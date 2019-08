Dha yurt bülteni - 1

Vali kaymak: Metrekareye 140 kilogram yağış düştü

TERME'DE SAĞANAK: 500 FINDIK İŞÇİ GÜVENLİ BÖLGELERE TAHLİYE EDİLDİ

Samsun Valisi Osman Kaymak, Salıpazarı ilçesinde selin meydana geldiği bölge ile heyelanlı bölgeleri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Kaymak, bölgede metrekareye 140 kilogram yağış düştüğünü, sel ve heyelan sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini söyledi. Yağışın başladığı andan itibaren tüm ekiplerle teyakkuz durumuna geçtiklerini kaydeden Kaymak, "Bugün öğlen başlayan sağanakla metrekareye 140 kilogram yağış düştü. Bu havza geniş bir havza, aynı zamanda Terme Çayı'nı da besleyen bir havza. Maalesef bu yağışlar sonucu 2 vatandaşımız rahmetli oldu. Sele kapılanlardan 1 vatandaşımız hayvanlarını kurtarmaya çalışırken suya kapılmış, onun cesedine ulaştık. Diğerinde ise heyelan oldu, 5-10 köyü ilçeye bağlayan yol. Şu anda o yolu açmaya çalışıyoruz. Bu heyelan sonucu da 1 vatandaşımız maalesef toprak altında kaldı, onun da cesedine ulaştık. Son 3- 4 saattir büyük bir risk altındaydık. Terme Çayı'nın taşma tehlikesi vardı. Geçmiş yıllarda bu çayın taşması çok sayıda ölümlere neden olmuştu. Biz de tüm ekipleri teyakkuza geçirdik. Bizler tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Taşkın ve su baskınlarına karşı önlemleri artırdık. Su ve yağışlar şu anda azaldı. Bize ulaşan kayıp bilgisi yok. Şu anda tehlikeyi atlattık gözüküyor" dedi.

SAMSUN TERME'DE ŞİDDETLİ YAĞIŞ SONUNCUNDA YAYA KÖPRÜSÜ ÇÖKTÜ

Samsun'un Terme ilçesinde şiddetli sağanak yağış, Terme Irmağı'nı taşırdı. İlçe merkezinde ırmak üzerine kurulu yaya köprüsü sel suları ile yıkıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

SAMSUN'un Terme ilçesinde gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Cadde ve sokakları göle döndüğü sağanakta bazı ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, araçlar yollarda kaldı. İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi de sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Terme'de dün gece saatlerinde yeniden başlayan şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak yağışla birlikte cadde ve sokaklar göle döndü, bazı araçlar yollarda kaldı. Sağanak nedeniyle ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı. Belediye ekipleri bir taraftan tahliye çalışması yaparken, bazı vatandaşlar da kendi imkanları ile ev ve iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı. Su baskını yaşanan ev ve iş yerlerinde maddi hasar meydana geldi.

500 İŞÇİ TAHLİYE EDİLDİ

Terme ilçesinde sağanak nedeniyle dereler taştı. İlçede bulunan 500'e yakın fındık işçisi ise sel ve heyelan riski bulunan alanlardan alınarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Terme Çayı'nın taşması nedeniyle ise 2 yaya köprüsü daha yıkıldı. Belediye ekipleri ise gece boyunca anonslarla vatandaşları ırmak kenarlarından uzak durmaları yönünde uyardı.

'ÇOK BÜYÜK TEHLİKE YAŞADIK'

Terme Belediye Başkan Ali Kılıç da sel felaketiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Riskli bölgelerde gerekli önlemleri ivedilikle aldık. 500'e yakın fındık işçimizi bölgelerinden alarak, belediyemiz tarafından tahsis edilen güvenli bölgelere yerleştirdik. Her türlü ihtiyaçlarını belediye olarak karşılıyoruz. Birçok tarım arazimiz sular altında kaldı. Yarından itibaren hasar tespit çalışmalarına hızla başlayacağız. Çok büyük tehlike yaşadık" dedi.

Görüntü Dökümü

Vali Osman Kaymak açıklaması

Detaylar

Çöken yaya köprüsünden görüntüler

**TERME**

Cadde ve sokaklardan detay

Su basan iş yerleri

Esnaflarla röp.

Detaylar

Haber-Kamera: Yaprak KOÇER - Hüseyin KALAY/ SAMSUN,

10 gün önce cezaevinden tahliye olan karısına kurşun yağdırdı

Bursa'da, 10 gün önce cezaevinden tahliye olan Esengül T. (45), evde tartıştığı eşi Serdar T., tarafından tabanca ile vuruldu. Esengül T., ayaklarına isabet eden 2 mermi ile yaralanırken, polis kaçan eşinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Evde kimsenin olmadığı bir sırada maydana gelen tartışma sırasında iddiaya göre belinden tabancasını çıkaran Serdar T., eşine kurşun yağdırdı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli Serdar T. ise olay yerinden kaçtı.

