DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)SURİYE SINIRINDAKİ CEYLANPINAR'DA PATLAMA: 5 KİŞİ YARALANDI



ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesine terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden 2 roket atıldı. Roketlerden birinin isabet ettiği evdeki 5 kişi yaralandı.

Olay, saat 21.00 sıralarında meydana geldi. İlçeye sınır komşusu olan terör örgütü PKK/PYD kontrolündeki Suriye'nin Hasake kentine bağlı Resulayn ilçesinden Ceylanpınar'a doğru 2 roket atıldı. Saldırıda roketlerden biri ilçe merkezinde Turgut Özal Mahallesi'ndeki Atan ailesinin evine isabet etti. Roket isabet ettiği sırada evlerinin terasında oturan Yusuf Atan (38), Hatice Atan (31), Eyüp Atan (9) ile eve misafir olarak gelen İbrahim Işık (17) ve Ali Işık (21) yaralandı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamayı duyanların ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

'SURİYE TARAFINDAN ROKET ATILDI'

Meydana gelen patlama ile ilgili Şanlıurfa Valiliği tarafından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "22 Temmuz 2019 saat 21.00 sularında Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin, İlimiz Ceylanpınar ilçesi Turgut Özal Mahallesindeki bir evin çatısına isabet etmesi sonucu; beş (5) vatandaşımız hafif şekilde yaralanmış, yaralı vatandaşlarımız Ceylanpınar Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Olay yeri ve çevresi ile ilçe genelinde geniş güvenlik tedbirleri alınarak olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin de olay sonrası ilçeye gelerek roketin isabet ettiği evde incelemede bulundu. Vali Erin daha sonra hastanede tedavi gören yaralıları ziyaret ederek geçmiş olsun diğleğinde bulunup, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. Vali Erin, ardından olayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na gitti.

TOP ATIŞI İLE KARŞILIK VERİLDİ

İlçeye atılan roketlerin ardından bölgedeki Türk topçu birliklerinin Resulayn kırsalındaki Mızra Mıçe bölgesini top atışları ile vurduğu iddia edildi.

POLİS VATANDAŞLARI UYARDI

İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ise sınır hattında polis araçlarından yapılan anonslarla vatandaşları sınır hattına yaklaşmamaları konusunda uyardı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

AĞIR SİLAHLARLA GEREKLİ KARŞILIK VERİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ceylanpınar'da 5 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan ve Suriye tarafından yapıldığı değerlendirilen roket atışlarına, sınır bölgesindeki ağır silahlarla meşru müdafaa kapsamında gerekli karşılığın verildiğini açıkladı.

YEDİ HEDEF İMHA EDİLDİ

Bakanlığın açıklamasında, "Ağır silahlarla verilen bu karşılık sonucunda Suriye tarafında yerleri önceden tespit edilen yedi hedef imha edilmiştir" denildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yerinde yaralıların ambulansa konuluşu

Roket isabet eden evin bahçesi

Yaralıların sedye ile taşınması

Evin çevresinde önlem alan güvenlik güçleri

Güvenlik güçlerinin elindeki roket parçası

Olay yerindeki kalabalık

Hastane önünde bekleyen ambulanslar

Genel ve detay görüntüler

Haber- Kamera: Eyyüp BURUN- Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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2)SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUKLARDAN 4'Ü KURTARILDI, 2'Sİ KAYIP



ADANA'da, sulama kanalına düşen toplarını almak isterken suya kapılan 6 çocuktan 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılırken 2'si kayboldu. Olay yerine gelen ekipler, 2 çocuk için arama çalışması başlattı. Olay, saat 17.00 sıralarında, merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalın yakınında oynayan 6 çocuğun topu sulama kanalına düştü. Toplarını almak için suya giren çocuklar akıntıya kapıldı. Çocukları gören çevredekiler, kurtarmak için suya atladı. Çocukların 4'ü çevredekiler tarafından kurtarılıp, sudan çıkarıldı. 2'si ise kayboldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık, CANKUR ve su altı polisleri, sevk edildi. Ekipler, kayıp çocukları bulmak için arama çalışması başlattı. Kurtarılan 4 çocuk, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. 2 çocuğu arama kurtarma çalışması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Olay yerindeki kalabalık

Kanaldan görüntü

Bir vatandaş ile röp.

