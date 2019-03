Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

Şehit Uzman Çavuş Kuşdili, memleketi Kula'da toprağa verildiARDAHAN'da T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda görevli şoför Fatih Dinç (36) tarafından bıçaklanarak şehit edilen Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili (28), memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Ardahan T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda şoför olarak çalışan Fatih Dinç, dün (çarşamba) tartıştığı Jandarma Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'yi bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Kuşdili, yaşamını yitirdi. Aynı bıçağı göğsüne saplayan F.D. ise intihar girişiminde bulundu. Hastaneye kaldırılan Fatih Dinç, tedaviye alındı. Şehit olan 7 yıllık Uzman Çavuş Hüseyin Çetin'in cenazesi, düzenlenen törenin ardından aynı gün baba ocağının bulunduğu Manisa'nın Kula ilçesine gönderildi.ANNESİNİN AĞITLARI YÜREKLERİ DAĞLADIŞehit Uzman Çavuş Kuşdili'nin Türk bayrağına sarılı naaşı baba ocağının bulunduğu 4 Eylül Mahallesi'ndeki evlerinin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Burada şehit Uzman Çavuş için helallik alındı. Bu sırada Şengül Kuşdili'nin oğlunun tabutuna sarılıp, "Hüseyin, sen beni neden bıraktın" diyerek ağıtlar yakıp, ağlaması yürekleri dağladı.CENAZEDE ŞEHİDİN ABLASI VE NİŞANLISI ASKER KEPİ TAKTIŞehit Uzman Çavuş Kuşdili'nin cenazesi bugün ikindide Şah Süleyman Camii'ne getirildi. Burada düzenlene törene şehidin babası Süleyman Kuşdili, karndeşi Ahmet Kuşdili, annesi Şengül Kuşdili, ablası Havva Ece, nişanlısı Melek Cansu Tavşan, Manisa Valisi Ahmet Deniz, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, AK Parti Manisa Milletvekilleri İsmail Bilen ve Tamer Akkal, Cumhuriyet Halk Partisi Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Manisa İl Müftüsü Sinan Çetin, Kula Kaymakamı Kemal Duru, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, Kula İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kula Temsilciliği üyeleri, MHP'li Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İYİ Parti Kula Belediye Başkan Adayı Selim Aşkın, şehidin mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze töreninde şehidin ablası Havva Ece ve nişanlısı Melek Cansu Tavşan asker kepi taktı. Şehidin tabuta sarılarak ağlayan yakınlarını, askerler teselli etmeye çalıştı. Taziyeleri kabul eden baba Süleyman Kuşdili, güçlükle ayakta durabildi.Manisa İl Müftüsü Sinan Çetin'in kıldırdığı namazın ardından şehidin meslektaşlarının omzunda askeri bando eşliğinde bir süre taşınan tabutu, cenaze aracına konularak Kula Şehitliği'ne götürüldü. Şehit Uzman Çavuş Kuşdili, burada toprağa verilirken, tabutunun üzerindeki Türk bayrağı babası Süleyman Kuşdili'ye teslim edildi.Görüntü Dökümü-----------Şehit Uzman Çavuş Uzman Çavuş Hüseyin Çetin Kuşdili'nin fotoğrafı-Şehit uzman Çavuş Kuşdili için baba ocağı önünde helalik alınması-Şehit uzman Çavuş Kuşdili'nin annesi Şengül Kuşdili'nin oğlunun tabutuna sarılıp ağıt yakması-Şehidin asker kepi takan ablası Havva Ece'nin tasbuta sarılıp ağlaması-Şehidin nişanlısı Melek Cansu Tavşan'ın görüntüsü-Şehidin babası Süleyman Kuşdili ve kardeşi Ahmet Kuşdili'nin görüntüsü-Cenaze namazının kılınması-Şehidin cenazesinin askeri bando eşliğinde meslektaşlarının omzunda taşınması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),07.03.2019 - Haber Kodu : 190307277========================Sınıra askeri sevkiyat sürüyorTürk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye sınır hattına, zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), asker ve mühimmat sevkiyati gerçekleştirildi.Suriye sınır hattında konuşlandırılmak üzere yola çıkan zırhlı personel taşıyıcıları ve mühimmat yüklü askeri araçlar, konvoy halinde geniş güvenlik önlemler altında Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden geçti. Hassa-Kilis güzergahına doğru yönelen konvoydaki araç, mühimmat ve askerlerin Suriye sınır birliklerinde görevlendirileceği öğrenildi.Görüntü Dökümü--------Askeri konvoyun geçişiHaber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),07.03.2019 - Haber Kodu : 190307287============================Erdoğan, Siirt'te konuştuCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mardin ziyaretinin ardından Siirt'e geçti. Siirt'te büyük sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisince 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı.Yağmur altında kendisini dinlemeye gelenlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Siirtlilerin eniştesi ve milletvekili olmaktan gurur duyduğunu ifade etti. Alandakilerin Regaib Kandili'ni kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birliğimize, dirliğimize, kardeşliğimize sahip çıkan Siirt, eniştesi ve milletvekili olmaktan daima gurur duyduğum Siirt, bugün sizleri bir kez daha yürekten selamlıyorum. Bu muhteşem meydandan tüm Siirt'te, Siirt'in ilçelerindeki, köylerindeki her bir kardeşime sevgilerimi yolluyorum. Bu