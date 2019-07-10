DHA YURT BÜLTENİ - 1

Avaşin'de şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı



IRAK'ın kuzeyindeki Avaşin Bölgesi'nde, PKK'lı teröristler tarafından askeri araca yapılan saldırıda şehit olan 2 asker, Hakkari'de yapılan törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Irak'ın kuzeyi Avaşin bölgesinde bulunan Tayfur Uluçay üst birliğine ikmal faaliyeti esnasında askeri araca PKK'lı teröristler tarafından roketli saldırı düzenlendi. Araçta bulunan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (26) ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu (27) şehit olurken, bir asker de yaralandı. Şehit askerler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'ında tören düzenlendi. Törene Hakkari Valisi Vali İdris Akbıyık, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, vali yardımcıları, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, bazı siyasi parti temsilcileri, asker ve polisler katıldı.

Tören, şehitlerin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirilmesiyle başladı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehitlerin öz geçmişi okundu. Hakkari Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından okunan duaların ardından şehitlerin naaşı, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak helikoptere konuldu. Şehitler Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın ile Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu'nun naaşları memleketlerine gönderilmek üzere helikopterle Yüksekova İlçesi'ne gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Törenden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Feyat ERDEMİR - Orhan AŞAN - Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

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Gümüşhane'de 120 kişinin zehirlenmesi

SU KAYNAĞINDA BAKTERİ TESPİT EDİLDİ

Gümüşhane Valiliği Dibekli köyünde yaşanan zehirlenme vakası ile iglili yazılı açıklamada bulundu. İki kaynaktan beslenen şebeke suyunun ikinci kaynağı olan sondaj kuyusundan alınan numune örneklerinde yüksek oranda 'ecoli' ve 'koliform bakteri'ye rastlanıldığı belirtilerek sondaj kuyu suyunun kesilerek devre dışı bırakıldığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Diğer kaynak ana su deposu verilerek süper klorlamaya tabi tutuldu ve daha sonra otomatik klorlama cihazı devreye sokuldu. Aynı zamanda özel idare ekiplerince sondaj kuyusunun kirlenme sebebi tespit edildi temizleme çalışmalarına başlandı. Beraberinde diğer su kaynağının kaptaj temizliği ve güvenliği çalışmalarına devam edildi. Ayrıca köy çeşmelerinden içilebilir olanlar ile şebeke suyunun kaynatılıp soğutularak kullanılması hususunda halkın bilgilendirilmesi sağlandı.

Hastanemize başvuran toplam hasta sayısı 138 olup, bunların bir kişisi yatarak tedaviye alındı, diğer hastaların tedavileri ayaktan düzenlenerek taburcu edilmesi sağlandı"

Görüntü Dökümü

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-Dibekli Köyünden görüntüler

-Su kanalının çevresinden görüntüler

-Olay yeri inceleme görüntüleri

-Röportajlar

-Detaylar

Haber: Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE,

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Suriye'ye askeri sevkiyat



Gaziantep yönünden çıkan askeri araçlar Kilis'teki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden Suriye tarafına geçiş yaptı.

Öğleden sonra Gaziantep yönünden gelen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy, Suriye sınırındaki Elbeyli ilçesine geldi. Zırhlı araç ve askeri personelin yer aldığı konvoy, güvenlik önlemleri arasında Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Konvoyda yer alan araç ve personellerin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı ile terörden temizlenen bölgelerde kurulu olan TSK'ya ait üs bölgelerinde konuşlanacağı belirtildi.

AKÇAKALE'YE ASKERİ SEVKİYAT SÜRÜYOR

Şanlıurfa'nın sınırda bulunan Akçakale ilçesine zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve zırhlı araçlarla sevkiyat sürüyor.

Önceki Akçakale ilçesine konvoy eşliğinde gerçekleştirilen askeri sevkiyata bu gece de devam edildi. Gece geç saatlerde zırhlı personel taşıyıcı (ZPT)ve üzerlerinde obüs toplarının da bulunduğu askeri konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında Akçale'ye geldi. Zırhlı araçlardaki askeri malzemeler, Suriye sınırına 1 kilometre mesafede daha önceden açılan siperlere yerleştirildi. Bu işlem sırasında Şanlıurfa-Akçakale karayolu bir süre araç trafiğine kapatıldı.

