Dha Yurt Bülteni-1

Kaynak: DHA

DENİZLİ'DE 4.3 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM (1)1)İLÇE BEŞİK GİBİ SALLANIYORACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİLDenizli'nin Acıpayam ilçesinde geçtiğimiz 20 Mart tarihinde Richter ölçeğine göre 5.5 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Düb de saat 14.27'de merkez üssü Acıpayam ilçesi olan 4.3 büyüklüğünde depremin meydana geldiği ilçede bir hafta içinde 1000'in üzerinde artçı sarsıntı yaşandı.PARK ÇADIR KENTE DÖNDÜBölgede yaşanan artçı sarsıntılar nedeniyle vatandaşlar büyük tedirginlik yaşıyor. Kriz Merkezine başvuran vatandaşlar, deprem korkusu nedeniyle evlerine giremediklerini belirterek çadır talebinde bulundu. Acıpayam ilçe merkezindeki Cumhuriyet Parkı, artan ztalep nedeniyle kurulan çadırlarla adeta 'çadır kente' dönüştü. Parka 300'e yakın çadır kuruldu. Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan büyük çadırda da Kızılay tarafından vatandaşların gıda ihtiyaçları karşılanıyor.Deprem nedeniyle evlerinde oluşan çatlaklar nedeniyle çadırda kaldığını söyleyen Semiha Tasasız, "Büyük depremin ardından artçı sarsıntılar oldu. Bugün de oldu. Çok sallanıyoruz, korkuyoruz. Evlerde kalan yok, hep dışarıdayız. Bizde çadırda kalıyoruz" dedi.'ÇADIR HAYATI İYİ DEĞİL AMA MECBURUZ'4 gündür çadırda kaldığını ifade eden Fatmaana Sönmez ise sarsıntılar nedeniyle korkup evlerine giremediklerini belirterek, "4 gündür çadırdayız. Köyümüzde 2 gün kaldık ama eşim okulda çalıştığı için mecburen geldik. Çadır hayatı iyi değil ama mecburuz, sadece geceleri soğuk nedeniyle üşüyoruz. Soğuk oluyor. Sarsıntılar bizi korkutuyor" dedi.Esma Özdemir de, evlerinin oturulamaz durumda olduğunu, bir haftadır çadırda kaldıklarını ve korktuklarını söyledi.Lise öğrencisi Mete Özdemir ise çadırda yaşamanın zor olduğunu ifade ederek, "Ben Serinhisar ilçesinde lisede öğrenim görüyorum. Yaşadığım ilçede okullar tatil ama ben yakın ilçede öğrenim görüyorum. Çadırda kalıyorum. Sabahları zor oluyor. Erken gitmek zorunda olduğum için zorluklar yaşıyorum. Deprem ne kadar sürerse o kadar çadırda kalacağız" diye konuştu.ACIPAYAM'DA OKULLAR 2 GÜN TATİLDenizli Valisi Hasan Karahan, Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bugün meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini açıkladı.Görüntü Dökümü-------------------------------Parktaki çadırlardan detay görüntüler-Çadırların önünde ateşte ısınanlardan detay-Yemek alanlardan-Sırasıyla Semiha Tasasız, Fatmaana Sönmez, Esma Özdemir ve Mete Özdemir ile röp.-Ramazan Çetin haberle ilgili anonsHaber: Ramazan ÇETİN- Kamera : Deniz TOKAT/DENİZLİ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================2)KIRKLARELİ'DE AK PARTİ SEÇİM BÜROSU KURŞUNLANDIKIRKLARELİ'nin Kavaklı beldesinde AK Parti seçim bürosu gece yarısı kimsenin bulunmadığı sırada pompalı tüfekle kurşunlandı. Olayda yaralanan olmazken, jandarma şüpheli 1 kişiyi gözaltına aldı.Olay, Kavaklı beldesinde gece yarısı meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde AK Partililer, gece yapacakları çalışmalar nedeniyle seçim bürolarını açmak için geldiklerinde camların kurşunlandığını görüp, durumu parti yetkilileri ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri de geniş kapsamlı çalışma yaptı. Çalışmada AK Parti seçim bürosunun camlarına 4 kurşun isabet ettiği belirlendi. Bulgaristan plakalı bir araçla kaçtığı tespit edilen zanlı M.K., jandarma tarafından yakalandı. M.K.'nin ilk sorgusunda saldırıyı kendisini yaptıını kabul ettiği öğrenilirken, olayla ilglii soruşturma sürüyor.Kavaklı'nın AK Partili Belediye Başkanı ve Belediye Başkan adayı Gürel Koşdemir de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Olay duyan partililer de seçim bürosu önünde toplandı. Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, saldırıya üzüldüklerini belirterek, yapılan ilk incelemede seçim bürosunun camlarına tüfekle açılan ateşte domuz kurşunları isabet ettiğinin belirlendiğini söyledi. Seçim bürolarının CHP ile yan yana olduğunu ve hiç kimseyi suçlamak istemediğini ifade eden Gürel Koşdemir, şöyle dedi:"Biz de şimdi öğrendik, gençler seçim bürosunu açmaya geldiğinde fark ediyorlar. Gece saat 03.30'a kadar gençlerimiz burada seçim bürosunda oturmuş iyi ki de gitmişler. Olayın saat 04.30'da olduğu söyleniyor. İyi ki de can kaybımız yok. İyi ki kimse yokmuş o anda .Bu sevindirici bizim için. Gece saat seçim büromuzu 4 el ateş ediliyor. Boşken yapılmış bir olay. Biz CHP'yi suçlamıyoruz. Bunun kendini bilmek bir arkadaş yapmış, biz de üzüldük tabi.. Burada bir demokrasi dersi veriyorduk yan yana seçim büromuzu. Çok da güzel gidiyordu. Kavgasız gürültüsüz bu işi götürüyorduk. Ben bir tane gencin burnu kanayacaksa seçilmeyeyim, koltuk sevdamız yok. Yeter ki bir gencimin burnu kanamasın" dedi.AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahatin Minsolmaz da olay yerine gelerek incelemede bulundu. Üzücü bir olay olduğunu söyleyen Minsolmaz, "Trakya'da seçimler her zaman huzur ve sükunet çinde geçer. Bölgemizde bir zaman siyasi saikle adayların değil herhangi silahlı saldırı, hiçbir surette birbirine sataşmadığını, saldırmadığını tecrübe ediyoruz. Tabii ki burası seçim irtibat bürosu içinde insanlar da olabilir. Sabahın erken saatlerinde olması birinin yaralanmaması, seçim bürosunun boş olmasından kaynaklanıyor. Teşkilat olarak geç saatlere kadar çalışıyoruz. İçeride insan da olabilirdi. Siyasi temelli bir olay olmadığını düşünüyoruz. Zaten beldemizde herkes birbirleriyle arkadaş, adayları bile dostluk ve arkadaşlık içerisinde birbirlerinin konvoylarına, mitinglerine bile nezaketle yaklaşıyorlar" dedi.Görüntü Dökümü------------------------------Kurşunlanan seçim bürosundan detaylarKurşunların isabet ettiği camlarSeçim bürosu önünde toplanan kalabalıkJandarma ekiplerinin çalışmasıJandarmanın aldığı önlemlerBelediye BaşkanıGürel Koşdemir'in açıklamasıMilletvekili Minsolmaz'ın açıklamasıDetaylarHaber-Kamera Ali Can ZERAYKIRKLARELİ,-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================3)ERZURUM'DA HORTUM, AHIR VE SAMANLIĞIN ÇATISINI UÇURDUERZURUM'un Oltu ilçesinde aniden çıkan ve yaklaşık 5 dakika süren hortum, bir ahır ve samanlığın çatısını uçurdu.Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi'nde saat 16.20 sıralarında aniden hortum çıktı. Hortum nedeniyle Selami Düzgün'e ait ahır ve samanlığın çatısı uçtu. Çok korktuklarını söyleyen Düzgün, "Ahırda büyükbaş hayvanların bakımını yaptığım sırada hortum çıktı. Bir anda kendimi kapıya attım. Yaklaşık beş dakika sürdü. Çok korkunçtu, hayvanlarda çok huzursuz oldu. Ahır içerisinde bulunan hayvanların üzerine toprak döküldü. Hem çok korktum hem de çok şaşırdım. Şükürler olsun can kaybı olmadı. Çatılar tamamen uçtu. Hortum tek bir noktadaydı. Sadece benim ahırım ve samanlığım zarar gördü" dedi.Görüntü Dökümü-------------------------------Ahırın dıştan görüntüsü-Uçan çatıdan detaylar-Selami Düzgün'le röp-Vatandaş röpHaber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================4)KAMPÜSTE YARIŞAN OTOMOBİLLERDEN BİRİ TAKLA ATTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALISİVAS Cumhuriyet Üniversitesi kampüsü içerisinde, iddiaya göre yarış yapan 2 otomobilden birinin sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla atmasıyla üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç (22) yaşamını yitirdi, biri ağır 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 17.30 sıralarında Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi binası önünde meydana geldi. İddiaya göre Yavuz Selim Coşkun (20) yönetimindeki 58 ABB 790 plakalı otomobil ile C.Y. yönetimindeki 58 FE 717 plakalı otomobil yarışmaya başladı. Bu sırada Yavuz Selim Coşkun yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle takla atan otomobil, yaklaşık 50 metre sürüklendikten sonra durabildi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan üniversite öğrencisi Şeyma Kılıç ağır yaralı olarak kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralanan sürücü Coşkun ile birlikte otomobildeki Emin Duha Özkaynakçı (20) Numune Hastanesine, Büşra Esma Kılıç (24) ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Büşra Esma Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza yapan otomobil ile yarıştığı ileri sürülen diğer otomobilin sürücüsü C.Y. ise polis ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Görüntü