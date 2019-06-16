DHA YURT BÜLTENİ - 1

UZMAN ÇAVUŞLAR KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

1)ŞAHİN'İN CENAZESİ TOKAT'A GÖNDERİLDİ

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden uzman çavuşlardan Fatih Şahin için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Uzman Çavuş Fatih Şahin'in Tokat'tan gelen ailesi törende sinir krizi geçirdi. Şahin'in cenazesi defnedilmek üzere memleketi Tokat'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Fatih Şahin'in tabutunun gelişi

Cenaze Namazı

Şahin'in yakınlarının ağlaması

MERSİN/DHA

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UZMAN ÇAVUŞLAR KAZA YAPTI: 2 ÖLÜ, 1 YARALI

2)ARSLAN' IN CENAZESİ BURSA' DA DEFNEDİLECEK

Mersin'in Tarsus ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilde hayatını kaybeden Uzman Çavuş Sinan Arslan'ın cenazesi Bursa'ya geldi. Arslan'ın baba ocağına Türk bayrakları asılırken, acı haber alıp gelen yakınları güçlükle ayakta durabildi. Arslan'ın kız kardeşi Zeynep Arslan ise sinir krizi geçirdi. Sinan Arslan'ın cenazesi bugün öğlen namazına müteakip Yıldırım Hacı İbrahim Altan Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Arslan Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Görüntü Dökümü

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-Uzman çavuşun fotoğrafı

-Uzman çavuşun evinden detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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3)EŞİNİN TÜFEKLE YARALADIĞI KADINI, ÇELİK TENCERE KURTARDI



ÇORUM'da, ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Abdullah M. (44) tarafından pompalı tüfek ile vurulan Asiye M. (41), iki bacağından yaraladı. Olayda saçmalardan bazıları ise Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etti.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre Abdullah M., ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Asiye M.'ye sokak ortasında pompalı tüfekle bilinmeyen nedenle ateş açtı. Asiye M. tüfekten çıkan saçmaların iki bacağına da isabet etmesi sonucu kanlar içerisinde yığılırken, şüpheli ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asiye M. sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olaydan sonra kaçan şüpheli, polis ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede taş ocağı mevkiinde yakalanarak gözaltına alındı.

ÇELİK TENCERE HAYATINI KURTARDI

Öte yandan görgü tanıkları, saçmaların Asiye M.'nin elindeki çelik tencereye isabet etmesinin, kadının ağır yaralanmasının önüne geçtiğini belirtti. Şüpheli Abdullah M.'nin olay yerinden kaçma anı ise bir mahalleli tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri ekiplerinin çalışması

Yerde yatan yaralı Asiye M.ye müdahale

Çevre sakinlerinin apartman balkonlarından olup biteni izlemesi

Çelik tencere

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR-Serkan BARIŞ -ÇORUM

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)OSMANİYE'DE ZİNCİRLEME KAZA: KARI-KOCA ÖLDÜ, 3 YARALI



OSMANİYE'de, iki otomobil ve bir TIR'ın çarpıştığı kazada hurdaya dönen araçta sıkışan Ömer ile eşi Fazilet Köksal hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 16.30 sıralarında E-90 yolu Gaziantep istikameti Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Köksal yönetimindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı kasası boş TIR, bilinmeyen nedenle çarpıştı. Kazaya görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü Ömer ve eşi Fazilet Köksal hurdaya otomobilde sıkıştı. Ekipler tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan karı-kocanın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralılar S.K., M.K. ve M.K. ise olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ömer ve Fazilet Köksal'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılma üzere Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Kazaya karışan araçlar

Araçların çekiciye yüklenmesi

Çekici üzerindeki kazalı araç

Olay yerindeki jandarma ve polisler

Karayolları görevlileri

Aracın ezilen ön kısmı ve plakası

Kurtarma ekipleri

Otoyoldaki diğer araçlar

Haber/Kamera: İbrahim EMÜ/OSMANİYE,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)SULAMA KANALINA DEVRİLEN KAMYONETTEN KENDİ İMKANLARIYLA ÇIKTILAR



