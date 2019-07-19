DHA YURT BÜLTENİ - 1

Düzce'de sel: 23 köy yolu kapandı, 7 kişi kayıp

1)YAĞMUR DURDU, FELAKETİN BOYUTU ORTAYA ÇIKTI

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde önceki gece başlayıp sele neden olan sağanak yağış nedeniyle 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu.

69 KİŞİ KURTARILDI

Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada sel felaketinde toplam 69 kişinin mahsur kaldığı karayolu ile ulaşılamayan bölgelerden kurtarıldığı aktarıldı. Felaket ile ilgili son durum hakkında bilgi verilen açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumayeri ilçesi ile Akçakoca ilçesi arasında bulunan köylerin grup yollarında yaşanan heyelan ve yol çökmeleri nedeniyle halen Cumayeri ilçesinde 11, Akçakoca ilçesinde 7 ve Gölyaka ilçesinde ise 5 köye ulaşım karadan sağlanamazken, ekipler yağmurun durması ile birlikte yol açma çalışmalarına başladılar. Bununla birlikte Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı'ndan gönderilen helikopterler kurtarma çalışmalarına devam ettiler. Kurtarma çalışmaları kapsamında gece saatlerinden itibaren 69 vatandaşın kurtarıldığı öğrenildi. Sel sonrası can kaybı yaşanmazken bölgede ciddi anlamda maddi hasar meydana geldi."

7 KİŞİ ARANIYOR

Düzce Valiliği, 7 kişinin kaybolduğu ihbarı geldiğini, teyit ve arama çalışmalarının devam ettiğini açıklada. Valiliğin açıklaması şöyle:

"İlimizde yaşanan yoğun yağış sonrası meydana gelen olumsuzlukları gidermek üzere tüm yetkili ve kurum ekiplerimiz araç ekipmanları ile sahada olup helikopterler marifetiyle Cumayeri ve Akçakoca ilçemizden 69 vatandaşımız kurtarılmış olup, 7 vatandaşımızla ilgili teyide muhtaç kayıp ihbarında bulunulmuştur. Kayıp ihbarı ile ilgili teyit ve arama kurtarma çalışmaları derhal başlatılmıştır."

21 KİŞİ KURTARILDI

Düzce'nin Akçakoca ilçesi Esmahanım Köyünde sel nedeniyle mahsur kalan 21 kişi helikopterle kurtarıldı. Bacağından yaralanan bir kişi tedavisi için hastaneye kaldırıldı.

BAKAN SOYLU: 7 VATANDAŞIMIZIN KAYIP OLDUĞU İHBARI GELDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde meydana gelen sel felaketi hakkında bilgi almak için Düzce'de bulunan AFAD Kriz Merkezi'ne geldi. Bakan Soylu burada basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Soylu daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu, aşırı yağışların sel ve heyelana neden olduğunu belirterek, "Öncelikle geçmiş olsun. Dün akşam saat 20.30 gibi başlayan aşırı yağış olarak nitelendirdiğimiz yağışlar maalesef bir taraftan sel bir taraftan heyelanlara neden oldu. Yaklaşık şu ana kadar 24 ayrı birim etkilendi. Bu ayrı 24 ayrı birimde ulaşılabildiği kadarıyla 212 vatandaşımızın buralarda mahsur kaldığı ve saat 16.00 itibariyle 4'ü çocuk, 2'si kadın, biri de erkek olmak üzere toplam 7 vatandaşımızın kayıp olduğu ihbarı geldikten sonra Esmahanım köyünde Akçakoca'da arkadaşlarımızın çalışmalarını o tarafa doğru yönlendirildi. Ben arkadaşlarıma gayretlerinden dolayı minnetlerimi ifade ediyorum. Bu akşam itibariyle herkes, Sayın Valimizin koordinatörlüğünde tüm birimler gayret içerisinde oldular. 4 helikopter, ardından 2 helikopter ve yine bizim emniyetin insansız keşif uçağı hala burada hem gözetlemeye hem de arama kurtarma çalışmalarına destek olmaya devam etmektedir. Yarın sabah itibariyle özellikle bahsedilen ırmak ve dere boyunca bir çalışma gerçekleştirecekler" dedi.