meydanı dolduran hemşerilerime, sizlerle beraber milletimizin ve İslam dünyasının Leyle-i Regaib'ini tebrik ediyorum. Bizi bugün Leyle-i Regaib'e kavuşturan rabbimizin barış, huzur ve esenlik içinde Ramazan ayına da Kadir gecesine de vasıl eylemesini diliyorum. Bu mübarek gecenin, milletimizin birliğine, beraberliğine, dünyanın dört bir yanında eziyet çeken mazlum ve mağdurların acılarının hafiflemesine vesile olmasını niyaz diliyorum. Filistin ve Suriye başta olmak üzere zulüm altında inleyen kardeşlerimiz için bu gecenin felaha vesile olmasını Rabbimden diliyorum. Tam 11 ay sonra yeniden Siirt'in misafiri olmanın memnuniyeti içindeyim" dedi.'MİLLETİYLE YÜRÜYEN BİR SİYASİNİN AŞAMAYACAĞI ENGEL YOKTUR'Milletiyle yürüyen bir siyasinin üstesinden gelemeyeceği hiçbir badire olmadığını ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti:"Biliyorsunuz muhabbetten Muhammed oldu hasıl, Muhammed'siz muhabbetten ne hasıl. Onun için şu muhabbet çok önemli. Bize 17 yıldır Siirt'le beraber tüm Türkiye'ye birbirinden önemli eserler kazandırma gururunu yaşatan da yine aramızdaki sevgidir. Bizi ayakta tutan, her türlü saldırıya karşı direnme gücü veren de karşımdaki şu uhuvvet tablosudur. Biz gücümüzü milletimizin birliğinden, beraberliğinden alıyoruz. Siz enişteyi seviyorsunuz, enişte de sizi seviyor. Biz gücümüzü medyadan değil, işte şu karşımdaki meydandan alıyoruz. Biz gücümüzü baronlardan, lobilerden değil, gece uykusunu bize dua etmek için uykusunu bölenlerin samimiyetinden alıyoruz. Biz sırtımızı emperyalistlere, bölücülere, PKK'ya, YPG'ye, PYD'ye değil, eli kanlı katil sürülerden değil, şu meydanları dolduran halkımızdan alıyoruz. Bu mücadeleyi de CHP gibi terör örgütünün siyasi uzantılarını belediyelere doldurmak için değil, sizin için, milletimiz için veriyoruz. Biz bu mücadeleyi Türkiye'yi hayalleriyle, idealleriyle buluşturmak için veriyoruz. Milletiyle yürüyen bir siyasinin aşamayacağı engel yoktur. Sırtını Hak'ka ve halkına yaslayan bir devlet adamının önünde durabilecek hiçbir fani güç yoktur. Evvelallah Siirtli hemşerilerimizin desteği, duası yanımızda olduğu sürece üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir badire yoktur. Sizler bize, iradenize sahip çıktığınız sürece Allah'ın izniyle çözüme kavuşturamayacağımız hiçbir mesele yoktur. Bunun için sizden 31 Mart'ta güçlü bir destek bekliyoruz. 31 Mart'ta Siirt'in, siyasi özgülüklerine sahip çıkmasını bekliyoruz. 31 Mart'ta Siirt'in, siyasi özgürlüklerine, temel hak ve hürriyetler alanındaki kazanımlarına sahip çıkmasını bekliyoruz. 31 Mart'ta Siirt'te bu şehrin tarihine, kültürüne, şanına yaraşır bir tablo bekliyoruz. İşte Siirt budur, Siirt'e yakışan da budur. Kardeşlerim siz Recep Tayyip Erdoğan'ı gayet iyi biliyorsunuz. Öyle mi? Zaten bilmezseniz herhalde kızınızı vermezdiniz Sadece bu şehrin eniştesi olarak değil, milletvekili olarak değil, 40 yıldır ülkemiz için verdiğimiz hizmet mücadelesinden de bizleri iyi biliyorsunuz."'DOĞRUDAN CANIMIZA KAST EDİLDİĞİ GÜNLER YAŞADIK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, siyasi hayatı süresince pek çok darbe girişimiyle karşı karşıya kaldıklarını anlatarak, "Bu süreçte birçok saldırıyla, birçok antidemokratik müdahaleyle, gizli açık pek çok darbe girişimiyle karşılaştık. 15 Temmuz gecesinde olduğu gibi doğrudan canımıza kast edildiği günler yaşadık. Burada, Siirt'te okuduğumuz bir şiirden dolayı hapis cezasına çarptırılarak siyasi hayatımızın bitirilmek istediği ve istendiği dönemleri gördük. Bu meydanda okudum o şiiri. ve o şiiri okudum diye bizi içeri aldılar" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, alandakilerin 'Bir daha, bir daha' sloganlarına karşılık "Ama birileri rahatsız olabilir" yanıtını verip şöyle devam etti:"Minareler süngü, kubbeler miğfer. Camiler kışlamız, müminler asker. Bir şey bizi sindiremez. Kar, boran, fırtına yüklense, biz yine imanıyla övündüğümüz ecdadımızla zaferleri taçlandıran bir milletiz. Unutmayın değerli kardeşlerim herkesin bir hesabı varsa Allah'ın da bir hesabı vardır. Hiç şüphesiz Rabbimiz hesap yapanların en hayırlısıdır. Rabbimin lütfüyle milli irade düşmanlarının kapatmaya çalıştığı yolu açan da yine Siirt oldu ve yüzde 85 oyla evladını parlamentoya gönderdi. Bu bir rekordu. 'Muhtar bile olamaz' diye manşet attılar, kutlamalar yaptılar. Ama 16 yıl önce şahsıma verdiğiniz oylarla yine siz onların kursaklarında bıraktınız bu düşündüklerini. Siirt'te sonlandırılmak istenen hikayemize sizler 9 Mart 2003'te taze sayfa açtınız. Siz bize inandınız, güvendiniz, bize itimat ettiniz. Bizler de hamdolsun sizlerin güvenini boşa çıkarmadık, emanetinize asla hıyanet etmedik."'DEMOKRASİMİZİ CHP VE HDP'YE RAĞMEN İLERLETTİK'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslendiğini söylediği CHP ve HDP'ye rağmen gerçekleştirdikleri reformlarla demokrasinin standardını yükselttiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrım yapmadan herkese hizmet ettiklerini anlatarak, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Hayata geçirdiğimiz reformlarla demokrasimizin standardını