacağını duyurmasının ardından Mardin'in Nusaybin ilçesine komşu, terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Kamışlı kentinde hareketlilik yaşanıyor. Zırhlı araçlarla sınırda dolaşan teröristlerin, iş makineleriyle hendek kazdığı görüldü. TSK'nın olası sınır harekatına karşı önlem alan teröristler, bazı bölgelerde ise toprak yığını oluşturuyor.Görüntü Dökümü--------------Suriye'de iş makinelerinin geçişleriYPG'nin zırhlı aracı bir kamyonet üzerinde taşınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera. MARDİN-===========================================================Fırat'ın doğusundaki teröristleri korku sardı (EK)2)AYN EL ARAP'TA FARKLI ÜLKELERE AİT BAYRAKLAR GÖRÜLÜYORSuriye'ye en uzun sınır komşusu olan Şanlıurfa'da herhangi bir hareketlik yaşanmazken, Suruç'taki Mürşitpınar Sınır Kapısı'nda ise hayat normal şeklinde devam ediyor. İlçenin karşısında terör örgütü PYD/YPG kontrolündeki Ayn El Arap'taki terör örgütü üyelerinin ise takviye olarak Münbiç'e gönderildiği ileri sürüldü. Suruç 3'üncü Hudut Taburu'na bağlı askerler tarafından radarlar vasıtasıyla Suriye'deki haraketliliğin 24 saat takip edildiği belirtildi. Bu arada terör örgütü kontrolündeki Ayn El Arap kentinde bazı binalarda farklı ülkelere ait bayrakların asıldığı görüldü.Görüntü Dökümü--------------Suruç'a komşu Aynel Arap'tan genel görüntüAynel Arap'ta harabeye dönen binalarBölgede farklı ülkelere ait bayrakların bulunmasıGenel ve detay görüntülerAli LEYLAK- Serdar SUNAR/SURUÇ (Şanlıurfa),=======================================================ANTALYA'DA SAĞANAK HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ3)2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDIANTALYA'da aşırı yağışlar kent ulaşımını olumsuz etkiledi. Konyaaltı ilçesinde dere taşınca bir köprü araç ulaşımına kapatıldı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, Antalya ve çevresi için yaptığı kuvvetli yağış uyarısı etkisini sürdürüyor. Antalya merkezi ve batı kesimlerini etkileyen sağanak ve gök gürültülü sağanak, dün öğleden sonra il merkezinde kuvvetini artırdı. Konyaaltı ilçesinde Hurma- Çakırlar Yolu'nu birbirine bağlayan köprü, derenin taşması sonucu araç trafiğine kapatıldı. Konyaaltı Sahili'nde ise dev dalgalar sahili dövdü. Çamur deryasına dönen denizde vatandaşlar dalgalarla selfie çekti.Antalya İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, meteorolojik uyarı süresince teyakkuz halinde olduklarını söyleyerek, şu ana kadar ciddi bir olay yaşanmadığını söyledi. Kısa, olası su baskınları için ekiplerinin 7/24 görevde olduklarını sözlerine ekledi.2 DOKTOR DAĞDA MAHSUR KALDIAntalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlıkta, 2 doktorun, şiddetli yağış nedeniyle mahsur kaldığı belirtildi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, 2 uzman doktorun, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kaldıkları yönünde ihbar aldıklarını söyledi. Jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgede olduğunu aktaran Timur, AFAD ve UMKE görevlilerinin de bölgeye sevk edildiğini kaydetti. Doktorlar ile telefonla bağlantı kurulabildiğini ve sağlık durumlarının iyi olduğunu belirten Timur, yürüyüş için dağa çıktıklarının tahmin edildiğini aktardı. Timur, "Konumlarını biliyoruz. Jandarma ve bizim ekiplerimiz kendilerine ulaşmaya çalışıyor. Ekiplerimiz kendileriyle irtibat halinde" dedi.MAHSUR DOKTORLARDAN BİRİ KURTARILDIAntalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktordan birinin kurtarıldığı açıklandı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden 2 doktorun mahsur kaldığı yönünde gelen ihbar üzerine jandarma, AFAD ve UMKE görevlilerinin bölgeye sevk edildiğini, doktorlardan birinin bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktorun da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için yoğun çalışma gerçekleştirildiğini belirtti.DOKTORLARIN KİMLİĞİ BELİRLENDİAntalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan 2 doktorun kimlikleri belirlendi. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in bölgedeki bir köy evine sığındığını ve kendisine ulaşıldığını söyledi. Timur, diğer doktor Mehmet Salih Aslan'ın da buraya 300 metre uzaklıkta olduğunun anlaşıldığını, ona da ulaşmak için çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti.İKİNCİ DOKTOR DA KURTARILDIAntalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Hisarçandır Mahallesi'ndeki dağlık alanda mahsur kalan ikinci doktor da kurtarıldı. İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Çalbalı Dağı'nda aşırı yağış yüzünden mahsur kalan 2 doktordan Cahit Bozyel'in ardından Mehmet Salih Aslan'a da ulaşıldığını açıkladı. Timur, iki doktorun da sağlık durumunun iyi olduğunu ve geceyi Hisarçandır'da bir evde geçirdikten sonra bugün kente getirileceğini açıkladı.Görüntü Dökümü--------------Araç trafiğinden görüntüYağan yağmur sonucu kapanan köprünün görüntüsüDeniz suyunun çamura dönmesiVatandaşların sahilde resim çekmeleriSelffy yapmaların görüntüsüAntalya cumhuriyet meydanından görüntüHaber-Kamera: Süleyman EKİN - Mehmet KILIÇASLAN - Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================================4)KEMER'DE SAĞANAK HAYATI FELÇ ETTİANTALYA'nın Kemer ilçesinde önceki gün başlayan sağanak ve rüzgar ilçe merkezinde aralıklarla kendini hissettirirken, Kuzdere Mahallesi'ne bağlı Kesmeboğazı mevkisi, Kemer- Gedelme yolunda ise olumsuzluklar yaşandı. Kesmeboğazı'nda derenin taşması sonucu bir restoran su altında kalırken, Kemer- Gedelme yolu ise düşen kayalar ve toprak nedeniyle bir süre ulaşıma kapandı. Kemer Belediyesi ekipleri kapanan yolları iş makineleriyle açtı.Özellikle yüksek kesimlerde aralıksız yağan sağanak nedeniyle Ağva Deresi dolarken, akan suyun şiddeti Kesmeboğazı mevkisinde ve Kiriş'teki Ağva Deresi'nin denizle buluştuğu noktada daha fazla hissedildi. Bölge halkı özellikle Kesmeboğazı ve Kiriş'e araçlarıyla gelerek fotoğraf ve video çekip, sosyal medya hesaplarından paylaştı.Ağva Deresi 2003 yılında tamamen dolmuş ve aralıksız yağan yağmur nedeniyle bölgede sel felaketi yaşanmıştı.EVLER BOŞALTILDIKemer'de önceki gün gece saatlerinden beri devam eden ve dün de etkisini sürdüren yağış ilçe merkezinde yer yer, yüksek kesimlerde ise aralıksız etkili oldu. Şiddetli yağış bazı bölgelerde su taşkınlarına neden olurken özellikle Arslanbucak Mahallesi ile Kuzdere Mahallesi'ni bağlayan köprü, Ağva Deresi'nin taşması nedeniyle su altında kaldı. Dereden taşan sular evleri de tehdit etmeye başlayınca bölgedeki çok sayıda ev boşaltıldı.EKİPLER BÖLGEYE YÖNLENDİRİLDİİlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, 112, Kemer Belediyesi ve DSİ ekipleri bölgeye yönlendirildi. İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ramazan Ergel, Belediye Başkanı CHP'li Mustafa Gül, İlçe Emniyet Müdürü Rasim Oymaağaç da su taşkınının olduğu bölgede incelemeler yaparken, Kaymakam Mehmet Şirin Yaşar da kurulan kriz masasının başına geçti.Diğer yandan Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde Sarısu Mahallesi'nde Gökdere'nin bitişiğindeki cadde, suyun yolu kapatma tehlikesi nedeniyle belediye tarafından güvenlik amacıyla kapatıldı. Araçlar belediye çalışanları tarafından farklı istikametlere yönlendirildi.Görüntü Dökümü--------------Kesmeboğazı mevki detayRestorandan detayAğva deresinin vadi kısmından detayÖzçekim yapan vatandaşlar detayDere yatağından detayMustafa Kocabaş röportajTarihi köprü ve dere yatağı detaylarıAğva deresi ve Ağva köprüsünden detayDenizle dere yatağının buluştuğu noktadan detaylar+++Su baskınlarının olduğu yerdeki tahliye edilen vatandaşlardan detayJandarmanın evine gitmek isteyen vatandaşı su içerisinde yakalayarak geri getirmesiEvlerini su basan vatandaşların kepçeyle taşınmasıHaber-Kamera: Levent YENİGÜN/ KEMER(Antalya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================================5)BODRUM'DA SAĞANAK YAĞMUR ETKİLİ OLDUMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aniden bastıran sağanak yağmur sele neden oldu. Cadde ve sokakların göle döndüğü ilçede, alçak kesilerdeki bazı ev ve işyerlerini su bastı. Bodrum'da, dün saat 16.00 sıralarında bastıran ve zaman zaman etkisini arttıran sağnak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi. Gök gürültülü sağnak yağış, ilçe merkezi ile Gümbet, Bitez, Ortakent, Konacık ve Yalıkacak mahallelerinde etkili oldu. Yüksek kesimlerdern inen sel suları cadde ve sokakları dereye çevirdi. Bazı ev ve işyerlerini su bastı. Sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Bitez Mahallesi'ndeki Köyiçi Deresi taştı. Taşkın suları nedeniyle Bitez-Ortakent karayolu trafiğe kapandı. Bodrum Belediyesi ekipleri, yollarda biriken suları tahliye çalışmalarına başladı.GÜNDOĞAN MAHALLESİ'NDE SEL BASKINIMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aralıksız yağan yağmur nedeniyle Gündoğan Mahallesi'ndeki bazı ev ve depoları su bastı.Bodrum ilçesinde, dün saat 16.00 sıralarında başlayan yağmur kısa sürede etkili oldu. Gündoğan Mahallesi'nde sel meydana gelirken bir sitenin istinat duvarının çökmesiyle 6 evin zemin katına su bastı. Sitede yaşayan Atilla Yeşil, evinin alt katının bir anda suyla dolduğunu ifade ederek, sel sularından eşini ve köpeğini son anda kurtardığını aktardı. Yeşil, "Canımızı zor kurtardık sular bir anda evimizi bastı. Evdeki bütün eşyalar yüzmeye başladı, masaların üzerinden geçerek arka odadaki ufak camı kırarak dışarıya çıktık" dedi. Bölgeye