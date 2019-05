DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)USTA OYUNCU EŞREF KOLÇAK, HAYATINI KAYBETTİ

YEŞİLÇAM'ın usta oyuncusu 92 yaşındaki Eşref Kolçak, tedavi gördüğü Bursa'nın Gemlilk ilçesi Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Bursa'nın Gemlik ilçesinde yaşamını sürdüren Yeşilçam'ın usta oyunucusu Eşref Kolçak, ocak ayında akciğerlerinin su toplaması nedeniyle Bursa Çekirge Devlet Hastenesi'ne kaldırıldı. Tedavisinin ardından taburcu edilen Kolçak, döndüğü Gemlik'te bir süre önce sağlık durumu tekrar ağırlaşınca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Ünlü oyuncu, dün saat 17.00 sıralarında hastanede, doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçının cenazesinin, salı günü Gemlik'te toprağa verileceği belirtildi.

DOKTORUNDAN İLK AÇIKLAMA

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Eşref Kolçak'ın ölümüyle ilgili Gemlik Devlet Hastanesi'nden ilk açıklama geldi. Ünlü oyuncunun doktoru, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Onur Yağız, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi:

"Saygıdeğer sanatçımız Eşref Kolçak, 24.04.2019 tarihinden bu yana genel durum bozukluğu tanısıyla hastanemiz Yoğun Bakım Ünite merkezine yatırıldı. Yaklaşık 1 aydır yoğun bir tedavi görmekteydi. Solunum yetmezliği ve organ yetmezliği sebebiyle 18.05.2019 tarihinde solunum cihazına bağlandı. Bugün durumunun ağırlaşmasıyla hastamıza müdahale ettik. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtaramadık ve Eşref Kolçağ'ı kaybettik. Hepimizin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin, kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz."

2)POLİS, KADIN MESLEKTAŞINI ÖLDÜRDÜ

DİYARBAKIR'da polis memuru Muharrem Y., meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurarak öldürdü. Muharrem Y., jandarmaya teslim oldu. Olay, öğleden sonra Fabrika Mahallesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Silah sesini duyanların ihbarıyla apartmana gelen polisler, kiralık dairede, meslektaşları Merve Ünal'ı kanlar içerisinde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı polis memuru Merve Ünal, ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste ameliyata alınan Ünal, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde görevli olduğu belirtilen polis memuru Merve Ünal'ın cansız bedeni, otopsi için morga konulurken, polis memuru Muharrem Y., Merve Ünal'ı kendisinin vurduğunu söyleyerek, jandarmaya teslim oldu. Polis memuru Muharrem Y.'nin ilk ifadesinde, gönül ilişkisi bulunduğu meslektaşı Merve Ünal'ı, yaşadıkları tartışmanın ardından tabancasıyla vurduğunu söylediği öğrenildi. Polisler olay yerinde inceleme yaparken, İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da gelip, bilgi aldı.



3)BURSA'DA 2 BİN POLİSLE DEV UYUŞTURUCU OPERASYONU (1)

BURSA'da 2 bin polisin katılımıyla şafak vaktinde eş zamanlı ve helikopter destekli dev uyuşturucu operasyonu başlatıldı. Operasyonlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenildi. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte bugüne kadar düzenlenen en kapsamlı operasyon için şafak vakti harekete geçti. İl genelinde önceden belirlenen yaklaşık 50 adrese eş zamanlı olarak uyuşturucu suçlarından aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 2 bin polis görev aldı. Özel Harekat ekiplerinin destek verdiği operasyonda, eğitimli narkotik madde arama köpekleri ve droneler de kullanıldı. Havadan helikopterle takip edilen operasyonda ekipler, şüphelilerin evlerinin kapılarını koçbaşları ile kırarak içeri girdi. Baskınlarda çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı öğrenilirken, evlerdeki aramalar sürüyor.

