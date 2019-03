Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN SAMSUN'DA HALKA HİTAP ETTİCumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Ordu mitinginin ardından Samsun'da Cumhuriyet Meydanı'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, selamladığı Samsunlulardan, 31 Mart yerel seçimlerinde desteklerini sürdürmelerini istedi. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinde rekor beklediği Samsun'da son 17 yılda 29 katrilyonluk yatırım yaptıklarını söyledi. Erdoğan, "Samsun, Karadeniz'in incisi Samsun, milletimizin gözbebeği Samsun, birliğimizin, dirliğimizin, bağımsızlığımızın timsali Samsun, Bir asır önce İstiklal meşalesini tutuşturan Samsun, 'ya istiklal ya ölüm' diyerek yola çıkanlara yoldaş olan Samsun, bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. 24 Haziran seçimlerinde şahsıma, partimize ve Cumhur ittifakına verdiğiniz destek için sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. İlk günkü aşkla, heyecanla, sizler için koşturmaya devam edeceğiz. Yeni zaferlere çok daha güzel ve aydınlık günlere inşallah yine sizlerle beraber ulaşacağız. Samsun bugün bir başkasınız. Her zamanki gibi coşkunuz için teşekkür ediyorum. Bugün yine Samsun'a şöyle içten bir 'Maşallah' diyorum. 'Rabbim sizi kem gözlerden, nazarlardan saklasın' diyorum. Bugün Samsun tıpkı Karadeniz gibi yine kabına sığmıyor. Samsun, 1 asır önce olduğu gibi yine iradesine, bağımsızlığına sahip çıkıyor. Samsun bir kez daha Türkiye'ye öncülük etmeye, liderlik etmeye hazırlanıyor. Samsun'un 31 Mart günü yine tavrını demokrasiden yana koyacağına inanıyorum" dedi.'MİLLETE TAHAMMÜLLERİ YOK'Ana muhalefet partisinin Samsun'da belediye başkan adayı olmadığını anımsatan Erdoğan, CHP'nin tek hedefinin rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak olduğunu kaydederek, şunları söyledi: "Dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. Biz sadece ve sadece Allah'ın huzurunda rüküda ve secdede eğiliriz, başka bir yerde asla. Seçimlere 27 gün kaldı. İnşallah 27 gün sonra sandığa gidecek tam bir demokrasi şöleni içinde oylarımızı kullanacağız. Seçimler yaklaştıkça elbette işte görüldüğü gibi meydanlarda ısınıyor muhalefet aylardır sürdürdüğü liste kavgasını daha yeni bitirdi. Kıyısından köşesinden de olsa meydanlarda daha yeni yeni arzı endam etmeye başladı. Fakat ne seçim kazanmak gibi bir hedefleri, ne de millete hizmet etmek gibi bir dertleri var. CHP ve şürekasının yegane hedefi ne yapıp edip rant kaynağı olarak gördükleri belediyeleri korumak. Samsun'da CHP'nin adayı var mı? Niye? Cesaret, cesaret kolay değil Samsunlunun huzuruna gelmek o kadar kolay değil. Burası Kurtuluş Mücadelesinin ilk adımının atıldığı yer. Niye yoklar? Öyle kolay değil, öyle laf ola beri gele yok. Samsunlunun kimlere 'Hoş geldin' diyeceğini biliyorlar. Onların amacı 3-5 mitingle, birkaç tane salon toplantısıyla, bir iki televizyon programı ile bu dönemi de savuşturmak. Milletle buluşmak, hasbıhal etmek, dert dinlemek onlar için çok büyük bir yük. Herkese hatta bölücü örgütün siyasi uzantılarının küstahlıklarına bile tahammülleri var. Ama millete tahammülleri yok"'AK PARTİ'DE BÖYLE BİR BELEDİYE BAŞKANI OLSA BİR DAKİKA TUTMAM'Erdoğan, CHP'li Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın 'Bana oy verin, yollarınızı yapayım' sözlerine yönelik tepki göstererek, "Çok enteresan hakaret ediyorlar, parti binalarında sabah akşam ekipçilik kavgası vermeyi, siyaset yapmak zannediyorlar. Türkiye'de 81 vilayet olduğunu, ülkemizin 922 ilçesinin olduğunu ancak seçimden seçime hatırlıyorlar. Bilmezler, bilmezler. Köylerin, beldelerin, yaylaların yollarını zaten hiç bilmiyorlar. Ola ki bir köye yolları düşse, bu sefer de kendilerinden yol isteyen, hizmet bekleyen insanlarımızı azarlıyorlar. Görevlerini yapmak, verdikleri sözleri tutmak yerine, bir de utanmadan sıkılmadan vatandaşımıza hakaret ediyorlar. Geçen günü Hatay Belediye Başkanı ne diyor biliyor musun? 'Oyunuzu verirseniz hizmet var' diyor. Hale bak ya CHP'nin işte belediye başkanı. ya senin görevin oyu alıp da hizmet vermek değil. Sen illa da hizmet vermekle mükellefsin. AK Parti'de böyle bir belediye başkanı olsa bir dakika tutmam. Biz bu millete efendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik" diye konuştu.'BUNLARIN İSTİSMAR EDEMEYECEKLERİ HİÇ BİR KAVRAM YOK'CHP'ye eleştirilerini sürdüren Erdoğan, "CHP zihniyetini, CHP belediyeciliğini anlamak için gerçekten ibretlik bir görüntü. CHP'nin bir büyükşehir belediye başkanının bunu söylemesi yeter de artar bile. Bu sırada bir grup teyzemiz normalde yapması gereken büyükşehir belediyesinin sorumluluğundaki bir hizmeti tabi kendisinden ısrarla talep ettiler. Yani millet oyunun peşine düşüyor, hesap soruyor. Bunun üzerine de CHP'li 'Oy yoksa hizmet de yok' diyor. Kafaya bak ya, mantığa bak ya. Benim nur yüzlü teyzelerimi tehdit ediyor. Onları aşağılıyor. CHP genel başkan yardımcısı 'AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın' diyerek insanlarımıza beddua ediyor. Genel başkanları da bir önceki seçimde 'AK Partiye oy vermek günah' diyordu. Bay Kemal sen ne zamandan beri günahla sevabı anladın da ayırdın. Bunların istismar edemeyecekleri hiç bir kavram yok. Bunların kendi çıkarları için çiğnemeyecekleri ilke, prensip yok. Bunların koltuklarını korumak için bölücü örgütün siyasi uzantıları dahil giremeyecekleri işbirliği yok. İkballeri, kişisel hırsları için her şeyi yaparlar. Şimdi de bölücü örgüte müzahir partinin militanlarını CHP listelerinden belediye meclislerine sızdırmanın gayreti içindeler" ifadesinde bulundu.'BİZ O TÜNELLERİ O HAİNLERİN BAŞINA YIKTIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 7 Haziran seçimleri sonrasında terör örgütünün Suriye'den kazdıkları tünellerle Güneydoğu bölgesindeki kimi ilçelerin bazı mahallelerini yıkıp yaktığını söyleyerek şunları kaydetti: "O tünellerden silah geçirerek, bomba, mühimmat, patlayıcı geçirerek, militan sızdırarak milletimize eziyet etmişlerdi. Biz o tünelleri o hainlerin başına yıktık, hepsini de perişan ettik. Cudi'de yıktık, Gabar'da, Tendürek'te, Kandil'de yıktık, yıkacağız. Kahraman güvenlik güçlerimizin çok ince çalışılmış operasyonları ile tek bir sivile zarar vermeden teröristleri yok ettik. O gün başarılı olamayanlar bugün bir başka yoldan tünel kazıyorlar. O zaman fiziki tünellerle hedefine ulaşamayanlar bugün benzer bir tüneli siyasi olarak CHP listelerinden açıyorlar. Milli iradeye karşı kazılan bu tüneli de mevcut CHP yönetiminin rızası, onayı, açık desteği ile gerçekleştiriyorlar. Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Özellikle bölücü örgütün siyasi uzantılarının aday göstermediği illerde bu tünel siyaseti aşikardır. Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgemizde ise tünel siyaseti artık çok farklı boyutlara, aleni iş birliğine varmıştır. Şu anki yönetim altında CHP'nin asli görevi maalesef bölücülere aracılık yapmak, koltuk değnekliği yapmak haline dönüşmüştür"'31 MART SADECE BİR BELEDİYE DEĞİL, AYNI ZAMANDA BİR BEKA SEÇİMİDİR'Alandaki ekrandan HDP'li milletvekillerinin terör örgütleriyle ilgili konuşmalarının yer aldığı görüntülerini de izlettiren Erdoğan, şöyle devam etti:"Şimdi soruyorum, Samsun'dan Türkiye'ye sesleniyorum; Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir bölge var mı? Bunlar eğer 'Kürdistan' diyorlarsa buyursunlar Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var oraya yürüsünler. Bunlar kimle kol kola CHP ile kol kola, sözde İYİ Parti ile kol kola, Saadet'le kol kola öyle mi? Söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu. Sevgili peygamberimiz ne diyor; 'Kişi sevdikleri ile beraberdir.' Çıkıyor mu her şey ortaya? Çıkıyor. Şimdi 31 Mart'ta bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya hazır mıyız? 31 Mart ülkemiz için sadece bir belediye değil, aynı zamanda bir beka seçimidir. İşte bunun için 31 Martta sadece Samsun Büyükşehir Belediye Başkanını seçmeyeceksiniz, ilçe belediye başkanlarını, meclis üyelerini, muhtarları seçmeyeceksiniz. 31 Martta bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta çok büyük bir ders vereceksiniz. 31 Martta ülkemizi bölmek isteyenlere sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız. 31 Martta milletimizin birliğine, dirliğine, beraberliğine, kardeşliğine saldıranları sandıkta sizler püskürteceksiniz"'BEN MİLLETİMİ SEVİYORUM'Alandaki vatandaşlardan yakınlarını da sandığa götürmelerini isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:"CHP ve şürekası sadece bölücü örgütün tünel siyasetine aracılık etmiyor aynı zamanla bizim milletle yürümemize milletle yol almamıza, milletimizle kaynaşmamıza da leke sürmek istiyor. Ne diyor büyüklerimiz; tilki uzanamadığı üzüme koruk dermiş. Bunlarda yayın organlarıyla, sosyal medya hesaplarıyla, militan gazeteciler ile milletimizle aramızdaki muhabbete saldırıyorlar. Meydanlardaki bu sevdayı 'Taşıma' diyerek, 'Montaj' diyerek 'Bindirilmiş kıta' diyerek aşağılamaya çalışıyor. Şu alanda Samsun'dan başka buraya gelen var mı? Ey gidi Bay Kemal, ey gidi Bay Kemal'in yandaşları, burada Samsun var Samsun. 'Para için, kömür için, patates soğan için geliyorlar' diyorsunuz burada sadece aşk için gelenler var. Her seçim döneminde yaptıkları fakat her defasında milletten derslerini aldıkları yalan masa başı haberciliğine yine başladılar. Geçen gün CHP'nin yayın organı gibi hareket eden bir gazete çıkmış bizim bir mitingimize iftira atıyor. Geçmişi darbe şakşakçılığıyla, mili irade düşmanlığıyla dolu bu gazete mitingimizi çarpıtmaya çalışıyor. Oysa biz insanı iliklerine kadar donduran soğuğa rağmen güzel ve coşkulu bir miting yaptık. Kar, bora, fırtına demedik. İşte Ardahan'daydım kar, boran, meydan maşallah tıklım tıklım dolu. Artvin'e geldik öyle, Erzurum eksi 7 derece orada da mitingimizi yaptık. Milletimizle soğuğa ayaza aldırmadan kucaklaştık. Hasret giderdik. Dün Rize, Trabzon mitinglerimizi yaptık. Bugün Ordu muhteşemdi şimdi de Samsun'dayız. Aşk nedir biliyor musunuz? Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum ve milletimde de yok olmaya çalışıyorum. CHP salon toplantılarıyla, dostlar alışverişte görsün kabilinden 3-5 mitingle seçim dönemini geçirmeye çalışırken biz illerimizin, ilçelerimizin en büyük meydanlarında on binlerle, yüz binlerle buluşuyoruz. Haritayı renklere bölmeden her ilimize, her ilçemize 82 milyonun her bir ferdine ulaşmaya çalışıyoruz"'SSK'YI BATIRAN ADAM BU'CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun SSK Genel Müdürlüğü dönemine ait görüntüleri de alandaki kalabalığa izlettiren Erdoğan, "Kardeşim sana kim bakacak, Bay Kemal mi? Ondan bir şey olmaz, ver bir koyun inan kaybeder gelir. SSK'yı batıran adam bu. Şimdi çıkmış, biz tanzim satışlar kurduk ya, onu eleştiriyor. 'Kuyruklar yaptı' diyor. ya asıl kuyruklar sende. Hastanelerin kapısındaki kuyruklar, ilaç kuyrukları ölenleri rehine aldılar bunlar rehine. Bak ne diyor, '10 yıl önce daha iyiydi' diyor. Samsun'da bildiğiniz gibi CHP aday çıkaramadı, sözde burada bir İyi Parti varmış onun adayını destekliyor, şimdi sizlere soruyorum, 31 Mart'ta Cumhur ittifakını destekleyecek misiniz?" ifadesinde bulundu.Görüntü Dökümü:------------------------Miting detaylarıHaber-Kamera: Tayfur KARA - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,=================================================2)SOYLU, BEYPAZARI'NDA PROJE VE ADAY TANITIM TOPLANTISI'NA KATILDIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Cumhur ittifakı Beypazarı belediye başkan adayı Tuncer Kaplan belediyeye ilişkin projelerini tanıttı. Toplantıda konuşan Bakan Soylu, bir aydan az bir süre kalan 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamada bulundu.'BAŞKANLIĞI AL MECLİS ÜYELİĞİNİ VER PAZARLIĞI'HDP'nin bir yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu 'başkanlığı al-meclis üyeliğini ver' pazarlığı yaptığını belirten Soylu, FETÖ ve Kandil'in bütün unsurlarıyla bu ittifaka destek olduğunu söyledi. Soylu, "Bütçe görüşmelerinde Meclis'te, çukur eylemlerine müdahale eden benim jandarmam için, polisim için 'işgal askeri' diyen adamlar, bugün seçim ortamında 'Kürdistan'ı biz alacağız, Batı'da da AK Parti'ye ve MHP'ye kaybettireceğiz' dediği ortamda biz bu seçime normal bir seçim olarak bakabilir miyiz." diye konuştu.Bakan Soylu, toplantı sırasında önemli bir gelişme yaşandığını, bir vilayette HDP'nin kendi partileri içinde açlık grevi yapacakları bilgisini aldığını belirterek, "Emniyet güçlerine yarım saat içerisinde onları alın dedim. Demin telefon geldi aldılar" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Bakan Soylu konuşmasıGenel ve detayHaber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,================================================3)CHP'Lİ ÖZEL: DSP GENEL BAŞKANI, ECEVİT VE ATATÜRK'ÜN KEMİKLERİNİ SIZLATIYORCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, "Bugün DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Altınkum Pazarı'nda partililere seslendi. İktidar partisinin 31 Mart'ı beka seçimi olarak gördüğüne dikkati çeken Özgür Özel, "Ne demek beka? Memleketin varlık, yokluk mücadelesi. Buna Türkiye siyasetinde bugüne kadar kimse tenezzül etmedi. Kendi partilerinde artık umut ortaya koyamayan, birbirlerine ve korkuya sarılmış iki lider, Türkiye'nin beka sorunundan bahsediyor. Türkiye'nin beka sorunu 19 Mayıs 1919'da, 23 Nisan 