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, kontrolden çıkan sondaj kamyoneti sulama kanala devrildi. Hafif yaralanan sürücü ile kamyonetteki bir kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Turgutlu ilçesine bağlı İzzettin Mahallesi yakınında meydana geldi. Turgutlu yönüne giden Hasan Demirdal (37) yönetimindeki 35 MNS 65 plakalı sondaj kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu içi su dolu sulama kanalına devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden kendi imkanlarıyla kurtulan sürücü ile kamyonetteki Yasin Duman (36), yan duran kamyonetin üzerine çıkarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla Demirdal ve Duman'ı bulunduğu yerden kurtardı. Hafif yaralı olan Demirdal sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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-Sürücünün yardım beklemesi

Kurtarma çalışması

Detaylar

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU, (Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ACIPAYAM'DA SEL; OTOMOBİL VE TRAKTÖR SÜRÜKLENDİ (EK)

6)SAĞANAK DEREYİ TAŞIRDI, DEPREMZEDENİN ÇADIRI SU ALTINDA KALDI

Denizli'nin Acıpayam ilçesi Kuyucak Mahallesi'nde etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Bazı evleri su basarken, 20 Mart tarihinde ilçede meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremde evi hasar gören Ahmet Acar'ın yaşadığı deprem çadırı da su altında kaldı, eşyalar çamura bulandı. Derenin taşmasıyla Çetin Akkuş'a ait 20 KC 517 plakalı park halindeki otomobil sel sularına kapılarak yaklaşık 200 metre sürüklendi.

Mahalleli yağmurun dinmesiyle temizlik çalışması başlattı. Mahalle halkı ellerine aldıkları küreklerle çamurları temizlemeye çalıştı. Mahalleye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri su basan evlerdeki sel suyunu tahliye etti. Mahalledeki bazı seralarda yağış nedeniyle çöktü. Çadırı su altında kalan Ahmet Acar, yağışın bir anda bastırdığını belirterek, "Mart ayındaki depremde evimiz hasar gördü. Aldığımız çadırda yaşamaya başladık. Yağmur bir anda bastırdı. Dere taşınca çadırımızı su ve çamur bastı. Eşyalar çamura bulandı. Eşyaları çadırdan çıkardık" dedi.

Ramazan Alpay ise derenin taşmasıyla park halindeki otomobilin sürüklendiğini ifade ederek, "Yağmur aniden bastırdı. Mahallenin ortasından geçen dere taştı, ne var ne yoksa götürdü. Otomobil de sel sularına kapıldı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sel suları

Çadır

Vatandaşlarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN-Deniz TOKAT/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)TOKAT'TA SAĞANAK VE DOLU, HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ



TOKAT'ta sağanak ve dolu nedeniyle ekili tarım arazileri zarar gördü. Tokat-Turhal yolunda oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Tokat'ta dün saat 16.00 sıralarında başlayan sağanak, bir süre sonra doluya dönüştü. Söngüt ve Gürpınar köylerinde yağış nedeniyle tarım arazileri zarar gördü. Yaklaşık 1 saat süren yağış sonrasında arazilerin tamamen suyla kaplandığı gördü. Gürpınar köyünde çiftçilikle uğraşan Kazım Pişker suyla kaplanan mısır ekili tarlasını inceledi. Pişker, "Zararımızı şu anda tespit etmedik. Canımızı kurtardığımıza bakıyoruz" dedi. Ayrıca Söngüt köyünün yukarısındaki sulama kanalın taşması sonucu ise Tokat-Turhal yolunda 50 metrelik alan sular ve çamurlarla kaplandı. Yoldan geçmeye çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Tokat yönünden Turhal'a giden otomobil ise aynı yerde kaza yaptı. Yaralanan araç sürücüsü Hasan Aslan, çevredekiler tarafından otomobille Tokat Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

SÜRÜCÜLER AKARYAKIT İSTASYONUNA SIĞINDI

Tokat-Sivas yolu Çamlıbel beldesi mevkinde de sağanak etkili oldu. Yaklaşık 30 dakika etkili olan yağış karayolu trafiğini olumsuz etkiledi. Sivas'tan Tokat'a giden araçlar sağanakta ilerleyemeyince sürücüler yol üzerinde bulunan akaryakıt istasyonuna sığındı. Yaklaşık 30 araç, yağmur durana kadar burada bekledi. Yağmurun durmasıyla araçlar yollarına devam etti.

Görüntü Dökümü

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-Yollardan görüntüler

-Yolda oluşan su birikintisi

-Kaza yapan aracın görüntüsü

-Tarlalarda oluşan su baskınları

-Konuşmalar

-Yakıt istasyonuna sığınan araçlar

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)SEL, PARK HALİNDEKİ OTOMOBİLİ SÜRÜKLEDİ



ISPARTA'nın Gelendost ilçesinde, şiddetli yağış sonrası meydana gelen sel, park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağındaki beton köprüye takılan otomobil sel sularının hafiflemesi sonrası kurtarıldı.