Dökümü-------------------------------Olay yerinden görüntüler-Ekiplerin yaralıları kurtarma çalışmaları-Sağlık ekiplerinin müdahalesi-Aracın görüntüsü-DetaylarHaber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================5)MEZUNİYET KIYAFETİ İLE PAYLAŞAN LİSELİ AYDOĞAN, MOTOSİKLET KAZASINDA ÖLDÜMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, refüje çarpan motosikletin sürücüsü Onur Canlı (18) yaralanırken, arkadaki arkadaşı Aydoğan Varol (17) yaşamını yitirdi. Gümbet'ten Bodrum yönüne giden Onur Canlı, dün saat 13.30 sıralarında Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ne geldiğinde, yönetimindeki 48 PK 676 plakalı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet savrulup, refüje çarptı. Çarpmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü Canlı ile arkasındaki arkadaşı Aydoğan Varol yola savruldu. Yaralanan iki gence, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen motorize 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahale yapıldı. Daha sonra iki genç, ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan gençlerden duruum ağır olan Aydoğan Varol, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.MEZUNİYETİNİ GÖREMEDİBodrum Ayşe Gülsevim Rüştü Kaynak Anadolu Lisesi son sınıf öğrencisi olan ve sosyal medyada son olarak mezuniyet için çekilen fotoğraflarını paylaşan Varol'un acı haberi alan ailesi, yakınları, öğrenci arkadaşları hastaneye akın edip, gözyaşı döktü.Aynı okuldan geçen yıl mezun olduğu öğrenilen ve kazada vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan motosiklet sürücüsü Onur Canlı ise Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü-----------------------------Yaralanan motosiklet sürücüsü Onur Canlı'nın hastaneye kaldırılması-Kaza yapan motosiklettin görüntü-Hastane bahçesinde ağlayan arkadaşları-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==================================================6)ANTALYA'DA KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALIANTALYA'da kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.Kaza, saat 16.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Atatürk Bulvarı, İl Sağlık Müdürlüğü kavşağında meydana geldi. Hüseyin Koyun idaresindeki 07 SV 268 plakalı kamyon, kavşakta Berna Afsin'in kullandığı 07 CCG 80 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobildeki sürücü Berna Afsin, yolcular Furkan Afsin ve Nurcan Çakmak ile kamyon sürücüsü Hüseyin Koyun yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Furkan Afsin, acil serviste yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Durumlarının iyi olduğu belirtilen 3 yaralının tadavisi sürüyor. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Kaza anı güvenlik kamera görüntüsüOlay yerindeki araçtan görüntüsüHaber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: ANTALYA-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================Temizlik işçisi, mesai arkadaşını pompalı tüfekle öldürdü (2)7)EŞİYLE İLİŞKİSİ OLDUĞUNU DÜŞÜNDÜĞÜ İÇİN ÖLDÜRMÜŞAlaplı ilçesinde belediye temizlik işçisi İsmail Çavdar'ı, belediyeye ait temizlik aracıyla caddeyi temizlerken öldüren belediye işçisi Nazım Akın, adliyeye sevk edildi. Adliye önünde gazetecilere saldırmaya çalışan İsmail Çavdar'ın yakınlarına polis müdahalede bulundu. İsmail Çavdar'ın yakınları, "Adam mahvoldu. Adamın hayat bitti. İşinden oldu, ekmeğinden oldu, ailesinden çoluğundan çocuğundan oldu" dedi.1 YILLIK HUSUMET İDDİASIİsmail Çavdar ile iş arkadaşı Nazım Akın arasında 1 yıldan bu yana husumet bulunduğu kısa süre önce de tartışmalarından dolayı karakolda birbirlerinden şikayetçi oldukları öğrenildi. İsmail Çavdar'ın sabah iş arkadaşının çalıştığı yere gelerek pusu kurduğu ve pompalı tüfekle 4 el ateş ettiği tespit edildi. İsmail Çavdar'ın emniyetteki ifadesinde cinayeti Nazım Akın'ın eşiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü için işlediğini söylediği öğrenildi.Görüntü Dökümü-------------------------------Olay yeri cep telefonu görüntüsü-Alaplı Devlet hastanesi detay görüntüleri-Alaplı Emniyet Müdürlüğü detay görüntüleri-İsmail Çavdar'ın akrabasının sözleri-Zanlının emniyetten çıkarılmasıHaber-Kamera Sinan KABATEPEEREĞLİ(Zonguldak),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================8)BACAĞINDAN VURULDU, DÜKKANA SIĞINDIKOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, Veli T. iddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi olan Ömür Güler'i bacağından vurdu. Bir ayakkabı tamircisi dükkanına sığınan Ömür Güler, iş yerinden alınarak hastaneye kaldırıldı.Olay, öğleden sonra Gölcük Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ömür Güler ile Veli T. arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Veli T. tabanca ile ateş ederek Ömür Güler'i sağ bacağından vurdu. Ömür Güler caddede bulunan ayakkabı tamircisine sığınırken, Veli T. olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve 112 Acil ekipleri geldi. Dükkandan sedye ile alınan Ömür Güler, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayın ardından kaçan Veli T.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Dükkandan görüntüYaralının dükkandan alınması ve ambulansa taşınmasıHABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/ GÖLCÜK(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================9)BOŞ ARAZİDE TABANCAYLA SIRTINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDUADANA'nın Yüreğir ilçesinde, iddiaya göre boş bir arazide kavga ettiği kişi ya da kişilerce tabancayla sırtından vurulan Ramazan Eren, ağır yaralandı. Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, kavga ettikleri Ramazan Eren'e tabancayla ateş açarak kaçtı. Sırtına isabet eden kurşun ile ağır yaralanan Eren, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ya da şüpheliler ise olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Eren, sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Eren'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.Öte yandan, olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, çok sayıda boş kovan buldu.Şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.Görüntü Dökümü------------------------------Yaralının ambulansa taşınmasıAmbulanstaki yaralıdan görüntüOlay yerindeki polislerden görüntüPolislerin olay yerinde inceleme yapmasıYerdeki olay yeri numaratörleriYerdeki boş tabanca kovanından görüntüGenel ve detay görüntülerSüre: 01'30" Boyut: 168 MBHaber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================================KÜTAHYA'DAKİ DAYAK DEHŞETİNDE 3 KIZA GÖZALTI (2)10)ADLİ KONTROLLE SERBESTKütahya'da hemzemin geçide götürdükleri yaşıtları S.A. (16) adlı genç kızı saçlarından tutarak sürükleyip, tekme tokat dakikalarca döven ve dehşet anlarını cep telefonuyla kaydeden S.K. ile arkadaşları S.Y. ve H.S., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Kızlardan S.Y. ve H.S. savcılık sorgularının ardından serbest bırakılırken, S.K. ise tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Burada ifade veren S.K. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Görüntü Dökümü-------------------------------Kızların emniyet çıkışıHaber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================11)PARA KARŞILIĞI İLİŞKİ BAHANESİYLE ANLAŞTIĞI KADINI GASBETTİBURSA'da Ç.B.(26), para karşılığı ilişkiye girmek üzere anlaştığını öne sürdüğü F.B.'yi (36), bıçak tehditi ile cep telefonu ve bir miktar parasını gasp ettikten sonra iple koltuğa bağlayıp kaçtı. F.B., yardım çağrılarını duyan komşuları tarafından kurtarılırken, olayla ilgili çalışma başlatan polis şüpheli Ç.B.'yi kısa sürede yakaladı.Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Bursa'nın merkez Nilüfer İlçesi Görükle Mahallesinde meydana geldi. Ç.B., para karşılığı ilişkiye girmek üzere F.B. ile görüştü. Kadının evine giden Ç.B., iddiaya göre ilişkiye girdikten sonra bıçak tehditi ile F.B'nin telefonu ile bir miktar parasını gasp etti. Ardından kadını iple koltuğu başalan şüpheli, evden çıkarak uzaklaştı. Bağırma seslerine uyanan komşuları F.B.'yi koltukla bağlı görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sinir krizi geçiren F.B.'yi Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırırken, polis şüpheli Ç.