1920'de, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyeti ilan ettiği gün bitmiştir" dedi.Cumhurbaşkanı'nın kendilerine terörist dediğine dikkat çeken Özel, "Bize hırsız, yolsuz, arsız diyemiyor, terörist diyor. Burada bizim de kusurumuz var. Meydanı boş buldu konuşuyor. CHP'den terörist çıkmaz" diye konuştu.Konuşmasında DSP'ye geçenler ve DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'a da yüklenen Özel, "Şimdi birileri çıkmış, saray rejimi oradayken, Tayyip Erdoğan hepimizin anasını ağlatırken, 'Beni listeye koymadılar. Beni başka bir yerden teşvik ettiler', adı sol olan ama son dönemde sarayın tedarikçisi, sarayın imdat butonu haline dönüşmüş olan bir siyasi partiden aday oluyorlar. Açık söyleyeyim. Bugünkü DSP'nin Genel Başkanı sarayın kapısında yatan, 4 kere randevu isteyip alamayan, referandumdan, seçimden önce 'İttifak yaparsa biz varız' diye Tayyip Erdoğan'a göz kırpan o kişi, hem Bülent Ecevit'in, hem Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktadır" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Partililerden görüntüÖzgür Özel ve beraberindekilerin halkı selamlamasıÖzgür Özel'in konuşmasıHaber-Kamera: Süleyman EKİN/ ANTALYA,==========================4)KORAY AYDIN: BÖYLE İSRAFIN OLDUĞU YERDE EKONOMİK DİRİLİŞ OLMAZİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Türkiye'nin israf ekonomisini kullandığını belirterek, "Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği belliydi. Çünkü Türkiye israf ekonomisi kullanıyor. Böyle bir israfın olduğu hiçbir yerde ayağa kalkış ve ekonomik diriliş gerçekleşmez" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde partisinin bir otelde düzenlediği toplantıya katıldı. Aydın yaptığı konuşmada, "Türkiye aslında bu iktidar döneminde bir arpa boyu kadar yol alamadı. Şimdi geldiğimiz nokta Türkiye'nin kendi gerçekleriyle yüzleşmesidir. Yaşadığımız ekonomik krizler böyle bir yüzleşmedir ve bugün içinde bulunduğumuz hayat pahalılığı, işsizlik, bütün temel problemler işte böyle bir gerçekle yüzleşmedir. Türkiye'nin böyle bir konuma geleceği belliydi. Çünkü Türkiye israf ekonomisi kullanıyor. Artık saraylarda yaşayan bir zihniyet neredeyse lale devrinin kayıtlar üzerinde geçen günlerinin anıldığı özellikle mecliste yapılan bunların bir tanesine ben şahit oldum ve ömrüm boyunca böyle şatafat görmedim. Her zaman söylüyorum, böyle bir israfın olduğu hiçbir yerde ayağa kalkış ve ekonomik diriliş gerçekleşmez. Din eksenli konuşan ve tartışan, dini kendi aracı haline dönüştürmüş bir zihniyet döneminde yaşanan bu saltanat dönemi Türkiye'nin bugün içinden çıkılmaz bir hala gelmesinin en büyük nedenlerinden biridir." diye konuştu.Aydın gündemlerinin açlık ve sefalet olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:"Gündemimiz açlıktır, sefalettir. Bunun gündemde tutulması ve konuşulması lazım. Elektrik zammını, doğalgaz zammını, geçim sıkıntısı içerisine düşmüş milyonlarca insanı bu seçim sattında konuşulması en temel görevimizdir. Bırakın diğer konuları artık hiç biri insanı boğan bu hayat girdabı içerisinde sıkışılmış insanların derdinin konuşulacağı bir seçimde olmalıdır. Kulak çekilmesinin hatırlatılması bu seçimin bir kendine gel, Ne yapıyorsun? Sorularına karşılık insanlarımızın uyarı mekanizmalarının devreye gireceği bir seçim olmadır. Bir söz vardır. Hakkın sillesinin sedası yoktur, bir vurdu mu devası yoktur."Görüntü Dökümü:------------------------Koray Aydın'ın açıklamaları ve detaylarHaber-Kamera: Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),=========================5)DESTİCİ: SEÇİMDE HAZİNEDEN SİYASİ BÖLÜCÜLERE 95 MİLYON LİRA VERİLDİBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, seçime 12 partinin katılmasına rağmen 5 partinin hazine yardımı aldığını belirterek, "Arkasını PKK'ya dayayan siyasi bölücülere bu seçimde tam 95 milyon lira hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" dedi.BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kahramanmaraş'ta Onikişubat İlçe Belediye Başkan Adayı Fulya Köse'nin seçim ofisinin açılışına katıldı. İl Başkanı Bilal Odunkıran, Başkan Adayı Fulya Köse ve partililerle birlikte kurdeleyi kesen Destici, yaptığı konuşmada bu seçimlerin BBP için zafer ve şahlanış seçimleri olacağını söyledi.'ADALETSİZLİK TAM GAZ DEVAM EDİYOR'Seçimlerde parti olarak hazineden yardım alamadıkları için adayların ailelerinin rızkından keserek seçim çalışması yaptığını belirten Mustafa Destici, "Biz, hazine yardımı almayan bir siyasi partiyiz. Türkiye'de bu konuda adaletsizlik tam gaz devem ediyor. Seçime 12 parti katılıyor lakin seçim yardımını 5 parti alıyor. ve en çok bizi acıtan, bize dokunan, milletimizin aslında kahır ekseriyeti bunu bilmiyor. Bilseler onlar da büyük bir acı yaşarlar ve yüreklerine dokunur. Bu ülkede; ülkemizin bil bölümüne 'Kürdistan' diyeler, arkasını PKK'ya dayayanlara bu seçimde hazineden para verildi. Ama, vatan için, millet için çalışan, liderini bu uğurda şehit veren BBP'ye 1 kuruş yok" diye konuştu:'SİYASİ BÖLÜCÜLÜK, ELİ SİLAHLI TERÖR GÜÇLERİNDEN DAHA TEHLİKELİ'Seçime katılan tüm siyasi partilere taban para belirlenip daha sonra diğerlerini aldığı oylara göre dengeleyerek bu adaletsizliğin önüne geçilebileceğini kaydeden Destici, şöyle devam etti:"Öyle bir siyasi partiler kanunu yaparsın ki devlete kafa tutan, terörü övüp destekleyen, teröristlerin cenazelerine katılanları yardımdan mahrum edersin. Bununla ilgili yasal düzenleme yapmak zor değil ki. Nasıl şu anda devletimiz terörle mücadelede gereğini yapıyor, askerimiz polisimiz, hükümet, devlet gereğini yapıyor, bu konuda da gereğini yapacak. Bakın şu anda Türkiye'de siyasi bölücülük, eli silahlı terör güçlerinden daha tehlikeli boyuta geldi. Eli silahlı terörist karşındadır, bulursun etkisiz hale getirirsin ama siyasi bölücülük... Şu an TBMM'de siyasi bölücüler var. Devlet kadrolarında siyasi bölücüler var. Basında siyasi bölücüler var. Onun için geçmiş dönemde yapılan hatalardan ders alınmalı, o çözüm süreci gibi süreçlere dönülmemeli ve terörle mücadele her alanda devam etmeli, siyasi bölücülere imtiyaz ya da güzellik yapılmamalı ya da meşruiyet kazandıracak hiçbir davranış ya da eylem içerisinde olunmamalı."Mustafa Destici son olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı kalmak adına büyükşehirlerde aday çıkarmayıp ilçelerde aday çıkardıklarını, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de siyasi bölücülere karşı hangi partinin adayı öndeyse onu desteklediklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Seçim otobüsün gelişiMustafa Destici'nin karşılanmasıAçılışın yapılmasıDestici'nin partililerle tokalaşmasıDua edilmesiDestici'nin açıklama yapmasıHaber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,======================6)ADANA'DA