Bakan Soylu, metrekareye 161 kilogram yağmur düştüğünü ifade ederek, "Elbette ki aşırı yağıştı. Yani 161 kilogramlık bir yağıştan bahsediyoruz. 1 yılda Düzce'ye düşebilecek yağışın belli bir alanda 24 saatte düşmesini ölçü olarak belki değerlendirebiliriz. Tüm görevlilerimiz gerek maddi hasarlar konusunda, gerekse diğer hasarlar konusunda arkadaşlarımız yarın sabah itibariyle çalışmalarını başlatacaklar. Köylerde mahsur kalanların tamamı 135 kişi gerek toplu barınma yerlerinde, gerekse şu anda hepsinin tüm ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle barındırılıyor. Yine diğer köylerde bu konuda kalmak isteyenlere gıda yardımı, su yardımı yapılıyor. En son aldığımız haber köylere ulaşım söz konusu değil şu anda" diye konuştu.

Bakan Soylu daha sonra selden etkilenen Akçakoca'ya hareket etti.

Görüntü Dökümü

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-Drone görüntüleri

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-Vatandaşların çamur temizlemesi

-Röportajlar

-İş makinesinin çalışması

-Detaylar

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-Bakan Soylu'nun helikopterle Düzce'ye gelişi

-Bakan Soylu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK - Tezcan SOLMAZ/ DÜZCE,

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2'EVİN İÇİNDE YAKLAŞIK YARIM METRE SU VARDI'

Düzce'de etkili olan şiddetli yağışla birlikte gelen selden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden biri de Cumayeri ilçesine bağlı Avlayan köyü oldu. 190 hanelik köy, sabaha karşı tamamen sel sularına teslim oldu. Sel sularından özellikle dere yatağındaki evler etkilendi. 77 yıldır köyde oturduğunu söyleyen Avni Koz'un evi de sel sularının bastığı evlerden biri oldu. Sabah ezanından sonra yağışın etkisini arttırdığını belirten Koz, 'Baktım, sel yola doğru çıkmaya başladı. 5 dakika sonra evin içine su girmeye başladı. Evin içinde yaklaşık yarım metreden fazla sel suyu vardı" dedi.

'DERE KENARLARI BERBAT DURUMDA?

Köy muhtarı Mustafa Koz ise, 'Saat 02.30'da başlayan yağmur sabah 05.50'de maalesef büyük bir sel baskınına neden oldu. 2 evimizin zemin katları oturulamaz halde. Bir hayvanımız telef oldu, bir arabamız da kullanılamaz hale geldi. Tabi sel birçok yerde yaşandı. Biz bu halimize şu an şükrediyoruz. Şimdiye kadar sadece bu anayolu açtık. Diğer taraflarımız komple duruyor. Dere kenarları berbat durumda. Bugünlük bu kadar. Yarın da devam edecek. Zaten sularımız da öğlen indi' diye konuştu.

'BEN 60 YAŞINDAYIM BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM?

Koz, 'Sabah kalktığımızda korkunç bir manzara vardı. Anlatılmaz bir manzaraydı. Bizden büyüklerimize sorduk, daha önce böyle bir şey görmemişler. Ben 60 yaşındayım, ben de böyle bir şey görmedim şimdiye kadar. Bu gördüğünüz alanlar komple su içindeydi. Her yer korkunç haldeydi' şeklinde konuştu.

Felaketin yaşandığını belirten bir başka köy sakini Yusuf Mutlu da sel sularında bir büyükbaş hayvanının telef olduğunu belirterek, yaklaşık 4 saattir iş yerindeki sel suları ve sonrasındaki çamurları tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi.

