DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)4,5 SAAT ALEV ALEV YANAN FABRİKADA 4 İŞÇİ ÖLDÜ

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesiyle 4,5 saatte kontrol altına alınabildi. Ekipler fabrikanın içine girdiklerinde 4 işçinin cansız bedenine ulaştı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi ise tedaviye alındı. Çayırova Cumhuriyet Mahallesi'nde, ev tekstil ürünleri üretimi yapılan fabrikada dün saat 09.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Aynı zamanda lojistik deposu olarak da kullanılan fabrikada çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, itfaiyeye haber verdi. Alevler çok kısa sürede fabrikanın her yanını sararken, gökyüzü simsiyah dumanla kaplandı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar oldu.

Bölgeye Çayırova, Gebze, Darıca, İzmit ve İstanbul'dan itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tesislerin dört bir yanından yangına müdahale etti. Fabrika tamamen alevlere teslim olurken, 4,5 saat süren çalışmaların ardından, yangın saat 14.00 sıralarında kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen ve yaralanan 5 işçi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Mesainin olduğu günlerde yaklaşık 300 kişinin çalıştığı fabrikada bugün yaklaşık 30 kişinin bulunduğu öğrenilirken, fabrikada mahsur kalanların olduğunun bildirilmesi üzerine itfaiye ekipleri, bir yandan soğutma çalışmalarını sürdürürken diğer yandan da içeride arama çalışması başlattı. Yapılan aramalar sonucu 4 işçinin cesedine ulaşıldı. İtfaiye ve olay yeri inceleme ekipleri, başka işçi olup olmadığı yönünde arama çalışmalarına devam etti. Tüm eşyaların altına bakıldı.

Yangın sırasında dışarı çıkarak canlarını kurtaran işçiler ise fabrikanın çevresinde üzüntü içerisinde çalışmaları izledi. Ölen işçilerin cesetlerinin Adli Tıp Kurumu'na gönderileceği yapılacak incelemenin ardından kimliklerinin belirleneceği belirtildi.

Olay yerine gelen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak da ekiplerin çalışmalarını takip etti. Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise yangının nasıl başladığının olay yeri incelemesi sonucunda ortaya çıkacağını belirtti.

VALİ YARDIMCISINDAN AÇIKLAMA

Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban, Çayırova'daki tekstil fabrikasına gelip, incelemelerde bulundu. Yangında 4 işçinin yaşamını yitirdiğini belirten Balaban, "Kimlik tespiti yapmadan 'Türk'tür' veya 'yabancıdır' diyemeyiz; çünkü cesetler yanmış. Yüzleri tanınmıyor. Bu nedenle cinsiyeti ve milliyeti ancak incelemelerden sonra belirlenecek" dedi.

Fabrikanın bazı bölümlerine henüz girilemediğini aktaran Balaban, "Diğer kısımlarda hem ısı çok yüksek hem de gerekli incelemeler yapılmadan girilmesi tehlikeli olduğu için giremiyoruz; ama tespit ettiğimiz noktadaki cesetleri aldık. Adli Tıp Kurumu'na gidecek. Artık Adli Tıp incelemesinden sonra cinsiyeti, milliyeti tespit edilip, yakınlarına teslim edilecektir" diye konuştu.

2 SAVCI GÖREVLENDİRİLDİ

Vali Yardımcısı Balaban, yangınla ilgili 2 savcı görevlendirildiğini belirterek, "Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı'mız 2 savcı arkadaşımızı görevlendirdi. Dolayısıyla ciddiyetle işin üzerine gidiliyor. Gerekli incelemeler adli olarak devam edecek. Bilirkişiler adliye tarafından görevlendirilecek. Onların incelemesinden sonra yangının çıkış nedeni ortaya çıkacak. Yoksa bunlar netleşmediği sürece şuradan ya da buradan çıktığının söylenmesi çok doğru değil" dedi.