yükselttik. Tabelalar, harfler, klavyeler üzerindeki kısıtlamaları kaldırdık. Bunları biz yaptık. Köy isimleri, ilçe isimleri, çocuk isimleri üzerindeki yasakları biz kaldırdık. Kılık kıyafet, başörtüsü, dış görünüş üstündeki baskılara biz son verdik. Ülkemizin hangi sorunu, problemi varsa cesaretle, kararlılıkla onun üzerine gittik. Kürt kardeşlerimizin, Arap kardeşlerimizin meselesini de, Alevi, Sünni kardeşlerimizin sıkıntılarını yine biz çözüme kavuşturduk. Hem de bütün bunları CHP ve HDP gibi Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulmak yerine onlardan beslenen asalaklara rağmen yaptık. Milli iradeyi, CHP ve HDP'ye rağmen güçlendirdik. Demokrasimizi CHP ve HDP'ye rağmen ilerlettik. Ekonomimizi CHP ve HDP'ye rağmen büyüttük. Hak ve özgürlükleri CHP ve HDP'ye rağmen genişlettik. Barış, emniyet ve huzuru CHP ve HDP'ye rağmen perçinledik. 82 milyonun kardeşliğini CHP ve HDP'ye rağmen savunduk. CHP ve HDP'nin başını çektiği onca provokasyona rağmen hukuk ve adaletten asla taviz vermedik. Cumhuriyet mitinglerine, Gezi olaylarına, 17- 25 Aralık darbe girişimine, 6- 8 Ekim hadiselerine, 15 Temmuz ihanetine kadar her türlü saldırının, her türlü kışkırtmanın üstesinden işte böyle geldik."'BU VATANI BÖLEMEYECEKSİNİZ, PARÇALAYAMAYACAKSINIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i bir kez daha eleştirirken, "Şimdi bunlara birisi daha katıldı. Sözde İYİ Parti. Öyle bir yanlış yapıyor ki dün Denizli'ye gitmişler. Denizli'de yaptığı konuşmada benim Denizlili kardeşlerime terörist dediğimi söylüyor. Yahu bunun, yani medyada ne yazıyor, Cumhurbaşkanı buraya geldi, ne konuştuğundan haberi yok. Bunların kılavuzu karga. Ben vatandaşıma terörist diyecek kadar enayi miyim ya? Diyor ki 'Bu HDP'ye oy verenlere de terörist dedi.' Hayır. Şimdi gelin bakın izleyin" diyerek HDP'li yöneticilerin konuşmalarını içeren videoyu alandakilere izletti. AK Parti'nin kuruluşunda Meral Akşener'in de kendileriyle birlikte yola çıkanlardan olduğunu söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:"Şimdi kardeşlerim bu adam Kürt değil ha onu da söyleyeyim size. Şimdi soruyorum sizlere. Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Sen Kürdistan'da yaşamak istiyorsan, Kuzey Irak'ta Kürdistan var, oraya git. Kaldı ki ne diyor? '1 Temmuz'a kadar eğer terörle mücadeleyi kaldırmazsanız savaş çıkar.' Sen kimsin yahu sen kimsin? Biz askerimizle polisimizle Cudi'ye, Gabar'a, Tendürek'e girdik ve inlerinize kadar sizi kovaladık. Bundan sonra da halkım huzurunu kaçıracak olanları oralara kadar kovalayacağız. Durmak yok. Bu milletin huzurunu kaçırmayacaksınız, bu vatanı bölemeyeceksiniz, parçalayamayacaksınız. Gördünüz 'Biz gücümüzü nereden alıyoruz' diyor? 'PKK'dan,YPG'den' diyor. İşte terörist bunlar. Ben bunlara terörist diyorum. Bundan daha güzel bir ifade olur mu? Bayan Meral Hanım rahatsız olmuş. İyi ki oldun ha. Hani sen geçmişin ülkücüsüydün? Hani sen milliyetçiydin. Ne oldu sana bu kadar değişiverdin ya? Ne oldu? Ama güvenmeyin. Bunlar çok rahat değişirler. Bu partiyi kurduğumuzda benimle beraber yola çıkanlardandır. Ama sonra da bizi Afyon'dan yola çıkarken satanlardandır. Orada bizi sattı kayboldu. Ondan sonra ne oldu, başka partilere gitti. Oralarda da aynı şeyi yaptı mı? Onları da sattı. Hatta kendi partisinde bile 'Ben ayrılıyorum, bırakıyorum' dedi. Onun için bunlarla yola çıkılmaz, bunlara güven de olmaz. Dolayısıyla 31 Mart bunlara en büyük hesabın sorulacağı gün olacaktır. Şimdi bunlar, aklını hırsının esiri yapanlar hariç bugün herkes gerçeği görüyor. Hayata ideolojik kalıplarla bakanlar dışında elini vicdanına koyan her bir vatandaşımız şu hakikati kabul ediyor. 2002'nin Türkiye'si ile 2019'un Türkiye'si arasında dağlar kadar fark var."'MESELE YIKMAK DEĞİL, İHYA ETMEKTİR'Cumhurbaşkanı Erdoğan, sadece bölgeler arasındaki gelişmişlik farkını azaltmadıklarını, biriken sorunlara da çözüm ürettiklerini anlatarak, şöyle konuştu:"Bu ülkede taş üstüne taş koyanın bizim başımızın üzerinde yeri var. Mesele belediyenin kepçeleriyle teröristler için çukur açmak, yol kapatmak değil, altyapı yapmaktır. Mesele belediyenin kamyonlarıyla bomba taşımak değil, çöpü taşımak, sokaklardaki pisliği temizlemektir. Mesele vatandaşın vergisini Kandil'deki terör baronlarına aktarmak değil, o vergilerle insanımıza hizmet etmektir. Mesele 14- 15 yaşındaki çocukları zorla dağlara kaçırmak değil, onları eğitmek, geleceğe hazırlamaktır. Mesele daha hayatının baharındaki gençlerin eline silah vermek değil, kalem, bilgisayar vermektir. Ne diyor? 'Kaleşlerimizle sizleri yok ederiz.' İşte terörist. Bu milletvekili olsa ne yazar, olmasa ne yazar? Yaptığı konuşmaya bak? Mesele yıkmak değil, ihya etmektir. Bütün mesele, 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' diyebilmektir. Hamdolsun ülkemiz son 17 yıldır işte bunu başarmıştır. Bugün Ankara daha önce hiç olmadığı kadar insanının yanında, onların sesini duymaktadır."Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının son bölümünde Siirt ve ülke genelinde yapılan yatırımları anlattı.Görüntü Dökümü-------Miting alanına giren vatandaşlardan görüntüGüvenlik önlemleriMiting alanında görüntüMiting alanında bulunan vatandaşların çalınan şarkılara eşlik etmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan miting alanına gelmesiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mücahit YOLCU - Turan KOYUNCU - Mehmet Yücel DURAK/ SİİRT,07.03.2019 - Haber Kodu : 19030725607.03.2019 - Haber Kodu : 190307259==============================Kılıçdaroğlu ve Akşener, ikinci ortak mitingi Aydın'da yaptı (ek)KILIÇDAROĞLU SELÇUK'A GEÇTİ, AKŞENER KENTTEN AYRILDICHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Aydın'da yaptıkları ortak miting sonrası kentten ayrıldı. Meral Akşener, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Aydın'ın Kuşadası ilçesine geçti. Burada partisinin yöneticileri ve belediye başkan adaylarıyla yemek yiyen, basına kapalı toplantı yapan Kemal Kılıçdaroğlu, daha sonra İzmir'in Selçuk ilçesine geçti.TUNÇ SOYER: SİYASET DİLİNİ DEĞİŞTİRECEĞİZPartisinin Atatürk Caddesi üzerindeki Selçuk seçim ofisini açan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na parti yöneticilerinin yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, milletvekilleri, Selçuk Belediye Başkan adayı Filiz Ceritoğlu Sengel de eşlik etti. Açılış töreninde ilk konuşmayı yapan CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Tunç Soyer, "Selçuk Belediyesi'nin çok borcu var diye yatırım yapılmaz deniyor. Büyükşehir olarak biz hepsini yapacağız. Selçuk'un unu var, şekeri var, helvayı yapmak bize kalacak. Selçuk'u marka ilçelerden yapacağız. Başka bir Selçuk, İzmir, Türkiye dediğimiz için siyaset yapıyoruz. Önce siyaset dilini değiştireceğiz. Bizi ayrıştırarak, kutuplaştırarak, kolumuzu, kanadımızı kesip, gücümüzü budadılar. Biz önce birbirimizle barışacak, kucaklaşacağız, Kardeşlik ve barış olmadan adalet ve kalkınma olmaz. Önce kardeşlik ve barışı tesis edeceğiz. Benim mega projelerim yok. Ben seninle ilgili, çocuğunla ilgili, eşinle ilgili hayatı kolaylaştıracağım. Eğer sözler yalan söylemiyorsa, gözler yalan söylemiyorsa kazanacağız" dedi. Tunç Soyer, halk gıda, halk et, halk balık uygulamasını hayata geçireceklerini, üreticiden alıp tüketiciye ucuza vereceklerini anlattı.'KİMSEYİ ÖTEKİLEŞTİRMEDEN YAŞAYACAĞIZ'Seçim ofisi önünde toplanan ve kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşları seçim otobüsü üzerinden selamlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, "Kimseyi ötekileştirmeden yaşayacağız. Gazi Mustafa Kemal önderliğinde bu Cumhuriyeti kurduk. Demokrasiyi taçlandıracağız. Selçuk'ta bir kadın belediye başkanının seçilmesi olağanüstü güzeldir. Hakkı, hukuku, adaleti sağlayacaksan, ayın 31'inde sandığa gideceğiz. 'Efendim benim bir oyum var ne olacak' demeyeceğiz. Ne için? Vatanımız, bayrağımız, birlikte yaşamak için. Hiç kimsenin ötekileştirilmediği güzel bir Türkiye için. Demokrasi için bunun mücadelesini veriyoruz. Sizlerle birlikte vermek istiyoruz" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:"Şunu söylüyorlar; 'iktidar başka yerel başka olursa paranın bir bölümü gelir' diye. Paranın hepsi bütçede, hepsi kanunla belli. O parayı siz ödüyorsunuz zaten. Bizim belediye başkanlarımızın iki kuralı olacak. Peki kural ne olacak? Benim belediye başkanlarından istediğim iki kural var. Seçildiğiniz andan itibaren hiçbir ayrım yapamadan, İzmir ve Selçuk'u tümüyle kucaklayacaksınız. Çünkü biz ayrımcılık yapmayız, kültürümüzde de inancımızda da ayrımcılık yoktur. Ama herkese hizmet götüreceksin derken bir ayrımcılık istiyorum. Nedir o? Eğer bir mahallede fakirler oturuyorsa, oraya pozitif ayrımcılık istiyorum. İkinci kuralımız daha var. Para var, harcayacaklar. Kimin parası? Milletin parası. O zaman yapılan her yatırımın maliyeti, kaça mal oldu, bununla ilgili bütün hesapları millete vereceksiniz. Millette bilecek ki şu yatırım yapıldı ve şu kadar ödendi."'BAY KEMAL OLMAK KOLAY DEĞİL'Alandakilere, "Şu kardeşiniz olmasa Cumhurbaşkanı'nın konusu da olmayacak" diyen Kılıçdaroğlu, "Bana 'Bay Kemal' diyor. Bay Kemal olmak kolay değil. Önce namuslu adam olacaksınız, düzgün adam olacaksınız. Bedelliden yana olmayacaksın, ben oğlumu nasıl gönderdiysem sen de göndereceksin. Bay Kemal olmak için haram yemeyeceksin. Bay Kemal deyince ben kendimde bunları görüyorum. Bay Kemal Katar emirinin verdiği bedava uçağa binmez. O Türkiye Cumhuriyeti'nin onuruyla oynamaktır. Bununla hava atıyorsan dünyada kimse sana düzgün adam olarak bakmaz. Aynı Katar'dan uçak aldı ya Tank Palet Fabrikası'nı veriyor. Dünyanın hiçbir ülkesi kendi silah fabrikasını bir başka ülkenin ordusuna vermez. Bunu özellikle ülkücü kardeşlerime söylüyorum. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime söylüyorum. Milliyetçilik demek; vatanını seviyorsanız, bayrağınızı seviyorsanız bu en büyük milliyetçiliktir. 20 milyar liralık bir fabrikayı Katar'a veriyorsanız sizin milliyetçiliğiniz su götürür. Birisi Tank Palet Fabrikasını verirken diğeri de ona destek veriyorsa bir şey var demektir. 17 yıl sonunda milleti soğan kuyruğuna mahkum ettiler. Sandığa giderken bütün bunları düşünün lütfen. Kandiliniz kutlu olsun" dedi.