Silahla sesleri üzerine apartmanda oturanlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yarine gelen sağlık ekibinin ilk müdahaleyi yaptığı Esengül T., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan ve ayaklarına iki merminin isabet ettiği belirlenen Esengül T.'nin hayati tehlike sinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, olay yerinden kaçan Serdar T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

PARKTA SAKLANIRKEN YAKALANDI

Bursa'da 10 gün önce cezaevinden çıkan, eşini silahla yaralayıp kaçan şüpheli 'Botanik Park'ta saklanırken yakalandı.

Olay, Hacıseyfettin Mahallesi Topraklı Sokak'taki apartmanda meydana geldi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan girdiği cezaevinden 10 gün önce tahliye olduğu öğrenilen Esengül T. ile eşi Serdar T. arasında

çıkan tartışma sırasında iddiaya göre eşine kurşun yağdıran Serdar T., kaçarak kayıplara karıştı. Esengül T. kanlar içerisinde yere yığılırken, olayın ardından hastaneye kaldırıldı. Esengül T.'nin tedavisi sürerken, polis ekipleri de, Serdar T.'yi yakalanmak için çalışma başlattı. Polise akşam saatlerinde gelen ihbar sonucu Serdar T.'nin 'Botanik Park'ta saklandığı tespit edildi. Parka operasyon düzenleyen Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin dikkati sayesinde Serdar T. saklanırken yakalandı. Gözaltına alınan Serdar T., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

-Yaralı kadından detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

-Yaralı kadından detaylar

-Olay yerinden detaylar

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN - İsmail Hakkı SEYMEN/ BURSA,

'Emine Bulut' cinayetini protesto eden kadınlar, oturma eylemi gerçekleştirdi

Ankara'da Kuğulu Park'ta bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için oturma eylemi yaparak, cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Ankara Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Kuğulu Park'ta bir araya geldi. Kadınlar, ellerindeki 'Ölmek istemiyoruz' yazılı döviz ve pankartlarla 'Emine Bulut isyanımızdır', 'Erkek adalet değil, gerçek adalet' sloganları attı.

'ÖFKELİYİZ, KIZGINIZ VE ÜZGÜNÜZ'

Topluluk adına konuşma gerçekleştiren Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan, "Öfkeliyiz, kızgınız ve üzgünüz. Emine'nin ölümüne neden olanları bildiğimiz için ama en çok. Dünyanın en normal şeylerinden biri olan boşanmak, bu ülkede aile üzerinden inşa edilen politikalar nedeniyle adeta suçmüş gibi konuşuluyor. Bugün Emine'nin yasını tutacağız. Ama susmayacağız. Tıpkı daha önce yaptığımız gibi, diğer kadın cinayetlerinde olduğu gibi susmayacağız. Emine'nin 'ölmek istemiyorum' diyen çığlıkları kulaklarımızda, yaşam hakkımızı savunacağızö dedi.

OTURMA EYLEMİ

Burada bir süre oturma eylemi gerçekleştiren kadınlar, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri akkındaki yargı kararlarını da protesto etti. Kadın topluluğu, daha sonra sloganlar eşliğinde parktan ayrıldı.

Görüntü dökümü

Ankara Kadın Platformu üyesi Şeyda Özcan konuşması

Sloganlardan görüntü

Oturma eyleminden görüntü

Pankartlardan görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA

Eskişehirli kadınlar Emine Bulut cinayetini protesto etti



Eskişehir'de bir araya gelen kadınlar, Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut için eylem yaparak cinayeti ve kadına şiddeti protesto etti.

Eskişehir Demokratik Kadın Platformu üyelerinin de aralarında bulunduğu kadın topluluğu, Emine Bulut ve diğer kadın cinayetleri hakkındaki yargı kararlarını da protesto etti. AVM önündeki trafiğe kapalı bir sokakta bir araya gelen kadınlar ellerinde 'katledilen kadınlar isyanımızdır, İstanbul sözleşmesi uygulansın, ölmek değil yaşamak istiyoruz' yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Eskişehir Demokratik Kadın Platformu Başkanı Pınar Arpacı, Emine Bulut'un herkesin gözleri önünde öldüğünü belirterek, "Son sözü 'ölmek istemiyorum' oldu. Bugün burada Eskişehir'de yan yana gelmişsek ve dişlerimiz kenetli, yumruklarımız sıkılmışsa ve öfkeden ağlamamak için kendimizi zor tutuyorsak bu artık sadece bir basın açıklaması değildir. Bu yan yana geliş bir öfke çığlığı olacak ve Emine Bulut'u öldüren düzen artık yerle bir olacaktı" dedi.

Sadece Temmuz ayında 31 kadının öldürüldüğünü anlatan Arpacı, "Yani her gün bir kadın erkekler tarafından öldürüldü. Biz bu satırları yazarken Konya'da Tuba Erkol'un 9 yaşındaki kızı ise 'annemsiz uyuyamam ki, onsuz nasıl yatarım?' diyordu. Tıpkı Emine Bulut'un küçük kızının 'anne ölme' dediği gibiö diye konuştu.

