DHA YURT BÜLTENİ - 1

1)RİZE'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU, 1 KİŞİ KAYBOLDU

RİZE'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını ise su bastı. 1 kişi sele kapılarak kayboldu. Sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi.

Rize'de, saat 21: 00'da başlayan ve aralıklarla 2 saat süren sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde Atatürk ve Cumhuriyet Caddeleri ile Yenişehir Caddesi göle döndü, araçlar yolda kaldı. Ekrem Orhon Mahallesi'nde ise bazı ev ve iş yerlerinin zemin ve bodrum katları ile yer altı otoparklarını su bastı. Esnaflar iş yerlerini su basmaması için önlem almaya çalıştı.

SEL SULARINA KAPILDI

Rize'de akşam saatlerinde etkili şiddetli sağanak yağış nedeniyle Salarha deresi taştı. Derenin yola çıkması nedeniyle bir otomobil selin ortasında kaldı. İsmi henüz öğrenilemeyen sürücü kurtulmaya çalıştığı sırada sel sularına kapılarak kayboldu. AFAD ekipleri kayıp kişiyi aramak için çalışma başlattı.

SELDE KAYBOLAN KİŞİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Rize'de şiddetli sağanak sonrası Dörtyol köyünde Salarha Deresi taştı. Sel sularının ortasında kalarak sele kapılan kişinin Hüseyin Çap olduğu belirlendi. AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

MİNİBÜSTE MAHSUR KALAN 16 KİŞİ KURTARILDI

Dörtyol köyünde düğünden dönenleri taşıyan bir minibüsteki 16 kişi de aynı mevkide mahsur kaldı. Rize Belediyesi ve AFAD ekipleri mahsur kalanları kurtararak güvenli yere ulaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

Cadde ve sokaklardan detay

Detaylar

Mazgalları açmaya çalışanlar

Caddede suya atlayan bir kişi

Çalışmalardan detay

Haber-Kamera: Mehmet Can PEÇE/ RİZE

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==================================

2)ORDU'DA SAĞANAK; YOLLAR GÖLE DÖNDÜ, İŞ YERLERİNİ SU BASTI



ORDU'da etkili olan sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, bazı iş yerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı.

Ordu'da saat 18.00 sıralarında etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde yağmur suyu mazgallarının tıkanması sonucu, cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Sağanak nedeniyle bazı ilçelerde dere taşkınları meydana geldi. Vatandaşlar su basan ev ve iş yerlerini temizlerken, belediye ekipleri de tıkanan mazgallara müdahale etti. Belediye ekipleri, vidanjörle göle dönen yollardaki suyu tahliye etmeye çalıştı. Vatandaşlarda su baskınlarına karşı tedbir alıp, süpürge ile temizlik yaptı. Sağanak nedeniyle Altınordu ileçesinde yer alan karayolunda su birikintileri oluştu, trafikte de aksamalar yaşandı.Ordu Valiliği, son meteorolojik verilere göre; sağanak yağışların gece yarısına kadar devam etmesinin beklendiğini, vatandaşların, meydana gelebilecek sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

ÇATILARI UÇTU, ARAÇLAR ZARAR GÖRDÜ

Ordu'da sağanakla birlikte etkili olan fırtınada, kentte bazı evlerin çatıları uçarak araçlara zarar verdi. Akkuş ilçesinde etkili olan dolu ve şiddetli rüzgar nedeniyle, 1 okul ile bazı evlerin uçan çatıları çevreye savruldu. Fırtınada uçan çatılar, bazı ev, iş yerleri ve park halindeki araçlara hasar verdi. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, aşırı yağışın Seferli Mahallesi'nde etkili olduğunu, bir çok ev ve işyeri ile tarım arazilerinde hasar oluştuğunu, hasar tespit çalışmalarının da sürdürüldüğünü belirtti.

Bu arada etkili sağanak nedeniyle, birçok yerde su baskınları meydana gelirken, metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünün ölçüldüğü belirtildi. Yağmurun etkili olduğu Altınordu ilçe merkezinde 60 su baskını ihbarı geldiği, büyükşehir belediyesi ekiplerin ihbar gelen bölgelerde su tahliye ve temizlik çalışması yaptığı bildirildi.

Öte yandan Fatsa Kızılay Şubesi tarafından da, yağmurdan etkilenen bölgede çadırlarda kalan mevsimlik tarım işçilerine yaşam malzemesi yardımı gerçekleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

-Yağmurdan görüntü

-Su baskınlarından görüntü

-Yollarda su birikintilerinden görüntü

Haber-Kamera: Nedim KOVAN/ ORDU

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

3)ERDOĞAN: FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ, RUSYA VE ABD İLE PAYLAŞTIK



CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik son bölümü ve 1355 yataklı Bursa Şehir Hastanesi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Afrin'e girdik, Cerablus'a, El Bab'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile ABD ile paylaştık" dedi. Ekonomiye de değinen Erdoğan, "Merkez Bankası faizleri indirdi. Daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek, bunu da göreceksiniz" diye konuştu.

İstanbul ile İzmir arasındaki yolculuk süresini 3,5 saate indiren, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun 192 kilometrelik bölümü ve Türkiye'nin 10'uncu şehir hastanesi olan 1355 yataklı, 488 milyon Euro'luk yatırımla tamamlanan Bursa Şehir Hastanesi'nin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Bursa'da gerçekleşti. Erdoğan, Marmara ile Ege bölgelerini birbirine bağlamak için yapımına 2010 yılında başlanan İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nun tamamlanan Bursa Batı Kavşağı- Balıkesir Kuzey Kavşağı ile Balıkesir Batı Kavşağı- Akhisar Kavşağı arasındaki toplam 192 kilometrelik bölümünün ve Türkiye'nin 10'ncu şehir hastanesi olan, 745 bin 365 metrekare alan üzerine 488 milyon euro'luk yatırımla tamamlanan ve bünyesinde bin 55 yatak kapasiteli ana hastane, 200 yatak kapasiteli Türkiye'nin en büyük Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, 100 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Hastanesi, 403 poliklinik, 49 ameliyathane, 217 yataklı çocuk ve yetişkin yoğun bakım ünitesini bulunan Bursa Şehir Hastanesi'nin resmi açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul ile İzmir arasındaki 8 saat süren yolculuğu 3,5 saate düşürecek otoyolun açılışının yapılacağı Nilüfer ilçesi Badırga Mevkii'ne helikopterle iniş yaptı. Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz eşlik etti. Erdoğan'ı Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Alinur Aktaş, AK Parti Bursa İl Başkanı Ayhan Salman, AK Parti milletvekilleri ve çok sayıda Bursalı karşıladı.

'İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU SAYESİNDE TURİZM VE SANAYİ HIZLANACAK'

Kalabalığı selamladıktan sonra konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul- İzmir Otoyolu'nun tüm Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi. Erdoğan, otoyol sayesinde turizmin ve sanayinin hızlanacağının altını çizdi. Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bugün Bursa'ya hem sizlerle hasret gidermek hem de iki önemli yatırımın sevincini paylaşmak üzere geldik. Bugün başka bir gün, bugün anlamlı bir gün. Bugün bir tarih yazıyoruz ve öyle bir tarih yazıyoruz ki İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz. Diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir Şehir Hastanesi'ni kazandırıyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu, ülkemizin son dönemdeki en önemli yatırımlarından biridir. Türkiye'nin ilk yap-işlet-devret otoyolu projesini başlattığımızda bunu eleştirenler kendilerince dalgasını geçenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bunların her zaman işi bu. Diyorlar ki 'Nasıl yapıyorlar?' Bunu söylesinler, ben bunu kasamdan para çıkmadan yapıyorum ama senin aklın buna ermez bay Kemal, sen anlamazsın bu işlerden. Sana, SGK'yı verdiler, batırdın. Hastaneleri yönetemedin. Her işimizde olduğu gibi kimin ne dediğine değil, milletimizin neye ihtiyacı olduğuna bakarak yola çıktık ve bugün son noktayı koyuyoruz. Bugün otoyolumuzun 192 kilometrelik bölümün açılışını yapıyoruz. Toplamda 426 kilometrelik İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Biz eserlerimizle anılacağız. Bu viyadükler kolay yapılmadı, dağları kolay aşmadık. Biz Ferhat olduk, dağları deldik Şirin'e ulaştık."

"İstanbul ile İzmir arasındaki seyahati hızlı güvenli ve konforlu hale getirmenin yanında, yolu da 100 kilometre kısaltıyoruz" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu saat itibariyle de inşallah 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de içinde yer aldığı Tekirdağ-Balıkesir-Çanakkale Otoyolunu da birleştireceğiz. İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Manisa ve İzmir aynı zamanda ülkemizin dünyaya açılan ihracat kapılarına da ev sahipliği yapıyor. Bu bölgemiz, milli gelirin yüzde 64'ünü üretiyor. Maliyeti ne bunun? 11 milyar dolar olan bu projenin ülkemiz ekonomisine sadece yakıt ve zaman katkısı yıllık 3,5 milyar liradır. İş üretiyoruz, bu yol sayesinde turizm ve sanayi hızlanacak, ülkemize çok daha fazla katkı sağlayacağı açıkça ortadır. Bu otoyolu inşa eden ve sözleşme tarihinden itibaren 22 yıl 4 ay süre ile işletecek ortak girişim grubunun devlete ödeyeceği tutar 6,3 milyar lira. Bu işin maliyeti bu bay Kemal, öğren. Netice olarak bu otoyol Türkiye için her bakımdan kazançlı bir projedir. Devletin kasasından bir şey çıkıyor mu? Hayır. İstanbul ile İzmir arasındaki mesafeyi 3,5 saate düşüren bu projenin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin hayata geçirilmesinde tüm kurumlarımızı, bakanlarımızı, yüklenici taşeron firmayı, mühendisinden işçisine kadar tebrik ediyorum."

'YOL MEDENİYETTİR'

Erdoğan, "Yol medeniyettir, su medeniyettir. Yolunuz yoksa, suyunuz yoksa siz gayri medenisiniz. Nerede CHP varsa orada susuzluk ve çöp var. Şu anda CHP'li belediyelerin olduğu yerlerde atık su, susuzluk almış başını gidiyorlar. 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yolları bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. 79 senede 6 bin 100 kilometre yol yapıldı. Biz 18 senede 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık, farkımız bu. Hem yolculuk süreleri kısaldı hem yolculuk konforu arttı. Altyapıyı güçlendirmek suretiyle çok önemli mesafe kaydettik. Bursa'da toplamda maliyeti 1.5 milyar lira olan 18 karayolu projemizin yapımı devam ediyor. Bunların tamamını 2 yıla kadar bitiriyoruz. Çünkü Bursa'ya bunlar yakışıyor Bursa-Bilecik-Ankara-İstanbul hızlı tren projemizin tamamlanmasının çeşitli aksaklıklar nedeniyle geciktiğini biliyorum. İnşallah sıkıntıları çözüp Ankara, Bursa ve İstanbul'un yolculuk sürelerini kısaltacak bu hattı mutlaka sizlerin hizmetine sunacağız" diye konuştu.

'ÖNÜNE 3 KOYUN VERSENİZ 2'SİNİ KAYBEDECEK KİŞİYE BUNLARI ANLATMAK ZOR'

Türkiye'nin 10'uncu şehir hastanesinin açılışı yapmaktan gurur duyduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin eğitim, sağlık, emniyet, adalet seviyelerini yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Biz sözümüzü tuttuk. 1355 yataklı Şehir Hastanemiz de bunun emarelerinden biridir. Şehir Hastanemiz Bursa'nın güzelliğine başka güzellik katmış. Bir veya iki kişilik odalarının her biri, vatandaşlarımıza tuvaleti, banyosu, buzdolabı, refakatçi kanepesiyle otel standardında hizmet veriyor. Şehir içi raylı sistemi 5,5 kilometre uzatarak hastanemize kadar getireceğiz. 10 şehir hastanemizin daha inşası sürüyor. 31 adet sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz. Bugüne kadar Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir. Öyle kalkıp kurusıkı atmakla bu iş olmaz, yaptıklarımızla konuşuyoruz. Şehirlerimize yaptığımız yatırımlarla çağ atlatırken birileri bu işlere çamur atarak siyasi rant peşinde koşuyor. Bu hastaneler devlet bütçesiyle olsaydı, ihale rakamı inşaat dışındaki tabelada yazıyor olacaktı. Bu işi devlet bütçesinden yapmaya kalksak 10'unda da hazırlığını bitirmeye aşamasına getirmeyi bırakın 2-3 tanesini belki tamamlayamazdık. Devletin sağlığa ayırdığı rakam belli. Bu kaynakla ancak klasik devlet hastaneleri ve diğer sağlık hastanelerin yapımına yeter. İstanbul Havalimanı dünyada ilk 3 içerisinde yer alıyor, bunu da bizim bütçemizden yapmadık. Yüklenici firmalara verdik, bu şekilde yaptık. Eskiden bir röntgen için 7-8 ay sonraya gün vermiyorlar mıydı? Bunlar artık tarih oldu. Şimdi artık anında görüntü. Artık böyle devam ediyoruz. Şu ana kadar hizmete giren projelerdeki bu eserlerin süreleri bitip kamuya devri yapıldığında memnuniyet verici tablo ile karşılaşacağımıza işaret ediyor. Ülkemizi pek çok eserin sahibi yaptık. Önüne 3 koyun verseniz 2'sini kaybedecek kişiye anlatmak bunları zor. CHP Genel Başkanı göremiyor diye, bu modelin ülkemizin kalkınmasına gelişmesine katkılarımızı yok sayamayız. Görenler burada."

