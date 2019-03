Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1)ERDOĞAN: BU TOPRAKLARI BÖLMEK İSTEYENLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Zonguldak mitinginin ardından Bartın'a geçti. Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bartın'ın her zaman Ak Parti'yi rekor düzeyde desteklediğini ifade ederek 31 Mart'ta yeni bir rekor beklediğini söyledi. Bartın'a son 17 yılda 6.5 kat trilyon yatırım yaptıklarını anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Evlatlarımız en refah ortamlarda eğitim alsınlar diye 354 yeni derslik inşa ettik. Bartınlı gençler uzakta okumasınlar diye üniversite imkanını onların ayağına getirdik. 16 bin öğrencisiyle 567 akademisyeniyle Bartın Üniversitesi'ni biz kurduk. 4 bin 93 kapasiteli yurt açtık. Bartın'a sporcu yetiştirme merkezi yaptık. Spor salonları futbol sahaları inşa ettik. Sosyal devlet imkanlarını en güzel şekilde uyguladık. CHP gibi lafta olmadık. Bir liman şehri olan tarihi nitelikte yatırımlar yaptık. 150 yıllık proje olan bölgenin kaderini tayin edecek Filyos limanı alt yapı inşaatında yarıya geldik. Bu proje ile bölge tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi olacak. 2023 yılında inşallah limanı hizmete sunacağız." dedi.'BÖLÜCÜLERE HAYAT HAKKI TANIMAYACAĞIZ'Terör operasyonlarının kararlıkla sürdürdüklerini anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle dedi:"Bu toprakları bölmek isteyenlere bu topraklarda hayat hakkı tanımayacağız. Teröristler Kandil'de, Gabar'da, Tendürek'te, gömdük gömmeye devam edeceğiz. CHP zihniyet yıllar boyunca bu ülkede iktidar oldu bunlar tek başına iktidar oldular mı ne yaptıkları ortada. Bunlar bizim camilerimizi kapatmadılar mı ahıra çevirmediler mi zannediyor musunuz şimdi bunlar değişti. Hatay'ın bir belediye başkan adayı diyor ki oy verirseniz hizmet alırsınız diyor. Bu adam belediye başkanı değil sokak kabadayısı. Bartın'dan Türkiye'ye sesleniyorum Türkiye'de Kürdistan diye bir bölgemiz var mı? Bizde böyle bir bölge yok ve tanımıyoruz. Sen eğer Kürdistan'ı çok seviyorsan Irak'ın kuzeyinde Kürdistan var haydi oraya git. Biz bu zillet ittifakına Türkiye genelinde Cumhur İttifakı olarak gereken dersi sandıklarda veriyor muyuz? Hiçbir zaman bunlar Türkiye'nin dertleriyle dertlenmediler bunlar Kürt vatandaşlarımızı da istismar ettiler. Ülkemize tedavisi yıllarca sürecek yaralar açtılar."'IMF İLE İLK ANLAŞMAYI YAPAN CHP'LİLERDİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ak Parti'nin iktidara geldiği dönemde yüzde 25 yerli olan savunma sanayisinin şimdi yüzde 65'i yerli hale getirdiklerini söyledi. Yılda 2.5 milyar dolar ihracat yaptıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Göreve geldiğimizde Türkiye'nin IMF'e borcu 23,5 milyar dolardı. Mayıs 2013 de 23,5 milyar doları ödedik ve IMF ile işimizi bitirdik. O zaman merkez bankamızın döviz rezervi 27,5 milyar dolardı şimdi 100 milyar dolar. Nereden nereye? CHP Genel Başkanı çıkmış IMF'den faizden enflasyondan bahsediyor. Sanki bu ülkeyi IMF'e muhtaç eden kendileri değilmiş gibi yüzü kızarmadan bizi eleştiriyor. Sadece yalancı değil, balık hafızalı. Ne bu milletin mazisini ne de ülkenin tarihini biliyorlar. IMF ile ilk anlaşmayı yapan CHP'lilerdir. CHP ocağında yetişmiş siyasetçilerdir. Senelerdir bu ülkeyi IMF kapılarında süründüren CHP'lilerdir. Ak Parti ise geldi Türkiye'yi IMF kuyruğundan kurtardı. Türkiye'yi gerçek anlamda ekonomik bağımsızlığına kavuşturduk. Bugün ülkemiz hiç kimseye muhtaç değilse bu AK Parti'nin başarısıdır." diye konuştu.'VATANDAŞIMIZI SÖMÜRMELERİNE MÜSADE ETMEYECEĞİZ'Tanzim satışlarıyla ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi 31 Mart'a kadar bu işler olmazsa TEZKOP'la görüştük. Bununla birlikte aynı şekilde kamu esnaf birlikleriyle görüştüm. Şimdi onlarla masaya oturacağız. Gerekirse onlarla birlikte 81 vilayette biz bu ürünleri ulaştıracağız. Çünkü vatandaşımızı sömürmelerine müsaade edemeyiz. Biz vatandaşlarımızın acil evine girmesi gerek ürünleri uygun fiyatlara onlara ulaştıracağız."'DÜNYADA SIKINTISIZ HİÇBİR ÜLKE YOK'Alt yapı olarak ekonomik olarak ne kadar ilerlemiş olursa olsun dünyada sıkıntısız hiçbir ülke olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın en büyük ekonomisi olan Amerika'nın da ekonomik problemleri olduğunu ifade eti. Almanya, İtalya, Brezilya ve Çin gibi büyük ülkelerin de kendilerine göre sorunları olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa'nın düzensiz göç gibi, İslam düşmanlığı, ırkçılık yabancı karşıtlığı gibi sıkıntıları var. Her ülkenin kendine göre kendi çapına göre sıkıntıları var. Hayatın tabi akışı içinde bunların olması gayet normaldir. Aksini iddia etmek aksini söylemek akıl karı olmadığı gibi çok büyük bir yalandır. Sorunlar sıkıntılar mesele değil bunlara nasıl çözüm aradığınızdır. Asıl mesele, problemlerle cesaretle yüzleşme iradesini gösterebilmektir. Asıl mesele sorunları halını altına süpürmek değil üstüne gidebilmektir. İşte 17 yıldır bundan dolayı başarılı olduk. İnşallah bundan sonra da aynısın yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Erdoğan'ın konuşmasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN - Ayhan ACAR/ BARTIN,=========================================2)BAKAN ÇAVUŞOĞLU: ARAP ÜLKELERİ YALPALAMAYA BAŞLADIDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Amerika'dan, İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta Filistinlilere 'Siz de sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar?" dedi.Bir dizi inceleme, ziyaret ve seçim ofisi açılışı ile Cumhur İttifakı'nın Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı İbrahim Güler'in tanıtımına katılmak üzere Hatay'a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, önemli açıklamalarda bulundu. Program çerçevesinde ilk olarak Yayladağı ilçesindeki seçim koordinasyon merkezinin açılışına katılan Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nı iki sebepten dolayı kurduklarını söyledi. Bu sebeplerden birincisinin 15 Temmuz darbe girişimi olduğunu belirten Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Gördük ki bizim çok güçlü olmamız lazım. Sendelediğimiz zaman, tökezlediğimiz zaman bizi diz çöktürmek isteyen içerde ve