5 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Hastanelere kaldırılanların sağlık durumuyla ilgili ise Balaban, "Şu dakikaya kadar 5 yaralı vardı, dumandan etkilenen. Bu 5 kişi de hastanelere sevk edildi. Hayati tehlikeleri olmadığı bize bildirildi. Bunların da tedavileri devam ediyor. Belki de şu an bazıları taburcu olmuştur" diye konuştu.

Öte yandan fabrikadan çıkarılan 4 kişinin cansız bedenleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cumhuriyet savcıları ve olay yeri inceleme ekipleri ise fabrika enkazında incelemelerini sürdürdü. İtfaiye ekipleri de soğutma çalışması yaptı.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı, Çayırova'da tekstil fabrikasının yanması ve 4 işçinin ölümüyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Savcılığın açıklaması şöyle:

"Saat 10.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi İsmet İnönü Caddesinde bulunan Akpınar Tekstil isimli iş yerinde yangın çıktığı, içeride bayram mesaisi nedeniyle yaklaşık 30 kişi olduğu, yangının başladığı andan itibaren çalışanların dışarı çıktıkları, çıkan yangından dolayı içeride kalmış olduğu düşünülen şahısların kurtarma çalışmaları ve yangını soğutma işlemi devam etmekte olup, yangında ölen şahıs sayısının 4 olduğu ve yanmış şekilde oldukları anlaşılmıştır. Bu kapsamda soruşturma başlatıldığı ve olayın soruşturulması için 2 Cumhuriyet Savcısının görevlendirildiği, maddi gerçeğin tüm yönleriyle aydınlatılması için olay yerinde araştırma ve inceleme devam etmekte olup, gelişmeler hakkında kamuoyu bilgilendirilecektir."

Görüntü Dökümü:

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-Yangından ve söndürme çalışmalarından görüntüler

-Drone görüntüleri

-Genel ve detaylar

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-Kocaeli Valisi Yardımcısı Dursun Balaban'nın konuşması

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU- Mesut IŞIK/ ÇAYIROVA(Kocaeli),

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2)ÇORUM'DA KÖY EVİNDE ÇIKAN YANGIN 5 EVE SIÇRADI



ÇORUM'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde evde çıkan yangın, çevresindeki 5 eve sıçradı. İtfaiye ekiplerinin boş olduğunu belirlediği evlerdeki yangını söndürme çalışması sürüyor.İlçeye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Sarıkavak köyü, Kuşlar Mahallesi'ndeki boş evde dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer boş evlere de sıçradı. Kendi çabaları ile yangını söndüremeyen köylüler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Çorum'un İskilip ilçesine bağlı Sarıkavak köyünde bir evde çıkarak çevresindeki evlere sıçrayan yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan bölgede çıkan yangında 4 ev ve 3 samanlığın yandığı tespit edildi.

Sarıkavak Köyü Muhtarı Mustafa Çakır, meydana gelen yangının çıkış nedeninin araştırıldığını belirterek, "Alevlerin yükseldiğini gördük ve itfaiyeye haber verdik. Hava gök gürültülü ve yağmur yağıyordu. Rüzgarın etkisiyle de yangın büyüdü. Çok şükür yaralanan veya can kaybı yaşanmadı. Yaptığımız tespitlerde 4 ev 3 samanlık tamamen yandığını tespit ettik. İtfaiye ekipleri ve yoğun yağan yağmurun sayesinde yangın söndürüldü. Yangının çıkış nedeni yıldırım düşmesine bağlı da olabilir. Tam nedenini bilmiyoruz, araştırılıyorö dedi.