Görüntü Dökümü

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Askeri konvoyun gelişi

Askeri konvoyların geçişi

Genel ve detay görüntüler

-Sevkiyattan ve askeri araçlardan görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU - Hadi KURT/ KİLİS-ŞANLIURFA,

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Türkmendağı'ndan dumanlar yükseliyor

Suriye'de Esad rejiminin Lazkiye kırsalındaki Türkmendağı'na yönelik başlattığı topçu saldırısı nedeniyle orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar, sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görüldü.

Suriye'de İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Bayırbucak bölgesinde rejim karşıtı muhalifler ile rejim askerleri arasında çatışma çıktı. Esad rejimi Türkmendağı'ndaki sivil yerleşim yerlerine topçu ateşi başlattı. Düşen top mermileri ve yaşanan çatışmalar nedeniyle de Hatay'ın Yayladağı İlçesi Türkiye sınırına yakın Yamadı, Kulcuk, ve kelez ile Murtlu köyü yakınlarında orman yangını çıktı. Yükselen dumanlar sınırın Türkiye tarafındaki Hatay'ın Yayladağı ilçesinden görülürken, Türkiye'ye sıçramaması için güvenlik birimleri önlem aldı. Esed rejiminin ağır saldırılarılarına karşı saldırıya geçen muhaliflerin, Türkmendağı bölgesinde bulunan ve rejim güçlerinin elinde olan, Murtlu, Sarraf ve Kulcuk köyleri kırsalında ciddi ilerleme kaydettikleri öğrenildi.

Çatışmalar, zaman zaman şiddetini arttırarak devam ediyor.

Görüntü Dökümü:

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-Türkmen Dağı'ndan görüntü

Haber-Kamera: Emek ÇAKILI/ YAYLADAĞI(Hatay),

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4 aylık evli astsubay eşini ve kayınpederini öldürüp, kayınvalidesini de yaraladı



Adana'da 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., eşi ile tartıştıktan sonra silahla depşet saçtı. Eşi Büşra G. (21) ve kayınpederi Cemal Ünlükıraner 'i (58) tabancayla vurarak öldürüp, kayınvalidesi Sultan Ünlükıraner'i ise ağır yaralayan Ertuğrul G., ardından polise teslim oldu.

Olay, saat 20.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi 2000 Evler Mahallesi 76010 Sokaktaki 12 katlı apartmanın 11'inci katındaki dairede meydana geldiği. Ertuğrul G., akşam eşi Büşra ile kayınpederi Cemal Ünlükıraner'in evine gitti. 4 aylık evli astsubay Ertuğrul G., henüz bilinmeyen bir nedenle eşi ve ailesiyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ertuğrul G., beylik tabancasıyla evdekilere kurşun yağdırdı.

Silah seslerini duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri ve ambulans sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrol ettiği Büşra G. ve babası Cemal Ünlükıraner'ın öldüğünü belirledi. Ağır yaralı olan Sultan Ünlükıraner ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından evden çıkan şüpheli Ertuğrul G. ise polise teslim oldu. Cenazeler, polis ve Cumhuriyet Savcısı'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Evin dış görüntüsü

Sokaktan görüntü

Apartmana giren polis ve sağlık ekipleri

Yaralı Sultan Ünlükıraner'in sedye ile apartmandın çıkartılması

Yaralının sedye ile ambulansa taşınması

Ambulanslardan görüntü

Ambulansın gidişi

Sokaktakti vatandaşlar ve polislerden görüntü

Apartamdaki olay yeri inceleme polisleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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Şırnak'ta PKK'lı teröristler 2 çobanı öldürdü iddiası



Şırnak'ta merada hayvan otlatan 2 çoban, başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çobanların, PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü belirtildi.

Olay, öğleden sonra merkeze bağlı Geçitboyu Köyü'nün Herbüş Mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatmaya çıkan 2 çobandan haber alamayan yakınları meraya indi. Çobanlar, silahla başlarından vurulmuş halde ölü bulundu. PKK'lı teröristlerce infaz edildiği değerlendirilen çobanların cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, güvenlik güçleri bölgede araştırma başlattı.

Bu arada görgü tanıkları, teröristlerin kaçarken ormanlık alanı ateşe verdiklerini kaydetti.