'FIRAT'IN DOĞUSUNA GİRECEĞİZ, RUSYA İLE ABD İLE PAYLAŞTIK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'nin üzerine oynanan oyunların üstesinden geldiklerini ve hedefler doğrultusunda kararlı olduklarını belirtti. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin 2013 yılından bugüne kadar hangi badirelerden geçerek geldiğini herkes bilir. Ama CHP Genel Başkanı bunun farkında değil. Daha doğrusu karşı tarafın safında yer aldığı için meseleyi anlayamıyor. Bu zat, Gezi olaylarında sokakları terörize edenlerin yanındaydı. Bu zat, PKK terör örgütünün siyasi temsilcileriyle beraber, Ankara'dan İstanbul'a yol yürüyordu. Bölücü terör örgütü, çukur eylemleriyle ülkemizin birliğine saldırdığında, bu, teröristlere 'Barikatları kuran arkadaşlar' diye sesleniyordu. Bunların hep yanında yer aldılar, hiçbir zaman milletin yanında olmadılar. Türkiye DEAŞ'a ve kumpasa direnirken, bizi ısrarla bu oyunun içinde göstermeye çalışıyordu. FETÖ'nün darbe girişimini başlattığı saatlerde güvenli yere gitmekle kalmayıp, 'Oteller o akşam müşteri almıyor' diyordu. Böyle yalan olur mu? Hayatı yalan, uzunca bir süre tiyatro diyerek darbecileri koruyordu. Suriye topraklarından ülkemize yönelik tehditleri kaynağından engellemek için harekete geçtiğimizde 'Afrin'e girmeyin' diye gözdağı vermenin peşindeydi. Afrin'e girdik, El Bab'a, Cerablus'a girdik. Şimdi de Fırat'ın doğusuna gireceğiz. Biz bunu Rusya ile paylaştık, ABD ile paylaştık. Çünkü oralardan bize taciz atışları devam ettikçe sessiz kalmamız mümkün değildir. İşte ülkemizin S-400 hava sistemleri alma sürecinde maruz kaldığımız tehditlere karşı sessiz kaldığımızda, alenen karşı tarafın yanında yer alıyorlardı. Hiçbir mücadelede yanımızda yer almadığı gibi kur oranlarını bize karşı silah olarak kullandı, hiçbir şey olmamış gibi, 'Milli gelir hep aynı yerde' demesi arsızlıktan öte bir şeydir. Mert dayanır namert kaçar. Biz ülkemizin hakkının geleceğinin söz konusu olduğu her yerde aslanlar gibi mücadele ettik. Etmeyi sürdüreceğiz, teröre karşı bu denli büyük bir mücadeleyi veriyoruz. Teröre karşı verdiğimiz mücadelede, leblebi veya çekirdek mi kullanıyoruz? Bunun maliyeti yok mu? Var ama bunu yapmak zorundayız. Niye? Milletimizin huzuru için yapmak zorundayız. PKK'ya karşı, PYD'ye, FETÖ'ye, DEAŞ'a karşı mücadele veriyoruz ve vereceğiz."

'MERKEZ BANKASI FAİZLERİ İNDİRDİ, DAHA DA İNECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasının devamında ekonomiye değindi. Erdoğan, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki hadiselerin tek bir tanesi bile batılı ülkelerin başına gelse, düştüğü yerden kalkamazdı. Hamdolsun biz Allah'ın yardımı ve milletimizin desteğiyle tüm bu badirelerin üstesinden geldik. Ülkemizi kuşatmaya çalışanlara karşı. Pençe 1'i takip ediyorsunuz, Pençe 2'yi takip ediyorsunuz. Demokrasimizi hedef alan saldırıları etkisiz hale getiriyoruz. Ekonomimize tuzakları bertaraf ediyoruz. Merkez Bankası faizleri indirdi, daha da inecek. Müjdeyi veriyorum enflasyon da düşecek. Sanayicisinden esnafına, ücretli çalışanından girişimcisine kadar artık ekonomimizle ilgili spekülasyonlara kulakları tıkayıp işine gücüne bakmalı. Yatırım mı yapacaksınız? Hemen yapın, başlayın. İşini mi büyüteceksiniz, hemen kolları sıvayın. Kapasiteyi düşük mü kullanıyorsunuz? Hemen start düğmelerine basın. Projeniz planınız mı var? İşe koyulun. Türkiye ancak üretmekle, ihracatla, istihdamla büyür, gelişir ve zenginleşir. Bekleme dönemi sona erdi. Artık çalışma zamanı. Suriye'den Doğu Akdeniz'e kadar ülkemizin hakkını, hukukunu korumak için gece gündüz mücadelemize devam edeceğiz."

ŞEHİR HASTANESİ'NDE TEDAVİ GÖRENLERİ ZİYARET ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplu açılış töreninin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ni gezdi. Burada hastaları ziyaret eden Erdoğan, 6 hastaneden oluşan sağlık üssünü yakından inceledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yardımcısı Fuat Oktay ile TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Bakanlar eşlik etti. Bursa Şehir Hastanesi önünde kurdele kesen Erdoğan, şehir hastanesinin hayırlara vesile olmasını söyledi. Erdoğan, "İstanbul-İzmir otoyolunun açılışını yaptık. Bunlar bizim için tarihi bir dönüm noktasıydı. Tarihi bir gündü. Her iki önemli açılışı bugün yapmak suretiyle Bursa'da bir dönüşümü yaşadık. Gerek şifa kaynağımız olan Bursa Şehir Hastanesi, gerekse 'yol medeniyettir' diye yola çıktığımız bu İstanbul İzmir otoyolu tüm insanlığa özellikle ülkemiz halkına hayırlı olsun diyoruz" dedi.

'MHP İLE GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi'nde hastaları ziyaretinin ardından, AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği'ne katılmak üzere, Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi'ne geldi. Burada Bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ve teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Erdoğan, partililere hitap etti. "Bursa teşkilatımızın her bir mensubuna burada, bu muhabbet sofrasında teşekkür ediyorum" diyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aynı şekilde 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı olarak beraber hareket ettiğimiz MHP'li kardeşlerimize de başta Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere şükranlarımı sunuyorum. Cumhur İttifakı, 31 Mart seçimlerinde elde ettiği kesin ve tartışmasız zaferle, kara bulutları dağıtmış yeni bir yol ve ufuk açmıştır. AK Parti'nin Türk siyasetinin gelecek asrına damga vurabilmesi, milletin 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerinde önünü açtığı fırsat penceresini kullanmasına bağlıdır. Milletin sandıkta verdiği mesajları en doğru şekilde okuyarak en alttan en tepeye kadar üzerimize düşenleri muhakkak yerine getireceğiz. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına sonra davamıza olan bağlılığımıza ve elbette bu kutlu yolda yaptığımız özverilere borçluyuz. Biz pazara kadar değil mezara kadar diye çıktığımız bu kutlu yolda azim ve kararlılıkla yürüyeceğiz. Gençler, kardeşlerim, ne köklerimizden kopacağız ne de gözlerimizi bir an olsun ufuktan ayıracağız. Bu süreçte ülkemizin bekasını, milletimizin istikbalini ilgilendiren konularda MHP ile güç birliği yapmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde olduğu gibi Türk demokrasini güçlendirecek reformlara imza atacağız."