Görüntü Dökümü:

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Köyden yükselen alevler

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İtfaiye ekiplerinin çalışmalarından görüntüleri

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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3)GAZİANTEP'TE ORMANLIK ALANDA YANGIN

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Yangında 7 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta Kömürler Mahallesi'nde ki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nurdağı Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerinin de katıldığı 2 saatlik çalışma ile yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangın nedeniyle 7 dönümlük ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü:

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Ormanlık alan

Yanan yerler

Soğutma çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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4)GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 9 YARALI



GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 2'si çocuk 9 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Nurdağı Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Hakan Avcı (30) yönetimindeki 33 AVC 79 plakalı hafif ticari araç, aynı yönde ilerleyen Orhan Köse (45) yönetimindeki 35 V 5839 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ziya (32), Elif (21), Rasime (51) ve Enes Avcı (17) ile Dilber (34), Emine (8) ve Yusuf Ay (6) yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Kaza yeri

Kazaya karışan araçlar

Ambulans ve sağlık görevlileri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ramazan TUNCER - Kadir ÇELİK/ NURDAĞI(Gaziantep),

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5)YOLCU OTOBÜSÜ KIRMIZI IŞIKTA 7 ARACA ÇARPTI: 7 YARALI



ÇORUM'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı. Kaza, dün akşam saatlerinde Çorum-Ankara yolu Yaydiğin Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 DH 2090 plakalı, Metro Turizm'e ait yolcu otobüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, kırmızı ışıkta bekleyen 7 araca çarptı. Kazada, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kaza anını anlatan otobüste yolcu olarak bulunan Hasan Demir, "Çorum'dan yeni yola çıkmıştık ilerlerken kavşağa geldiğimizde önümüzde araçlar vardı. Şoför frene bassa da aracı durduramadı ve önümüzdeki otomobillere çarptı. Yol kaygandı" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza yapan araçlardan detay

-Trafik ekiplerinin trafik akışı nedeniyle kaza bölgesinde önlem alma çalışmaları

-Ambulanslar ve yaralılar

-Otobüs ve içerisindeki yolculardan görüntü

-Bir başka otobüse yolcu aktarımı

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

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6)KONTROLDEN ÇIKAN OTOMOBİL SEYYAR KEBAPÇI TEZGAHINA ÇARPTI: 2 YARALI



GAZİANTEP'te, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı, 2 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Yeşilova Mahallesi'nde meydana geldi. Yücel Bozkurt yönetimindeki 27 BD 894 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki seyyar kebapçı tezgahına çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ve tezgah önünde sıra bekleyen Latif Aslan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yeri

Kaza yapan otomobil

Tezgah

Polis çalışması

Vatandaşların arabayı çevirmesi (Cep Tel Kamerası)

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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7)MARMARİS'TE TUR TEKNESİ SU ALDI, YOLCULAR VE MÜRETTEBAT KURTARILDI



MARMARİS'te, su alan günübirlik tur teknesindeki 10 yolcu ve 4 kişilik mürettebat, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Tur teknesi ise dolan suyun tahliye edilmesinin ardından Sahil Güvenlik botuyla yedeklenip, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.

İçinde 10 yolcu ile 4 kişilik mürettebatın bulunduğu, 'Amedeus' isimli, 17 metrelik günübirlik gezi teknesinin kaptanı, dün saat 13.00 sıralarında, Kumlubük mevkiinde yardım çağrısı yaptı. Bunun üzerine devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı ekipler, bölgeye yönlendirildi. Ekipler, su dolan tur teknesine yanaşıp, ilk olarak yolcular ile mürettebatı kendi botlarına alarak, kurtardı. Yolcular ve mürettebat, başka tur teknesine bindirildi. Yolcular, turlarına kaldıkları yerden devam etti.

Teknede yapılan incelemede, egzoz çıkışı soğutma suyunun sintineye dolduğu tespit edildi. Suyun tahliyesinin ardından tur teknesi, Sahil Güvenlik botuyla yedeklenerek, Marmaris Yat Limanı'na çekildi.

