DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)DÖRTYOL'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ



SURİYE'nin Azez kentindeki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin üssüne, PKK/YPG'li teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Halil Kurt'un (24), memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine ateş düştü. İlçeye bağlı Yeşil Mahalle'de oturan Uzman Çavuş Halil Kurt'un ailesine oğullarının şehitlik haberi askeri yetkililer tarafından verildi. Aile bireyleri, aldıkları haberle gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evine ve evin bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehidin yakınları ve komşuları, taziye için eve akın etti.

Bekar olan Şehit Uzman Çavuş Halil Kurt'un, bugün düzenlenecek törenin ardından toprağa verileceği belirtildi.

CENAZE HATAY'A GÖNDERİLDİ

Suriye'nin Tel Rıfat bölgesindeki PKK/YPG'li teröristlerin, TSK üssüne yaptıkları tanksavar saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Halil Kurt'un (23), Adli Tıp Kurumu morgunda otopsisi yapıldı. Şehadet haberini alan baba Mevlüt ve ağabey Aziz Kurt ise Gaziantep'e geldi. Şehidin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsisinin ardından götürüldüğü 5'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda yapılan törenle memleketi Hatay'ın Dörtyol ilçesine gönderildi. Piyade Komando Uzman Çavuş Halil Kurt'un göreve 8 ay önce başladığı ve 2 ay sonra evlenmek için düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü(Hatay)

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Şehidin ailesinin evi

Asılan bayrak

Evin önündeki vatandaşlar

Ambulans

Askeri yetkililer

Haber-Kamera: Sedat İSKENDEROĞLU/DÖRTYOL (Hatay),

Görüntü Dökümü

----------------------------------(Gaziantep)

Halil Kurt'un fotografı

Adli Tıp Kurumu

Şehidin yakınları

Canazenin araca konulması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Mustafa KANLI -GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)ŞEHİT OĞLUNU, ASKER SELAMIYLA UĞURLADI



HAKKARİ'de üs bölgesine PKK'lı teröristlerce düzenlenen havan saldırısında yaralanan, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Celal Hayta (28) memleketi Sakarya'da toprağa verildi. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, anne Berrin Hayta, şehit oğlunun tabutu başında asker selamı verdi. 4 Mayıs'ta Irak'ın kuzeyinden teröristlerce düzenlenen 3 askerin şehit olduğu havan saldırısında yaralanan Sakaryalı Uzman Çavuş Celal Hayta da tedavi gördüğü Ankara GATA'da kurtarılamadı. Şehit Uzman Çavuş Celal Hayta'nın cenazesi Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı'na getirildi, buradan da Adapazarı'na götürüldü. Hayta'nın cenazesi, son kez Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine getirelerek helallik alındı. Muharrem ve Berrin Hayta çiftinin 2 çocuğundan biri olan Celal Hayta'nın cenazesi, daha sonra Serdivan Sapak Camii'ne getirildi. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazına İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Meral Akşener şehidin babası ve annesine başşağlığı dileğinde bulundu. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırırken, şehidin babası ve annesi gözyaşlarına boğuldu. Anne Berrin Hayta şehit oğlunun cenazesi başında asker selamı verdi. Cenaze namazının kılınmasının ardından şehidin cenazesi, askeri törenle Sakarya Şehitliği'nde toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Şehidin naaşının getirilmesi

Camide toplananlar

Genel ve detay

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/SERDİVAN (Sakarya), -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)BURSA'DA TEKNE ARIZA YAPTI: 8 KİŞİ KURTARILDI, 2 KİŞİ KAYIP



BURSA'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen 8 kişi ekipler tarafından kurtarıldı. Tekne arıza yapmadan önce yüzmek için denize atlayan 2 kişi ise kayıp. Sahil Güvenlik, bot ve helikopter ile arama çalışması başlattı.

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu Bölgesinde saat 16.00 sıralarında 10 arkadaş, tekneyle denize açıldı. 3 kişi yüzmek için denize girerken, 7 kişi teknede kaldı. Bu sırada tekne arıza yaparak sürüklenmeye başladı. Teknedekilerin ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma ve Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Teknedeki 7 kişi ekipler tarafından kurtarılırken, tekne arıza yapmadan önce denize atlayan ve gözden kaybolan 3 kişiden haber alınamadı. Sahil Güvenlik botları, denizden arama çalışmalarına devam ederken helikopterle de havadan arama yapıldı. Havanın kararması ve denizin dalgalı olması nedeniyle dalgıçlar arama yapamazken, sabahın ilk ışıklarında dalgıçlar tarafından arama çalışmalarının da başlayacağı belirtildi.

1 KİŞİ SAĞ OLARAK KURTARILDI

Dün akşam saat 20.00 sıralarında başlayan arama-kurtarma çalışmaları gece boyu devam ederken Yaman Şipka, Sahil Güvenlik Ekipleri tarafından Mudanya ilçesi Altıntaş Bölgesi'nde yüzdüğü esnada sağ olarak kurtarıldı. Kurşunlu yat limanına getirilen Şipka'nın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü. Öte yandan kurtarılan Şipka'nın 12 saat boyunca suda kaldığı ve akıntıyla Altıntaş mevkisine sürüklendiği belirtildi. Yat limanında 112 ekipleri tarafından ilk kontrolleri yapılan Yaman Şipka ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Ekiplerin diğer 2 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.

