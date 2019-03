Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

HAKKARİ'nin Derecik ilçesinde konuşlu askeri üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince vurularak düşürüldü.Olay, saat 16.00 sıralarında Derecik ilçesinde meydana geldi. İlçede konuşlu 34. Hudut Alay Komutanlığı'na bağlı üs bölgesine, PKK'lı teröristler tarafından keşif amaçlı gönderildiği tahmin edilen drone, güvenlik güçlerince tespit edilerek dronesavar ve silah atışları ile vurularak düşürüldü. İlçenin Koçyiğit Mahallesi'ndeki İmam Hatip Ortaokulu yakınında bulunan bir evin bahçesine düşen drone, daha sonra güvenlik korucuları tarafından ateş altına alındı. Drone'un düştüğü bölgede jandarma ekipleri güvenlik önlemi aldı. Ağır silahlarla havaya ateş ederek ve havai fişekleri kullanıldığı kutlamalar sırasında, kurşunlardan biri Nusaybin ilçe merkezindeki Yeni Turan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde hareket halinde olan 72 DE 872 plakalı aracın ön camına isabet etti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, silah seslerinin devam ettiği bildirildi. Devrekani'den Kastamonu yönüne giden otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan ise kamyon takla attı. Hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 4 uzman çavuştan 3'ü olay yerinde hayatını kaybetti. 1 uzman çavuş ile kamyon şoförü ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyon takla atarken, hurdaya dönen otomobilde bulunan Jandarma Komando Uzman Çavuşlar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Sağlık ekipleri çarpışmanın şiddeti ile demir yığınına dönen otomobilin sürücüsü Mehmet ve yanındaki eşi Rabi Kaya'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Kaya çiftinin çocukları İslim, Cihan, Esma, Umut ve Emine Kaya ise ambulansla Suruç Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emine Kirik hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücü F.G. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.DİĞER ARAÇ DA YAYA GEÇİDİNDE DURMADI VE HIZLA GEÇTİKaza anı ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde Emine Kirik'in yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin durmayarak hızla yanından geçmesi ve F.G.'nin kullandığı otomobilin ise çarpma anı yer alıyor. O anlar ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Soma Gaziosmanpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Doğukan H. (20) yönetimindeki 45 ABM 65 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kaldırımdaki ağaca çarpıp takla attı. Kazada otomobilde bulunan Ahmet A. (28), yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet A. tedavisinin ardından taburcu edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.KAZA GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDIÖte yandan, kaza anının çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdığı görüntülerde, kaldırımda yürüyen yayaların kıl payı kurtulduğu görüldü. Görüntülerde, kontrolden çıkarak takla atan otomobilde bulunan 4 kişiden biri, aracın açılan arka kapısından fırlayarak yola uçarken, diğer 3 kişinin ise otomobilden kapıyı açarak dışarıya çıktığı görüldü. Olay, akşam saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Gazi Onur Yılmaz yönetimindeki 34 F 3716 plakalı otomobilin motor kısmından bir anda duman yükselmeye başladı. Otomobilini yol kenarına park eden Yılmaz alevleri söndürmeye çalıştı. Bu sırada yangını görenlerin ihbarı ile olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil ise kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köylüler tarafından kuyudan çıkarılan çocuklar Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Hiranur ve Hüseyin Eymen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çocukların cansız bedeni otopsi için hastana morguna konulurken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Fatih A. yanında bulunan tabancayı çıkararak Kılınç'a ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla yaralanan Kılınç, kanlar içerisinde yere yığıldı. Fatih A. ise olaydan sonra kayıplara karıştı. Silah sesini duyan çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kılınç'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Kılınç'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, şüpheli Fatih A.'nın polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olayda vücuduna çok sayıda saçma isabet eden Demircan, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen Demircan, olay yerinde yaşamını yitirdi. Demircan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.Öte yandan, polis ekipleri Ahmet Demircan'a pompalı tüfekle saldırarak kaçan Adnan K.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinin bulunduğu noktalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa süre içerisinde Adnan K.'yı yakaladı. Adnan K., sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Olay yerinden kaçan Rahim K., ardından otomobille Saadet Partisi'nin seçim bürosu önüne gelerek piyade tüfeği ile rast gele ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarı ile olay yerine özel harekat polisleri ve TOMA'ların da olduğu polis ekipleri sevk edildi. Mustafa Aslan ise Birecik Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Olayın duyulması üzerine seçim bürosu önünde toplanan partilileri polis güçlükle sakinleştirdi.SP BİRECİK BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLAYA TEPKİ GÖSTERDİSP Birecik Belediye Başkan Adayı Serhat Mehmet Hamdi Dirier, yaşananlara tepki gösterdi. Olayın partililere karşı işlenen bir saldırı olduğunu ifade eden Dirier, "Rahim K., bugün tartıştığı Mustafa Aslan arkadaşımızı hastane caddesinde darp edip tabancayla bacağından yaraladı. Bunun ardından partimizin önüne gelip uzun namlulu tüfekle