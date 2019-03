Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

1)CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN,İSKENDERUN'DA VATANDAŞLARA HİTAP ETTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Türkiye'de adaleti muhakkak tecelli ettireceklerini belirten Erdoğan, "Aynı şekilde Suriye'den, Irak'a kadar ülkemize yönelik her türlü oyunu hem masada hem sahada bozacağız. Binlerce TIR dolusu silahla donatılanları nasıl Afrin'de hezimete uğrattıysak inşallah Menbiç'ten başlayarak güney sınırımız boyunca haddini bildireceğiz. YPG bize saldırmaz diyen CHP'nin başındaki gafile rağmen Suriye'nin kuzeyinde ülkemiz karşıtı bir terör koridorunun oluşturulmasına fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yle ilgili hesapları olanların, 15 Temmuz darbe gecesi hevesleri kursağında kalanların, terör örgütleriyle içli dışlı olanların, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki pastasından uzakta tutmak isteyenlerin umutla 31 Mart'ı beklediklerini belirterek, "Bizim devlet olarak, hükümet olarak tüm bu hevesleri kursaklarında bırakmamız için 31 Mart'tan alnımızın akıyla çıkmamız şart. Birincilik yetmez, Hatay'ın tüm ilçelerinde tarih yazmamız gerekiyor. Zillet ittifakının eş başkanları 31 Mart'ı önemsizleştirmesine, sıradanlaştırmasına izin vermeyeceğiz, çok uyanık olacağız" dedi.'BENİM BELEDİYE BAŞKANIM YAPSA KAPIYA KOYARIM'Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Lütfü Savaş'ın bir vatandaşa, "Oy vermiyorsanız hizmet yok" söylemini sinevizyonda vatandaşlara izleten Erdoğan, şöyle konuştu:"Son 4-5 gündür muhalefetin dili iyice çirkinleşti. Seçim günü yaklaştıkça sandık korkusu yaklaşmaya başladı. Kandilin kontrolündeki bu 4 kafadar ittifak olarak her gün yeni skandala rezalete imza atıyor. Baktılar millet buna itibar etmiyor, artık doğrudan şantaj yapmaya başladılar. Şu hale bak ya. Oy varsa yol var diyor. Oy yoksa yol da yok diyor. Biz ne diyoruz onlar ne diyor? Benim belediye başkanım böyle bir şey yapsa kapıya koyarım çünkü benim vatandaşıma, halkıma, belediye başkanı böyle bir hakarette bulunamaz. CHP'nin millete bakış açısı bu. CHP geleneğinde seçmenin değeri sandıktan çıkan oy kadardır. CHP'nin gözünde bu milletin değeri ancak kendilerine verilen destek kadardır.ö'ZARAR GÖREN ÇİFTÇİLERE HASAR ÖDEMESİ YAPILIYOR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İskenderun'a yaptıkları hizmetleri ise şöyle anlattı:"67 okul inşa ettik. Fatih projesiyle öğrencilerimize 2 bin 862 tablet dağıttık, okullarımıza 834 akıllı tahta kurduk. İlçedeki okullara 688 öğretmen atadık. İskenderun Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Önümüzdeki sene bin kişi kapasiteli yüksek öğrenim yurdunu ilçemize kazandırıyoruz. Sağlıkta İskenderun'a 250 yataklı devlet hastanesi olmak üzere toplam 6 tesis kazandırdık. Şehir hastanesi standartlarında 600 yataklı dev bir hastane kurmak için en kısa zamanda kazmayı vuruyoruz. İlçemizde 2002 yılında 1 tane bile diyaliz cihazı yokken bugün kamu ve özelde toplam 136 adet diyaliz cihazıyla hizmet veriyoruz. 2002'de İskenderun'da 1 adet 112 acil istasyonu varken biz bu sayıyı 9 adet 112 istasyonuna ulaştırdık. Bizden önce 1 adet ambulansla hastaların yardımına koşulurken bugün 9 adet ambulans. İskenderun'u doğalgazla tanıştırırdık. Bin 305 adet konut projesini hayata geçirdik. 219 hak sahibine 2-B yasasıyla tapularını teslim ettik. Toprakkale İskenderun yolunu önümüzdeki yıl tamamlıyoruz. İnşa ettiğimiz risale hattı ve arıtma tesisiyle İskenderun içme suyu sorununu çözdük. Çiftçilerimize 19 milyonluk tarımsal destek verdik. Önceki ay Amik ovasındaki sel felaketi nedeniyle sıkıntıları biliyorum, tarım sigortası yaptıranlara TARSİM tarafından hasar ödemeleri yapılıyor. Sigortası olmayanlara ise il acil destek ödeneğinin imkanları dahilinde gerekli adımları atacağız.öİSKENDERUNSPOR ATKISINI VATANDAŞA HEDİYE ETTİCumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından vatandaşlara çay dağıttı. Öte yandan, Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce boynuna astığı İskenderunspor atkılarını da eliyle işaret ettiği vatandaşa hediye etti.BELENLİLER, ERDOĞAN'IN YOLUNU KESTİCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki Anıt Meydanı'nda halka hitap ettikten sonra Hatay Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Kafile, havalanı güzerhahında bulunan Belen ilçesinden geçerken, karayolu üzerinde toplanan ilçe halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundu. Binlerce kişinin ısrarı üzerine Erdoğan, seçim otobüsü üzerinden halka hitap etti. Cumhur ittifakı tarafından belediye başkan adayı gösterilen MHP'li İbrahim Gül'e destek isteyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaklaşık 15 dakika konuştu. Erdoğan ve beraberindeki kafile ardından Belenlilerin sevgi gösterileri arasında havalanına gitmek üzere yola çıktı.Görüntü Dökümü----------------------------Mitingden genel ve detaylarCumhurbaşkanı Erdoğan'ın çay ve atkı atmasıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın gidişiHaber-Kamera: Nuri PİR-Eser PAZARBAŞI-Ufuk AKTUĞ-Hüseyin BOZOK, İSKENDERUN (HATAY), DHA)===============================================2)TBMM BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP: MİLLETİN DEVLETİNE GÜVENMESİ LAZIMTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, milletin devletine güvenmesi gerektiğini belirterek, "Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu. Devlet, millet bütünleşmesinde iki şey önemli. Bunlardan birincisi, milletin değerleri ile devletin değerlerinin çakışması lazım. İkincisi, aktörler bakımından milletin içinden çıkan kişilerin devleti millet adına yönetmesi önemliydi" dedi. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Bakkallar Odası tarafından verilen yemeğe katıldı. Yemekte Şentop'a, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, Çorlu Bakkallar Odası Başkanı Yusuf Gümüş, yöneticiler ve oda üyeleri eşlik etti.'TARİHÇİLER, BİR ÇAĞIN AÇILDIĞINI BİR ÇAĞIN DA KAPANDIĞINI KAYDEDECEKLER'TBMM Başkanı Şentop, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimin büyük önem taşıdığını belirterek, "Hepimiz içinde bulunduğumuz günlerin ne kadar önemli olduğunun, tarihin akışının değiştiği günlerin içerisinde yaşadığımızın ama bu akışı değiştiren kişiler, aktörler olduğumuzun farkında değiliz. Bundan 5-10 sene sonra tarihçiler yazarken, bugünlerde özellikle de Türkiye'de aslında bir çağın açıldığını ve bir çağın kapandığını kaydedecekler. 2002'den itibaren milletimiz bir siyasi akla itimat etti, bir liderliğe itimat etti. Cumhurbaşkanımız, liderliğinde Türkiye'yi yönetecek bir kadroyu iktidara getirdi" diye konuştu.Birçok konuda çok yönlü politikalar ürettiklerini ifade eden Şentop, "Şimdi bazı siyasetçiler bazı köşe yazarları diyorlar ya, 'daha önce böyle diyordunuz şimdi böyle diyorsunuz'. Arkadaşlar, bir politika üretirken elinizdeki o günkü parametrelere göre, bilgiler göre, belgelere göre o politikayı üretiyorsunuz. Diyelim ki 3 ay sonra parametreler değişti siz eski politikayı mı devam ettireceksiniz, eski sözleri mi söyleyeceksiniz? Yeni dengelere göre yeni politikalar üretmek, yeni sözler söylemek zorundasınız. Biz bunu basit bir şekilde şöyle ifade ediyorduk, anayasamızda, aslında bu maksatla yazılmış değil. Bu ama bahsederken 'devletin ülkesi ve milleti' diye bir tabir kullanılıyor. Bir devlet var, devletin ülkesi, toprakları, bir de milleti var. Biz bunun, bu anlayışın yanlış olduğunu devletin milleti değil, ne olur, milletin devleti olur. Doğru tabirin 'milletin devleti' olduğunu ifade ediyorduk. Bu zihniyet, paradigma farklılığını da devletin milleti anlayışından milletin devleti anlayışına geçmek olarak ifade ediyorduk bunu" dedi.'DAHA ÖNCE YÖNETİM DEVLETİN MİLLETİ YÖNETMESİ ŞEKLİNDEYDİ'Mustafa Şentop, devlet ve millet bütünleşmesinin önemine değinerek, "Milletin devletine güvenmesi lazım. Bunu gerçekleştiren Cumhurbaşkanımız oldu. Devlet, millet bütünleşmesinde iki şey önemli. Bunlardan birincisi milletin değerleri ile devletin değerlerinin çakışması lazım. İkincisi aktörler bakımından milletin içinden çıkan kişilerin devleti millet adına yönetmesi önemliydi. Eskiye dönüp bakarsanız, bürokratik dönemlerde de hatta sonra seçimle olan dönemlerde de daha çok devletin içerisinden yetişmiş insanların siyasi aktör olarak ortaya çıktığı ve milletin oyunu alarak devleti yönettiğini fark edeceksiniz. Demirel böyleydi, bir bürokrat olarak siyasete girdi. Rahmetli Özal böyleydi, o da aynı şekilde devletin içinden yetişmiş bir bürokrat olarak siyasete girdi. Biraz abartılı olacak söyleyeceğim ama daha önce yönetim devletin milleti yönetmesi şeklindeydi. Fakat Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan milletin içinden çıktı. Bir bürokrat hayatı yok. Çocukluğundan itibaren milletin içinden yetişmiş bir insan, milletin bağrından yetişmiş bir insan ve geldi, seçildi, devleti yönetmeye başladı. Yani ne oldu bu sefer milletin devleti yönetmesine döndük. Dolayısıyla devlet millet bütünleşmesi önemli" dedi.Görüntü Dökümü-----------------------------TBMM Başkanı Şentop'un gelişi-Salondan görüntüler-Şentop konuşma-Genel ve DetaylarHaber- Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================3)BAHÇELİ; CHP GENEL BAŞKANI SİYASETEN İFLAS ETMİŞTİR'MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde başlattığı yerel seçim kampanasının ikinci mitingini Eskişehir'de düzenledi. Cumhur ittifakı belediye başkan adaylarının da katıldığı Yenikent Spor salonunda konuşan Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert bir dille eleştirdi. Bahçeli, "Eskişehirli millidir, ahlaklıdır, PKK'Ya el uzatan, YPG'ye umut bağlayan, FETÖ'cülerle aynı kareye düşen, zillet ittifakını sırtından silkeleyip atacaktır. Başka da yolu yoktur. Başka bir seçenek de kalmamıştır. CHP Genel Başkanı siyaseten iflas etmiştir. HDP ile poz vermekten, Türk düşmanlarıyla kol kola girmekten, aziz Atatürk'ün kemiklerini sızlatmaktan hiçbir rahatsızlık duymamaktadır. Cumhuriyeti kuran CHP nerede, bugünkü CHP nerede? CHP işgal edilmiş, yabancı hayranlarının emperyalist temelleri çekim alanına girmiştir. CHP'ye gönül veren vatandaşlarımıza olan haksızlıklar diz boyudur. Hangi vicdan sahibi kardeşimiz CHP'nin politikalarını meşru kabul edebilir. Hangi helal süt emmiş, Eskişehirli kardeşimiz olanları doğru görebilir? 