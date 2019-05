DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SAMSUN'DA KAYBOLAN ECRİN'DEN ACI HABER GELDİ

SAMSUN'un Vezirköprü ilçesi Alancık Mahallesi'nde denetim yapan orman muhafaza memurları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Olay yerinde yapılan incelemede ceset parçalarının evinin önünde oyun oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Vezirköprü ilçe merkezine yaklaşık 32 kilometre uzaklıktaki Alancık Mahallesi'nde oturan Kurnaz ailesinin kızları Ecrin, 7 Mayıs'ta evlerinin önünde oynarken kayboldu. Aile kendi imkanlarıyla aradığı Ecrin'e ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma timleri ile AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekipler, bölgede arama çalışması başlattı. Bölge, helikopter ve drone ile havadan taranırken, güvenlik güçleri tarafından da karadan karış karış arandı, mahalledeki evler kontrol edildi. Arama çalışmalarında canlı arama, iz takip ve kadavra köpekleri de kullanıldı. Jandarma komando ekipleri Altınkaya Baraj Gölü kıyısında da arama çalışması yürüttü.

Minik Ecrin'in Altınkaya Baraj Gölü'ne düşmüş olabileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak su yüzeyi tarandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli dalgıç polisler de baraj gölüne dalarak, dipte Ecrin'i aradı. Ancak bir sonuç alınamadı. 16 kilometrekarelik alanı tarayan ekipler, küçük kıza ulaşamayınca geçen hafta arama çalışmaları durduruldu.

ORMAN MUHAFAZA MEMURLARI BULDU

Vezirköprü Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri Alancık Mahallesi'nde denetim yaptıkları ormanlık arazideki dere yatağında küçük çocuğa ait olduğu düşünülen ayakkabı ile ceset parçaları buldu. Orman muhafaza memurlarının ihbarı ile dere yatağına jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemede bulunan ceset parçalarının evinin önünde oynarken kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'a ait olduğu tahmin ediliyor. Olay yerinde bulunan ayakkabının da Ecrin'in kaybolduğu gün ayağındaki ayakkabıları olduğu belirtildi. Ceset parçaları yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ceset parçalarının bulunduğu dere yatağı ile Ecrin'in kaybolduğu evin arasında 1 kilometre mesafe olduğu belirlendi.

Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis de küçük kızın cansız bedeninin evlerinin uzağındaki ormanlık alandaki dere yatağında bulunduğunu belirterek üzgün olduklarını söyledi.

'KAFATASI VE DAĞINIK HALDE KEMİKLER BULUNDU'

Vezirköprü Cumhuriyet Savcılığı tarafından, kayıp Ecrin Kurnaz'a ait kemik parçaları bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak resmi internet sitesi üzerinden yazılı açıklama yapıldı. Açıklama şu ifadeler yer aldı:

"07.05.2019 tarihinde kaybolan 1.5 yaşındaki çocuk Ecrin Kurnaz'a ilişkin olarak 'Kişiyi Hürriyetinden Alıkoyma ve Kasten Adam Öldürme' suçlarına ilişkin olarak soruşturmaya devam edilmekte olup evinin 6 km ötesinde çocuk ayakkabısı bulunması üzerine, ayakkabının kaybolan çocuğun ayakkabısı ile aynı vasıflara haiz olması nedeniyle, tespit edilen bölgede arama tarama faaliyetlerine başlanılmıştır. Arama çalışmaları neticesinde dere yatağının kenarında benzer yaşlarda bir çocuğa ait olduğu tahmin edilen kafatası ve dağınık halde kemikler bulunmuş olup, tespit edilen kemiklerin kaybolan çocuğa ait olup olmadığı hususunda, olay yeri inceleme işlemleri Cumhuriyet Savcısı huzurunda devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."

2)OĞULLARI ÇAYDA KAYBOLAN ANNE VE BABA, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YARDIM İSTEDİ

VAN'ın Gürpınar ilçesinde 3 gün önce balık tutarken dengesini kaybedip düştüğü çayda kaybolan lise son sınıf öğrencisi Murat Gündüç'ü (17) arama çalışmaları devam etti. Henüz izine rastlanmayan Murat'ın babası Fesih ve annesi Behice Gündüç, çayda kaybolan oğullarının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi.