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Olay yeri genel ve detaylar

Olayı anlatan kadın

Olay yerinde toplanan kalabalık

Haber-Kamera: Can ÇELİK-Eser PAZARBAŞI/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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3)FIRAT'TA AKINTIYA KAPILARAK KAYBOLDU



ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren Edip Kılıç (40), akıntıya kapılarak kayboldu.

Olay, akşam saatlerinde Birecik Köprüsü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Edip Kılıç, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdi. Akıntıya kapılan Kılıç bir süre sonra gözden kayboldu. Kılıç'ın suda kaybolduğunu gören arkadaşları durumu polise bildirdi. İhbarla olay yerine geçen polis ekipleri, tekne yardımıyla Kılıç'ı bulmaya çalıştı. Bir süre nehirde arama yapan ekipler, Kılıç'ı bulamayınca Şanlıurfa merkezden sualtı polisleri çağrıldı. Ekiplerin Kılıç'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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Fırat Nehrinde arama yapan ekipler

Olay yerinde toplanan kalabalık

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4)ORDU'DA 2 AYRI KAZADA 3 ÖLÜ, 2 YARALI

ORDU'nun Ünye ilçesinde meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İlk kaza akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Otogar mevkisinde meydana geldi. Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 52 EY 579 plakalı otomobil, yaya olarak yolun karşına geçmeye çalışan 1'i çocuk 3 kişiye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yayalar yaralanırken, otomobil de karşı yönden gelen 52 KF 001 plakalı araca çarparak durabildi. Çevredeki sürücülerin ihabarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde otomobilin çarptığı ve isimlieri henüz öğrenilemeyen yayalardan 2'sinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada yaralanan küçük çocuk ise sağlık ekiplerininin müdahalesinin ardından ambulansa Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Diğer kaza ise yine akşam saatlerinde Ünye ilçesine bağlı Yiğitler Mahallesi Tepeköy mevkisinde meydana geldi. Tarım aracı olarak tabir edilen pat pat kazasında Ayşe Bulat (52) hayatını kaybederken, sürücü Veysel Bulat yaralandı.

Her iki kaza ile ilgili güvenlik güçlerinin soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Çarpan araç ve cesetlerden görüntü

-Ambulansın gidişi

-Kazada ölenlere ait terlikten görüntü

-Kazada ölenlerin yakınların sinir krizi geçirmesi

-Görgü tanığı olayı anlatması

HABER : Nedim KOVAN - KAMERA: Turgut DAĞDEVİREN/ÜNYE (Ordu), -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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5)BİNGÖL'DE YOLCU MİNİBÜSÜ İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 2 ÖLÜ, 16 YARALI

BİNGÖL'de yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Karlıova- Bingöl karayolunda meydana geldi. Karlıova'dan Bingöl'e yolcu taşıyan Abdullah Kaval (50) yönetimindeki 12 D 0078 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 35 FM 135 plakalı otomobil, Ilıcalar beldesi yakınlarında çarpıştı. Kazada minibüs sürücüsü Kaval ile ismi öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken, araçlarda bulunan 16 kişi ise yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma görevlisi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince Bingöl'deki hastanelere götürülüp, tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yeri

Kaza yapan araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Serkan BİNGÖL/BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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6)TÜNELDE TIR'A ARKADAN ÇARPAN HAFİF TİCARİ ARACIN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ



BURSA Orhangazi Tüneli'nde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Hüseyin Tural (77) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Gebze- Orhangazi- İzmir yolu, Orhangazi Tüneli'nde meydana geldi. Bursa yönünden İstanbul'a giden Hüseyin Tural yönetimindeki 41 K 4909 plakalı hafif ticari araç, Ali Şişkin'in (34) kullandığı 35 TGK 25 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hafif ticari araç hurdaya dönerken, sürücü Tural, içeride sıkıştı. Diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Hüseyin Tural'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Tural'ın cesedi, sıkıştığı yerden itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Yapılan incelemenin ardından Hüseyin Tural'ın cansız bedeni Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle Orhangazi Tüneli'nde trafik yaklaşık 1,5 saat tek şeritten sağlandı.

