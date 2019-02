Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TOKAT'TA KONUŞTUCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gecelik faizlerin yüzde 7500'leri gördüğü, milletin vergilerinin faiz lobilerine peşkeş çekildiği dönemden çıktığını işaret ederek, "Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde biz bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde dur dedik" dedi. Gerekli tedbirlerin alınması ile ülkelerine geri dönecek Suriyelilerin sayısının milyonu aşacağını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yozgat programının ardından helikopter ile Tokat'a geldi. Tokat Gaziosmanpaşa Stadı'nda kent protokolü tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yürüyerek geldiği stat önündeki miting alanına geçerek partililerle buluştu. Miting alanında toplanan kalabalığı Tokat yöresine ait "Kara kara kazanlar, sarı kağıt yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar" türküsünün dizeleri ile selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 yıldır aralarına hiç kimseyi sokmadıkları ve 24 Haziran seçimlerinde verdikleri destekler için teşekkür etti. Önlerinde yeni bir imtihan olduğunu ve 31 Mart'ta da destek beklediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Oyunu bozmak için Tokatlı kardeşlerimizden destek istiyoruz. Oy istiyoruz. Suriye'deki oyunu, Irak'taki oyunu, ekonomideki oyunu, terör örgütleri üzerinden kotarılan oyunu bozmak için sandıkta sizlerin oyunuzu istiyoruz. Ülkemiz için, geleceğimiz için, daha aydınlık, daha müreffeh yarınlar için bir kez daha Tokat'ın desteğini bekliyoruz. 31 Mart'ta Tokat'ın iradesine, partisine, kadrosuna sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi.Tokat 'ın dünün Türkiye'si ile bugünün Türkiye'si arasındaki farkı en iyi bilen il olduğuna dikkat çeken Erdoğan şunları söyledi:"Tokat, yıllarca yatırımlardan pay alamamanın acısını çekmiş bir şehrimizdi. Ankara maalesef senelerce Tokat'ın dertlerine, problemlerine, sıkıntılarına adeta sağır kesildi. Tokat'ın talep ve istekleri Ankara dehlizleri, girdapları arasında kaybolup gitti. Ta ki AK Parti iktidarına kadar. Sizlerin desteği ile iktidara geldiğimizde işe öncelikle bu anlayışa bir son vererek başladık. İller arasında öz üvey ayrımı yapan zihniyeti de, vatandaş arasında makbul, makbul olmayan ayrımı yapan anlayışı da tamamen rafa kaldırdık. 81 vilayetimizin, 922 ilçemizin, 183 bin köyümüzün her birine aynı kalitede, aynı standartta hizmet götürmenin mücadelesi verdik. Batıdaki imkanlardan doğudaki insanımızın da faydalanmasını arzu ettik. Güneyde ne varsa kuzeyde aynısı olsun istedik. İstanbul'daki, Ankara'daki hayat standardına Sivas'taki, Tokat'taki, Yozgat'taki insanımız da sahip olsun istedik. Benim Tokatlı kardeşim, kaliteli sağlık hizmeti için, MR için, en basit ameliyatlar için Ankara'ya, Samsun'a gitmek zorunda kalmasın istedik. Tokatlı gencim iş bulmak için gurbete gitmek mecburiyetinde olmasın istedik. Emeklim, evini geçindirmek için tekrar çalışmak zorunda kalmasın dedik. Engelli vatandaşım maddi sıkıntı çekmesin, ailesine yük olmasın istedik. Esnaf, üretici işini büyütmek istediğinde kendisine uzanacak bir el bulabilsin istedik. Bu anlayışla gece gündüz çalışarak hem Tokat'ta yılların ihmalini giderdik, hem de Tokat'ın en büyük yatırımları ile tanıştırdık."Son 17 yılda Tokat'a 13 katrilyon tutarında yatırım yaptıklarını belirten Erdoğan, 1921 yeni derslik inşa edildiğini, üniversitenin öğrenci sayısının 17 yılda 25 bin artış gösterdiğini belirtti. Tokat'a 15 bin seyirci kapasiteli stadyum yapacaklarını ifade eden Erdoğan, ayrıca Tokat ve Turhal'da millet bahçeleri yapılacağını ifade etti. Bir çok medeniyete ev sahipliği yapan Tokat'ta son yıllarda 120 tarihi eserin restore edildiğini anlattı. Yapımı süren yeni hava limanının gelecek yıl hizmete gireceğini müjdeledi.'SÖMÜRÜ DÜZENİNE DUR DEDİK'Daha önceki dönemlerde de hükümetlerin görev aldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kötü yönetimlerin faturasını ödeyen vatandaşı refaha kendi dönemlerinde ulaştırdıklarını ifade ederek şöyle devam etti:"Türkiye layık olduğu yatırımlara ancak bizim dönemimizde