BİR DAİREDE ÇIKAN YANGIN İTFAİYE TARAFINDAN SÖNDÜRÜLDÜADANA'da bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında dumandan etkilenen çocuklar ile yaşlı bir vatandaş, itfaiye ekipleri tarafından binadan tahliye edildi.Yangın, Pınar Mahallesi'ndeki 74004 sokakta bir apartmanın 4'ncü katında çıktı. İhbar üzerine yangın yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polisler geldi. İtfaiye erleri bir taraftan yangına müdahale ederken diğer taraftan yaşlı olduğu ve dumandan etkilendiği öğrenilenevde kiracı olarak oturan Atilla Adakoğlu'nu da binadan tahliye ederek ambulansla hastaneye götürülmesini sağladı. Bu sırada apartmanda çeşitli dairelerde yaşayan 4'ü çocuk 5 kişi daha dumandan etkilendi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, dumandan etkilenenlere ilk müdahale yapıldı. Yangın, diğer dairelere sıçramadan itfaiye tarafından söndürülürken, dairenin odalarındaki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Yangın çıkan dairenin iç ve dış genel ve detaylarYangında mahsur kalan çocuklarEv sahibinin olayı anlatmasıYangın esnasında çekilen cep telefonou görüntüleriHaber-Kamera: Nuri PİR/ ADANA,===============================7)ÖĞRETMENEVİNDE YANGIN PANİĞİANTALYA Öğretmenevi'nin bodrum katında çıkan yangında yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalanlar itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı üzerinde bulunan Antalya Öğretmenevi'nde meydana geldi. 78 odasıyla otel ve restoran olarak hizmet veren öğretmenevinin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle oluşan yoğun duman bir anda bütün binayı sardı. Otelde konaklayan kişiler ve çalışanlar büyük panik yaşadı. Odalarında bulunan kişiler yoğun duman nedeniyle alt katlara inemedi.'BİZİ KURTARAN YOK MU?'İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda mahsur kalan kişileri merdiven yardımıyla kurtardı. Kurtarılan kişilerin büyük korku yaşadığı görülürken, aşağıda bekleyen arkadaşlarına sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Otelin diğer cephesinde balkona çıkan bir kişi ise 'Bizi kurtaran yok mu?' diye aşağıda bulunan kişilere seslendi. Dumandan etkilenenler olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından tedavi edilirken, bir kişi ise hastaneye götürüldü.Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Yangında mahsur kalanları itfaiye kurtardı görüntü dökümü-Olay yerinden görüntüler-İtfaiyenin kurtarma operasyonu-Dumandan etkilenenlerden görüntüler-Çevreden detaylarHaber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,============================8)TARİHİ HAMAMÖNÜ ÇARŞISI'NDA YANGINANKARA'nın Altındağ ilçesinde bulunan Hamamönü Çarşısı'ndaki konakta yangın çıktı. Alevlerin çevredeki binalara da sıçradığı yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri olarak kullanılan 3 Ankara konağında hasar meydana geldi.Yangın, saat 05.45 sıralarında Hacettepe Mahallesi Sarıkadı Sokak üzerinde bulunan Hamamönü Çarşısı'ndaki tarihi Ankara konağında çıktı. Restoran ve kına evi olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, dakikalar içinde büyüdü. Alevler kısa sürede bitişikteki 2 konağa da sıçradı. Yükselen alevleri fark eden devriye görevindeki polis ekipleri, olayı itfaiyeye bildirdi. Adrese çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye erleri, bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da konağın içinde mahsur kalanların olması ihtimali nedeniyle arama yaptı. Metrelerce yüksekliğe ulaşan alevlere dört koldan müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı. İtfaiye ekipleri bir süre soğutma çalışması yaptı. Yangın anında iş yerlerinin kapalı olması can kaybını önledi. Polis ve itfaiye, yangının çıkış nedenini araştırıyor.Görüntü Dökümü:------------------------Yangından görüntüİtfaiyenin müdahalesiGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,=========================9)KARTON FABRİKASININ DEPOSUNDA YANGIN ÇIKTITEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki karton fabrikasında hurda kağıtlarının bulunduğu alanda yangın çıktı. Çalışanların yangının fark etmesiyle olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa sürüde yangını söndürdü.Yangın, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Ulaş Mahallesi'ndeki karton fabrikasının hurda kağıt depolama alanında meydana geldi. Hurda kağıtlardan dumanların çıktığını gören çalışanlar durumu itfaiyeye ve fabrikanın yangın söndürme ekibine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaptıkları çalışmayla kısa sürede yangını büyümeden söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Yangın çıkan depodan detaylar-Çıkan dumanlar-İtfaiyenin müdahalesi-DetaylarHaber-Kamera: Mehmek YİRUN/ ERGENE(Tekirdağ),==========================10)YAĞIŞ TOPRAK KAYMASI VE HORTUMA NEDEN OLDUMERSİN'in Tarsus ilçesinde yaşanan yağmur yağışı nedeniyle toprak kayması ve hortum meydana geldi. Tarsus ilçesinden yağmur yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Etkili olan sağanak nedeniyle Kulak Mahallesi'nde hortum meydana geldi. Sera naylonlarını uçuran hortum çiftçiler arasında büyük panik yaşanmasına nedeni olurken, bir cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.Öte yandan, yağış nedeniyle Tarsus-Çamlıyayla yolunun 5'nci kilometresinde toprak kayması yaşandı. Olayın ardından karayolları ekiplerinin tedbir almasıyla ulaşım aksamadan sağlandı. Trafik işaretleri ile sürücüler uyarılırken, olay yerine gelen yetkililer trafiğin alkışını kontrollü olarak sağladı.Görüntü Dökümü:------------------------Hortumun görüntüsüHavada uçuşan sera naylonlarıÇevrede yaşanan panik sesleriGenel ve detay görüntülerToprak kaymasından görüntüToprağın kaydığı yolun görüntüsüTrafik levhalarıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: TARSUS(Mersin),====================11)YÜKSEKOVA'DA ZORLU KARLA MÜCADELE ÇALIŞMASIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, geçen hafta etkili olan ve 63 köy ile 117 mezranın yolunun kapanmasına neden olan kar yağışının ardından yoğun bir çalışma başlatıldı. Yüksek kesimlerde yer 6 metreyi bulan kar kalınlığı ise ekiplere oldukça zorlu anlar yaşattı.Hakkari ve çevresinde salı günü başlayan kar yağışı, perşembe akşamına kadar sürdü. Yüksekova merkezde kar kalınlığı 1 metreyi bulurken, yüksek kesimlerde ise 2 metreyi aştı. Rüzgarın da etkisiyle bazı yerlerdeki kar kalınlığı ise 6 metreye kadar ulaştı. Kar yağışını durmasından sonra kapalı olan yolların açılması için İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri yoğun bir çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu 63 köy ve 117 mezranın yolu ulaşıma açılırken, ekipler bazı yerlerde oldukça zorlu bir