Gelendost'ta bir haftadır etkili olan yağış dün öğleden sonra etkisini artırdı. İlçeye bağlı Yeşilköy'de şiddetli yağış sonrası sel meydana geldi. Köyün içinden geçen dereden akan sel suları, derenin kenarında park halindeki otomobili sürükledi. Dere yatağına düşen otomobil, sel sularına kapıldı. Bir süre sel sularının götürdüğü otomobil dere üzerindeki beton köprüye takılarak durdu.

Yağışın etkisini yitirmesiyle sel suları da şiddetini kaybetti. Beton köprüye takılan otomobil köy halkının kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, köyde sel nedeniyle zarar meydana geldiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Cep telefonu)

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Selden görüntü

Sele kapılan otomobilin görüntüsü

HABER: Taner ERDEM- KAMERA: GELENDOST (Isparta),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)DENİZDE BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİREN KİŞİ, AMBULANSTA HAYATA DÖNDÜRÜLDÜ



AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için denize giren ve akıntıya kapılan Mustafa Pala (61), cankurtaran tarafından kurtarıldı. Kalbi duran Pala, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Davutlar Mahallesi Sevgi Plajı'nda meydana geldi. Söke Sanayi Sitesi'ndeki zirai aletler firmasında çalışan Mustafa Pala, 3 arkadaşıyla birlikte mesaiden sonra serinlemek için denize girdi. Kıyıdan uzaklaşan Pala, bir süre sonra akıntıya kapılarak çırpınmaya başladı. Arkadaşları ve çevredekilerin haber vermesi üzerine plajda görevli cankurtaran Pala'yı kıyıya çıkardı. İlk müdahaleyi cankurtaran ve arkadaşları yaparken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Pala'nın kalbinin durduğu belirlendi. Ambulansa alınan Pala, sağlık ekiplerinin yaptığı kalp masajıyla tekrar hayata döndürüldü. Hastaneye kaldırılan Pala'nın tedavisi sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri görüntüleri

-Cankurtaran ve arkadaşları tarafından kalp masajı yapılması

-Pala'nın ambulansa taşınması görüntüsü

Haber: Burhan CEYHAN - Kamera: İslam KELEŞ/ AYDIN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)ÇAYA DÜŞEN KUZENİNİ KURTARMAK İSTERKEN KENDİ BOĞULDU, KUZENİ KAYIP

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde, Habur Çayı'na düşen kuzeni Jehat Ecer'i (11) kurtarmak için suya giren Mustafa Ecer (20) akıntıya kapılıp, boğularak hayatını kaybetti. Jehat'ın arama çalışmaları ise sürüyor.

Olay, akşam saatlerinde Beytüşşebap ilçesinde meydana geldi. Arkadaşı Demhat Erer ile birlikte Habur Çayı kenarındaki ağaçtan dut toplarken, iddiaya göre dalın kırılmasıyla Jehat Ecer, suya düştü. Arkadaşının Habur Çayı'na düşmesiyle Demhat, çevredekilerden yardım istedi. Olayı gören Mustafa Ecer, kuzeni Jehat'ı kurtarmak için suya atladı. Ancak Mustafa Ecer de akıntıya kapıldı.

İhbarla olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri Habur Çayı'nda arama-kurtarma çalışması başlattı. Yapılan çalışma sonucunda Mustafa Ecer'in cansız bedenine ulaşıldı. Sudan çıkarılan Ecer'in cansız bedeni, sağlık görevlilerince Beytüşşebap Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AFAD ekiplerinin Jehat Ecer'in bulunması için Habur Çayı'ndaki çalışmaları sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Habur Çayı