Görüntü Dökümü:

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-Su alan günübirlik tur teknesinin yedeklenerek çekilmesi

Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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8) ÇEKİLMEK İSTERKEN ŞELALEDEKİ KAYALIKLARDAN DÜŞEN ÇOCUK ÖLDÜ



BURSA'nın Orhaneli ilçesinde, fotoğraf çekilmek isterken dengesini kaybederek şelaledeki kayalıklardan düşen Furkan Arslan (15), hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bulunan piknik alanında meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile birlikte pikniğe giden Furkan Arslan, fotoğraf çekilmek için çıktığı 5 metre yükseklikteki kayalıklardan dengesini kaybederek düştü. Çocuklarının düştüğünü gören anne ve babası Furkan'ı kurtarmak için suya girdi ancak başarılı olamadı. Bunun üzerine Arslan'ın ailesi jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri, deniz polisinin de yardımıyla gölette bulunan Furkan Arslan'ı düştüğü yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Arslan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Furkan Arslan'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, jandarma, olay yerinde bulunan anne ve babanın ifadesine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Arama kurtarma ekiplerinden görüntüler

Cesedin arabaya taşınmasından görüntüler

Detaylar

Haber-Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)5 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN YAŞLI ADAM, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

ANKARA'nın Çubuk ilçesinde, kendisinden 5 gündür haber alınamayan Mehmet Güvercin (60) evinde ölü bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi 2. Sokak üzerindeki apartman dairesinde yalnız yaşayan Mehmet Güvercin'den 5 gündür haber alamayan komşuları, daireden gelen kokudan şüphelenerek akşam saatlerinde eve girdi. Yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını gören komşuları sağlık ve polis ekiplerine haber verildi. Hayatını kaybettiği tespit edilen Güvercin'in ölümünün şüpheli bulunması üzerine polis ekipleri, dairede arama yaptı. Ciğerci Mehmet ismiyle tanınan Güvercin'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü:

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Olay yerinden görüntü

Cenazenin evden çıkarılması

Mahalle sakini ile röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Müfit ONBAŞI/ ÇUBUK(Ankara),

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10)ŞELALEDEN UÇURUMA YUVARLANAN ESKİ KAYMAKAMI İTFAİYE KURTARDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, şelaleden uçuruma yuvarlanan FETÖ/PDY'den ihraç Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Kıran Mahallesi'nde bulunan şelalede meydana geldi. İddiaya göre arkadaşlarıyla geziye çıkan Derinkuyu eski kaymakamı Selman Kibaroğlu, şelaleden bakarken dengesini kaybederek uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 50 metre yuvarlanan Kibaroğlu'nu gören arkadaşları itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çelik halatlar ile uçuruma inerek Kibaroğlu'nu düştüğü yerden kurtardı. Kibaroğlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kibaroğlu'nun vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. Polis olay ilgili soruşturma başlattı.

İHRAÇ EDİLMİŞ

Öte yandan, 2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Selman Kibaroğlu'nun bir süre sonra tahliye edildiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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Kurtarma çalışmalarından görüntüler

Kurtarılan Kaymakama olay yerinde ilk müdahale görüntüler

Hastaneye sevk edilmesinden görüntüler

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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11)SÜS HAVUZUNA DÜŞEN 2 YAŞINDAKİ ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI



KAHRAMANMARAŞ'ta, ailesiyle birlikte gittiği parkta süs havuzuna düşen 2 yaşındaki E.N.T., çırpınırken son anda fark edilip, sudan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kahramanmaraş-Adana karayolu üzerindeki Atatürk Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, ailesi ile beraber parka gelen E.N.T., parkın ortasındaki süs havuzunun yanına gitti. Minik kız, havuzun yanında oynarken dengesini kaybederek suya düştü. Çırpınmaya başlayan minik kızı görenler havuza atlayarak E.N.T.'yi çıkardı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük kızı KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan E.N.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

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Park önündeki polis otosu

Çocuğun düştüğü havuz

Polisin inceleme yapması

Acil servis önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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12)TATİLCİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU BAŞLADI

