DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)TUNCELİ'DE PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMA: 4 ASKER AĞIR YARALI



TUNCELİ'de, güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 4 asker ağır yaralandı. Merkeze bağlı Karşılar köyü kırsalında dün akşam saatlerinde bir grup PKK'lı terörist tespit eden güvenlik güçleri, 'Teslim ol' çağrısında bulundu. Teröristlerin, çağrıya ateş açarak karşılık vermesi üzerine çatışma çıktı. Çatışmada 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, bölgeye sevk edilen helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan askerlerin durumlarının ağır olduğu belirtildi. Takviye güvenlik görevlilerinin sevk edildiği bölgedeki teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için başlatılan operasyon devam ediyor.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Tunceli Devlet Hastanesi

Helikopterin inişi

Yaralı askerlerin acile alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

============================================

2)KIRIKKALE'DE ZİNCİRLEME KAZA: 2 ÖLÜ, 17 YARALI



KIRIKKALE'nin Yahşihan ilçesinde tur minibüsü, kamyon ve TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 17 kişi de yaralandı.

Kaza, sabaha doğru Kırıkkale-Ankara karayolunun 13'üncü kilometresinde meydana geldi. Yozgat'a düğüne gidenleri taşıyan 34 BVJ plakalı tur minibüsü ile Osman Atay yönetimindeki 38 EJ 763 plakalı kamyon ve Kenan Küçükkaya yönetimindeki 55 ALT 07 plakalı TIR, Kırıkkale Üniversitesi Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, araçlarda sıkışan yaralıların kurtarılması için çalışma yaptı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde tur minibüsünde bulunan ve isimleri belirlenemeyen 2 kişinin öldüğü tespit edildi. TIR şoförü Kenan Küçükkaya ile Emine Nur, Zeliha Nur, Yusuf Buğra, Murat Gömeç, Yeşim Alakurt, Dursun Ali Alakurt, Zinnet Alakurt, Mahmut Kerem, Kübra Damat, Yaren Damat, Kıymet Arslan ve Ayşe Coşkun ile isimleri öğrenilemeyen 4 kişi de kazada yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevre hastanelere kaldırılan yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi. Kaza nedeniyle, Ankara-Kırıkkale karayolu yaklaşık 4 saat trafiğe kapalı kaldı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahalesi

-Yaralılar detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları

-Güvenlik önlemleri

-Cenazelerin taşınması

-Kaza yapan araçlar

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

=========================================

3)ÇORUM'DA ŞİDDETLİ HORTUM ÇATILARI UÇURDU, AĞAÇLARI DEVİRDİ

ÇORUM'un Laçin ilçesine bağlı Narlı köyünde, fırtına nedeniyle çıkan hortum, ev ve ahırların çatılarını uçurdu, ağaçları yerinden söktü.

Laçin ilçesinde dün akşam saatlerinde sağanak yağmur ve fırtına etkili oldu. Fırtınayla ile birlikte oluşan hortum, ilçeye bağlı Narlı köyünde ev ve ahırların çatılarını uçurdu. Şiddetli hortum, köyde çok sayıda ağacı da yerinden söktü. Bir traktörün kasasını ters çeviren hortum, köyde paniğe neden olurken, bazılı ekili tarım arazileri de zarar gördü.

'30'UN ÜZERİNDE EVDE HASAR OLUŞTU'

Köy muhtarı Birol Temel, 30'un üzerinde evde hasar oluştuğunu belirterek, "Şiddetli rüzgar ve oluşan hortumda, 30'un üzerinde evlerde hasar mevcut. Bu sayıda artabilir de, çok şükür can kaybımız yok. Elektrik direkleri devrildi, çatılar uçtu" dedi.

'BİR FELAKET YAŞADIK'

Hortumda evi ve ahırı büyük zarar gören Kenan Türkmen, "Bir felaket yaşadık, evimiz ve ağırımız büyük hasar gördü. Eşim de son anda yıkılan ağırın enkazı altında kalmaktan son anda kurtuldu" diye konuştu.

'AĞAÇLARI KÖKÜNDEN SÖKTÜ'

Hortum nedeniyle ağaçların kökünden koptuğunu anlatan köy sakini Halil Yılmaz ise "Akşam saatlerinde hortum çıktı. Pek çok evin çatılarını uçurdu. O sırada ben arazideydim. Hortumu görüyordum. Ağaçları kökünden söktü" ifaddelerinde bulundu.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Hortum

-Yıkılan ahırlar ve evler

-Köylülerin enkazlar arasında gezmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM,

=============================================

4)NEVŞEHİR'DE DOLU VE YAĞMUR SU BASKINLARINA NEDEN OLDU

NEVŞEHİR'de dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini arttıran sağanak yağış, şehir merkezinde hayatı olumsuz yönde etkilerken, bazı evlerde su baskını oldu.

