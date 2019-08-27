Dha yurt bülteni - 1

1)KÖMÜR OCAĞINDA GÖÇÜK: 1 İŞÇİ ÖLDÜ, 1 İŞÇİ YARALANDI

Kütahya'nın Gediz ilçesinde, özel maden şirketine ait kömür ocağında meydana gelen göçük nedeniyle 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı.

Gediz'e bağlı Gökler beldesi kömür havzasında faaliyet gösteren özel maden şirketine ait yeraltı kömür ocağında, bugün öğle saatlerinde göçük oldu. Galeride çalışan işçilerden Yunus Genç (29) ile Hamza Atak (49), göçük altında kalarak yaralandı. Vardiyada çalışan diğer işçiler tarafından çıkarılan Genç ve Atak, ambulansla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından, durumu ağır olan Hamza Atak ambulansla, Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Atak, burada yaşamını yitirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Mehmet ALTINTAŞ/GEDİZ (Kütahya),

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2))ADANA'DA DEAŞ OPERASYONU: 9 GÖZALTI KARARI

ADANA'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Terör örgütüne eleman kazandırdığı ve örgüt adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen 9 kişi hakkında yakalama kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik deşifre çalışmalarını sürdüren Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgüte eleman kazandırdığı ve örgüt içinde faaliyet yürütüp, destekte bulunduğu iddia edilen 9 şüphelinin evlerini belirledi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermesinin ardından adreslere sabahın ilk saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Direnişin yaşanabileceği evlerin demir kapıları, özel harekat timlerince koçbaşlarıyla kırılarak girildiği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Zırhlı polis araçlarının operasyon noktasına gidişi

Baskın yapılan evin önündeki özel harekat polisleri

Özel harekat polislerinin koçbaşı ve levye ile kapıyı açması

Kapının girişinde yere yatırılan şüpheli

Evin çevresinde uzun namlulu silah ile güvenlik önlemi alan özel harekat polisleri

Şüphelinin zırhlı polis aracına bindirilmesi

Şüphelilerin sağlık kontrolüne getirilmeleri

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

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3)FUTBOL ANTRENMANINA GÖTÜRDÜĞÜ OĞLU KAZADA ÖLDÜ, ANNE YARALANDI



Konya'nın Seydişehir ilçesinde, oğlunu Konyaspor Futbol Okulları antrenmanına götüren Hanım Arıcıoğlu'nun (42) otomobili karşı yönden gelen otomobille çarpıştı. Kazada, Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes Arıcıoğlu (14) yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında, Ulukapı Mahallesi Necati Kalaycıoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Konyaspor Futbol Okulları'nda eğitim gören oğlu Enes Arıcıoğlu'nu antrenman götüren Hanım Arıcıoğlu yönetimindeki 42 ZB 130 plakalı otomobil, antrenmanın yapılacağı tesise 250 metre kala karşı yönden gelen Ferhat Yıldız yönetimindeki 42 BEZ 50 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle Arıcıoğlu'nun otomobili kaldırıma çıkıp, şarampole düştü. Kazada, sürücü Arıcıoğlu yaralanırken, oğlu Enes otomobilden fırlayıp kanlar içinde kaldı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Enes Arıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Hanım Arıcıoğlu olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazadan yara almadan kurtulan Ferhat Yıldız da polis tarafından gözaltına alındı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay

Cesetten detay

Genel ve detay

Haber- Kamera: Yaşar COŞKUN KONYA DHA))

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4)'DÜĞÜNE GİDİYORUM' DİYE KAYBOLAN GENCİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde 'Düğüne gidiyorum' diyerek ortadan kaybolan Bayram Pişkin'in (15) cansız bedeni bulundu.

Sandıklı'da ailesiyle oturan Bayram Pişkin, dün saat 18.00 sularında İstasyon Mahallesi'ndeki evden çıktı. Pişkin daha sonra amcası Süleyman Pişkin ile yaptığı telefon görüşmesinde 'Düğüne gidiyorum' dedi. Bayram Pişkin'den bir daha haber alamayan ailesi durumu polis ve jandarmaya bildirdi.

BABA 'KAÇIRILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM' DEMİŞTİ

Demirören Haber Ajansı'na açıklama yapan baba Mehmet Pişkin, şöyle dedi:

"Dün akşam dışarıdaydım. Annesi ve kardeşlerinin yanından dün akşam 6 sularında ayrılmış. Akabinde akşam amcası ile görüşmüş. Herhangi bir sağlık problemi yok. Ayrıca aile bireylerinin içinden ayrılabilecek, yani fevri davranabilecek bir çocuk değil. 'Dön gel' çağrısı yapacağımız bir şey yok ama ben kötü, art niyetli insanların yapmış olduğunu düşünüyorum. Kaçırıldığını düşünüyorum."