dışarıda hain çok. O yüzden güçlü olmamız gerekiyor. Önümüze tarih boyunca engeller çıkardılar. Bu engelleri aştık, çiğnedik, geçtik. Sanmayın ki bundan sonra dikensiz gül bahçesinde yaşayacağız. Yine zor olacak. Etrafımız ateş çemberi. Suriye'deki yangını söndürmek için ne kadar çaba sarf ettiğimizi her platformda görüyorsunuz. Terörle mücadelesinden tutun siyasi çözüme kadar. Fırat'ın doğusunun teröristlerden temizlenmesine kadar, çok çalışıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Suriye'deki istikrarın en çok Hatay için ve sınır kentlerimiz için önemli olduğunu biliyoruz. Ama karşı karşıya kaldığımız sorun sadece Suriye sorunu değil.Terör belasından tutun da birçok tehditle karşı karşıyayız. Bugün Türkiye'nin büyümesinden rahatsız olanlar var. Doğuda, batıda fark etmez. Biz burada hayal mahsulü bir şey söylemiyoruz. Bunu görüyoruz, yaşıyoruz. Komplo teorilerinden pek hoşlanmam, gerçekçi politikadan uzaklaşmayız. Gerçekleri görmemiz lazım. O yüzden, bir ve beraber olmamız lazım. Milliyetçi Hareket Partisi ile AK Parti, Cumhur İttifakı çatısı altında gücünü bu yüzden birleştirdi."'ARAP ÜLKELERİ YALPALIYOR'İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını gördüklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Milli davalarımıza milletçe sahip çıkarken, Kudüs gibi kutsal davalarımıza da biz olmazsak kimse sahip çıkmaz. İşte son yıllarda gördük. Amerika'dan, İsrail'den korkan Arap ülkelerinin yalpalamaya başladıklarını görüyoruz. Hatta 'Filistinlilere sizde sesinizi fazla çıkartmayın' diye baskı yapan bazı ülkeler var. Müslüman ülkelerden bahsediyorum. Amerika'dan bahsetmiyorum. Bunlar mı Kudüs'e sahip çıkacaklar? Son 2 yılda, İslam zirvelerinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda ABD ve İsrail'e karşı ezici çoğunlukla karar aldırırken, bu ülkelerin korkaklığını ve ürkekliğini gördük. Çünkü bunlar bağımsız değil. Ama biz bağımsız bir ülkeyiz. Kendi kararlarımızı kendimiz alıyoruz" diye konuştu.CHP MARJİNALLEŞİYORBakan Çavuşoğlu, CHP'yi de eleştirdi. Her ittifakta demokrasinin gereği siyasi partiler olabileceğine dikkat çeken Çavuşoğlu, şunları kaydetti:"Bizim buna bir itirazımız yok. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile artık meclis seçimlerinde de ittifak oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de olabilir. Bunlar gayet doğal. Herkes istediği ile ittifak kurabilir. Bizim itiraz ettiğimiz şey, zillet ittifakının içinde terör örgütlerinin olmasıdır. Bugün soruyorum size; HDP, PKK'nın kontrolünde olan bir parti değil mi? PKK'dan emir almadan bir adım atabilir mi? Şimdi bakıyoruz. CHP'nin bazı adayları HDP'li ve sürekli PKK propagandası yapıyor. Bunu neyle izah edeceksiniz? Yani CHP'nin içerisinde DHKPC'liler var. Geçtiğimiz seçimlerde ön seçimle birlikte bunlar meclise de girdiler. CHP'nin içerisinde teröristlerin cenazesine giden milletvekilleri var. Bu neden biliyor musunuz? İktidara gelemeyen partilerin marjinalleşmesidir. Şu anda Avrupa'da olduğu gibi aşırı derecede marjinalleşen sol partiler ve sağ partiler gibi CHP'de yıllarca darbelerden umut bekledi. Demokratik olmayan yollarla iktidara gelirim diye hayal etti olmayınca marjinalleşmeye başladı. Şimdi de tek umudu teröristler."BAYIRBUCAK TÜRKMENLERİNE ZİYARETDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Yayladağı'nda seçim koordinasyon merkezi açılışının ardından Bayırbucaklı Türkmelerin kaldığı Yayladağı Geçici Barınma Merkezi'ni ziyaret etti.Merkezde kalan Türkmenler tarafından coşkuyla karşılanan Çavuşoğlu, burada yetkililerden barınma merkezinde yaşayanlar ve verilen hizmetlerle ilgili bilgi aldı. Görüşmenin ardından konuşan Çavuşoğlu, "Devletimiz tüm imkanlarını her zaman olduğu gibi siz kardeşlerimize seferber ediyor. Biraz önce derslikleri gezerken evlatlarımızın güzel bir eğitim aldığını da gördük. Keza diğer imkanlarımızı da aynı şekilde seferber ediyoruz. Çadır kent olarak kurulan bu kamp artık güzel konteynerlerden oluşuyor. Sizlere daha iyisini vermeliyiz, sizleri daha iyi şartlarda yaşatmalıyız. Vatandaşlık dahil tüm işlemler konusunda burada Valiliğimiz, nüfus idaremiz ve İçişleri Bakanlığımız da yoğun bir şekilde çalışıyorö dedi.'FIRAT'IN DOĞUSUNDAKİ TERÖRİSTLERİ DE O BÖLGEDEN TEMİZLEYECEĞİZ'Çavuşoğlu, Suriye meselesine kalıcı bir çözüm bulmaya çalıştıklarını belirterek, "Sınırımızın hemen öbür tarafında Afrin bölgesindeki teröristleri bu bölgeden temizledik. Ülkemize yönelik bir tehdidi ortadan kaldırdık. Bizimle her zaman omuz omuza olan Bayırbucak Türkmenlerine şükranlarımızı sunuyoruz. Fırat Kalkanı ile o bölgeden de teröristleri temizledik. Şimdi siyasi bir çözüm için Suriye'de kalıcı bir çözüm için çaba sarf ediyoruz. İnşallah Fırat'ın doğusundaki teröristleri de o bölgeden temizleyeceğiz, ya temizleyeceğiz ya temizleyeceğiz, bunun başka alternatifi veya seçeneği yoktur. Esasen Suriye'nin geleceği huzur için de önemli, bizim bekamız için de önemlidir. Suriye istikrara kavuştuğu zaman dönmek isteyen kardeşlerimiz de başta Bayırbucak olmak üzere yaşadıkları yerlere huzur içinde döneceklerdir."Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, her zaman Bayırbucak Türkmenlerinin yanında olacaklarını sözlerine ekledi.PROJE TANITIM TOPLANTISINA KATILDIDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtım toplantısına katıldı. Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde otelde düzenlenen toplantıda Cumhur İttifakı AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Güler, altyapıdan, ulaşıma, turizm destinasyonlarından, Asi Nehri ıslahına kadar her ilçe için ayrı ayrı hazırlanan projelerini basına ve halka tanıttı.'HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM'Toplantıda konuşan Çavuşoğlu, Hatay'ın inanç turizminden kültür turizmine, spor turizminden doğa turizmine, deniz turizminden birçok turizme alınanda çok daha iyi faydalanabileceğini belirterek, "Ama dün akşamdan bu yana Hatay'da yaşadığım hayal kırıklığını da söylemek zorundayım. Şu andaki belediyecilik anlayışı ile Hatay bu fırsatlardan yararlanabilir mi? Çok üzüldüm gerçekten siyaset olsun diye söylemiyorum. Hatay'ın yollarını görünce çok üzüldüm. Bugün iyi yönetilemeyen ülkelerdeki şehirlerin yolları bile Hatay'ın yollarından daha iyi oldu. Hatay bunu hak etmiyor. O yüzden Hatay hak ettiği bu yenilikleri yakalamalıdır" diye konuştu.'6 OK SÖZDE KALMIŞ'CHP'li belediye başkanlarını eleştirerek 31 Mart'ta değişimin yakalanması gerektiği vurgulayan Çavuşoğlu, şunları söyledi:"Hatay, Gaziantep gibi olmak istiyor. Kahramanmaraş, Adana, Mersin gibi olmak istiyor. Sakın ha sakın Hatay, Muğla gibi olmasın. Aydın, İzmir, Bursa'da Nilüfer gibi olmasın, Ankara da Çankaya gibi olmasın. Yani CHP gibi karanlık zihniyetlerin olduğu yerler gibi artık Hatay olmasın. Bunun içinde 31 Mart'ta bu değişimi yakalamalıyız. Bu ne kibir, bu ne küstahlık ben böyle bir şey görmedim. Bunlar diyor ya 6 ok hepsi var. Halkçılık var, milliyetçilik var. Hepsi sözde kalmış. Ama inanıyorum ki, 31 Mart'ta Hatay halkı hemşerilerimiz öyle bir tokat atacak ki, haddini bildirecek. Sandığa gömecek ki o zaman belki insanlıktan nasibini alabilirler. 