DHA YURT BÜLTENİ - 1

Hakkari'de çatışma: 3 asker şehit

HAKKARİ'de güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında dün çıkan çatışmada, 3 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Çatışmada 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Hakkari kent merkezi kırsalında operasyonlarını sürdüren güvenlik güçleri, dün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay ve 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınarak, hastaneye kaldırıldı. Çatışmada ayrıca PKK'lı 3 teröristin de etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonun sürdüğü bildirildi.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

İçişleri Bakanlığı da çatışmaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İç güvenlik operasyonları kapsamında, Hakkari Merkez kırsalında devam eden operasyonda bugün 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Devam eden operasyonda; 1 jandarma teğmen, 1 jandarma astsubay, 1 jandarma uzman çavuş olmak üzere 3 jandarma personelimiz şehit olmuş, 1 jandarma astsubay çavuş yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına sabır diliyoruz. Terör örgütlerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."

ŞEHİTLER MEMLEKETLERİNE UĞURLANDI

Hakkari kırsalında sürdürülen iç güvenlik operasyonu sırasında, bir grup PKK'lı terörist ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin (31), Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur (27), Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) naaşları, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda dün gece saatlerinde düzenlenen törenin ardından memleketlerine uğurlandı.

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü'ne bağlı Sütçüler Mezrası'nda düzenlenen iç güvenlik operasyonuna katılan jandarma ekipleri, bir grup PKK'lı terörist ile karşılaştı. Çıkan çatışmada Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır şehit oldu. Şehit askerler için gece yarısı Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, vali yardımcıları, Van Jandarma Asayiş Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, askerler ve polisler katıldı.

Şehit askerlerin Türk bayrağına sarılı tabutları tören alanına getirilmesinin ardından 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından şehitlerin özgeçmişleri okundu. Okunan duaların ardından şehitlerin Türk bayrağına sarılı tabutları helikoptere konuldu. Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin, Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın cenazeleri helikopterle Yüksekova Selahattin Eyyübi Havalimanı'na, oradan da uçakla memleketleri Niğde, İzmir ve Muğla'ya uğurlandı.

-Şehit askerlerin cenazelerinin tören alanına getirilmesi

-Törene katılanlar

-Şehitlerin özgeçmişlerinin okunması

-Dua edilmesi

-Şehit cenazelerinin omuzlarda helikohtere götürülmesi

-Tekbirlerin getirilmesi

-Detaylar

-Helikopkenin kalkışı

Haber-Kamera: Mehmet ÖZKAN/ HAKKARİ,

Şehidin acı haberi Ankara ve Niğde'ye ulaştı



HAKKARİ kırsalında, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı.

Hakkari'de bölücü terör örgütü PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Teğmen Alim Keskin'in acı haberi, Ankara'nın Mamak ilçesindeki evine ulaştı. Şehidin Bahçeleriçi Mahallesi'ndeki evine sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililerden şehit haberini alan eşi Yasemin Keskin, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatılırken, Mamak Kaymakamı Ziya Polat, Belediye Başkanı Murat Köse ile şehidin yakınları ve komşuları taziye ziyaretinde bulundu.

4 yaşında bir oğlunun olduğu belirtilen Şehit Jandarma Teğmen Alim Keskin'in cenazesi, bugün yapılacak törenle Niğde Şehitliği'ne defnedilecek.

ŞEHİDİN NİĞDE'DEKİ BAB EVİNE ACI HABER VERİLDİ

Hakkari kırsalında bölücü terör örgütü PKK ile girilen çatışmada şehit düşen Jandarma Teğmen Alim Keskin'in (31) memleketi Niğde'deki baba evine acı haber ulaştı.

Şehidin merkeze bağlı İlhanlı Mahallesi'ndeki baba evine gelen Niğde Vali Yardımcısı Cemil Kılıç ve beraberindeki askeri heyet acı haberi anne Keziban Keskin'e verdi. Oğlunun şehit haberini aldıktan sonra fenalaşan Keskin'e hazırda bekletilen sağlık ekibi müdahale etti. Evli ve bir çocuk babası şehit Alim Keskin'in babası Mümin Keskin'i ise iki yıl önce kaybettiği belirtildi. Şehiidin baba evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asılırken, yakınları ve komşuları da taziye için eve akın etti. Şehit Alim Keskin'in cenazesinin, bugün yapılacak tören ile Niğde Şehitliği'ne defnedileceği bildirildi.

(ANKARA)

Şehidin evinden görüntü

Taziye ziyaretleri

Türk bayraklarından görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

(NİĞDE)

Ambulansın gelişi

Evin önünde kalabalıktan görüntü

Askerlerden görüntü

Bayrak asılırken

Haber-Kamera: Ali KADI - Adnan ÇELEBİ/ NİĞDE,

Şehidin acı haberi İzmir'e ulaştı



HAKKARİ Merkez kırsalında bölücü terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur'un acı haberi İzmir'deki baba ocağına verildi.