Olay, geçen cumartesi günü önce öğle saatlerinde Gürpınar ilçesi Aşağı Kaymaz Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte Zernek Çayı'na balık tutmaya giden Gürpınar Anadolu İmam Hatip Lisesi son sınıf öğrencisi Murat Gündüç, dengesini kaybedip, suya düştü. Arkadaşları Murat'ı kurtaramayınca, polise haber verdi. Polis, AFAD ve UMKE ekiplerinin 3 gündür barajda yaptığı çalışmalarda şu ana kadar bir sonuç alınamadı. Murat Gündüç için Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma timi çayda, diğer ekipler de baraj kenarında çalışmalarını sürdürdü.

Henüz izine rastlanmayan Murat'ın babası Fesih ve annesi Behice Gündüç, barajda kaybolan oğullarının bulunması için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan yardım istedi. Çocuklarının bir an önce bulunmasını isteyen baba Gündüç, "Yapılan aramalarda daha çok ekibin arama çalışması yapmasını istiyoruz. Kendilerini benim yerime koysunlar. Oğlumun bir an evvel bulunmasını istiyorum" dedi.

Anne Behice Gündüç de "Oğlumun bulunması için devletten yardım bekliyorum. 3 gündür boynu bükük bekliyoruz. Allah rızası için ekipler gelip oğlumu bulsun" diye konuştu.

3)YANGINDA MAHSUR KALAN 3 KİŞİLİK AİLE, İTFAİYE TARAFINDAN KURTARILDI

BURSA'da bir apartmanın 2. katında çıkan yangında mahsur kalan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen Berra Tuana Çetin (12) hastaneye kaldırıldı. İnegöl İlçesi Kemalpaşa mahallesi Dilek sokakta bulunan 3 katlı binanın, Adnan Eltutan'a ait ikinci katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde mahsur kalan 3 kişilik aileyi kurtardı. İtfaiye ekipleri yarım saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen Berra Tuana Çetin(12) ambulans ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan yangının çıktığı evin bahçesindeki Türk Bayrağı alevlerden etkilenmezken yanan ev kullanılamaz hale geldi. Polis yangının çıkış sebebini araştırıyor.

===================================================

4)YOZGAT'TA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 1 ÖLÜ, 2 YARALI

YOZGAT'ta kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.00 sıralarında Yozgat-Ankara karayolu Başıbüyüklü köyü mevkiinde meydana geldi. Zafer Öndeş yönetimindeki 40 DY 723 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, şarampole yuvarlandı. Araçta bulunan Hüsniye Öndeş (51) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü ve araçta bulunan Zahire Öndeş yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Yozgat Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

5)TRAKTÖRÜN ÇARPTIĞI ÇOCUKLARDAN BİRİ ÖLDÜ, KUZENİ YARALANDI

SİİRT'te evlerinin önünde oynarken traktörün çarptığı amca çocuklarından Melhem Cola (6) yaşamını yitirdi, aynı yaştaki Erkan Cola ise ağır yaralandı. Olay, dün saat 21.30 sıralarında Çal Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önünde oynayan, ikisi de erkek olan amca çocukları Melhem Cola ve Erkan Cola'ya, F.K. yönetimindeki 06 AGP 52 plakalı traktör çarptı. Ağır yaralanan kuzenler, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan kuzenlerden Melhem Cola doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı. Küçük Melhem'in cansız bedeni otopsi için morga konulurken, kuzeni Erkan Cola'nın tedavisi sürüyor. Traktör sürücüsü F.K.'nın gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

6)OTOMOBİL, ÇARPTIĞI TIR'IN DORSESİYLE SÜRÜKLENDİ; 4 KİŞİ YARALI

SAKARYA'da, TEM yolunda, çarptığı TIR'ın dorsesine takılan otomobil, 100 metre sürüklendi. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 16.30 sıralarında, TEM yolu Alancuma mevkisi İstanbul yönünde meydana geldi. Recep Yumrukaya'nın kullandığı 34 GB 4284 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, Yılmaz Demirci yönetmindeki 54 HU 101 plakalı TIR'ın 54 HP 021 plakalı dorsesine çarptı. Dorseye takılan otomobil, yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören sürücülerin haber vermesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü Recep Yumrukaya ile isimleri öğrenilemeyen 3 kişi, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi kaza kırım görevlilerince kurtarıldı. Sağlık ekipleri, 4 yaralıyı ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi (SAÜEAH) merkez kampüsüne kaldırdı. Yaralılardan 1'inin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle TEM yolunun İstanbul yönünde ulaşım, bir süre aksarken, jandarma ekipleri ise önlem aldı. TIR sürücüsü Yılmaz Demirci, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)BAŞINDAN VURULAN GENÇ AĞIR YARALANDI

