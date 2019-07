DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)BİTLİS'TE BİNBAŞI ROKETLİ SALDIRIDA ŞEHİT OLDU; 1'İ KORUCU 2 YARALI



BİTLİS'te PKK'lı teröristlerin askerlerin kullandığı sivil araca düzenledikleri roketli saldırıda 1 binbaşı şehit oldu, 1 güvenlik korucusu ile sürücü yaralandı.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında dün saat 14.30 sarılarında PKK'lı teröristler tarafından bir araca roketatarlı saldırı düzenlendi. Saldırıda, isabet alan askerler tarafından kullanılan araçtaki binbaşı ile yanındaki korucu ve sürücü yaralandı. İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla Bitlis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan binbaşı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Güvenlik korucusu ile sürücünün tedavilerinin ise sürdüğü bildirildi. Saldırının ardından kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede hava destekli geniş çaplı operasyonlar sürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bitlis Valiliği, Bölükyazı köyü kırsalında PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş ile ilgili açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bitlis İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Bitlis merkez kırsalında 19.07.2019 günü icra edilen operasyonda bölgedeki güvenlik kuvvetlerimize BTÖ mensupları tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırı neticesinde Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş şehit edilmiştir. Olay bölgesinde hava destekli operasyon genişletilerek devam etmektedir. Milletimizin başı sağ olsun."

ŞEHİT BİNBAŞI İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

Terör örgütü PKK'nın saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanlığında görevli Binbaşı Zafer Akkuş için Bitlis İl Jandarma Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Tören, Bitlis Vali Vekili Tekin Erdemir, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Ak Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Jandarma Alay Komutanı Albay Erhan Demir, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Şehidin Türk Bayrağına sarılı naaşı tören alınına getirildikten sonra özgöçmişi okunup, İl Müftüsü Faysal Gaylani tarafından dua okundu. Yapılan duaların ardından da şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi bir süre omuzlarda taşındıktan sonra memleketine gönderilmek üzere karayoluyla Muş Havaalanına uğurlandı. Şehit Binbaşı Akkuş'un evli ve 1 çıocuk babası olduğu belirtildi.

ŞEHİT BİNBAŞI AKKUŞ, MEMLEKETİ SAMSUN'A UĞURLANDI

Bitlis'te, PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu şehit olan Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş, Muş Havalimanı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Samsun'a gönderildi.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Şehit Binbaşı Akkuş'un cenazesi Bitlis'te düzenlenen törenin ardından karayoluyla Muş'a getirildi. Şehit Binbaşı için Muş Havalimanı'nda düzenlenen törene Vali Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Bitlis Vali Yardımcısı Tekin Erdemir, İl Garnizon Komutanı İhsan Karaoğlan, Muş İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Bülent Baykal, Bitlis Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erhan Demir, Muş Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş katıldı. Ambulanstan alınan şehit Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı, havalimanında bekleyen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait Türk Yıldızları uçağına konuldu. Şehit Binbaşı, uçakla memleketi Samsun'a uğurlandı.

2)SAMSUN'A ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

BİTLİS'te, PKK'lı teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un acı haberi memleketi Samsun'un Asarcık ilçesindeki ailesine ulaştı.

Bitlis'te, kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Bölükyazı köyü kırsalında dün saat 14.30 sıralarında, sorumluluk bölgesindeki güvenlik korucularını kontrol etmek amacıyla merkeze bağlı Çalıdüzü köyü bölgesine giden Bitlis Merkez Jandarma Komutanı Binbaşı Zafer Akkuş'un içinde bulunduğu sivil araca, PKK'lı teröristlerce roketli saldırı düzenlendi. Saldırıda ağır yaralanan Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Şehit Binbaşı'nın Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesi'ndeki ailesine acı haberi verildi.

ŞEHİT BABASI: BU VATAN İÇİN ÖLÜNMEDİKÇE BU VATAN VAR OLMAZ

Bitlis'te teröristlerin roketli saldırısı sonucunda yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un(48) Samsun'un Asarcık ilçesi Armutlu mahallesindeki baba evine acı haberi alan yakınları taziyede bulunmak için geldi. Şehidin baba evi ile mahallede bulunan evlere ve mahallenin camisinin minaresine Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası emekli Astsubay Rüştü Akkuş ve şehit annesi Saniye Akkuş taziyeleri kabul etti. Şehidin evinin önüne bir masa konularak üzerine fotoğrafları ve asker şapkası yerleştirildi. Acılı baba Rüştü Akkuş oğlunun en son bir yıl önce memleketine geldiğini ve en son o zaman gördüğünü söyleyerek, "Bu vatan için ölünmedikçe bu vatan var olmaz. En son oğlumu bir yıl önce gördüm ama her gün telefonda konuşuyorduk. Her akşam beni arıyordu, oğlum bana çok düşkündü. En son telefonla dün gece konuştum. Bana halimi hatırımı sordu. Oğullarım için her gün dua ediyordum. Vatan sağ olsun" dedi.