4)KORNA ÇALARAK KENDİSİNDEN YOL İSTEYEN KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ



KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, iş insanı Sertaç D., caddede korna basarak kendisinden yol isteyen Kadir Okur'u (22) tabancasıyla vurarak öldürdü. Olay, dün akşam saatlerinde Sultan Orhan Mahallesi Menzilhane Caddesi'nde meydana geldi. Gebze Ticaret Odası Meclis Üyesi iş insanı Sertaç D., yönetimindeki 41 SD 149 plakalı otomobille cadde üzerinde ilerlerken, arkasındaki Kadir Okur yönetimindeki 41 H 6444 plakalı hafif ticari araç ile korna basarak yol istedi. Sertaç D. yol vermeyince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle ikili araçlardan inerek kavga etmeye başladı. Bu sırada Sertaç D. iddiaya göre, yanındaki tabancasını çıkartarak Kadir Okur'a ateş etti. Okur, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Olayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Okur, özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadir Okur, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sertaç D. ise olay yerinde gözaltına alınarak, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

5)OTOBÜS TRAKTÖRE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 13 YARALI



BOLU Dağı'nın D-100 Karayolu geçişinde yolcu otobüsü, sürücüsünün dikkatsizliği sonucu traktör tarafından çekilen başka bir traktöre çarptı. Kazada 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde D-100 Karayolu Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Ahmet Eren yönetimindeki 31 AAF 769 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önünde ilerleyen Mehmet Avcı yönetimindeki 14 AB 476 plakalı traktörün çektiği Habil İpekçioğlu'na ait plakasız ve arızalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otobüs yol kenarındaki su kanalına düştü. Kazada, çekilen traktörün sürücü koltuğunda bulunan Habil İpekçioğlu hayatını kaybederken, otobüsteki 13 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Düzce ve Bolu'da bulunan hastanelere kaldırılan yaralılar tedaviye alındı.

Olay yerine gelen İpekçioğlu'nun yakınları sinir krizi geçirdi. Kazadan yaralanmadan kurtulan yolcular ise otobüsün bagajında bulunan eşyalarını alarak yol kenarında bulunan boş alana geçti. Bazı yolcular ise yan yatan otobüsün kırık camlarından içeri girerek eşyalarını almaya çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI 5 YAŞINDAKİ ZEYNEP ÖLDÜ



SİİRT'te otomobilin çarptığı 5 yaşındaki Zeynep Tek hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Afetevler Mahallesi'nde meydana geldi. F.K. yönetimindeki 34 ZC 3783 plakalı otomobil, aniden yola çıkan Zeynep Tek'e çarptı. Kazada otomobilin çarpması sonucu metrelerce savrulan Zeynep Tek, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Siirt Devlet Hastanesi'ne götürülen zeynep, acil serviste doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Küçük kızın cansız bedeni otopsi için morga konulurken, otomobil sürücüsü F.K. ise gözaltına alındı.

7)SURİYELİ 10 AYLIK BEBEK YATAĞINDA ÖLÜ BULUNDU



BURSA'nın İnegöl ilçesinde suriye uyruklu Meyade Sabbağ, emzirmek için uyandırdığı 10 Nihel Sabbağ'ın nefes almadığını fark edince 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrölde nefe almadığı belirlenen bebek kaldırıldığı hastanede hayata döndürülemedi. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması üzerine Savcılık soruşturma başlattı.

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Bursa'nın İnegöl ilçesine yerleşen Suriye uyruklu Meyade-Rabi Sabbağ çiftinin ikinci bebekleri Nihel Sabbağ, uyuduğu sırada nefessiz kaldı. Bu sırada çocuğunu emzirmek için odaya giren anne Meyade Sabbağ, çocuğunu uyandıramayınca komşularının yardımıyla sağlık ekibine haber verildi. İhbar üzerine gelen 112 Acil Servis ekibindeki görevlinin yaptığı kontröldebebeğin nedef almadığı belirlendi. İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nihel bebek, dokların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Bebeğin ölümünün şüpheli bulunması nedeniyle Savcılık soruşturma başlatı. bebeğin cesedi ise kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