kavuştu. İllerimiz özlediği, hasretini çektiği hizmetlerle ancak bizim dönmemizde buluştu. Çünkü Türkiye uzun yıllar plansız, projesiz hareket eden, sadece günü kurtarmanın hesabını yapan bir zihniyetin esiri oldu. Ülkemiz ne sıkıntılar yaşadıysa vizyonsuzluktan, öngörüsüzlükten yaşadı. Devletimizin kaynakları verimli ve etkili harcanmak yerine senelerce bu zihniyet tarafından çar çur edildi. Bu ülke 2 anahtar vaat edenlerin, tam tersine vatandaşın evinin, arabasının anahtarını da aldığı dönemler yaşadı. Türkiye, terörün ülkemizin şehirlerini esir aldığı, hemen her gün bir terör eyleminin gerçekleştiği umutsuz günlere şehit oldu. Bu millet, gecelik faizlerin yüzde 7500'li gördüğü, dövizin bir gecede ikiye katlandığı kötü günlere şahitlik etti. Vatandaşın çoluk çocuğunun rızkından keserek ödediği vergiler faiz lobilerine, rant peşinde koşanlara, üretmeden, riske girmeden kazanmaya alışmış 3-5 kişiye peşkeş çekildi. Siz 17 yıl önce bize emaneti verdiğinizde biz bu sömürü düzenine de kararlı bir şekilde dur dedik. Tabi gençler siz bunların bir çoğunu bilmiyorsunuz. 18 yaşında oy kullanacak olanlar bu olanları bilmiyor. Yağ kuyruklarını bilmiyor, benzin kuyruklarını bilmiyor. ve bu ülkede bu faiz lobilerinin neler yaptığından haberleri yok. Rantçılara akan paraları, vatandaşımızın, sizlerin refahı için biz harcadık. Faize giden kamu gelirlerini yatırımlara, projelere, üretime kanalize ettik. Belli gruplara, milletin sırtına sülük gibi yapışan bir avuç elite giden kaynakları, çiftçimize, esnafımıza, memurumuza, emeklimize, ihtiyaç sahiplerine aktardık. Birilerinin istismarını yaptığı sosyal devlet ilkesini biz ayağa kaldırdık. 2002-2018 döneminde toplam 284 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. Mali disiplinden sapmadan yatırımlara hız verdik. Son 17 senede Türkiye ekonomisini tem 3,5 kat büyüttük. 3500 dolardan kişi başına milli geliri 11 bin dolara çıkardık. İhracatımız 365 milyar dolardan, 170 milyar dolara çıktı. Kamu borçlarının milli gelire oranını yüzde 60'tan yüz de 8,4'e düşürdük."'BORCU SIFIRLADIĞIMIZ IMF, BİZDEN BORÇ İSTEDİ'Görece geldiklerinde kucaklarında 23,5 milyar dolarlık IMF borcu bulduklarını hatırlatan Erdoğan, "Şimdi Bay Kemal diyor ki 'yine IMF'ye giderler' diyor. Bay Kemal, bu ülkeyi siz muhtaç ettiniz IMF'ye siz. Biz göreve geldik, kucağımızda 23,5 milyar dolar borcu bulduk. Davos'ta IMF başkanı ile görüşme yaptık. Kendisine şunu söyledim. 'Sen IMF'nen başkanısın. Türkiye'nin başbakanı benim. Siz alacağınızı bizden taksit taksit alıyorsunuz. Ama siz Türkiye'yi yönetemezsiniz. Sadece taksidinizi alırsınız o kadar. Bu ülkenin yöneticisi olarak biz taksitleri ödemeye devam ettik. Mayıs 2013. 23,5 milyar dolar ödemesi bitti, sıfırlandı. Şu anda bizim IMF'ye borcumuz yok. Orayla da işimiz yok. ve geldiler bizden 5 milyar Avro borç istediler. Arkadaşlar bana sorunca 'Verin' dedim. Baktılar ki çılgın Türkler bu işi ciddiye aldılar, vazgeçtiler. Biz buyuz ya. Savunmada yüzde 80 dışa bağımlı bir ülke iken, bugün kendi silahını, kendi helikopterini, tankını, kendi fırkateynini, istihbarat gemisini, uçak gemisini üretir hale geldik. Artık bizim insansız hava araçlarını bir yerlerden almıyoruz., Silahlı insansız hava araçların bir yerden almıyoruz. Biz üretiyoruz" dedi.Asgari ücreti kendi dönemlerinde 184 liradan 2020 liraya çıkardıklarını ifade eden Erdoğan, "Bay Kemal konuşuyor. Bizim belediyelerimiz diyor, asgari ücreti 2200 liraya indirecek. ya Bay Kemal. Sizin belediyeleriniz vardı zaten. Niye indirmediler. Şimdi mi aklınız başınıza geldi. Biz göreve geldiğimizde 2002'de net 184 olan asgari ücreti 2020 liraya biz çıkardık. 392 olan en düşüm memur maşı 3133 liraya biz yükseltik bay Kemal. Emekliler için her iki bayramda, biner liralık bayram ikramiyesi getirdik. 