Şehidin 22 yaşında Büşra isimli bir kızının olduğu, eşi Yasemin Akkuş'un ise ev hanımı olduğu belirtildi.

Öte yandan şehit ağabeyi Derya Akkuş'un emekli astsubay olduğu, şehidin diğer kardeşi Bülent Akkuş'un Çanakkale'de polis olarak görev yaptığı, şehidin yeğeni Emre Akkuş'un ise yüzbaşı olarak görev yaptığı belirtildi. Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un son Bitlis'te 6 aydır görev yaptığı, eylül ayında izne çıkıp memleketine gelmeyi planladığı ifade edildi.

ŞEHİT AKKUŞ'UN CENAZESİ MEMLEKETİNE GETİRİLDİ

Bitlis'te terör saldırısında şehit olan Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesi, gece saatlerinde askeri uçakla memleketi Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi.

Törene Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan, şehidin eşi Yasemin ve kızı Büşra Akkuş ile yakınları katıldı. Şehit Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un cenazesinin askeri uçaktan indirilmesi sırasında şehit eşi Yasemin Akkuş tören alanında beklediği yerden bir anda hareket edip uçağa doğru koşmaya başladı. Acılı eş, yakınları ve görevliler tarafından güçlükle sakinleştirildi. Ardından Jandarma Binbaşı Akkuş'un cenazesi bir süre askerler tarafından omuzda taşındıktan sonra cenaze aracına nakledildi. Şehidin cenazesi Asarcık ilçesine götürüldü.

3)HAKURK'TA ÇATIŞMA: 1 ASKER ŞEHİT, 5'İ HAFİF 6 ASKER YARALI

IRAK'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı'nda PKK'lı teröristlerle dün çıkan çatışmada, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (25) şehit oldu, 5'i hafif 6 asker yaralandı. Yaralı askerler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Olayın ardından bölgede hava destekli geniş çaplı operasyon başlatıldı.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA: 1 ASKER ŞEHİT, 5' İ HAFİF 6 ASKER YARALI

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 askerin şehit, 5'i hafif 6 askerin yaralandığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklama şöyle: "Pençe-2 Harekatı kapsamında 19 Temmuz 2019 tarihinde Irak kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5'i hafif olmak üzere 6 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölgedeki operasyonlara hava destekli olarak aralıksız devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."

TÖRENLE MEMLEKETİNE UĞURLANDI

Pençe-2 Harekatı kapsamında Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için (25), Hakkari ve Yüksekova ilçesinde tören düzenlendi. Törenin ardından şehidin cenazesi uçakla memleketi Konya'ya gönderildi.

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-2 Harekatı kapsamında PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit olurken, 5'i hafif 6 asker de yaralandı. Şehit Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal için önce Hakkari'de ardından da Yüksekova ilçesinde uğurlama töreni düzenlendi. Hakkari'deki törene Vali İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, 3. Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Vali Yardımcısı Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu, polis ve askerler katıldı. Özgeçmişin okunması ve Müftü Vekili Osman Doğan'ın yaptığı duanın ardından Şehit Ünal'ın naaşı helikopterle Yüksekova Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürüldü. Yüksova'daki törene ise 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, askeri erkan ve polisler katıldı. Okunan duanın ardından şehit Ünal'ın naaşı tören mangası tarafından memleketi Konya'ya uğurlanmak üzere Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağa alındı.

IRAK SINIRINA ASKERİ SEVKİYAT

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik başlatılan 'Pençe Harekatı' kapsamında sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı yapıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde yuvalanan PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından 27 Mayıs'ta başlatılan 'Pençe Harekatı' devam ederken, sınır hattındaki Hakkari'nin Derecik ilçesine askeri araç ve personel sevkiyatı sürüyor. Yüksekova ilçesindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinden geçen askeri konvoy, Irak sınırına doğru yol aldı. Sevkiyatı yapan konvoy daha sonra Yüksekova ilçesine geri döndü.

ACI HABER AİLESİNE VERİLDİ

Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal (26) şehit oldu. Acı haber, şehidin Konya'nın Çeltik ilçesine bağlı Kaşören Mahellesi'ndeki ailesine verildi.

Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı töreristlerle girilen çatışmada Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal şehit oldu. Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın acı haberi, Konya'nın Çeltik ilçesindeki ailesine ulaştı. Çeltik Kaymakamı Osman Sak, Belediye Başkanı Ali Meşe ve askeri yetkililer, Kaşören Mahallesi'ndeki İsmail ve Fatma Ünal çiftine oğullarını şehadetini bildirdi.Bekar olduğu öğrenilen şehit Ünal'ın cenazesinin bugün öğle namazına müteakip Kaşören Mahallesi'nde toprağa verileceği öğrenildi.

