Dha Yurt Bülteni - 1

1)KILIÇDAROĞLU: BİZ KİMSENİN AŞIYLA, İŞİYLE UĞRAŞMAYIZADIYAMAN'ın Besni ilçesinde partisinin seçim bürosunda vatandaşlarla bir araya gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililere seslendi. CHP'nin sürekli eleştirildiğini ifade eden Kılıçdaroğlu, partisinden kimsenin kul hakkı yemediğini belirterek, "Bizi sürekli eleştiriyorlar, CHP şöyle CHP böyle, ama CHP kul hakkı yemez. Belediye başkanları kul hakkı yemez. Bütçe görüşmeleri sırasında demiştim ki, asgari ücret 2 bin 200 lira olsun. 2 bin 200 lirayla insanlar hiç değilse kör topal geçinebilsinler. 2 bin 200 lira yapmadılar, 2 bin 20 lira yaptılar. Ama bizim bütün belediyelerde asgari ücret net 2 bin 200 lira. Şimdi başkan inşallah seçilecek, koltuğa oturacak. 1 Nisan'dan itibaren Besni Belediyesi'nde çalışanların asgari ücreti net 2 bin 200 lira olacak. Söz mü başkan? Sözü aldık. Dolayısıyla asgari ücretle çalışan 2 bin 20 lira alırken, 1 Nisan'dan itibaren 2 bin 200 lira alacak. Biz kimsenin aşıyla, işiyle uğraşmayız. Herkesin işi olsun, herkesin aşı olsun. Her evde tencere kaynasın. Her evde huzur olsun. Her evde bereket olsun. Bunu istiyoruz. Dolayısıyla sayın başkan. Başkan olduğun zaman hiçbir işçinin işine son vermeyeceksin. Efendim bu işçi AK Parti'li, bu işçi MHP'li, bu işçi Saadetli, bu işçi bilmem hangi partiden diye ayrım yapmayacaksın. Kim çalışıyorsa alın terine değer vereceksin. Herkesin işine, herkesin aşına saygı göstereceksin. Söz mü? Üç konuda söz aldık. İnşallah 1 Nisan'da makamına oturacak ve geleceğiz Besni'ye beraber kahvesini de içeceğiz Her halde Besni üzümü de ikram eder. Dolayısıyla birlikte verdiği sözlerin takipçisi olacağız. Ben de takipçisi olacağım, sizde takipçisi olunö dedi.'SİZİN KARDEŞ BELEDİYENİZ İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLACAK'CHP'li belediyelerin hizmet üretme noktasında sıkıntı yaşamadığını aktaran Kılıçdaroğlu, Besni ile İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kardeş belediye olacağını dile getirerek, "Bir başka önemli nokta. Şu söyleniyor. Efendim CHP'li belediye olursa hizmet veremez, hükümet para göndermez. Yok öyle bir şey. Belediye gelirleri kanunu var. Başkana söz veriyorum. Besnililere de söz veriyorum. Sizin kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak. Tabi kardeş belediyeniz İzmir Büyükşehir Belediyesi olacak deyince söz burada kalmayacak. Belediye başkanlığı koltuğuna oturtacaksınız, ben İzmir Büyükşehir Belediye Başkanıyla beraber buraya geleceğim ve hep birlikte ziyaret edeceğiz. Benim verdiğim sözü havada tutmayacağım. O da gelecek, o da hizmeti buraya verecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Ayrıca zaten belediyenin bütçesi var. İmkanları var. Hür türlü yardımı, her türlü tasarrufu yapabilecek durumda. Dolayısıyla Besni'ye genç bir arkadaş, yetenekli bir arkadaş. Arkasında toplu iğne ucu kadar kara bir leke olmayan bir arkadaş. Yetenekli, genç, dinamik, enerjik ve Besni'ye hizmet etmek için mücadele eden bir arkadaş" diye konuştu.'ÇİFTÇİNİN DURUMUNUN İYİ OLMADIĞINI BEN BİLİYORUM'Belediyelerin herkese iş veremeyeceğini fakat yeni istihdam alanları oluşturabileceğini söyleyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:"Çiftçinin durumunun iyi olmadığını ben biliyorum. Besnililerin durumunun iyi olmadığını ben biliyorum. Memlekette işsizliğin olduğunu ve işsizliğinde büyük boyutlarda olduğunu ben biliyorum. 7 milyona yakın insanımız işsiz. İş arıyor. Dolayısıyla bir belediye başkanı ben kalkacağım da herkese iş bulacağım deme iddiasında olmaz. Ama şu iddiada bulunur. Ben yeni istihdam alanları yaratacağım. Yeni insanlar orada çalışacak ve emek harcayacağım. Bir şey daha burada kreş var mı yok mu bilmiyorum. Belediyenin kreşi yok. Sayın Başkan her mahalleye bir kreş açacaksın. Her anne sabahleyin evladını, çocuğunu o kreşe teslim edecek. Belki pazara, belki komşusuna gezmeye gidecek, belki bir alışveriş yapacak, belki bir düğüne gidecek, belki başka bir yerde eşleriyle, dostlarıyla, babasıyla, amcasıyla buluşacak. Dolayısıyla çocuğunu getirecek kreşe teslim edecek akşam da çocuğunu alacak kreşten. Her annenin de buna hakkı var. Hukuku var. Bir daha buraya geldiğimde Vakkas Başkanın hizmetlerini hep birlikte göreceğiz. Hep beraber bakacağız. Hep beraber denetleyeceğiz."Kılıçdaroğlu, konuşmanın ardından Tut ilçesine hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------PartililerKılıçdaroğlu'nun gelişiPartililerin Kılıçdaoğlu'nu karşılamasıKılıçdaroğlu'nun halka hitap etmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,=============================2)BAHÇELİ: NEVŞEHİR'DE KONUŞTUMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Nevşehir Diriliş Meydanı'nda partisinin düzelediği mitingde halka hitap etti. Nevşehir'de AK Parti ile omuz omuza olduklarını belirten Bahçeli, "Onlarla ayrımız yoktur, gayrımız yoktur, istikamet ve irademiz birdir. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Biz zilletin hasmıyız, ihanetin can düşmanıyız. Hacı Bektaş-i Veli Hazretleri'nin izindeyiz, onun öğüt ve ilkeleriyle yürüyoruz. Bir olmak, iri olmak, diri olmak için Cumhur İttifakı diyoruz. Birlikten kuvvet doğar, birliğe hiçbir muhasım güç dayanamaz. Ayrılırsak, ayrı düşersek kaybederiz. Birbirimize mesafe koyarsak, birbirimizden koparsak cephemiz çöker, kalemiz düşer. Buna da hakkımız yoktur. Kaldı ki, zillet ittifakı pusuya yatalı çok olmuştur. Zillet ittifakının rehavet ve zaafımızı kolladığı gün gibi açıktır. Bu nedenle Cumhur İttifakı çelik gibi bir imana, demir gibi bir cesarete, sarsılmaz bir inanca, savrulmaz bir iradeye sahip olduğunu herkes bilmelidir. Biz Nevşehir'iz, birlikte Türkiye'yiz, hep beraber büyük Türk milletiyiz" şeklinde konuştu.'İŞLERİ GÜÇLERİ FİTNE-FESAT'Millet ittifakını eleştiren Bahçeli, "Anımız birdir, adımız birdir, doğudan batıya, kuzeyden güneye tek ses, tek nefes, bükülmez bileğiz, nitekim biz Türk milletiyiz, biz Nevşehir'iz. Zillet ittifakı bunu kabullenmiyor. Türkiye'nin diriliş ruhundan ödü kopuyor. Türkiye'nin güçlenmesinden rahatsız oluyor. İşleri güçleri fitne-fesat. Yatıyorlar kalkıyorlar iftira atıp yalan söylüyorlar. Çünkü mensubiyet bunalımına düşmüşler. Çünkü kimlik krizine girmişler. Çünkü kök sorunu yaşıyorlar. CHP-İP-HDP-SP-ÖDP zillette buluşmuş, zilletle bütünleşmiş. Türkiye üzerinde bölünme senaryoları yazanların esiri olmuşlar" dedi.'BUNCA ŞEHİDİ NİYE VERDİK?'CHP ve İP'in bir numaralı destekçisi HDP'nin 'Kürdistan' dediğini, batıda AK Parti'yle MHP'ye kaybettirmekten bahsettiğine dikkat çeken Bahçeli, "Cumhur İttifakı'nın haricinde hiç kimse de çıkıp 'Bu Kürdistan neresidir?' diye sormaya cesaret edemiyor. 'Kürdistan' demek bölünme demektir. 