Görüntü Dökümü

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Köy meydanından görüntüler

-Sel sularının süreklediği araçlar

-Devrilen elektrik direkleri

-Ekiplerin çalışması

-Evin içinde sel sularının yarattığı tahribat

-Köy muhtarı ile röportaj

-Mağdur vatandaşlar ile röportaj

-Muhabir anonsları

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Yılmaz OKUR, DÜZCE

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3)ERBİL POLİSİ, TÜRK DİPLOMATI ŞEHİT EDEN TERÖRİSTLERDEN BİRİNİ AÇIKLADI

ERBİL Emniyet Müdürlüğü, Türkiye Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin, Diyarbakır nüfusuna kayıtlı Mazlum Dağ (27) olduğunu ve arandığını açıkladı.Erbil Emniyet Müdürlüğü, 17 Temmuz'da, Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğu'nda görevli diplomat Osman Köse'nin şehit, 2 Iraklının da hayatını kaybettiği restorandaki terör saldırısıyla ilgili açıklama yaptı. Terör saldırısını düzenleyen teröristlerden birinin kimliğini açıklayan Erbil polisi, teröristin fotoğrafını da paylaştı. Saldırıyı düzenleyen teröristlerin başında Mazlum Dağ olduğu belirtilen açıklamada, vatandaşların bilgi edinmesi halinde güvenlik birimlerine haber verilmesi istendi. Teröristlerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, şöyle denildi:

"3 kişinin hayatını kaybettiği 17 Temmuz'daki terör saldırısıyla ilgili soruşturmamız devam ediyor. ? Aşağıda fotoğrafı paylaşılan şahsın adı Mazlum Dağ olup, 1992 Diyarbakır doğumludur. Adı geçen şahıs hakkında yakalama kararı bulunmaktadır. Suçlu şahısla ilgili bilgi sahibi olan vatandaşlarımızın en kısa sürede emniyet güçlerimizi bilgilendirmelerini rica ediyoruz."

Görüntü Dökümü

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-Teröristin fotoğrafları

Haber: Mücahit YOLCU/ ERBİL-IRAK,

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4)ÇANAKKALE'DE FERİBOTTA KORKUTAN YANGIN



ÇANAKKALE-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan feribotun makine dairesinde yangın çıktı. İskeleye yakın bir noktada karaya oturan feribottaki yolcular tahliye edilirken, yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

Çanakkale'den içerisinde çok sayıda araç ve yolcu ile hareket eden Karahasan-2 isimli feribot, Eceabat İskelesi'ne yanaşmaya çalıştığı sırada makine dairesinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle feribotun makineleri durunca iskeleye yanaşamadı. Feribot bir süre sonra iskele yakınında karaya oturdu. Bölgeye sevk edilen Eceabat Belediyesi'ne ait itfaiye aracının hortumu, feribota uzatılarak yangına müdahale edilmeye başlandı. Yangın makine dairesinde çıktığı için alev görülmezken, sancak tarafındaki bacadan dumanlar yükseldiği görüldü. Kısa süreli panik yaşayan yolcular, Sahil Güvenlik botu ve balıkçı tekneleriyle tahliye edildi. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait kurtarma römorkörleri de söndürme çalışmaları için bölgeye sevk edildi.

Bu arada, feribottaki yangının makine dairesinde meydana gelen arızanın ardından çıktığı öne sürüldü.

YANGIN SÖLDÜRÜLDÜ, YOLCULAR TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale-Eceabat hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Karahasan-2 adlı feribotunun makine dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Feribottaki 93 yolcunun bir bölümü itfaiye aracının merdiveniyle, bir bölümü ise balıkçı tekneleriyle tahliye edildi.

Gestaş firmasından olayla ilgili yapılan açıklamada, Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren gemide 93 yolcu ve 26 araç bulunduğu bildirildi. İlk olarak iskeleden yangına müdahale eden Eceabat Belediyesi itfaiye aracının merdiveniyle yolcuların tahliyesi başladı. Bu anlarda yolcuların yaşadığı korku dolu anlar ise kameralara yansıdı. Daha sonra Sahil Güvenlik Botu ve balıkçı tekneleriyle tüm yolcular tahliye edildi.

