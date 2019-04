Dha Yurt Bülteni - 1

Kaynak: DHA

Suriye'de Türk askerlerine saldırı: 1 şehit, 1 yaralı (EK)CENAZE AKSARAY'A GÖNDERİLDİSuriye'de PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er Mustafa Ergen'in (21) cenazesi, Kilis'te yapılan işlemlerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Şehit erin cenazesi otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Aksaray'a gönderildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Mustafa Ergen'in fotoğrafıAdli Tıp KurumuŞehidin araca konulmasıCenaze aracının çıkışıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,=========================KİLİS'TE, PKK/PYD'YE GÖNDERİLMEK İSTENEN CEPHANELİK ELE GEÇİRİLDİKİLİS'te, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Suriye'deki terör örgütü PKK/PYD'ye kamyonlarla gönderilmek istenen 473 kilo patlayıcı, ağır makineli ve keskin nişancı tüfekleri, roketatarlar ve zırh delici füzeler ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi, gözaltına alındı. Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Zeytin Dalı Harekatı' ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'deki PKK/PYD'li teröristlere mühimmat ve patlayıcı gönderileceği istihbaratını aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, yaptıkları araştırma sonucu teröristlere gönderilecek mühimmatın 3 kamyonla kentte olduğunu belirledi. Düzenlenen operasyonda, Suriye'ye gönderilmesi planlanan mühimmatın bulunduğu kamyonlar arandı. Operasyon kapsamında 3 kişi, gözaltına alınırken, kamyonlarda ise cephanelik ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı'na götürülen kamyonlarda yapılan aramalarda; 473 kilo kalıp halinde patlayıcı, 156 kilo dinamit lokumu, 14 Bixi makineli tüfek, 10 Kanas keskin nişancı tüfeği, 8 keskin nişancı dürbünü, 12 Kanas keskin nişancı tüfeği şarjörü, 3 lazer güdümlü anti tank füze, 5 zırh delici füze, 3 doçka ağır makineli tüfek, 5 roketatar silahı, 51 roketatar sevk fişeği, 1 uçaksavar topu, 2 uçaksavar ağır makineli tüfeğe ait namlu, 2 adet ağır makineli tüfeğe ait namlu muhafazası, 15 bin 400 adet Biksi makineli tüfek fişeği, 5 bin 750 metre saniyeli fitil, 8 bin metre infilaklı fitil, 1 kalaşnikof şarjörü ele geçirildi. Patlayıcı, silah ve mühimmata el koyan jandarmanın operasyonda gözaltına aldığı 3 kişinin sorgusu ise sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Ele geçirilen silah ve patlayıcılarBir askerin ele geçirilen malzemeleri okumasıGenel ve detay görüntülerHaber: Hasan KIRMIZITAŞ/ KİLİS,================================HOPA'DA TÜNEL ÇÖKTÜARTVİN'in Hopa ilçesinde, Karadeniz Sahil Yolu üzerinde bulunan, 1300 metre uzunluğundaki Kopmuş Tüneli'nde göçük meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkış bölümüne yakın, 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, tünelde göçük altında araç olmadığı belirlendi.Olay, saat 21.30 sıralarında, Hopa'ya bağlı Esenkıyı köyünde, Karadeniz Sahil Yolu üzerindeki 1300 metrelik Kopmuş Tüneli'nde meydana geldi. Dağdan kopan kaya kütleleri, tünelin çıkışına yakın bölümdeki 30 metrelik alanın yıkılmasına neden oldu. Bu sırada göçükten habersiz sürücüler, araçlarıyla girdikleri tünelden yıkıntıyı görünce peş peşe çıktı. İhbar üzerine, bölgeye AFAD ve Hopa Arama Kurtarma (HOPAK) ekipleri sevk edildi. Tünelin güvenlik kameralarının kayıtlarından yapılan incelemede, göçük altında araç olmadığı belirlendi.VALİ BÖLGEYE GELDİArtvin Valisi Yılmaz Doruk, göçüğün meydana geldiği tünelde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgi aldı. HOPAK görevlisi Yasin Tatar ise dağdan kopan kayaların, tünelin 30 metrelik alanını tahrip ederek, yıktığını söyledi. Tatar, "Kamera görüntülerine göre, araç görünmüyor. Sabah müdahale edilerek, tünel temizlenecek" dedi.Öte yandan Karadeniz Sahil Yolu'nda ulaşım, tek şeritten kontrollü sağlanıyor. Tünelde sabah saatlerinden itibaren yıkıntının kaldırılması için çalışma başlatılacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yeri cep telefonu görüntüleri+++Tünel detaylarıYetkililerin inceleme yapmasıHOPAK görevlisinin açıklamasıDetaylarHaber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ HOPA(Artvin),============================YÜKSEKOVA'DA TİPİDE MAHSUR KALAN 15 KİŞİ KURTARILDIHAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle 5 araç ve içerisindeki 15 yolcu mahsur kaldı. Mahsur kalan yolcular, bölgeye gelen karla mücadele ve jandarma ekipleri tarafından kutarıldı.Bölgede etkili olan karla karışık yağmur hayatı olumsuz yönde etkilerken, Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü Çamdalı mezrasından ilçeye gelen 5 araç, Zine