DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)EDİRNE'DE GÖÇMENLERİ TAŞIYAN MİNİBÜS KAZA YAPTI: 10 ÖLÜ, 30 YARALI

EDİRNE'nin Meriç ilçesinde göçmenleri taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu 10 kişi öldü, 30 kişi de yaralandı.

Olay, Edirne'nin Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesinde bugün saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Kaçak göçmenlerin Yunanistan'a yasadışı yollardan geçmesi için kullandığı güzergahlarından biri olan ilçedeki kazayla ilgili Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, minibüsün jandarmanın 'dur' ihtarına uymayarak kaçtığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"26.06.2019 günü saat 04.45 sıralarında Meriç ilçemiz Büyük Doğanca Mahallesi'nde durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekiplerimizce dur ihtarında bulunulmuştur. Araç ihtara uymayıp hızla kaçmış olup merkezde bulunan ana kavşakta yolunu alamayarak bir dükkana çarpmıştır. Kazada 10 göçmen vefat etmiş olup, 30 göçmen ise yaralanmıştır. Ölen göçmenlerimize Allah'tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR GEÇİLECEK

Ali Can ZERAY/EDİRNE,-

=============================================

2)FETHİYE'DE FECİ KAZA : 2 ÖLÜ, 6 YARALI



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı. Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Fethiye- Antalya yolunda Çırpı mevkisinde meydana geldi. Cihan Küçükala yönetimindeki 48 ABH 782 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle orta refüjü aşarak karşı şeride geçip Osman Tezcan yönetimindeki 07 BOV 47 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu. Yapılan ilk kontrolde, Küçükala'nın otomobilindeki Selime Küçükala ve Osman Abalı'nın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan Cihan Küçükala, Osman Tezcan, Ayşe Tezcan, Arif Tezcan, Yurdaşen Şule Hekimoğlu ve 2 yaşındaki Ayşe Belinay Hekimoğlu ambulansa alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavisinin sürerken, Selime Küçükala ve Osman Abalı'nın cansız bedenleri savcının incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Fethiye- Antalya yolu, otomobillerin kaldırılmasıyla ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Kaza yapan araçlar

-Yaralılar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Ekiplerden görüntü

-Yaralıların taşınması

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

=============================================

3)TUR MİDİBÜSÜYLE MİNİBÜS TAKSİ ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 7 YARALI



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı kazada Polonyalı Krzystof Mantynıak (55) yaşamını yitirirken, 5'i Polonyalı turist 7 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Alanya- Antalya D-400 karayolunun İncekum kavşağında meydana geldi. İbrahim Ö.'nün kullandığı minibüs taksiyle Fevzi D.Y.'nin kullandığı tur midibüsü çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen ekipler yaralanan tur midibüsü sürücüsü ve içindeki Polonyalı 6 turistle minibüs taksinin sürücüsüne müdahale etti. İlk müdahalesi yapılan yaralılar ilçedeki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Polonyalı Krzystof Mantynıak kafa travması sonucu yaşamını yitirdi. İbrahim Ö. ve Fevzi D.Y. ile Polonyalı 5 turistin tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Kaza anı (güvenlik kamerası görüntüsü)

Olay yeri ve araçlar

Yaralılardan görüntü

Haber: Engin ANAK/ ALANYA(Antalya),

==============================================

4)POLİS MEMURU KAZADA HAYATINI KAYBETTİ



Kahramanmaraş'ta, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen kamyonla çarpışan otomobilin sürücüsü polis memuru Necmi Gür (46), hayatını kaybetti.Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Kayseri-Kahramanmaraş yolunun Kürtül Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Göksun yönüne giden Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Necmi Gür yönetimindeki 46 PN 923 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı yönden gelen C.Ö. yönetimindeki 63 AP 076 plakalı kamyonla çarpıştı. Kazada, otomobil hurdaya dönerken, Necmi Gür ise ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Gür, daha sonra ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Necmi Gür, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Kamyon sürücüsü C.Ö. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