'Efendim bizde milliyetçilik var' diyorlar. Sizin nereniz milliyetçi? Bugün aday gösterdikleriniz ortaya çıkıyor. İşte fotoğraflar. Bölücü başının posterleri altında siyaset yapıyorsunuz. Sizin adaylarınız içinde DHKPC'li var. PKK'lı var. Siz bir defa ittifakı PKK ile yaptınız. FETÖ ile yaptınız. DHKPC ile, TİKKO ile ne kadar terörist varsa. Ne kadar terör örgütü varsa, ne kadar hain varsa onlarla ittifak içindesiniz. Bu mu milliyetçilik ? "'HATAY'DA BELEDİYECİLİK EKSİK'Bakan Çavuşoğlu, Hatay'ın kendileri için çok önemli bir şehir olduğunu belirterek, "Hatay, serhat şehridir. Medeniyetlerin burada başladığı ve yaşadığı bir şehirdir. Hatay'ın tek ihtiyacı vardır, o da belediyeciliktir. Hatay'ın tek eksiği vardır. O da Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndaki eksikliktir. Hiçbir şey yapılmamasıdır. Bir şehirde hiçbir şey yapılamaz mı? Memleketin bir evladı olarak utandım. Muğla'da pis sular denize akıyor. Aydın'da Kuşadasında ceşme suları tuzlu. Hangi çağda yaşıyoruz? Bu çağda bu şehirlerimizi geri görmekten utanç duyuyoruz. İzmir'de CHP'liler artık isyan ediyorlar. Gelin artık diyorlar" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Bakan'ın karşılanmasıYayladağı seçim bürosu açılışıBakan'ın konuşmasıDetaylar+++Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıBarınma Merkezi Anaokulu ziyaretiBakan Çavuşoğlu'nun Barınma Merkezi'ndeki bir aileyi ziyaret etmesi+++Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun salona girişiSalondan genel ve detay görüntülerBüyükşehir Belediye Başkan Adayı İbrahim Güler'in proje tanıtımından görüntülerBakan Çavuşoğlu'nun konuşmasıToplantı sonrası fotoğraf çekimiHaber-Kamera: Hüseyin BOZOK/ HATAY,==================================================3)ADALET BAKANI GÜL: BU MİLLETE KİMSE DİZ ÇÖKTÜREMEYECEKADALET Bakanı Abdülhamit Gül, Sivas Adliyesi'nin ardından kent merkezindeki esnafları ziyaret etti. Bakan Gül İnönü Bulvarı üzerinde MHP seçim bürosunu da ziyaret ederek Belediye Başkan Adayı Memet Er'e başarılar diledi. Bakan Gül daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 'Gençler Soruyor' programına katıldı. Bakan Gül, basına kapalı gerçekleştirilen programda gençlerin sorularını cevapladı. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül son olarak partisinin Yunus Emre Mahallesindeki seçim irtibat bürosunun açılışını gerçekleştirdi. AK Parti seçim irtibat bürosu açılışına TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı İsmet Yılmaz, MHP Sivas Milletvekili Ahmet Özyürek, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ve partililer katıldı. Burada konuşan Gül, 15 Temmuz'da Türk halkının tanklara, uçaklara iman dolu göğsüyle dur dediğini söyledi. Bu millete hiç kimsenin pranga vuramayacağını dile getiren Gül, "Bu millete kimse diz çöktüremeyecek. Bu ülkenin birliğini, dirliğini bozmak isteyenler, terör oyunlarıyla terör koridoru açmak isteyenler, çukur kazarak bu ülkeyi bölmek isteyenlere o çukuru dar ettik, o çukura gömdük, gömmeye devam ederiz." dedi.Bu ülkenin, bu milletin karşısına kim çıkarsa, tepeden bakarsa karşısında bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ın dimdik durduğunu ve durmaya devam edeceğini belirten Bakan Gül, "Bu millet ne zaman ayağa kalksa, hep pranga, hep çelme takmaya çalıştılar. Ama Cumhur İttifakı ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli 'önce ülkem, önce memleketim' dedi. Memleketim olmazsa, bu ülke Suriye olursa belediye başkanlığı, cumhurbaşkanlığı, bakanlık ne işe yarar. Önce millet, önce memleket dedik yola devam ettik." diye konuştu.'MUHSİN YAZICIOĞLU DAVASININ ÜSTÜNÜ KAPATTIRMADIK'Büyük Birlik Partisi'nin merhum genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüne ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Gül, şunları söyledi:"Bu şehirden çok iyi insanlar çıktı, evliyalar, devlet adamları çıktı. Bu vesileyle de Muhsin Yazıcıoğlu'nu rahmetle anıyorum. Dava ve siyaset adamı, adam gibi adam. Onun davası da bizim davamızdır ve biliyorsunuz davasının da üstünü kapattırmadık. Sonuna kadar ne çıkarsa, burada kimin ihmali var yada yok ne olduysa mahkemede tüm bu dava hepimizin davasıdır. Sonuna kadar takipçisi olacağız ve bu mücadeleyi de sonuna kadar sürdüreceğiz."'BALONUN İPİNİ KANDİL'E VERİYORLAR'Her türlü terör örgütüyle sonuna kadar mücadele edeceklerini söyleyen Bakan Gül, "Karşı tarafta bir balon şişiriyorlar, AK Parti gitsin, Tayyip Erdoğan gitsin. Peki ne vaat ediyorsun, hiçbir şey. O balonu kimlerin şişirdiğini sizler çok iyi biliyorsunuz. FETÖ'nün şişirdiği gaz verdiği, Türkiye'ye karşı art niyetli fügürlerin oluştuğu bu balonu şişiriyorlar, o balonun ipini de Kandil'e veriyorlar. Bu balonu 31 Mart'ta soldurmaya hazır mıyız? Bu balonu 31 Mart'ta patlatmaya hazır mıyız?" ifadelerini kullandı. Bakan Gül daha sonra Ankara'ya gitmek üzere karayolu ile kentten ayrıldı."FETÖ'NÜN ŞİŞİRDİĞİ, İPİNİ KANDİL'E VERDİĞİ BU BALON, 31 MART'TA PATLAYACAK"ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat'ta yaptığı konuşmada, "Bir balon şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ şişiriyor, Kandil şişiriyor. Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini bu milletin evlatlarından başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. Ama FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balon, 31 Mart'ta patlayacak" dedi.Adalet Bakanı Gül, Sivas ziyaretinin ardından, Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile birlikte Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada 31 Mart günü bütün dünyanın ve Türkiye için hesabı ya da planı olanların, AK Parti'nin oylarına bakacağını belerterek, "O gün, Tayyip Erdoğan hükümette kazandı, yerel seçimlerde de nasıl bir oy aldı diye AK Parti'nin oy hanesine bakacaklar. Bu yüzden karşınızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar. Bir balon şişirmeye çalışıyorlar. FETÖ şişiriyor, Kandil şişiriyor. Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini bu milletin evlatlarından başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. Ama FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balon, 31 Mart'ta patlayacak" diye konuştu."BU SEÇİMLERİ DE YAPTIKTAN SONRA GEÇİM İŞİNE BAKACAĞIZ"Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından gelecek 4 buçuk yıllık seçimsiz dönemde, ekonomik kalkınma adına önemli adımların atılacağını aktaran Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:"Biz, 'Durmak yok, yola devam' diyerek, bu seçimleri de yaptıktan sonra artık seçim değil, geçim işine bakacağız. 4 buçuk yıl seçim yok, 4 buçuk yıl ülkemizi, Yozgatımızı nasıl büyütürüz nasıl istihdam alanı açarız, turizmde, ekonomide; esnafımıza, işçimize, nasıl iş imkanı olur bunların peşine koşacağız. Kendi insanımın peşinden gideceğiz onu yücelteceğiz. Cebindeki parayı artıracağız, sofrasındaki ekmeği daha fazla büyüteceğiz, huzurunu artıracağız. Bizim derdimiz bu. O yüzden hükümetle beraber yerel yönetim belediyelerde de istikrarın devamı, huzurun devamı şart. Kendimiz için oy vereceğiz. Çocuklarımız için oy vereceğiz. Geleceğimiz için oy vereceğiz. Bu nedenle Türkiye'de AK Parti, bu milletin kaderiyle hep bütünleşmiştir. Çünkü 7 Haziran örneğini gördük, terörü azdırıyorlar, ekonominin şartlarına müdahale ediyorlar. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Ama bugün, Türkiye üzerine oynanan bütün oyunları, bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çöze çöze gittik, çözmeye devam edeceğiz."Görüntü Dökümü:-------------------------Esnaf ziyaretleri-MHP seçim bürosu ziyareti-Gençler Soruyor programı-Seçim bürosu açılışı-Genel detay+++-Bakan Gül'ün gelişi-Salondan görüntü-Bakan Gül'ün konuşmasıHaber-Kamera: SİVAS - YOZGAT,===================================================4)BAKAN PAKDEMİRLİ: TANZİM SATIŞLARDA PİRİNÇ SATIŞIMIZ BAŞLADINİĞDE'de Tarım ve Orman Sektörü Değerlendirme toplantısına katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tanzim satışlarda pirinç satışımız başladı. Kilogramı 6 lira ve 5 kiloluk paketlerde satılıyor" dedi. Tarımın normal şartlarda siyaseti olmaması gerektiğini vurgulayan Bakan Pakdemirli, şunları söyledi:'GÜNLÜK SİYASET İÇERİSİNDE TARIM OLMAMALI'"Herkes ağzına bir şey doluyor ve tarımı kötülüyor. Günlük siyaset içerisinde tarımın olmaması lazım. Gerçekten bu kadar eleştirel durumda mıyız ' Avrupa'da tarımsal hasılada Türkiye 1'inci sırada, dünyada 7'inci sıradadır. Aslında dünyada toprak kaynaklarının 17'inci sırada olmasına rağmen. Türkiye'nin her alanda ilk 10'a girme hedefleri var. Tarımda bu ipi göğüslemişiz. Yeterli mi' Hayır değil, problemler var ve hepsinin farkındayız. Küçükbaşta ve büyükbaş hayvan sayısında Avrupa'da birinci sıradayız. Yani genel anlamda baktığınız zaman günlük siyasette anıldığı gibi değil. Bu başarı çiftçimizin, köylümüzün başarısıdır. Büyükbaş sayısı 17 milyon, küçükbaş 45 milyon, kanatlı ise 360 milyon sayısına gelmiş. 2002 yılında tohum üretimimiz 1 milyon 10 bin ton üretimle 11'inci sıraya gelmişiz. Niğde ve Nevşehir'de patates tohumuyla ilgili çok iyi yerlere gelmişiz."ÇİFTÇİMİZ, ELEKTRİĞİ YÜZDE 12 DAHA UCUZ KULLANACAKNiğde'de çiftçilere birçok destek yapıldığını kaydeden Bakan Pakdemirli, şöyle devam etti: "Çiftçimiz elektriği yüzde 12 daha ucuza kullanacak. 31 Aralık 2018 tarihi itibariyle herhangi bir borcu varsa, bunları yeniden yapılandıracağız. Tarım ve Kredi Kooperatifleri çiftçimiz için önemli bir kuruluş. TARSİM sigortasına Tarım Kredi Kooperatifi üzerinden yaptıran üreticiler sigorta bedelini hasat döneminde yapacak. Yağışın, selin, hortumun ne zaman geleceği belli değil, küçük bir parayla kafamızı rahatça yastığa koyabileceğiz. Eğer yem alacaksak besicimiz yemini şimdi alacak, kurbanda ödeyecek. 90 gün vadeli faizsiz mazot alabilecek. Toprak mahsulleri ofisi aracılığıyla arpa alabilecek."Görüntü Dökümü:------------------------Toplantı salonundan görüntüBakan Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıToplantıdan genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,================================================5)HDP'Lİ BULDAN, HAKKARİ'DE KONUŞTUHALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'de yaptığı konuşmada, "Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi. Hakkari'nin Bulak Mahallesi'ndeki Bulvar Caddesi üzerinde bulunan HDP'nin seçim bürosu açılışına HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari Milletvekili Sait Dede, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, il ve ilçe belediye eşbaşkan adayları ile partililer katıldı.Burada toplanan halka hitap eden Buldan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirdi. Buldan, "Bize 'Terk edin' diyor. Sanki burası bir köy. Sanki bizi köyünden kovmaya çalışıyor. Bu kent bizim, bu topraklar bizim. Biz, bu ülkenin her yerine kök salmışız. Bir ülkenin Cumhurbaşkanı kendi vatandaşını kovmamalı, 6 milyon insanı yok saymamalı" dedi.HDP'Lİ BULDAN: YÜKSEKOVA'DA YÜZDE 90 REKOR OY ALACAĞIZHalkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde partisinin seçim bürosunun açılışına katıldı. Açılışa Buldan'ın yanı sıra Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Eş Başkanı Berdan Öztürk, İnsan ve Özgürlük Partisi Genel Başkanı Mehmet Kamaç, PDK-Bakur Genel Başkanı Sertaç Bucak, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Başkan adayları, Esendere ve Büyükçiftlik Belde Başkan adayları, il ve ilçe yöneticileri ve partililerin katıldı. Seçim bürosu açılışında konuşan Pervin Buldan, 31 Mart yerel seçimlerinde Yüksekova'da HDP'nin yüzde 90 oranında rekor oy alacağını iddia etti.Buldan, "Sizlerle bir araya gelmekten büyük bir onur duyuyoruz. İnanın gittiğimiz her yerde aynı çoşku, kararlılık ve irade var. Yüksekova kararını vermiş, 31 Mart'ta sandıklarda büyük bir oy oranıyla belediye eş başkanlarını seçecek. Gever (Yüksekova) her zaman tarih yazmıştır. Bu seçimde de bir kez daha tarih yazacak. Sizin iradenizi tanımayanlara karşı 31 Mart tarihinde iyi bir ders vereceksiniz. En az yüzde 90 oy alacağız." dedi.