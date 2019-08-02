DHA YURT BÜLTENİ - 1

Gelini ve torunuyla evine giderken bıçaklı saldırıya uğrayan İran uyruklu kadın öldü



İran uyruklu, Feher Alipoor (42) isimli kadın, gelini ve torununun yanında bıçaklı saldırıya uğradı. Eski eşi olduğu iddia edilen kişinin saldırısına maruz kalan Feher Alipoor, boğazından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle ağır şekilde yaralandı. Talihsiz kadın hastanede hayatını kaybetti. Saldırgan ise kısa sürede yakalanarak gözaltına aldı.

Olay, Ankara'da saat 22.00 sırlarında Etimesgut 30 Ağustos Mahallesi 1051. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Feher Alipoor isimli İran uyruklu kadın, gelini S.M. ve 4 yaşındaki torunuyla birlikte iki ay önce taşındığı evine gittiği sırada, eski eşi olduğu belirtilen kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Saldırgan, Alipoor'u boğazından ve karnından bıçakladı. Bu sırada Alipoor'un gelini ve torunu dehşet içinde kalırken, olay yerinden kaçarak yol üzerindeki büfeye sığındı. Bıçaklı saldırgan ise daha sonra geldiği otomobille olay yerinden kaçtı.

Talihsiz kadın, yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Alipoor, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Etimesgut Şehit Sait Ertürk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Alipoor, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

OTOMOBİLLE GELİP PUSU KURMUŞ

Saldırıya ilişkin detaylar, olay yerindeki bir apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, saldırganın, plakası belirlenemeyen beyaz bir otomobille olay yerine gelişi, arka sokakta bekleyişi ve olay sonrası hızla otomobille kaçması yer alıyor.

Polis ekipleri, güvenlik kameralarından, önce saldırganın kaçtığı otomobilin güzergahını tespit etti. Kısa süre sonra da saldırgan yakalanarak gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

(Güvenlik kamerası)

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Saldırganın aracıyla gelmesi

Saldırganın kaçışı

Olay yerindeki kalabalık

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(Vatandaş kamerası)

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Kadının ambulansa alınması

Detaylar

Haber: Caner ÜNVER-Fatih POYRAZ-Alper KORKMAZ/ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Greyderin çarptığı küçük Eymen öldü



Edirne'nin Keşan ilçesinde, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüyen 6 yaşındaki Eymen Kayra Taş, greyderin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçeye bağlı Şükrüköy'de meydana geldi. Köy Hizmetleri'ne ait Akın G. yönetimindeki greyder, iddiaya göre Şükrüköy çıkışında evinin önündeki yolda arkadaşıyla birlikte yürüyen Eymen Kayra Taş'a çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada çevrede toplanan öfkeli kalabalık ise greyderin camlarını taşla kırdı. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, Eymen Kayra Taş'ın ölüm haberini alan ailesi ve köylüler, gözyaşlarına boğuldu. Küçük çocuğun cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından otopsi için Keşan Devlet Hastanesi morguna konuldu. Sürücü Akın G. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Küçük çocuğa çarpan greyder

-Kırık camları

-Küçük çocuğun üzeri örtülü cansız bedeni

-Çevrede toplananlar

-Ailesi ve köylülerin gözyaşı dökmesi

-Jandarmanın incelemesi

-Küçük çocuğun cesedinin cenaze aracına konulması

-Detaylar

Haber-Kamera: Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),-

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Otomobilin çarpıp kaçtığı mahalle bekçisi ağır yaralandı

Adana'da plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil, 10 gün önce evlendiği eşiyle yol kenarında yürüyen mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e(31) çarpıp, kaçtı. Ağır yaralanan Candemir, kaldırıldığı hastanede yaşam savaşı veriyor.