'Kürdistan' demek bekamızın imhasıdır. Türkiye'de Kürdistan yoktur, olmamıştır, olamayacaktır. Hatta güney sınırlarımız boyunca kurulmak istenen bir terör devletine tahammülümüz asla yoktur. Bunca şehidi niye verdik? Bunca yıldır niye terörizmle mücadele ettik? Kürt kökenli kardeşlerimiz bizim canımızdır. Kürt kökenli kardeşlerimiz bin yıllık kardeşliğimizin helal ve onurlu mensuplarıdır. Biz birlikte Türkiye'yiz. Biz geleceğimizi ay yıldız al bayrağın altında görüyoruz. Hiçbir Kürt kökenli kardeşim teröre, bölünmeye, dağılmaya ve parçalanmaya umut bağlamaz, göz kırpmaz, onay vermez. Aksini düşünen varsa bilinsin ki, tescilli vatan hainidir" ifadelerini kullandı.'KILIÇDAROĞLU, UZAKLARA SAVRULMUŞTUR'Bahçeli, ekonomiyi çökertmek için her taraftan saldırılar yapıldığını vurgulayarak, "Bekamızı düşürmek için fitne çukurları kazıyorlar, kardeşliğimize balta vurmanın yollarını arıyorlar. Uyurken ihaneti sayıklıyorlar, uyanıkken melanet planlıyorlar. Biliniz ki, CHP Genel Başkanı Cumhuriyetin kuruluş değerlerinden, yerli ve milli istikametten uzaklara savrulmuştur. Milletten alamadığı desteği zilletin şeameti ile ikame etmeye kalkmıştır. Bühtan ve bozgunculuğun yol arkadaşı, PYD ve YPG'nin paydaşı olmuştur. 'PKK/YPG Türkiye'ye saldırmaz' diyecek kadar gözüne perde inmiş, şuuruna karanlık fikirler sinmiştir. Bu ne alçaltıcı bir durum, bu ne köhneliktir?" şeklinde konuştu.'CHP, İŞGALDEN KURTARILARAK ATATÜRK'ÜN RUHU ŞAD EDİLMELİDİR'CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, PKK/PYD/YPG'yi masum gösterecek kadar şirazesinden çıktığını savunan Bahçeli, "Atatürk'ün partisi terör örgütlerinin sığınağı ve saldırı üssü haline gelmiştir. PKK'nın oylarına talip olduklarını söyleyecek kadar çirkefe bulanmışlardır. CHP'ye oyunu ve gönlünü veren her kardeşim bu çürümeye bir son vermeli, bu ayarsız gidişata bir dur demelidir. CHP işgalden kurtarılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ruhu şad edilmelidir. Bu olmazsa, yarınımız karanlıkta, birlikteliğimiz sallantıdadır. CHP-HDP-İP arasında kurulan şer üçgeni, ibretlik kucaklaşmalara sahne olmaktadır. FETÖ bunların yanında, PYD ve YPG ise tam arkalarındadır. Tencere yuvarlanmış yatağını bulmuş, hepsi birden zulmün ve zilletin şemsiyesi altında buluşmuştur" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bahçeli'nin konuşması-Genel ve detaylarHaber: Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR,================================3)AKŞENER: BEKA GİTTİ 'BEŞ HARFLİLER' GELDİİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programına Turgutlu ilçesinden başladı. Akşener, beka tartışmalarına değinerek, "Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi" dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Manisa programı için dün öğle saatlerinde İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na geldi. Akşener'i burada İYİ Parti Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ve partililer karşıladı. Akşener konvoyla ilk mitingi için Turgutlu'ya geçti. Akşener'i ilçe girişinde CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı, Turgutlu Belediye Başkan Adayı Çetin Akın ve partililer karşıladı. Turgutlu merkezine parti otobüsüyle gelen Akşener'e ilçe sakinleri ilgi gösterdi. Selfie isteğini kırmayan Akşener, otobüsten halkı selamlayıp, Atatürk Bulvarı'ndaki mitinge geçti. Akşener, şunları söyledi:"Bu meydanı şenlendirdiniz, hakkınızı helal edin. Şimdi biz bir yerel seçime gidiyoruz. Sanırsınız ki Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Sakın ola bu dile aldanmayın. Bu bir yerel seçim. 'Beka beka' dediler. Döndük dedik ki sandalyeniz tehdit altında değil, bir problem yok. Bu kez beka gitti 'beş harfliler' geldi. 11 milyon oy almış CHP seçmenini, 5 milyon oy almış İYİ Parti seçmenini, 1 milyon oy almış Saadet ve Demokrat Parti seçmenini teröristlikle suçladılar. Biz yuhlamıyoruz. Neşeli neşeli seçim kampanyası yapıyoruz. Neşeniz kaçtı. Yüzlerine vurunca problem oldu. Şimdi Kemal Bey kurtardı, bana daha çok kızıyor. 'Bu kadın', arkasından 'Bayan Meral', sonra 'Hanımefendi'ye döndü. Sağ olsun beyefendi. Biz bunları yaşadık, gördük geldik. Bu 18 milyon oyu almış partilerin seçmenlerine 'terörist' dedin mi; dedin. Türkiye'nin bir bölümünde 'zillet' dedin mi; dedin. 'İllet' dedin mi; dedin. Biz sana bir şey diyor muyuz; demiyoruz. Ama buradan ilan ediyorum. Bu arkadaşlar 2002 senesinden beri Türkiye'yi uçuruyor, aşırıyor, kaçırıyor. Her seçimden sonra ayaklardaki zincirlerden kurtulunuyor. Artık bıktık bu zincirlerden. Buradan ilan ediyorum. Bana bak efendi, bu zincirleri ayağına kim vurduysa söyle ben kıracağım o zincirleri. Bıktık bu zincirlerden."'BEKAYI UYDURDULAR'Türkiye'nin her alanda ithal eden bir ülke haline geldiğini belirten Akşener, sözlerini şöyle sürdürdü:"Çiftçi perişan. Çiftçiyi üretir hale getirmek için 'Mazottan ÖTV'yi indir' dedik. Ama Turgutlu çiftçisi mazotu 6- 6,5 lira alırsa elbette ürününü pahalıya çıkarır. Şimdi bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde, belediye başkan adaylarını hizmet açısından değerlendirin. Şimdi Çetin Akın belediye başkanı seçilirse, Turgutlu'nun bekası gidiyor. Dün belediye başkan yardımcılığı yaparken bekanıza halel getirdi mi? Şimdi nasıl getirecek? Şimdi bu aziz millet yemedi bunu, bekayı uydurdular. Ama beka yokmuş, 'beş harfliler' sorunu varmış. Biri 'Meral', biri 'Kemal', biri 'Temel'. Recep ne ola ki? Recep de beş harfli. Ama o Tayyip Bey'in peşinden gidiyor. O altı harfli. Biz bu seçimlerin yerel seçimler olarak gitmesini istiyoruz. O ilçenin o şehrin sorunlarını dinlediği bir seçim olmasını istiyorum. Bugün her iki başkan için oy istemeye geldim. Onlar da gelsin. Onlar da size kendilerini anlatıp, oyu istesin. 31 Mart'ta onların kulaklarını çekin. Çektiniz mi? Ne oldu? Manisa gitti, İstanbul gitti, Ankara gitti, İzmir gitti, Bursa gitti, Samsun gitti, Trabzon gitti, Ordu gitti. Televizyonda dedi ya 'Benim ne olduğumu bilir' diye. Allah var biliyorum. Siz de biliyorsunuz. Çektik mi kulağı? Ne diyecek? 'Aziz milletim verdiğiniz mesajı aldım' diyecek."BAKAN PAKDEMİRLİ'Yİ ELEŞTİRDİTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi eleştiren Akşener, iktidarın 31 Mart seçimlerini ısrarla yerel seçim havasından çıkarmaya çalıştığını belirterek, şunları söyledi:"Ben tütüncü kızıyım. Ne zordur onu dizmek ama bunlar bilmez. Baktık ki Fransa'dan arpa ithal ediyoruz. Bu Tarım Bakanı daha felaket. Avrupa'nın en büyük yetiştiricisi olduğunu iddia etti arkadaş. Sen Sırbistan'dan, Fransa'dan et, hayvan ithal ediyorsun. Angus adını sayenizde öğrendik. Halbuki burada hayvan yetişirdi. Çiftçiyi öldürdüler. Bu Tarım Bakanı patates ekmesini yasakladı. Ne oldu? 15- 20 Nisan arasında soğan patates ithalatı serbest."Akşener, mitingin ardından Salihli ilçesine geçti.SAĞDUYU ÇAĞRISI YAPTIİYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu'daki mitinginin ardından Salihli'ye geçti. Parti otobüsüyle ilçeyi gezen Akşener, vatandaşları selamladı. Salihli Kent Meydanı'nda vatandaşlarla buluşan Akşener'e, CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Akşener, sağduyu çağrısı yaparak seçim nedeniyle kimsenin düşman olmamasını istedi.'EĞİLSEM BAŞIM BELADAN KURTULACAK'Konuşmasına başlarken gençlerin "Dik dur eğilme evlatların seninle" sloganına karşılık veren Akşener, "Evladım eğilemiyorum. Eğilsem başım beladan kurutulacak" dedi. 31 Mart seçimlerinde adayların projelerinin yarışması gerektiğini vurgulayan Akşener, "Siz onlara pirim vermeyin. Ağalar kavga etmemizi istiyor. Ağalar birbirimize düşman olmamızı istiyor. Siz aynı