'Kürdistan'da kazanacağız, batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz' diyen bölücüler, CHP ile yan yanadır. Kürdistan neresidir? Vatan tekdir, millet, bayrak, devlet, din tektir. Hangi çıldırmışın, Türkiye'yi bölmeye gücü yetecektir. Hangi melun, milleti yenmeye nefesi kafi gelecektir. Türkiye'yi yıktırmayız, Türk milletini böldürmeyiz, Türk vatanını hiçbir zalime teslim etmeyiz. Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yoktur, olmamıştır, olmayacaktır. Milli namus çiğnenmez, çiğnetilmezö dedi.'KIVIRMADA ÜZERİNE YOK'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katıldığı bir televizyon programında YPG'den bahsederek, 'Onlar bize mi saldıracaklar?' dediğini belirten Devlet Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bunları deyip sonra da 'ben böyle bir şey söylemedim' diyor. Zoru görünce saklanacak yer arıyor. Kıvırmada üzerine yok. Kandırmada üzerine su dökecek yok. Yüzü var kızarmıyor, gözü var yaşarmıyor, kalbi var çarpmıyor. Yalan bunların ruhuna işlemiş. riya bunların felsefesi olmuş. Boş konuşuyorlar, yalan konuşuyorlar. Üslup bilmiyorlar, adap bilmiyorlar. Edepten haberleri yok. Karşımız geçip siyasi ahlaktan bahsediyorlar. Utanmadan siyasi ahlakımıza ve milliyetçiliğimize laf ediyorlar. Millete yalan söyleyenden adam olmaz.öBUGÜN 10 MART, HODRİ MEYDANCHP'nin ara rejim meraklısı, demokrasi dışı arayış sevdalısı olduğunu ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, şöyle konuştu:"Farkındaysanız sokaklar karıştırılmak isteniyor. Kutuplaşmalar bileniyor. Televizyon ekranlarından korku, öfke ve fitne yayılıyor. FETÖ, PKK iş bölümü ve görev taksimi yapmış eylem ortakları halinde pusuda bekliyor, el ovuşturup uygun zaman kolluyor. Terörün hedefi olan güvensizlik, belirsizlik, korku ve kuşku sistematik şekilde tırmandırılıyor. Türkiye üzerinde yeni bir hain deneme ve yeni bir çember oyun planlanıyor. Bütün gelişmeler buna işaret ediyor. Ekonomideki sorunların siyasal tepki ve itiraza dönüştürerek 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri ile ilgili maksatlı ve marazi bir hazırlık yapılıyor. CHP'nin Grup Başkan Vekili 10 Mart'ı işaret ediyor. Demişti ki; '10 Mart'ta herkes İstanbul'u CHP'nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek.' Neden 10 Mart sorusuna da, ekonomik ve sosyal gidişatın 31 Mart'ın beklenmesine gerek bırakmayacağını söyleyerek cevap vermiştir. CHP zihniyeti Mart ayını çok sever. Mart geldi mi, kanlanır canlanır. Çünkü bu CHP ara rejim meraklısıdır. Demokrasi dışı arayış sevdalısıdır. Muhterem Eskişehirliler, bugün 10 Mart. Hodri meydan. Kimin ne bildiğini varsa söylesin, neye gücü yetiyorsa onu yapmaya denesin. 10 Mart'ı hatırlatıyorum, CHP yöneticileri, haydi gücünüz yetiyorsa ben Eskişehir'deyim, Ankara'dayım hadi gelin diyorum. 31 Mart seçimlerinin 10 Mart'ta kesinleşeceğini söyleyenlere diyorum ki, yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, dilinizin altındaki baklayı çıkarın. Eğer Türkiye'yi karanlığa çekmek için uygun ortam kolluyorsanız, Eskişehir şahit olsun ki; sizden hesap sormak ve sizin oyunlarınızı alt üst etmek bizim şeref konumuzdur. Görüyorsunuz Cumhurbaşkanlığı hükümet Sistemi üzerinde tehlikeli provokasyonlar tetikleniyor. Buna izin vermeyeceğiz. Zillet ittifakının tezgah ve tuzaklarını yine ve kökünden bozacağız. Türkiye'nin bekası ve yeni hükümet sisteminin geleceği için 31 Mart seçimlerinin Cumhur İttifakının beklentilerine uygun neticelenmesi bu aşamadaki en büyük arzumuzdur.öGörüntü Dökümü-----------------------------Bahçeli'nin salona giriş-Saygı duruşu ve İstiklal Marşı-Mitinge katılan partililer-Bahçeli'nin konuşması-Salondan genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN-Oğuzhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,-===============================================4)MHP'Lİ YALÇIN: BEKA MESELESİ MHP VE AK PARTİ'NİN TESPİTLERİ DOĞRULTUSUNDA HALKA ANLATILDIMHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Diyarbakır'da partisinin yeni binasının açılışında yaptığı konuşmada, "Bugün Türkiye'de çok tartışılan beka meselesi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu, Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır" dedi.MHP Diyarbakır İl Başkanlığı yeni parti binası açılışı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Kayapınar ilçesindeki parti binasının açılışına MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'ın yanı sıra MHP milletvekilleri Ahmet Özyürek, Mehmet Celal Fendoğlu, İl Başkanı Cihan Kayaalp, AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Süleyman Serdar Budak ve çok sayıda partili katıldı.Açılış