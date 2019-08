DHA YURT BÜLTENİ - 1

(ÖZEL HABER)

1)ORGENERAL ÇETİN, KATO DAĞI'NDA 'KIRAN OPERASYONU'NU YÖNETTİ

DHA KIRAN HAREKATININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ OPERASYON BÖLGESİNİ GÖRÜNTÜLEDİ



İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca Şırnak, Hakkari ve Van'da, terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Kıran Operasyonu' kapsamında Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesinde operasyonu yönetti.

Terör örgütü PKK'ya yönelik İçişleri Bakanlığı'nca, 18 Ağustos günü, 129 timin katılımıyla Şırnak, Hakkari ve Van kırsalında başlatılan 'Kıran Operasyonu' sürüyor. Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, beraberindeki Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Korgeneral Hacı İlbaş, Şırnak Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Şırnak İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım ile birlikte Türkiye'nin en yüksek askeri üs bölgesi olan 3 bin 400 rakımlı Kato-Marinos Acar Tepe Üs bölgesine geldi.

'SON TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLİNE KADAR İNLERİNE GİRİYORUZ'

Üs bölgesinde incelemede bulunup, Kıran Operasyonu'nu yöneten Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kıran Operasyonu'nun başarılı şekilde devam ettiğini söyleyerek, "Ülkemizin birliği bütünlüğü, vatandaşlarımızın huzuru için güvenlik kuvvetlerimiz ülkemizin her karış toprağında ihtiyaç duyulan her yerde, başta bölücü terör örgütü olmak üzere bütün terörist unsurlarla, suç ve suç unsurları ile operasyonlar devam etmektedir. Dün Hakkari Kavaklı köyü kırsalında bulmuş olduğumuz silah deposunun ötesinde bugün de Beytüşşebap Marinos Tepe Acar üs bölgesinde operasyonu yerinde incelemek üzere Valilerimizle ve operasyon kuvveti komutanlarımızla buraya geldik. Burada operasyonun planladığın şekilde arkadaşlarımız başarıyla devam ediyorlar. Kahraman jandarmamız, kahraman polislerimiz, kahraman korucularımız, sayın valilerin emirleri doğrultusunda operasyonlarına devam etmektedir. Biz güvenlik kuvvetleri olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, Sayın İçişleri Bakanımızın emir ve talimatları doğrultusunda ülkemizin her köşesinde en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar, ülkemizde halkımızın vatandaşımızın huzuru tamamen tesis edilinceye kadar son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar teröristlerin inlerine giriyoruz. Girmeye de devam edeceğiz. Bundan sonra da operasyonlarımız kesintisiz operasyon mantığı ile teröristlerin var olabileceği her yerde devam edecektir. Yüce milletimizin desteği ve hayır duasıyla bölge halkımızın desteği ile güvenlik kuvvetlerimiz mücadeleye kahramanca devam edecektir" dedi.

KÖR KANDİL DAĞI'NDA TERÖRİSTLERİN MAĞARASI BULUNDU

Orgeneral Çetin, Hakkari'de sürdürülen operasyonda Kör Kandil Dağları bölgesinde terör örgütü PKK'lıların kullandığı çok büyük bir mağara bulduklarını ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirdiklerini söyledi.

'BURADAN DAHA YÜKSEK HERHANGİ BİR YERDE GÜVENLİK KUVVETİMİZ YOK'

Kato-Marinos Tepe Acar üs bölgesinin Türkiye'deki en yüksek askeri üs bölgesinin olduğunu belirten Orgeneral Çetin, "Ağrı Dağı'ndan sonraki en yüksek yer Hakkari'deki Cilo Dağı'dır. Orada 3 bin 450 metrede Düz Tepe, İki Yaka dağlarında üs bölgelerimiz var. Göller bölgesi, düz tepe ve daha birçok noktada üs bölgelerimiz var. Burası 3 bin 400 metre. Yani şu anda en yüksek üs bölgesinde bulunuyoruz. Buradan daha yüksek herhangi bir yerde güvenlik kuvvetimiz yok. Türkiye Cumhuriyeti'nin bugün 3 bin 400 metrede üs bölgesi teşkil edip kahraman jandarmamız, polis özel harekatlarımız, komandolarımız güvenlik korucularımızla 24 saat, 12 ay bu tepede -30 derecede görev yapıyoruz. Bunu dünyada en fazla 6-7 ülke başarabilir. Ama dünyada bu sarp vahşi arazide kalabilecek bir ülke varsa o da Türkiye'dir. İşte Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman kuvvetlerin ulaştığı noktayı ifade etmek istiyorum. Yeteneğimizi kabiliyetimizi ifade etmek istiyorum. Burada 24 saat, 12 ay, 365 gün görev yapıyoruz. Bu şanlı bayrağımız, yüce milletimiz için. Hepimiz bu bayrağa bu millete bu devlete canımızı kanımızı feda etmeye hazırız. Kanımız, canımız, bütün varlığımız şu al bayrağımıza feda olsun, helal olsun, armağan olsun. Burada valimizle, jandarma komutanımızla, emniyet müdürümüzle, 82 milyon vatandaşımızın desteği ve duası ile bayrağımızın ülkemizin her karış toprağında bütün şer odaklarına karşı, bütün bölücü yıkıcı unsurlara karşı, her türlü terörist unsurlara karşı ülkemizin güvenliği vatandaşımızın huzurunu sağlayacağız bundan kimsenin kuşkusu olmasın" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN EN HASSAS BÖLGESİ'