okulun velilerisiniz. Aynı tarlanın sınır komşularısınız. Tencereyi kaynatmanın zorluğunu yaşayan kadınlarsınız. Siz aynı apartmanın komşularısınız. Seçim bitecek, aynı camiye gideceksiniz. Seçim bitecek aynı caminin cemaati olacaksınız. Aldırmayın bunlara. Bu bir yerel seçim. Bu yerel seçimde size en iyi hizmet edecek, en iyi projeyi seçecek, adayı seçeceksiniz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi'ne söylenen illet, zillet gibi sözleri siz söylemeyeceksiniz. Biz sinirlenmeyeceğiz. Onlar sinirlenecek. Burada kaç beş harfli var parmak kaldırsın. Bakın memleketin yarısı beş harfli. Diyeceğim ki şimdi içerilerine üç harfli kaçtı, onu da diyanet yasakladı. Elbette biz seçimde rekabet edeceğiz ama olumlu rekabet edeceğiz. Sizi projelerle ikna etmek için buradayız. AK Parti'ye MHP'ye oy veren de bizim canımızdır, kanımızdır." dedi.Konuşmasında ülke problemlerine de değinen Akşener, "İktidara geldiğimizde mazot fiyatlarını düşüreceğiz demiştik. Hala sözümüzün arkasındayız. Bunlar düşürmedi, bizim seçilecek belediye başkanlarımız düşürecek. Biz çiftçinin yanında olacağız" diye konuştu. Meydanda görev yapan polisleri de selamlayan Akşener, polislerin 3600 ek gösterge sorununu da kendilerinin çözeceğini söyledi.Konuşmasının ardından Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Salihli Belediye Başkan adayı Muzlum Nurlu'yu vatandaşlara tanıtan Akşener, Sarıgöl'deki programı için ilçeden ayrıldı.'PROJELERE OY VERİRSİNİZ'İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, iki günlük Manisa programı kapsamında Turgutlu ve Salihli mitinginin ardından Sarıgöl'e geçti. Parti otobüsüyle ilçeye giriş yapan gezen Akşener, Hükümet Konağı Meydanı'nda 'Ölürüm de zam bağımı jeotermale yedirmem', 'Son ağaç kesildiğinde, son nehir zehirlendiğinde, son balık öldüğünde, paranın yenmeyeceğini göreceksiniz', 'kanser olmak istemiyoruz, jeotermale hayır' pankartlarıyla karşılandı. Akşener'e CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz, CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Millet İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Orkun Şıktaşlı ve Millet İttifakı Sarıgöl Belediye Başkan adayı Emrah Eroğlu eşlik etti. Meydanda parti otobüsünden halka seslenen Akşener, Sarıgöl çiftçisinin sorunlarına çözüm üreteceklerini belirterek, şöyle konuştu:"Çiftçiye, köylüye millete rağmen iş yapılır mı? Ama ağalar diyor ki 'ben istiyorum olur.' Siz hayır diyorsanız kimsenin gücü buna yetmez, yetemez. Belediye başkanlarımızla konuştum, farklı enerji kaynakları üretecekler. Biz bütün bunlara 'dur' demek için kulağı çekeceğiz. Bu kulağı morartacaksınız. Özelikle köylü vatandaşlar morartacak. Mazot pahalı, yem pahalı, her şey pahalı. Üstüne birde çek senetle sizi dolandırıp kaçıyorlar. Bunun hesabını soracaksınız. Siz siz olun birbirinize düşmeyin. Bu yerel seçim. Bu seçim de ne Tayyip tartılır, ne Meral tartılır, ne de Devlet tartılır. Bu seçimde Orkun tartılır, Emrah tartılır. Projelere oy verirsiniz, 1 Nisan günü normal hayatınıza geri dönersiniz. Bizler aynı bayrağın altında askere gidiyoruz. Bazıları ise gitmez. Zenginimiz bedel öder, mehmedimiz fakirdendir. Parayı bastırıp askerlik yapılıyor. Parası olmayan fakir fukara ne yapacak. Beka beka dediler. Orduyu düşürdüler. Türkiye coğrafyası nedeniyle sorun yaşayan bir ülke. Ama korkmayın bu kadar, her Türk asker doğar, korkmayın bu kadar. İstiklal Savaşı'nı yapmış bu millet. Merak etmeyin korkmayın, Trump'ın önünde eğilmeyin. Putin'in önünde eğilmeyin. Milletin arasına gelin. Sarıgöl'e gelin ama gelemezler."'YAKARSA DÜNYAYI GARİPLER YAKAR'Burada konuşmasını tamamlayan ve adaylarını tanıtan Akşener, Alaşehir'e geçti. Alaşehir'de Sümer Oral Caddesi'nde de halka hitap eden Akşener, "Biz bunlara uymayacağız. Projeler arasındaki farkı, rekabeti görecek ve oy vereceksiniz. Tepedekiler anlaşır, siz buradaki kardeşlik hukukunu bozmayacaksınız. Ama en çok umutsuz gençler korkutuyor. 31 Mart'ta kendi öz evladınızı seçin" diye konuştu.Konuşmasını tamamlayan ve ilçe adayını tanıtan Akşener, konaklayacağı Manisa'daki otele geçti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Karşılamadan görüntüMitingden görüntüGenel ve detay görüntü+++Karşılamadan görüntüMitingden görüntüGenel ve detay görüntü+++Karşılamadan görüntüMitingden görüntüGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Mehmet CANDAN - Cemil SEVAL/ MANİSA,============================4)BAKAN SOYLU, ARAKLI'DA HALKA SESLENDİİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Rize'den geldiği Trabzon'un Of ilçesindeki mitinginin ardından, Araklı ilçesinde partisinin otobüsü üzerinden vatandaşlara hitap etti. Bakan Soylu, 31 Mart seçimlerinin Türkiye'nin önünde önemli bir viraj olduğunu belirterek, ilçe sakinlerinden seçimde Cumhur ittifakı adaylarına destek ve güç vermelerini istedi. Uyuşturucu ve terörle mücadelede kararlık mesajlarını yineleyen Bakan Soylu, Türkiye'de terör örgütlerinin kökünü kurutacaklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun adım attığı yerde ot biter mi? SSK'yı batırdı mı? CHP'yi de batıracak, ben ne düşüneyim. CHP ile birlikte İyi Parti ve Saadet Partisi'ni de batıracak. PKK'yı onlara sızdırıyor. Öyle cin işler yapıyor ki. Önümüzdeki 4 buçuk yıl Tayyip Erdoğan düşmanlığından, başkalarının verdiği reçeteyi Türkiye'ye uygulamaktan korkmuyor ve çekinmiyorlar" dedi.İMAMOĞLU'NA TEPKİMillet ittifakının İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu'na tepki gösteren Bakan Soylu, "Ey İmamoğlu, 'ben Karadeniz çocuğuyum' diyor. Hani nerde Karadeniz çocuğusun. Karadeniz çocuğu ne korku bilir, PKK'nın oyuncağı haline gelmez, PKK'nın Azrailli haline gelir. Oyuncağı olmaz" diye konuştu.'AKŞENER TANSU HANIMA, DEVLET BAHÇELİ'YE İHANET ETTİ'Bakan Soylu, sert sözlerle tepki gösterdiği İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Tansu Çiller ve MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ihanet ettiğini kaydederek şöyle konuştu:"Geçen buraya Meral Akşener gelmiş. 6 ay bu ülkede içişleri bakanlığı yapamadı. Bulunduğu yerde 6 aydan fazla duramaz. Şimdi bir taraftan FETÖ'nün kumpasında olacaksın, bir taraftan bu ülkede yalan söyleyeceksin, cumhurbaşkanımızın laflarını, farklı şekilde millete ifade etmeye çalışacaksın, bir taraftan da Kılıçdaroğlu'nun kuklası olacaksın. Hadi oradan. Çok net; ben Meral Akşener ile Doğru Yol zamanında siyaset yaptım, Tansu hanıma ihanet etti. Devlet Bahçeli ile siyaset yaptı, Devlet Bahçeli'ye de ihanet etti. Bugün de milletimize ihanet ediyor. 