Kaza, gece yarısı merkez Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi Sümbül Caddesi'nde meydana geldi. 10 gün önce evlenen ve düğün izninde bulunan mahalle bekçisi Mehmet Candemir'e, gece eşiyle yol kenarında yürüdüğü sırada plakası alınamayan siyah renkli bir otomobil çarpıp kaçtı. Kaza sırasında başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Candemir, eşinin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Candemir, yaşam savaşı verirken, polisler ise kazanın meydana geldiği cadde üzerinde otomobili tespit etmek için inceleme yaptı. Kaçan otomobil sürücüsünü yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

Görüntü Dökümü

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-Kazanın meydana geldiği caddeden görüntü

-Caddedeki mahalle bekçilerinden görüntü

-Olay yeri inceleme polisin çalışmasından görüntü

-Hastanenin acil servisine giren polisler

-Acil servis tabelası ve dış görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Meşrubat yüklü TIR, trafik polislerinin aracına çarptı: 1 polis yaralı



Sakarya'nın Erenler ilçesinde, meşrubat yüklü TIR, karayoluna çıkan trafik polislerinin aracına çarptı, 1 polis yaralandı.

Kaza, saat 23.00 sıralarında D-650 yolu Erenler Hasanbey mevkiinde meydana geldi. O.M. yönetimindeki 54 AAK 631 plakalı meşrubat yüklü TIR, iddiaya göre kavşaktan karayoluna çıkış yapan Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü'ne ait 54 A 7793 plakalı trafik polislerinin aracına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle polislerin aracında büyük hasar oluşurken, bir polis memuru da yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralı polis memuru Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis memurunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Kaza yeri

Ekip otosu

Araçların kaldırılması

Haber-Kamera: Aziz GÜVENER/ERENLER (Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Sitedeki otopark kavgasında komşusunu vurdu

Karabük'te, bir sitede otopark nedeniyle yaşanan kavgada Semih B.(41), komşusu Sami Demirsoy'u(54) tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan Sami Demirsoy tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi'nde meydana geldi. Safranbolu Devlet Hastanesi'nde birim amiri Sami Demirsoy ile Semih B., sitenin bahçesinde araç parkı nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Semih B, evinden getirdiği av tüfeğiyle komşusuna 3 el ateş etti. Sitede büyük panik yaşanırken saçmaların boynuna isabet ettiği Sami Demirsoy yaralandı. Demirsoy, komşularının yardımıyla otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden silahıyla kaçan Semih B. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Olay yerinde polisin incelemeleri

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kayınpederini öldürmek için yola çıkan kişiyi polis yakaladı



Karabük'te, kayınpederini öldürmek için yola çıkan ve arkadaşlarının ikna etmeye çalıştığı sırada otomobilin içinde tabancayla ateş eden Raşit U., polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Sakarya'da oturan Raşit U., iddiaya göre eşiyle kavga ettikten sonra Kastamonu'da yaşayan kayınpederini öldürmek istediğini söyleyerek arkadaşı Mehmet K. ile diğer arkadaşı Mesut D. yönetimindeki 34 AE 6267 plakalı otomobille bindi. Kayınpederini öldürmek isteyen Raşit U.'yu arkadaşları ikna etmeye çalıştı. Ancak Raşit U. tabanca ile ateş edince sunroof camı tuzla buz oldu. Arkadaşlarından biri Raşit U'yu ikna etmeye çalışırken, diğeri ise bir yakınına mesaj atarak durumu haber verdi.

EMNİYET HAREKET GEÇTİ

Olay hakkında bilgilendirilen Karabük Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karabük'e giriş yapınca tespit edilen otomobil Yeşil Mahalle'de bir akaryakıt istasyonuna girdi. Burada da arkadaşlarıyla kavga eden Raşit U., polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan Raşit U. emniyete götürüldü. Polis ekipleri, istasyonun güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Tabanca istasyonun bahçesinde gizlenmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Güvenlik kameralarında Raşit U'nun bir süre gezindikten sonra istasyon çalışanlarıyla tokalaştığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Polisin incelemeleri

-Güvenlik kamerası

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Annesini sırtından bıçakladı



Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Bedirhan T.(19), eve geç geldiği için tartıştığı annesi Gülcan T."yi(44) sırtından bıçakladı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Süleymanlar Mahallesi Kadı Tarlası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra eve geç giden Bedirhan T., birlikte yaşadığı annesi Gülcan T. ile tartıştı. Tartışma sırasında Bedirhan T., mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla annesini sırtından bıçakladı. Seslerin ardından Gülcan T.'nin yardımına koşan komşuları, sağlık ekiplerine haber verdi. Gülcan T., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan Bedirhan. T. ise bir süre sonra polise teslim oldu. Elinden bıçakla hafif yaralanan Bedirhan T., tedavisi için hastaneye götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı Gülcan T.'ye ambulansta müdahale edilmesi

