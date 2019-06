DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)HAKURK BÖLGESİNDE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 1 ŞEHİT, 1 YARALI



TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda 10'uncu güne girilirken, intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı'nın 10'uncu gününe girilirken, intikal halindeki askeri aracın devrilmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker yaralandı. Yaralı asker tedaviye alınırken, cenazesi helikopterle Hakkari'ye getirilen şehit asker için ise bugün saat 09.00'da Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlenecek.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla başlatılan 'Pençe Harekatı'nda intikal halinde olan askeri aracın devrilmesi sonucu 1 askerin şehit olduğu, 1 askerin yaralandığı olayla ilgili Milli Savunma Bakanlığı (MSB) açıklama yaptı. 5 Haziran'da Hakkari bölgesinde askeri aracın kaza yapması sonucu bir askerin şehit olduğu, bir askerin ise yaralandığı belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşımıza acil şifalar dileriz."

Haber: HAKKARİ - ANKARA,(DHA

2)AZEZ'DEKİ TSK UNSURLARINA SALDIRI: 2 YARALI



SURİYE'nin Halep'e bağlı Azez ilçesinde, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının bulunduğu üs bölgesine PKK/PYD'li teröristlerce düzenlenen saldırıda 2 asker yaralandı. PKK/PYD terör örgütü tarafından Suriye'nin Halep kentinin Azez ilçesindeki TSK üs bölgesine saldırı düzenlendi, 2 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeden tahliye edilerek Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Azez'deki TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren teröristlerin bulunduğu bölgeler, sınır ve Suriye içerisinde konuşlu bulunan topçu birlikleri tarafından ateş altına alındı.

3)BİNALİ YILDIRIM'DAN BABA OCAĞINA SÜRPRİZ ZİYARET

CUMHUR ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Parti'li Binali Yıldırım, dün baba ocağına sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. Anne ve babasının mezarlığında dua eden Yıldırım, vatandaşlarla bayramlaştı.

İstanbul'daki seçim çalışmalarını Anadolu'ya taşıyan Cumhur ittifakının AK Parti'li Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, dünkü Sivas programının ardından baba ocağı Erzincan'ın Refahiye ilçesine bağlı Kayı köyüne gitti. Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte doğup büyüdüğü baba ocağını gezen Yıldırım, aile mezarlığını ziyaret ederek annesi Bahar, babası Hacı Dursun ve dedesi Hacı Bekir Yıldırım'ın kabirlerinde dua etti. Yıldırım, daha sonra köy konağında buluştuğu hemşehrileriyle bayramlaştı. Burada kısa bir konuşma yapan Yıldırım, İstanbul seçimleri için destek istedi.

Geceyi Kayı köyünde geçirecek olan Yıldırım, bugün öğle saatlerinde İstanbul'a hareket edecek.

Ekrem İmamoğlu: Demokrasi mücadelesi vereceğim (ek)

4)GİRESUNLULARLA BAYRAMLAŞTI

'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, dün Trabzon'dan kara yoluyla geldiği Giresun'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi. Atatürk Meydanı'nda, partisince düzenlenen bayramlaşma programına katılarak, kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Bana bu yörenin insanları sorumluluk verdi. Ben her zaman derim; 'Allah'ım beni aileme mahcup etme'. Hiç kimse ailesine mahcup olmak istemez. 31 Mart'ta İstanbul'da seçim yaşadık. Bu bayram aktif görevde olarak Karadeniz'i gezmek istemiştim ama nasip olmadı. Bir avuç insan, ülkenin demokrasisine sıkıntı verdi. İnsanlarımıza ve geleceğimize, demokrasimize darbe vurdular; ama yine seçilmiş belediye başkanı olarak 'Gel kardeşim, gez Karadeniz'i, hasbihal et' dedim. Aile büyüklerime dua ettim, annem ve babamla kardeşimle beraber doğduğum evi ve o köydeki insanlara 'Hakkınızı helal edin' dedim" diye konuştu.

'KÖTÜ SÖZ KONUŞMADIM, KONUŞMAYACAĞIM'

Seçim için kendilerini 31 Mart'a göre daha güçlü gördüklerini belirten İmamoğlu, şunları söyledi:

"Hele hele şu anda, Giresun'da şu güzel kalabalığı, enerjinizi, sizin insani bakışınızı gözlerinizden anlıyorum. Buradan çıkıp, Ordu'ya giderken, gücüm bir kat daha arttı. Ben siyasete ilk çıktığım günden itibaren 'Ahlaklı siyaset yapacağız' dedim. Siyaset, bu ülkede ahlaklı yapılıyormuş. Ben bunu ispat edeceğim. Bu seçim süresince tek bir kötü söz konuşmadım, konuşmayacağım. Birileri işi gücü bırakmış, benimle uğraşıyor. Benim ailemi Trabzon'da, Giresun'da, Ordu'da da tanırlar. Efendim 'Yunan'mış, Pontus'muş'. Allah akıl versin bunlara. Dua edin, belki verir. Efendim terör örgütleriyle bağlantısı varmış. Şimdi öyle laflar kullanıyorlar ki 'terörist' gibi üzülüyorum. Hepsini Allah'a havale ediyorum. Bu iftira, yalan konuşma huyu kötü bir şey. Bir başladı mı böyle gider."