gelen Muğla Büyükşehir itfaiyesi ve Muğla 911 Arama Kurtarma Derneği gönüllüleri evlerdeki suyu tahliye çalışmalarına başladı. Yaşanan yoğun yağışlar sonrası ilçe merkezinde ve diğer mahallelerde hayat normale dönerken, Gündoğan Mahallesi'nde çalışmalar sürüyor.Görüntü Dökümü-------------------------------Suyla dolan yollardan görüntü-Su basan evden görüntü,-Suyun tahliye edilmesi-Röportaj-Genel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/BODRUM(Muğla),================================================6)HAKKARİ'DE ÇIĞIN SÜRÜKLEDİĞİ DAĞ KEÇİSİNİ POLİS KURTARDIHAKKARİ'de, nesli koruma altında olan dağ keçisi, Sümbül dağından inen çığ kütlelerinin altında kalarak ağır yaralandı. Hakkari-Çukurca karayoluna kadar sürüklenen ve her iki ayağı kırılan dağ keçisi, Sadullah Seven tarafından fark edilerek, polise haber verildi. Polis ekipleri, dağ keçisini tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'n ekiplerine teslim etti.Hakkari'ye 7 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 467 rakımlı Sümbül dağıdan 2 gün önce inen çığ, dağın yamacında bulunan bir dağ keçisini sürükleyip, Hakkari-Çukura Karayoluna kadar getirdi. Her iki ayağı ve dişleri kırılarak ağır yaralanan dağ keçisi, yolda geçen Sadullah Seven fark etti. Seven, yaralı dağ keçisinin kurtarılması için polise haber verdi. Polis ekipleri, her iki ayağı kırılan keçinin ağır yaralı olduğunu belirledi. Ekipler, yaralı keçinin ayağına bez bağlayarak kanın akmasını önledi. Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen dağ keçisi tedaviye alındı.Keçi, iyileştikten sonra yeniden doğaya bırakılacak.Yaralı dağ keçisini bulan Sadullah Seven, bölgede kar manzaranın önünde fotoğraf çekmek için gittiğinde yaralı bir dağ keçisi ile karşılaştığını ve hemen polise haber verdiğini söyledi.Doğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari İl Şube Müdürü Necmettin Yılmaz ise, yaralı keçiye ilk müdahalenin yapıldığını, müdahalenin ardından Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Haytanesine götürülüp burada tedavisine devam ettirileceğini belirtti.Görüntü Dökümü-------------------------------Depin Polis kontrol noktasına getirilen yaralı dağ keçisi-Aracın üzerinde ayakları kanlar içerisinde olan dağ keçisinin ayağına bez bağlayan polis ekipleri-Dağ keçisini bulan Sadullah Seven'in polislere yardım etmesi-Dağ keçisi ilan Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine teslim edilmesi-Kçeiyi bulan Sadullh Seven ile röportaj-DOğa Koruma ve Milli Parklar Hakkari il Müdürü Necmettin Yılmaz ile röportaj-Dağ keçisin götürülmesi-Sümbül dağındanyol kenarına inen çığdan görüntüHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================================7)BAKAN SOYLU: BİR TANE OKULUN ETRAFINDA UYUŞTURUCU SATICISI GÖRÜN, İSTİFA ETMEYEN NAMERTTİRİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, uyuşturucuya karşı büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, TBMM Genel Kurulu'nda bakanlığının ve bağlı kuruluşların bütçe sunumunu yaptı. Bakan Soylu, uyuşturucu ile mücadelede önemli yol kat ettiklerini söyleyerek, "Hakikaten devletimiz, hükümetimiz, bütün bakanlıklarımız, bütün arkadaşlarımız büyük bir mücadele ortaya koyduk. Burada arada sırada duyuyorum, 'Okulların etrafında var.' diyorlar. Bir tane okulun etrafında uyuşturucu satıcısı görün, istifa etmeyen Süleyman Soylu namerttir ve alçaktır. Burada öyle bedava laf konuşmayın. 24 saat çocuklarımızı bundan kurtarmak için büyük bir mücadele veriyoruz" diye konuştu.'AVRUPA'DA YABANCI DÜŞMANLIĞI RADİKALLEŞMEKTEDİR'Avrupa Birliği'nin temel ilkelerinden birinin, ayrımcılığa karşı olmak olduğunu dile getiren İçişleri Bakanı Soylu, şöyle dedi:"Mart 2018 Avrupa Parlamentosu Raporu'na göre Avrupa'nın üçte ikisinin karşı karşıya olduğu ayrımcılık, etnik köken ayrımcılığı yüzde 64'le ilk sıradadır. ve Avrupa'da ırkçılık ve yabancı düşmanlığı göç üzerinden radikalleşmektedir. Eskiden sadece savaş tehdidi vardı, oysa bugün bir taraftan narkoterör, bir taraftan siber terör ve bir taraftan da buna benzer alt başlıklar var. Birileri bir yandan bilim ve teknolojiyle dünyayı hipnotize etmeye, öte yandan da çatışmalar üzerinden dünyayı yönetmeye çalışıyor. Avrupa'yı, dikkat ediniz, refahını kaybetme korkusuyla paniklettirip kendi aslında savunduğu medeniyet değerleriyle çatıştırıp Doğu'yu da vekaletler savaşıyla gelen yıkım, göç ve fakirlik üzerinden kimliksizleştirmeye çalışıyor. Doğulu insan sadece panik içinde kalsın istiyorlar ve çatışmayı besleyen her şeyi, uyuşturucuyu, ayrımcılığı, terörü, düzensiz göçü alabildiğine destekliyorlar. Cenevre'yle Astana'yı birbiriyle savaştırmaya çalışıyorlar."ABD'YE SURİYE TEPKİSİBakan Soylu, Türkiye'ye göç eden Suriyelilerin düştüğü durumdan ABD'yi sorumlu tutarak şöyle konuştu:"Bizim ülkemizde göç yolunda 2 çocuğundan birinin elini bırakıp ölüme terk etmek zorunda kalmış anneler var. 3 çocuğunu, yazı yazdığı elini, radyasyon sebebiyle bazı iç organlarını kaybetmiş bu ülkede yaşayan matematik profesörleri var. Zengin bir iş adamıyken kamplardaki, evet, orada ülkemizin, milletimizin, devletimizin katkısıyla bir öğün yemeğe muhtaç, çok uzun zaman değil, 8 sene önce Suriye'nin en büyük zenginleri var. ve sadece panik içinde kaçmışlar. Kendi devletinden, kim olduklarını bilmedikleri silahlı terörist gruplardan ve onların maalesef müttefikimiz ABD tarafından bağışlanmış modern silahlarından kaçmışlar. 