İKTİDAR PARTİSİ, HALKIN İRADESİNİ TANIMIYOR'Pervin Buldan, AK Parti iktidarın halkın iradesini tanımadığını öne sürerek, şunları söyledi:"Bu iktidar sizleri hiçbir zaman tanınmadı, seçtiğiniz belediye başkanlarının yerine kayyum atadı. Seçtiğiniz milletvekilleri Selahattin Demirtaş ve Abdullah Zeydan'ı Edirne Cezaevi'ne gönderdi. Sevgili Selma Irmak'ı Kandıra Cezaevi'ne gönderdi. 24 Haziran'da seçtiğiniz Leyla Güven, bu ülkenin özgürlüğü için 117 gündür bedenini açlık grevine yatırdı. Biz bugün burada bir miting düzenlemek istedik, ama mitingimize izin verilmedi. Biz burada miting gerçekleştirmiyoruz, sadece bir büro açılışı gerçekleştiriyoruz. Ama gördüler ki, insanlarımız ne olursa olsun HDP ile birlikte. 31 Mart'ta büyük başarılara hep birlikte imza atacağız."Görüntü Dökümü:------------------------Partililerin Pervin Buldanın karşılanmasıDavul zurna ile halay çekenlerPervin Buldan'ın konuşmasıGenel ve detaylar(YÜKSEKOVA)-Seçim otobüsüyle çarşı merkezine gelen HDP'li Buldan-Genel Başkan Buldan'ı seçim bürosu önünde bekleyen kalabalık-Güvenlik önlemleri alan emniyet personelleri-Kalabalıktan detaylar-HDP'li Buldan'ın halka hitap etmesi-Çevreden genel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN - Yaşar KAPLAN/ HAKKARİ,====================================================6)ÖZGÜR ÖZEL: VAAT EDECEKLERİ BİR ŞEY YOKCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türkiye'de beka sorunu olmadığını belirttiği konuşmasında iktidarı eleştirerek, "Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlar" dedi.Yalova Belediye Başkanı ve CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman ile belediye meclis üyelerinin tanıtım toplantısına CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kamil Erozan ile il yönetimi ve partililer katıldı. Toplantıda konuşan Özgün Özel, iktidarı eleştirerek, "Umudu tükettiği için artık korkunun siyasetini yapan birilerini dinlemek zorundayız. Vaat edecekleri bir şey yok o yüzden korkunun siyasetini yapıyorlarö dedi.Toplantıda CHP Yalova Belediye Başkan Adayı Vefa Salman da bir konuşma yaptı. Salman, ardından meclis üyesi adaylarını tanıttı.Görüntü Dökümü:-------------------------Salondan genel görüntü-Özgür Özel konuşmaHaber-Kamera: Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,===================================================7)MANİSA'DA DP'Lİ ADAYIN SEÇİM ÇADIRINA SALDIRIDEMOKRAT Parti (DP) Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Uğur Kıraloğlu'nun seçim çalışmaları kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kurduğu seçim çadırına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından saldırı düzenlendi.Manisa'da 31 Mart yerel seçimleri öncesinde seçime girecek partilerden bazıları broşür ve bilgilendirme yapmak üzere 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na seçim çadırı kurdu. Geçtiğimiz hafta kurulan çadırlardan DP'li Uğur Kıraloğlu'nun çadırı iki kez kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce saldırıya uğradı. Gazetecilere açıklama yapan Kıraoğlu, seçim çadırının geçtiğimiz günlerde de saldırıya uğradığını belirtti. Kıraloğlu, geçtiğimiz günlerdeki saldırıda seçim çadırının yırtıldığını, bu kez de komple yerinden söküldüğünü söyledi.'DEMOKRASİYE YAPILMIŞ BİR SALDIRIDIR'DP adayı Kıraloğlu yaptığı açıklamada Manisa'nın küçük bir yer olduğunu belirterek, "Bu demokrasiye yapılmış bir saldırıdır. Seçim sürecinin centilmence geçmesini istiyoruz. Bu tür tahrikelere aldırmayacağız. Bundan sonraki süreçte kendi projelerimizi anlatacağız. Manisa halkının ihtiyaçlarını tespit edip onlara çözüm üreteceğiz. Manisa ufak bir yer. Seçimden sonra birbirimizin yüzüne bakamayacağımız şeylere tenezzül etmememiz gerekir. Bu yapılanların hiç kimseye faydası yoktur" dedi.Görüntü Dökümü:-------------------------Uğur Kıraloğlu açıklaması-Stanttan genel görüntüHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,=================================================8)MAVİ VATAN - 2019 TATBİKATININ FOÇA BÖLÜMÜ BAŞLADIANADOLU'yu çevreleyen Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de aynı anda yapılması nedeniyle Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olma özelliği taşıyan 'Mavi Vatan -2019'un Foça bölümü yerli ve milli tank çıkarma gemisi TCG Bayraktar'a amfibi deniz piyade timi ile zırhlı silahların yüklenmesiyle başladı. Türk Donanması'nca gerçekleştirilen 103 savaş gemisinin katıldığı Mavi Vatan 2019 Tatbikatı'nın Foça bölümü, Foça Deniz Üssü Komutanlığı'nda başladı. Türkiye'de özel sektör tersaneleri tarafından inşa edilen en büyük ve ileri teknolojiye sahip harp gemisi özelliğini taşıyan tank çıkarma gemisi 'TCG Bayraktar'a (L-402) bir tabur amfibi deniz piyade birliği, 20 tank ve zırhlı silahlar tatbikat için yüklendi. Yüzde 71 yerli üretim olan Bayraktar, Foça Deniz Üssü Komutanlığı Leventler Limanı'ndan hareket etmeden önce ise yerli üretim silahların tanıtımı yapıldı. Amfibi Güney Grup Komutanı Tümamiral İbrahim Özdem Koçer ve Bayraktar gemisi komutanı Deniz Yarbay Bülent Güngör tarafından basın mensuplarına brifing verildi. Çıkarma yapacak amfibi deniz piyade birliği askerlerinin tatbikatta yerli ve milli silah piyade tüfeği MPT-76, sarsılmaz makinalı tabanca, Bora 12 keskin nişancı silahı, optik termal ve telsiz sistemlerinin kullanılacağı belirtildi. İzmir Körfezi açıklarında jenerik coğrafyaya göre devam eden tatbikatta, senaryo gereği bugün, düşmana ait Hekim Adası'na amfibi çıkarma yapacak. TCG Bayraktar gemisi limandan ayrıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Bayraktar gemisinden görüntüSilahlardan görüntüYüklemeden görüntüTanıtımdan görüntüDrone çekimleriGenel ve detay görüntüHaber-Drone: Mehmet CANDAN - Kamera: Kadir ÖZEN - Güven USTA/ İZMİR,================================================9)BATMAN'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 ÖLÜ, 4 YARALIBATMAN'da iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklanarak yaralanan 5 kişiden Zübeyir Gerkin (45) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, dün