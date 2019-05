DHA YURT BÜLTENİ - 1

MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Konya'da Doğanhisar Belediye Başkanı MHP'li İhsan Öztoklu (42), belediyeye ait billboardların yırtılması nedeniyle tartıştığı eski belediye Başkanı Abdullah Koç'un oğlu Abdurrahman Koç'un (25) bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden yaralanan ve ambulansla hastaneye kaldırılan Öztoklu, hayatını kaybetti.

Olay, gece saat 00.50 sıralarında Başköy Mahallesi'nde meydana geldi. 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler seçimlerinde, 'Cumhur İttifakı'nın adayı olarak Doğanhisar Belediye Başkanlığı'na seçilen İhsan Öztoklu, iki belediye çalışanıyla birlikte Başköy Mahallesi'ne gitti. Mahalle meydanında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması nedeniyle selefi İYİ Partili Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ile kardeşi Osman Koç ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdurrahman Koç, belediye başkanı Öztoklu'ya bıçakla saldırdı. Tartışmaya belediye çalışanlarından Ümit Kalkan'ın da katıldığı öğrenildi. Göğsünden yaralanan ve kanlar içinde kalan Öztoklu, çağrılan ambulansla Ilgın Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Öztoklu'nun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Saldırının duyulmasıyla, MHP İl Başkanı Murat Çiçek ve partililer Ilgın Devlet Hastanesi'ne akın etti.

Olayın ardından saldırgan Abdurrahman Koç ile babası Abdullah Koç ve amcası Osman Koç gözaltına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

"ADALET ÖNÜNDE HEPSİ HESAP VERECEK"

Konya'da uğradığı bıçaklı saldırı sonucu göğsünden yaralanan Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, kaldırıldığı Ilgın Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Öztoklu'nun hayatını kaybetmesi üzerine, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, hastane önünde bekleyen partilileri acı haberi verdi. Çiçek,"Başımız sağ olsun. Adalet önünde hepsi hesap verecek. Onun takipçisi ben olacağım. Sakin olalım. Cenazemizi ailesine teslim edelim. Allah rahmet eylesin" dedi. Acı haberin ardından partilerden bazılarının ağladığı görüldü.

Evli ve 2 çocuk babası olan İnşaat Mühendisi İhsan Öztoklu, 31 Mart'ta yapılan mahalli Seçimlerde 'Cumhur İttifakı' adayı olarak MHP'den yüzde 52.46 oy oranıyla belediye başkanlığını kazanmıştı.

ESKİ BELEDİYE BAŞKANININ MAHALLESİ ABLUKAYA ALINDI

Doğanhisar Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, olayın gerçekleştiği Başköy Mahallesi, saldırıya karışan Doğanhisar eski belediye başkanı Abdullah Koç'un da memleketi olması nedeniyle, güvenlik gerekçesiyle ablukaya alındı. Valilik kararıyla mahalleye giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Daha önce Başköy Belde Belediye Başkanlığı yapan Abdullah Koç, büyükşehir yasasının ardından 2014 yılında MHP'den Doğanhisar Belediye Başkanı seçildi. Yaklaşık 2 yıl önce partisinde istifa eden ve bağımsız olarak görevini sürdüren Koç, 2018 yılı Kasım ayında İYİ Parti'ye katıldı. Koç, 31 Mart'ta yapılan Mahalli Seçimlerde, yeniden İYİ Parti'den belediye başkanı adayı oldu. Yüzde 40.40 oy alan Koç, seçimleri kaybetti. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorguları sürüyor.

Öte yandan, saldırıda öldürülen Belediye Başkanı İhsan Öztoklu'nun cenazesinin, bugün Doğanhisar'da cuma namazının ardından düzenlenecek törenin ardından defnedilmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü

-------------

-Hastanenin acil servisinden görüntü

-Acil servis önündeki kalabalık

-Öztoklu'nun fotoğrafı

+++

İl Başkanı Murat Çiçek'i konuşması

Hastane önündeki partili kalabalık

+++

Jandarmanın Basköy Mahallesinde aldığı önlem

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

====================

Tunceli Belediye Başkanı Maçoğlu'ndan 'Dersim' açıklaması

TUNCELİ Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye tabelasında yer alan 'Tunceli' isminin 'Dersim' olarak değiştirilmesine yönelik belediye meclisi kararıyla ilgili, "Valilik oluru olmazsa karar uygulanmaz. Valilik kararına göre hareket edeceğiz" dedi.

Tunceli Belediye Başkanı TKP'li Fatih Mehmet Maçoğlu, belediye binasındaki tabelaya 'Tunceli' yerine 'Dersim' yazılmasına ilişkin belediye meclisinde alınan kararla ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Maçoğlu, Tunceli Belediyesi'nde asılı tabelanın altında daha önce 'Dersim Belediyesi' ibaresi de olduğunu hatırlatarak, belediye meclisi kararının valilik onayıyla uygulamaya konulabileceğini söyledi.