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, Kıran Operasyonu'na katılan güvenlik güçlerine başarı dileklerinde bulunarak, şunları söyledi:

"Operasyona katılan tüm birliklerimize üstün başarılar diliyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olması ve iç güvenliğimizin canla başla mücadele ediyorlar. Bizlerde elbette ki hem görevimiz gereği hem de bu ülkenin bir vatandaşı olarak fiilen yanında olmak istedik. Her türlü desteği de valilikler olarak kendilerine sağlıyoruz. Bu operasyon Cumhurbaşkanımız, İçişleri Bakanımızın himayesi ve direktifleriyle yürütülüyor. Buradaki incelemelerimizi yaptık. Komutanlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Operasyona katılan tüm birliklerimize başarılar diliyorum."

Hakkari Valisi Akbıyık ise, şu an Türkiye'nin en hassas bölgesinde Kıran Operasyonu'nun düzenlediğini ifade ederek, "Şırnak, Hakkari ve Van noktalarının kesiştiği noktadayız. Kavaklı, Kato-Marinos Dağı Acar üs bölgesi 3 bin 400 rakımdayız. Bölge itibariyle Türkiye'nin en hassas bölgesindeyiz. Kıran Operasyonu çok önemli bir konumdayız. Son terörist kalmayana kadar devam edecek bir operasyon" dedi.

DHA, KIRAN HAREKATININ YÜRÜTÜLDÜĞÜ OPERASYON BÖLGESİNDE

Van, Hakkari ile Şırnak'ta Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in emir ve komutasında başlatılan 'Kıran' operasyonu devam ederken, terör örgütü PKK'ya ait sığınak, barınak ve mağaralar yerle bir ediliyor. Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de operasyona katılan Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerin yanında bulunduklarını söyledi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin; Hakkari, Van, Şırnak kırsalında 3 gün önce başlatılan ve 'Kıran' adı verilen operasyonu bizzat Hakkari'den yönetiyor. Orgeneral Çetin'in yanı sıra operasyonun Van bölümünde İl Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Van Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan; Hakkari'de Tuğgeneral Nuri Öztürk, Şırnak bölümünde ise Albay Tahsin Saruhan bulunuyor. Operasyon kapsamında, 3 ilde jandarma, polis özel harekat ve güvenlik korucularından oluşan 129 kişilik operasyonel tim görev alıyor.

Bölgedeki operasyonları bizzat takip eden Jandarma Genel Komutanı Çetin, beraberindeki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Hakkari Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ile bugün ilk olarak jandarma harekat merkezindeki koordinasyon merkezinde bir süre gelişmeleri izleyip, operasyonu yönetti. Çetin ile beraberindekilere, operasyonda ele geçirilen ve İl Jandarma Komutanlığı Fatih Kışlası'nda sergilenen silah ve mühimmat hakkında bilgi verildi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, daha sonra 'Kıran' operasyonu kapsamında Hakkari, Şırnak ve Van bölgesinin üçgeninde bulunan Kato Dağı ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'ye gitti. Burada Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan da hazır bulundu. Orgeneral Çetin, arazideki birliklerin faaliyetlerini yerinde görmek için güvenlik güçlerinin yanında bulunduklarını söyledi. Operasyonu Hakkari, Şırnak, Van üçgeninde bulunan ve Türkiye'nin en yüksek askeri tepesi olan Marünis Acer Tepe'de yürüttüklerini belirten Orgeneral Çetin, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın ve İçişleri Bakanı'mızın emir ve direktifleri doğrultusunda ülkemizde, yurt içinde son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar bölgede teröristlerin barınabileceği bütün alanlara girilmiştir ve girilmeye devam edilmektedir" dedi. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, daha sonra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu arayarak, operasyonu başarıyla yürüttüklerini söyledi. Orgeneral Çetin ve beraberindekiler, askerlerle sohbet ettikten sonra bölgeden ayrıldı.

2)VAN'DA KAÇAK GÖÇMEN TAŞIYAN MİNİBÜS DEVRİLDİ: 35 YARALI



VAN'ın Muradiye ilçesinde kaçak göçmenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 35 kişi yaralandı. Sürücü dışında 42 kaçak göçmenin bulunduğu minibüste yaralananlar Van ve Muradiye'deki hastanelerde tedaviye alındı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi'nde meydana geldi. İran sınırından yurda yasa dışı yollarla giriş yapan 43 kaçak göçmen, akşam saatlerinde organizatörler tarafından, batı illerine götürülmek üzere 21 VD 499 plakalı minibüse bindirildi. Kimliği açıklanmayan minibüs sürücüsü, kontrol noktalarında yakalanmamak için patika ve köy yollarını kullandı. Minibüs, Muradiye ilçesinin Beydağı Mahallesi yakınlarına geldiğinde, sürücüsünün kontrolünden çıktı.