İç güvenlik operasyonu kapsamında, Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonunu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timinde görevli Jandarma Astsubay Üst Çavuş Cengiz Tokur, PKK'lı teröristlerle girilen çatışma sonucunda şehit oldu. Şehidin acı haberi, İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesi'nde oturan anne Züleyha ve baba Mehmet Tokur'a Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, Torbalı İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Dülge, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Oğuz Kesen ve Torbalı Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yakupoğlu tarafından verildi. Şehit Cengiz Tokur'un baba ocağına ve sokaklara Türk bayrakları asıldı. Cengiz Tokur'un yen evli olduğu ve ailenin 3 çocuğundan en küçüğü olduğu öğrenildi.

Bu arada Diyarbakır'ın Sur ilçesinde hendek operasyonları sırasında şehit olan komutanı Seçkin Çil'in naaşının bulunduğu Ankara'da defnedilmek için vasiyet bıraktığı öğrenildi. Ailenin bu vasiyet üzerine şehit Tokur'u, Ankara'da komutanı Çil'in yanına defnetmek istediklerini yetkililere bildirdiği ifade edildi.

ASTSUBAY CENGİZ TOKUR'UN ŞEHADET HABERİ EŞİNE VERİLDİ

Hakkari Merkez kırsalında sürdürülen ve 3 teröristin etkisiz hale getirildiği iç güvenlik operasyonu sırasında PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Cengiz Tokur'un (27) şehadet haberi, Ankara'daki evine ulaştı. Acı haberi, şehidin Eryaman Tunahan Mahallesi'ndeki evine gelen askeri yetkililerden öğrenen eşi Halime Tokur, gözyaşlarına boğuldu. Şehidin evinin bulunduğu site, Türk bayraklarıyla donatılırken, site bahçesine kurulan taziye çadırında şehidin ruhu için dua okundu.

BİR AYLIK EVLİ

3 kardeşin en küçüğü olan Şehit Cengiz Tokur'un, Halime Tokur ile bir aydır evli olduğu belirtildi. Şehidin cenazesi bugün öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde kılınacak cenaze nazının ardından toprağa verilecek.

(İZMİR)

-Şehidin baba evinden görüntü

-Bayrak asılmasından görüntü

-Belediye ekiplerinin çalışmasından görüntü

Haber-Kamera: İbrahim DANIŞ/ TORBALI(İzmir),

(ANKARA)

Şehidin evinden görüntü

Taziye ziyaretleri

Türk bayraklarından görüntü

Dua okunması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

Fethiye'ye şehit ateşi düştü



Hakkari'de PKK'lı teröristler ile çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın (27) Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine acı haberi ulaştı. Şehit Ağır'ın 4 gün önce memleketinde izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi.

Hakkari'nin Ceylanlı Köyü ve Sütçüler Mahallesi'nde 'Dolunay 2' operasyonu sürdüren Jandarma Özel Operasyon (JÖPER) timleri, dün bir grup PKK'lı terörist ile temas sağladı. Saat 15.20 sıralarında çıkan çatışmada 1 teğmen, 1 astsubay v e 1 uzman çavuş şehit olurken, 1 astsubay çavuş ise yaralandı. Yaralı asker, bölgeden helikopterle alınıp, hastaneye kaldırıldı. 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit düşen askerlerden Jandarma Uzman Çavuş Süleyman Yasir Ağır'ın, acı haberi Muğla'nın Fethiye ilçesinde oturan ailesine ulaştı. Yaylada bulunan ve Fethiye'nin Çalça Mahallesi Zincirli Kavak mevkisindeki ayrı ayrı araçlarla evlerine getirilen anne Elif Ağır ve çiftçilik yapan baba Ramazan Ağır, evlerinin önündeki kalabalığı görünce oğullarının şehit düştüğünü anladı. Fenalık geçiren baba Ağır, sağlık ekiplerince ambulansa alınırken, anne Ağır ise yakınları tarafından evlerine çıkarıldı.

Şehit Süleyman Yasir Ağır'ın geçen Çarşamba günü izin yaptıktan sonra birliğine döndüğü öğrenildi. Şehit Ağır'ın 2 katlı baba evine Türk bayrağı asılırken, Fethiye Belediyesi ise mahalleye taziye çadırı kurdu.

-Şehidin fotoğrafları

-Şehit evine bayrak asıldı (fotoğraf)

Haber: Sedat ÜNAL - Cavit AKGÜN/ FETHİYE(Muğla),

PKK saldırısında yaralanan uzman çavuş, 6 gün sonra şehit oldu



Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen, 2 askerin şehit olduğu saldırıda ağır yaralanan Ordulu Uzman Çavuş Salih Altuntaş (24), Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Hakkari'de, 9 Temmuz günü PKK'lı teröristlerce uzak mesafeden askeri araca düzenlenen saldırıda Üsteğmen Emre Kargın ile Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu şehit oldu, Uzman Çavuş Salih Altuntaş ise yaralandı. Altuntaş, Ankara'da Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tedavisi süren Altuntaş, dün sabah saatlerinde yapılan müdahalelere karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Annesi Sultan ve babası Kenan Altuntaş'a acı haber hastanede verildi.

Bekar olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesinin bugün memleketi Ordu'nun Aybastı ilçesinde toprağa verileceği bildirildi.