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamerarını inceleyen polis, şüpheli Ç.B.'nin kullandığı aracı tespit ederek takip altına aldı. Takip edildiğini fark eden şüpheli ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Şüphelinin kaçış güzergahı üzerinde önlem alan polis, Ç.B.'yi beraberinde bir arkadaşı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınan Ç.B.'nin ifadesinde gasp etmediğini öne sürmesine rağmen üzerinden F.B'ye ait telefon bulundu. Ele geçirilen cep telefonu sahibi F.B.'ye teslim edilirken, şüpheli Ç.B., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Görüntü Dökümü------------------------------Şüphelinin kaçtığı aracın polisler tarafından alınmasıŞüphelinin kameraya konuşmaları gözaltına alınmalarıOlay yerinden detaylarŞüphelilerin adliyeye sevk edilmeleriHaber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================================12)KAYIP İHBARI YAPILAN ÇOCUK, KANEPENİN ARKASINDAN ÇIKTITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu ve her yerde aranan Y.S. (5) adlı kız çocuğu, evinde kanepenin arkasında oyuncaklarıyla oynarken bulundu.Malkara'nın Gazibey Mahallesi İsmet İnönü Caddesi üzerinde oturan çift, saat 19.30 sıralarında evde göremedikleri kızları Y.S.'nin dışarı çıktığını sanarak her yerde aradı ancak bulamadı. Kızlarının ayakkabılarını da kapı önünde göremeyen ve komşulara haber veren çift, belediyeye de giderek, çocuğunun kaybolduğu yönünde anons yaptırdı. Durumun bildirildiği polis ve zabıta ekipleri de mahalleye giderek, arama çalışması başlattı.Zaman geçtikçe çocuğun bulunamaması üzerine ilçede, 'çocuk kayboldu', 'çocuk kaçırıldı' söylentileri de yayıldı. Her yerde aranan ve bulanmayan küçük kız, 3 saat sonra ailenin bir yakını tarafından evde kanepenin arkasında ayakkabısı ve oyuncaklarıyla oynarken bulundu. Aile ise çocuğun evde bulunmasının sevincini yaşadı.Görüntü Dökümü------------------------------Kayboldu sanılan kzı arayan mahallelilerMahalle sakinlerinin toplanmasıEl feneri ile aramaya katılanlarPolis ve zabıta ekipleriVatandaşların polisle konuşmasıArama çalışmalarından detaylarMahalleden detaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA(Tekirdağ),-GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================================================13)ADIYAMAN'DA 50 ÖĞRENCİ ZEHİRLENME BELİRTİSİ İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜADIYAMAN'da, okul dışındaki seyyar satıcıdan meyve alıp yiyen 50 öğrenci zehirlenme belirtileri ile hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olay öğleden sonra İmamağa Mahallesi'nde ki Zeynep Turgut İlköğretim Okulu'nda meydana geldi. Okuldaki 4'üncü sınıf öğrencileri iddiaya göre, dışarıdaki seyyar satıcıdan meyve alarak yedi. Bir süre sonra öğrenciler mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetlerini öğretmenlerine haber verdi. Okul yönetimi ise sağlık ekiplerinden yardım istedi. Okula gelen ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen 50 öğrenci acil serviste tedaviye alındı. Çocuklarının rahatsızlandıklarını duyan aileleri ise hastaneye akın etti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.Görüntü Dökümü------------------------------Zeynep Turgut İlköğretim OkuluOkula ambulansların gelmesiÖğrenciler ambulansa bindirilmesiAilelerin okula gelmesiAmbulansların ayrılmasıAdıyaman Eğitim ve Araştırma HastanesiÖğrenciler ambulanslardan indirilmesiÖğrenciler acil servise götürülmesüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMANGÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=======================14)AĞAÇLIK ALANA DÜŞEN KADIN 16 SAAT SONRA KURTARILDIİZMİT'te gece yürüyüşü yaptığı sırada kayarak ağaçlık alana düşerek mahsur kalan Ayşe Erdemli (47), yaklaşık 16 saat sonra, sesini duyurduğu liseli gencin ihbarı ile kurtarıldı.Olay, Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda meydana geldi. İddiaya göre, gece saat 02.00 sıralarında caddede yürüyüşe çıkan Ayşe Erdemli, ayağının kayması sonucu bölgedeki vadiye yuvarlandı. Ormanlık alanda mahsur kalan ve cep telefonunun şarjı biten Erdemli, gece boyunca sesini kimseye duyuramadı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren çevreden tekrar yardım istemeye başlayan Ayşe Erdemli'yi kimse fark etmedi. Kurtulmak için büyük çaba harcayan Erdemli'nin sesini, saat 17.00 sıralarında bölgeden geçen lise öğrencisi Celal Türedi duydu. Gencin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil ekipleri sevk edildi.Kadının sesini duyan ancak ağaçlık alana giremeyen polis ekipleri, itfaiyeden yardım istedi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, ormanlık alanda Ayşe Erdemli'nin yerini tespit etmek için çalışma başlattı. Ekipler, olay yerine gelen gazetecilerin kullandığı drone ile bölgeyi inceledi. Erdemli'nin yerini belirleyen itfaiye erleri, ormanlık alanda kadına ulaştı.Bölgedeki patika yollardan yanına gelen itfaiye erlerinin yardımıyla bulunduğu yerden yaklaşık 1 saat sonra çıkarılan Ayşe Erdemli, sağlık ekibi tarafından kontrol edildi. Herhangi bir sağlık probleminin olmadığı belirlenen Erdemli, tedbir amaçlı Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.Görüntü Dökümü-------------------------------Bölgenin drone ile çekilmiş görüntüleri-İtfaiye erlerinin ağaçlık alanda ilerlemesi(drone)-Ekiplerin bölgedeki çalışmaları-Kadının sesini duyan liseli Celal Türedi ile röp.-Talihsiz kadının ağaçlık alandan çıkarılması-Kadının ambulansa bindirilmesi-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================15)POLİSTEN KAÇAN İNSAN TACİRİ, KAÇAK GÖÇMENLERİ YOL KENARINA BIRAKTITEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, kaçak göçmenleri taşıyan ve polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobilin sürücüsü, Yunanistan'a gitmek isteyen 6 göçmeni yol kenarına bırakıp kaçtı.Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde il merkezindeki uygulama noktasında şüphelendikleri bir otomobile 'dur' ihtarında bulundu. Otomobilin sürücüsü ihtara uymayarak kaçmaya başlayınca, polis ekipleri de diğer birimleri uyarıp takibe başladı. Polis ekiplerinden yaklaşık 70 kilometre kaçan sürücü, Malkara ilçesi girişindeki Bölge Trafik İstasyon Amirliği noktasında kurulun barikatı da ters yöne girerek geçti. Ahievren Mahallesi yönüne kaçan otomobilin sürücüsü daha sonra izini kaybettirdi.Polis ve jandarma ekipleri kaçan otomobilde bulunan Bangladeşli 6 kaçak göçmeni yol kenarına bırakılmış halde buldu. Yunanistan'a gitmek istediklerini söyleyen kaçak göçmenler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Tekirdağ İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.Polis ve jandarma ekipleri, otomobille kaçan insan tacirini yakalamak için çalışma başlattı.Görüntü Dökümü-------------------------------Karayolu üzerine bırakılan kaçaklar-Polis ve jandarmanın tarlalarda arama yapması-Kaçakların araçlara bindirilmesi-Kaçakların hastaneye götürülmesi-DetaylarHaber-Kamera: Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ===========================16)BURSA VE ANKARA'DA 22 BİN LİTRE 'KAÇAK AKARYAKIT' ELE GEÇİRİLDİBURSA ve Ankara'da bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyon kapsamında 22 bin litre motorin ele geçirdi.Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel ilçesine bağlı Çataltepe Mahallesi'nde bir fabrikada kaçak akaryakıt satışı yapıldığı yönünde aldığı istihbarat üzerine çalışma başlattı. Ekipler, soruşturma kapsamında Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir fabrikanın, Bursa'daki bir fabrikayla bağlantılı olduğunu belirlenmesi üzerine operasyon düzenledi. Düzenlenen eş zamanlı operasyonda Bursa'daki fabrikada 20 bin litre, Ankara'daki fabrikada ise 2 bin litre kaçak motorin ele geçirildi.Jandarma ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlatırken, ele geçirilen kaçak akaryakıttan numune alınarak Milli Emlak Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.Görüntü Dökümü------------------------------Jandarmanın baskın yaptığı mekandan detaylarJandarma ekipleri arama çalışmalarıKaçak akaryakıttan detaylarSüre: 00.38 Boyut: 76 MBHaber - Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ============================17)ERDOĞAN: GÜVEN ENDEKSLERİ YENİDEN GÜÇLENDİKÇE DAHA DAHA DA AZGINLAŞIYORLARCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, hükümet oldukları sürece karşılarına hep sorunlar çıkartılmak istendiğini belirterek, "Vesayet güçleriyle çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı içerisindeki hainlerle el koymaya kalktılar. Her seçimi milletimizin karşısına bir hesaplaşma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Hiçbirisi olmayınca doğrudan doğruya tankla topla silahla milletimizin canına kast ettiler. Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar." dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Uşak'ta 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Mitingin yapılacağı 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda geniş güvenlik önlemleri alındı. Vatandaşların doldurduğu miting alanın çevresine, büyük boyutlarda Atatürk fotoğrafı, Türk Bayrağı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı. Ayrıca alanda yine üzerinde, 'Bizimkisi bir aşk hikayesi', 'Önce millet, önce memleket', 'Halkımızın yüksektir feraseti. Bitirir gördüğü her vesayeti. Lideriyle aşar her felaketi. Sandıklara bize milletin emaneti' yazılı pankartlar yer aldı. Mitingde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, AK Parti Uşak İl Başkanı Fahrettin Tuğrul, Belediye Başkanı Nurullah Cahan ve AK Parti Uşak Belediye Başkan adayı Mehmet Çakın, birer konuşma yaptı. Mehmet Çakın, alandakilere projelerini anlattı. Bu arada helikopterle Uşak'a gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, daha sonra miting alanına geçti.Miting alanında bulunanlar tarafından Kayahan'ın 'Bizimkisi bir aşk hikayesi' adlı şarkıyla karşılanan ve "Ezilenlerin gür sesidir o. Suskun dünyanın hür sesidir o. Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan, Recep Tayyip Erdoğan. Haktan, hakikatten milletten yana olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan" sözleriyle anons edilen Cumhurbaşkanı Erdoğan da şarkıya eşlik etti, alandakilerle birlikte söyledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına, "Uşak kalbim hasretle dolu, sana geldim Uşak. Efeler diyarı, yiğitler diyarı, aşıklar diyarı Uşak" sözleriyle başladı. Uşak'ın ilçelerini tek tek sayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yol boyunca cadde tıklım tıklım, meydan tıklım tıklım. Uşak aşıklar demektir. Bizler de sizlere aşığız. Bizler de sizlere sevdalıyız. Aşıklar, sevdiği için her şeyin en güzelini isterler. Bizler de sizler için ülkemiz ve milletimiz için hep en güzelini istiyoruz. 17 yıldır dur durak bilmeden çalışıyoruz" dedi.'DAHA AZİMLİ VE KARARLIYIZ'Hükümet oldukları sürece hep karşılarına sorunlar çıkartılmak istendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Vesayet güçleriyle çıktılar. Yeri geldi sokakları karıştırmak istediler. Yeri geldi emniyet ve yargı içerisindeki hainlerle el koymaya kalktılar. Her seçimi milletimizin karşısına bir hesaplaşma vesilesi haline getirmeye çalıştılar. Hiçbirisi olmayınca doğrudan doğruya tankla topla silahla milletimizin canına kast ettiler. Yine başaramayınca sınırlarımız boyunca terör koridoru oluşturarak ülkemizi tecrit etmeye çalıştılar. Biz doğrudan sahaya girip bu oyunu da bozunca ekonomimize saldırarak milletimizin işine, aşına, ekmeğine göz diktiler. Son günlerde döviz kuru üzerinden yine bir takım oyunlar oynuyorlar. Türkiye enflasyonu dizginlemeye, yatırımları hızlandırmaya, istihdamı artırmaya başladıkça, ihracatını, döviz rezervlerini yükselttikçe, güven endeksleri yeniden güçlendikçe daha daha da azgınlaşıyorlar. Ülkemizi bu tür oyunlarla oyalayıp asıl hedeflerinden vazgeçireceklerini sanıyorlar. Halbuki biz bugün 2023 hedeflerimize çok daha büyük bir inanç ve azimle bağlıyız. Biz bugün Suriye'deki terör koridorunu ortadan kaldırmaya çok daha kesin kararlı bir şekilde azmettik. Biz bugün ülkemizin ve milletimizin üzerinde oynanan oyunları bozmaya hiç olmadığı kadar çok güçlü bir şekilde kararlıyız" diye konuştu.'BU MİLLETİN RUH KÖKÜNDEN GELİYORUZ'Alandaki vatandaşlara "Cudi'de bunları inlerine gömdük mü? Gabar'da bunları inlerine gömdük mü? Tendürek'te bunları inlerine gömdük mü" diye soran Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle devam etti:"Kandil'de kaçacak delik arıyorlar. Oraya kadar Mehmetlerimiz, F-16'larıyla, tanklarıyla evelallah yürüdük, yürüyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız, aynen FETÖ'cüler de kaçacak biz kovalayacağız. Şu anda 10 binlerce FETÖ'cü içeride mi, içeride. Şimdi orada yasalar içerisinde yargılanıyorlar. Onlar da bedelini ödeyecekler. Bizim 251 şehidimizin bedelini ödeyecekler, 2 bin 193 gazimizin bedelini ödeyecekler. Yok öyle 25 kuruşa simit, ödeyecekler. Pensilvanya, hani ne oldu, sesin niye çıkmıyor? Öyle oradan bu işi yönetmekle bu bir yere gitmez. Biz milletimizle yürüdük. Ne Bay Kemal senin işine yarar ne de senin işlerine bir tane hanım var, O yarar. Yaramazlar bunlar. Niye? Çünkü onlar bu milletin ruh kökünden gelmiyor, biz bu milletin ruh kökünden geliyoruz."'TÜM UMUTLARINI 31 MART'TA BAĞLADILAR'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:"Şimdi bunlar tüm umutlarını 31 Mart'a bağlamış durumdalar. Bizim bileğimizi sandıkta bükemeyeceklerini bildikleri için sinsi bir taktikle seçim sonuçlarını etkilemeye çalışıyorlar. Bu taktik milletimizin kafasını karıştırma, gönlünü bulandırma, umudunu kırma taktiğidir. Sahada normal şartlarda yan yana gelemeyecek tüm partiler birlik olup AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa onu destekleme kararı aldılar. Bu ittifakın görünen bir ortağı olan, bir de görünen ama ismi pek anılmak istenmeyen gizli ortakları var. Gerçi gizli ortakları her gün yeni bir açıklamayla tehditle ittifakı açıkladılar. Kandil'de terör baronları bunlara destek açıklaması yapıyor. Persilvanya'nın kaçakları bunlara destek açıklaması yapıyor. Birliğimize, beraberliğimize, vatanımıza kast eden kim varsa bunları destekliyor. Hatta işi daha da ileri götürüp '31 Mart intikam seçimi olacak' diyenler bile var. Eğer birisi gelip bu seçimlerle 'AK Parti'ye, Cumhur İttifakına oy verecekseniz sandığa gitmeyin' diyorsa o sizin kırgınlığınızı paylaşmak için değildir. Yapmak istemeyeceğiniz size dayatılıyorsa, onun amacı size yol göstermek değildir. Bunu söyleyen karşımızdaki ittifakın başarısı için çalışmaktadır. Sizin iradenize ipotek koymanın çabasındadır. Milletimiz kırgınlığında haklı mıdır? Elbette haklıdır. İnsanın olduğu her yerde hata da eksik de yanlış da olur. Önemli olan hasbi idareyle bunları giderme, düzeltme, hataların üzerine samimiyetle gidebilmektir."'KİMSE KENDİNİ BULUNMAZ HİNT KUMAŞI SANMASIN'"Yanlışıyla, kibriyle milletimizi üzen kim varsa onları da biz üzeceğiz" diyen ve partiden ayrılanları kast eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu trenden inen bir daha bu trene binemez. Kimse kendini bulunmaz hint kumaşı sanmasın. Öyle mi? Türkiye'nin en güçlü partisi olan AK Parti'nin kadro problemi hamdolsun yoktur. Gençlerimiz bizim kadromuzdur, aday potansiyelidir. Bu partiyi milletimiz kurmuştur. Siz kurdunuz, tabelasını da milletimiz asmıştır. Bu güne kadar milletimiz getirmiştir, milletimiz ayakta tutacaktır. Şahsım dahil herkes, milletimize hizmetle mükellefiz. Bugüne kadar kimler geldi kimler geçti. Ah bu meydanın dili olsa da konuşsa, burada az mı konuştuk. Nereden nereye. Önümüzdeki dönemde bayrak yarışı kesintisiz devam edecektir. Seçimlerden sonra 4.5 yıllık kesintisiz hizmet dönemi vardır. 