mücadele vermek zorunda kaldı. Kalınlığı yer yer 6 metreyi bulan kar, iş makinalarının boyunu aştı. Kardan olaşan tepe, ilginç görüntü oluşturdu. Tüm olumsuzluklara rağmen karla mücadele ekipleri çalışmalarını başlarıyla tamamladı. Yapılan çalışmalar ise karla mücadele ekipleri tarafından görüntülendi.Görüntü Dökümü:-------------------------Gündüz yol açan iş makinası-Kar kalınlığı iş makinasının boyunu aşması-Karla mücadele çalışmalarından detaylar-Gece saatlerinde yapılan çalışmalardan detaylarHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),=========================12)KAYINVALİDESİ VE KAYINBİRADERLERİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHAR ETTİKOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, Ferhat Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ve kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu tabanca ile ateş ederek öldürdü. Aslan daha sonra tabancayı başına dayayıp ateşleyerek intihar etti.Olay, bugün saat 01.30 sıralarında Gaziler Mahallesi Şehit Fahri Kır Caddesi 1762 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eşiyle aralarında sorunlar olan Ferhat Aslan, kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu'nun evine geldi. Aslan evde kayınvalidesi ve kayınbiraderleri ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında tabancasını ardı ardına ateşleyen Aslan kayınvalidesi Ayşe Dayıoğlu ile kayınbiraderleri Feridun ve Adem Dayıoğlu'nu vurdu. Ferhat Aslan daha sonra başına dayadığı tabancayla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuları eve geldiklerinde yerde kanlar içerisindeki 4 kişiyi gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 4 kişinin de hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri ekibinin yaptığı incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Polis, ambulans ve cenaze aracından görüntülerHaber-Kamera: Mesut IŞIK - Haluk TURGUT/ GEBZE(Kocaeli),====================================13)MİSAFİRHANEDE İÇKİ VE OKSİJENLİ SU İÇEN 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ TEDAVİYE ALINDIKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, köy misafirhanesinde içkiyle birlikte oksijenli su içen Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol (43) hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov (36) ise görme yetisini tamamen kaybetti.Olay, dün akşam saatlerinde Nüzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol ve Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov kısa süre önce iş bulmak için bölgeye gelip mahallenin misafirhanesinde kalmaya başladı. Önceki gün içki ile birlikte oksijenli su içen 2 arkadaş fenalaştı. Dün akşam saatlerinde misafirhaneye gelen mahalle sakinleri, Yusupol ve Gurbonov'u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusupol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gurbonov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit eden sağlık ekibi, Gurbonov'u Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sahyt Gurbonov'un görme yetisini tamamen kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Yusupol'un cansız bedeni ise olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntü-Camiden görüntü-Hastaneden görüntü-Ölen şahsın fotoğrafı-Yaralı şahsın fotoğrafıHaber-Kamera: Soner GÜLEZER - Dinçer AKBİR/ GÖLCÜK(Kocaeli),===========================14)YÜKSEK SESLE MÜZİK DİNLEYEN ARKADAŞINI ÖLDÜRDÜ, KAYIPLARA KARIŞTIAKSARAY'da sokakta yürürken cep telefonuyla konuşan Afganistan uyruklu Nasir M. (23), iddiaya göre yanında telefondan yüksek sesle müzik dinlediği için tartıştığı arkadaşı Ferzat Navsandı'yı (22), vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Polis, kaçan Nasır M.'nin yakalanması için çalışma başlattı.Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sultanhanı ilçesi Zafer Mahallesi Reyis Çaban Öztürk Caddesi'nde meydana geldi. Afganistan uyruklu Nasir M., cep telefonuyla konuşarak, sokakta yürürken iddiaya göre yanındaki arkadaşı Ferzat Navsandı da, telefondan yüksek sesle müzik dinlemesi üzerine, sesi kısması için uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki arkadaş arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Navsandı, kaçmaya başlayınca peşinden giden Nasir M., yanındaki bıçakla Navsandı'yı vücudunun 6 yerinden bıçaklayıp kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Navsandı yaşamını yitirdi.Polis, görgü tanıklarının iki arkadaşın yüksek sesle müzik dinleme nedeniyle aralarında tartıştıklarını ve ardından Nasir M.'nin peşinden koşarak Navsandı'yı bıçakladığını söylemesi üzerine Nasir M.'nin yakalanması için çalışma başladı. Nasir M.'nin Aksaray kent merkeziye veya otobüsle başka şehre gitme ihtimaline karşı, kent merkezi girişi ile şehirlerarası otobüs terminalinde arama yaptı. Yapılan aramalara rağmen Nasir M.'nin izine rastlanılmadı. Soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden detay-Polisin inceleme yapmasıPolisin kent merkezi girişi ve otogarda arama yapmasıHaber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,===========================15)KONTROLDEN ÇIKAN KAMYON, KAYALARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALIMERSİN'in Tarsus ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun kayalara çarpması sonucu sürücü Kemal Şahin öldü, yanındaki Yasin Arık ise yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Meşelik Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Kemal Şahin yönetimindeki 33 NCV 54 plakalı kamyon, iddiaya göre yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayalara çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücü Şahin ile yanındaki Yasin Arık yaralandı. Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından, sağlık ekipleri tarafından Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücü Şahin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, Arık'ın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kazaya karışan kamyonun görüntüsüKamyonun şöfor mahallinden görüntüKaza yerinden genel ve detay görüntüYoldan görüntüHaber-Kamera: TARSUS(Mersin),===============================16)DÜĞÜN İÇİN GELDİĞİ BURSA'DA YOLUN KARŞISINA GEÇERKEN KAZADA CAN VERDİBURSA'ya bir arkadaşının düğünü için gelen İslam Taşçı'ya (33), yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle cadde üzerinde yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü Emin Ö., polis tarafından gözaltına alındı.Olay, dün gece saat 23.00 sıralarında merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Şehir merkezine seyir halinde olan Emin Ö. yönetimindeki 16 N 7870 plakalı otomobil, bir arkadaşının düğününe katılmak üzere Bursa'ya geldiğini öğrenilen İslam Taşçı'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yapım çalışması