Konya Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada,, Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Ünal'ın Pençe Harekatı kapsamında Irak'ın Kuzeyi Hakurk bölgesinde teröristlerle girdiği çatışmada şehit olduğu belirtilerek, şehide Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

4)ESMAHANIM KÖYÜ'NDE ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

DÜZCE'de sel sularının en çok etkilediği nokta Esmahanım Köyü oldu. Yaşanan felakette köyde bulunan 2 aileden 7 kişi kayboldu, 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmaları devam ederken bir yandan da sel sularının yarattığı tahribat giderilmeye çalışılıyor.

Düzce'de 3 gün önce etkili olan sağanak yağış sonrası sel sularına teslim olan Esmahanım Köyü'nde 6 kişinin aramalarına devam ediliyor. Köy genelinde çalışmalarını sürdüren ekipler bir taraftan da selin yarattığı tahribatı gidermeye çalışıyor. Köy yolunda çok sayıda iş makinesi kapanan yolları açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bir taraftan da köyde bulunan hanelerde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Köy ve çevresinde ise çok sayıda arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişileri bulmak için çalışmalarını daha da genişletti. Sel felaketinde 7 akrabası kaybolan Resul Kaplan, "Yengem ve 3 yeğenim burada yaşıyorlardı. Yaz tatili için gelmişlerdi. Diğer evde de amcamın oğlu, eşi ve çocuğu hepsi sele kapıldılar. Arıyoruz, kayıplar. Ben oğlumu gönderdim ilk haberi aldığımda. Oğlum, 'Baba evler yıkılmış, arıyorlar' dedi bana. Halen arıyoruz bulamıyoruz. 1 kişiyi bulduk, başkasına ulaşamadık. Bulunan kişi Fatma Döngel. Amcamın oğlunun eşi kendisi. Ona ulaşıldı. Şimdilik başka ulaşılan yok şimdilik.ö İfadelerini kullandı.

Dere kenarında yıkılan 2 evin hemen yanında ikamet eden Sadi Kaplan ise, sel sularında kaybolan 7 kişi sabah saatlerine konuştuklarını ve onların can güvenliği için başka bir yere geçmesi gerektiğini söylediğini belirterek, "Gece 1 de başladı. Devamlı artarak sabaha kadar devam etti. Sabah 09.00'dan sonra daha yüksek bir su geldi. Gördüğünüz manzara bu. Burada 2 tane hane gitti. 7 kişi kayboldu. Köy merkezi tamamen yok oldu. Şuan yaşanacak bir durumumuz yok. Selin olduğu gün beni de askeri helikopter geldi kurtardı. 3 saat sonra kurtarıldım. Cep telefonlarımız da çalışmıyor. Elektrik de yoktu. Yardım da isteyemedik. En son acil moduyla aradım ve gelip kurtardılar. dedi.

8 yaşından beri Esmahanım Köyü'nde yaşadığını belirten Faruk Yenisu da yaşanan sel felaketinde evi ve araçları dahil her şeylerini kaybettiklerini ifade etti.

1 KİŞİNİN CESEDİ BULUNDU, 6 KİŞİ ARANIYOR

Düzce'deki arama çalışmaları devam ediyor. Anne ve kızları için yapılan arama çalışmaları çok yönlü olarak devam ediyor.

BAKAN DÖNMEZ, ESMAHANIM KÖYÜNDE İNCELEMELERDE BULUNDU

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sel felaketinin en fazla etkili olduğu bölgelerden biri olan Esmahanım Köyü'ne geldi. Bakan Dönmez, burada yetkililerden hasar konusunda bilgi aldı. Dönmez daha sonra gazetecilere yaptığı açıklamada şöyle dedi:

"Biliyorsunuz 7 vatandaşımız kayıptı. Bunlardan bir kadın yurttaşımızın cesedine birkaç saat önce ulaşılmış oldu. Ben yurttaşımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı ve yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar diliyorum. Diğer 6 yurttaşımızın aramalarına da AFAD ve güvenlik ekipleri aralıksız olarak devam ediyorlar. Bölge hakikaten zor. Çarşamba günü akşam saatlerinde başlayan yağmur dün saat 16.00-17.00 sıralarına kadar aralıksız devam etti. Zaman zaman metrekareye 160 kilogram seviyelerine kadar ulaştı. Bu yağmur bu coğrafyada 100 yılda bir yaşanabilecek bir şiddette bir yağış. Vatandaşlarımız da hazırlıksız olarak yakalanmış oldular. Şimdi süratle AFAD, Valilik, yerel yönetimler ve devletimizin ilgili kurumları gerekli müdahaleleri yapıyorlar. Kızılay burada. Gerekli sosyal destek ve aile yardımlarını birlikte yapıyorlar. Biz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı olarak elektrik ve doğalgaz şebekesi ile ilgili hasar durumunu yerinde incelemek maksadıyla buraya geldik."