korkutma ve tehdit amaçlı havaya ateş açtı. Biz bu olayı kınıyoruz. Adalette güveniyoruz. Bu şahısların gözaltına alınmasını bekliyoruz. Birecik halkını sağduyuya davet ediyorum. Çete mantığıyla bu şehir yönetilemez" dedi.Yaşanan olayların ardından polis bölgede yoğun güvenlik önlemi aldı.Rahim K.'nın ise polis ekiplerine teslim olduğu öğrenildi. Hacıhaliller Gedizspor'un 1-0 üstünlüğüyle devam eden maçta Alaybey İdman Yurdu oyuncusu Serdar, Hacıhaliller Gedizspor oyuncusu Buğra ile orta sahada girdiği ikili mücadelede yaptığı faul sonrası kırmızı kart gördü. Serdar'ın kırmızı kart görmesiyle Alaybeyspor kalecisi Emrah, kartın yanlış olduğunu anlatmak için hakemin yanına gittiği sırada, tribünlerden bir taraftarın elindeki bıçakla sahaya girdiği iddia edildi. Henüz kimliği belirlenemeyen taraftarın elindeki bıçağı tekmeyle savuran kaleci Emrah da kırmızı kart gördü. Maçta Alaybeyspor oyuncularından toplamda 6'sına kırmızı kart gösterildi. Öte yandan sahaya giren eli bıçaklı olduğu iddia edilen taraftar bir otomobile binerek olay yerinden kaçtı. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Maç güvenlik nedeniyle iptal edildi. Maç ile ilgili kararın önümüzdeki günlerde Manisa Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından açıklanacağı öğrenildi.'MOTİVASYONUMUZ ORTADAN KALKTI'Alaybeyspor Kulüp Başkanı Akın Ünlü yaptığı açıklamada, "Çıkan saha olaylarını asla tasvip etmiyoruz. Sahanın içine naklen yayın kulesinden atlayan taraftar bıçak ile sporcularımızı tehdit etti. Sonra da saha içi ve dışı karıştı. Maç durdu Hacıhaliller Gedizspor Teknik Direktörü Levent Kepenek ise yaşanan olayların hoş olmadığını, sorumluların cezalandırılmasını talep etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:------------------------------Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsüGenel ve detay görüntülerHaber: Cemil SEVAL - Kamera: Erhan KASIRGA/MANİSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================14)DÜĞÜN SALONUNUN ASMA TAVANI ÇÖKTÜ: 2 YARALIERZURUM'da, düğün salonunun asma tavanının çökmesiyle 2 kişi yaralandı.Olay, akşam saatlerinde merkez Palandöken ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Düğüne katılan davetlilerin salondan ayrılmasının ardından salondaki asma tavan çöktü. Olay sırasında salondaki düğün salonu müdürü Erkan Savaş ile çalışanlardan Ümmet Çimen yaralandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Düğün Salonundan detay-Düğün salonu önünde bekleyen polisler-Çöken salonun fotoğrafıHaber-Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================15)DENİZLİ'DE 2 KATLI EV ALEV ALEV YANDIDENİZLİ'nin Sarayköy ilçesinde çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.Yangın saat 20.00 sıralarında Sarayköy ilçesi Hasköy Mahallesi'nde meydan geldi. İsmail Heybeli'ye ait iki katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında dumanın yükseldiğini gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Alevlerin kısa sürede büyüyerek binayı sardı. İhbar üzerine, olay yerine gelen Buldan, Sarayköy ve Gümüşler İtfaiyesi ekipleri alevleri söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ev kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Alevlerin yükseldiği binadan görüntü-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntüHaber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================16)FIRTINA, BİNANIN ÇATISINI UÇURDUİZMİR'in Bayraklı ilçesinde etkili olan fırtına, bir binanın çatısını uçurdu. Çatı düşerken elektrik kablolarını da kopardı.Olay, saat 23.30 sıralarında Çay Mahalle 2137 Sokak'ta meydana geldi. Etkili olan fırtına, 4 katlı bir binanın çatısını uçurdu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, hasar meydana geldi. Öte yandan çatının düştüğü sırada, elektrik kablolarına takılması sonucu, kablolar koptu. İhbarla bölgeye gelen ekipler, sokağın elektriğini keserek önlem aldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Çatıdan detay-Binadan detay-Genel ve detay görüntülerHaber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,=============================17)ELEKTRİK HATTINDA BAKIM YAPAN 2 İŞÇİ, 6 METRE YÜKSEKLİKTEN BAŞKA BİR İŞÇİNİN ÜZERİNE DÜŞTÜBİNGÖL'de, Fırat Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (FEDAŞ) çalışanı 2 işçi, enerji hattında bakım yapmak için bindikleri bom aracının sepetinin ters dönmesiyle 6 metre yükseklikten bir işçinin üzerine düştü, 3 işçi yaralandı.Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Kaleönü mahallesinde meydana geldi. FEDAŞ çalışanı 2 işçi, mahallede bulunan enerji hattında bakım onarım yapmak için bom aracının sepetine çıktı. Onarım sırasında aracın sepetinin ters dönmesiyle 2 işçi, 6 metre yükseklikten başka bir çalışanın üzerine düştü. Yaralanan 3 işçi, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Bingöl'de çeşitli hastanelere götürülerek, tedaviye alındı.Görüntü Dökümü:-----------Yaralılara sağlık ekipleri tarafından müdahalesiGenel ve detay görüntülerHaber: Kamera: BİNGÖLGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================18)ASKERİ ARAÇ YÜKLÜ RUS SAVAŞ GEMİSİ, AKDENİZ'E DOĞRU YOL ALDIRUS Donanması'na ait, güvertesi askeri araç yüklü 148 borda numaralı 'Orsk' adlı savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek, Akdeniz'e doğru yol aldı.Marmara Denizi'nden dün saat 15.45'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz filosuna bağlı 148 borda numaralı 'Orks' adlı savaş gemisi, Boğaz'ın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 17.45 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı.Kilitbahir köyünde dağdaki 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçiş yapan savaş gemisine, Türk Sahil Güvenlik botu eşlik etti. Askeri araç yüklü Rus savaş geminin güvertesinde nöbet tutan askerler dikkat çekti.Rus savaş gemisinin Ege Denizi'nden Akdeniz'e inmek üzere yoluna devam edeceği belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus savaş gemisinden genel ve detay görüntü.