'VALİLİK ONAYLAMAZSA KARAR UYGULANAMAZ'

Kentte yaşayanların çoğunun 'Dersim' yazılı tabelaya olumlu baktığını kaydeden Maçoğlu, valiliğin kararına göre hareket edeceklerini belirterek, "Yaptığımız belediye meclisi toplantısı sırasında önergeyle bu yönde başvuru yapıldı. Belediye meclisinde arkadaşlarımızın çoğunun oylarıyla bu önerge kabul edildi ve bu karar alındı ama esasen hepimiz çok iyi biliyoruz ki yerel yönetimlerde belediye meclislerinin aldığı kararların tamamı il makamına yani valilik makamına gidiyor. Valilik onayından sonra hareket ediliyor yani valilik kararının olur ya da olmaz kararından sonra alınan kararlar için harekete geçiliyor. Valilik onaylamazsa zaten karar uygulanamaz" diye konuştu.

Başkan Maçoğlu, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bizim burada yaptığımız 'Dersim' adını politikleştirmek değil, halkın talepleri doğrultusunda talebi yerine getirme meselesiydi. Şunu belirtelim; bizim verdiğimiz, uyguladığımız bir karar yok. Alınan belediye meclisi kararı, il makamına gönderildi. Sonucunu bekleyip, göreceğiz yani il makamının oluruna göre de davranacağız."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Maçoğlu'nun açıklamaları

Açıklamalardan detaylar

Maçoğlu'nun vatandaşlarla görüşmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

========================

Hizmetçinin sevgilisi de soyguncu çıktı, soygunu 2 yılda planlamışlar

Eskişehir'de Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın evindeki kasasının soyulmasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Moldova uyruklu Iulia Dragusan'un (34) birlikte çalıştığı sevgilisinin Bulgaristan'da yakalanan 5'i kadın 8 şüpheli arasındaki 3 erkekten biri olduğu ortaya çıktı. Iulia Dragusan ve sevgilisinin 2017 yılında yaklaşık 2 ay Sarar ailesinin evinde çalıştıkları ardından çıkardıkları bir kavga sonucu işten ayrıldıkları tespit edilirken, soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Ayrıca soyguncuların apart otel, fabrika ile Sarar konutunun bulunduğu alana tel örgütleri demir makasıyla keserek girdikleri belirlendi.

Eskişehir'de geçen cumartesi gecesi Sarar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin ve eşi Zehra Sarar'ın Odunpazarı ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'ndeki konutuna giren maskeli 3 kişi tarafından kasaları soyuldu. Çoğu Moldova uyruklu şüphelilerin gerçekleştirdiği soyguna ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü soygunla ilgili başlattığı soruşturma kapsamında şüphelilerin Kütahya karayoluna bakan tren raylarının olduğu bölgeden demir makasla tel örgütleri kesilerek içeri girildiğini tespit etti. Sonrasında ise maskeli soyguncular Sarar çiftinden istediği 1 milyon dolar ve 1 milyon euroyu alamayınca kasadaki ziynet eşyaları ile yüksek miktarda olduğu belirtilen dövizleri alarak kaçtı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri özek bir ekip kurarak olayla bağlantısı olduğu tespit edilen ve 2017 yılında Sarar ailesinde 2 ay süreyle hizmetçi olarak çalışan Moldovalı uyruklu Iulia Dragusan'ı 15 saat sonra Yalova da yakaladı. Aynı dönemde Iulia Dragusan ile birlikte çalışan ve sevgilisi olduğu belirlenen şüphelinin de Moldova uyruklu olması üzerine Türk İnterpol'ü devreye girerek sınır kapılarına bilgi verildi. Soygunla bağlantısı olduğu belirlenen ve Edirne'deki Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptığı tespit edilen Moldova uyruklu şüpheliler Alexander A., Adelina A., Tatina C., Anna D., İvan G., Gheorgh D., Nadeja C. ve Nadejda P. Romanya sınırında yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Bulgar İçişleri Bakanıyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından tutuklanan 8 şüpheli Sofya'da Kapalı Cezaevine konuldu. Türkiye şüphelilerle ilgili iade başvurusunda bulunurken, işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

'SEVGİLİM VE ARKADAŞLARI BAŞIMA BELA OLDU'

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Iulia Dragusan ve İstanbul'da araç kiralama şirketi olan Ali Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli Ali Y.'nin şüphelilerle araç kiralama konusunda telefon görüşmeleri olduğu öne sürülürken çıkarıldığı mahkemece 'yurt dışına çıkış yasağı' konularak adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Iulia Dragusan ise ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek 'Telefonda evle ilgili bilgi istediler, bende verdim. Böyle bir şey yapacaklarını bilmiyordum. Sevgilim ve onun arkadaşlarının yaptığı hırsızlıklar benim başıma bela olduö diyerek kendisini savunduğu öğrenildi. Çıkarıldığı mahkemece nitelikli yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten yaralama suçlarından tutuklanan hizmetçi Dragusan cezaevine konuldu.