Amca Süleyman Pişkin de "En son benle telefonla görüştükten sonra düğüne gideceğini söyledi. Ayrıldık. Başka da haber alamadıkö dedi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kayıp Bayram Pişkin'in bulunması için çalışmalar sürerken, polis ekipleri bugün saat 19.00 sıralarında İstasyon Kavşağı yakınlarında, çevreyoluyla demiryolu arasındaki boş arazide ceset bulundu. Yapılan incelemede cesedin Bayram Pişkin'e ait olduğu anlaşıldı. Savcının incelemesinin ardından Bayram Pişkin'in cansız bedeni otopsi için Sandıklı Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bayram Pişkin'in bulunduğu bölgede kalabalık ve polis incelemesi

Polisin ve savcının olay yerinde incelemesi

RÖP 1: Mehmet Pişkin(baba)

RÖP 2: Süleyman Pişkin (amca)

Olay yerinden görüntü

HABER- KAMERA: Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar),

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5)ESKİ HÜKÜMLÜ SOKAK ORTASINDA AKRABASINI SATIRLA ÖLDÜRDÜ



İzmir'in Menderes ilçesinde, eski hükümlü olduğu öğrenilen B.O., sokakta karşılaştığı aralarında daha önceden husumet bulunduğu ileri sürülen Adnan Ülker'e (54) satırla saldırdı. Vücudunun çeşitli yerilerine aldığı darbeler nedeniyle ağır yaralanan Ülker, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, bugün saat 17.30 sıralarında Cüneytbey Mahallesi Ürüncü Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eski hükümlü olduğu ileri sürülen B.O., sokakta yürüdüğü sırada aralarında daha önceden husumet bulunan akrabası Adnan Ülker ile karşılaştı. İkili bir süre sokak ortasında sözlü olarak tartışmaya başladı. Gerginliğin artmasıyla B.O., yanında bulundurduğu satırı çıkartarak, çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında Ülker'e saldırdı. Vücudunan çeşitli yerlerine darbe alan Ülker, kanlard içerisinde yere yığılırken, saldırgan B.O. hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Ülker'e müdahalede bulundu. Ülker, sağlık ekiplerinin yaptıkları müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ülker'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SALDIRGAN KISA SÜREDE YAKALANDI

Öte yandan, olayı gören vatandaşların verdikleri eşgali değerlendiren polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki arama sonucu, saldırgan B.O. suç aleti ile birlikte kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan B.O., sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

(CEP TELEFONU KAMERASI)

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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6)CENAZE DÖNÜŞÜ KAZA: 2'Sİ ÇOCUK, 6 YARALI

Bolu'da, TEM Otoyolu'nda devrildikten sonra tankere çarpan, içinde cenazeden dönenlerin bulunduğu hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 21.00 sıralarında TEM Otoyolu Köroğlu Park mevkiinde meydana geldi. Sinop'ta katıldıkları cenazeden İstanbul'a dönen ve içerisinde 8 kişinin bulunduğu Mehmet Bozkurt yönetimindeki 34 HV 4910 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 50 metre otoyolda sürüklenen araç, aynı istikamette ilerleyen Mustafa Türker yönetimindeki 34 AR 5622 plakalı tankere çarparak durdu. Kazada hafif ticari araçta bulunan Ömer Bozkurt (3), Hümeyra Nehir Giyici (3), Mustafa Bozkurt (67), Kafiş Giyici (53), Yaşar Giyici (57) ve Kadriye Giyici (25) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle iki şeride düşen TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik tekrar 3 şeritten sağlanarak normale döndü. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kaza yapan araçlar

-Otoyoldan görüntüler

-Oluşan trafik

-Ekiplerin çalışmaları

-Ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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7)BURSA'DA KESİM MAKİNASI İŞÇİYİ YARALADI



Bursa'nın İnegöl ilçesi Mobilya Sanayisi'nde faaliyet gösteren orman ürünleri firmasında CNC makinesinin bıçağının sırtını kestiği işçi Zafer Özdemir ağır yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi Gürbüz Sokak üzerinde faaliyet gösteren bir orman ürünleri firmasında meydana geldi. CNC tezgahında çalışan Zafer Özdemir (27) kesim yaptığı sırada makinedeki bıçak sırtına temas ederek kesti. Kanlar içerisinde kalan talihsiz işçinin yardımına mesai arkadaşları yetişti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri sırtı kesilen işçiyi ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedavi altına alınan Özdemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı işçinin hastaneye getirilmesi