Kaza yeri

Kaza yapan kamyon

Kamyonun önündeki otomobil

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

===================================================

5)TEM OTOYOLU'NDA OTOMOBİLİN ÇARPIP KAÇTIĞI SURİYELİ ÖLDÜ



KOCAELİ'nin Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abdullah Elcedan'a (23), plakası tespit edilemeyen bir araç çarptı. Çarpan araç olay yerinden kaçarken, kazanın ardından TEM Otoyolu'nda seyreden çok sayıda aracın üzerinden geçtiği Elcedan, feci şekilde can verdi.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Körfez Şirinyalı Mevkii TEM Otoyolu'nda meydana geldi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü'ne yapılan bir ihbarla, Otoyol Kuzey şeridinde bir kişinin yolda yattığı bildirildi. Şirinyalı mevkiinde belirtilen bölgeye giden polisler, parçalanmış halde erkek cesedi ile karşılaştı. İlk belirlemelere göre yolun karşısına geçmeye çalışırken bir aracın çarpması sonucu düşen kişinin üzerinden çok sayıda aracın geçtiği tesbit edildi. Yapılan incelemede ölen kişinin Suriye uyruklu Abdullah Elcedan olduğu belirlendi.

Kaza nedeniyle TEM Otoyolu Ankara istikameti yaklaşık 1 saat ulaşıma kapatıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, savcılık incelemesinden sonra cenaze otopsi yapılmak üzere Körfez Asri Mezarlığı'na götürüldü. Çalışmaların ardından TEM Otoyolu Ankara istikameti yeniden ulaşıma açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Alanya'da tur midibüsü ile minibüs taksinin çarpıştığı kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde yolcu indirdikten sonra yola dönüş yapmaya çalışan tur midibüsüyle minibüs taksinin çarpıştığı anlar yer aldı. Kazanın ardından çevredekilerin yaralıların yardımına koştuğu görüldü.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Olay yeri

-Yaşamını yitiren Suriyeli'nin buzlanmış ceset görüntüsü

-Polis ve 112 detayları

-Cenaze aracın alınması

-Ölen Suriye uyruklu vatandaşın vesikalık fotosu

Haber-Kamera: Nabi YAZICI - Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ(Kocaeli),

====================================

6)GEMLİK KAYMAKAMI İNAN'NIN 3 OĞLU KAVGADA BIÇAKLANDI



BURSA'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan'ın Denizli'de yaşayan oğulları Safa Akif İnan (15), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), karıştıkları kavgada yaralandı. Sosyal medyada başlayan ve sokağa taşan bıçaklı kavgada Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan, baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darbedildi. Polis karşı gruptan 3 kişiyi gözaltına aldı. Olay, dün saat 19.30 sıralarında Kınıklı Mahallesi Amfi Parkta meydana geldi. Denizli Vali Yardımcılığı görevinden geçtiğimiz Şubat ayında Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamlığı'na atanan Kemal İnan'ın en küçük oğlu Safa Akif İnan, iddiaya göre kız arkadaşının eski erkek arkadaşı B.Ç. (14) ile sosyal medyada küfürleşti. Küfürleşmenin ardından telefonda tartışan İnan ile B.Ç., Amfi Tiyatro'da buluştu. İnan, buluşmaya ağabeyleri Ahmet Burak ve Mehmet Buğra İnan ile birlikte giderken, B.Ç.'de yanında iki arkadaşıyla birlikte gitti. Amfi Tiyatro'da buluşan iki grup arasında önce sözlü başlayan tartışma bir anda bıçaklı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi. Çıkan bıçaklı kavgada Kaymakam Kemal İnan'ın küçük oğlu Safa Akif İnan karın bölgesinden, ağabeyi Ahmet Burak İnan baldırından bıçaklanırken, Mehmet Buğra İnan ise darp sonucu yaralandı. 3 yaralı kardeş olay yerine gelen ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Safa Akif İnan, ameliyata alınırken, Ahmet Burak ile Mehmet Buğra İnan'ın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karışan B.Ç., K.E. (16) ve A.S.K.'yi (15) gözaltına aldı. Polis soruşturma başlattı.

Bıçaklı kavganın ardından İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Pamukkale Kaymakamı Hayrettin Balcıoğlu, Vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları hastaneye gelerek 3 kardeşin sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