Nevşehir'de dün akşam saatlerinde başlayan yağışın etkisini arttırması üzerine il merkezindeki zemin katlarda bulunan çok sayıda ev ve işyerlerini su bastı. Caddelerin adeta göle döndüğü Nevşehir'de yaşanan doğal afet ile birlikte belediye ekipleri seferber oldu. Başta İtfaiye Müdürlüğü ekipleri olmak üzere Su ve Kanalizasyon ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri su baskınlarının yaşandığı ev ve işyerlerine müdahale etti. Selin sürüklediği toprak yığınları nedeniyle kapanma noktasına gelen yollar kısa sürede temizlenerek yeniden trafiğe açılırken, ekipler yoğun yağış nedeniyle çalışmalarını güçlükle sürdürdü. Bu arada akşam saatlerinde 350 Evler Mahallesi'nde bulunan eski SSK Hastanesi binasının çatısına yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına Nevşehir

Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Nevşehir Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri akşam saat 20.00 itibariyle son 3 saatte metre kareye düşen yağış miktarının 35,6 kilogram olduğunu açıkladı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-İşyerlerinin ve evleri su basmasından genel ve detay görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışmasından genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: NEVŞEHİR,

==============================================

5)BEYPAZARI'NDA SAĞANAK SU BASKINLARINA YOL AÇTI

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde dün sabah saatlerinden beri etkili olan sağanak, su baskınlarına neden oldu.

Ankara genelinde etkili olan yağışlı hava, etkisini şehrin batı kesimlerinde artırdı. Beypazarı ilçesinde de dün akşam saatlerinde şiddetlenen sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle cadde ve sokaklar dere yatağına döndü. Ayvaşık Mahallesi'ndeki bazı binaların bodrum ve giriş katlarını ise su bastı.

Öte yandan, sağanak Beypazarı'nın yanı sıra Nallıhan ve Ayaş ilçelerinde de etkisini gösterdi. Bölgedeki tarım arazileri, yağıştan olumsuz etkilendi.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

Sel sularından görüntü

Haber: Caner ÜNVER - Hasan POLAT/ BEYPAZARI(Ankara),

=================================================

6)BUCA'DA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLDU

İZMİR'de, Buca ilçesinde dün akşam saatlerinde etkili olan kısa süreli sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı. Sürücü ve yayalar zor anlar yaşadı. İzmir'in Buca ilçesinde, akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçenin en işlek cadde ve sokaklarını su bastı. Kısa süren sağanak nedeniyle sürücüler ve yayalar zon anlar yaşadı.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Vatandaş kamerası

Haber-Kamera: BUCA-İZMİR,

=================================================

7)MANİSA- İZMİR YOLU HEYELAN NEDENİYLE TRAFİĞE KAPANDI



MANİSA- İzmir yolu, dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen heyelan nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yüksek kesimden kayan toprak ve kaya parçaları nedeniyle kapanan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, ekipler trafik akışının normale dönmesi için çalışma başlattı. Manisa- İzmir yolu Anıt heykeli mevkiinde, dün akşam saat 21.00 sıralarında, heyelan meydana geldi. Yüksek kesimden kopan toprak ve kaya parçaları karayolunu ulaşıma kapadı. Heyelan sırasında şans eseri herhangi bir kaza meydana gelmedi. Heyelanın ardından yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, bölgeye Karayolları, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yolun İzmir'e gidiş yönü trafiğe kapandı. Bölgeye gelen ekipleri karayolunda toprak ve kaya parçalarını temizlemek için çalışma başlattı.

