Dha Yurt Bülteni - 1

ERDOĞAN, KÜTAHYA'DA KONUŞTUCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'deki mitingin ardından helikopterle Kütahya'ya geçti. Partisinin Fatih Rüştü Zorlu Caddesi'nde yaklaşık 12 bin kişinin katıldığı mitinge merhum sanatçı Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' şarkısı çalınırken, yine Erdoğan sonuna kadar eşlik etti. Şarkının ardından konuşan Erdoğan, CHP ve millet ittifakını eleştirerek Kütahyalılardan yerel seçimler için destek istedi. Erdoğan muhalefetin 31 Mart yerel seçimlerini basit gösterme çabasında olduğunu belirterek, "Bakmayın siz muhalefetin 31 Mart'ı önemsiz kılmasına. Bakmayın siz onların bu seçimleri basit, sıradan, önemsiz göstermesine. 31 Mart Türkiye'nin en kritik seçimlerinden biridir. Bu seçimler sadece belediye değil, aynı zamanda beka seçimidir. Türkiye yine tarihi bir zaferle, yine kendisine yakışan bir demokrasi şöleniyle bu seçimleri Allah'ın izniyle atlatmak zorunda. Suriye'deki operasyonlarımızı sürdürmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Nasıl ki Cerablus'ta çıktık, nasıl Afrin'de çıktık aynen bundan da öyle çıkmamız lazım. Güneyimizde kurulan o terör koridorunun önünü tamamen kesmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız. Son günlerde biti tekrar kanlanan bölücü örgüte Kandil'i, Sincar'ı bulunduğu her yeri mezar etmek için bu seçimden güçlü çıkmalıyız.SLOGANLAR ÜZERİNE 'SINIRDAYIZ' MESAJI VERDİCumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sırasında kalabalık içerisinde 'bir gece ansızın gelebiliriz' sloganları atıldı. Erdoğan bunun üzerine "Ondan hiç şüpheniz olmasın. Her an hazırız, her an hazırız. Şu anda sınırdayız. Ne diyor bir tane çıkmış affedersiniz müptezel? 'Boğazın ötesine geçmeyin'. Alçağa bak alçağa. Bunlara hadlerini bildirmek için bu seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Ezan ve bayrak düşmanlarına da ders vermek için bu seçimden güçlü şekilde çıkmalıyız. Milletimize kurulan tuzakları, sahiplerinin başına geçirmek için sizlerden özellikle sandıklara sahip çıkmanızı istiyorum. Sandığa gitmemek diye bir şey yok. Hepimiz sandığa gideceğizö ifadelerini kullandı.ERDOĞAN'DAN NEVRUZ MESAJI21 Mart'ın Nevruz bayramı olduğunu hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün biliyorsunuz 21 Mart Nevruz Bayramı. Kütahya ile beraber tüm milletimizin, bugün nevruz coşkusunu yüreğinde hisseden coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin nevruz bayramını tebrik ediyorum. Orta Asya'dan Balkanlar'a kadar çok geniş bir coğrafyada kutlanan nevruzun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Nevruz bolluğun, bereketin, baharın bayramıdır. İnşallah bolluk geliyor. Bereket geliyor. Nevruz dayanışmanın, muhabbetin, yeni başlangıçların da bayramıdır. Nevruz kardeşliğin, sevginin, kalplerde yeşeren umutların bayramıdır. Nevruz toprakla beraber gönüllere düşen cemrelerin bayramıdır. Nevruzun temsil ettiği bu değerlere uygun olarak kutlanması da çok önemlidir. Her kim 21 Mart'ı şiddetin, terörü övmenin vasıtası haline getiriyorsa o nevruza ihanet içindedir. Her kim bu güzel günü kavgayla, provokasyonla sokak terörüne kurban ediyorsa o nevruzun manasını anlamamış demektir. Her kim bu ortak bayramı milletimizi kutuplaştırmak, birbirine kırdırmanın aracı haline getiriyorsa o nevruzu istismar ediyor demektir. Maalesef ülkemizde çıkarlarını korumak için nevruz gibi, Cumhuriyet gibi ortak değerlerimizi hoyratça istismar edenler hep oldu. Bu çevreler sırf kendi ikballeri, kendi menfaatleri, bireysel rant düzenleri bozulmasın diye yıllarca bu kavramların üzerinde tepindi durdu. Bunu en çok bölücü terör örgütüyle CHP zihniyeti yaptı. Dirsek temasına girdiler. Nevruz dediler sokakları caddeleri ateşe verdiler. Nevruz dediler, bölücü örgütün paçavralarına sarıldılar. Nevruz dediler, milletin inancına, mukaddesatına hakaret ettiler. Nevruz dediler, daha bıyıkları yeni terlemiş Mehmetçiklerimizi şehit ettiler. Cumhuriyet dediler, senelerce vatandaşı yasaklara mahkum bıraktılar. Laiklik dediler, Atatürk dediler, gazinin annesinin başındaki örtüyü kızlarımıza çok gördüler. Üniversite kapısında onları ağlattılar. Ağlatmadık dediler, yalan söylemeyin ahlaksızlar. Kendi milletvekiliniz oldu o rektör yardımcısı. O kızlarımızı nasıl ağlattığını adım gibi biliyorum. O ikna odalarında onları başlarından başörtülerini söküp almak suretiyle üniversiteyi birincilikle bitiren kızlarımızın başlarını keplerini, başörtülerini almak suretiyle onlara nasıl zulüm ettiklerini biz biliyoruz. Siz kendinizi kandırabilirsiniz ama bizi kandıramazsınız. Ama o devran şimdi bitti mi? Ak Parti ile kapandı mı? Şimdi istediği üniversiteye kızlarımız gidebiliyor mu? Başı açık, örtülü diye bir dert var mı? İşte budur, kardeş kardeşe hep beraber.öKILIÇDAROĞLU'NA RÜZGAR GÜLÜ BENZETMESİCumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda da ki terör saldırının ardından 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' ifadesine tepki göstererek, "CHP hem cumhuriyetçiyiz diyor, hem de cumhuriyete saldıran, ülkemizin birliğine kast edenlere, yoldaşlık ediyor. Hem milletin inancına saygılıyız diyorlar hem de 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyor. Bu ifadeyle Müslümanları töhmet altında bırakıyor. Hem ezanla sorunumuz yok diyorlar, hem de İstiklal Caddesi'nde ezanı ıslıklayanlara kol kanat geriyorlar. CHP hem halkçıyız diyor hem de 15 Temmuz gecesi halka kurşun sıkan FETÖ'cü alçakların avukatlığını üstleniyor. İnanın rüzgar gülü olsa bu kadar sağa, sola dönmez. Emin ol bukalemun olsa bu kadar sık renk değiştirmez. En küçük bir hassasiyeti, omurgası, prensibi, olmayan bir siyasi parti bunu yapmaz. Gazi Mustafa Kemal'in peşinden giden bir parti Kandil'in, Pensilvanya'nın uzantılarını taşeronluk yapmaz. İçinde vatan sevgisinin kırıntısı olan bir parti gidip yurt dışında önüne gelene hatta, Avrupa ve Alman parlamentosunda bölücü örgütün paçavralarını eline alanlarla yan yana resim çektirmez. Millete en ufak bir saygısı olan bir parti işte Hatay Belediyesi bakanı ne diyor benim vatandaşıma 'Oy yoksa, yolda yok, hizmet de yok'. Kibir kulesi ya. Kardeşlerim mevcut yönetimi altında CHP'nin ne Cumhuriyetle, ne Gazi ile hiçbir bağı yoktur. CHP'de bugün Kandil'dekilerin hatırı, Gazi'nin hatırından çok daha fazla sayıdadır. Eş başkanların sözü, hem CHP'de hem de ittifak ortaklarında Bay Kemal ve hanımefendiden de daha fazladırö dedi.'TEMELLİ, NEÜDÜĞÜ BELİRSİZ BİR KİŞİ'Miting alanındaki dev ekrandan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin konuşmalarını izlettiren Erdoğan, "Kardeşlerim bu adam Kürt değil ha, bu Kürt kardeşlerimizin üzerinden oy istismar eden ne düğü belirsiz bir kişi. Bu adam Kürt değil, Kütahya'dan sesleniyorum, Türkiye'de 'Kürdistan' diye bir yer yok. Ha sen Kürdistan'ı çok mu seviyorsun? Irak'ın kuzeyinde var defol git oraya, senle beraber gelmek isteyenler varsa onları da alı. Siz bizim ülkemizi bölemeyeceksiniz, Türkiye'yi bölemeyeceksiniz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bunlarda bu rabiayı öğrenecekler. HDP'li