İZMİR'in Bornova ilçesinde, Enes T. (Turacı), bilinmeyen bir nedenle arkadaşı Arif Şimşir'i başından tabancayla yaraladı. Ağır yaralanan ve hastaneye kaldırılan Şimşir tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çamdibi Mahallesi 5231 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, ikisi de 18 yaşından küçük olan arkadaşlar Enes T. ve Arif Şimşir yolda yürümeye başladı. Bu sırada Enes T. yanında taşıdığı tabancayı çıkardı. Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun, Arif Şimşir'in sol kulağının altına isabet etti. Şimşir kanlar içinde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Şimşir'e olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan talihsiz genç, buradan Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Arif Şimşir'in hayati tehlikesin sürdüğü belirtildi. Enes T., olayın ardından Çamdibi Polis Merkezi Amirliği'ne giderek teslim oldu. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

8)2 YAŞINDAKİ ALİ BALKONDAN DÜŞEREK ÖLDÜ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, 6 katlı apartmanın 5'inci katındaki evlerinin penceresinden beton zemine düşen 2 yaşındaki Ali Çetin yaşamını yitirdi. Olay, dün akşam saatlerinde Kepez Mahallesi Uyuyan Güzel Sokak'ta meydana geldi. Annesi Sevgül Çetin (30) mutfakta olduğu sırada pencereden sarkan 2 yaşındaki Ali Çetin, 6 katlı apartmanın 5'inci katından beton zemine düştü. Çocuğu yerde yatarken görenler hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan küçük Ali, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Sevgül-Sunalp çiftinin üç çocuğundan en küçüğü olan Ali Çetin'in ölüm haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu. Olay yeri inceleme ekipleri çocuğun düştüğü alanda yaptığı çalışmanın ardından binadan ayrıldı. Cumhuriyet Savcılığı, Ali Çetin'in ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

9)DRİFT YAPAN SÜRÜCÜNÜN YAYAYA ÇARPMA ANI KAMERADA

KONYA'da drift yapan sürücünün kaldırım üzerinde duran yayaya çarpıp, altında sürüklemesi güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kaza, geçen pazar günü saat 16.50 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fetih Caddesi ile Küçük Kumköprü Caddesi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre kavşakta drift yapan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. Otomobil, bu sırada elindeki alışveriş poşetlerini otomobile koymak üzere olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya yere düşüp, otomobilin altında bir süre sürüklendi. Bu anlar bir işyerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Hastaneye kaldırılan yayanın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

10)ANNESİYLE TARTIŞAN BABASINI BIÇAKLA AĞIR YARALADI



ADANA'da O.Ö. (17), annesi ile tartıştığı öne sürülen babası İbrahim Ö.'yü (39) bacağından bıçaklayarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan O.Ö., saklandığı bir bakkal dükkanında polis tarafından yakalandı.

Olay, dün gece saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Aydınlar Mahallesi 49027 Sokak'taki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, anne ve babasının tartıştığını gören O.Ö., araya girmek istedi. Tartışmaya dahil olan O.Ö., öfkelendiği babası İbrahim Ö.'yü bacağından iki kez bıçaklayıp, evden kaçtı. Çok kan kaybeden İbrahim Ö., yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan İbrahim Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olayın ardından kaçan O.Ö. ise evlerinin birkaç yüz metre uzağındaki bakkal dükkanında saklanmaya çalışırken yakalandı. O.Ö.'yü Emniyet Müdürlüğü'ne götüren ekipler, olayla ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

11)ADANA'DA FETÖ OPERASYONU: ÇOK SAYIDA ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

ADANA'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütle bağlantısı olduğu öne sürülen kişilere yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Evlerde arama yapan ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