1 SAAT SONRA KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Manisa'da akşam üzeri etkili olan yağışlar nedeniyle İzmir- Manisa karayolunun Süreyya Tabiat Parkı mevkiinde, toprağın yumaşamasıyla heyelan meydana geldi. Dağdan kopan kaya ve toprak parçaları yola döküldü. Her iki şeridi de kaplayan toprak kayması nedeniyle İzmir- Manisa karayolu ulaşıma kapandı. Toprak kayması sırasında araç geçişinin olmaması olası bir faciayı önlerken, olay yerine çok sayıda polis ve karayolları sevk edildi. Karayolları ekipleri dozerlerle yoldaki toprak ve kaya parçalarını temizleme çalışması başlattı. Yolun kapanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluşurken, İzmir'den Manisa'ya gitmek isteyen sürücüler ise Menemen ilçe istikametine yönlendirildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonrası yol her iki yönden de trafiğe kontrollü olarak açıldı. Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmaları devam ederken, polis ekipleri ise her hangi bir kaza oluşmaması için yolun her iki tarafında da görev yapıyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------------

-Trafikten görüntü

-Heyelan görüntüsü

-Çalışmlalardan görüntüler

-Ekiplerin trafik kontrolü

-Genel ve detaylar

+++

Karayolları bölge ekiplerinin çalışması

İş makinelerinin çalışması

Polis ekiplerinin trafiğe müdahalesi

Yolun trafiğe açılmasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

====================================

8)KOCAELİ'DE YANGINDA CAN PAZARI: BİNA SAKİNLERİNİ İTFAİYE KURTARDI

KOCAELİ'de bir apartmanın zemin katındaki dairede yangın çıktı. Çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, binada mahsur kalanları itfaiye kurtardı. Yangında 5 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, gece saatlerinde İzmit Akpınar Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Zemin kattaki daireden duman çıktığını görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan yangına müdahale ederken, bir yandan da binadaki herkesi teker teker dışarı çıkardı. Yangın itfaiyenin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın çıkan dairede kimsenin olmaması ise faciayı önledi. Dumandan etkilenen 5 kişiye olay yerindeki ambulansta ayakta oksijen tedavisi uygulandı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

------------------------------

Olay yerinden görüntüler

İtfaiyenin çalışmaları

Apartmanda mahsur kalanların dışarı çıkarılmaları

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

==============================

9)RUS DEVRİYE GEMİSİ 'VASİLY BYKOV' AKDENİZ'E İNİYOR

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Rus Donanması'na ait 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli devriye gemisi Akdeniz'e doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden dün saat 17.00'de Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, Rus Donanması'nın Karadeniz Filosu'na bağlı 368 borda numaralı 'Vasily Bykov' isimli savaş gemisi, boğazın manevra yapılması en güç noktası olan Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 19.10 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. Kilitbahir köyü dağında bulunan 'Dur Yolcu' yazısı ile Kilitbahir Kalesi önünden geçen savaş gemisi Ege Denizi'ne açılmak üzere yoluna devam etti.

36 millik Çanakkale Boğazı geçişi sırasında güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik Botu'nun eşlik ettiği Rus savaş gemisinin, Akdeniz'e indiği ileri sürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Çanakkale Boğazı'ndan geçen Rus devriye gemisinden genel ve detay görüntüler.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

============================

10)KKTC CUMHURBAŞKANI AKINCI: BARIŞ İSTİYORUZ, UZLAŞMA İSTİYORUZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Doğu Akdeniz'deki gerginlige ilişkin, "Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz" dedi.

Akıncı, Girne'de gerçekleştirilen, kara safhası tamamlanan Şehit Teğmen Caner Gönyeli Arama Kurtarma Tatbikatı' sonrası basın mensupklarının sorularını cevaplandırdı. Tatbikata katılan sivil ve askeri birlikleri tebrik eden Akıncı, bu tür konularda hazırlıklı olmanın önemli olduğunu söyledi.

'BU ZENGİNLİKLER HEPİMİZE AİT'

Konuşmasında Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğe değinen Akıncı, hiç kimsenin böyle bir gerginlik arzu etmediğini belirterek, şunları söyledi:

"Doğu Akdeniz'deki zenginlikler hepimize ait ve bu kabul ediliyor. Ama iş tatbikata gelince, 'Bu bizim egemenlik alanımızdır' diyen bir Rum tarafıyla karşı karşıya geliyoruz. Müzakereler devam ettiği dönemde kendilerine sıklıkla hep bir önerinin altını çizdik; 'Bu zenginlikler hepimize ait olduğuna göre ortaklaşa planlayalım, çıkarmak için işbirliği yapalım ve bunun için de bir ortak komite kuralım' dedik. Ama maalesef komite kurmaya yanaşmadılar ve eylemlerini tek taraflı sürdürdüler. Eğer bu, bu şekilde yapılırsa 'KKTC ve Türkiye'ye aynı şekilde davranmaktan başka bir seçenek bırakmıyorsunuz' dedik. ve şu anda bunun gerekleri yapılıyor. 'Eğer siz araştırma yapıyorsanız biz de yapacağız' dedik ve yaptık. 'Eğer kazı aşamasına gelirseniz biz de o aşamaya geleceğiz ve kazacağız' dedik. ve şimdi o safhadayız."