'MİLLETİMİZİN ONURUNUN ÇİĞNENMESİNE MÜSAMAHA GÖSTERMEDİK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu:

"18 yıldır şanla şerefle milletimize hizmetin gururunu yaşıyoruz. 17 yılı bulan iktidarımız döneminde gözünü ve gönlünü ülkemize yöneltmiş yüz milyonlarca kardeşimizin umudu olduk. 17 yılın her dakikasını, her anını milletimize hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla geçirdik. Kimi eksiklerimize rağmen ülkemizin, milletimizin her meselesine çözümler üretmeye çalıştık. Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılan eserleri 17 yıllık zaman dilimine sığdırdık. Demokrasimizi güçlendirdik, milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette, Türk siyasi hayatının en köklü reformlarına imza attık. Önümüze çıkartılan tüm engelleri demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik, aksine her zeminde ülkemizin başını dik tuttuk. IMF kapılarında birkaç milyar dolar için el açan, sanayisi dışa bağımlı ülkeyi kısa zamanda bölgesinin üretim üssüne dönüştürdük. Mayıs 2013, 23.5 milyar dolar IMF'ye olan borcu sıfırladık ve IMF bize para verecek durumda değil, tam aksine bizden borç ister hale geldi. Eğitim, sağlık, ulaşım, savunma, turizm, ihracat gibi birçok alanda Cumhuriyet tarihimizin rekorlarını kırmak yine bize nasip oldu. Önceki gün açıklanan dış ticaret rakamları, her türlü saldırıya rağmen Türk ekonomisinin gücünü ve sağlamlığını ortaya koymuştur. İhracat rakamları, ekonomimizin Temmuz ayında da toparlanmaya devam ettiğini bir kez daha gösterdi."

'MUHALEFETİN SIĞ GÜNDEMİYLE DEĞİL, MİLLETİMİZİN GÜNDEMİYLE İLGİLENDİK'

Faizlerin düştüğünü, enflasyondaki gerilemenin süreceğini, piyasadaki canlanmanın yeniden ivme kazanacağını belirten Erdoğan, "Biz çalışırsak, üretirsek, hepsinden önemlisi sürekli; öldük, bittik diyerek millete karamsarlık aşılamaya kalkan felaket tellallarına kulak asmazsak, yarınımız bugünümüzden çok daha güzel olacaktır. Türkiye'nin kutlu ilerleyişini durdurmaya engellemeye kimsenin gücü yetmez, yetmeyecektir. Sağda-solda bazı duyduğunuz çatlak seslere asla kulak vermeyin. Biz emin adımlarla yolumuzda devam ediyoruz. Küçük meselelerle, sanal sorunlarla kaybedecek vaktimiz yok. Milletimiz bizden hizmet bekliyor, son 17 yılda elde ettiğimiz başarıların gerisinde, kendi gündemimize odaklanmamız, kendi önceliklerimiz doğrultusunda hareket etmemiz var. Muhalefetin sığ gündemiyle değil, milletimizin gündemiyle ilgilendik. Birileri istemese de, haz etmese de biz büyük Türkiye hayalini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya devam edeceğiz. Önümüzde 4 yıllık seçimsiz dönem bulunuyor. Bu dönemin taşıdığı önemin farkındayız. Seçimsiz dönemin, ülkemizi geliştirmesini AK Parti'de yenilenme ve birleşmenin gerçekleşmesini bekliyoruz. Atacağımız adımlarla AK Parti'nin geleceğini şekillendirmenin yanında 2053 ve 2071'e taşıyacak beşeri ve kurumsal omurgayı da hep beraber inşa edeceğiz. Ne köklerimizi koparacağız ne de gözlerimizi ufuktan ayıracağız" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Erdoğan'ın konuşması

Açılıştan detaylar

Eroğdan'ın otoyolda test sürüşü yapması

Hastane ziyaretinden detaylar

İl Başkanlığı yemeğindeki konuşması

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ- Gürkan DURAL- Muammer İRTEM- Mehmet İNAN- Semih ŞAHİN- Hasan BOZBEY/BURSA,

ABONELERİMİZİN DİKKATİNE

AŞAĞIDAKİ FTP ADRESİNDEN GÖRÜNTÜNÜN TAMAMINA, LOGOLU OLARAK ERİŞEBİLİRSİNİZ..

FTP ADRESİ: 178.211.55.226

KULLANICI ADI: dhaabone

ŞİFRE: dha

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

===========================================

4)İSTANBUL-İZMİR OTOYOLU'NUN BALIKESİR BÖLÜMÜNÜ BİNALİ YILDIRIM AÇTI

İstanbul- İzmir Otoyolu'nun Balıkesir bölümünün açılışını ise TBMM eski Başkanı, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım gerçekleştirdi.

Açılış töreni için, Susurluk ilçesi Yeniköy Gişeleri'ne gelen Binali Yıldırım'a, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Enver İskurt, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti'li milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, il başkanları, yöneticileri ve partililer eşlik etti.

Açılış öncesinde vatandaşlara hitap eden Binali Yıldırım, kürsüye 'Yolların kralı Binali Yıldırım', 'Her yer İzmir her yer Yıldırım' sloganlarıyla geldi. Türkiye için tarihi bir gün olduğunu söyleyen Yıldırım, şöyle devam etti:

"29 Ekim 2010 yılında İstanbul - İzmir otoyolunun temelini milletin adamı, Türkiye sevdalısı Cumhurbaşkanımızla beraber atmıştık. Zaman içerisinde otoyolu peyderpey hizmete açtık. Önce Osmangazi Köprüsü, ardından Bursa Gemlik otoyolu ve şimdi de İstanbul- İzmir otoyolunun tamamını bayram öncesi hizmete açıyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Bir hayal daha gerçeğe dönüşüyor. Bu proje 50 yıllık hayaldi. İzmit körfezi, Yalova, Gebze'yi bağlayan yaklaşık 4 kilometrelik köprü dünyanın üçüncü büyük köprüsü. Köprüyü 5 kez ihale ettiler. İhale ettiler, iptal ettiler, ihale ettiler, iptal ettiler. Ta ki AK Parti iktidara gelinceye kadar. Ne diyoruz 'Onlar konuşur AK Parti yapar'. Değerli kardeşlerim şimdi 'Yol medeniyet' diyoruz. Bu boşuna söylenmiş laf değil. 'Gidemediğin yer senin değil' sözü boşuna söylenmiş laf değil. Geçen 17 yıl içinde yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Yolları böldük Türkiye'yi birleştirdik."