ŞEHİT EVİ TÜRK BAYRAKLARI İLE DONATILDI

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerce askeri araca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın (24), Ordu'nun Aybastı ilçesinde Uzundere mahallesindeki evine Türk bayrağı asıldı, komşuları taziye için eve geldi. Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, AK Parti Milletvekili Şener Yediyıldız ve CHP Milletvekili Mustafa Adıgüzel eve gelerek şehidin amcası Murteza Altuntaş'a başsağlığı dileklerini iletti.

ŞEHİT ASKERİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi Ordu'ya getirildi. Askeri uçakla saat 23: 00 sıralarında Ordu-Giresuın Havalimanına getirilen Altuntaş'ın naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Havalimanında düzenlenen törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekilleri Şener Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin annesi Sayma ve baba Kenan Altuntaş çifti ile uzman çavuş olan ağabeyi Sami Altuntaş da aynı uçakta havalimanına geldi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi, vali ve belediye başkanı teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi bugün Ordu'nun Aybastı ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

Evden detayları

Taziye için gelenler

Detaylar

Cenazenin getirilişi

Omuzlarda taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz ŞEN - Mustafa KIRLAK/ ORDU,

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

Rize'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Armağan köyünde dün akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi.

Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Hastane acil servis detayları

-Zehirlenenlerden detay

-Vatandaşarla röp.

-Detaylar

Hastaneden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN/ ARDEŞEN(Rize),

Oltu'da 4.3 büyüklüğünde deprem



ERZURUM'un Oltu ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Oltu'da bugün saat 03.15'te Richter ölçeğine göre 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Deprem, ilçe merkezinin yanı sıra, köyler ile yakın ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü (KRDAE) ise depremin büyüklüğünü 4.5, derinliğini 5 kilometre, merkez üssünü ise Oltu'nun Başaklı Mahallesi olarak açıkladı. KRDAE verilerine göre, bu depremin ardından 03.25'te 2.2 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı daha meydana geldi.

VATANDAŞLAR GECEYİ SOKAKTA GEÇİRDİ

Erzurum'un Oltu ilçesinde meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin ardından ilçe merkezinde sarsıntıyı hisseden birçok vatandaş geceyi sokakta ya da araçlarında geçirdi. Depremde can ve mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmezken, depremin etkisi bugün yapılacak incelemeler sonucu tespit edilecek.

-Sokaklardan ve vatandaşlardan görüntüler

-Röp.

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU(Erzurum),

Yolcu minibüsü yayla yolunda devrildi: 6 ölü, 5 yaralı

GİRESUN'un Espiye ilçesinde, yayladan dönenleri taşıyan yolcu minibüsü kontrolden çıkarak, yaklaşık 75 metreden uçuruma devrildi. Can pazarının yaşandığı kazada 6 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Espiye ilçesi Ericek köyü Karaovacık yayla yolunda meydana geldi. Espiye ilçesinde içerisinde yayladan dönenlerin bulunduğu Mustafa Ay (43) yönetimindeki 28 M 9338 plakalı minibüsü, kontrolden çıkarak ormanlık alandan yaklaşık 75 metrelik uçuruma yuvarlandı. Karayolundaki diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Can pazarının yaşandığı kazada, birçok vatandaş güçlükle uçuruma inerek yaralıları araçtan çıkarmaya çalıştı. Kısa süre sonra ise ekipler olay yerine gelerek kazazedelere müdahale etti.

KAZA YERİNDE 3 KİŞİ ÖLDÜ, 8 KİŞİ YARALANDI

Kaza yerine güçlükle inen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde 3 kişinin olay yerinde yaşyamını yitirdiği belirlendi. Yaklaşık 75 metreden takla atarak uçuruma yurlanarak demir yığını haline dönüşen minibüste sıkışan yaralılar ise, itfaiye ve arama-kurtarma ekiplerinin çabaları ile araçtan çıkarıldı. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar daha sonra ekiplerin ve çevredeki vatandaşların yardımları ile güçlükle uçurumdan çıkartıldı. Ardından yol kenarında belkleyen ambulanslarla hastanelere taşındı. Hastanedelerde yapılan müdeahalelere rağmen yaralılardan 3 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylece kazada ölenlerin sayısı 6'ya yükselirken, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

KAZADA ÖLENLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Polisin kaza ile ilgili soruşturması sürerken, yaşamını yitirenlerin kimlikleri de belirlendi. Kazada ölen yolcuların Osman Kurt (55), Arda Aşkar (13), Rina Setiawati (37), Tülay Aşkar (45), Zekiye Yıldız (78) ve Osman Yıldız (79) olduğu açıklandı.

Sürücü Mustafa Ay (43) ile birlikte yolculardan Mehmet Sağır (63), Anıl Aşkar (13), Calesin Aşkar (61), Fatma Ay'ın (86) tedavilerine ise Espiye Devlet Hastanesi'nde devam ediliyor. Ölenlerin cenazeleri ise hastane morguna kaldırıldı.