Çevredekilerin kurtarma çalışmaları

Genel ve detay görüntü

Haber: Emin BAL-Kamera: BEYTÜŞŞEBAP

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)YEĞENİNİN İŞ YERİNDE YANGIN ÇIKAN AMCA BAYILDI



KARAMAN'da, yeğeninin ambalaj dükkanına bir süreliğine bakan Sabri Koç (52), iş yerinin depo bölümünde yangın çıkınca fenalaştı. Yeğenine, "Dükkanın yanıyor, hemen gel" dedikten sonra bayılan Koç, tedaviye alınırken, yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kirişçi Mahalllesi Tabakhane Caddesi üzerindeki ambalaj ürünleri dükkanında çıktı. Dumanın fark edilmesiyle çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, dükkanı geçici olarak idare eden amca Sabri Koç, iş yeri sahibi yeğeni Fatih Koç'u arayarak, "Dükkanın yanıyor, hemen gel" dedikten sonra fenalaşıp, yere yığıldı. Deponun merdiven bölümüne yığılan Koç, itfaiye ve polis ekiplerince dışarıya çıkartıldı. Koç, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye yaklaşık 1 saat süren çalışmasının ardından yangını tamamen söndürdü. İş yerinin depo kısmındaki malzemeler ise kullanılamaz hale geldi. Polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan depodan çıkan dumanlar

Sabri Koç'un telefonla yeğenini araması ve yere yığılması

Yere yığılan adamın dışarıya çıkarılması ve ambulansa alınışı

Olay yerinden genel detay

Haber- Kamera: Muammer ŞEN - KARAMAN

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)TORBALI'DA GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN

İZMİR'de geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla söndürüldü.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Torbalı ilçesinde Çapak yolu üzerindeki geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle, kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kolay tutuşan malzemeler nedeniyle kısa sürede büyüdü. Yangın nedeniyle fabrikadan yükselen dumanları görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ve belediye görevlileri yangına müdahale ederken, Torbalı Emniyet Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Yangın nedeniyle fabrikanın bulunduğu Çapak yolu trafiğe kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından yangın saat 19.00 sıralarında söndürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Söndürme çalışmaşarı

Kamyonların itfaiye eri tarafından kurtarılışı

Genel ve detay

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)ŞANLIURFA'DA İŞ YERİ YANGINI



ŞANLIURFA'da medikal ürünler satılan iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Ertuğrul Gazi Mahallesi'nde medikal ürünlerin satıldığı iş yerinde çıktı. İş yerinden alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ekiplerini bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını yaklaşık 2 saat süren çalışmayla söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında yaralanan olmazken, iş yeri kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yanan iş yeri

İş yerinden çıkan dumanlar

İtfaiye ekiplerinin gelmesi

Yanan iş yerine itfaiye ekipleri müdahale etmesi

Sağlık ekiplerinin beklemesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)İNEGÖL'DE PASAJIN KALORİFER DAİRESİNDE YANGIN ÇIKTI

Bursa'da bulunan Tabakoğlu Pasajı'nın kalorifer dairesinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, pasajda bulunan diğer dükkanlara sıçmadan söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde İnegöl ilçesi Nuri Doğrul Caddesi üzerinde bulunan Tabakoğlu Pasajı'nda meydana geldi. Pasajın kalorifer dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanı fark eden pasaj esnafları durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangın diğer dükkanlara sıçramadan söndürülürken kalorifer dairesinde maddi hasar meydana geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Pasajdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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15)OTOBÜS ŞOFÖRÜ, KALP KRİZİ GEÇİREN YOLCUYU HASTANEYE YETİŞTİRDİ



ADANA'da, belediye otobüs şoförü Zeliha Elbüken, yolculardan Zilfo Adıyaman'ın kalp krizi geçirmesi üzerine aracın istikametini değiştirerek yaşlı adamı hastaneye yetiştirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında kent içi yolcu taşıyan belediye otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre, otobüsteki yolculardan Zilfo Adıyaman bir anda fenalaştı. Durumu fark eden diğer yolcular hemen otobüsün şoförü Zeliha Elbüken'e haber verdi. Bunun üzerine otobüsün istikametini değiştiren Elbüken yaşlı adamı kısa sürede Adana Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Diğer yolcular ve şoför Zeliha Elbüken'in yardımıyla hastaneye yetiştirilen Zilfo Adıyaman tedaviye alındı. İlk müdahalesi yapılan yaşlı adamın kalp krizi geçirdiği ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olay saniye saniye belediye otobüsünün güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı adamı hastaneye yetiştiren otobüs şoförü Zeliha Elbüken'e belediye ve Adıyaman'ın ailesi tarafından teşekkür edildi

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Otobüsün güvenlik kamerası görüntüleri

Otobüs şoförü ve diğer yolcuların yaşlı adamı otobüsten indirmesi

Haber: Can ÇELİK-Akif ÖZDEMİR/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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16)MARDİN'DE İKİ AİLE ARASINDA 'MUHTARLIK' KAVGASI: 22 YARALI