2 YILDIR PLANLADIKLARI İDDİASI

2017 yılında Sarar çiftinin evinde 2 ay çalıştıktan sonra sevgilisiyle yaşadığı kavganın ardından işten ayrılan Dragusan, sevgilisi ve arkadaşlarının soygunu 2 yıldır planladıkları iddia edildi. Olayın ardından Eskişehir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi personelinden oluşturulan özel ekiplerin, Eskişehir'in yanı sıra İstanbul, Edirne, Bursa, Bilecik, İzmir ile Balıkesir'de de soyguna ilişkin çalışmalarını sürdürdükleri belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Soyguncuların girdiği tel örgütler

-Kesilen tel örgü

-Tren rayları ve Sarar bölgesi

-Tel örgü detay

-Sarar tabelası

-Giriş ve detay

-Ağaçlık alanlar

-Havadan fabrika ve ev fotosu

-Moldovalı hizmetçi vesikalık

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN - Hakan TÜRKTAN/ ESKİŞEHİR,

=======================================

Eğlence mekanı çıkışı silahlı kavga: 1 ağır yaralı

Ankara'da bir eğlence mekanı çıkışında başlayan tartışmada arkadaşının belindeki silahı zorla alan kişi, arkadaşı Hacı T.'yi ağır yaraladı. Ağır yaralanan Hacı T., hastaneye kaldırılırken şüpheliler lüks otomobille olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'ndaki bir eğlence mekanına giren Oğuzhan E., Tunç S., Hacı T. ve Hasan M. iddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerle tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan dört arkadaş, bulvarda yürürken bu sefer de kendi aralarında tartışmaya başladı. Yaşanan tartışma sonucu, Tunç S.'nin belindeki silahı zorla alan Oğuzhan E., önce bir el havaya ateş etti, ardından da arkadaşı Hacı T.'yi göğsünden vurdu. Hacı T. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli Oğuzhan E. ile 2 arkadaşı 06 DT 0142 plakalı lüks otomobille olay yerinden kaçtı.

YARALIYA İLK MÜDAHALE VATANDAŞTAN

Hacı T.'yi yerde hareketsiz gören çevre esnafı ve vatandaş hemen yardıma koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hacı T.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Hacı T.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ VAZİYETTE BULUNDU

Olayın ardından, çevrede güvelik önlemi alan polis ekipleri, kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kaçtığı lüks otomobil, polis ekiplerince İvedik Sanayi Sitesi bölgesinde terk edilmiş halde bulundu. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları

-Güvenlik güçlerinin inceleme ve güvenlik önlemleri

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ-Caner ÜNVER/ ANKARA,

====================================

Kazada ölen genç işçinin mesai arkadaşları, gözyaşlarına boğuldu

KONYA'da elektrik dağıtım şirketinde ait kontrolden çıkan kamyonet, elektrik hattı direğine çarpıp, şarampole savrulması sonucu işçi Muhammet Esat Güneş (19) öldü, sürücü de yaralandı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedenine bakıp ağladı. Genç işçiden geriye, çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi Saraçoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Sadık Arabacı yönetimindeki 34 BCG 960 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait kamyonet, sürücüsünün kontrolden çıkıp yolun kenarındaki elektrik hattı direğine çarptı. Kamyonet, çarpmanın şiddetiyle yolun karşısındaki şarampole savruldu.

Kazada, sürücü Sadık Arabacı yaralandı, yanında bulunan işçi Muhammet Esat Güneş, olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Arabacı, ihbar üzerine gelen ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazayı duyup, olay yerine gelen mesai arkadaşları, Güneş'in cansız bedenine bakıp ağladı. Güneş den geriye, çalıştığı sırada kullandığı yola savrulan eldiveni kaldı.

Soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden detay

Ceset ve eldivenin detay

Mesai arkadaşlarının ağlaması, cesede bakması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

==========================

Afgan uyruklu kişi arkadaşlarına ve sağlık görevlilerine saldırdı

Düzce'de daha önce elindeki bıçakla çevresindeki kişilere saldıran Afgan uyruklu kişi, bu kez de arkadaşlarına ve sağlık ekiplerine saldırdı. Eve gelen polisi, intihar etmekle tehdit eden ve etkisiz hale getirilmeye çalışıldığı sırada bir polisin silahını alan şüpheli, güçlükle etkisiz hale getirildi.

