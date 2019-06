DHA YURT BÜLTENİ - 1

Nişanda havaya ateş açan kişi kalp krizi geçirdi, kurşunların isabet ettiği 2 kişi öldü



Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde, Cemil K.'nın (54), nişan töreninde tabancayla havaya ateş açması sonucu mermilerin isabet eden Ramazan Başer (64) ile Muhammed Nazmi Arıkan (17) yaşamını yitirdi. Olayın etkisiyle kalp krizi geçiren Cemil K. ise Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çay ilçesi Karacaören Beldesi'nde meydana geldi. Nişan töreni için kız evine, erkek tarafından yaya olarak giden yaklaşık 20 kişilik grup içerisindeki sürücülük yapan Cemil K., iddiaya göre kutlama amaçlı havaya tabanca ile ateş açtı. Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği gruptaki Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan çeşitli yerlerinden vurularak yaralandı. Gruptakilerin haber vermesiyle olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bu sırada Cemil K. da olayın etkisiyle kalp krizi geçirdi. Gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ramazan Başer, Muhammed Nazmi Arıkan ve Cemil K., Çay Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılar Ramazan Başer ve Muhammed Nazmi Arıkan yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Durumu ağır olan Cemil K. ise Afyon Fuar Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Satılmış AKKAŞ/ ÇAY(Afyonkarahisar),

Mezuniyet töreninde 'marş' krizi



Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nde, mezuniyet töreni öncesi kürsüye çıkan E.D. adlı erkek öğrenci, yönetimin, İstiklal Marşı okunmaması kararı aldığını öne sürdü. Salondan çıkarılan E.D. ve arkadaşı, emniyette götürülüp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Üniversiteden yapılan açıklamada ise bu yönde karar olmadığı belirtildi.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü'nün 2018- 2019 mezuniyet töreni, yerleşkedeki salonda yapıldı. Törene öğretim üyeleri, öğrenciler ve aileleri katıldı. Tören sırasında kürsüye çıkarak, mikrofonu alan E.D. adlı öğrenci, "Mezuniyet töreninde İstiklal Marşı okunmayacakmış, siyasi içerikli olduğu için. Bu cumhuriyetin üniversitelerinde, bu cumhuriyetin İstiklal Marşı yasaklanamaz. Hiç kimsenin, hiçbir şekilde buna gücü yetmez" dedi. Öğrenciye, salonda bulunan güvenlik görevlileri müdahale etti. Kürsüden indirilen öğrenci ve görüntü çeken arkadaşı, salondan çıkarıldı. Bu anlarda, salonda cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntüler ise sosyal medyadan paylaşıldı. E.D. ve arkadaşı, polis merkezine götürüldü ve ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Kırıkkale Üniversitesi'nden konuyla ilgili yazılı açıklama yapıldı. Rektörlükten yapılan açıklamada, "Sosyal medyada mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'nın okutulmasının yasaklandığı şeklindeki ithamlar gerçeği yansıtmamaktadır. Üniversitemizin mezuniyet töreninde İstiklal Marşı'mız coşkulu bir şekilde 500'ün üzerindeki protokol, mezunlarımızın aileleri, mezun öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarının katılımı ile okunmuştur. Bu coşku hem Kırıkkale Valiliği hem de Kırıkkale Üniversitesi internet sayfasında görülebilir" denildi.

Salonda çekilen görüntülerin bir bölümün tören sırasında kaydedildiği belirtilen açıklamada, "Görüntülerde İstiklal Marşı'mızın siyasi içerikli olmasından dolayı yasaklama kararı alındığı ifade edilmektedir. Böyle bir karar yoktur. Kullanılan bu ibare maksatlı ve üniversitemizin itibarını zedelemeye yönelik bir provokasyondur" denildi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

Keşan'da sağanak etkili oldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 27 derece olduğu Keşan'da sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Şiddetli yağmur nedeniyle araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı vatandaşları uyardı. Yağmur yağışının aralıklarla devam edeceği bildirildi.

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),

Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı

ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın 2 evde de hasara neden oldu.

Atıfbey Mahallesi 783. Sokak'ta bulunan terk edilmiş bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek gecekondunun çatısını tutuşturdu. Alevlerin evin üzerinden geçen elektrik tellerine ulaşması sonucu kısa devre yapan elektrik hattından sıçrayan alevler ise alt sokaktaki 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve ulaştı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyandırarak yanmaya başlayan evden son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 2 gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis kundaklama iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da hasar meydana geldi.