MARDİN'de, iki aile arasında 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimi nedeniyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Silah, taş, sopa ve bıçak kullanılan kavgada 22 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı Çatak Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede oturan iki aile arasında 31 Mart'ta yapılan muhtarlık seçimleri nedeniyle çıkan tartışma, büyüyerek silahlı, taşlı, sopalı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 22 kişi yaralandı. Yaralılar, Kızıltepe ve Mardin'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma mahallede güvenlik önemlerini alarak, geniş çaplı soruşma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mardin Devlet Hastanesi

Acil Servis

Acil önündeki kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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17)BORÇ-ALACAK KAVGASINDA SATIR VE BIÇAK KULLANILDI: 5 YARALI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, borç-alacak nedeniyle iki grup arasında çıkan satır ve bıçakların kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mahmudiye Mahallesi'ndeki mobilya sanayisinde meydana geldi. İki kardeş Turgut B. (27), Ümet B. (17) ve Mehmet B.(31) ile Engin Ö. (42) ve Hüdai G.(30) arasında, iddiaya göre borç-alacak nedeniyle tartışma çıktı. Engin Ö. ve Hüdai G.'ye ait iş yerinin önünde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Satır ve bıçak kullanılan kavgada 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

POLİS VE JANDARMA HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ ALDI

Olayı öğrenen iki tarafın da yakınları hastaneye geldi. Polis ve jandarma ekipleri yaklaşık 100 kişinin hastaneye gelmesiyle olası bir kavganın önüne geçmek için hastanede güvenlik önlemi aldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntüler

-Yaralılardan görüntüler

-Hastane bahçesinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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18)HOLLANDALI KADINA TECAVÜZLE SUÇLANAN 2 AFGAN TUTUKLANDI



İSTANBUL'dan yürüyerek Konya'ya giden Hollandalı Annelot Rosemijn (27) adlı kadına, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde tecavüz ettiği iddia edilen Afgan uyruklu Aziz Eskandari (22) ve Sayd Ahmet Sadıgi (26), jandarma tarafından kısa sürede yakaladıktan sonra tutuklandı.

Olay, önceki gün saat 22.30 sıralarında Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Kemarkaya köyü Yapraklı mevkiinde meydana geldi. Hollandalı Annelot Rosemijn, İran'dan İstanbul'a, oradan da yürüyerek Konya'ya giderken, Bolvadin'de 2 Afgan'ın tecavüzüne uğradığını iddia etti. 2 şüphelinin elinden kurtulan Rosemijn, bölgede hayvanlarını otlatan bir çobandan yardım istedi. Çoban durumu Bolvadin İlçe Jandarma Komutanlığı'na haber verdi.

Olay yerine kısa sürede gelen jandarma ekipleri, Annelot Rosemijn'in ifadesi doğrultusunda kendisine tecavüz ettiğini öne sürdüğü Afgan uyruklu 2 şüpheliyi aramaya başladı. Jandarma ekipleri drone ve arama köpekleri de kullandıkları çalışmalar kapsamında Aziz Eskandari ve Sayd Ahmet Sadıgi'yi kısa sürede yakaladı.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER

Bölgede çobanlık yaptığı öğrenilen Afgan şüpheliler verdikleri ifadede suçlarını itiraf etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Annelot Rosemijn ise işlemlerinin ardından Bolvadin'den ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Afyon Adalet Sarayı (ARŞİV)

Haber. Satılmış AKKAŞ - Kamera: AFYONKARAHİSAR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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19)YARGITAY BAŞKANI CİRİT: BİZİM 5 BİN YILLIK BİR TARİHİMİZ VAR



YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberinde yaklaşık 150 kişilik bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenledi. 1986 yılında Ahlat ilçesinde görev yapan Yargıtay Başkanı Cirit, "Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var" dedi.

Ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleri ile birlikte Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi. Sabah saatlerinde Van'dan karayolu ile Tatvan ilçesine gelen heyet, önce Tatvan Adliyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra sahil parkına geçerek İskelede hatıra fotoğrafı çektirdiler. Buradan Ahlat ilçesine geçen Yargıtay heyeti, Ahlat Karşılama Merkezi ve müzeyi ziyaret ettiler. Müze yetkililerinden de bilgi alarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na gidildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, karşılanan heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüstü Cirit, Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletle yükseldiğini, o dönemde kadılara da büyük önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yargıtay Başkanı olarak burada kadılara verilen değerden dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar adaletle devletimizi yücelttik. Büyük devletimizi 16 devletle değil, 300'e yakın beyliklerle kurduk. Hepsinin temel ideali ve şiarı adaletle olmuştur. Onun için uzun bir zamana yayılmışlar. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var. Onun buradaki sadece bir mezar taşı değil, şuradaki sanata bakın, tarihimizin ne olduğunu, bizim büyük bir millet olduğumuzu buradaki meydan mezarlığında da görmekteyiz. Ne mutlu onların torunlarıyız. Bu milletin fertleriyiz."

Prof. Dr. Recai Karahan ise, Ahlat'ın görülmesi ve iyi anlaşılması gerektiğini belirterek "Biz buraya gelen misafirlerimize hep şunu söylüyoruz. Eğer siz Ahlat'ı anlayamıyorsanız, Çanakkale'yi anlayamazsınız. Çanakkale'yi anlamak için Ahlat'tan giriş yapmanız lazım" dedi.

Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen heyet Bayındır Kümbeti önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Adilvcevaz ilçesinde de kısa süre kalan heyet daha sonra karayoluyla Van'a hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Tatvan adliyesi önünde Yargıtay üyelerinin görüntüleri

-Tatvan Sahil Parkında ve iskelesinden görüntüler

-Ahlat Karşılama Merkezi ve Müzesinden görüntüler

-Ahlat Selçuklu Mezarlığından detaylar

-Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'in açıklamaları

-Selçuklu Meydan Mezarlığı Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan'ın açıklaması

-Mezarlık gezisinden detaylar

-Bayındır Kümbetinde toplu fotoğraf çekimi

-Özel ve genel detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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20)KALP MASAJI YAPILAN KEDİ KURTARILAMADI



KAYSERİ'de, ağacın üzerinde baygın halde bulunan kedi, itfaiye ekiplerince indirildi. İtfaiye erinin kalp masajı ve suni teneffüs uyguladığı kedi, kurtarılamadı.

Mimarsinan Mahallesi'ndeki Ahmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin bahçesindeki ağaçta bulunan kediyi görenler, itfaiyeye haber verdi. Gelen itfaiye ekibi, merdivenle çıkıp, ağacın çatal olan bölümünde baygın şekilde duran kediyi alarak, yere indirdi. Kediye ilk müdahaleyi itfaiye erleri yaptı. Kedi, kalp masajı ve suni teneffüs uygulanmasına rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kediye kalp masajı ve suni tenefüs yapılması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: KAYSERİ/DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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21)DÜŞÜRÜLEN KARNE VE ONUR BELGESİNİ BULAN POLİS, ÖĞRENCİNİN EVİNE TESLİM ETTİ



MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, polis memurları yolda karne ve onur belgesi buldu. Yapılan araştırma sonucunda iki belgenin liseden mezun olan Doğan Çoban'a ait olduğu belirlendi. Polisler, Çoban ailesinin evine giderek belgeleri teslim etti.

Hasan Ferdi Turgutlu Meslek Lisesi'nden mezun olan Doğan Çoban eve giderken elindeki karne ve onur belgesini düşürdü. Devriye görevindeki Turgutlu Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motorize polis ekipleri yolda karneyi ve onur belgesini buldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, öğrencinin adresini belirledi. Yedieylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ne giden polis ekipleri, Doğan ailesinin kapısını çaldı. Polis, karne ve onur belgesini baba Yalçın Doğan'a teslim etti. Polisleri karşısında gören baba Yalçın Doğan önce şaşırdı, daha sonra iki memura teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Polisin karne ve onur belegesini teslim etmesi

Haber - Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU, (Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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22)'ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ', TEMSİLİ YÖRÜK GÖÇÜ İLE BAŞLADI



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 19'uncusu düzenlenen Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali, temsili Yörük göçü ve kortejle başladı. Mehteran takımı, çeşitli dans ve sanat okullarından katılanların kostümleriyle gösteriler sunduğu kortej, yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Radyo D, Dream TV, Dream Türk ve Slow Türk'ün medya sponsorluğunu üstlendiği, Alanya Belediyesi tarafından düzenlenen '19'uncu Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali' yapılan temsili Yörük göçü ve kortej yürüyüşüyle başladı. Atatürk Anıtı önünden başlayan kortej yürüyüşüne Alanya protokolünün yanı sıra Mehteran takımıyla çeşitli dans ve sanat okullarından katılanlar kostümleri ve gösterileriyle eşlik etti. Kortej yabancı turistlerden de büyük ilgi gördü.