-Acil servis detay

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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8)FUHUŞ İÇİN ANLAŞTIĞI KİŞİ TRANSSEKSÜEL ÇIKINCA BIÇAKLADI



Bursa'da Rafet Ö. (75), para karşılığı ilişki için anlaştığı kişinin, transseksüel olduğunu fark edince aralarında tartışma çıktı. Taraflar arasında çıkan kavgada Rafet Ö. sopa darbeleriyle darbedilirken, transseksüel Sima Ç. ise kolundan bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Tahtakale Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Rafet Ö., sokakta bulduğu kartvizitin üzerindeki hayat kadınına ait numarayı aradı. Kendisini 'Okşan' olarak tanıtan kişi ile Rafet Ö., para karşılığı ilişki için anlaştı. Fuhuş için anlaştığı adrese giden Rafet Ö., kendisini Okşan olarak tanıtan kişinin transseksüel olduğunu görünce vazgeçerek geri dönmek istedi. Bu sırada Rafet Ö.'nün cep telefonunu gasp eden transeeksüel birey ile Rafet Ö. arasında tartışma çıktı. Rafet Ö., yanında bulunan bıçak ile gerçek isminin Sima Ç., olduğu öğrenilen kişiyi kolundan bıçakladı. Sima Ç., ise sopayla Rafet Ö.'yü başından yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Sima Ç. ile Rafet Ö.'yü ilk tedavilerinin ardından gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü

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-Polis ekiplerinin olayda kullanılan bıçağı alması

-Trans bireyin apartmandan çıkarılması

-Trans bireye ekip otosunda tedavi yapılması

-Yaralı şahsa ambulansta tedavi yapılması

-Olay yerinden detay

-Olayın yaşandığı apartman detay

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ-İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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9)4 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU YAPILAN EVE, MOLOTOF KOKTEYLLİ SALDIRI

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 4 gün önce Narkotik Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlenen ve 600 kilogram 'skunk' maddesi ele geçirilen bir eve kimliği belirsiz iki kişi motolof kokteylli saldırıda yaptı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi 3959. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 14-15 yaşlarında olduğu ileri sürülen iki şüpheli, ellerindeki molotof kokteyli ile S.Ç.'ye ait eve saldırıda bulundu. Saldırı sonrası evde küçük çaplı bir yangın meydana gelirken, iki şüpheli olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede ve olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Olay Yeri İnceleme ekipleri de söz konusu adrese gelerek incelemelerde bulundu.

Öte yandan, polis, şüphelilerin eşkalini belirlemek için mahalle sakinlerinin ifadesine başvurdu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çevredeki güvenlik ve Mobese kameralarını incelemeye aldı.

4 GÜN ÖNCE UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENMİŞ

Polis ekipleri soruşturmayı derinleştirirken, Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerinin aynı adrese 4 gün önce operasyon düzenlediği ve operasyonda 600 kilogram 'Skunk' maddesi ele geçirdiği ortaya çıktı. Polis, olayın uyuşturucu operasyonu ile ilgili olabileceğini değerlendiriyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden görüntü

-Polis ekiplerinden görüntü

-Molotof kokteylinden görüntü

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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10)AKREPLERİN İSLAHI İÇİN YAKILAN ANIZ YANGINI ORMANI YAKIYORDU



Kayseri'nin Melikgazi İlçe sınırları içinde bulunan Hasan Dağı eteğinde iddiaya göre yerleşim yeri yakınında akreplerin islah edilmesi amacıyla yakılan anız, paniğe neden oldu. Yerleşim yerlerine de yakın olan bölgedeki yangın, 1 saat süren çalışma ile söndürüldü.