'Hadi yok' desin bakalım. Nasıl ihanet ettiğini de söylerim. Trabzon'a gelip de birilerinin aleyhinde konuşmak olmaz. Kimlerle iş tutuğunu 28 Şubat'ta çıkıp söylerim. Meral Akşener, attığın adıma, söylediğin söze dikkat et. Nasıl ihanet ettiğini söylerim. Tansu Çillere, Delet Bahçeli'ye nasıl ihanet ettiğini, kimlerle pazarlık içerisinde olduğunu söylerim. Yazıklar olsun be. Benden önce de içişleri bakanı vardı, benden sonra da içişleri bakanı olacak, bizden çok var ama bu memleket bir tanedir, bir tane. Biz bu memlekete kurbanız"ARSİN'DE HALKA SESLENDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Araklı ilçesindeki mitinginin ardından, Arsin ilçesinde halka hitap etti. Bakan Soylu, buradaki konuşmasında ezanın okunmasını beklerken, daha sonra yaptığı konuşmada, "Allah ezanlarımızı, selalarımızı minarelerimizden, semalarımızdan eksik etmesin. Allah, ezanlara hürmet eden, onlar okununca edebiyle beraber hareket eden bir millet olarak bizi ebediyete kadar intikal ettirsin. Birileri ezanın bile farkında değiller. Ezana bile hürmet etmiyorlar. Islık çalıyorlar, provokasyon yapıyorlar ve ülkemizi başka bir provokasyonun eşiğine getirmeye çalışıyorlar. Bunu son derece tehlikeli buluyorum. Gereğini yaptık ancak hala yapmaya devam ediyoruz. Hepimizin çok dikkatli olması lazım. Bizim 50 gramlık oy pusulası gücümüz var, bizim gücümüz budur. Doğu'da ve Güneydoğu'da dik yürüyoruz ya, Kato'da, Gabar'da, Cudi'de, Tendürek'te, Ağrı Dağı'nda, Çemçe'de, Madur'da, Hakkari'de, Şırnak'ta böyle duruyoruz ya, bilesiniz ki bu duruşumuz kendi karakterimizden, şahsiyetimizden, cesaretimizden değil, sizin verdiğiniz oydan, milli irade gücünden, demokrasidendir" dedi.'TERÖRE BÜYÜK DARBE VURDUK'Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttiklerini hem de fiili olarak büyük darbe vurduklarını belirten Bakan Soylu, terörle mücadelede elde edilen başarılardan bahsederek şunları söyledi:"Her yıl bu PKK terör örgütü, bizim öldürdüklerimizi kendilerine sözde şehitler albümü yapardı. Tarihinde ilk defa bu yıl, o sözde şehitler albümünü yapamadılar. Kağıtları bittiğinden değil, matbaaları olmadığından değil. O kadarını anladınız değil mi? O kadarını götürdük ki şu anda onu açıklayabilecek cesaretleri ve güçleri yok, onu açıklayabilecek durumda değiller. Terörle mücadelede son 30 yılın en düşük katılımının olduğu yılı geçtik. Katılımın tam üç katından fazlası teslimleri var. Terör örgütünü hem psikolojik olarak çökerttik hem fiili olarak büyük darbe vurduk. Bize destek verin, güç verin bunların kafalarını ezelim, bir daha milletimize musallat olamasınlar."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Soylu konuşmaMiting detayları++Otobüsün üzerinde halka seslenmesiHaber-Kamera: Selçuk BAŞAR - Mehmet Can PEÇE/ TRABZON,=========================5)BAKAN PAKDEMİRLİ, TİRE'DE YEM FABRİKASININ TEMELİNİ ATTITARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Torbalı ilçesindeki programından sonra Tire Yem Fabrikası temel atma töreni için Tire Organize Sanayi Bölgesi'ne gitti. AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Tarım Kredi Kooperatifi Yem Genel Müdürü Hasan Fehmi Kınay, Tarım Kredi Kooperatifi Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Tire Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Cumhur İttifakı'nın AK Parti Tire belediye başkan adayı Selman İçelli, muhtarlar, kooperatif ve birlik temsilcileri ile çiftçiler de törene katıldı. Türkiye'nin Tarım Kredi Kooperatifi bünyesindeki 12'nci yem fabrikası olacak tesis, yaklaşık 60 milyon liraya mal olacak. Toplam 300 günde tamamlanacak fabrikada saatte 40 ton, yılda ise 250 bin ton karma yem üretilecek.TİRE'YE YAPILAN YATIRIMLARDAN BAHSETTİKonuşma yapan Bakan Pakdemirli, Türk tarımında Tarım Kredi Kooperatiflerinin iyi bir örnek olduğunu ifade etti. Tire ve Ödemiş'te iki ayrı fabrikanın temelini aynı gün attıklarını belirten Pakdemirli, iktidar olarak son 10 yılda İzmir'e 67 milyar liralık yatırım yaptıklarını kaydetti. Tarım ve besicilik alanında Tire'ye 430 milyon lira hibe verdiklerini söyleyen Pakdemirli, "Anadolu'da birçok kent, Tire kadar tarımsal hasılaya sahip değil. Ama Tire daha iyisini hak ediyor" dedi.TARIMA DAYALI İHTİSAS BÜYÜKBAŞ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ KURULACAKDöviz kurunun artmasıyla beraber maliyetlerin daha da artığına değinen Pakdemirli, "Bundan etkilenen en önemli sektörlerden birisi de tarım sektörü oldu. Girdiler arttı diye karalar bağlamayalım, ürün fiyatlarımız da artıyor. 31 Aralık itibariyle TMO'ya düşmüş borcunuz varsa bunu yüzde 10 ile yapılandırabiliyorsunuz. Besicilerimize TMO tarafından ucuz maliyetli arpa veriyorduk, bunu da vadeli vermeye başladık" dedi. Alacalı Mahallesi'nde 3 milyon 425 metre alanda tarıma dayalı ihtisas büyükbaş organize sanayi bölgesini kurulacağını belirten Bakan Pakdemirli, "Bu bölgede 40 bin büyükbaş süt hayvanı beslenecek. Süt soğutma tesisi, süt işlemi tesisi, yem fabrikası kurulacak ve en az bin kişiye isdihdam sağlanacak. Türkiye'nin tarıma dayalı en büyük ihtisas süs bitkisi alanını Tire'de kurulacak. 380 dekar alanda çalışma yapılarak, 71 bin fidan dikelecek. Orman köylerinde yaşayan 9 aileye 215 bin lira Orköy kredisi ve hibesi sağlanacak. Sarılar köyünde 250 dekar alana 8 bin 500 ceviz fidanı dikecek, bakımını 3 yıl devlet yapacak ve 49 yıllığına köylülere tahsis edilecek" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Pakdemirli'nin kente gelişi, temel atma töreniGenel ve detay görüntüHaber-Kamera: Yiğit SOYLU/ TİRE(İzmir),=======================6)AYDIN: ANKARA BİTTİ, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU ÖNE GEÇTİİYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın, büyükşehirler açısından bakıldığında gittikçe netleşen tablo olduğunu belirterek, "Bana göre Ankara bitti zaten. İstanbul'da da Sayın İmamoğlu öne geçti, ben arayı daha da açacağını düşünüyorum" dedi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Aydın, 31 Mart yerel seçimine yönelik çalışmaları için geldiği Antalya'da, açıklamalarda bulundu. Seçime az zaman kaldığını belirten Aydın, herkesin, hem yaşadığı şehre hem de ülkeye karşı sorumlulukları olduğunu ve seçimin bu bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğini söyledi. Bu seçimde, uzun zamandır Türk siyasi hayatında yaşanmayan şeyler olduğunu belirten Aydın, "Sanki bir mahalli seçim değil de harbe giriyoruz. Böyle bir iklim, dil, üslup var. Ayrıştıran, bölüştüren, herkesi birbirine düşüren, en ağır suçlamaları insafsızca yapan, söylediklerinin doğru olmadığını kendisi bildiği halde bunu her gün tekrarlayan ve vatandaşın üzerinde eline geçirdiği devlet gücü ve kudretini bir sopa olarak kullanan bir anlayışla karşı karşıyayız. Aslında millet olarak bunu hak etmiyoruz" diye konuştu.'PATATES, SOĞAN İTHAL EDECEĞİMİZ AKLIMA GELMEZDİ'Son verilere göre, 1 milyon kişinin daha işsiz kaldığını kaydeden Aydın, "Yıllar sonra nur topu gibi bir çocuğumuz oldu; tanzim satış mağazaları var. 2 kilo domates ve biber alacak, diye saatlerce kuyruklarda bekleyen, bu durumu yaşamak zorunda kalan insanlara karşı bunların 'varlık kuyruğu' olduğunu söylemek, o insanların ezilmişlik, hayat pahalılığı altındaki milyonlarca insanın o durumuyla alay etmekten başka bir şey değildir" dedi.Saman ve sığır ithal edildiğini dile getiren Aydın, "3 gün önce patates ve soğana gümrüğü sıfırladılar. 