-Sahil Güvenlik Botu ile savaş gemisinden görüntü.-Güvertesinde askeri araç bulunan savaş gemisinden detay görüntü.Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKKALE,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (2)19)STK TEMSİLCİLERİ İLE BULUŞTUCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin'de sivil toplum kuruluşlarının (STK) temsilcileri ile bir araya geldi. Burada konuşan Kılıçdaroğlu, Batı ülkelerinde Türkiye'yi kimin besleyeceği tartışması olduğunu ileri sürerek şöyle dedi:"Türkiye üretmiyor. Eğer Türkiye üretseydi saman mı ithal ederdik? Eğer Türkiye üretseydi 200 bin ton sıfır gümrüksüz patates mi ithal ederdik? Türkiye üretseydi soğan mı ithal ederdik? Sadece Yunanistan'dan 2018 yılında satın aldığımız pamuğun miktarı 113 milyon dolar. Tütün ithal ettik 15 milyon dolardan. 82 milyon nüfus var, kim besleyecek Türkiye'yi? Türkiye'ye tavsiyede bulundular, 'Çekilin tarımdan' dediler. Dünya Bankası destek verdi bize. Ne desteği verdi? 'İster ek ister ekme dönüm başına para veriyorum sana' dedi. Vatandaş ekmedi, nasılsa 'Hazır para alıyorum' dedi. Sonunda ekilmedi. İki Trakya büyüklüğünde alan ekilmiyor Türkiye'de. Milleti nasıl doyuracağız; dışarıdan ithal ederek. Dönemin Tarım Bakanı Fransa'ya gitti. Türkiye Cumhuriyeti Tarım Bakanına, Fransız tarımına yaptığı katkı nedeniyle şövalye nişanı verildi. Buna kim itiraz edecek? Ziraat Odaları itiraz edecek, Ticaret Odaları itiraz edecek, Sanayi Odaları itiraz edecek. Türkiye'nin bu gerçeğini topluma aktarmak gerekiyor. Üreten bir Türkiye mi güçlüdür, tüketen bir Türkiye mi? Bugün Türkiye'de 82 milyonu kim besleyecek? Almanya 'Biz besleriz' diyor, Fransa 'Biz yaparız' diyor, Hollanda, Kanada 'Biz besleriz' diyor, Venezuela inekleri yani angusları 'Bizden alacaksınız, biz besleriz' diyor. Batı'da bizi kim besleyecek, bunun kavgası var."'GELECEĞİ PARLAK GÖRÜRSENİZ, BEKA SORUNU YOKTUR''Beka sorunu' tartışmalarıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Kılıçdaroğlu, "Beka sorunu tartışılıyor. Beka ne demektir? Geleceği parlak görürseniz, beka sorunu yoktur. Ama gelecek karamsarsa beka sorunu vardır. Bir ülkenin beka sorunu nedir? 21'inci yüzyılda beka sorunu, bir ülke üretemiyorsa, geleceği yoktur. Neyi üretecek, makine halısı mı üretecek yoksa katma değeri yüksek ürün mü? Makine halısını TIR'larla ihraç ettik, elin oğlu bir çanta cep telefonuyla geliyor bizden daha fazla para kazanıyor. Türkiye üretimde hangi ligde olacak? Birinci ligde olacaksa o zaman birinci lige çıkılacak adımlar atılması gerekiyor. Üniversiteler bilgi üretecek. Bir ülkenin üniversiteleri bilgi üretmiyorsa, katma değeri yüksek ürünler üretilemez, unutacağız" diye konuştu.'NE OLDU O DEVLETE?'Cumhuriyetin ilk yıllarında tarım ürünleri satılarak fabrikalar kurulduğunu anlatan Kemal Kılıçdaroğlu, şunları dedi:"Uşak Şeker Fabrikası nasıl kuruldu biliyor musunuz? Türkiye'nin ilk şeker fabrikasıdır; yumurta satılarak. 1925 yılında Kayseri'de uçak fabrikasının temeli atılmıştır. 9 yıl sonra Kayseri'den kalkan ilk uçak Ankara'ya inmiştir. 1940'lı yıllar Türkiye Cumhuriyeti Devleti uçak ihraç eden devlettir. Kendi denizaltısını yapan devlettir. Ne oldu o devlete? 1950'lerde dediler ki bize Batı'nın egemen güçleri 'Siz niye uçak, gemi yapıyorsunuz, size bedava verelim'. Bedava verdiler. 2'nci Dünya Harbi'nden ne kadar döküntü askeri uçak, silah ne varsa getirip bedava verdiler. Biz de fabrikaları kapattık. Ne zaman uyandık; Kıbrıs çıkarmasıyla. Kıbrıs'a çıkarma yaptık, Amerika dedi ki 'Bir dakika. Benden izin almadan nasıl çıkarma yaptın. Silahları ben sana verdim. Çıkarma gemisini ben sana verdim. Benim silahlarımı benden izinsiz kullanamazsın' dedi. Askerin çatal kaşığından palaskasına kadar dışarıdan geliyordu. Bir toplumu geriye götürmek istiyorsanız, teslim almak istiyorsanız ilk yapacağınız iş o toplumu üretimden koparmaktır."'UMUTSUZ DEĞİLİZ, HEPSİNİ ÇÖZERİZ'Son 16 yılda Londra'daki bir avuç tefeciye Türkiye Cumhuriyeti'nin 149 milyar dolar faiz ödediğini kaydeden Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Kim ödüyor; bizler ödüyoruz. 149 milyar dolarla ikinci bir Türkiye inşa edersiniz. Binlerce fabrika yaparsınız. İşsizlik olmaz. İşsizlik niye var? Üretim yok. 'Her işveren bir işçi alsın.' İyi de işveren yardım kuruluşu değil ki kar etmeden nasıl yapacak? Kar etmesi lazım ki çalışsın, ayakta dursun. İşimiz zor ama umutsuz değiliz, çözeriz hepsini çözeriz. Ekonomik kriz çıktığında 2018'in Ağustos ayında 13 maddelik ekonomik krizden çıkış maddesi söyledim. 'Devlette liyakatten tutun israfa kadar bunları engelleyin' dedim. Liyakatı sağlayın israfı bitirin. Alınan hiçbir önlem yok. Hiçbir şey yok. Biz freni patlamış bir kamyondayız ve yokuş aşağıya gidiyoruz. Bir devlet kendi geleceğini planlar. 21'inci yüzyıldayız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kalkınma planı var mı 2019 yılında? Kalkınma planı yok. Çünkü en son kalkınma planının süresi 2018'de doldu. Kimin haberi var. Hangi sanayi odası, ticaret odası, ziraat odası, ihracatçı birlikleri itiraz etti? Vergi veriyoruz, vergileri nerelere harcayacaksınınız? Hangi yatırımları yapacaksınız? Hangi planlama? Hiçbirisi yok. Ama bunları aşmak mümkün. Nasıl aşacağız; demokratik yollarla aşacağız. Kavga edecek halimiz yok. Birbirimizi gırtlayacak halimiz de yok. Oturacağız, demokratik yollardan bunları aşacağız. Görev bana düştüğü kadar sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderleri olarak sizlere de düşüyor."Toplantı basına kapalı sürdü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Konuşma-DetaylarHaber-Kamera: Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR ARTVİN-DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================Kılıçdaroğlu: Ne yılarız, ne korkarız (3)20)HOPA'DA HALKA SESLENDİCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Artvin dönüşü Hopa ilçesinde yağmur altında toplanan partililere seslendi. Kılıçdaroğlu, "Öyle anlaşılıyor ki korsan bir gösteri yapıyorsunuz. Hepinizi tutuklayıp Silivri'ye göndereceğim" diye espri yaptı.Ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Havanın yağmurlu olduğunu biliyorum. Zor koşullarda bulunuyoruz. Ama yüreğimizde bir şey var. Bu ülkeyi aydınlığa çıkarmak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bu hepimizin ortak görevi olacak. Size sadece şu sözü veriyorum. Emin olun günün 24 saati bu ülkenin güzel insanları için, bu ülke huzura kavuşsun diye, birlikte huzurlu yaşamak için bu ülkenin gençleri, kadınları, engellileri yani herkes için çalışıyorum ve çalışacağım" dedi.Kılıçdaroğlu, Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a geçerek, Batum Havalimanı'ndan özel uçakla İstanbul'a hareket etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kılıçdaroğlu'nun halka seslenmesiDetaylarHaber-Kamera: Tolga SAĞLAM-Selçuk BAŞAR ARTVİN-DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================21)KARAMOLLAOĞLU: SANDIKLARI GÜMBÜR GÜMBÜR PATLATINSAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İktidarın düşünerek attığı adımların arkasında oluruz. Birlik beraberlik sağlansın demokratik kurallara uyulsun. Bu memlekette herkes düşüncesini ve fikrini rahatlıkla ifade edebilsin. Bize gönlünü verip oy vermekte tereddüt eden kardeşlerimiz için özellikle söylüyorum gümbür gümbür şu sandıkları patlatın" dedi.Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, İzmit'te Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuştu. Seçimlere adil bir ortamda gidilmediğini öne süren Karamollaoğlu, şöyle dedi:"Biz bir seçime gidiyoruz. Savaşa gitmiyoruz. Bunu hepinizin bu ülkeyi seven, bu ülke için çaba sarf eden dua eden herkes için iyi bilinmesi icap ediliyor. Çünkü maalesef bugün seçime giderken adil bir ortamda da seçime gitmiyoruz. Türkiye'de biz son 70 yıldır böyle bir seçime hiç gitmedik. Bugün iktidar partisine AK Parti'ye, genel başkanına da tavsiyem şudur. Biz buralara gelip size hitap edip bazı konuların iyi bilinmesini istiyoruz. Onlardan 2002 yılında seçimlere giderken Sayın Tayip Erdoğan ne diyordu? Bu sözleri sizlere dinletmemiz lazım. Bugün ki icraatları ile o günkü söylemleri arasında dağlar kadar fark var. Adalet istiyorlardı o dönemlerde. Şimdi mumla adaleti arasak bulmak zor. Adalet olmadan devlet olmaz, huzur olmaz, barış olmaz, bir ülke kalkınamaz. Ülkemizde son zamanlarda dışarıya karşı ciddi bir sermaye akımı var. Türkiye ye yatırım yapmak istemiyorlar. Yurt dışında para kazanmak için ülke arayan 5-6 trilyon dolar para var. Ama buraya gelmiyor. Bunun dışında ülkemizde bizi kalkındıracak, güçlendirecek, yeni fikirler üretecek binlerce değil on binlerce süper beyinler var. Hükümet yurt dışına gidenleri geri getirelim diyor ya o yurt dışına giden akım devam ediyor. Para vereceğini söylemişti. Para ile beyin göçü dönmez ortamla geri döner."'İKTİDARIN HATASI KENDİ HATALARINI GÖRMEMESİDİR'Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bu seçimlere giderken biz diyoruz ki hükümetler değişmeyecek. 4.5 yıl daha bu ülkeyi yönetecek. Ancak eğer bu seçimlerde yerel seçimler olması nedeniyle kullanılan oylar bu hükümete bir ihtar olarak algılanmazsa şu kanaata gelecekler. Biz ülkemizdeki insanların tepesine ne kadar vurursak vuralım bunlar memnun biraz daha vur diyecekler. Teşkilatlarda ve belediyelerde metal yorgunlukları var. Baktılar patır patır dökülüyor ve hepsini görevden aldılar. Bu tespit doğru. Ancak kendilerine ikaz da var. Metal yorgunluğu ne demek. Bir madde metal yorgunluğuna uğradıysa yamulan çelik eski haline dönmez. Artık bu arkadaşlarımız yoruldu. Halkımızın taleplerine cevap veremiyor. Ülkemizi kalkındıramıyor. En azından mahalli seçimlerde. Belediye başkanlarının değişmesi bu dönemde olmazsa olmaz. Biz bunun karşılığını her gittiğimiz yerde görüyoruz. Bu iktidarın ayağını denk alması lazım. Bir takım icraatlarından dolayı hesap vermesi lazım. Belediyelerde adalet yok, merhamet yok, yolsuzluk almış başını gidiyor, israf gırla, şu halimizi bir düzeltelim diye bir çaba da yok. Burada mahalli iradeler için söylediklerimin biraz daha fazlasıyla iktidar için de geçerli olduğunu söylemek istiyorum. Bugün memleketimizde adalet genel manada rafa kalktı. Tuzu kuru olanlar 'Sen neden bahsediyorsun. 15 Temmuz hadisesi olmuş' elbette ki tepelerine vuracağız. Hiçbir ikaza kulak kabartmadı. 'Şu ayrılık bitsin gel' dedin. Ancak 15 Temmuz'da siz bunu kendinize mal edip başka kimse yokmuş tavrına giremezseniz. Allah'tan korkun millet ayağa kalktı. Kolunu bacağını kaybeden üyelerimiz var. Siz bunu nereye koyacaksınız. Gerçekleri göreceksiniz. Bugün ki iktidarın en büyük problemi kendisinin yaptığı hataları görmemesidir. Siz görmüyorsanız biz yaptığımız basın toplantıları mitinglerde sizlere bu hatırlatmalarda bulunuyoruz."'SANDIKLARDA TEPKİMİZİ KOYACAĞIZ'Sandıklarda tepkilerini koyacaklarını söyleyen Karamollaoğlu konuşmasına şöyle devam etti:"Adalet nasıl ortadan kalkar? Eğer bir hakim hüküm verirken bir yetkilinin gözünün içine bakıp karar verirse orada adalet olmaz. İlim sahibi olan insanlar iktidarı yanlış yaptıklarında ikaz edeceklerine onların yanlışlarına kılıf bulmaya kalkarlarsa yanlış yaparlar. Ülke olarak korku imparatorluğunun içine düştük. Herkes korkuyor. Söyleyeceğim söz, vereceğim karar, bana bir zarar verir mi, çocuğuma zarar verir mi, yakınlarıma zarar verir mi endişe içinde. Sandıklarda tepkimizi koyacağız. Bunun için sizi tebrik ediyorum. Sadece iş adaletle bitmiyor. Milletimizin çektiği sıkıntıların başında ekonomik sıkıntılar geliyor. Bir tarafta işsizlik. 