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, konuşmasının ardından kentten ayrılmak üzere Adnan Menderes Havalimanı'na gitti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------Alandan görüntü.Konuşmalardan görüntü.Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mustafa KÖPRÜLÜ - Tekin GÜRBULAK/ SELÇUK(İzmir),07.03.2019 - Haber Kodu : 19030727407.03.2019 - Haber Kodu : 19030727407.03.2019 - Haber Kodu : 190307223======================Diyarbakır'daki Kurşunlu Camii ibadete açıldıDİYARBAKIR'ın Sur ilçesinde 7 Aralık 2015 tarihinde terör örgütü PKK'lıların yakıp yıktığı Fatihpaşa Camii'nin (Kurşunlu Camii) Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarla restorasyonu tamamlandı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla yapılan Regaip Kandili programında 3 yıla aşkın süreden sonra Kurşunlu Camii'nde ilk ezan sesi duyuldu. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla ile çok sayıda vatandaşın katılımıyla Ragaip Kandili programıyla ibadete açılan Kurşunlu Camii'nde yatsı namazı Diyanet İşleri Başkanı Ertaş tarafından kıldırıldı. Regaip Kandili programı kapsamında Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanlığı Tasavvur Korusu tarafından ilahiler okundu.Yapılan duaların ardından minbere çıkan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kurşunlu Camii'nin Regaip Kandili'nde ibadete açılmasının anlamlı olduğunu söyledi. Bundan 4 yıl önce ezanlar sussun diye yapılan terör faaliyetlerle harap olan Kurşunlu Camii'nin restorasyonu tamamlanması Regaip gecesine denk geldiğini anlatan Erbaş, "Bu akşam yatsı namazıyla ilk namazımızı kıldık. Bu gecenin değerini iyi bilmemiz gerekiyor" dedi.'BİZİM İSLAM'DAN BAŞKA BİR GELECEĞİMİZ YOKTUR'Ragip Kandili vaazında birlik ve beraberlik mesajı veren Erbaşş, "İslam alemi olarak, halkımız arasında 3 aylar diye bilinen, rahmet, bereket ve mağfiret iklimine girmiş bulunuyoruz. Şu anda bu manevi mevsime girişimizin habercisi olan Regaip Kandili'ni idrak ediyoruz. Rahmet gecelerini fırsat bilerek, içten ve samimi tevbelerle gönül dünyamızı ve sosyal hayatımızı yeniden inşa etmeliyiz. Kendimizle yüzleşmekten çekinmeden, bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek arınma fırsatını değerlendirmeliyiz. Bu mübarek geceler davranışlarımızı kulluk ve kardeşlik ekseninde muhasebe etmek, birlik beraberlik duygularımızı pekiştirmek için önemli fırsatlardır. Bu coğrafyada, İslam coğrafyasında bizim, daha iyi bir gelecek için beraber hareket etmekten başka seçeneğimiz yoktur. Bu toplumda bizim en büyük imkanımız ve gücümüz birbirimiz hakkında iyi düşünmek, suçlamadan, ötelemeden birbirimizi dinlemek, anlamaya çalışmaktır. Birbirimize güvenmektir. Mümin güvenilen insan demektir. Fitnelere karşı uyanık olalım birliğimize dirliğimize, geleceğimize kastedenlere karşı hep beraber mücadele edelim. Bizim İslam'dan başka bir geleceğimiz yoktur. Geçmişimizde geleceğimiz de İslamdır. Bu kutlu şehir Anadolu'nun kapılarını İslam'a açmıştır. Şimdi yine İslam'ın hakikati, adaleti, merhameti ile daha güzel bir geleceği hep beraber inşa edeceğiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Tarihi kurşunlu camii'nde ilk ezanCamiiden detaylarCamiiye gelen vatandaşlardan detaylarDiyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın vaazıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet ÜN - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,07.03.2019 - Haber Kodu : 190307286=====================Çavuşoğlu: İzmir'e 6 yılda 67 milyar TL yatırımDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İzmir'deki programının son bölümünde Karabağlar'daki seçim bürosunun açılışına katıldı. AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, AK Parti Karabağlar Belediye Başkan adayı Bilal Doğan ve çok sayıda partilinin yer aldığı açılışta konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Artık İzmirliler, özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçmişte oy veren İzmirli hemşehrilerimiz enayi yerine konulmaktan bıkmış, oy vermiş hizmet alamamış, şimdi değişiklik istiyor ve hasretle Nihat Zeybekci'yi bekliyor. Artık İzmirliler ideolojik davranmıyor, İzmir'i, İzmir'e hizmetkar olabilecek arkadaşlara emanet etmek istiyor. Hizmet üretmiyorlar, bahane üretiyorlar. 'Ankara'dan buraya yatırım gelmiyor da ondan' diyorlar. Ben Antalyalıyım, 17 yılda Antalya'ya devletimizin yaptığı yatırım miktarı 40 milyar TL. Son 6 senede devletimizin İzmir'de yaptığı yatırım miktarı 67 milyar. Peki buna rağmen İzmir niye geri kaldı? Çünkü belediyecilikte hiçbir şey olmuyor da ondan" dedi.