Kadınlar konuşmaların ardından sloganlar atarak kadına şiddeti ve Emine Bulut cinayetini protesto etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kadın protestoculardan genel görüntü

-Kadınlardan detay görüntü

-Pınar Arpacı'nın basın açıklaması

-Kadınlar slogan atarken görüntü

Haber-Kamera: Abdullah GÜÇLÜ - Oğulcan BOZ/ ESKİŞEHİR,

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da



CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz bölgesinde yarın gerçekleştireceği ziyaret ve açılışlar nedeniyle bu gece memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, yağmura rağmen yoğun ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı, kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize, Artvin ve Trabzon'da düzenlenecek olan miting ve açılış programlarına katılmak üzere gece saat 23.40 sıralarında 'Ana' uçağıyla Trabzon'a geldi. Erdoğan, buradan helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, helikopterle geldiği Güneysu ilçesinde, hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.

'RİZE, EVLADINA SAHİP ÇIKTI'

Temennilerinin 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Rize son seçimlerde 1 numara oldu. 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum birileri rahat durmuyor, kendi içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" dedi.

'AYDER PROJESİNİN ÜZERİNE HIZLA GİDECEĞİZ'

Bölgede yapımı süren yatırımları yerinde inceleyeceğini aktaran Erdoğan, Ayder Yaylası'nda tartışma ve tepkilere neden olan salıncakların kaldırılıp bölgede yeni projenin hızla ilerleyeceğini söyledi. Erdoğan, "Turizmi yakından takip edecek Sayın Valimiz, bir Ayder projemiz var. Ayder projesinin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncaklar filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen hemşehrileri

-Konvoyun gelişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

-Erdoğan'ın konuşma yapması

-Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

-Konvoyun ayrılması

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE/ GÜNEYSU(Rize),

Kılıçdaroğlu: 82 milyonun yüreğinde vatan da vardır bayrak da (4)

CHP'Lİ BELEDİYE BAŞKANLARINI ZİYARET ETTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Balıkesir'deki ziyaretleri kapsamında CHP'den 31 Mart Mahalli İdareler Genel seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Edremit, Burhaniye ve Gömeç ilçe belediyelerini ziyaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, Burhaniye Belediye Balkanı Ali Kemal Deveciler ve Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'dan çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretlerin ardından Burhaniye'de 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışını yapan Kılıçdaroğlu, ayrıca Demokrasi Parkı'nın açılış törenini gerçekleştirdi. Festivalin açılış konuşmasında vatandaşlara ve partililere elinde anayasa kitabıyla demokrasi vurgusu yapan Kılıçdaroğlu, "21 Yüzyılda katılımcı demokrasiden söz ediyoruz. Dolayısıyla belediye başkanı diyebilir ki, 'Ben madem ki bu kentte insanlara hizmet edeceğim, o zaman buraya park mı yapalım, yoksa gökdelen mi yapalım, halkın bilgisine sunmak isterim.' Bunun adı da referandumdur. Sonuçta gelip size sunarlar. Yani katılımcı demokrasi dediğimiz budur. 21. yüzyılın demokrasi anlayışı katılımcı demokrasidir. Yani insanlar yetkileri olduğu halde, o yetkilerin nasıl kullanılacağı konusunda kendisini seçen insanlara ayrıca düşünce olarak başvurma ihtiyacı duyarlar. Dolayısıyla kurallar, kurallar anayasayla belirlenirö dedi.

Burhaniye'de 30. Ören Turizm, Kültür ve Sanat Festivali'nin açılışının ardından Edremit ilçesine geçen Kılıçdaroğlu, Edremit Kitap Fuarı'na katıldıktan sonra alandan ayrıldı. Edremit Koca Seyit Havalimanı'na geçen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'ya haraket ettiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ziyaretten genel ve detaylar

Haber-Kamera: Burak GEZEN - Mustafa SUİÇMEZ - Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

========================================

Bergama'da 3 buçuk hektarlık orman kül oldu

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 3 buçuk hektar ormanlık alanın yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Madra Bölgesi Şefi Bilal Kıvrak, çalışma sırasında dengesini kaybederek yol kenarındaki şarampole düştü. Kıvrak, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunun çıktığı belirlenen Kıvrak, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yangından görüntü

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA(İzmir), DHA)

Düğünden dönenleri taşıyan minibüs, kamyona çarptı: 4'ü ağır 8 yaralı



Diyarbakır'da düğünden dönenlerin içinde bulunduğu minibüs saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken minibüsün çarptığı kamyonun sürücüsü ise kaçtı.