-Ambulansın olay yerinden ayrılması

-Gülcan T.'nin acil servise alınması

-Annesini yaralayan Bedirhan T.'nin sağlık kontrolü için hastaneye getirilmesi

-Hastane önünden detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/EREĞLİ(Zonguldak),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Zeytinyağı fabrikasında korkutan yangın



Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, zeytinyağı fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiyenin 1 saat süren müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 21.00 sıralarında ilçeye bağlı Sarımsaklı Mahallesi Tellikavak mevkiinde çıktı. Zeytinyağı fabrikasının zeytin deposunda bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark edenler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Ayvalık Belediyesi İtfaiye Grup Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Söndürme çalışmalarına Burhaniye ve Gömeç'ten de itfaiye ekipleri destek verdi. Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Bölgede ekipler tarafından soğutma çalışması başlatıldı.

Yangının çıkış nedenini belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yükselen alevler

-İtfaiyenin müdahalesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Kadri KAYA-Hüsnü EVREN/AYVALIK (Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Binali Yıldırım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Malatya'daki temasları kapsamında, Battalgazi Çınar Park'ta yaklaşık 5 bin gençle bir araya geldi. Yıldırım, istek üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak gençlerle görüştürdü.

Çınar Parktaki gençlik buluşmasına Binali Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Derya Şahin ile Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Ahmet Büyükgümüş, AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş, Adıyaman Milletvekili Muhammet Fatih Toprak, İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç, İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan, Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Elazığ Milletvekili Tolga Ağar, Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Ahmet Çakır, Hakan Kahtalı ile Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürken, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, partililer ve çok sayıda genç katıldı. Gençlerle bir araya gelen Yıldırım, katılanlar ile birlikte 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü söyledi. Daha sonra gençlerin isteği üzerine Yıldırım, telefonla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak gençlerin görüşmesini sağladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

"Güzel yaz akşamında memleketinde herkesi en kalbi duygularla selamlıyorum. Sizlerin maşallah kayısı bol, bereketi de bol, Allah yolunuzu açık etsin. Bizde şu anda yasama dönemine az kaldığı şimdi artık hedef 2023. 2023'e çok farklı bir şekilde hazırlanacağız. İnşallah bu akşam Binali Bey, milletvekili arkadaşlarımız sizlerle bir aradalar. Nasip olursa bayramdan sonra en yakın zamanda ben de yapmakta olduğum ziyaretlerimi Malatya'ya sizleri ziyaret edip, Malatya'da şöyle hem açılışlar, hem güzel ilkleri yapmak suretiyle bende sizlerle heyecan katmak istiyorum. Sizlerle gençlerle dik durmak istiyorum. Fakat hiç durmadan çalışacağız. Özellikle genç kardeşlerimizle beraber geleceğe yürüyeceğiz. Malatya hiçbir zaman bizleri mahcup etmedi, inanıyorum ki bundan sonra da mahcup etmeyecek ve sizler dik durdukça inşallah sizlerle bu yolda emin adımlar ilerleyeceğiz. Sizleri İstanbul'dan en kalbi duygularla selamlıyorum. Bu hafta sonu inşallah İstanbul-İzmir otoyolunun bir tarafında Binali Bey, bir tarafında şahsım olmak üzere bu otoyolun açılışını yapacağız ve böylece bayram öncesi İstanbul-İzmir otoyolunun büyük bir kısmını açmış olacağız ve Bursa'daki şehir Hastanesi'nin aynı gün açılışını yaparak tüm Bursalı kardeşlerimizi bu şehir hastanesiyle de inşallah resmen kavuşturmuş olacağız. En yakın zamanda Malatya'da da bu heyecanı yaşamak dileğiyle sizleri bu güzel yaş akşamında en kalbi duygularımla selamlıyorum. Geceniz kutlu, geleceğimiz aydınlık olsun inşallah."