12 SAAT BOYUNCA DENİZDE YÜZMÜŞ

Sabahın ilk ışıklarıyla sahil güvenlik ekipleri tarafından bulunan Yaman Şipka'nın 12 saat boyunca suyun içerisinde kalarak yüzdüğü öğrenildi. Şipka'nın bulunmasının ardından Kurşunlu yat limanına gelen yakınları büyük bir mutluluk yaşadı. Şipka'nın yakın arkadaşı olan Onur Gücü, "Öncelikle bize yardımcı olan tüm arama-kurtarma ekiplerine teşekkür ederiz. Biz yaklaşık 12 saat çok zor bir süreç yaşadık. Çalışmalara ara verilmişti, sabah saatlerinde yeniden başladı. Bu geçen 12 saatlik sürede denizin orasında hayatta kalmış. Akıntı kendisini Gemsaz sahilinden Altıntaş'a doğru sürüklemiş. Devam eden aramalarda inşallah 2 arkadaşımızda bulunacak. Gece boyu su içerisinde kalmış. Biz ümidimisi sabaha karşı kaybetmiş gibiydik. Ama yüzmeye devam ederken bulundu." dedi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Bursa'nın Gemlik ilçesi Kurşunlu bölgesinde, tekneleri arıza yaparak sürüklenen ve kurtarılan 7 kişi ile denizde kayıp olan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Tolga Denizligil, Eda Denizligil, Çınar Denizligil, Ela Denizligil, Ebru Şipka, Ela Şipka, Yiğit Şipka ve Yaman Şipka (49) ekipler tarafından kurtarılıp karaya çıkarılırken, Serdar Sincan (44), Nataila Sincan (40) ve arama çalışmaları sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Gemlik sahilinden detaylar

Süre: 0.27 Boyut: 51 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN - Kamera: İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

Görüntü Dökümü

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-Sahil güvenlikten detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Yat limanından detaylar

-Onur Gücü röportajı

-Dosya adı: 1006gemlik_kayip

Süre: 04.46 Boyut: 533 MB

Haber: Berktuğ ÖNCÜ- Kamera: Semih ŞAHİN/İsmail Hakkı SEYMEN

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4)İSTANBUL'DAKİ 4 ÖLÜMLÜ KAZANIN ŞÜPHELİSİ ABDUSSAMET TOPCİ TUTUKLANDI, "MAĞDURUM" DEDİ

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), önceki akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Başka bir suçtan hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci tutuklandı. İstanbul'daki kazaya ilişkin olarak da ifade veren Topci hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Topci, adliyeden çıkartılırken "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum" dedi.

Kaza, önceki gün saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Beşiktaş Harp Akademileri tüneli Edirne istikametinde meydana geldi. Edirne yönüne giden Nurullah Eray yönetimindeki 33 CNT 40 plakalı hafif ticari araca, aynı yönde makas atarak ilerlediği iddia edilen 34 RJ 5171 plakalı otomobil çarptı. İçinde 14 kişinin bulunduğu ticari araç, çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkarak bariyerlere vurdu. Kaza sırasında araçta bulunan kişiler yola savruldu. Kazaya neden olan otomobil sürücüsü olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, Hiranur Özçelik (9) ile kardeşi Yahya Özçelik'in (8) olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Kazada yaralanan 3'ü çocuk 12 kişi ise, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere götürüldü. Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hiranur ve Yahya Özçelik'in annesi Seyhan Akçil Özçelik ile Küçükçekmece İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Yusuf Eray (8) yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda makas atarak kazaya yol açan kişinin Yusuf A., yanındaki kişinin ise Abdussamet Topci olduğunu tespit etti. Ekipler, olayın ardından araçlarına alarak şüphelileri kaçıran kişilerin de Abdussamet Topci'nin babası Mehmet Topci ile yanındaki Merve Ş. olduğunu belirledi. 4 şüphelinin yakalanması için aralıksız olarak operasyonlar sürdürülürken; makas atan araçtaki şüphelilerden Yusuf A.'nın, 'ruhsatsız silah', 'güveni kötüye kullanma', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'intihara teşebbüs' suçlarından poliste kaydı olduğu ortaya çıktı. 'Nitelikli yağma' suçundan aranan aynı araçtaki diğer şüpheli Abdussamet Topci'nin de 'nitelikli yağma', 'yağma', 'motosiklet hırsızlığı', 'kasten yaralama', 'ruhsatsız silah', 'iş yerinden hırsızlık', 'evden hırsızlık', 'uyuşturucu madde kullanmak', 'kasten yaralama' suçlarından poliste kaydı olduğu anlaşıldı.

BURDUR'DA YAKALANDI

Aranan şüphelilerden Abdussamet Topci, önceki akşam Afyonkarahisar- Burdur karayolunun Gökçebağ köyü yakınlarında yakalandı. Kaçmaya çalışan Abdussamet Topci ile yanında bulunan kimliği belirsiz 2 kişinin bulunduğu araç polis tarafından durduruldu. 3 şüpheli gözaltına alındı. Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Abdussamet Topci ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

BURDUR E TİPİ KAPALI CEZAEVİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Beşiktaş'ta, TEM yolunda 3'ü çocuk, 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazaya neden olduğu iddia edilen otomobildeki şüphelilerden Abdulsamet Topci (23), önceki akşam Burdur'da yakalanarak gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından dün Burdur Adliyesi'ne sevk edilen ve hakkında yakalama kararı olan Abdulsamet Topci, 'birden fazla kişi tarafından silahlı yağma' suçundan ifade verdi. Bu suçtan tutuklanmasına karar verilen Abdulsamet Topci, İstanbul'daki kazaya ilişkin ise Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade verdi. Abdulsamet Topci hakkında bu olay nedeniyle de tutuklama kararı verildi. Abdulsamet Topci, adliyedeki işlemlerinin ardından polis eşliğinde Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürüldü. Adliye çıkışında gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna, "Ben kimsenin ölümüne neden olmadım. Mağdurum. Allah büyüktür. Adalet er ya da geç yerini bulacaktır" dedi.