Gestaş firmasından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"18.07.2019 tarihinde 93 yolcu, 26 araç ile Çanakkale'den Eceabat'a saat 17.00 seferini gerçekleştiren 'Karahasan 2' adlı gemi, makine dairesinde henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan arıza nedeniyle seferini tamamlayamamıştır. Eceabat İskelesi'ne yanaşacağı esnada arıza yapan gemideki yolcuların tahliyesi, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyet botu yardımıyla yapılmıştır. Yine Kıyı Emniyet kurtarma botu yardımıyla da araçların tahliyesine kısa sürede başlanacaktır. Yaşanan olayda herhangi bir yaralanma yaşanmamıştır. Tüm yolcularımızın sağlık durumu iyidir. Tüm yolcularımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Öte yandan karaya oturan feribot, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait römorkör trafından çekilerek iskeleye yanaştırıldıktan sonra 26 aracın da tahliyesi gerçekleşecek.

Görüntü Dökümü

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Çıkan dumanlar

Yolcuların paniği

İskeleye yanaşması

Detaylar

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE,

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5)TURGUTLU'DA ORMAN YANGINI

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, ormanlık alanda çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yaklaşık 30 dakikada söndürülürken, yangında çam ağaçları zarar gördü.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında kırsal Osmancık Mahallesi Çarklı mevkisindeki ormanlık alanda çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ve orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Manisa Orman İşletme Müdürlüğü, Turgutlu Orman İşletme Şefliği ve Turgutlu İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi. 3 arazöz, 1 su tankeri, 1 ilk müdahale aracı ve 1 itfaiye aracı ile yangına müdahale edildi. Turgutlu Oman İşletme Şefi Engin Çar idaresindeki ekiplerin müdahalesi sonucu, vatandaşların desteğiyle yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Ormanlık alandaki çam ağaçlarının zarar gördüğü, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Osmancık'ta orman yangınından genel görüntü

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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6)ÇATIDA ÇIKAN YANGIN KORKUTTU



DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen yangında 3 katlı bir binanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Pamukkale ilçesi Mehmetçik Mahallesi 2565 Sokak'ta 3 katlı bir binanın çatısında dün saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinde korku yaratan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasının ardından çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Binanın çatı katı, yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldi.

Yangının çatı katında bulunan ve ekmek pişirmek için kullanılan ocaktan çıktığı belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yangının çıktığı binadan genel detaylar

-İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesinden görüntü

-Mahalle sakinlerinden detay

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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7)ADIYAMAN'DA ZİNCİRLEME KAZA: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

ADIYAMAN'da, 2 otomobil ile minibüsün karıştığı zincirleme kazada Necmettin Karakuş (58) öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 25'inci kilometresinde meydana geldi. Kemal Atal yönetimindeki 07 HA 670 plakalı otomobil, Arif Alagöz idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile M.Ç.'nin kullandığı 02 DF 432 plakalı minibüs, Börgenek Köyü yakınlarında zincirleme kazaya karıştı. Araçların hasar gördüğü kazada, sürücüler ile Necmettin Karakuş yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen ekiplerin kontrol ettiği Necmettin Karakuş'un yaşamını yitirdiği saptandı. Yaralı sürücüler ambulansla hastaneye kaldırılırken, yaşamını yitiren Karakuş'un cansız bedeni de inceleme sonrası otopsi için morga gönderildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kazaya karışan araçlar

Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Ambulansın gelişi

Yaralı ambulanstan indirilmesi

Olay yerinden araçların kaldırılması

Jandarma ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

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8)KULLANDIĞI ARAÇLA DUVARA ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan ATV'nin caminin bahçe duvarına çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında ilçeye bağlı Kavşut köyünde meydana geldi. İstanbul'dan tatilini geçirmek için köyüne gelen Nurettin Uzun (66), akrabası Mevlüt Uzun (59) ile birlikte plakasız ATV ile gezmek için yaylaya çıktı. Dönüş yolunda Nurettin Uzun, yönetimindeki ATV'nin kontrolünü kaybetti. ATV, caminin bahçe duvarına çarptı.