öğlen saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralananlar, sağlık görevlilerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zübeyir Gerkin, doktorların çabasına rağmen hayatını kaybetti. Gergin'in cesedi otopsi için morga konulurken, polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlatttı.Görüntü Dökümü:------------------------Olay yeriTarafların kavga etmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: BATMAN,===========================================10)ERCİŞ'TE MİNİBÜS OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALIVAN'ın Erciş ilçesinde, minibüsün çarptığı otomobildeki Abdulmecit Artan (47) hayatını kaybetti, aynı araçtaki 3 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Erciş ilçesine bağlı Işıklı ve Yılanlı mahalleleri yolunda meydana geldi. Hüseyin Çavaş yönetimindeki 65 DS 842 plakalı minibüs, seyir halinde olan Rıdvan Artan yönetimindeki 65 DD 244 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada, otomobilde bulunan yolculardan Abdulmacit Artan olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Rıdvan Artan, yolcular Hatice Ulum ve Erdem Ulum yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Erciş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, minibüs şöförü Hüseyin Çavaş'ı gözaltına alırken, soruşturma sürüyor.Görüntü Dökümü:-------------------------Olay yeri-Kazada yapan araçlardan genel ve detaylar-Olayda hayatını kaybeden vatandaşın cenazesi cenaze aracına alınması-Göşyaşı döken yakınları-DetaylarHaber-Kamera: Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),=================================================11)13 YAŞINDAKİ ÇOCUK TABANCAYLA OYNARKEN ABLASINI VURDUMANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, 13 yaşındaki H.F.K. babasının ruhsatsız tabancasıyla oynadığı sırada, kazayla ablasını boynundan vurarak ağır yaraladı.Olay, dün akşam saat 21.30 sıralarında Merkez Efendi Mahallesi 3905 Sokak üzerinde 6 katlı bir apartmanın ikinci katında meydana geldi. İddiaya göre, orta okul öğrencisi H.F.K. adlı erkek çocuk, babasının ruhsatsız olduğu öne sürülen tabancasıyla oynarken silahın kazayla ateş alması sonucu ablası 15 yaşındaki Firdevs K.'yı boynundan vurdu. Silah sesinin duyulması üzerine fabrika işçisi baba Erkan K. (43) ve ev hanımı anne Sultan K. (40), odayı girdiklerinde kızlarını yerde kanlar içerisinde yatarken buldu.İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Firdevs K.'ya isabet eden merminin boynundan girip çıktığını tespit etti. Hayati tehlikesi olduğu öğrenilen Firdevs K., sağlık ekipleri tarafından Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Baba Erkan K. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekiplerince gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından silah, incelenmek üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden genel görüntü-Merkez Efendi Devlet Hastanesi'nden görüntüHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,========================12)AMBULANS İLE POLİS ARACI ÇARPIŞTI: 5 YARALIKONYA'da içinde hasta bulunmayan ambulans ile polis aracının çarpışması sonucu 2'si polis memuru 5 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Hastane Caddesi'nde meydana geldi. Polis memuru Mustafa Kaynak yönetimindeki 42 A 7655 plakalı araç ile Muhammed Önce yönetimindeki 112 Acil Servis'e bağlı 42 ANG 02 plakalı ambulans kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle içinde hasta bulunmayan ambulans devrildi. Kazada ambulans sürücüsü Muhammed Önce, sağlık görevlileri Sare Nur Ahcı, Sevgi Sevin ile polis memurları Mustafa Kaynak ve Mehmet Tencere yaralandı. Yaralılar, başka ambulanslarla yakındaki Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Görüntü Dökümü:------------------------Kaza yerinden detayYaralılardan detayGenel ve detayHaber-Kamera: Mehmet IŞIK/ KONYA,===============================================13)SINIFTAKİ DAYAĞIN GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTIANTALYA'da lise 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P. (16) ve Gülşen M.'nin (16) sınıfta 9 öğrenci tarafından dövüldüğü anların görüntüsü ortaya çıktı. Kepez Hacı Ekrem Şerife Yazaroğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi 1'inci sınıf öğrencileri Yağmur S.P. ve Gülsen M., 20 Şubat günü sınıfı basan 9 öğrenci tarafından dövüldü. Olaya karıştıkları öne sürülen 9 öğrenci, İl Emniyet Müdürlüğü Çocukları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öğrenciler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 9 öğrenci, serbest bırakıldı.ÖĞRENCİLER KAMERADAİki kızı döven öğrencilerin sınıfa girme anları ise okulun güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, Yağmur S.P. ve Gülşen M.'nin sınıfları önünde beklediği, okul dağıldıktan bir süre kamuflaj pantolonlu kız öğrencinin ilk olarak sınıfa girdiği, erkek öğrencilerin ise sınıf kapısını kapalı tutmaya çalıştığı görülüyor. Sesleri duyan nöbetçi öğretmenin müdahalesi ile olay sona eriyor. Ardından Yağmur S.P. ve Gülşen M., öğretmenleriyle beraber saldırgan öğrencilerin peşinden koşarken görülüyor.Yağmur S.P.'nin annesi Özlem Y., kızına en çok asker pantolonlu kız öğrencinin vurduğunu belirterek, "Zaten görüntülerde de ne kadar agresif ve soğukkanlı olduğu görülüyor. Erkek öğrencilerin sınıfın kapısını kapalı tutmaya çalışması da tam bir felaket" dedi.Görüntü Dökümü:------------------------Okul koridorlarından detaylarKavgaya karışan öğrencilerin gelişiSınıfa girişleriSınıftan çıkışlarıGenel ve detayHaber-Kamera: Aslı DURAN/ ANTALYA,====================================================Kayınvalidesi ve 2 kayınbiraderini öldürüp intihar etti, eşi kaçarak kurtuldu (EK)14)ANNE VE OĞULLARI TOPRAĞA VERİLDİKocaeli'nin Gebze ilçesinde, damadı tarafından öldürülen Ayşe Dayıoğlu, oğulları Feridun ve Adem Dayıoğlu memleketleri Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi. Cenazeler, Akyazı Bedil Mahallesi'ndeki eve getirilirken, ağıtlar yakıldı. Dualar okunmasının ardından cenazeler Bedil Camii'ne getirildi. İkindi namazı sonrası cenaze namazlarının kılınmasının ardından anne ve oğulları aile mezarlığında toprağa verildi. Dayıoğlu ailesi taziyeleri kabul etti.Görüntü Dökümü:------------------------Cenaze namazından görüntülerHaber-Kamera: Alaattin