12)YASADIŞI BAHİSTEN SERVET EDİNEN ÇETE ÇÖKERTİLDİ



ANTALYA merkezli üç ilde yasadışı bahis oynatan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 7 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada küçük bir servet ele geçirilirken, yasadışı bahisten elde ettikleri parayla satın aldıkları 15 milyon değerindeki gayrimenkul ve araçlara tedbir konuldu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Antalya merkezli Mersin ve Bursa'da organize şekilde yasadışı bahis oynatıldığını belirledi. Yaklaşık 5 ay araştırma yapan polis, M.Z. liderliğinde 12 iddia bayinde yasadışı bahis oynatıldığını, bahisten elde edilen paranın her hafta nakit olarak elden M.Z.'ye teslim edildiğini tespit etti. Ekipler, M.Z.'nin yasadışı bahis suçundan elde edilen parayı aklamak için yakın akrabaları üzerine gayrimenkul satın aldığı, yine yasadışı bahis sitesinden elde edilen paralarla altın ve döviz aldığını da belirledi. Polis, şüphelilerin yakalanmasına yönelik Antalya, Mersin ve Bursa'da 21 Mayıs'ta 40 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonda 2'si polis memuru 30 kişi gözaltına alındı.

15 MİLYONLUK DAİRE ALMIŞLAR

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, yaklaşık 600 gram has altın, 393 bin 605 TL, 15 bin Euro, 9 bin 473 dolar, 4 bin 850 İngiliz Sterlini, 1350 ruble, 2500 Irak Dinarı, 1000 İran Riyali, çok sayıda ziynet eşyasına ile dijital materyal ve yasadışı bahis suçu ile ilgili bilgi ve belgeler ele geçirildi.

Yine yasadışı bahis suçundan elde edilen paralarla satın alındığı anlaşılan değeri yaklaşık 15 milyon TL tutarında olan 16 daire, 2 dublex daire, 4 işyeri, 5 arsa ve 4 araç ile isimleri tespit edilen şüphelilerin banka hesaplarında bulunan yüklü miktarda paraya mahkeme kararı ile tedbir konuldu. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 23'ü çıkarıldığı Antalya Sulh Ceza Hakimliğince adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 7 şüpheli tutuklandı.

13)HIRSIZLIKTAN ARANAN ŞÜPHELİ, POLİSTEN FIRAT NEHRİ'NE ATLAYARAK KAÇTI

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, hakkında yakalama kararı bulunan Vedat Ç., parkta denetim yapan polisleri görünce Fırat Nehri'ne atladı. Polislerin tekneyle yanına gittiği Vedat Ç. tekneye tutunarak kıyıya kadar geldikten sonra polisin elinden kaçmayı başardı.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik Sahil Yolunda meydana geldi. İddiaya göre, hırsızlık suçundan hakkında arama kararı bulunan Vedat Ç., oturduğu parkta kimlik kontrolü yapan polisi görünce korkarak Fırat Nehri'ne atladı. Polis, yüzerek karşıya geçmeye çalışan Vedat Ç.'yi yakalamak için tekneye bindi. Vedat Ç., yanına gelerek teslim ol çağrısında bulunan polislerin bindiği tekneye tutunarak kıyıya kadar geldi. Sonra kendini suya bırakan Vedat Ç. tekne kıyıya yanaşana kadar yüzerek karaya çıktı ve kayıplara karıştı.

Polis, kaçan Vedat Ç.'yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

14)FINDIK FABRİKASINDA YANAN KABLOLAR PANİĞE NEDEN OLDU



DÜZCE'de, fındık işleme fabrikasının idari binasının 4'üncü katında kabloların yanması sonucu çıkan dumanlar paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, 3 işçi dumandan etkilendi.

Gece saatlerinde, Düzce Kapıcı Köyü mevkiinde bulunan bir fındık işleme fabrikasının idari binasının 4'üncü katından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları gören güvenlik görevlileri durumu itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaptıkları incelemede kablolarda yanma olduğunu tespit etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın büyümeden söndürüldü. İtfaiye ekipleri binaya dolan dumanları tahliye etti.

Yangına müdahale etmek isteyen 3 kişi ise dumandan etkilendi. İşçiler, 112 Acil ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlattı.

15)GİRESUN'DA, TOKİ'DEN EV ÇIKANLAR MUTLULUK YAŞADI

GİRESUN'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından yapımı gerçekleştirilen konutlar için kura çekimi yapıldı. Kurada isimleri çıkan ve ilk kez ev sahibi olan aileler, sevinç gözyaşları döktü.