Bölgeye 7 mobil jeneratör getirilerek elektrik ihtiyacının karşılanacağını belirten Bakan Fatih Dönmez, "Doğalgaz şebekelerimizde bir sorun yok. Akçakoca ve Cumayeri şehir merkezleri doğalgaz kullanıyor. Ancak elektrik şebekesinde özellikle kırsalda ciddi anlamda hasarlarımız var. SEDAŞ yetkilileri ile yaptığımız toplantıda ve yerinde yaptığımız incelemelerde de sahada tüm ekipmanla birlikte hasar tespiti ve bir yandan da bu hasar tespitinin giderilmesi için çalışmaları da başlatmış durumdalar. Diğer komşu bölgelerden de ekip, ekipman takviyesi istendi. 7 civarında mobil jeneratör temin edilmek üzere. Bunlardan bir tanesini de Esmahanım Köyü'ne şu anda intikal ettirilmiş durumda. Hayatın bir an önce normalleşmesi için bir an önce elektrik hizmetini süratle vermemiz gerekiyor. Su şebekesinde bazı hasarlar var. İletişimde zaman zaman aksaklıklar söz konusu. Elektrik normal düzene girinceye kadar mobil jeneratörlerden bu desteklemeyi yapacağız." dedi.

Devletin, vatandaşların yanında olduğunu ifade eden Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız konu ile yakından ilgileniyor. Dün buraya İçişleri Bakanımız gelmişti. Bakan yardımcılarımız, ilgili genel müdürlerimiz burada. Devlet olarak vatandaşın yanındayız. Hiç kimse endişe etmesin. En yakın zamanda gereken neyse yapılacak." diye konuştu.

SEL SIRASINDA EV BÖYLE YIKILDI VE SÜRÜKLENDİ

Düzce'de sel ve su baskınları ile heyelanlar nedeniyle köylere ulaşım sağlanamazken, Melen Nehri üzerinde bulunan birçok tesis ve ev yıkıldı. Selden en fazla zarar gören Esmahanım Köyü'nde de bir evin yıkılarak Melen Nehri'ne sürüklenme anı vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

5)KAZADA ÖLEN UZMAN ÇAVUŞ TOPRAĞA VERİLDİ

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde trafik kazasında ölen uzman çavuş Hüseyin Şaraldı (29), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde toprağa verildi. Kaza, geçen çarşamba günü akşam saatlerinde, Edremit E-87 karayolunda meydana geldi. Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı'nda görevli uzman çavuş Hüseyin Şaraldı, mesai bitiminde, 10 ABH 010 plakalı motosikletiyle yola çıktı. Şaraldı yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, E.H. yönetimindeki 10 M 15061 plakalı yolcu minibüsüne çarptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Şaraldı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şaraldı'nın cenazesi, morgdaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verilmek üzere memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

Merhum Hüseyin Şaraldı'nın naaşı, dün Yıldıztepe Mahallesi'ndeki baba evinin önüne götürüldü ve helallik alındı. Ardından Şaraldı'nın naaşı, askeri törenin düzenleneceği Koca Camisi'ne getirildi. Baba Muammer Şaraldı, anne Meryem Şaraldı ve kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı'nın da aralarında bulunduğu yakınlarının yanı sıra CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Sultanhisar Kaymakamı ve Nazilli Kaymakam Vekili Rasim Belge, Nazilli Belediye Başkanı İYİ Partili Kürşat Engin Özcan, Nazilli Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Dönertaş, Aydın İl Jandarma Komutan Yardımcısı Jandarma Albay Orhan Yurdakul, Denizli Merkez Komutanı Piyade Yarbay Cengiz Güven, Nazilli İlçe Emniyet Müdürü Bünyamin Daşdemir, Nazilli Garnizon Komutanlığı adına Askerlik Şubesi Devlet Memuru Ahmet Yaman, CHP Nazilli İlçe Başkanı Serkan Sevim, İYİ Parti Nazilli İlçe Başkanı Durmuş Kural, sivili toplum örgütü temsilcileri ve vatandaşlar törene katıldı. Kılınan namaz sonrası Şaraldı'nın Türk bayrağına sarılı tabutu, tören kıtasınca omuzlara alındı. Şaraldı, Eğriboyun Mezarlığı'nda defnedildi. Öte yandan Şaraldı'nın Hakkari Yüksekova'da görev yapan kardeşi Uzman Çavuş Mert Şaraldı, cenaze getirilip, götürülürken asker selamı verdi. Metanetini korumaya çalışan acılı anne Meryem Şaraldı ise oğlunun cenaze arabasına koyulması sırasında gözyaşlarına hakim olamayarak, "Oğlum seni böyle mi uğurlayacaktım. Daha mürüvvetini göremedim. Böyle mi olacaktı" ağıtı yürekleri dağladı.