21'inci yüzyılın bize gösterdiği fotoğraf tam da bu fotoğraftır. İşte bu fotoğraf söz gelimi kişi başına gelir seviyesi 100 bin dolar seviyesindeki Lüksemburg'u çok ilgilendirmeyebilir. Almanya İçişleri Bakanına da söyledim, İngiltere İçişleri Bakanına da söyledim: 'Sınırınızda kimler var sizin?' ve bir şey daha söyledim: 'Bizim ülkemizde sizi rahatsız eden ne var? Bir tek örnek verin; ama sizin ülkenizde bizi rahatsız eden çok şey var: FETÖ var, DHKP-C var, PKK var, her şey var.'"'KİMSE BİZE RAĞMEN OYUN KURAMAZ'Soylu, terörle mücadele konusuna da değinerek, "Şu anda Deyr ez Zor'da DEAŞ'la PYD'nin ve PKK'nın petrol taşıma pazarlığı var, bu pazarlığı sinsi bir şekilde ABD izliyor ve buradan kendi payına düşeni beklemeye çalışıyor; bu, çok nettir. Bu tabloyu görmeden ne Türkiye'yi tahlil edebiliriz ne de önümüzdeki meselelere bakabiliriz. AK Partimizin, Cumhurbaşkanımızın ve cansiparane bir mücadeleyi ortaya koymasının, Cumhur İttifakı'nın bu meselede canhıraş bir şekilde buna destek vermesinin temel sebebi şudur: Bu ülkeyi birileri teslim almaya çalışıyorlar, oyunu kurmaya çalıştılar; ama biz bu oyuna müsaade etmedik. Bakın, Irak'ın kuzeyinde, sözde bir referandumla beraber yeni bir devlet kurmanın eşiğine gelen ve bunu bir şekilde hem tahrik eden hem de destekleyenlere karşı aslında tarihin oyununu İran'la, Irak'la hemen bir araya gelerek biz kurduk. Şunu çok net söyleyeyim: Bu coğrafyada kimse bize rağmen oyun kuramaz, ister Almanya olsun ister İngiltere olsun ister ABD olsun" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bakan Soylu'nun TBMM'deki konuşmasıHaber: Besti KARALAR/ ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================8)ÇANAKKALE'DE KONUŞLU SİHA'LAR İLK UÇUŞU YAPTIÇANAKKALE Havalimanı'nda konuşlandırılan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki 5 adet Silahlı İnsansız Hava Aracı (SİHA), dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, konuyla ilgili duyuruyu Tweetter hesabından yaptı.BAYKAR Makine tarafından tasarlanan Bayraktar TB2 Tipi 5 adet SİHA Çanakkale Havalimanı'nda konuşlandırıldı. SİHA'lar ilk uçuş için de dün Çanakkale Havalimanı'ndan havalandı. Konuyla ilgili açıklamayı ise BAYKAR Makine Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Tweetter hesabından yaptı. Bayraktar Tweetter hesabından, test uçuşuna ait görüntülerle birlikte, "Deniz Kuvvetlerimizin Bayraktar TB2 SİHA'ları Çanakkale'de bugün göreve başladı. Öğleden sonra ilk kalkışı ve inişi yaptı. Vira Bismillah!" yazdı.Kuzey Ege Denizi'nde görev yapacak olan Deniz Kuvvetleri bünyesindeki SİHA'lar, bölgede göçmenlerin kaçak geçişleri başta olmak üzere, kaçak avlanma gibi olaylara karşı kullanılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(SİHA Kamerası)SİHA'nın uçuşu ve inişiHaber: Burak GEZEN/ ÇANAKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================9)BURDUR'DA EMEKLİ ASTSUBAY EŞİ VE KIZINI ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİBURDUR'da emekli astsubay Muzaffer Danış (50), tartıştığı eşi Nilüfer (50) ve kızı Gizem Danış'ı (18) tabancayla vurduktan sonra intihara kalkıştı. Eşi ve kızının yaşamını yitirdiği olayda ağır yaralı halde hastaneye götürülen Muzaffer Danış kurtarılamadı.ÖNCE EŞİ VE KIZINI, SONRA KENDİNİ VURDUOlay, dün saat 21.30 sıralarında Burç Mahallesi'ndeki Dede Korkut Sokak Özlem Evler Apartmanı 3. Kısım G Blok 3. kattaki dairede meydana geldi. Emekli astsubay Muzaffer Danış iddiaya göre evde eşi Nilüfer Danış ve kızı Gizem Danış ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. Büyüyen tartışmanın ardından eşi ve kızına beylik tabancasıyla ateş açan Muzaffer Danış aynı silahla başına ateş ederek intihara kalkıştı.Silah sesini duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler Nilüfer Danış ve Gizem Danış'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Durumu ağır olan Muzaffer Danış da ilk müdahalenin ardından ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada müdahale edilen Muzaffer Danış kurtarılamadı. Yapılan inceleme sonrası karı- koca ve kızlarının cenazesi morga konuldu. Haberi alıp hastaneye gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.5 YIL ÖNCE EMEKLİ OLMUŞMuğla'daki görev yerinden 5 yıl önce emekli olan Muzaffer Danış'ın ailesiyle birlikte Burdur'a yerleştiği belirtildi. 