Konuşmasının sonunda 23 Haziran seçimi için destek isteyen Ekrem İmamoğlu, Ordu'ya geçti.

ORDULULARLA BAYRAMLAŞTI

'Millet ittifakı'nın CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Giresun'daki bayramlaşma programının ardından karayoluyla geldiği Ordu'da, partililerle bayramlaşıp, 23 Haziran'da yenilenecek seçim için destek istedi. Cumhuriyet Meydanı'nda, düzenlenen bayramlaşma programında kalabalığa seslenen İmamoğlu, "Sizi asla mahcup etmeyeceğim. Ordu'daki genç kardeşlerim bana baktıklarında beni izlediklerinde sizler Ordu'daki büyükler, anneler, babalar gençlere diyecek ki; 'Ekrem ağabeyin gibi olabilirsin' Ben onlara örnek olacağım. Şimdi Karadenizli hemşerilerimin benimle gurur duymaları için çok çalışacağıma, çocuklara örnek olacağıma, onlara hizmet edeceğime söz veriyorum" dedi.

'ONLAR KAVGA ETTİRMEK İSTİYOR, BEN BARIŞTIRACAĞIM'

İstanbul'da herkesi kucaklaştırıp barıştıracağını söyleyen İmamoğlu, "Ben 40 haneli bir köyde doğmuş, Karadeniz'in bir çocuğu olarak 17 yıl bu bölgede okumuş, İstanbul'da üniversitesini bitirmiş, iş insanı olarak çok çalışarak eğer dünya kenti İstanbul'a bir belediye başkanı oluyorsam bunu neye borçluyum söyleyeyim mi; cumhuriyete, demokrasiye, Atatürk'e borçluyum. Ben İstanbul'a giderken sizlerin selamlarını, Karadeniz'in, Trabzon'un, Giresun'un, Ordu'nun, Samsun'un, Rize'nin, Artvin'in selamını İstanbul'a götüreceğim. Türkiye o kadar güzel coğrafya ki İstanbul'dan da size Diyarbakırlının, İzmirlinin, Balıkesirlinin, herkesin İstanbul'un selamını getirdim. Ben İstanbul'da herkesi kucaklaştıracağım, barıştıracağım. Onlar kavga ettirmek istiyor, ben barıştıracağım" diye konuştu.

İmamoğlu, gece saatlerinde Ordu-Giresun Havalimanı'ndan İstanbul'a gitti.

5 )ADANA'DA YOL KENARINDA ERKEK CESEDİ BULUNDU



ADANA'da yol kenarında, kimliği belirsiz 50 yaşlarında başında, kollarında ve ayaklarında yara izleri bulunan erkek cesedi bulundu.

Olay, gece yarısı merkez Sarıçam ilçesi Buruk İstiklal Mahallesi Buruk Caddesi'nde meydana geldi. Caddede yürüyenler, yol kenarında bir erkeğin yüzüstü hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu 112 Acil ve polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde başında, kollarında ve ayak bileklerinde yara izlerine rastlanan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, cep telefonu ise bir kaç metre uzağında kırık halde bulundu. Trafik kazasından şüphelenen polis, yol üzerinde yaptığı aramada herhangi bir araç parçasına rastlamadı. Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

6)DÜZCE'DE KAVGADA 1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

DÜZCE'de, dayak yiyen amcalarının oğlunu da yanlarına alıp balta ile Mustafa G.'nin kapısına dayananlar, saçmaların hedefi oldu. Mustafa G.'nin tüfeğini ateşlemesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay öğleden sonra Düzce Esentepe Köyü'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında bilinmeyen bir nedenle husumet olduğu öğrenilen Kadir Çuhadar ile Mustafa G. tarlada karşılaştı. Mustafa G., Kadir Çuhadar'ı dövdü. Kadir Çuhadar durumu amcasının oğlu Samet Çuhadar'a bildirdi. Eline baltayı alan Samet Çuhadar, amcasının çocukları Kadir Çuhadar ve Bahadır Çuhadar ile birlikte Mustafa Gb'nin evine gitti. Köy meydanında bulunan evin önünde devam eden tartışma sırasında Mustafa G. pompalı tüfekle ateş etmeye başladı. Vücutlarına saçmalar isabet eden Samet Çuhadar ile Bahadır Çuhadar yaralandı. Haber verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekipleri, Samet ve Bahadır Çuhadar'ı hastanelere kaldırdı. Samet Çuhadar hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bahadır Çuhadar ise Bolu'da bir hastaneye sevk edildi. Olay sonrası Mustafa G. olay yerinden kaçtı. İki aile arasında gerginliğin devam etmesi nedeniyle jandarma ekipleri köyde yoğun güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