'İZMİR'İ İSTANBUL'A KOMŞU KAPISI YAPALIM DEDİK'

Otoyolun yapımıyla ilgili bilgiler de paylayan Binali Yıldırım, şunları söyledi:

"Bu yolun açılışını yapacağız ama bu yol ne anlama geliyor? İstanbul'dan çıkacaksınız. İzmir'e geleceksiniz. Şimdi ne kadar? 8 saat. Ha şunu da bilin bu mevcut devlet yolu var ya. Bursa'dan gelen Susurluk. Manisa, İzmir. Oralar da bölünmüş yol değildi. Onu da yaptık. Onu da Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları yaptı. Ama 'Yetmez' dedik. 'İzmir'i İstanbul'a komşu kapısı yapalım' dedik ve böylece yola çıktık. Her şey Türkiye için, her şey İzmir için, her şey Manisa için, her şey Balıkesir için. Sırayla geliyoruz. Her şey Bursa için, her şey Yalova için, her şey İstanbul için, her şey Türkiye için. Yol 5 bölümde yapıldı. Bu yolun yapımı dolayısıyla 2,5 milyar liralık istimlak kamulaştırma yapıldı. Bu yol güzergahında bulunan illerde milli gelir artışı yüzde 1,5 daha fazla olacak. Şimdi bölünmüş yollar can kurtarıyor, hayat kurtarıyor. Araç sayısı 8 milyondan 23 milyona çıktı. Bu yol hizmete girdiğinde bir senede 3,5 milyar lira tasarruf sağlanacak. Nereden sağlanacak? Yolda kazanılan zaman 8 saatten 3 saate iniyor, arada 5 saat var."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törenin Bursa bölümünde konuşmaya başlaması üzerine Binali Yıldırım, konuşmasını bitirip yerine geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın barkovizyondan gösterilen konuşmasını alandakilerle birlikte dinledi. Binali Yıldırım, tören sırasında yanına gelen küçük çocuklarla yakından ilgilendi onlara hediyeler verdi.

TELEKONFERANSLA BURSA'YA BAĞLANDI, OTOYOL AÇILDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından sonra otoyol açılış töreni için telekonferansla Balıkesir'e de bağlanıldı. Burada beraberindeki milletvekilleriyle sahneye çıkan Binali Yıldırım, Bursa'daki tören alanında bulunanlara şöyle seslendi:

"Sayın Cumhurbaşkanım, değerli Bursalılar, Balıkesir'den sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bugün Marmara ve Ege bölgeleri için tarihi günlerinden birisini yaşıyoruz. Bu muhteşem açılışı baştan sonuna canlı bir şekilde takip ettik. Sayını Cumhurbaşkanım dün gibi aklımda, tarih 29 Ekim 2010. Dilovası'nda bereketli yağmurlu bir günde bu muhteşem projenin temelini atmıştık. Siz o dönemde Başbakandınız ben de Ulaştırma Bakanıydım. Bugün 4 Ağustos 2019 İstanbul- İzmir Otoyolunun açılışını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Bir hayal daha gerçek oluyor. Sayın Cumhurbaşkanım sizin liderliğinizde ülkeyi doğudan batıya, kuzeyden güneye bölünmüş yollarla donattık. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik. Ancak dost düşman herkes bilmeli ki; Yolları böleriz Türkiye'yi böldürtmeyiz. Eseri olmayanın yerinde yeller eser. Siz bir değil Sayın Cumhurbaşkanım binlerce eser bıraktınız arkanızda. Bu millet sizlere minnettardır. Bu yol sayesinde bölgenin ekonomisi, sanayisi çok daha gelişecek."

Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından Bursa ile aynı ayna Balıkesir'de de kurdele kesildi. Açılışta 4 yaşındaki Recep Tayyip Erdoğan da sahnede yer aldı.

Binali Yıldırım daha sonra teşkilat yemeğine katılmak üzere Bursa'ya hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Yıldırım'ın konuşması

Detaylar

Haber-Kamera: Taylan YILDIRIM- Mehmet CANDAN/BALIKESİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

============================

5)MAGANDA KURŞUNUNUN İSABET ETTİĞİ HÜSEYİN ÖLDÜ



GAZİANTEP'te, düğünde magandaların hava ateşlediği tabancadan merminin isabet ettiği 12 yaşındaki Hüseyin Cennet, hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde Arıl Mahallesi'nde düzenlenen düğününde meydana geldi. Düğüne katılan bazı davetliler yanlarında getirdikleri tabanca ve av tüfekleri ile havaya ateş açtı. Bu sırada kim tarafından ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunlardan biri ailesi ile düğüne gelen Hüseyin Cennet'in karnına isabet etti. Küçük çocuğu kanalar içinde yatarken görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Cennet'i, Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ameliyata alınan Cennet, doktorların tüm çabasına karşın yaşamını yitirdi. Küçük çocuğun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, Hüseyin Cennet'in ölümüne neden olan tabancayı ateşleyen kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

----------------------------------

Hüseyin Cennet'in Fotoğrafı

Acil Servis

Hüseyin Cennet'in Yakınları

Polis ve Ambulans aracı

Genel ve detay görüntüler

Haber: Kadir GÜNEŞ - Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=============================

DOĞUM GÜNÜNDE ÖLDÜRÜLEN HÜSEYİN'İN CİNAYET ZANLISI ADIYAMAN'A GETİRİLDİ

OĞLUNUN KATİL ZANLISINA İDAM İSTEDİ

6)ZANLI, GÜVENLİK GEREKÇESİ NEDENİYLE MAHKEMEYE ÇIKARILMADAN TUTUKLANDI

Adıyaman'da, doğum gününde evden çıkan ve 3 gün sonra cesedi yol kenarında bulunan 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i öldüren ve Antalya'da yakalanan Murat Ç.'nin (36) adliyeye sevk edileceğini öğrenen bir grup vatandaş ve Çelik ailesi yolu kapattı. Kalabalık daha sonra emniyet müdürlüğüne kadar yürürken anne Saliha Çelik, Murat Ç.'nin idam edilmesini istediklerini söyledi. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayıyla güvenlik gerekçesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Murat Çekiç, geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.

Doğum günü olan geçtiğimiz Çarşamba günü Esentepe Mahallesi'ndeki evine pasta alarak gelen ortaokul 6'ncı sınıf öğrencisi Hüseyin Nasullah Çelik, öğleye doğru evden ayrıldı ve ailesi bir daha haber alamadı. Aile, Hüseyin'e ulaşamayınca durumu polise bildirdi. Bölgedeki güvenlik kamera kayıtlarını inceleyerek ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Hüseyin'in son olarak aynı mahallede yaşayan Murat Ç. ile görüldüğünü belirledi. Polis, Murat Ç.'nin Antalya'da olduğunu belirledi. Ekipler tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Murat Ç., burada verdiği ilk ifadesinde Hüseyin Nasullah Çelik'i öldürdüğünü itiraf ederek cesedi attığı yeri söyledi. Ekipler yaptıkları araştırmada küçük çocuğun cansız bedenine ulaştı.

MURAT Ç. CİNSEL İSTİSMAR SUÇUNDAN 4 AY HAPİS YATMIŞ

Adıyaman polisi Çelik'in cinayet zanlısı Murat Ç.'yi Antalya'da teslim alarak sorgulamak üzere Adıyaman Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Yapılan araştırmada Murat Ç.'nin cinsel istismar suçundan 4 ay hapis yattığı belirlendi.