Kaza, gece 23.00 sıralarında Silvan karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Aydın Gelmez yönetimindeki, düğünden dönenlerin içinde bulunduğu 21 KE 375 plakalı minibüs, önünde ilerleyen saman yüklü kamyona arkadan çarptı. Kamyon sürücüsü durmayarak yola devam ederken minibüs çarpmanın etkisiyle takla attı. Kazada minibüsteki bazı yolcular araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan ve aralarında çocukların da olduğu 8 yaralı, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu araçtan çıkarıldı. Yaralılar Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 4 yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza yapan minibüs çekici ile otoparka çekilirken, jandarma ekipleri kaçan kamyon sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

Olay yeri

Kaza yapan minibüs

Minibüsün içinden detay

Ekiplerin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

Tekirdağ'da çıkan yangında anne ve oğlunun yaşadığı 2 ev yandı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde tek katlı bir evin çatısına yalıtım yapıldığı sırada, piknik tüpüyle ısıtılan malzemenin alev alması sonucu çıkan yangında, 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen Feriha Gülten (89) ile yanan diğer evdeki oğlu Gürbüz Gültekin, (65) hastaneye kaldırıldı.

Yangın, Yeni Mahalle Bayrak Sokak üzerindeki tek katlı iki evde meydana geldi.Feriha Gülten'e ait evin çatısında yapılan bakım ve onarım sırasında, yalıtım için ziftli kağıt döşenirken piknik tüpünün ucuna takılan pürmüz ile ısıtılan malzemenin alev alması sonucu yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarında etkisiyle büyüyerek yaşlı kadının Kıbrıs gazisi olan oğlu Gürbüz Gülten'in evine sıçradı. O sırada evde olan Gürbüz Gülten alevleri görmesiyle durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kıbrıs gazisi Gürbüz Gülten hemen annesinin evine giderek Feriha Gülten'i dışarı çıkardı.Haber verilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. 4 itfaiye aracının müdahale ettiği yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından kontrol altına alındı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri dumandan etkilenen Feriha Gülten ve oğlu Gürbüz Gültekin, ilk müdahalenin ardından Tekirdağ Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Sağlık ekiplerini müdahalesi sırasında Feriha Gülten'in komşuları, sağlına kavuşması için ellerini açarak gözyaşlarıyla dua ettiği görüldü. Yangında 2 ev tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ambulans, itfaiye ve polis ekiplerinin gelişi

Yangına müdahele edilmesi

Yangından detay

Sağlık ekiplerinin dumandan etkilenenlere müdahelesi

Ekipleirn çalışması

Komşuların duaetmesi

Ağlayanlardan detay

Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ)

Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı



Ankara'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Muzaffer Ünlü yönetimindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak durdu. Oğluyla birlikte araçtan inen Ünlü, kamyonu tamir etmeye çalıştığı sırada, Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce lisenin duvarına, ardından da park halindeki kamyona yandan çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan Muzaffer Ünlü ile otomobil sürücüsü Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ile kamyon sürücüsünün oğlu, Serhat Doğan ve Emrah Efe Kılıç yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınan Alper Benli ve Yasin Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

-Ambulanslardan görüntü

-Fotoğraflarda kaza yapan araçlar

Haber: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,

Lokomotif, otomobile çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde lokomotifin hemzemin geçitte otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 18.00 sıralarında Şarkışla ilçesine bağlı Gücük köyü yol ayrımı hemzemin geçitte meydana geldi. Şarkışla'dan Sivas'a giden makinist İbrahim Fırat yönetimindeki DE24130 numaralı lokomotif, hemzemin geçitten geçmeye çalışan Uğur Polat yönetimindeki 38 EU 569 plakalı otomobile çarptı. Çarpışma sonrası lokomotif otomobili yaklaşık 200 metre sürükledi. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekipleri, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada demir yığını haline dönüşen otomobil sürücüsü Uğur Polat olay yerinde hayatını kaybederken, babası Mehmet Polat ile yeğeni Serkan Polat ise yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü Uğur Polat'ın cenazesi ise AFAD ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonrası çıkarılarak Şarkışla Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Kaza sonrası makinist İbrahim Fırat, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü

-Kaza yerinden görüntüler

-AFAD ekiplerinin çalışması

-Genel Detay

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI - Uğur YİĞİT/ ŞARKIŞLA(Sivas),

Gemlik sahilinde kadın cesedi bulundu

Bursa'nın Gemlik ilçesindeki sahilde kadın cesedi bulundu. Polis ekiplerince, cesedin kime ait olduğunu belirlemek için çalışma başlatıldı.

Akşam saatlerinde Gemlik sahilinde kayalıklara yakın bölgedeki suyun içinde bir kadının hareketsiz halde yattığını görenler durumu polise bildirdi. Gemlik Emniyet Müdürlüğü ve sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesinin ardından, iskelede polis ekiplerince güvenlik önlemleri alındı. Sahil Güvenlik ekibinin gelmesiyle cesedi denizden çıkarılan kadının üzerinde herhangi bir kimlik bulunamadı. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldığı ve kayıp başvurularının değerlendirildiği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Sahilden detaylar