Yangın, saat 17.50 sıralarında Melikgazi ilçesi, Eğribucak Mahallesi'ndeki Hasan Dağı eğetinde meydana geldi. İddiaya kimliği belirsiz bir kişi, dağ kenarında bulanan evlere inen akreplerin ıslah edilmesi için dağ yüzeyindeki alanı yaktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangın paniğe neden oldu. Yaklaşık 50 hektarlık alan kısa süre yandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ve Orman Müdürlüğü ekipleri, dağın yüzünü tamamen kül eden yangını 1 saat süre süren çalışma ile söndürdü. Polis ekipleri yangına çıkmasına neden olan kişi hakkında işlem yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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İtfaiye ekiplerinden görüntü

Yanan dağ yüzeyinden görüntü

Yanan dağ yüzeyindeki alevlerden görüntü

Diğer görüntüler

Haber: -Kamera: Yasin DALKILIÇ - KAYSERİ-DHA

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11)YAĞMUR SULARI, DAĞDAKİ TAŞLARI VE ÇALILARI MAHALLEYE TAŞIDI

Erzurum'un Oltu ilçesinde, sağanak nedeniyle taşlar ve çalılar sürüklendi. Mahalle sakinleri, her yağmur sonrası evlerini su basacak korkusu yaşadıklarını söyledi.

Oltu'da, saat 17.00 sıralarında, etkili olan sağanak hayatı olumsuz yönde etkiledi. Halitpaşa Mahallesi'nde sağanak kısa sürede sele dönüştü. Sitare Dağı'ndan gelen sel suları sokaklara, taşları ve çalıları doldurdu. OItu Belediye ekipleri, sel sularının ardından hemen iş makinesiyle temizlik çalışmalarına başladı. Mahalle sakinlerinden biri, "Her yağmurdan sonra evlerimizi su basacak diye korkuyoruz. Yetkililerin bizim mahalleye bir çözüm bulmalarını istiyoruz" dedi.

Halitpaşa Mahallesi Muhtarı Orhan Kul, sağanak sonrası sokakların tahrip olduğunu söyleyip, çözüm bulunmasını istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Dolu yağış anı

-Selin cep telefonu görüntüsü

-Sel sonrası detaylar

-Vatandaşlarla röp.

-Sokaklardan detay

-İş makinası çalışması

-Mahalle muhtarı Orhan Kul ile röp.

Haber-Kamera: Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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CHP'nin toplantısında Ağbaba'ya yönelik silahlı saldırı (2)

12)AĞBABA: SİLAHI ALIRKEN ELİMDEN YARALANDIM

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, partisinin üyeleriyle birlikte toplantı yaptığı sırada silahlı saldırıya uğradı. Parti üyesi olduğu belirtilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Ağbaba, saldırının kendisine yönelik olmadığını ifade ederek, şöyle dedi:

"Akçadağ ilçe divan toplantımızı gerçekleştirdik, İl Başkanımız Enver Kiraz ile birlikte. Konuşmalar devam ederken, saldırıda bulunan şahıs söz aldı. Konuşma devam ederken, birden silahını çıkararak, ilçe başkanımızın bulunduğu noktaya doğru ateş açtı. Kurşun duvara isabet etti. Arkasından bir muhtar, ardından ben saldırganın üzerine atlayarak elindeki silahı alıp etkisiz hale getirdik. O kargaşa sırasında saldırgan kaçtı, daha sonra Emniyet Müdürlüğü'ne İlçe Başkanımız Ali Aslan ile birlikte giderek şikayetçi olduk. Olayın takipçisiyiz, olayı takip etmeye devam edeceğiz. Herhangi bir kimsede yaralanma yok. Tekrar söylüyorum; bana yönelik bir saldırı girişimi değildi. İlçe başkanımızla konuşma esnasında birden silahını çıkararak bir kurşun sıktı. İkincisini sıkacakken önce bir muhtarımız, daha sonra da ben üzerine atlayarak ve silahı elinden alarak etkisiz hale getirdik. O kargaşa sırasında saldırgan kaçtı. Benim elimde hafif bir çizik var. O da arbede sırasında saldırganın elinden silahı alırken gerçekleşti. Onun dışında herhangi bir partilimizde bir sıkıntı yok."