Tören sonunda Kaymakam Rasim Belge, Şaraldı'nın annesi Meryem Şaraldı'ya Türk bayrağı verdi.

6)ASKER UĞURLAMA YEMEĞİNDE HASTANELİK OLDULAR

ERZİNCAN'da askere giden gençler için düzenlenen yemekte zehirlenen 18'i çocuk 38 kişi hastanelik oldu.

Olay merkez Yenimahalle 305'inci sokakta dün saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Mahallede yaşayan Algündüz ailesi askere gidecek oğulları için yemek düzenlendi. Asker uğurlama törenine katılan yaklaşık 80 kişilik davetli gruba tavuk, pilav ve dolma ikram edildi. Yemek yiyen davetlilerde bir süre sonra başlayan karın ağrısı ve kusma şikayetleri üzerine 18'i çocuk 38 kişi ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim, Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

7)SOKAK DÜĞÜNÜNDE SİLAHLI KAVGA: 1 ÇOCUK ÖLDÜ, 1 ÇOCUK YARALI



ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde sokak düğününde çıkan kavgada, bir kişi, iddiaya göre kalabalığın üzerine tabancayla ateş açtı. Mermilerin isabet ettiği Eren Çinçik (11) öldü, Mustafa Soyarslan (15) ise yaralandı.

İstiklal Mahallesi'nde yapılan sokak düğününde dün akşam saatlerinde bazı kişiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında kimliği belirsiz bir kişi, iddiaya göre kalabalığa tabanca ile ateş açtı. Silahtan çıkan mermilerle Eren Çinçik başından, Mustafa Soyarslan da omzundan yaralanırken, şüpheli ise kaçtı.

Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Tufanbeyli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahaleleri yapılan çocuklar, daha sonra Kozan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Durumu ağır olan Çinçik, buradan da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne gönderildi. Ancak Eren Çinçik, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Polis, kavgaya karışan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

8)SULAMA KANALINA DÜŞEN 5 YAŞINDAKİ TUĞBA ÖLDÜ

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, sulama kanalına düşen Tuğba Çolak (5), yaşamını yitirdi. Acı haberi alan Tuğba'nın ailesi, hastanede gözyaşlarına boğuldu.

Olay, öğleden sonra, Oyratlı köyünde meydana geldi. Özlem Çolak beraberinde kızı Tuğba ile birlikte tarlaya gitti. Annesi bir süre sonra kızının yanında olmadığını fark edince çevrede aramaya başladı. Köy sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmaları sırasında küçük Tuğba, sulama kanalında bulundu. Sudan çıkarılan küçük Tuğba'nın, ihbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılar kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. Tuğba Çolak'ın cansız bedeni, jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Bu sırada olayı duyup hastaneye gelen ve küçük kızın ölüm haberini alan akrabaları gözyaşı döktü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

9)İŞ MAKİNESİNİN TAŞINDIĞI TIR DEVRİLDİ: 4 YARALI

VAN'ın Gürpınar ilçesinde, bölgedeki yol yapım çalışması için iş makinesinin taşındığı TIR, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, uçurumdan yuvarlandı. Kazada, araç içinde sıkışan 4 kişiden 3'ü kurtarılıp hastaneye kaldırıldı. Araç içinde sıkışan 1 kişi de ekiplerin 3 saat süren çalışması sonucu yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Gürpınar ilçesine 50 kilometre uzaklıkta Kırkgeçit mevkisinde meydana geldi. Yol yapım çalışması için bölgeye iş makinesi götüren Sami Parlak yönetimindeki 55 NZ 540 plakalı belediyeye ait TIR, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle uçurumdan yuvarlanıp, takla attı. Kazada, şoför Parlak ile araçtaki Hızır Sinan Çiftçi, Yusuf Aydın ve Şener Polaz araç içinde sıkıştı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık, UMKE, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Parlak, Çiftçi ve Polaz ekiplerin çalışması sonucu TIR'dan çıkarılırken, Aydın'ı çıkarmak için çalışmaların devam ettiği belirtildi. 3 yaralı, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere sevk edildi.Tır'ı sıkışan Belediye personeli Yusuf Aydın'ı kurtarılması için de ekipler canla başla çalışma yaptı. 3 saat süren kurtarma çalışması sonucu Tır'ın arka koltuğu altında sıkışan Aydın, kurtarılarak Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

10)İNEGÖL'DE KAMYONETLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 3 YARALI

BURSA'nın İnegöl İlçesinde otomobil ile kamyonet çarpıştı 3 kişi yaralandı.