Kazada, Nurettin Uzun olay yerinde yaşamını yitirirken, arkasındaki Mevlüt Uzun ise yaralandı. Mevlüt Uzun, çağırılan ambulansla Suşehri Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Nurettin Uzun'un cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Suşehri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Nurettin Uzun'un ATV tutkunu olduğu ve köyüne geldiğinde sürekli onunla gezdiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri fotoğrafı

-Hastaneden görüntü

-Yaralının götürülüşü

-Ölen kişinin fotoları

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK/ SUŞEHRİ(Sivas),

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9)HASİNE EVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ, SEVGİLİSİ GÖZALTINA ALINDI



DENİZLİ'nin Bekilli ilçesinde, Hasine Şanlı (41) evinde başına sert bir cisimle vurulmuş olarak ölü bulundu, sevgilisi Tamer A. gözaltına alındı. Bir eğlence merkezinde çalışan Şanlı'nın cesedini işe gitmemesi üzerine merak edip, eve giden iş arkadaşları buldu.

Uşak'ın Karahallı ilçesinde bir eğlence merkezinde çalışan Hasine Şanlı, dün işe gitmeyince, arkadaşları cep telefonunu aradı. Şanlı telefonu açmayınca, dün saat 16.00 sıralarında arkadaşları, yaşadığı Denizli'nin Bekilli ilçesindeki evine gitti. Arkadaşları, arka pencerenin kırık olduğunu görüp içeriye girdiğinde, yatak odasında Şanlı'nın cesedini buldu. İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, Şanlı'nın başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Şanlı'nın eğlence mekanlarında çalışan iş arkadaşları da olay yerine geldi. Şanlı'nın cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Hasine Şanlı'nın cenazesi evden çıkarılırken, arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Şanlı'yı öldürüp kaçtığı öne sürülen Tamer A. dün Çivril ilçesinde polis tarafından yakalandı. Tamer A. ile Şanlı'nın bir süredir sevgili oldukları belirtildi. 10 gün önce de Şanlı'nın ayrılmak istemesi üzerine Tamer A.'nın evinin önünde silahla havaya ateş ettiği belirtildi.

Görüntü Dökümü

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-Olay yeri evden detay görüntüler

-Polislerden görüntüler

-Şanlı'nın ağlayan arkadaşlarından görüntüler

-Cenazenin evden çıkarılmasından detay

Hasine Şanlı'nın fotoğrafı

Ramazan Çetin anons

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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10)KAMYONET ŞOFÖRÜ, ARACINDA ÖLÜ BULUNDU



AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde Zeynel Beyazgül (50), park halindeki kamyonetinde ölü bulundu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Ofis Kavşağı'nda meydana geldi. Bir dağıtım firmasında çalışan Zeynel Beyazgül'ün kullandığı 06 BHC 437 plakalı kamyonetin uzun süre park halinde olduğunu araç takip sisteminden gören şirket yetkilileri, durumu firmanın Sandıklı bölge sorumlusu Özgür İlhan'a bildirdi. Gelen Özgür İlhan, şoförün hareketsiz yattığını fark edip, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri, Zeynel Beyazgül'ün yaşamını yitirdiğini tespit etti. Kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği ihtimali üzerine durulan Beyazgül'ün cenazesi, otopsi için morga gönderildi.

Özgür İlhan yaptığı açıklamada, "Dağıtım merkezinden aradılar. Aracın uzun süredir Sandıklı'da hareketsiz durduğunu ve kontrol etmemi istediler. Olay yerine geldiğimde şoför araç içerisinde hareketsiz yatıyordu. Durumu sağlık ekiplerine bildirdim. Yaptıkları incelemede öldüğünü tespit ettiler" dedi.