ASLAN: DİREK BENİ HEDEF ALDI

Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan da olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkan Aslan, bugün Cumhuriyet Halk Partisi ilçe örgütünün genişletilmiş divan toplantısı olduğunu belirterek, "300- 400 kişi partili arkadaşlarımız vardı. Tabi burada bir konuşma yaptık. Ondan sonra partili arkadaşlarımıza söz hakkı verildi. Cihangir S., isimli arkadaş en son söz hakkı istedi. Bende ona söz hakkı verdim. Ondan sonra çıkınca küfür etti. Belinden çıkardığı silahı bana doğrulttu. Ondan sonra 1 el ateş etti. İkinci el ateş etmesi için silah tutuklama verdi ve bütün arkadaşlar da müdahale etti. Emniyet falan da geldi. Olay yerinde inceleme yapıldı. Herhangi bir husumetimde yok ama bende olayı anlamadım. Direkt beni hedef aldı. Sayın Genel Başkan Yardımız Veli Ağbaba'da buradaydı, İl Başkanımız Enver Kiraz da buradaydı. Onlara herhangi bir müdahale yoktu ve onlara karşı değildi. Direkt silahı tutup beni hedef aldı, ateş etti bana doğru. Hiçbir husumetim de yoktu. Ben de olayın nasıl bu duruma geldiğini bilmiyorum. Bir dönem 2018'de kongrede adaydı kendisi benim karşımda. Kazanamadı, olay öyle gelişti, başka da benim bunla bir husumetim yok" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden detay

Kurşunun isabet ettiği duvar

İlçe binası

Veli Ağbaba röp.

Ağbaba'nın yaralı elinden detay

İlçe Başkanı Ali Aslan röp.

İlçe binasının içinden detay

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN/ MALATYA,

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13)MUHARREM İNCE, GÖREVDEN ALINAN AHMET TÜRK'Ü ZİYARET ETTİ

CHP'li Muharrem İnce İçişleri Bakanlığı'nca hakkındaki terör soruşturması nedeniyle görevden alınan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı HDP'li Ahmet Türk'ü ziyaret etti.

Mardin'e gelen CHP eski milletvekili Muharrem İnce, Ahmet Türk'le HDP İl Başkanlığı binasında bir araya geldi. Görüşmenin ardından konuşan İnce, milletvekillerinin dokunulmazlıkların kaldırılmasında CHP'nin hata yaptığı söyledi. Ahmet Türk'e destek olacağını aktaran İnce, şöyle devam etti:

"Var gücümüzle geleceği inşa etmek için uğraşmalıyız. 'El alem ne der?' diyerek siyaset yapılmaz. 'Bu mahalle ne der?' diyerek siyaset yapılmaz. Yaptığımız iş doğru mu, değil mi? Biz buna bakacağız. Mesela geçmişte sizin partiniz de benim partim de hatalar yaptı. Dokunulmazlıklar konusunda benim partim hata yaptı. Ben yapmadım. Ben oy vermedim, tavır koydum. Ama 2010 referandumunda da sizin partiniz hata yaptı, boykot ederek. Şimdi bunları bir kenara bırakmak, önümüze bakmak lazım. Desteğim sizinledir. Desteğim demokrasiyledir. Desteğim sandıkladır. Sandık demokrasinin namusudur. Sandıktan çıkanı kabul edeceğiz hepimiz, kim çıkarsa. Erdoğan çıktı sandıktan, ben aradım kendisini kutladım. Ben çıktığımda da o beni tebrik etmeli. Sayın Ahmet Türk çıkmışsa da onu hazmedeceksin. Onun için gönlümüz, yüreğimiz sizinle birliktedir."

İnce'ye ziyaretinden dolayı teşekkür eden Ahmet Türk ise demokrasi ve özgürlük mücadelesi verdiklerini ifade ederek, "2014 yılında da seçildiğimizde kayyum olayıyla karşı karşıya kaldık. Bugün de aynı fotoğrafla karşı karşıyayız" dedi.

Görüntü Dökümü

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Ziyaretten görüntü

İnce'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber Kamera: Nezir GÜNEŞ/ MARDİN

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14)ENGELLİ KADINLAR EMİNE BULUT'U ANDI



Kırıkkale'de Türkiye Engelliler Federasyonu ve Kadın Meclisi üyesi 50 kadın, ayrıldığı eski eşi Fedai Baran'ın bıçaklı saldırısında ölen Emine Bulut'un hayatını kaybettiği yerde anma eylemi yaptı.

Türkiye Engelliler Federasyonu ve Kadın Meclisi üyeleri, 18 Ağustos Pazar günü, eski eşi tarafından bıçaklanarak hayatını kaybeden Emine Bulut'u anmak için Ankara'dan Kırıkkale'ye geldi. Federasyon üyeleri ile engelli kadınlar, Bulut'un hayatını kaybettiği noktaya karanfil bıraktı, ardından da kadın cinayetlerini protesto etti. Lokanta önünde pankart açan 50 kadın, "Kadın cinayetlerini durduracağız" ve "Ölmek istemiyoruz" diye slogan attı.