başkanlar, bu karanlık ittifak için ittifakın başarısı için bay Kemal'den de hanımefendilerde daha fazla çalışıyor. Bay Kemal ve hanımefendin 1-2 salon toplantısıyla günü geçiştirmeye çalışırken, HDP'liler ş başkanlar ittifakın Ankara ve İstanbul adayları için sürekli propaganda yapıyor. Bunlar hem zillet, hem illet. Ankara ve İstanbul'da kazanırsa HDP kazandırdı diyecekler. Adamlardaki cesarete bak ya. Bu ne demek 'Ey CHP ben seni adam yerine koymuyorum' demek. Bu bu demek, Bay Kemal sen ne işe yararsın? Şimdi zaten içlerinde başladı, eş başkanlar postayı koyuyor. Bay Kemal ve hanımefendiye de haddini bildiriyor. Eş başkanını bu tehditleri karşısında ittifakın hiçbir adayında ses çıkmıyor, tepki yükselmiyor. Böyle bir ittifaktan, böyle ortaklıktan millete fayda gelir mi? Böyle omurgası bir ittifaka belediyeler teslim edilir mi? Ne diyor Bay Kemal 'YPG bize saldırmaz'. Böyle bir sığ zihniyet olur mu? Böyle bir adamın Türkiye'nin beka meselesini anlaması mümkün mü? İşte geçenlerde bu adam Siirt Eruh'a gidiyor. Zaten fazla kitle yok 100-150 kişi toplanmış, 'Beka sorunu var mı?' diyor, Eruhlularda ne diyor biliyor musunuz? Var. Şok oluyor, çünkü başka türlüsüne alışmışlar. Var, var temelsiz temelli, var. 31 Mart'ta bunun hesabını soracak size. Kandil'in kapı kullarına seslerini çıkaramayanlar bunların Kandil'deki ağbabalarıyla nasıl mücadele edebilir. İslam kar Orada Cuma namazı esnasında benim namaz kılan kardeşlerime bu kurşunları sıkan adam İslam dünyasından aldığı ilhamla mı bunu yapıyoröGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Toplanan kalabalık-Partililer-Erdoğan'ın sahneye çıkması-Erdoğan'ın şarkıya eşlik etmesi-Erdoğan'ın konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN - Oğuzhan KILIÇ - Tuna İŞLEYEN/ KÜTAHYA,=======================================2)KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER'DEN İZMİT'TE ORTAK MİTİNGCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 31 Mart yerel seçimi öncesi kurdukları 'millet ittifakı'nın ortak mitingi için İzmit'te partililerinin karşısına çıktı. İki liderin birlikte alandakileri selamladığı mitingde konuşan Kılıçdaroğlu, "Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar" diye konuştu. Ekonomiyi ve işsizliği konuşmaya devam edeceklerini belirten Akşener ise "Bu yalan ve talan düzenini değiştirmek ve o kulağı çekmek sizin elinizde" dedi.CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, 'millet ittifakı'nın 31 Mart yerel seçimi için ortak mitingi kapsamında, İzmit'te halka seslendi. Milli İrade Meydanı'ndaki mitingde konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Bugün nevruz ve bayramınız kutlu olsun. Hep birlikte bu ülkeye demokrasi baharını getirmek için gönül mücadelesi vereceğiz. Beraber vereceğiz; işsizler, çocuklarımız, esnaf rahat siftah yapabilsin, diye. Barışı ve huzuru, birlikteliği, huzur içinde yaşamak için demokrasi baharını getirmeye kararlıyız. O nedenle İYİ Parti'yle iş birliğimiz var. İşsizlik, yoksulluk, gerilim var. Biz memlekette huzur, her evde tencere kaynasın, her evde bereket huzur olsun, istiyoruz. Herkesin işi, aşı olsun istiyoruz. Kavgadan uzak, barış içinde yaşamak istiyoruz. Öyle bir atmosfer yarattılar ki bu memleketin yarısı terörist, yarısı vatansever. Bayrağını seven, vatanını seven herkes vatanseverdir. Sanki savaşa gidiyoruz. Kavgadan, gerilimden medet umuyorlar. Niye kavgadan medet umuyorlar? Sanki memleketin yarısı terörist. Neymiş? Hal esnafı terörist, pazarcı terörist. Onlara oy vermeyen herkes terörist. Bu anlayışı kınıyoruz, reddediyoruz" diye konuştu.KILIÇDAROĞLU: DEMOKRASİYİ GÜÇLENDİRECEĞİMAK Parti'ye oy verenlere seslendiğini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Son 1 yılda kuru soğan yüzde 219 zamlandı. Patates yüzde 135, ıspanak yüzde 135. Soğana muhtaç ettiler. Adına 'varlık kuyruğu' diyorlar. 2018 döneminde varlık kuyruğuysa ne oldu, Türkiye bu hale düştü? AK Parti'ye geçmişte oy verenler, 'Benim düşünme zamanım, doğruları söyleme zamanım', 'Ne oluyor bu memleketin hali?' diye sor. Vergi istediler, verdin. Aldıkları bu paraları nereye harcadılar, bunu da bir sor. Son 1 yılda işsiz kalan vatandaşların sayısı 1 milyon 11 bin kişi. 1 milyon kişinin işsiz kalması; 1 milyon eve para gelmemesi huzur olmaması, babanın çocuğuna para verememesi demektir. 8 milyon hane 8 milyon gencimiz işsiz, perişan vaziyette. Ben bu ülkede, bütün baskılara rağmen demokrasiyi güçlendireceğim. Oyunuzu İYİ Parti'li belediye başkanı varsa İYİ Parti, CHP varsa CHP, Saadet Partili varsa Saadet Partiliye verin" dedi.'FERİŞTAHI GELSE DİZ ÇÖKMEYİZ'CHP lideri Kılıçdaroğlu, isim vermeden, Akit TV muhabiri Mehmet Özmen'in canlı yayındaki kendisine yönelik sözlerine de değinerek, "Mutfakta ateş var. Kandırıyorlar, gönderiyorlar bir muhabiri, gündemi değiştirmek için 'Kılıçdaroğlu'nun idamı gerekiyor'. Sakın bunlara takılmayın. Onların feriştahı gelse bile biz diz çökmeyiz. Beraber, birlikte iyi olacağız. Yönetimler iyi olacak. Martın sonunda bahar gelecek. Huzurlu bir Türkiye, güzel bir Türkiye için caddelerinde, fabrikalarında, güler yüzlü bir Türkiye için beraber mücadele edeceğiz" diye konuştu.AKŞENER: YALANLA SEÇİM KAMPANYASI GÖTÜRÜYORİYİ Parti Genel Başkanı Akşener ise konuşmasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştirilerde bulunarak, "Malum arkadaş; Kocaeli'ne geldi, attı, tuttu, gitti. Ben çiftçiye 'terörist' dediğini söyledim. 11 milyon CHP seçmenine 'terörist' dediğini söyledim. 1 milyon Demokrat Parti seçmenine 'terörist' dediğini söyledim. Cumhurbaşkanı'nın 'terörist' dediği Kocaeli kardeşlerim, iyi misiniz? Bize 'PKK'lı' dedi. Bu arkadaş, bunu hep yapıyor. Bir yerde resmin olmasın, en küçük ilçe dahil Sayın Erdoğan'ın resmi var. Mutfak bu iktidarı sallıyor. Yani Tarzan zorda zorda. Onun için yalanla bir seçim kampanyası götürüyor. Hepimize 'terörist' dedi, EYT'liler hariç. Bize 'PKK'lı', size 'türedi' dedi. Ey Kocaeli, 13 sıfır belediye verdiniz. 15 yıldır yönetiyorlar. Teleferik yapıldı mı? Yatırım getirildi mi? Zenginleştiniz mi? Malınız değerlendi mi? Hayır, siftah yapmadan dükkanını kapatan esnaf kardeşim. Bu seçimde, 31 Mart'ta inşallah Kocaeli'nden başlayarak, kulak çekmesi yapacaksınız" dedi.'O KULAĞI ÇEKMEK SİZİN ELİNİZDE'Ekonomiyi konuşmaya devam edeceklerini vurgulayan İYİ Parti lideri Akşener, "Bugün hiçbir şekilde aranıza gelmeyen, benim şehrimde milyonlara konuşmuş. Şimdi yalanın ipinin ucunun kaçtığı görülüyor. Kulak çekilince pamuk olacak pamuk. Gözünüzün içine bakacak. Baktı pabuç pahalı sonra 'Seçmen velinimetimdir' diye gezecek. Ekonomiyi konuşmaya devam edeceğiz, tencereyi konuşmaya devam edeceğiz, işsiz gençleri konuşmaya devam edeceğiz. 