İzmir'de CHP'nin başarısız olduğunu öne süren Çavuşoğlu, "Bugün sokakta sohbet ettiğimiz CHP'lilerin yüzde 100'ü İzmir'in geri kaldığını kabul ediyor. Yarıdan fazlası da bu dönemde Nihat Zeybekci'ye oy vereceğini söylüyor, Bilal Doğan'a oy vereceğini söylüyor. Bazı CHP'li arkadaşlar da eleştirdiğimiz zaman 'siz İzmirlileri kötülüyorsunuz' diyor. Biz İzmirlileri kötülemiyoruz. Tüm Türkiye'de adaylarımızı ve belediye meclis üyelerimizi oturduk birlikte karar verdik. Sadece İzmir'de değil, HDP adına belediye meclis listelerine istisnasız girenlerin hepsini ama hepsini PKK belirledi. Vatandaş da görüyor" diye konuştu.ZEYBEKCİ: ÇİÇEK GİBİ İZMİR GELECEKAçılışta konuşan AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci ise şunları söyledi:"Biz efelenmeye değil, efeler gibi dimdik durmaya geldik. Biz hükmetmeye değil, hizmetkar olmaya geldik. Artık yılları çalınan, yıllardan beri mazeretlerle unutulan, 20 yıldan beri 'ama, fakat, ancak, lakin' diyerek, bırak patinaj yapmayı geriye doğru götürülen İzmir, ayaklarının üzerinde layık olduğu yere gelmeye hazır mı? Artık 'bahane yok, mazeret yok yola devam' diyoruz. 20 yılda ne kadar ihmal edilmişlik varsa 5 yılda onu kazanmaya geldik. İzmir artık bir daha çöple anılmayacak. Sıfır atık projesiyle çöp tesislerinde gaz üreterek bunları yapacağız. Diyebilirler bize, 'sen biliyor musun bunları?' Evet yaptım da geldim. Bizim dört meselemiz var ve dört 'ç'miz var. Çukur, çamur, çöp, çarpık yapı. Dört tane 'ç' gidecek, tek 'ç' gelecek. Çiçek gibi İzmir gelecek inşallah."'İZMİR'İN EFESİ' SLOGANIAçılışa katılan vatandaşların 'İzmir'in efesi Nihat Zeybekci' sloganlarının ardından konuşmasına devam eden Nihat Zeybekci, "Örtülü, gizli, kapı arkasında pazarlıklarla ittifak yaptılar, şimdi 'açıkla' diyorum. Meclis üyeleri listesinde dağdan gelenlere hangi ilçelere; biz açıklayacağız onu söyleyeyim. Biz onların içinde neler var açıklayacağız. Milletim bilsin. Bak Cumhur İttifakı'na, yan yana duruyor muyuz? Meclis üyeleri listemiz şeffaf mı? E sen de söyle niye utanıyorsun, niye gizliyorsun? Çünkü borçlular, çünkü oradan yönetiliyorlar" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kalabalık ve partililerden görüntü,-Konuşmalardan görüntü.Haber-Kamera: Nevra UÇKAÇ - Melis KARAKUZULU/ İZMİR,07.03.2019 - Haber Kodu : 19030722807.03.2019 - Haber Kodu : 19030726607.03.2019 - Haber Kodu : 190307290========================Kardan yolu kapanan köyde rahatsızlanan Seher için ekipler seferber olduHakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar nedeniyle yolu kapanan köyde rahatsızlanan Seher Şahin (18), ekiplerin 2 saat süren çalışmasının ardından iş makinesiyle evinden alınarak ambulansa ulaştırıldı. Genç kız, Yüksekova Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesine bağlı Kandilli mezrasında oturan Seher Şahin, aniden fenalaşınca yakınları durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kar nedeniyle Kandilli mezrasının yolu kapalı olunca, sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği'ni arayarak yolun açılmasını istedi. Bunun üzerine sağlık ve karla mücadele ekipleri yola çıktı. Kar kalınlığının yer yer 1 metreyi bulduğu bölgede ambulans Akkocak köyüne bağlı Yaylacık mezrasına kadar ilerleyebildi. Bunun üzerine yürüme güçlüğü çeken hasta Şahin, köye gelen iş makinesine ile ambulansa ulaştırıldı. İlk müdahalesi ambulansta yapılan genç kız, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İş makinası kapanan yolu açması-Hasta Seher Şahi'in kepçe ile getirilmesi-Seheri kepçeden indiirlmesi-Hasta burada özel idarye bağlı araca bindirilmesi-Ambulansa bindirilmesi-Genel detaylarHaber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),07.03.2019 - Haber Kodu : 190307254=========================Başkan Türel'in eşi Ebru Türel trafik kazası geçirdiO ANLAR KAMERADAAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın adayı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesindeki seçim çalışmalarından döndüğü sırada trafik kazası geçirdi. Burnu kırılan Ebru Türel, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazada, diğer otomobilde bulunan 3 üniversite öğrencisi de yaralanırken, o anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'in eşi Ebru Türel, Muratpaşa ilçesinde seçim çalışmalarına katıldı. Türel, saat 19.00 sıralarında Veli Karacan yönetimindeki 07 MNB 06 plakalı otomobille Konyaaltı sahilindeki evine gitmek için yola çıktı. Türel'in içinde bulunduğu otomobile, Gürsu Mahallesi 304 ve 307'nci sokaklarının kesiştiği noktaya geldiği sırada, içinde 3 üniversite öğrencisinin bulunduğu ve ara sokaktan kontrolsüz şekilde çıktığı iddia edilen 38 KE 604 plakalı otomobil çarptı.BAŞINI KOLTUĞA ÇARPTI, BURNU KIRILDIAracın arka koltuğunda oturan Ebru Türel, çarpmanın şiddetiyle başını ön koltuğa çarptı ve burnu kırıldı.Kazada diğer otomobilin sürücüsü Akdeniz Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümü öğrencisi Esra Tontu (20) ile araçtaki Çevre Mühendisliği bölümü öğrencisi Büşra Gedik (19) ve Berkay Bilge (18) çeşitli yerlerinde yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Ebru Türel Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne öğrenciler ise özel bir hastaneye götürüldü. Türel'e ilk müdahaleyi Prof. Dr. Ömer Özkan yaptı. Burnu atele alınan Ebru Türel, tedavisinin ardından dinlenmesi için evine gönderildi.'ARAÇ YANDAN VURMUŞ OLSAYDI HAYATTA OLMAYABİLİRDİM'Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Ebru Türel, "Burnumdaki kırığa müdahale edildi. Şu an eve gidiyorum. Büyük bir kaza atlattık. Araç yandan vurmuş olsaydı hayata olmayabilirdim" dedi.Eşinin kaza yaptığını Finike ilçesindeki seçim çalışması sırasında öğrenen Menderes Türel, "Nazar değdi. Allah'tan çok kötü bir durumda değiliz. Buna şükür" diye konuştu. Türel, tedavi boyunca sık sık hastaneyi ve eşini arayarak sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Prof. Dr. Ömer Özkan ise "Burnunda kırıl vardı. Nefes almakta güçlük çekiyordu. Gerekli müdahaleyi yaptık. Burnunu atele aldık. Bir süre dinlemesi gerekiyor" dedi.