Kaza, İnegöl Alanyurt yolu üzerinde meydan geldi. İnegöl'den Alanyurt'a seyir halinde olan sürücü Muhammed Rael Joukha(40) yönetimindeki 16 MA 2882 plakalı kamyonet, Yeni Mahalle 3. Sokaktan yola çıkan sürücü Hüseyin Yiğit(65) yönetimindeki 16 KKM 17 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucunda otomobil sürücüsü ile otomobilde bulunan eşi Münevver Yiğit(60) ile kızı Aybüke Yiğit(22) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

11)BULGARİSTAN TÜRKLERİNİN ÖNEMLİ İSMİ YALIMOV, HAYATINI KAYBETTİ



BULGARİSTAN Türklerinin önemli aydınlarından biri olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü eski Rektörü gazeteci- yazar ve akademisyen Doç.Dr. İbrahim Yalımov (85), hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Doç.Dr. İbrahim Yalımov, Bulgaristan Türklerinin son 30 yılında etnik, kültürel ve sosyal hayatına dair önemli girişimlerde bulunan, 20 yıl önce ülkede tek İlahiyat Yüksek Okulu olan Sofya Yüksek İslam Enstitüsü'nün kurulmasına ön ayak oldu. 1989 yılı demokratik değişimlere sonra kurulan ve ülkedeki Anayasal düzeni değiştiren Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili olan aydınlarından biri olarak bilinen Yalımov, Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili görevinde iken, Bulgaristan Anayasası'na azınlıkların etnik ve kültürel haklarını garantileyen 54'üncü maddeyi sunan ve kabul ettiren kişi oldu.

Doç.Dr. İbrahim Yalımov için, Sofya Banyabaşı Camii'nde kılınan cenaze namazına Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, aydınlar, gazeteciler, İslami camia temsilcileri, çok sayıda meslektaşı ve sevenleri katıldı. Yalımov, kılınan cenaze namazından sonra toprağa verilmek üzere doğup, büyüdüğü Şumnu'nun Gradişte köyüne götürüldü.

Bulgaristan Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, İbrahim Yalımov'un 'Çınar bir alim' olduğunu belirterek, "Hiç kimse kimsenin yerini dolduramaz. Ama alim bir insan bu dünyadan gittikten sonra onun yerini doldurmak hiç de kolay değil. Sebep, insanı böyle 5 günde, 10 günde yetiştirmek mümkün değil. İnsan yetiştirmek için en azından 15, 20 seneye ihtiyacımız var. Hele de Bulgaristan gibi bir yerde insan yetiştirmek, oldukça zor olması hasebiyle bizden bir alım vefat ettikten sonra bu bizi son derece üzüyor. İbrahim Hoca gerçekten kendisinden sonra bir iz bıraktı. Şu anda ayakta olan İslam Enstitüsü'nün açılması için sebep olmuştu. Biz bu iyiliği, bu ibadeti Cenab-ı Hak kabul etsin diyoruz" dedi.

Yalımov'u son yolculuğuna uğurlamaya gelenler arasında bulunan Başbakanlığa bağlı Azınlıklar Konseyi eski Başkanı ve ülkedeki azınlık sorunları danışmanı Mihail İvanov, "Bulgaristan'da Türk Toplumunun monogtafi klasik bir kitap haline geldi. Şimdilik ondan daha iyisi yazılmadı. Herkes ondan öğrenmeli, onu örnek almalı. Bulgaristan'ın yeni Anayasa'sına büyük katkıları oldu. Ülkede etnik kültürel hakları garantileyen maddeyi İbrahim Yalımov hazırladı ve kabul ettirmeyi başardı. Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili iken, Anayasa'da 54'üncü maddeyi Yalımov sundu ve kabul ettirdi. Bu madde her vatandaşı etnik ve kültürel kimliğine güvence veriyor. Bu sadece onun şahsi katkısıdırö dedi.

Yalımov'un öğrencilerinden Yüksek İslami Şura Başkanı Vedat Ahmet, İbrahim Yalımov'un Bulgaristan Türkleri açısından son derece önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Ahmet, "Akademik anlamda çok iyi yetişmiş nadir insanlarımızdan biri olması bir tarafa, son 30 yılda Bulgaristan Türklerinin hayatıyla ilgili yaşanan süreçlerde de, olumlu anlamda bulunmuş bir kişi. Bulgaristan Türklerinin kimliğinin muhafazasıyla ilgili çok önemli çalışmalar yapmış olan bir aydındır. Bütün derdi, Bulgaristan Türkleri Müslüman kimliklerini, Türk kimliklerini nasıl koruyabilirler. İbrahim Yalımov Hoca İslam'ın özüne inebilen, İslam'ın özünü kavrayabilen bir insandı. İslam'ı özellikle Bulgaristan Türkleri açısından kimliğinin önemli bir parçası olarak kabul etmiş birisiydiö dedi.

