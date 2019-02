Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

Burhanettin Kocamaz: 'Dosyamızı ellerimizle götürdük teslim ettik'Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Demokrat Parti'nin(DP) adayı olarak Ankara'dan Mersin'e döndü. Kalabalık bir partili grubu tarafından karşılanan Burhanettin Kocamaz, kendisini karşılayanlara üzerinde İYİ Parti Meral Akşener'in fotoğrafının bulunduğu seçim otobüsü üzerinden seslendi. Kocamaz, DP'den adaylık evrakını İl Seçim Kurulu'na giderek kendisinin teslim ettiğini söyledi. Kocamaz şöyle konuştu:"Önümüzü kestiler, biz de DP'den yeniden karşınıza çıktık. Dolayısıyla ilk günden itibaren bize sahip çıkan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e, bugün bize sahip çıkan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal beyefendiye ve yaklaşık 40 yıldır tanıdığım ve her zaman birbirimize gönlümüzü açabildiğimiz DP Mersin İl Başkanı Tural Kadızade beyefendiye de huzurlerınızda teşekkür ediyorum. Bu bir demokrasi mücadelesi bu artık sadece Burhanettin Kocamaz'ın mücadelesi değil. Demokrasiye inanan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesin mücadelesidir. Dolayısıyla Ankara'dan ayağımızın tozuyla geldik. Yeniden herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için doğru il seçim kuruluna gittim ve dosyamızı ellerimizle götürdük teslim ettik."Görüntü Dökümü--------------Burhanettin Kocamaz'ın konuşmasıKarşılayan vatandaşların görüntüsüGenel ve detay görüntüler***Pankart taşıyan çocuklarBekleyen kalabalıkKucağında kızı ile bekleyen vatandaşKalabalığın yüksekten görüntüsüBayrak ve flama sallayan kadınlarKurbanlık koç ve davulcuların görüntüsüKocamaz'ı taşıyan araç gelirkenKocamaz'ın karşılanmasıYaşanan izdihamOtobüsün üzerinden vatandaşları selamlaması ve konuşmasıHaber-Kamera: Mustafa ERCAN - Akif ÖZDEMİR - Eser PAZARBAŞI/ MERSİN,=================Bakan Çavuşoğlu: Aydın ve Muğla'da her yer çöpDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Muğla ve Aydın'daki CHP'li başkanların halka yeterli hizmet veremediğini ifade ederek, "Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok. Her yer çöp" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 31 Mart yerel seçimleri kapsamında Antalya'da Konyaaltı ilçesinin AK Parti'li Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu'nun seçim koordinasyon merkezinin açılış törenine katıldı. Dün Muğla ve Aydın'da seçim çalışmalarına katıldığını belirten Çavuşoğlu, bu iki ilin Antalya gibi belediyecilik anlayışı istediğini söyledi. Bu iki kent ve ilçelerinde şikayetleri duyduğunda inanamadığını dile getiren Çavuşoğlu, "Muğla'da aylarca su kesiliyor. Bodrum'da kanalizasyon suları denize akıyor. Bodrum'da yağmurdan sonra sel suları araçları alıp götürdü. Aydın ve Muğla'da belediyecilik anlamında bir şey yok, her yer çöp. İzmirli artık iş yapacak insanı iş başına getireceğini söylüyor. Nihat Zeybekçi'yi başa getirecekler, çünkü onun Denizli'de ne iş yaptığını biliyorlar" diye konuştu.'HELAL OLSUN CHP'Lİ VATANDAŞLARIMIZA'Bodrum dahil Muğla'nın her yerinde çöp olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, Aydın'da durumun daha kötü olduğunu söyledi. CHP'li belediyelerde hizmet olmadığını ileri süren Çavuşoğlu, "Konyaaltı'nda da hiç hizmet yok. Gaye Doğanoğlu ile Konyaaltı istenen düzeye gelecek. Konyaaltılılar, Aydın ve Muğla gibi ah demeyecek. Bu sene o kadar yağmur yağdı, sel oldu mu, olmadı çünkü Menderes Türel kanalizasyonları yaptı. CHP'li vatandaşlarımız da Muğla'da yıllarca partilerine oy verdiğini, ancak hizmet yapmadığını söyledi. Bu vatandaşlarımız artık 'CHP; FETÖ, PKK, DHKP-C, PYD gibi