8)İZMİR'DE 2 OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



İZMİR'in Bergama ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarından Bergama İvrindi Karayolu 3'üncü kilometresinde meydana geldi. İvrindi Bergama karayolunda Bergama istikametine doğru seyir halinde olan İbrahim Halil Atasever (33) yönetimindeki 35 ACD 930 plakalı otomobil, iddiaya göre şerit ihlali yapması sonucu karşı yönden gelen Mustafa Özdil (58) yönetimindeki ait 35 AE 4193 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan 2 otomobil yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada, İbrahim Halil Atasever, Arif Eser (50), Fahriye Eser (3), Mustafa Özdil (58), Mehmet Ali Özdil (79), Reşat Saçkesen (39) ve Ömer Atasever (64) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi Acil servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenilirken, jandarma kaza hakkında soruşturma başlattı.

9)KUMLUCA'DA EV YANGINI

ANTALYA'nın Kumluca ilçesinde bir evde çıkan yangında maddi hasar gördü.

Kumluca merkez Ahmet Yesevi sokaktaki apartmanın birinci katında bulunan Ali Acar'a (55) ait dairede, dün saat 15.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın diğer dairelere sıçramadan söndürülürken, yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

10)HURDAYA DÖNEN OTOMOBİLDEN MUCİZE KURTULUŞ

KAHRAMANMARAŞ'ta içinde 3'ü çocuk 5 kişinin bulunduğu otomobil kontrolden çıkıp defalarca takla attı. demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 5 kişi mucize eseri kazadan yaralı kurtuldu.

Kaza, dün akşam saatlerinde Selimiye Mahallesi'nde meydana geldi. Ö.A. (29) yönetimindeki 46 FF 621 plakalı otomobil iddiaya göre sürücünün dikkatsizliği sonucu kontrolden çıkıp boş araziye doğru takla atmaya başladı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, araçta bulunan Ö.A., A.A. (28), A.A. (2), Ö.A. (3) ve Ş.A. (2) şans eseri hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerinde çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 5 kişi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

11)MOTOSİKLET VE TRAKTÖR ÇARPIŞTI: 1'İ AĞIR, 2 YARALI

İZMİR'in Foça ilçesinde bir motkosiklet ile traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Yenibağarası Mahallesi Foça Yoğurt Fabrikası yakınında meydana geldi. Eyüp Çetin'in (20) idaresindeki 35 AFY 693 plakalı motosiklet seyir halinde olduğu sırada, iddiaya göre aynı yönde ilerleyen Hamza Mavigöz'ün (82) yönetimindeki 35 AR 0284 plakalı traktörü sollamak istedi. Bu sırada, karşı yönden araç geldiğini fark eden Çetin'in direksiyon hakimiyetini kaybederek traktörün ön lastiğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle motositklet üzerinde bulunan Eyüp Çetin ve yolcu konumunda bulunan Ogün Karadağ (19) yola savruldu. Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara müdahalede etti. Ambulansa alınan yaralılar, Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Karadağ'ın sağlık durumunun iyi olduğu, Çetin'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı kazayla ilgili soruşturma başlattı.

12)BUNALIMA GİREN KİŞİ, BOĞAZINI KESEREK KENDİNİ YARALADI

MUĞLA otogarında, Antalya'ya gitmek için bilet bulamadığı belirtilen Aycan Yetişkin (40), bunalıma girerek bir büfeden aldığı ekmek bıçağıyla boğazını kesti. Hastaneye kaldırılan Yetişkin'in hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Olay, dün gece saat gece 23.30 sıralarında Muğla şehirlerarası otogarında meydana geldi. Antalya'da cilt bakım ürünleri satışı yapan Aycan Yetişkin, Marmaris ilçesindeki bir işyerine sabun bıraktı. Yetişkin, Antalya'ya tekrar geri dönmek için Muğla otogarına geldi. Birkaç firmaya bilet soran ancak en erken seferin sabah saatlerinde olduğunu öğrenen Yetişkin, bir büfeden 'kısa süreli bir işi olduğunu söyleyerek' ekmek bıçağı aldı. Yetişkin, yürüyen merdivenlerden aşağı indiği sırada boğazını kesti. Olayo gören çevredeki vatandaşlar, yaşadıkları kısa şokun ardından durumu polise ve 112'ye bildirdi. Yetişkin, terminale gelen sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yetişkin'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