CANSIZ BEDENLEDİ MORGA KONULDU

Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce Geçitboyu Köyü'nün Herbuş Yaylası'nda hayvan otlatırken başlarında silahla vurularak öldürüldükleri belirtilen çobanlar Abdulhakim Demir (35) ve Vali Çevik'in (40) cansız bedenleri, otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi morguna getirildi. Yakınlarının morg önünde sinir krizi geçirdiği çobanların cenazeleri yapılacak otopsi sonrası toprağa verilecek. Güvenlik güçleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmek için geniş çaplı operasyon başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Geçitboyu Köyü

Morg önünden detay

Morg önünde toplananlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ ŞIRNAK,

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Tekirdağ'da otomobilin çaptığı yaya öldü



TEKİRDAĞ'da el arabası ile kağıt toplayan Mustafa Çelik (73), yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kaza, bu gece merkez Süleymanpaşa ilçesi Yeni Sanayi Sitesi mevkiinde meydana geldi. Kağıt ve atık toplayarak geçimini sağladığı belirtilen Mustafa Çelik, el arabası ile yolun karşısına geçmeye çalışırken, C.U. yönetimindeki 59 RU 317 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle el arabası ile birlikte metrelerce savrulan Çelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza nedeniyle Malkara yönüne giden karayolu tamamen kapanırken, polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemleri alarak trafik akışını tali yoldan sağlamaya çalıştı. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Mustafa Çelik'in cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.U., polis tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kazaya karışan aracın yoldan çekilmesi ve cesedin kaldırılması ile trafik normal akışına döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

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-Ölen Çelik'in cesedinden detaylar

-Ambulanstan detaylar

-Polis ekiplerinin çalışmaları

-Ölen M.Ç.'nin el arabasından detaylar

-Kazaya karışan otomobil

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ,

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Kelepçeli gence coplu müdahaleye tepki



İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, ihbar üzerine gittikleri olaya müdahale eden polis ekiplerinin, ters kelepçe taktıkları gence polis otosuna bindirdikleri sırada copla müdahale ettiği anların görüntüsü tepki topladı.

Olay, geçen pazar günü Manavkuyu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ihbarı değerlendiren polis ekipleri, mahalledeki tartışmaya müdahale etti. Tartışmayı sonlandıran ekipler, olayla ilgisi olduğunu düşündükleri genci yüzüstü yere yatırıp, ters kelepçe taktı. Ayağa kaldırılan genç, olay yerindeki ekip otosuna bindirildi. Bu sırada bir polis, elindeki copla gence birkaç kez vurdu.

Mahalle sakinlerince cep telefonu kamerasıyla kaydedilip, sosyal medyada paylaşılan görüntülerdeki polisin bu davranışı tepki topladı.

Görüntü Dökümü

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Olayın cep telefonu görüntüsü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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İzmir'de, 'organizatör' soruşturmasında 19 kişi adliyeye sevk edildi



İzmir merkezli 8 ilde, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmasını sağlayan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyanlarda gözaltına alınan 56 şüphelinin 19'u, adliyeye sevk edildi.

Dikili Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen kaçak göçmenlerin yasa dışı geçişlerini organize eden şüphelilere yönelik soruşturma kapsamında, önceki gün İzmir merkezli Ankara, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, İstanbul ve Kocaeli"de bir dizi operasyon düzenlendi. Yasa dışı geçişleri organize eden üç farklı çeteden 56 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin birçok geçişte kaçak göçmenlere can yeleği vermedikleri ve dolar cinsinden anlaşma yaptıkları öğrenildi.

Emniyete götürülen şüphelilerden, işlemleri tamamlanan 19 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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Şüphelilerin adliyeye sevk edilmelerinden görüntü

Haber-Kamera: Davut CAN/ İZMİR,

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Vakfıkebir'de, 150 bin alabalık telef oldu



Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde, 150 bin alabalığın, Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden dereye su bırakılmadığı gerekçesiyle telef olduğu öne sürüldü.