Bu arada Abdülsamet Topçi'nin babası Mehmet Topçi de Bağcılar'da gözaltına alındı. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Topçi "Suçluyu Kayırma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Abdulsamet Topci'nin adliyeden çıkarılması

Konuşması

Polis aracına bindirilmesi

Aracın gidişi

Adliye dış plan görüntü

Haber-Kamera: Mesut MADAN/BURDUR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)17 YAŞINDAKİ KIZA CİNSEL İSTİSMARA TUTUKLAMA



BARTIN'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı.

İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, "Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim" tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu. 2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi. Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.'yi gözaltına aldı. Ö.Ç.'nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. 'Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit' suçlarından tutuklandı.

Görüntü Dökümü

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Adliyeye sevk edilmesi

Evinde ele geçirilen silahların fotoğrafları

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)BİLECİK'TE ORMAN YANGINI; YAKLAŞIK 10 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI.



BİLECİK'te, Osmaneli yolundaki ormanlıkta çıkan yangın, rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüdü. Orman İşletme İl Müdürlüğü ekipleri, alevlere 7 arazöz ve 3 helikopterle müdahale ederek, söndürme çalışması başlattı. Yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Osmaneli ilçesi yolu üzerindeki karaçam ağaçlarının bulunduğu ormanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla Bilecik Orman İşletme İl Müdürlüğü'ne bağlı 7 arazöz ve Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'nün 3 helikopteri ile ekipler, bölgeye geldi. Söndürme çalışmalarına, Vezirhan ve Bayırköy beldelerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden de çok sayıda belediye itfaiye ekibi gelerek, destek verdi. Şiddetli rüzgar nedeniyle yangının kısa sürede büyüdüğü, ekiplerin hem karadan hem havadan yangını kontrol altına almaya çalıştığı belirtildi.

Öte yandan ormanlık alana yakın olan kağıt fabrikasında da itfaiye ekiplerince yangının yayılma ihtimaline karşı güvenlik önlemi alındı.

VALİ ŞENTÜRK: EKİPLER SEFERLER OLDU

Bilecik Osmaneli karayolu üzerindeki ormanda çıkan yangın şiddetli rüzgar nedeniyle hala kontrol altına alınamadı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olduğu belirtilen yangını söndürmek için tüm ekipler çalışmalarını havadan ve karadan sürdürüyor. Bilecik Valisi Bilal Şentürk, Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz ve Osmaneli Belediye Başkanı Münir Şahin yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. Tüm ekiplerin yangını söndürmek için seferber olduğunu ifade eden Bilecik Valisi Şentürk, "Bütün ekiplerimizle seferber olmuş vaziyetteyiz. Bu mevsimde maalesef karşılaştığımız durumlar bunlar. Alana giriş zor ama kontrol edilebilecek bir bölge. Araçlarımızla alana gireceğiz ve söndüreceğiz inşallah" dedi.

KEPÇELERLE YOL AÇILDI

Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın ise arazi şartlarının yangını kontrol almayı zorlaştırdığını belirterek şunları söyledi:

"Şiddetli rüzgar ve sarp ve engebeli arazi olduğu için biraz müdahalede zorlanıyoruz. Rüzgar akşam üzeri gibi herhalde kesilecek. Helikopterlerle tam anlamıyla müdahale ettikten sonra, çeşitli yollar açarak yangının arka tarafından kepçeler ile yollar açacağız. Oradan müdahaleye yoğun bir şekilde müdahale edeceğiz."

Orman yangınına 4 helikopterin yanı sıra 7 arazöz, 50 itfaiye ekibi ve 100'e yakın personel müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Bilecik Osmaneli karayolu üzerinde bulunan karaçam ormanında, saat 13.00 sıralarında çıkan yangın, yaklaşık 10 saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı. Arazözler, itfaiye ekipleri ve helikopterle müdahale edilen yangında yaklaşık 15 hektarlık alandaki ağaçlar zarar gördü. Bilecik Orman İşlet Müdürlüğü ekipleri ormanda soğutma çalışmalarına başladı. Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın, kötü arazi şartları ve rüzgar nedeniyle yangını söndürmekte güçlük çektiklerini ifade ederek, "Saat 23.30 sıralarında orman yangını kontrol altına alındı. Ekiplerimiz ormanda soğutma çalışmalarına başladı. İlk tespitlerimize göre yaklaşık 15 hektarlık alanda yangın etkili oldu" dedi.

