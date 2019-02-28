Dha Yurt Bülteni -1

Kaynak: DHA

1)OTOMOBİL, BABASULTAN BARAJINA DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALIKURTARMA ANLARI KAMERADABURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak kaldırıldıtkları hastanede tedavi altına alındı. Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün Kozluören Mevkinde meydana geldi. İnegöl'den Kestel istikametine giden Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı.Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü----------------------------Gölün içine kadar giren itfaiye aracıOtomobilden çıkarılan yaralılarYaralı kadının sedye ile taşınmasıYaralı gencin kurtarma çalışmasına katılan bir kişi tarafından sırtta taşınmasıKalp masajı yapılmasıSuyun içindeki kurtarma çalışmalarından detayÇevrede toplanan ve yardım eden vatandaşlarİş makinesiSağlık ve jandarma ekipleriGenel ve detayHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL(Bursa),==================================================2)CİP KIRMIZI IŞIKTA DURAN ARAÇLARA ÇARPTI: 4 YARALIBOLU'da, D-100 Karayolu'nda cipin kırmızı ışıkta bekleyen 2 araca çarpması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza saat 21.00 sıralarında, D-100 Karayolu Üniversite Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bolu istikametine giden Serkan Yazıcı idaresindeki 16 NDV 50 plakalı cip, üniversite yoluna gitmek için kırmızı ışıkta bekleyen İsmail Arıkan yönetimindeki 14 EL 688 plakalı hafif ticari araç ile Esra İlhan idaresindeki 14 GF 490 plakalı otomobile çarptı. Kazada araç sürücüleri ile birlikte İsmail Arıkan'ın kullandığı hafif ticari araçta bulunan Aynur Arıkan yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi ile Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Görgü tanıkları, Serkan Yazıcı'nın kullandığı cipin kazadan önce bariyerlere çarparak yolda zikzak çizdiğini söyledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-----------------------------Kaza yapan araçlar-Ambulansların gidişi-Görgü tanıkları ile röportaj-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================================3)AKDENİZ'DE PETROL VE DOĞAL GAZ ARAMASI BAŞLIYORAKDENİZ'de 4 ay boyunca petrol ve doğal gaz araması yapılacak olan Kuzupınarı-1 kuyusu, Adana'nın Karataş ilçesinde sondaj vurulması için hazırlandı. Karataş ilçesi sahilinden görülebilen bir alana sabitlenerek demirleyen Rowan Norway platformu, Kuzupınarı-1 kuyusunda çalışmalara başlayacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nında (TPAO) bir süredir sürdürülen çalışmalar sonucu Kuzupınarı-1 kuyusunda sondaja başlanacağı açıklandı. 4 bin metrede gerçekleştirilecek olan petrol ve doğal gaz aramasının 4 ay boyunca süreceği bildirildi.Görüntü Dökümü----------------------------DHA Muhabiri Nuri PİR'in anonsuGeminin görüntüsüBir vatandaş ile röp.Haber: Nuri PİR-Sefa ÜNAL-Kameira: Eser PAZARBAŞI/KARATAŞ (Adana),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (2) - AKDENİZ4)TATBİKAT TOP ATIŞLARIYLA DEVAM ETTİKaradeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda gerçekleştirilen, Cumhuriyet tarihinin denizdeki en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan 2019'un öğleden sonraki bölümünde Doğu Akdeniz'de top atışları yapıldı. Saatte 720 kilometre hıza ulaşan ve havada 45 dakika kalabilen ŞİMŞEK-1 yüksek hızlı hedef uçak sistemi, fırkateynden havalandı. İnsansız yüksek süratli hava hedefi olan ŞİMŞEK-1 tarafından senaryo gereği belirlenen terör unsuru denizaltılar hava savunma güdümlü mermi ve toplarla vuruldu. Ardından Dalaman'dan kalkan Kara Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterler konuşlanma yapmak üzere fırkateynlere iniş yaptı. Fırkateynler ayrıca Manş uçağının çektiği hedefi tam isabetle vurdu. Hava saldırılarına karşı başarılı atışlar