VALİLİK: 6 ÖLÜ, 5 YARALI

Giresun Valiliği'nden yayladan ödenenlerin bulunduğu minibüsün uçuruma yuvarlanması ile ilgili yapılan açıklamada 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 5 kişinin ise yaralandığı belirtildi. Valilik açıklamasında, "Giresun ili Espiye ilçesi Ericek Köyü Çakıl - Karaovacık Yaylası üzerindeki Yeşilvadi Çardakgüni mevkiinde bir yolcu minibüsünün 14 Temmuz Pazar günü saat 15.00 sıralarında dereye yuvarlanması sonucunda 6 vatandaşımız vefat etmiştir. Kazadan yaralı olarak kurtarılan 5 vatandaşımıza sağlık ekiplerince ilk müdahale yapılarak Espiye Devlet Hastanesine sevk edilmiş olup ardından 4 yaralı vatandaşımız Giresun Üniversitesi Prof.Dr.A.İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, bir yaralı vatandaşımız ise Trabzon KTÜ Farabi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili tahkikat devam etmekte olup, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

-Hastane acil servisten genel detay

-Kaza yeri genel detay

-Cenazelerlerden görüntü

-Ekiplerden ve çalışmlardan görüntüler

-Hastaneden görüntüler

-Ölü ve yaralıların yakınlarından görüntüler

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Haluk ŞENTÜRK/ ESPİYE(Giresun),

Karabük'te arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı



KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı ve baltalı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sine Köyü Müstekler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Recep Uysal (70) ile Hasan Kılıç köy meydanında karşılaştı. Arazi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Balta ile başından yaralanan Kılıç, tabanca ile Recep Uysal ve oğlu Cüneyt Uysal'a (18) ateş etti. Baba ve oğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan Kılıç ise haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan incelemelerin ardından baba ve oğlunun cesetleri hastane morguna kaldırıldı. Jandarma ekipleri köyde ve hastanede geniş güvenlik önlemi alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Olay yeri

-Jandarma ekiplerinin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ SAFRANBOLU(Karabük),

Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı.

Kaza, İzmir-Ankara Karayolu, Orhan Acar Kavşağı'nda, dün saat 18.30 sıralarında meydana geldi. İzmir'den Uşak yönüne giden Gökman Dizman yönetimindeki 16 EAM 34 plakalı TIR, kavşakta Kula ilçe merkezinden Gargar mevkiine giden Adem Doğruluk yönetimindeki 45 SC 7567 plakalı otomobil ile çarpıştı. Sürücüsü Adem Doğruluk (50) ile yanındaki Ferdi Baykal (35) ve Necati Baykal (67) otomobildre sıkışıp, yaralandı. Yoldan geçen diğer araç sürücülerinin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekilerip, araçta sıkışan 3 kişiyi, güçlükle çıkardı.

Yaralılardan Necati Baykal, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

Durumu yaralılardan Ferdi Baykal ve Adem Doğruluk, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İki yaralı, buradan da durumları ağır olduğu gerekçesiyle Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilip, tedaviye alındı. Kaza nedeniyle 1 saat süreyle trafiğe kapanan yolda trafik araçların çekilmesinin ardından normal seyrine döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, TIR şoförü Gökman Dizman'ı gözaltına aldı.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.

-Otomobilde sıkışan 3 kişiyi kurtarma çalışmalarından görüntü

-Yaralıların ambulansa taşınmasından görüntü

-Necati Baykal'ın sıkıştığı yerdern kurtarılıp, kalp masajı yapılması

-Kaza yapan TIR ve otomobilin görüntüsü

-Kaza yerinden görüntü

-Yolun tekrar trafiğe açılması

-Genel ve detay görüntüler

Kazadan detaylar

Güvenlik kamera görüntüsü

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),

17 yaşındaki çocuk dehşet saçtı: 1 ölü, 4 yaralı

Konya'da M.C.Ç (17), iddiaya göre "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" diye tepki gösteren komşusu Mehmet Çakın'ı (63), av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Komşusunun eşi Şengül Çakın, oğulları Cihan ve Mustafa Çakın ile yakınları Mustafa Gürüler'i vücutlarının çeşitli yerlerinden yaraladı. Olayın ardından M.C.Ç. ve babası Yılmaz Ç., gözaltına alındı.

Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Kozağaç Mahallesi Şehit Mustafa Yılmaz Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Mehmet Çakın, evinden çıkıp aralarında daha önceden husumet bulunan karşı komşusunun oğlu M.C.Ç.'ye, "Evi niye gözetliyorsun? Evin fotoğraflarını niye çekiyorsun?" diye tepki gösterdi. Mehmet Çakın ve M.C.Ç. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya Çakın'ın eşi ve iki oğlu ve yakını Mustafa Gürüler ile M.C.Ç.'nin babası Yılmaz Ç. de karıştı. M.C.Ç., kavga sırasında komşularının üzerine av tüfeğiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu Mehmet Çakın, eşi Şengül Çakın, oğulları Mustafa ve Cihan Çakın ile yakını Mustafa Gürüler yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. Mustafa Çakın, sağlık görevlilerinin tüm müdahalesine rağmen evin bahçe kapısının önünde yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer 4 yaralıda ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

GEÇEN YILDA EVİ KURŞUNLAMIŞ

M.C.C. ile babası Yılmaz Ç. gözaltına aldı. M.C.Ç.'nin geçen yılda yine aralarında çıkan tartışma sonucu Mustafa Çakın'ın evine tüfekle ateş açtığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Olay yerinden ve cesetten detay