13)KARAMOLLAOĞLU: MÜSLÜMANI ŞİDDETLE ANMA YOLUNA GİDİYORLAR



SAADET Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim memleketlerimizde. Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar. Bu da İslamofobi denilen bir projeö dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki bir otelde verdiği iftar programına katıldı. İftar sonrasında partililere hitap eden Karamollaoğlu, "Bu dünyada huzur olacaksa, biz inşa edeceğiz. Adaletsizlik mi var? Zulmü biz önleyeceğiz. İnsanlar aç karnını doyuramıyor mu? İşsizlik mi var? Biz ona çözüm bulacağız. Bu bizim üzerimize vecibe. Biz sadece vatanımızdaki insanlar için değil, hem bütün İslam aleminin sıkıntılarını gidermeye hem de dünyanın tamamındaki insanlar için barış ve huzur getirmeye gayret göstermeye mecburuz. Bunu idrak etmezsek yaptığımız ibadetler bir köşede kalır. İslam aleminin son 400 senedir ayağımız kaydı. Dışarıya muhtacız. Bizim halimize bakıp da, 'Yahu bu Müslümanlar ne kadar güzel bir inanca sahipler; adalet var, huzur var, kardeşlik var, paylaşım var, mağdurun derdinden anlayıp onu gidermeye çalışanlar var.' Biz, aslında öyle bir topluluk olmamız icap ederken, ne yazık ki böyle bir topluluk değiliz. Onun için insanlar bize bakarak, 'Ben bir Müslüman olayım' demiyor. Tersten gidiyor. İşin elhamdülillah güzel tarafı da bu. Neden garip? Bize bakarak öğrenmeleri icap ederken, bize baktıkları zaman kan ve gözyaşı görüyorlar bizim memleketlerimizde. Müslümanı şiddetle anma yoluna gidiyorlar. Bu da İslamofobi denilen bir proje. Bu proje ile karşılaştıktan sonra 'Yahu bu İslam ne biçim bir dinmiş' diyenler, eğer İslamiyet'i samimiyet ile incelerlerse 6 ay, bilemedin 1 sene sonra Müslüman oluyorlar." dedi.

İslam aleminin yöneticilerinin kişisel çıkarları için yön değiştirdiğini söyleyen Karamollaoğlu, "Bu ülkeyi yönetenler aynı zihniyette. Kendi menfaatleri, kimisinin inadı, kimisinin zulmü maalesef İslami tarafı da var. Memleketimize baktığımız zaman bütün İslam alemi dahil, Batı'ya örnek olacak bir hayat standardını yakalamış değiller. Bu araba, ev olarak değil yaşantı olarak diyorum. Eğitim zihniyeti, adalet sistemi böyle olmamalı. Güvenlik var mı? Şeffaflık var mı? Dürüstlük var mı? İtiraz etmekten aciziz. İnanan, kararlı olan, azimli olan kesinlikle Türkiye'nin içinde bulunduğu şartları da İslam aleminin içinde bulunduğu şartları da üç beş sene içinde her şeyin mükemmel hale gelebileceğine inanıyorum. Yeter ki isteyelim. Biz üzerimize düşeni yaptıktan sonra Cenab-ı Allah'a elimizi açıp yalvarmaya mecburuz." diye konuştu.