4.5 milyonu geçti işsizlik. Öyle insanlar geliyor ki hakikaten utançlarından aç olduklarını söyleyemiyorlar. Bir yerde en ufacık bir iş varda şunu yapabilir miyim helalinden diyorlar."'EKONOMİMİZİN TEMELİNDE HASTALIK VAR'Ekonomide yolsuzluk ve hastalık olduğunu söyleyen Karamollaoğlu, "Bizim listelerimizi biz tanzim ettik. Sonra dedik ki öyle bir ülkede yaşıyoruz ki ne olur olmaz. Adaylarımız biraz önce tanıtıldı. Adaylarımıza git devletten bize temiz kağıdı getir dedik. Şimdi karşımıza çıkıyor utanmadan nerden geldi bu adamlar diyor. Gelip de nasıl bizi suçlarsın. Yanlı bir karar verildiyse bu belgelere imza atanlara söyle. Bunlar seçime kadar bu yalanları söylemeye devam edecekler. Dilin kemiği yok ki. Sayın Cumhurbaşkanı için söylediklerini önlerine koyduğumuz zaman nereye gideceklerini şaşırıyorlar. Kimseyi yarın utanacağı dille itham etmeyiz. Küfür etmeyiz, biz haklıyız. Biz insanların ayıpları varsa biz farkına vardıysak onu ikaz eder deşifre etmez sen bundan vazgeç deriz. Ama muhterem arkadaşlarım her şeyin bir ölçüsü var. Ekonomimizin temelinde hastalık var. Biz niye cepsiz ceketle bu yola çıktık. Bir simge o. Biz belediyelerde iş başına geldiğimizde ne yeriz ne de yediririz. Bunlar memleketi öyle bir hale getirdiler ki güler misin ağlar mısın. İnsan dini siyasete alet edebilir mi? Biz dinin hizmetinde bulunuruz. Bir taraftan dindarlık taslayacaksınız öbür taraftan dini istismar etmekten çekinmeyeceksiniz" dedi.'BÜTÜN DÜNYADAN TEPKİ ALDI'Yeni Zelanda'da birçok insanın İslam'ı kabul ettiğini belirten Karamollaoğlu, "Yeni Zelanda'da meydana gelen olaya hepimiz üzüldük. Vahşi ama siz bunu günlük politikaya alet etmeye kalkar meydanlarda seyrettirirseniz bu doğru davranış olmaz. Bütün dünyadan tepki aldı. Ülkemizden de tepki aldı. Yeni Zelanda'da başbakan olan hanımefendi başını bile örttü. Bu hadisenin arkasında insanlar binlerle on binlerle değil yüz binlerle İslami seçme yoluna girecekler. Karşılarında bir manzara var. Bunu araştıracaklar. Şimdiden birçok insan İslam'ı kabullendi. Biz bununla sevinç duyarız. Ölen kardeşlerimize rahmet diliyoruz. Seçime yakın bizimkiler bir anda heyheylenmeye başlıyorlar. Ey Merkel, ey Trump, ey İsrail sen ne yapıyorsun? diyor. Biz hangi tedbiri alıyorsun ona bakarız. Golen tepelerine Trump burası İsrail'in dedi. Bizimkiler de ayağa kalktılar. İsrail'in işgaline girmesine ne yapacaksınız? Vaktim daralıyor toparlayalım deniyor ya. Ekonomiyi düzeltmeye Türkiye'yi güçlü bir hale dönüştürdüğünüzde bunu açık ve net ortaya koymanız lazım" diye konuştu.'SANDIKLARI GÜMBÜR GÜMBÜR PATLATIN'Bir ülkede üretim olmadan o ülkenin güçlenemeyeceğini ifade eden Karamollaoğlu, "Tarımda sanayide olmazsa olmaz kuraldır. Bunlar iktidara geldiklerinde kendi kendilerine yeterli gıda üreten 7 ülkeden biri olan Türkiye iken bugün domatese patlıcana dışarıya muhtaç hale geldik. Tarım nasıl yapılır hiç araştırmadan yeni kelimeler karıştırdılar. 'Bir soğan lobisi, bir patates lobisi varmış' dediler. Kendi kendinizi komik duruma düşürüyorsunuz. Geçen biri dedi bu soğan Mısır'dan mı geliyormuş dedi. Suyun içine koyunca soğanın acısı gider dediler. Bu Mısır'dan gelenin acısı bile gitmiyormuş. Üretime yönelik yatırımlar yaptığımızda geçim sıkıntısı ortadan kalkar. Bunların peşinden gidilirse ülkemiz yarın çok zor şartlar altında kalır. Onların bir eli yağda bir eli balda. Bu seçimler bir ihtar verme seçimidir. İnşallah diyorum ne olur onu bilmiyorum. Yanlışımız eksiğimiz varsa bize hatırlatın. Biz ders almaya hazırız. Konuştuğumuz kadar dinleme ihtiyacı olduğunu da biliriz. Biz farklıyız inşallah bu farkı bu seçimlerde göreceğiz. Belediyelerde devrim şeklinde değişiklik meydana gelecek. İktidara bakarsanız 'gelirse görevden alırım ha' böyle seçim mi olur. Bir belediye meclis üyesi adayımızı aldılar hemen geri bıraktılar. Almak nedir tehdit. Senin böyle bir laf söyleme hakkın yok burası demokratik bir ülke. Bu arkadaşlarımız başörtüsü problemini çözdüler bazı adımlar attılar. Ters dönmeye başladılar. İktidarın düşünerek attığı adımların arkasında oluruz. Birlik beraberlik sağlansın demokratik kurallara uyulsun. Bu memlekette herkes düşüncesini ve fikrini rahatlıkla ifade edebilsin. Aynı zamanda da bu ülkede yaşayan herkes geçinebileceği kadar ücrete, işe sahip olsun. Kimse endişe içinde yaşamasın. Allah yardımcımız olsun. Bugün Cumartesi akşam bitiyor. Bundan sonra günler bitiyor. Seçime kadar bu günleri sayacağız seçime kadar günler geri gelmeyecek. 7 gün hepimiz eğer söylediklerime itibar edeceksiniz destek vereceksiniz sizden istirhamım bu sefer benim ricamı da dikkate alarak bize gönlünü verip oy vermekte tereddüt eden kardeşlerimiz için özellikle söylüyorum sandıkta gümbür gümbür şu sandıkları patlatın" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------KonuşmasıDetaylarHaber-Kamera: Ergün AYAZ- Alişan KOYUNCU-Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================Bakan Varank: Yerli kaynaklarla üretimde tam bağımsızlığı hedefliyoruz (2)22)İŞÇİLERLE YEMEK YEDİSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Sivas temasları kapsamında Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ESTAŞ Fabrikası'nı ziyaret etti. Burada işçilerle yemek yiyen Bakan Varank 31 Mart seçimlerinde AK Parti'nin Sivas Belediye Başkan adayı Hilmi Bilgin'e destek istedi. Bakan Varank daha sonra Sivas Demir- Çelik Fabrikası mevkine kurulacak olan 2'nci Organize Sanayi Bölgesi arazisinde incelemelerde bulundu. Varank, burada yaptığı açıklamada, bu araziyi endüstri bölgesine dönüştürmek istediklerini söyledi. Bu alanda özel teşvik uygulaması yapacaklarını dile getiren Varank, "Burayı Türkiye açısından yüksek teknoloji üretebilen, katma değer üretebilen bir sanayiye