Giresun, 19 Eylül Spor Salonunda düzenlenen kura çekim törenine başvuru sahipleri ile yakınları katıldı. 2+1 ve 3+1 olarak iki kategoride satışa sunulan 300 konut için 4 bin 453 kişinin başvurduğu kura çekilişinde heyecanlı ve duygular anlar yaşandı.

Kurada ismi çıkan Kaya Akkaya eşi ile birlikte sevinç yaşarken eşi gözyaşlarını tutamadı. Akkaya, "Tarifi imkansız bir mutluluk. Allah yüzümüze güldü. Özel sektörde çalışıyoruz. Allah çıkmayanlara da nasip etsinö dedi. Emekli olan İbrahim Tüyüboz ise "Çok heyecanlıyım. Çok dua ettim Allah'a, dualarım kabul oldu. İlk evim, inşallah huzurla otururum" diye konuştu.

Güllü Turhan da "Kimsem yok. İlk evim olacak. Allah nasip etti. Allah devletimizden razı olsun" ifadelerini kullandı. Engelli kızı ile birlikte oturacağını dile getiren Zehra Karakaya ise ev çıkmasını çok istediğini eşi olmadığı için engelli oğlu ve kızı ile birlikte evde yaşayacağını söyledi. Bedensel engelli olan Emine Yıldırım ise "Çok mutluyum, ihtiyacım vardı. Bedensel engelliyim, kızımla birlikte yaşayacağım" dedi.

16)DAVUTOĞLU: TÜRKLERİN VE KÜRTLERİN MESELELERİ ORTAKTIR

ESKİ Başbakan Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'da katıldığı iftar programında yaptığı konuşmada, "Türkiye'de evet Kürt vatandaşlarımızın meselesi var. Ama Türk vatandaşlarının da Kürt vatandaşlarının da meseleleri ortaktır" dedi.

Gönül Köprüsü Platformu'nun düzenlediği iftar programı eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılımıyla düzenlendi. Sur ilçesinde düzenlenen iftar programına Davutoğlu'nun yanı sıra AK Parti eski milletvekilleri Abdurrahman Kurt, Cuma İçten, AK Parti Diyarbakır eski İl Başkanı Aydın Altaç, kanaat önderleri, kentte çeşitli alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Ahmet Davutoğlu, programdaki konuşmasına, Diyarbakır'a gelişi öncesinde bazı basın yayın kuruluşunda, 'Diyarbakır'da parti kuracak' şeklinde tartışmaların yaşandığına değinerek başladı. Diyarbakır'a gelişiyle ilgili çok farklı yorumların yapıldığına dikkat çeken Davutoğlu, "İki haftadır ulusal ve yerel basında yorumlar yapılıyor. Çok basit bir şekilde cevap vermek istiyorum. Bizim, Diyarbekir'e gelişimiz için herhangi bir bahane ve gerekçeye ihtiyacımız yoktur. Diyarbekir bizim yüreğimizde her daim mevcuttur. Diyarbekir'e gelişimizi özel anlamlar yüklemeye çalışanlar, eleştirmeye kalkanlar bilsinler ki, Diyarbekir yüreğimizin içindedir. Biz, Diyarbekir'i biliriz, Diyarbekirliler de bizi bilir. Bilsinler ki, Diyarbekir'in muhabbeti biz de hiç eksilmedi, hiç eksilmez. Bir devlet adamı olarak iki elim kanda olsa size söz veriyorum, nasıl Mekke, Medine ve Kudüs'ten gelen bir davet reddedilmeyecekse Diyarbakır'dan gelecek bir daveti de hiçbir zaman açıkta ve boşta bırakmayacağım" dedi.

'ÜLKEMİZDE KAYGILI BİR GELECEK BEKLENTİSİ VAR'

Davutoğlu, dünyanın son asırların en yoğun bunalımların içinden geçtiğini belirterek, "Büyük bir teknolojik dönüşüm var. Ama bununla birlikte dünyada şu an nerede olursanız olun, belirsizliğin getirdiği bir ürperti var. Amerika Başkanı Tramp'ın politikalarında her an tırmanmaya hazır, tahrik edici Ortadoğu politikalarına kadar her yerde bir tedirginlik var. Bölgemizde uzun yıllardır kardeş kanının döküldüğü, acının ıstırabın yaşandığı bölgemizde ciddi bir ümitsizlik var. Ülkemizde de gerek son dönemlerde yaşadıklarımız gerekse de yoğunlaşan ekonomik kriz dolayısıyla kaygılı bir gelecek beklentisi var. Bütün bu karamsarlığı yıkacak şey, bizim irademizdir" diye konuştu.