Karamollaoğlu, tesettür probleminin çözüldüğünü belirterek, "Peki ahlak, adalet? Ne diyorlardı? Onlar seçimden sonra. Bir numaralı meselemiz bu. Onun arkasından da maddiyatı çözmekle mükellefiz. Biz insanız, bu dünyada yaşıyoruz. Bu ülkede adaleti tesis edebilmek için otorite kurmaya muhtacız. Ama öyle bir ülke olacak ki herkes adaletten emin olacak. Sultan mı hata yaptı? Onun karşısına çıkıp sen hatalısın diyebilecek bir düzen olacak." dedi. Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Şu anda ülkenin içinde bulunduğu hali gördükten sonra bu vaatlere aldanmayız, lafla peynir gemisi yürümüyor. Türkiye'nin en ciddi meselelerin içinde işsizlik, açlık geliyor mu? Geliyor. Kim çözecek? Biz çözeceğiz. Bu söylediklerimizi hayata geçireceğiz, sonra da bütün kardeşlerimize anlatacak bir yol bulacağız. Cenab-ı Hakkı'n bundan razı olmayacağını anlatacağız. Onların anlayacağı bir dil bulacağız. Suriye'de şu anda açlıktan ölen insanlar var, bombaların altında can veren insanlar var, bebekler, yaşlılar var. Kim yapıyor bunu? Ne yazık ki yine Müslümanlar. Libya'da Müslüman Müslüman'ı öldürüyor. Gidin Afganistan'a Müslüman Müslüman'ı kırıyor. Tepki olarak protesto ediyoruz. Yapılacak şey protesto etmek değil o zulmü engellemek. Bizim o yüzden iktidara gelmemizden İslam düşmanları korkuyor. Biz bu söylediklerimize inanıyoruz. Bunlar gerçekleştirilebilir. Bizim Filistin'de can çekişen insanlarımızı anladığımızı söyleyebilir miyiz? Söyleyemeyiz. Peygamber efendimiz 'Komşusu aç yatarken, tok yatanlar bizden değildir' demiştir. Kardeşlerimizde durum buyken, bizim rahat yatmamamız icap eder. İşte Ramazan bunların gerçekleşmesi için var."

14)DESTİCİ: ÖCALAN'IN AVUKATLARIYLA GÖRÜŞMESİNİN TERÖRLE MÜCADELEYE FAYDASI YOK



BÜYÜK Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici törerle topyekün mücadele edilmesi gerektiğini belirterek, "Abdullah Öcalan'ın avukatlarıyla tekrar görüşmesinin terörle mücadeleye bir faydası yok. Bundan behemahal vazgeçilmelidir" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Sivas İl Başkanlığı binası önünde düzenlenen 'Birlik İftarı'na katıldı. BBP'nin Merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun memleketinde kurulan iftar sofrasına katılmaktan mutluluk duyduğunu belirten Destici, onunla birlikte hayatını kaybedenleri rahmetle ve minnetle andığını söyledi. Şehitlere Allah'tan rahmet ve gazilere şifa dileyen Destici, "Hem ülke sınırlarımız içerisinde, hem ülke sınırlarımız dışında kahramanca mücadele eden Mehmetçiklerimiz, polislerimizin, güvenlik güçlerimizin Rabbim yardımcısı olsun" dedi.

'TERÖRLE MÜZAKERE EDİLMEZ'

Terörün tüm unsurlarına karşı topyekün mücadele edilmesi gerektiğini kaydeden Destici, merhum genel başkanları Muhsin Yazıcıoğu'nun terörle mücadele konusunda söylediklerini kendilerinin de tekrar ettiklerini dile getirerek, "Dağdaki, ovadaki, şehirdeki ve belediyedekilerle de hepsiyle mücadele edilmeli. Elhamdülillah son 4 yıldır mücadele bu şekilde veriliyor ve başarı da elde ediliyor. Terörle müzakere edilerek sonuç alınmaz, ancak mücadele edilerek sonuç alınır. Onun için Apo'nun avukatlarıyla tekrar görüşmesinin terörle mücadeleye bir faydası yok. Bundan behemahal vazgeçilmelidir." dedi.