-Cesedin çıkarılışı

Haber-Kamera: Feyzi SARIKAYA/ GEMLİK(Bursa),

Otomobil şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı



Adıyaman'da, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza öğleden sonra, Adıyaman- Gölbaşı yolunun 20'inci kilometresinde meydana geldi. Abuzer Bakır yönetimindeki 02 KC 006 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, Abuzer Bakır ve Safiye Bakır otomobil içinde sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İki kişi, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarıldı. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Safiye Bakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Abuzer Bakır ise olay yerindeki müdahalesinin ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bakır'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Safiye Bakır'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Morgdan görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

Tekirdağ'da kaza, 1'i trafik polisi 6 kişi yaralandı



Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i trafik polisi olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kaza Malkara - Şarköy karayolunun Sağlamtaş Mahallesi kavşağı mevkiinde meydana geldi. Malkara'dan Şarköy istikametine giden ve Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'nde trafik polisi olarak görev yaptığı öğrenilen Bülent Cankal (44) yönetimindeki 41 NK 268 Plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Ahmet Yaşar Karakuş (59) yönetimindeki 59 SB 584 Plakalı otomobil, Sağlamtaş mahallesi kavşağında kafa kafaya çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada sürücüler Bülent Cankal, Ahmet Yaşar Karakuş ile birlikte araçlarda bulunan Nermin Cankal (41), Kadir Cankal (13), Mehmet Değirmenci (65), Hatice Değirmenci (65) yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılara sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili aşlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kaza yerinden detay

Ambulansın gelişi

Yaralılara müdahelesi

Hastaneye getirmeleri

Kaza yapan araçlardan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ)

Bartın'da zincirleme kaza: 4 yaralı



Bartın'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Bartın Kozcağız yolu Terkehatipler Köyü mevkiinde meydana geldi. Mehmet Koç (67) yönetimindeki 74 AP 281 plakalı otomobil tali yoldan ana yola çıktığı sırada Ramis Keleş (67) yönetimindeki 74 AD 276 plakalı otomobile çarptı. Bu sırada arkadan gelen Ertan Bacak (45) yönetimindeki 41 RA 014 hafif ticari kamyonet de araçlara çarptı. Zincirleme kazayı gören sürücüler durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılar Ramis Keleş, Mehmet Koç, Recep Gürhan Keleş (13) ve Adem Keleş'i (37), olay yerinde yaptıkları müdahalenin ardından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Mehmet Koç'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle trafik kısa bir süreliğine ulaşıma kapatıldı. Olay yerine gelen sürücülerin yakınları sinir krizi geçirdi. Araçlar çekiciler yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yeriden detaylar

-Ekiplerden detay

-Otomobillerden detay

-Sürücü yakınlarının feryatları

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı



TOKAT'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesinden Tokat'a giden Mustafa Murat Üstün (49) yönetimindeki 60 DG 555 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevda Üstün (31) ve Doğukan Koşar (18) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza yerinden görüntüler

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

Van'da, HDP'lilerin basın açıklamasına polis engeli

Van'da HDP'li milletvekillerinin, İçişleri Bakanlığı'nca Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Bedia Özgökçe Ertan'a destek için yapmak istediği basın açıklamasına, polis izin vermedi. Bunun üzerine Van Milletvekili Murat Sarısaç, bekletildikleri yerde açıklama yapınca polis aracından uyarı anonsları yapıldı.

HDP'li Bedia Özgökçe Ertan'ın Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstermek ve Ertan'a destek olmak için 3 gündür kentte bulunan HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtulan, Van milletvekilleri Muazzez Orhan, Murat Sarısaç ile Hakkari Milletvekili Sait Dede, basın açıklaması yapmak istedi. Aralarında Bedia Özgökçe Ertan ile eski eş başkan Mustafa Avcı olduğu HDP'liler, Cumhuriyet Caddesi'nden yürüyüşe geçip, Fekiye Teyran Parkı'na ulaşmak istedi. Polis ekipleri ise grubun önünü Sanat Parkı'nda, yürüyüşe izin olmadığını belirtti. Bunun üzerine HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, "Vali bizim açıklama yapmamızdan neden korkuyor? Neden böyle bir yasak uyguluyor? Biz bu ülkenin bir vatandaşı olarak, vekilleri olarak kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz. Bir valinin yasağı anayasanın üzerinde değildir" dedi.

Polis amiri ise HDP'li vekillere valiliğin yasak kararını hatırlatarak, yapılan eylemin hukuka aykırı olduğunu söyledi. Polis aracından ise 'Basın açıklaması yapacağınız yer kendi binanızdır. 3 gündür kanuna aykırı eylem yaparak halkın günlük yaşamını çekilmeyecek derecede olumsuz etkiliyorsunuz. Yaptığınız eyleme 2 dakika içinde son verin' anonsları yapıldı. Bunun üzerine HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç, bekletildiği yerde açıklama yaptı. HDP'li Sarısaç, "Demokrasiyi tekrar bu ülkede inşa edebilecek toplumsal zeminin hazırlayıcıları olan biz, bütün demokrat kesimleri, devrimci kesimleri, muhafazakar demokratları, herkesi birlikte bu ülkeyi inşa edebilecek ortamı yaratmaya çağrıyoruz. Bunun asla Türkiye'ye bir faydası yok. Halkların iradesini hiçe saymak yaramıyor. Bu halk bu belediyelere dört duvar olarak bakmıyor. Bu bizim için dört duvar değil" diye konuştu.