31 Mart'a kadar bunların ithalatını serbest bıraktılar. Her şey aklıma gelirdi de patates ve soğanı dışarıdan vallahi billahi ithal edeceğimiz aklıma gelmezdi. Eskiden bir ilimizin bile üretim varlığı bütün bunları karşılıyordu. Nevşehir ve Niğde yöresi bu işi toptan çözüp halledebiliyordu. Bakınız, nereden nereye geldik" diye konuştu.'ANKARA BİTTİ, İSTANBUL'DA İMAMOĞLU ÖNDE'Yerel seçim için büyükşehirler açısından bakıldığında gittikçe netleşen tablo olduğunu savunan Koray Aydın, "Bana göre, Ankara bitti zaten. Şimdi Ankara'nın kaybedildiğini görünce nasıl çirkin ayak oyunlarına başvurulduğunu bütün Türkiye görüyor. İstanbul'da da Sayın İmamoğlu öne geçti, ben arayı daha da açacağını düşünüyorum. Çünkü halka sempatik geldi, sevdi. 'Bu iş tuttu' demek, doğru olur. İzmir'in zaten sonucu belli. Bursa'da AK Parti geriye düştü. Zaten bu kadar feryat, figan, bağırmanın artık tehdit dili oluşturulmasının ardında bu gerçekler var. Burada da anketlerde Muhittin Böcek'in önde olduğunu biliyorum. Arkadan gelip, öne geçenlerin her zaman kazanacağını düşünürüm siyasette. Halk kabulü oluşmuş demektir. Sadece buralar değil, Türkiye'nin kilit bütün illerinde ciddi oy kaybedileceğini ve buraların kaybedileceğini düşünüyorum" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Koray Aydın salona girişiPartililerin görüntüsüKoray Aydın'ın konuşmasıHaber-Kamera: Mehmet ÇINAR - Mehmet KILIÇASLAN/ ANTALYA,==========================7)SAVUNMA SANAYİ BAŞKANI DEMİR: GÜNDEMİMİZDE ÇOK BÜYÜK PROJELER VARSAVUNMA Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, Türk savunma sistemleri konusunda çok büyük projelerin gündemlerinde olduğunu belirterek, daha büyük ve gelişmiş İHA'lar ile insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi.Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, çeşitli programlara katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Vali Özdemir Çakacak ve Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı'yı makamında ziyaret eden Demir daha sonra teknoparkta incelemelerde bulundu. Eskişehir Sanayi Odası'na geçen İsmail Demir burada sanayicilerle bir araya geldi. Hassas imalatlar yapmanın yanı sıra tezgah ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerektiğini kaydeden Demir şunları söyledi: "Artık gidilen noktada hassas imalatlar yapmak bir adım ama bu hassas imalatları yapacak tezgah ve makinelerin Türkiye'nin gündeminde olması gerekiyor. Giderek artan oranda bu tür hassas işlem yapan makine ve tezgahların tedariki konusunda kısıtlama olmaya başladığını görüyoruz. Özellikle Türkiye söz konusu olduğunda, daha da ötesinde savunma sanayi söz konusu olduğunda bir kısım kısıtlar itirazların olacağını, olduğunu daha da olacağını görüyoruz. Bu açıdan da tezgahlar konusunda da Türkiye'de bir gündem oluşturmak gerektiğini ve bu konuda çalışmak isteyen arkadaşlarımızın da önünü açmak istediğimizi belirtebiliriz. Fiyat ve maliyet ikinci planda kalıp, teknolojiye ağırlık vermemiz gerekebilir. Ancak sistemlerin akıllandığı bu dönemde artık sadece imalat değil, imal edilen sistemlerin akıllandırılması, kablosuz iletişim, enerji transferi, akıllı enerji kullanımı ve bunların entegre olması gibi kavramların konuşulduğu bir gündem varö'GÜNDEMDE İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI VAR'Savunma Sanayii Başkanlığı olarak çok önemli projelerin gündemlerinde yer aldığını aktaran Demir, projeleri sıralarken, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası üzerinde çalıştıklarını söyledi. Demir, "Gerçekten çok kapsamlı ve büyük projeler var gündemde. Milli muharip uçak projesi, atağın daha gelişmiş bir modeli olan bir helikopter projesi, daha büyük ve gelişmiş İHA'larımız, insansız savaş uçağı modeline giden bir yol haritası, bunun yanında firkateyn hava savunma sistemi taşıyan daha büyük gemilerimiz, uçak gemisi sınıfına giren gemilerimizin sayısının daha fazla olması, bunların üzerindeki sistemler, radar konusunda yapılan çalışmalar, deniz platformlarının çeşitlendirilmesi, onların üzerindeki sistemlerin yerlileştirilmesi, torpido, seyir füzesi, karadan karaya füzeler, uydu sistemleri, uydudan kontrol edilebilen sistemler, uydu fırlatma sistemleri ve insansız, kara, deniz ve hava araçlarının entegrasyonu, siber güvenlik konuları bunlar hep gündemimizde olan konular. Bunların hepsinde çok seslilik önemli ama çok sesliliği bir koroya dönüştürmek önemliö şeklinde konuştu.Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, bu yıl Ekim ayı sonuna doğru bir savunma sanayi zirvesi yapmayı planladıklarını da sözlerine ekledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İsmail Demir'in sanayicilerle buluşması-Toplantıya katılanlar-İsmail Demir'in konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,=======================================8)GAZİANTEP'TE 57 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ TERÖR SALDIRISI SANIKLARINA CEZA YAĞDIGAZİANTEP'te 20 Ağustos 2016'da, sokak düğününü hedef alan 57 kişinin yaşamını yitirdiği terör örgütü DEAŞ'ın bombalı saldırısı ile olayla ilgili hücre evine yapılan baskında 3 Özel Harekat polisinin şehit olduğu iki olayın birleştiği davada sanıklara ceza yağdı. Güvenlik gerekçesiyle Kayseri'de görülen davada, tutuklu 8 sanık 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan 1'er kez, 'kasten adam öldürme' suçundan ise 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet, 2 sanık ise 9'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.Gaziantep'in Beybahçe Mahallesi'nde, Besna ve Nurettin Akdoğan çiftinin düğün öncesi yapılan kına gecesine, DEAŞ terör örgütü tarafından canlı bomba intihar saldırısı yapıldı. DEAŞ'lı teröristin üzerindeki intihar yeleğini infilak ettirmesi sonucu meydana gelen patlamada, 41'i çocuk 57 kişi ölürken, 43'ü çocuk 86 kişi de yaralandı. Olayın faillerinin bulunması için yapılan çalışma kapsamında tespit edilen hücre evine yapılan baskında 'Ebu Yusuf' kod adlı Suriyeli terörist Muhammet Şerif'in üzerindeki intihar yeleğini patlatması sonucu 3 özel harekat polisi şehit oldu, 9 polis ve 1'i çocuk 4 Suriyeli yaralandı. Polisin çalışması sonucu kına gecesine saldırı ve hücre evi baskını çatışması olayları ile ilgili 10 kişi gözaltına alındı.SANIKLAR KARAR DURUŞMASINDAGüvenlik gerekçesiyle Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, iki olayın dosyası birleştirildi. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanıklar Mehmet Ş.E., Enes Ç., Suriyeli Abdurrahman A., Ali Ç., Mehmet Ç., Ahmet K., Hacı P., Hasan U., Mehmet K., Yunus S. ile avukatlar hazır bulunurken, tutuksuz sanıklar suça sürüklenen çocuk H.N.Ç. ile Fadile C. duruşmaya katılmadı.CEZA YAĞDIBasına kapalı yapılan duruşmada sanıklar ve avukatlar son savunmalarını yaptı. Mahkeme heyeti, tutuklu 8 sanığa 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan 1'er kez, ölen 57 kişi için ise 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan 57'şer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, sanıklara ayrıca 'yaralama' suçundan 18'er yıl hapis cezası verdi. Sanıklardan Yunus S. ve Enes K.'ye ise 'terör örgütü üyeliği' suçundan 9'ar yıl hapis cezası verildi.Tutuksuz yargılanan Fadile C. ve H.N.