65 yaş üstü biz göreve geldiğimizde 24 liracık alıyordu. Bugün 601 lira. 24 lira nere 601 lira nere. Engellilerimiz 2002'de 24 liracık alırken bugün 724 lira veriyoruz. Bizden önce evde bakım hizmeti var mıydı, yoktu. Bugün 514 in insanımız evde bakım hizmetinden faydalanıyor" diye konuştu.'TÜRKİYE'Yİ DÜNYADA SÖZ SAHİBİ YAPTIK'Yaşadıkları her türlü saldırı ve girişimlere karşı halkın desteği sayesinde ayakta kaldıklarına işaret eden Erdoğan şöyle dedi: "Kefenimizi giyerek çıktığımız bu hizmet yolculuğunda her türlü saldırıya, her türlü gizli, açık darbe teşebbüsüne, her türlü kirli ittifaka rağmen sizin emanetinizi bir an olsun yere düşürmedik. Siz bize itimat ettiniz, bize güvendiniz, inandınız. Biz de sizlerin hizmetkarı olduk. Sizden aldığımız güçle Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada söz sahibi yaptık. Bugün Türkiye'de milli menfaatleri korumak için hiç kimseden icazet alma ihtiyacı duymuyorsak sizin desteğiniz sayesindedir. Bugün Türkiye, Suriye'den Irak'a kadar dünyanın en vahşi terör örgütlerine nefes aldırmıyorsa sizin yanımızda olmanız sayesindedir. Bugün Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de bu teröristleri inlerine soktuk mu? Sizin sayenizde. Bugün Türkiye kendi silahlarıyla, kendi mühimmatıyla, kendi askeri, polisi, istihbarat birimleriyle her türlü operasyonu gerçekleştirebiliyorsa sizden aldığımız güç sayesinde, silahları ile her türlü operasyonu gerçekleştiriyorsa sizden aldığı güç sayesinde. Bugün Türkiye kur, faiz, enflasyon şer güçleri üzerinden yapılan bu ekonomik darbe girişimlerini püskürtebiliyorsa gerisinde sizin desteğiniz ve duanız var. Son 10 yılda içerideki ve dışarıdaki odaklara karşı elde ettiğimiz tüm zaferler, bütün başarılar 81 vilayetle birlikte Tokat'ın bize sahip çıkmasın bir sonucudur."'GERİ DÖNECEK SURİYELİ SAYISI MİLYONLARI AŞACAK'31 Mart'tan sonra çok daha büyük hamleler yapacaklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriyelilerin geri dönüşünü hızlandıracak adımlar atılacağını belirterek şöyle dedi:"Suriye'de güvenli bölgeler kurarak 8 yıldır vatan hasreti çeken Suriyeli kardeşlerimizin huzuru kalple buralara dönmesini sağlayacağız. Nitekim Zeytin Dalı ve Fırat Dalı Harekatı ile terörden arındırdığımız alanlara şimdiye kadar 310 binden fazla Suriyeli muhacir geri döndü. Sadece Münbiç'i güvenli hale getirdiğimizde buraya dönmeyi arzu eden 500 bin Suriyeli kardeşimiz buluyor. Fırat'ın doğusunu bölücü terör örgütünden temizlediğimizde inşallah bu sayı milyonları aşacaktır. Yaz aylarında döviz kuru üzerinden maruz kaldığımız ekonomik saldırıyı hamdolsun, sizlerin desteği ile çok büyük oranda atlattık. Aldığımız tedbirler sayesinde döviz kurundaki balonu söndürdük. Ardından sebze-meyve fiyatları üzerinden kurulan bir başka oyunu da tanzim satışı ile bozduk. Üreticimizi, esnafımızı, sanayici rahatlatacak adımlar üzerinde çalışıyor, bunları dönem dönem kamu oyun ile paylaşıyoruz. İnşallah daha öncekilerde olduğu gibi bu süreçten, bu imtihandan yine güçlenerek çıkacağız."Konuşmasının son bölümünde yerel seçimler için destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "31 Mart'tan da alnımızın akıyla çıkmamız gerekiyor. Gerek partimizin, gerekse Cumhur ittifakının adaylarına çok güçlü destek bekliyorum" ifadelerini kullandı. Mitingin sonunda kadınlara kenevirden yapılma çantalar içinde hazırlanan keyif çayları dağıtıldı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, mitingin ardından Tokat Valiliğini ziyaret etti.Görüntü Dökümü:-------------------------Mitingden görnütüler-Cumhurbaşkanının konuşmasıHaber: Eraydın AYTEKİN - Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL - İbrahim UĞUR/ TOKAT,=================================Burhanettin Kocamaz, DP'den de aday olamıyor (EK)2)KOCAMAZ: BİRİLERİNİN KRİPTO OYUNLARINA GELDİKBurhanettin Kocamaz'ın İsmet İnönü Bulvarı'ndaki Çamlıbel Merkez Seçim Ofisi'nin önünde toplanan destekçileri, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığının Mersin Seçim Kurulu tarafından kabul edilmemesine tepki gösterdi. Yaklaşık 500 kişi, Kocamaz lehine sloganlar attı. Burhanettin Kocamaz da ofise gelip, seçim otobüsünün üzerinde bir konuşma yaptı. Kocamaz, şunları söyledi: "Vatandaşımız, yaptırdığımız bütün anketlerde bizi beğeniyordu ama baronlar galip geldi akıllarınca, bizim önümüz kesildi. 