Soğutma çalışmalarının sabah saatlerine kadar süreceği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Karayolundan yangın görüntüsü

-İtfaiye araçları

-Havadan ve yerden yangına müdahale

-Ekiplerin çalışması

-Vali Şentürk'ün gelişi

-Orman Müdürü ve Vali Şentürk'ün konuşması

Gece görüntüleri

-Genel görüntüler

-Bilecik Orman İşletme Müdürü Tuncay Yakın açıklama

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)ELAZIĞ'DA, İNŞAATIN ÇATISINDA YANGIN



ELAZIĞ'da, yapımına devam edilen binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Elazığ merkezde yapımı sürdürülen binada, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İnşaattan yükselen dumanları görenleri itfaiyeye haber verdi. İhbarla olay yerine gelen itfaiye görevlileri, çalışma başlatarak, alevleri söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için araştırma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İnşaat yangınından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber: Erkan BAY - Kamera: ELAZIĞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)MALATYA'DA DÜĞÜN SALONUNDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



MALATYA'da, düğün salonunda çıkan yangın panik yarattı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, salonda hasar meydana geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Yakınca Mahallesi'nde bulunan düğün salonunda bilinmeyen nedenle çıktı. Düğün salonunun mutfağından duman yükseldiğini gören çalışanların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevler kısa sürede tüm salona yayılırken, itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın, düğün salonu yanında bulunan araçlara sıçramadan söndürüldü.

Kimsenin yaralanmadığı yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Dumanların yükselmesi

Kalabalık

İtfaiye ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)GAZİANTEP'TE KERESTE FABRİKASINDA YANGIN



GAZİANTEP'te, kereste fabrikasında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tamamen yanan fabrika kullanılamaz hale geldi.

Küçük Sanayi Sitesinde bulunan Mehmet Ali Aksoy'a ait kereste fabrikasında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında fabrikayı duman kapladı. Tahta malzemelerin tutuşmasıyla büyüyen yangına ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, itfaiyenin 2 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ekipleri

İşyerindeki söndürme çalışmaları

İş yeri sahibinin söndürmeye çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)TURGUTLU'DA ARAZİ YANGINI KORKUTTU



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, arazide bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Arazide bulunan yaklaşık 30 kovan arı, sahibinin çabalarıyla yanmaktan son anda kurtuldu.Selvilitepe Mahallesi Irlamaz Yolu Irlamaz Çayı mevkiinde bulunan arazide, dün saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Arazide arı yetiştiren Erdem Çakırca, alevlerin ve dumanların yükseldiği görünce hemen durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu İtfaiye Amirliği ve Manisa Orman İşletme ekipleri yangına müdahale etti. Arıların sahibi Erdem Çakırca, alevlerin kovanlara yaklaşmaması büyük bir çaba sarf etti. Çakırca kovalarla su dökerek yangına müdahale etmeye çalıştı. Yaklaşık 30 kovan arı yanmaktan son anda kurtuldu. İtfaiye ve orman ekiplerinin yaklaşık 2.5 saatlik çalışmasının ardından yangın tamamen kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İtfaiye ve orman ekiplerinin yangına müdahalesi

-Arazide arı yetiştiriciliği yapan Erdem Çakırca'nın yangınla mücadelesi

-Arazi yangınından genel görüntü

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ Turgutlu,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)KIRIKKALE'DE SAĞANAK SELE NEDEN OLDU



KIRIKKALE'de, aniden bastıran sağanak, kentte su baskınları ve taşkınlara neden oldu. Ev ve iş yerleri sel sularıyla dolarken, Sulakyurt ilçesinde haber alınamayan bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor.Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış, şehrin pek çok ilçesinde yaşamı olumsuz etkiledi. Aşırı yağıştan dolayı Sulakyurt ilçesindeki Kozlu Deresi taşması sonucu ilçeyle Kırıkkale arasındaki karayolu ulaşıma kapandı, ilçedeki 2 evi su bastı. Sel sonrası haber alınamayan Muzaffer Uysal'ın (70) bulunması için çalışma başlatıldı.

İlçede yaşanan sel felaketine ilişkin bilgi veren Sulakyurt Belediye Başkanı İsmail Bildik, "Şuan için çok üzüntülüyüz, ilçe halkı olarak zararımız çok büyük, aniden bastıran yağmur hayatımızı felç etti. İlçemiz dışından geçen dere yatağı aşırı yağmurdan dolayı taştı. Sulakyurt ile Kırıkkale arasında bulunan yol ise derenin altında kaldı. Yine ilçemizde bir kişinin kayıp olduğu bilgisi ulaştı. Umarım doğru değildir, rabbim Sulakyurt'un yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

KYK YURDUNUN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yahşihan ilçesinde de etkili olan sağanak nedeniyle dükkanları su bastı. Yaklaşık 2 bin 500 öğrencinin kaldığı Ümmü Hatun Kız Yurdu'nun istinat duvarları çöktü. Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, sel basan iş yerlerini ve caddeleri gezerek tahliye çalışmalarını takip etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Taşan Kozlu Deresi'nden görüntü

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)MOTOSİKLET İLE HAFİF TİCARİ ARAÇ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI



DÜZCE'de, hafif ticari araç ile çarpışan plakasız motosikletin sürücüsü Hüseyin Yıldırım (40) hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Çınarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Yıldırım yönetimindeki plakasız motosiklet, karşı yönden gelen Mustafa Kocaman yönetimindeki 81 AT 618 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle hafif ticari araç evin bahçe duvarına çarparken, motosiklet sürücüsü Yıldırım ise önce aracın ön camına savruldu ardından altında kaldı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Hüseyin Yıldırım'ı hayata döndürmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Tüm müdahaleye rağmen Yıldırım, yaşamını yitirdi. Yaralanan Mustafa Kocaman ise kaldırıldığı Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yapan araç ve motosikletin görüntüsü