HDP'li Sarısaç'ın konuşması sırasında polis aracından sık sık uyarı anonsları yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-HDP'li Milletvekillerinin önünü kesen polis ekipleri

-Polis amiri ile HDP'li Milletvekileri arasındaki konuşması

-HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan, polis amiri ile konuşurken

-Polis aracından yapılan anonslar

-HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç'ın açıklama yapması

-Açıklama sırasında yapılan anonslar

Haber-Kamera: Behçet DALMAZ/ VAN,

Diyarbakır'da HDP'lilerden oturma eylemi

Diyarbakır'da, HDP'li grup, Büyükşehir belediye başkanı HDP'li Adnan Selçuk Mızraklı'nın, terör soruşturması kapsamında İçişleri Bakanlığı'nca görevden alınmasına tepki amaçlı oturma eylemi düzenledi.

İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması kapsamında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan Adnan Selçuk Mızraklı'ya destek için aralarında HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç'un ve milletvekillerinin de bulunduğu bir grup partili oturma eylemi düzenlendi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binası yakınlarında yapılan oturma eyleminde açıklamada bulunan HDP Grup Başkan Vekili Saruhan Oruç, protesto eylemlerini sürdüreceklerini belirterek, "19 Ağustos'ta 3 büyükşehir belediyesinin eş başkanları görevden almasıyla bu suç karşısında hukuk mücadelemizi, demokrasi mücadelemizi, adalet mücadelemizi en meşru şeklinde sürdürmeye devam edeceğiz. Anayasadan kaynaklanan, yasalardan kaynaklanan Türkiye'nin imzalamış olduğu uluslararası demokratik sözleşmelerden kaynaklanan haklarımız vardır. Bu meşru bir direniş hakkıdır. Anayasal suç işleyenlere karşı kullanılacak bu meşru bir direniş hakkından halk asla vazgeçmeyecektir. Her gün, her an bu işlenen suçu kabullenmediğimizi göstereceğiz" dedi.

Açıklamanın ardından yapılan 10 dakikalık oturma eylemiyle HDP'liler olaysız dağıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Oturma eylemi yapanlar

Saruhan Oruç'un konuşması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Selim KAYA - Nurettin FİDANCAN/ DİYARBAKIR,

Annesine kızıp, beraber oturdukları evi yaktı (2)

TUTUKLANARAK, CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, beraber yaşadığı evi yakan Onur Demirtok(28), polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde annesine kızdığı için evi yaktığını söyleyen Onur Demirtok, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan Onur Demirtok, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Emniyetten çıkışı

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üretim yapılmayan bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıkan yangında depo kullanılmaz hale geldi.

Malkara'da Keşan karayolu üzerinde kullanılmayan bir bitkisel yağ fabrikası deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yağ deposu kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiyenin gelişi

Yangına müdahele etmesi

Yangından detay

Çalışmadan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

İzmir'de uyuşturucu operasyonu



İzmir'in Gaziemir ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, arama yapılan bir evin, esrar ve 'skunk' imalathanesi olarak kullanıldığı ortaya çıktı. Evde yapılan aramada, 100 kök Hint keneviri ve uyuşturucu yetiştirmek için kullanılan özel düzenek ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziemir ilçesindeki bir evde, 'skunk' yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirledi. Evde yapılan aramada, esrar ve 'skunk' yetiştirilmek için kullanılan düzenek, tabanca ile buna ait şarjör ve 100 kök Hint keneviri ele geçirdi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Z.R.N. ve A.G., emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Evden görüntü

Yakalanan malzemelerden görüntü

Uyuşturuculardan görüntü

Haber: Davut CAN/ İZMİR,

Elini su tahliye pompasına kaptıran Rus çocuğun ailesi konuştu

Rusya'nın St. Petersburg kentinden tatil için ailesiyle beraber Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen ve geçen 18 Ağustos'ta kaldıkları otelin havuzunda yüzerken kolunu su tahliye pompasına kaptırıp, boğulmak üzereyken sudan çıkarılan 12 yaşındaki Rusya uyruklu Alisa Adamova'nın, Denizli Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'ndeki tedavisi sürüyor. Durumu ağır olan Adamova'nın annesi ve babasının ümitli bekleyişi devam ederken, hastane yakınındaki bir otelde kalan anne ve baba Türk doktorlara güvendiklerini söyledi.