Büyükliman Grup İçme Suyu Tesisi'nden, iddiaya göre, Ballı Mahallesi'ndeki Kirazlık Deresi'ne yeterince su bırakılmadı. Dere üzerinde kurulu alabalık üretim tesisindeki 150 bin alabalık, oksijensiz kalarak, telef oldu. Tesisin sahibi Birol Kopal, Trabzon İçme Suyu ve Kanalizasyon İdaresi'ne (TİSKİ) ait içme suyu arıtma tesisinden suyun kesilmesi nedeniyle balıklarının telef olduğunu öne sürdü. Tesiste geçen yıl klor zehirlenmesi nedeniyle yaklaşık 400 bin balığının telef olduğu kaydeden Kopal, yeniden balık alarak, çiftlik kurduğunu; ancak yine aynı durumla karşılaştığını iddia etti. Birol Kopal, "Trabzon Büyükşehir Belediyesi TİSKİ tarafından zararımızın karşılanacağı söylendi; ama sürekli aynı şeyle karşılaşıyoruz. Yaz geldiği için sular azaldığı için sadece öncelikli olarak içme suyu amacıyla su veriliyor. 'Öncelik insan' deniyor. Evet öncelik insan ama ben de buraya bir yatırım yaptım. 150 bin alabalık telef oldu. 1990 yılından bu yana bu tesis var. TİSKİ'yi arayıp, durumu anlatıyorum 'Sana su veremeyiz' diyorlar. Bu zalimliktir. Gitmediğim yer, konuşmadığım kişi kalmadı. Bu sorunun çözülmesi gerekiyor" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Telef olan balıklardan detay

-Tesisten detay

-Röportaj

Haber-Kamera: İnan KALYONCU/ TRABZON,

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TIR sürücüsü, aracını tartıştığı kişinin üzerine sürdü



İzmir'in Aliağa ilçesinde TIR şoförü, yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsünün üzerine aracının sürdükten sonra durmadan yoluna devam etti. O onlar bir başka sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Menemen yolu üzerinde yaşandı. İddiaya göre, otomobil sürücüsü ile TIR şoförü yol verme yüzünden tartıştı. Bunun üzerine otomobilden inen şoförü, sürücü koltuğunda oturan ve kendisiyle pencereden konuşan TIR şoförüyle tartışmaya başladı. Bu sırada TIR şoförü, aracını hareket ettirerek, kendisiyle tartışan otomobil şoförünün üzerine manevra yaptı. Otomobil sürücüsü kenara çekilirken, TIR ise durmadan yoluna devam etti. Yaşanan olay ise bir başka araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Görüntü Dökümü

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Olayın cep telefonu görüntüsü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

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Marmaris'te emekliler zam oranlarını protesto etti



MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki Kordon Caddesi Atatürk Anıtı önünde toplanan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) bağlı Tüm Emekliler Sendikası (Emekli-Sen) üyeleri, emekli maaşlarına yapılan yüzde 5 zam oranını protesto etti.

Emekli-Sen Marmaris Şube üyeleri saat 20.00 sıralarında Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bir araya geldi. Çalan müzikler eşliğinde alkışlarla tempo tutan grup, temel gıda ve tüketim mallarına yapılan zamların geri çekilmesini talep ederek, son enflasyon verilerine bağlı olarak yapılan emekli maaşı zamlarının yüzde 5 olmasını protesto etti. Kurulan kürsüde ilk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin meclis kararı ile suya ve ulaşıma yapılan zamların geri çekilmesini talep eden Emekli-Sen Marmaris Şube Başkanı Kasım Çağlı, "Emekliler Temmuz ayı enflasyon verileriyle bir kez daha hayal kırıklığına uğratılmıştır. Temmuz ayında yapılan yüzde 5'lik zamla en düşük maaş alan işçi emeklisine 56 TL, en düşük maaşı alan memur emeklisine 138 TL, en düşük maaşı alan BAĞ-KUR emeklisine 69 TL yansıdı." dedi.

Hükümetten taleplerini sıralayan Çağlı, en düşük emekli aylıklarının (dul ve yetimler dahil) 2 bin 500 TL'nin altında olmamasını, sağlıkta katkı payanın kaldırılıp, emeklilerin nitelikli sağlık hizmetinden faydalanması gerektiğini söyledi. Emekliler, açıklama ardından hep birlikte 'Emekli hakları mezarda olmasın' sloganı attıktan sonra sessizce dağıldı.