Polisin ihceleme yapması

Cenazenin taşınması

Şüphelilerden detay

Haber-Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA,

Hafif ticari araç, traktör römorkuna çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ın Ulaş ilçesinde hafif ticari aracın park halindeki traktörün römorkuna çarparak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, dün saat 18.30 sıralarında Sivas-Malatya karayolu Ulaş ilçesi girişinde meydana geldi. Timur Avşar yönetimindeki 58 TC 177 plakalı hafif ticari araç, yolda park halindeki 21 VF 149 plakalı traktörün römorkuna çarpıktan sonra devrildi. Kazanın ihbar edilmesiyle olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada, araçta bulunan sürücünün eşi Zekiye Avşar olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü Avşar, ilk müdahalenin ardından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayatını kaybeden Zekiye Avşar'ın cenazesi de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden görüntüler

-Aracın görüntüsü

-Ekiplerin çalışmaları

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ SİVAS,

Otomobilin yaşlı adama çarpma anı kameraya yansıdı



KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Necati Baş, otomobilin çarpması sonucu havaya fırlayıp, yere düştü. Necati Baş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, kaza anı güvenlik kameraslarına anbean kaydedildi.

Kaza, dün öğle saatlerinde, Kayacık Mahallesi İnönü Caddesi'nde meydana geldi. H.Ç yönetimindeki 34 PM 3685 plakalı otomobil, yolun karşına geçmeye çalışan Necati Baş'a çarptı. Havaya fırlayan Necati Baş, yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Baş yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kayıtlarda caddedeki kazanın göz göre göre meydana geldiği ortaya çıktı. Polis kaza yapan sürücüyü gözaltına alırken, soruşturma başlattı.

Güvenlik kamerası görüntüsü

Necati Baş'ın fotoğrafı

Haber: Ercan BUBER/ KARAMÜRSEL(Kocaeli),

Serinlemek için girdiği Dicle Nehri'nde boğuldu

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Yunus Ağırbaş (22), boğuldu.

Merkez Sur ilçesinde Yunus Ağırbaş, dün öğleden sonra 3 arkadaşıyla birlikte Dicle Nehri'ne girdi. Bir süre sonra Ağırbaş, akıntıya kapıldı. Çevredeki bir kişinin kurtarmaya çalıştığı Yunus Ağırbaş, gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sualtı ekiplerinin yaptığı aramada, Ağırbaş'ın kaybolduğu noktanın 100 metre ilerisindeki tarihi Ongözlü Köprü yakınlarında cansız bedeni bulundu. Ağırbaş'ın haberi alıp nehir kıyısına gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.

Yunus Ağırbaş'ın gözü yaşlı arkadaşları

Sağlık ekipleri

Polis ekipleri

İtfaiye ekipleri

Yunus Ağırbaş'ın yakınları

İtfaiyeye ait botla yapılan

Balık adamın yaptığı arama

Cenazenin çıkarılması

Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/ DİYARBAKIR,

Gölette ceset bulundu

Denizli'nin Tavas İlçesinde bulunan Akyar Göleti'nde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulundu.

Tavas ilçesi Akyar Göleti'nde balık tutan avcılar, dün saat 18.00 sıralarında şu üzerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri suya girerek cesedi kıyıya çıkardı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemede, 30 yaşlarında olduğu tahmin edilen erkeğin üzerinden kimlik çıkmadı. Vücudunda herhangi kesici, delici alet ile darp izi bulunmayan ceset, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Soruşturma başlatan jandarma, cesedi bulunan kişinin kimliğinin tespitine çalışıldığını bildirdi.

-Baraj göletinden detaylar

-Jandarma ekiplerinden detaylar

-Savcının cesedi incelemesi

-Cesedin taşınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZİ,

Baraj gölünde ölen 3 çocuğun cenazeleri toprağa verildi

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, serinlemek için girdikleri baraj gölünde kaybolan ve dün öğle saatlerinde cansız bedenlerine ulaşılan Özgürcan (14) ve Olcay Ulalı (15) kardeşler ile kuzenleri Mesut Büyüksu'nun (13) cenazeleri Hakkari Devlet Hastenesi'nde yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı.

Özgürcan ve Olcay kardeşlerin cenazeleri kılınan cenaze namazının ardından Yüksekova ilçesine bağlı Akalan mezarlığında yan yana, kuzenleri Mesut Büyüksu'nun cenazesi ise Esendere Beldesine bağlı Sarıyıldız Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşları arasında toprağa verildi. Ulalı kardeşlerin cenaze törenine, HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede, Yüksekova Belediye Eşbaşkanı Remziye Yaşar ve çok sayıda kişi katıldı.Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında aileler, çocuklarının tabutlarına sarılıp gözyaşı döktü.