'FETÖ'nün ayağını çıkaracak mısınız?' dedik. Muhteremlerin iradesiyle ret oldu. Bu yalan ve talan düzenini değiştirmek ve o kulağı çekmek sizin elinizde" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------KonuşmalarDetaylarHaber-Kamera: Ergün AYAZ - Alişan KOYUNCU - Selda Hatun TAN/ İZMİT(Kocaeli),=================================================3)BAHÇELİ: MİLLİ BEKA ŞAKA DEĞİLDİRMİLLİYETÇİ Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ülkenin en önemli meselesinin beka olduğunu belirterek, "Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Var oluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir" dedi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin il başkanlığı tarafından Tokat'ta düzenlenen mitinge katılmak üzere kente geldi. Karayoluyla kente gelen Bahçeli'yi Tokat Havalimanı kavşağında partililer karşıladı. Bahçeli, kentte bulunan özel bir otele geçerek burada bir süre dinlendikten sonra mitingin yapılacağı Cumhuriyet Meydanındaki miting alanına gelerek partililere hitap etti. Tokat'ın Cumhur İttifakı'nda olmadığını ifade eden Bahçeli, "Ak Partili kardeşlerimizle siyasi yarışımız demokratik ve ahlaki ölçülere elbette uygun olacaktır. Üslubumuza dikkat edeceğiz, siyasi değerlendirmelerimizde hassasiyet ve nezaket göstereceğiz. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. Çünkü biz Türkiye'nin parlak geleceğiyiz. Çünkü biz Tokat'ın umuduyuz. Siyasi polemiklerle, gemlenmemiş hırslarla ittifakımıza gölge düşüremeyiz. AK Partili kardeşlerimizle beraber yürüyoruz.Cumhur İttifakı'nın başarısı için mücadele ediyoruz. Ümit ediyorum ki, CHP'ye oy veren kardeşlerim bu mücadeleye destek vereceklerdir. Helalleşmeye hazır olduğumu açıkladığım İP'e oy veren kardeşlerim de bu mücadelemize ortak olacaklardır. Gelin Tokat için seferber olalım. Gelin el ele verip Tokat'ın yanında duralım. Gönül kırmak değil, gönüller yapmaktır maksadımız. Ayırmak değil, birleştirmektir muradımız. Ötekileştirmek değil, her insanımızı övünç madalyası gibi taşımaktır hedefimiz. Biz Türkiye sevdalısıyız. Biz Tokat'ı Allah için çok seviyoruz" dedi.'NEVRUZ'DA PROVOKASYONA YELTENENLER ZİLLETE DÜŞENLERDİR'21 Mart'ın Türk'ün Bahar Bayramı olduğunu kaydeden Bahçeli şöyle konuştu:"Nevruz, büyük Türk coğrafyasında birliği, dirliği, ümidi, barışı ve uyanışı sembolize eden tarihi bir gündür. Nevruz köklü bir kucaklaşma fırsatıdır. Türk milletini ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan kaynaşma vesilesidir. Aynı maziden gelen ve geleceği beraberce tasavvur ederek kardeşçe yaşayan aziz milletimizin fertleri arasına kin ve nifak tohumlarını ekmeye çalışan mihrakların, bu müstesna günü sabote teşebbüsleri her zaman ters tepmiştir. Yine tepmeye mahkumdur. Hain emel sahipleri akıllarını başlarına almalıdır. Türk dünyasında 'Sultan Nevruz' adıyla bir bayram olarak yaşatılıp kutlanan bu günde en büyük dileğim, milli bekamızın sonsuza kadar var olması, dünyada ise barış ve kardeşliğin hakimiyet kurmasıdır. Türk milleti için geleceği yeniden yorumlamanın; atalet, yılgınlık, korku ve umutsuzluğun geride bırakılarak maddi ve manevi doğruluş ve atılımın müjdesidir. Güzel günlerin habercisi kabul edilen, anlam ve önemine uygun olarak coşkuyla karşıladığımız nevruzun barış ve kardeşlik duygularımızı ve milli değerlerimize bağlılığı artırmasını diliyor, Tokatlı kardeşlerimin, Türk milletinin bayramını kutluyorum. Nevruzda provokasyona yeltenenler zillete düşenlerdir. Nevruzu kundaklamayı hedefleyenler zehirli niyetlerin failleridir. Nevruzda kırıp dökmeye, yakıp yıkmaya kalkışan vandallar Türk milletine düşman odaklardır. Açık açık diyorum ki, nevruzdan sonra yeni bir demokrasi ve diriliş bayramını inşallah 31 Mart akşamı kutlayacağız."'MİLLİ BEKA ŞAKA DEĞİLDİR'Bahçeli, ülkenin bekasının her şeyden önce geldiğine dikkat çekerek şöyle devam etti:"Milli bekamızın önüne bariyer dikenleri kenara iteceğiz. Milli bekaya inanmayan, milli bekaya mesafeli ve tereddütle bakan kim varsa 31 Mart'ta sandıkta hesaplaşacağız. Gazi Osman Paşa tam 142 yıl önce Plevne'de zalim kuşatmaya 145 gün direnmişti. Niye, çünkü kahramandı, çünkü düşman tasallutuna, düşman ablukasına tahammül edemezdi. Askerleriyle açlığa dayandı, yokluğa katlandı, imkansızlıklarla boğuştu. Teslim olmadılar, huruç hareketiyle kuşatmayı yarmayı denediler. Biliyorlardı ki Plevne, Balkanlardaki en stratejik savunma mevzilerden birisiydi. Milli bekamızın müdafaası için her şeyi göze aldılar. Belki patates yiyemediler, belki soğana ulaşamadılar, belki de zaman oldu içecek su bile bulamadılar.Gene de taviz vermediler, kuşkusuz vatanın istikbali, milletin istiklali için şehadeti göze aldılar. Bu sayede tarihe geçtiler. Milli beka şaka değildir. Milli beka oyuncak değildir. Var oluşumuzun kaynağıdır. Bekamız yoksa vatanımız yoktur. Bekamız yoksa geleceğimiz yoktur. Bekamız yoksa esaret mutlak, silinip gitmek mukadderdir."'MESAJ MÜSLÜMAN TÜRK MİLLETİNE VERİLDİ'Yeni Zelanda'da katliama ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Bahçeli şöyle dedi:"Mesaj Müslüman Türk milletine verildi. Maalesef CHP Genel Başkanı yine baltayı taşa vurdu, İslam dünyasından kaynaklanan terörden bahsetti. Gafilliğe bakın, kötü niyete bakın, saptırmaya bakın. Hala Viyana'yı unutmamışlar. Hala Kosova'yı unutmamışlar. Hala İstanbul'un fethini hazmedememişler. Hala Türk milletinin muzafferliğini akıllarından çıkaramamışlar. Ama biz de bu zalimleri unutmadık, biz de bu haçlı kafilesini asla hafızalarımızdan silip atmadık. Tarih uyanıyor, coğrafya ses veriyor, Türk milleti yeniden doğruluşa geçiyor. Korkuları budur, komploları ve vahşetleri bundandır. Bu nedenle PKK'yı kullanıyorlar. Bu nedenle PYD/YPG'yi ülkemizin mücavir alanlarında silahlandırıp kışkırtıyorlar. FETÖ'ye sempatileri boşuna değil. Müslüman Türk'e diş bilemeleri tesadüfi değil. Şeyh Edebali'nin damadı Dursun Fakih'e atfedilen ve Orhan Gazi'ye hitaben söylediği ifade edilen şu ibretlik sözlere dikkatinizi çekmek isterim. 'Öyle insanlar göreceksin ki, kuzuyu yemek için tilkiyle plan yapacaklar, kurtla birlikte öldürecekler, çobanla birlikte yiyecekler, sahibiyle birlikte yas tutacaklar'. Biliniz ki, Zillet İttifakı aynısıyla budur. Bunlar ne Yesevi'yi bilirler, ne yüksek Türk irfanını. Ne tarihi bilirler, ne coğrafyanın ruhunu. Bunlar ne Edebali'nin sözünden haberdardır, ne de Dursun Fakih'in özünden. İşleri güçleri yalandır, dolandır, aldatmadır, kandırmadır, kriz severliktir. Kaos denildi mi, yüzleri güler. Ekonomik sorunları duydular mı, bayram ederler. Sosyal çalkantı, siyasal istikrarsızlık, ihtilaf ve derin anlaşmazlıklar bunların geçim kapısıdır. Zillet İttifakı, Türkiye'ye ve Tokat'a karşı tesis edilen beşinci kol faaliyetinin tetikçiliğine soyunuyor. Karanlık güçler pusu kuruyor, bunlar mihmandarlık yapıyor. Türk düşmanları kirli senaryo yazıyor, bunlar teşrifatçılık yapıyor. Mehmetçiğe kurşun sıkanlar tembihliyor, bunlar uyguluyor."'CHP'YE OY VEREN KARDEŞİM, OYUNU GÖRMELİDİR'Bahçeli Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de eleştirilerde bulunarak,"CHP Genel Başkanı YPG'ye terör örgütü diyemiyor. Üstelik PKK'lıları belediye meclis üyeliği için hazırlıyor. Kızışan pazarlıklar zilletin foyasını ortaya çıkarıyor. Zaman zaman yalandan söz düelloları yaşanıyor, eften püften kayıkçı kavgaları çıkıyor. HDP'nin çürümüş bir eşbaşkanı, CHP'nin Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediye başkan adaylarına ayar veriyor, seçilirlerse bunun