Görüntü Dökümü

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-Eylemden görüntü

-Emeklilerden görüntü

-Detaylar

Haber: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla),

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Evinde ölü bulunan fizyoterapist funda, toprağa verildi

ANTALYA'da, evinde ölü bulunan fizyoterapist Funda Alacaoğlu (37), memleketi Denizli'de gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi'ndeki sitenin C blok giriş katında yalnız yaşayan, bir süre önce eşinden boşanan ve sağlık kurumunda fizyoterapist olarak çalışan Funda Alacaoğlu'dan haber alamayan komşuları, önceki sabah balkon kapısından içeri girdi. Yatak odasında Alacaoğlu'nun hareketsiz yattığını gören komşuları durumu, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Alacaoğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Kalp rahatsızlığı olduğu belirtilen Funda Alacaoğlu'nun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi sonrası yakınlarına teslim edildi. Alacaoğlu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Denizli'ye getirildi.

Alacaoğlu için Ulu Camisi'nde, ikindide helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Alacaoğlu'nun annesi Pakize Alacaoğlu, babası Osman Alacaoğlu ve kardeşi Zeynep Çiğim, taziyeleri kabul etti. Cenazede uzun süre gözyaşı döken anne Pakize Alacaoğlu'nu yakınları teselli etmeye çalıştı. Tabutu omuzlara alınarak cenaze aracına konulan fizyoterapist Alacaoğlu, Asri Mezarlık'ta gözyaşları arasında toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Alacaoğlu'nun tabutundan detay

Camiden detay görüntü

Alacaoğlu'nun yakınlarından detay

Gözyaşı dökenlerden detay

Cenaze namazının kılınması

Tabutun taşınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Mardin'de 'şebeke suyu' krizi

Mardin Büyükşehir Belediyesi'nin biriken borcu nedeniyle Dicle Elektrik Anonim Şirketi (DEDAŞ) tarafından içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik kesildi. Kesinti sonucu pompa istasyonunun çalışmaması üzerine merkez Artuklu ilçesine 4 gündür şebeke suyu verilemiyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve DEDAŞ yetkilileri, birbirini suçlarken, su sıkıntısı yaşayan ilçe sakinleri ise çözüm bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi'ne ait borç nedeniyle içme suyu pompa istasyonuna enerjinin sağlandığı elektrik, dağıtıcı kurum DEDAŞ tarafından 3 Mayıs'ta kesildi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi avukatları, Mardin 1'inci Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurup, elektrik kesintilerine tedbiren son verilmesi talebinde bulundu. Mahkemece, 17 Mayıs'ta, elektrik kesintilerine son verilmesi kararı alındı ve pompalara enerji sağlanmasıyla ilçeye su verilmeye başlandı. Süreç içinde borçların ödenmemesi üzerine elektrik dağıtım şirketince cuma günü yeniden elektrik kesildi ve Artuklulular yine susuz kaldı. Artuklu'da 4 gündür su kullanamayanlar, marketlerden damacana suyu alırken, sorunun çözülmesini istiyor.

TÜRK: HUKUKSUZLUK VE ALGI OPERASYONU

Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, elektrik şirketinin kayyum döneminde borçlarını tahsil etmediğini, HDP'li yönetimin başa gelmesiyle halkın cezalandırıldığını savundu. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklama yapan Türk, "Ocak, şubat ve mart aylarının borcu ödenmemişti. Kayyum döneminde 12 milyonluk borç vardı. Bizim borçlandığımız ise 6- 7 milyon civarında. Toplam borç, şu an yaklaşık 20 milyon lira. Gelir gelmez elektrik şirketiyle görüşmeler yaptık. Bundan sonra imkanlarımız nispetinde bu borçları ödeyeceğimizi söylemiştik. 80 milyona rağmen 3 yıl içinde elektrik kesilmedi ama biz geldikten 5 gün sonra elektriklerimiz kesildi. Elektriklerin kesilmesi hukuksuzluk ve algı yapma operasyonudur" dedi.

DEDAŞ'TAN AÇIKLAMA

DEDAŞ tarafından yapılan açıklamada ise Büyükşehir Belediyesi'ne ait içme suyu pompa istasyonu enerjisinin, ödenmeyen ve mahkeme kararı dışında bulunan yeni borçlar nedeniyle kesildiği duyuruldu. Kesme işleminin eski borçlarla ilgili alınmış mahkeme kararıyla ilgili olmadığı, aksine kayyum döneminde de borç yüzünden 3 kez elektrik kesintisi yapıldığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Yapılan başvuru üzerine mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararı verildi. Bunun üzerine yerel yönetim, 100 milyon liraya yaklaşan borcu ödemedi. Mahkeme kararından sonraki sürece ait elektrik borçları da ödenmemeye başlandı. Bu süreçteki elektrik borcunun birikmesi ve bir türlü ödenmemesi üzerine Dicle Elektrik, kesme uyarısında bulundu ancak bu uyarılar da göz ardı edildi. Bunun üzerine tüm ikaz ve uyarı yollarını tüketen Dicle Elektrik, Mardin Büyükşehir Belediyesi'ne ait sulama pompalarının elektriğini mevzuat doğrultusunda yeniden kesti."