-Ulalı kardeşlerin tabutlarnın mezarlığa getirilişi

-Cenaze törenine katılan HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve vatandaşlar

-Cenazelerin toprağa verilmesi sırasında tabuda sarılıp gözyaşı döken ailesi

-Cenazelerin toprağa verilmesi

-Okunan dualar

Haber-Kamera: Yaşar KAPLAN/ YÜKSEKOVA(Hakkari),

Suriye sınırına askeri sevkiyat



Türkiye-Suriye sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Şanlıurfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan dün gece saatlerinde yola çıkan, içinde obüslerin de olduğu zırhlı araçlardan oluşan konvoy Ceylanpınar ilçesine ulaştı. Güvenlik önlemleri arasında, ilçeye getirilen askeri araçların, hudut karakollarında konuşlandırılacağı belirtildi.

-Sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: Şafak SAĞ/ CEYLANPINAR(Şanlıurfa),,

Suriye sınırında 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, Suriye sınırındaki arazide gömülü terör örgütü PKK'ya ait 7 kilo plastik patlayıcı ele geçirildi. Patlayıcı, kontrollü şekilde imha edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ve MİT Bölge Başkanlığı'nca orta yürütülen çalışmayla, Kızıltepe'ye bağlı Şenyurt mahallesinin Suriye sınırındaki Lefkoşa mezrasında, terör örgütü PKK'lılarca toprağa patlayıcı gömüldüğü tespit edildi. Ekiplerce yapılan aramada 7 kilo plastik patlayıcı bulundu. Ele gçirilen patlayıcı kontrollü şekilde imha edildi.

Ele geçirilen patlayıcı

Patlayıcının imhası

Alev ve toz bulutu

Haber: Nezir GÜNEŞ/ KIZILTEPE(Mardin),

ABD savaş gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti

AMERİKA Birleşik Devletleri (ABD) Donanması'na ait, 64 borda numaralı, 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, Çanakkale Boğazı'ndan geçip, Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Marmara Denizi'nden dün saat 15.00'te Çanakkale Boğazı'na giriş yapan, ABD Donanması'na ait, 64 borda numaralı, 'USS Carney' isimli güdümlü füze destroyeri, saat 16.45'te, boğazda manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu'nu döndü. Savaş gemisi, ardından Çanakkale önlerine ulaştı. Güvenlik nedeniyle Türk Sahil Güvenlik botuyla eşlik edilen ABD savaş gemisi, Kilitbahir köyü dağındaki 'Dur Yolcu' yazısı ve Kilitbahir Kalesi önünden geçti. Güdümlü füze destroyeri 'USS Carney', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

ABD savaş gemisinin boğaz geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Cemhan ŞEN - Orhan AKTUĞ/ ÇANAKKALE,

Çanakkale'de 31 kaçak yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek için lastik bot ile denize açılan 31 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvacık ilçesi İğdeli burun mevkii açıklarında bir grubun lastik bot ile Midilli Adası istikametine gittiğini tespit etti. Sahil Güvenlik TCSG 6 Bot Komutanlığı'nca kıyıdan 1 mil açıkta yapılan operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Kongo ve Filistin uyruklu 31 kaçak yakalandı.

Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na getirilen kaçaklara, burada giyecek ve yiyecek yardımı yapıldı. Kaçaklar, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaçaklardan görüntü

Kaçaklara yardım yapılmasından görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/ AYVACIK(Çanakkale),

Fethiye'de orman yangını

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü.

Fethiye'nin Patlangıç Mahallesi Hıdırlık Mevkinde ormanlık alanda, dün saat 16.50 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye orman ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan yapılan çalışmalarla yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Söndürme çalışmalarına 4 helikopter, 5 arazöz, 1 dozer, 2 ilk müdahale aracı, 2 belediye arazözü, 40 yangın söndürme işçisi, 10 belediye personeli katıldı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları yapıldığı, yaklaşık 2 dönümlük alanın zarar gördüğü belirtildi.

Söndürme çalışmalarından görüntü

Haber-Kamera: Sedat ÜNAL/ FETHİYE(Muğla),

Salda Gölü yolunda kaza: 9 yaralı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde, Salda Gölü yolunda, Cemile Duman (37) ve Coşkun Altun (47) yönetimindeki otomobillerin çarpıştığı kazada, 9 kişi yaralandı.

Konya'dan Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan beyaz kumlarıyla ünlü Salda Gölü'ne geziye gelen Cemile Duman'ın kullandığı 42 ADG 932 plakalı otomobil, dün saat 15.30 sıralarında karşı yönden gelen Coşkun Altun idaresindeki 06 DRP 24 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Coşkun Altun"un kullandığı araç takla atarak boş arazide ters dönerek durdu. Kazada, sürücüler Duman ve Altun'un yanı sıra araçlardaki İsa Duman (15), Ayşe Duman (18), Sümeyra Nur Duman (9), Hayrünnisa Duman (9), Kadriye Tekin (18), Zeynepcan Altun (39), Muzaffer Can (63) yaralandı. Can pazarına dönen olay yerine haber verilmesi üzerine Burdur merkez ve Tefenni, Karamanlı ile Yeşilova ilçelerinden çok sayıda ambulans gönderildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, ambulanslarla Yeşilova, Burdur ve Denizli Devlet hastanelerine götürülerek tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre Salda Gölü'ne giden yol trafiğe kapandı. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasında sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