112 Acil sağlık ekiplerinin kalp masajı görüntüsü

Kaza yerinden görüntü

Jandarma ekiplerinin görüntüsü ve detaylar

HABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)MİNİBÜS İLE ÇARPIŞAN ATV'NİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ, EŞİ YARALANDI



ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesinde, servis minibüsüyle çarpışan ATV sürücüsü Deniz Şahin (32), yaşamını yitirdi, eşi Canan Şahin yaralandı.Olay, saat 22.30 sıralarında Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde meydana geldi. Eşi Canan Şahin ile evine giden Deniz Şahin yönetimindeki 07 MIR 23 plakalı ATV, 271 Sokak üzerinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen servis minibüsü ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle devrilen ATV'deki Deniz ve Canan Şahin yola düştü. Servis şoförünün haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, boynu kırılan Deniz Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Hafif yaralanan Canan Şahin ise tedavisi için ambulansla hastaneye götürüldü.

Şahin'in yakınları ve komşuları kazanın yaşandığı noktaya gelerek uzun süre gözyaşı döktü. Deniz Şahin'in cansız bedeni polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kazaya karışan servis minibüsünün sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yerinden görüntüler

-Hayatını kaybeden sürücünün cenaze aracına yüklenmesi

-ATV motordan görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)ADANA'DA ZİNCİRLEME KAZA: EN AZ 20 YARALI



ADANA'da, iki yolcu otobüsü ile iki otomobilin karıştığı kazada en az 20 kişi yaralandı.Kaza, saat 22.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Şambayat Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, orta şeritte ilerleyen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BK 6815 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle önünde ilerleyen 27 YG 542 plakalı başka bir yolcu otobüsüne çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan iki otobüs, sol şeritteki iki otomobile çarparak durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Otobüslerden birinde sıkışan yaralıyı çıkaramayan sağlık ekipleri, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi CANKUR ekibinden yardım istedi. Kaza yerine gelen CANKUR ekibi, ön tarafta sıkışan yaralıyı uzun uğraşlar sonucu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Otobüs ve otomobillerde yaralanan en az 20 kişi, ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanelerdeki tedavileri devam ederken, kaza nedeniyle TAG Otoyolu Mersin istikameti trafiğe kapandı.

Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yerinden görüntü

CANKUR ekibinin otobüste sıkışan yaralıyı çıkartmak için çalışma yapması

Otobüsten çıkartılan yaralının ambulansa taşınması

Kaza yerindeki yolculardan görüntü

Kazada yaralananların ambulansa gitmesi

Kazaya karışan diğer otobüsten görüntü

Kazadan hafif sıyrıklarla kurtulan iki yolcunun kaza anını anlatması

Süre: 02'30" Boyut: 279 MB

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)ADIYAMAN'DA MİNİBÜS ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 6 YARALI



ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs şarampole devrildi, 6 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Siverek karayolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi.

Ali Ardıç yönetimindeki 68 EL408 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile minibüste bulunan akrabaları Ramazan Ardıç, Gülsün Ardıç, Mehmet Fatih Ardıç, Saadet Ardıç ve Eyyüp Ardıç yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Kazaya karışan minibüs

Yaralılar ambulansa taşınması

Jandarmanın önlem alması

Kahta Devlet Hastanesi

Yaralılar acil serviste

Yaralılar tomografiye götürülmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)TOKAT'TA OTOMOBİL DEREYE UÇTU: 4 YARALI



TOKAT'ta, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu, aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Tokat-Sivas karayolu üzeri Gökçe köyü yakınlarında meydana geldi. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden Seyit Elibol (47) yönetimindeki 60 HL 058 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle karşı şeride geçerek köprü korkuluklarına çarptıktan sonra dereye uçtu. Sürücü Seyit ve oğlu Yesin Elibol (12) kendi imkanlarıyla otomobilden çıktı. Arka koltukta sıkışan Melike (16), Hanife (22) ve Nur Elibol (45) ise ihbarla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından otomobilin arka kapısı açılarak çıkarıldı. Kazayı sürücü Seyit Elibol yara almadan atlatırken, yaralanan 4 kişi ise sağlık ekipleri tarafından Tokat Devlet Hastanesi ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışması

Haber-Kamera: Halil İbrahim YEL/TOKAT, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)CEZAEVİNDEN İZİNLİ ÇIKIP ALKOL ALAN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ, YAYAYA ÇARPTI



KÜTAHYA'da, açık cezaevinden izinli olarak çıktıktan sonra alkol alıp, ardından direksiyon başına geçen ehliyetsiz O.T. (22), yol kenarında yaya olarak yürüyen Fahrettin Yıldırım'a (53) çarparak kaçtı. O.T., polis ekipleriyle yaşanan kovalamacanın ardından yakalanarak gözaltına alındı.Kütahya'da yaralama suçundan açık cezaevinde bulunan O.T., iddiaya göre izinli olarak çıktıktan sonra alkol alarak direksiyon başına geçti. O.T., kullandığı 43 NT 013 plakalı otomobille İstiklal Mahallesi Hamam Caddesi üzerine geldiğinde yol kenarında yürüyen Fahrettin Yıldırım'a çarparak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri Yıldırım'ı ilk müdahalesinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan Kütahya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçan otomobili kazayı görenlerin ifadeleri üzerine takibe aldı. Dört lastiği de patlayan otomobilden inen O.T., yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalanarak gözaltına alındı. Polise direnen O.T., polis ekiplerince biber gazı sıkılarak etkisiz hale getirildi. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen O.T.'nin ehliyeti olmadığı ve 2.90 promil alkollü olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yapan otomobil

-Şüphelinin yerdeki görüntüsü

-Ekipler aracın bindirilmesi

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA,-

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18)MALATYA'DA DEVRİLEN OTOMOBİLDEN YARALANMADAN ÇIKTILAR



MALATYA'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole devrildi, yaralanan olmadı.