RAMAZAN Bayramı'nın son gününde tatilini tamamlayıp İstanbul'a dönen tatilciler, TEM Otoyolu ile D-100 Karayolu'nun Kocaeli kesiminde yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenler dönüşe geçti. TEM Otoyolunun Kocaeli geçişi İstanbul yönünde akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Sürücüler zaman zaman durma noktasına gelen trafikte yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, otoyolda olası trafik kazaları ve arızalanan araçlara hızlıca müdahale edebilmek için önlemler aldı. Yoğun trafiğin gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-TEM Yolu Bekirdere rampası üzerinde yoğunluk oluşturan araçlar

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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13)TEM'İN BOLU GEÇİŞİNDE DÖNÜŞ YOĞUNLUĞU

Ramazan Bayramı tatilinin ardından trafiğe takılmamak için yola erken çıkanlar, TEM'in Bolu geçişinde hafif yoğunluk oluşturdu.

Tatilciler, bayram tatilinin son günü oluşabilecek trafiğe takılmamak için yola erken çıkmaya başladı. TEM'in Bolu geçişinin İstanbul yönünde dün akşam saatlerinde yoğunluk başladı. Çaydurt mevkiinde trafiğin daha da arttığı gözlendi. Ancak trafikte durma ya da aksama yaşanmadı. Trafikteki yoğunluğun artması bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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--Yollardan görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/ BOLU,

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14)KIRIKKALE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU



BAYRAM tatili sonrası evlerine dönen vatandaşlar, Kırıkkale'de uzun araç kuyruklarının oluşmasına neden oldu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yollarda polis ekiplerinin havadan ve karadan denetimleri sürüyor.

Ramazan Bayramı'nı memleketlerinde ve tatil beldelerinde geçirmek için şehir dışına çıkan vatandaşlar, dönüşü tatilin son gününe bırakmayıp yollara çıktı. Tatilcilerin eve dönüş yolculuğu nedeniyle Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Balışeyh ilçesi ile Kırıkkale Üniversitesi arasında bulunan yolda yaklaşık 10 kilometre uzunluğunda araç kuyruğu oluştu. Trafiğin zaman zaman durma noktasına geldiği yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Polis ekiplerinin, il genelinde havadan ve karadan trafik denetimleri sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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Trafik yoğunluğu

Polis ekiplerinin çalışması

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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15)İZMİR'DE ÜCRETSİZ VAPUR YOĞUNLUĞU

İZMİR'de, Ramazan Bayramı nedeniyle ücretsiz olan toplu taşıma araçlarında en çok ilgiyi vapurlar gördü. Bayram tatilinde çocuklarıyla birlikte deniz kenarlarında vakit geçirmeyi tercih eden aileler vapurları tercih edince, iskelelerde yoğunluk yaşandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınan kararla, Ramazan Bayramı boyunca metro, tramvay, otobüs ve İZBAN'ın yanı sıra, şehir içi ulaşım sağlayan vapurlar da ücretsiz oldu. Bayramın son gününde, çocuklarıyla deniz kenarında vakit geçirmeyi tercih eden aileler de düzenli vapur yolcularına eklenince, iskelelerde yoğunluklar yaşandı. Güvenlik görevlileri kalabalığa, izdiham oluşmaması için uyarılarda bulundu. Özellikle Konak Vapur İskelesi'ndeki yolcu kalabalığı dikkat çekti. Çok sayıda yolcu, gelen ilk vapura binemeyip bir sonrakini beklemek zorunda kalırken, bazıları da bir başka ulaşım aracını kullanmak üzere iskeleden ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Vapur iskelesinden görüntü

Yolcuların turnikeden geçmesinden görüntü

Yolcuların vapura binmelerinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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16)AKÇAY, ARAÇ GİRİŞLERİNE KAPATILDI

BALIKESİR'in Edremit ilçesine bağlı gözde turizm merkezi Akçay Mahallesi, yoğunluk nedeniyle araç girişine kapatıldı.