Bu yılki temanın Osmanlı, çini ve Rus yılı olarak belirlendiği festivalin kortejinde kardeş ülkelerden geleneksel kıyafetli insanlar, dansçılar tarihi Kızılkule önüne kadar müzik eşliğinde yürüdü. Burada oluşturulan alanda ise 'Osmanlı'dan esintiler' defilesi düzenlendi.

Sunuculuğunu Radyo D'den Sema Eryiğit Emek'in yaptığı festival, 17 Haziran'a kadar sürecek. Festival boyunca Bülent Ersoy, Ajda Pekkan ve Yalın ile Pascal Nouma hayranlarıyla buluşacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kortejden görüntüler

Osmanlı defilesinden görüntü

Kortej ve festival alanından detay görüntüler

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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23)ÜNLÜ MANKENLER KELEBEK HASTASI ÇOCUKLAR İÇİN PODYUMA ÇIKTI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Can Çapar, 2019 Yaz Koleksiyonu Defilesi'nin gelirini kelebek hastalığına yakalanan çocukların tedavisine bağışladı.

Marmaris ilçesindeki 5 yıldızlı otelin sahil kısmındaki bahçede, ünlü sanatçı Fulden Uras'ın kurucusu olduğu 'Hayaller Gerçek Olsa' adlı dernek tarafından bakımları sağlanan kelebek hastalığına yakalanan çocukların tedavisi için defile düzenlendi. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk'un 45 parçadan oluşan 2019 Yaz Koleksiyonu ve Can Çapar'ın 42 parçalık yaz kreasyonları ünlü mankenler tarafından podyumda sergilendi. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Başkan Yardımcısı İhsan Öztürk, ünlü sanatçı Fulden Uras, İşadamı Turgut Torunoğulları, işadamları, turizmciler ve seçkin davetlilerin katıldığı defile saat 19.30 sıralarında başladı.

Kelebek hastasının tanımı, hastalığa yakalanan çocukların durumu ve aileleri sinevizyon gösterimle sunuldu. Çocukları izleyen katılımcılar duygusal anlar yaşadı. Tıp dilinde 'Epidermolizis Bulloza' hastalığa destek olmak için mankenler Günay Museyeva, Ece Gürsel, Tuğçe Sarıkaya, Ebru Öztürk, Seviye İkbal, Yana Shmidt, Olga Zaremba, Erzhena Sandakova, Zeliha Çal, Alona Bukreeva ve Anastasiia Gorel podyuma çıkıp, ünlü modacıların yaz koleksiyonlarını tanıttı. Desteklerden dolayı teşekkür eden Hayaller Gerçek Olsa Derneği Kurucusu şarkıcı ve oyuncu Fulden Uras, "Bu hastalığın tedavisi yok. Dünya'da 20 bin Türkiye'de 1500 çocuğumuz bu hastalığın pençesinde. Çocuklarımızın ilaçlarını sağlamak için sizlerin desteğiyle mücadele ediyoruz. Bu tür destekler artıkça çocuklarımızın yaşam standartları yükselecektir" dedi.

Modacı Can Çapar, "Beş yıldır kelebek hastası çocuklarımızın tedavisine destek vermek için bu tür organizasyonlar düzenliyoruz. Her şey çocuklar için" diye konuştu.

Modacı Yıldırım Mayruk ise, "Çocuklarımız için buradayız. 45 parçadan oluşan 2019 yaz koleksiyonlarımı ilk defa Marmaris'te tanıtıyorum" dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Oktay, "Böyle ünlü sanatçılarla çok anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yapmak bizleri mutlu etti. İhtiyaç sahibi çocuklara destek olmaktan büyük mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

İki saat süren defile ardından Başkan Oktay, modacılara, etkinliğe destek veren sponsorlara plaket ile teşekkür etti. Elde edilecek gelirin kelebek hastası çocuklara aktarılacağı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Sinevizyon ile kelebek hastalığı tanıtımı genel görüntü

Dans gösterisi

Hayalle Gerçek Olsa Derneği Kurucusu Fulden Uras konuşması

Belediye Başkanı Mehmet Oktay konuşması

Modacı Yıldırım Mayruk konuşması

Ünlü mankenlerin podyumda defilesi

Detaylar

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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