SU SORUNUNA ÇÖZÜM İSTİYORLAR

Su kesintisi nedeniyle yaz ortasında perişan olduklarını dile getiren bölge sakinleri ise kurumlar arasındaki çekişmeden zarar gördüklerini söyledi. Semira Demir, "Mardin'de yaşanan su kesintisi daha önce de yaşanıyordu; ancak ilk defa bu kadar etkilendik. Çünkü artık su tankerlerine de izin verilmeyince perişan duruma düştük. Düşünün, evde su yok ve pet şişelerle ihtiyacımızı gideriyoruz. Yetkililer, konuya el atsın. Çekişmenin kurbanı biz oluyoruz" dedi.

Ahmet Belek ise "Yazın ortasında, 40 derece sıcaklığın altında yapılan su kesintisi zulümdür. Yetkililerin araya girmesi ile son vermesi lazım. Camilere gidiyoruz, abdest almak için bile su yok. Halkımız perişan. Apartmanlara su tankerleri ile su taşınmasına da artık izin verilmiyor. Lütfen sesimizi duyun" diye konuştu.

Öte yandan iki kurum yetkililerinin, sorunun çözüme kavuşturulması için bir araya geldiği öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Mardin'den genel görünüm

Belediyeden detay

DEDAŞ binası

Ahmet Türk'ün konuşması

Vatandaşlarla röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN,

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Edirne'nin restorasyona alınan tarihi Tunca Köprüsü, trafiğe kapatıldı



EDİRNE'de, Pazarkule Sınır Kapısı ve Karaağaç Mahallesi ile kent merkezinin birbirine bağlandığı tarihi iki köprüden Tunca, restorasyon çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Edirne Valiliği'nce başlatılan çalışmayla zemini yenilenecek tarihi köprü, yaklaşık 3 ay araç trafiğine kapalı kalacak. Geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ile Bosna köyü bölgesindeki NATO Köprüsü'nden sağlanacak.

Kent merkezi ile Karaağaç Mahallesi'nin birbirine bağlandığı tarihi iki köprüden Tunca Köprüsü, restorasyon çalışmaları için trafiğe kapatıldı. Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı ve 5 bin kişinin yaşadığı Karaağaç Mahallesi ile kent merkezini birbirine bağlayan tarihi Tunca ve Meriç köprülerinde restorasyon için akşam saatlerinde harekete geçildi. Zemini tamamen yenilenecek iki köprüden çalışmalar, ilk olarak Tunca Köprüsü'nden başlatıldı. Polis ekipleri, köprüye girişi iki taraftan da kapadı. Çalışmalardan habersiz birçok kişi de köprü girişinde kalarak, şaşırdı.

'KÖPRÜLERDE ÇALIŞMALAR 3 AY SÜRER'

Restorasyonu gerçekleştirecek firmanın şantiye sorumlularından inşaat mühendisi Ali İhsan Gündüz, Tunca Köprüsü'ndeki çalışmanın 5 hafta süreceğini söyledi. İki köprüdeki çalışmaların tamamlanmasının yaklaşık 3 ayı bulacağını kaydeden Gündüz, "Bu köprünün restorasyonunu 5 haftada bitirmeyi düşünüyoruz. Meriç Köprüsü daha sonra yapılacak. En az 20- 25 gün de buranın döşemesinin prizinin alması gerekiyor, yeniden araç trafiğine açılması için. İkincisi için şu an bir süre söyleyemiyorum. Yarın kontrol mühendislerimizle beraber hasar tespiti yapılacak. Döşemenin hasar tespiti yapılacak, bölüm bölüm ayrılacak. Dolayısıyla biraz zaman alacak iş. Tahminen iki köprünün de bitmesi 3 ay sürer" diye konuştu.