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu



Sakarya'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında, İlmiye Mahallesi'ndeki Süha Fazlı Villaları'nda meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken. çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile, Almuktar'ı aramaya başladı. Almuktar'ı sitenin yüzme havuzunda hareketsiz yatarken gören aile, havuza girerek çocuğu çıkartıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Almuktar ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan Abwandoor'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi. Sapanca Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: İsa ÇİÇEK/ SAPANCA(Sakarya),

Silahlı saldırganlar otobüs kamerasında

İZMİT'te dün gece Murat U. adlı kişiye silahlı saldırı düzenleyen 2 kişinin görüntüleri olay yerinden geçmekte olan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüs kamerasına yansıdı. Görüntülerde yaralandıktan sonra yere yığılan Murat U.nun yanına koşarak gelen 2 kişinin elinde tabancayla tehdit etmeleri görülüyor.

Olay dün akşam saatlerinde, Kozluk Mahallesi Seka Tünel üzerinde meydana geldi. B.O ve M.D adlı kişiler daha önceden arkadaş oldukları ve aralarında husumet bulunan Murat U. ile dün gece karşılaştılar. Çıkan tartışma biranda kavgaya dönüşünce B.O ve M.D üzerlerinde taşıdıkları tabanca ile Murat U.'nun sırtına bir el ateş etti. Kanlar içersinde yığılan Murat U.'yu ellerinde tabanca ile tehdit ettikleri sırada o güzergahtan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait otobüsün kamerasına yansıdı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark A.Ş. Şoförü Resul G. otobüsü hemen yol kenarına çekerek yaralı Murat U.'ya ambulans gelene kadar yardımcı oldu. Ağır yaralanan ve Seka Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Murat U.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu öğrenilirken gözaltına alınan B.O ve M.D Emniyet Müdürlüğü'nde tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli)

Şehidin kardeşi trafik kazasında öldü

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, kamyonet ile çarpışan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan (20) hayatını kaybetti. Barış Erdoğan'ın, 8 yıl önce Hakkari'de şehit olan Jandarma Er Abdülkadir Erdoğan'ın kardeşi olduğu öğrenildi.

Kaza, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Hamzabey Caddesi üzerinde meydana geldi. Barış Erdoğan yönetimindeki 16 KNN 75 plakalı motosiklet, iddiaya göre cadde üzerinden ara sokağa dönüş yapan Şahin O. (33) yönetimindeki 16 PE 929 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle motosikletten düşerek kamyonetin tekerine başını çarpan motosiklet sürücüsü Barış Erdoğan ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Barış Erdoğan'ın ölüm haberini alan yakınları ise hastaneye akın etti.

Barış Erdoğan'ın ölümünün ardından kamyonet sürücüsü Şahin O., polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

AĞABEYİ 8 YIL ÖNCE ŞEHİT OLMUŞ

Öte yandan, Barış Erdoğan'ın ağabeyi Abdülkadir Erdoğan'ın, 8 yıl önce vatani görevini yaptığı Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askeri konvoyun geçişi sırasında PKK'lı teröristlerin yola döşediği mayının infilak etmesi sonucu şehit olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Balkondan düşen 8 yaşındaki Buğlem, ağır yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, dengesini kaybederek 2'nci kattaki 4 metre yükseklikteki balkondan düşen Buğlem Ç. (8), ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Sinanbey Mahallesi Uncu Sokak'taki 2 katlı binada meydana geldi. Dedesini görmeye giden Buğlem Ç., 2'nci kattaki balkona çıktı. İddiaya göre, dengesini kaybeden Buğlem Ç., 4 metre yükseklikten yere düşerek, ağır yaralandı. Olayı gören çevredekiler sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine, olay yerine gelen sağlık ekipleri Buğlem Ç.'yi İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Buğlem Ç.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Adıyaman'da şarampole devrilen ATV'deki 7 kişi yaralandı



ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sürücüsünün kontrolden çıkan 2 kişilik ATV şarampole devrildi, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Uzunkuyu köyünde meydana geldi. İddiaya göre, Kübra Yıldırım yönetimindeki 27 UM 952 plakalı 2 kişilik ATV, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, sürücü Kübra Yıldırım ile aralarında çocukların da bulunduğu ATV'deki Halis Yıldırım, Berfin Yıldırım, Rabia Yıldız, Fatmagül Yıldız, Serap Yıldız ve Sabri Yıldız yaralandı. Yaralılar çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil Servis'te tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN/ BESNİ(Adıyaman),

Manisa'da kaza: 5 yaralı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde otomobilin sürücüsü, kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen TIR'a çarpmamak için direksiyonu kırınca karşı şeride geçerek duvara çarptı. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 17.30 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzerinde bulunan Alparslan Türkeş Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Ankara yönünde giden 06 EY 7880 plakalı otomobilin sürücüsü Mustafa Dündar (48), kendisini solladıktan sonra sağ şeride geçmek isteyen Babaemir Demir (53) yönetimindeki 50 AC 317 plakalı TIR'a çarpmamak için bir anda direksiyonu kırdı. Sürücünün hakimiyetinden çıkan otomobil, karşı şeride geçip, duvara çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücü Mustafa Dündar ile otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Dündar (55), R.D. (87), Mehmet Dündar (56) ve Ali Dündar (52) yaralandı. Otomobilde sıkışan R.D. itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Turgutlu Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İtfaiye ekipleri otomobilden sızan yağ nedeniyle kayganlaşan yola talaş dökerek önlem aldı.

Polisin kazayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

Deniz bisikleti ile sürüklenen üniversiteli kızlar, kurtarıldı

SİNOP'ta deniz bisikleti ile açıldıkları denizde sürüklenen 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Sinop'ta, saat 16: 00 sıralarında plajdan deniz bisikleti ile açılan 4 üniversite öğrencisi kız arkadaş, bir süre sonra rüzgarın etkisiyle sürüklenmeye başladı. Kıyıdan fark edilen öğrenciler için Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Botla bölgeye giden ekipler, 4 kişiyi alarak kıyıya çıkardı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülen öğrenciler, kıyafetlerinin getirilmesinin ardından üzerlerini giyerek evlerine döndü.

Haber-Kamera: Esra AKSU - Deniz ÖZEN/ SİNOP,

Ayı saldırısına uğrayan dağcı, helikopterle hastaneye ulaştırıldı

TUNCELİ'nin Ovacık ilçesindeki Mercan Vadisi'ne tırmanan dağcı grubuna ayı saldırdı. Saldırıda yaralanan dağcı Serhan Poçan, bölgeye sevk edilen askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

Olay, öğle saatlerinde Ovacık ilçesinde meydana geldi. Orta Doğu Arama- Kurtarma, Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği (ORDOS) üyesi 4 kişilik profesyonel dağcı grubu, Mercan Vadisi'nde tırmanış yaptıkları sırada ayının saldırısına uğradı. Saldırıda Serhan Poçan, aldığı darbenin etkisiyle kayalık bölgeden düşerek yaralandı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine bölgeye askeri helikopter sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk tedavisi yapılan Poçan, helikopterle Tunceli Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Olay sırasında Poçan'ın yanında olduğunu belirten Ömür Birler, "Dört arkadaş inişteyken ayı birden kovuktan çıkarak önümüzdeki arkadaşa saldırdı. Onu aşağı doğru itti. Düşmenin etkisiyle parçalı kırık oluştu. Tedaviye alındı, hayati tehlikesi yok" dedi.

Haber-Kamera: TUNCELİ,

Ormanlık alanda çuval içinde biri ölü, diğeri ölmek üzere olan iki köpek bulundu



ANTALYA'da, ormanlık alanda gezen iki kişi, çuval içerisinde iki köpek buldu. Köpeklerden birinin öldüğünü, diğerinin ise ölmek üzere olduğunu fark eden iki kişi, hayvana su ve ekmek verdi. Yetkililer, iki köpeği ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlatırken, köpeği bakıma aldı.