'BARIŞ İSTİYORUZ, UZLAŞMA İSTİYORUZ'

Birlik ve beraberlik mesajları veren Akıncı, şöyle konuştu:

"Doğu Akdeniz bir barış gölü, bir barış havzası haline gelebilir. Buradan herkes yararlanır. Biz gerginlik siyaseti, çatışma siyaseti istemiyoruz. Barış istiyoruz, uzlaşma istiyoruz; ama bunları haklarımızı da koruma kararlılığı içerisinde söylüyorum. Eğer yardımlaşma konusunda en ufak bir ipucu görürsek biz bu eli tutmaya hazırız. Ama ne yazık ki bunun tam tersi gelişmeler oluyor. KKTC ve Türkiye'yi enerji politikalarının dışında, Doğu Akdeniz enerji denkleminin dışında tutma gayretleri var. Ama bu çabalar coğrafyaya aykırı çabalar. Bu bölgenin coğrafyasında ve tarihinde hem Kıbrıs Türkü hem Türkiye vardır ve var olmaya devam edecektir."

'MÜZAKERE OLMAMASININ NEDENİ, DOĞU AKDENİZ DEĞİL'

Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bu gergin ortamda müzakerelerin tekrar başlaması söz konusu mu?" sorusu üzerine de, "Müzakerelerin olmamasının nedeni şimdi yaşananlar değil. Rum tarafı geçen gün 'Bu gergin ortam bitsin de müzakereler başlasın' diye beyanat verdi. Öyle bir durum söz konusu değil. Müzakerelerin olmamasının nedeni, maalesef Rum liderlerinin Kıbrıs Türk tarafının siyasi eşitliğini ve kararlara etkin katılımını bir türlü kabule yanaşmamasıdır. Herhangi bir uzlaşma sağlayıp yeniden işe başlayabilmek için geçmişte var olan mutabakatların kabul edilmesi gerekir. Geçmişte var olan mutabakatların özü de iki tarafın siyasi eşitliğidir. Rum tarafı bunu kabule yanaşmıyor. Yani eğer bugün müzakerelerde bir tıkanma varsa, bunun temel nedeni Doğu Akdeniz'de yaşananlar değil, Rum tarafının Kıbrıs Türklerinin siyasi eşitliğini kabul etmemesidir" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN - İbrahim KÖRDEMİRCİ - İbrahim MAŞE/ GİRNE(KKTC),

==============================================

11)TOKİ BAŞKANI BULUT: SINIR DUVARI TAMAMLANIYOR

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde teröristler tarafından şehit edilen Abdurrahman Bilici ile yeğeni Mehmet Sait Bilici'nin cenaze törenine katılan TOKİ Başkanı Ömer Bulut, sınırda yapılan güvenlik duvarının bu yıl sonuna kadar bitirileceğini söyledi.

Şehit işçilerin toprağa verildiği törene katılan TOKİ Başkanı Bulut, daha sonra Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ile birlikte, ilçeye 5 kilometre mesafedeki Gözütok Mahallesi'ne giderek, acılı aileye taziye ziyaretinde bulundu. Bulut, ardından da kaymakamlık binasına geçerek, Hakkari, Van, Ağrı ve Iğdır'ı kapsayan güvenlik duvarı ile ilgili bilgi verdi. Ağrı-Iğdır bölümü 140, Hakkari-Van bölümü 84 kilometre olan, jiletli telle birlikte yüksekliği 4 metreyi bulan güvenlik duvarının yıl sonu kadar bitirilmesinin hedeflendiğini anlatan Bulut, şunları söyledi;

"Iğdır'dan Hakkari'ye kadar bir sınır duvarı inşa ediyoruz. Bu sınır duvarı, buralardan gelecek terör saldırılarını ve kaçakçılık olaylarını önleyecek bir çalışma. Yüzde 75 seviyesine geldik. Yine bu bölgede Hakkari, Van ve Ağrı'da kalekol inşaatlarımız var. Onların da büyük çoğunluğunu bitirdik. Bunlarla birlikte ve sınır duvarı tamamlandığında güvenlik açısından çok önemli bir yol katedilecek.Terörü lanetliyorum ama biz bugün bu terör neticesinde şehit olan işçilerimiz ve aileleriyle birlikte nasıl kaynaşabildiğimizi, nasıl birbirimize sevgi duyduğumuzu gördük. Allah bu beraberliğimiz daim etsin. İşçilerimiz de tıpkı bu bölgede görev yapan güvenlik güçleri gibi anlamlı bir görev ifa ediyorlar. Yaptıkları bu görev, Türkiye Cumhuriyeti'nin ve devletinin birliğini, beraberliğinin teminatı oluyor. Şantiyelerimizde çalışanlardan Allah razı olsun."