HDP'nin oylarıyla gerçekleşeceğini söylüyor. Sorarım sizlere; bu acıklı tablo zillet değil midir? Evet bu olan bitenler hezimet değil midir? Evet Gazi Osman Paşa'nın ahfadı bu rezaleti kabullenemez. Siyasi düşüncesi ne olursa olsun hiçbir Tokatlı kardeşim bu kepazeliğe onay veremez. CHP'ye oy veren kardeşim, oyunu görmelidir. İP'e oy veren kardeşim, şirret hesapları fark etmelidir. Bu zillete öyle bir tokat atın ki, yiğitlerin yöresi Tokat'ın ne demek olduğunu düşe kalka anlasınlar" dedi.'TÜRK VE TÜRKİYE DÜŞMANLARI BOŞ DURMUYORLAR'Türk ve Türkiye düşmanlarının boş durmadığını ifade eden Bahçeli, "Hıyanet yine fazla mesai yapıyor, hainler darbe vurmak için açığımızı kolluyor. Hepsi karşımızda saf saf toplanmışlar, bunların karşısında biz de Cumhur İttifakı diyoruz. İşbirlikçilere karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Devşirmelere karşı Cumhur İttifakı diyoruz. Cumhurun iradesinden feyiz alıyor, cumhurun istiklal ve istikbaline sahip çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kökleşip bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi için 31 Mart dönümdür. Yeni hükümet sistemine uygun mahalli idareler yönetimlerinin tercihi ve seçimi milli huzur ve milli güvenlik açısından stratejik bir zorunluluktur. Terörle mücadelenin hız kesmeden devamı için 31 Mart'tan en makul ve müstesna sonuç alınmalıdır. Sistem tartışmalarının önüne geçmek, siyasi krizlerin yeşermesine mani olmak, sosyal ve ekonomik istikrarı temin etmek için 31 Mart tarihi bir karar anıdır. Düşmemizi bekliyorlar, dikkat ediniz. Rehavetimizi gözlüyorlar, artan risklere sessiz kalmamızı umuyorlar, uyanık olunuz. Milli bekayı bu sebeple kabullenemiyorlar. Zillete, Türk ve İslam düşmanlarına rağmen yolumuza devam edeceğiz. Yardımcımız Allah'tır, hesap yapanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Destekçimiz Tokat'tır, büyük Türk milletidir. Seçime katılımın yüksek olması çok mühimdir. PKK'ya bel bağlayanlara dersini verelim. FETÖ'yle yan yana yürüyenlere hadlerini bildirelim. Emperyalistlerin ağzının içine bakanlara Tokat'ın kim olduğunu gösterelim" diye konuştu.Bahçeli, Tokat mitinginin ardından karayolu ile Ankara'ya hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bahçeli'nin gelişi-Miting alanından görüntüler-Miting konuşmalarıHaber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,========================4)AKAR, KAYSERİ 2'NCİ HAVA BAKIM FABRİKASINI ZİYARET ETTİMİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir ile 2'nci Hava Bakım Fabrika Müdürlüğünde işçilerle bir araya geldi. Fabrikada önemli işlerin yapıldığını ve yapılmaya devam ettiğini belirten Bakan Akar, "Önemli bir mirasa sahipsiniz. Bizim dileğimiz önümüzdeki günlerde alınacak tedbirlerle, çok daha iyi işler yapacağız, fabrikamız layık olduğu seviyeye gelecek" dedi.'TSK OLARAK BİZLER KARARLIYIZ'Bakan Akar, Türkiye'nin etrafındaki çatışmalara, istikrarsızlık ve belirsizliklere dikkati çekerek, bunların yakından takip edildiğini söyledi. Bunlardan kaynaklı tehdit ve tehlikelere karşı alınacak tedbirlerle ilgili de gerekenlerin yapıldığını, yapılmaya devam ettiğini ifade eden Akar, 24 Temmuz 2015'te Hakkari Yüksekova İkiyakalar'daki operasyonla terörle mücadelenin yeni safhasının başlatıldığını anımsattı. Teröristlerin 'girilemez' olarak nitelendirdiği yerlere girildiğini ifade eden Akar, çukur operasyonlarında ise teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü söyledi. Başarıyla tamamlanan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatlarını da hatırlatan Bakan Akar, en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonların devam edeceğini söyledi. Şehit ve gazilerin kanlarının yerde kalmadığını, yakınlarının ise gözyaşlarının hesabının sorulduğunu vurgulayan Bakan Akar, "Bu konuda TSK olarak bizler kararlıyız" diye konuştu.'FIRAT'IN DOĞUSU İYİ OLACAK'Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör hedeflerine dikkati çeken Bakan Akar, şöyle konuştu: "Şimdi üzerinde çalıştığımız Münbiç ne olacak, Fırat'ın doğusu ne olacak? Münbiç iyi olacak, Fırat'ın doğusu iyi olacak. Bunun başka çaresi yok. Türkiye'ye rağmen herhangi bir karar alınmasına, herhangi bir oldubittiye göz yummayacağımızı muhataplarımıza bildirdik. Şu anda Silahlı Kuvvetlerimiz gerekli hazırlıklarını, planlarını yaptı. Yeri ve zamanı geldiğinde gerekli tedbirler alınacak. Bizim hedefimiz teröristler. Bizim hiçbir şekilde Kürt kardeşlerimizle sorunumuz yok. Biz yüz yıllardan beri bu topraklarda kardeşiz, beraberiz biriz, birlikteyiz. Kimse fitne ile fesatla bu kardeşliği bozamaz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Aynı coğrafyayı, ekmeği, mezarı paylaşıyoruz. Dolayısıyla bizim kardeş olduğumuzun ispatı şehitlikler, mezarlıklar. Hepsi yan yana yatıyor. Böyleyken bazı alçaklar fitne ve fesatla bir şekilde bu birlik ve tahrip etmeye çalışıyorlar; fakat bu milletin feraseti buna engeldir, buna müsaade etmeyecektir."Terörle mücadelenin devam ettiğini vurgulayan Bakan Akar, "En önemli mücadelenin teröristlerin içerideki ve dışarıdaki hamileri olduğunu unutmayın. Teröristler bitecek; fakat bu hamileri unutmayın" şeklinde konuştu. Bakan Akar, konuşmasının ardından işçilerle sohbet etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Ziyaretten görüntü-Bakan Akar'ın açıklaması-DetayHaber-Kamera: KAYSERİ,=========================5)SOYLU: SEÇİLİRLERSE MECLİS ÜYELİĞİ YAPTIRMAYIZİZMİR'de Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile Balçova'daki otelde bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'nin belediye meclis üyesi aday listelerinde terör ile bağlantılı isimlerin bulunduğu iddiasını yineleyerek, "Net söyleyeyim. 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamaların hiç birisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse biz belediye meclis üyeliği bunlara yaptırmayız" dedi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyeleri ile bir araya geldi. Burada konuşma yapan Bakan Soylu, İzmir'in ilkleriyle nam salmış bir şehir olduğunu belirterek, "İlk futbol takımı, ilk kütüphane, ilk özel gazete, Anadolu'daki ilk demiryolu hattı. Hepsi İzmir'e aittir. Ama en önemlisi, düşmana ilk kurşunu biz burada attık. Biz 'Güzel İzmir' derken, Kordonboyu, deniz kıyısı, saat kulesi derken, belki aslında bu şehrin bu önemli bir karakter özelliğini atlıyoruz" dedi.İzmir'in önünde iki ana meselenin bulunduğunu savunan Süleyman Soylu, şunları söyledi: "Birincisi Türkiye'ye ait bir mesele, ikincisi İzmir'e ait bir meseledir. Türkiye'ye ait mesele açık ve nettir. Hiç lafı dolandırmaya gerek yok. Bir yerel seçim geliyor ve bu yerel seçimde, yıllardır evlatlarımızı şehit eden terör örgütü PKK'nın adamları, tuhaf bir ittifak aracılığıyla, belediyelerimize sızmaya çalışıyor" diye konuştu.'ÇALIŞMAK İSTER MİSİN'Soylu, "Bakın şimdi aklıma geldi, hazır buradayken size sorayım. Sizler hepiniz iş adamısınız, işsiz bir eleman var. İsim ve soyadının baş harfleri R.