Öte yandan, kazada yaralanan öğrencilerden Esra Tontu ve Büşra Gedik'in tedavisinin devam ettiği, genel sağlık durumlarının iyi olduğu, Berkay Bilge'nin ise tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedildi. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------(GÜVENLİK KAMERASI)Kazanın yaşandığı kavşakAraçların çarpışma anıÇarpışma sonrası savrulmalarıHaber: Erol AKKIR - Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,07.03.2019 - Haber Kodu : 190307281================Cezaevi firarisinin genç kızı taciz ettiği iddiası, ilçeyi sokağa döktüGiresun'un Eynesil ilçesinde, iddiaya göre cezaevi firarisi olan kişi tarafından sözlü tacize uğrayan, ardından darbedilen E.A. (19) adlı genç kız, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Şüpheli çevredekiler tarafından yakalanırken, ilçe sakinleri ise sokağa döküldü. Polis ve jandarma, Görele Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.Eynesil ilçesi Aralık köyünde akşam saatlerinde dershaneden çıkıp, evine giden E.A., iddiaya göre yolda, bir kişinin sözlü tacizine uğradı. Ardından genç kızı sürükleyerek, darbeden şüpheli, kızın çığlık atması üzerine kaçmaya çalıştı. Çevredekilerin alt geçitte sıkıştırdığı şüpheli, yakalanarak jandarmaya teslim edildi. Yaralanan E.A. ise Giresun Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Cezaevi firarisi olduğu iddia edilen şüpheli, sorgusunun ardından Görele Adliyesi'nde nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Sosyal medyadan olayı duyanlar ise adliye önünde toplanarak şüpheliyi linç etmek istedi. Polis ve jandarma ekipleri, adliye çevresinde yoğun güvenlik önlemi aldı.TUTUKLANDIGiresun'un Eynesil ilçesinde, E.A. (19) adlı genç kızı sözlü taciz ve darp ettiği iddia edilen ve kaçmaya çalışırken vatandaşlar tarafından yakalanan cezaevi firarisi M.B. tutuklandı. Bu sırada olaya ve şüpheliye tepki gösteren grup, uzun süre Görele Adliyesi önünde bekledi. Adliye önünde bekleyen vatandaşların sayısının azalması ile şüpheli, saat 02.30 sıralarında adliyenin bodrum katına giren zırhlı polis aracına konularak cezaevine gönderildi. Adliye önündeki diğer vatandaşlar da bir süre sonra dağıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Adliye önü cep telefonu görüntüleri+++AKTÜEL GÖRÜNTÜLER+++Adliye önü detaylarıZırhlı polis aracı detaylarıHaber-Kamera: Nedim KOVAN - Selçuk BAŞAR/ GÖRELE(Giresun),08.03.2019 - Haber Kodu : 19030800708.03.2019 - Haber Kodu : 19030800208.03.2019 - Haber Kodu : 190308004=========================Yaya geçidinde otomobilin çarptığı kadın, ağır yaralandıKahramanmaraş'ta yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö. (23), otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. Yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Setenay Büşra Ö.'ye A.B. yönetimindeki 46 ND 557 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Setenay Büşra Ö. yola savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Setenay Büşra Ö., olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Setenay Büşra Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kazanın ardından polis olay yerinde inceleme yaparken, sürücü A.B. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.Görüntü Dökümü-------Ambulansın gidişiKaza yapan araçGörgü tanıkları ile röp.Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,08.03.2019 - Haber Kodu : 190308001==================Vefat eden Mustafa Bayram'ın yerine oğlu seçildiVAN'ın Başkale ilçesinde, eski milletvekili Mustafa Bayram'ın vefatının ardından yapılan seçimle, Ertuşi Aşireti'ne bağlı Menglan kabilesinin reisliğine oğlu Hamit Bayram seçildi.Başkale'de kanaat önderi ve Ertuşi Aşireti'nin lideri İskender Ertuş'un önderliğinde aşiret üyelerine Başkale Yatılı Bölge Okulu'nun konferans salonunda yemek verildi. Yemeğe, Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Fatih Hati, kamu kurum amirleri katıldı. Ertuşi Aşireti'nin ileri gelenleri, Ocak ayında vefat eden Menglan kabilesinin reisi ve Van eski Milletvekili Mustafa Bayram'ın yerine oğlu Hamit, yardımcılığına ise diğer oğlu Hecer Bayram'ı seçti.Ertuşi Aşireti lideri İskender Ertuş, yaptığı konuşmada, Menglan kabilesinin reisi olarak seçilen Hamit ve Hecer Bayram'a başarı dileklerinde bulunarak, şöyle konuştu:"Osmanlı İmparatorluğu'ndan bu yana her zaman devletimizin ve bayrağımızın yanında olan aşiretleriz. 