kavuşturmak istiyoruz" dedi. AK Parti Sivas Belediye Başkan Adayı Hilmi Bilgin ile bu projeyi görüştüğünü aktaran Varank, seçimden sonra hızlıca bu adımları atarak Sivas'a endüstri bölgesini kazandıracaklarını ifade etti.'TEMEL AMACIMIZ AKADEMİK BİLGİYİ EKONOMİK KATMA DEĞERE DÖNÜŞTÜRME'Bakan Varank daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde bulunan Cumhuriyet Teknokent Yeni Kuluçka Merkezi AR-GE binasını ziyaret etti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın destekleri sayesinde hayata geçirilen merkezin Sivas'ta 36 firmaya ev sahipliği yaptığını belirten Varank, "Burada faaliyet gösteren firmalarımızın yüzde 56'sı yazılım sektörüne odaklanmış durumda. İçlerinde 3'üncü Havalimanına yazılım desteği veren bir firmadan tutun da ASELSAN'a alt yüklenicilik yapan şirketlere varıncaya kadar burada değerli firmalarımız var" diye konuştu.Yeni merkezle birlikte başarı örneklerinin katlanacağına yürekten inandığını dile getiren Varank, şöyle konuştu:"Uluslararası rekabet gücümüzü kalıcı olarak artırmanın yolu teknolojiyi üretmekten geçiyor. Fikri üreten AR-GE'sini yapan, ürünü somutlaştırıp seri üretime geçen yenilikçi girişimlerin hızla çoğalmasını istiyoruz. Hayallerimizi ülkelerinin menfaatleri doğrultusunda azimle ve yılmadan hayata geçirmeye çalışan gençler istiyoruz. Milli teknoloji hamlemiz tam olarak aslında bu ruhun bir yansıması. Teknoloji üretmek için güçlü bir AR-GE ve yenilikçilik ekosistemine ihtiyaç var. Bu ekosistemi güçlendirmek, Bakanlığımızın temel görevleri arasında. Temel amacımız akademik bilgiyi ekonomik katma değere dönüştürme. Tabi teknoparklarımızda bu dönüşümün en kısa sürede ve en etkin biçimde gerçekleştirilebildiği yapılar."Bakan Varank, daha sonra ASELSAN Hassas Optik Fabrikasını ziyaret ederek hava yolu ile kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Fabrika ziyareti ve işçilerle yemek yemesi-Yeni Organize sanayi bölgesi ziyareti ve açıklamaları-Teknopark ziyareti ve konuşması-Aselsan fabrikası ziyaretiHaber-Kamera: SİVAS, DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================23)BAKAN ERSOY: TURİZMİN 81 İLE YAYILMASI GEREKİYORKÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor" dedi.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çeşitli temaslar ve ziyaretlerde bulunmak üzere Isparta'ya geldi. Saat 15.00'te Süleyman Demirel Havalimanı'na gelen Bakan Mehmet Nuri Ersoy'u Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkanvekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, AK Parti İl Başkanı Osman Zabun, Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen ve çok sayıda partili karşıladı.İlk olarak valiliğe gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koridorda sergilenen yağlı boya resim ve Selçuklu dönemine ait deri giysilerin bulunduğu sergiyi gezdi. Bakan Ersoy, basına kapalı valilik makamında bir süre kent hakkında Vali Seymenoğlu ve milletvekillerinden bilgi aldı.Valilik makamından sonra AK Parti binasına yürüyerek geçen Bakan Ersoy, yolda Ispartalılar ve esnafla sohbet etti. Üzümcüler Çarşısı'nda kadın ve erkeklerin bulunduğu bir grup Polonyalı turistle karşılaşan Bakan Ersoy, kadınlara, "Isparta'yı beğendiniz mi?" diye sordu. Turistler beğendiklerini söylerken, Bakan Ersoy bu kez "Antalya'yı gördünüz mü?" dedi. Turistler Antalya'yı görmediklerini, İstanbul'u gördüklerini söyledi. Bakan Ersoy gruptaki erkeklere dönerek, "Antalya'yı neden göstermediniz?" diye espri yaptı.ISPARTA HALISINA İLMEK ATTIAK Parti Isparta Belediye Başkan adayı Şükrü Başdeğirmen'in Kaymakkapı Meydanı'nda bulunan seçim çadırını ziyaret eden Bakan Ersoy, çadırda bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Isparta mitinginde ilmek attığı halıya bir ilmek atıp, dokudu. Daha sonra meydanda bulunan güllerle kalp motifi oluşturulan fotoğraf platformunda bir kız çocuğuyla Isparta hatırası fotoğrafı da çektiren Bakan Ersoy, daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret etti.Bakan Mehmet Nuri Ersoy, burada AK Parti İl Başkanı Osman Zabun'dan Isparta ile ilgili bilgi aldı. Bakan Ersoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Turizm hedeflerini yakalayabilmek adına turizmin 81 ile yayılması gerekiyor. Bu kapsamda gezilerimize Türkiye genelinde devam ediyoruz. Bugün de Isparta'dayız. Isparta'nın kendisine has özellikleri var ama yılda 14 milyon yabancı turist alan havalimanına çok yakın bir noktada. turizm bölgelerinde havalimanı olması yeterli değil, tabii ki hava trafiği oluşması gerekiyor. Şu anda Antalya'ya çok yakın olması yaklaşık 1,5 saatlik gibi bir mesafede olması ve yılda 14 milyon hava trafiği alan bir merkeze yakın olması Isparta'nın en büyük avantajıdır. Her şeyden önce Antalya açısından da faydalı. Antalya'da şu anda turizmi 12 aya yaymaya çalışıyoruz. Antalya'daki otellerin işletmelerini 12 aya çıkarmasını istiyoruz. Sonuçta Isparta'nın doğa turizmiyle kış turizmiyle etkisini düşündüğümüz zaman özellikle trafiğin az olduğu kış aylarında hava trafiğinin artmasında çok büyük fayda sağlayacaktır" dedi.Bakan Ersoy daha sonra partililerle basına kapalı toplantı yaptı. Ardından Isparta Ticaret ve Sanayi Odası'na geçen Bakan Ersoy, burada sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Burada kısa bir açılış konuşması yapan Bakan Ersoy, "Isparta turizmin çok gerisinde, hak ettiği yerde değil. Bu nedenle neler yapabiliriz, bunu konuşmak üzere sizlerle bir araya geldik. Bugün ben konuşmayacağım. Sizleri dinlemeyi tercih ediyorum. Önerilerini alacağım ve üzerimize düşen ne varsa yapmaya gayret edeceğiz" diye konuştu. Toplantının bundan sonraki bölümü basına kapalı devam etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------Bakan Ersoy Isparta Valiliği ziyareti,Esnaf ziyareti,AK Parti İl Başkanlığı ziyaretiDetay görüntülerHaber: Nurettin ARKAN- Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ====================24)CHP'Lİ ÖZEL VE AĞBABA, ADAYLAR İÇİN DESTEK İSTEDİCHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Mersin'de düzenlenen mitinge katılarak Belediye başkan adayları için destek istedi.CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba seçim çalışmaları kapsamında Mersin'e geldi. Özel ve Ağbaba, partilerince merkez Yenişehir ilçesindeki Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. İlk olarak belediye başkan adayları ile milletvekillerinin söz aldığı mitingde daha sonra konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Bu ülkeden, Demirel, Erbakan, Ecevit, Türkeş ve İnönü ile Menderes geçti. Bunların hiçbiri, birbirlerini sevmeseler de birbirlerine küfretmediler. Ne diyor; çukur, pislik, tezek, alçak, terörist diyor. 