OLAY YERİNDE CAN PAZARI

Devrilen minibüsteki 13 kişi sağ kurtulurken, 35 kaçak yaralandı. Can pazarının yaşandığı kazanın ardından haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 35 yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Van ve Muradiye'deki hastanelere götürülerek tedaviye alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

3)AKSARAY'DA 45 DAKİKA SÜREN DOLU YAĞIŞI TARIM ARAZİLERİNE ZARAR VERDİ



AKSARAY'da 45 dakika etkili olan dolu yağışı ay çekirdeği hasadı yapan çitçileri vurdu. Yaklaşık 10 bin dekar arazide ekili olan ayçekirdiği zarar görürken, tarlada çalışan çiftçiler ceviz büyüklüğünde yağan doludan traktör römorkların altına saklanarak korundu.

Dün akşam saatlerinde kent merkezi ve çevresinde başlayan dolu yağışı yaklaşık 45 dakika sürdü. Ceviz büyüklüğündeki dolu yağışına tarlada çalışırken yakalanan çiftçiler, traktörlerin römorkların altına saklanarak korundu. Çiftçilerin mahsulleri toplanamadan dolu yağışıyla zarar gördü. İl Tarım ve Ziraat Odası ekipleri yaptıkları ilk tespitte ekili tarım arazilerinde yüzde 40 ile yüzde yüz arası zarar olduğunu belirledi.

Dolu yağışından traktör römorklarının altına saklanarak korunduklarını söyleyen çiftçi Bahtiyar Şahin, "İşçilerimizle birlikte ay çekirdeği hasadı yapıyorduk. 45 dakika boyunca dolu aralıksız yağdı. En küçüğü ceviz büyüklüğündeydi. Doludan traktör römorklarının altına yatarak kurtulduk. Ay çekirdeği tüm tarlaya döküldü. Hayvanlarımızın yiyeceği mısırlar da zarar gördü" dedi.

Doluya tarlada yakalanan Murat Akbulut ise "Traktör yardımıyla hasat ediyorduk. Aniden dolu yağdı. Canımızı zor kurtardık. Kendimizi traktörlerin altına zor attık. İşçiler ise römorkların altına gizlendi" diye konuştu.

Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, "Dolu yağışından sonra hemen ekiplerimizle birlikte bölgeye geldik. Köy muhtarımız ve çiftçilerimizle ön tespitleri yaptık. Yarın geniş çalışma yapacağız. İnşallah çiftçilerimizi mağdur etmeyeceğiz" dedi.

Ay çekirdeklerin yüzde 80'inin zarar gördüğünü söyleyen Ziraat Odası Başkanı Emin Koçak, "Sanki ay çekirdekleri bıçak kesmiş gibi ya da dışarıdan taş atılmış gibi olmuş. Ay çekirdeği kelesinin yüzde 80'i tarlaya dökülmüş. Tam üreticimiz hasat ederken oldu. Üreticiler mahsulleri toplayıp harman yerine götürüyordu" ifadelerini kullandı.

4)KAYSERİ'DE SAĞANAK ETKİLİ OLDU

KAYSERİ'de dün akşam saatlerinde aniden bastıran yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığındı. Yağmur nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Yollarda biriken suların tahliye edilmesi için çalışma başlatan belediye ekipleri, halkı ani su baskınlarına karşı uyardı.

5)KARABAĞLAR'DAKİ ORMAN YANGINI 53 SAAT SONRA KONTROL ALTINA ALINDI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde geçen pazar günü başlayıp ve şiddetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüyen orman yangını, 53 saat süren çabalar sonrasında kontrol altına alındı. Yangının kontrol altına alınmasından sonra Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdremirli, açıklama yaptı. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, milletvekilleri ve STK temsilcilerinin de hazır bulunduğu açıklama sırasında Bakan Bekir Pakdemirli, güzel bir haber paylaşmak istediğini belirterek, "2 gün 5 saat sonra Tırazlı'da çıkan yangını kontrol altına aldık. Soğutma ve söndürme çalışmaları sürüyor. Bu yangında destek olan tüm kurumlara teşekkür etmek istiyorum. Yaralanan ve dumandan etkilenenler oldu. Bu az bir başarı değildir. Dünyada da Kanarya Adaları'nda, Sibirya'da ve Kanada'da yangınlar var. Bunlarla mücadele etmek kolay değil. Bu alanda dünyanı en iyi ülkesiyiz. İlk müdahale süresini 18 dakikadan 12 dakikaya indirdik. Tek amacımız bir ağacın daha az yanması" dedi. Son duman tütmeyene, arazi tamamen sönene kadar ekiplerin alanda olacaklarını söyledi.