Görüntü Dökümü

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-Kaza yerinden detaylar

-Araçtan detaylar

-İtfaiye ekiplerinin çalışması

-Araçlardan detaylar

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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7)GAZİANTEP'TE HAFİF TİCARİ ARAÇ DEVRİLDİ: 12 YARALI



GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen hafif ticari araçtaki 12 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Örtülü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İlçe merkezi yönünde giden Murat Kısacık (20) yönetimindeki 27 V 3924 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan İsmail (57), Sudanaz (9), İsmail Barış (15), Hatice (41), Mehmet Kısacık (5), Fatma (72), Mustafa Doğu (57), İsmail (2), Esila Kerkez (1), Mugiz Baştürk (84) ve Kübra Şen (23) yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gaziantep'te ki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Jandarmanın kaza ile ilgili soruşturması sürüyor.

Görüntü Dökümü

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Acil girişi

Acil korudorunda hareketlilik

Yaralı İsmail Kısacık ile röp

Yarlıların sedye ile taşınması

Yaralının sevki

Kaza yeri

Kaza yapan hafif ticari araç

Jandarma olay yeri çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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8)BİNGÖL'DE TIR ELEKTRİK DİREĞİNE ÇARPTI



BİNGÖL'de kontrolden çıkıp, elektrik direğine çarpan TIR'ın sürücüsü yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bingöl- Elazığ karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 UV 3627 plakalı TIR, Bilaloğlu köyü yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada hasar oluşan TIR'ın sürücüsü yaralanırken, elektrik telleri yola sarktı. Yaralı sürücü sağlık ekiplerince hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Jandarma tarafından trafiğe kapanan yol, elektrik akımının kesilmesi ve TIR'ın kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yapan TIR

Vatandaşların yoldan geçen diğer araçları durdurması

Genel ve detay görüntüler

Haber: Aziz ÖNAL - Kamera: BİNGÖL,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 275 MB

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9)GÖRÜNTÜLÜ GÖRÜŞME YAPARKEN FENALAŞTI, YAKINI 112'YE HABER VERDİ

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, epilepsi hastası kadın evinde bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken fenalık geçirdi. Telefonla görüştüğü yakınının haber vermesi üzerine eve giden 112 Acil ekibi kadına müdahalede bulundu.

Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Şehitler Mahallesi 321 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre epilepsi hastası Türkan D. bir yakını ile görüntülü görüşme yaparken ilaçlarını içmemesi nedeniyle rahatsızlandı. Telefonda görüştüğü yakını, 112 Acile haber verdi. 112 Acil ekibi kapıyı açan olmayınca itfaiyeye haber verdi. İtfaiyenin kapıyı açmasının ardından içeri giren sağlık ekibi, baygın haldeki Türkan D.'ye müdahalede bulundu. Sağlık görevlisi, evde bulunan 2 çocuktan ağlayan küçük çocuğu kucağına alarak sakinleştirdi. Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Türkan D. tedavi altına alındı. Türkan D.'nin ise mesaiden gelen eşinin uyuduğu, yorgun olması nedeniyle sesleri duymadığı öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Ekiplerin evin önünde görüntüsü

Eve girmeleri

Kadının ambulansa götürülmesi ve detaylar

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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10)GÖLETTE BOĞULAN İKİZLER SON YOLCULUKLARINA YAN YANA UĞURLANDI



MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki Kemaliye Göleti'nde boğulan Efe Birol (13) ile ikizi Eren Birol, gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi. Cenazede, ikizlerin annesi Aliye Birol, sinir krizi geçirip, çocuklarının ardından gözyaşları içinde ağıtlar yaktı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında Kemaliye Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Astsubay Osman Ersoy Ortaokulu 7'nci sınıf öğrencisi Efe ile ikizi Eren Birol, arkadaşları Mehmet Aktaş'ı (14) da yanlarına alarak evlerine 1 kilometre mesafedeki Kemaliye Göleti'ne gitti. Üç çocuk etrafı tel örgülerle çevrili gölet alanına tel örgülerin kenarından girdi. Gölet kenarındaki çamurluk alanda kayarak eğlenen 3 arkadaştan, iddiaya göre Efe Birol, dengesini kaybedip yaklaşık 6 metre derinliğindeki gölete düştü. Eren Birol da ikizini kurtarmak için panikle suya atladı. İki kardeş bir süre sonra suya batıp, çıkarak gözden kayboldu. Bunun üzerine yanlarındaki arkadaşları Mehmet Aktaş, durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine Manisa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Karadan ve botla gölette arama çalışması başlatılırken, İzmir Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisi'nden dalgıç istendi. Dalgıç polisler, ikizleri suya düştükleri yerde balçığa saplanmış halde buldu. Dalgıç polisler, önce Efe Birol ardından ikizi Eren Birol'un cesetleri sudan çıkardı. İkizlerin sudan çıkartılan cesetleri, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından önce Alaşehir Devlet Hastanesi Morgu'na ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