Olay, gece saatlerinde Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İnşaatlarda çalışan Afgan uyruklu kişi, önceki gün parasını alamadığı gerekçesiyle bunalıma girerek, Eski Bolu Caddesi'nde elindeki bıçağı çevresindekilere doğru salladı. Polis, etkisiz hale getirdiği Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı. Serbest kalan Afgan uyruklu kişi, bu kez de sahur vakti arkadaşlarının evine giderek 2 kişiye saldırdı. Bu sırada evden bağırmalar geldiğini duyan bekçiler olay yerine takviye kuvvet istedi. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, eve girince adının Cuma olduğu öğrenilen şüpheli, pencereye çıkarak intihar edeceğini söyledi. Polis, bir anlık dalgınlığından faydalandığı şüpheliyi evin içerisine çekti. Kelepçelenerek gözaltına alınan şüpheli, binadan çıkarılırken polislerden birinin belindeki silahı aldı. Silahının alındığını gören polis etraftakilere uyararak şahsın silahı tuttuğu yönden çekilmelerini istedi. Polis, silahı şüphelinin elinden güçlükle aldı. Ambulansa bindirilen şüpheli bu kez de sağlık ekibine saldırdı. Polisler ambulansa binerek şahsı etkisiz hale getirdi. Kontrol altına alınan şüpheli Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Arkadaşının saldırısı sonucu elinden hafif şekilde yaralanan Afgan uyruklu bir kişi de Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Evin görüntüsü

Pencereye çıkıp bağırması

Pencereden alınırken yaşanan arbede

Binadan çıkarılması

Afgan uyruklu kişinin elinde polis silahı ile görüntüsü

Polislerin silahın yönünün dönük olduğu vatandaşlara açılın demesinin görüntüsü

Şahsın ambulansa bindirilirken görüntüsü

Sağlık ekiplerine saldırma görüntüsü

Arkadaşının saldırısı sonucu yaralanan Afgan uyruklu kişinin görüntüsü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

==============

TIR otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda şoförün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobille karşılıklı çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi ise aralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Eskihisar Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesinden Yatağan yönüne giden Halil Kırdınlı, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda yönetimindeki 38 TU 587 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Karşı şeride geçen tır, Gültekin Lök (41) yönetimindeki 48 Y 0666 plakalı otomobille karşılıklı çarpıştı. Savrularak yaklaşık 50 metrelik şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Lök, kaza yerinde öldü. Otomobilde bulunan Muhittin Lök (15) ve Salih Çamlı (16) ise yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları ambulansla çevre hastanelere kaldırdı. Yaralılardan sadece Salih Çamlı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kaza yerinden görüntü

Kazaya karışan araçların görüntüsü

Kazadan yaralı kurtulanın sağlık ekipleri tarafından ambulansa sevk edilmesi

Kazada hayatını kaybedenin yakınları görüntü

Haber-Kamera: Burak Alper KUŞ/ YATAĞAN(Muğla),

===========================

TIR'a çarpan cip paramparça oldu: 1 ölü, 1 yaralı

BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, paramparça olan cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almayan TIR sürücüsü Mutlu Beyazıt büyük üzüntü yaşadı. İfade veren sürücüyü görevliler teselli etti.

Polis ve jandarma ekipleri, kaza alanında toplanıp görüntü çeken vatandaşları uzaklaştırdı. Kazada yaşamını yitiren kişi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

-Kaza yerinden görüntüler

-Kaza yapan araçlar

-Kazayı görüntülemek isteyen vatandaşlar

-Detaylar

-Yoldan görüntüler

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

==================================

Ölen eşi araçtan çıkarılmadan hastaneye gitmeyi kabul etmedi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Saner'in öldüğü belirlendi. Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, "Eşim çıkmadan gitmem buradanö diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TV'DE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı.

Görüntü Dökümü

-------

-Kadının yere oturarak ölen eşinin cenazesinin çıkarılmasını beklemesi

-Polis ve sağlık ekibinin olay yerindeki çalışmaları

-Otomobilden görüntü

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ KOCAELİ,

========================================

Hendek'te 3 araç çarpıştı: 6 yaralı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde, 3 aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, dün öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hendek mevkiinde meydana geldi. Adapazarı istikametine gitmekte olan 41 MB 158 plakalı hafif ticari araç, 54 S 0494 plakalı minibüs ve 54 KN 365 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada, araçlarda bulunan Y.A., N.C., S.S., A.S., N.K. ve A.E.Y. yaralandı. 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hendek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 6 kişi tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle yol bir süre ulaşıma kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-----------

Yaralıların ambulansa alınması

Kaza yapan araçlar

Ayrıntılar

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ HENDEK(Sakarya),

==================================

Küçük Meryem'in kazada öldüğü yolda arkadaşlarından eylem

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlk ve Ortaokulu öğrencileri, okul önünden geçen yolda iki gün önce meydana gelen kazada ölen arkadaşları ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Düzen (9), için Dağlıca karayolunu trafiğe kapatarak eylem yaptı.

