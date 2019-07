DHA YURT BÜLTENİ - 1

Reyhanlı'da derneğe ait boya kutularının bulunduğu depoda patlama: 7 yaralı



Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 3 katlı apartmanın bodrum katındaki insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda patlama meydana geldi. Çevrede korku ve paniğe neden olan patlama sonrası çıkan yangında binadaki 7 kişi yaralandı.

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yeni Mahalle Faruk Cengiz Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın bodrum katında insani yardım derneğine ait boya ve tiner kutularının bulunduğu depoda meydana geldi. Depoda patlama sonrası çıkan yangın, hızla büyüyerek tüm binayı sardı. Patlama sırasında binadaki 7 kişi yaralandı. Patlama ve yangın, mahallede büyük paniğe neden olurken, birçok kişi sokaklara döküldü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kendi imkanlarıyla binadan çıkan yaralılar, gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ilçedeki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İtfaiyenin başlattığı çalışma sonucunda, yaklaşık bir saatlik müdahale ile yangın söndürüldü. Güvenlik güçleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, Twitter hesabından yangın ile ilgili açıklama yaptı. Doğan'ın açıklamasında şu ifadeler kaydedildi:

"Değerli hemşerilerim Reyhanlı'da insani yardım derneğinin deposunda bulunan yağlı boyalarda meydana gelen patlama ile birlikte yangın çıkmıştır. Yangın kontrol altına alınmıştır. 7 Yaralı hastanelere sevk edilmiştir. Kamuoyuna duyurulur."

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/ REYHANLI(Hatay),

Gümüşhane'de 118 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı



Gümüşhane'nin merkeze bağlı Dibekli köyünde 118 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Köylülerin içme suyundaki 'koliform bakteri' nedeniyle zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Gümüşhane'ye 10 kilometre uzaklıktaki Dibekli köyünde önceki günden itibaren birçok kişi, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hastanede tedaviye alınan köylülerin sayısı 118'e yükseldi. Köye giden AFAD, Sağlık, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Köyün su kaynağından incelenmek üzere numune alındı. İlk tespitlere göre suda koliform bakteri tespit edildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, köylülere suyu kaynatıp içmeleri yönünde uyarıda bulundu.

Bu arada, köyde mevcut su kaynağının yeterli gelmemesi nedeniyle köylülerin dereden su deposuna borularla takviye yaptığı iddia edildi.

Demirkazık Dağı'nda çığ altında kalan dağcının cesedi çıkarıldı

Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'nda, yaklaşık 7 ay önce zirve tırmanışı yaptıktan sonra dönüş yolunda düşen çığın altında kalan Mustafa Kemal Karakoç'u arama çalışmalarında bulunan cesedin, kendisine ait olduğu tespit edildi. AFAD ekipleri tarafından çıkartılan dağcının cesedi, askeri helikopterle bölgeden alınarak ilk olarak Çamardı Devlet Hastanesi'ne getirildi. Kar altında kalan cesedin bozulmadığ ve baba Mehmet Karakoç ile kardeşleri tarafından teşhis edildiği öğrenildi. Karakoç'un cesedi daha sonra otopsi için Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otopsinin ardından dağcının cenazesinin, ailesi tarafından teslim alınarak memleketi Konya'ya götürüleceği belirtildi.

Bursa'da 200 metrelik uçuruma yuvarlanan TIR'ın sürücüsü öldü



Bursa'da, virajda kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metrelik uçurumdan yuvarlanarak parçalara ayrılan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İznik-Yenişehir yolunun 4'üncü kilometresinde meydana geldi. İnşaat malzemesi taşıyan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 ADN 551 plakalı TIR, virajda kontrolden çıkıp, yaklaşık 200 metre yüksekliğinde uçurumdan yuvarlandı. TIR uçurumdan yuvarlanırken parçalara ayrıldı, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde, TIR sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen jandarmanın yaptığı incelemede sürücünün üzerinden kimlik çıkmadı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 4 yaralı



Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde, freni boşalan otomobilin yol kenarındaki uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Maşukiye Mahallesi Kartepe Caddesi Saklı Vadi mevkisinde meydana geldi. Dağ yolundan aşağı inen Mustafa Kubat yönetimindeki 34 KGV 32 plakalı otomobil freninin boşalması sonucu virajı alamayıp yol kenarındaki uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 25 metrelik uçurumdan düşen otomobil taklalar attıktan sonra ağaca çarparak durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından otomobilde sıkışan Mustafa Kubat ve Maviye Kubat, Hesna Yılmaz, Fulay Bayrak ve Firuze Kaval'ı içinden çıkardı. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Firuze Kaval kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas'ta otomobil motosikletle çarpıştı: 1 ölü, 4 yaralı