2'si kız 3 çocuk babası olan Muzaffer Danış'ın büyük kızının olay sırasında evde olmadığı, oğlunun ise Kütahya'da öğrenci olduğu kaydedildi. Muzaffer Danış'ın yaz döneminde Muğla'daki bir otelde güvenlik müdürü olarak çalıştığı ve kısa süre önce görevden ayrıldığı belirtildi. Muzaffer ve Nilüfer Danış çiftinin 30 yıllık evli olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yeri: binanından ve önündeki kalabalıktan görüntü-Genel ve detaylar+++Evin önündeki ambulansEvin girişiDairenin görünüşüApartman dış görünüşEvin önündeki polislerPolis araçlarıNilüfer Danış'ın babası Veli Akçil'in evin önünde bekleyişi ve yukarı bakışıÖldüğünü duyan yakınlarının ağlamalarıCenazelerin cenaze arabasına konulmasıCenaze arabasının gidişiMuzaffer Danış opakHaber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================10)KAHVEHANE ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÖLÜ 1 YARALISAKARYA'nın Hendek ilçesinde, alkollü olduğu iddia edilen bir kişin kahvehane önünde tartıştığı sırada rastgele ateş açması sonucu baba ve oğlu yaralandı. Hastanede tedaviye alınan baba Kadir Sakçı, hayatını kaybederken, oğlu Burhan Sakçı'nın tedavisi sürüyor.Olay, dün akşam saatlerinde, Hendek Yeni Mahalle Beştepeler Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, H.U. caddede kahvehanenin bulunduğu alana geldiği sırada vatandaşlarla tartışmaya başladı. Tartışma sırasında üzerindeki tabancayı çıkaran ve alkollü olduğu iddia edilen H.U. etrafa rastgele ateş etti. Bağırış sesleri üzerine dışarıya çıkan esnaf ve vatandaşlar, silah sesini duyunca sağa-sola kaçıştı. Bu sırada kahvehane önünde bulunan Kadir Sakçı (43) ve oğlu Burhan Sakçı(17) kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul kanlar içinde yere yığıldı. Saldırgan kaçarken olay yerine gelen 112 Acil ekibi yaralılara müdahale etti. Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan baba-oğul buradan Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Tabancadan çıkan kurşunlar çevredeki ev ve iş yerlerinin camlarına isabet etti. Polis geniş çaplı inceleme yaptı. H.U.'nun yakalanması için çalışmalar devam ediyor.BABA HAYATINI KAYBETTİSakarya'nın Hendek ilçesinde kahvehane önünde tartıştıkları kişinin tabanca ile ateş açması sonucu yaralanan Kadir Sakçı kaldırıldığı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Aynı saldırıda yaralanan oğlu Burhan Sakçı'nın ise tedavisi devam ediyor.CİNAYET ZANLISI BURSA'DA YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİSakarya'nın Hendek ilçesinde çıkan tartışma sonucu, Kadir Sakçı'yı öldüren, oğlu Burhan Sakçı'yı ise yaralayan şüphelinin Hikmet U. (51) olduğunu belirleyen polis ekipleri, Hikmet U.'nun ailesi ile birlikte 34 RB 7861 plakalı bir otomobile binerek Bursa'ya kaçtığını tespit etti. Sakarya Emniyeti'nin Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine bilgi vermesi üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli aracı Bursa - İzmir çevreyolunda takibe aldı. Polis ekiplerinden bir süre kaçan şüpheli Hikmet U., merkez Nilüfer İlçesi Görükle Sakarya Mahallesi'nde yakalandı. Görükle Polis Merkezi'ne götürülen şüpheli ve 5 kişilik ailesi buradaki işlemlerinin ardından Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİSakarya'ya sevk edilen Hikmet U. Görükle Polis Merkezi çıkışında gazetecilerin "Neden yaptın?" sorusuna "Sana da yaparım istersen. Çekin hadi çekin. Ne istediysen onu söyledim sana. İstersen seni vurayım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hastaneye sevk-Olay yeri görüntüleri-Polisin inceleme yapması-Kovanlardan görüntü-Kurşunların isabet ettiği yerlerde inceleme yapılması-Detaylar+++-Şüpheli Hikmet U.'nun karakoldan çıkışı-Şüpheli ve ailesini taşıyan ekip otolarının gidiş görüntüsü-Görükle Polis Merkezi dış görüntüsü-DetaylarHaber-Kamera: SAKARYA - BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================11)BARAKADA KARNINDAN SİLAHLA VURULMUŞ HALDE BULUNDUANKARA'da barakada karnından silahla vurulmuş bulunan Mustafa Ataman (26), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Dün saat 22.00 sıralarında polisi arayan bir kişi, Altındağ ilçesi Karapürçek semti 281 Cadde ile 292 Sokak kesişiminde, derme çatma barakada yaralı kişi olduğunu söyledi. Barakaya giden polis ekipleri Mustafa Ataman'ı, karnından tabancayla vurulmuş halde yaralı buldu. Sağlık ekipleri tarafından Ankara Hastanesi'ne kaldırılan