OĞULLARI BIÇAKLANAN KAYMAKAM İNAN, DENİZLİ'YE GELDİ

DENİZLİ'de karıştıkları kavgada karnından bıçaklanan Safa Akif İnan (15), kasığından bıçaklanan Ahmet Burak İnan (21) ve darp sonucu yaralanan Mehmet Buğra İnan'ın (21), babası Bursa'nın Gemlik ilçesi Kaymakamı Kemal İnan, Denizli'ye geldi. Oğullarının yaralandığı duyar duymaz makam otomobiline binen Kaymakam İnan, Gemlik'ten Denizli'ye karayoluyla gelerek Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Acil Servisine geldi. Hastanede diğer ilçe kaymakamları ve İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir tarafından karşılanan İnan, hastaneye girerek oğullarının yanına gitti, doktorlardan sağlık durumu ağır olan Safa Akif İnan hakkında bilgi aldı. Ameliyata alınan Safa Akif İnan'ın bıçaklanma sonucu dalağının alındığı ve aort damarında yırtık tespit edildiğini, yapılan ameliyatın ardından yoğun bakıma alındığı öğrenildi. Güney Ege Kalkınma Ajansı bölge toplantısı için Muğla'da bulunan Denizli Valisi Hasan Karahan'da olayın ardından Denizli'ye dönerek hastaneye geldi. Karahan, olay hakkında Emniyet Müdürü Demir'den bilgi aldı. Bu arada kavgaya karışan iki taraftan da gözaltı sayısının 7'ye ulaşacağı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Olay yeri amfiparktan detay

-Polislerden detay

-Üniversite hastanesinden detay

Görüntü Dökümü

-----------

-Kaymakam Kemal İnan'ın hastaneye girmesi

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=======================================

7)İÇKİ İÇMESİNE TEPKİ GÖSTEREN EŞİNİ ÖLDÜRÜP, İNTİHARA KALKIŞTI



KONYA'da 5 çocuk babası Fahri Yıldız (46), iddiaya göre içki içmesine tepki göstermesi nedeniyle tartıştığı aynı yaştaki eşi Kezban Yıldız'ı, 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde tabancayla vurarak öldürdü. Ardından tabancayı çenesine dayayıp ateş ederek intihara teşebbüs eden Fahri Yıldız'ın, hayatı tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olay, dün saat 21.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hamzaoğlu Mahallesi Sarıyakup Caddesi'nde meydana geldi. Tuhafiyeci Fahri Yıldız, iddiaya göre evde içki içmeye başladı. Eşi Kezban Yıldız da tepki gösterdi. Çift arasında yaşanan tartışma kavgaya dönüştü. Fahri Yıldız, tabancayla 3 ve 9 yaşlarındaki iki çocuğunun gözü önünde eşinin üzerine ateş açarak başından yaraladı.

SİLAH SESİNİ DUYAN OĞLU, KARDEŞLERİNİ EVDEN KAÇIRDI

Bu sırada odasında olan çiftin diğer çocuklarından Zeki Yıldız (26), silah sesini duyunca, odaya geldiğinde annesi Kezban Yıldız'ı kanlar içinde gördü. Olay karşısında şok geçiren iki kardeşini fark eden Zeki Yıldız, kucakğına alarak karşı dairedeki komşularına götürdü.

Bu sırada Fahri Yıldız da aynı tabancayı çenesine dayayıp, ateş ederek intihara kalkıştı. İkinci silah sesini duyan Zeki Yıldız, koşarak eve döndüğünde bu kez babasını da kanlar içinde buldu. Komşuların ihbarı üzerine eve sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Başından yaralanan Kezban Yıldız, ambulansla kaldırıldığı Konya Numune Hastanesi'nde, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Başka bir ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedavi altına alınan Fahri Yıldız'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-------------------------------

-Yaralı kadının ambulanstan indirilmesi

Acil Servise alınması

Polisin olay yerinde inceleme yapması

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA - Hasan DÖNMEZ/ KONYA,

========================================

8)DİYARBAKIR'DA SİLAH KAVGA: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Diyarbakır'da iki grup arasında alacak meselesi nedeniyle çıktığı iddia edilen tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Sedat Aydın (38) yaşamını yitirdi, Gündüz Taş (40) ise yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Yenişehir ilçesinde bulunan bir plazada meydana geldi. Aralarında alacak meselesi olan iki grup, plazanın giriş katında karşılaştı. Grup arasında çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlara hedef olan Sedat Aydın ile Gündüz Taş yaralandı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kavgada yaralanan Aydın ve Taş'ı ambulansla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisine kaldırılan yaralılardan Sedat Aydın, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Aydın'ın cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırılırken, yaralı Gündüz Taş'ın hayati tehlikesinin olmadığı, tedavisinin ise sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alıp, kavga karıştıkları tespit edilen 2 kişiyi gözaltına aldı.