31 Mart akşamı dizinizi dövmeyecekseniz, ne oldu demeyecekseniz hep beraber sandığa gideceksiniz. O orada öğrenci, bu burada işim vardı, hava sıcaktı diye sandığa gitmemek yok. Şimdi söylenenleri duymayın sandıkta cevap verin" dedi.'EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARA SÖZ VERDİLER'Ağababa'nın ardından kürsüye CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti ve MHP'nin, geçmiş seçimlerde vatandaşlara verdikleri sözleri tutmadığını ileri sürerek, "Doları, Euro'yu ben durdururum dedi, o sözünü tutamadı ve tutamamaya da devam ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlara söz verdiler. AK Parti'nin yanına geçen, sarayın sözünden çıkmayan, sarayın bekçileri yüzünden emeklilikte yaşa takılanlar yüzüstü kaldılar. Edirne'den Kars'a, Jüpiter'den Mars'a artık çıksın bu yasa. Özellikle emekliye, memura biz sizi enflasyona ezdirmeyiz deyip yüzde 45'lik enflasyonu yüzde 20 hesaplayıp yüzde 14,4 zam verdiler. Umudu tüketmiş, ne söylese kimseyi inandıramayacağı için döndüler dolaştılar korku siyasetine sarıldılar. Ne diyorlar, eğer bizim adaylarımız belediye başkanı seçilmezse 31 Mart'tan sonra beka sorunu çıkar diyorlar" diye konuştu.'BİZ GÖÇMENE DEĞİL, GÖÇMEN YARATAN POLİTİKACILARA, SİYASETE KARŞIYIZ'Suriyeli sığınmacı sorununa da değinen Özel, konuşmasına şöyle devam etti:"CHP, sosyal demokratlar olarak bir Suriyeli nefreti ya da bir göçmen düşmanlığı üzerine siyaset kurmayız, kurmuyoruz. Ege'nin denizinde boğulan o 4 yaşındaki bebeği unutmadık, unutmuyoruz. Biz, göçmene değil, göçmen yaratan politikacılara, siyasete sonuna kadar karşıyız. Bunu herkes böyle bilsin. Sürekli bir kutuplaştırma, ötekileştirme, şeytanlaştırma siyasetinin içerisindeyiz. Her gece Türkiye'nin en kudretli ve en çok sesini duyuranları, olur olmaz şeyler söyleyerek terör örgütlerinin reklamını yapıyorlar. Bunun bizim siyasetimizde veya bir başkasında hiçbir etki yaratacağını kimse düşünmesin ama Tayyip Erdoğan istiyor diye onun dediklerini söyleyecek, onun dediklerine düşman olacak, onun istemediklerine selam vermeyecek değiliz. Biz, CHP olarak Mersin'in AK Parti'lisini de MHP'lisini de İYİ Parti'lisini de HDP'lisini de bağrımıza basıyoruz. Hepsi bizim için kıymetli insanlardır."Konuşmaların ardından Özel ve Ağbaba, adayları ile birlikte mitinge katılanları selamladıktan sonra kentten ayrıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel alana gelirken-Özel ile fotoğraf çektirmek isteyenler-Alandan genel ve detay-CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba konuşurken-CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuşurken-Adaylarla mitinge katılarlar selamlanırken-Genel ve detayBOYUT: 473,70 MB SÜRE: 4'13"Haber-Kamera: Mustafa ERCAN/MERSİN,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================25)CHP'Lİ İNCE: BELEDİYE BAŞKANI NEDEN BEKA PROBLEMİ OLSUNCHP'li Muharrem İnce, iktidarın beka söylemlerini eleştirerek, "Belediye başkanı kanun çıkaramaz, silahlı bir örgüt kuramaz, belediye başkanı neden beka problemi olsun?" dedi.CHP'li Muharrem İnce, seçim çalışmaları kapsamında Kütahya'ya geldi. Belediye Başkanı adayı Recep Kahveci'yle birlikte Zafer Meydanı'na geçen İnce, burada toplanan partililere seslenerek iktidarın 'beka' söylemlerini eleştirdi. Belediye başkanlarının kentte yaşayanlara hizmet ettiğini söyleyen İnce, şöyle konuştu:"Belediye başkanı çöpleri toplar, yolumuzla ilgilenir, parklarımızla ilgilenir, yaşlılarımızla ilgilenir, çocuklarımızla ilgilenir, yaşanılabilir bir kent yapmak için uğraşır, hayatımızı kolaylaştırmak için uğraşır belediye başkanı. Belediye başkanı kanun çıkaramaz, silahlı bir örgüt kuramaz, belediye başkanı neden beka problemi olsun? AK Parti'liler de bu ülkenin evladı, CHP'liler de, İYİ Partililer de, MHP'liler de bu memleketin evladı. Neden beka problemi olsun? 2002 yılında Türkiye'nin beka sorunu var mıydı? Yoktu. 2002 yılında beka sorunu yoksa 2019'da beka sorunu varsa demek ki bu beka sorununu Erdoğan yapmış. Erdoğan yaptığına göre Erdoğan düzeltemez demektir. Beka sorunu derken dünyanın en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Acaba bir sorun mu var? Bizi işgal edeceklerde bizim haberimiz mi yok? Eğer öğle ise damatlar her hafta görüşüyor. Bakın bu seçimlerde meydanlarda ekonomi konuşmamız lazım, tencereyi konuşmamız lazım. Tencerece et mi kaynıyor, dert mi kaynıyor? Yemek mi pişiyor, taş mı pişiyor? Bunu konuşmamız lazım. Meydanlarda patatesi, soğanı konuşmamız lazım. Domates kuyruğunu konuşmamız lazım."