TOKİ Başkanı Bulut'un zaman zaman duygulandığı gözlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un açıklaması

-Taziye çadırından detaylar

Haber-Kamera: Orhan AŞAN - Barbaros KUL/ ERCİŞ(Van),

====================================

12)BURSA'DA TRAFO MERKEZİNDE YANGIN



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, elektrik dağıtımını sağlayan trafo merkezinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

Yangın, dün akşam saatlerinde İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde Türkiye Elektrik İletim A.Ş'ye (TEİAŞ) ait trafo merkezinde çıktı. Trafoda birinde bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden güvenlik görevlisi, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın büyümeden itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Yangın anından detaylar

-itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Trafo merkezinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

================================

13)TARTIŞTIĞI AĞABEYİNİ BALKONDA OTURURKEN POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ



İZMİR'in Buca ilçesinde Turan Güler (37), aynı binada bir alt katta oturan ağabeyi Harun Güler'le (39) tartıştı. Tartışmanın ardından balkonda oturan Harun Güler, üst katta oturan kardeşinin balkondan pompalı tüfekle ateş açması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi 202/53 sokakta meydana geldi. Aynı binada oturan ve deri işiyle uğraşan kardeşler Turan Güler ile Harun Güler bilinmeyen nedenle tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Turan Güler eve girip pompalı tüfeği alarak balkona çıktı. Üçüncü katın balkonundan ikinci katın balkonunda bulunan ağabeyi Harun Güler'e doğru pompalı tüfeği doğrultan Turan Güler silahı ateşledi. Başından vurularak ağır yaralanan ağabey kanlar içerisinde yerde kalırken, olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Harun Güler'i ambulansla Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz adam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra eve giren ve bir süre polise direnen Turan Güler, cinayet aleti silahla birlikte teslim oldu. Ailenin yakınları ve mahalle sakinleri Turan Güler'e saldırmak isteyince polis, zanlıyı yoğun güvenlik önlemleri altında olay yerinden emniyete götürdü. Kardeşlerin evde olan yakınları olayın şokunu yaşarken, göz yaşları içinde ifade vermek için polis merkezine götürüldü.

Olayda yaşamını yitiren Harun Güler'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Sanığın götürülüşü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet CANDAN/ İZMİR,

===========================

14)TUZAK KURDUKLARI BABAYI ÖLDÜRÜP, OĞLUNU YARALAYAN 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

FRANSA'dan memleketleri Denizli'ye tatile gelen Osman Kurt'u (60) döverek öldüren, oğlu Özgür Kurt'u (40) da ağır yaralayan 4 saldırgan, Pamukkale'deki evlerinde yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerin, baba ile oğlunun olaydan bir gün önce, ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde çıkan tartışmada darp ettikleri görevli kadının yakınları olduğu ortaya çıktı. Kendilerini jandarma olarak tanıtan şüphelilerin, baba ile oğlunu karakola çağırıp, yollarını kestiği belirlendi.

Fransa'nın Lille şehrinde yaşayan Osman Kurt, bir süre önce tatil için ailesiyle birlikte memleketi Denizli'nin Bekilli ilçesine geldi. Osman Kurt, 6 Haziran günü saat 10.00 sıralarında, yakınlarına jandarma karakoluna ifadeye çağrıldıklarını söyleyip, oğlu Özgür Kurt'un kullandığı otomobille yola çıktı. Ancak Kırsal Çamköy Mahallesi çıkışına geldikleri sırada otomobilin yolu, bir grup tarafından kesildi. Baba ve oğlu, otomobilden indirilip, öldüresiye dövüldü.