'İYİ Parti ile yola çıktık' dedim, orada da birilerinin kuklası olarak bizim bu yoğun çalışma ortamımızda, 'Yetki bizde, biz kendimiz götürüp Seçim Kuruluna vereceğiz' demelerine rağmen, birilerinin gemisine rüzgar taşıdılar. Dolayısı ile sırtımızdan hançerlendik. Elbette onlar bağımsız yargıya bunun hesabını vereceklerdir. Böylesine bir hainlik, böylesine bir kriptoculuk şeytanın aklına bile gelmez. En sonunda yine vatandaşlarımızın çağrılarına kulak vererek, 'Ya bir yol bul ya bir yol aç' çağrıları ile Demokrat Parti'den aday olmaya karar verdik ama bu kirli el orada da boş durmadı ve en son kararı Yüksek Seçim Kurulu verecek ama yine birilerinin kripto oyunlarına geldik. Allah doğrularla beraber. Biz önümüz kesilse de kesilmese de doğru bildiğimiz yolda yürümeye devam edeceğiz."Görüntü Dökümü:-------------------------Burhanettin Kocamazın seçim otobüsüne binmesiHaber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ - Mustafa ERCAN/ MERSİN,=========================================3)AK PARTİ'Lİ YILMAZ: TERÖR ÖRGÜTLERİ, AYNI ŞİRKETİN ŞUBELERİ GİBİDİRAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C, bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Bunların mutfağı aynı, tezgahı aynı. İsimlerinin farklı olduğuna bakmayın. Bunlar, aynı şirketin şubeleri gibidir" dedi. AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, partisinin Bingöl Belediye Başkanı adayı Erdal Arıkan'ın seçim bürosunun açılışına katıldı. Burada konuşan Yılmaz, AK Parti'nin hem hizmet ürettiğini hem de huzur ve güven ortamı sağladığını söyledi. AK Parti'nin hizmetlerini gölgelemeye çalışanlar olduğunu kaydeden Yılmaz, "'AK Parti ne yaptı ki?' diye soranlar var. Ben onlara öncelikle şu soruyu sormanızı istiyorum. AK Parti'nin yaptıkları ortada, 'Siz ne yaptınız?'. Bir sorun lütfen. Bırakın yapmayı; yıkmayın, gölge etmeyin yeter. AK Parti; laf üstüne laf koyanların partisi değil, taş üstüne taş koyanların partisidir. Tankını, topunu, tüfeğini üretmeye başlayan bir ülke haline geldik. İnsanlı ve insansız hava araçları üretip, ihraç eden bir ülke haline geldik. Şimdi bazıları diyor ki 'Neden bu kadar Türkiye'ye saldırıyorlar?' Değerli kardeşlerim; dışarıda Türkiye'yi sevmeyen, bu toplumu sevmeyen güçler olsanız bunlara müsaade eder misiniz? İşte o yüzden saldırıyorlar; ama Allah'ın izniyle başaramayacaklar. Bir taraftan PKK, bir taraftan DEAŞ, bir taraftan FETÖ, bir taraftan DHKP-C, bütün terör örgütlerini üzerimize saldılar. Ayrı ayrı değil, hepsini eş zamanlı üzerimize saldılar. Çünkü bunların mutfağı aynı, bunların tezgahı aynı. Bunların isimlerinin farklı olduğuna bakmayın. Bunlar, aynı şirketin bayileri gibidir, aynı şirketin şubeleri gibidir" diye konuştu.AK Parti'li Yılmaz, konuşmasının ardından seçim bürosunun açılışını yapıp, partililerle sohbet etti.Görüntü Dökümü:------------------------Seçim bürosuCevdet Yılmaz'ın konuşmasıAçılıştan detayGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖNAL/ BİNGÖL,=================================================4)ANKARA'DA TEKEL BAYİSİNDE PATLAMAANKARA'nın Çankaya ilçesinde bir tekel bayisinde patlama meydana geldi. Olaydan 15 dakika önce dükkanını kapatan Levent Ü., patlamadan dakikalarla kurtuldu.Olay, saat 01.00 sıralarında Tınaztepe Mahallesi Bülbülderesi Caddesi üzerinde bulunan tekel bayisinde meydana geldi. Dört katlı apartmanın girişinde bulunan Levent Ü.'nün işlettiği tekel bayisinden polise alarm ihbarı geldi. Polis ekipleri, adrese ulaştıktan kısa bir süre sonra şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın ardından dükkandan alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, Başkentgaz ve Başkent Elektrik ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan yangına müdahale ederken bir yandan da apartmandaki vatandaşları tahliye etti. Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan aramada iş yerinin boş olduğu anlaşıldı. İşyeri sahibi Levent Ü.'nün patlamadan 15 dakika önce buradan ayrıldığı öğrenildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.Tekel bayisinin karşısındaki apartmanda yaşayan Suat Simavi, önce alarm seslerinin geldiğini, daha sonra da patlamanın yaşandığını aktardı. İlk patlamanın çok şiddetli olduğunu söyleyen Simavi, 3-4 kez de ufak çaplı patlamaların yaşandığını söyledi. Polis ve itfaiye, patlamanın çıkış nedenini araştırıyor.Görüntü Dökümü:------------------------Olay yerinden görüntüYangın anından görüntüİtfaiyenin müdahalesiGörgü şahidi ile röportajGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=========================5)ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGINDA EV KÜL OLDUDENİZLİ'nin Çal ilçesinde bulunan bir evde, elektrik kontağında meydana gelen kaçak sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev kullanılamaz hale geldi.Yangın, dün saat 17.30 sıralarında Dağmarmara Mahallesi'nde meydana geldi. Mert Battal'a ait tek katlı evden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede büyüyen yangında alevler evi sararken, bölgeye itfaiyle ekipleri intikal etti. Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, yaklaşık yarım saat süren müdahalenin ardından yangını kontrol altına aldı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ile ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:-------------------------Alevler içindeki evden detay-İtfaiye ekiplerinden detayHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,========================6)SELİN, SEVGİLİSİYLE YAKALANINCA AKRABALARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLMÜŞHATAY'ın Arsuz ilçesinde ailesinin evinde tabancayla öldürülmüş halde bulunan Selin Çulha'nın (25), akrabaları tarafından evinde sevgilisi A.S. (42) ile yakalanınca vurulduğu belirlendi. Akrabalarının feci şekilde dövdüğü A.S.'nın ise ağır yaralı olarak evden kaçtığı öğrenilirken, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde eşinden ayrı, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha, 22 Şubat'ta evinde tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Çulha, Madenli Mahallesi'nde toprağa verildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, aralarında Selin Çulha'nın yakınlarının da bulunduğu 9 kişi gözaltına alındı.ERKEK ARKADAŞI ÖLDÜRESİYE DÖVÜLDÜÖte yandan polis, Çulha'nın öldürüldüğü gün Arsuz sahilinde ağır yaralı halde A.S.'yi buldu. Çiftçilik yapan A.S., İskenderun Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olay ile ilgili yapılan incelemeler sırasında darbedilen A.S.'nin, öldürülen Selin Çulha ile ilişkisi olduğu belirlendi. Ayrıca olay günü A.S.'nin, Çulha'nın evinde olduğu ve kadının akrabaları tarafından yakalandığı anlaşıldı. Çulha'nın akrabalarının A.S.'yi döverek ağır yaraladığı ve A.S.'nin evden kaçtığı, Selin Çulha'nın ise tabancayla vurularak öldürüldüğü belirlendi.2 KİŞİ TUTUKLANDIİfadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüphelilerden 2'si Cumhuriyet Savcılığı tarafından serbest bırakılırken, tutuklanma istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mithat Çulha ve Zeki Çulha tutuklandı, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Zanlıların Polis aracından inişiZanlıların adliye binasına girişiHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/ ARSUZ(Hatay),=======================7)DAYININ YEĞENLERİNİ VURMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDAİZMİT'te, Sinan Y.'nin barda yeğenleri Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam'a kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Abdullah Sağlam'ın ölümüne, 2 yeğeninin yaralanmasına neden olan Sinan Y. ise tutuklandı.Olay, önceki gece, İzmit Kemalpaşa Mahallesi Yavuz Sokak'ta bulunan barda meydana geldi. Orhan C., Ahmet Sadettin C. ve Abdullah Sağlam barda eğlenirken, dayıları Sinan Y.'nin silahlı saldırısına uğradı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Abdullah Sağlam yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın ardından kaçan Sinan Y.'yi yakaladı. Gözaltına alınan Sinan Y. ifadesinde yeğenleriyle borç- alacak nedeniyle aralarında husumet olduğunu söyledi. Emniyette işlemleri tamamlanan Sinan Y., düb adliyeye sevk edildi.Bardaki olayın güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, Sinan Y.'nin elindeki tabanca ile yeğenlerinin masasına gelerek 2 el ateş ettiği, bu sırada grup arasında arbede çıktığı ve silahın 2 kez daha ateş aldığı görüldü. Daha sonra ismi öğrenilemeyen bir kişinin silahı Sinan Y.'nin elinden aldığı ve şüphelinin kaçtığı tespit edildi.TUTUKLANDIİzmit'te, barda tabancasını ateşleyerek, 1 yeğeninin ölümüne, 2 yeğeninin de yaralanmasına neden olan Sinan Yıldırım, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Görüntü Dökümü:-------------------------Cep telefonu görüntüsünde silahın patlama anları ve yaşanan panikHaber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),=======================================8)İŞ ORTAĞINI TABANCA İLE GÖZÜNDEN VURDUMANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde, iki iş ortağı arasında çıkan kavgada Salih Z. (43), Erhan Günay'ı (41) tabanca ile sol gözünden vurarak ağır yaraladı. Günay tedaviye alınırken, Salih Z. olay yerinden kaçtı.Olay, dün saat 19.30 sıralarında Göktaşlı Mahallesi Murat Caddesi üzerinde meydana geldi. 