Öte yandan, Binali Yıldırım'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, telefonuna 'RTE' olarak kaydettiği görüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Katılanlardan detaylar

Gençlerin Yıldırım ile sohbeti

Binali Yıldırım'ın türkü söylemesi

Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla canlı konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN - Malatya

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Bakan Varank'tan gökyüzü gözlemi

Dünyanın en iyi uzay gözlemlerinin yapılabildiği noktalardan biri olan Saklıkent Ulusal Gözlemevi'nde bu yıl 22'ncisi düzenlenen Ulusal Gökyüzü Gözlem Şenliği'ne katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mutafa Varank, gökyüzü meraklılarıyla birlikte teleskopla uzayda yıldız ve gezegen gözlemi yaptı.

Şenliklerin açılış töreninin ardından Bakan Varank, öğrencilerin bilim ve teknoloji stantlarını ziyaret etti ve incelemelerde bulundu. Bakan Varank, ardından TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi ve gökyüzü meraklılarına ait teleskopların bulunduğu alanda, gezegen ve yıldız gözlemlerine katıldı.

Dört gün sürecek şenliklere katılan çoğu öğrenci gökyüzü meraklısı, Saklıkent'te kurulu çadırlarda konaklıyor. Şenliğe katılan Bakan Mustafa Varank ve Mehmet Kasapoğlu ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve Antalya Valisi Münir Karaloğlu da geceyi çadırda geçiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Çadırlardan görüntü

Katılımcılar görüntü

Bakan Varank teleskobu incelerken

Alandan genel detaylar

Haber: Mehmet ÇINAR- Selen YALAZ- Kamera: Tolga YILDIRIM/ANTALYA, -

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yunus Emre, toprağa verildi

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynadıktan sonra ortadan kaybolan ve tarım ilaçlama tankının içinde ölü bulunan Yunus Emre Akyol'un cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Yunus Emre Akyol, Gürsu Kumlukalan Mahalle Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Görüntü Dökümü

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Cenazeden detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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4'üncü kattan asansör boşluğuna düşen genç yaralandı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, babasının mobilya atölyesine giden Talha Ceyhan (14), 4'üncü katta bulunan yük asansörünün boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl'ün Mobilya Sanayi Mahmudiye Mahallesi Spor Sokak'taki mobilya atölyesinde meydana geldi. İddiaya göre babasına ait atölyenin 4'üncü katına çıkan Talha Ceyhan, karanlıkta görmediği yük asansörü boşluğuna düştü. Ağır yaralanan genç, ailesinin yardımıyla kurtarılarak, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gencin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yerinden detaylar

-Yaralıdan detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9 yaşındaki Alperen'e, sokak köpeği saldırdı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde, evinin önünde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan 9 yaşındaki Alperen Ferik, sokak köpeğin saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Çitli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinin önünde oyun oynayan Alperen Ferik'e sokak köpeği saldırdı. Köpekten güçlükle kurtulan Alperen, evine girerek ailesinden yardım istedi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Alperen, özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralı çocuğunun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Hastane önünden detaylar

-Yaralı çocuk ve ailesinden detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL, (Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Parasını alamayan işçi, vince çıkarak eylem yaptı



ISPARTA'da, yapımı devam eden inşaatta çalışan ve 2.5 aydır parasını alamadığını ileri süren işçi A.K. (25), 50 metrelik vincin üzerine çıkarak eylem yaptı. Vincin ucuna bağlı halata asılı vaziyette yaklaşık 1 saat duran A.K., parasının yatırılması üzerine eylemini sonlandırdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Süleyman Demirel Üniversitesi'nin (SDÜ) yakınlarında yapımı devam eden bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre, buradaki inşaatta çalışan işçiler bir süredir müteahhit firmadan paralarını alamadı. Girişimleri sonuçsuz kalan ve bayram için memleketlerine gitmeye hazırlanan işçilerden A.K. ise inşaat alanında bulunan 50 metre yüksekliğindeki vincin kulesine çıktı. Kulenin ucuna kadar gelen işçi, daha sonra altta bulunan çelik halat yardımıyla kendisini aşağıya sarkıttı.