Görüntü Dökümü

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-Aracın bulunduğu bölgeden genel görüntü

-Polis ve savcının araçta incelemesinden görüntü

-RÖP: Özgür İlhan

-Cenaze cenaze aracına yüklenirken görüntüler

Haber-Kamera: Ahmet DAĞLI/ SANDIKLI,(Afyonkarahisar),

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11)VAN'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



VAN-Erciş karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Van-Erciş karayolunun 25 kilometresindeki Yumrutepe mevkiinde meydana geldi. Erciş istikametinden Van'a gelen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 55 ABG 402 plakalı otomobil, önündeki seyir halinde olan ve ayrı şeritte dönüş yapan 65 MA 033 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada, iki araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulaslarla Van'daki çeşitli hastanelere kardırılarak tedaviye alındı. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, yolu tek şeritten trafiğe kapatırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yapan araçlar

-Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri

-Olay yerinden genel ve detaylar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ - Orhan AŞAN/ VAN,

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12)BALKONDAN DÜŞEN MARAM BEBEK AĞIR YARALANDI



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 2'nci kattaki evinin balkonundan düşen 1 yaşındaki Maram Necla ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde İnegöl ilçesine bağlı Turgutalp Mahallesi Yan Sokak'ta bulunan 2 katlı evin 2'nci katında meydana geldi. Muhammed ve Nur Necla çiftinin çocuğu 1 yaşındaki Maram Necla, iddiaya göre oyun oynamak için evin balkonuna çıktı. Balkon korumalıklarına tutunarak oynayan Maram bebek bir süre sonra dengesini kaybederek 4 metre yükseklikteki balkondan düşerek ağır yaralandı.

Maram bebeğin düştüğünü gören mahallelinin haber vermesi üzerine durumu fark eden aile de şok geçirdi. Çevredekilerin yardımıyla özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülen Meram bebek tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Meram bebeğin hastaneye getirilmesi

-Hastane içerisinde Meram bebeğin fotoğrafı

-Olayın yaşandığı evin fotoğrafı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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3)ŞÜPHELİ ÇANTALARDAN KIŞLIK KIYAFET ÇIKTI

ANTALYA'da bir apartmanın bahçesine bırakılan şüpheli 5 çantada, eski kışlık kıyafet olduğu anlaşıldı.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi 183 Sokak'taki Tekin Apartmanı'nın sakinleri, bahçede 5 şüpheli çanta olduğuna dair ihbarda bulundu. İhbar üzerine apartmana çok sayıda polis sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, çantaları incelemesi için bomba imha uzmanından destek istedi. Özel kıyafetli bomba imha uzmanı, çantalarda eski kışlık kıyafetler olduğunu tespit etti. Çantadaki bir dizüstü bilgisayar ve bilgisayara ait çanta, incelenmek üzere polis merkezine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinden

Polisten görüntü

Bomba imha uzmanı

Çantadan görüntü

Vatandaşlardan görüntü

Çanta görüntü

Kıyafet görüntüsü

Haber-Kamera: : Alparslan ÇINAR - Aslı DURAN/ ANTALYA,

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14)YAVRU KÖPEĞİ DEREYE ATAN İŞÇİYE, SOKAK HAYVANLARINA BAKMA CEZASI



RİZE'nin Kalkandere ilçesinde, yavru köpeği faraşa koyarak demir bariyerlerin üzerinden dereye attığı görüntüler tepki çeken belediye temizlik görevlisi Sefer Kayacı'ya, belediye tarafından disiplin soruşturması sonucunda sokak hayvanlarına bakım cezası verildi. Caddeleri dolaşan Kayacı, sokak hayvanlarını besleyerek, bakımlarını yapmaya başladı.