10 gün önce açtıkları çiğ köfteci dükkanında ortaklar Erhan Günay (41) ve Salih Z. (43) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre Salih Z., yanında getirdiği tabanca ile Erhan Günay'a ateş etti. Mermilerden biri sol gözüne isabet eden Erhan Günay kanlar içinde yere yığıldı. Silah sesini duyanlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirirken, Salih Z. kendine ait 48 VD 411 plakalı aracıyla olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Erhan Günay, Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaçan Salih Z. için arama çalışması başlattı.Görüntü Dökümü:-------------------------Olay yerinden genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,========================9)PATLAYAN LASTİĞİ DEĞİŞTİREN SÜRÜCÜ KAMYON ÇARPMASI SONUCU YARALANDIANKARA'nın Çankaya ilçesinde otomobilin patlayan lastiğini değiştiren Cengiz Akdemir, arkadan gelen kamyonun çarpması sonucu iki otomobilin arasında sıkıştı. Ağır yaralanan Akdemir, ambulansla hastaneye kaldırıldı.Kaza, bu sabah saat 05.00 sıralarında Üniversiteler Mahallesi 1071 Malazgirt Bulvarı üzerinde meydana geldi. Mehmet Özdemir'in kullandığı 06 MMT 30 plakalı otomobil, Mevlana Bulvarı yönünde ilerlediği sırada lastiğin patlaması sonucu durdu. Duran otomobilin arkasına 06 FZ 8925 plakalı otomobilini park eden lastik tamircisi Cengiz Akdemir, lastiği değiştirdiği sırada arkadan gelen İsmail İnce'nin hakimiyetindeki 06 FZ 3952 plakalı kamyon, arkadaki otomobile çarptı. Cengiz Akdemir, iki otomobil arasında sıkışarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Akdemir'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle 1071 Malazgirt Bulvarı'nın Mevlana Bulvarı yönü yaklaşık 1 saat araç geçişine kapandı. Kamyon sürücüsü İnce, polis ekiplerince gözaltına alındı.Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yerinden görüntüAraçlardan görüntüPolis ekiplerinin çalışmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,========================10)AMELİYATTA ÖLEN HASTANIN YAKINLARI, HASTANEYİ BİRBİRİNE KATTISİVAS'ta böbrek rahatsızlığı nedeniyle girdiği ameliyat sırasında yaşamını yitiren Turan Aydemir'in (46) yakınları, sinir krizi geçirerek sağlık personeline saldırıp, binanın camlarını kırdı.Olay, dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yaşandı. Üroloji servisinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören ve dün ameliyata alınan Turan Aydemir, iddiaya göre operasyon sırasında hayatını kaybetti. Hastane çalışanları, Aydemir'in ailesi ile görüşerek ölüm haberini bildirdi. Bunun üzerine sinir krizi geçiren Aydemir'in bazı yakınları sağlık personeline saldırdı. Hastane güvenliğinin yetersiz kalması üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polis ekiplerinin müdahalesi esnasında Aydemir'in yakınları hastane içerisinde bulunan Türk Sağlık-Sen odasının camlarını kırdı. İçeride kimsenin olmaması olası bir yaralanmayı önledi. Aydemir'in yakınları müdahalenin ardından hastaneden uzaklaştırıldı. Saldırıya uğrayan hastane çalışanlarının olayı yara almadan atlattığı belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Hastaneden gövrüntüler-Polisin ölen kişinin yakınlarını uzaklaştırması-Kırılan camın görüntüsü-Ekiplerin temizlik çalışmasıHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,===========================11)DÜĞÜNDE GELİN VE DAMAT YAKINLARININ 'EN ÇOK SİZ DANS ETTİNİZ' KAVGASIADANA'da sokak düğününde kız ve erkek tarafının 'En çok siz dans ettiniz' tartışmasıyla başlayan kavgada sandalyeler havada uçuştu.Olay, önceki gün akşam saatlerinde merkez Sarıçam ilçesi Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. Sokak düğününde iddiaya göre gelin ve damat yakınları, kendi yörelerine ait müzikleri çaldırarak oluşuturulan pistte dans ettiler. Sık sık müziğin değiştirilmesi taraflar arasında gerilime