terör örgütlerini ittifak içine aldığı için CHP'ye oy vermeyeceğiz' diyor. Helal olsun CHP'li vatandaşlarımıza" dedi.GAYE DOĞANOĞLU'NA ÖVGÜBakan Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da halkın işi bilmeyenlere teslim etmeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Menderes Türel dışındaki adayların proje sunmadığını belirterek, "Bugüne kadar bir çivi çakmamışlar ki proje getirsin. Getiremez, Konyaaltı'ndaki bütün güzellikleri Menderes Türel getirdi. Antalya aşkın varsa yaparsın. Gaye Doğanoğlu da benim siyasi hayatımda en çok takdir ettiğim siyasetçilerdendir. Bir kadın siyasetçi Doğanoğlu gibi olmalıdır" diye konuştu.'TÜRKİYE'NİN GÜÇLÜ VE İSTİKRARLI OLMASI LAZIM''Cumhur ittifakı'yla hükümet sistemini değiştirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, sisteme ilk karşı çıkanların bugünkü başkanlık sisteminden çok memnun olduğunu söyledi. Mevlüt Çavuşoğlu, "Daha geçiş dönemindeyiz. Sistem yeni yeni oturuyor. Türkiye'nin güçlü ve istikrarlı olması lazım. Bunun için de iki de bir erken seçim olmasın istedik. Bu sistemin faydasını 6 ayda görmeye başladık. 'Cumhur ittifakı' devlet ve milletin bekasıdır. Pazara kadar değil mezara kadar olan 'cumhur ittifakı'mız Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracaktır" dedi.Konuşmanın ardından Çavuşoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti Konyaaltı Belediye Başkan adayı Gaye Doğanoğlu ve diğer katılımcılar seçim merkezinin açılış kurdelesini kesti.Görüntü Dökümü:------------------------Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun partililerle selamlaşmasıBakan Mevyüt çavuşoğlu partili bayanlarla resim çektirmesiBakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıKurdela kesimiHaber-Kamera: Hasan DEMİRBAŞ - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,===================Dörtyol Belediye Başkanı MHP'li Toksoy, partisinden istifa ettiMHP'de ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, partisinden istifa etti.Cumhur İttifakı'na karşı tutum sergilediği gerekçesiyle MHP Genel Merkezi tarafından ihraç talebiyle tedbirli olarak disiplin kuruluna sevk edilen Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy, yaptığı basın toplantısıyla partisinden istifa ettiğini açıkladı. Millet sevgisine karşılık beklemediklerini belirten Toksoy, "Çünkü sevgilerin en güzelini karşılıksız bildik. Dolayısıyla hak, hukuk, adalet dedik. Milliyetçe Hareket dedik, Ülkücü Hareket dedik, Cumhur İttifakı dedik. Cumhur İttifakı'nın bütün kutsaniyetlerine sadık kaldık. Türk Milleti'nin var oluşuna aşkla bağlandık. 45 yıllık siyasi hayatımı, Milliyetçi Harekat Partimizden istifa ettiğimi hakikaten üzülerek ifade etmek istiyorum" dedi.CUMHUR İTTİFAKI'NA VURGU YAPTICumhur İttifakı için mücadele verdiklerini aktaran Toksoy, şöyle davam etti:"Cumhur İttifakı sürecini, bütün engellemelere ve bütün ihanetlere rağmen en üst seviyede bütün gönül dostlarımızla, meclis üyelerimizle, omurgalı ülküdaşlarımızla ve yol arkadaşlarımızla temsil etme noktasında Cumhur'un ve Cumhur İttifakı'nın kutsaniyetlerine inanarak, bir savaş ve mücadele verdik. Cumhur İttifakı sürecine aykırı hiçbir harekette bulunmadık. 58 yıllık yaşamımın 45 yılı Milliyetçi Hareket'in, Ülkücü Hareket'in mücadelesinde geçti. Başbuğ Alparslan Türkeş'in kurduğu bu yolda, inandığım değerlerden taviz vermeden bu savaşı, bu kutsal yürüyüşü, bu mücadeleyi ortaya koyduk."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------- Toksoy'un açıklamalarıHaber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/ DÖRTYOL(Hatay),================================AK Partili Ünal: Tanzim satışla ilgili büyük bir memnuniyet varAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, vatandaşların tanzim satış noktalarından memnun olduğunu söyledi.Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta bir çay ocağında vatandaşlarla sohbet edip esnaflarla bir araya geldi. Vatandaşların sorun ve taleplerini dinleyen Ünal, halkı cumartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak mitinge davet etti. Esnaf ziyaretinin ardından değerlendirmelerde bulunan Mahir Ünal, vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştıklarını söyledi. "Birileri domates, biber patlıcan diyerek geziyorö diyen Ünal, "Şu anda tüm Türkiye'de tanzim satışla noktalarıyla ilgili büyük bir memnuniyet olduğu görülüyor. Kahramanmaraş'ımızda da birçok vatandaşımız 'Kahramanmaraş'ta ne zaman tanzim satışı açıyorsunuz sebze fiyatlarıyla ilgili biz ne zaman ucuz ürüne kavuşacağız' diye soruyor. Bu da önemli, kıymetli" diye konuştu.Görüntü Dökümü----------Mahir Ünal çay ocağında vatandaşlarlaVatandaşlarla fotoğraf çektirmesiVatandaşları selamlamasıAçıklama yapmasıHüseyin İkikardeş Mahir Ünal'la birlikteEsnaf ziyaretiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,======================Riskli tarihi Rum evin bitişindeki evde iki aile tahliye edildiBalıkesir'in Edremit ilçesinde şiddetli yağışlar nedeniyle zarar gören SİT alanındaki tarihi eski Rum evi, önceki gün Çanakkale'nin Ayvacık ilçesindeki 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılma tehlikesi yaşadı. Yıkılma tehlikesi nedeniyle tarihi evin yanındaki 2 binada yaşayan aileler evlerinden tahliye edildi.Ayvacık ilçesinde önceki gün gece saatlerinde yaşanan 5.0. büyüklüğündeki depremin etkisiyle, dün akşam saatlerinde Edremit ilçesi Kapıcıbaşı Mahallesi Gaziilyas Caddesi'nde bulunan tarihi Rum evinin duvarları çatlarken evden sesler geldi. Mahalle sakinleri durumu Edremit Belediyesi Zabıta ekiplerine bildirdi. Ekiplerin yaptığı kontrolde tarihi yapının üst çatı kısmının beton elektrik direğine yaslanarak ayakta kaldığı görülünce zabıta ekipleri evin yıkılma tehlikesine karşı çevre güvenliği alındı. Belediye ekiplerinin durumu bildirmesi üzerine UEDAŞ yetkilileri tarihi yapının dayandığı elektrik direğindeki akımı başka elektrik direğine bağlayarak, mahallede elektrik kesintisinin yaşanmasını engelledi. Tarihi binanın yıkılma tehlikesine karşı, çevre bulunan iki evde oturan toplam 6 kişi tahliye edildi. Kasap ve Yaman aileleri Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka'nın talimatı ile belediyeye ait Edremit Oteli'ne yerleştirildi.'TARİHİ YAPI ÇOK TEHLİKELİ DURUMDA'Konu ile ilgili açıklama yapan Edremit Belediye Başkanı Kamil Saka, "İlçemizde çok sayıda SİT kapsamında olan tarihi bina var. Bu binaların birçoğu zamana karşı direnemeyerek kısmen veya tamamen yıkılmış durumda. Bugün tarihi yapının çok fazla tehlikeli bir duruma geldiği ve elektrik direğine yaslanarak durduğu tespit edildi. Tarihi yapının yıkılması durumunda zarar görecek 2 evde oturan aileleri güvenlik amaçlı tahliye ettik. Ailelerimizi bu gece belediyemize ait otelimizde konuk edeceğiz. Yarın gerekli görüşmeler sonucu binanın durumu ile ilgili detaylı incelemenin ardından çalışmalara başlanacakö dedi.Görüntü Dökümü-------Tarihi yapıdan detay görüntüler,Sokaktan detaylar.UEDAŞ ekiplerinin çalışma görüntüsüHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),================================Danıştay, Amasra'daki termik santral için 'ÇED olumlu' raporunu bozduBARTIN'ın Amasra ilçesinde kurulması planlanan termik santral için verilen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın verdiği ÇED olumlu raporu Danıştay 14. Dairesi tarafından bozuldu.HEMA Elektrik Üretim A.