Kalkandere Belediyesi'nde çalışan temizlik görevlisi Sefer Kayacı, 29 Haziran'da sokakları süpürdüğü sırada yolda gezinen iki yavru köpeği fark etti. Yavru köpeklerin yanına yaklaşan işçi, elindeki süpürge ile köpeği faraşa sürükleyerek demir bariyerlerin üzerinden dereye fırlattı. Diğer yavru köpek kaçarak kurtulurken, işçi fırlattığı köpeğin arkasından aşağıya doğru baktı, ardından alandan uzaklaştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

İş yeri sahibi tarafından sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti. Görüntüler üzerine Sefer Kayacı adlı işçi polis tarafından gözaltına alındı. İfadesi alınan Kalaycı hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca yasal işlem başlatıldı. Doğa Koruma ve Milli Parklar Rize 12'inci Bölge Müdürlüğü ekipleri ilçeye gelerek dere yatağında yavru köpeği aradı. Ekiplerce kıyıda bulunan ve sol arka bağacında ezilme tespit edilen yavru köpek, ekiplerce veterinere götürülerek tedaviye alındı. Hakkında yasal işlem başlatılan ve 'özür' dileyen Sefer Kayacı'ya, 'hayvanlara kötü muamele'den dolayı 773 lira idari para cezası kesildi.

SOKAK HAYVANLARINA BAKIYOR

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, belediye işçisi Sefer Kayacı'ya disiplin soruştuması sonucunda sokak hayvanlarını bakım cezası verdi. Cadde ve sokakları dolaşan Kayacı, kaplara mama bırakıyor, suları değişiyor. Kayacı, yaralı hayvanları ise veterinere götürerek tedavilerini yaptırıyor.

Davranışından dolayı özür dilediğini söyleyen Sefer Kayacı, "Hala çok pişmanım. Belediye bana ceza verdi, ama bu bir ceza değil, severek yapıyorum. Ben zaten temizlik görevimi yaparken de hayvanlara bakardım. Şimdi daha fazla ilgileniyorum, mamalarını sularını eksik etmiyorum" dedi.

BELEDİYE BAŞKANI: HAYVANLARI SEVMESİNİ İSTEDİK

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım, böyle bir olayın olmasını istemediklerini belirterek üzgün olduklarını söyledi. Yıldırım, "Arkadaşımız birtakım psikolojik sorunları olduğu için böyle bir olayı istemeyerek de olsa yapmış oldu. Bu kardeşimizi topluma kazandırmak ve işine devam etmesi yönünde disiplin kurulumuzla aldığımız karar gereği ilçemizdeki sokak hayvanlarına bakmakla görevledindirdik. Bu bir ceza değil, kendisini hayvanları sevmeyin öğrenmesin ve onlara hizmet etsin, bakmasın istedik. Görevine başladı, sokaklarımızdaki hayvanlarla ilgileniyor. Önceden yerleştirdiğimiz mama aparatlarına kontrol ediyor, bitenlere mama koyuyor, su kapları yerleştirip sularını veriyor. Biz hiçbir zaman cana kıyılmasına müsaade etmeyiz bundan sonra daha dikkatli olacağız" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Sefer Kayacı'nın sokak hayvanlarına bakması

Hayvanlarla ilgilenmesi

Sefer Kayacı ile röp.

Kalkandere Belediye Başkanı Kenan Yıldırım açıklaması

Haber-Kamera: Arzu ERBAŞ - Mehmet Can PEÇE/ RİZE,

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15)KAHRAMANMARAŞ'TA KAÇAK CEP TELEFONU OPERASYONU: 4 GÖZALTI

KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin kaçak cep telefonu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 79 cep telefonu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, Kurtuluş Mahallesi'nde, kaçak cep telefonu satışı yaptığı belirlenen 4 iş yerine operasyon düzenlendi. İş yerlerinde yapılan aramalarda 79 kaçak-klon cep telefonu ele geçirildi, 4 gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen cep telefonları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ,

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16)ADIYAMAN'DA HIRSIZLIĞA 2 GÖZALTI

ADIYAMAN'da, bir mağazadan elbise çaldığı iddia edilen 2 kadın gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerinde Gölebatmaz Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir mağazaya giren 2 kadının çantalarına ödemesini yapmadıkları elbiseleri koyduğunu fark eden işyeri sahibi durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından çantadan elbiseler çıkartılarak işyeri sahibine teslim edilirken şüpheli D.C. ve M.C., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri ve polis ekipleri

-Hırsızlık şüphelisi kadınlar

-Polis ekiplerinin şüphelileri gözaltına alması

-Genel ve Detay Görüntü

Haber-Kamera: Sercan SAKAR/ADIYAMAN,

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17)TERÖR İLE MÜCADELEDE FARKINDALIK YARATILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki İngiltere Fahri Konsolosluğu yetkilileri, terör ile mücadelede farkındalık' konulu toplantı düzenledi.