neden oldu. Bir süre sonra ise gelin ve damat yakınları arasında 'En çok siz dans ettiniz" tartışması çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine iki taraf birbirlerine tekme, yumruk ve plastik sandalyelerle saldırdı. Kavgada, damat ve gelin, yakınları tarafından otomobile bindirilerek uzaklaştırıldı. İhbar uzerine olay yerine sevk edilen polisler, iki tarafı güçlükle ayırdı. Kavganın ardından her iki tarafın da birbirlerinden şikayetçi olmadıkları öğrenildi.Görüntü Dökümü:------------------------Tarafların birbirlerine sandalyelerle saldırmasıAraya girenlerin ayırma çabasıGenel ve detayHaber-Kamera: ADANA,=======================12)TIR ŞOFÖRLERİ SUUDİ ARABİSTAN'DA İDAMA MAHKUM EDİLEN ARKADAŞLARI İÇİN KONTAK KAPATTIEDİRNE Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir grup TIR sürücüsü, Suudi Arabistan'da aracında uyuşturucu bulunduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede idam edilmesine karar verilen şoför arkadaşları Remzi Çiçek'in serbest bırakılması için kontak kapatma eylemi başlattı.Hatay'ın Samandağ ilçesinde yaşayan TIR sürücüsü Remzi Çiçek'e Suudi Arabistan'da kullandığı TIR'da uyuşturucu madde bulunduğu gerekçesiyle, yargılandığı mahkeme tarafından hakkında idam kararı verildi. Cezanın infaz edilmesine saatler kala Çiçek'in meslektaşları, Edirne'den Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde bu gece yarısından itibaren kontak kapatma eylemi başlatarak, arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi.'HAKSIZ YERE İDAM EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ'Polis ve jandarma ekipleri, TIR sürücülerinin arkadaşlarının idamını durdurmak için başlattığı kontak kapatma eylemi nedeniyle bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin müdahale etmediği eylemciler adına konuşan TIR sürücüsü Burhan Oğuz, 2 gün sonra idam edilecek arkadaşlarının serbest bırakılmasını istedi. Yaklaşık 4 yıl önce Suudi Arabistan'da TIR'ında bulunan uyuşturucu sonucu Suudi makamlar tarafından haksız yere idam kararı verildiğini belirten Oğuz, "4 sene önce Arabistan'da tutuklu bulunan bir ağabeyimizin, idam kararı onandı. Eğer biz bu olaya el atamayıp sesimizi duyuramazsak, Çarşamba günü bu ağabeyimiz idam edilecek. Haksız yere ağabeyimizin idam edilmesini istemiyoruz. Biz burada her hangi bir zorbalık yapmıyoruz, sadece sesimizi duyurmak istiyoruz. O ağabeyimizin idam sehpasından alınmasını istiyoruz. Ailesi ve yakınlarıyla da irtibat halindeyiz, 2 günümüz var bizim için saniyeler dakikalar önemli. Biz gerekli yerlere bildirgeler vererek resmi bir şekilde toplanmak isterdik ama inanın ki saatlerin ve dakikaların önemi var. Biz sesimiz duyurmak istiyoruz. ve bizim sesimizi duyan elini vicdanına koysun çıksın duyursun. Yükünden hiç haberi yokken kolilerde uyuşturucu madde çıkmış. Onun suçsuz olduğuna inanıyor ve sesimizi duyurmak istiyoruz" dedi.Kapıkule Sınır Kapısı'nda TIR parkında eylemlerini başlatan sürücülere, yoldan geçen diğer TIR sürücüleri de katılmaya başladı. TIR sürücüleri ayrıca Edirne'de Yunanistan'a açılan İpsala ile Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda da kontak kapatma eylemi yapıldığını söyledi.Görüntü Dökümü:------------------------TIR'lardan detayEylem yapan sürücülerBurhan Oğuz'un açıklamasıJandarma ve polis ekiplerinden detayKapıkule Sınır Kapısı tabelasıTürkiye tabelasıKontak kapatan TIR'lardan detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/ EDİRNE,=========================13)ELAZIĞ'DA 3 İCRA MÜDÜR YARDIMCISI İLE BİRLİKTE 9 KİŞİYE 'ZİMMET' GÖZALTISIELAZIĞ Adliyesi'nde görevli 3 icra müdür yardımcısı ile memurların da aralarında bulunduğu 9 şüpheli, icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçirdikleri iddiasıyla gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Elazığ Adliyesi'ndeki icra dairelerinde icra takibi yoluyla tahsil edilen paraları zimmetlerine geçiren suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip yapan ekipler, düzenlenen operasyonla icra müdür yardımcıları K.D., M.