'YAŞAM HAKKIMIZ İÇİN SUSMAYACAĞIZ'

Federasyon yöneticisi Şule Sebil İçli, grup adına basın açıklamasında bulundu. İçli, kadınların yaşamları boyunca şiddete ve ayrımcılığa maruz bırakıldığını belirterek, yaşamı paylaştıkları kocaların, babaların, ağabeylerin şiddetinin kendilerini yaşamdan kopardığını söyledi. Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'de olduklarını kaydeden İçli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kadın erkek eşitsizliği derinleştikçe kadınlar güç kaybediyor, tehditlere ve risklere daha açık hale geliyor. Aileyi bireylerden üstün gören anlayış, kadınları ailenin ücretsiz işçisi, güvencesiz emekçisi ve zamanla kölesi haline getiriyor. Kadınlara yönelik suçlar, yasaların uygulanmaması ve uluslararası sözleşmelerin ciddiye alınmaması nedeniyle cezasız kalıyor. Öldürülen kadınların isimleri ise gazetelerde tek bir satırda yer bulup unutuluyor. Engelliler Federasyonu kadınları olarak bugün Emine Bulut'un ailesiyle dayanışma için Kırıkkale'deyiz. Kadınlar olarak yaşam hakkımız için susmayacağız, durmayacağız, yılmayacağız."

Görüntü dökümü:

Karanfil bırakılması

Grubun protestosu

Basın açıklaması

Genel ve detay

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

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15)EMİNE BULUT CİNAYETİNE BURSA'DAN DAVULLU TEPKİ: KADIN CİNAYETLERİ AFET DEĞİLDİR



Bursa Kadın Meclisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi, Kırıkkale'de eski eşi tarafından kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine tepki amacıyla davullar, pankartlar ve sloganlar eşliğinde kadına yönelik şiddeti protesto etti. Topluluk adına konuşan Bursa Kadın Meclisi Temsilcisi Cemile Boncuk, "Kadın cinayetleri afet değildir. Cinayetleri durdurmak mümkündür." dedi.

Nilüfer Üç Fidan Parkı'nda bir araya gelen bursa Kadın Meclisi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 200 kişi, Emine Bulut cinayeti ile kadına yönelik şiddete tepki gösterdi. Bursa Kadın Meclisi Temsilcileri çatısı altında toplanan aralarında çocuklarında bulun duğu kadın topluluğu, hazırlıdıkları parnkarlar ile slogan atıp davul çalarak farkındalık yarattı. Topluluk adına basın açıklaması yapan Bursa Kadın Meclisi Temsilcisi Cemile Boncuk (55), "Küçücük kız çocuğu annesinin ölümünü izledi. Hem annesine 'Ölme', hem de annesi 'Ölmek istemiyorum' sözcükleri vicdanımıza işledi. Biz Bursa Kadın Meclisi olarak bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Bugün burada son sözleri 'Ölmek istemiyorum' olan Emine Bulut ve öldürülen tüm kadınlar için buluştuk. Bu ülkede bir kadın 10 yaşındaki kız çocuğunun 'Anne lütfen ölme' feryatları arasında eski eşi tarafından öldürüldü. Bunları kadınlara reva görenler utansın. Yetkisi olup kadın cinayetlerini durdurmak için kılını kıpırdatmayanlara Emine'nin 'Ölmek istemiyorum' sözlerini hiç bir zaman unutturmayacağız" dedi.

'KADIN CİNAYETLERİ AFET DEĞİLDİR'

Kadın cinayetlerinin önüne geçilmesi için somut adımlar atılması gerektiğini dile getiren Boncuk, "Emine Bulut'un ölümü, ülkemizdeki kadın cinayetleri gerçeğini tüm açıklığıyla gözler önüne serdi. Kadınlara reva görülen şiddet en ağır biçimiyle bir kez daha karşımıza çıktı. Bu ülkede kadınlar en temel hakkı olan yaşama hakkını istiyor. Kadın cinayetleri, kadınların her gün yaşadığı şiddet, İstanbul Sözleşmesi'ne, 6284 sayılı koruma kanununa saldırılıyor. O yasalar, kadınlar yaşasın, şiddet görmesin diye çıkan yasalardır. Ne ironi ki o yasanın adı İstanbul Sözleşmesi ve ilk imzayı atan da Türkiye Cumhuriyeti'dir. Kadınların hayatta kalması için artık herkes kararını verecek. Kadın cinayetleri afet değildir. Cinayetleri durdurmak mümkündür. Kadın cinayetlerini durdurmak için somut adım atılmadan geçen bir gün bile fazladır" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

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-Pankartlardan detaylar

-Toplanan kalabalıktan detaylar

-Davul eşliğinde atılan sloganlardan detaylar

-Basın açıklamasından detaylar

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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16)SATIRLI TRAFİK MAGANDASI



MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, trafikte yol verme tartışması sonrası otomobilinden satır alarak diğer araç sürücüsünün kapısına yürüyen bir kişinin bu görüntüleri, arkadaki otomobilin araç kamerasında saniye saniye görüntülendi.