MARKET, VATANDAŞLARIN TEPKİSİ ÜZERİNE KAPATILDI

Gözaltına alındıktan sonra verdiği ifadesinde Çelik'i öldürdüğünü itiraf eden Murat Ç.'nin sahibi olduğu markete gelen kalabalık, önce attıkları taşlarla iş yerinin camlarını kırdı, ardından da içerideki eşyaları sokağa attı. Olay yerine sevk edilen çok sayıda çevik kuvvet polisi, öfkeli kalabalığı güçlükle sakinleştirirken çıkan arbede de bir polis başında aldığı darbeyle yaralandı. Yaralı polis olay yerine çağrılan sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan polisin sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi. Markette bulunan mallar alış-veriş yaptığı firmalar tarafından geri alınırken, Adıyaman Belediyesi Zabıta ekipleri ise içeride kalan eşyaları boşaltarak iş yeri camında bulunan reklamları çıkartarak dükkanı kapattı.

YAKINLARI VE VATANDAŞLAR YOLU TRAFİĞE KAPATTI

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Murat Ç.'nin adliyeye sevk edileceği haberi üzerine Çelik'in ailesi ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 100 kişilik grup adliye binası yakınlarında beklemeye başladı. Burada bir süre bekleyen kalabalık daha sonra yolu trafiğe kapatarak İl Emniyet Müdürlüğü'ne yürüdü. Kalabalık grup bir süre 'tacizcilere idam' şeklinde slogan attı.

İDAM İSTEDİ

Anne Saliha Çelik, burada Emniyet Müdür Yardımcıları ile bir süre görüşerek, Murat Ç.'nin kendilerine verilmesini istedi. Emniyet çıkışında gazetecilere açıklama yapan anne Çelik, idam isteyerek, katillerin ve tacizcilerin annelerin eline verilmesini istedi. Fenalaşan anne Çelik, burada yakınları tarafından sakinleştirilerek eve götürüldü.

MAHKEMEYE ÇIKARILMADAN TUTUKLANDI

Adıyaman'da, 13 yaşındaki Hüseyin Nasullah Çelik'i bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yol kenarına atan, olay sonrası ise kaçtığı Antalya'da yakalanarak Adıyaman'a getirilen Murat Çekiç tutuklandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı kararı ve Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın onayıyla güvenlik gerekçesi nedeniyle mahkemeye çıkarılmadan tutuklanan Murat Çekiç, geniş güvenlik önlemi altında cezaevine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

---------------------------------

Kapatılan market

Taziye evinde taziyelerin kabul edilmesi

Adliye Sarayı

Toplanan kabalığın yürümesi

Kalabalığın slogan atması

İl Emniyet Müdürlüğü

Burada toplananların slogan atması

Anne Saliha Çelik ile röp.

Kalabalığın dağılması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

7)DENİZLİ'DE GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASINDA YANGIN



DENİZLİ'de, katı atık bertaraf tesisinde yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, 3 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Daha önce de iki kez yandığı öğrenilen fabrika sahiplerinin yakınları ise itfaiye ekiplerini darbetti, basın mensuplarının görüntü almasını engelleyerek bir kişinin kamerasını kırdı.

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesi'nde bulunan katı atık bertaraf tesisinde saat 21.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın, kimyasal maddelerin tutuşmasıyla kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Su ve Kanal İdaresi'ne (DESKİ) ait 42 araç ve 87 personel, yangını söndürmek için çalışma başlattı. İtfaiye ekipleri tesisin dört bir yanından su ve köpük sıkarak alevleri kontrol altına almak çalışma başlatırken, kimyasal maddeler nedeniyle zaman zaman küçük çaplı patlamaların da yaşandığı fabrikada, iş makineleri de yangını söndürmek için çalışmalara katıldı. Yangında fabrikadaki atıkların bulunduğu arka kısım, alevler nedeniyle büyük hasar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Fabrikadaki 3 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. İtfaiye ekipleri, kimyasal atıkların bulunduğu fabrikanın arka kısmında bulunan alevlere müdahalesi devam ediyor.

DAHA ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞ

Yangının çıktığı katı atık tesisinin, 2017 yılının Temmuz ve Ağustos aylarında çıkan yangın sonucu büyük hasar gördüğü öğrenildi.

İTFAİYECİLERE VE BASIN MENSUPLARINA SALDIRI

Öte yandan, yangını söndürmek için çaba sarf eden itfaiye ekipleri, firma sahibinin yakınları tarafından saldırıya uğradı. Öfkeli grup, bazı itfaiye erlerini darbetti. Yangını görüntüleyip haber yapmak isteyen basın mensupları yine aynı grup tarafından engellendi. Bir basın mensubunun kamerası saldırı esnasında kırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Yanan fabrikadan genel ve detay görüntüler

-İtfaiye araçlarından detaylar

-İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmasından görüntüler

-Yangını izleyen vatandaşlardan görüntü

-Kimyasal varillerinden görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN- Deniz TOKAT/DENİZLİ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

8)ÇORUM'DA 7 EV YANDI



ÇORUM'un İskilip ilçesinde, bir evde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle büyüyerek etrafındaki 6 eve daha sıçradı. Yangın, ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Sorkun köyünde çıktı. Köydeki bir evde bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek 6 eve daha sıçradı. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında 7 ev kullanılamaz hale geldi.

Kimsenin yaralanmadığı yangının çıkış nedenin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Alevleri söndürme çalışması

Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

======================================

9)BİNADA YANGIN ÇIKINCA TERASA SIĞINANLARI, POLİS VE İTFAİYE KURTARDI



ŞANLIURFA'nın Siverek ilçesinde, 4 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Alevlerden kaçıp, binanın terasına çıkan 15 kişiyi polis ve itfaiye ekipleri kurtardı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Siverek'e bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan, 4 katlı binanın 1'inci katındaki evde, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Dumanla kaplanan binada oturan 15 kişi, hemen terasa çıktı. İhbarla gelen itfaiye ekipleri ise söndürme çalışması başlattı. Alevlere, polis ekipleri de TOMA'lardan su sıkarak, müdahale etti. Bu sırada terasta bulunan 15 kişi, polis ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangın, söndürülürken, dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Yanan bina

Dumanlar ve toplanan kalabalık

Yangına müdahale eden itfaiye ekibi

TOMA'nın yangına müdahalesi

2 kişinin ambulansa alınması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

10)BUCAK'TA, 4 DÖNÜM KIZILÇAM ORMANI YANDI



BURDUR'un Bucak ilçesine bağlı Elsazı köyünde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda, belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler, 2,5 saatte söndürülürken, 4 dönüm alanın zarar gördüğü belirtildi.

Elsazı köyü Boztepe mevkisinde, saat 17.00 sıralarında, kızılçam ormanlarının olduğu alanda yangın çıktı. İhbarla yangın söndürme helikopteri ve 4 arazöz ile bölgeye sevk edilen Bucak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, alevlere müdahale etti. Yangın, saat 19.30 sıralarında, kontrol altına alınıp, söndürüldü. Alevlerin sardığı 4 dönüm kızılçam alanın zarar gördüğü belirtildi. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

Yangın söndürme helikopterinin alevlere su atması

HABER- KAMERA: Halim AKCA/BUCAK (Burdur),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=================================

11)KIZ KARDEŞİ İLE YANINDAKİ ERKEK ARKADAŞINI BIÇAKLADI



MALATYA'da, Hasan A., birlikte dolaşırken gördüğü kız kardeşi Gurbet A. ile erkek arkadaşı Kerem K.'yi bıçakla yaraladı. Polis, Hasan A.'yı gözaltına aldı.