'KIŞIN YAPILMASI İYİ OLURDU'

İki köprü arasındaki restoranın çalışanlarından Erdem Tavukçu ise "Köprüler kapandı tamam da biz nasıl para kazanacağız? Ödemelerimiz var, yapmamız gereken işler var. Dolayısıyla bu işlere de yansıyacak. Ne kadar çabuk biterse bizim için o kadar iyi. Keşke kışın yapılsaydı daha iyiydi. Tam yazın kalabalık zamanda, para kazanacağımız zamanda kapatılması kötü oldu" dedi.

Öte yandan Karayolları 1'inci Bölge Müdürlüğü'ne bağlı köprülerin onarım için trafiğe kapanmasıyla düğün salonu ve çay bahçesi gibi turistik işletmelerin de bulunduğu bölgeye geçişler, Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü ve Bosna Köyü bölgesindeki NATO Köprüsü'nden sağlanacak.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Tarihi Tunca Köprüsü'nden drone ile detaylar

Ekiplerin çalışmaları

Köprünün trafiğe kapatılması

Trafik ekipleri

Dubaların çakılması

Gündüz ile röp.

Araçların geri dönmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Çayına tükürüldüğünden şüphelenen müşteri haklı çıktı

YALOVA'da kafeye gidip çay sipariş eden Abdullah Çakır (33), içeceğine tükürüldüğünden şüphelendi. Kafedeki garsonlarla birlikte güvenlik kamerası görüntülerini izleyen Çakır, çayına tükürdüğü belirlenen garson K.G. hakkında suç duyurusunda bulundu. Çakır, "Çay tiryakisiyim normalde ama bu olay nedeniyle artık hiçbir yerde çay içemiyorum' dedi.

Olay, sabah saatlerinde, merkez Cumhuriyet Caddesi Güneş Sokak'taki kafede meydana geldi. Sürekli vakit geçirdiği kafeye gelen müşteri Abdullah Çakır, çay sipariş etti. Gelen çayı karıştıran Çakır, içine tükürüldüğünden şüphelenip garsonu çağırdı. Garson reddetse de hareketlerinden daha çok şüphelenip ikna olmayan Çakır, güvenlik kamerası görüntülerini izlemek istedi. İş yerindeki diğer çalışanlarla görüntüleri izleyen Çakır, haklı çıktı. Garsonlardan K.G.'nin Çakır'ın çayına 3 kez tükürdüğü ortaya çıktı. Abdullah Çakır, K.G. hakkında Yalova Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'ÇAY TİRYAKİSİNİ ÇAYDAN SOĞUTTULAR'

Abdullah Çakır, durumun kendisini oldukça etkilediğini belirterek, "Çayı tam karıştırırken içine tükürüldüğünden şüphelendim. Değiştirilmesini rica ettim. Çay değiştirildikten sonra durumu diğer garsonlara söyledim. Onlarla beraber kamera kayıtlarına baktık ve büyük şok yaşadım. Çay tiryakisiyim normalde ama artık hiçbir yerde çay içemiyorum. Sadece evde eşim çay yaparsa içebiliyorum. Kişiden şikayetçiyim. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. Artık toplumumuz duyarlı olsun" dedi.

Abdullan Çakır'ın avukatı Yakup Taşçı ise gerekli yerlere müracaat ettiklerini dile getirdi. Avukat Taşçı, suç duyurusunun kabul edilmesi durumunda cafe çalışanı K.G. hakkında yargı sürecinin başlayacağını söyledi.

BENZER OLAY ESKİŞEHİR'DE YAŞANMIŞTI

Eskişehir'de, geçen yıl, kurye Burak S. getirdiği pizzanın içine tükürmüş o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetmişti. Apartmanın güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerin ardından olay ortaya çıkmış, sosyal medyada da paylaşılan anlar büyük tepki toplamıştı. Pizza sipariş eden müşteri artık bir dilim bile yiyemediğini söylerken, kurye Burak S. ise 4 bin TL para cezası almıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Güvenlik kamera görüntüsü

-Müşteri ile kısa röp.