Ç. ise beraat etti. Tutuklu sanıklardan Abdurrahman A., ayırca 3 polisin şehit olduğu olayla ilgili 3 kez daha ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına daha çarptırıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------ARŞİV+++-Kayseri Adliyesi'nden detayHaber: Zafer BARIŞ/ KAYSERİ,==============================9)ELAZIĞ VE DİYARBAKIR'DA PKK/KCK OPERASYONU: 6 GÖZALTIELAZIĞ ve Diyarbakır'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Elazığ İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddia edilen kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi ile Diyarbakır'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada terör örgütünü simgeleyen bez parçaları, ruhsatsız av tüfeği, bir miktar esrar ve kenevir tohumu ele geçirildi. Ele geçirilenlere el konulurken, Diyarbakır'da 2, Karakoçan'da ise 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (ARŞİV)-------------------------------Elazığ Adalet SarayıHaber-Kamera: ELAZIĞ,========================10)DİYARBAKIR'DA PLASTİK FABRİKASINDA YANGINDİYARBAKIR'da, plastik tabak üretimi yapılan fabrikada gece vardiyası sırasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alınan yangında bazı işçiler dumandan etkilendi, fabrikada ise büyük hasar meydana geldi.Organize Sanayi Bölgesi'nde plastik tabak üretimi yapılan fabrikada dün gece saatlerinde işçilerin çalıştığı sırada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale edip, işçileri tahliye etti. Yanan malzemelerin plastik olmasından dolayı alevlerin kısa sürede tüm fabrikayı sardığı yangın, ekiplerin 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen bazı işçilere sağlık görevlilerince oksijen tedavisi uygulandı. Ekiplerin soğutma çalışmasını sürdürdüğü yangın nedeniyle fabrikada büyük çaplı hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlemek için soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------İtfaiye ekiplerinin çalışmasıSöndürme çalışmalarından detaylarSağlık ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,==========================Ankara'da yakıt yüklü tren raydan çıktı (EK)11)3 VAGON OLAY YERİNDEN KALDIRILDIAnkara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar, dün gece saatlerinde de devam etti. Çalışma kapsamında gündüz önce 4 vagondaki mazot, tahliye hortumlarıyla tankerlere aktarıldı. Mazot, tankerlerle özel bir akaryakıt istasyonuna götürüldü. Boşaltılan vagonların 3'ü, başka bir lokomotifle çekilerek olay yerinden çekildi. Kaza yerinde kalan 2 vagon ile lokomotifi kurtarma çalışmaları ise sürüyor. Lokomotif ve vagonlar, raylara çıkarıldıktan sonra çekilecek.LOKOMOTİFİ VE VAGONLAR KALDIRILDIAnkara'nın Sincan ilçesinde raydan çıkan akaryakıt yüklü trenin lokomotifi ve vagonların kurtarılması için TCDD ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sabah saatlerine kadar sürdü. Dün gece 3 vagon kaldırıldı. Bugün sabah saatlerinde ise 1'i boş, 2 vagon ile trenin lokomotifi de raylara yerleştirerek kaza yerinden götürüldü. Hasar gören rayların onarımı için çalışmalar devam ederken, hattın gün içinde ulaşıma açılacağı bildirildi.MAKİNİSTLER SERBEST BIRAKILDIBu arada, olay sonrası gözaltına alınan makinistler M.K. ve U.E., Sincan Emniyet Müdürlüğü'nde alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden akşam görüntüleriEkiplerin çalışmasıOlay yerinde kalan 1'i tanker yüklü 2 vagon ile lokomotiften görüntüGenel detay+++Ekiplerin sabah saatlerindeki çalışmalarıRaylara yerleştirilen lokomotif ile vagonlardan görüntüGenel detayHaber-Kamera: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,=====================================Metronun yer altı otoparkındaki göçükte çalışmalar sürdürülüyor (ek)12)BALIK ADAMLAR BOTLA ARAMA BAŞLATTIİzmir'de Büyükşehir Belediyesi'nin metro vagonları için bir firma aracılığıyla yaptırdığı yeraltı otoparkında önceki gün gece saatlerinde meydana gelen göçükte kalan bekçilerden Mehmet Çiftçi ve Mehmet Ali Yalçın'a ulaşmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor. Göçüğün meydana geldiği şantiyede, zeminde sulun da ortaya çıkmasıyla İzmir İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekipleri, arama çalışmalarına botla devam ediyor. Balık adamlar özel kıyafetlerini giyerek çalışmalara katıldı. Öte yandan AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır, göçüğün yaşandığı alanda çalışmaları inceledi. Nasır, Çiftçi ve Yalçın'ın ailesiyle görüştü. Nasır, "Aşağıda teknik çalışma var. Devletimiz burada, ellerinden geleni yapıyor. Ekiplerimizle sürekli diyalog halindeyiz. Çok fazla yağmur oldu. Şu anda da sanırım su borusu da patlamış, onu drene etmeye çalışıyorlar" dedi.Nasır, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız devam edeceğini de söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------AK Parti İzmir Milletvekili Necip Nasır'ın alana gelmesi-Necip Nasır'ın ailelere bilgi vermesi-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,=============================13)BELEDİYE OTOBÜSÜ İLE MİNİBÜS ÇARPIŞTI: 10 YARALIİZMİR'in Çiğli ilçesinde, minibüs ile belediye otobüsünün çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.Kaza, dün saat 20.30 sıralarında İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde 10032 ile 10034 sokağın kesiştiği noktada meydana geldi. Bir fabrikaya akşam vardiyasında görevli işçileri götüren Sefa Altındağ idaresindeki 35 S 01163 plakalı minibüs, organize sanayi bölgesi - Bostanlı İskelesi seferini yapan Kadir Tamay idaresindeki 35 UE 833 plakalı belediye otobüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle servis minibüsü yan yattı. Kaza sonucu, minibüste bulunan 10 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılardan Ferdi Temel, Kemal Süzüoğlu ve Mustafa Arslan ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesine kaldırıldı. Şoför Altındağ ile minibüsteki 6 kişi ise çevredeki araçlarla aynı hastaneye götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Minibüsten detay-Kaza yerinden görüntü-Genel ve Detay görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,=================================14)BEYTÜŞŞEBAP'TA MİNİBÜSLER ÇARPIŞTI: 7 ÖĞRETMEN YARALIŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenleri taşıyan servis minibüsü ile yolcu minibüsü kar nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada 7 öğretmen yaralandı.Kaza, dün akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesine bağlı Mezra köyü yakınlarında meydana geldi. Mezra köyünde görev yapan öğretmenleri taşıyan Hekim Timur yönetimindeki 27 P 4350 plakalı minibüs ile karşı yönde gelen Burhan Timur'un kullandığı 04 AJ 380 yolcu minibüsü, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazanın yaşanmasıyla çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık görevlileri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan 7 öğretmen yaralandı. Yaralı öğretmenler, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan öğretmenlerden 2'si durumların ağır olması nedeniyle Şırnak Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada her iki araçta da hasar meydana geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hastaneden görüntülerYaralıların hastaneye getirilişiKaymakam Pendik'in yaralıları ziyaretiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emin BAL/ BEYTÜŞŞEBAP(Şırnak),======================15)KIRMIZI IŞIKTA GEÇEN TIR, OTOMOBİLİ HURDAYA ÇEVİRDİ: 1'İ AĞIR 2 YARALIKAHRAMANMARAŞ'ta kırmızı ışıkta durmayan TIR, Türk Kızılayı'na