4.5 yıl Cumhurbaşkanınız, hizmetkarınız olarak yola devam edeceğiz. Seçim filan yok. Bu dönem partimizin derlenip toparlanmasında ülkemiz için yeniden atılacak adımları belirlemeye kadar en verimli şekilde değerlendireceğiz. Yeter ki pazar günü irademize sahip çıkalım. Hanım kardeşlerim mutlaka sandığa gidelim. Gitmeyenleri götürelim. Gençler, beyler muhakkak sandığa gidelim. Gitmeyenleri de alıp sandığı götürelim, Türkiye'nin önü aydınlıktır. Bugüne kadar oynanan oyunların hiçbiri bu ülkeye diz çöktürmeye yetmedi. Bundan sonra çok daha güçlü, kararlı şekilde hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz" dedi.UŞAK'A YATIRIMLARI ANLATTI, KEMAL KILIÇDAROĞLU'NU ELEŞTİRDİUşak'a yaptıkları yatırımları dev ekrandan kısa film halinde izleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Uşak'ı sadece ismi gibi sevmekle kalmadık aynı zamanda tarihinde görmediği hizmetlerle tanıştırdık. Biliyorsunuz CHP'nin başında bir zat var. Sürekli bize '17 yılda ne yaptınız' diye soruyor. Şimdi sizlere Türkiye'yi bir kenara bırakıyorum sadece Uşak'a 17 yılda neler yaptığımızı bir görüntüyle anlatmak istiyorum. Belki bu görüntüleri ne yaptınız diye soran zat da seyreder, hiç sanmıyorum ama ne yaptığımızı anlar. Bay Kemal 17 yılda ne yaptınız diyor. Bak Bay Kemal sadece Uşak'ı konuşuyorum, Türkiye'yi değil. Geçenlerde Hatay'a gittim. Burada 6 baraj, üç tane gölet yaptık dedim. Burada 18 baraj 14 gölet var ama bay Kemal barajla göleti anlamaz ha. Öyle bir kabiliyeti yok. 18 baraj 14 göleti gördünüz. İsterseniz Hatay'ı bir daha izleyelim mi? Güzel oluyor. Ama bay Kemal anlamaz. Ziya Paşa ne diyor 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri.' Bay Kemal sen kılavuzu değiştir. Kılavuzu karga olanın akibeti kötü olur. Bundan 20 yıl önce size birisi 32 bin öğrencili kendi üniversitesi olacak dese inanır mıydınız? Uşak'a üniversiteyi yapan kim? Ey Bay Kemal" dedi. Sulamaya açılan arazilerle ilgili bilgiler verdi.ALANDAKİLERLE CEZAEVİNE GİRDİĞİ ŞİİRİ OKUDUKendisinin belediyeci olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben bir belediyeciyim. Cezaevine girdim. Şiirden dolayı. Çıktım, 16 ay sonra başbakan oldum. Sizler yaptınız. Hemen göreve getirdiniz. Başbakan, ardından cumhurbaşkanı ve hükümet sistemini değiştirdik" dedi. Bu sırada alandaki gençler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan cezaevine girmesine neden olan şiiri okumasını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da, alandakilerle o şiiri okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra kentten ayrıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Erdoğan'ın konuşmasıMiting alanından detaylarHaber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Tekin GÜRBULAK/UŞAK,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================18)BAHÇELİ: ABD'NİN ATEŞLE OYNADIĞI AÇIKTIRMİLLİYETÇİ Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Siyonizmin hizmetkarı olduğunu belirterek, "Adana'da ABD'nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK/PYD'ye TIR'lar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadırö dedi.Partisinin Adana'da Uğur Mumcu Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'nın ehline emanet edilmesini istediğini belirterek, 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ve Cumhur İttifakı'nın ilçelerdeki adaylarına destek istedi. Bahçeli Millet İttifakı'nı da eleştirerek şöyle konuştu:"Zehir altın kasede içirilmek istenmektedir. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı, demokratik güçler birliği deyip ihaneti, alçak işgal planını maskeliyorlar. İttifak deyip zilleti öteceklerini düşünüyorlar. Adanalıyı hafife alanlar fıtrat değişir sanmasın. Geçmişte unutuldu zannetmesin. Çukurova'da Ermeni çetelerini tepeleyen, Fransız işgalcilerinin başını ezen o asil kan bugünün aynı kandır, cesaret aynısıdır, feraset aynısıdır, kahramanlık aynısıyla Adana'da yaşamaktadır. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'evet' diyecekler? İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar? Biliniz ki haberiniz olmasın istiyorlar, susmanızı bekliyorlar, tepkisiz kalmanızı umuyorlar. CHP, İP, HDP'nin zilletine 'tamam' demez, bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer Adanalı kardeşlerim.ö'KİMSEYİ DIŞLAMIYOR, YABANCI SAYMIYORUZ'Devlet Bahçeli, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadıklarını belirterek şunları söyledi:"Kimseyi dışlamıyor, yabancı saymıyoruz. Türk milleti bin yıllık kardeşliğin övünücüsüdür. Anaları ağlatan, huzurumuza kast eden teröristleri birlikte tasfiye edelim, gelin Cumhur İttifakı'nda samimiyetle buluşalım. İnsanımızın, köküne, inancına bakmayız, mezheplere ayırmayız, bölmeyiz. Bayrağa saygı var mı, millete hürmet, vatana sadakat var mı ona bakarız. Bin yıl boyunca ne yapıldığına, ne söylendiğine değer veririz. Biz CHP gibi teröristlerle siyasi gelecek görmeyiz. İP gibi HDP'ye boyun eğmeyiz. Zillet gibi Türkiye'nin önünü kesmeye tevessül etmeyiz. Biz Türk milletiyiz. Cumhur İttifakıyız. Doğulu, güneydoğulu kardeşlerimiz canımızdır. HDP bölücüdür, PKK canidir, CHP zillettir, İP hezimettir. Kürt kökenli kardeşlerimizin bunlarla yolu asla kesişmeyecektir. Şimdi sizlere soruyorum. Adana için bir miyiz'ö"TRUMP KURALLARI ÇİĞNEDİ"ABD Başkanı Trump'un 25 Mart'ta attığı imzaya uluslararası kuralları çiğnediğini belirten Bahçeli, şöyle devam etti:"Golan Tepeleri'nde İsrail işgalini belgeleyen 242 sayılı ve 338 sayılı Birleşmiş Milletler kararlarını alenen yok saymıştır. ABD Başkanı Ortadoğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına, çatışmaların derinleşmesine çanak tutmuştur. Trump'un Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çeken karanlık imzası hükümsüzdür, hukuksuzdur, hiçbir sonuç doğurmayacaktır. Trump'ın siyonizmin hizmetkarı olması bizzat ABD halkına, beşeriyetin vicdanına, küresel adalete, inanç ve insanlık haklarına büyük bir hakaret, kesik bir saldırıdır. Adana'da ABD'nin Golan Tepeleri kararını şiddetle kınıyorum. Bölgemiz tam bir facianın kıyısındadır. PKK/PYD'ye TIR'lar dolusu silah sevk eden, terör devletinin kurulması konusunda her yolu deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit kuşağındadır.öGörüntü Dökümü------------------------------MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin alana gelmesiPartilileri selamlamasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nuri PİR-Akif ÖZDEMİR/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================19)BAHÇELİ'NİN MİTİNG YAPTIĞI MEYDANIN YAKININDAKİ ŞÜPHELİ POŞETTEN ÇÖP ÇIKTIADANA'da, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı meydanın yakınlarındaki şüpheli poşet endişei yarattı. Bomba imha uzmanları tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin miting yaptığı Seyhan ilçesindeki Uğur Mumcu Meydanı'na 150 metre uzaklıktaki Mithat Saraçoğlu Caddesi'nde kaldırımın üzerinde şüpheli poşet gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mitingin bittiği saatlerde meydana gelen olayda, mitingin dağılım yapıldığı alanda polis geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Olay yerine bomba imha ekiplerinin yanı sıra sağlık ekipleri ve özel harekat polisleri de sevk edildi. Cadde tamamen yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan poşetten çöp çıktığı belirtildi.Görüntü Dökümü------------------------------Bomba imha uzmanının şüpheli poşete gitmesiŞüpheli poşetin fünye ile patlatılmasıPatlatılan poşetten ortaya çıkan malzemelerSÜRE: 1'02" BOYUT: 116 MBHaber: Nuri PİR - Kamera: Akif ÖZDEMİR/ADANA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================20)DESTİCİ: SİYASİ BÖLÜCÜLERLE İŞ BİRLİĞİ OLMAZBÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, bazı partilerin el altından pazarlık yaptığını belirterek, "Siyasi bölücülerle iş birliği olmaz" dedi.Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde yaptığı mitingde vatandaşlara seslendi. Devletin bekası ve bütünlüğü için çalıştıklarını belirten Destici, "Siz değerli hemşehrilerimiz, 31 Mart'ta kim ehliyetli ve liyakatlı ise ona oy vereceğinizden eminim. Herkes sizin tercihinize saygı duyacaktır. Bazı siyasi partiler el altından pazarlık yapıyor. Onun için siyasi bölücülerle iş birliği olmaz. Devleti bölmek isteyenlerle iş birliği yapmayın diyorum. Eş başkanları sözde vatanı bölmüşler adına 'Kürdistan' diyorlar. Ayrıca 'Cumhur İttifakı'nın karşısında kim varsa ona oy vereceğiz' diyorlar. Böyle bir anlayışla asla bir arada olunmaz. Biz bu anlayışı reddediyoruz" ifadelerini kullandı.Çiftçiye destek olunması gerektiğini belirten Destici, "Biz Büyük Birlik Partisi olarak belediyelere geldiğimizde sadece taş döşemesi ve çevre düzenlemesi yapmayacağız. Üretimi, küçük işletmeyi, sanayiyi de destekleyeceğiz. Bende çiftçilik yapıyorum. Dışarıdan ithalat ederek çözüm bulamazsınız. Çözüm çiftçinin kullandığı mazotu, ÖTV'yi kaldırıp, 3 TL yaparak desteklenir" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------------- KonvoyMitingteki konuşmaDetaylarHaber-Kamera: Özer KAYA/SARIOĞLAN (Kayseri),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=====================================================21)ÇAVUŞOĞLU: GOLAN TEPELERİ SURİYELİ KARDEŞLERİMİZİN VE SURİYE TOPRAKLARIDIRDIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye topraklarındaki Golan Tepeleri'nin İsrail'e ait olduğuna ilişkin belgeyi imzalamasını eleştirerek, "Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır" dedi.Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'nın Kepez ilçesinde AK Parti'nin belediye başkan adayı Hakan Tütüncü'nün mitingine katıldı. Coşkulu kalabalığa seslenen Çavuşoğlu'na Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, AK Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, MHP İl Başkanı Mustafa Aksoy, AK Parti Antalya milletvekili Mustafa Köse de eşlik etti. Mevcut başkan ve yeniden aday gösterilen Hakan Tütüncü'nün döneminde Kepez'in çağ atladığını belirten Çavuşoğlu, CHP'ye eleştirilerde bulundu. CHP'ye ülkeyi teslim edemeyeceklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Bunlar iki koyunu güdemezler. Koyun gütmek de marifet ister, bu kardeşiniz o işi çok yaptı. CHP, HDP ile neden ittifak kurduğunu açıklamak zorunda. Bizim Kürt kardeşlerimizle problemimiz yok. Kürt kardeşlerimiz Antalya'nın her yerinde var, hepsi kardeşimiz. Çanakkale destanını birlikte yazdık. Bizim sorunumuz terör örgütü ile. HDP madem bu kadar Kürt kardeşlerimizi düşünüyordu da neden belediyelerinde Kürt kardeşlerimize hizmet etmek yerine o paraları teröristlere gönderdiler. Kayyum geldi de Kürt kardeşlerimiz şimdi belediyelerden memnun. Çünkü kayyumlar oradaki vatandaşlarımızı adam yerine koyuyor" dedi.MERAL AKŞENER SORUSUMiting alanından bir vatandaşın, "Meral Akşener bize niye PKK diyor?" sorusuna Çavuşoğlu, "Meral Akşener niye teröristlerle el ele, diz dize verip siyaset yapıyor onun hesabını versin" yanıtını verdi.'GOLAN TEPELERİ SURİYE'NİNDİR'Türkiye'nin güçlü olması gerektiğini belirten Çavuşoğlu, Kudüs'e Türkiye'nin dışında kimsenin sahip çıkmayacağını söyledi. Çavuşoğlu, "ABD Başkanı hukuku hiçe sayarak, BM kararlarını hiçe sayarak bir kağıda imza attı. Neymiş efendim, Golan Tepeleri işgalci İsrail'in toprakları olacakmış. Bizden başka buna tepki gösteren ülke var mı? Nerede Arap Birliği, nerede dayanışma? Oradaki rejimi seversin sevmezsin ayrı bir şey. Ama oralar Suriyeli kardeşlerimizin ve Suriye topraklarıdır. Bizden başka kimse buna ses çıkaramıyor" diye konuştu.'YENİ ZELANDA SALDIRGANININ AVUSTURYA BAĞLANTILARI ORTAYA ÇIKTI'Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, seçim çalışmaları kapsamında Elmalı Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı adayı Ümit Öztekin'in düzenlediği mitinge katıldı. Bakan Çavuşoğlu, Yenimahalle Dua Yokuşu Caddesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi önünde çok sayıda vatandaş tarafından ellerinde Türk bayraklarıyla karşılandı.Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, Yeni Zelanda'da cuma namazı sırasında iki camiye düzenlenen ve 51 kişinin yaşamını yitirdiği saldırıyı bir kez daha kınadığını söyledi. Yeni Zelanda'daki teröristin manifestoyu tek başına hazırlayamayacağını daha önce söylediklerini belirten Mevlüt Çavuşoğlu, "O kapasitede değil. Yeni Zelanda'da o silahtaki yazılarda ve o manifestoda kim hedef? Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlı hedef. Neden? Bugün İslam düşmanlığı had safhada. Bugün İslam düşmanlığı eşittir Türk düşmanlığı. Bugün herkes susarken Türkiye ve Türk milleti susmuyor. O yüzden bizi hedef alıyorlar. Biz bunlarla mücadele etmesini biliriz" dedi.AVUSTURYA BAĞLANTILISaldırganın bağlantılarının ortaya çıkmaya başladığını da ifade eden Çavuşoğlu, "Yeni Zelanda'da operasyonlar devam ediyor. Bir şüpheli kendini bıçakladı, öldürdü. O teröristin, o alçağın Avusturya bağlantıları ortaya çıkmaya başladı. Oradaki ırkçılarla bağlantılarını Avusturya itiraf etmeye başladı" diye konuştu.Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğinin ABD Başkanı Donald Trump tarafından onaylanmasına da değinen Bakan Çavuşoğlu, "İsrail'in yaptığını meşru kılmak için ABD Başkanı Donald Trump bir belge imzalayıp o toprakların İsrail'in olduğunu söylüyor. Bunu biz kabul etmeyiz. Yanlışa 'yanlış' diyen bir Türkiye var artık" dedi.'325 ADAYIN TAMAMINI PKK BELİRLEDİ'Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, konuşmasında Millet İttifakı'nı da eleştirdi. Millet İttifakı adayları içerisindeki 325 adayın isimlerinin PKK tarafından belirlendiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, şöyle dedi:"HDP belirlemedi. Bu 325 kişinin tamamını, yüzde 100'ünü bizzat PKK belirledi. Yani 3 partinin içine PKK adamlarını yerleştirdi. Şehirlerimize sızamayacağını anlayınca bu partilerin üzerinden sızmaya çalışıyorlar. Ama bu partiler aracılığıyla sızıyorlar. Neden bu teröristleri içlerine aldılar? Gerçekten merak ediyorum. Yoksa PKK'lıları terörist olarak görmüyorlar mı? CHP'nin içinde PKK'yı terörist olarak görmeyen milletvekilleri var. Teröristlerin cenazesine gidenler var. İYİ Parti, milli görüşçü olduğunu belirten Saadet Partisi söylesin. Kim zorladı sizi? FETÖ mü? Sizi PKK ile ittifak yapmaya kim zorladı? Bunu izah etmek zorundasınız."Alandaki bir grubun 'Reisi ara' talebine, Çavuşoğlu, "Arkadaşlar Reis belki şu anda televizyon programlarından birindedir. Belki de çalışıyordur. İnşallah bir dahaki gelişimize buradan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a bağlanırız. Sizinle görüştürürüm" diye karşılık verdi.'SİZİ SİYASET MEZARINA GÖMECEĞİM'Başkan adayı Ümit Öztekin de yeni dönem için 72 önemli proje hazırladıklarını, seçimle göreve gelmesinin ardından hepsini gerçekleştireceğini söyledi. Rakiplerinin kendisine rantçılıkla suçlayıp iftira attığını, imar hırsızlıklarının önünde dağ gibi durduğunu vurgulayan Öztekin, "İddialarınız doğru ise istediğiniz yerde yüzleşmeye hazırım. Hepiniz hatta topunuz gelsin, ben hepinize gereken cevabı vereceğim. 31 Mart akşamı topunuzu siyaset mezarına gömeceğim" diye konuştu.Görüntü Dökümü-------------------------------Kalabalıktan detay görüntü-Adayların ve Çavuşoğlu'nun halkı selamlarken görüntüsü-Çavuşoğlu'nun konuşmasıHaber: Hasan DEMİRBAŞ - Kamera: Emrah GÜL/ ANTALYAGörüntü Dökümü------------------------------Alandaki vatandaşların görüntüsüDışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun konuşmasıAdayların görüntüsüHaber: Alparslan ÇINAR-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================22)CHP'Lİ TEKİN, SİMAV'DA HÜKÜMETİ ELEŞTİRDİCHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, seçim çalışmalarına destek vermek için geldiği Kütahya'nın Simav ilçesinde hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılari" dedi.Mlletvekili Gürsel Tekin, CHP'nin Simav Belediye Başkan adayı Gülcan Bütün'ün Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde, seçim otobüsünden halka seslendi. Tekin, konuşmasında hükümeti ve Cumhur İttifakı'nı eleştirip, "Bu işleri bugüne kadar yapanların gönül işi olarak yapmadıklarını ben söylemiyorum. Kim söylüyor bunu? Sayıştay söylüyor. Devletin kurumları diyor ki; evet bugüne kadar bu işleri yapanlar, gönül işi değil, götür işi yaptılar" diye konuştu.Tekin, ekonomi politikalarını da eleştirerek, "Hani, 'Birileri dışarıda bizi karıştırıyorlar' falan diyorlar. Sakın buna inanmayın" dedi. Tekin, şöyle devam etti:"Siz 31 Mart'taki seçimlerde sadece burada bir belediye başkanı seçmeyeceksiniz. Aynı zamanda siyasetçilerin kendilerine çeki düzen vermeleri için gereken bir ders vereceksiniz. Siyasetçilere bir maliyet ödetmediğiniz zaman adam diyor ki 'Ben ne yaptıysam doğru yaptım.' Kardeşim, 17 yıl içerisinde bana bir tane başarınızı anlatın, bir tane."Tekin, konuşmasının ardından Simav'dan ayrıldı.Görüntü Dökümü-------------------------------CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in karşılanması-Gürsel Tekin'in seçim otobüsünden halka seslenmesiHaber - Kamera Mehmet YENEN/ SİMAV (Kütahya),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==========================23)HDP'Lİ BULDAN: BİTLİS MEDENİYETLERİN, KÜLTÜRÜN, İLMİN KENTİDİRHALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis'te yaptığı konuşmada, "Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden, medeniyetten, ışıktan, beslenen tüm topluma öyle bir anlattılar ki, sanki bu ülkede Bitlis yokmuş gibi yaptılar" dedi.HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Bitlis Ulu Cami önündeki meydanda partisinin mitinginde konuştu. Mitinge HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı, Muş Belediye Eş Başkan adayı Sırrı Sakık, Bitlis Belediye Eş Başkan adayları Faruk İşlek ve Zekiye İlbasan ile partililer katıldı. Bitlis'te bulunmaktan mutlu olduğunu belirten Pervin Buldan, "Bu kentte olmaktan onur ve gurur duyuyorum. Bu kent kadim bir kenttir. Medeniyetlerin, kültürün, ilmin kentidir. Bu kent Türkiye'nin her yerine ilmi, ışığı, kültürleri yayan bir kenttir. Bu kenti öyle bir hale soktular ki, burada yaşayan insanlarımızı kültürden, medeniyetten, ışıktan, beslenen tüm topluma öyle bir anlattılar ki, sanki bu ülkede Bitlis yokmuş gibi yaptılar. Allah'ın izni ile 31 Mart'ta bir ders vereceğiz. Bitlis'te çalışan emekçiler, işçiler doğduğu yerde doymuyor. Başka kentlere göç etmek zorunda kalıyor. Ekmek parasını başka şehirlerde kazanmak zorunda kalıyor. 