ÇOCUKLARININ ARDINDAN AĞITLAR YAKTI

Yapılan otopsinin ardından ikizlerin yakınları tarafından alınan cenazeleri, ilk olarak Kemaliye Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Cenazeler evin önüne geldiğinde gözyaşları sel oldu. Üç çocuğundan 2'sini kaybetmenin acısını yaşayan Aliye Birol, sinir krizi geçirdi. Evlatlarının arkasından "Bekleyin ben de yanınıza geliyorum. Önce ben gidecektim. Batsın bu dünya, kopsun kıyamet" diyerek, ağıtlar yakan anne Birol'u yakınları güçlükle sakinleştirdi. Anne Birol'un ağıtları yürekleri dağladı. Baba Ahmet Birol ise güçlükle ayakta durdu. Evin önünde helallik alınmasının ardından ikizler cenazesi, Kemaliye Camisi'ne götürüldü.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Burada düzenlenen cenaze törenine çiftçilik yapan baba Ahmet Birol, anne Aliye Birol, Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Bilge Altan, CHP Manisa milletvekilleri Özgür Özel, Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Alaşehir Müftüsü Necati Kara ve Birol kardeşlerin yakınları, öğrenci arkadaşları ve sevenleri katıldı. Baba Ahmet Birol, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Müftü Necati Kara'nın ikizler için ayrı ayrı kıldırdığı namazın ardından ikizlerin Türk bayrağına sarılı tabutları omuzlarda Kemaliye Mahallesi Mezarlığı'na götürüldü. Efe Birol ve ikizi Eren Birol, burada gözyaşları içinde yan yana toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaşamını yitiren Efe Birol ile ikizi Eren Birol'un fotoğrafı

-İkizlerin cenazelerinin evlerinin önüne getirilmesinden görüntü

-Evinin önünde helallik alınması

-Sinir krizi geçiren anne Aliye Birol'un yakınları tarafından sakinleştirilmesi

-Anne Aliye Birol'un ağıtlar yakması

-Metanetini koruyan baba Ahmet Birol'un görüntüsü

-Cenazelerin camiye getirilmesi

-Cenaze namazının kılınması

-Cenazelerin omuzlarda taşınması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Nurettin DOĞAN/ ALAŞEHİR (Manisa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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11)FUTBOLCU SURAL'IN ÖLÜMÜNDE SÜRÜCÜYE 15 YIL HAPİS İSTEMİ



ANTALYA'nın Alanya ilçesinde takım arkadaşlarıyla geçirdiği trafik kazasında Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın ölümüne ilişkin, minibüs sürücüsü Esat Altıntaş hakkında 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Alanyaspor'un Çek futbolcusu Josef Sural'ın 29 Nisan gecesi deplasman dönüşü takım arkadaşlarıyla bindikleri VIP minibüsle Alanya'ya bağlı Dinek mevkisi yakınlarında geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetmesinin ardından tutuklanan minibüs sürücüsü Esat Altıntaş (39) hakkında 'taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma' suçundan hazırlanan iddianame, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

BAZI FUTBOLCULAR ŞİKAYETÇİ OLDU

İddianamede, kazada yaralanan oyunculardan Isaac Sackey ve Djilma Campos'un minibüs sürücüsü Esat Altıntaş'dan şikayetçi oldukları belirtildi. 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Esat Altıntaş'ın, aracın hızını, aracın yük ve teknik özellikleriyle görüş, yol ve hava durumu şartlarına uyarak sürüş yapmadığı ve hızlı gittiği kaza tespit tutanağında yer aldı. İddianamede, kazanın tek taraflı olduğu, başka bir kişinin kazada etkisinin bulunmadığı vurgulanarak, tek kusurun araç sürücüsünde olduğu belirtildi. Ayrıca Sackey ve Campos'un da basit tıbbi müdahale ile giderilmeyecek şekilde yaralandığı kaydedildi. Kaza sırasında araçta bulunan Steven Caulker, Wanderson Baiano, Papiss Demba Cisse ve Welinton Souza ise şikayetçi olmadı.