töreninde konuşan Semih Yalçın, MHP'nin yerel seçimlerle ilgili çalışmalarını YSK'nın ilan ettiği tarihten itibaren aktif bir şekilde yürüttüğünü belirterek, "Milliyetçi Hareket Partisi, kendi içerisindeki hazırlıklarını bitirmek suretiyle yerel seçimlere hazır hale gelmiştir. Genel merkezimizin, gerek milletvekillerimizi gerek üst kurul üyelerimizi görevlendirmeleri ve bu görevlendirmeler ile birlikte bu yılın başından itibaren değerli arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız Türkiye'yi tarıyorlar. Buraya veya diğer illere defalarca gitmek suretiyle halkın ayağına uğrayıp onların dertlerini ve isteklerini ve taleplerini tespite çalışıyorlar, bu tespiti de genel merkeze aktarıyorlar. Biz çalışmamıza devam ediyoruz, bugün de Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Söğüt'e intikal etti ve açık hava toplantılarının ilkini orada gerçekleştirmeyi tercih etti" dedi. 24 Haziran seçimleri öncesinde 2 önemli siyasi hareketin temsil ettiği Cumhur İttifakı'nın oluştuğunu ve siyasi birlikteliğin oluştuğunu kaydeden Yalçın, şunları söyledi:'Genel seçimlerde bu siyasi oluşum Cumhur İttifakı, TBMM'den çıkardığımız yasalara dayanarak seçimlere girdik ve önemli bir başarı elde ettik. 15 Temmuz sonrası travmayı, Cumhur İttifakı ruhu, veya onun daha da ötesinde Yenikapı ruhu üzerinden ortadan kaldırma gayreti içerisinde oldular. Doğrusu AK Parti de, Milliyetçi Hareket Partisi de gerek TBMM'de yeni hükümet modelinin sisteminin geçmesini birlikte sağladılar, birlikte halkın karşısına giderek Anayasa değişikliğinde halkın onayını kazandılar ve aldılar. Daha sonra da aynı mantıktan hareketle Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı seçmek, tespit etmek sonra da seçtirmek suretiyle ülkede yeni bir dönemin kapısı açtı. Cumhur İttifakı üzerinden önemli bir geçiş noktasını iki siyasi hareket gerçekleştirdi. Bununla anayasa değişikliğini, 24 Haziran seçimlerinde başarı elde etmek suretiyle bir sonuca vardık. Aynı mantık TBMM'yi oluşturdu. 600 Milletvekillik bir meclisin oluşmasına zemin hazırladık. Yine aynı ruh, Cumhur İttifakı birlikteliği TBMM'yi ve yeni bir başkan seçtirdi."'CUMHUR İTTİFAKI TÜRKİYE'NİN GELECEĞİNİ İNŞA EDECEK BİR HAREKETTİR'Cumhur İttifakı'nın idealinin ne olduğunu artık millete anlattıklarını dile getiren Yalçın, "Cumhur İttifakı partilerin kendi siyasi gelecekleri ile alakalı oluşmuş bir yapı değildir. Cumhur İttifakı, Türkiye Cumhuriyet devletinin ve Türkiye'nin geleceğini inşa edecek bir harekettir. Geleceğini, istiklalini yani istikbalini inşa etmiş bir siyasi yapıdır. Dolayısıyla sık sık sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, gelip geçici bir heves değildir. Bu ittifak anlayışı Türkiye'de 15 Temmuz travması sona erinceye kadar devam edecektir. İnşallah Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin de ifade ettiği gibi seçim sonrasında da Cumhur İttifakı anlayışı 2023 Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'ncü yılı birlikte karşılayacaklar birlikte kutlayacaklar. Bu zaman aralığında ise Türkiye'nin meselelerini halletmek suretiyle aziz milletimize hizmet etmiş olacaklar. Bugün Türkiye'de çok tartışılan ve olmadığına inanılan bir beka meselesi Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti'nin tespitleri doğrultusunda halka anlatılmıştır. Bu halk tarafından Türk halkı tarafından kabul görmüştür. Bu ülkede eğer zillet ittifakı dediğimiz veya illet İttifakı dediğimiz birliktelik yapıyı, geleceği ele geçirme noktasına geldiği takdirde bu ülkenin başı belaya girer. Bizim burada ifade ettiğimiz Cumhur İttifakı 100'üncü yılda arzu ettiği yere sıçratabilecek bir birliktelik bir siyasi işbirliğidir. Dolayısıyla bunu önemsiyoruz, 31 Mart seçimlerini de beka sorunu üzerinden halka anlatmaya devam edeceğiz. Bu ülkede eğer 4 siyasi hareketin amaçları, güttükleri siyaset farklı olduğunda sırtını yasladıkları terör örgütü FETÖ ve PKK da olduğunda bu ülkede beka sorunu vardır. Cumhur İttifakı bu sorunun üstesinden gelecek ve inşallah Türkiye Cumhuriyet devletini milleti ile halkı ile birlikte bütün unsurları, kıymet hükümleri ile birlikte geleceğe taşıyacaktır" diye konuştu.Yalçın ve beraberindekiler açılışın ardından parti binasından ayrılırken, bir grup genç bozkurt işaretleriyle, 'Diyarbakır ovası, bozkurtların yuvası' ve 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları atarak uğurlandı.Görüntü Dökümü--------------------------MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Selim Yalçın'ın alana gelmesiYalçın'ın fotoğraf çektirmesiYalçın'ın MHP İl Binasını açmasıYalçın'ın açıklamalarıİl Binası önünde toplanan grubun sloganlar atmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Canan ALTINTAŞ-Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================5)MHP'Lİ ENGİNYURT: CUMHUR İTTİFAKI'NIN YÜZDE 50'NİN ALTINA DÜŞMESİNİ BEKLİYORLARZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur İttifakı'nın birileri tarafından imha edilmeye çalışıldığını belirterek, "Washington'da, Brüksel'de, Tel Aviv'de ellerini ovuşturarak bekleyenler, Türkiye'deki seçimlerde Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyor" dedi.MHP Ereğli İlçe Başkanlığı tarafından bir otelde aday tanıtım toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, 31 Mart'taki yerel seçimlerin çok önemli bir seçim olduğunu söyledi. Türkiye'nin gelişmesini istemeyen birçok gücün Cumhur İttifakı'nın yüzde 50'nin altına düşmesini beklediğini ifade eden Enginyurt, "Washington'da, Brüksel'de Tel Aviv'de ellerini ovuşturarak bekleyenler Türkiye'deki seçimlerde Cumhur İttifakının yüzde 50'nin altına düşmesini bekliyor. Hedefleri ve gayeleri belli. Hedefleri belediyeleri kazanmak değil" dedi. Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü için 'Cumhur İttifakı'nın önemine değinen Enginyurt, ayrıca bu birliktelik ile ilgili sosyal medyadan yapılan eleştirilere de tepki gösterdi.Görüntü Dökümü--------------------------Partililerin salona gelişiMilletvekili Cemal Enginyurt'un konuşmasıHaber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================6)KARAMOLLAOĞLU: ARAMIZA DÜŞMANLIK SOKMAYA KİMSENİN HAKKI YOKSAADET Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin. Aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok" dedi. SP lideri Karamollaoğlu, Trabzon'da, partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Beşirli Spor Kompleksi'nde düzenlenen toplantıda konuşan Karamollaoğlu, hükümete yönelik eleştirilerde bulundu. Karamollaoğlu, "İktidar partisine bakın. Ne yazık ki kucaklaşma yerine kutuplaşmayı tercih ediyorlar, ötekileştiriyorlar. Kendileri vatansever, geride kalanlar vatan haini gibi. Şimdi geri adım atmaya başladılar, 'Biz bunu sadece yöneticiler için dedik' diye. Onların peşinden gidenler ne olacak? Dün Antalya'da hale gitmiştim. Bizi karşılayanlar biraz güle oynaya biraz da üzülerek 'Vatan hainlerinin merkezine hoş geldiniz' dediler. Neden? Çünkü üzülmüşler. Kendilerine böyle bir yaftanın vurulmasından rahatsız olmuşlar. Farkında bile değil iktidar. Kucaklaşma, adalet sağlanmadan olmaz. İnsanlar aralarında ihtilaf olduğunda, bir haksızlıkla karşı karşıya geldiklerinde haklarını arama hakkına sahip değiller şu anda" diye konuştu.'BENİM ÖMRÜM HEP PROJELERLE GEÇTİ'Türkiye'de işsizlik sorunu olduğunu kaydeden Karamollaoğlu, "4 milyon insan işsiz. 2 milyon insan da cebine 400- 500 lira para konulduğu için iş talebinde bulunmuyor. Onların işleri var gibi görünüyor. Yani 6 milyon kişi işsiz. 6 milyon işsizi olan bir ülkede ekonomi iyiye gidiyor demek için insanın gözünün kör olması lazım. Nasıl çözeceksiniz bunu? Bugünkü şartlarla bunu çözemezsiniz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak diyor ki '2,5 milyon insana iş bulacağız'. Nasıl bulacakmış? 26 milyar liralık yatırım yapacaklarmış. Bu işe tahsis etmişler. Benim ömrüm hep projelerle geçti, sanayi tesisleri kurmakla kuranlara destek vermekle geçti. Ben şunu biliyorum ki ekonomide kriz olmadan, Türk lirası değer kaybetmeden önce 1 milyonluk yatırım yaparsanız 3- 4 kişi iş imkanına kavuşurdu. Şimdi bu rakam 1- 2 kişiye düştü. Yani siz 1 milyon insana iş bulmak istiyorsanız 1 trilyon lira yatırım yapmanız icap eder. 26 milyar lira ile bu işi çözemezsiniz" dedi.'ERDOĞAN KİMİN OYLARINA TALİPSE BEN DE O OYLARA TALİBİM'Yerel seçimde hiçbir ittifakta yer almadıklarını belirten SP lideri Karamollaoğlu, iktidarın, kendilerini 'millet ittifakı'nın yanında gibi göstermek istediğini savunarak, şunları söyledi: "Elbette ittifak yapılabilir. Biz bu sefer ittifakın içerisinde yer almadık; ama ısrarla bizi hep 'millet ittifakı'nın içerisine koymaya çalışıyorlar. Bu memleket hepimizin, aramıza düşmanlık sokmaya kimsenin hakkı yok. Ben dedim; şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan kimin oyuna talipse ben de o oylara talibim. Sen talip olursan vatanseversin, biz olursak 'hain' diye göstereceksin. Buna kimsenin hakkı yok. Dışarıda ciddi problemler var. Dış politikayı beceremediler. Yalnız kaldık, dostumuz yok."Görüntü Dökümü--------------------------Temel Karamollaoğlu'nun konuşmasıDetaylarBoyut: 823 MBHaber Kamera: Selçuk BAŞAR-Uğur AYDIN/TRABZON,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================7)MENEMEN'DE CHP'Lİ BAŞKAN ADAYININ EŞİ İLE KADIN KOLLARI BAŞKANINA SALDIRIİZMİR'in Menemen ilçesinde Millet İttifakı'nın belediye başkan adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, bir kişinin sopalı saldırısına uğradı. Şikayet üzerine soruşturma başlatan polis, kısa sürede şüpheliyi yakaladı.Olay, saat 22.00 sıralarında Kazımpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Millet İttifakı Menemen Belediye Başkan Adayı CHP'li Serdar Aksoy'un eşi Dilek Aksoy ve kadın kolları yönetim kurulu üyesi Ülkü Elkatmış, seçim çalışmaları kapsamında ilçede ev ziyaretleri yaptı. Çalışmalarını tamamlayan Elkatmış ve Aksoy 35 ACJ 832 plakalı araca binerek eve dönmek için yola çıktı. Kazımpaşa Mahallesi'nde geldiklerinde Ülkü Elkatmış araçtan indiği sırada, bir kişi elindeki sopa