Sivas'ın Gemerek ilçesinde otomobille motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Gemerek ilçesi Karagöl köyü kavşağında meydana geldi. Kayseri yönünden Sivas yönüne giden Barış Keklik (34) yönetimindeki 38 GN 669 plakalı otomobil kavşağa geldiği sırada, ilçeye bağlı Köseli köyünden merkeze gelen Süleyman Karakaş (85) yönetimindeki 58 RB 391 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada, motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan otomobil sürücüsü Barış Keklik ile birlikte eşi Bediha ve çocukları Emir Talha (4) ile Beril Kübra Keklik (1) ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayatını kaybeden Süleyman Karakaş'ın cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çukurca'da köyde vurulan anne öldü, oğlu ise ağır yaralandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir kadın ile 14 yaşındaki çocuğu silahla vurulmuş halde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ayşe Çiçek (62) kurtarılamazken, oğlu Muhammed Çiçek (14) tedavi altına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Çukurca ilçesine bağlı Cevizli Köyü'nde meydana geldi. 9 çocuk annesi Ayşe Çiçek ile oğlu Muhammed Çiçek, köy ortasında silahla vurulmuş halde bulundu. Köy sakinlerinin yardımı ile Çukurca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ayşe Çiçek, doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Ayşe Çiçek'nin cenazesi Çukurca Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaralı olarak bulunan ve durumu ağır olan Muhammed Çiçek ise Van'a sevk edildi.

Ayşe Çiçek'in cenazesi otoposi yapılmak üzere Hakkari Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma anne ile oğlunun vurulması ile ilglii soruşturma başlattı.

Boya ve tiner yüklü araç takla attı: 4 yaralı



Diyarbakır'da kontrolden çıkıp tarlaya devrilen boya ve tiner yüklü kamyonetin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şanlıurfa-Diyarbakır Karayolunda meydana geldi. Alaattin Aygün yönetimindeki boya ve tiner yüklü 06 VNG 55 plakalı hafif ticari araç, Tokaçlı yakınlarında kontrolden çıkıp taklalar attı. Kazada sürücü Aygün ile araçta bulunan Satılmış Ural, Necmi Yıldırım ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulanslarla Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Kaza nedeniyle hurdaya dönen araçtaki kutuların açılmasıyla boya ve tiner de çevreye döküldü. Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından araç kaldırılırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Berber, tartıştığı Afgan'ı tüfekle yaraladı

Elazığ'da, berber Ahmet C., tartıştığı Afganistan uyruklu kişiyi av tüfeğiyle vurarak yaraladı. Ahmet C. gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde, Yeni Mahalle'de meydana geldi. Sakin Sokak'taki iş yerinde berber Ahmet C. ile Afganistan uyruklu ismi öğrenilemeyen kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle Ahmet C., av tüfeğiyle Afgan kişiye ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Afgan yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Afgan, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olay yerinde inceleme yapan polis, Ahmet C.'yi gözaltına aldı.

Kazanın şokunu atlatamayınca, otomobilden çıkmak istemedi



Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attı, 2 kişi yaralandı. Kazada yaralılardan yolcu konumundaki kadın, şoka girmesi nedeniyle otomobilden çıkmak istemedi. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin yaklaşık 1,5 saat süren uğraşları sonucu yaralı kadın araçtan çıkarıldı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Acıpayam ilçesi Kelekçi Mahallesi'nde meydana geldi. Şükrü B. idaresindeki 20 UA 721 plakalı otomobil, Kelekçi Yolu Mevkii'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak savruldu. Takla atan otomobil, yan yatarak durabildi. Otomobildeki sürücü Şükrü B. ile yolcu koltuğunda oturan ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, araç içerisinde bulunan yaralıları çıkartmak için çalışma başlattı. Yaralı sürücü Şükrü B. itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekibine teslim edildi. Kazanın ardından şoka giren otomobildeki yaralı kadın ise araçtan çıkmak istemedi. Çığlık atan ve ağlayan kadın, itfaiye ve sağlık ekiplerinin çabalarına rağmen sakinleştirilemedi. Daha sonra ise baygınlık geçiren yaralı kadın, otomobilin içerisine giren itfaiye ekipleri tarafından araçtan güçlükle çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Acıpayam Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Şanlıurfa'dan sınır birliklerine gece sevkiyatı