Ö. ve Z.K., vakıf şoförü A.D. ile memurlar A.M., Ç.T., O.G., S.P. ve S.Y.'yi gözaltına aldı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın çok yönlü devam ettiği belirtildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.Görüntü Dökümü:------------------------Adliye'den görüntüHaber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,======================14)DENİZLİ'DEKİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA 5 TUTUKLAMADENİZLİ'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 5'i tutuklandı, diğerleri ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan kişilere yönelik 23 Şubat sabahı operasyon düzenledi. Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'ndeki 8 ayrı adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda, özel eğitimli narkotik köpeği 'Çako da kullanıldı. Çako bir evdeki aramalar sırasında elbise dolabına tepki verdi. Elbise dolabının içine yapılan gizli bölmede 1,5 kilo esrar ele geçirdi. Diğer adreslerdeki aramalarda da toplam 105 uyuşturucu hap, ruhsatsız 1 tabanca ve 1 av tüfeği, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 73 bin lira ile 500 dolar ele geçirildi. Operasyon kapsamında haklarında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 12 kişi gözaltına alındı.Sorgularının ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 5'i tutuklandı. Diğer 7 şüpheli ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Operasyon anı polis kamerası görüntüleri-Narkotik köpeği Çako'nun yatak odasında adrama yapması-Çako'nun elbise dolabına tepki vermesi-Polislerin gizli bölmeyi bulması-Gizli bölmede esrarın ele geçirilmesiHaber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,================================================15)BİN 400 LİTRE KAÇAK ALKOL PİYASAYA SÜRÜLMEDEN YAKALANDIBURSA'da Jandarma ekiplerince bir eve yapılan operasyonda bin 400 litre kaçak alkol, ruhsatsız tabanca, uyuşturucu ve antika tabancalar ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün Yenişehir ilçesi Yeniköy Mahallesinde, H.B. isimli şahıs'a ait ev ve çevresinde arama yaptı. Yapılan aramada, kaçak alkol üretimi yapımında kullanılan düzenek, bin 400 litre kaçak alkollü içki, 1 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet fişek, 5 gram esrar ve 6 adet antika tabanca ele geçirildi. Aramaların ardından H.B. gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin konuyla ilgili soruşturması sürüyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Jandarma ekiplerinin eve yaptığı operasyondan görüntüler-Ele geçirilen silah ve kaçak alkollerden görüntülerHaber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,==================================================16)YARALI KÖPEKLERE SAHİP ÇIKTILARŞANLIURFA'da dövülüp çenesi kırılan 45 günlük yavru köpek ile çenesinde tümör olan 5 yaşındaki sokak köpeği, Canlı Hayatı İyileştirme Derneği (CAHİDE) yetkilileri tarafından Gaziantep'e getirilerek tedaviye alındı. Şanlıurfa'da boş arazide iddiaya göre dövülerek çenesi kırılan 45 günlük köpeği görenler durumu Gaziantep'teki CAHİDE'ye bildirdi. Dernek görevlileri, acı çeken köpeği havyan ambulansıyla getirirken yolda gördükleri ve ağız kısmında tümör oluştuğunu fark ettikleri köpeği de ambulansa aldı. Gaziantep'e getirilen iki köpek derneğin kliniğinde tedaviye alındı. Veteriner Esra Taşkın'ın yaptığı ilk kontrollerde yavru köpeğin çenesinin kırıldığı, diğer köpeğin ise tümör nedeni ile ağız kısmında doku kaybı olduğu belirlendi. Yavru köpeğin dövülerek çenesinin kırıldığını söyleyen CAHİDE Yönetim Kurulu üyesi Cemal Güneş, "Bu köpeğimizi Şanlıurfa'dan alıp getirdik. İnsanlar tarafından darp edilerek çene kemiği kırılmış, şu anda hiçbir şey yiyip içemiyor. Burada ilk tedavisini yaptık. Yarın Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Orada plak takılarak sağlığına kavuşmasını umut ediyoruz. Bu köpeğimiz yaklaşık 45 günlük, yemek yiyemiyor. Damar yoluyla besliyoruz" dedi.İki köpeği de muayene eden Veteriner Esra Taşkın ise köpeklerin yaralarında aşırı derecede enfeksiyon olduğunu söyleyerek, "Büyük olan köpeğimizin burun ve ağız kısmında tümör var. İlk tedavisine başladık. Yarın Hatay Veteriner Fakültesi'ne göndereceğiz. Pataloji sonuçlarına göre uygun tedavi yöntemini uygulayacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Yaralı köpeklerTedavi edilmesiCemal Güneş ile Röp.Esra Taşkın ile Röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,=========================