Alisa Adamova'nın babası Andris Adamova (44) ile annesi Natalia Adamova (45), sürekli hastaneye giderek yoğum bakımdaki kızları hakkında bilgi alıyor. Tek çocukları Alisa Adamova olan çift, hastaneden gelecek güzel haberi bekliyor. Baba Andris Adamova, kızının iyileşmesini ümit ettiğini ifade ederek, "Kızım havuzda yüzerken dipte boğulduğunu ilk ben gördüm ve hemen suya atladım. Boruya sıkışan kolunu kendim çıkarmaya çalıştım ancak basınç fazla olduğu için başaramadım. Havuzun kenarındaki turistler de yardım etti ve kolunu borudan kurtardıktan sonra kızımı da havuzdan çıkardık. Çıkardığımızda nefes almıyordu. İlk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye götürüldü. Biz Türk doktorlara güveniyoruz. Rusya'dan gelen doktorlar da kızımla ilgilendi. Bu olay yaşandığı için çok üzgünüz. Herkes bizimle ilgileniyor, destek veriyor, çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Anne Natalia Adamova da üzgün olduğunu, kızının hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu olmasını umutla beklediğini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Adamova çiftinden detay görüntüler

-Andris Adamova'nın konuşmasından görüntü

-Natalia Adamova'nın konuşmasından görüntü

Haber-Kamera: Ramazan ÇETİN - Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

Ayaz 67 gün sonra evine kavuştu



İzmir'de Nida- Murat Balcı çiftinin omuriliğinde tümör bulunan oğulları Ateş Ayaz (2.5), geçen 1 Temmuz'da Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Prof. Dr. Mehmet Selçuki ve ekibi tarafından ameliyat edildi. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde geçen zorlu bir tedavi süresinin ardından hastaneden taburcu edilen Ayaz, 67 gün sonra evine kavuştu.

Gaziemir'de oturan Murat (37) ve Nida Balcı (36) çiftinin oğulları Ateş Ayaz Balcı, omuriliğindeki 14 santimlik tümör nedeniyle ellerini ve ayaklarını kullanamaz hale geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'nde bir süre tedavi gören, doktorların ölüm riski gerekçesiyle ameliyat etmek istemediği belirtilen Ayaz, yetkililerin devreye girmesiyle 1 Temmuz Pazartesi günü İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat edildi. 5 saat süren zorlu bir ameliyatın ardından Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon ünitesinde tedavisi devam eden Ateş Ayaz Balcı, günler sonra hastaneden taburcu edildi.

Ateş Ayaz'ın annesi Nida Balcı, zor kısmı atlattıklarını, artık daha umutlu olduklarını belirtti. Balcı, "Hastanedeki sancılı süreci atlattık. Bundan sonrası artık Ayaz'a kaldı. Nasıl bir ilerleme gösterecek, göreceğiz. Onun hayata tutunma çabasına bağlı" diye konuştu.

'AMELİYATTAN BİR GÜN SONRA KALBİ DURDU'

Hastanede yapılan ameliyatın ardından Ateş Ayaz Balcı'nın kalbinin durduğunu, doktorların çabası ile oğlunun hayata döndüğünü anlatan Nida Balcı, hastanede geçirdikleri zorlu sürece dair şunları söyledi:

"Ameliyat güzel geçtiği için çok sevindik. Bir gün sonra kalbinin durduğunu öğrendik. O anlar çok kötüydü. Kalbi durduktan sonra yeniden çalıştırıldı. Sonra havale geçirdi. Daha sonra ellerini, kollarını oynatmaya başladı. Bir süre sonra hareketleri de gitti. Ardından yapılan tedavilerle kendine gelmeye başladı. Çocuk Yoğun Bakım İzolasyon Ünitesine alındığında daha iyi gelişmeler yaşandı. Eve gideceğimizi söylediğimde canlandığını, ellerini yukarıya kaldırmaya çalıştığına, kafasını mutlu bir şekilde salladığına şahit oldum. Umuyorum eve gittiğimizde daha güzel gelişmeler olacak."

Ateş'in ev ortamına alıştıktan sonra fizik tedaviye başlayacaklarını söyleyen Nida Balcı, bu sürede kendilerine destek olanlara teşekkür etti.

'TÜMÖRÜN TAMAMI ÇIKARILAMADI'

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Sorumlu Hekimi Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ise, Ateş Ayaz Balcı'nın omuriliğindeki tümörün tamamının temizlenemediğini belirtti. Anıl, "Ayaz geldiğinde, kritik bir durumdaydı. Solunum cihazına bağlıydı. Bu bölgeye beyin cerrahisi ekibi tarafından ameliyat uygulandı ama tümörün bölgesi kritik bir bölge. Tamamen çıkarılamadı. Ameliyat sonrası hastanın vücut dengesini bulması bayağı zaman aldı. Ama tümör tam olarak çıkarılmadığı ve bölge itibariyle solunum merkezini etkilediği için solunum cihaz desteğine ihtiyacı vardı. Solunum cihaz desteğine alındı. İzlemeler devam edecek" dedi. Aileye evde bakımını sürdürebilmesi için eğitimler verildiğini anlatan Anıl, kendilerinin de hastanın sağlık durumunu takip edeceklerini söyledi.