gerçekleştiren Aksaz Deniz Üssü Komutanlığı'na bağlı fırkateynler göz doldurdu.Tatbikatta bu sene 30 Ağustos'ta mezun olarak bahriyeli teğmen olacak Deniz Harp Okulu son sınıf öğrencileri, teorik bilgilerini kullanarak donanma stajlarını Mavi Vatan -2019 Tatbikatı'nda komutanlarının nezaretinde uyguladı.Görüntü Dökümü----------------------------Atışlardan görüntüHelikopterin inişiManş uçağındaki hedefin vurulmasıGenel ve detay görüntüHaber: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN/ MUĞLA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================================================Cumhuriyet tarihinin en büyük deniz tatbikatı başladı (4) - MARMARA5)HÜCUMBOTLARLARDAN GEÇİŞ HAREKATIÇanakkale Boğazı intikal rotaları üzerinde Marmara Denizi'nde TCG Kılıç, İmbat, Kalkan, Mızrak ve Tufan hücumbotları TCG Oruçreis'in sağ ve sol yanından denizde 33 nat ile geçiş harekatı yaptı. Kuzey Görev Grup Komutanı Mehmet Cem Okyay ve TCG Oruçreis gemi komutanı Deniz Albay Ahmet Burak Adalı hücumbotların geçişi sırasında selamladı.GİZLİ BİLGİ ALIŞVERİŞİ YAPILDIArdından gemilerde dinlenme olasılığı üzerine gizli bilgi ve belgelerin gönderildiği posta çantası alıp verme tatbikatı yapıldı. TCG Oruçreis ile TCG Kemalreis arasında posta çantası gönderildi.HELİKOPTERLE DENETLEDİTCG Kemalreis'de tatbikatı yöneten Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu helikopterle önce TCG Barbaros'a gitti, ardından TCG Oruçreis gemisine helikopterle iniş yaptı. Ardından harekat hazırlık ve idame eğitimleri, basit ve gelişmiş manevra talimleri yapıldı.Görüntü Dökümü----------------------------Gemilerin geçişiGemiye helikopter inmesiGenel ve detaylarHaber-Kamera: Ergün AYAZ - İbrahim KÖRDEMİRCİ (Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================6)DÜZCE BEYAZA BÜRÜNDÜDÜZCE şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu.Düzce, gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Kar yağışı kısa sürede kent merkezinde her yeri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.Görüntü Dökümü----------------------------Kar yağışından görüntüVatandaşlar kar altında yürürken görüntüTrafikten görüntü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================Kılıçdaroğlu: Kavgadan uzak duracağız (EK)7)STK TEMSİLCİLERİ VE KANAAT ÖNDERLERİYLE BULUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sason ilçesindeki mitingin ardından Batman'da bir otelde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kanaat önderleriyle bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, ülkenin huzur ve refahı için stratejik dönüşüme ihtiyaç olduğunu söyledi. Bunun için el ele vermek gerektiğini anlatan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:"Eğer kendimizi sorgulamazsak, Türkiye'yi düze çıkaramayız. Siyaset kurumunun görevi 'O onu yaptı, bu bunu yaptı' demenin dışında bir şey olması lazım. Vatandaş olarak eğer bir kusurumuz varsa sürekli olarak aynı iktidara destek vermektir. Bunun kabahati eğer varsa hepimizin ortak kabahatidir. Peki nasıl aşarız? Öyle ya bir ekonomik krizin ortasındayız. İşsizlik reel sektörü yeni vurdu, o yüzden yeni artıyor. Önümüzdeki yıllarda daha da artacak. Eğer cennet gibi bir ülke cehenneme dönüştürülürse.. Ne demek cehenneme dönüştürülmek? Bir ülkede 7,5 milyon insan işsiz gezerse, binlerce insan yatağa aç girerse, bu ülkenin insanları çöp kutularından yiyecek toplamaya başlarsa bir sorunumuz var demektir. Biz bunu nasıl aşacağız? Aşmanın birden fazla yolu var. Hani derler ya 'Her yiğidin bir yoğurt yiyişi vardır' diye. Ama bazı şeyler vardır ki bu ortak aklın ürünüdür. Bunlar olmadan bir ülke büyüyemez, gelişemez, kalkınamaz. Bunları neye göre söylüyoruz; insanlığın tarihinin birikimine dayanarak. Kriz olduğunda ben Ağustos ayında İstanbul'da gittim bir basın toplantısı yaptım. Hiçbir eleştiri getirmedim hükümete. Sadece 'Bu ülke krizden çıkmak istiyorsa, 13 maddenin gereğinin yapılması lazım' dedim. Tam tersine ben öneri getiriyorum, kalktılar beni en ağır şekilde eleştirdiler. 