7)ALANYA'DA KARDEŞİNİ ÖLDÜREN AĞABEY SİDE'DE YAKALANDI (ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde babadan kalma şehir içi yolcu otobüsü nedeniyle çıkan tartışmada, kardeşi Mehmet Ali B.'yi (36) tabancayla öldürdükten kaçan ağabeyi Deniz.B. (55) Side Turizm Merkezi'nde yakalandı

Alanya çevreyolu üzerinde 28 Mayıs saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, Deniz B. ile kardeşi Mehmet Ali B. arasında iddiaya göre babadan kalma şehir içi toplu taşıma otobüsünden dolayı tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın ardından Deniz B.'nin tabancayla ateş açması sonucu Mehmet Ali B., vücuduna isabet eden kurşunlar nedeniyle ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Mehmet Ali B., ALKÜ Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Sağ koltuk altı ve sağ bacağından vurulan Mehmet Ali B. kurtarılamadı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemede 3 boş kovan ile 1 fişek ele geçirildi. Deniz B. ise olaydan sonra kaçtı.

SİDE'DE YAKALANDI

Olayla ilgili çok yönlü soruşturma yapan polis ve jandarma ekipleri, firari ağabey Deniz B.'nin Manavgat ilçesi Side Turizm Merkezi'nde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri yaptıkları baskınla Deniz B.'yi Side'de saklandığı yerde kıskıvrak yakaladı.

Deniz B., Side Jandarma Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIMIŞTI

Diğer yandan cinayet anı güvenlik kameralarına anbean yansımıştı. Kamera görüntülerinde, motosikletiyle seyir halindeki Deniz B.'nin yanına Mehmet Ali B.'nin aracıyla yaklaştığı görülüyor. Araçlarını park eden ikili bir süre tartışıyor. Ardından tabancasını çıkaran Deniz B. kardeşine ateş etmeye başlıyor. Yaralanan Mehmet Ali B. aksayarak aracına binip, geri manevra yaparak kaçmaya çalışıyor. Deniz B. ise aracın arkasından ateş etmeye devam ediyor. Kaçamayan Mehmet Ali B. bu kez aracı ağabeyinin üzerine sürerek onu duvara sıkıştırıyor. Ardından da araçtan inen Mehmet Ali B. aksayarak görüntüden çıkıyor.

8)HUSUMETLİSİNİ AYAKLARINDAN VURUP KAÇTI

KAHRAMANMARAŞ'ta Savaş Kenger (40), aralarında husumet olan İlhan Güzel'i (34) tabancayla ayaklarından vurup, kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan İlhan Güzel ile Savaş Kenger arasında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. Kenger, daha sonra tabancayla Güzel'in ayaklarına ateş edip, otomobille olay yerinden kaçtı. Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan İlyas Güzel ise yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü.

İlyas Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Savaş Kenger'in yakalanması için polis çalışma başlattı.



9)HASSA'DA FECİ KAZA: 9 YARALI,1 ÖLÜ

HATAY'ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.Kaza, Kırıkhan-Hassa otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem yönetimindeki 31 ABR 200 plakalı otomobil Buhara Mahallesi mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Gülerdem'in kullandığı araçta kendisiyle birlikte Firdevs Gülerdem, Büşra Gülerdem, Erdem Gülerdem, Betül Gülerdem ve Ayşe Gülerdem ile diğer aracın sürücüsü Mustafa Koçar ve araçta bulunan Tolgahan Koçar, Nilüfer Koçar, Nilgün Özlem yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Tüm yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken ağır yaralı olan Ayşe Gülerdem'in kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yaptığı yaşlı kadın diğer yaralılarla birlikte ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 9 yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