-Yoldaki trafik

-Kazaya karışan otomobiller

-Ambulansın gelişi

-Yaralılar sedyede

-Detay

Haber-Kamera: Mesut MADAN/ BURDUR,

Elazığ'da minibüsler çarpıştı: 6 yolcu yaralı

Elazığ'da, 2 yolcu minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra, Karşıyaka Mahallesi Cahit Dalokay Bulvarı'nda meydana geldi. Umut Taşdemir yönetimindeki 23 LA 534 plakalı yolcu minibüsü, şehir içinde yolcu taşıyan Abdullah Yıldırım'ın kullandığı 23 Y 5044 plakalı minibüse arkadan çarptı. Kazada, minibüslerde bulunan 6 yolcu yaralandı. İhbarla gelen sağlık görevlileri, ilk müdahalenin ardından 6 yaralıyı ambulanslarla hastanelere götürdü. Acil servislerde tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların otoparka çekilmesinin ardından yeniden açıldı.

Kaza yeri

Çarpışan minibüsler

Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

BURSA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Kaza, İznik- Yenişehir yolunun 7'nci kilometresindeki virajda meydana geldi. Yenişehir yönünden gelen Engin Ulaş (40) yönetimindeki 16 FD 418 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Özcan'ın (41) kullandığı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Esin U. (36), Elif U.(16), Sahra U. (14), Belinay U. (5), Sevgi Ö. (30) ve Gülperi Ş. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan geçen hafta da aynı virajda kaza meydana gelmiş, kontrolden çıkan TIR, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmış, sürücüsü hayatını kaybetmişti.

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

İZMİT'te halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza, dün gece saatlerinde Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra yönüne giden Adem Cansız idaresindeki 41 NS 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 41 DG 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında 41 DG 437 plakalı aracın sürücüsü kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Adem Cansız ile çocukları İclal Cansız(3) ve Sümeyye Cansız(11) olay yerindeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, sürücünün eşi Fatma Cansız ve akrabaları Hayri Cansız itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kandıra yolu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Jandarma, aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Yaralıların araçtan çıkarılmaları

Kaza yapan araçlardan görüntü

Araçların çekilmesi

Detay

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ İZMİT(Kocaeli),

Düğün salonunda kavga: 4 yaralı

KARAMAN'da, düğün salonunda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle davetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi ise darbedildi. 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis, kavgaya karışanların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, dün akşam saat 20.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Konvoy halinde düğün salonuna gelen davetliler arasında iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, diğer davetlilerin de karışması üzerine kavgaya dönüştü. Kavga sırasında davetlilerden Mehmet K. ve akrabası İbrahim K., kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Savaş Y. ve Cengiz A. ise darbedildi. Olayın ardından ihbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, düğün de devam etti.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

Yaralıların ambulansa alınışı

Yaralılara müdahale edilmesi

Olay yerinden detaylar

Haber-Kamera: Muammer ŞEN/ KARAMAN,

İkinci kattaki evine balkondan girmeye kalkınca, düşüp yaralandı

KONYA'nın Seydişehir ilçesinde Cihan Demir(26), ikinci kattaki evlerinin zilini çalıp, kapıya açan olmayınca balkondan eve girmek isterken dengesini kaybedip düştü. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya sevk edildi.

Olay, dün Hacı Seyit Ali Mahallesi 153082 Sokakta meydana geldi. Cihan Demir, ikinci kattaki evinin kapı zilini çaldı. Bir süre bekleyen Demir, kapıyı açan olmayınca açık olan balkon kapısından içeri girmek için ikinci balkona kadar tırmandı. Dengesini kaybeden Demir, yere düştü. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Demir, komşularının ihbarı üzerine gelen ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Demir, helikopter ambulansla Konya'ya Meram Tıp Fakültesine sevk edildi.

Evin dışından detay

Genel ve detay

Haber-Kamera: Yaşar COŞKUN/ SEYDİŞEHİR(Konya),

Yaralı eşeği halıya sarıp ölüme terk ettiler

ANTALYA'da uyuz olduğu gerekçesiyle halıya sarılarak ormanlık alanda ölüme terk edilen eşek kurtarıldı. Vücudunda yaralar oluşan eşek, tedaviye alındı.

Kepez ilçesindeki alana, kimliği belirsiz kişiler tarafından 5 gün önce halıya sarılı şekilde uyuz olduğu belirlenen eşek bırakıldı. Ormanlık alanda her sabah yürüyüş yapan bölge sakinlerinden İsmail Ayar, duyduğu ses üzerine ormanlık alanı kontrol etti. Halıya sarılı bitkin haldeki eşeği gören Ayar, eve giderek su ve yiyecek getirdi. Eşekle bir süre ilgilenen Ayar, 5 gün boyunca yiyecek ve su getirerek hayatta kalmasını sağladı.

Ormanlık alanda vücudu yara haldeki eşeği gören diğer bir mahalle sakini ise Antalya Candost Derneği'ne ulaşarak durumu bildirdi. Dernek yetkililerin devreye girmesinin ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri dün akşam saatlerinde hayvan ambulansıyla ormanlık alana gelerek eşeğe ilk müdahaleyi yaptı. Yaralarına müdahale edildiği sırada canının acıdığı görülen eşeğin gözünden yaş aktı. Ekipler yaralı eşeği alarak tedavi için hayvanat bahçesine götürdü.