Yüksekova'da 21 Mayıs'ta Yeni Mahalle'deki Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 3'üncü sınıf öğrencisi Meryem Düzen, okuldan çıkıp evine giderken, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Meryem kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Küçük Meryem'in ölümü yaşadığı mahallede büyük üzüntüye neden olurken, okul arkadaşları da dün karayolunu trafiğe kapattı. Öğrenciler, başka kazaların yaşanmaması için bölgeye bir üst geçidin yapılmasını istedi. Üzerinde, 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', 'Başka Meryemler ölmesin', 'Üst geçit istiyoruz', 'Yaya geçidi istiyoruz' yazılı dövizler taşıyıp slogan atan öğrenciler, daha sonra karayolunda bir süre oturma eyleminde bulundu. Öğrencilere veliler de destek verirken, aynı karayolu üzerinde 4 okulun bulunduğunu, yetkililerin buna bir çözüm bulmaları istendi.

'BENİM CİĞERİM YANDI, BAŞKA CİĞERLER YANMASIN'

Kazada ölen Meryem Düzen'in babası Yaşar Düzen, karayolunda yapılan trafik denetimlerinin yetersiz olduğunu ileri sürdü. Baba Düzen,"Benim ciğerim yandı, başkasının ciğeri yanmasın. Bu okul geçişlerinde herhangi bir denetim olmaması nedeniyle, kazalar meydana geliyor. Sürücüler aşırı hız yapıyor. Okul güzergahlarında daha uygun bir trafik denetimi yapılsa birçok kazanın önüne geçilmiş olur. Caddeye bir üst geçit ya da kasis yapılsa da kazaların önüne geçilir "dedi.

'YAKLAŞIK 5 BİN ÖĞRENCİ BU YOLU KULLANIYOR'

İlçenin Yeni Mahalle Muhtarı Kerem Demir ise, karayolu güzergahındaki 4 okulda yaklaşık 5 bin öğrencinin eğitim gördüğünü söyledi. Okul yolunun trafik açısından güvenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Muhtar Demir, " 2 gün önce yaşanan kazada Meryem Düzen'i kaybettik. Dağlıca Caddesi çok işlek bir yol. Okul güzergahlarının olduğu bir yol. Bu güzergahta 4 okul bulunuyor ve bu okullarda yaklaşık 5 bin öğrenci bu caddeyi kullanıyor. Bu caddede şu ana kadar birçok ölümlü kaza meydana geldi. 100'ün üzerinde öğrenci de yaralandı. Ben buradan yetkililere sesleniyorum. Dağlıca Caddesi'nde bir an önce bir üst geçit yapılmalı" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Öğrencilerin aileleriyel birlikte okula gidişleri

-Yoldan geçerlerken

-Okul çıkışında yolu trafiğe kapatıp eylem yapan öğrenciler

-Öğrencilerin döviz taşıması

-Ağlayan öğrenci ve veliler

-Meryem'in babası Yaşar Düzen ile röportaj

-Muhtar Kerem Demir'in açıklaması

-Detaylar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

===================

Kırmızı ışıkta bekleyen hafif ticari araca, otomobilden ateş açıldı

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, hafif ticari aracıyla kırmızı ışıkta bekleyen E.P.'ye, yanına yanaşan otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. E.P. yara almazken, saçmalar ise aracın arka kapısına isabet etti.

Olay, gece saatlerinde İzmit D-100 yolu Kuzey Yan Yol mevkiinde meydana geldi. E.P. kırmızı ışıkta hafif ticari aracıyla dururken, iddiaya göre yanına yanaşan bir otomobilden pompalı tüfekle ateş açıldı. Ateş açan kişi otomobil ile olay yerinden kaçarken, E.P. ise polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, araç üzerinde inceleme yaptı. E.P.'nin aracının sağ arka kapısında yaklaşık 20 santimetre genişliğinde saçma izleri olduğu görülürken, pompalı tüfeğin fişeği ise yolun karşı tarafında bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kurşunlanan aracın görüntüsü

Polis ekiplerinin çalışmaları

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

=====================

Şarampol kenarında uyuya kalan sürücü ölümden döndü

İZMİR'in Çiğli ilçesinde 24 yaşındaki Burhan O.'nun uyuyakalması sonucu, kullandığı hafif ticari araç yaklaşık 15 metrelik yükseklikte asılı kaldı. Sürücü ve aracı, yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine son anda kurtarıldı.