Görüntü Dökümü

-------

Olay yerinden detaylar

Alınan güvenlik önlemleri

Polis ekiplerinin iş merkezine girmesi

Ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Mesut BUDRAÇ/ DİYARBAKIR,

=================================================

9)TOKAT'TA HAYVAN OTLATMA YERİ ANLAŞMAZLIĞI CİNAYETLE BİTTİ



TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Hasan Öztürk (29), hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle kavga etiği çiftçi Halit K.(59) tarafından öldürüldü. Olay, dün saat 21.00 sıralarında ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Tosunlar köyünde yaşandı. Merada koyun otlatan evli ve 4 çocuk babası Hasan Öztürk, aynı köyde yaşayan Halit K. ile karşılaştı. İkili arasında hayvan otlatma yeri anlaşmazlığı sebebiyle tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada Halit K. yanındaki pompalı tüfekle Hasan Öztürk'e ateş etti. Yaralanan Öztürk olayı duyan köylüler tarafından Erbaa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Öztürk, burada yapılan tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası şüpheli Halit K., jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarma ekipleri köyde tarafların arasında yeni bir kavga yaşanmaması için geniş çaplı önlem aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

-------------------------

-Köyden görüntüler

-Jandarmanın aldığı önlemler

-Hastane önünden görüntü

-Ölen kişinin fotosu

Haber-Kamera: İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

=========================================

10)SERİNLEMEK İÇİN GÖLETE GİREN SURİYELİ ÇOCUK BOĞULDU

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Suriye uyruklu 14 yaşındaki İsa, sıcak havada serinlemek için girdiği gölette boğularak yaşamını yitirdi.

İlçede oturan Suriye uyruklu İsa, dün öğle saatlerinde iki arkadaşıyla birlikte Mükremin Göleti'ne gitti. İsa, sıcak hava nedeniyle bunalınca serinlemek için gölete girdi. İsa, bir süre sonra gölette çırpınmaya başladı. Durumu fark eden arkadaşları, İsa'yı kurtarmak için suya girdi; ancak başarılı olamadılar. Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, gölette arama yaptı. İsa'nın Suriyeli arkadaşları Salih ve Mecit ise göl kenarında çalışmaları izlerken büyük üzüntü yaşadı. Yaklaşık 2 saat süren aramalar sonucu İsa'nın cansız bedenine ulaşıldı. Dalgıçlar tarafından sudan çıkarılan İsa'nın cesedi, yapılan incelemeden sonra Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-------

-Olay yerinden görüntü

-İtfaiye ve Afad ekiplerinin arama çalışması

-Gölete giren İsa'nın arkadaşlarından görüntü

-Detay

-Su Altı Arama ve Kurtarma ekiplerinin gelmesi

-İsa'nın cansız bedenine ulaşması

-Detay

Haber-Kamera: Halit YILMAZ/ SORGUN(Yozgat),

==================================================

11)YANGINDA HAYVANLAR TELEF OLDU

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında 2'si büyükbaş, 5'i küçükbaş hayvan ile 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca bir traktör de büyük hasar gördü.

Karakurt Mahallesi'nde yaşayan Musa Soysal'a ait ahırın samanlık kısmında, dün saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Büyüyen yangın ahırın geneline yayıldı. Ahırdan yükselen dumanları gören vatandaşlar, yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saatlik çabanın ardından yangın söndürüldü. Ancak ahırdaki 1 inek, 1 buzağı, 1 keçi, 4 kuzu ve 20 tavuk yanarak telef oldu. Ayrıca 450 saman balyası ile traktör de yandı. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-----------

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesi

-Yanan hayvanların fotoğrafı

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

=================================================

12)ÇOCUĞUN ELİNDEKİ TELEFONU ÇALAN HIRSIZ GÜVENLİK KAMERASINDA

GAZİANTEP'te küçük bir çocuğun elinden cep telefonunu çalıp kaçan hırsız, güvenlik kameralarına yakalandı.

Olay, önceki gün Vatan Mahallesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, elinde cep telefonuyla yürüyen küçük çocuğu bir süre takip etti. Küçük çocuk, sağlık ocağı önünde durup cep telefonuyla oynamaya başladı. Bu sırada çocuğun yanına gelen şüpheli, cep telefonunu elinden alıp, kaçtı. Olayın ardından küçük çocuğun babası, polise giderek şikayetçi oldu. Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık anı ise çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Görüntü Dökümü

-----------

Şüphelinin çocuğun elindeki telefonu çalması

Haber: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

=================================

13)AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ'NDE YANGIN PANİĞİ

AKDENİZ Üniversitesi Hastanesi'nde tadilat sırasında çıkan yangında üst katları duman bastı. Büyümeden söndürülen yangın nedeniyle, hastanede yatan bazı hastalar bir süreliğine tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi B Blok zemin katta yapılan tadilat sırasında yangın çıktı. Alevlerin büyümesi üzerine, hastanenin yangın söndürme sistemi devreye girerken personel ise yangın söndürme tüpleri ile müdahalede bulundu. Yangının bildirilmesi üzerine hastaneye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bu sırada havalandırma yolu ile hastanenin dördüncü ve beşinci katını duman bastı.