ONUR/ AKYAZI(Sakarya),========================15)ELEKTRİK KONTAĞINDAN ÇIKAN YANGIN EVİ YAKTI, AİLE GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADIMANİSA'nın Selendi ilçesinde iki katlı evde, elektrik kontağından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Ev sahipleri yangın söndürme çalışmasını gözyaşları içerisinde izledi.Yangın, dün saat 15.00 sıralarında kırsal Çinan Mahallesi Kökçeler Sokak'ta, düğünlerde piyanistlik yapan Erdil Kökçe'ye (26) ait iki katlı evde çıktı. Elektrik kontağından alt katta çıktığı belirlenen yangında dumanları gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede büyürken, evlerinde yangın çıktığının haberini alan Erdil-Zehra Kökçe çifti bölgeye geldi. Kökçe çifti, gelen itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını izlerken çocukları 4 yaşındaki Erol ve 2.5 yaşındaki Emir'e sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Kökçe çiftini, yakınları ve sağlık ekipleri teselli etmeye çalıştı. İtfaiye ekipleri alevleri 1 saatlik çalışmanın ardından söndürürken, evde büyük oranda zarar meydana geldi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü:------------------------Söndürme çalışmalarıKökçe ailesini gözyaşlarıDetaylarHaber-Kamera: Uğur ÇAKMAK/ SELENDİ(Manisa),=========================16)ERZİNCAN'DA YASTIKLARIN İÇİNDE 293 KİLO 200 GRAM EROİN ELE GEÇİRİLDİERZİNCAN'da yastıkların arasına gizlenmiş halde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.Erzincan Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Şube ekipleri, TIR'ların içerisinde batı illerine uyuşturucu madde nakliyatı yapılacağı ihbarını aldı. Erzincan - Erzurum Karayolu üzerinde uygulama yapan ekipler 3 ayrı TIR'da arama yaptı. 34 plakalı TIR'a ait dorsede bulunan koliler üzerinde narkotik dedektör köpeği Curt ile yapılan aramada, elyaf yastıkların içerisine gizlenmiş halde 431 paket halinde 293 kilo 200 gram eroin ele geçirildi.Gözaltına alınan 3 TIR sürücüsü hakkında Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme suçundan soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:-------------------------Uyuşturucu çuvallarından genel detay görüntüHaber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,==========================17)MUŞ'TA YASA DIŞI BAHİS OPERASYONU: 70 GÖZALTIMUŞ merkezli 9 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 70 kişiden 8'i tutuklandı.Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Muş merkezli Ankara, Mersin, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Kahramanmaraş, Batman ve Bingöl'de 70 kişiye yönelik 26 Şubat günü eş zamanlı operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyonda, yasa dışı bahis oynatmakta kullanılan çok sayıda cep telefonu, bilgisayar ve pos cihazı, para alışverişlerini gösterir çok sayıda çek ve hesap defteri, 2 adet ruhsatsız silah, bu silahlara ait 2 adet şarjör ve 195 adet fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurlarının yapılan incelemesinde, şüphelilerin yaklaşık 2 milyon TL haksız kazanç sağladıkları tespit edilmiştir. Şüpheli şahısların tüm banka hesapları bloke edilmiş, şüpheli şahıslara toplam 680 bin TL idari para cezası uygulanmıştır. Adli mercilere sevk edilen şahıslardan 8'i tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.Görüntü Dökümü:-------------------------Gözaltına alınan sanıkların polis kontrolünde götürülmesiHaber-Kamera: MUŞ,=====================18)DUVARLARI ÇATLAYAN EVLERİNDE NÖBETLEŞE UYUYORLARTRABZON'un Akçaabat ilçesi Derececik Mahallesi'nde, bir süre önce ortaya çıkan heyelan riski nedeniyle evlerinde derin çatlaklar, arazilerinde de yarıklar görülen yöre sakinleri, korku ve endişe içerisinde yaşıyor. İmkanları olmadığı için evlerinden çıkamadıklarını anlatan Fadime Yılmaz, "Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. Uyku haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz" dedi.Akçaabat'a bağlı Derecik Mahallesi Uğurlu mevkisinde bir süre önce bazı evlerin duvarlarında ve zeminlerinde derin çatlaklar oluşurken, tarım arazilerinde de yarıklar görüldü. Mahalle sakinlerinin başvurusu üzerine bölgede çalışma yapan AFAD ekipleri, evinin duvarlarında derin çatlaklar bulunan Hakkı Yılmaz'a ait 3 katlı bina için ön rapor hazırladı. Raporda; betonarme evin duvarlarında ağır hasar, tarım arazilerinde de çökmeler olduğu yönünde tespitlere yer verildi, binanın tedbir amaçlı tahliye edilmesi gerektiği belirtildi.Büyük endişe yaşayan mahalle sakinleri, heyelan riski nedeniyle evlerinde nöbetleşe uyuyor. Yer altı suları nedeniyle yer yer kayma ve çökmelerin yanı sıra, bazı binalarda da eğilmenin görüldüğü bölgede, yöre sakinleri, geceleri duvarlardan sesler geldiğini söyledi. Mahalleli, tahliye uyarılarına rağmen, gidecekleri yerleri olmadığından, evlerinde korku içinde yaşamak zorunda kaldıklarını anlattı. Gökhan Yılmaz'a ait evde yaşayanlar ise uyarıları dikkate alıp, duvarlarında çatlak oluşan evlerini boşalttı.'GECELERİ NÖBET TUTUYORUM'Evinde her geçen gün yeni yeni çatlakların oluştuğunu belirten Fadime Yılmaz, korku içinde her gece nöbet tuttuklarını anlattı. Yılmaz, "Evlerimiz son yıllarda yıkılmaya başladı. Gözle görülür bir şekilde evlerde yamulmalar mevcut. Geceleri duvarlardan gelen çatlama sesleri yüzünden uyuyamıyoruz. 'Çıkmamız gerektiği' bize söylendi ama gidecek yerimiz yok. Uyku zaten artık haram oldu bize. Duvarlar sanki üstümüze geliyor gibi. Sabaha kadar evde nöbet tutuyoruz. Her çatlama sesinden sonra duvarlardaki yarıkları kontrol ediyorum. Torunlarım ve çocuklarım korkudan bize gelmiyor. Gidecek yerimiz olmadığı için belki de canımızdan olacağız" dedi.'SÜREKLİ GECELERİ SES GELİYOR'Her geçen gün evlerinde çatlakların arttığını ve duvarlardan her gece sesler duyduklarını dile getiren Hakkı Yılmaz da "Evlerimizden sürekli geceleri ses geliyor. Sanki deprem oluyor gibi. AFAD görevlileri de geldiler. Buralarda inceleme yaptılar. Fakat 'Burada sel, deprem, felaket olmadığı için buranın afet bölgesi olduğunu söyleyemeyiz' dediler. Evleri can güvenliğimiz için boşaltmamızı söylediler. Yer altı suları yüzünden toprakta kayma oluyormuş. Taşınacak maddi gücümüz yok. Evler gün geçtikçe daha da yamulmaya ve çatlamaya başladı. Sonumuz ne olacak bilmiyoruz" diye konuştu.'EV YAN YATMIŞ DURUMDA'Bahçede oturup evlerinin yıkılmasını bekledikleri söyleyen Yeter Yılmaz ise "Oğlum burada yeni yaptı evini. Ev yıkılıyor. Zaten ev yan yatmış durumda. 