Ş. tarafından Bartın'ın yeşil ile denizin buluştuğu tarihi ve turistik ilçesi Amasra'da kurmayı planladığı termik santral için verilen 'Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu' kararının iptali için Bartın Platformu, 7 Kasım 2016 tarihinde topladığı 2 bin 19 imza ile Zonguldak İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Zonguldak İdare Mahkemesi 'ÇED olumlu' kararını iptal etmedi. Bunun üzerine aralarında muhtarların ve sivil toplum kuruluşlarının da bulunduğu 2 bin 2 kişi temyiz isteminde bulundu. Danıştay 14. Dairesi'nde, Zonguldak İdari Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 tarihinde verdiği kararın usul ve yasaya uygun olmadığı ileri sürülerek bozulması istemi ile açılan dava görüldü.Danıştay 14. Dairesi oy birliği ile "Kömür Hazırlama Tesisi Projesi ile Hema Termik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesi'nin ve Hema Limanı projesinin entegre proje niteliğinde olduğu, dolayısıyla bu projelerin çevresel etkilerinin kümülatif olarak ve aynı ÇED sürecinde değerlendirilmesi gerekirken, entegre bir projenin tüm etkilerinin bir bütün olarak en başta değerlendirilmesi ve alınacak tedbirlerin de ona göre belirlenmesi olanağının ortadan kaldırılmasına sebebiyet verecek şekilde, projenin parçalara ayrıldığı dikkate alındığında Kömür Hazırlama Tesisi ve Hema Limanı projesinden ayrı olarak verilen dava konusu Hema Elektrik Santrali, Kalker Ocakları ve Kül Depolama Sahası Projesiyle ilgili ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığından davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle Zonguldak İdare Mahkemesi'nin 20 Nisan 2018 günlü kararının bozulmasına." yönünde karar verdi.Bartın Platformu konu ile ilgili bugün açıklama yapacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Termik santral kurulacak yerin havadan görüntüsü-Amasra'dan detay görüntüler-Bartın platformunun yaptığı eylemlerHaber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,=======================Sınıra askeri sevkiyatTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Hatay-Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve mühimmat sevkiyatı takviyesi yaptı.Türkiye'nin çeşitli birliklerden gönderilen komando ve mühimmatları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçerek Reyhanlı ilçesi sınır hattına gitti. Geniş güvenlik önlemleri altında sevk edilen komando ve mühimmatların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.Görüntü Dökümü-------Askeri araçların geçişiHaber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),============================Muğla'da 3.6 büyüklüğünde deprem korkuttuMuğla'nın Menteşe ilçesinde 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), verilerine göre, merkez üssü Muğla'nın Menteşe ilçesinde bugün saat 03.24'te Richter ölçeğine göre 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 6.8 kilometre derinliğinde gerçekleşen deprem, il merkezi ve çevre ilçelerden de hissedildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'de depremin büyüklüğünü 3.4, derinliğini ise 3.6 kilometre olarak kaydetti.Görüntü Dökümü-----------Belediye çalışanları ile röp.-Kent merkezinden genel ve detaylarHaber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,========================Gabar Dağı'nda teröristlerin 33 yaşam alanı kullanılamaz hale getirildiŞırnak'ın Gabar Dağı bölgesinde güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlerin kullandığı tespit edilen 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak kullanılamaz hale getirildi.