Panik yaşayan hastalardan yürüyebilecek olanlar yangın merdiveninden hastanenin bahçesine tahliye edilirken, yatarak tedavi görenler ise başka katlara taşındı. Hastaların bazıları panikle yastıklarıyla bahçeye inerken, kimi hastalar ise sedye üzerine yatarak bekledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Hastane içini basan duman ise tahliye edildi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı, dumandan hiçbir hastanın etkilenmediğini söyleyerek, "Hastanemiz B Blok'ta yapılan bir tadilat sırasında çıkan bir alevlenme sonucunda yoğun duman hastanemize yayıldı. Yangın söndürme sistemimiz anında devreye girdi ve ardından itfaiyeye haber verildi. Yürür durumda olan hastalarımız hastane bahçesine alındı. Ameliyathanede, yoğun bakımda, kliniklerde herhangi bir problem yok. Duman tahliyesi yapıldı ve hastalarımızı içeriye almaya başladık. Zemin katta yangın başladı, havalandırma yoluyla yukarı katlara duman çıktı" dedi.

Hastanede tedavi gören hastalardan Aysel Güven, "Yattığım katı bir anda duman bastı. Bize hemen hastaneyi boşaltmamızı söylediler, biz de hemen aşağıya indik" diye konuştu.

Hastalardan Bekir Yolal ise "Yattığımız sırada yangın alarmları çalmaya başladı. Ne olduğunu anlamadık, yangının nereden çıktığını bilmiyorum ancak yattığım Plastik Cerrahi katını bir anda duman bastı. Yangın merdivenini açtılar, bahçeye indik" dedi.

Görüntü Dökümü

-----------

-Hastaneden görüntüler

-İtfaiyeden detaylar

-Hastane içerisinden detaylar

-Yangın sonrası tahliye edilen hastalardan görüntüler

-Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Bülent Aydınlı Röp.

-Hastalardan Aysel Güven Röp.

-Hastalardan Bekir Yolal Röp.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

============================

14)FETHİYE KÖRFEZİ'NDEKİ RENK DEĞİŞİMİ TEDİRGİN ETTİ

MUĞLA'nın Fethiye Körfezi'nde denizin rengi, sarı ve yeşile döndü. Vatandaşlar tedirgin olurken, İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından kontrol amaçlı sudan numune alındı.

Fethiye'de son 2 gündür özellikle Çalış Plajı ve kordon boyunca deniz suyunun rengi, sarı ve yeşil karışımı halini aldı. Bazı vatandaşlar, sudaki bu değişiklik nedeniyle tedirgin oldu. Fethiye İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, incelenmek üzere sudan numune aldı. Daha önce de aynı bölgeden alınan numunelerin sonuçlarının ise temiz çıktığı öğrenildi.



Görüntü Dökümü

-----------

Körfezden görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

===============================

15)BURSA'DA 436 LİTRE SAHTE İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

BURSA'da jandarma ekiplerince yapılan denetlemede 436 litre sahte içki ele geçirildi. Denetlemelerde 5 milyon 969 bin TL para cezası uygulandı.

Ülke genelinde eş zamanlı olarak düzenlenen uygulamanın Bursa ayağında 104 jandarma timi ve 461 personel görev aldı. 306 kontrol noktasında düzenlenen denetlemelerde 7 şüpheli şahsa ve 3 iş yerine toplamda 5 milyon 969 TL idari para cezası uygulanırken, 660 şişe olmak üzere toplam 436 litre TAPDK belgesi olmadan satış yapılan alkollü içecek ele geçirildi.