Olay, bugün saat 03.30 sıralarında Atatürk Mahallesi 8809/47 sokakta yeni yapılan Evka - 5 yolunda meydana geldi. Yolda kalan araçlara tamir ve bakım yaptığı öğrenilen Burhan O., Evka - 5 yolunun yakınında 16 GZ 715 plakalı hafif ticari aracını park etti. Burhan O. gecenin ilerleyen saatlerinde aracının içerisinde uyuya kaldığı sırada, iddiaya göre el frenini çekmediği için hafif ticari araç geriye doğru gitti. Yoldan geçen vatandaşlar aracın şarampolün kenarında olduğunu görünce durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, yakında bulunan bir çekiciden yardım talep etti. Kısa sürede olay yerine gelen çekici, 2 lastiği şarampolde bulunan aracı sabitleyerek düşmesini önledi. Aracın birçok noktasından yapılan bağlama işleminin ardından hafif ticari araç kurtarıldı. Yaklaşık 15 metre yükseklikten düşme tehlikesi yaşayan Burhan O.'nun kurtarma çalışmasının ardından uyandırıldığı görüldü. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Burhan O., ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi'ne sevk edildi.

Öte yandan, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Şarampol kenarındaki araçtan görüntü

-Çekicinin aracı kurtarmasından görüntü

-Burhan O.'nun uyandırılmasından görüntü

-Burhan O.'nun ambulansa taşınmasından görüntü

-Polis ekiplerinin uçurumdan aşağı bakmasından görüntü

-Genel ve Detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

=====================

Cam kırıkları yangın çıkardı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu çıkan yangında, 9 bin meyve ve arpacık sandığı ile telefon direkleri yanarken 10 kavak ağacı zarar gördü.

Yangın, Malkara - Tekirdağ karayolu üzeri özel bir sanayi sitesinde meydana geldi. Sanayi sitesindeki bir esnaf meyve ve arpacık taşınmasında kullanmak üzere yaklaşık 9 bin adet boş sandığı sanayideki bir alana istifledi. İddiaya göre, cam kırıklarının ağaçlardan düşen polenleri tutuşturması sonucu sandıkların olduğu alandan alevler yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılırken, ihbar üzerine olay yerine Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Malkara İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında 9 bin boş dizilmiş sandık ile yaklaşık 30 metre boyunda 10 kavak ağacıile telefon direkleri ile kabloları zarar gördü.

İtfaiye ve polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

---------

-Alev alev yanan sandıklardan detay

-Yanan kavak ağaçlarından detay

-İtfaiye ekipleirnin söndürme çalışması

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

========================

Tişörtünü ayakkabısını çıkartıp, şelalenin döküldüğü yerden denize atladı

Antalya'da tişörtünü ayakkabısını ve telefonunu çimlerin üzerine bırakıp, Düden Şelale'sinin denize döküldüğü alanda kayalıkların üzerinden denize atlayan Bektaş D. (29), şelalenin açığında balıkçılar tarafından bulundu. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen D., kıyıya çıkartıldıktan sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, dün akşam saatlerinde Çağlayan Mahallesi Lara Caddesi'nde, Düden Şelalesi'nin denizle buluştuğu seyir alanında meydana geldi. Görgü tanıklarının polise verdiği bilgiye göre, Bektaş D., ayakkabısını ve tişörtünü çıkartıp seyir alanındaki çitleri aştı. Şelalenin döküldüğü alandaki kayalık alana inen D., buradan denize atladı. D.'ın atladığını görenler, durumu polise bildirdi.

İhbarın ardından olay yerine gelen polis ekipleri, bir bankta D.'a ait, tişört, bir çift ayakkabı, bir paket sigara ve cep telefonu buldu. Ekiplerin tanıkların ifadesi doğrultusunda başlattığı çalışmada, denizde Bektaş D.'a ulaşılamadı. Yaklaşık 45 dakika süren arama çalışmaları sonrasında, Bektaş D.'ın, denize atladığı alanın açığında balıkçılar tarafından bulunduğu ortaya çıktı. Tekneye alınarak şelaleye yakın bir alanda kıyıya çıkartılan D., çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü. Bektaş D.'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-------

-Şelalenin denize döküldüğü yerden görüntü

-Bektaş D'ın atladığı yerden görüntü

-Polisin elinde ve bankta tişört, sigara ve ayakkabından görüntü

-Polisin olay yerinden görüntüsü

-Detaylar

Haber-Kamera: Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,

===============================

ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Hurst: Problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz

ADANA'da İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülkenin tek başına karşı koyamayacağını belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izniyle İncirlik Hava Üssü'nde bulunan ABD askeri gücü, NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye'nin yardımı olmadan yapamayızö dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst, ABD Adana Konsolosu Alejandro Baez ile gazeteciler, Baez'in özel konutunda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

İftar öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Alejandro Baez, ABD Adana Konsolosluğu'nun kurulduğu 1961 yılından bu yana Amerikalı diplomatlar ve ailelerinin Adanalılar tarafından içtenlikle karşılandığı için teşekkür etti. Topluma pozitif yönde katkıda bulunmak için gayret etmeye devam ettiklerini bildiren Baez, "Konsolosluk bölgemizde yeni seçilen belediye başkanlarını ziyaret ederek onların şehirleri için planlarını öğreniyor ve ortak program yapmak için elimizi uzatıyoruz. ABD değişim programları için adayları ve Büyükelçilik hibe yarışması için başvuruları değerlendiriyoruz. Bu iki program, yerel liderlerin ve organizasyonların küresel ağlar kurmalarına ve halihazırdaki işlerini desteklemek için kaynaklar bulmalarına yardım ediyorö dedi.