Şırnak merkez kırsalında, Akçay 6'ncı Komando Tugay Komutanlığı ve Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı ekiplerince Gabar Dağı bölgesinde 'Şehit Piyade Astsubat Üstçavuş Yakup Avşar Operasyonu' düzenlendi. Operasyon bölgesinde güvenlik güçlerince yapılan arama çalışmaları kapsamında, 9 mağara, 13 sığınak ve 11 barınak tespit edildi.Bulunan yaşam alanlarında güvenlik güçlerince yapılan aramalarda, G-3 piyade tüfeği, 4 Kaleşnikof şarjörü, RPG-7 mühimmatı 60 milimetrelik havan döşemesi, 2 havan mühimmatı, 15 tabanca mühimmatı, 6 kalıp çivi ve demirlerle güçlendirilmiş 700 gram C-4 patlayıcı gibi mühimat ile çok sayıda yaşam malzemesi ve örgütsel doküman ele geçirildi.Teröristlerin yaşam alanları kullanılamaz hale getirilirken, yaşam malzemeleri de olay yerinde imha edildi. Silah ve mühimmat ise Tugay komutanlığı'na götürüldü.BİTLİS'TE DE 3 SIĞINAK TESPİT EDİLDİBitlis merkez ve Tatvan ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 3 sığınak tespit edildi. Sığınaklarda patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, Bitlis ve Tatvan kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak ve barınakları imha etmek amacıyla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon başlatıldığı belirtildi. Yapılan operasyonlarda teröristlerin patlayıcı yapımında kullandığı malzemeler ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek şöyle denildi:"Bitlis ili ve Tatvan ilçesi kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek ve kullanmış oldukları sığınak/barınakları imha etmek maksadıyla Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyon kapsamında, 3 adet sığınak, mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiş olup, bölgede operasyona devam edilmektedir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde teröristlerle mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir."Görüntü Dökümü (LAR------------ŞIRNAKEle geçirilen malzemelerDetaylarBİTLİSEle geçirilen malzemelerArama çalışmalarıHaber: Sekvan KÜDEN - Özcan ÇİRİŞ/ŞIRNAK BİTLİS,/,===================Bekçinin cesedi demirlere boynundan ve ayaklarından bağlı bulunduDenizli'nin Merkezefendi ilçesinde, kapalı pazar yerinde boynundan ve ayaklarından iple demir korkuluklara bağlı şekilde bir erkek cesedi bulundu. 66 yaşındaki Saffet Göken'e ait olduğu belirlenen cesedin yanında tarım ilacı da bulundu.Olay, dün saat 23.00 sıralarında Göveçlik Mahallesi'ndeki kapalı pazar yerinde meydana geldi. Pazar yerindeki demir korkuluklara bağlı bir erkek cesedi gören vatandaşlar, durumu polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, pazar yerindeki demir korkuluklara boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde erkek cesedi buldu. Yapılan araştırmada, cesedin işçi emeklisi olan ve bir işyerinde bekçilik yaptığı öğrenilen Saffet Göken'e olduğu tespit edildi. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, Göken'in cesedinin yanında tarım ilacı bulundu. Göken'in cesedi, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Boynundan ve ayaklarından iple bağlı şekilde bulunan cesedin yanından tarım ilacının bulunması nedeniyle, polis ekipleri Göken'in intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Pazar yerinde polislerden görüntüler-Polis ekiplerinin olay yerinde inceleme yapması-Cesedin taşınmasından-Parmak izini araştırmasından detayHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==========================Tendürek Dağı'nda TIR ikiye bölündü: 1 ölüAğrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Tendürek Dağı'nda sürücüsünün kontolünü kaybettiği TIR, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Kazada TIR sürücüsü feci şekilde can verdi.Kaza, dün saat 20.35 sıralarında Tendürek Dağı'nda meydana geldi. Adana'dan Iğdır'a gübre taşıyan Hasan Yılmaz (38) yönetimindeki 80 HB 281 plakalı TIR, Gökçebulak köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kantroldan çıktı. Bariyerlere çarpan TIR dorse kısmından ikiye ayrıldı. Ters dönen TIR içerisindeki