ile Elkatmış'a vurdu. Saldırısına devam eden şüpheli daha sonra Dilek Aksoy'un bulunduğu aracın arka kısmına vurdu. Olayda Elkatmış hafif şekilde yaralanırken, aracın arka camı kırıldı.Olayın ardından Elkatmış ve Aksoy, Menemen Merkez Karakolu'na giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen ekipler, adı öğrenilemeyen saldırganı yakaladı. Saldırgan ifade vermek üzere emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü-----------------------------Araç ve kırılan camıEmniyet Müdürlüğü önüCHP'li Serdar Aksoy ve partililerDilek Aksoy'dan fotoğraflar-Basın açıklamasıHaber-Kamera: Seyfi GÜL/MENEMEN, (İzmir),================================================8)HDP MİTİNGİNDE ESKİ MİLLETVEKİLİNE GÖZALTIŞANLIURFA'nın Viranşehir ilçesinde HDP ilçe teşkilatınca düzenlenen mitingde konuşan eski HEP Milletvekili Selim Sadak, polis tarafından gözaltına alındı.İlçeye bağlı Şırnak Mahallesi'nde bulunan alanda düzenlenen mitinge HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli, eski HEP Milletvekili ve eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak ve partililer katıldı. Mitingde Selim Sadak'tan sonra Sezai Temelli'de partililere seslendi. Konuşmaların tamamlanmasının ardından partililer miting alanından ayrılırken, Selim Sadak yaptığı konuşmada 'terör propagandası' yaptığı gerekçesiyle sivil polisler tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.Görüntü Dökümü--------------------------Selim Sadak'ın konuşmasıSadak'ın polisler tarafından gözaltına alınmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa MERT/VİRANŞEHİR (Şanlıurfa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================9)MOTOSİKLET YARIŞI ÖLÜMLE BİTTİNİĞDE'de yarış yaptığı öne sürülen iki motosiklet sürücüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada Ramazan Taş(16) hayatını kaybetti, Mustafa Z. (16) ise yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Niğde-Kayseri yolu Aktaş mevkiinde meydana geldi. Ramazan Taş ve arkadaşı Mustafa Z., iddiaya göre plakasız motosikletleriyle yarışmaya başladı. Yarış sırasında motosikletlerin birbirlerine çarpmasıyla iki genç yola savrulup, metrelerce sürüklendi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ramazan Taş'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Mustafa Z. ise ambulans Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü--------------------------Kaza yerinden görüntüPolis ekiplerinden görüntüMotosikletlerden görüntüOlay yeri inceleme polislerinden görüntüAmbulanstan görüntüGenel ve detay görüntülerSüre: 02'23" Boyut: 149 MBHaber - Kamera: Ali KADI/NİĞDE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================10)BIÇAKLADIĞI KİŞİ TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE VURULDU, AĞIR YARALANDIBursa'nın İnegöl ilçesinde geçen ay bıçakladığı kişi tarafından pompalı tüfekle vurulan Halil Gümüş(34) ağır yaralandı.Olay, akşam saatlerinde kırsa Kurşunlu mahallesinde meydana geldi. Halil Gümüş, ikamet ettiği 34 gün önce kavga edip bıçakla yaraladığı Fatih A. ile karşı karşıya geldi. İki kişi arasında kavga çıktı. İddiaya göre, Fatih A. pompalı tüfekle Halil Gümüş'e ateş etti. Karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan Halil Gümüş ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Halil Gümüş, ameliyata alındı.Olaydan yarım saat sonra Fatih A. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.Görüntü Dökümü---------------------------Yaralı kişinin hastaneye getirilmesinden görüntüHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ================================================11)EV YANGININDA İTFAİYE ERİ DÜĞÜN PARASINI YANMAKTAN KURTARDIBOLU'da, Özay ailesinin yaşadığı ev, ahır ve samanlık çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, aile bireyleri kontrol için hastaneye kaldırıldı. Yangında, Emre Özay'ın düğünü için biriktirdiği 16 bin TL para itfaiye ekibi tarafından zarar görmeden kurtarılarak teslim edildi. Yangın, saat 23.30 sıralarında Çıkınlar Mahallesi Yamaklar Sokak'ta meydana geldi. Yusuf Özay'ın (59) eşi Makbule (56) ve oğlu Emre Özay ile birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin bitişiğinde bulunan ahır ve samanlığa da sıçradı. Yangını fark eden Yusuf Özay, eşi ve oğlunu da alarak dışarı çıktı. Durum, itfaiye ekiplerine de haber verildi. Aile, ahırda bulunan 2 büyükbaş hayvanı da yangından zarar görmeden dışarı çıkardı. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahale etti. Mahalleli endişe içinde yangını izlerken, ağlayan Makbule Özay'ı teskin etmeye çalıştı. Polis, yangının olduğu sokakta toplanan meraklı kalabalığı da bölgeden uzaklaştırdı. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Yusuf, Makbule ve Emre Özay tedbir amaçlı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.DÜĞÜN İÇİN BİRİKTİRDİKLERİ 16 BİN TL'Yİ İTFAİYE KURTARDIBu arada evin sahibi Yusuf Özay, yangın sırasında oğlu Emre Özay'ın yazın yapılması planlanan düğünü için biriktirdiği bir miktar paranın evde olduğunu söyledi. Eve giren itfaiye ekibi tarif üzerine 16 bin TL'yi yanmaktan kurtardı. Para polis eşliğinde tutanak tutularak Yusuf ve Makbule çiftinin yangın haberini alıp gelen kızına teslim edildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü--------------------------Yangından görüntülerEkiplerin müdahalesiKalabalıktan görüntülerKomşu ile röportajParanın teslim edilmesiDetaylarAmatör kamera alev görüntüleriHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================12)HURDA OTOMOBİL YANDI, ALEVLER YANDAKİ BOŞ BİNAYA SIÇRADIKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, hurda otomobil yanarken, alevler yanında bulunan boş binaya da hasar verdi.Olay, gece saatlerinde, Kartepe Uzunçiftlik Mahallesi Hacı İbrahim Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde yaklaşık 2 yıldır hurda halde durduğu öğrenilen ve üzerinde plaka bulunmayan bir otomobil bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Kısa sürede otomobilin tamamını kaplayan alevler büyüyerek, aracın yanındaki binaya da hasar verdi.Yangını görenlerin haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yanan otomobili kısa sürede söndürdü. Otomobilde başlayan yangının hasar verdiği binanın da uzun süredir kullanılmadığı öğrenilirken, polis olayla ili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü---------------------------Yanan otomobilin görüntüsü-İtfaiyenin çalışmaları-DetayHABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/KARTEPE(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================13)TEKİRDAĞ'DA GÖÇMEN KAÇAKÇILARINA OPERASYONDA 4 TUTUKLAMATEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde jandarma tarafından göçmen kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda yasadışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isteyen 6 kaçak göçmen yakalanırken, organizatörlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 4 kişi mahkemece tutuklandı.Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Alaybey mahallesi mevkiindeki uygulama noktasında 34 AJT 33 ve 34 HIM 73 plakalı 2 otomobili durdurmak istedi. Sürücülerinin 'dur' ihtarına uymaması üzerine kovalamaca yaşandı. Araçlar, yaklaşık 20 kilometrelik kovalamaca sonucu Yaylagöne Mahallesi mevkiinde güçlükle durduruldu. Otomobillerde yapılan aramada Pakistan ve Bangladeş uyruklu 6 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü ve organizatörler A.A. (42), F.Y. (26), E.T. (30) ve E.D. (26) ise gözaltına aldı.Kaçaklar, işlemlerinin ardından Tekirdağ İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Adliyeye sevk edilen A.A., F.Y., E.T. ve E.D. ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklanarak, cezaevine konuldu.Görüntü Dökümü---------------------------Şüphelilerin jandarma aracından indirilmesi-Şüphelilerin sağlık kontrolünden geçirilmesi-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================14)EMNİYET GENEL MÜDÜRÜ UZUNKAYA, 37 YIL ÖNCE KOMİSER OLARAK GÖREV YAPTIĞI HAKKARİ'YE GELDİEMNİYET Genel Müdürü Celal Uzunkaya, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye gelerek, kontrol noktasında çalışan polisleri ziyaret etti. Uzunkaya, kendisini karşılamayla gelen eski korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılarak, eski günlerle ilgili sohbet etti.Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya beraberindeki Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Adem Çakıcı ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelişi öncesi, 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığı Hakkari'ye geldi. Uzunkaya, Hakkari'nin Depin Polis Kontrol noktasında görev yapan, polisleri ziyaret ederek, bir süre sohbet etti. Uzunkaya, daha sonra Hakkari valiliğine geçerek, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, kentte 37 yıl önce komiser olarak görev yaptığını söyleyerek, "Şark hizmetimi yaptığım Hakkari'ye 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak geliyorum. 1985 yılında ayrıldığım Hakkari, o günden bugüne oldukça değiştiğini, geliştiğini, güzelleştiğini, zenginleştiğini gördüm. Bu şehirde hem eski dostlarla karşılaştık. Biraz öce Yüksekova'ya geldik o zaman deselerdi ki, buraya uçak gelecek uçakla yolculuk yapılacak hayal gibi görünürdü. 3 yıl dolu dolu hizmet yaptığım bu şehirde, Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı miting öncesi hem valiliğimizi, emniyetimizi, il jandarmamızı ve diğer kurumlarımızı ziyaret etmek, hem tedbirlerle ilgili planlamaları yerinde görmek ben bu vesile ile o zamandan beri görüştüğümüzü Hakkarili dostlarımıza hemşerilerimize kucak dolu sevgilerimi ve selamlarımı sevgilerimi sunuyorum. Yıllar önce komiser olarak geldiğim, baş komiser olarak ayrıldığım bu şehre 37 yıl sonra Emniyet Genel Müdürü olarak ziyaret etmek benim için onur verici bir şeydir" dedi.Uzunkaya, kentte görev yaptığı süre zarfında Hakkari'de kendisini karşılamaya gelen gelen Korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılarak, muhabbet edip, eski anılarını anlattı.Görüntü