Balıkesir şehir merkezi ve Edremit civarındaki ilçelerin yanı sıra özellikle İstanbul'dan gelen vatandaşlar, Edremit Körfezi'nin sahil kesimlerine yoğun ilgi gösteriyor. Ramazan Bayramı tatilin nedeniyle Akçay'ı tercih eden vatandaşların otomobilleriyle gelişi trafiği kilitledi. Akçay şehir içinde de polis ekipleri trafiği açık tutmak için yoğun çaba sarf ederken, şehir içinde de zaman zaman ana arterler araç girişine kapatılıyor.

Şehir içi trafiğinin dolması nedeniyle, Akçay'ın E-87 karayolundan ana girişinde de tıkanma meydana geldi. Yoğunluk üzerine trafik polisleri, polis motosikleti ve otomobiliyle Akçay'a girişleri kapatarak, sürücüleri Çanakkale istikametine yönlendirdi. Akçay'a girmek isteyenler, girişin kapanması nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

Öte yandan E-87 karayolu Altınoluk Edremit istikametinde de trafiğin çok yavaş ilerlediği öğrenildi. Edremit Körfezi'nde pazar gününe kadar trafik yoğunluğunun sürmesi bekleniyor.

Görüntü Dökümü:

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-E-87 karayolundan genel ve detay görüntüler

-Trafik polislerinin Akçay'ın araç girişine kapatma görüntüsü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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17)OTOMOBİLLE KAÇARKEN POLİSE ÇARPAN SÜRÜCÜ, 21 GÜN SONRA YAKALANDI



GAZİANTEP'te, yol kontrolü yapan polislerin 'dur' ihtarına uymayan ve polis memuruna otomobille çarptıktan sonra kaçan Cumali D., olaydan 21 gün sonra Kahramanmaraş'ta yakalandı. Gözaltına alınan Cumali D., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, "Polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Pişmanım" dedi.

Olay, 16 Mayıs gecesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Devriye görevindeki polis ekipleri, 10 AHC 71 plakalı otomobilin sürücüsü Cumali D.'ye 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıyı dikkate almayan Cumali D., aracının hızını artırıp, kaçarken, polis memuruna çarptı. Kazada hafif yaralanan polis memuru, olaydan birkaç gün sonra tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, farklı suçlardan emniyette çok sayıda kaydı olduğu belirlenen Cumali D.'nin, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde olduğunu belirledi. Ekipler önceki gün düzenledikleri operasyonla Cumali D.'yi 21 gün sonra yakalayarak, gözaltına aldı.

'PİŞMANIM'

Emniyetteki işlemlerinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Cumali D., kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Kazara oldu, bilerek yapmadım. Ben polis teşkilatını seviyorum. Hepsinin bayramını kutluyorum. Polise bir şey olmadı ama yine de pişmanım" diye seslendi.

Cumali D., sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü:

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Şüphelinin hastaneye getirilişi

Şüphelinin hastaneden çıkarılışı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

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18)MÜŞTERİLERİ GASP ETTİ, POLİSİN ÜZERİNE PİTBULL SALDI, TUTUKLANDI



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, müşterilerini gasp ve darp ettiği ileri sürülen bar işletmecisi Engin Karaca (30), olay yerine gelen polislerin üzerine ise pitbull köpeği saldı. Gözaltına alınan Karaca, tutuklandı.

Edremit ilçesi Akçay Mahallesi'nde bar işletmeciliği yapan Engin Karaca, dün sabaha karşı saat 03.00 sıralarında, iddiaya göre müşterileriyle hesap nedeniyle tartışmaya başladı, yanındaki garsonla birlikte müşterilerin eşyalarını alıp, darp etti. Ali Ayhan ve Ufuk Erson, polise giderek şikayetçi oldu. Engin Karaca, iddiaya göre bara giden polis ekiplerinin üzerine ise pitbull cinsi köpeği saldı, hakaret etti. Karaca, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan Karaca, gasp, yağma, görevli memura mukavemet, hayvanı tehlike yaratacak şekilde serbest bırakma, tehdit, hakaret ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye sokma iddiaları ile çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Olayın ardından kaçan garson ise polis ekipleri tarafından aranıyor.