Olay, akşam saatlerinde İstiklal Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Hasan A., kız kardeşi Gurbet A. ve erkek arkadaşı Kerem K.'yi yan yana gördü. Hasan A.'nın ikilinin yanına gitmesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Hasan A., yanındaki bıçakla kız kardeşini ve erkek arkadaşını bıçakladı. Kanlar içinde kalan Gurbet A. ve Kerem K., ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Turgut Özal Tıp Merkezi'ne götürülerek tedaviye alındı. Hasan A. ise polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Olay yerinden detay

Polis ekipleri

Olay yeri incelemenin çalışması

Polis şeridiyle kapanan sokak

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=========================

12)EŞİNİ TABANCAYLA VURUP, İNTİHARA KALKIŞTI



ÇORUM'da, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Sadık G. (66), tartıştığı eşi Dudu G.'yi (82) ruhsatsız tabancayla vurarak, yaraladıktan sonra intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralanan çift, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı.

Olay, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Karahisar köyünde meydana geldi. Sadık G. ile eşi Dudu G. arasında, evlerinde, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Sadık G., tartışma sırasında, ruhsatsız tabancayla eşine 2 el ateş etti. Dudu G.'nin kanlar içinde yere yığıldığını gören Sadık G., aynı silahı başına dayayıp, ateşledi. Silah seslerini duyup, eve gelen çiftin yakınları ve köylülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralı olduğunu belirlediği çifti ilk müdahale sonrası ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Sadık G. ile eşi Dudu G.'nin ameliyata alındığı ve hayati tehlikelerinin olduğu belirtildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Hastaneye ambulansla getirilen karı koca

-Detaylar

(SÜRE: 2. Dk (BOYUT 270 MB)

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR- ÇORUM

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===================================

13)17 YAŞINDAKİ SEMİH, PARKTA TÜFEKLE ATEŞ AÇTI: 1'İ AĞIR 5 YARALI



ÇORUM'da, Semih T. (17), tartıştığı Batuhan Y. (16) ile parkta oturan arkadaşlarına pompalı tüfekle ateş etti. Açılan ateş sonucu gruptan 1'i ağır 5 kişi yaraladı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Çöplü Mahallesi'ndeki Namazgah Parkı'nda meydana geldi. Semih T., iddiaya göre, önceden kavgalı olduğu ve arkadaşlarıyla parkta oturan Batuhan Y.'nin yanına yaklaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü. Bu sırada Semih T., üzerindeki pompalı tüfeği çıkarıp, çocuklara doğru ateş etti. Açılan ateş sonucu saçmaların isabet ettiği Batuhan Y. ile arkadaşları Ömer Serkan A. (17), Buğra A. (18), İsmail K. (17) ve Mustafa B. (18) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Buğra A.'nın hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Öte yandan polis ekiplerince olay sonrası parkta tüfeği bırakarak, kaçan Semih T.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------

Yaralıların ambulansla hastaneye getirilmeleri

-Detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ ÇORUM

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

================================

14)MOTOSİKLETLE HIZ VE ZİKZAK, CAN ALDI



KONYA'da, sürücüsünün hızlı ve zikzak çizerek ilerlediği motosiklet, kontrolden çıkıp önündeki otomobile çarparak devrildi. Motosikletin arkasında oturduğu yerden fırlayıp, akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan cipe çarpan Özge Karakaya (20), hayatını kaybetti.

Kaza, 18.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu'nda meydana geldi. Sondaj firmasında çalışan Sefa İnel (23), arkadaşı Özge Karakaya ile birlikte 16 CLL 82 plakalı motosikletiyle gezintiye çıktı. İnel yönetimindeki motosiklet, iddiaya göre hızlı ve zikzak çizerek ilerlerken, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybedip, önündeki Suriye uyruklu Muhammed El Sekkar'ın kullandığı 42 MA 2808 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle arkada oturan Özge Karakaya, motosikletten fırlayıp o sırada akaryakıt istasyonundan çıkmak üzere olan Fransa plakalı BF 575 AY plakalı cipe çarptı. Kaskı da başından fırlayan Karakaya, kanlar içinde kaldı. Motosiklet sürücüsü İnel ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karakaya'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayı duyup, olay yerine gelen Karakaya'nın yakınları sinir krizi geçirdi.

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Polise, kazanın nasıl olduğunu anlatan görgü tanıkları, motosikletin hızlı ve zikzak yaparak ilerlediğini, daha sonra önündeki otomobile çarptığını ve arkasında oturan genç kızın da, fırlayıp cipe çarptığını söyledi. Motosiklet sürücü İnel, ambulansta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayın ardından kaza yerinde toplanan kalabalığın, polisin uyarılara rağmen bekleyip, cesedi izlemesi ise dikkat çekti.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------

Bir yakının yere oturup cesede bakarak ağlaması

Çevredekilerin sakinleştirmesi

Görgü tanıklarının polise olayı anlatması

Olay yerine gelen yakınlarının sinir krizi geçirmesi

Kaza yerinden detay

Kalabağılın izlemesi

Genel ve detay

Haber- Kamera: İsmail AKKAYA/ KONYA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=====================

15)BİSİKLETLİYE OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI O ANLAR KAMERADA



İZMİR'in Menemen ilçesinde, bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalışan Muhammet Seyit Çevik'e otomobil çarptı. O anlar ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi 1265/1 Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Seyit Çevik'e, iddiaya göre bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, arkasından gelen M.F.K. yönetimindeki 35 GB 9028 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Çevik yola savrulurken, otomobil ise yol kenarındaki ağaca çarparak durabildi. Kazada bisiklet ve otomobil sürücüsü yaralandı. Kazayı gören çevredekiler yardıma koşarak durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Muhammet Seyit Çevik ile M.F.K.'yı Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının hastanede tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

O ANLAR KAMERADA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışma sonucunda bir apartmanın güvenlik kamerasının olay anını kaydettiği tespit edildi. Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan bisikletli Muhammet Seyit Çevik'e, M.F.K. yönetimindeki otomobilin arkadan gelerek çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ (Güvenlik kamerası)

---------------------------

Bisikletliye aracın çarpması

Detaylar



Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Alper KORKMAZ/İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==========================

16)REFÜJE DEVRİLEN OTOMOBİLDEKİ 4'Ü ÇOCUK 6 KİŞİ YARALANDI



AKSARAY'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüje devrilmesi sonucu, 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Aksaray- Nevşehir karayolunun 23'üncü kilometresinde meydana geldi. Tayfur Yaşar Malı (40) yönetimindeki 51 KY 051 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Tayfur Yaşar Malı ve otomobildeki Gülsüm Coşkun (38), Ahmet Can Eken (11), Aylin Eken (7), Ayşegül Eken (8) ve Andaç Eken (7) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------