Olay, Fethiye'nin Karaçulha Mahallesi'nin Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Karayolunda seyreden otomobil ve kamyonet şoförü arasında hatalı sollama nedeniyle tartışma yaşandı. Kırmızı ışık nedeniyle trafiğin durduğu sırada 48 ABS 712 plakalı otomobilinden elindeki satır ile inen sürücü, kamyonetin kapısına yürüdü. Elindeki satır ile kamyonet sürücüsüne, tehditler savuran öfkeli sürücünün, o anları başka bir otomobilin araç kamerası tarafından saniyeye saniye görüntülendi.

Sürücü elindeki satır ile tekrar otomobiline binerek olay yerinden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Aracından satırla inen sürücünün görüntüsü

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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17)ÇALINAN MOTOSİKLETİNİN PEŞİNDEN 2 KİLOMETRE KOŞTU



Antalya'da bir restoran zincirinde kuryelik yapan T.G.'nin paket götürdüğü adreste park halinde bıraktığı motosikleti çalındı. T.G., GPS'ten takip edilen motosikletini ve çalan kişiyi yakalamak için 2 kilometre peşinden koştu. Polisin de peşine düştüğü motosiklet park halinde bulunurken, şüpheli kayıplara karıştı.

Olay, Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir restoran zincirinin şubesinde kurye olarak çalışan T.G., gelen siparişi teslim etmek üzere şirkete ait 09 ACM 605 plakalı motosikletle yola çıktı. Memurevleri Mahallesi'ne giden T.G., motosikleti park ederek paketi teslim etmek için apartmana girdi. Bu sırada park halindeki motosiklete binen bir kişi hızla olay yerinden uzaklaştı. Apartmandan çıkan T.G. ise motosikletini göremeyince durumu önce şirketine, ardından da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İş arkadaşları T.G.'nin motosikletindeki GPS'ten şüphelinin kaçtığı noktayı bildirdi. T.G. ise bu noktalarda yaklaşık 2 kilometre boyunca koşarak motosikletinin peşinden gitti. Bu sırada motorize yunus ekipleri, kovaladıkları motosikleti Üçgen Mahallesi'nde park halindeyken buldu. Motosikletin bulunduğu haberini alan T.G. koşarak olay yerine geldi. Polis çevredeki güvenlik kameralarını incelerken, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Motosiklet işlemlerinin ardından T.G.'ye teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Park halindeki motosikletten görüntü

Kurye T.G'nin polise olayı anlatması

Polisin motosikleti incelemesi

Detaylar

HABER: Semih ERSÖZLER- KAMERA: Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA,

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18)ALKOLÜN ETKİSİYLE DENİZE DÜŞTÜ, KURTARILINCA YİNE ALKOL İSTEDİ

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine gemi ile gelen Aehnc Onerobny Denis (40) aldığı alkolün etkisi ile denize düştü. Denis, Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince denizden çıkarılırken, kıyıya çıkar çıkmaz yine çevredekilerden alkol istedi.

Olay, ilçeye bağlı Uzunkum Caddesi sahilinde meydana geldi. İlçeye gemi ile gelen Rus asıllı Aehnc Onerobny Denis, arkadaşları ile birlikte sahil bandında alkol aldığı sırada denize düştü. Aehnc Onerobny Denis'i çevredeki vatandaşlar ve arkadaşları denizden çıkarmaya çalışsa da başarılı olamadılar. İhbar üzerine olay yerine Ereğli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Aehnc Onerobny Denis'i denize uzattıkları merdivenle kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Aehnc Onerobny Denis, kendisinin iyi olduğunu söylemesi üzerine sağlık ekipleri olay yerinden ayrıldı. Aehnc Onerobny Denis, kendisine gelir gelmez arkadaşlarından ve çevresindeki kişilerden yine alkol bulmalarını istedi. Bu isteği gerçekleşmeyen Denis, üzerindeki ıslak elbiseler ve arkadaşları ile birlikte sahilden uzaklaştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Denize düşen Aehnc Onerobny Denis