Uygulama sonucu 3 bin 548 şahıs sorgusu ve 306 iş yeri kontrolü yapılırken GBT sorgusunda arama kaydı bulunan 9 şahsa adli işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Jandarmanın sahte alkol şişelerini araçtan indirmesi

Sergilemek üzere masaya dizmesi

Genel detay görüntüler

Haber-Kamera İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

==============================

16)DÜZCE'DE BİN 500 ŞİŞE KAÇAK İÇKİ ELE GEÇİRDİ



DÜZCE İl Jandarma Komutanlığı Asayiş ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu piyasaya kaçak içki sürüleceği bilgisi üzerine belirlenen adrese baskın düzenlendi. Bir binanın bodrum katında çeşitli markalara ait bin 500 şişe kaçak içki ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Düzce İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Asayiş ve İstihbarat ekipleri kaçak içki ticareti yaptığı belirlenen Y.K.'nin General Kazım Sokak'ta bir binanın bodrum katında depoladığını tesbit etti. Jandarma ekiplerinin söz konusu adrese düzenlediği baskında binanın bodrum katına gizlenmiş 150 koliden oluşan bin 500 adet değişik markalara ait kaçak içki ele geçirildi. Yakalanan kaçak içkiler jandarma ekiplerinin yardımı ile kamyona doldurularak imha edilmek üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Operasyon kapsamında kaçak içki ticareti yaptığı iddia edilen 1 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

Jandarma ekipleri kaçak içkileri taşırken görüntü

Kolilerden görüntü ve detaylar

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

======================================

17)TÜRSAB BAŞKANI BAĞLIKAYA: "HUZUR VE GÜVEN ARTTIKÇA TURİZMDE REKOR RAKAMLAR ARTAR"

TÜRKİYE Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sektör temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Bağlıkaya, "Türkiye'de güven ve huzur istikrarlı şekilde arttığı sürece turizmde rekor rakamlarda artar" dedi.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu, sektör temsilcileriyle dayanışmayı artırmak için bir otelde dün saat 20.00'de akşam yemeği düzenledi. Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği(TÜRSAB) Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, CHP'li Belediye Meclis Üyesi Ali Kırlı, AK Parti Belediye Meclis Üyesi Ceyhun Eroğlu, Muğla'nın Dalaman, Ortaca, Dalyan şehirlerinden ve Marmaris'te faaliyet halinde bulunan 260 acente işletmecisi katıldı. Ev sahibi olarak ilk konuşmayı TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, görevde bulundukları 11 ay süresince yaptıkları çalışmaları anlattı. Sözlerini şöyle sürdüren Esin, " Sektörümüzün temsilcilerinin dayanışmalarını artırmak ve sorun ile çözümleri görüş alışverişiyle çözmek amacıyla bir araya geldik. Hepimiz turizm sektöründen ekmek kazanıyoruz. Kazançlarımızın sağlıklı ve yüksek olması için görüşlerimizi dile getirerek ortak akılla sorunları çözüme kavuşturmalıyız. El birliği verdiğimizde aşamayacağımız bir sorun yoktur" dedi.

Marmaris'in önemli bir turizm bölgelerinden bir tanesi olduğunu vurgulayan TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya, " Turizm sezonu başında tüm bölgelerimizi gezerek ortak sorunlara çözüm aradık. Ama bir türlü Marmaris'e gelme fırsatımız olmamıştı. Bugün burada hem turizm sezon değerlendirmesi hem de iç sorunlarımızın görüş alışverişinde bulunacağız. 2019 turizm sezonu çok iyi başladı. Yabancı turist rakamlarına bakıldığında geçen seneye göre tatmin edici. Türkiye'ye 50 milyon gibi bir yabancı turist hedefi vardı. Bu rakamlara şimdilik ulaşmak mümkün değil. Avrupalı turistin kendi içsel sorunları ve farklı nedenlerden dolayı gelip gelmeme durumu net değil. Avrupa pazarımızda belirsizlik devam ediyor. Turizm, günlük gelişen olaylardan etkilenen tek sektördü. Türkiye'de güven ve huzur devam ettikçe rekor rakamlar artacaktır. Turizm sektörü, kendi dinamiklerinden kaynaklanan sorularla değil siyasi ve terör olaylarından rakamlar düştü. Ülkemizde huzur ve güven arttıkça yabancı turist rakamlarında da rekora ulaşacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Konuşmalar ardından acenteciler kendi aralarında soru cevap şeklinde sorunların çözümü için görüş alışverişinde bulundu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-------------------------------

-Akşam yemeğinden genel-ayrıntılı görüntü

-TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin konuşma

-TÜRSAB Genel Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın medya mensuplarına açıklamaları

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS(Muğla),

====================================