'ÜÇ HADİSEDEN GERİ ADIM ATMAMALIYIZ'

Türkiye'nin önünde üç mesele olduğunu ve bu meselelerden asla geri adım atılmaması gerektiğini ifade eden Destici "İçeride bu meseleler olurken, ülkemizin sınır boylarında da hemen sınırımızın yakın coğrafyalarında da önemli gelişmeler var. Bunlardan bir tanesi Akdeniz havzasındaki gelişmeler, bir tanesi Suriye'nin kuzey doğusundaki PKK- PYD-YPG varlığı ve bütün bunlarla birlikte Türkiye'nin kendi güvenliğini sağlamak için S-400 ve F-35 projesi. Türkiye ne pahasına olursa olsun, önündeki bu üç hadiseden asla atacağı adımlardan geri adım atmamalıdır" ifadelerini kullandı.

Akdeniz havzasındaki kazanımlardan vazgeçilmemesi gerektiğini belirten Destici, şunları söyledi:

"Bundan, 7 düvel de üstümüze gelse vaçgeçmemeliyiz. Suriye'nin kuzey doğusuna PYD'ye, YPG'ye yapılacak harekattan asla vazgeçilmemeli. İnşallah beklentimiz ve bilgimiz o dur ki bayramla birlikte Fırat'ın doğusuna, Suriye'nin kuzey doğusuna harekat başlayacak. PKK, PYD, YPG hepsi oradan temizlenecek Allah'ın izniyle, bunu bekliyoruz. S-400 füze projesinden asla vazgeçemeyiz. Çünkü bu Türkiye'nin hava güvenliğinin bir yerde garantisi olacak bir proje. Onun için ne ABD, ne NATO, ne Batı'nın bu konudaki tehditlerine pabuç bırakmamalıyız. S-400'leri alacağız, F-35'inde proje ortağıyız. O hakkımızdan da vazgeçmeyeceğiz. Şu anda gidişat bu yönde, inşallah bu gidişat bozulmaz. BBP olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün milli meselelerde doğru olan adımlarda devletin, hükümetin yanında durduk, bundan sonra da dururuz. Ama yanlışını da görürsek, yanlışını da söyler, doğrunuz da şudur deriz."

15)AMBULANS HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLEN EFLİN'İN ANNESİNİN GÖZYAŞLARI

ZONGULDAK'ta, 30 gün önce dünyaya gelen Eflin Demir, solunum yollarındaki rahatsızlık nedeniyle ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi. Havva Demir, kızı helikopterle götürülürken, yakınların sarılıp, gözyaşı döktü.

Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde, 30 gün önce dünyaya gelen, Hava- Soner Demir çiftinin Eflin adlı kız bebeklerine diyafram fıtığı (ciddi solunum güçlüğü ve bebekte oksijen yetersizliği) teşhisi koyuldu. Doktorlar, bebeğin tedavisi için ambulans helikopterle Ankara'daki hastaneye sevk edilmesine karar verdi. Eflin'in alınması için getirilen ambulans helikopter, Kozlu Şehir Stadyumu'na indirildi. Eflin bebek, sağlık görevlilerince helikoptere taşındı. Anne Havva Demir, bu sırada gözyaşlarını tutamadı. Kızı için dua eden Demir, yakınlarına sarılarak, ağladı. Eflin bebek, tedavisi için Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Havva ve Soner Demir çifti de otobüsle Ankara'ya hareket etti.

16)PATİ DOSTLARI FESTİVALİ'NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU

İZMİR'de Çiğli Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen 'Pati Dostları Festivali' hayvanseverlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği festivalde, köpekler için güzellik yarışması düzenlendi, hayvan barınaklarına mama bağışı yapıldı, hayvan haklarına dikkat çeken tiyatro skeci sergilendi. Can dostlara özel giysi ve süsleme satışlarının da yapıldığı festivalde birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı.