Dökümü--------------------------Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya'nın Depin Polis Kontrol noktasına gelişiPolisler tarafından çiçeklerle karşılanmasıKendisini karşılamaya gelen eski Korucubaşı Hasan Öztunç'a sarılıp sohbet etmesiUzunkaya'nın Hakkari valiliği ziyaretiUzunkaya'nın açıklamasıGenel ve detaylarHaber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============================15)BODRUM ACI OT FESTİVALİ'NİN SON GÜNÜ RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDUMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bu yıl 2'incisi düzenlenen 'Bodrum Acı Ot Festivali' ikinci ve son gününde de renkli görüntülere sahne oldu.Ortakent-Yahşi Yalısını Geliştirme ve Mavi Bayrak Derneği (OYDER) tarafından düzenlenen, Bodrum Kaymakamlığı ve Bodrum Belediyesi başta olmak üzere çeşitli kurum ve kuruluşların desteklediği 'Acı Ot Festivali', ikinci gününde de sabahın erken saatlerinden itibaren binlerce kişiyi ağırladı. Festivale katılanlar davul zurna eşliğinde oyunlar oynadı. Stant sahipleri de katılımcılara eşlik ederken, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Trafiğe kapatılan Cumhuriyet Caddesi üzerinde kurulan festival alanında 300'ün üzerinde stant açıldı. Gün boyu yoğun kalabalığın oluştuğu festivalde yörede yetişen acı ot, tilkişen, ebegümeci, turp otu, kenger gibi otlar; yöresel yemekler ve tatlılar sergilendi. Yiyeceklerin dışında el emeği göz nuru ürünlerin de yer aldığı festivale, çevre ilçe ve illerden de özel turlarla çok sayıda kişi geldi. Festival kapsamında ayrıca çeşitli kültürel ve sanatsal etkinliklerde düzenlendi. Akşam saatlerine kadar devam eden festivale katılan birçok kişi festivalden memnun kaldıklarını dile getirdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Davul zurna eşliğinde oynayanlar-Festivalden genel detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/BODRUM, (Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================16)SAFİYE SOYMAN EŞİ İLE YAPRAK SARMA YARIŞMASINA KATILDIKAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yaprak sarma yarışmasına Safiye Soyman eşi sanatçı Faik Öztürk ile katıldı.KAYSERMALL Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen yaprak sarma yarışmasına, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, Melikgazi Belediyesi Başkanı Memduh Büyükkılıç, ünlü sanatçılar Faik Öztürk ve Safiye Soyman ile davetliler katıldı. Etkinlik öncesi konuşan Faik Öztürk, Kayseri'ye çok sıklıkla geldiklerini belirterek, "Kayseri'de olmaktan çok mutluyuz. Kayseri'de biz çok düğün yaptık.Kayseri'de evlenenlerin yüzde 70'inin düğününe biz geldik. 40 yaşın üstünde ise bizim için fiyat farklıdır. Hangi düğüne ucuz geldik Safiye?" dedi.Ünlü sanatçılar Ajda Pekkan ve Nükhet Duru'ya gönderme yapan Öztürk, "Özellikle bizi seçtiler. Çünkü Ajda Pekkan'ı getireceklerdi ama onun dişleri takma olduğu için getirmediler. Onun yüzünden bizi getirdiler. Ajda Pekkan ve Nükhet Duru'ya Kayseri yasaktır. Onların dişleri takmadır" ifadelerini kullandı.Ünlü sanatçı Safiye Soyman ise, Kayseri'ye heyecanlı bir şekilde geldiklerini ve bu şehri çok sevdiklerini söyledi. Eşi Faik Öztürk ile ayrılacakları iddiasına da değinen Soyman, "Yıllardır aşk hayatlarımızın sırrı sabırdır. Gel bana sor. Koç burcu olduğu için bu inattır. Onunla geçinmek zordur ama Allah'a şükür bana bir sabır verildi ve sinir uçlarım alındı" şeklinde konuştu.Konuşmaların ardından sarma yarışmasına geçildi. Yarışmada, 36 kadın sarma yaparak hünerlerini sergiledi. Jüri'nin yaptığı değerlendirmenin ardından birinciye 750 TL, ikinciye 500 TL, üçüncüye ise 250 TL para ödülü verildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Faik Öztürk ve Safiye Soyman'ın konuşmaları-Yarışmadan görüntüler-Genel detayHaber-Kamera: Muhammed KISIR/ KAYSERİGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================17)FEDERASYON BAŞKANI, DOĞUM GÜNÜNÜ DONDURMA KESEREK KUTLADITÜRKİYE Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, 48'nci doğum günü satırla Maraş Dondurması keserek kutladı.Şampiyona için Kahramanmaraş'a gelen Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, federasyon yönetimi ve hakemlerle birlikte şampiyonanın ana sponsorlarından Kervanhan Alpedo Lezzet Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sami Kervancıoğlu'nun konuğu oldu. Sohbet sırasında çalışanlar ellerinde üzerinde Hacer Akyüz'ün fotoğrafının bulunduğu doğum günü pastasıyla geldi.Pastayı görünce şaşkınlığınız gizleyemeyen Hacer Akyüz mumları üfledikten sonra Sami Kervancıoğlu'nun çengelde asılı Maraş Dondurması sürpriziyle karşılaştı. Akyüz, eline aldığı satırla dondurmayı keserken, ilk defa böyle bir doğum günü kutladığını belirterek Sami Kervancıoğlu'na teşekkür etti.Hacer Akyüz daha sonra kendi elleriyle arkadaşlarına dondurma ikram etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Hacer Akyüz'ün mumları üflemesiSami Kervancıoğlu'nun dondurmayı kesmesiHacer Akyüz'ün dondurmayı kesmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