1984'ten beri koruculuk sistemini kabul eden en güçlü aşiretlerden biriyiz. O günden bu yana terör örgütlerini reddediyor ve kınıyoruz. Yaklaşık 2 ay önce değerli bir büyüğümüz, eski milletvekilimiz Mustafa Bayram'ı kaybettik. Hamit Bayram, Menglan kabilemizin reisi olarak atanmıştır. Kardeşi Hecer Bayram yardımcısı seçilmiştir. Allah onların yollarını ve bahtlarını açık etsin" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-Yemeğe katılanlar-Katılanlardan detaylar-Kalabalığın salona girişi-Verilen yemek-İskender Ertuş'un konuşması-Yapılan tebrikler-DetaylarBAŞKALE (Van),07.03.2019 - Haber Kodu : 190307253====================4'üncü katın balkonundan düşen Cennet Nida ağır yaralandıSivas'ta, 4'üncü kattaki dairenin balkonundan dışarı bakarken, dengesini kaybedip, toprak zemine çakılan Cennet Nida Y. (13), ağır yaralandı.Olay, saat 16.00 sıralarında, Şeyh Şamil Mahallesi'nde bulunan 6 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede meydana geldi. Evlerinin balkonundan dışarı bakan Cennet Nida Y., dengesini kaybedip, toprak zemine çakıldı. Küçük kızın düştüğünü görenler, hemen ailesine haber verdi. Korku içinde aşağı inen aile bireyleri, sağlık ekibine de haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ağır yaralanan Cennet Nida'yı ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Cennet Nida Y.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.Görüntü Dökümü-------Apartmandan görüntülerOlay yerinden görüntüler-Genel ve detayHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS,07.03.2019 - Haber Kodu : 190307248===========================Artvin'de heyelan, yolu kapattıArtvin'in Şavşat ilçesinde, 30 köye ulaşımın sağlandığı grup yolu, heyelan nedeniyle kapandı.Heyelan, Şavşat ilçesi Hıznat mevkiinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Yamaçtan kopan toprak kütlesi, 30 köyün ulaşımının sağlandığı grup yolunu kapattı. Şavşat Belediyesi ekipleri, iş makineleri ile kapalı yolun ulaşıma açılması için çalışma başlattı. Yol, 2 saat süren çalışmaların ardından ulaşıma açıldı.Şavşat Belediye Başkanı Ahmet Sinan Öztürk, heyelan sonucu yolun ulaşıma kapandığını belirterek, "Alan heyelanlı bir bölge. Daha öncede bu alanda heyelan olmuş ve 7-8 evimiz kullanılmaz hale gelmişti. Yine aynı bölgeye yakın bir yer olduğu için vatandaşlar büyük bir hassasiyet gösterdi. Bu yol için daha köklü tedbirler alacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Heyelan alanı detaylarıBelediye başkanı açıklamasıDetaylarHaber-Kamera: Nurbay USTA/ ŞAVŞAT(Artvin),08.03.2019 - Haber Kodu : 190308003========================84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan kişi Bodrum'da yakalandıMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan 45 il ve ilçe mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı bulunan Bülent Deniz yakalanarak, tutuklandı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Ekipleri, 84 ayrı dolandırıcılık suçundan aranan Bülent Deniz'in Bodrum'da olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler takibin ardından Bülent Deniz'i Konacık Mahallesi'ndeki işyerinde üzerinde başkasına ait sahte kimlikle yakaladı. Bülent Deniz'in hakkında 45 il ve ilçe mahkemelerince 84 ayrı dolandırıcılık suçundan yakalama kararı bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Bülent Deniz tutuklandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şahsın adliyeye getirilişiHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM(Muğla),07.03.2019 - Haber Kodu : 190307278==============================Ankara'da gecekondu yangınıANKARA'nın Keçiören ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangın hasara neden oldu.Kanuni Mahallesi Şehit Ali Ekşioğlu Sokak üzerinde bulunan İhsan D.'ye ait gecekonduda sabaha karşı saat 05.00 sıralarında yangın çıktı. Evden yükselen yoğun dumanı fark eden mahalle sakinleri, itfaiyeye ihbarda bulundu. Yanan evin bitişiğindeki gecekondularda yaşayanlar ise panik içinde sokağa çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın anında evde kimsenin bulunmaması olası can kaybı ve yaralanmanın önüne geçerken, gecekondu kullanılamaz hale geldi. Mahalle sakinlerinin ifadesine başvuran polis ekipleri, kundaklama şüphesiyle inceleme başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yanan evden görüntüİtfaiyenin müdahalesiMahalle sakinlerinden görüntüGenel ve detayHaber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,08.03.2019 - Haber Kodu : 190308010=========================Diyalizde hastalara gitarlı kutlamaSİVAS Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz cihazına bağlanan böbrek hastaları için Dünya Böbrek Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Etkinlikte hastalara gitarla şarkı söylendi.Sivas Numune Hastanesi Diyaliz Ünitesi'nde diyaliz hastalarına moral olması amacıyla ünite çalışanları tarafından müzik programı düzenlendi. 'Dünya Böbrek Günü'nü nedeniyle hastalar ve hasta yakınları için gitar çalınarak canlı müzik eşliğinde eğlendi. Etkinlikten mutluluklarını ifade eden hastalar, organ bağışına dikkat çektiler.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hastaların gitar eşliğinde eğlenmesiHaber: İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS,07.03.2019 - Haber Kodu : 190307260===================