Ateş Ayaz Balcı daha sonra 112 ambulansı ile hastaneden İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evlerine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Ateş Ayaz Balcı'nın hastaneden görüntüsü

-Annesinin çocukla ilgilenmesi

-Ateş Ayaz'ın hastaneden sedye ile çıkarılması

-Anne Nida Balcı ve Prof. Dr. Ayşe Berna Anıl ile röp.

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Umut KARAKOYUN - Melis KARAKUZULU/ İZMİR,

Malazgirt Zaferi'nin 948'inci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri başladı



Malazgirt Zaferi'nin 948'nci yılı nedeniyle düzenlenen Ahlat-Avrasya Kültür şenlikleri, Bitlis'in Ahlat ilçesinde başladı. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat'la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

İlçenin Çarho mevkiinde düzenlenen açılış programına Bitlis Valisi Oktay Çağatay, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, İYİ Parti Ankara Milletvekili Halil İbrahim Oral, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yılmaz, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. Bayraklı yolda kortej yürüyüşü, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda konuşan Bitlis Valisi Oktay Çağatay, "Hemen arkamızda tespit edilmiş 10 bin civarında şahadete eren yiğitlerin huzurundayız. Şu bayrakların altında etkilenememek mümkün değil. Bizlere burayı yurt edenlerden Allah razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın işareti ile devletimizin her kademesi Ahlat'a gözünü dikmiş durumda. Ahlat sakin şehir unvanı da aldı. Sadece Türkiye'nin değil dünyanın gözbebeği haline geldi. Kıbrıs'tan gelen gençlerden bahsediliyor. Ahlat, Kıbrıs'tır. Kıbrıs Ahlat'tır. Burada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler ise, Türkiye'de ikinci Cumhurbaşkanlığı köşkünü Ahlat'a yaptığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Kiler, "Geçmişini unutan devletlerin geleceği olmaz. Çanakkale ile başlayan Malazgirt ve Ahlat'la devam eden geçmişimizi unutmama çabası için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. Ahlat'ımıza Türkiye'de ikinci köşkü yaptığı için. Bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

'AHLAT MALAZGİRT'TİR'

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ise, "Hira'da 'oku' emri ile başlayan büyük bir medeniyetin çocuklarıyız. Malazgirt'ten, Mezopotamya'ya, Kudüs'ten Endülüs'e uzanan büyük bir medeniyetiz. Anadolu'da büyük bir başlangıç yapan yüce Allah'a şükürler olsun. Vatanımız, bayrağımız, toprağımız için dün olduğu gibi bugün de canımızı vermeye hazırız. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Vatan vazgeçilmez hak mücadelesinin yeridir. Ahlat Malazgirt'tir. Buradan başladı ilelebet devam edecektir. Dün ecdadın vatan olarak bıraktığı Kıbrıs'taydık. Bugün Anadolu şehitlerini anmak ve anlamak üzere 160 gencimizle birlikte dedelerinin kabrine geldik" dedi.

Konuşmalardan sonra etkinlik alanındaki stantlar gezildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Etkinlik alanının girişinden detaylar

-Standlardan detay görüntüler

-Bayraklı yoldan detaylar

-Çadırlardan detaylar

-Katılımcılardan görüntü

-Muhabir anonsu

-Bitlis Valisi Oktay Çağatay'ın konuşması

-AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in konuşması

-Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın konuşması

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ - Ceren KURTYE/ BİTLİS(Ahlat),

Kaporta ustasından 300 araçlık koleksiyon



Elazığ'da, kaporta tamircisi Selami Günaydın (54), emekli olduktan sonra evinin bahçesinde 300'e araçla yakın koleksiyon yaptı.

Elazığ'da, 40 yıl boyunca kaporta tamirciliği yapan Selami Günaydın, emekli olduktan sonra 11 dönümlük evinin bahçesinde araç koleksiyonu yaptı. Çalıştığı dönemden bu yana aralarında nostaljik araçların da bulunduğu 300 aracı bahçesine getiren Günaydın, hepsinin bakımını her gün yaptığını söyledi. Bahçesindeki yaklaşık 300 aracın büyük bölümünün çalışır halde olduğunu söyleyen Günaydın, "Bahçemde araçlarımla vakit geçiriyorum. Bu araçları toplamamın nedeni, emekli olduktan sonra mesleğimden kopamamamdır. Bu tür araçlara ilgim var. Burada kendimce bir koleksiyon yapmaya çalışıyorum. Şu an tahmini olarak 300'e yakın araç var. Tabi bunların içinde geri dönüşüme göndereceklerim de var. Araçlar içinden orijinal olanları seçeceğim. Bahçemin alt tarafında kapalı bir alan yapacağım. Araçların bakımlarını da kendim yapacağım. Biz ailece bu tür araçlara meraklıyız. 2 çocuğum da benim mesleğimi yapıyorlar. Eşim de yıllardır benim işimi biliyor" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Araçlardan görüntü

Selami Günaydın'ın araçları temizlemesi

Röportaj

Genel ve detay görüntü

Haber- Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

==================================