'KLAVYE ŞÖVALYELERİ VAR'

Yangın söndürme çalışmaları sürdüğü sırada çeşitli kurum ve kişilerden gelen eleştirilere de değinen Bakan Pakdemirli, "Muğla'da çıkan yangınla benzer bir yangındı ama yüzde 50 daha fazla helikopter kullandık. Alet ve ekipmanı eksik kullanmadık. Hatta gereğinden biraz fazla bile kullandık. 48 saattir çok fedakarca bir çalışma ortamında birlikte olduk. Ancak yangın fırsatçıları var. Hayatlarında bir kez buraya gelmeden bu işi siyasi ranta çeviren klavye şövalyeleri var. Bugün bizi en mutlu eden konu yangının kontrol altına alınması oldu. Her gün her dakika dünden daha iyi konuma getirmek istiyoruz. Dünyada geceleri hava araçlarıyla bir yangın mücadelesi yok. Ancak geceleri koordinasyon uçuşu yapılabilir mi diyerek dün gece ilk defa bir uçuşu gerçekleştirdik. Dünden bugüne başarı sağlamamızdaki en önemli etkenlerden biri de bu oldu. Koordinatları yer ekiplerine bildirdik ve başarı elde ettik. Sabah alana geldiğimizde kontrole yakın olduğunu gördüm. Ancak hava koşulları sebebiyle gün içinde de mücadelemizi sürdürdük" dedi.

Yangında uçak kullanılmamasına yönelik eleştirileri, kendisinin de pilotluk belgesini aldığı Türk Hava Kurumu'nun (THK) adını verip yanıtlayan Bekir Pakdemirli, "Geçen seneden bu yana 6 helikopter daha filomuza ekledik. Ancak geçen yıl kullandığımız uçakları bu yıl kullanmıyoruz. Uçak daha fazla su alıyor 4 ton, ama yangını hedeflemesi çok daha zor. Helikopterler bölgede bulunan göletlerden su çekebiliyorlar. Ancak uçağın 2.2 kilometrelik bir piste ihtiyacı var. Barajlarda bu büyüklüğü bulması mümkün değil. Ege Denizi'nde kullanabilirsiniz ama Denizli'de yangın çıktığı zaman ne yapacaksınız? Bugünkü şartlar itibariyle THK'nın elinde olan 6 uçağın 3'ünün motor yuvalarında motor yok. Faal olan 3 tanesinin birisi uçamayacak durumda. Diğerleriyle ring kurma ihtimali yok. Bugün itibariyle Türkiye'de bize hizmet verecek bir uçak filosu bulunmuyor. THK'da 20 uçak olduğu söyleniyor ancak bu doğru değil. İşin maliyet boyutu da var. Uçaklarla saatte 3 - 4 sorti yapıp hedefe 10 - 12 ton su bırakırken, helikopterde bu sayıyı 30 - 40 tona çıkarabilirsiniz. Bunlar teknik konular ve bu yüzden de eleştirileri yersiz buluyorum" diye konuştu.

'SİYASİLERİ BURADA GÖRMEK İSTERDİM'

İsim vermeden yangınla ilgili açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP milletvekillerine de yanıt veren Bekir Pakdemirli, şöyle konuştu:

"İzmirli siyasileri burada görmek isterdim. Gelemiyorlarsa bile telefon açmalarını beklerdim. Bu işte siyaset ve particilik olmaz. Burada hepimizin ciğerleri yanıyor. Tüm vatandaşlarımızın tek vücut olması lazım. Biz burada bir savaş veriyoruz. O sebeple bu işin üzerinden siyasi rant üretilmemesi lazım. Bazı siyasetçiler yarım saat gelip görüntü verdikten sonra 'Burayı imara açmayacağız' diye açıklama yaptı. Anayasanın 169'uncu maddesi zaten orman alanlarını korumaya almıştır. Bunların üzerinden siyasi rant elde etmeyi doğru bulmuyorum. Devlet ormanları imara konu edilemez. Bunu söyleyenler bir örneğini göstersinler. Yanan ağaçlar sebebiyle toplumdaki hassasiyeti anlıyoruz ve memnunuz. Yanan alanları en kısa sürede rehabilite etmek için en hızlı şekilde çalışacağız. Kasım ayında 3 milyon fidan ağaç dikerek Guinnes Rekorlar Kitabı'na girecektik. Burası da fırsat oldu. Tüm vatandaşlarımızı bu etkinliğe bekliyoruz. Günde bir milyondan fazla ağaç diken bir kurum olarak STK'larla birlikte onaracağımız için mutluyuz. Orman yangınlarıyla mücadelede iyi olabiliriz ama yangınların çıkmaması konusunda daha hassas olmamız lazım. Toplumu daha fazla bilinçlendirmemiz lazım. Kolluk kuvvetleri henüz yangının sebebini bulmuş değil. Açıkçası iyi niyetli de düşünmüyorum. Kasti çıkan yangınlarda müebbet hapis cezası da var. Bunun yanı sıra ihmal konularında da çok dikkatli olmamız lazım. Burada yanan ağaçları bir günde dikeriz belki ama buradaki doğal yaşamı 50 yılda yerine getirebiliriz."