sürücü Hasan Yılmaz yaşamını yitirdi. Sürücü Hasan Yılmaz'ın cesedi, ihbar üzerine olay yarene gelen DAK ekipleri tarafından çıkarıldı. Cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerinin incelemesinden sonra cenaze Doğubayazıt Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili ilgili soruşturma başlatılırken, karayolunda yolun virajlı olduğuna dair hiçbir uyarıcı tabelanın olmadığı öne sürüldü.Görüntü Dökümü--------------Olay yeri-Kaza yapan TIRHaber-Kamera: DOĞUBAYAZIT(Ağrı),=========================Kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü öldüDüzce'de TEM Otoyolu'nda taş yüklü kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Ahmet Köse (58) şoför kabininde sıkışarak hayatını kaybetti.Kaza, bugün saat 03.00 sıralarında, TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Köse (56) idaresindeki 06 FZ 6788 plakalı TIR, aynı istikamette ilerleyen Atilla Çürük (48) idaresindeki 06 R 7489 plakalı taş yüklü kamyona arkadan çarptı. Köse, çarpmanın etkisiyle TIR'ın şoför kabininde sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan Köse'nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Köse'nin cansız bedeni morga kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------Kaza yapan araçların görüntüsüİtfaiye ekiplerinin TIR sürücüsünü çıkarırken görüntüsüSağlık ekiplerinin müdahale görüntüsüPolis ve jandarma ekiplerinin görüntüsü detaylarHaber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,===========================Balkondan düşen Alzheimer hastası kadın öldüBurdur'da 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düşen Alzheimer hastası Eşe Demir (95) yaşamını yitirdi.Burdur Özgür Mahallesi Karyağdı Sokak'ta oturan Alzheimer hastanesi Eşe Demir, iddiaya göre evde kimse olmadığı dün saat 15.30 sıralarında 4 katlı evin ikinci katındaki balkondan düştü. Önce kaldırıma oradan da yola düşen Eşe Demir, ağır yaralandı. Olayı görenlerin çağırdığı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen Eşe Demir kurtarılamadı. Polis tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü------------Ambulanstan detayDüştüğü yerBina dış görünüşAmbulansın gidişiOlay yeri inceleme ekipleriHaber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,=========================Kız öğrencilerin kavgasına aileleri de karıştıAydın'ın Didim ilçesinde, ortaokul öğrencisi 3 kız, bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada, yaşıtları olan başka bir genç kızı yerlerde sürükleyip dövdü. Çocukların ailelerinin de karıştığı kavgada dövülen kızın bir yakını da darp edildi. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi ve sosyal medyadan paylaşıldı.Didim'de sosyal medyada paylaşılan bir görüntü, izleyenleri şaşkına çevirdi. Cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde ortaokul öğrencisi N.E., D.K. ve Z.K. adlı 3 kız, yine ortaokul öğrencisi A.B. adlı kızı bir köşede sıkıştırıp dövdü, yerde sürükledi. Üç kız öğrencinin, A.B.'nin üstüne çıkıp tekme attığı görüldü. Kavgaya, aile bireyleri de karıştı. A.B.'nin yakını H.K. da karşı grup tarafından darp edildi. Darp edilenlerin şikayeti üzerine polis, olayla ilgili 7 kişinin ifadesine başvurdu. Daha sonra bu kişiler, serbest bırakıldı. Cep telefonuyla görüntülenen ve sosyal medyadan paylaşılan kavga anları, izleyenleri şaşkına çevirdi.Görüntü Dökümü-----------Sosyal medyadaki görüntüHaber: Burhan CEYHAN - Ediz VERDİOĞLU/ AYDIN,====================================Servis minibüsü alev alev yandıİzmir'in Bornova ilçesinde, seyir halindeki bir servis minibüsü alev alev yandı. Olay anında servis minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Olay, bu sabah saat 06.30 sıralarında Ziya Gökalp Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir firmanın personel taşımacılığı yapan Kemal Akkonk yönetimindeki 35 S 00196 plakalı servis minibüsünde seyir halindeyken, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören Akkonk, servis minibüsünü sağa çekerek yangın tüpü ile müdahalede bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, servis minibüsündeki yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, servis minibüsü kullanılmaz hale geldi.