Ö. iş istiyor. Bilmiyorum, yanınızda işe almak ister misiniz? İşadamlarını bulmuşken sorayım dedim. Eğitimi falan şimdi aklımda değil ama fazla bir kusuru yok. 1990'ların başında Muş'un Malazgirt ilçesinde yol su elektrik genel müdürlüğüne ait iş makinelerinin yakılması eylemine katılmış. 2015'te Apo'ya tecridi protesto etmek için eylemlere falan katılmış, basın açıklaması yapmış, küçük bir ayrıntı belki ama 2018 yılında KCK'nın Türkiye masası yapılanmasında faaliyet gösterdiği bilgisi var, hepsi bu. Bir tane de arkadaşı var hatta onun da eğitimini falan bilmiyorum ama sosyal yanı güçlü birisi. 2010 yılında İzmir'de korsan gösteri ve güvenlik güçlerinin araçlarına havai fişek atma, taşlı sopalı saldırı eylemi gibi sosyal faaliyetleri var. Bir tane de 1997 yılında PKK-KCK terör örgütü mensubu olmak suçundan Diyarbakır-E Tipi Cezaevinde yatmış bir eleman var. Eğer yanınızda işe almayı düşünürseniz, bir tane de kuyumcu dükkanı soyguncusu var. Ankara Anafartalar Caddesi'ndeki bir kuyumcu dükkanını soymaktan yakalanmış bir örgüt üyesi. Bilmiyorum çalışmak ister misiniz" dedi.'325 KİŞİYİ MECLİS ÜYESİ OLARAK AZİZ MİLLETE TEKLİF EDİYORLAR'Soylu, "İroni yaptığımı düşündünüz değil mi? Kısmen. Ben bunları elbette ki size teklif etmiyorum. Ama üzülerek söylemek isterim ki şu anda bu saydığım insanları ve bunlar gibi son tespitlerimize göre Türkiye genelinde 325 kişiyi ilçe belediye meclis üyesi olarak şu aziz millete teklif ediyorlar. Bu anlattıklarım da İzmir CHP ilçe belediye meclis üyesi adaylarından birkaçı. Bu kariyerde, bu karakterde, özgeçmişleri bu şekilde olan ve resmen PKK tarafından CHP İzmir listelerine itelenmiş 14 kişi var. 31 Mart günü eğer seçilirse sicillerinde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatı kesilmemiş ve Türkiye çapında 325 kişi belediye meclislerine girecek. Şunu söyleyeyim, bunların iltisakı, irtibatı, davaları devam ediyor. Net söyleyeyim; 14 değil 325 kişi de olsa, iltisakını, irtibatını tespit ettiğimiz anda bu adamaların hiç birisi Allah muhafaza belediye meclis üyesi seçilse, biz belediye meclis üyeliği bunlara yaptırmayız. Çünkü bu olayları yapmış insanların bu görevlere aday olma hakkı olabilir ama bunların bu görevleri yapma hakkı yok. 31 Mart günü eğer seçilirlerse, sicillerinde net şekilde PKK iltisakı bulunan, tövbekar falan olmamış, irtibatını falan kesmemiş bu 14 kişi ve Türkiye çapında da 325 kişi, belediye meclislerine girecek. Bakın bu siyasi bir söylem veya iddia değildir. Ben size YSK'nın resmi internet sitesinde listelerde ismi olan insanlardan bahsediyorum ve bunların PKK iltisakından bahsediyorum. Yaklaşık 15 gündür aynı şeyleri söylüyorum ve hiçbir çıkıp da 'hayır kardeşim, o listede isminin baş harflerini verdiğin kişi benim. Benim böyle bir hayatım yok, PKK ile irtibatım da yok' demediö diye konuştu.'ENDİŞE ETMEME GEREK OLMADIĞINA BENİ İKNA ETSİNLER'Bakan Süleyman Soylu, CHP'nin belediye meclis üyesi adaylarına yönelik eleştirilerine şöyle devam etti:"İsmini verdiğim partilerin başkanları da itiraz etmediler. Hatta bu itirazı ortaya koymadıkları için CHP'den onurlu haysiyetli üç tane belediye meclis üyesi istifa etti. Mesele şu veya bu partili olma meselesi değil, bu yerel seçimde bir 'Türkiye meselesi var' diyoruz. Buna ait bir itiraz ortaya koyuyoruz fakat karşımızda bu konuda anlaşılmaz bir sessizlik ve üstünü örtme görüyoruz. Bu seçimde İzmir'de iki mesele var; biri 'Türkiye meselesi' dediğim işte budur. Birileri diyor ki 'Beka meselesi konuşmayalım'. E iyi, konuşmayalım tamam da PKK'dan hüküm giymiş, yatmış çıkmış, PKK için para toplamış, Apo'ya özgürlük istemiş, tarlasında kenevir ekmiş, uyuşturucu alıp satmış, Ankara'nın ortasında kuyumcu dükkanı soymuş adamları tutmuşsun aday göstermişsin. Bunu konuşmayacak mıyız? Beka meselesi demeyelim de zevk meselesi mi diyelim, ne diyelim? Bu işin siyasette bir karşılığı olmayacak mı? Biz PKK'yı dost mu edindik? Onu söylesinler bilelim."KARAKOLLARDA GÜVEN MASALARI KURULDUKarakollarda güven masası kurduklarını da anlatan Bakan Soylu, "Vatandaşlarımız ilk önce bu masaya müraacat etmiş olacak. Oraya 2 bin 500 kadın personel alacağız. Onları eğiteceğiz. Onların bir tek işi olacak. Yakında ilanına çıkacağız. Vatandaşımıza nezaketli davranmak, onları doğru yönlendirmek noktasında görev alacak" diye konuştu.'ARMUT TOPLAR GİBİ TOPLAYACAĞIZ'Konuşmasında Adana'da HDP il binasına operasyon yaptıklarını hatırlatan Soylu, burada 'kozmik oda' ele geçirdiklerini, bundan 4-5 sene önce orada mahkeme kurulduğunu, çek senet mafyacılığı yapıldığını söyledi. Soylu, operasyonun birçok ile sıçrayacağını savunarak, "Hepsini 'armut toplar gibi' toplayacağız. Bunu belediyede yaptılar, hatırlamıyor musunuz, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı'nı belediyenin bodrumuna çektiler. 17-18 yaşındaki çocuklara onları sorgulattılar. Allah muhafaza yarın öbür gün İzmir Belediyesi'nde, başka belediyelerde aynı şeyi çok rahat görebiliriz. Bu bizim sorumluluğumuzdur. Şurada 10 günlük bir vakit kaldı. Bu 10 günlük vakitte işi sıkı tutun" dedi. Bakan Soylu, İzmir'deki programının ardından Ankara'ya gitmek üzere kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Karadeniz Sanayici ve İşadamları Derneği üyelerinden görüntü-Bakan Süleyman Soylu'nun salona gelmesi-Süleyman Soylu'nun açıklamaları-Genel ve detay görüntüHaber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,============================6)PAKDEMİRLİ: DESTEKLEME PRİMLERİNİ YARIN AKŞAM ÖDÜYORUZTARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, dün yaptığı açıklamada, 156,7 milyon lira destekleme primlerinin bugün çiftçilere ödeneceğini söyledi.Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Adıyaman'a gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, AK Parti il teşkilatı tarafından düzenlenen toplantıya katıldı. Adıyaman Belediyesini ziyaret eden Bakan Pakdemirli, daha sonra Ziraat Odası'nda çiftçiler ile düzenlenen toplantıya katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Pakdemirli, üreticilere destekleme primlerinin bugün akşam itibariyle ödeneceğini ifade ederek, şöyle dedi:"2018 yılı 3'üncü dönem besi desteğini ödüyoruz. 34 bin 835 yetiştirici için 196 bin büyük baş hayvanı için 49 milyon lira besi desteğini 22 Mart Cuma günü saat 18'den sonra tek seferde ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı süt analiz desteğini veriyoruz. 8217 işletmemize 310 bin 832 baş hayvan için 46,7 milyon lira süt analiz desteğini tekrar 22 Mart Cuma akşamı saat 18'den sonra bunu da tek seferde ödüyor olacağız. 2018 anaç manda desteğini 10 bin 797 yetiştiricimizin 68 bin 150 hayvan için 18 milyon lira anaç manda desteğini tekrar 22 Mart Cuma günü 18 itibariyle ödüyoruz. 