12)ÖĞRETMEN ANNE, SAHİLDE KAYBOLAN OĞLU BULUNUNCA SEVİNÇTEN GÖZYAŞI DÖKTÜ

ANTALYA'da deniz kenarında oyun oynarken kaybolan 6 yaşındaki Rubar Güneş, 2 saat sonra bulundu. Polis ekipleriyle birlikte gözyaşı dökerek oğlunu arayan anne, oğlu bulununca sarılarak bu kez sevinç gözyaşları döktü.

Olay, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Göz doktoru Yakup Güneş, öğretmen eşi Tekuşin Güneş ve 3 çocuğuyla öğle saatlerinde sahile geldi. Burada bir süre denize giren Güneş ailesinin çocukları Rubar Güneş bir anlık dalgınlıkla ortadan kayboldu. Rubar'ı göremeyen ailesi sahilde bir süre araştırma yapsa da sonuç alamadı. Durumun 112 Acil Çağır Merkezi'ne haber verilmesinin ardından sahil bandına çok sayıda polis, cankurtaran ve Sahil Güvenlik ekibi sevk edildi. Ekipler sahil bandında arama yaparken dalgıçlar da denize girerek arama yaptı.

Arama çalışmalarını iki çocuğuna sarılarak gözyaşları içerisinde izleyen anne Tekuşin Güneş'i yakınları ve eşi Yakup Güneş sakinleştirmeye çalıştı. Küçük Rubar yaklaşık 2 saatlik aramanın ardından kaybolduğu söylenen noktadan 2 kilometre uzaklıkta cankurtaran ekiplerince bulundu.

CANKURTARANLAR BULDU

Cankurtaranın kucağında ailesine getirilen Rubar'ı baba Yakup Güneş koşarak teslim aldı. Gözyaşlarına boğulan Yakup Güneş de oğlunu annesine kucağında götürüp teslim etti. Hüzün gözyaşlarının sevinç gözyaşlarına dönüştüğü buluşmada anne oğul birbirine sarılıp uzun süre ağladı. Anne oğlun buluşması duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çevredeki kalabalığın sevinçle alkışladığı olayın ardından kardeşinin bulunmasına sevindiğini söyleyen abla Sariya Lorin, "Çok mutluyum kardeşim bulunduğu için" dedi. Sariya Lorin kardeşini öpüp annesine sarılarak sevince ortak oldu.

13)YAYLADA KAYBOLAN 13 YAŞINDAKİ ENGİN ORMANLIK ALANDA UYURKEN BULUNDU

TOKAT'ın Almus ilçesinde, önceki gün otlamaya giden hayvanları almak için yaylaya çıkan Engin Çelikdemir (13) sisli havada kayboldu. Ailenin haber vermesi üzerine bölgede jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Jandarma ve köylüler tarafından 25 saat süren aramalar sonucu kayıp Engin Çelikdemir, yayladaki çadırlarının 5 kilometre uzağında ormanlık alanda uyurken bulundu. Geceyi ormanlık alanda bulunan kayalıkların yanında uyuyarak geçiren Engin Çelikdemir, sağlık kontrollerinin yapılaması için Almus Devlet Hastanesi'ne getirildi. Sağlık kontrollerin ardından İlçe Jandarma Komutanlığına götürülen Çelikdemir, ifadesinin ardından ailesine teslim edildi. Engin'in ailesine kavuşması sırasında duygusal anlar yaşandı.

'25 SAAT SONRA OĞLUMUZA KAVUŞTUK'

Engin Çelikdemir'in annesi Nefse Çelikdemir, oğlunun bulunmasınından dolayı çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Sevinçliyiz, çocuğumuz bulundu. Başına bir şey gelmemiş. Sağlık durumu da iyi. Herkes sevindi. Çifte Tekkeler denilen mevkide taşın yanında uyurken bulunmuş" dedi.

Baba İsa Çelikdemir ise, "25 saat sonra oğlumuza kavuştuk. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Çocuğumuzu bulacağımızdan umudumuz vardı. Çelikdemir ailesi olarak Çevreli kasabası halkına güvenlik güçlerimize ve AFAD ekiplerimize çok teşekkür ediyorum. Biz de arıyorduk. bulunduğunda çok yakındaydık. Ama diğer arkadaşlara denk geldi. Aldık getirdik ve bu mutluluğu yaşadık. Şu anda bir sağlık sıkıntısı yok. Yarım saat gözlem altında kaldıktan sonra evimize götüreceğiz" diye konuştu.

Engin Çelikdemir ise geceyi kayalıklarda geçirdiğini belirterek, "Ben iyiyim, sağlığım da iyi. Beni bulmasalardı ben yine orada kalacaktım" dedi.

14)MEYHANEDE SİLAHLI VE SOPALI SALDIRI: 3 YARALI



ADANA'da, Mehmet İ., Şiyar A. ile Özgür K., meyhanede kimliği belirsiz kişilerin tabancalı ve sopalı saldırısı sonucu yaralandı.