Öte yandan, minibüs şoförü Kemal Akkonk'un dumandan etkilendiği ve olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Olay anında servis minibüsünün içerisinde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.Görüntü Dökümü--------Servis minibüsünden detay-İtfaiye ekiplerinden detay-Genel görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================Seyir halindeyken alev alan otomobil küle döndüAnkara'nın Yenimahalle ilçesinde hareket halindeyken aniden alev alan otomobil, küle döndü. Yangını son anda fark eden sürücü ve yolcular, son anda canlarını kurtardı.Olay, bugün saat 04.30 sıralarında İnönü Mahallesi'nde Batıkent Bulvarı üzerinde meydana geldi. Sefa K.'nın kullandığı 34 GFN 90 plakalı otomobil, Gülşehir Sitesi önünde henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alev alarak yanmaya başladı. Sürücü Sefa K., otomobilin içini saran dumanı fark ederek, yanındaki arkadaşlarıyla birlikte aracı terk etti. Alevler, kısa sürede büyüyerek otomobilin tamamını sardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Polis ekipleri de Batıkent Bulvarı'nı bir süreliğine tek taraflı olarak ulaşıma kapattı. İtfaiye erlerinin yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürülürken, otomobil küle döndü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Otomobilin yanma anıİtfaiye ekiplerinin müdahalesiPolis ekiplerinin yolda aldığı önlemlerGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=========================Kangal köpeklerinin Güneydoğulu rakibi 'kurtboğan', fuarın gözdesi olduŞanlıurfa'da, güçlü ve iri cüssesiyle bölgede 'Guregh' olarak bilinen 'Kurtboğan' cinsi çoban köpekleri, 6. Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda ilgi odağı oldu.Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı 6'ncı kez kapılarını ziyaretçilerine açtı. 11 Nisan Fuar Merkezi'nde düzenlenen fuara tanıtım için getirilen 'Kurtboğan' cinsi köpekler, ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü. Bölgede 'Guregh' olarak da adlandırılan köpeklerin, başta Sivas olmak üzere İstanbul ve Ankara'daki yarışmalarda birinciliği göğüsleyerek, dünyaca ünlü Kangal köpeklerine rakip olduğu öğrenildi.Kurtboğan cinsi köpeklerin fiyatlarının 30 ile 50 bin lira arasında değiştiğini anlatan çoban köpeği yetiştiricisi Yunus Emre Kılıç, "Çoban köpeklerini tanıtmak için bugün tarım fuarındayız. Bu işi çocukluğumdan beri yapıyorum. Köpekleri tanıtmak için başka illere de gidiyoruz. Fuarı düzenleyen yetkililere teşekkür ediyoruz. Kurtboğan köpeklerimiz de biraz tedirginlik var, ilk defa böyle kapalı bir yere geliyorlar. Normalde katıldığımız festivaller açık alanda düzenleniyor. Köpekleri besliyoruz, büyütüyoruz ve ihtiyacı olan çobanlara yavrularını ücretsiz veriyoruz. Şu an burada 3 erkek, bir dişi bulunmaktadır. Fuarda köpeklere karşı bir ilgi var. Sağolsun meraklı arkadaşlarımız buraya gelip katılıyorlar. Buraya getirdiğimiz köpekleri 30 ile 50 bin lira arasında satışa sunduk" diye konuştu.Bu yıl altıncısı düzenlenen Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarı 4 gün sürecek.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Köpeklerden görüntüZiyaretçilerden görüntüDetaylarHaber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,=======================