Olay, öğle saatlerinde Demre ilçesindeki Çayağzı mevkisinde meydana geldi. Ormanlık alanda gezintiye çıkan iki kişi, ağacın dibindeki çuvalın hareket ettiğini gördü. Çuvalın yanına giden iki kişi, içinden sesler geldiğini duydu. İkili, çuvalı açtıklarında iki köpeğin yattığını gördü. Köpeklerden biri yavaş yavaş hareket ederken, diğeri hareketsiz halde yatmaya devam etti. Bunun üzerine yatan köpeğin nefesini kontrol eden iki kişi, öldüğünü belirledi. Diğer köpeğin ise açlık ve susuzluktan ölmek üzere olduğunu anlayan ikili, hayvana su içirdi, yanlarında bulunan ekmekten yedirdi. İkili çuval içinde buldukları köpeğin görüntülerini çekip sosyal medya hesaplarında da paylaşarak olaya tepki gösterdi.

İhbar üzerine gelerek bölgede inceleme yapan yetkililer, köpekleri çuval içinde ölüme terk eden kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı. Kurtarılan köpek ise Demre Belediyesi ekiplerince alınarak tedavisi ve bakımı için veterinere götürüldü.

Haber: Alparslan ÇINAR/ ANTALYA,

Emlakçılardan belediyeye protesto



TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesindeki Büyükyoncalı Mahallesi'nde, 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılıp, tekrar tarla vasfına döneceği iddiası, emlakçılar ile Saray Belediyesi arasında anlaşmazlığa neden oldu. Bölgedeki bazı emlakçılar Saray Atatürk Meydanı'nda toplanarak, belediyeyi protesto etti.

Saray Belediyesi önünde toplanan onlarca esnaf, Büyükyoncalı Mahallesi'nde 1999 yılından sonra alınan arsaların imar izinlerinin kaldırılıp tekrar tarla vasfına döndürüleceği iddiası üzerine belediyeyi protesto etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı protesto öncesi geniş güvenlik önlemi aldı. Ekipler, Kapaklı'dan Saray'a kadar tüm kontrol noktalarını kapatarak eyleme katılacak olan araçları tek tek durdurdu. Protesto öncesi polis ile emlakçılar arasında gerginlik yaşandı. İlçe Emniyet Müdürü Oğuz Günhan, protestoda emlakçıları temsilen açıklama yapacak olan Ferhan Genç ile bir görüşme gerçekleştirerek protestonun kanunsuz olduğu yönünde uyarıda bulundu.

'BİRÇOK ESNAF VE YATIRIMCININ SATIŞ İŞLEMİ İPTAL OLDU'

Grup adına konuşan Ferhan Genç, gerekli izinleri aldıklarını belirterek, "Yapılan 31 Mart 2019 belediye başkanlığı seçimlerinden sonra, yeni seçilen belediye başkanımızın atamış olduğu imar müdürü ve personeli tarafından, Büyükyoncalı sınırları içerisinde yer alan imarlı ve ifrazlı arsaların alımı ve satımı için belediyeye bilgi amaçlı giden alıcı ve satıcılara, ilgili personel tarafından bu bölgede, 1999 yılından sonra yapılan ve günümüze kadar gelen bütün arsaların imar izninin bulunmadığı söylendi. Tarım arazisi niteliği taşıdığı, bu nedenle satın almasının uygun olmadığı, arsaların tekrar tarlaya dönüşeceği şeklinde bilgi verilmesi nedeniyle birçok esnaf ve yatırımcı arkadaşımızın satış işlemi iptal olmuştur" dedi.

'ANLAM VEREMİYORUZ'

Saray Belediye Başkanı Özgen Erkiş ile görüştüklerini dile getiren Ferhan Genç, "Haksız, anlamsız ve hukuksuz bir şekilde belediye tarafından yapılan bu uygulamanın, bu sözün yerine getirilmesini amaçladığını düşünmekte ve görmekteyiz. Yapılan bu haksız, hukuksuz davranışa karşı bölge esnafı ve yatırımcıları olarak bir araya gelip gerekli tepki ve hak arayışımızı göstermek zorunda bırakıldık. Bizler bölge esnafı ve yatırımcıları olarak ülkemize katma değer sağlarken bunun yanında bölgenin ve ilçenin de değerini artırdığımızı düşünüyoruz. Ülkemizin içinde bulunduğu bu zor dönemde ilçenin ve esnafın önemli gelir kaynaklarından olan gayrimenkul ticaretinin baltalanmasına gerçekten anlam veremiyoruz" diye konuştu.