31 Mart'ta vereceğimiz ders ile birlikte bu kente barışı demokrasiyi sizlerle birlikte getireceğiz" ifadelerini kullandı.Görüntü Dökümü-------------------------------Alanda toplanan kalabalıktan detaylar-HDP Bitlis Milletvekili Mahmut Celadet Gaydalı'nın konuşması-HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın konuşması-DetaylarHaber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ- Ceren KURTYE/BİTLİS,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================24)ARINÇ: BU SEÇİMLER, BUNDAN ÖNCEKİ SEÇİMLERE GÖRE DAHA ÖNEMLİTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) eski Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nin önceki seçimlere göre daha önemli olduğunu belirterek, "Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği var" dedi.AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Nusaybin'e gelen Bülent Arınç, Seçim Koordinasyon Merkezi önünde AK Parti Nusaybin Belediye Başkan adayı Mehmet Hadi Hamidi ve partililer tarafından karşılandı. Daha sonra seçim bürosuna geçen Arınç ve beraberindekiler partililerle bir araya geldi. Mahalli İdareler seçiminin bundan önceki belediye seçimlere göre daha önemli hale geldiğini belirten Arınç, şöyle konuştu:"Bu seçimler, bundan önceki seçimlere göre daha önemli hale gelmiş. Bir tarafta Belediye Başkanı ama bir tarafta da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin geleceği, bir tarafta Türkiye'nin Suriye'nin biraz yukarıda Ermenistan'ın aşağıda Kıbrıs'ı ile pek çok meselesi var. Avrupa Birliği ile meselelerimiz var. Mesele geliyor, Türkiye'de güçlü bir Cumhurbaşkanlığı'nın olmasına dayanıyor. Bu seçimlerdeki bir başarısızlık bunların sorgulanmasına yol açar, bizi zaafa uğratır diye endişe ediyorum. Bu yüzden kendime görev bildim, durumdan vazife çıkardım ve çalışmalara katıldım. Dimdik ayaktayız ama yedi düvel Türkiye'ye karşı birleşmiş."Arınç, ardından beraberindekilerle Halk Eğitimi Merkezi'ne geçip, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle bir araya geldi.Görüntü Dökümü------------------------------AK Parti seçim bürosu önündeki partililerArınç'ın karşılanmasıBülent Arınç'ın konuşmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ahmet AKKUŞ NUSAYBİN (Mardin),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ======================25)BÜYÜKELÇİ BERGER: AB, İSRAİL'İN GOLAN TEPELERİ ÜZERİNDEKİ EGEMENLİĞİNİ TANIMAMAKTADIRAVRUPA Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, AB'nin, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımadığını belirterek, "Mogherini, AB'nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit etti. Bu tutum Türkiye'nin tutumu ile aynı" dedi.Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret ederek, istişare toplantısı yaptı. Büyükelçi Christian Berger, toplantı yapmadan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Berger, Türkiye ile AB'nin aynı görüşe sahip olduklarını ifade ederek, şunları söyledi:"AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını' ilan eden başkanlık kararını imzalamasının ardından AB'nin görüşünü belirten bir açıklama yaptı. Mogherini, AB'nin bu konudaki tutumunu, pozisyonunu bir kez daha teyit etti. Bu tutum Türkiye'nin tutumu ile aynı. Avrupa Birliği, İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Hem uluslararası hukuk uyarınca hem de Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1967 tarihli 142 sayılı kararı ve 1981 tarihli 497 sayılı kararı uyarınca İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tanımamaktadır. Bu kararlar daha önce oy birliği ile kabul edilmişti. Burada da İsrail'in hukukunu, idaresini ve yargı alanını kapsayacak şekilde genişletme kararının geçersiz olduğu belirtiliyor ve bu kararın uluslararası hukuk açısından bağlayıcı olmadığı belirtiliyor."'AVRUPA'YA YAPILACAK İHRACATTA KALİTE EN ÖNEMLİ FAKTÖR'Çeşitli temaslarda bulunmak için Malatya'ya gelen Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Malatya Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Berger, Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından kalitenin en önemli faktör olduğunu söyledi. 13 milyon 650 bin avro değerindeki kayısı lisanslı deponun projesiyle ürünün paydaşlarının ihtiyaçlarına yanıt vermek istediklerini ifade eden Berger, şunları söyledi:"Bu proje aslında yaptığımız tek çalışma değil. Avrupa Birliği olarak Malatya kayısısı koruma altına alındı coğrafi işaret olarak. Avrupa'da Noel'den önce San Nicolas tatili oluyor ve hediyeler veriliyor. Çoğunlukla da kuru kayısı hediye ediliyor. O kayısıların nereden geldiğini görmekten de ayrıca bir memnuniyet duydum. Zaten Malatya kayısısı isminin koruma altına alınması ileriye yönelik büyük bir adım teşkil ediyor. Bunun yanı sıra lisanslı depo projesinin yapılmasıyla birlikte sağlanan teknik destekle de beraber ihracat kapasitesinin daha da artırılmasına büyük bir destek vermiş olacağız. Çok önemli bir hususa değindiniz, kaliteden bahsettiniz. Kalite aslında en önemli faktörü oluşturuyor Avrupa'ya yapılacak ihracat bakımından. Dolayısıyla biz bu projeyle aşamalı olarak kalitenin artırılmasına da katkıda bulunmak istiyoruz. Aynı zamanda yıl boyunca aynı kalitede ürün elde edilmesini de desteklemek istiyoruz."Görüntü Dökümü------------------------------KonuşmasıDetaylarHaber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA, -GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=================26)LORD JANVRİN: TÜRKİYE VE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDAKİ İLİŞKİ DEVAM EDECEKİNGİLTERE Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin, Bursa'da iş adamlarıyla bir araya geldi. Türkiye ile işbirliğine önem verdiklerini belirten Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" dedi.İngiltere Başbakanlık Türkiye Ticaret Elçisi Lord Robin Janvrin ve beraberindeki iş delegasyonu ile İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu Judith Slater, Bursa Teknoloji Koordinasyon Ar-Ge Merkezi'nde (BUTEKOM) Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bursa'nın iş potansiyelinin yüksek olduğunu söyleyen Janvrin, "Bursa çok önemli bir iş merkezi, potansiyeli de büyük. Sadece, İstanbul ve Ankara'ya odaklanmak yerine Bursa gibi şehirlerin de değerlendirilmesi gerektiğini söylüyorum" dedi.Robin Janvrin, beraberindeki havacılık, savunma ve yüksek teknoloji gibi alanlarda faaliyet sürdüren 12 şirketle, KOBİ ve bireysel girişimcileri desteklemek için kentte bulunduklarının vurguladı. Brexit kararının ne olursa olsun Türkiye ile ticari ilişkilerini etkilemeyeceğini ifade eden Janvrin, "Brexit'in sonucunun ne olacağını biz de tam olarak bilmiyoruz ama Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki ilişki öyle ya da böyle devam edecek" diye konuştu.Görüntü Dökümü--------------------------------Lord Robin Janvrin röportaj-Janvrin'in BUTEKOM'dan çıkışı-DetayHaber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Cansel ORUÇ/BURSA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================27)DABAKHANE MESCİDİ, 119 YIL SONRA İBADETE AÇILDIELAZIĞ'ın tarihi yerleşim yeri Harput Mahallesi'nde bulunan, 450 yıllık Dabakhane Mescidi, restorasyon çalışmalarının ardından, 119 yıl sonra ibadete açıldı. Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, mescitte öğle namazını kıldırdı.Elazığ Belediyesi'nce Harput Mahallesi'nde, 17'nci yüzyılda inşa edilen Dabakhane Mescidi, 1900 yılında bir bölümü yıkılınca ibadete kapatıldı. Tarihi mescit, belediye tarafından restore edildi. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi mescitte, 119 yıl sonra ezan okundu. Mescidin ibadete açılmasıyla ilk namazı, öğle vakti, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz kıldırdı. Namaz çıkışı açıklama yapan Başkan Yanılmaz, Harput'un devamlı gelişen, büyüyen ve tarihi misyonuna kavuşan yer olduğunu söyledi. Yanılmaz, "Dabakhane Mescidi, yaklaşık 450 yıllık bir mescit; ancak bin 900 yılında burası yıkılmış, kendi haline terk edilmiş ve ibadete kapanmıştı. Tamamen yok olmaya mahkum duruma gelmişti. Sadece hilal şeklinde bir duvarı kalmıştı. Elazığ Belediyesi olarak buranın projesini hazırladık. İlgili kurumlar onaylattırdık ve restorasyon çalışmasını da yaptık, bitirdik. 