1 SAAT HALATTA ASILI KALDI

İnşaat alanında çalışan işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi İtfaiye ekipleri işçinin düşme tehlikesine karşı hava yastığı açarak önlem alırken, polis ekipleri de itfaiyenin anons sisteminden işçiyi ikna etmeye çalıştı. 1 saat boyunca çelik halatta komando gibi, kimi zaman bacaklarını aşağı sarkıtan kimi zaman ipe bacakları ve kolları ile sarılarak ileri-geri giden A.K. yürekleri ağızlara getirdi.

Aynı inşaatta işçi olarak çalışan ve ismi öğrenilemeyen bir işçi de kendisini ikna için kuleye çıktı. Uzun uğraşlar sonucu firma yetkililerinin paraları hesaba yatırdığının söylenmesi üzerine eyleminden vazgeçen izolasyon ustası A.K. vinçten indi.

GÜÇLÜKLE GÖTÜRÜLDÜ

Aşağı inmesinin ardından polislere bir süre direnen A.K., kendilerine haksızlık yapıldığını savundu. İşçi daha sonra polis tarafından ifadesi alınmak üzere merkeze götürüldü. Geçen aylarda da aynı inşaat firmasından paralarını alamadığını iddia eden işçiler vince çıkarak, 2 kez intihar girişimi eyleminde bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İşçinin vinçte görüntüleri

Halatla aşağı sarkması

itfaiye müdürü ve emniyet yetkilisinin anonsla ikna çabası

İşçinin aşağı inmesi

Haber- Kamera: Nurettin ARKAN/ISPARTA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Dumandan etkilenen muhabbet kuşuna suni teneffüs



Adıyaman'da, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı. Kafeste unutularak dumandan etkilenen muhabbet kuşunu ise bir itfaiyeci kalp masajı ve suni teneffüs yaparak kurtarmaya çalıştı. Yapılan tüm müdahaleye rağmen kuş öldü.

Yangın, akşam saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde Fetli Ataman'a ait tek katlı evde bilinmeyen nedenle çıktı. Evden yükselen dumanı görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dumandan etkilenen 1 kişi sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

İTFAİYE ERİNDEN MUHABBET KUŞUNA SUNİ TENEFFÜS VE KALP MASAJI

İtfaiye erleri evde yaptığı inceleme sırasında kafeste unutulan muhabbet kuşunun dumandan etkilendiğini fark etti. Bir itfaiyeci kuşa dakikalarca kalp masajı ve suni teneffüs yaptı. İtfaiyecinin tüm çabalarına karşın muhabbet kuşunun öldüğü belirlendi.

Ekipler yangının çıkış nedenini araştırıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

Polisin çevre güvenliği alması

İtfaiye erlerinin yangına müdahale etmesi ve Dumaları tahliyesi

İtfaiye eri duvardaki kafesi alarak hareketsiz yatan kuşa kalp masajı ve suni teneffüs uygulaması

Yanan eşyalar

Soğutma yapılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Belediyeden engelli Havva için asansör



Kayseri'nin Kocasinan Belediyesi, görme, konuşma ve yürüme engelli olan Havva Ulu'nun (35), evinden rahatlıkla çıkıp gezebilmesi için asansör yaptırdı.

Merkez Kocasinan ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde oturan görme, konuşma ve yürüme engelli Havva Ulu, 19 yaşındayken 3 katlı evlerinin camından beton zemine düştü. Geçirdiği ameliyatların ve buna bağlı olarak menenjit hastalığının ardından görme, konuşma ve yürüme yetisini kaybetti. Anne ve babasıyla birlikte yaşayan Havva sadece doktor kontrolleri için dışarı çıkıyordu. Sağlık noktasında sıkıntılar yaşan Ulu ailesi, Havva'nın evden çıkabilmesi için asansör yaptırmak istedi. Maddi yetersizliklerden dolayı bu durumu gerçekleştiremeyen Ulu ailesi, mahalle buluşmaları sırasında konuyu Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar'a iletti. Başkan Çolakbayrakdar'ın talimatı ile ailenin hayali olan asansör ihtiyacı gerçekleştirildi. Çolakbayrakdar, ailenin mutluluğuna ortak olduklarını belirterek, "Kocasinan sakinlerimizin güler yüzleri ve hayır duaları bizleri mutlu ediyor. Özellikle engelli vatandaşlarımızın mutluluğu ve memnuniyeti için yoğun çaba sarf ediyoruz. Onların hayatını kolaylaştırmak için desteklerimizi artırarak devam ettireceğiz" dedi.