devam eden tramvay hattına savrulan Taşçı'yı gören sürücü, arabayı durdurarak yanına gitti. Sürücü Emin Ö. hareketsiz bir şekilde yatan Taşçı'yı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Taşçı'nın hayatının kaybettiğini belirtirken, polis ekipleri olası bir kazanın daha yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yerinde bulunan sürücü Emin Ö. gözaltına alındı.ARKADAŞININ DÜĞÜNÜNE GELDİ HAYATINI KAYBETTİİstanbul Caddesi üzerinden yolun karşısına geçmek isterken hayatını kaybeden İslam Taşçı'nın İzmir'den beraberinde bir kişi ile, Bursa'daki arkadaşının düğünü geldiği öğrenildi. Düğünün bitmesine yakın bir zamanda markete gitmek için dışarıya çıktığını öğrenilen Taşçı'nın yayalara kırmızı ışık yanarken yolun karşına geçmek isterken arabanın çarptığı öne sürüldü. Taşçı'nın evli olduğu öğrenildi.Bu arada kazanın gerçekleştiği yerin 50 metre gerisinde üst geçidin olduğu görüldü. İslam Taşçı'nın cesedi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Bursa Adli Yıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinde bulunan polis ekipleri ambulans detayÇarpan aracın incelenmesinden görüntülerKazanın gerçekleştiği yerin 20 metre aşağısında bulunan üst geçitten görüntülerKazanın meydana geldiği yoldan görüntülerDetaylarHaber-Kamera: Serkan AKKUŞ - Mehmet İNAN/ BURSA,=========================17)BABAESKİ'DE CİNAYET GERGİNLİĞİKIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan ve önceki gün akşam Kırklareli'nin Asilbey köyü yakınlarında yol ortasında öldürülmüş olarak bulunan Okan Algur'ün (29) yakınları, firari cinayet şüphelisi Önder M.'nin evine yürüdü. Evin çevresinde önlem alan polis, öfkeli kalabalığı sakinleştirirken, ilçede güvenlik önlemleri arttırıldı.Babaeski ilçesinde pazarcılık yapan evli ve 2 çocuk babası Okan Algur, önceki gün yanında yevmiyeli olarak çalıştığı Önder M. ile birlikte Kırklareli'ne pazara gitti. Akşam evine dönmeyen Okan Algur'u ailesi her yerde aradı, ancak bulamadı. Kırklareli'nin Asilbeyli köyü yakınlarında karayolunun ortasında saat 01.00 sıralarında bir ceset gören köylüler, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları incelemede cesedin Okan Algur'a ait olduğu belirlendi. İlk incelemelerde Algur'un darp edilerek tabanca ile vurulduğu belirlendi. Algur'un cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.YAKINLARI AYAKLANDIÖldürülen Okan Algur'un birlikte pazara gittiği Önder M.'den ise haber alınamadı. Jandarma ekipleri Önder M.'yi arama çalışmalarını sürdürürken, öldürülen Algur'un Babaeski'nin Gazi Kemal Mahallesi'nde yaşayan yakınlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 200 kişi, dün akşam saatlerinde İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün önüne geldi. Cinayetle ilgili aranan Önder M.'nin bulunmasını isteyen kalabalık, daha sonra şüphelinin Hamidiye Mahallesi'ndeki evinine önüne yürüdü. Önder M.'nin evinin önünde önlem alan polis ekipleri, öfkeli kalabalığın eve yaklaşmasına izin vermedi.Babaeski İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Olakçı, olay yerine gelerek kalabalığını sakinleştirmek istedi. Olakçı, "Merak etmeyin cinayeti işleyen kişi en kısa zamanda bulup, adalete teslim edeceğiz. Sizden sakin olmanızı istiyorum, burada durmanız hiç bir şey ifade etmez. Siz şimdi mahallenize gidin, birazdan bende gelip sizinle konuşacağım" diye topluluğa seslendi. Bu sözler üzerine öfkeli kalabalık dağıldı.Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, İlçe Belediye Başkanı Belediye Başkanı Abdullah Hacı, İl Emniyet Müdürü Erkin Adalar, İlçe Emniyet Müdür Vekili Celalettin Olakçı, cinayet kurbanı Okan Algur'ün yakınlarının oturduğu Gazi Kemal Mahallesi'ndeki kahveye gitti. Kaymakam Özarslan, öldürülen Okan Algur'un kayınpederi Levent Karan ve yakınlarına başsağlığında bulundu. Özarslan, "Acınızı paylaşıyorum. En kısa zamanda adalet yerine bulacaktır. Katil yakalanıp adalete teslim edilecek. Hiç merak etmeyin, olay çok yönlü olarak araştırılıyor. Yeter ki siz sakin olun" dedi. Mahalle sakinleri de sorun yaratmadan cenazelerini bekleyecekleri sözünü verdi. Ancak herhangi bir olay yaşanmaması için ilçede güvenlik tedbirleri arttırıldı.Kaymakam Özarslan ile beraberindekiler bir süre kahvede kaldıktan sonra ayrıldı. Öldürülen Algur'un eşi Burca Algur'un 3'üncü çocuğuna hamile olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kalabalığın zanlının evinin önünde toplanmasıKalabalığın tepkisiPolisin aldığı önlemlerKalabalığın sakinleştirme çalışmalarıKalabalığın yürümesiAlınan önlemlerDetaylarHaber-Kamera: Metin KARAKUŞ/ BABAESKİ(Kırklareli),===========================18)ÇORUM'DA SİLAHLI KAVGA: 2 YARALIÇORUM'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi tüfekle vurularak yaralandı.Olay, dün saat 16.00 sıralarında Akpınar Caddesi Devane Parkı'nda meydana geldi. Yaşları 18'den küçük olan E.E, B.Y. ile E.Ü, U.E, A.K, F.E.K, A.A, Y.T, ve E.Ş., arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tüfekten çıkan saçmalar E.E. ve B.Y.'ye isabet etti. Diğer grup olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerini yaptığı yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayın ardından kaçan 7 kişi ise polis tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinde polis ekiplerinden detaylar-Hastane dışından detayHaber-Kamera: Yusuf ÇINAR - Serkan BARIŞ/ ÇORUM,====================================19)TARTIŞTIĞI EŞİNİ İKİ YERİNDEN BIÇAKLAYARAK YARALADIADANA'nın Kozan ilçesinde Süleyman D., tartıştığı eşi Nurgül D.'yi iki yerinden bıçaklayarak yaraladı.Olay, dün saat 16.30 sıralarında Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi'nde meydana geldi. Süleyman D., iddiaya göre yolda yürüdükleri sırada henüz bilinmeyen nedenle eşi Nurgül D. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Süleyman D., eşi Nurgül'ü iki yerinden bıçakladı. Süleyman D.'nin olayın hemen ardından polisi arayıp, eşini bıçakladığını söylemesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Süleyman D. ise polise teslim oldu. Hastanede tedavisi süren Nurgül D.'nin durumunun iyi olduğu belirtildi.Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.Görüntü Dökümü:------------------------Olay yerindeki ambulanstan görüntüAmbulansın gidişiHastane acilnin önündeki ambulansYaralı kadının ambulanstan indirilmesiYaralı kadının sedye üzerinde hastaneye taşınmasıHaber-Kamera: Ali GÖKDAL/ KOZAN(Adana),=======================20)ÇAMAŞIR ASARKEN BALKONDAN DÜŞEN KADIN AĞIR YARALANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda çamasır asarken ikinci katın balkonundan düşen Zuhour Ajjan El Hadid(27) ağır yaralandı.Edinilen bilgilere göre olay İnegöl'ün Süleymaniye Mahallesi 1'inci Kahraman Sokak'taki apartmanın ikinci katında ikamet eden Zuhour Ajjan El Hadid(27) yıkadığı çamaşırları asmak için balkona çıktı. Balkondaki tele çamaşırları asmaya başlayan kadın, dengesini kaybederek yaklaşık 6 metre yükseklikten kafa üzeri beton zemine düştü. Ağır yaralanan kadın, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Evden detaylar-Yaralı kadının hastanedeki görüntüsüDosya adı: 0303balkondandusenkadinHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL,(BURSA),=========================21)TRİBÜNDE ELİNDEKİ TORPİL PATLADI, YÜZÜNDEN YARALANDIBİLECİK'te oynanan amatör lig futbol karşılaşmasında, sahaya atmak istediği torpil düşünülen maddenin elinde patlaması sonucu taraftar Onur Kılıç yüzünden ve elinden yaralandı. Bilecik 1'inci Amatör Lig 21'nci hafta karşılaşmasında Bilecikspor ve Osmaneli 1308 Belediyespor Edebali Stadı'nda karşı karşıya geldi. Maçın 40'ncı dakikasında, Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarlarının bulunduğu tribünde patlama meydana geldi. Taraftarlardan Onur Kılıç, torpil olduğu sanılan maddenin patlaması sonucu elinden ve yüzünden yaralandı. Diğer taraftarların uyarısı üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Kılıç, ambulansa Bilecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Patlamanın ardından Osmaneli 1308 Belediyespor taraftarının bulunduğu tribün, polis ekiplerince boşaltılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Karşılaşma, 1308 Osmaneli Belediyespor'un 2-0'lık galibiyetiyle sona erdi.Görüntü Dökümü:-------------------------Tribünden görüntüler-Yaralanan Onur Kılıç-Tribünden çıkarılması-Maçtan ve tribünlerden görüntüHaber-Kamera: Cafer ELMAS/ BİLECİK,====================================22)DİYARBAKIR HDP'DE AÇLIK GREVİNDEKİLERE OPERASYON: 5 GÖZALTITERÖR örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan için açlık grevi başlatan HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven'e destek amacıyla Diyarbakır'da HDP binasında açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı. Parti binasında yapılan aramada ise terör örgütünü simgeleyen bez ve afişler ele geçirildi.Diyarbakır'da HDP il binasında, Hakkari Milletvekili Leyla Güven'in başlattığı açlık grevine destek vermek amacıyla HDP Milletvekili Dersim Dağ ile birlikte 6 kişi, açlık grevine başladı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında il binası ve çevresinde güvenlik önlemi alan polis, dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle açlık grevine başlayan 5 kişi gözaltına alındı. Binada yapılan aramada ise terör örgütünü simgeleyen bez ve afişler ele geçirildi. Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü:------------------------HDP il binasıAlınan güvenlik önlemleriTerör örgütünü simgeleyen bez ve afişlerin götürülmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,=====================================23)BODRUM'DA DÜZENLENEN OPERASYONLA ADNAN OKTAR'IN '3 NUMARALI ADAM'I YAKALANDIBODRUM'da polisin düzenlediği operasyonda Adnan Oktar suç örgütünün 3 numaralı adamı olarak aranan Altuğ Müştak Berker gözaltına alındı. Berker, merkezdeki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, yaptıkları araştırmalar sonucunda Adnan Oktar'a en yakın isimlerden olan Altuğ Müştak Berker'in Bodrum'da olduğunu tespit etti. Yapılan takibin ardından sahte kimlik kullandığı ve otelde kaldığı belirlenen Berker'in yakalanmasına yönelik operasyor düzenlendi. Operasyonda, Altuğ Müştak Berker gözaltına alınırken, otel odasında yapılan aramada çok sayıda cep telefonu, tablet, çok sayıda örgütsel doküman, kitap ve çok sayıda sahte kimlik ele geçirildi.Bodrum KOM Grup Amirliği'nde işlemleri tamamlanan Altuğ Müştak Berker soruşturmanın sürdüğü İstanbul'a gönderildi.Görüntü Dökümü:-------------------------Şüphelinin KOM Grup Amirliğinden çıkarılmasıHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),==============================24)SAKARYASPORLU FUTBOLCULARDAN AMEDSPORLU BAZI FUTBOLCULAR HAKKINDA SUÇ DUYURUSUTFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amedspor ile Sakaryaspor mücadelesinin oynandığı sırada yeşil siyahlı bazı futbolcular, Amedsporlu Mansur Çalar'ın kesici bir aletle saldırısına uğradığı öne sürdüler. Karşılaşmanın ardından polis merkezine giderek suç duyurusunda bulunan Sakaryasporlu bazı futbolcular, Amedsporlu Çağlar ile bazı futbolcular tarafından kesici alet ile yaralandıklarını belirterek şikayetçi oldular, ayrıca maç içerisinde uyarmalarına rağmen hakemin ikazlarını dikkate almadığını söylediler. Konu ile ilgili sosyal medyada yer alan haberler üzerine Amedspor Kulübünden yapılan açıklamada ise iddiaların asılsız olduğu belirtilerek, "por sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz" denildi.Önceki gün, Diyarbakır'da Amedspor ile Sakaryaspor arasındaki mücadelenin oynandığı sırada iddiaya göre Sakaryasporlu bazı futbolcular vücutlarının çeşitli yerlerinden kesici alet ile yaralandı. Karşılaşmanın 1-1'lik sonuç ile tamamlanmasının ardından Sakaryaspor'lu futbolcular Teyfik Köse, Dilaver Güçlü, Hacı Ömer Doğru ve Ferhat Yazgan Diyarbakır'da Huzur Polis Merkezi'ne giderek, suç duyurusunda bulundu. Karakola şikayet için giden futbolcular sağlık kontrolünden geçerken kollarında, boynunda ve vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanmalar olduklarını belirttiler. Sakarya'da bulunan yerel televizyonun görüntülerinde karşılaşma sırasında Amedspor kaptanı Mansur Çalar'ın Sakaryaspor kaptanı Ferhat Yazgan'a temasından sonra bu futbolcunun tepki gösterdiği görülüyor. Futbolcuların şikayeti üzerine polis konu ile ilgili soruşturma başlattı.Sakaryasporlu futbolculardan Hacı Ömer Doğru'nun polis merkezindeki ifadesinde, "Maçın ilk yarısı bittiği anda soyunma odasına doğru yöneldiğimde 72 sırt numaralı Mansur Çalar yanıma geldi. Küfür ederek, hakarette bulundu. Akabinde elindeki sivri bir cisimle yüzüme sürterek yaralanmama sebep oldu. Bunun üzerine cisim olduğunu maçın hakemi Ferhat Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerlerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Amedsporlu oyuncu 21 numaralı Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhat Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim" dediği öğrenildi.Ferhat Yazgan ise, "Maçın ilk dakikalarıydı. 