Kaza, akşam saatlerinde Emeksiz Caddesi alt geçidinde meydana geldi. Celal P. yönetimindeki 06 VYP 88 plakalı otomobil, alt geçidin duvarına çarparak devrildi. Kazada sürücü Celal P. ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi kazadan yara almadan kurtuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Devrilen otomobil

Olay yeri

Polis ekipleri

Aracın çekiciyle çıkarılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)43 İLİN GEÇİŞ NOKTASI KIRIKKALE'DE BAYRAM DÖNÜŞÜNDE YOĞUNLUK

KIRIKKALE'de Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, tatilin son günü olan Pazar günü yollara düştü. 43 ilin geçiş noktasında "kilit kavşak" konumunda yer alan Kırıkkale'de trafik zaman zaman durma noktasına geldi.Ramazan bayramının sona ermesi ile birlikte Kayseri-Kırıkkale, Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yollarında yoğunluk yaşanıyor. Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri 3 ayrı yolda önlem alarak trafik yoğunluğu oluşmasını engellemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Trafik yoğunluğu

-Detay

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)KOCAELİ GEÇİŞİ İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK

Ramazan Bayramı tatilininin son gününde, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönünde yoğunluk olduğu görüldü. Bayram tatilini İstanbul dışında geçirenlerin dönüşü sürerken, TEM yolu Kocaeli geçişi İstanbul yönündeki akıcı trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Yolun 2 şeride düştüğü Alikahya mevkisi ile İzmit batı gişeleri arasında yoğunluk arttı. İzmit batı gişelerinden sonra ise sürücüler, İstanbul'a kadar Çoğunlukla karşılaşmadan ilerledi.

YOĞUNLUK DEVAM EDİYOR

TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde trafik yoğunluğu gece saatlerinde de devam etti. İstanbul yönünde yolun 2 şeride düştüğü Alikahya ile İzmit batı gişeleri arasında araçlar zaman zaman durma noktasına gelirken, Körfez ilçesi geçişi ile Şekerpınar mevkii arasında ise yoğun ancak akıcı bir trafik olduğu görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: (Gece görüntüleri)

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Otoyoldan drone görüntüsü

Otoyoldan aktüel görüntü

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)BUDO'DA FERİBOT İSKELESİNDE BAYRAM DÖNÜŞÜ YOĞUNLUĞU



BURSA'nın Mudanya ilçesindeki BUDO (Bursa Deniz Otobüsleri) İskelesi'nde 9 günlük bayram tatilin bitmesiyle dönüş yoğunluğu yaşandı.

Mudanya ilçesindeki BUDO feribot iskelesinde 9 günlük bayram tatili nedeniyle başlayan yoğunluk, yerini geri dönüş yolundaki yoğunluğa bıraktı. Ramazan Bayramı tatilini tamamlayanlar, bayram tatili dönüşünde karayollarına takılmamak ve istedikleri yere daha hızlı ulaşabilmek için, BUDO'ya ait feribotları tercih ederken, Mudanya İskele Meydanı'nda da yoğunluk oluştu. Öte yandan İskele Meydanı'nda karayolu trafiği ise zaman zaman durma noktasına geldi.

GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Kalabalıktan görüntüler

-Feribottan detaylar

-İskeleden ve yoğunluktan detaylar

Haber-Kamera: Merve KIZILKAYA/Mudanya-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)TATİLCİLERİN BAYRAM DÖNÜŞÜ SÜRÜYOR



MARMARA Bölgesi'nden Ramazan Bayramı tatili için memleketlerine ya da kıyı şeridindeki tatil beldelerine gidenlerin dönüşleri devam ediyor. Yalova'da hem karadan hem denizden ulaşımda yoğunluk olmadığı görüldü.Tatilin son gününde, karadan ve denizden ulaşımda, Yalova hattında yoğunluk olmadı. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. (İDO) tarafından Topçular ile Eskihisar arasındaki arabalı vapur sayısı yoğunluk olmaması için 15'ten 18'e çıkarıldı. Negmar'dan da Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemiyle hizmet verildi. Tatilciler, deniz otobüsünün yanı sıra Osmangazi Köprüsü'nü de kullandı.

İDO'NUN İSTİF ALANI BOŞ KALDI

İDO'nun Yalova'da Topçular Terminali'ndeki istif alanı ise tatilin son günü boş kaldı. 18 gemiyle karşılıklı olarak ring hizmeti verildi. İDO Bölge Sorumlusu Aşkın Lermi, 9 günlük bayram tatili boyunca hattaki 15 olan gemi sayısını 18'e çıkardıklarını söyledi. Lermi, tatilin son gününe kadar Eskihisar- Topçular hattından karşılıklı olarak toplam 135 bin aracın taşındığını söyledi. Her gün 350 sefer yapıldığını belirten Lermi, gün sonuna kadar hattan toplam 145 bin aracın taşınacağını dile getirdi.