Açıklamasında basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Bekir Pakdemirli, yangında uçak kullanılmamasına yönelik sorular üzerine "Biz bir ağaç daha az yansın diye mücadele ediyoruz. Ancak insan hayatı da bizim için değerli. Bunları kiralama yaptığımız zaman uçakların içinde orman personelleri binmek istemiyor. Çünkü güvenli olduğunu düşünmüyorlar. Binmek isteyenler buyursunlar binsinler. 1960 küsur model, teknik olarak iyi seviyede değil. Yangında illa bir kurumu koruyacağız diye... Personeli de düşünmek gerekiyor. Uçuşların teknik özellikleri son derece kısıtlı ve sınırlı. Ben çocuğuma yedirmeyeceğim yemeği kimseye vermem, kendim binmeyeceğim güvenmediğim hava araçlarına da kimseyi bindirmem. Uçak kullanımıyla ilgili dünyadaki örnekleri araştırıyoruz. Bu arada boş durmuyoruz. 24 helikopterin sayısını 30'a çıkardık. Uçakları konu etmek sadece bir takım siyasi rant olduğunun göstergesidir" dedi.

Yangının 500 hektarlık alanda etkili olduğunu açıklayan Bekir Pakdemirli, sabotaj ihtimaline yönelik soruya ise ellerinde bulgu olmadığını ama çıkışını da iyi niyetli bulmadığını ifade etti.

Bayraklı'da orman yangını

6)YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNÜ ALAN, DESTEĞE KOŞTU

İzmir'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, hem mahalle sakinlerinin hem de orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangın çıktığını öğrenen mahalle sakinleri, evlerindeki ya da araçlarındaki yangın söndürme tüplerini yanlarına alarak, itfaiye ekiplerine desteğe geldi. Bazıları da, hortumların açılması ve toplanması sırasında orman ve itfaiye ekiplerine yardım etti.

EVLERE YAKLAŞTI

7383 Sokak'ta bulunan Körfez Evleri Sitesi apartmanlarına yaklaşan ve paniğe sebep olan alevler, yapılan çalışmayla tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

7)MARMARİS'TE ORMANLIK ALANDA 1 GÜN ARAYLA 2'NCİ YANGIN



MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde aynı bölgede 1 gün arayla ikinci kez orman yangını çıktı. Yangın büyümeden söndürülürken, polis kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

Beldibi Mahallesi yakınlarında kızılçam ağaçlarının bulunduğu sık orman alanında, 1 gün arayla bugün de yangın çıktı. Dün saat 15.30 sıralarında bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşlar, orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı 2 itfaiye aracı ile orman ekiplerine ait 2 arazöz, 20 orman işçisi, 10 yangın müdahale ekibi ve 1 helikopter çalışma başlattı. Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü. 2 dönümü dün olmak üzere 2 günde toplam 5 dönüm ormanlık alan yangında zarar gördü. Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele ve Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kundaklama şüphesiyle araştırma başlattı.

8)BAYRAKLI'DA ORMAN YANGINI

İZMİR'in Bayraklı ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangını söndürmek için havadan ve karadan müdahaleye başlandı.

Dün saat 17.30 sıralarında, Bayraklı'daki Seyirtepe yakınlarındaki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter, 6 arazöz ve 2 iş makinesi ile söndürme işçileri sevk edildi. Ekipler, yerleşim yerlerine de yakın olan ve kuru otların da tutuşmasıyla büyüyen yangını söndürmek için havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürüyor.

9)HUSUMETLİ AİLELER DÜĞÜN SALONUNDA KAVGA ETTİ: 9 YARALI

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde düğün sırasında husumetli iki ailenin üyeleri arasında taşlı sopalı kavgada 9 kişi yaralandı. Kavga sırasında aile fertleri bir birlerine ait araçları yakmaya çalıştı, 1 kamyonet yanarak hasar gördü.

İlçeye bağlı Kurudere Mahallesi'ndeki Belediye Kullar Düğün salonunda karşılaşan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki ailenin fertleri tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.Y., E.Ö.K., S.A.K., S.Ö.K., K.Ö.K, Y.A.Y., S.A.S., B.G.S. ve Y.Ö.S. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve özel harekat polisleri kavgayı güçlükle sonlandırdı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralılar daha sonra Gaziantep'teki eşitli hastanelere sevk edildi.

ARAÇLARI ATEŞE VERDİLER

Kavgaya karışan taraflar daha sonra düğün salonu çevresinde birbirlerine ait araçları yakmaya çalıştı. Olayda yanan bir kamyonet kullanılmaz hale geldi. Mahallede olayların büyümemesi için polis ve jandarma geniş güvenlik önlemi aldı. Kavga ile ilgili soruşturma sürüyor.