ŞANLIURFA'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çok sayıda tank, askeri araç, personel ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden Şanlırfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu olan askeri aram ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere dün akşam saatlerinde sevkiyat gerçekleşti. Şanlıurfa'daki Tugayda ikmalleri ve bakımları yapılan tank yüklü tırlar, askeri araç, personel taşıyan otobüs ve mühimmattan oluşan konvoy jandarma ve polis eskortu eşliğinde sınıra doğru haraket etti. Askeri konvoydaki araç ve personelin sınır hattındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar'daki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi.

ASKERİ KONVOY AKÇAKALEYE ULAŞTI

Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan akşam saatlerinde yola çıkan aralarında tank, obüs ve zırhlı personel taşıyıcıların bulunan askeri konvoyun bir bölümü sınır hattındaki Akçakale ilçesine ulaştı. Geniş güvenlik önlemleri arasında Akçakale'ye gelen konvoy 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na konuşlandı. Konvoyun ilçeye gelişi sırasında bazı vatandaşlar askerlere alkışlarla destek verip, sevgi gösterisinde bulundu.

İzmir'de 50 kaçak göçmen yakalandı



İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine, denizden harekete geçen ekipler, lastik botu durdu. Aralarında çocuklarında bulunduğu 39 Suriye, 5 Filistin, 5 Yemen ve 1 Somali uyruklu toplamda 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 50 kaçak göçmen, İl Göç idaresine sevk edildi.

Ankara'da park alanında yangın: Otomobilleri kucaklayıp taşıdılar



ANKARA'da, park alanında çıkan yangında, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Olay yerinde park halinde araçları bulunan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla otomobilleri kucaklayıp yangın yerinden uzaklaştırdı.

Yangın, dün akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Zafertepe Mahallesi Ali Kızıltuğ Parkı'ndaki kuru otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm parka yayılırken, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Parkta oturanların panik anları kameralara yansıdı.

OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYARAK YANGINDAN UZAKLAŞTIRDI

Ayrıca, olay yerinde park halinde bulunan otomobiller de sürücüler ve mahallelinin yardımıyla kucaklanarak yangın yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

Elazığ'da drone destekli kaçak kazı operasyonu: 4 gözaltı

Elazığ'da kaçak kazı yapan 4 kişi, drone destekli operasyonla tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadım köyünde, evin avlusunda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirip takip başlattı. Takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ayrı noktada kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca kaçak kazı da kullanılan malzemelere de el konuldu.

Çorlu'da tren kazasında ölen 25 kişi, raylara karanfiller bırakılarak anıldı



TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, 25 kişinin öldüğü, 328 kişinin yaralandığı tren kazasının birinci yıldönümünde, ölenlerin yakınları ile yaralılar olay yerinde anma töreni düzenledi. Duygusal anların yaşandığı anmada, rayların üzerine karanfiller bırakılarak, ölenler için gözyaşları döküldü.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı'ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018'de Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrildi. Kazada 7'si çocuk 25 kişi yaşamını yitirdi, 328 kişi de yaralandı. Kazanın ardından 3 Temmuz günü yapılan ilk duruşma olaylı geçti. Kazada asıl kusurlu bulunan TCDD personelleri Turgut Kurt, Özkan Polat, Celaleddin Çabuk ile Çetin Yıldırım hakkında 'taksirli ölüme ve yaralanmaya neden olmak'tan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis istemiyle Çorlu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aileler yer olmadığı gerekçesiyle salona giremeyince olaylar çıkmış ve mahkeme heyeti davadan çekilmişti. Çorlu 2'inci Ağır Caza Mahkemesi, heyetin çekilme kararını ortadan kaldırmasının ardından yeni duruşma günü beklenmeye başladı.