'HIZ YAPMADIM'

Esat Altıntaş iddianamede geçen ifadesinde, "Saat 18.30'da Kayseri'den yola çıktık. Kaza ise saat 02.00'de meydana geldi. Caulker'in 'hızlan' uyarısına karşın hız yapmadım" dedi. İddianamede, "Yolcuların ifadelerinde, araç şoförünün kaza öncesi veya sırasında uykulu ve dalgın vaziyette olduğuna yönelik herhangi bir beyana rastlanılmadı" bilgisine yer verildi.

İlk duruşma, Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki ay içerisinde görülecek.

Görüntü Dökümü

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- Kaza yapan araç

Hastaneye gelen eşi, futbolcular ve kulüp yetkilileri

Genel ve detay

Haber: Engin ANAK/ALANYA (Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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12)KAHRAMANMARAŞ'TA POS TEFECİLİĞİ OPERASYONU: 1 GÖZALTI



KAHRAMANMARAŞ'ta, polisin pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya düzenlediği operasyonda, 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, İsmetpaşa Mahallesi'nde, pos tefeciliği yaptığı belirlenen kuyumcuya operasyon düzenlendi. İsmi öğrenilemeyen şüphelinin çalıştırdığı iş yerlerinde yapılan aramada 5 adet pos cihazı ve 59 bin 140 lira nakit para ele geçirildi, işyeri sahibi gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Para ve pos cihazları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: KAHRAMANMARAŞ

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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13)KÖYLER ARASI FUTBOL TURNUVASI ÇIKAN KAVGA NEDENİYLE İKİNCİ KEZ ERTELENDİ



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, geçen Ramazan Bayramı'nda çıkan kaövga nedeniyle ertelenen köy takımları arasındaki turnuva, çıkan yeni bir kavga nedeniyle bir kez daha ertelendi. Kaptaş köyündeki turnuvada, köy takımlarından birinin 2 futbolcusunun müsabakan men edilmesiyle başlayan gerginlik taraftarların da karışmasıyla tekme, soba ve yumruklu kavgaya dönüştü.

Kaptaş köyünde düzenlenen köyler arası futbol turnuvasında Kocaali köyü ile Çayırlı köyü arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde gerginlik yaşandı. Turnuva komitesi ile tartışan Kocaalispor'da oynayan 2 sporcu, kurallar gereği maçtan men edildi. Durumu öğrenen diğer futbolcular da komite ile tartışmaya başladı. Taraftarların da sahaya girmesiyle ortalık bir anda karıştı. Çoğunluğu kadın olan izleyiciler, ellerinde ki sopalarla komiteye saldırdı. Diğer futbolcu ve taraftarlar kavgayı ayırmak için araya girdi. Sinirini alamayan bazı oyuncular kale filelerini yırttı. Yaklaşık 15 dakika süren kavga Kocaali köyü oyuncuları ve taraftarlarının sahadan ayrılması ile son buldu.

1 AY ÖNCE DE KAVGA YAŞANMIŞTI

Kaptaş Köyü'nde Ramazan Bayramı nedeniyle köyler arasında düzenlenen dostluk turnuvasında Abdi Köyü ile Üveyikli Köyü takımları arasında oynanan karşılaşmada oyuncuların birbirine sert girmesi yüzünden kavga çıkmış, çıkan olaylar nedeniyle turnuva ertelenmişti. Dün oynanan turnuvanın diğer maçında tekrar kavga çıkması üzerine turnuva yeniden ertelendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (cep telefonu)

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-Sporcuların turnuva komitesine saldırması