Ataman, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Olay Yeri İnceleme ve Cinayet Büro ekipleri, güvercin beslenen barakada ve çevrede inceleme yaptı. Delil niteliğinde bazı bulgulara el konuldu. Polis, olayla ilgili 2 kişiyi gözlatına alırken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Barakadan görüntüPolis ekiplerinden görüntüOlay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışmalarında görüntüSokaktan görüntüGenel detayHaber: ANKARA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================12)DUMANDAN ZEHİRLENEN YAŞLI KADIN HAYATINI KAYBETTİMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yalnız yaşayan 78 yaşındaki Zehra Binnur Velioğlu, dairesinde çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenerek hayatını kaybetti.Yangın, bugün saat 01.20 sıralarında Kemeraltı Mahallesi 62 sokakta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede meydana geldi. Yalnız yaşadığı öğrenilen Zehra Binnur Velioğlu'nun evinin mutfak bölümündeki buzdolabında, elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye intikal eden itfaiye ekipleri, apartmanda oturan vatandaşları dışarıya çıkarttı. Dairenin kapısını kırarak içeri giren ekipler, yaşlı kadını hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Velioğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının öldüğünü öğrenen komşularından bazıları sinir krizi geçirdi. Dumandan zehirlenerek öldüğü öğrenilen Velioğlu'nun cenazesi, savcının incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, dairedeki yangına müdahale ederek, yangının diğer dairelere sıçramasını önledi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Apartmanın dışından genel-ayrıntılı görüntü-Komşuları ile röportaj-Apartmanın 1. katından çıkan yangın sonrası görüntü-Yaşlı kadının dairesinin girişinde cenazesinin görüntüsü-Yaşlı kadının fotoğrafıHaber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================================13)CEZAEVİ FİRARİSİ, DÜĞÜNDE İSTEDİĞİ ŞARKI ÇALINMAYINCA 6 KİŞİYİ BIÇAKLADIDÜZCE'nin Gümüşova ilçesinde düğünde istediği şarkı çalınmadığı için kavga çıkartan ve 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan Soner Gel yakalandı. Soner Gel'in daha önce de adam öldürme suçundan arandığı ve cezaevi firarisi olduğu ortaya çıktı.Dün akşam, Gümüşova'da düzenlenen düğünde iddiaya göre bir kişi istediği şarkının çalınmadığı gerekçesiyle kavga çıkardı. 6 kişiyi bıçaklayarak yaralayan kişi kaçtı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 6 kişiyi bıçaklayan kişinin Soner Gel olduğunu belirleyerek arama çalışması başlatırken, düğünde çekilen görüntüleri inceledi. Soner Gel, Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı. Hakkında adam öldürme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yaralama, basit yaralama suçlarından toplam 9 yıl 6 ay hapis cezası, 12 yakalama emri ve cezaevi firarisi olduğu belirlenen Soner Gel, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Soner Gel nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Düğünde halay çekerken görüntüHaber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================14)BİLECİK'TE AFGAN UYRUKLU 2 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI: 3 AFGAN GÖZALTINDABİLECİK'te bir restoran önünde 3-4 kişilik grup arasında çıkan kavgada Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Olayın ardından bıçaklı saldırganlar kaçarken Salehi, sağlık ekibinin yaptığı müdahalenin ardından beline saplanan bıçakla hastaneye kaldırıldı. Bu arada bir apartmanda meydana gelen kavgada da yine bir Afganlı bıçakla yaralandı. Polis, her iki olayda şüpheli oldukları öne sürülen Afgan uyruklu 3 kişiyi gözaltına aldı.Gazipaşa Mahallesi Yahyabey Sokak'ta dün akşam saatlerinde bir restoran önünde meydana gelen olayda 3-4 kişilik iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Afgan uyruklu Mohammad Jawad Salehi belinden bıçaklandı. Şüpheliler kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Salehi'yi belindeki bıçakla, Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye aldı.5 DAKİKA SONRA İKİNCİ KAVGABu olaydan yaklaşık 5 dakika sonra, Dedeoğlu Caddesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında Afgan uyruklu Nimatullah Alizada karnından bıçakla yaralandı. Alizada, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis ekipleri, Salehi ile Alizada'nın yaralanması olayının şüphelisi olarak yine Afgan uyruklu oldukları öğrenilen Faward M. (24), Mostafa E. (21) ve Qasım H. (18) yakalandı. Gözaltına alınan 3 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Dürümcü dükkanı önündeki yaralama olaynın olduğu yerdeki kan izlerinin ve vatandaşların görüntüsü,-Dürümcü dükkanı sahibinin olayı anlatması,-İkinci olayda karnından yaralananın apartmandan çıkartılarak ambulansa götürülmesiHaber-Kamera: BİLECİK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================15)EŞME'DE SURİYELİLERİN 2 KİŞİYİ BIÇAKLADIĞI İDDİASI GERGİNLİĞE NEDEN OLDUUŞAK Eşme'de, Suriyeli oldukları ileri sürülen bir grubun ilçe halkından 2 kişiyi bıçakladığı iddiası ilçede gerginlik yaşanmasına neden oldu. Olayı duyan ve ilçe meydanında toplanan bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere yürümek istedi. İlçe polisinin yetersiz kaldığı olayda, Uşak merkezden ilçeye takviye polis ve jandarma ekipleri gönderildi. Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal'ın, Eşme'ye giderek grubu ikna etmesiyle gerginlik sona erdi.Eşme ilçesinde saat 22.00 sıralarında Suriye uyruklu olduğu ileri sürülen 10 kişilik bir grup ile ilçede yaşayan Özgür E. ve Evren K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyünce gruptan bazıları, Özgür E. ve Evren K.'yı bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine yaralanan Özgür E. ve Evren K., olay yerine sevk edilen ambulansla Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.İLÇEDE GERGİN GECEOlayın duyulmasının ardından Eşme'nin merkezinde toplanan 100 kişilik bir grup, Suriyelilerin kaldığı evlere "Eşme'de Suriyeli İstemiyoruz" sloganları atarak yürümek istedi. Bunun üzerine polis ekipleri, Suriyelerin oturduğu evlere sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri arttırıldı. Polis öfkeli grubu evlerin olduğu bölgeden güçlükle uzaklaştırdı.VALİ KOCABIYIK, İLÇEYE GELDİGerginliğin sürdüğü ilçede polis yetersiz kalınca, il merkezinden Çevik Kuvvet, takviye polis ekipleri ve jandarma birlikleri destek olarak gönderildi. İlçe meydanında toplanan yaklaşık kalabalık, daha öncede benzer olayların yaşandığını belirtip Suriyelileri ilçede istemediklerini söyledi. Olayın haber verilmesine üzerine ilçeye gelen Uşak Valisi Funda Kocabıyık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder ve İl Jandarma Komutanı Albay Yalçın Baysal, öfkeli Kalabalığı ikna ederek dağılmalarını istedi. Bunun üzerine grup sessizce dağılırken, 2 kişinin yaralandığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İlçede Yaşayan Vatandaşların meydanda toplanması-İlçede yaşayan vatandaşlara polisin engeli-Suriyeli vatandaşların evlerine yürümek isteyen ilçe sakinlerini polisin uzaklaştırmaya çalışması-İlçede yaşayan vatandaşların Suriyelilerin evine doğru yürümesi ve polisin engel olması-İlçede yaşayan vatandaşların kent merkezinde slogan atarak yürüyüş yapmasıHaber-Kamera: Feyzi DAVULCU/UŞAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================16)MİLLETVEKİLİ YAŞAR TÜZÜN'ÜN YEĞENİ TABANCAYLA YARALANDIBİLECİK'te, CHP Milletvekili Yaşar Tüzün'ün yeğeni Oktay Tüzün, kavga ettiği jandarma Uzman Çavuş Semih U.'nun tabancasından çıkan kurşunla karnından yaralandı. Tüzün ile boğuşma sırasında ayağına isabet eden tek kurşunla yaralanan Uzman Çavuş U. da, hastaneye kaldırıldı.Olay, dün akşam saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Futbol Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Jandarma Uzman Çavuş Semih U. ile Oktay Tüzün, trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda, Semih U. belinden tabancasını çıkardı. Oktay Tüzün de kendisine doğrultulan silahı almak isterken yaşanan boğuşma sırasında tabancadan çıkan kurşunla karnından vuruldu. Olayda Uzman Çavuş U. da ayağına isabet eden tek kurşunla yaralandı. Semih U. ve Tüzün, ambulanslarla Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖMLÜ:------------------------------Olay yerindeki ambulansın,-Polislerin olay yerinde inceleme yaparken,-Yerdeki kan izleleri,-Hastane önündeki ambulansın görüntüleriHaber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================17)CHP ADAY ADAYI HAKKINDA DARP İDDİASIİzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, CHP'den belediye başkan aday adayı olan İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Talat Ö., iddiaya göre beraberinde 3 akrabası ile birlikte Ahmet Yaşar I.'yı (21) darp etti. Olay sonrası Ahmet Yaşar I., jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde (KOSBİ) vidanjör firması sahibi olan Ahmet Yaşar I., dün gece saatlerinde ilçedeki bir kahvehanede Talat Ö. ve 3 akrabası ile karşılaştı. İddiaya göre, Talat Ö.'nün yanında çalışan işçi Fatih Ş.'nin daha sonra Ahmet Yaşar I.'nın yanında çalışmaya başlamasıyla taraflar arasında husumet doğdu. Bu duruma sinirlenen Talat Ö. ile Ahmet Yaşar I. arasında kahvehanede sözlü tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla "Benim elemanımı nasıl işe alırsın" diyen Talat Ö. ile akrabaları Adem Ö., Ömer Ö. ve Sedat Ö., Ahmet Yaşar I.'yı darp etti. Kavga sırasında 2 dişinin de