Olayla geçen duruşmadan 5 gün sonda, kazanan birinci yıldönümünde ölenlerin yakınları, yaralılar, avukatlar ve sivil toplum örgütleri kazanın meydana geldiği Çorlu'nun Sarılar köyünde toplandı. Buradan ellerinde 'Sizi seviyoruz' yazılı çelenkle, kazanın meydana geldiği yere yürüdüler. Yürüyüş sırasında ölenlerin isimleri tek tek okundu. Olay yerinde toplanan yaklaşık 250 kişi, rayların üzerine karanfillerle 'Sizi seviyoruz' yazılı çelengi bıraktılar. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşları dökerken, duygusal anlar yaşandı.

Aileler, bölgede beklerken bu sırada Uzunköprü-Halkalı seferini yapan yolcu treni geçiş yaptı.Trenin geçişi sırasında ise trenin bölgeden yavaş geçmesini tepki gösterip, "Kaza günü daha hızlı gidiyordu, şimdi ise yavaş gidiyor" dedi.

Aliler adına kazada oğlu Oğuz Arda Sel ile eşi Hakan Sel'i kaybeden Mısra Öz, konuşup, adalet istedikleri söyledi. Öz, "Bu raylar üzerinde kaybettiğimiz bugüne dair söylenecek çok söz varken, acıdan başka hiç bir şeyden bahsedemiyoruz. Hepsini özlemle, sevgiyle, hasretle, saygıyla anıyoruz. Bugün bizim yanımızda olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün bizim söyleyeceğimiz çok sözümüz yok. Onlara bir söz verdik, sözümü yerine getiriceğiz. Gerçekten konuşmak çok zor. Her biri bizimle burada. Ama geçen sene bu saatleri düşündüğümüzde şuan nefes alıyorlardı, inmeyi düşünüyorlardı. Hayallerini düşünüyorlardı. Biraz sonra inecekleri durakları düşünüyorlardı. Ama ne yazık ki biz onları taşların altına gömdük" dedi.

Açıklamanın ardından aileler olay yerinden ayrıldı. Ailelerin anma etkinleri sırasında jandarma ekipleri de güvenlik önlemleri aldı.

Hatalı yapılan iğne, Özmen ailesinin hayatını karattı



BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, sol ayağındaki şişlik nedeniyle özel hastaneye giden Celal Özmen'in sağ tarafına yapılan iğne sinirine denk geldi. Yürüyemez hale gelen ve bu nedenle yatalak eşine bakamayan Özmen, "Almanya'da olan tek çocuğum bize bakmak için Türkiye'ye geldi. İşinden oldu. Çaresiz kaldık" dedi. Hastane yönetiminden şikayetçi olan Özmen, sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Edremit'teki Altınoluk Mahallesi'nde oturan Celal Özmen (75), sol ayağındaki şişlik nedeniyle, ilçedeki özel hastaneye gitti. Özmen hastanede yatırılarak tedaviye alındı. Tedavisi sırasında iddiaya göre sağ tarafından yapılan iğne sinirine denk gelince Özmen sağ ayağını kullanamamaya başladı. Celal Özmen olayı şöyle anlattı:

"Hastanede yatarken hemşire geldi ve iğne vuracağını söyledi. Sağ tarafıma bir iğne vurdu, sanki dünya başıma yıkıldı. O saatten sonra sağ ayağım tutmaz oldu. Sonra doktorlara durumumu söyledim, 'Bana ne yaptınız?' dedim, beni aynı hastanenin ortopedi doktoruna gönderdi. Ortopedi doktoru, iğneden kaynaklandığını ve ortopediyle ilgili bir rahatsızlık olmadığını söyledi. Beyin cerrahisi geldi, '20 günde geçer' dedi. Sonrasında kimse ilgilenmedi."

'TELEFON AÇIP 'İNSAN HATASI GEÇMİŞ OLSUN' BİLE DEMEDİLER'

Hastaneye güveni kalmadığını bu yüzden oradan ayrıldığını ve toplam 3 gün için kendisinden bin TL alındığını söyleyen Özmen, "Edremit, Havran, Bursa ve son olarak Balıkesir Üniversitesi Hastanelerine gittim. Son gittiğim üniversite hastanesinde 18 ile 24 ay arasında anca geçebileceğini söylediler. En kızdığım nokta bana telefon açıp, 'İnsan hatası, geçmiş olsun' bile demediler. Eşim zaten kalkamıyor. Ona ben bakıyordum. Şimdi ben de bakıma muhtaç duruma geldim. Almanya'dan oğlum ve gelinim geldi bize bakmak için. O da Almanya'daki işinden oldu. Onlar olmasa su verecek kimse yok. Savcılığa şikayetçi oldum. Şu an tek isteğim sorumluların cezalarını çekmesi. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Her şeyden önce vicdanen düşünmeleri gerekirdi" dedi.