-Ellerinde sopalarla kadınların kavgaya girmesi

-Görüntüyü çeken vatandaşların kavgaya yorumu

-Fileleri yırtanlar

-Takım oyuncularının sahayı terk etmesi

Haber-Kamera: EREĞLİ(Zonguldak),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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14)YTB BAŞKANI EREN, KAPIKULE'DE GURBETÇİLERİ KARŞILADI



EDİRNE Valisi Ekrem Canalp ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları (YTB) Başkanı Abdullah Eren Kapıkule Sınır Kapısı'nda, yurda giriş yapan gurbetçileri karşılayıp, lokum ikram etti. Eren, sınır kapısında yapılan çalışmalara destek vermeye devam ettiklerini belirterek, "Yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Akademi Rumeli- 5 etkinliği için kentte bulunan YTB Başkanı Abdullah Eren ile birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'na gidip yurda giriş yapan gurbetçilerle sohbet etti. Gümrükte giriş için sıra bekleyenlere lokum ikram eden ikili aynı zamanda gümrük sahası dışına, gurbetçiler ve TIR sürücülerinin sıcakta beklememesi için yapılan yeni otoparkı gezerek incelemede bulundu.

'KUYRUKTA BEKLEMEDEN TESİSLERDEN FAYDALANABİLECEKLER'

Kapıkule Gümrük Sahası'ndaki YTB'nin standında ziyaretle ilgili açıklama yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp, gurbetçilerin bu yıl geçtiğimiz yıllardan daha fazla geldiğini ifade etti. Tüm gişelerin tam kapasiteli çalıştığını kaydeden Canalp, "Bütün gişelerimizi tam kapasiteli çalıştırıyoruz. Gerek polis gişeleri, gerekse gümrük gişeleri tam kapasiteyle çalışıyor. Bununla beraber kısmi kuyruklar oluşuyor. Bu yurt dışından Türkiye'ye giriş kısmı. Tabi 15 gün sonra yurt dışına geri dönüşler başlayacak. Kapıkule'deki devasa otopark alanına gurbetçilerimiz geldikleri zaman kendilerine bir giriş numarası, araçlarına ait ve plakalarıyla tanımlanmış olan bir giriş numarası verilecek. Vermiş olduğumuz bu giriş numarasıyla kendileri araçlarını otoparka park edecekler ve tesislerin imkanlarından faydalanarak zamanlarını o şekilde geçirecekler" dedi.

'DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYORUZ'

YTB Başkanı Abdullah Eren, Kapıkule'de yapılan çalışmalara her zaman destek verdiklerini dile getirdi. Eren, "Biz de bu çalışmalara destek veriyoruz. Kendi anavatanlarına hasret gidermeye gelen vatandaşlarımız sınırda uzun kuyruklarda beklemeyecekler ve bekleseler dahi bu beklemeyi minimuma indirmeye yönelik çalışmalar yapılıyor. Bekleme sürelerinde en temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri mekanizmalar üretiliyor. Bunun dışında fiş ve barkomat sistemi çok çok önemli, bu sene faaliyete geçecek. Diğer taraftan TIR'lara yönelik de Edirne Valiliği'nin il özel idaresiyle bir çalışması oldu" diye konuştu.

YTB olarak karayoluyla gelenlere hizmetlerinin arttığını söyleyen Eren, "Biz de yurt dışından gelen vatandaşlarımızı karşılamaya geldik onlara 'hoş geldiniz' dedik, lokum uzattık. Vatandaşlarımız verilen hizmetten dolayı memnun. İçişleri Bakanlığı'mıza çok teşekkür ediyoruz. Sırbistan, Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarında Türk polisleri bekliyor. Göğsünde ay yıldız ve üniformasıyla, yanlarında Sırpça bilen YTB personeli, vatandaşlarımıza Sırbistan sınırında hizmet veriyorlar. Dolayısıyla yıldan yıla karayoluyla gelen vatandaşlarımıza hizmetlerimiz artıyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kapıkule'den giriş yapan gurbetçiler

Vali ve Eren'in karşılaması

Gurbetçilerle sohbet

Gümrük sahasının incelenmesi

Vali Canalp'ın açıklaması

YTB Başkanı Abdullah Eren'in açıklaması

Yeni otopark alanında incelemi

Gümrük sahasından detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