Ziyaretten dolayı mutlu olan Ulu ailesi, 16 yıldır yaşadıkları zorluğun aşıldığını dile getirdi. Başkan Çolakbayrakdar, ziyarette Havva ile birlikte asansörü kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Havva'nın asansöre bindirilmesi

-Evden oturulurken görüntü

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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9. Taş Heykel Kolonisi sona erdi

DENİZLİ'de Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı işbirliğiyle bu yıl 9'ncusu düzenlenen Taş Heykel Kolonisi sona erdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Kömürcüoğlu Mermer işbirliğinde düzenlenen 9. Taş Heykel Kolonisi sona erdi. 1 Temmuz'da başlayan ve 3 üniversitede görev yapan 6 heykeltıraşın 1 ay boyunca yaptıkları çalışma sonucunda ortaya çıkan eserler düzenlenen kapanış programıyla beğeniye sunuldu.

Taş Heykel Kolonisi'nin kapanış programına; Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, koloniye katılan sanatçılarla çok sayıda davetli katıldı.

ETKİNLİK, TÜRK HEYKELTRAŞLARA EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Kömürcüoğlu Kültür Sanat Turizm ve Tanıtım Vakfı Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, 9.'sunu düzenledikleri etkinliğin onur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade ederek "2011 yılında heykel kolonisini başlattığımızda bu kadar güzel olacağını bilmiyorduk. Her geçen gün buradaki heyecanımız arttı ve bugünlere geldik. Aslında bu uluslararası bir heykel kolonisiydi, ilk başlangıcımız oydu. Bu yıl bir değişiklik yaptık. Sadece Türkiye üniversitelerinden yeni mezun olmuş heykeltıraşlarımıza olanak sağlamak istedik. Bu yıl 6 heykeltıraş arkadaşımız ile kolonimizi bitirdik. Bir ayda ortaya koydukları heykellerin sizlerin de beğenisini kazanacağına inanıyorum" dedi.

"SANATSAL ÇALIŞMALARA DESTEK VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, kentin bu tür sanat etkinlikleriyle iç içe olması gerektiğini kaydederek, "Birçok antik kent olan şehrimizde bu sanat ve kültürün, heykel sanatının da olması gerektiği düşüncesiyle Nihat Kömürcüoğlu'yla uzun yıllardır beraber yürüyoruz. O günden bugüne kadar birçok güzel eser ortaya çıktı. Bu işin kahramanı Nihat Kömürcüoğlu beydir. Bu sevdayla yola çıkanların da önünü açmak, yanında olmak, sahip çıkmak, destek vermek gerekiyor. Biz sanatsal çalışmalara destek vermeye devam edeceğiz. Sanatla, kültürle iç içe olan bir şehre giden bu yolda yürümek gerekir. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bunu gerçekleştirmeye çalıştık" diye konuştu.

EŞİTSİZLİKLERE DENİZATI HEYKELİYLE DİKKAT ÇEKTİ

İnsanların birbirine yaptıkları eşitsizliklere dikkat çekmek amacıyla denizatı heykeli yapan Bengisu Kınay, "Denizatlarında erkekler doğum yapıyor. Burada küçük bir ironiyi temsilen verdiğim bir mesaj var. Hem kadınlara hem erkeklere eşitsizlik var aslında, hepimiz birbirimize saldırıyoruz. Kadınlar erkeklere, erkekler erkeklere, kadınlar kadınlara çok fazla saldırıyor. Aslında bu heykelde ikisinin birleşimi var, doğurganlık ve erkek. İnsanların birbirine yaptığı eşitsizlikler var maalesef. Bunlara dikkat çekmek için bunu yaptım" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından koloniye katılan sanatçılara plaketleri verildi. Etkinlik, protokol üyelerinin eserleri incelemesinin ardından yapılan konserle sona erdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Etkinlikten genel görüntüler

-Heykellerden detaylar

-Davetlilerin heykelleri incelemesinden görüntü

-Nihat Kömürcüoğlu'nun konuşması

-Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ın konuşması

-Heykeltıraş Bengisu Kınay ile röp.

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,