'BEKAYI SAĞLAYAN ANA UNSUR, O TOPLUMU BİR ARADA TUTAN ORTAK AİDİYET BİLİNCİDİR'

Konuşmasında Türkiye siyasetine değinen Davutoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de evet, Kürt vatandaşlarımızın meselesi var. Ama Türk vatandaşlarının, Kürt vatandaşlarının da meseleleri ortaktır. Hepimiz Türkiye'deki kamu düzeninin esasını birlikte kurma iradesini gösterirsek, hiç kimse tekrar bu topraklarda 12 Eylül'deki acıların yaşanmasına da, terör örgütlerinin bu hayatı bize zindan edercesine ilçelerimizi, şehirlerimizi barikatlarla, ortak hayat alanını yok eden unsurlarla doldurmasına izin vermemiş oluruz. Bütün bir millet olarak, kamu düzenimize sahip çıkacağız, özgürlüklerimizden zinhar fedakarlık etmeyeceğiz, fedakarlık etmemizi isteyenlere karşı omuz omuza duracağız ve güvenliğimizi tehdit eden kim olursa olsun ona karşı da hep birlikte duracağız. Burada temel şiarımız basit, herkese ve her yerde özgürlük ve güvenlik. Herkese özgürlük verilmezse bir ülkede düzen olmaz. Bir ülkede şu bölgede özgürlük olsun, bu bölgede olmasın demenin bir ortak vatandaşlık ilkesiyle izahı mümkün değildir. Her yerde güvenlik olmazsa herhangi bir yerde de güvenlik olmaz. Diyarbekir, güvende değilse Edirne'de, İstanbul'da, Konya'da, Samsun'da güvende değildir. Son dönemlerde yaşadığımız şehirleşmeyle birlikte artık her yerde Türkler, Kürtler, Sunniler ve Aleviler aynı mahallede, aynı evlerdedir. Nereyi, kim nasıl bölecek. Peki bu ortak güvenlik ve özgürlüğün zemini nedir? Zemini ortak aidiyet bilincidir. Bugünlerde çok sık söyleniyor, beka. Bekayı sağlayan ana unsur, o toplumu bir arada tutan ortak aidiyet bilincidir. Evet, her topluma silahlı kuvvetler, güvenlik güçleri gerekir. Ama ortak aidiyet bilincinden daha güçlü bir yapıştırıcı unsur olamaz. Ortak aidiyet bilincinin olmadığı yerde, güvenlik tedbirleri yeterli olmaz. Ortak aidiyet bilincini Diyarbakır'da 2013 yılında yaptığım konuşmada söylediğim gibi iki ana unsur var. Tarihdaşlık ve vatandaşlık. Tahirdaşlık bir tesadüf, vatandaşlık bir lütuf değildir."

Dış politika hakkında kendisine yapılan eleştirilere yanıt veren Davutoğlu, "Son 3 yıldır, ülkemin ve hükümetimizin herhangi bir şekilde etkilenmemesi için dış politika konusunda bana yöneltilen telkinlere cevap vermemeye özen gösterdim. 17 yıl içinde dış politikada elde edilen bütün kazanımları kendi hanelerine yazıp, Suriye'de karşı karşıya kaldığımız zorlukları bize havale etmeye çalışanlar siyasi olarak çok ciddi ahlaki zaaf içerisindeler" diye konuştu.

17)BAKAN GÜL: EKONOMİ VE HUKUKU DAHA DA TAHKİM EDECEĞİMİZ DÖNEME GİRİYORUZ

GAZİANTEP'te iş insanları ve STK temsilcileri ile iftar yemeğinde bir araya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz döneme giriyoruz" dedi.