3 senelik bir ev ama binada sürekli çatlaklar ve çökmeler oluyor. Evi boşaltmak zorunda kaldık. Çocuklarım torunlarımla geliyorlar, eve giremiyorlar. Kapıda oturup, eve bakıp ağlıyorlar. Oturuyoruz bahçede, evin yıkılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü:------------------------Duvarları çatlayan evlerinde nöbetleşe uyuyorlarDrone ile araziden ve binalardan görüntüEvin içindeki çatlak ve yarıktan detaylarGenel detaylarRöplerHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Aleyna KESKİN/ TRABZON,======================================19)ŞEKER ZANNEDİP YUTTUĞU FARE ZEHRİ, MERTCAN'I HASTANELİK ETTİBURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, sokakta oynarken şeker zannettiği fare zehrini yutan 6 yaşındaki Mertcan Ö., hastanede tedavi altına alındı.Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl'ün Yeniceköy mahallesinde meydana geldi. Muhammed ve Fatma Ö. çiftinin 6 yaşındaki çocukları Mertcan, oyun oynamak için sokağa çıktı. İddiaya göre, oyun oynarken yerde gördüğü fare zehrini şeker zannedip yuttu. Bir süre sonra fenalaşan çocuk, özel bir araçla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.Yapılan tetkiklerde, fare zehri yuttuğu tespit edilen çocuğun sağlık durumunu kötüye gidince, ambulansla Eskişehir Devlet Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesine sevk edildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü:------------------------Çocuğun hastaneye getirilmesiHastane önünde bekleyen yakınlarından görüntülerHastaneden detaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),=======================================20)HÜKÜMET KONAĞININ DUVARI YIKILDI, TARİHİ MESCİT KALINTILARI ÇIKTIMARDİN'de aşırı yağışla birlikte bir bölümü yıkılan Hükümet Konağı'nın istinat duvarının arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edildiği tahmin edilen Muhammed El Gazi Mescidi'ne ait olduğu belirtilen kalıntılara rastlandı.25 Şubat 2000'de UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ne alınan Mardin'de, son günlerde etkili olan aşırı yağıştan kaynaklı, 1850 yılında inşa edilen Hükümet Konağı'nın istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Yıkılan duvarın arkasında Osmanlı İmparatorluğu döneminde inşa edildiği tahmin edilen ve 1900'lı yıllarda çekilen fotoğraflarda kubbesi görünen Muhammed El Gazi Mescidi'ne ait olduğu belirtilen tarihi kalıntılar bulundu. Kalıntılarla ilgili İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nce ekip görevlendirildi. Arkeologların incelemesinin ardından kalıntılarla ilgili net bilgilere ulaşılarak tarihe ışık tutulacak.'BU YAPININ İZİNİ ARADIK ANCAK BULAMADIK'Mardin İl Kültür ve Turizm Müdürü Alaaddin Aydın, daha önce bazı fotoğraflarda hükümet konağının yakınında, kubbeli bir yapının yer aldığını gördüklerini ancak sonrasındaki çalışmalarla bu yapıya ulaşamadıklarını anlattı. Aydın, tarihi kalıntıların yüksek olmadığından dolayı Artuklu döneminde inşa edilmediğini söyleyebildiklerini ifade ederek, "Bu yapının izini aradık ancak bulamadık. Yağmurdan dolayı duvarda bir çatlak oluştu ve istinat duvarının bir bölümü yıkıldı. Daha sonra belediyenin ilgili ekipleri kontrollü şekilde yıkım yapınca mescidin beden duvarı ortaya çıktı. 1930'lu yıllarda Abdulgani Efendi'nin, yazdığı Mardin Tarihi kitabında yıkılan yerde Muhammed El Gazi Mescidi olduğu biliniyordu. Ortaya çıkan taşlar bize aslında tarihi ile ilgili biraz bilgi veriyor. Taş boyutlarına baktığımızda çok yüksek değil, yani Artuklu dönemi yapısı olmadığını söyleyebiliriz. Osmanlı yönetim merkezlerini inşa ederken yanlarında mescit veya cami yaptırmış. Muhtemelen 17 veya 18'inci yüzyılda inşa edilmiş mescitlerden" dedi. Duvarın yıkıldığı yerde incelemelerde bulunan Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Azan Güngör ise yıkılan istinat duvarı ile ortaya çıkan tarihi mekanın adeta Mardin'in taşı ve toprağının tarihle dolu olduğunu gösterdiğini kaydetti.Görüntü Dökümü:----------Duvardan GörüntüYıkılan kalıntılarOrtaya çıkan kalıntılarRöportajlarGenel ve detay görüntülerMARDİN/DHA======================================21)AFRİKALI ÖĞRENCİLERİN KAR KEYFİDENİZLİ'nin Çameli ilçesinde düzenlenen kar şenliklerinde, Pamukkale Üniversitesi'nde (PAÜ) eğitim gören Afrikalı öğrenciler kar keyfi yaşadı. Poşet ve kızaklarla kayak yapan, kartopu oynayan öğrenciler, karın tadını çıkardı. Çameli Belediyesi tarafından, Gürsu Mahallesi'nde bulunan 2 bin rakımlı Karkın Yaylası'nda 5. Kar Şenlikleri düzenledi. PAÜ öğrencilerinin de katıldığı şenlik, renkli görüntülere sahne oldu. Şenliğe katılan Afrikalı öğrencilerden bazıları, ilk kez karda kızakla kaymanın keyfini çıkardı. Bazı öğrenciler ise poşetlerle kayarak eğlenceli anlar yaşadı. Zaman zaman kendi aralarında da yarışarak eğlenceyi aksiyona dönüştüren öğrenciler, kartopu savaşıyla da karın keyfini sürdü. PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ'ın da kızağa binerek eğlenceye katıldığı etkinlikte öğrenciler, davul zurna eşliğinde oynadı, halay çekti. Yöre halkının ilgiyle izlediği Afrikalı öğrenciler performanslarıyla herkesten büyük alkış aldı. Off-Road kulüpleri üyelerinin de katıldığı şenlikte sporcular, Kargın Yaylası'nın 2260 metre rakımlı Aladiş zirvesine çıktı.'GÜZEL ANILARLA AYRILMALARINI İSTİYORUZ'Öğrencilerin renkli bir gün geçirdiğini belirten Rektör Bağ, "Bugün yurt dışından üniversitemize okumaya gelen öğrencilerimizle birlikte Kar Şenlikleri'ne katıldık ve çok güzel bir gün yaşadık. Kış mevsiminin güzelliklerini öğrencilerimizle birlikte yaşıyoruz. Bu tür etkinlikler sayesinde öğrencilerimize ilimizi ve çevremizi tanıtmış oluyoruz. Üniversitemizdeki eğitimlerini tamamlayarak ülkelerine dönerlerken ülkemizden çok güzel anılarla ayrılmalarını istiyoruz. Öğrencilerimizin yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.Görüntü Dökümü:-----------Şenliğe katılan öğrencilerden görüntü-Kızakla kayan Afrikalı öğrencilerden görüntü-Kar topu oynayan öğrencilerden görüntü-PAÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Bağ ile röp.-Öğrencilerle röp.-Genel ve detay görüntülerHaber -Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ, DHA)======================