Çiğli Belediyesi, hayvanseverleri bir araya getiren 'Pati Dostları Festivali'ne ev sahipliği yaptı. Belediyeye ait Akvaryum Kafe'de gerçekleştirilen festival, katılımcıların yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi. Hayvan hakları savunucusu olan dernekler ile hayvanlara özel giysi ve süsleme satışları yapan firmaların stant kurduğu festivale, güneşli havayı fırsat bilen İzmirliler, can dostlarıyla beraber katıldı. Festivalde barınak hayvanlarının gönüllülük esasıyla sahiplendirildiği stant yoğun ilgi gördü. İçlerinde görme engelli olanların da yer aldığı 10 kedi ve 5 köpek de sahiplendirme standında bulundu. Öte yandan festivale sponsor olan mama firmasının açtığı stantta ziyaretçiler barınaktaki hayvanlara mama bağışında bulundu. Hayvan kostümü giyen tiyatrocuların hayvan haklarına dikkat çeken bir skeç sergilediği festivalde, düzenlenen güzellik yarışmasına özel olarak hazırlanan sevimli hayvanlar da dikkat çekti. Güzellik yarışması için can dostların

gelin ve damat olarak hazırlanmaları dikkat çekti.

YENİ YUVALARINA KAVUŞTULAR

Hayvan sahiplendirme standının yoğun ilgi gördüğünü ifade eden Çiğli Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mustafa Yalçın, "Burada sokaklardaki sahipsiz canlılar için farkındalık oluşturmak adına bir etkinlik düzenledik. Standımızı özellikle yeni yuvasını arayan canlılardan oluşturduk. Burada üçü görme engelli olmak üzere 10 kedi, 5 köpeğimiz bulunuyor. Bu hayvanların bir kısmı sokakta yaşayan, bir kısmı bakımevinde bakılan hayvanlardan oluşuyor. Umarız buradan yeni yuvalarına kavuşurlar" dedi. Festivalden köpek sahiplenen Erengül Korkmaz, "Oğlum kahverengi olan köpeği çok beğendi. Daha önce bir köpeğimiz vardı ancak öldü. Bu yüzden ben de sahiplenme konusunda tereddüt ediyorum. Hayvan dostlarımızı kaybetmemiz hepimiz için çok üzücü bir durum. Ancak yine de köpeği sahipleneceğiz. Barınaktan buraya getirildiğini öğrendim bu bizim için daha önemli" diye konuştu.

KENDİSİ DE KÖPEĞİ DE GELİN KOSTÜMÜYLE KATILDI

Kendisi de köpeği İzmir de gelin kostümüyle yarışmaya katılan Melis Yıldız, "Güzellik yarışmalarına mutlaka katılmaya çalışıyoruz. Daha önce de üç kez birincilik aldık. Bugün yine geldik. Köpeğimin kıyafetlerini kendim tasarlıyorum ve birlikte katılıyoruz. İzmir 10 yaşında artık yaşlı bir gelin oldu. Hayvan sevgisi bambaşka bir şey, bunun tarifi yok. Sadece kendi hayvanlarımızı değil sokaktaki hayvanları da çok seviyoruz. İnsanlar onlara zarar vermemeli, onların hiçbir suçu günahı yok"dedi.

'EVCİL HAYVANLARA BAKMA KONUSUNDA DAHA BİLİNÇLİYİZ'

Festivalde evcil hayvan ürünleri satışı yapan Sever Anaş, "Biz evcil hayvanlar üzerine kıyafet, tasma, şampuan, bakım kremleri, yatak ve mama kabı satışı yapıyoruz. İlgi çok güzel. Artık insanlar evcil hayvanlarına bakma konusunda daha bilinçli. Bu yüzden ürünleri daha fazla araştırarak temin ediyorlar. Hayvanlara özel sattığımız kıyafetlerin fiyatları 50 TL ile 100 TL arasında değişiyor. Genelde kız anneleri daha çok süslü kıyafetler tercih ediyor ama erkek annelerine özel kıyafetlerimiz de var" diye konuştu. Festivale ailesiyle birlikte gelen 12 yaşındaki Elif Vatan, "Bugün burada birçok kedi ve köpek gördüm. Ben de sahiplenmek istiyorum. Ben hayvan ayırt etmiyorum hepsini eşit derecede seviyorum. Sevgisiz yetiştirilen bir hayvan hırçın olur ama önemli olan onları sevgiyle büyütebilmek" dedi.