10)BOTLA DENİZE AÇILAN MİLLİ SPORCUNUN EŞİ VE ARKADAŞINDAN HABER ALINAMIYOR



ÇANAKKALE'nin Bozcaada ilçesinde dün gece lastik botla denize açılan Tayfun Göçen ile Necati Çağatay'dan haber alınamıyor. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni milli sporcu Derya Can Göçen'in eşi olan Tayfun Göçen ve arkadaşı Necati Çağatay'ı arama çalışması başlatıldı. Çanakkale Belediyesi Yat Limanı'nda dalgıç olarak çalışan Tayfun Göçen ve Necati Çağatay, dün öğle saatlerinde lastik botla Bozcaada'ya gitti. Saat 21.00 sıralarında dönüşe geçen, her ikisi de Sahil Güvenlik eski personeli olan iki dalgıçtan bir daha da haber alınamadı. Serbest Dalış Dünya Rekortmeni Milli sporcu Derya Can Göçen, eşi Tayfun Göçen'e ulaşamayınca polise haber verdi. Bunun üzerine Sahil Güvenlik Çanakkale Grup Komutanlığı ekipleri ile deniz polisi, boğazda ve Bozcaada açıklarında arama çalışması başlattı. Derya Can Göçen, en son eşi Tayfun Göçen ile dün saat 20.45 sıralarında telefonla konuştuğunu, bu saatten sonra da ne eşine ne de yanındaki arkadaşına ulaşabildiğini belirtti.

Çalışmaları sürdüren ekipler, saat 23.30 sıralarında Kabatepe mevkisinde bir bot içinde iki kişinin yüksek sesle konuştuğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

11)ÇEŞME'DE TATİLCİLER UZUN ARAÇ KUYRUKLARI OLUŞTURDU

İZMİR'in Çeşme ilçesinde bayramın ikinci gününde otoyol gişelerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

İzmir'in turizm cenneti ilçesi Çeşme, her bayram olduğu gibi bu bayramda tatilcilerin gözdesi oldu. Bayramın ikinci gününde de çoğunlukla İzmir, Aydın, Denizli, Çanakkale ve Manisa'dan olmak üzere çok sayıda tatilci soluğu Çeşme'de aldı. Tatilciler Çeşme girişinde ve İzmir-Çeşme Otoyolu'nun Alaçatı ile Çeşme gişelerinde uzun kuyruklara neden oldu. İlçedeki otoparklarda ve sokaklarda park yerleri doldu. Polis ve jandarma ekipleri trafiğin yoğun olduğu yerlerde görev yaparak, trafik akışının hızlanmasını ve sürücülerin güven içinde ilerlemesini sağladı.

12)CENNET ADASI'NDA KOLUNU AKREP SOKAN KADINI, SAHİL GÜVENLİK KURTARDI



MARMARİS'in 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan Sevda Ercan (55), Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilerek ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na, dün saat 16.03'te, 1.5 mil açıktaki Cennet Adası'nda bir kadını akrep soktuğu ihbarı geldi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botunda bulunan sağlık ekipleri sahilde oturan Sevda Ercan'a ilk müdahaleyi burada yaptı. Ardından bota alınan Ercan, Marmaris Yat Limanı'na getirilmesinin ardından hazır bekletilen ambulansla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

13)BALKON DEMİRİNİN KORKULUKLARINA BAŞI SIKIŞAN ÇOCUK KURTARILDI

ADIYAMAN'da, balkonda oyun oynarken başı korkuluklara sıkışan 5 yaşındaki Muhammet Salih Ergün, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Ergün'e ait tek katlı evin balkonunda oyun oynayan küçük Muhammet'in başı korkuluklara sıkıştı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Ergün, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yakınları Ergün'ü kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

14)KAPADOKYA'DA KAYALIKLARDA MAHSUR KALAN FRANSIZ TURİST KURTARILDI



KAPADOKYA'da, çıktığı kayalıklarda 3 saat mahsur kalan Fransız turist Bertrand Damien Lovis (41) ile onu kurtarmaya çalışan Mehmet Çalışkan, UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesi sınırlarında bulunan Kızılçukur Vadisi'nden Aktepe köyüne geçtikten sonra Zelve Örenyeri'ne inmeye çalışan Fransız turist Bertrand Damien Lovis, yaklaşık 100 metre yükseklikteki kayalıklarda mahsur kaldı. Turistik gezi yapan vatandaşlara sesini duyurmaya çalışan Fransız turist, bayrak sallayarak kendisini fark ettirdi. Turistin mahsur kaldığını gören turistler durumu müze çalışanlarına bildirdi. Turisti kurtarmaya giden Mehmet Çalışkan da kayalıklarda mahsur kaldı. Müze çalışanlarının durumu jandarmaya bildirmesinin ardından olay yerine UMKE, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 3 saat mahsur kalan Fransız turist ve müze görevlisi Çalışkan, kurtarma ekiplerinin yardımıyla mahsur kaldığı kayalıklardan indirildi. Kendisini kurtaran ekiplere teşekkür eden Lovis, gazetecilerin olayın nasıl olduğunu sorması üzerine, "Kötü oldu ama ekipler sayesinde kurtuldum. Teşekkür ederim. Yapılan yardımı unutmayacağım" dedi.

Fransız turist kurtarıldıktan sonra kendisine yardım eden kurtarma ekibiyle birlikte fotoğraf çektirdi.