ait otomobile çarptı. Kazada Kızılay'da görevli Dr. Okan Erdoğan ve Gökhan Fırat yaralandı.Kaza, dün öğle saatlerinde Kahramanmaraş-Gaziantep Karayolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, kırmızı ışık yanmasına rağmen durmayan Serkan Sancar'ın kullandığı 73 SA 394 plakalı TIR, kavşaktan dönen Okan Erdoğan'ın kullandığı 06 FL 5268 plakalı otomobile çarptı. TIR'ın kaldırıma çıkarak durabildiği kazada otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendi. Erdoğan ile beraberinde bulunan Gökhan Fırat, hurdaya dönen otomobilde sıkıştı. Olay yetine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştıkları yerden çıkarılan Erdoğan ve Fırat, yakındaki hastanelere kaldırıldı. Hayati tehlikesi olan Gökhan Fırat, özel hastanede yapılan ilk müdahalesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Kamyon sürücüsü Serkan Sancar da ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yeriOtomobilin çekiciye yüklenmesiTIR sürücüsü (kareli gömlekli, mavi kotlu) polislerle birlikteKaza yerinden detayAmbulansın gelişiYaralının hastaneden çıkarılmasıAmbulansa konulmasıAmbulansın gidişiHaber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,======================16)80 BİN TL ALACAĞI OLDUĞUNU İDDİA ETTİĞİ EMLAKÇIYI POMPALI TÜFEKLE VURDUBOLU'da, inşaat işçisi Yılmaz Durmuş (29), alacak verecek meselesi yüzünden husumetli olduğu emlakçı Murat Kavakçı'yı (33) pompalı tüfekle bacağından yaraladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı.Olay, dün saat 19.30 sıralarında İhsaniye Mahallesi Ağdacı Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre inşaat işçisi Yılmaz Durmuş yanında getirdiği pompalı tüfekle, 80 bin TL alacağı olduğunu öne sürdüğü Murat Kavakçı'nın evinin önüne gitti. Murat Kavakçı evinden çıkıp sokakta yürürken Yılmaz Durmuş, pompalı tüfekle 2 el ateş açtı. Murat Kavakçı, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralanırken, Yılmaz Durmuş olay yerinden kaçmaya başladı. Olayın yaşandığı sokağın 500 metre yakınında bulunan Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden elinde tüfekle koşarak kaçmaya çalışan Yılmaz Durmuş, polis tarafından yakalandı. Yılmaz Durmuş, polisin ihtarıyla silahını bırakıp teslim oldu. Yaralanan Murat Kavakçı ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden görüntüler-Yaralının ambulanstaki görüntüsü-Polisin çalışması-Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünden görüntüler-DetaylarHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,========================17)KAYIP KİŞİ, BARAJ GÖLÜNDE SUYA GÖMÜLEN ARACINDA BULUNDUÇORUM'un Alaca ilçesinde 2 gündür kayıp olarak aranan 56 yaşındaki Naci Özdemir Koçhisar Baraj Gölü'nde, aracının içinde ölü bulundu. Suya gömülü araç çekici yardımıyla sudan çıkarıldı.Alaca ilçesinde oturan ve geçtiğimiz salı günü haffi ticari aracı ile ortadan kaybolduğu belirtilen Naci Özdemir için yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri arama çalışması başlattı. Özdemir'in kullandığı aracıyla Yenice Köyü'ndeki Koçhisar Baraj Gölü'ne uçmuş olabileceği şüphesi üzerine, gölde arama çalışması yapıldı. İlk gün gerçekleştirilen aramalardan sonuç alınamayınca, Jandarma Genel Komutanlığı, Jandarma Özel Arama Kurtarma (JÖAK) timinden yardım istendi. Bölgeye gelen dalğıç ekipler, suya gömülü haldeki araca ulaştı. Çekici yardımıyla baraj gölünden çıkarılan araçta, Naci Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Aracın çıkarılmasıDetaylarHaber-Kamera: Mustafa ULUSOY/ ALACA(Çorum),===========================18)ADANA'DA BIÇAKLI KAVGA: 1 YARALIADANA'da iki kişi ile kavga eden Nurullah A. (22), boynuna ensesine ve yüzüne aldığı bıçak darbeleriyle yaralandı.Olay, gece saat 02.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesi Remzi Oğuz Arık Mahallesi Kozan Caddesi'nde meydana geldi. Motosikletiyle caddeye gelen Nurullah A., iddiaya göre beraber alkol aldığı ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheliler, Nurullah A.'yı ensesi ve yüzünden bıçakla yaralayıp, olay yerinden kaçtı. Devriye görevi yapan polis ekibinin durumu fark edip, anons yapması üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Nurullah A., tedaviye alınırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, görgü tanıklarının verdiği eşkal sonucu 2 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Ambulanstan görüntüAmbulanstan indirilen yaralının hastaneye taşınmasıHastaneden görüntüOlay yerinden görüntüOlay yeri inceleme polisinin çalışmasıYaralı Nurullah A.'nın motosikletiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================19)ANKARA'DA OTOBÜS KAZASI: 1 YARALIANKARA'da Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir EGO otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce MOBESE direğine çarptı sonra da yola devrildi. Kazada, otobüs şoförü Cavit Benli yaralandı.Kaza, Yenimahalle ilçesine bağlı Emniyet Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Celal Bayar Bulvarı üzerinden Hipodrom istikametine giden 06 BU 2085 plakalı EGO otobüsü, sürücüsü Cavit Benli'nin kontrolünü kaybetmesi sonucu Dört Mevsim Parkı önündeki MOBESE direğine çarparak yola devrildi. Kazayı gören vatandaşların yardımıyla, Benli otobüsün içerisinden çıkartıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, otobüs şoförü Benli hafif yaralanırken, otobüs ve MOBESE direğinde hasar meydana geldi. Benli, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bu sırada polis ekipleri de bulvar üzerinde güvenlik önlemi alarak, ulaşımı bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağladı. Otobüs, yapılan incelemelerin ardından çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Sürücü Cavit Benli'nin ambulansla alınmasıOlay yerinde görüntü- Otobüs ile MOBESE direğinden görüntüEkiplerin çalışmasından görüntüGenel detayHaber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,=========================20)OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN MOTOSİKLET SÜRÜCÜSÜ YARALANDIADANA'da otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü Yiğit Can Y. (22), yaralandı.Kaza, gece saat 01.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi ile Necip Fazıl Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana geldi. Hüseyin Ç. yönetimindeki 34 PP 8069 plakalı otomobil ile Yiğit Can Y.'nin kullandığı 01 FKV 06 plakalı motosiklet, kavşakta çarpıştı. Motosikletten yola savrulan Yiğit Can Y., yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Yiğit Can Y.'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polisin kaza yerinde incelemede motosikletin hız göstergesinin 80 kilometrede takılı kalması dikkat çekti. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Kaza yerinden görüntüAmbulanstaki yaralıdan görüntüOtomobilden görüntüOtomobilin hasar gören yerlerinden görüntüMotosikletten görüntüMotosikletin 80 kilometre/saatte takılı kalan hız kadranın görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================21)2'NCİ KATTAN DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ MUHAMMED AĞIR YARALANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde binanın 2'nci katının penceresinden düşen Suriye uyruklu 2 yaşındaki Muhammed Elyasin ağır yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi'nde meydana geldi. Seylan Sokak'taki 2 katlı binanın 2'nci katında oturan İsmail ve Esra Elyasin çiftinin 2 yaşındaki çocuğu Muhammed Elyasin, odada oynamaya başladı. İddiaya göre annesi mutfağa gittiği sırada kanepenin üzerine çıkan minik Muhammed, açık olan pencereden düşerek ağır yaralandı. Sesi duyan Anne Esra Elyasin, salonda oğlunu göremeyince pencereden baktığında Muhammed'in kanlar içinde yattığını gördü. Muhammed Elyasin, mahalle sakinlerinin yardımıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İlk müdahalesinin ardından Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Muhammed'in kafatasında çatlak oluştuğu öğrenildi.Olayla ilgili soruşturmaya başlandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Muhammed'in hastanede görüntüsü-Olay yerinden detaylar-DetaylarHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),=========================22)FABRİKADAKİ GAZ SIZINTISI PANİĞE NEDEN OLDUKOCAELİ'nin Dilovası ilçesindeki, Gebze Kimya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (GEBKİM) bulunan bir fabrikada yaşanan kimyasal gaz sızıntısı paniğe sebep oldu. İtfaiye harekete geçerken, sızıntı büyümeden sonlandırıldı.Gece saatlerinde, GEBKİM içerisindeki yalıtım malzemesi üreten bir fabrikada,'pentan' gazı dolu bir tankta sızıntı meydana geldi. Tank üzerindeki contanın gevşemesinden meydana geldiği öğrenilen sızıntı nedeniyle tesiste çalışma durduruldu. İhbar üzerine fabrikaya GEBKİM ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Gazın sızması sebebiyle tesise bir süre araçların yaklaşması engellendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de araçlarını güvenli bir noktada bıraktıktan sonra tesise yürüyerek ulaştı. Tanktaki pentan gızı sızıntının giderilmesinin ardından, tesis havalandırıldı. Çalışmaların ardından itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Fabrikadan görüntü-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR - Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),========================Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun (2)23)OYUNCAK TABANCA İLE SOYMUŞBursa'da PTT şubesine elindeki tabancayla girdikten sonra, kasadaki 3 bin TL'yi alarak kaçan M.D. (24), polisin titiz çalışmasıyla yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin elindeki tabancanın da oyuncak olduğu ortaya çıktı.Olayla ilgili Bursa Emniyeti tarafından yapılan çalışmada, yaklaşık 100 güvenlik kamerasının kayıtları incelendi. Şüphelinin olayı gerçekleştirmeden 2 saat önce kendisine ait otomobili olay yerinin iki sokak ötesine park ettiği tespit edildi. Soygunu gerçekleştirdikten sonra otomobiline binerek olay yerinden kaçtığı görülen şüphelinin otomobilinin plakası, kamera kayıtları izlendikten sonra tespit edildi. Daha sonra şüphelinin evinin çevresine ve gidebileceği muhtemel yerlere sivil ekipler gönderilerek izlemeye alındı. Şüpheli M.D., olay sonrası kullandığı otomobilini evine uzak bir yere park ederek yaya olarak evine sırada Gasp Büro ekipleri tarafından yakalandı.Şüphelinin otomobilinde otomobili kontrol edildiğinde ise soygunda kullandığı oyuncak tabanca, giydiği mont ve eldivenler ele geçirildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Hırsızın giriş ve çıkışı güvenlik kamerası görüntüleri-Hırsızın emniyete getirilmesiHaber-Kamera: Berktuğ Öncü-Muammer İRTEM/ BURSA,=======================24)AÇIK CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKTI, HAKİMİN CÜZDANINI ÇALDIBURSA Adliyesi'nde üç gün önce ilginç bir hırsızlık olayı gerçekleşti. Gölpazarı Açık Cezaevi'nden izinli çıkan Serkan E., bir nedenle geldiği adliyede mahkeme kaleminde ifade alan Nöbetçi hakim Gülay Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını çaldı. Polisin çalışmasıyla yakalanan Serkan E., suçunu itiraf etti.Bursa adliyesi'nde 3 gün önce nöbetçi olan 12. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gülay Hoş, bir kişinin ifadesinin alınması için mahkeme kalemine gitti. Hakim Hoş, ifade işleminin ardından odasına döndüğünde çantasının karıştırıldığın fark etti. Yaptığı incelemede içerisinde bir miktar para ile banka kartları ve kimlik kartı bulunan cüzdanının çalındığını anlayan Hakim Hoş, durumu polise bildirdi. Hırsızlık olayı ile ilgili çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Bilecik Gölpazarı Açık Cezaevinden çıkıp Bursa'ya gelen Serkan E.'nin (26) olduğunu belirledi.İTİRAF ETTİBunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, Serkan E.'yi Bursa'daki evinde yakaladı. Gözaltına alınan Serkan E. emniyetteki ifadesinde Gölpazarı Açık Cezaevinden izinli olarak çıkıp, bir yakının işi için geldiği Bursa Adliyesi'nde kapının açık olduğunu söylediği Hakim Hoş'un odasına girerek çantasından cüzdanını aldığını itiraf etti.Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri devam eden Serkan E.'nin sorgulamasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bursa Adliyesi'nden arşiv görüntülerHaber: Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,==============================25)MARMARA ADASI'NDA KARAYA OTURARAK YAN YATAN YÜK GEMİSİ, TAMAMEN BATTIBALIKESİR'in Marmara Adası açıklarında mucur yüklü bir gemi fırtına sebebiyle sürüklenerek karaya oturan gemi olumsuz hava koşulları ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.Balıkesir'in Marmara Adası Topağac Mahallesi açıklarında Yusuf Celal isimli mucur yüklü gemi önceki gün akşam saatlerinde şiddetli fırtına sebebiyle sürüklenerek karayla oturdu. Sahilden yaklaşık 50-60 metre uzaklıkta karaya oturan gemi daha sonra yan yatarak, büyük bir bölümü sulara gömüldü. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye gelen Sahil Güvenlik botu ve çevredeki balıkçı teknesinin yaptığı müdahale ile gemideki 6 mürettebat kurtarılarak karaya getirildi. Yaşanan kaza sırasında yaralanan 1 mürettebat, olay limanda bekleyen ambulansla Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.TAMAMEN BATTIÖnceki gün yaşanan olayın ardından yan yatan mucur yüklü gemi fırtına, ve gel-git nedeniyle açığa sürüklenerek tamamen battı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Gemideki mürettebatın kurtarılmasıHaber-Kamera: Mehmet BAKİ - Taygun ERTAN/ MARMARA(Balıkesir),========================26)FUTBOL MAÇINDA SAHAYA AT GİRDİBURSA'nın İznik ilçesinde, ortaokullar arasında yapılan futbol turnuvası maçında sahaya aniden giren at, paniğe neden oldu. Turnuva maçı, atın uzun uğraşlar sonrası sahadan çıkarılmasıyla kaldığı yerden devam etti.İznik'te düzenlenen Okullararası Futbol Turnuvası'nda Selçuk Ortaokulu ile Orhaniye Ortaokulu arasında oynanan maç sırasında sahaya aniden bir at girdi. At, çocukların korkuyla kaçışmasına ve maçın durmasına neden oldu. Atın görevlilerin uzun uğraşlarıyla sahadan çıkarılmasıyla maç kaldığı yerden devam etti. Yaşanan ilginç olay ise bir veli tarafından kaydedilerek sosyal medyada paylaşıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Sahaya giren atDetaylarHaber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),==========================