Görüntü Dökümü:

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-Engin Karaca'nın adliyeye getirilişi

Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/ EDREMİT(Balıkesir),

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19)BİNALİ YILDIRIM, DİYARBAKIR'DA KONUŞTU: İSTANBUL'UN SİZE İHTİYACI VAR

CUMHUR İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, Diyarbakır'da partililerle bir araya geldiği buluşmada, "Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz?" dedi.

Cumhur ittifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım, çeşitli temaslarda bulunmak üzere dün Diyarbakır'a geldi. AK Parti İl Başkanlığı'nda düzenlenen bayramlaşma törenine katılan Yıldırım, burada partililere seslendi. Konuşmasına Kürtçe, "Nasılsınız? İyi günler. Bayramınız kutlu olsun. Günümüz mübarek, geleceğimiz aydınlık olsun" diyerek başlayan Yıldırım, Ramazan Bayramı'nda Diyarbakırlılarla buluşmaktan bahtiyarlık duyduğunu söyledi.

'6-8 EKİM OLAYLARI DİYARBAKIR'IN TARİHİNDE KARA BİR LEKEDİR'

Yıldırım, Diyarbakır'da geçen yıllarda yaşanan terör olaylarına da değinerek, terörün, milletin kardeşliğine zarar verdiğini ifade ederek, "Maalesef bölücü PKK terör örgütü buraları yaktı, yıktı, çukurlar kazdı. Birçok insanımız hayatını kaybetti. Birçok güvenlik gücümüz Mehmetçiğimiz, polisimiz, güvenlik korucumuz şehit oldu. 6-8 Ekim olayları da Diyarbakır'ın tarihinde kara bir lekedir. O gün insanları kışkırtan, sokağa çıkaran, masum insanların hayatının yok olmasına sebep olanlar aslında sadece Diyarbakır'a değil milletin kardeşliğine de çok büyük zarar verdiler" dedi.

'İSTANBUL'DA 250 BİN DİYARBAKIRLI VAR'

İstanbul'da 250 bin Diyarbakırlının yaşadığına dikkat çeken Yıldırım, "İstanbul denilince Türkiye, Diyarbakır, Van, Siirt, Elazığ, Malatya, Batman, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Hakkari akla gelir. Velhasıl Diyarbakır denilince Edirne, Hatay, Antalya, Sinop, Kastamonu, Zonguldak, 80 vilayet akla gelir. İstanbul Türkiye'nin özetidir. 250 bin civarında Diyarbakır doğumlu kardeşimiz İstanbul'da yaşıyor, dünya şehri İstanbul'da oturuyor" diye konuştu.

Yıldırım, konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı da vererek, şöyle konuştu:

"Topraklarımıza gözümüz gibi bakacak mıyız Diyarbakır? Bu topraklarda biz et ve kemik gibiyiz. Asırlardır bir ve beraber yaşadık. Sevinçte de tasada da bir olduk. Ama hiçbir zaman bu ülke ve topraklar üzerinde operasyon yapanlara kalkanlara prim ve yol vermedik. Bunu da en güzel şekilde Diyarbakır, Mardin, Şırnak, Batman, Doğu ve Güneydoğu illeri yaptı. İstiklal mücadelesini başlatırken, Ankara'da Büyük Millet Meclisini toplayan Gazi Mustafa Atatürk'ün davet ettiği millet temsilcileri arasında Kürdistan mebusu da Lazistan mebusu da vardı. Anadolu'nun her tarafından temsilci vardı. Onun için bizi birbirimizden ayırmaya çalışanlara, kardeşliğimizi bozmak isteyenlere asla prim vermeyeceğiz. İnadına bir, beraber, iri, diri kardeş olacağız, birlikte Türkiye olacağız inşallah. Bu topraklar hepimize yeter. Bu güzel ülke hepimize yeter. Paylaşacak o kadar şeyimiz var ki ayrışacak hiçbir şeyimiz yok."