Otelde düzenlenen iftar programına Bakan Gül'ün yanı sıra, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ve iş insanları katıldı. İftar programında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ekonomik, hukuki ve demokratik adımların daha hızlı atılacağı ve hukukun daha da tahkim edileceği bir döneme girildiğini söyledi. Reformlar ile Türkiye'nin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanının geldiğini belirten Bakan Gül, "Seçimler geride kaldı. Şimdi Türkiye'nin ekonomisini büyütme zamanıdır. Şimdi reformlar ile ülkemizin demokrasi standartlarını daha yukarı çıkarma zamanıdır. Artık özgürlükleri artırma adaleti daha da tahkim etme zamanıdır. Bütün eksikliklerin farkındayız. Özellikle darbe girişiminin ardından ekonomik, hukuki ve demokratik adımları daha hızlı atacağımız ve ekonomi ve hukuku daha da tahkim edeceğimiz bir döneme hep birlikte giriyoruz" dedi.

'UYGULAMALARDA AKSAKLIKLARI GİDERİCİ ÇALIŞMALARI İNŞA EDECEĞİZ'

Adalet Bakanı Gül, yeni yargı reformunun 30 Mayıs'ta açıklanacağını belirterek şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız bir tarağın eşit dişleri gibidir. Vatandaşlarımızın hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmayacağı uygulamalarda eksiklik aksaklıkları giderici çalışmaları inşa edeceğiz. Çok önemli mevzuat değişiklikleri oldu. Ama uygulamalardaki eksiklikleri ya da mevzuattaki geldiğimiz süreç itibariyle yapılacak adımları hep birlikte atacağız. Bu çerçevede cumhurbaşkanımız 30 Mayıs günü 2023'e kadar olan yargı reformunu kamuoyu ile paylaşacak. Bugün 27 Mayıs. Rahmetli başvekil Adnan Menderes ve arkadaşlarına seçilmiş iradeye karşı yapılan darbenin yıldönümü. Bu ülkede ne zaman milletin adamları bir şeyler yapsa bu millet ne zaman başını kaldırsa vesayetçiler hep devreye girmiştir. Bugün bu millet vesayetçi anlayışı tarihin çöp tenekesine, tarihin tozlu raflarına gömmüştür"

Bakan Gül iftar yemek sonrası katılımcılarla sohbet etti.

18)KIZILAY BAŞKANI KINIK: GEÇEN YIL 23 MİLYON İNSANA ULAŞTIK

DİYARBAKIR'ın fethi dolayısıyla düzenlenen iftar programına katılan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, geçen yıl 23 milyon insana ulaştıklarını belirterek, "Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamakö dedi.

Diyarbakır'ın fethinin 1380'inci yılı dolayısıyla Yenişehir ilçesinde bir düğün salonunda Kızılay tarafından iftar programı düzenlendi. Programa Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay Diyarbakır Şube Başkanı Mesut Işık, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından başlayan programda konuşan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, ihtiyaç sahiplerine el uzatmaya devam ettiklerini belirterek, "Geçen yıl 23 milyona ulaşabildik. Bu yıl ki hedefimiz daha yukarıda. Sadece bu yıl Ramazan ayında hedefimiz 14 buçuk milyon insana ulaşmak. Bugün dünya 5'ten büyüktür diyen bir liderin yönettiği ülkenin vatandaşlarıyız. Bugün 150 yıldır kesintisiz iyiliği yaygınlaştıran Kızılay gibi bir milletin, ümmetin evlatlarıyız. Bununla ne kadar gurur duysak azdır. Kızılay sizlerle anlamlı sizlerle büyük. Desteklerinizi esirgemeyinö diye konuştu.

'DİYARBAKIR'A YAPACAĞIMIZ ÇOK HİZMETLER VARö

Diyarbakır'a yapacaklar çok hizmetler olacağını vurgulayan Kınık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"En kısa zamanda kapasitesi 5 bin civarında olan bir AŞ evimizi burada faaliyete sokacağız. Onun dışında Diyarbakır'da sosyal yardım merkezi, afet lojistik merkezi, kan operasyon merkezi ve bunların yanında özellikle bölgedeki işsizliğin yok edilmesine, toplumun güçlendirilmesine yönelik mikro katılım ve mikro finans modeliyle sosyal girişimcilik programını da inşallah en yakın zamanda faaliyete geçirmeyi düşünüyoruz. Amacımız geride bir tek muhtaç insan bırakmamak, bütün insanlarımızın onurlu, şerefli bir şekilde kendi geçimini sağlayan, yardıma muhtaç olmadığı bir onurlu vatandaşlık yaşamasını sağlamak. Bu konuda devletimize yardım etmek için çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz.ö