119 yıl sonra inşallah bu mescitte yeniden namaz kılmaya başlayacağız" diye konuştu.Görüntü Dökümü------------------------------Mescidden görüntüRöportajNamazın kılınmasıGenel ve detay görüntüHaber: Erkan BAY - Kamera: ELAZIĞ,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=============================28)KONUKOĞLU AİLESİNDEN İSLAHİYE'YE CAMİSANKO Holding ve Konukoğu ailesi tarafından Gaziantep'in İslahiye ilçesine yaptırılan Abdülkadir Konukoğlu Camisi'nin temeli atıldı.İlçe merkezine 4 kilometre uzaklıktaki Hacı Sani Konukoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesine yaptırılacak caminin temel atma törenine Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, Gaziantep Valisi Davut Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Müslüm Yüksel, Derya Bakbak, MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, İl Emniyet Müdürü Erhan Gülveren, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hali Uysal, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Başkanı Adnan Ünverdi, Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Adil Konukoğlu, İslahiye Kaymakamı Muhammed Lütfi Kotan, İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, İl Müftüsü Ahmet Çelik, daire amirleri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.Sanko Holding Onursal Başkanı Abdülkadir Konukoğlu, aile olarak sağlık, eğitim ve cami yaptırmaktan büyük mutluluk duyduklaranı söyledi. Vali Gül ise Konukoğlu ailesine gerek kent merkezinde gerekse ilçelerinde sağlık, eğitim ve cami yaptırdıkları için teşekkür etti. Konuşmaların ardından bin 353 metrekare alan üzerine yaptırılan ve bin 500 kişinin ibadet edebileceği Abdülkadir Konukoğlu Camisinin temeli atıldı.Görüntü Dökümü------------------------------Okul BahçesiCami temel alanıProtokolAbdülkadir Konukoğlu'nun konuşmasıVali Ali Gül'ün konuşmasıDua edilmesiTemel atma anıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================29)ASKERLERDEN ÖĞRENCİLERİN MEKTUBUNA GÖRÜNTÜLÜ CEVAPSAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, Elbirlik İlkokulu öğrencilerinin yazdığı mektuplar Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde görev yapan Mehmetçiğe ulaştı. Nöbet tutan askerler mektupları okurken, çekilen görüntüleri öğrencilere gönderdi.18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Haftası nedeniyle Elbirlik İlkokulu öğrencileri, Şırnak Uludere Gülyazı üs bölgesinde bulunan askerlere mektup yazdı. Mektuplar komutanlar tarafından kar altındaki mevzilerde nöbet tutan askerlere verildi. Askerler, çocukların yazdığı mektupları okurken, çekilen görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Daha sonra görüntüler çocukların izlemesi için Elbirlik İlkokulu yöneticilerine gönderildi.Çok duygulandıklarını söyleyen Elbirlik İlkokulu Müdürü Mahmut Sami Tuncal, "Öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak gibi mukaddes değerlerimizi önemseyen bir nesil olmaları için okul idarecileri ve öğretmenleri olarak çalışıyoruz." dedi.Görüntü Dökümü------------------------------Komutanın askerlerin nöbet tuttuğu yere gelmesiAskerlerin komutanın verdiği mektupları okumasıHaber: İsmail ÇETİNTAŞ/ Kamera: SAKARYA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ==============================30)21'İNCİ DEVLET TİYATROLARI-SABANCI ULUSLARARASI ADANA TİYATRO FESTİVALİ PERDELERİNİ AÇTISABANCI Vakfı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 21'inci Devlet Tiyatroları - Sabancı Uluslararası Adana Tiyatro Festivali, dün açılış töreni ve sahnelenen ilk oyun ile başladı. Merkez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Kültür Merkezi'nde gerçekleşen gösterime ve açılışa Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun, Türkiye Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Adana Devlet Tiyatrosu Genel Müdürü Sevinç Gediktaş ve çok sayıda sanatsever katıldı.ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZSabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı törende yaptığı konuşmada, sanatseverlerin 27 Mart Tiyatro Günü'nü kutladı. Geleneksel hale dönüştürülen festivalin bu yıl 21'incisini yaptıklarını belirten Sabancı, "Bu süreklilik ve birliktelik Kültür Bakanlığı ve devlet tiyatrolarıyla Sabancı Vakfı arasında güzel bir iş birliği ve ortaklıktır. Kişiler değişse de birlikte çalışmaya devam ediyoruz. Birlikte yaratılan zenginlikler çok kıymetli. Rahmetli Sakıp Bey bu festivali çok önemserdi. Önemli bir boyutunun da uluslararası olması olduğunu söylerdi. İşte ben de bugün görüyorum ki ülkemize ilk defa gelen sanatçılar ilk olarak Adana'ya geliyorlar. Adana'yı tiyatro haritasında önemli bir yere koyan bir festival oldu. Umarım nice seneleri görür" dedi.Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise sanatın en basit anlamıyla yaratıcılığın ve hayal gücünün ortaya çıkması olduğunu söyleyerek tiyastronun gerçek insanı sahneye koyduğunu belirtti. Demirtaş, "Dünya'nın en uzun ve prestijli festivalleri arasındaki yerini koruyan tiyatro festivalimiz, Adana'mızın kültür ve sanat şehri olmasında büyük rol oyanayan önemli kilometre taşlarından biridir" diye konuştu.IŞIL KASAPOĞLU'NA 'YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ'Konuşmaların ardından ünlü tiyatrocu Işıl Kasapoğlu'na 'Sakıp Sabancı Yaşam Boyu Onur Ödülü' verildi. Güler Sabancı tarafından takdim edilen ödülün ardından, Shaman Dans Grubu tarafından gösteri gerçekleştirildi.Yurt dışından 8 tiyatro, yurt içinden ise 7 devlet tiyatrosu, 2 şehir tiyatrosu ve 14 özel tiyatronun katılımıyla toplam 31 farklı oyuna ev sahipliği yapacak olan uluslararası festival, 30 Nisan'da sona erecek. Her yıl yerli ve yabancı tiyatro gruplarını Adana ve İstanbul'da seyirciyle buluşturan festival, 21'inci yılında 45 farklı ülkeden 117 yabancı tiyatro grubunu, yerli ve yabancı 6 binden fazla sanatçıyı ağırlamış; Türkiye'den özel tiyatrolar ve Devlet Tiyatroları'nın sahnelediği oyunlar da dahil toplam 406 oyun ve bine yakın temsil düzenlemiş olacak. Türkiye'nin birçok yerinden seyircinin ilgiyle takip ettiği Adana Tiyatro Festivali'nde sahnelenen oyunların 1 milyona yakın seyirciye ulaşması düşünülüyor.Görüntü Dökümü------------------------------Bakan Yardımcısı Ahmet Haluk Dursun'un konuşmasıSabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı'nın konuşmasıAdana Valisi Mahmut Dewmirtaş'ın konuşmasıTörenden ve dans gösterisinden detaylarSÜRE: 04'54" BOYUT: 549 MBHaber-Kamera: Can ÇELİK/ADANA,========================================31)SÜRPRİZ EVLİLİK TEKLİFİNDE ÖNCE ÜZÜNTÜDEN SONRA SEVİNÇTEN AĞLADIHATAY'ın İskenderun ilçesinde adliye çalışanı Büşra Gündeşeri, mesai arkadaşı sevgilisi Caner Güllü'nün sürpriz evlilik teklifi için hazırladığı senaryoda önce üzüntüden, ardından ise sevinçten ağladı. İskenderun Adliyesi'nde çalışan Caner Güllü, evlenmeye karar verdiği mesai arkadaşı Büşra Gündeşeri'ne sürpriz evlilik teklifi hazırladı. Millet Parkı'na gezmeye giden çifte, hazırlanan senaryo gereği Motorize Yunus ekipleri kimlik denetimi yaptı. Caner Güllü'nün kimlik sorgulamasında asker kaçağı olduğu ve karakola gitmeleri gerektiği söylendi. Caner Güllü, kız arkadaşıyla gezintiye çıktığını, asker kaçağı olmadığını ve tecilli olduğunu ifade etti. Polis ise iki genci karakola götürmekte ısrar etti. Heyecanlanıp tedirgin olan genç kız bu sırada göz yaşlarına hakim olamadı.Polis tarafından karakola götürüldükleri söylenen çift biraz ilerleyince Caner Güllü'nün arkadaşları, üzerinde çiftin fotoğrafları bulunan ve üzerinde "Benimle evlenir misin?" yazılı pankart açtı. Gruptaki bazı kişiler de meşaleler yaktı. Sürpriz karşısında şaşkına dönen Büşra Gündeşeri bu kez sevinçten gözyaşı dökmeye başladı. Sevgilisinin önünde diz çökerek tek taş yüzük uzatan Caner Güllü'nün evlilik teklifine genç kız 'Evet' dedi. Ardından genç sevgililer birbirlerine sarıldılar. Bu anlarda çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla çifte destek verdi.Görüntü Dökümü------------------------------Kimlik kontorlüEvlilik teklifiDetaylarHaber-Kamera: Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay),GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ=========================