5 GÜN BOYUNCA SU KAPLARINI ATTILAR

Yaralı ve hasta hayvana 5 gün baktığını belirten İsmail Ayar, "Yürüyüş yaptığım sırada bir ses duydum. Baktığımda eşeği yatarken gördüm. Hayatta kalması için su ve yiyecek bir şeyler getirdim. Tedavi olması için Kepez Belediyesi Veteriner Müdürlüğü'ne gittim. Oradaki görevli kişi bana sadece kedi ve köpekle ilgilendiklerini söyledi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık onlar da hayvanat bahçesini aramamızı söyledi. Hayvan ormanda, güneşin altında günlerdir yatıyor. Ben de elimden geleni yaparak yaşatmaya çalıştım" dedi.

Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise hayvan dostu vatandaşların bilgilendirmesiyle olaydan haberdar olduklarını söyledi.

Hayvanın uyuz hastalığı nedeniyle sahipleri tarafından halıyla ormanlık alana atıldığını belirlediklerini kaydeden Yanık, "Uyuz hastalığı, tedavi edilmezse hayvanı ölüme bile götürür. Sahipleri de tedavi ettirmemişler. Yatalak olunca da ormanlık alanda ölüme terk edilmiş. Yaptığımız ilk müdahalenin ardından hayvan ambulansı ile hayvanat bahçesine götürdük" diye konuştu.

Arife Yanık, hayvanı ölüme terk eden sahiplerinin de bulunması için suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

-Yaralı eşeğe bakan İsmail Ayar'ın cep telefonu görüntüleri

-Eşekten detaylar

-Eşeğe müdahaleden detaylar

-Eşeğin ambulansa bindirilmesi

-İsmail Ayar Röp.

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

İznik Gölü'nde tarihi mermer blok bulundu

BURSA'da İznik Gölü'nde 10 metre açıkta yüzen kişinin gölün dibinde tarihi eser gördüğünü iddia etmesiyle yetkililer harekete geçti. Dalgıçların yaptığı çalışmayla bölgede mermer blok bulundu.

İznik ilçesi İznik Gölü İnciraltı sahilinde yüzen kişi dalış yaptığı sırada mermer olduğu sanılan iki blok taşı gördü. Taşın tarihi eser olabileceğini düşünen kişi durumu hemen jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede araştırma yapan Bazilika Arkeolojik Kazı ekibinin dalgıçlarına haber verdi. Dalgıçlar kişinin gösterdiği yerde üzerinde figürler bulunan mermer blok buldu. Ekipler detaylı çalışmanın ardından mermerin hangi döneme ait olduğunu belirleyecek.

-Dalgıçlar gölde arama yaparken

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),

Atlı Dayanıklılık 2019 Türkiye Şampiyonası sona erdi

ESKİŞEHİR'de Osmangazi Üniversitesi Mahmudiye Atçılık Meslek Yüksek Okulu ve Türkiye Binicilik Federasyonu işbirliği ile düzenlenen '2019 Atlı Dayanıklılık' Türkiye şampiyonasına 13 spor kulübünden 54 at ve 36 sporcu katıldı.

Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde 13-14 Temmuz tarihlerinde düzenlenen şampiyonaya; İstanbul, Kocaeli, Bursa, Trabzon, Isparta, Burdur, Nevşehir illerinden 13 atlı spor kulübüne ait yaklaşık 54 at ve 36 sporcu katıldı. 2019 Atlı Dayanıklılık Türkiye Şampiyonası müsabakaları kapsamında gerçekleştirilen 6 etabın ardından yarışmacılar ödüllerini aldı. Ödül törenine ESOGÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Arslantaş, Mahmudiye Kaymakamı Salih Sak, Eskişehir Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Mehmet Kızılinler, TİGEM Anadolu Tarım İşletmesi Müdürü Yıldıray Çil, Mahmudiye At Yetiştiricileri Geleneksel At Sporları Gençlik ve Spor Kulübü Derneği (MAYAD) Başkanı Yener Kaya katılım gösterdi.

Türkiye Binicilik Federasyonu Başkanı Atıf Bülent Bora, en hızlı gelişen binicilik branşının Atlı Dayanıklılık olduğunu ifade ederek, "Bugün yaptığımız Atlı Dayanıklılık branşı Türkiye Şampiyonası. Bizim 4 tane branşımız var. Engel atlama, at terbiyesi, atlı dayanıklılık ve engelli araziden oluşan atlı dayanıklılıktan oluşan karışık bir yarışma. Bunların içinde en hızlı gelişen atlı dayanıklılık. Bize de en uygun olan branşımız. Bu branşta kullanılan at, safkan Arap atı veya yerli atlar. Dolayısıyla bizim memleketimizde yetişen atlar. Diğer branşlardaki atları ithal ediyoruz. Ülkemizde yetişmiyor. Atlı Dayanıklılık branşı hızlı gelişiyor. Bu yıl Avrupa şampiyonasına da birtakım olarak katılacağızö şeklinde konuştu.

-Atıf Bülent Bora ile röp

-Atlardan detay

-Ödül töreninden detay

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Abdullah DEMİR - Oğulcan BOZ/ ESKİŞEHİR,