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-----------------------------Meydanda toplanan kalabalık-İnce'nin halkı selamlaması-Sahneden özçekim yapması-İnce'nin konuşması-Genel görüntülerHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================26)BOLU'DA AK PARTİ VE CHP'LİLER SEÇİMLERDE BİRBİRLERİNE BAŞARI DİLEDİBOLU'da AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak ile CHP'li Umut Oran, CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve CHP Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti'nde karşılaştı. AK Parti ve CHP'nin temsilcileri birlikte aynı masada çay içip sohbet ederek, seçimlerde birbirlerine başarılar diledi.Bolu'ya seçim çalışmaları kapsamında gelen CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran ile beraberindeki CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu ve Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti. Bu sırada AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Merkez İlçe Başkanı Kazım Konak da Bolu Gazeteciler Cemiyeti'ne geldi. AK Parti ve CHP temsilcileri birlikte aynı masada oturup çay içip, sohbet etti. Partililer birbirlerine seçimlerde başarılar diledi.AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay, "CHP İl Başkanı Kazım Karsu bizim ağabeyimiz, büyüğümüz. Kendisi çok sevdiğim ve değer verdiğim bir ağabeyimdir. Bu ziyaretler kullanacağımız dili törpülüyor. Dolayısıyla biz küçük bir şehirde yaşıyoruz. Birbirimizin cenazesine, düğününe gidiyoruz. Kazım ağabey benim oğlumun nikah şahidi olmuştu. İnşallah seçim süreci de kavgasız, gürültüsüz şekilde bizim Bolu ölçeğinde geçti. Siyaseten birbirimizi rencide etmeyecek şekilde eleştirilerimiz olacaktır. Önümüzdeki hafta da bir karar verilecek o karara da saygı duyacağızö dedi.CHP Bolu İl Başkanı Kazım Karsu da, "Siz bakanları getiriyorsunuz. Biz de Umut Oran'ı getiriyoruz. Umudumuz her zaman var. Biz kazandığımız zaman siz de kazanmış olacaksınız diye düşünüyorum. Siz de kazansanız biz kazanacağız diye düşünüyorum. Aklınızda bir şüphe olmasınö ifadelerini kullandı.Umut Oran ise Anadolu'da parti temsilcileri arasında bu şekilde manzaraların sıklıkla yaşandığını dile getirerek, "Ben de Anadolu'yu geziyorum. Anadolu'da bu manzara var. Orada partiler bir araya gelebiliyor. Bir araya gelebildiği zamanlar birbirlerine sarf edecekleri sözleri daha itina ile seçiyorlar. Yüz yüze bakıyorlar. Şu fotoğraflara ihtiyaç var. Yukarıda da var. Yukarılar da böyle olmalı. Gerçekten çok hoş bir durum ortaya çıktıö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Sohbetten görüntülerDetaylarBasın açıklamasıHaber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================27)EN UZUN YAŞAYAN İNSANLAR KARADENİZ'DETÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre; en uzun yaşayan insanlar sıralamasında ilk 3'de Karadeniz Bölgesi'nde Sinop, Kastamonu ve Artvin yer aldı. Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor.TÜİK verilerine, Türkiye'de 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken, son 5 yılda yüzde 16 artarak 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2018 yılında yüzde 8.8'e yükseldi. Türkiye'de en yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralamasında Karadeniz'den 3 il yer aldı. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il sıralaması 2018 yılında yüzde 18.3 ile Sinop, 17.1 ile Kastamonu, yüzde 15.47 ile Artvin oldu.'HAMSİ, ÇAY VE FINDIK'Karadenizliler, uzun ve sağlıklı yaşamın sırrını çay, fındık ve hamsi tüketimine bağlıyor. Vatandaşlar, "Hamsi, çay ve fındık ömrü uzatıyor. Hamsi yediğimiz zaman güç geliyor bize. Fındık da aynen öyle. Günde bir avuç fındık yemek ilaç" değerlendirmesinde bulunuyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Vatandaş röportajlarıCaddelerden detayHaber-Kamera: Aleyna KESKİN-Uğur AYDIN TRABZON-DHAGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===============28)İZMİR'İN LEZZET SİMGESİ BOYOZ, ARTIK DAHA ÇEŞİTLİİzmir'in meşhur lezzetlerinden ve coğrafi işaretli ürünler listesinde yer alan boyoz, artık geleneksel tadı dışında çok sayıda çeşide de sahip oldu.İzmir boyozu artık farklı lezzetlerde de üretiliyor. İzmirli girişimcilerden Özer Ergin, genellikle sade olarak bilinen boyozu, peynirli, ıspanaklı, zeytinli, çörek otlu, közlenmiş patlıcanlı çeşitleriyle de müşterilerinin beğenisine sunmaya başladı. Ayrıca boyoza tatlıyı da katıp bambaşka lezzetler elde eden Ergin, tatlılarda da çikolatalı, haşhaşlı ve tahinli seçeneklerini sundu. Boyoz çeşidinin artmasıyla blrikte de özellikle sabah saatlerinde ve hafta sonu İzmirliiler, boyozon çeşitlerini tatmak için Ergin'in dükkanına akın ediyor."DÜNYA MARKASI HALİNE GETİRMEMİZ GEREKİYOR"Boyuzu daha fazla çeşitle sunmayı istediklerini belirten işletmeci Özer Ergin, "Bunu daha farklı sebzelerle çeşitlendireceğiz. Boyoz İzmirle özdeşleşmiş bir ürün. Bunu dünya çapında tanınır hale getirmemiz gerekiyor. Bununla ilgili çalışmalar yapılmalı. Boyozu dünya çapında bir marka haline getirmeliyiz" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Boyozun yapışından görüntü-Servis edilmesi-İş yerinden genel görüntüler-Müşterilerden görüntüler-Röp.ler-Taylan Yıldırım'ın anonsuHaber-Kamera: Taylan YILDIRIM - Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================29)YÜKSEK BİR DUVARIN ÜSTÜNDE MAHSUR KALAN KÖPEĞİ, İTFAİYE KURTARDIZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.Müftü Mahallesi Ömer Halis Demir Bulvarı üzerindeki yüksek bir duvarın üstünde mahsur kalan sokak köpeği, vatandaşlarca kurtarılmaya çalışıldı. Ancan vatandaşlarköpeği bulunduğu yerden indiremeyince, itfaiyeye haber verildi. Ereğli Belediyesi İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla ulaştıkları köpeği aşağıya indirerek kurtardı. İtfaiye erleri, aşağıya indirdikleri köpeğe, yanlarında getirdikleri yiyeceği de verdi. Köpek bir süre sonra uzaklaşarak gözden kayboldu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Mahsur kalan köpekİtfaiye erinin köpeği kurtarma çalışmasıKöpeği tutan itfaiye erinin köpeği çekmeye çalışmasıİtfaiye erinin köpeği kucağına almasıSüre: (1.47) Boyut: (331 MB )Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ZONGULDAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================