Negmar Genel Müdürü Eşref Serbes ise Yalova ile Eskihisar arasında 4 gemi ile hizmet sunduklarını ve her gün 120 sefer yaptıklarını belirtti. Serbes, bayram tatilinin bitiminin son gününe kadar toplam 1200 sefer yapacaklarını ve 50 bin aracın karşıya geçirileceğini öngördüklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatilcilerin dönüşü

-Terminal'den detaylar

-İstif alanının boş kalması

-Gemilerden detay görüntüler

Süre: : 4.31 Boyut: 506 mb

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/YALOVA,DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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23)TÜFEKLE OYNAYAN 13 YAŞINDAKİ BERAT KENDİNİ VURDU



SİVAS'ta, oynadığı av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu başından vurulan Berat B. (13), hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Başıbüyük köyünde yaşandı. İstanbul'da yaşayan ve tatil için köye gelen 8'inci sınıf öğrencisi Berat B., evde yanında kimsenin olmadığı sırada dedesine ait olduğu iddia edilen av tüfeğiyle oynamaya başladı. Bu sırada tüfeğin ateş almasıyla başından yaralanan Berat B. yere düştü. Silah sesini duyanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Berat B.'nin hayatını kaybettiği belirledi. Berat B.'nin cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Cenazenin çıkarılışı

-Hastane morgundan görüntü

-Ölen çocuğun fotosu

Haber: Hakan KALELİ/ Kamera: SİVAS

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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24)KENDİSİNDEN 1 HAFTADIR HABER ALINAMAYAN KİŞİ, EVİNDE ÖLÜ BULUNDU



MALATYA'da, yalnız yaşayan ve 1 haftadır kendisinden haber alınamayan Kenan Çelik (62), evinde ölü bulundu. Polis, kokudan dolayı eve maske takarak girdi. Olay, gece saatlerinde Hacıabdi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Vaizoğlu Sokak'ta bir apartmanın en üst katında yalnız oturan ve bir otobüs firmasında çalışan Kenan Çelik'ten haber alamayan yakınları polise bilgi vererek eve geldi. Olay yerine gelen polisle beraber yedek anahtarı kullanarak eve girenler, Çelik'i hareketsiz yatarken buldu. Apartmanı saran kokudan dolayı polis, maske kullanmak zorunda kaldı. İhbarla eve gelen sağılık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Çelik'in cesedi inceleme sonrası otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polis ekipleri

İnceleme ekipleri

Maske takan polisler

Evden görüntüler

Cenaze aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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25)KOVANLARA ZARAR VEREN KİŞİ KAMERAYA YAKALANDI



BARTIN'ın Ulus ilçesinde, kovanlarına zarar verilen Fatma Sabancı, tarlaya güvenlik kamerası yerleştirdi. Bir kişinin kovanlara zarar vermesi kameraya yansıdı. Görüntüler üzerine gözaltına alınan Ahmet A., "Ben yapmadım, o görüntülerdeki ben değilim" dedi.

Olay, önceki gün Ulus Kirsiler Köyü Boğaz Mahallesi'nde meydana geldi. Köyde bulunan arazide Fatma Sabancı'ya ait 50 arı kovanına geçen yıl zarar verildi. Ayıların saldırdığını düşünen Fatma Sabancı, kovanların bulunduğu tarlaya kamera yerleştirdi. Fatma Sabancı, 50 arı kovanından 25'inin parçalanmış, 5'inin de çalındığını gördü. Güvenlik kamerası kayıtlarına bakan Fatma Sabancı, kovanları parçalayanın bir ayı değil, bir insan olduğunu gördü. Fatma Sabancı daha sonra kamera görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerden yola çıkan jandarma, aynı köyde yaşayan Ahmet A.'yı gözaltına aldı. Ahmet A. ifadesinde. "Ben yapmadım, o görüntülerdeki ben değilim." deyince karakoldan serbest bırakıldı.

Olayla ilgili araştırma devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Güvenlik kamerası görüntüleri

HABER: Ayhan ACAR/BARTIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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26)HALUK LEVENT'TEN JEOTERMALE KARŞITLARININ NÖBET ÇADIRINA ZİYARET



AYDIN'da kurulması planlanan jeotermal santralini istemeyen ve çadır kurarak nöbet başlatan grubutakileri, ünlü şarkıcı Haluk Levent ziyaret etti. Levent, "Sizin için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. Eyleminizi destekliyorum. Annelerimizin, ablalarımızın yanındayım" dedi.Efeler'in Kızılcaköy Mahallesi'nde kurulması planlanan jeotermal tesisini istemeyen vatandaşlar, 15 Ağustos 2018'de çadır kurup nöbete başladı. Vatandaşlar, Twitter üzerinden ulaştıkları ünlü şarkıcı Haluk Levent'ten destek isteyip, Kızılcaköye davet etti. Haluk Levent ise Twitter'dan "Gelmem mi anam babam" diye karşılık verdi. Aylar sonra Aydın'a bir kulüpte sahne almaya gelen Haluk Levent, sözünü unutmayarak dün nöbet çadırını ziyaret etti. İlgi ve sevgiyle karşılanan Levent, vatandaşların dertlerini dinleyerek destek sözü verdi. Levent, vatandaşlarla fotoğraf da çektirdi. Levent'e, ayran ve meyve ikramında bulunuldu. Mahalle sakinlerinden Leyla Çiyanşen, "Burası bizim yaşam alanımız. Burası bizim vatanımız. Biz börtümüzle, böceğimizle yaşamaktan mutluyuz. Böyle yaşamayı seviyoruz. Köyümüzdeki arazilerini ekerek, geçimizi sağlıyoruz. Büyüklerimizden yardım istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın bizim sesimize kulak vermesini istiyoruz. Biz çok büyük ovası ve yerleşim yeri olan bir bölge değiliz. Biz jeotermalin j'sini bile istemiyoruz. Bin yıllık zeytin ve incir ağaçlarımızın yok olmasını istemiyoruz" dedi.