Haber-Görüntü: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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Türkiye'de deniz ve plajlarda drone denetimi başladı

TÜRKİYE'de ilk kez, halkın tatilini daha rahat yapması için Yalova Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü, deniz ve plajlarda drone denetimi başlattı. Drone ile havadan denizlerde denetim, birçok kişinin takdirini aldı.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekiplerince, Türkiye'de ilk kez drone destekli deniz denetimi gerçekleştirildi. Jetski ve polis botunun da yer aldığı denetimlerde ilk kez drone kullanıldı. Deniz polisi denetimler kapsamında Yalova merkez başta olmak üzere Armutlu, Çınarcık, Çiftlikköy ve Altınova ilçelerindeki plajlarda halka bilgilendirici broşür dağıtarak boğulma olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Cankurtaranların da bilgilendirildiği etkinliklerle denizde olası olumsuz olayların önüne geçilmesi amaçlanıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada uygulamanın halk tarafından da takdir edildiği, üç tarafı denizlerle çevrili Yalova'da drone denetimlerinin belirli periyotlarla devam edeceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Drone ile denetim

-Jetski ve bot ile denetim

-Vatandaşların bilgilendirilmeleri

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK - Süheyla GÖZDERELİLER/ YALOVA,

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Düğün konvoyunda kaza: 2 yaralı



SAMSUN'da, düğün konvoyundaki otomobile önce sürücüsünün aniden şerit değiştirdiği kamyon, ardından minibüs çarptı. Kazada 2 kişi yaralanırken, kamyon sürücüsü kaçtı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Tekkeköy ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Düğün konvoyundaki Faruk S. yönetimindeki 19 DT 924 plakalı otomobile, iddiaya göre aniden şerit değiştiren sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen kamyon çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen otomobil, orta refüje savrularak durabildi. Bu sırada arkadan gelen Barbaros P. yönetimindeki 55 DJ 353 plakalı minibüsün de çarptığı otomobil hurdaya döndü. Kazada, otomobildeki Emirhan Y. ve Umut S. yaralandı. Kamyon sürücüsü kaza yerinden kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Kaçan sürücünün bulunması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kazalı araçtan detaylar

Görgü şahidi ile röportaj

Detaylar

Haber-Kamera: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Minibüs otomobilin üzerine devrildi

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde freni boşaldığı ileri sürülen minibüs, karşı şeritten gelen otomobilin üzerine devrildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Mollabey Çatak yolu üzerinde meydana geldi. Muharrem Demircan'ın kullandığı ve frenleri boşaldığı iddia edilen 67 M 9432 plakalı minibüs, karşı yönden gelen Mehmet Mutlu yönetimindeki 67 SK 549 plakalı otomobilin üzerine devrildi. Kazada, sürücüler Muharrem Demircan ve Mehmet Mutlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduğu yaralılar, Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Kaza yeri

Devrilen minibüs

Minibüsün altında kalan otomobil

Vatandaşların kaza ile ilgili açıklaması

Kapanan yol

Haber-Kamera: Cem SÜRMENELİ/ ALAPLI(Zonguldak),

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Kütahya'daki kazalar MOBESE kamerasında

Kütahya'da meydana gelen 3 farklı trafik kazası, Mobil Elektronik Sistem Entegrasyonu (MOBESE) kameralarınca görüntülendi. Yolun karşısına geçmek isteyen kadın ile otomobilin karıştığı kazada ise genç kadın adeta ölümün kıyısından döndü.

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı, Kütahya'da meydana gelen ve MOBESE kameralarına yansıyan görüntüleri 'hız kurallarına uysalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaştı. Kameralara saniye saniye yansıyan kazaların ilkinde, aşırı hızlı olduğu görülen bir otomobil, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda direksiyon hakimiyetini kaybederek orta refüjdeki ağaçlara çarptı. Gaybiefendi Musalla Caddesi'nde ise iki otomobil, kavşakta geçiş üstünlüğü kuralını ihlal ederek çarpıştı.

ÖLÜMÜN KIYISINDAN DÖNDÜ

MOBESE kameralarına yansıyan diğer kazada ise ismi öğrenilemeyen bir kadın 75'nci Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalıştı. Soldan gelen aracı fark etmeyen kadın hızlı adımlarla karşıya geçerken hızla gelen otomobil, aynasıyla çarptı. Görüntülerde kazada hafif yaralandığı ve ölümden döndüğü görülen kadının yol kenarında oturarak yaşadığı şoku atlatmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Kadın ile otomobil kazası

-Kazalar MOBESE görüntüsü

Haber-Kamera: Oğuzhan KILIÇ/ KÜTAHYA,

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