10)OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 7 YARALI

KAYSERİ'de sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, şarampole yuvarlanan otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

Kayseri-Sivas karayolunun 35'inci kilometresinde bulunan Sarımsaklı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, Barış Bayer (44) hakimiyetindeki 38 YV 022 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kaza sonrası otomobil içinde bulunan sürücü Barış Bayer ile yolcular Merve, Samet, Arda Bayer, Esra Özsoy, Gül Çay ve Huriye Bahçebaşı yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

11)TURHAL'DA 3 KİŞİNİN YARALANDIĞI OLAYDA 7 TUTUKLAMA

TOKAT'ın Turhal ilçesinde Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında para anlaşmazlığı yüzünden çıkan sopalı ve bıçaklı kavga sonrası gözaltına alınan 25 kişiden 7'si tutuklandı.

Olay, geçen Pazar günü ilçe merkezindeki Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede yaşayan Muşlular ile Kızkayası köylüleri arasında, para anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Çok sayıda kişinin karıştığı kavgada 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın duyulması üzerine tarafların yakınları mahalleye akın etti. Kalabalık, bazı işyerleri ile araçlara zarar verdi. Bunun üzerine bölgeye çevik kuvvet, özel harekat polisleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tokat Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da olay yerine gelerek, taraflarla görüştü ve kalabalığın dağılmasını sağladı. Olaylara karışan 25 kişi ertesi gün polis ekipleri tarafından tespit edilerek gözaltına alındı. Gözaltına alınan 25 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından dün Turhal Adliyesine sevk edildi. Yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye getirilen 25 kişiden 7'si çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak Zile M Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. 2 kişi adli kontrol şartı ile 16 kişi ise serbest bırakıldı.

Polis ekipleri tarafların tekrar kavga etme ihtimaline karşı Muşlular ile Kızkayası köylülerinin yaşadığı bölgelerde devriye görevi yürütüyor.

12)KAVGAYI AYIRMAK İSTERKEN AYAĞINDAN VURULDU

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde çıkan kavgayı ayırmak isteyen Murat Ö., ayağından vuruldu.

Olay, saat 02.00 sıralarında Kavaklık Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Gökay G. ile Burhan Ö., caddede karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştü. Bu sırada Murat Ö. de kavgayı ayırmak istedi. Kavga sırasında belindeki tabancayı çıkarıp ateşleyen Burhan Ö., yanlışlıkla kavgayı ayırmaya çalışan Gökay G.'nin arkadaşı Murat Ö.'yü ayağından vurdu. Ayağından yaralanan Murat Ö. aniden yere yığıldı. Burhan Ö. ise olay sonrası kaçarak kayıplara karıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Murat Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Murat Ö.'nün tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlatırken, Burhan Ö.'yü yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

13)CHP EREĞLİ İLÇE BAŞKANLIĞINDA KONGRE İPTAL EDİLDİ, TARTIŞMA ÇIKTI



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın da aday olduğu CHP ilçe kongresinin iptal edilmesinin ardından parti üyeleri arasında tartışma çıktı.

CHP Ereğli Başkanı Sevdekar Aras ve yönetimi, geçen Temmuz ayında, parti genel merkezince görevden alınıp yerine kayyum atandı. Göreve atanan İsmail Fota ve yönetim kuruluyla 20 Ağustos'ta kongre kararı alındı. İlçe başkanlığına, Ereğli Belediye Başkanı CHP'li Halil Posbıyık'ın eşi Neriman Posbıyık'ın aday olması tepkilere neden oldu. Dün gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ilçe kongresi de CHP Genel Merkezi'nce iptal edildi. CHP İl Başkanı Hakkı Güney, dün partisinin ilçe binasında basın açıklaması düzenledi. İptal kararının parti genel merkezlerince alındığını hatırlatan Güney, "Merkez Yürütme Kurulu kararını verdi, şimdi verecekleri ikinci kararı bekleyeceğiz. CHP genel başkanımızın belediyeler ile ilgili aldığı karar vardır. Tebligatlarla da bu kararlar yerine getiriliyor. Bütün belediye başkanlarımız da buna uyuyor. Başka şehirlerde de iptale giden yerlerimiz var. Parti içinde akraba ilişkileri ile ilgili bir açıklama henüz, öyle bir kararı yok. Herkesin bir demokratik hakkı vardır, bunun saygınlığını ortaya koymamız lazım. Aday olacak kişiye aday olamazsınız diyemezsiniz. Genel merkez bize kararı bildirecek biz de bu karar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

TARTIŞMA ÇIKTI

Basın açıklaması sırasında parti üyelerinden bazıları, kayyum olarak atanan başkan İsmail Fota ile il başkanı Hakkı Güney'e tepki gösterdi. İstifa çağrısı yapan üyelerden Mustafa Karadeniz, yaşanan olayın sorumlusunun il yönetimi olduğunu ileri sürerek, "Bazı yöneticiler partiyi kendi tüzüklerine göre yönetiyorlar, parti tüzüğüne göre değil. Parti tüzüğünü okumalarını tavsiye ediyorum" dedi. Bu sırada İsmail Fota ile partili Ahmet Kurubacak arasında da sözlü tartışma çıktı. Tartışmayı diğer partililer sonlandırdı.