2018 yılı büyük baş desteklerini ödüyoruz 8 bin 569 yetiştiricimizin 32 bin 207 baş mala için 8 milyon lira desteğini 22 Mart Cuma günü tekrar tek seferde 18'de ödüyoruz. Ayrıca 2018 yılı sürü yöneticisi istisnamı kamuoyunda bilinen çoban desteğini 7 bin 23 işletmeye 35 milyon lira çoban desteğini de tekrar 22 Mart Cuma akşamı hepsini ödüyor olacağız. Yani 22 Mart akşam saatleri itibariyle de toplam 156,7 milyon lira yetiştiricilerimizin hesabına yatırmış olacağız."'KENEVİR İLE İLGİLİ BİR TALEP VAR'Kenevir yetiştiriciliğinin Adıyaman'da yapılması istendiğini belirten Bakan Pakdemirli, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Kenevir ile ilgili bir talep var. Bu konuyla ilgili Adıyamanlılar tabi bize ulaştırdılar bu konuyla ilgili bakanlığımızın olumlu bir görüşü olmakla beraber bu işin pazarının ve sanayisinde birlikte geliştirilmesi konusunda bir fikir birliğine vardır. Hayvancılık alanında Adıyaman gelişmiş bir ilimiz ama daha da iyi noktada olabiliriz. Besi Organize Sanayiye hatta Kahta'da da besi organize sanayi kurulması konusunda gündüzden bu yana yaptığımız görüşmelerde bölgenin hem sorunlarını hem de çözüm önerilerini çok verimli toplantılar yaptık. Adıyaman'ımızın inşallah ileride zaten tarım ve hayvancılık olan kentimizin bu üstünlüğü tekrar tasdik edecek bir vaziyete gelecek konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Bakan Pakdemirli, esnaf ziyaretiSTK temsilcileri ile bir araya gelmesiBelediye ziyaretiZiraat Odası ziyaretiBakan Pakdemirli'nin açıklamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,=======================7)ÖZEL: CHP, SİYASİ İDAMLARIN KARŞISINDA OLDUCHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "CHP, tüm çizgisi boyunca idam cezasına karşı tutumunu çok açık şekilde söyledi. Siyasi idamların tamamını kınadı, karşısında oldu ve idamların mağduru oldu" dedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile birlikte 31 Mart yerel seçimleri çalışmaları kapsamında Tunceli'ye geldi. Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan seçim bürosu önünde toplanan partililere seslenen Özgür Özel, partisinin, geçmişten bugüne darbelerin ve siyasi idamların mağduru olduğunu ve siyasi idamların karşısında durduğunu belirtti.Türkiye'de ekonominin kötüye gittiğini savunan Özel, "Türkiye'de ekonomi kötüye gidiyor, bu gerçeği gizlemeye çalışıyorlar. Yüzde 45'lik enflasyonu pinpon topunu hesaba kattırıp yüzde 20 gösterip, yüzde 10.7 verdiği memura, yüzde 10.4 verdiği emekliye dönüp de ne diyecek hükümet? Diyecek bir şey kalmayınca dönüp korku siyaseti yapmaya başlıyor. Diyor ki; 'Memleketin beka sorunu var. Yani benim adayımı seçmezsen memleket karışır, memleket çöker, sen yok olursun' diyor. Tunceliler ve bütün Türkiye, bir Cumhurbaşkanı'na kulak veriyor ve karar verecek. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu büyük önder ne demişti; 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak.'Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusundaki özgüvene bakın, bir taraftaki korkuya bakın. Biri milli mücadelenin muzaffer kahramanı, karşı taraf da evlat ve yandaş için hesap yapanlar, 31 Mart'ta kaybedersek beka sorunu olacak diyorlar. Eğer bir beka sorunu olacaksa, başta hırsız müteahhitlerin ve sizin bizim vergilerimizle gezip tozan yandaş müteahhitlerin beka sorunu var" dedi.Özel, Akit TV muhabirinin Kemal Kılıçdaroğlu'nun idam edilmesi gerektiği yönündeki sözlerine de tepki gösterdi. Adnan Menderes'in idamında CHP'lilerin sorumlu tutulmasının kabul edilemez olduğunu anlatan Özel, şöyle konuştu:"İsmet Paşa koşturdu, Menderes'i asmasınlar, diye. Bazı utanmazlar Menderes'in idamından CHP'yi sorumlu tutacak yalanı, 17 yıldır söylüyorlar. CHP tüm çizgisi boyunca idam cezasına karşı tutumunu çok açık şekilde söyledi. Siyasi idamların tamamını kınadı, karşısında oldu ve idamların mağduru oldu. Darbeciler bizim evlatlarımızın yaşını büyüttü idam ettiler. Bizim evlatlarımız darağacına giderken 'Yaşasın tam bağımsız Türkiye' dediler. Bizim evlatlarımız işkence ve darağaçlarında can verdi. Tuncelili bir Alevi çocuğu sadece siyasette doğruları söylüyor diye, sarayın koltuk değneği ve patlak lastiklerine yedek lastik olmadığı için Akit TV denilen alçaklar, Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir darağacına bakarak, burada asacaklarını söylüyorlar. Dersim topraklarında onu bağrına basmış, 81 bir il 82 milyon millet, bu terbiyesizliğe karşı pabuç bırakmaz. Utanmadan bu durumu kınamadılar, kaç gün geçmesine karşı. Haddinizi bileceksiniz."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Özel'in halay çekmesiÖzel'in halka hitap etmesiKalabalıktan detaylarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,=======================8)BİTLİS MERKEZLİ 4 KENTTE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 18 GÖZALTIBİTLİS' merkezli 4 kentte jandarma ekipleri tarafından, uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eşzamanlı operasyonlarda, 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar başlatıldı.Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kassamında, jandarma ekipleri uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aranan 21 şüphelinin yakalanması için harekete geçti. Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından Bitlis merkezli Van, Bingöl, Muş ve ilçelerinde belirledikleri 19 adrese eşzamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen baskınlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, firari 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.Operasyonda, şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda 226 gram eroin, 148 gram esrar, 321 gram metamfetamin, 457 uyuşturucu hap, 10 uyuşturucu kullanmaya yarayan cam aparat, 5 bin 330 TL uyuşturucu madde ticaretinden kazanılan para, 1 laptop, 1 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 1 hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(Jandarma kamerası)-Jandarma dedektör köpeğinin evde arama yapması-Jandarma ekiplerinin aramalarından detaylarHaber: Özcan ÇİRİŞ/ BİTLİS,============================9)PARLAYAN MOTOR YAĞI DEPO VE DÜKKANI YAKTI: BABA ÖLDÜ, OĞULLARI YARALANDIKOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde motor yağlarının olduğu depoda iddiaya göre yağın parlaması sonucu çıkan yangın yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Yangında depoda bulunan Mesut Balande (45) hayatını kaybederken, oğulları Muhammet (24) ve Melik Balande (21) yaralandı. Yangın, dün gece saatlerinde, Kartepe Köseköy Sanayi Sitesi'nde bulunan motor yağlarının bulunduğu depoda çıktı. İddiaya göre, motor yağının parlaması sonucu çıkan yangın, kısa sürede dükkanı sararak yanında bulunan boya dükkanına sıçradı. Alevleri görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken dükkanın içerisinde mahsur kalan 3 kişi olduğunu belirledi. İtfaiyenin çalışmasıyla dükkandan çıkarılan baba Mesut Balande'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Muhammet Balande ve kardeşi Melik Balande ise sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Alevler itfaiyenin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangın nedeniyle depo içerisinde park halinde olan bir minibüs ile depo ve dükkan kullanılamaz hale gelirken, olay yeri inceleme ekipleri incelemede bulundu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından Mesut Balande'nin cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yerinden alevli görüntüler-İtfaiyenin çalışmaları-Yanan minibüs-Dükkanlardan görüntü-DetayHaber-Kamera: Dinçer AKBİR/ KARTEPE(Kocaeli),========================10)PRESLENMİŞ METAL VARİLDEN ERKEK CESEDİ ÇIKTIYOZGAT'ta, preslenmiş halde araziye atılan metal varil içerisinden erkek cesedi çıktı.Yozgat şehir merkezine yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Kabaktepe mevkisinde preslenmiş şüpheli metal varil bulunduğu ihbarı üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, bölgeye hareket etti. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, inceleme yaptığı varilde kan izleri tespit etti. Polisin irtibata geçtiği Cumhuriyet Savcısının izniyle, itfaiye ve AFAD ekiplerinden yardım istendi. Kısmi olarak açılan varil içerisinde erkek cesedi olduğu iörüldü.Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından, varil polis, AFAD ve itfaiye görevlileri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkartıldı. Sıkıştırılmış haldeki varil açılarak çıkarılan ceset, kimlik tespitinin yapılması için Yozgat Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yeri görüntüsü-Varilden görüntü-Olay yerinden görüntü-Uzaktan, inceleme görüntüleri-Varilin ceset torbasına sarılarak bulunduğu yerden çıkartılması-Cenaze arabasına konulmasıHaber-Kamera: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,==============================11)KAÇAKLARI TAŞIRKEN KAZA YAPAN SÜRÜCÜ: 'BU ARABADA NE İŞİM VAR, HATIRLAMIYORUM' DEDİEDİRNE'nin İpsala ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen Irak uyruklu kaçakların bulunduğu midibüsün kavşakta yoldan çıkarak, takla atması sonucu 15 kişi yaralandı. Yaralı sürücü ve organizatör olduğunu öne sürülen M.E.'nin olay yerinde polise verdiği ifade şaşkınlık yarattı. Şüpheli M.E., "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum" dedi. Lastik bot, kürek ve aparatların bulunduğu minibüsün şoförü M.E. hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Olay, gece yarısı Keşan-İpsala Karayolu üzerindeki Korucu köyü kavşağında meydana geldi. Keşan Bölge Trafik Denetleme İstasyon Amirliği ekipleri, Keşan-Malkara karayolu üzerinde bulunan Beyendik beldesi kavşağı yakınlarında durumundan şüphelendikleri M.E. (32) yönetimindeki 26 GH 578 plakalı midibüsü durdurmak istedi. Sürücüsünün 'dur' ihtarına uymadığı araç, İpsala istikametine kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometre takip edilen araç, Korucu köyü kavşağında aşırı hız ve dikkatsizlik nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp, takla atarak toprak bankete çarptı.'BU ARABADA NE İŞİM VAR, HATIRLAMIYORUM'Kazada, sürücü M.E. ile araçtaki 2'si çocuk, 1'i kadın 14 Iraklı kaçak yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.Yaralı sürücü ve organizatör M.E.'nin olay yerinde polise, kazanın şokuyla, "Ben bu arabaya nasıl bindim, bu arabada ne işim var, bu araba kimin arabası hatırlamıyorum. Bana bir şey mi verdiler? Bu zamana kadar ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum" demesi şaşkınlık yarattı. M.E.'nin hakkında daha önce de 2 kez 'göçmen kaçakçılığı' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi. Araçta ayrıca lastik bot, kürek ve aparatları bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yaralılara sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralıların ambulansa alınması-Olay yerine gelen ekipler-Kaza yapan midibüs-Midibüsün içinden gör.-Lastik bot ve kürekler-Sürücü M.E. ile polis ve jandarmanın diyalogu-DetaylarHaber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),========================12)ŞANLIURFA'DA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 1 YARALIŞANLIURFA'da, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, İbrahim A., vurularak yaralandı.Olay, dün akşam saatlerinde Devteşti Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği öğrenilmeyen tabancadan çıkan merminin isabet ettiği İbrahim A., yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, İbrahim A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.Polis kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Acil servise gelen ambulansAcilde bekleyen kalabalıkGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA,========================13)CEZAEVİNDEN FİRAR EDEN SUÇ MAKİNESİ YAKALANDIBURSA'nın İnegöl ilçesinde, 27 ayrı suçtan sabıkalı olan cezaevi firarisi O.K., jandarma ekiplerince yakalandı. Cezaevi firarisi O.K.'nın üzerinde yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde de ele geçirildi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, cezaevinden firar eden ve 12 yıl hapis cezası bulunan O.K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Hocaköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde imalatı ve ticareti ve silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen O.K.'ya yönelik çalışma başlatıldı. Uzun süre takip edilen ve 27 ayrı suçtan sabıkalı olduğu öğrenilen O.K., jandarma ekiplerini görünce araziye doğru kaçmaya başladı. Bir süre arazide kaçan O.K., yakalandı.Şüphelinin aracında ve üstünde yapılan aramada 1 adet 9 mm ruhsatsız tabanca, tabancaya ait 2 adet şarjör ve 31 adet 9 mm tabanca mermisi, 40 gram satışa hazır metamfetamin uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu öğütme ve 4 adet uyuşturucu kullanım aparatı, çelik yelek ve omuz askılı silah taşıma kılıfı, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği tahmin edilen 885 TL, çok amaçlı bıçak ve cep telefonu ele geçirildi.Gözaltına alınan O.K.'nın; Ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkındaki kanuna muhalefetten, 4 silahla tehdit, 3 basit yaralama, 1 hakaret, 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması ve 1 kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ile toplam 13 ayrı suçtan arandığı öğrenildi.Gözaltına alınan O.K., sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Şüphelinin jandarma karakoluna getirilişi-Şüphelinin üzerinden çıkan malzemelerin teşhiriHaber-Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,========================14)GÜNDOĞDU MEYDANI'NDA NEVRUZ KUTLAMASIİZMİR'de nevruz kutlaması, HDP'nin organizasyonuyla Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı alanda, zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Kutlamada konuşan HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, 'cumhur ittifakı' ile ilgili "İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul, İzmir, Bursa, Eskişehir ve Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yok. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız" dedi.İzmir'de Nevruz kutlamaları, HDP'nin organizasyonuyla, Konak ilçesine bağlı Alsancak semtindeki Gündoğdu Meydanı'nda yapıldı. Katılımcılar, yoğun güvenlik önlemleri alınan alana arama noktalarından geçerek, girdi. Temsili ateşin yakılmasından sonra HDP İzmir Eş Başkanları Kadir Baydur ve Besiye Tekgür, açılış konuşmasını yaptı. 'Kutlamada zaman zaman terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine slogan atıldı. Baydur ile Tekgür'ün ardından söz alan HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay, "Türkiye halkları birlikte yaşasın, birlikte eşit bir şekilde, barış içinde yaşasın istiyoruz. İşçiler iş cinayetinde ölsün istemiyoruz. Kadınlar, erkek ve devlet şiddetiyle ölmesin istiyoruz. Bizler kendi kendimizi yönetmek istiyoruz. Bu düzenin değişmesini istiyoruz. İşte o yüzden bizden korkuyorlar" diye konuştu.Yerel seçimle ilgili açıklamalarda bulunan Kemalbay, "Bir seçime gidiyoruz. 