kırıldığını iddia eden Ahmet Yaşar I. Kemalpaşa Devlet Hastanesi'ne giderek darp raporu aldı. Ahmet Yaşar I., daha sonra Jandarmaya giderek suç duyurusunda bulundu.Ahmet Yaşar I. şikayet dilekçesinde, Talat Ö. ile bir işçinin kendi firmalarında çalışmayı tercih etmesi nedeniyle tartıştıklarını, burada kendisine küfür ve hakaretlerde bulunan Talat Ö.'nün kahvehanedeki sandalye ile saldırdığını ileri sürdü. Ahmet Yaşar I.'nın şikayeti üzerine çağrılan Talat Ö., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Talat Ö.'nün yerel seçimlerde CHP'ye Kemalpaşa belediye başkan adayı olabilmek için müracaatta bulunduğu öğrenildi.OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDAÖte yandan, olay anı çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerasının kayıt ettiği görüntülerde, kahvehaneden çıkarak kapı önünde bekleyen Ahmet Yaşar I'nın darp edildiği görülüyor. Kavgayı gören vatandaşların ayırmaya çalışması da görüntüde yer alıyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Güvenlik kamerası (olay anı)Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================================18)AKSARAY'DA AMATÖR MAÇ SONRASI FUTBOLCULAR KAVGA ETTİBölgesel Amatör Lig 5'inci Grup'ta Aksaray Belediyespor ile Medcem Silifkespor Belediyespor arasında oynanan maçın sonunda futbolcular kavga etti.Bölgesel Amatör Lig'in 13'üncü haftasında 30 puanla lider olan Aksaray Belediyespor ile 29 puanla 2'nci sırada yer alan Medcem Silifke Belediyespor karşı karşıya geldi. Dağılgan Stadı'nda oynanan maç, Aksaray Belediyespor'un cezalı olması nedeniyle seyircisiz oynandı. 0-0 berabere biten maçın bitiş düdüğünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Medcem Silifke Belediyesporlu oyuncular, Aksaray Belediyespor futbolcularına saldırdı. Çıkan kavga, polisin müdahalesiyle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Futbolcuların kavgasıPolisin müdahalesiHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================19)ŞANLIURFA'DA OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI ANNE VE KIZI YARALANDIŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Güle Gergez (43) ve kızı Helin Gergez (15) hastanede tedaviye alındı.Kaza, dün akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; evlerine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan anne Güle ve kızı Helin Gergez'e, sürücüsü henüz bilnmeyen 63 AAK 660 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrulan anne ve kızı, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Siverek Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesi yapılan anne Güle Gergez, hayati tehlikesi bulunduğu için Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Helin Gergez'in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.İhbarla olay yerine gelen polis otomobil sürücüsünü gözaltına alarak, ifadesini almak üzere karakola götürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yeriKaza yapan otomobilİnceleme yapan polis ekipleriAcil servis önüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK(Şanlıurfa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================20)SINIRI KAÇAK GEÇEN YABANCI UYRUKLU 8 KİŞİ, 64 AV TÜFEĞİYLE YAKALANDIHAKKARİ'nin İran sınırındaki Şemdinli ilçesine bağlı Tanyolu mevkiinde, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 5'i Irak, 3'ü İran uyruklu toplam 8 yabancı uyruklu, sırtlarındaki 64 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alındı.Şemdinli 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı ekiplerinin, PKK/KCK terör örgünün finans kaynaklarına yönelik operasyonları sürerken, Irak sınır hattındaki Tanyolu mevkiinde keşif gözetleme görevi sırasında kaçaklarla birlikte küçük bir cephanelik ele geçirildi. İran topraklarından yasa dışı yollarla sınırı geçerek Türkiye'ye giriş yapan 8 kişi, askerler tarafından termal kamera ile tesbit edildi. Bunun üzerine kaçakların bulundukları yer ve konumları belirlenerek güvenlik önlemi alındı. Kaçakların geçiş güzergahında önlem alan asker, operasyonla yabancı uyruklu 8 kişiyi yakalandı. Durdurulan gruptakilerin yapılan kimlik sorgularında 5'i Iraklı, 3'ü İran uyruklu olduğu belirlendi. Sırtlarında 64 av tüfeği ile yakalanarak gözaltına alınan yabancı uyruklu 8 kişi, sorguları yapılmak üzere 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı'na götürüldü. Güvenlik güçlerinin sınır hattındaki önlemleri aralıksız sürdürüyor.Görüntü Dökümü-----------------------JANDARMA KAMERASI-Yakalanan yabancı uyruklular-Sırtlarındaki çantalarla karda yürüyen yabancı uyruklu vatandaşlarHaber: Mehmet ÖZKAN - Azer DEMİR/ ŞEMDİNLİ(Hakkari),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================================================