14)PROF. DR. DURSUN'UN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLDİ

Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Yukarı Hereke Mezarlığı'nda defnedildi. Cenazeye merhum Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un ailesi ile birlikte Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Eski Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Kültür ve Turizm Eski Bakanı Nabi Avcı, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Yalova Valisi Muammer Erol, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, milletvekilleri, kaymakamlar, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

DAVUTOĞLU DUYGUSAL ANLAR YAŞADI

Cenazenin defin işlemi sırasında Eski Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu da mezar başına gelerek kürekle toprak attı. Daha sonra arka tarafa geçen Davutoğlu'nun üzüntüsünün yüzünden okunduğu görüldü.

15)PROTEZ BACAKLI KİŞİ 50 METREDEN DERE KENARINA DÜŞTÜ

ANKARA'da, bir bacağı ve bir kolu protez olan Abdullah Altınsoy, arkadaşıyla birlikte tepelik alanda alkol alırken, yaklaşık 50 metre yükseklikten dere kenarına düştü. Protezleri kırılan Altınsoy, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, dün gece saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Karakaya Mahallesi Hacıkadın Deresi'nin kenarında meydana geldi. Sağ kolu ve sol bacağı protez olan Abdullah Altınsoy, iddiaya göre arkadaşıyla birlikte geldiği dere kenarındaki yamaçta alkol alırken, dengesini kaybederek, uçurumdan düştü. Altınsoy, yaklaşık 50 metre sürüklenerek dere kenarında yerde hareketsiz kaldı. Yanındaki arkadaşı, protez bacağı ve kolu kırılan Altınsoy'u kaldığı yerden çıkaramayınca polisi aradı.

'ANNEME HABER VERMEYİN'

Gelen polis ekibinin çağrısı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Altınsoy'un düştüğü yere güçlükle ulaşan ekipler, kurtarma çalışması başlattı. Altınsoy, kurtarma ekiplerine "Bırakın, burada öleyimö, "Anneme haber vermeyinö şeklinde tepkiler gösterdi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından Altınsoy, sedyeye bağlanarak kurtarıldı.

Sedye ile Hacıkadın Deresi'nin üzerine yerleştirilen kütüklerin üzerinden karşıya geçirilen Altınsoy, alkolün etkisiyle türküler söyledi. Altınsoy, daha sonra ambulansla Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

16)KANGAL KÖPEKLERİNİ ZİNCİRLE TRAKTÖRE BAĞLAYIP KOŞTURDU



SİVAS'ın Kangal ilçesinde traktörün arkasına iki köpeği zincirle bağlayıp koşturan bir kişi vatandaşlarca görüntülenerek Valiliğe ihbar edildi. Valiliğin talimatıyla köpekleri zincirleyen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Kangal ilçesinde bir traktörün arkasına zincirle bağlı iki kangal köpeğinin karayolunda koşturulduğunu gören diğer sürücüler cep telefonu ile olayı kaydedip durumu sosyal medya üzerinden Sivas Valiliği'ne bildirdi. Valilik tarafından yapılan araştırmalar sonucu traktörün arkasına köpeği bağlayıp eziyet eden kişinin, ilçeye bağlı Külekli köyünde oturan M.A.(43) olduğu belirlendi. M.A. hakkında 5199 Hayvanları Koruma Kanuna uyarınca yasal işlem yapılarak para cezası uygulandı. Sivas Valiliği, olayı ihbar eden vatandaşa tda eşekkür ederek, konunun hassasiyetle takip edildiğini, bu ve buna benzer hiçbir olaya müsaade edilmeyeceğini açıkladı.

17)TELEVİZYON PROGRAMI İÇİN İNDİKLERİ MAĞARADA MAHSUR KALDILAR



ELAZIĞ'da yayın yapan televizyonun genel yayın yönetmeni ile birlikte 5 kişilik ekip, program çekimi için Keban ilçesinde indikleri mağarada mahsur kaldı. Mağarada 4 saat mahsur kalan ekip, AFAD ve UMKE tarafından yapılan çalışmayla kurtarılıp tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 televizyonun Genel Yayın Yönetmeni ve' 'Doğa İçin Keşfet' programının sunucusu Metin Erol ile dağcıların yer aldığı 5 kişi, çekim için Keban ilçesinde bulunan Damla Taş Mağarası'na girdi. Yaklaşık 100 metre derinliği ve 10 bin metrekarelik alana sahip olduğu öğrenilen mağaradan 2 saat geçmesine rağmen çıkan olmadı. Bunun üzerine yukarıda bekleyen televizyon personeli, durumu İl Jandarma Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Ulusal Medical Kurtarma Ekibi (UMKE) ve itfaiyeye bildirdi. Ekipler, iple indikleri mağaradaki ekibi yukarı çıkardı. Mağaradan çıkarılan ekip, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kontrolden geçirilen 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

18)FOÇA TATİL KÖYÜ İHALESİ İPTAL EDİLDİ



İZMİR'in Foça ilçesinde bulunan ve Club Med adıyla bilinen Türkiye'nin ilk tatil köylerinden Foça Tatil Köyü'nün ihalesi ikinci kez iptal edildi. İptalin ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden yapıldığı açıklandı.