Yatağa mahkum olduğunu ve eşinin kendisine baktığını söyleyen Neriman Özmen, "Oğlum olmasa perişan olmuştuk. O da Almanya'ya dönmek zorunda. Nasıl yaşayacağız bilmiyorum" dedi.

'AİLEMİZİ BU HALE GETİRENLER CEZALARINI ÇEKSİN'

Çiftin Almanya'da yaşayan oğulları Şahin Özmen (34), Nisan ayında Almanya'dan eşiyle birlikte gelmek zorunda kaldıklarını söyleyip "Almanya'daki işimden de oldum. Bende babamın hakkını aramasını istiyorum. Bütün ailemiz bu durumdan etkilendi. Şimdi bende oturma iznim nedeniyle dönmek zorundayım. Kim bakacak, nasıl olacak bilmiyorum. Kalkıp, su alacak durumları yok. Konu komşudan yardım istenecek. Aileyi bu duruma getiren sorumluların mutlaka cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

Hastane yönetimi ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kaydetti:

"Hasta şikayetini ilgili yerlere yapmıştır. İlgili savunma da ilgili yere gönderilmiştir. Bizimle ilgili açıklama yapacak durumumuz yok. Biz zaten ilgili yerlere açıklamamızı yaptık. Konu da zaten Sağlık Müdürlüğü'ne intikal etti. Savunma yazıldı, gönderildi."

Kırıkkale'de pantolon hırsızı tutuklandı



KIRIKKALE'de, 34 evden pantolon ve kıyafet çalınmasıyla ilgili gözaltına alınan Turcan E. (59), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentte son dönemde evlerden pantolon ve kıyafet çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Hepsi de 1'nci katta olan 34 eve balkon kapısı veya pencerelerden girerek, hırsızlık yaptığı belirlenen Turcan E., yaklaşık 3 ay süren çalışmanın ardından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin, aynı suçtan cezaevinde bir süre yattığı ve 8 ay önce tahliye olduğu öğrenildi. Evlerden değerli eşya yerine pantolon, elbise türü kıyafetler çaldığı belirlenen şüpheli, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.

Düğün konvoyunu trafikte durdurup oynayan sürücülere ceza



GAZİANTEP'te, düğün konvoyu sırasında kırmızı ışıkta durarak çiftetelli oynayan 7 araç sürücüsüne 108'er lira para cezası uygulandı.

Yeşilvadi Mahallesi Dutluk Kavşağı'nda kırmızı ışıkta duran düğün konvoyundaki sürücüler, otomobillerinden inerek çiftetelli oynadı, halay çekti. Araçtan gelin ve damadı da indiren sürücüler, yeşil ışık yanana dek evlenen çift ile de bir süre oynadı.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarı üzerine konvoyu takip eden trafik ekipleri, 7 sürücüye 'çevreye rahatsızlık vermek ve trafik kurallarına aykırılık' suçlarındatan 108'er lira ceza uyguladı.

Öte yandan konvoydaki sürücüler, gelin ve damadın yolda oynaması Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameraları tarafından da kaydedildi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu Sivas'ta ödül törenine katıldı

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Sivas Ticaret Borsası ziyaretinin ardından Toptancılar Sitesi'nde yapılan Laboratuvar ve Depoculuk Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılışın ardından Hisarcıklıoğlu, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Ticaret Borsası tarafından düzenlenen 'Sivas'a Değer Katanlar' ödül törenine katıldı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen ödül töreninde konuşan Hisarcıklıoğlu, 100'üncü yıl kutlamalar nedeniyle Sivas'a gelmek istediğini belirterek,"İstiklal Mücadelesi ve bağımsızlık ateşi, Sivas Kongresi'nde doğdu. Dolayısıyla, ben Sivas'ı; umudun ve milli iradenin şehri olarak görüyorum. Sivas olmasaydı, Türkiye olmazdı, Türk milleti var olmazdı. 82 milyon ve gelecek nesiller bunu bilmeli. Sivas'a ve ecdadınıza müteşekkir olmalı" dedi.