72 sırt numaralı Mansur Çağlar yanımdan geçerken elinde bir cisimle boyun bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Elindeki sivri uçlu bir cismi bana göstererek 'Hepinizi çizecem' dedi. Bunun üzerine cisim olduğunu hakem Ferhan Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Amedsporlu oyuncu 6 numaralı Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize buran Amedsporlu 21 numaralı oyuncu Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçitim" diye konuştu.Dilaver Güçlü penaltıyı kullanacağı sırasında Mansur Çalar'ın saldırısına uğradığını öne sürerek, şöyle konuştu:"Maç oynandığı sırada ilk yarıda 10. dakikalarda penaltı oldu. Penaltıyı ben kullanacaktım. Penaltı kullanmaya geçerken yanımdan geçen amedsporlu 72 numaralı Mansur Çalar isimli futbolcu elinde bir cisimle karın bölgeme sürterek yaralanmama sebep oldu. Ayrıca elinde cisim olduğunu maçın hakemi Ferhan Kestalıoğlu'na söyledik. Üst araması yaparak cismi bulmasını talep ettik. Hakem üst araması yapmadı. Ayrıca maçın ilerleyen saatlerinde boynumuzu futbol dışı hareket ile tırnakları ile yaralayan Hasan Küçük isimli futbolcu ve maç esnasında futbol dışı hareket ile boynumuzu sıkan ve bize vuran Mehmet Sıddık İstemi isimli futbolcudan yaralanmama sebebiyet verdiklerinden, maçın hakemi olan Ferhan Kestalıoğlu'ndan görevini yapmadığı ve kötüye kullandığından dolayı davacı ve şikayetçiyim."Tevfik Köse ise "Maç esnasında aynı takımda oynadığımız futbolcu arkadaşım Dilaver Güçlü'nün, Mansur Çalar tarafından karın bölgesinden sert bir cisimle yaralandığını öğrendim. Devre arasında soyunma odasında sol kolumda sert bir cisimle oluşabilecek yaralar gördüm. Kolumdaki yaraların Mansur Çalar tarafından yapılmış olduğunun tespit edilmesi durumunda kendisinden davacı ve şikayetçiyim" diye konuştu.AMEDSPOR KULUBÜNDEN AÇIKLAMASosyal medyada konu ile ilgili yer alan paylaşımlar üzerine Amedspor Kulubü'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, Sakaryasporlu Dilaver Güçlü'nün karşılaşmada gerginliğe neden olduğu belirtilerek hakkında suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi. Amedspor'dan yapılan açıklama şöyle:"Sakaryaspor maçının ardında rakip takım sporcu ve yayıncı kuruluşunun sporcularımız hakkında medyada asılsız haberleri üzerine açıklama yapmamız gerekli olmuştur. Bilindiği üzere dün oynadığımız Sakaryaspor maçında Sakaryaspor oyuncusu Dilaver Güçlü'nün özellikle İstiklal Marşı okunurken yaptığı hareket sporcu ve taraftarlarımızı tahrik etmiştir. Adı geçen sporcu bununla kalmayıp attığı golden sonra yedek kulübemize giderek yine yaptığı el kol hareketlerine devam etti. Adeta sporcu ve taraftarlarımızı planlı bir şekilde tahrik etmek isteyen bu sporcu maç süresince bu hareketlerine devam etmiştir. Sporcunun yaptığı bu hareketler maçın sporcular arasında gergin geçmesine zemin hazırlamıştır. Yine rakip takım ve takımın yayıncı kuruluşu Tv264, sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde jilet olduğu ve jilet ile rakip sporcuları yaraladığı şeklinde algı operasyonu başlamışlardır. Tv264'ün sosyal medyaya servis ettiği görüntülerde sporcumuz Mansur Çalar'ın elinde herhangi bir delici-kesici alet olmamasına rağmen sporcumuzun İstiklal Marşı okunurken sol elinin üzerine televizyonlarının logosu atılmak suretiyle işaretlenmiş ve elinde bir şey varmış izlenimini verilmiştir. Görüntüler dikkatlice izlendiğinde ise sporcumuzun elinde herhangi bir delici ve kesici aletin olmadığı görülecektir. Sporcularımızı ve kulübümüzü kesici alet yalanı ile hedef haline getirenler başka bir yalanla taraftarlarımızın ve sporcularımızın İstiklal Marşı'nı ıslıkladığı yalanını da ortaya atmışlardır. İstiklal Marşı okunurken onlarca kişi tarafından çekilen görüntüler elimizde mevcuttur. Birçoğu ise sosyal medyada yayınlanmış durumdadır. Bu algı operasyonu kesinlikle gerçeği yansıtmamakla birlikte ve kulübümüzü hedef haline getirme amacını taşımaktadır. Yaptığı hareketler ile maçın gergin geçmesine neden olan Dilaver Güçlü hakkında federasyona suç duyurusunda bulunacağız. Spor sahalarında toplumu ayrıştıracak kin ve nefretin oluşumuna yol açan bu davranışları kınıyor, yeşil sahalarda kardeşliğin ve dostluğun yeşermesini diliyoruz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Maçtan görüntüler-Gerginlik anları-Genel ve detaylarHaber: Aziz GÜVENER/ SAKARYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===================25)HAKKARİ'DEKİ KAR FESTİVALİNE 3 BİN KİŞİ KATILDIHAKKARİ'nin 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen kar festivali renkli görüntülere sahne oldu. Yakaşık 3 bin kişinin katıldığı festivalde konuşan Hakkari Valisi İdris Akbıyık, geçmişte şiddet ve terörle gündeme gelen Hakkari'nin artık sanat, spor ve festivallerle gündeme geleceğini söyledi.Hakkari Valiliği koordinesinde bu yıl 3'üncü düzenlenen Hakkari Üniversitesi, İl Kültür Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından da destek verilen 2 bin 800 rakımlı Merga Bütan Kayak Merkezi'ndeki kar festivali, renkli görüntülere sahne oldu. Kar yağışı altında yapılan festivale, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Çukurca Kaymakamı Temel Ayca, Yüksekova 3. Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Emniyet Müdürü Süleyman Suva Dilberoğlu, kurum amirleri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı.Özel Harekat polislerinin de aralarında bulunduğu Türk bayraklı meşaleli kayak ve snowboard gösterisi ile başlayan kar festivalinde trekking, kayak gösterisi, kar raftingi, kar simidi, kar güreşi, ve zirve tırmanışı gibi etkinlikler gerçekleştirildi.'KAYAK MERKEZİNDE 50 YATAKLI OTEL YAPILACAK'Vali Akbıyık, Hakkari'nin artık şiddet ve terörle değil, sanat, spor ve festivallerle gündeme geleceğini belirterek, "Hakkari'de genci, çocuğu, yaşlısı ve sporcusu herkes burada. Hakkari güzelliklerin, sanatın, sporun, festivalin, yatırımların ve hizmetin memleketi olacak. Artık eski günlerde gördüğümüz şiddet ve terörü çok şükür Hakkari'de görmüyoruz. Hakkari halkı her kesimi ile devletiyle ve milletiyle beraberdir. Bu birlik ve beraberlik hizmetler ve yatırımlarla devam edecek. Allah'ın izni ile kayak merkezine 50 yataklı otel yapacağız. Bunun müjdesini de burada vermiş olayım" dedi.'VALİ VE KOMUTAN HALAY ÇEKTİ'Festivalde,Türkücü Aydın Aydın ve yerel sanatçılar konser verdi. Vali Akbıyık, Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Yüksekova 3.Tugay Komutanı Tümgeneral Metin Tokel ve polis memurları, vatandaşlarla kol kola girerek Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti.Görüntü Dökümü:-------------------------Kayak Merkezine gelenler-Özel Harekat polislerinin ellerindeki Türk bayraklarıyla kayakçılarla meşaleli gösterisi-Yağan kar yağışı altında bekleyenler-Vali İdris Akbıyık'ın konuşması-Güreş gösterisi-İzleyenler-Kar üzerinde rafting gösterisi-Kürtçe ve Türkçe şarkılar eşliğinde halay çekenler-Vali, komutan ve polislerin vatandaşlarla kol kola girip halay çekmesi-Sevda Keskin isimli kadın ile röportaj-Halk oyunları gösterisi-Türkücü Aydın Aydın'ın konseri-Halay çekenler-Kabalıktan genel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,=======================================