TALEPLERİNİ İLETTİLER

Emlakçılar adına belediyeden talepte bulunan Genç, "Bu nedenlerle Saray Belediyesi tarafından hizmet ve işlemlerin yerine getirilmesi sürecinde kişilere hukuka uygun ve eşitlik ilkesine göre hizmet verilmesini istiyoruz. Esnaf ve yatırımcıyla arasında ciddi mesafe ve problemler olan imar müdürünün görevden alınarak halkın ve esnafın ihtiyaç ve sorunlarına çözüm üretebilecek yeni birinin görevlendirilmesini talep ediyoruz. Belediye personeli ve yöneticilerinin hukuka aykırı davranış ve söylemlerine son vermesini, belediye tarafından Büyükyoncalı Mahallesi imar sorununun ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak çözümlenmesini talep etmekteyiz" dedi.

Emlakçılar, açıklamanın ardından olaysız bir şekilde dağılırken, Saray Belediyesi'nden ise protestoya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ - Onur KAYA - Şenol AKSOY/ SARAY(Tekirdağ),

3'üncü Karpuz Festivali yapıldı



ADANA Valiliği koordinesinde, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Karpuz Festivali'nin 3'üncüsü gerçekleştirildi. En iyi karpuz, karpuz yeme ve karpuz taşıma yarışmalarının gerçekleştirildiği festivalde, ünlü sanatçı Rafet El Roman sahne aldı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Merkez Park'ta gerçekleştirilen 3'üncü Karpuz Festivali'ne Adana Valisi Mahmut Demirtaş, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, kent protokolü ve binlerce Adanalı katıldı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Vali Demirtaş, yıllık 4 milyon ton civarında olan Türkiye'nin toplam karpuz üretiminin, yüzde 25'i olan yaklaşık 1 milyon tonluk bölümünü Adanalı karpuz üreticilerinin karşıladığını söyledi. Çukurova'nın bereketli topraklarında üretilen her bir ürüne sonuna kadar sahip çıkacaklarını belirten Demirtaş, "Ürettiğimiz her bir ürünü Adana markasına, ilimiz ve üreticilerimiz için katma değere dönüştüreceğiz. Bu ürünlerin coğrafi işaretlerini alacak, ürettiğimiz tüm ürünleri Adana ile özdeşleştireceğiz. Bununla birlikte tanıtım faaliyetlerimizi de çeşitlendirerek artıracağız. İl ekonomimizin can damarı ve lokomotifi olan tarımsal üretime, her konuda destek olmaya devam edeceğiz. Her yıl düzenlediğimiz ve geleneksel hale dönüşen, yurt içinde ve dışında büyük yankı uyandıran, kültür ve sanat festivallerine, tarımsal üretim temalı yeni festivalleri de katarak, kent kültürümüze ve turizmine katkı sunmayı sürdüreceğiz" dedi.

YARIŞMALAR, FESTİVALİ RENKLENDİRDİ

Konuşmalarından ardından yarışmalara geçildi. Adana genelinde üreticilerin özenle yetiştirdiği karpuzlar, birbirleriyle yarıştı. En iyi karpuz ödülünü alan çiftçi Mete Akyol'a Cumhuriyet Altını, ikinci olan çiftçi Metin Kaya'ya yarım Cumhuriyet Altını, 3'üncü olan çiftçi Cengizhan Çay'a ise çeyrek Cumhuriyet Altını verildi. Daha sonra çocukların karpuz yeme yarışmasına geçildi. Ellerini değdirmeden büyük bir dilimi ilk olarak bitiren 3 çocuğa ise bisiklet hediye edildi. Son olarak karpuz taşıma yarışması ise heyecanla izlendi. 5 karpuzu sırayla en hızlı taşıyanlar ödüllendirildi.

RAFET EL ROMAN DİNLEYENLERİ EĞLENDİRDİ

Festival gecesinin sonunda ünlü şarkıcı Rafet El Roman sahne aldı. Vali Demirtaş, kent protokolü ve Rafet El Roman, sahnede karpuz kesti. 90'lı yıllara damgasını vuran şarkıları ile yeni albümünden eserleri, Adanalı sevenleri için seslendiren Rafet El Roman, katılımcıları eğlendirdi.

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