Ordu'yu Sivas'a bağlayacak olan yolun tamamlanmasını beklediklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Bu bizim için, Sivas için çok önemli. Bir zamanlar biz Kayseri'ye denizi getiriyorduk ya, Sivas'a deniz gelmiş olacak. Bu sanayi için, üretim için olmazsa olmazımız. Onun için bizim ihracat yapmamız kolaylaşacak, maliyetlerimiz düşecek. Dünyanın en pahalı akaryakıtını kullanıyoruz. Ama bizim Ordu'ya bağlanmamız demek bütün dünyanın Sivas'a bağlanması demek" diye konuştu.

'HIZLI TREN PROJESİ TAMAMLANMALI'

Sivas için en önemli projelerden birinin Sivas- Ankara arasına yapılan Yüksek Hızlı Tren projesi olduğunu söyleyen Hisarcıklıoğlu,"Yüksek Hızlı Tren projesi artık tamamlanmalı. O zaman Ankara bize iki saat, İstanbul 5 saat. Artık ne hava yoluna ne kara yoluna gitmeye ihtiyaç var. İki saatte Ankaralı tüccar Sivas'a gelebilecek. Bizimki malını satmak için 5 saatte İstanbul'a gidebilecek" dedi.

Konuşmaların ardından Sivas Ticaret ve Sanayi tarafından 30 kişiye vergi rekortmeni, Ticaret Borsası tarafından da 12 kişiye tescil rekortmeni plaketi verildi. Törende ayrıca Ticaret ve Sanayi Odası tarafından üyelikte 40 yılını dolduranlara da plaket verildi. Törene Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Sivas Ticaret Borsası Başkanı Abdulkadir Hastaoğlu ve iş adamları katıldı.

Atatürk ve İmamoğlu'nun yüzlerini birleştirip portre yaptı



SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde yaşayan ressam Ersoy Ayyıldız'ın, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yüzlerini birleştirerek yaptığı portre tepkiler yarattı. Ersoy Ayyıldız, resmi siyasi bir düşünce ile yapmadığını belirterek, "Sanki ben burada sayın Ekrem İmamoğlu ile Atamızı bir tutuyormuşum gibi bir algı uyandırdım bazı vatandaşlara. Böyle bir şey yok ve böyle bir şey mümkün değildirö dedi.

Sapanca'da yaşayan ressam Ersoy Ayyıldız'ın, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile Ekrem İmamoğlu'nun yüzlerine birleştirerek yaptığı portreyi sosyal medyada paylaşmasının ardından tepkiler oluştu. Türkiye'nin çeşitli yerlerinde 33 resim sergisi açtığını söyleyen Ersoy Ayyıldız, "En son yaptığım resimlerden bir tanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'dur. Yakın bir zamanda kendisi kabul ederse hediye etmek istiyorum. Her tablomda olduğu gibi bu tablomu da sosyal medyada paylaştım." dedi. Ayyıldız anlatmak istediğini şöyle ifade etti:

"Resmin bir tarafında, yüce Mustafa Kemal Atatürk. Benim için ülkeyi, zaferi ve her şeyi temsil eden bir kişi. Diğeri ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. Atatürk'ün bir yarısı İmamoğlu. İmamoğlu neyi temsil ediyor. Halkı temsil ediyor. Yüce Atatürk ise ülkeyi her şeyi. Atatürk'ün diğer yarısı diğer anlamda gölgesi halk olduğunu düşünerek 28 günde tuale aktardım."

Resmin siyaset içermediğini belirten Ayyıldız, "Ben sadece bir sanatçıyım. Ben siyasetçi değilim. Ben bu resmi siyasi bir düşünce ile yapmadım ve hiçbir şekilde resmim siyaset içermiyor. Bu resmi sosyal medyada paylaştıktan kısa bir süre sonra yanlış anlaşılmalara neden olmuştur. Bu resim ile doğruları paylaşmak istiyorum. Yaptığım resimde şöyle bir yanlış anlaşılma oldu. Sanki ben burada sayın Ekrem İmamoğlu ile Atamızı bir tutuyormuşum gibi bir algı uyandırdım bazı vatandaşlara. Buradan kendilerine seslenmek istiyorum; böyle bir şey yok ve böyle bir şey mümkün değildir. Bu resim tamamen sanatımı halk ile paylaşmak adına yaptım. Bu resmi kısa bir süre içerisinde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na hediye etmek istiyorum, tabi kendisi uygun görürse." diye konuştu.