Vatandaşların Aehnc Onerobny Denis ile konuşması

İtfaiye ekiplerinin Aehnc Onerobny Denis'i merdiven ile kurtarması

Aehnc Onerobny Denis ile polisin konuşması

Sağlık ekiplerinin . Aehnc Onerobny Denis ile konuşması

Aehnc Onerobny Denis'in rusça alkol istemesi

Aehnc Onerobny Denis'in arkadşaları ile birlikte uzaklaşması

Detaylar

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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19)105 YAŞINDAKİ SABAYİ NİNE, BASTONUYLA HALAY ÇEKTİ

Sivas'ın Gölova ilçesine bağlı Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk ve 27 torun sahibi Sabayi Öz (105) torununun düğününde bastonuyla halay çekti.

Gölova ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan Demirkonak köyünde yaşayan 8 çocuk, 27 torun sahibi Sabayi Öz, hafta sonu evlenen torunu Selami Öz'ün düğününde halaya kalktı. Elinde bastonuyla halay çeken Sabayi nine performansıyla beğeni topladı. Sabayi ninenin halay performansı düğüne gelen davetlilerden uzun süre alkış aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler büyük ilgi gördü.

Görüntü Dökümü

-Sabayi ninenin halay çekmesi

Haber: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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20)TÜRK YILDIZLARI ZAFER İÇİN HAVALANDI

Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un ve Zafer Haftası'nın 97. yıl dönümü dolayısıyla Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı.

Türk Yıldızları'nın Afyonkarahisar semalarındaki gösterisini izlemek isteyenler Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Barış Manço Konser Alanı'na akın etti. Yüzlerce kişinin katıldığı akrobasi gösterisi dolayısıyla AKÜ giriş ve çıkışlarında trafik yoğunluğu yaşandı. Dünyada 8 süpersonik uçakla gösteri yapan tek akrobasi timi olan Türk Yıldızları, manevralarıyla izleyenleri büyüledi. Vatandaşlar Türk Yıldızları'nın gösterisini cep telefonları ve kameralarla kaydetti. Gösteriyi Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek ile çok sayıda vatandaş izledi.

'GÖSTERİYİ ÇOK BEĞENDİK'

Gösteriye aileleriyle birlikte katılan vatandaşlar Zafer Haftası coşkusunun önemine değindi. 3 yaşındaki oğlu ve eşiyle Türk Yıldızları gösterisini izleyen Muharrem Kankal, gösterinin çok heyecan verici olduğunu söyledi. Kankal, "Özellikle uçakların karşılık birbirlerinin yanından geçmeleri bizde heyecan uyandırdı. Buraya ailemle geldim. Özellikle de küçük çocuğum için geldim" dedi.

'AİLEMLE GELDİM'

Katılımın yoğun olması ve Türk Yıldızları'nın da muhteşem bir gösteri yapmasından dolayı mutlu olduğunu aktaran izleyicilerden Mehmet Duran, emeği geçen herkese teşekkür etti. Ailesiyle geldiğini anlatan Duran, "Eşim ve çocuklarımla geldim. Özellikle oğlumla geldim. Oğlum da gösteriyi çok iyi buldu. İlk defa geliyordu ve çok memnun oldu" diye konuştu.

'GÖSTERİ SONRASI PİLOT OLMAYA KARAR VERDİM'

Anne ve babasıyla gösteriyi izleyen Yağmur Bilgici (12) muhteşem bir gösteri olduğunu ve Türk Yıldızları ile gurur duyduğunu söyledi. Bilgici, Türk Yıldızları'na teşekkür ederek, gösteri sonrası pilot olmaya karar verdiğini ifade etti.

'KAHRAMANLARIMIZLA ÖVÜNÜYORUZ'

Gösteriyi izlemek için Adana'dan gelen Ayhan Turgutalp da Türk Yıldızları'nın dünyada bir numara olduğunu ifade etti. Turgutalp, "Kahramanlarımızı izlemek çok keyif verdi. Çok mutlu olduk. Özellikle Afyonkarahisar'da büyük kahramanlıklar yaşandı. Bu kahramanlıkların yaşandığı Afyon'da olmak mutluluk verdi. Kahramanlarımızla övünüyoruz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçların üniversiteye girişinden detay

Türk Yıldızları'nın gösterisinden detay

Gösteriyi izlemeye gelenlerden detay

Türk Yıldızları'nın akrobasi gösterisinden detaylar

Vatandaşlarla röportajlar

HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,

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