'Niye öneri getiriyorsun?' diye. Ne yapayım? Benim bir sorumluluğum var. Ben siyasetçiyim. Siyasetçi, yönetime talip olan kişidir. Bu yönetim sadece onların sorumluluğunda değil, bizim de sorumluluğumuz var. Bizim sorumluluğumuz hataları dile getirmek, yol göstermek."'LİYAKAT YOKTUR, SADAKAT VARDIR'Yönetimde liyakatin önemine değinen Kılıçdaroğlu, "Dedik ki 'Devlette liyakat sistemi çok önemlidir.' Devleti devlet yapan liyakattir. Liyakatle adalet aynı kökten gelirler. Adaletin, liyakatin olmadığı bir yerde devlet olmaz. Memur olmanız için üniversiteyi bitireceksiniz, KPSS'ye gireceksiniz, yüksek puan olacaksınız, aday memur olarak tayin edileceksiniz. Bir yıl çalışıp, asaletiniz onaylanıp, şef olmak için oturursunuz sınava girersiniz. Peki bakan, milletvekili olmak için? Savcılıktan iyi hal kağıdı, bir de ilkokul diploması. Başka bir şeye gerek yok. Devlet ayrı, siyaset, hükümet, yönetim ayrı. Siyasi partiler, devlet olmak için yönetime gelmezler, devleti yönetmek için gelirler. Liyakatle devlet yönetilir. Bürokraside sadakat öne çıkar, liyakat toz olur gider. Geldiğimiz noktada budur; liyakat yoktur, sadakat vardır. Nedir? Tepedeki adam ne derse ona uyacaksınız. Yanlış önemli değildir, ona uyacaksınız."'SARAYLARDA MERAKIM VARSA ALLAH BELAMI VERSİN DİYECEĞİM'Türkiye'nin 2019 kalkınma planı olmadığını savunan Kılıçdaroğlu, '4 ayaklı ekonomik stratejik dönüşüm'ü anlatarak konuşmasını şöyle sürdürdü:Sizden isteğin bunun a partisi, b partisi yoktur arkadaşlar. Burada hepimiz huzur içerisinde yaşamak zorundayız. Eğer bir çocuk yatağa aç giriyorsa bu sorun, bir partinin sorunu olmanın çok ötesinde bu toplumun ortak sorunu olmalı. Sandığa gideceğiz, oy kullanacağız. Neye göre oy kullanacağız? Sizler kanaat önderlerisiniz. Ben niye kanaat önderleriyle toplantı yapıyorum? Birileri sizi dinliyor. 'Bu kişi, doğru söylüyor' diyor. Belki çok farklı siyasi görüşlerden geliyorsunuz. Hepinizin siyasi görüşüne ben saygı duyarım ama bir krizden çıkmamız lazım. Türkiye 13 maddenin hiç birinin gereğini yapmadı. Hiç tasarruf lafını duydunuz mu Allah aşkına? Uçaklar, yatlar, katlar yahu yeter, yeter yahu. Yazık günah değil mi? Ankara'ya bakın Allah aşkına. Ne kadar büyük bina varsa, tamamı devlete ait. Hani diyorlardı ki 'Yerinden yönetim esastır.' Devasal binalarda devlet ne yapıyor arkadaşlar? Batmanlı kardeşlerim bilir mi bilmiyorum. 2019 Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı yok arkadaşlar. 2018'de bitti, 2019 yeni kalkınma planı gerek ama yok. Benim saraylarda merakım yok. Saraylarda merakım varsa Allah Belamı versin diyeceğim. Yok öyle bir şey. Bu ülkede hepimiz huzur içinde yaşıyorsak ben amacıma ulaşmışımdır. Bütün mesele budur. Suçlu arıyorlar acaba 'Kimi yakalayabilirim' diye, sorumlu sensin kardeşim. 'Ekonomide kriz var', sorumlu kim? Sorumlu arıyorsan sensin, başkası değil. Bütün bu sorunları nasıl aşabiliriz? 4 ayaklı bir stratejiden yola çıkmazsak, bu sorunları aşamayız. 4 ayaklı bir stratejik dönüşüme Türkiye'nin ihtiyacı var. Söylediklerimde eksik olabilir ama yanlış tek harf bile yok, hepsi doğru. Eğer bu ülkede birlikte yaşayacaksak huzur içerisinde, bu stratejik dönüşümü sağlamak zorundayız."'FUTBOL TAKIMI TUTAR GİBİ PARTİLER TUTULMAZ'Kılıçdaroğlu, konuşmasında futbol tutar gibi parti tutulmayacağını ifade ederek, "Bakın boşanmalar arttı. Büyük olaylar var. İşsizlik bütün kötülüklerin anasıdır. Bir babanın, okula giden çocuğuna harçlık verememesi ne demektir, bir annenin çocuğunun karnını doyuramaması ne demektir? Batman'dan söz etmiyorum. Kocaeli'ndeki bir kadının haykırışı; 'Çocuğuma sabah akşam salça- ekmek yedirmekten utanıyorum.' Onu bulamayan binlerce çocuk var. Dolayısıyla her birimizin vatandaş tek tek olarak sorumluluğu