zirvesinde kar ve tipiye yakalandı. Kapanan yolda mahsur kalan araçtakiler, yetkilileri arayarak yardım istedi. Bunun üzerine bölgeye iş makineleri sevk edildi. Ekipler, kar ve tipi nedeniyle yolda kalan araçları kurtarmak için yoğun bir mücadele yürütürken, bölgeye gelen jandarma araçlardaki 15 yolcuyu kurtardı. Kar ve tipi nedeniyle kapanan mezra yolundaki çalışmalar ise sürüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------(cep telefonu kamerası)-Tipide mahsur kalan araçlar-Yol açma çalışması yapan iş makineleri-Mehmetçiğin yolcuları kurtarmasıHaber: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),===================KAVGA ETTİĞİ KAHVECİ, TABANCAYLA ÖLDÜRDÜİZMİR'in Bornova ilçesinde, kahve işleten Dursun K., kendisinden haraç istediğini öne sürdüğü İbrahim Gönül'ü (30) çıkan kavgada tabancayla vurarak, öldürdü. İbrahim Gönül'ün, yıllar önce ünlü sinema işletmecisi Yavuz Çamlıca, kardeşi Bülent Çamlıca ile şoför ve korumalarının öldürülmesinin tetikçiliğini yaptıkları gerekçesiyle 4'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sabri ile Ali Gönül'ün kardeşi olduğu öğrenildi.Olay, saat 16.30 sıralarında, Altındağ semtindeki 5711 Sokak'ta meydana geldi. Kahve işleten Dursun K. ile iş yerinin önüne gelen İbrahim Gönül arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp, kavgaya dönüşmesi üzerine Dursun K., iş yerinde bulunan tabancayı alarak, Gönül'e ateş etti. Başına ve vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Gönül, kanlar içinde yere yığıldı. Olayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine, bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan İbrahim Gönül, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından yakınlardaki Kokluca Mezarlığı'na kaçıp, saklanan Dursun K. ise Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.'HARAÇ ALMAYA ÇALIŞIYORDU'Dursun K.'nin, emniyetteki ilk ifadesinde, İbrahim Gönül'ün kendisinden haraç almaya çalıştığını ve daha önce bu yüzden kavga ettiklerini söylediği öğrenildi. İbrahim Gönül'ün, 'Sinemacılar Kralı' olarak bilinen ve 2004 yılında otomobilinde şoförüyle birlikte vurularak, öldürülen İzmirli iş insanı Yavuz Çamlıca, kardeşi Bülent Çamlıca, şoför Enver Aktaş, koruma görevlisi emekli polis memuru Ramadan Dinarlı'nın öldürüldüğü olayların tetikçisi olmaktan 4'er kez ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Sabri ve Ali Gönül'ün kardeşi olduğu belirtildi.İbrahim Gönül'ün öldürülmesiyle ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hastaneden görüntüİbrahim Gönül'ün fotoğrafıHaber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,================================ZİHİNSEL ENGELLİ KIZA TUVALETTE TACİZ İDDİASINA GÖZALTIKONYA'da zihinsel engelli B.S. (26) adlı kıza, parkın tuvaletinde tacizde bulunduğu ileri sürülen E.Y. (40), özel güvenlik görevlilerinin dikkati sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.Olay, saat 15.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sille Mahallesi'nde bulunan Sille Baraj Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yüzde 70 zihinsel engelli B.S. parkta gezerken, E.Y. ile tanıştı. E.Y. bir süre sonra B.S.'yi park içerisinde bulunan tuvaletlere götürdü. E.Y.'nin hareketlerinden şüphelenen parkın özel güvenlik görevlileri, tuvalete girerek E.Y. ve B.S.'yi dışarı çıkardı. B.S.'nin yeni tanıştığını belirttiği E.Y.'nin kendisini tuvalete götürerek elle tacizde bulunduğunu ileri sürmesi üzerine, görevliler durumu polise bildirdi.Parka gelen polis ekipleri, gözaltına aldıkları E.Y. ile mağdur B.S.'yi ifade için polis merkezine götürdü. Soruşturmanın sürdüğü belirtildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Şüphelinin polis aracına bindirilmesiGenel ve detayHaber-Kamera: Tolga YANIK - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,======================================Kaybolan minik Ömer'in derede cansız bedeni bulundu (3)YAĞMUR ALTINDA TOPRAĞA VERİLDİDerik ilçesinde kaybolduktan 20 saat sonra derede cansız bedeni bulunan 10 yaşındaki Ömer Azak'ın cenazesi, Mardin Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Derik'in Beşkavak mahallesine getirilen küçük Ömer'in cenazesi, çok sayıda kişinin katılımıyla yağmur altında gözyaşlarıyla toprağa verildi.Defin sırasında anne Gurbet Azak, sinir krizleri geçirerek, "Ömer'im beni bırakıp gidiyorsun, uğurlar olsun" diyerek gözyaşı döktü.