İncirlik Hava Üssü'nde konuşlu ABD Hava Kuvvetleri 39. Kanat Komutanı Albay Britt Hurst ise bu yaz konsolosluk çalışanlarıyla birlikte ekibin değişeceğini ve komuta devir teslimi yapacaklarını anlattı. Kentten ayrılacağı için üzgün olduğunu ve Atatürk'ü anma töreninden, lezzetli Adana kebabına kadar pek çok şeyi hiç unutmayacağını vurgulayan Hurst, şunları söyledi:

"Bugün dünyada mevcut olan problemlere hiçbir ülke tek başına karşı koyamaz. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izini ile burada İncirlik Hava Üssü'nde bulunan Amerika Birleşik Devletlerinin askeri gücü NATO müttefiklerimizle bu bölgenin savunmasına yardımcı olmak, gerektiğinde tehditlere karşı koymak ve küresel harekatlara destek sağlamak açısından bir sembol olmuştur. Bunu sizin, Türkiye'nin yardımı olmadan yapamayız. Geçen Temmuz ayında buraya atandığımdan bugüne kadar, toplumunuz beni çok dostça karşıladı ve destek verdi. Türk dostlarımızla yanyana çalışmak, harekat yeteneğimizin ve İttifak birliğimizin temelidir. Küresel iletişim ağı kurmak ve sürekli dostluklar sağlama fırsatı hepimizin yararınadır. Üs içerisinde beraber çalıştığımız Türk arkadaşlarımızın kültürünüzü bizimle paylaşması bize büyük yararlar sağlamakta ve herkesin yararına olan kararlar almamızda çok yardımcı olmaktadır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Konsolosun konuşması

Komutanın konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nuri PİR - Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

=================================

Tunceli, Dünya Rafting Şampiyonası'na hazır

TÜRKİYE'de ilk kez bu yıl Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, şampiyonaya 3 kıtadan 20 ülkenin katılacağını söyledi.

11- 13 Haziran 2019 tarihinde Tunceli'de düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası hazırlıkları tamamlandı. Uluslararası standartlarda 36 kilometrelik bir rafting parkuru yapılan kentte, şampiyona için gelecek sporcular konaklama merkezleri düzenlenirken, gazeteciler için ise uluslararası basın merkezi oluşturulacak. Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı ve Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı Fikret Yardımcı, şampiyonayla ilgili basın toplantısı düzenledi. Yardımcı, Avrupa'da 12 yıldır düzenlenemeyen Dünya Rafting Şampiyonası'nın Türkiye'de ilk kez Tunceli'de düzenlenecek olmasının Türkiye ve Tunceli için tarihi bir önem taşıdığını söyledi.

Şampiyonaya 3 kıtadan 20 ülkenin katılacağını belirten Yardımcı, "20 ülke Tunceli'de düzenlenecek bu şampiyonaya katılacaklarını açıklayarak resmi başvurularını yaptılar. Tunceli ve Türkiye ilk kez Dünya Rafting Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak. Çok önemli bir organizasyon. Tunceli'nin turizmi açısından dev bir adım. Sporcu yönetici ve gazeteci olmak üzere yaklaşık 800 kişi dışarıdan gelecek. Yurt içinden gelecekler ile birlikte binlerce kişi bu şampiyonayı izleyecek. Tunceli'de Munzur Vadisi Milli Parkı içinde geçen Munzur Nehri'nde düzenlenecek Dünya Rafting Şampiyonası'na aralarında Çin, Brezilya, Fransa, Hindistan, İtalya, İran ve Hırvatistan gibi ülkelerin bulunduğu toplam 20 ülke katılacak. Bilindiği üzere geçen yıl Munzur Nehri'nin 36 kilometrelik kısmı Dünya Rafting Federasyonu tarafından dünya rafting parkuru ilan edildi. Munzur Nehri'ndeki uluslararası rafting parkurunda geçen yıl Türkiye Rafting Şampiyonası'nı, bu yıl milli takım seçmelerini düzenledik. Son derece başarılı bir sınav oldu. Bu yıl da nihai hedef olan Dünya Rafting Şampiyonası'nı düzenleyeceğiz" dedi.

'HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI'

Fikret Yardımcı, şampiyonayla ilgili hazırlıkların tamamlandığını ifade ederek, "Tunceli'de yapılacak Dünya Rafting Şampiyonası için bütün hazırlıkları tamamladık. Gelecek sporcu, yönetici ve misafirlerimizin konaklayacağı, antrenman yapacağı bütün mekanlar ayarlandı. Organizasyonunun en iyi şekilde geçmesi için uluslararası basın merkezi oluşturacağız. Ulaşım ve konuklama konusunda bütün hazırlıklar tamamladı ve dünyaya örnek bir organizasyon olacak. Tunceli, bu sayede bütün dünya tarafından tanınacak ve yeni bir turizmi merkezi haline gelecektir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Basın toplantısı

Fikret Yardımcı'nın konuşması

Konuşmadan detaylar

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

====================================

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat merkezi törenle açıldı



CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bu şehirde bir üniversite kuruldu. Biliyorum toplam 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri olduğu ifade etmeliyim. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar" dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Gösteri ve Sanat Merkezi açılış töreni ve Yunus Dilinden Konser programına Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Gaziantep Valisi Davut Gül, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Cemal Kalyoncu ve eşi Reyhan Kalyoncu, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören ve eşi Revna Demirören ile Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan İbrahim Kalın, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin Gaziantep'te ayrı bir yeri olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Yakın döneme kadar insanlık tarihinin en çok kültürlü, kozmopolit, farklı unsurları bünyesinde barındırmış, İbni Arabi'nin tabiri ile 'kesrette vahdet' ilkesini hayata geçirmiş şehirler hep İslam coğrafyasında ortaya çıktı. Gaziantep'te bu şehirlerimizden bir tanesi. Sadece ürettikleri ile değil, ticareti ile sanayi ile değil, insanın güzelliği ile muhabbeti ile gönlünün enginliği ile yüzlerce yıl bu büyük medeniyet yürüyüşünde önemli kilometre taşı olmuş bir şehir. Bu şehirde bir üniversite kuruldu. Biliyorum toplam 4 üniversite var ama Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin bunlar arasında özel bir yeri olduğu ifade etmeliyim. Çünkü bir üniversitenin temelinde bilgi arayışı yatar. Burada insanı insan yapan yeryüzündeki yolculuğuna anlam katan enstrümanları elde etmenin yolculuğu sağlanır. Kimlere? İlim taliplerine ve ilim talipliği yani bilginin peşinden koşmak, her yaşta insan için bir gerekliktir. Bu manada burada öğrencisi ile hocası ile doçenti ile profesörü ile idarecisi ile yöneticisi ile herkes aslında bu ilim yolculuğunun birer neferidir."

Cemal Kalyoncu ise Gaziantep'in son derece stratejik bir konumu olduğunu ifade ederek, "Bizler her anlamda bereketli olduğuna inandığımız son derece stratejik bir coğrafyada yaşıyoruz. Bölgemiz muazzam bir potansiyele sahip. Bu sebeple, 2008 yılında üniversitemizin temellerini buraya attık. Yani, ilmin, bilimin, irfanın, ticaretin kavşağı olan Tarihi İpek Yolu'nun üzerine kurduk. Bu yol öyle bir yoldur ki; doğudan batıya ve batıdan doğuya orduların, bilgelerin, fikirlerin, dinlerin ve kültürlerin de aktığı, büyük buluşmaların yoludur. Bu yoldan Buhari, İbn-i Sina, Farabi gibi Batı dünyasına da ilham veren düşünürler geçmiştir. Üniversitemizin ruhunda ve tarihi hafızasında İpek Yolu tecrübesi zaten var. Şimdi açtığımız merkezimizle bu tecrübeye sizlerin de büyük katkılar yapmasını bekliyoruz. Burada şunu tekrar vurgulamak istiyorum: Bir ülkenin ilerlemesi, medeni uygarlıklar seviyesine gelmesi sadece ekonomik gelişmelere bağlı değildir. Üniversiteler ve iş dünyası ile birlikte kültüre, sanata ve spora verdiği değere de bağlıdır. İstanbul'da ilk defa 'Yunus Dilinden' konserini dinlediğimde de çok etkilenmiştim. Sizler için de Merkezimizin ülkemize, bölgemize ve üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından merkezin yapımında ve konser programında emeği geçenlere plaket verildi. Daha sonra merkezin açılışı yapılarak Yunus Dilinden konseri sahnelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Açılışa katılanlar

İbrahim Kalın'ın konuşması

Cemal Kalyoncu'nun konuşması

Plaketlerin verilmesi

Yunus Dilinden konseri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Eyyüp BURUN - Mustafa KANLI/ GAZİANTEP,

=====================================



Kaynak: DHA