var. Bu sefer seçimlere düşünerek gidelim. Oyumuzu düşünerek kullanalım, benim istediğim sadece bu. Şu veya bu partiye angaje olmayın. Futbol takımı tutar gibi partiler tutulmaz. Bir parti hata yaparsa dersin 'Kusura bakma kardeşim, hata yaptın, verdiğin sözü tutmadın.' Hani dünya lideri olacaktık? Nerede bu liderlik? Her gelenin tokatladığı bir Türkiye gerçeğiyle karşı karşıyayız. Sizlerden istirhamım sandığa giderken düşünerek, elinizi vicdanınıza koyarak oy kullanın" diye konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından basın kapalı olarak katılımcıların sorularını yanıtladı.Görüntü Dökümü----------------------------Kılıçdaroğlu'nun salona gelişiToplantıya katılan kanaat önderleri ve STK temsilcileriKılıçdaroğlu'nun konuşmasıGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Reşat YİĞİZ/BATMAN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================================AK Parti'li Ünal: 'Millet İttifakı' ismini hak etmiyorlar (2)8)'BİZİM TARLADA İZİMİZ VAR, BUNLARIN NEYİ VAR'Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partisinin Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Ünal, "Bugüne kadar Gezi ile geldiler, 17-25 yargı darbesiyle geldiler. Daha da beteri 15 Temmuz ile geldiler. Biz bunların hepsini bu kadrolarla beraber liderimizin önderliğinde bertaraf ettik. Bizim çözemeyeceğimiz sorun var mı? AK Partili kadrolar ve Recep Tayyip Erdoğan'ın çözemeyeceği sorun var mı? Biz ne karlardan, ne fırtınalardan geldik. 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Karşımızda konuşanların bu ülkenin derdine derman olabilmek adına yaptıkları bir şey var mı? Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bizim tarlada izimiz var bunların neyi var? Hiçbir şeyi yok.ö dedi.31 Mart seçimlerinin sadece yerel bir seçim olmadığını ifade eden Ünal, "Bu seçim sadece yerel bir seçim değil. Bu seçim aynı zamanda bir memleket meselesi. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası alanda dimdik ayakta durmasını sağlayan her bir oyun verildiği, her bir iradenin onaya dönüştüğü bir seçim. Cumhurbaşkanımız görüşmelerini yaparken neden bu kadar rahat ve dimdik? Çünkü arkasında milletinin desteğini hissediyor. Biz 31 Mart'a kadar bu bilinçle durmak yok yola devam diyeceğiz. En ufak bir küslük, en ufak bir kaygı, şüphe taşımaksızın 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışacağız.ö diye konuştu.Görüntü Dökümü-----------------------------Mahir Ünal salona girerken-Salondan detay-Mahir Ünal'ın konuşmasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================9)MANDIRADA KUMAR OPERASYONU: 54 KİŞİ GÖZALTINA ALINDIKIRIKKALE'de bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine yapılan operasyonda 6'sı kadın, 54 kişi gözaltına alındı. Kırıkkale'nin Bahışlı ilçesi Doğanay Mahallesi'ndeki bir mandırada kumar oynandığı ihbarı üzerine Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile istihbarat birimlerine bağlı 100 personelin katıldığı operasyon düzenlendi. O.A.'ya ait olduğu tespit edilen mandıraya düzenlenen baskında 6'sı kadın 46 kişi hakkında kumar oynamak suçundan, 8 kişi hakkında ise kumar oynattıkları şüphesiyle işlem yapıldı. Mandırada yapılan aramada ise tombala makinesi ve bir adet pompalı tüfek ele geçirildi. Şüpheliler, kimlik kontrolünün ardından ifadeleri alınmak üzere Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.Görüntü Dökümü----------------------------Şüphelilerin yakalanmasıŞüphelilerin ekip aracına alınmasıPolis ekiplerinin aramasıHaber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================================================10)DİYARBAKIR'DA 583 POLİSLE HAVA DESTEKLİ NARKOTİK DENETİMİDİYARBAKIR'da 583 polis ve eğitimli 5 köpeğin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması düzenlendi. Bin 151 kişinin sorgulandığı uygulamada üzerinden bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirilen 3 kişi ile aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Foto Film Şube müdürlüklerinin desteğiyle Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde 212 ekip, 583 personel ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bin 151 şahsın sorgusu ve araması yapıldı, 255 araç incelendi. Umuma açık 126 iş yerinin de kontrol edildiği uygulamada yoklama kaçağı 3 kişi tespit edildi. Aranan 3 kişinin üzerinde ise bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 cep telefonu ele geçirildi. Bu 3 kişi ile arandığı saptanan 1 şüpheli gözaltına alındı.Görüntü Dökümü---------------------------Polislerin araçları durdurmasıAraç kontrolleriNarkotik köpeklerinin araçlarda ve sokaklarda arama yapmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================11)POLİSLERDEN KAÇMAK İÇİN İKİNCİ KATTAN ATLAYINCA YARALANDIIĞDIR'da polis, 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Biri İzmir'de olmak üzere toplam 10 kişinin gözaltına alındığı operasyonda, kaçmak isteyen bir şüpheli ikinci kattan atladı. Bahçedeki ağacın üzerine düşen şüpheli V.A., yaralandı. Tedavisinin ardından mahkemeye çıkarılan V.A. ile birlikte 8 kişi tutuklandı.Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, uyuşturucu trafiğini yönlendirdikleri belirlenen 10 kişiyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren takip sonucu, polis ekipleri sabah 06.00 sıralarında İzmir ve Iğdır'da 'torbacı' diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Iğdır'da evine baskın yapan polisten kaçmak isteyen V.A., ikinci katın arka balkonundan atladı. Ağaca çarpan V.A. kasığından yaralandı. Yaralı şüpheli, polis tarafından hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı.Eş zamanlı operasyonlarda Iğdır'da 9, İzmir'de 1 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 201 gram sentetik kannabinoid maddesi, 5,64 gram esrar, 1 ruhsatsız 7,65 çapında tabanca, 13 tabanca fişeği, 2 ruhsatsız av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca ve 13 av tüfeği kartuşu ele geçirildi.Polis tarafından gözaltına alınan toplam 10 şüpheliden 2'si denetimli serbestlikle bırakılırken, V.A. ile birlikte 8 kişi mahkemece tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Polis kamerası)-------------------------------Polisi yaptığı operasyon-Evlerde yapılan arama-GenelHaber: IĞDIR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================12)AYVALIK'TA, DENİZLERİN HAZİNESİ KIRMIZI MERCANLARI KORUYACAK PROJE TANITILDIBALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesinin tanıtım toplantısında açıklamalarda bulunan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, bilinçsiz yapılan faaliyetler sonucu mercan yataklarının zarar gördüğüne dikkat çekti. Başkan Kafaoğlu, "Korunmasıyla, çevresinde binlerce deniz canlısına barınma ve çoğalma imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız gelişecek ve su ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Turizme de katkı sağlanacak" dedi.Ayvalık'ın su altı zenginliklerinin en önemlilerinden biri olan kırmızı mercanların korunması amacıyla hazırlanan proje, Cunda Uygulama Oteli'nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkesir İl Müdürlüğü ve AGRİDA Tarım ve Turizm Derneği'nin ortaklaşa yürüteceği, 'Edremit Körfezi Saklı Hazineleri Kırmızı Mercanlar' projesi, Birleşmiş Milletler tarafından da destekleniyor.BİLİNÇSİZ ATILAN AĞ VE ÇAPALAR BÜYÜK RİSKToplantıda konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, proje sayesinde turizmin yanı sıra su ürünlerinin gelişeceğini ve balıkçılık faaliyetlerinin de artacağını söyledi. Mercan resiflerinin eski canlılığına kavuşturulmasının deniz ekosistemi açısından önemli olduğunu dikkat çeken Başkan Kafaoğlu, iç ve dış turizmin canlandırılmasında da bu projenin büyük önemi olduğunu vurguladı. Projenin bilinçli dalış turizminin geliştirilmesine