'İSTANBUL'UN SİZE İHTİYACI VAR'

Yıldırım, İstanbul'da yaşayan Diyarbakırlılardan desteğini isteyerek, sözlerini şöyle tamamladı:

"23 Haziran'a hazır mıyız? Diyarbakır'a bayram için gelen bütün hemşehrilerimizin bayram bitince İstanbul'a dönmeleri önemli. Çünkü Diyarbakırlılar, sevgili hemşehrilerim İstanbul'un size ihtiyacı var. İstanbul'da buluşuyor muyuz? 23 Haziran'da bu işi bitiriyor muyuz? Yarım kalan hesabı görüyor muyuz? Allah sizden razı olsun."

TARİHİ SUR İLÇESİNİ GEZDİ

AK Parti'deki bayramlaşma programının ardından Yıldırım, tarihi Sur ilçesini gezdi. Gazi Caddesi'ndeki esnafı ziyaret eden Yıldırım'a Diyarbakırlılar yoğun ilgi gösterdi. Gördüğü yoğun ilgiden dolayı teşekkürlerini ileten Yıldırım, gezisi sırasında kendisini takip eden gazetecilere meyan şerbeti ikram etti.

Görüntü Dökümü:

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Binali Yıldırım'ın il başkanlığına gelişi

Binali Yıldırım'ın dinlemeye gelenler

Binali Yıldırım'ın konuşması

Esnaf ziyaretinden genel ve detay görüntüler

Haber-Kamer: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

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20)TEKİRDAĞ KİRAZ FESTİVALİ, RENKLİ GÖRÜNTÜLERLE BAŞLADI

TEKİRDAĞ'da geleneksel olarak düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, kortejin renkli görüntüler oluşturduğu yürüyüşle başladı.

Tekirdağ'da merkez Süleymanpaşa İlçesi Belediyesi tarafından bu yıl 55'ncisi düzenlenen Uluslararası Kiraz Festivali, Köprübaşı mevkiinde oluşturulan kortej yürüyüşü ile dün akşam başladı. Renkli görüntülere sahne olan yürüyüşe yol kenarlarında dizilen vatandaşlar eşlik ederken, çiftçiler traktörleriyle katıldı. Türk Hava Kurumu'nun (THK) paramotor paraşütçüleri de yürüyüşe sırasında havada gösteri yaptı. Yürüyüş boyunca açılan Türk bayrakları ve akrobasi ekiplerinin gösterileri Süleymanpaşa sokaklarında renkli görüntülere sahne oldu. Kortejde bulunan Gencer Savaş bandosunun çaldığı oyun havalarına Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve meclis üyeleri oynayarak eşlik etti.

Yürüyüşün ardından Tekirdağ Valiliği önünde bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunulup, festival ateşi yakıldı. Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, "Kiraz festivalimizin açılış törenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz 2 aylık süreçte göreve geleli, bu iki aylık süreç içerisinde kiraz festivali ile ilgili yoğun çalışmalar içerisine girdik. Kendi örf ve adetlerimizi yaşatabileceğimiz, kendi geleneklerimizi tekrardan canlandırabileceğimiz güzel bir kiraz festivali organize etmek istedik. Bu doğrultuda Süleymanpaşa'daki arkadaşlarımızla birlikte güzel çalışmalar yaptık. Çok şükür buraya kadar kazasız belasız geldik. İnşallah pazar akşamına kadar coşkuyla kutlanan güzel bir festival olsunö dedi.

Başkan Yüksel'in konuşmasının ardından AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Süleymahnpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel tarafından Uluslararası Kiraz Festivali'nin meşalesi yakılarak güvecinler havaya salındı.

Görüntü Dökümü:

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-Yürüyüşten detaylar

-Akrobasi ekiplerinden detaylar

-Milletvekili ve belediye başkanı oynaması

-Cüneyt Yüksel'in konuşması

-Meşalenin yakılması

-Genel detay ve ayrıntılar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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Kaynak: DHA