Saldırganların kaçmasının ardından Özgür Kurt, cep telefonundan 112 Acil'i arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Osman Kurt, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Özgür Kurt ise yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından baba ve oğlunun ifadeye çağrılmadığı, saldırganlar tarafından tuzağa düşürüldüğü ortaya çıktı. Çok yönlü araştırma başlatan jandarma ekipleri, öldürülen Osman Kurt ile oğlunun, olaydan 1 gün önce ziyaret için gittikleri özel yaşlı bakımevinde bir kadın görevliyi darp ettiklerini belirledi. Saldırganların da darp edilen kadının yakınları olduğu tespit edildi. Kimlikleri belirlenen şüpheliler, dün Pamukkale ilçesindeki evlerine jandarma tarafından düzenlenen operasyonla yakalanıp, gözaltına alındı.

Şüphelilerin, telefonla aradıkları baba ve oğlunu, kendilerini jandarma gibi tanıtarak, ifade için karakola çağırdıkları, plakaları sökülmüş 3 ayrı otomobil ile yollarını kesip, olayı gerçekleştirdikleri tespit edildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorguları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Olay yerinden görüntü

Polisin incelemesi görütüsü

Haber-Kamera; Burhan CEYHAN/ AYDIN,

===========================

15)ÇÖP KONTEYNERİNDEN YENİ DOĞMUŞ KIZ BEBEK CESEDİ ÇIKTI



HATAY'ın Antakya ilçesinde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş kız bebek ölü bulundu.

İlçeye bağlı Kuzeytepe Mahallesi Şükrü Güçlü Caddesi üzerinde iddiaya göre, geri dönüşüm işçisi Suriyeli Ömer Mustafa El Ahmed, çöp konteynerinde kağıt ve plastik ararken, bir bebeğin hareketsiz yattığını gördü. El Ahmed'in ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin öldüğü belirlendi. Yapılan incelemede, bebeğin yeni doğduğu, göbek bağının üzerinde ve cinsiyetinin kız olduğu belirlendi. Bebeğin cesedi otopsi işlemleri için Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Etrafına şerit çekilmiş Çöp konteynırının görüntüsü

-Olay yerinden genel görütüler

-Polislerin çalışmalarından genel ve detay görüntüler

-Bebeğin tabutunun cenaze aracına konulması

-Cenaze aracının gidişi

Haber-Kamera: HÜSEYİN BOZOK - HALİL İBRAHİM KARAÇAY/ HATAY,

============================

16)ADIYAMAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI 6 KİŞ YARALANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza,dün akşam saatlerinde Üçgöz köyü yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezinden Üçgöz Köyü yönünde ilerleyen İlhan Erdoğan yönetimindeki 02 DZ 685 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Faruk Bolu idaresindeki 34 HL 2113 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile otomobillerde bulunan Özcan Bolu, Özlem Özlü, Mustafa Özlü ve Hamdi Şahin yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Olay yeri

-Kaza yapan araçlar

-Şarampole devrilen otomobil

-Jandarmanın incelemesi

Çevredeki vatandaşlar

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ ADIYAMAN,

==============================

17)EREĞLİ'DE İKİ KAZADA 3 KİŞİ YARALANDI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde mobese kameralarına yansıyan iki ayrı kazada 3 kişi yaralandı.

İlk kaza dün saat 22.30 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı'nda meydana geldi. Kadir D.'nin kullandığı 67 LU 547 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Hatice T.'ye (60) çarptı. Kazada, yaralanan Hatice T., yapılan ilk müdahalenin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Hatice T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İkinci kaza ise Kışla kavşağında meydana geldi. Fikret K. (47) yönetimindeki 06 SS 564 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Murat A.'nın (49) kullandığı 67 LP 897 plakalı otomobile çarptı. Kazada Fikret K.'nin otomobilinde bulunan Emine K. (43) ve Ümran K. (49) yaralandı. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılan hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

KAZALAR MOBESE KAMERALARINA YANSIDI

Yaşanan iki kaza mobese kameralarınca kaydedildi. İlk kazada kendisine kırmızı ışık yanmasına rağmen yolun karşısına geçmek isteyen Hatice T.'ye otomobilin çarptığı ve aracın yoldan çıkarak kavşağa girdiği görülüyor. İkinci kazada ise kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen otomobilin kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-İlk kazanın mobese görüntüsü