31 Mart yaklaştı. 31 Mart, kayyumları Ankara'ya gönderdiğimiz gün olacak. Kendi kendimizi yönetmek istiyoruz, diyoruz. Metropoller de bunun başında İzmir geliyor. Demokrasi güçlerinden yana tavır alıyorlar. Bunlar kalkmışlar, bizi terörize etmeye çalışıyor. Başka partileri de bizim üzerimizden terörize etmeye çalışıyorlar. Onlar oy toplamak için her şeyi yapıyorlar. 31 Mart, bu halk, size cevabını verecektir. İzmir'de de verecektir. Hiçbir yerde kazanmamanız için HDP bütün çabasını gösterecektir" dedi.HDP Muş Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise kutlamadaki konuşmasında şunları söyledi:"Bizi terörizmle suçlayan bu anlayışı biz 31 Mart gecesi sandıklara gömecek miyiz? Bütün şehirleri geri alacağız ama yetmez Muş'u da Kars'ı da Bitlis'i de alacağız. İzmir'in hiçbir ilçesinde onların iktidara gelmesini istemiyoruz. Karşılarında HDP ve HDP seçmeni duracak. Biz en büyük tokadı onlara İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da, Eskişehir'de, Ankara'da atacağız. Hiçbir aday lehine, parti lehine tutumumuz yoktur. Bizim sorunumuz, Türkiye'nin önünün açılmasıdır. Onu da mutlaka başaracağız."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Konuşmalardan görüntü.Alandakilerden görüntü.Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Davut CAN - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR,===========================15)NAZİLLİ'DE NEVRUZ BAYRAMI KONUK ÜLKELERİN KATILIMIYLA KUTLANDIAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, bu yıl 9'uncusu kutlanan Uluslararası Nevruz Bayramı, renkli görüntülere sahne oldu. Etkinliğe katılan konuk ülkelerin halk oyunları ekipleri de şenlikte gösteriler sundu.Türkiye'nin de içinde yer aldığı geniş bir coğrafyada baharın gelişini müjdeleyen, barış, kardeşlik, dostluk mesajlarının da anlam kazandığı bir gün olan Nevruz Bayramı Nazili'de Ukrayna, Gürcistan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden gelen halk oyunları ekiplerinin katılımıyla kutlandı.Kutlamalar İstasyon Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk konulmasıyla başlandı. Ardından mehteran takımı eşliğinde, kortej yürüyüşü ile Belediye Meydanı'na geçildi. Burada, nevruz ateşinin yakıldı. Yakılan ateşin üzerinden tüm protokol üyelerinin atlamasından sonra, örs dövüldü. Bolluk ve bereketin simgesi olan nevruz sepetini Belediye Başkanı Haluk Alıcık tarafından Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'e takdim etti. Protokol üyeleri, geleneksel olarak günümüze dek süregelen boyalı yumurtaları tokuşturdu.Nazilli Belediye Başkanı ve Cumhur ittifakının Nazilil Belediye Başkan adayı MHP'li Haluk Alıcık, etkinlikteki konuşmasında, "Binlerce yıllık tarihi süreç içerisinde, büyük Türk milletini; ortak sevinç ve huzurda, ortak ülkü ve dostlukta buluşturan, köklü bir kucaklaşma fırsatı olarak, yüzyılları aşarak bugünlere ulaşan nevruz bayramımız kutlu olsun. Nevruz; binlerce yıllık tarihi sürecin köklü bir mirasıdır ve aynı zamanda bizim için bir iftihar vesilesidir. Türk'ün bahar bayramı olan nevruz; milli doğruluşun, yeniden doğuşun simgesidir. Bugün büyük bir coşku ve önem arz etmektedir. Çünkü Türk kültüründen kaynaklanan Ergenekon, her yönüyle Türk gelenek ve görenekleriyle zenginleşmiş, temeli beş bin yıllık Türk tarihine dayalı milli bir bayramdır. Toprağın uyanıp, nimetlerini sunduğu, gece ile gündüzün eşitlendiği, doğanın canlandığı, dostluğun pekiştiği, kardeşliğin güçlendiği nevruz bayramına hep birlikte, sizlerle iştirak etmekten dolayı bahtiyarım" dedi.Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük nevruzun Türk dünyasının ortak bayramı olduğunu belirtip, "Nevruzda Türk dünyasına huzur ve barış diliyorum" dedi.Nazilli 9. Uluslararası Nevruz Bayramı KKTC, Ukrayna ve Gürcistan'dan gelen ekiplerin halk oyunları gösterileriyle sona erdi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------İstasyon Meydanı'ndan çelenk sunumundan görüntü-Kortej yürüyüşünden görüntü-Nazilli Belediye Meydanı'ndaki nevruz bayramındaki kutlamadan görüntü-MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın konuşması-Nazilli Kaymakam İbrahim Küçük'ün konuşması-Nevruz ateşinin yakılması-Örs dövülmesinden görüntü-Yumurta tokuşturmadan görüntü-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ,=============================16)NAKİL SIRASI BEKLERKEN BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ, ORGANLARIYLA BAŞKALARINA CAN OLDUSAMSUN'da 3 yıldır böbrek nakli için sıra bekleyen İslam Demir'in (64) geçirdiği beyin kanaması sonucu beyin ölümü gerçekleşti. Eşi ve 4 çocuğu Demir'in organlarını bağışladı.Bafra ilçesinde oturan İslam Demir, bir hafta önce yüksek tansiyona bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Bafra Devlet Hastanesi'nde yapılan ilk müdahale sonrasında Demir, Gazi Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Demir'in dün beyin ölümü gerçekleşti. Doktorlar, böbrek yetmezliği hastalığı nedeniyle 3 yıldır kendisi de böbrek nakli olmak için sıra bekleyen İslam Demir'in eşi ve 4 çocuğu ile görüştü. Aile, İslam Demir'in organlarını bağışlama kararı aldı. Bunun üzerine aynı hastanede yapılan ameliyatla Demir'in iki korneası ile karaciğeri alındı. Kornealar ve karaciğerin Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılacak ameliyatlarla 3 hastaya nakledileceği belirtildi.'22 BİN BÖBREK NAKLİ BEKLEYEN HASTA VAR'Samsun Organ ve Doku Nakli Bölge Koordinatörü Dr. Mehmet Kazak, acılı ailenin çok onurlu bir davranışta bulunarak organ bağışında bulunma kararı aldığını belirterek "Maalesef yoğun bakımdaki tüm tedaviye rağmen hastamızın beyin ölümü gerçekleşti. Biliyorsunuz ülkemizde 70 bin tane diyaliz hastamız var. 22 bin tane böbrek nakli bekleyen hastamız var. İşte bu beyin ölümü gerçekleşen hastamızda bunlardan bir tanesiydi. Kendisi de böbrek yetmezliği nedeniyle 3 yıldır organ bağışı için sırada bekliyordu. Acılı aile böbrek beklemenin diyalize girmenin sıkıntılarını bilen bir aile. Kendilerine yürekten teşekkür ediyorum. 4 çocuğuna ve eşine Allah'tan sabır diliyorum. Eşi ve çocukları organ nakli bekleyen diğer hastaların durumlarını bildikleri için bu bağışta bulundular ve 3 insanımıza umut oldular" dedi.'ORGAN BAĞIŞI KONUSUNDA DUYARLI OLMALIYIZ'Gazi Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm.Dr. Emine Sehmen ise "Yarın öbür gün bizim de organ bağışına ihtiyacımızın olup olmayacağını kimse bilemez. Bugün çok sağlıklıyız ama yarın başımıza ne geleceğini kimse bilemez. Bu yüzden tüm toplumun organ bağışı konusunda çok duyarlı olması lazım. Hayatını kaybeden vatandaşımız 3 kişiye umut oldu çok büyük bir sevap diye düşünüyorum" diye konuştu.Görüntü Dökümü:------------------------Hastane dışından detay-Organların götürülmesi-RöportajlarHaber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,=========================