Olay, gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir meyhanede meydana geldi. Otomobil ile meyhaneye gelen kimliği belirsiz kişiler, mekanda eğlenmekte olan Şiyar A. ve Özgür K.'yı tabancayla bacaklarından, Mehmet İ.'yi ise sopa ile başına vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheliler, geldikleri otomobil ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Olay yerinde bazı vatandaşlar ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Adana Şehir Hastanesi'nde tedavisine devam edilen Mehmet İ.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

15)BERBERİ 'KADINA NEDEN BAKTIN?' DİYEREK DÖVDÜLER



ADIYAMAN'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.

Olay, akşam saatlerinde Musalla Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, erkek kuaförü olan Hasan Hekimoğlu, iş yerinin önünde oturduğu yanına plakası öğrenilemeyen bir otomobil yaklaştı. Otomobilden inenler yanlarında getirdikleri sopalarla 'kadına neden baktın?' diyerek Hekimoğlu'nu darbetti. Kanlar içinde kalan Hekimoğlu'nu görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Hekimoğlu'nu Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Acil Servis'te tedaviye alınan Hekimoğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olay sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

16)KAHRAMANMARAŞ'TA UYUŞTURUCU TİCARETİNE TUTUKLAMA

KAHRAMANMARAŞ'ta, polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Hayrullah Mahallesi'nde, şüphe üzerine durdurduğu 1 kişinin üzerinde 0,32 gram bonzai ele geçirdi. Polis, şüphelinin ifadesinde uyuşturucuyu Ahmet D.'den aldığını kaydetmesi üzerine adresini belirledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ahmet D., gözaltına alındı. Yapılan aramada 6.16 gram bonzai 0,55 gram metamfetamin ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ahmet D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

17)KAÇAK İÇKİ ÜRETİLEN ÇİFTLİĞE DRONE DESTEKLİ OPERASYON

TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde, jandarma tarafından bir çiftliğe düzenlenen drone destekli operasyonda, 1070 litre kaçak içki ve içki imalatında kullanılan 1500 litre şıra ele geçirilirken, çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ergene ilçesinde kaçak içki üretimi yapıldığı belirlenen çiftliğe drone destekli operasyon düzenledi. Çiftlikte arama yapan ekipler, varillere doldurulmuş 1070 litre kaçak içki, içki imalatında kullanılan 1500 litre şıra ve imalat malzemeleri ele geçirildi. Olayla ilgili çiftlik sahibi M.K. gözaltına alındı.

18)ARDİYEYİ SAHTE SAHTE İÇKİ İMALATHANESİNE ÇEVİRMİŞ

KONYA'nın Ereğli ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda evinin ardiye olarak kullanılan bölümünde kaçak içki imalatı yaptığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Konya Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Yazlık Mahallesi'nde oturan S.H.'nin evinde kaçak içki imalatı yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonda evin bahçesindeki ardiye olarak olarak kullanılan bölümde alkol damıtını yapan S.H.'yi suçüstü yakalayarak gözaltına aldı. Evde yapılan aramada, alkol damıtımında kullanılan 25 litrelik ısıtma kazanı ve damıtılan alkol ürünün soğutulmasında kullanılan içi su dolu 100 litrelik varil, 10 kg anason maddesi, 14 plastik bidon içerisinde 105 litre rakı, 8 cam şişe içerisinde 15 litre şarap, 29 boş alkol şişesi, alkol yapımında kullanılan 4 bidon içerisinde mayalanmış 150 litre kaysı posası, 2 alkolmetre, damıtılan alkolün süzülmesinde kullanılan 3 kilogram karbon maddesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerin Ereğli Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teslim edileceği belirtildi. Gözaltına alınan S.H.'nin jandarmadaki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

18)BURSA'DA 3 GÜNDE 50 DİLENCİ YAKALANDI

BURSA Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, dilencilik yapanlara karşı çalışma başlattı. Kentin merkezi noktaları ve cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, şikayetler üzerine kentteki dilencilere yönelik çalışma başlattı. Çalışma kapsamında özellikle yaya trafiğinin yoğun olduğu kent merkezi, Tarihi Çarşı ve Hanlar Bölgesi ile cami önlerinde denetim yapan ekipler, 3 günde 50'den fazla dilenciyi yakaladı. Acemler'deki Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen dilencilerin önce kimlik sorgulamaları yapıldı ardından üzerlerinden çıkan paralar sayıldı. Bursa'daki dilencilerin büyük bölümünün Adana, Çanakkale, Karacabey ve Mustafakemalpaşa'dan geldikleri belirlenirken, bir dilencinin üzerinden yaklaşık 600 TL para çıktı. Kabahatler Kanunu'na göre haklarında cezai işlem uygulanan dilencilerin üzerinden çıkan paralara el konuldu.

Kaldırım işgalleri, seyyar satıcılar ve dilencilere yönelik operasyonların periyodik olarak devam edeceği belirtildi.