de katkı sağlayacağını belirten Kafaoğlu, "Oluşumu binlerce yıl süren mercanlar bir kaya parçası ya da bitki gibi görünmekle birlikte aslında omurgasız bir hayvandır. Son zamanda yapılan araştırmalar deniz altı haritasının ölmesine; doğal iklimsel değişikliklerin yanı sıra balıkçıların ağları ve tur gemilerinin bilinçsiz çapa atım faaliyetlerinin de sebep olduğunu ortaya koymuştur. Yalnız çapa atımı değil, çekimi sırsında da çapalar mercan ekosistemine rastlayıp onların kırılmasına sebep olabilmektedir. Atılan ağlar da kolonilerin ters dönmesine ve bu yüzden de ölmelerine sebep olmaktadır" diye konuştu.BİNLERCE DENİZ CANLISINA ÇOĞALMA İMKANI VERİYORBilinçsiz atılan ağların mercanların üzerini kaplayarak gelişimlerini de etkilediğini vurgulayan Başkan Kafaoğlu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:"Denize atılan çapaların yerlerinin belirlenerek, bu bölgelerde mercanlara zarar verecek çapa ve ağ atım faaliyetlerinin engellenmesi amaçlanmakta. Korunmasıyla, çevresinde binlerce deniz canlısına barınma ve çoğalma imkanı veren mercanlar ile balıkçılığımız da gelişecek ve balıkçılık ve su ürünleri kaynakları korunmuş olacaktır. Proje kapsamında uluslararası korunma listesinde de bulunan kırmızı mercanların daha etkin korunması için var oldukları noktalar ve derinlikler koordinat sistemi yardımıyla bölge haritası üzerinde işaretlenecektir. Bu yöntemle, mercanların yer tespiti yapılarak, mevcut durumlarının iyileştirilmesi ve korunması için çevresine ucunda şamandıra bulunan tonozlar inşa edilecek ve deniz yüzeyinde de işaretlemeler yapılacaktır. Böylece kırmızı mercanlar alan tahribatına neden olacak aktivitelerden korunarak canlı yaşamını doğal ortamında sürdürmeye devam edecektir. Projenin yazılmasından savunulmasına ve koruma tedbirlerinin alınmasından bilinçlendirme çalışmalarının yapılmasına kadar şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da emeği geçecek herkesi tekrar kutluyorum."FARKINDALIK YETMEZ, HASSAS OLUNMALIBaşkan Kafaoğlu'ndan sonra söz alan AGRİDA Derneği Başkanı Attila Kaya proje için "Örnek bir proje olacak. İyi bir iş birliği ile projeyi bitireceğimize inanıyorum" derken, İl Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Candan, projenin Ayvalık'a, Balıkesir'e ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.Kırmızı mercanların önemi hakkında bilgi veren Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen ise "200 milyon yıl önce nesilleri ortaya çıkan kırmızı mercanların bir ekolojik bir de ekonomik önemi var. Böyle bir mercan lokasyonunun tespit edilmesi ve bunun koruması ile ilgili farkındalık oluşturmak için hazırlanan proje son derece önemli. Farkındalık oluşturulması yetmiyor. Mercanlar çok hassas canlılardır. Tüm kurumların hassas olması gerekiyor" diye konuştu.Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker de kırmızı mercanları 'ekosistem mimarı' olarak tarif etti. Doç. Dr. Türker, "Karbon döngüsüne direkt müdahale ederek oksijenin atmosfere ulaşmasında Amazon Ormanları kadar etkin olan kırmızı mercanlar, bu yüzden gerçekten hazine ve onlara sahip çıkmalıyız" dedi.Toplantıya, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan, İlçe Turizm Danışma Müdürü Yasemin Gençer, Doğa Koruma ve Milli Parklar Burhaniye Şefliğinden Atasay Tanrısever, AK Parti İlçe Başkanı Hakan Kayaalp, Cumhur İttifakı Ayvalık Belediye Başkan adayı Nazmi Başaran, Ayvalık'tan çeşitli sivil toplum kuruluş temsilcileri ve dalış okulları sahipleri de katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Toplantı salonundan ve katılımcılardan detay görüntülerBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşmasıBalıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dilek Türker konuşmasıHaber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN - Kadri KAYA/ EDREMİT (Balıeksir),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