Marmaris'te düzenlenen 'Terör ile mücadelede farkındalık' konulu toplantıya Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan, Marmaris İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Çetinkaya, TÜRSAB Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı Suat Esin, GETOB Müdürü Cahit Sarıbey, konaklama tesisleri işletmecileri, zabıta personeli, otel güvenlik personeli, iş insanları ve turizmciler katıldı. İngiltere Marmaris Fahri Konsolos Yardımcısı Nazlı Hamitoğlu, sinevizyon eşliğinde şüpheli davranışlı kişiler, şüpheli nesneler, saldırı olasılığına karşı alınabilinecek önlemleri anlattı. Türkçe ve İngilizce sunumu gerçekleştirilen toplantıda 2006 yılında Marmaris'te meydana gelen terör saldırısı hakkında bilgiler verildi.

Görüntü Dökümü

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İngiltere Marmaris Fahri Konsolos Yardımcısı Nazlı Hamitoğlu sinevizyon eşliğinde anlatımı

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MUĞLA(Marmaris),

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18GÖCEK KOYLARINDA RUHSATSIZ YAPILAŞMA İDDİASI



İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, Muğla'nın dünyaca ünlü Göcek koylarının çevresinde ruhsatsız restoranlar bulunduğunu ileri sürerek, denetim yapılması gerektiğini söyledi.

Fethiye ilçesinin bir beldesiyken, 2014 yılında Muğla'nın büyükşehir olmasının ardından mahalleye dönüşen Göcek'te, biri Muğla'ya Hizmet ve Türkiye Çevre Koruma Vakıfları ortaklığı ile kurulan MUÇEV A.Ş'ye ait olmak üzere 6 marina bulunuyor. Birbirine yakın ve çok sayıda koyu bulunan mahalledeki marinalarının yat kapasitesi günlük bin 200. Bu rakam koyları dolaşan ve açıkta bekleyen yatlarla 2 bin 500'e kadar ulaşıyor.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Üyesi Ali Salgıncı, Göcek'te 6 marina bulunduğunu hatırlatarak, "Marinaların 180 ila 350 arasında değişen kapasiteleri var. Göcek Limanı dünyada kendisini kanıtlamıştır. Tekneyle gelenler yeşili, doğayı, tarihi, bakir koyları ve tertemiz denizi görüyor. Dalaman Havalimanı'na uçakla inenler, karayolu ile yarım saatte Göcek'e gelip, tekneyle denize açılıp istedikleri cennet koylarda yüzebiliyorlar" dedi.

Göcek'te yat işletmeciliği de yapan iş adamı Salgıncı, Binlik Koyu, Bedri Rahmi Koyu, Sıralıbük Koyu, Batıkhamamı Koyu ve Kapıdağ Yarımadası'nda yatlarla gelenlere hizmet veren ruhsatsız restoranlar olduğunu ileri sürerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunların denetim altına alınması gerekiyor. Şu anki kapasite doldu ve taşıyor. Günübirlik tur teknelerinin sayılarının artmaması gerekiyor. Denizimizin kirlenmesini istemiyoruz. Dünyada başka Göcek yok. Denetimlerin artırılmasını istiyoruz. Nüfusumuz yaklaşık 4 bin 500. Yaz nüfusumuz ise 35 bin kişiyi buluyor. Marinaların toplam yat kapasitesi günlük 1200 ancak mahallenin açıkları ve koylarında bulunan yatlarla bu rakam günlük 2 bin 500'e kadar ulaşabiliyor. Dünyanın tanınan iş insanlarının mega yatları da Göcek'te demirliyor. Bunlar ekonomiye katkı sağlıyor."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Koydan görüntü

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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