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Mezarlıktan görüntüMezarlığa gelenlerÖmer'in defnedilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ MARDİN,=============================SAMSUN'DA KAZA: 2 YUNUS POLİSİ YARALANDISAMSUN'da devriye görevini yürüten Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kazada, 2 polis memuru yaralandı.Kaza, saat 21.00 sıralarında İlkadım ilçesi Çifte Hamam Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motorize Yunus polis ekibinde görevli polis memuru Abdullah E. idaresindeki motosiklet ile karşı yönden gelen ismi henüz öğrenilemeyen kadın sürücünün kullandığı 61 ABK 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletteki polis memurları Abdulah E. ile Kaya Ç. yere düşerek yaralandı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine gelen meslektaşları ve 112 sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı polis memurları, ambulanslarla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yaralı polis memuruna 112 ekibinin müdahalesi-Yaralı polisin ambulansa taşınması-Olay yerinden detay-Otomobilden detay-Kaza yapan kadın sürücüden detay-Diğer polis ekiplerinden detaylarHaber-Kamera: Hüseyin KALAY/ SAMSUN,==========================KIRKLARELİ'DE ZEYNEP'İN KATİL ZANLISININ EVİ YAKILDIKIRKLARELİ'de Zeynep Esin'i (11), başına tuğla vururak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan teyzesinin oğlu Kerem Solako'nun (28) Yayla Mahallesi'nde oturduğu evi öfkeli kalabalık tarafından yakıldı.Kırklareli'de ortaokul öğrencisi Zeynep Esin, geçen perşembe günü ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan ve 2 kilometre uzaklıkta metruk bir binada, başına tuğla ile vurularak öldürülmüş halde bulundu. Cinayetin ardından Esin'in tezyesinin oğlu Kerem Solako, cinayet zanlısı olarak tutuklanıp, cezaevine konuldu. Zeynep'in ölümünün ardından katil zanlısı Kerem Solako'nun boş olan tek katlı evinde bu gece yangın çıktı. Daha önce taşlanan ev boşaltılırken, polis bu grubu dağıtmıştı. Olayın ardından ise gece yarısı iddiaya göre, mahallede toplanan öfkeli kalabalık tarafından ev ateşe verildi. Yangını itfaiye ekipleri söndürürken, yangın çevrede bulunan 3 evdede hasara neden oldu. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.Mahalle sakinlerinden Sevil Halaç, "Bu evin yıkılmasını istiyoruz. Zeynep'in ölümünün ardından bu evi taşladılar. Bu gece de evi ateşe verdiler. Evde çocuklarımız vardı. Çok korkuyoruz ve bu evin yıkılmasını istiyoruz"dedi. Yanan evin kendi evlerine de zarar verdiğini belirten Rıza Kavak ise "Yetkililerden bu evi yıkmasını istiyoruz. Bu olay yaşandıktan sonra mahallede korkarak yaşıyoruz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Yanan evden genelOlay yeri inceleme ekibinden detayMahalleden detayKomuşuları ile röp.Yanan evden detayHaber-Kamera: Ali Can ZERAY/ KIRKLARELİ,=========================BURSA'DA ARANMASI BULUNAN 87 KİŞİ, SANDIK BAŞINDA YAKALANDIBursa'da çeşitli suçlardan aranan 87 kişi, 31 Mart Yerel Seçimlerinde oy kullanmak için gittikleri okullarda gözaltına alındı. Oylarını kullanan kişiler, daha sonra sandık başlarındaki polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Mart Yerel Seçimlerinin günler öncesinden aranan kişilerle ilgili çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü İnfaz Büro Amirliği ekipleri sandık başına gidecek olan ve kendileri tarafından çeşitli suçlardan arananları yakalamak oy kullanılacak olan okullara konuşlandı. Sandık başlarında önlem alan polis, aranan kişinin oy kullanma işlemi bittikten sonra yasal işlem yaptı. Aranması bulunan 87 şüpheli gözaltına alınarak emniyet müdürlüğüne götürüldü. Bursa'nın Osmangazi ilçesi Dr.Necla Yazıcıoğlu İlkokuluna oy kullanmak için gelen O.B.(19) oyunu kullandıktan sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O.B.'nin gözaltına alınması kameralar tarafından görüntülendi. Hırsızlık suçundan aranma kararı bulunan O.B., hakkında yakalama kararı olmadığını belirtti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------şüphelinin gözaltına alınmasıAracın okuldan çıkmasıokuldan dış detayHaber-Kamera: Serkan AKKUŞ - İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,=========================ODUNLUK YANDIADANA'da iki katlı müstakil bir evin damında bulunan odunlukta yangın çıktı. İtfaiye erleri, odunluktaki yangını, eve sıçramadan söndürdü.Yangın, saat 04.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki iki katlı müstakil evin damındaki odunlukta çıktı. Damdan dumanların yükseldiği vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. Damda odun ve talaş saklanan bölümdeki yangına tazyikli su ile müdahale eden itfaiye erleri, yangını eve sıçramadan söndürdü. Maddi hasara neden olan yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Olay yerinden görüntüOdunluktan çıkan yoğun duman ve alevlerden görüntüSokaktaki vatandaşlardan görüntüİtfaiye aracından görüntüİtfaiye erinden görüntüGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,============================