Foça ilçesinde 52 yıl önce açılan 38 yıl hizmet verdikten sonra 2005 yılında kapatılan Foça Tatil Köyü, 2006 yılında açılan ilk ihalede en yüksek fiyatı 8.2 milyon dolarla veren Yıldırım Dış Ticaret Anonim Şirketi'ne verilmiş, ancak teslim aşamasında ihale iptal edilmişti. Kapandıktan 13, ilk ihaleden 12 yıl sonra 30 Temmuz 2018 tarihinde sonuçlanan ikinci ihaleyi ise İstanbul Merkezli Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. 2 milyon lira geçici teminat bedeli olan ihaleyi 49 yıllığına 44 milyon 250 bin TL bedelle kiralama hakkını elde eden Arda Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. bir yıldır Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İhalesi Başkanlığı'ndan İşletme Hakkı Devri Sözleşmesi'nin yapılmasını bekledi. Dün (20 Ağustos 2019) ilgili firmaya Özelleştime İdaresi Başkanlığı'nın iletilen karar yazısında şu ifadeler aldı.

"Özelleştirme kapsam ve programında bulunan İzmir İli, Foça ilçesi, İsmetpaşa Mahallesi, 187 Ada, 7, 14, 15, 16 ve 19 parsellerdeki Foça Tatil Köyü'nün 4046 sayılı kanun hükümleri çerçevesinde özelleştirilmesini teminen 26.05.2018 tarihinde ihale ilanına çıkılmış ve buna ilişkin ihale 30.07.2018 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu Tatil Köyü'nün özelleştirilmesine ilişkin ihale, ilan metninin 5. maddesi ve ihale şartnamesinin ilgili hükümlerine istinaden iptal edilmiştir."

'İPTALE GEREKÇE GÖSTERİLEN 5'İNCİ MADDE'

İhale ilanındaki 5 numaralı maddenin ise 'İhale, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp; İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.' hükmünü içerdiği öğrenildi.

Karar, Foça halkı, esnafı ve turizm camiasınca hayal kırıklığı ve üzüntüyle karşılandı.

19)5 MİLYON DOLAR DEĞERİNDE İBRANİCE KİTAP ELE GEÇİRİLDİ



MALATYA'nın Darende ilçesinde, jandarma, 5 milyon dolar değerinde olduğu bildirilen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılmış 5 bin yıllık kitap ele geçirdi. 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Araştırmaların sonunda da tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları belirlenen şüphelilerin evine baskın düzenledi. Baskında isimleri açıklanmayan 3 şüpheli gözaltına alındı. Evde 5 bin yıllık olduğu belirlenen, ceylan derisi üzerine İbranice yazılar ile hayvan figürlerinin bulunduğu kitap ele geçirildi. Jandarma kitabın, 5 milyon dolar değerinde olduğunu bildirdi. Gözaltına alınan 3 şüphelinin sorgusu İlçe Jandarma Komutanlığı'nda devam ediyor.

20)DORSESİ AÇIK KALAN KAMYON EDS DİREĞİNE ÇARPTI



BOLU'da, D-100 karayolunda damperi açık kalan kamyon 6 metre yükseklikte bulunan Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) tabelasına çarptı. Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik yaklaşık 3 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, dün saat 22.00 sıralarında D-100 karayolunun Gölyüzü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine giden Mustafa Can (38) yönetimindeki 14 AL 073 plakalı kamyonun iddiaya göre dorsesi arıza yaparak bir anda açıldı. Dorse, kırmızı ışık ihlallerinin tespiti için konulan kameraların bulunduğu 6 metre yükseklikteki EDS direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direk devrilmek üzereyken dorseye takılarak durdu. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis, karayolları ve Bolu Belediyesi ekipleri sevk edildi. Karayolları ve polis ekipleri yolda önlem aldı. Belediye ekipleri de vinç yardımıyla direği tutarak kamyonun bulunduğu yerden çıkarılmasını sağladı. Kullanılamaz hale gelen direk vinç yardımıyla yoldan alındı.

Kaza nedeniyle D-100 karayolunun Ankara istikametinde trafik 3 saat boyunca tek şeritten sağlandı. Direk yerinden söküldüğü sırada ise trafik tamamen kapandı. Araçlar alternatif yollara yönlendirildi. Direğin yoldan kaldırılmasıyla ulaşım normale döndü.