Vatandaşlara her anlamda destek olacağının sözünü veren Haluk Levent ise "Annelerimizin ve ablalarımızın yanındayım. En yakın zamanda Ankara'ya, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na gideceğim. Burada, sesinizi duyurmaya çalışacağım. Ablamız, 'Buradaki bir böceğin bile vebali var' dedi. Bu çok güzel bir cümleydi. Katılıyorum. Zorla güzellik olmuyor, olmamalıdır. Artık büyüklerin, devleti yönetenlerin bunu görmeleri gerekiyor. Söz veriyorum hep yanınızdayım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Haluk Levent'in vatandaşlarla sohbeti

Jeotermal ile ilgili vatandaşların dertlerini dinlemesi

Leyla Çiyanşen ve Haluk Levent konuşması

Çocuklar ve kadınlarla fotoğraf çekilmesi

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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27)KUYUDAN DANA KURTARMA OPERASYONU



MERSİN'in Gülnar ilçesinde su kuyusuna düşen dana, itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

Kayrak Mahallesi Kuzkuyu mevkiinde yaşayan Ahmet Sağ'a ait bir dana, su kuyusuna düştü. Kendi imkanları ile danasını çıkaramayan Sağ'ın haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekibi sevk edildi. Kuyuya giren görevliler, halat bağladıkları danayı kepçe yardımı ile kurtarıp sahibine teslim etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin kuyuya inmesi

Danaya halat bağlanıp çekilmesi

Dananın sahibinin görüntüsü

SÜRE: 03'49" BOYUT: 413

Haber-Kamera: GÜLNAR (Mersin),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tunceli'de Dünya Rafting Şampiyonası başladı (2)

28)KORTEJ DÜZENLENDİ

Tunceli'de başlayan Dünya Rafting Şampiyonası kapsamında kortej düzenlendi. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz, Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı ve çok sayıda kişinin katılımıyla Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Karayolları kavşağında başlayan kortej, sporcular kendi ülkelerini temsil edep bayrak ve flamaları eşliğinde Munzur Nehri kenarındaki Mamike parkında sona erdi. Dünya Rafting Şampiyonası'na katılan ülkelerin takımlarının seremonisinin ardından konuşan Tunceli Valisi Tuncay Sonel, şampiyonanın Tunceli için bir hayal olduğunu ama bu hayali gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, "Kahraman güvenlik güçlerimizin Tunceli'yi huzur şehri haline getirmek için gösterdikleri büyük gayret sonrası başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın büyük destekleri sonucu şampiyona Türkiye'de ve Tunceli'mizde düzenlendi. Tunceli artık bir spor ve turizmi kenti. Dolayısıyla artık Tunceli turist akınına uğramış durumda. Bizim için bu şampiyona hayaldi gerçek oldu. Bütün ülke sporcularına başarılar diliyorum" dedi.

Dünya Rafting Federasyonu Başkanı Danilo Barmaz ise Tunceli'de düzenlenen şampiyonanın mükemmel bir organizasyonla başladığını söyledi. Barmaz, Tunceli'yi çok beğendiğini belirterek, yarışmaya katılan ülke sporcularına başarılar diledi.

Konuşmaların Selçuk Balcı, konser verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Korteje katılanlar

Kortejin başlaması

Mameki parkı

Sporcuların serenomisi

Konuşmalar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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29)25 YILLIK PERİBACASI KAFE



NEVŞEHİR'in merkez ilçesine bağlı Uçhisar beldesinde, yaklaşık 50 metre yüksekliğindeki 6 katlı peribacası, 25 yıldır kafe olarak kullanılıyor.

Uçhisar'da yaşayan, evli ve 4 çocuk babası Recep Erkan, 25 yıl önce evinin alanı içinde bulunan peribacasını Milli Emlak Genel Müdürlüğü'nden kiraladı. Erkan, daha önce bölge halkının yazlık ve kışlık erzakını depoladığı peribacasını tadilat yapmadan kafeye çevirdi. 6 katlı kafe, bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Recep Erkan, bölgede bu tip peribacasının bulunmadığını belirterek, "6 kat olarak geçmiş yıllarda oyularak erzak deposu olarak dizayn edilen dev peribacası içinde hiçbir değişim ortaya koymadım. Burayı doğal haline sadık kalarak kafeterya haline dönüştürdük" dedi.

Turistlere tarihi mekan içinde hizmet sunduklarını belirten Erkan, İngilizce, Almanca ve Fransızca müzikler çaldıklarını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Cafe'den genel ve detay görüntü

-Cafe ye gelen vatandaşlardan genel görüntü

-Cafe deki müşteriler ile röportaj

346 MB SÜRE 3.11 saniye

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Kaynak: DHA