-Kaza yapan araçtan genel detay

-Polis ekiplerinin aracı incemesi

Haber- Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

==============================

17)MANİSA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 7 YARALI



MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Tarzan Bulvarı, Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Gültekin A. (39) yönetimindeki 34 DD 5779 plakalı otomobil, Ali G. (33) yönetimindeki 35 DHP 08 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki 3'ü çocuk olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı. Yaralılar, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne ile çevredeki özel hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik, araçların olay yerinden çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından normale döndü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

------------------------------

-Sağlık çalışanlarının olay yerindeki çalışması

-Polis ekiplerinin olay yerindeki görüntüsü

-Kazadan görüntüler

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/MANİSA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===========================

18)İKİ OTOMOBİL ÇİFTLİKTEN KAÇAN ATLARA ÇARPTI, 3 TAY ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI



MALATYA'nın Akçadağ ilçesinde, çiftlikten kaçan 50 at ve tay karayoluna çıktı. Yolda ilerleyen 2 otomobilin çarptığı 3 tay öldü, 5 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Malatya- Kayseri karayolunda meydana geldi. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (TİGEM) bağlı Sultansuyu Tarım İşletmesi'nde yetiştirilen 50 at ve tay henüz bilinmeyen nedenle çiftlikten kaçtı. Kayseri yönüne ilerleyen Kalender Kırbıyık yönetimindeki 06 BM 3108 otomobil ile Almanya'dan gelen Yılmaz Akdemir yönetimindeki W YQ 155 plakalı otomobil karayoluna çıkan atlara çarptı. Kazada otomobillerin çarptığı 'İpek Hatun, Bodrum Güzeli ve Bir Güzel' isimli 3 tay öldü. Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobil sürücüsü Kalender Kırbıyık ile Ayten, Diyar, Zilan ve Küvan Akdemir yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Çiftlikten kaçan diğer atları bulmak için inceleme başlatan ekipler, sürücüleri at çıkmasına karşın yavaş gitmeleri konusunda uyardı. Ekiplerin kaçan atlardan 39'unu bulduğu, 8'inin ise arama çalışmalarının sürdüğü belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Olay yerinden detay

Ölen atlardan görüntüler

Kaza yapan otomobiller

Vatandaş röp.

Kalabalıktan görüntü

Trafik ekiplerinin uyarısı

Bulunan at sürüsünden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

19)ELİNİ KAPTIRDIĞI KIYMA MAKİNESİ İLE HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ



SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, şarküteride çalışan Kudret Kınal, elini kıyma makinesine kaptırdı. Olay yerine gelen ekiplerin uzun uğraşlarına rağmen eli kurtarılamayan Kınal, kıyma makinesiyle birlikte hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kuzuluk Mahallesi'nde meydana geldi. Bir şarküteride çalışan Kudret Kınal, iddiaya göre kıyma çekerken elini makineye kaptırdı. Kudret Kınal'ın feryadını duyan diğer çalışanlar hemen yardımına koşarken, sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve arama kurtarma ekibi geldi. Sağlık ve itfiye ekibinin uzun uğraşlarına rağmen Kudret Kınal'ın eli kıyma makinesinden kurtarılamadı. Bunun üzerine Kudret Kınal kıyma makinesiyle birlikte Akyazı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Kudret Kınal, buradan makineyle birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

PARMAKLARINI KAYBETTİ

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, çalıştığı şarküteride elini kıyma makinesine kaptıran Kudret Kınal, kıyma makinesi ile birlikte Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne getirildi. Eli makineden çıkarılan Kudret Kınal'ın parmakları kesilirken, ameliyata alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------

Elini makineye kaptıran işçinin ambulansa taşınması

Detaylar

HABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

===============================

Suvarlı beldesinde seçmen sandık başında (2)

20)RESMİ OLMAYAN SONUÇLARA GÖRE AK PARTİ'Lİ AĞIR BAŞKAN SEÇİLDİ

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı, Suvarlı beldesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ni kazanan İYİ Parti Adayı Mikail Ağır'ın mazbatasının iptalinin ardından tekrarlanma kararı alınan seçimde bu sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 17.00'de sona erdi. Ardından oy sayımına geçildi. Seçimi resmi olmayan sonuçlara göre mazbatası iptal edilen Mikail Ağır'ın, AK Parti'den aday olan eşi Gülfer Ağır, seçimi kazandı. Seçimlerde 1661 seçmen 7 sandıkta oy kullanırken, yapılan sayımlarda AK Parti adayı Gülfer Ağır 894 oy, Vatan Partisi adayı Gazi Sabancı 696 oy, BTP adayı Mustafa Doğan 8 oy alırken, 63 oy geçersiz sayıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-----------------------------------

Sandıkların açılması

Oyların sayılması

Açılan oyların okunması

Zarfların sayılması

Jandarma

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

21)MUĞLA'DA 22 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yasa dışı yollardan lastik botla Yunanistan'ın Sömbeki (Simi) Adası'na geçmeye çalışan 22 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, saat 18.00 sıralarında ilçe merkezine 30 kilometre mesafede AKTUR Tatil Sitesi açıklarında lastik botta kaçak göçmenlerin bulunduğunu tespit etti. Harekete geçen ekipler, lastik botu durdurarak botta bulunan 14'ü Irak, 5'i Suriye ve 3'ü Filistinli olmak üzere toplam 22 kaçak göçmeni yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçak göçmenler, Datça limanına getirildi. Yunanistan'ın Sömbeki Adası'na geçmeye çalıştıkları belirlenen kaçakların içinde bulunduğu lastik botun havası indiği için batmak üzere olduğu öğrenildi. Son anda kurtarılan kaçak göçmenlerden ikisinin, bota binmeden önce dağlık yolda gizlice sahile inmeye çalıştıkları sırada düşerek yaralandığı belirtildi. İki yaralı göçmen, Datça Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedaviye alındı. Kaçak göçmenlerin, kimlik tespit çalışmalarının tamamlanmasından sonra, Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edilecekleri öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

Kaçaklara su verilmesi

Kaçaklardan detaylar

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

=======================

22)MARMARİS'TE ARIZALANAN TEKNEDEKİ 2 KİŞİ KURTARILDI



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, motor bölümündeki elektrik aksamında çıkan arıza nedeniyle sürüklenen 'Kayra-Q' adlı teknedeki 2 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde Marmaris ilçesinin 40 kilometre açığındaki Çiftlik Mahallesi'ndeki bir koyda meydana geldi. 'Kayra-Q' adlı 14 metrelik teknenin motor bölümündeki elektrik aksamında arıza meydana geldi. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, teknede bulunan 2 kişinin ihbarı üzerine harekete geçti. Çiftlik Mahallesi açıklarında bulunan tekneye yanaşan ekipler, iki kişiyi kurtardı. Tekne sahil güvenlik botuna bağlanarak Marmaris ilçesine getirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

(Sahil güvenlik ekiplerinin cep telefonu ile çektiği görüntü)

Teknenin kıyıya çekilmesi

Haber - Kamera: Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS, (Muğla),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