-Kaza yerinden detay

-İkinci kaza mobese görüntüsü

-Yaralıya müdahale

-Kazadan detay

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ ZONGULDAK,

============================

18)DEVRİLEN KAMYONUN SÜRÜCÜSÜ AĞIR YARALANDI



KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon devrildi. Kazada araca sıkışarak ağır yaralanan Ferlikaş, çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesi girişinde meydana geldi. Sürücü Erol Ferlikaş'ın direksiyon hakimiyetini kaybettiği domates yüklü 43 AAC 020 plakalı kamyon şarampole devrildi. Sürücü Ferlikaş, kazada yan yatan araç içerisinde sıkıştı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekiplerince uzun süren uğraşların ardından ağır yaralı olarak çıkarılan Ferlikaş, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Kaza yapan kamyon

-Sürücüyü çıkarma çalışması

-Çevredeki kalabalık

-Ambulansın gelişi

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/ TAVŞANLI(Kütahya),

==========================

19)ÖZÇEKİM YAPARKEN 4 METREDEN SULAMA KANALINA DÜŞTÜ



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde arkadaşlarıyla özçekim yaptığı sırada dengesini kaybedip, 4 metreden sulama kanalına düşen Serhan Kiretli, polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Manavgat'ın Bahçelievler Mahallesi 5066 sokakta meydan geldi. Arkadaşlarıyla sokakta yürürken özçekim yapan ve şakalaşan Serhan Kiretli, dengesini kaybederek yol kenarından geçen DSİ'ye ait sulama kanalına düştü. Kiretli'yi çıkaramayan arkadaşları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yardım ihbarında bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipleri gören vatandaşlar da kurtarma çalışmalarını izlemek ve yardım etmek için sokağa indi.

Kanala düşen Serhan Kiretli, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi, polis ve sağlık ekipleri tarafından sedyeye alındı. Sedye, bağlanan halatlar yardımıyla kanaldan çıkarıldı. Sağlık görevlileri tarafından ambulansla hastaneye götürülen Serhan Kiretli'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Kanalın içinde yaralının sedyeye alınması

Sedyeye halatların bağlanması

Yaralının sedyeyle yukarı çekilmesi

Yaralının ambulansa konulması

Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

==========================

20)ADANA MERKEZLİ 3 İLDE DEAŞ OPERASYONU

ADANA merkezli 3 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. 19 kişi hakkında gözaltı karanının bulunduğu operasyonda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen terör örgütü DEAŞ soruşturması kapsamında örgütle bağlantılı olduğu öne sürülen 19 kişi hakkında gözaltı kararı alındı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Adana merkezli Mersin ve Tekirdağ'da şüphelilerin evlerine sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları özel harekat polisleri tarafından koçbaşıyla kırılarak girildi. Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı baskınlarda, adreslerde yapılan aramalarda bulunan cep telefonu ve dijital materyallere el konuldu.

Adana'da gözaltına alınanlar, sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Diğer illerde gözaltına alınan şüphelilerin ise kısa sürede Adana'ya getirileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Özel harekat polislerinin baskın yapılacak eve yürümesi

Özel harekat polislerinin eve girmesi

Baskın yapılan evin önündeki polisler

Özel harekat polislerinin bir başka eve girmesi

Sokakta önlem alan özel harekat polisleri

Sokaktaki zırhlı polis araçlarından görüntü

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmesi

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

============================

21)SURİYE'DE TARLADA ÇIKAN YANGIN, NUSAYBİN'DEN GÖRÜNTÜLENDİ

SURİYE'nin Haseke'ye bağlı Kamışlı bölgesindeki buğday tarlasında çıkan yangın, Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.

Nusaybin'in karşısında bulunan Kamışlı'nın Hileliye bölgesindeki havalimanı mevkiinde ekili buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, çevredekilerin müdahalesiyle söndürülmeye çalışıldı. Nusaybin ilçesinden görüntülenen yangının devam ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Suriye'deki buğday tarlasında çıkan yangın

-Yanan buğday tarlasından yükselen alevler

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet AKKUŞ/ NUSAYBİN(Mardin),

==================================

22)BABASINA KIZIP ARABASINI YAKTI

DÜZCE'de, Enes Y., tartıştığı babasına ait otomobili benzin dökerek yaktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. Enes Y., babası Muhittin Y. ile tartışmasının ardından akaryakıt istasyonundan bidonla benzin alarak babasına ait aracın yanına geldi. Benzini otomobilin üzerine döken Enes Y., aracı ateşe verdi. Alev alan araç yanmaya başladı. Yangın sırasında zaman zaman patlamalar yaşanması nedeniyle çevrede panik yaşandı. Çevrede bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan otomobili söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, Enes Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Yanan aracın görüntüsü

Araçta yaşanan patlamaların görüntüsü

İtfaiyenin söndürme çalışmaları

Vatandaşların görüntüsü

İtfaiye ve polis ekiplerinin görüntüsü detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

======================================

23)MARULLARIN ARASINDA KENEVİR YETİŞTİREN ŞÜPHELİYE GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta evinin bahçesinde ekili olan marullar arasında kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı.

Bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Dulkadiroğlu ilçesinin Çokyaşar Mahallesi'ndeki bir eve baskın düzenledi. Evin bahçesindeki marullar arasında ekili 38 kök kenevir ele geçirildi. Jandarna kenevirleri sökerek imha ederken, ismi açıklanmayan ev sahibini gözaltına aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Marulların arasındaki kenevirlerin sökülmesi

Kenevir sökümünden detay

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

=======================

24)VALİNİN MAKAM ARACININ DÜŞEN PLAKASINI BULUP, TESLİM ETTİ



KIRIKKALE Valisi Yunus Sezer'in trafikte seyir halindeyken düşen makam aracının plakası, arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz tarafından bulunup valiliğe teslim edildi.

Vali Yunus Sezer'in içinde bulunduğu makam aracının ön tarafında bulunan '71 0001' numaralı resmi plaka, düb öğle saatleride kent merkezinde seyir halindeyken düştü. Vali Sezer'in aracının arkasındaki araçta bulunan Mustafa Cengiz, durumu fark etti. Sürücüyü durduran Cengiz, düşen plakayı aldı. Cengiz, plakayı valiliğe giderek görevlilere teslim etti. Cengiz, plaka elindeyken çektiği videoyu, "Valimizin aracı plakayı önümüzde düşürdü. Biz de gereğini yaptık ve aracın plakasını alarak Kırıkkale Valiliği'ne teslim ettik. İnşallah Sayın Valimizle de bir gün tanışmak istiyoruz" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

(cep telefonu görüntüsü)

-Araçtaki konuşmalar ve plaka

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

==================================

25)ŞIRNAK'TA GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI FİNALİ

ŞIRNAK'ta, valilik ile Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanlığı'nca düzenlenen Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin finali yapıldı.

Şırnak'ta, 82 okuldan bin 230 çocuğun katıldığı Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nde, takımlar, iki ay boyunca mendil kapmaca ve seksek oyunlarında mücadele etti. Finale, Vali Mehmet Aktaş, Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu ve çok sayıda davetli katıldı. Şırnak Final Okulu ve Şırnak Gazipaşa İlkokulu arasında mendil kapmaca oyununun finali yapıldı. Kazanan Gazipaşa İlkokulu, Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nin birincisi oldu. Geleneksel Çocuk Oyunları Ligi'nde başarı elde eden takımlara düzenlenen törenle kupaları verildi. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, devletin bütün kaynaklarını çocukların iyi bir şekilde yetişmesi için seferber ettiklerini söyleyerek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç şüphesiz devlet ve millet olarak en büyük amacımız gayretimiz siz değerli çocuklarımızı sağlıklı sıhhatli bir ortamda yaşamanız ve iyi eğitim alarak, iyi bir terbiye alarak milli ve manevi değerlerinizi bağlı kalarak yetişmeniz ve hayata hazırlanmanızdır. Bu noktada biz devlet olarak bütün kaynaklarımızı sizlere seferber ediyoruz. Yine sizlerin aileleri bütün imkanlarını sizin yiyip içmeniz için, sağlıklı sıhhatli olmanız için imkanlarını seferber ediyorlar. Amacımız, gayemiz hep bu. Ama bunun yanında sivil toplum faaliyetleri, gönüllü faaliyetler çok anlamlıdır, çok değerlidir. İşte onlardan bir tanesi de Türkiye Çocuk Oyunları Federasyonu ve spor kulüplerinin az sayıda ilde uyguladığı geleneksel çocuk oyunları turnuvasıdır. Bu turnuva çok anlamlı ve değerlidir. Her şeyden önce siz değerli yavrularımızın spor yapmasını, kendi becerilerini ortaya koyması, bunun yanında birbirinizle tanışmanız, kaynaşmanız, kardeş olmanız, arkadaş olmanız anlamında da çok değerlidir."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş ve Federasyon Başkanı Mehmet Mutlu'nun salona gelişi

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş'ın konuşması

Mendil Kapmaca oynanması

Kupa ve madalya töreni

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

=====================================



Kaynak: DHA